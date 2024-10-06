Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
06 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:27:31 05-10-2024
|38,30583
|38,15833
|7
|1
|Ege Denizi - [50.88 km] Marmaris (Muğla)
|23:05:52 05-10-2024
|36,23778
|27,81917
|6,58
|1,8
|Ege Denizi - [60.48 km] Karaburun (İzmir)
|23:02:12 05-10-2024
|38,69083
|25,70028
|8,11
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|22:48:49 05-10-2024
|38,27306
|38,81889
|6,22
|0,9
|Merkez (Bolu)
|22:47:29 05-10-2024
|40,81
|31,91222
|10,91
|1,5
|Ege Denizi - [41.15 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:28:30 05-10-2024
|39,17167
|25,8
|9,88
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|21:24:22 05-10-2024
|38,46722
|38,025
|6,99
|1,3
|Aziziye (Erzurum)
|20:03:11 05-10-2024
|40,06778
|41,09583
|5,17
|1,1
|Antakya (Hatay)
|19:53:14 05-10-2024
|36,31556
|36,16889
|7,02
|2,4
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.10 km] Akyaka (Kars)
|19:45:06 05-10-2024
|41,20083
|43,78944
|6,82
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:39:03 05-10-2024
|38,33056
|38,2275
|7
|1,4
|Ege Denizi - [92.21 km] Datça (Muğla)
|19:01:52 05-10-2024
|35,90472
|27,1275
|33,87
|3,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:27:29 05-10-2024
|38,21806
|38,08361
|7
|0,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:23:23 05-10-2024
|39,46694
|28,12861
|7
|1,2
|Solhan (Bingöl)
|18:02:42 05-10-2024
|39,04917
|40,83444
|10,4
|2,2
|Ege Denizi - [08.02 km] Bodrum (Muğla)
|17:56:22 05-10-2024
|36,91889
|27,22472
|6,46
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:24:21 05-10-2024
|38,27417
|38,1875
|7
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|17:18:12 05-10-2024
|39,91694
|28,97361
|7
|0,9
|Çınarcık (Yalova)
|16:23:01 05-10-2024
|40,59583
|29,11722
|9,81
|1,1
|Doğubayazıt (Ağrı)
|15:36:58 05-10-2024
|39,79694
|43,61528
|7
|3,4
|Lalapaşa (Edirne)
|15:07:44 05-10-2024
|41,91944
|26,86694
|7
|0,9
|Torul (Gümüşhane)
|15:06:52 05-10-2024
|40,37972
|39,28444
|7
|1,2
|Kemah (Erzincan)
|15:03:34 05-10-2024
|39,82667
|39,08333
|7,06
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|14:48:27 05-10-2024
|37,90028
|36,60167
|6,98
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:05:22 05-10-2024
|37,99139
|36,2575
|7
|1,9
|Selçuklu (Konya)
|12:40:53 05-10-2024
|38,12194
|32,70389
|7
|1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:26:40 05-10-2024
|39,97
|28,68778
|6,24
|1,7
|Ayvacık (Çanakkale)
|12:04:10 05-10-2024
|39,65361
|26,47361
|6,67
|1,4
|Erdemli (Mersin)
|11:59:23 05-10-2024
|36,77278
|34,20333
|7
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|11:35:36 05-10-2024
|37,94694
|37,99389
|7
|1,7
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [07.23 km] Erdek (Balıkesir)
|11:02:20 05-10-2024
|40,42278
|27,55667
|7
|1,6
|Karapınar (Konya)
|10:58:35 05-10-2024
|37,84111
|33,28611
|7
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|10:38:25 05-10-2024
|38,35083
|38,445
|20,61
|1,3
|Merkez (Bolu)
|07:20:03 05-10-2024
|40,87972
|31,67917
|11,99
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|06:38:15 05-10-2024
|37,48694
|36,52389
|7
|1,7
|Marmara Denizi - [06.12 km] Marmara (Balıkesir)
|06:00:23 05-10-2024
|40,66444
|27,50639
|12,15
|1
|Marmara Denizi - [10.83 km] Adalar (İstanbul)
|05:33:04 05-10-2024
|40,76806
|29,00444
|6,97
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|05:17:19 05-10-2024
|37,83139
|36,12222
|12,56
|2,3
|Manavgat (Antalya)
|04:54:42 05-10-2024
|36,89917
|31,34139
|86,35
|1,4
|Akdeniz - [22.34 km] Marmaris (Muğla)
|04:29:25 05-10-2024
|36,60167
|28,39083
|6,77
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|04:28:38 05-10-2024
|38,28444
|38,79028
|5,92
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|04:21:52 05-10-2024
|38,4725
|38,03667
|6,99
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|01:31:24 05-10-2024
|38,28444
|37,7525
|10,73
|2,2
|Samandağ (Hatay)
|01:16:35 05-10-2024
|36,15361
|35,90278
|7,02
|2,3
|Akdeniz - [79.39 km] Kaş (Antalya)
|01:06:53 05-10-2024
|35,78694
|28,67639
|14,79
|2,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:02:20 05-10-2024
|37,41417
|36,90278
|7,23
|1,3
|Sütçüler (Isparta)
|00:53:17 05-10-2024
|37,52139
|31,22444
|8,72
|2,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YESILTEPE-ERZIN (HATAY)
|23:12:04 05-10-2024
|36,918
|36,1218
|5
|1,2
|ULUMESCIT-(BOLU)
|22:47:28 05-10-2024
|40,8132
|31,8995
|17,6
|1,8
|EGE DENIZI
|22:28:26 05-10-2024
|39,1785
|25,7693
|17,9
|1,7
|KARAALI-(HATAY)
|19:53:14 05-10-2024
|36,2997
|36,1652
|7
|2,3
|AKDENIZ
|19:01:52 05-10-2024
|35,9987
|27,1003
|28
|3,5
|CICEKPINARI-(BALIKESIR)
|18:23:22 05-10-2024
|39,5158
|27,9345
|26,8
|1,3
|MUTLUCA-SOLHAN (BINGOL)
|18:02:41 05-10-2024
|39,0462
|40,8745
|6,8
|2,2
|TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)
|16:23:00 05-10-2024
|40,6302
|29,0595
|10
|1,3
|SARIBIYIK-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|15:36:57 05-10-2024
|39,7677
|43,6818
|5
|3,3
|AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
|15:03:34 05-10-2024
|39,8168
|39,1033
|3,9
|2,4
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|14:48:27 05-10-2024
|37,882
|36,6122
|14,5
|2,3
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:05:22 05-10-2024
|37,9813
|36,2782
|2,5
|1,9
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|12:26:40 05-10-2024
|39,8928
|28,82
|0
|1,5
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|12:07:51 05-10-2024
|36,715
|35,9078
|15
|1,7
|SARISOGUT-EZINE (CANAKKALE)
|12:04:09 05-10-2024
|39,736
|26,3833
|0
|1,6
|PINARBASI-ERDEMLI (MERSIN)
|11:59:23 05-10-2024
|36,7035
|34,3633
|11
|2
|SARIBALTA-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|11:36:40 05-10-2024
|39,0132
|38,9418
|13,1
|1,8
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|11:34:55 05-10-2024
|38,8145
|37,465
|7,5
|1,8
|EGE DENIZI
|11:03:46 05-10-2024
|38,608
|25,2622
|20,7
|2,2
|HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)
|11:02:20 05-10-2024
|40,4195
|27,5382
|10,1
|1,8
|BESAGIL-KARATAY (KONYA)
|10:58:35 05-10-2024
|37,8427
|33,276
|3,5
|2,2
|YESILCELE-(BOLU)
|07:20:03 05-10-2024
|40,8313
|31,6858
|17,4
|1,4
|BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|06:38:14 05-10-2024
|37,4427
|36,495
|5,9
|1,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|06:05:25 05-10-2024
|35,484
|26,632
|7,5
|2
|MARMARA (BALIKESIR)
|06:00:23 05-10-2024
|40,6338
|27,5075
|12,3
|1,2
|CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
|05:33:03 05-10-2024
|40,7642
|29,0232
|11,1
|1,9
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|05:17:18 05-10-2024
|37,8425
|36,1122
|5
|2,3
|CARDAKKOY-MANAVGAT (ANTALYA)
|04:54:41 05-10-2024
|36,974
|31,2743
|85,4
|1,6
|AKDENIZ
|04:29:25 05-10-2024
|36,6198
|28,3355
|5,4
|1,3
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|04:28:38 05-10-2024
|38,3483
|38,763
|10,1
|1,4
|ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|04:21:51 05-10-2024
|38,4382
|38,084
|1,2
|1,4
|TATARLI-CEYHAN (ADANA)
|04:18:34 05-10-2024
|37,1097
|36,0348
|6,5
|1,7
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:45:25 05-10-2024
|40,1713
|31,7353
|12,8
|2,4
|ALAHAN-(HATAY)
|03:32:22 05-10-2024
|36,324
|36,1792
|14,5
|0,9
|ERBASLAR-ADAKLI (BINGOL)
|03:08:57 05-10-2024
|39,2185
|40,5453
|9
|1,6
|GURCAMLAR-MILAS (MUGLA)
|02:47:42 05-10-2024
|37,3395
|27,4942
|10,4
|1,6
|OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)
|02:44:52 05-10-2024
|37,0188
|42,4615
|18,5
|3
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|01:31:24 05-10-2024
|38,2988
|37,8002
|5
|2,1
|MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
|01:16:35 05-10-2024
|36,0907
|35,8677
|12,2
|2,2
|AKDENIZ
|01:06:55 05-10-2024
|35,946
|28,6782
|14,7
|2,6
|TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|01:02:20 05-10-2024
|37,3883
|36,944
|6,5
|1,4
|KIZILLI-BUCAK (BURDUR)
|00:53:18 05-10-2024
|37,3937
|30,9115
|4,6
|2,8
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem