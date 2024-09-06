Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Eylül 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Eylül 2024

06 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çamardı (Niğde) 00:07:49 06-09-2024 37,91556 35,13611 6,97 2,4
Çamardı (Niğde) 00:02:10 06-09-2024 37,92833 35,1325 6,98 2,2
Ege Denizi - [52.59 km] Gökçeada (Çanakkale) 23:41:06 05-09-2024 40,11222 25,09111 16,11 2,5
Doğanşehir (Malatya) 23:23:56 05-09-2024 38,00417 37,64333 7,09 1
Battalgazi (Malatya) 23:11:33 05-09-2024 38,18306 38,53 7,08 1
Ege Denizi - [36.89 km] Seferihisar (İzmir) 22:37:58 05-09-2024 37,80528 26,64389 6,67 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:27:43 05-09-2024 37,98806 37,90556 6,83 1
Ege Denizi - [35.91 km] Seferihisar (İzmir) 22:20:13 05-09-2024 37,80222 26,6725 6,67 1,4
Sincik (Adıyaman) 21:23:17 05-09-2024 38,10778 38,56111 7,01 2,4
Aziziye (Erzurum) 19:58:13 05-09-2024 39,925 40,9325 6,97 3
Kaynaşlı (Düzce) 19:48:23 05-09-2024 40,72333 31,37028 7,01 2,8
Kaynaşlı (Düzce) 19:47:48 05-09-2024 40,75861 31,39222 9,57 3,3
Akdeniz - [36.10 km] Kaş (Antalya) 18:37:25 05-09-2024 35,95028 29,3 16,69 1,7
İnönü (Eskişehir) 17:40:55 05-09-2024 39,73611 30,18389 7 1
Maden (Elazığ) 15:37:43 05-09-2024 38,47833 39,71861 7 1,9
Sincik (Adıyaman) 15:09:20 05-09-2024 38,11306 38,47722 7 1,2
Pütürge (Malatya) 14:37:59 05-09-2024 38,27417 38,80417 9,16 1,5
Tekman (Erzurum) 14:20:57 05-09-2024 39,45 41,38806 6,62 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 14:13:10 05-09-2024 38,3075 38,19056 7 1,2
Merkez (Bayburt) 13:51:59 05-09-2024 40,32167 40,19167 5,74 1,4
Bergama (İzmir) 13:51:01 05-09-2024 39,29 27,20333 10,88 1
Gümüşhacıköy (Amasya) 13:27:00 05-09-2024 40,85167 35,285 17,4 1,9
Merkez (Kırşehir) 13:26:07 05-09-2024 39,25 34,14417 7 0,8
Emet (Kütahya) 13:24:39 05-09-2024 39,38389 29,26611 7,86 1,1
Domaniç (Kütahya) 12:56:46 05-09-2024 39,685 29,49861 7 1,4
Karadeniz 12:55:42 05-09-2024 42,48722 27,53694 5,76 2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:36:57 05-09-2024 40,09139 28,59833 16,53 1,5
Merkez (Bolu) 12:27:41 05-09-2024 40,77639 31,73583 5,36 1,1
Gediz (Kütahya) 12:26:06 05-09-2024 39,02417 29,6825 9,06 1,2
Şahinbey (Gaziantep) 11:55:10 05-09-2024 37,05667 37,14778 21,2 2
Çerkeş (Çankırı) 10:35:23 05-09-2024 40,76583 32,92944 14,2 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.09 km] Bodrum (Muğla) 10:33:12 05-09-2024 36,95528 27,66972 23,9 1,1
Adapazarı (Sakarya) 10:30:46 05-09-2024 40,85667 30,35333 4,6 0,9
Gülağaç (Aksaray) 10:06:51 05-09-2024 38,385 34,25278 15,97 1,1
Akdeniz - [13.09 km] Seydikemer (Muğla) 09:36:55 05-09-2024 36,30167 29,12667 7 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:17:43 05-09-2024 38,08222 37,66667 7 1,5
Merkez (Siirt) 09:16:47 05-09-2024 37,90472 41,98778 7,09 1,9
Akdeniz - [57.06 km] Kumluca (Antalya) 08:29:10 05-09-2024 35,87806 30,73361 12,63 2,2
Battalgazi (Malatya) 07:58:08 05-09-2024 38,15333 38,57222 7 1,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.50 km] Payas (Hatay) 07:52:59 05-09-2024 36,71722 36,125 7 2,1
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [207.03 km] Datça (Muğla) 07:01:31 05-09-2024 35,15778 26,14583 6,66 2,4
Adaklı (Bingöl) 07:01:09 05-09-2024 39,20472 40,3925 22,95 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 06:53:56 05-09-2024 38,07472 38,42139 9,1 1,5
Mecitözü (Çorum) 06:30:54 05-09-2024 40,59639 35,37167 6,88 1,1
Ceyhan (Adana) 06:21:25 05-09-2024 37,21083 35,85861 13,06 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 06:00:30 05-09-2024 38,09722 36,54167 12,89 2
Beypazarı (Ankara) 05:48:42 05-09-2024 40,21417 31,71194 21,28 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 05:44:12 05-09-2024 38,10361 36,97083 10,27 3,1
Savaştepe (Balıkesir) 05:34:40 05-09-2024 39,45611 27,55361 11,39 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 05:27:16 05-09-2024 38,29361 38,19139 7 1,3
Darende (Malatya) 05:24:13 05-09-2024 38,54 37,41333 7,04 2
Mecitözü (Çorum) 05:21:14 05-09-2024 40,63278 35,3875 7 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 05:12:36 05-09-2024 37,37639 36,83694 7 1
Dursunbey (Balıkesir) 05:10:10 05-09-2024 39,32361 28,82833 10,69 1
Ege Denizi 04:47:16 05-09-2024 35,45972 25,82222 7,31 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 04:42:30 05-09-2024 38,00861 36,32583 7 3,5
Ege Denizi - [10.44 km] Foça (İzmir) 04:38:41 05-09-2024 38,74833 26,65833 9,45 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.80 km] Bodrum (Muğla) 04:37:03 05-09-2024 36,98111 27,69028 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 04:22:20 05-09-2024 38,47556 38,04139 7,02 1,2
Saimbeyli (Adana) 03:31:16 05-09-2024 37,85889 36,25278 7 1,2
Marmara Denizi - [07.99 km] Bandırma (Balıkesir) 03:24:49 05-09-2024 40,46028 28,12028 6,17 1,3
Ege Denizi - [18.81 km] Foça (İzmir) 03:18:22 05-09-2024 38,82222 26,62139 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:41:50 05-09-2024 38,11 36,54944 7 1,4
Köyceğiz (Muğla) 02:36:41 05-09-2024 37,02194 29,05139 6,71 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 02:26:29 05-09-2024 37,85111 36,29111 7 1,3
Soma (Manisa) 02:03:07 05-09-2024 39,30361 27,57833 6,94 1,9
Savaştepe (Balıkesir) 01:54:53 05-09-2024 39,38583 27,58028 7 1
Saruhanlı (Manisa) 01:46:08 05-09-2024 38,89278 27,47278 6,99 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:37:02 05-09-2024 37,48806 36,64083 7 1,6
Van Gölü - [06.43 km] Tuşba (Van) 01:30:35 05-09-2024 38,46806 43,28917 7 2
Akdeniz - [25.71 km] Dalaman (Muğla) 01:10:21 05-09-2024 36,47167 28,7625 6,91 2,4
Akdeniz - [74.08 km] Kumluca (Antalya) 01:03:07 05-09-2024 35,92972 31,09056 24,03 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAVLAKTEPE-CAMARDI (NIGDE) 00:07:50 06-09-2024 37,9853 35,1215 6,1 2,6
SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE) 00:02:11 06-09-2024 37,9762 35,1733 2,8 2,3
EGE DENIZI 23:41:03 05-09-2024 40,113 24,9992 7 2,6
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 22:37:57 05-09-2024 37,738 26,5558 6 1,3
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 22:20:14 05-09-2024 37,8367 26,6515 14,5 1,4
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 21:23:17 05-09-2024 38,1188 38,6028 5,3 2,3
ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) 19:58:12 05-09-2024 39,9203 40,9177 4,1 3,1
DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) 19:48:24 05-09-2024 40,785 31,4123 3,1 2,8
DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) 19:47:47 05-09-2024 40,7635 31,3847 5,5 3,5
KONUR-MAZIDAGI (MARDIN) 15:42:15 05-09-2024 37,3267 40,3368 6,2 1,6
INANOZU-CINAR (DIYARBAKIR) 15:09:16 05-09-2024 37,6875 39,8827 5 1,5
AZIKLI-ERGANI (DIYARBAKIR) 14:37:58 05-09-2024 38,1375 39,7845 24,4 1,4
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 13:55:59 05-09-2024 36,5218 33,2385 21,2 1,5
CAVUSKOY-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 13:27:00 05-09-2024 40,8315 35,2898 5 2,2
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:59:52 05-09-2024 38,0167 36,2795 5 1,8
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 12:56:45 05-09-2024 40,4925 29,2268 0 1,6
YASAR-(SANLIURFA) 12:26:50 05-09-2024 37,0397 39,1605 2,8 1,7
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:07:55 05-09-2024 36,256 33,6862 0 1,2
CALISKANLAR-(SANLIURFA) 12:00:22 05-09-2024 37,1292 38,7042 0 1,6
DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 11:21:51 05-09-2024 37,2182 30,5033 6,7 1,9
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 10:33:13 05-09-2024 37,0155 27,6287 6,3 1,2
INLICE-FETHIYE (MUGLA) 09:36:58 05-09-2024 36,7342 28,9995 19,2 1,1
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 09:17:42 05-09-2024 38,2407 38,0098 0 1,7
KARACA-SIRVAN (SIIRT) 09:16:45 05-09-2024 38,122 42,0283 21,2 2
KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 09:13:42 05-09-2024 40,3128 26,019 7,7 1,6
YAYLACIK-(HATAY) 08:14:28 05-09-2024 36,2203 36,0188 12,2 1,7
KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) 07:52:58 05-09-2024 36,7215 36,2078 5,5 1,7
YUNANISTAN 07:33:27 05-09-2024 41,2867 25,4725 5,7 1,7
AKDAM-CEYHAN (ADANA) 06:21:23 05-09-2024 37,235 35,8568 10,6 1,3
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:00:30 05-09-2024 38,0893 36,4768 4,4 2
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 05:48:40 05-09-2024 40,2412 31,7017 10 2,5
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 05:46:27 05-09-2024 40,3632 26,0502 17,3 1,2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:44:11 05-09-2024 38,1235 37,0085 5 2,9
BASDIREK-DARENDE (MALATYA) 05:24:12 05-09-2024 38,5357 37,4125 4 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 04:47:15 05-09-2024 35,7657 25,415 8,3 2,7
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:42:29 05-09-2024 37,9818 36,3098 5 3,3
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 04:40:40 05-09-2024 38,7322 26,583 8,3 1,4
EGE DENIZI 04:38:40 05-09-2024 38,7448 26,5977 9,1 1,9
BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) 03:24:48 05-09-2024 40,4617 28,067 4,5 1,3
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:41:50 05-09-2024 38,1302 36,581 10,1 1,7
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:36:41 05-09-2024 37,0677 29,0323 8,4 1,6
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 02:26:29 05-09-2024 37,8525 36,2868 13,8 1,3
BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) 02:03:07 05-09-2024 39,3143 27,5878 6,2 2,2
SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA) 01:46:06 05-09-2024 38,8823 27,542 13,6 1,5
KARADERE-(KAHRAMANMARAS) 01:37:01 05-09-2024 37,5022 36,6755 5,2 1,5
BAKACIK-EDREMIT (VAN) 01:30:33 05-09-2024 38,4677 43,2892 4,1 2,2
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 01:10:22 05-09-2024 36,5685 28,7025 20,8 2,4
AKDENIZ 01:03:06 05-09-2024 35,927 31,0755 12,6 1,8

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