Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Ekim 2025

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 00:53:52 06-10-2025 39,23444 28,97444 13,93 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 00:53:52 06-10-2025 39,2623 28,969 14 1,6
Simav (Kütahya) 00:40:35 06-10-2025 39,26556 28,93528 9,02 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:40:35 06-10-2025 39,2528 28,9877 9,9 1,5
Hekimhan (Malatya) 00:31:41 06-10-2025 38,76944 37,98528 14,47 2,1
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 00:31:41 06-10-2025 38,78 37,9557 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:48 06-10-2025 39,2025 28,23694 6,5 0,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:48 06-10-2025 39,1835 28,2248 5,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:59 06-10-2025 39,23028 28,20306 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:58 06-10-2025 39,1867 28,1502 9,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:17 06-10-2025 39,19361 28,20944 6,99 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:17 06-10-2025 39,194 28,1853 18,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:16 06-10-2025 39,23556 28,19194 7 2,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:15 06-10-2025 39,2393 28,1573 14,2 2,5
Çubuk (Ankara) 23:48:55 05-10-2025 40,20056 32,84972 6,2 0,9
Simav (Kütahya) 23:37:50 05-10-2025 39,2475 28,98972 12,13 1
Simav (Kütahya) 23:33:08 05-10-2025 39,26361 28,93694 7,04 1,2
Simav (Kütahya) 23:31:33 05-10-2025 39,31056 28,92167 5,55 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:20:46 05-10-2025 39,22306 28,1875 7,23 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:46 05-10-2025 39,1907 28,1675 8,6 1,3
Simav (Kütahya) 23:14:34 05-10-2025 39,24667 29,0025 10,39 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:14:34 05-10-2025 39,2355 29,0137 9,9 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:30 05-10-2025 39,134 28,1253 11,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:29 05-10-2025 39,18167 28,165 7 1,8
Simav (Kütahya) 22:53:29 05-10-2025 39,28778 28,95583 6,95 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:53:29 05-10-2025 39,2557 28,9835 11,8 1,4
Sorgun (Yozgat) 22:36:41 05-10-2025 39,70556 35,33889 6,97 0,9
CAFERLI-SORGUN (YOZGAT) 22:36:41 05-10-2025 39,7117 35,3572 9,6 1,1
Simav (Kütahya) 22:35:25 05-10-2025 39,24361 28,93333 12,28 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:35:25 05-10-2025 39,2492 28,9755 5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:47 05-10-2025 39,2175 28,19389 7,02 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:08 05-10-2025 39,1548 28,2187 10,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:30 05-10-2025 39,22667 28,19861 7,01 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:07:30 05-10-2025 39,208 28,2085 14,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:42 05-10-2025 39,23389 28,20222 13,55 2,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:41 05-10-2025 39,2278 28,1955 12,7 3,1
Yazıhan (Malatya) 21:58:26 05-10-2025 38,53889 38,02528 7 1,4
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 21:58:26 05-10-2025 38,5348 38,0322 8 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 21:47:39 05-10-2025 37,80306 36,47028 7 1,3
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 21:47:38 05-10-2025 37,8532 36,556 7,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:40 05-10-2025 39,27306 28,15917 7 3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:25:40 05-10-2025 39,2447 28,1187 7,8 3
Hekimhan (Malatya) 21:09:24 05-10-2025 38,78444 37,92333 13,09 1,7
YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) 21:09:23 05-10-2025 38,7662 38,0105 11 1,6
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 21:08:44 05-10-2025 40,4727 28,8073 13,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:13 05-10-2025 39,185 28,16139 5,38 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:13 05-10-2025 39,1555 28,1327 13,9 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:05:51 05-10-2025 39,2583 28,9795 10,8 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:51:40 05-10-2025 39,2103 29,018 11,1 1,5
Simav (Kütahya) 20:51:39 05-10-2025 39,18389 29,00306 13,46 1,1
MARMARA DENIZI 20:43:58 05-10-2025 40,7867 27,9343 17,4 2
Marmara Denizi 20:43:57 05-10-2025 40,80333 27,91667 6,81 1,9
Hekimhan (Malatya) 20:36:29 05-10-2025 38,74417 38,01278 7 1,8
HEKIMHAN (MALATYA) 20:36:29 05-10-2025 38,7868 37,926 8,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:45 05-10-2025 39,16972 28,18417 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:35:45 05-10-2025 39,207 28,2458 11,2 1,4
Simav (Kütahya) 20:30:43 05-10-2025 39,24361 28,95222 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:27:52 05-10-2025 39,2297 28,9902 14,4 1,7
Simav (Kütahya) 20:27:51 05-10-2025 39,22389 28,96667 14,05 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:26:35 05-10-2025 39,2415 29,0123 11,4 1,7
Simav (Kütahya) 20:26:34 05-10-2025 39,2125 28,94333 13,63 1,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 20:23:26 05-10-2025 39,2533 28,9648 9 2
Simav (Kütahya) 20:23:25 05-10-2025 39,23639 28,96472 11,89 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:20:03 05-10-2025 39,2 28,087 9,9 1,1
Simav (Kütahya) 19:50:13 05-10-2025 39,17306 29,01361 14,14 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:50:12 05-10-2025 39,2413 28,9618 9,1 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:47:19 05-10-2025 39,1387 28,1588 14,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:47:18 05-10-2025 39,17583 28,16389 11,81 1,6
Hekimhan (Malatya) 19:44:52 05-10-2025 38,75583 37,98972 7,05 3,2
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 19:44:52 05-10-2025 38,7605 37,9687 5 3,3
Simav (Kütahya) 19:02:27 05-10-2025 39,27306 28,91944 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:48:54 05-10-2025 39,49111 28,13667 7,04 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:48:54 05-10-2025 39,5345 28,0998 17,7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:33 05-10-2025 39,1412 28,1722 16,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:32 05-10-2025 39,18333 28,16806 5,76 1,1
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:33:43 05-10-2025 38,1567 36,6645 22,8 1,4
Simav (Kütahya) 18:17:37 05-10-2025 39,25778 28,96111 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:02:21 05-10-2025 39,203 28,2078 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:02:20 05-10-2025 39,21056 28,17611 5,02 1,7
Kırkağaç (Manisa) 17:53:38 05-10-2025 39,22167 27,87611 6,97 1,7
KINIK-KIRKAGAC (MANISA) 17:53:38 05-10-2025 39,1958 27,8815 7,3 1,7
MARMARA DENIZI 17:51:32 05-10-2025 40,816 27,9148 2,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:38:18 05-10-2025 39,15444 28,18694 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:38:17 05-10-2025 39,1575 28,1248 16,4 1,6
Ege Denizi - [37.33 km] Karaburun (İzmir) 17:28:14 05-10-2025 38,89139 26,09944 9,27 1,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 17:28:13 05-10-2025 38,917 26,0808 6,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:01 05-10-2025 39,16917 28,19694 4,84 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:27:15 05-10-2025 39,22694 28,14 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:27:15 05-10-2025 39,1858 28,058 17,6 1,2
Pütürge (Malatya) 16:21:54 05-10-2025 38,27722 38,82528 7,04 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:20 05-10-2025 39,2225 28,205 7 2,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:20 05-10-2025 39,2227 28,2085 7,1 2,4
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 15:59:35 05-10-2025 37,8647 36,569 5,4 2,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 15:59:34 05-10-2025 37,82306 36,57639 7,01 2,4
Çelikhan (Adıyaman) 15:56:22 05-10-2025 38,11222 38,31778 12,38 2,7
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 15:56:22 05-10-2025 38,1172 38,2888 5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:48:18 05-10-2025 39,20778 28,18694 11,79 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:18 05-10-2025 39,2148 28,1702 8,2 2,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 15:42:22 05-10-2025 37,525 37,15667 6,66 1,5
KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS) 15:42:21 05-10-2025 37,6127 37,1187 7 1,6
Simav (Kütahya) 15:31:46 05-10-2025 39,25139 28,91583 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:31:46 05-10-2025 39,2392 29,0018 4,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:11:43 05-10-2025 39,21806 28,195 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:11:43 05-10-2025 39,1807 28,1702 18,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:53:14 05-10-2025 39,215 28,20361 7 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:53:14 05-10-2025 39,2163 28,1783 8,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:07 05-10-2025 39,17056 28,23806 7 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:34:07 05-10-2025 39,1927 28,2637 11 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:23:01 05-10-2025 39,2427 28,9702 12,1 1,2
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 14:12:00 05-10-2025 40,7968 27,9838 11,6 1,5
Marmara Denizi - [19.32 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:11:59 05-10-2025 40,79611 28,00778 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:07:43 05-10-2025 39,18667 28,18583 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:07:43 05-10-2025 39,1873 28,2015 7,6 1,6
Marmara Denizi - [19.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 13:55:35 05-10-2025 40,79056 28,00472 7 1,8
MARMARA DENIZI 13:55:35 05-10-2025 40,76 28,052 8,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:52:07 05-10-2025 39,13806 28,17444 10,5 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:52:07 05-10-2025 39,1387 28,1447 13,3 2,4
Marmara Denizi 13:43:49 05-10-2025 40,78944 27,93778 10,61 3,5
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 13:43:49 05-10-2025 40,801 27,982 11,2 3,7
Simav (Kütahya) 13:23:58 05-10-2025 39,20806 28,94417 11,37 2,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 13:23:58 05-10-2025 39,2542 28,9343 5,6 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:55 05-10-2025 39,1525 28,1447 11,5 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:30 05-10-2025 39,45417 28,16778 7 1,3
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:54:30 05-10-2025 39,4098 28,0795 4,1 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:41:53 05-10-2025 39,2393 29,0383 10,9 1,1
Erdemli (Mersin) 12:39:50 05-10-2025 36,54889 34,21806 7 1,4
YENIYURT-ERDEMLI (MERSIN) 12:39:50 05-10-2025 36,635 34,1523 3 1,6
Battalgazi (Malatya) 12:39:43 05-10-2025 38,2 38,60722 7 2,7
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 12:39:42 05-10-2025 38,233 38,6353 5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:21 05-10-2025 39,12639 28,17528 7,01 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:21 05-10-2025 39,1602 28,165 8,3 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:18:27 05-10-2025 39,1605 28,1707 14,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:26 05-10-2025 39,1575 28,18722 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:46 05-10-2025 39,24167 28,12722 7,23 0,9
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:45 05-10-2025 39,2283 28,2465 25,1 1,2
Menderes (İzmir) 11:56:42 05-10-2025 37,99306 27,16444 5,21 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:56:42 05-10-2025 37,943 27,1712 5,6 2,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:49:03 05-10-2025 34,9518 25,8258 5 2,9
Simav (Kütahya) 11:42:06 05-10-2025 39,29556 28,90361 7,55 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:42:06 05-10-2025 39,2917 29,0102 4,3 1,7
Sivrice (Elazığ) 11:10:11 05-10-2025 38,40028 38,97111 9,92 1,8
YALINDAMLAR-(ELAZIG) 11:10:10 05-10-2025 38,4723 38,9487 4 1,9
Simav (Kütahya) 10:55:30 05-10-2025 39,24028 28,98667 9,83 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:55:30 05-10-2025 39,1903 29,0117 10 1,4
Hekimhan (Malatya) 10:40:39 05-10-2025 38,77417 37,99278 14,54 3,2
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 10:40:39 05-10-2025 38,7555 37,9697 5 3,2
Battalgazi (Malatya) 10:16:28 05-10-2025 38,325 38,69111 5,71 1,3
ERENLI-(MALATYA) 10:16:28 05-10-2025 38,3653 38,6733 5,1 1,1
Simav (Kütahya) 10:09:20 05-10-2025 39,23611 28,93833 8,92 1,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 10:09:19 05-10-2025 39,2497 28,9262 10,6 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:03:26 05-10-2025 39,2315 28,9592 8,7 1,5
Simav (Kütahya) 10:03:25 05-10-2025 39,22167 28,90389 11,14 1,3
Hekimhan (Malatya) 09:50:19 05-10-2025 38,76722 37,96833 10,66 1,5
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 09:50:18 05-10-2025 38,7047 37,9715 16 1,8
Simav (Kütahya) 09:34:17 05-10-2025 39,24194 28,9425 7,15 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:34:16 05-10-2025 39,2377 29,0042 11,4 1
ASAGIUCDAM-HASKOY (MUS) 09:32:15 05-10-2025 38,6733 41,824 19,2 1,7
Korkut (Muş) 09:32:14 05-10-2025 38,76833 41,84056 6,85 2,1
Simav (Kütahya) 09:27:56 05-10-2025 39,23222 28,98389 7,91 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:27:55 05-10-2025 39,247 29,0145 5,3 1,3
Battalgazi (Malatya) 09:22:13 05-10-2025 38,18917 38,60667 7 1,1
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 09:21:52 05-10-2025 39,096 28,0867 9,5 1,2
Menteşe (Muğla) 08:59:55 05-10-2025 37,04944 28,25889 6,98 2,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 08:59:55 05-10-2025 37,0452 28,2398 2,2 2,6
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 08:50:04 05-10-2025 38,4078 38,7088 14,3 1,1
Pütürge (Malatya) 08:50:02 05-10-2025 38,28694 38,7925 7,25 1
Pütürge (Malatya) 08:37:34 05-10-2025 38,27167 38,81083 7 1,7
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 08:37:34 05-10-2025 38,3038 38,7828 18,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:29 05-10-2025 39,13111 28,17167 7 0,9
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:33:26 05-10-2025 39,253 28,0617 6,1 0,8
Hazar Gölü - [03.49 km] Sivrice (Elazığ) 08:10:15 05-10-2025 38,45778 39,35472 7,14 2,2
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 08:10:14 05-10-2025 38,5013 39,2908 5 1,9
Sivrice (Elazığ) 08:09:52 05-10-2025 38,44833 39,35694 7,16 2
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 08:09:51 05-10-2025 38,4957 39,3478 1,6 2,2
Ege Denizi - [68.59 km] Karaburun (İzmir) 07:51:27 05-10-2025 38,72917 25,615 7,36 2,7
EGE DENIZI 07:51:25 05-10-2025 38,716 25,4665 11,4 2,8
Ege Denizi - [70.27 km] Karaburun (İzmir) 07:30:07 05-10-2025 38,70111 25,58833 16,78 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:26:36 05-10-2025 39,22444 28,17222 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:26:36 05-10-2025 39,1807 28,1143 9,9 2
Alaşehir (Manisa) 07:17:14 05-10-2025 38,33639 28,70028 9,45 1,4
CAVUSLAR-SARIGOL (MANISA) 07:17:13 05-10-2025 38,3183 28,6953 14 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:16:21 05-10-2025 39,2322 28,954 12,5 1,4
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 07:14:49 05-10-2025 39,2183 28,9123 16,6 1
Alaşehir (Manisa) 07:12:49 05-10-2025 38,34306 28,70972 9,37 2,1
YESILYURT-ALASEHIR (MANISA) 07:12:48 05-10-2025 38,3313 28,6763 12,6 2,5
Alaşehir (Manisa) 07:10:40 05-10-2025 38,34056 28,69278 9,05 2,9
YESILYURT-ALASEHIR (MANISA) 07:10:39 05-10-2025 38,3342 28,6787 11,9 3,1
Ege Denizi - [70.81 km] Karaburun (İzmir) 07:03:08 05-10-2025 38,73806 25,59139 7,12 1,8
Simav (Kütahya) 06:42:26 05-10-2025 39,23806 28,92167 9,67 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:42:25 05-10-2025 39,239 28,9438 11,7 1,4
Simav (Kütahya) 06:35:43 05-10-2025 39,24833 28,94 7,02 0,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:35:42 05-10-2025 39,2543 28,958 11,5 1
Menderes (İzmir) 06:26:44 05-10-2025 37,98944 27,16778 7,07 1,7
CILE-MENDERES (IZMIR) 06:26:42 05-10-2025 38,0142 27,156 9,3 1,9
Ege Denizi 06:18:11 05-10-2025 39,96389 24,61889 7 1,9
EGE DENIZI 06:18:10 05-10-2025 40,0855 24,5387 8,1 2
Pülümür (Tunceli) 06:11:29 05-10-2025 39,3525 40,10333 7,02 1,5
Hekimhan (Malatya) 06:10:02 05-10-2025 38,75667 38,0275 7 1,8
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 06:10:01 05-10-2025 38,738 37,948 6,3 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:54:18 05-10-2025 39,1212 28,122 13,3 1,3
Marmara Denizi - [20.02 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:52:15 05-10-2025 40,79333 27,88528 7,01 1,7
MARMARA DENIZI 05:52:14 05-10-2025 40,7865 27,9262 14,5 2,1
PELITLI (MALATYA) 05:50:40 05-10-2025 38,2678 38,6098 19,3 1,5
Marmara Denizi - [17.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:44:09 05-10-2025 40,81944 28,03139 8,54 1,2
Marmara Denizi - [22.03 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:35:44 05-10-2025 40,775 27,88472 7 1,7
MARMARA DENIZI 05:35:43 05-10-2025 40,8008 27,9225 7,7 2
Simav (Kütahya) 05:31:57 05-10-2025 39,25389 28,93722 5,84 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 05:31:56 05-10-2025 39,2485 28,9423 8,5 1,6
Simav (Kütahya) 05:31:16 05-10-2025 39,24167 28,92667 7,02 0,8
MARMARA DENIZI 05:14:39 05-10-2025 40,7727 27,9543 8,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:39 05-10-2025 39,21917 28,15556 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:34 05-10-2025 39,25028 28,10111 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:49:51 05-10-2025 39,25444 28,17389 5,99 1,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:49:51 05-10-2025 39,25 28,1932 9,5 1,6
Sivrice (Elazığ) 04:45:10 05-10-2025 38,49333 39,34639 7 0,8
Hekimhan (Malatya) 04:40:58 05-10-2025 38,76778 38,01167 6,73 1,5
HEKIMHAN (MALATYA) 04:40:57 05-10-2025 38,7743 37,954 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:41 05-10-2025 39,20528 28,20389 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:41 05-10-2025 39,162 28,192 14,6 1,6
Simav (Kütahya) 04:02:59 05-10-2025 39,23667 29,0025 8,71 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:02:58 05-10-2025 39,233 29,0198 6,9 2
PELITLI (MALATYA) 03:56:08 05-10-2025 38,2998 38,622 10,1 2
Pütürge (Malatya) 03:56:07 05-10-2025 38,18528 38,62222 9,55 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:39 05-10-2025 39,20139 28,21028 7 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:38 05-10-2025 39,1823 28,195 15,3 2,9
Simav (Kütahya) 03:46:11 05-10-2025 39,22833 28,99639 7 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:46:11 05-10-2025 39,2315 28,9952 5,9 2,6
Simav (Kütahya) 03:45:15 05-10-2025 39,24333 29,00417 8,3 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:45:14 05-10-2025 39,2445 29,0155 6,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:44:26 05-10-2025 39,21361 28,14944 7 1,3
Marmara Denizi - [17.64 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:37:11 05-10-2025 40,80806 27,98111 11,84 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:34:03 05-10-2025 39,18472 28,20028 7 1
Karadeniz - [01.52 km] Ortahisar (Trabzon) 03:31:18 05-10-2025 41,00361 39,65556 13,27 1,5
Simav (Kütahya) 03:30:43 05-10-2025 39,2425 28,91722 9,99 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:30:43 05-10-2025 39,2338 28,9635 9,9 1,5
Simav (Kütahya) 03:20:51 05-10-2025 39,24306 28,81167 7,03 0,9
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:20:50 05-10-2025 39,2482 28,9197 8,5 1,1
Genç (Bingöl) 03:19:53 05-10-2025 38,69444 40,25611 7,03 1,2
Van Gölü - [06.55 km] Tuşba (Van) 03:16:26 05-10-2025 38,71028 43,12667 6,8 1,3
Simav (Kütahya) 03:14:00 05-10-2025 39,22611 29,00333 11,26 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:14:00 05-10-2025 39,2317 29,0178 11,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:22 05-10-2025 39,21306 28,23694 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:22 05-10-2025 39,1757 28,2453 10,1 2
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 03:10:09 05-10-2025 38,7555 37,9443 13,6 1
Kadirli (Osmaniye) 02:58:30 05-10-2025 37,35056 36,20778 7 1,2
Simav (Kütahya) 02:45:15 05-10-2025 39,23222 28,92361 7,05 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:45:15 05-10-2025 39,225 29,018 10,8 1,2
Simav (Kütahya) 02:41:52 05-10-2025 39,26194 28,99083 8,27 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:41:52 05-10-2025 39,2405 28,996 9 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:35:44 05-10-2025 39,2318 28,982 9,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:49 05-10-2025 39,22917 28,15056 7 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:49 05-10-2025 39,2148 28,1223 8,6 1,6
Beypazarı (Ankara) 02:28:02 05-10-2025 40,09 31,80917 6,73 1,8
Defne (Hatay) 02:23:13 05-10-2025 36,18778 36,1075 6,69 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:20:30 05-10-2025 39,22 28,14139 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:59 05-10-2025 39,20972 28,20306 5,1 1,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 02:08:02 05-10-2025 39,2012 28,9577 16,1 1,3
Simav (Kütahya) 02:08:01 05-10-2025 39,24139 28,9575 7 1,2
Simav (Kütahya) 02:06:50 05-10-2025 39,23611 28,95222 12,41 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 02:06:50 05-10-2025 39,2502 28,955 12,3 1,4
Akhisar (Manisa) 01:54:38 05-10-2025 39,00972 28,06556 6,99 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:47:52 05-10-2025 38,38056 37,4425 7,01 1,4
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:47:51 05-10-2025 38,3778 37,4283 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:46:23 05-10-2025 39,21417 28,14139 7 0,9
Simav (Kütahya) 01:33:48 05-10-2025 39,25278 28,92528 7 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:33:48 05-10-2025 39,2712 28,9478 8,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:41 05-10-2025 39,18361 28,185 7,47 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:41 05-10-2025 39,1837 28,1723 3,4 2,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 00:53:52 06-10-2025 39,23444 28,97444 13,93 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 00:53:52 06-10-2025 39,2623 28,969 14 1,6
Simav (Kütahya) 00:40:35 06-10-2025 39,26556 28,93528 9,02 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:40:35 06-10-2025 39,2528 28,9877 9,9 1,5
Hekimhan (Malatya) 00:31:41 06-10-2025 38,76944 37,98528 14,47 2,1
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 00:31:41 06-10-2025 38,78 37,9557 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:48 06-10-2025 39,2025 28,23694 6,5 0,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:48 06-10-2025 39,1835 28,2248 5,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:59 06-10-2025 39,23028 28,20306 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:58 06-10-2025 39,1867 28,1502 9,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:17 06-10-2025 39,19361 28,20944 6,99 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:17 06-10-2025 39,194 28,1853 18,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:16 06-10-2025 39,23556 28,19194 7 2,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:15 06-10-2025 39,2393 28,1573 14,2 2,5
Çubuk (Ankara) 23:48:55 05-10-2025 40,20056 32,84972 6,2 0,9
Simav (Kütahya) 23:37:50 05-10-2025 39,2475 28,98972 12,13 1
Simav (Kütahya) 23:33:08 05-10-2025 39,26361 28,93694 7,04 1,2
Simav (Kütahya) 23:31:33 05-10-2025 39,31056 28,92167 5,55 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:20:46 05-10-2025 39,22306 28,1875 7,23 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:46 05-10-2025 39,1907 28,1675 8,6 1,3
Simav (Kütahya) 23:14:34 05-10-2025 39,24667 29,0025 10,39 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:14:34 05-10-2025 39,2355 29,0137 9,9 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:30 05-10-2025 39,134 28,1253 11,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:29 05-10-2025 39,18167 28,165 7 1,8
Simav (Kütahya) 22:53:29 05-10-2025 39,28778 28,95583 6,95 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:53:29 05-10-2025 39,2557 28,9835 11,8 1,4
Sorgun (Yozgat) 22:36:41 05-10-2025 39,70556 35,33889 6,97 0,9
CAFERLI-SORGUN (YOZGAT) 22:36:41 05-10-2025 39,7117 35,3572 9,6 1,1
Simav (Kütahya) 22:35:25 05-10-2025 39,24361 28,93333 12,28 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:35:25 05-10-2025 39,2492 28,9755 5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:47 05-10-2025 39,2175 28,19389 7,02 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:08 05-10-2025 39,1548 28,2187 10,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:30 05-10-2025 39,22667 28,19861 7,01 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:07:30 05-10-2025 39,208 28,2085 14,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:42 05-10-2025 39,23389 28,20222 13,55 2,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:41 05-10-2025 39,2278 28,1955 12,7 3,1
Yazıhan (Malatya) 21:58:26 05-10-2025 38,53889 38,02528 7 1,4
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 21:58:26 05-10-2025 38,5348 38,0322 8 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 21:47:39 05-10-2025 37,80306 36,47028 7 1,3
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 21:47:38 05-10-2025 37,8532 36,556 7,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:40 05-10-2025 39,27306 28,15917 7 3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:25:40 05-10-2025 39,2447 28,1187 7,8 3
Hekimhan (Malatya) 21:09:24 05-10-2025 38,78444 37,92333 13,09 1,7
YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) 21:09:23 05-10-2025 38,7662 38,0105 11 1,6
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 21:08:44 05-10-2025 40,4727 28,8073 13,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:13 05-10-2025 39,185 28,16139 5,38 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:13 05-10-2025 39,1555 28,1327 13,9 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:05:51 05-10-2025 39,2583 28,9795 10,8 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:51:40 05-10-2025 39,2103 29,018 11,1 1,5
Simav (Kütahya) 20:51:39 05-10-2025 39,18389 29,00306 13,46 1,1
MARMARA DENIZI 20:43:58 05-10-2025 40,7867 27,9343 17,4 2
Marmara Denizi 20:43:57 05-10-2025 40,80333 27,91667 6,81 1,9
Hekimhan (Malatya) 20:36:29 05-10-2025 38,74417 38,01278 7 1,8
HEKIMHAN (MALATYA) 20:36:29 05-10-2025 38,7868 37,926 8,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:45 05-10-2025 39,16972 28,18417 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:35:45 05-10-2025 39,207 28,2458 11,2 1,4
Simav (Kütahya) 20:30:43 05-10-2025 39,24361 28,95222 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:27:52 05-10-2025 39,2297 28,9902 14,4 1,7
Simav (Kütahya) 20:27:51 05-10-2025 39,22389 28,96667 14,05 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:26:35 05-10-2025 39,2415 29,0123 11,4 1,7
Simav (Kütahya) 20:26:34 05-10-2025 39,2125 28,94333 13,63 1,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 20:23:26 05-10-2025 39,2533 28,9648 9 2
Simav (Kütahya) 20:23:25 05-10-2025 39,23639 28,96472 11,89 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:20:03 05-10-2025 39,2 28,087 9,9 1,1
Simav (Kütahya) 19:50:13 05-10-2025 39,17306 29,01361 14,14 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:50:12 05-10-2025 39,2413 28,9618 9,1 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:47:19 05-10-2025 39,1387 28,1588 14,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:47:18 05-10-2025 39,17583 28,16389 11,81 1,6
Hekimhan (Malatya) 19:44:52 05-10-2025 38,75583 37,98972 7,05 3,2
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 19:44:52 05-10-2025 38,7605 37,9687 5 3,3
Simav (Kütahya) 19:02:27 05-10-2025 39,27306 28,91944 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:48:54 05-10-2025 39,49111 28,13667 7,04 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:48:54 05-10-2025 39,5345 28,0998 17,7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:33 05-10-2025 39,1412 28,1722 16,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:32 05-10-2025 39,18333 28,16806 5,76 1,1
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:33:43 05-10-2025 38,1567 36,6645 22,8 1,4
Simav (Kütahya) 18:17:37 05-10-2025 39,25778 28,96111 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:02:21 05-10-2025 39,203 28,2078 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:02:20 05-10-2025 39,21056 28,17611 5,02 1,7
Kırkağaç (Manisa) 17:53:38 05-10-2025 39,22167 27,87611 6,97 1,7
KINIK-KIRKAGAC (MANISA) 17:53:38 05-10-2025 39,1958 27,8815 7,3 1,7
MARMARA DENIZI 17:51:32 05-10-2025 40,816 27,9148 2,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:38:18 05-10-2025 39,15444 28,18694 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:38:17 05-10-2025 39,1575 28,1248 16,4 1,6
Ege Denizi - [37.33 km] Karaburun (İzmir) 17:28:14 05-10-2025 38,89139 26,09944 9,27 1,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 17:28:13 05-10-2025 38,917 26,0808 6,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:01 05-10-2025 39,16917 28,19694 4,84 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:27:15 05-10-2025 39,22694 28,14 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:27:15 05-10-2025 39,1858 28,058 17,6 1,2
Pütürge (Malatya) 16:21:54 05-10-2025 38,27722 38,82528 7,04 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:20 05-10-2025 39,2225 28,205 7 2,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:20 05-10-2025 39,2227 28,2085 7,1 2,4
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 15:59:35 05-10-2025 37,8647 36,569 5,4 2,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 15:59:34 05-10-2025 37,82306 36,57639 7,01 2,4
Çelikhan (Adıyaman) 15:56:22 05-10-2025 38,11222 38,31778 12,38 2,7
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 15:56:22 05-10-2025 38,1172 38,2888 5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:48:18 05-10-2025 39,20778 28,18694 11,79 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:18 05-10-2025 39,2148 28,1702 8,2 2,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 15:42:22 05-10-2025 37,525 37,15667 6,66 1,5
KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS) 15:42:21 05-10-2025 37,6127 37,1187 7 1,6
Simav (Kütahya) 15:31:46 05-10-2025 39,25139 28,91583 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:31:46 05-10-2025 39,2392 29,0018 4,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:11:43 05-10-2025 39,21806 28,195 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:11:43 05-10-2025 39,1807 28,1702 18,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:53:14 05-10-2025 39,215 28,20361 7 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:53:14 05-10-2025 39,2163 28,1783 8,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:07 05-10-2025 39,17056 28,23806 7 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:34:07 05-10-2025 39,1927 28,2637 11 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:23:01 05-10-2025 39,2427 28,9702 12,1 1,2
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 14:12:00 05-10-2025 40,7968 27,9838 11,6 1,5
Marmara Denizi - [19.32 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:11:59 05-10-2025 40,79611 28,00778 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:07:43 05-10-2025 39,18667 28,18583 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:07:43 05-10-2025 39,1873 28,2015 7,6 1,6
Marmara Denizi - [19.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 13:55:35 05-10-2025 40,79056 28,00472 7 1,8
MARMARA DENIZI 13:55:35 05-10-2025 40,76 28,052 8,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:52:07 05-10-2025 39,13806 28,17444 10,5 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:52:07 05-10-2025 39,1387 28,1447 13,3 2,4
Marmara Denizi 13:43:49 05-10-2025 40,78944 27,93778 10,61 3,5
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 13:43:49 05-10-2025 40,801 27,982 11,2 3,7
Simav (Kütahya) 13:23:58 05-10-2025 39,20806 28,94417 11,37 2,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 13:23:58 05-10-2025 39,2542 28,9343 5,6 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:55 05-10-2025 39,1525 28,1447 11,5 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:30 05-10-2025 39,45417 28,16778 7 1,3
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:54:30 05-10-2025 39,4098 28,0795 4,1 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:41:53 05-10-2025 39,2393 29,0383 10,9 1,1
Erdemli (Mersin) 12:39:50 05-10-2025 36,54889 34,21806 7 1,4
YENIYURT-ERDEMLI (MERSIN) 12:39:50 05-10-2025 36,635 34,1523 3 1,6
Battalgazi (Malatya) 12:39:43 05-10-2025 38,2 38,60722 7 2,7
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 12:39:42 05-10-2025 38,233 38,6353 5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:21 05-10-2025 39,12639 28,17528 7,01 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:21 05-10-2025 39,1602 28,165 8,3 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:18:27 05-10-2025 39,1605 28,1707 14,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:26 05-10-2025 39,1575 28,18722 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:46 05-10-2025 39,24167 28,12722 7,23 0,9
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:45 05-10-2025 39,2283 28,2465 25,1 1,2
Menderes (İzmir) 11:56:42 05-10-2025 37,99306 27,16444 5,21 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:56:42 05-10-2025 37,943 27,1712 5,6 2,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:49:03 05-10-2025 34,9518 25,8258 5 2,9
Simav (Kütahya) 11:42:06 05-10-2025 39,29556 28,90361 7,55 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:42:06 05-10-2025 39,2917 29,0102 4,3 1,7
Sivrice (Elazığ) 11:10:11 05-10-2025 38,40028 38,97111 9,92 1,8
YALINDAMLAR-(ELAZIG) 11:10:10 05-10-2025 38,4723 38,9487 4 1,9
Simav (Kütahya) 10:55:30 05-10-2025 39,24028 28,98667 9,83 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:55:30 05-10-2025 39,1903 29,0117 10 1,4
Hekimhan (Malatya) 10:40:39 05-10-2025 38,77417 37,99278 14,54 3,2
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 10:40:39 05-10-2025 38,7555 37,9697 5 3,2
Battalgazi (Malatya) 10:16:28 05-10-2025 38,325 38,69111 5,71 1,3
ERENLI-(MALATYA) 10:16:28 05-10-2025 38,3653 38,6733 5,1 1,1
Simav (Kütahya) 10:09:20 05-10-2025 39,23611 28,93833 8,92 1,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 10:09:19 05-10-2025 39,2497 28,9262 10,6 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:03:26 05-10-2025 39,2315 28,9592 8,7 1,5
Simav (Kütahya) 10:03:25 05-10-2025 39,22167 28,90389 11,14 1,3
Hekimhan (Malatya) 09:50:19 05-10-2025 38,76722 37,96833 10,66 1,5
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 09:50:18 05-10-2025 38,7047 37,9715 16 1,8
Simav (Kütahya) 09:34:17 05-10-2025 39,24194 28,9425 7,15 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:34:16 05-10-2025 39,2377 29,0042 11,4 1
ASAGIUCDAM-HASKOY (MUS) 09:32:15 05-10-2025 38,6733 41,824 19,2 1,7
Korkut (Muş) 09:32:14 05-10-2025 38,76833 41,84056 6,85 2,1
Simav (Kütahya) 09:27:56 05-10-2025 39,23222 28,98389 7,91 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:27:55 05-10-2025 39,247 29,0145 5,3 1,3
Battalgazi (Malatya) 09:22:13 05-10-2025 38,18917 38,60667 7 1,1
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 09:21:52 05-10-2025 39,096 28,0867 9,5 1,2
Menteşe (Muğla) 08:59:55 05-10-2025 37,04944 28,25889 6,98 2,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 08:59:55 05-10-2025 37,0452 28,2398 2,2 2,6
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 08:50:04 05-10-2025 38,4078 38,7088 14,3 1,1
Pütürge (Malatya) 08:50:02 05-10-2025 38,28694 38,7925 7,25 1
Pütürge (Malatya) 08:37:34 05-10-2025 38,27167 38,81083 7 1,7
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 08:37:34 05-10-2025 38,3038 38,7828 18,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:29 05-10-2025 39,13111 28,17167 7 0,9
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:33:26 05-10-2025 39,253 28,0617 6,1 0,8
Hazar Gölü - [03.49 km] Sivrice (Elazığ) 08:10:15 05-10-2025 38,45778 39,35472 7,14 2,2
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 08:10:14 05-10-2025 38,5013 39,2908 5 1,9
Sivrice (Elazığ) 08:09:52 05-10-2025 38,44833 39,35694 7,16 2
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 08:09:51 05-10-2025 38,4957 39,3478 1,6 2,2
Ege Denizi - [68.59 km] Karaburun (İzmir) 07:51:27 05-10-2025 38,72917 25,615 7,36 2,7
EGE DENIZI 07:51:25 05-10-2025 38,716 25,4665 11,4 2,8
Ege Denizi - [70.27 km] Karaburun (İzmir) 07:30:07 05-10-2025 38,70111 25,58833 16,78 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:26:36 05-10-2025 39,22444 28,17222 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:26:36 05-10-2025 39,1807 28,1143 9,9 2
Alaşehir (Manisa) 07:17:14 05-10-2025 38,33639 28,70028 9,45 1,4
CAVUSLAR-SARIGOL (MANISA) 07:17:13 05-10-2025 38,3183 28,6953 14 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:16:21 05-10-2025 39,2322 28,954 12,5 1,4
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 07:14:49 05-10-2025 39,2183 28,9123 16,6 1
Alaşehir (Manisa) 07:12:49 05-10-2025 38,34306 28,70972 9,37 2,1
YESILYURT-ALASEHIR (MANISA) 07:12:48 05-10-2025 38,3313 28,6763 12,6 2,5
Alaşehir (Manisa) 07:10:40 05-10-2025 38,34056 28,69278 9,05 2,9
YESILYURT-ALASEHIR (MANISA) 07:10:39 05-10-2025 38,3342 28,6787 11,9 3,1
Ege Denizi - [70.81 km] Karaburun (İzmir) 07:03:08 05-10-2025 38,73806 25,59139 7,12 1,8
Simav (Kütahya) 06:42:26 05-10-2025 39,23806 28,92167 9,67 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:42:25 05-10-2025 39,239 28,9438 11,7 1,4
Simav (Kütahya) 06:35:43 05-10-2025 39,24833 28,94 7,02 0,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:35:42 05-10-2025 39,2543 28,958 11,5 1
Menderes (İzmir) 06:26:44 05-10-2025 37,98944 27,16778 7,07 1,7
CILE-MENDERES (IZMIR) 06:26:42 05-10-2025 38,0142 27,156 9,3 1,9
Ege Denizi 06:18:11 05-10-2025 39,96389 24,61889 7 1,9
EGE DENIZI 06:18:10 05-10-2025 40,0855 24,5387 8,1 2
Pülümür (Tunceli) 06:11:29 05-10-2025 39,3525 40,10333 7,02 1,5
Hekimhan (Malatya) 06:10:02 05-10-2025 38,75667 38,0275 7 1,8
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 06:10:01 05-10-2025 38,738 37,948 6,3 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:54:18 05-10-2025 39,1212 28,122 13,3 1,3
Marmara Denizi - [20.02 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:52:15 05-10-2025 40,79333 27,88528 7,01 1,7
MARMARA DENIZI 05:52:14 05-10-2025 40,7865 27,9262 14,5 2,1
PELITLI (MALATYA) 05:50:40 05-10-2025 38,2678 38,6098 19,3 1,5
Marmara Denizi - [17.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:44:09 05-10-2025 40,81944 28,03139 8,54 1,2
Marmara Denizi - [22.03 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:35:44 05-10-2025 40,775 27,88472 7 1,7
MARMARA DENIZI 05:35:43 05-10-2025 40,8008 27,9225 7,7 2
Simav (Kütahya) 05:31:57 05-10-2025 39,25389 28,93722 5,84 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 05:31:56 05-10-2025 39,2485 28,9423 8,5 1,6
Simav (Kütahya) 05:31:16 05-10-2025 39,24167 28,92667 7,02 0,8
MARMARA DENIZI 05:14:39 05-10-2025 40,7727 27,9543 8,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:39 05-10-2025 39,21917 28,15556 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:34 05-10-2025 39,25028 28,10111 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:49:51 05-10-2025 39,25444 28,17389 5,99 1,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:49:51 05-10-2025 39,25 28,1932 9,5 1,6
Sivrice (Elazığ) 04:45:10 05-10-2025 38,49333 39,34639 7 0,8
Hekimhan (Malatya) 04:40:58 05-10-2025 38,76778 38,01167 6,73 1,5
HEKIMHAN (MALATYA) 04:40:57 05-10-2025 38,7743 37,954 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:41 05-10-2025 39,20528 28,20389 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:41 05-10-2025 39,162 28,192 14,6 1,6
Simav (Kütahya) 04:02:59 05-10-2025 39,23667 29,0025 8,71 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:02:58 05-10-2025 39,233 29,0198 6,9 2
PELITLI (MALATYA) 03:56:08 05-10-2025 38,2998 38,622 10,1 2
Pütürge (Malatya) 03:56:07 05-10-2025 38,18528 38,62222 9,55 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:39 05-10-2025 39,20139 28,21028 7 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:38 05-10-2025 39,1823 28,195 15,3 2,9
Simav (Kütahya) 03:46:11 05-10-2025 39,22833 28,99639 7 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:46:11 05-10-2025 39,2315 28,9952 5,9 2,6
Simav (Kütahya) 03:45:15 05-10-2025 39,24333 29,00417 8,3 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:45:14 05-10-2025 39,2445 29,0155 6,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:44:26 05-10-2025 39,21361 28,14944 7 1,3
Marmara Denizi - [17.64 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:37:11 05-10-2025 40,80806 27,98111 11,84 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:34:03 05-10-2025 39,18472 28,20028 7 1
Karadeniz - [01.52 km] Ortahisar (Trabzon) 03:31:18 05-10-2025 41,00361 39,65556 13,27 1,5
Simav (Kütahya) 03:30:43 05-10-2025 39,2425 28,91722 9,99 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:30:43 05-10-2025 39,2338 28,9635 9,9 1,5
Simav (Kütahya) 03:20:51 05-10-2025 39,24306 28,81167 7,03 0,9
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:20:50 05-10-2025 39,2482 28,9197 8,5 1,1
Genç (Bingöl) 03:19:53 05-10-2025 38,69444 40,25611 7,03 1,2
Van Gölü - [06.55 km] Tuşba (Van) 03:16:26 05-10-2025 38,71028 43,12667 6,8 1,3
Simav (Kütahya) 03:14:00 05-10-2025 39,22611 29,00333 11,26 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:14:00 05-10-2025 39,2317 29,0178 11,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:22 05-10-2025 39,21306 28,23694 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:22 05-10-2025 39,1757 28,2453 10,1 2
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 03:10:09 05-10-2025 38,7555 37,9443 13,6 1
Kadirli (Osmaniye) 02:58:30 05-10-2025 37,35056 36,20778 7 1,2
Simav (Kütahya) 02:45:15 05-10-2025 39,23222 28,92361 7,05 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:45:15 05-10-2025 39,225 29,018 10,8 1,2
Simav (Kütahya) 02:41:52 05-10-2025 39,26194 28,99083 8,27 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:41:52 05-10-2025 39,2405 28,996 9 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:35:44 05-10-2025 39,2318 28,982 9,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:49 05-10-2025 39,22917 28,15056 7 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:49 05-10-2025 39,2148 28,1223 8,6 1,6
Beypazarı (Ankara) 02:28:02 05-10-2025 40,09 31,80917 6,73 1,8
Defne (Hatay) 02:23:13 05-10-2025 36,18778 36,1075 6,69 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:20:30 05-10-2025 39,22 28,14139 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:59 05-10-2025 39,20972 28,20306 5,1 1,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 02:08:02 05-10-2025 39,2012 28,9577 16,1 1,3
Simav (Kütahya) 02:08:01 05-10-2025 39,24139 28,9575 7 1,2
Simav (Kütahya) 02:06:50 05-10-2025 39,23611 28,95222 12,41 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 02:06:50 05-10-2025 39,2502 28,955 12,3 1,4
Akhisar (Manisa) 01:54:38 05-10-2025 39,00972 28,06556 6,99 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:47:52 05-10-2025 38,38056 37,4425 7,01 1,4
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:47:51 05-10-2025 38,3778 37,4283 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:46:23 05-10-2025 39,21417 28,14139 7 0,9
Simav (Kütahya) 01:33:48 05-10-2025 39,25278 28,92528 7 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:33:48 05-10-2025 39,2712 28,9478 8,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:41 05-10-2025 39,18361 28,185 7,47 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:41 05-10-2025 39,1837 28,1723 3,4 2,5
