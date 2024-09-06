Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Eylül 2024

06 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çamardı (Niğde)
|00:07:49 06-09-2024
|37,91556
|35,13611
|6,97
|2,4
|Çamardı (Niğde)
|00:02:10 06-09-2024
|37,92833
|35,1325
|6,98
|2,2
|Ege Denizi - [52.59 km] Gökçeada (Çanakkale)
|23:41:06 05-09-2024
|40,11222
|25,09111
|16,11
|2,5
|Doğanşehir (Malatya)
|23:23:56 05-09-2024
|38,00417
|37,64333
|7,09
|1
|Battalgazi (Malatya)
|23:11:33 05-09-2024
|38,18306
|38,53
|7,08
|1
|Ege Denizi - [36.89 km] Seferihisar (İzmir)
|22:37:58 05-09-2024
|37,80528
|26,64389
|6,67
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|22:27:43 05-09-2024
|37,98806
|37,90556
|6,83
|1
|Ege Denizi - [35.91 km] Seferihisar (İzmir)
|22:20:13 05-09-2024
|37,80222
|26,6725
|6,67
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|21:23:17 05-09-2024
|38,10778
|38,56111
|7,01
|2,4
|Aziziye (Erzurum)
|19:58:13 05-09-2024
|39,925
|40,9325
|6,97
|3
|Kaynaşlı (Düzce)
|19:48:23 05-09-2024
|40,72333
|31,37028
|7,01
|2,8
|Kaynaşlı (Düzce)
|19:47:48 05-09-2024
|40,75861
|31,39222
|9,57
|3,3
|Akdeniz - [36.10 km] Kaş (Antalya)
|18:37:25 05-09-2024
|35,95028
|29,3
|16,69
|1,7
|İnönü (Eskişehir)
|17:40:55 05-09-2024
|39,73611
|30,18389
|7
|1
|Maden (Elazığ)
|15:37:43 05-09-2024
|38,47833
|39,71861
|7
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|15:09:20 05-09-2024
|38,11306
|38,47722
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|14:37:59 05-09-2024
|38,27417
|38,80417
|9,16
|1,5
|Tekman (Erzurum)
|14:20:57 05-09-2024
|39,45
|41,38806
|6,62
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:13:10 05-09-2024
|38,3075
|38,19056
|7
|1,2
|Merkez (Bayburt)
|13:51:59 05-09-2024
|40,32167
|40,19167
|5,74
|1,4
|Bergama (İzmir)
|13:51:01 05-09-2024
|39,29
|27,20333
|10,88
|1
|Gümüşhacıköy (Amasya)
|13:27:00 05-09-2024
|40,85167
|35,285
|17,4
|1,9
|Merkez (Kırşehir)
|13:26:07 05-09-2024
|39,25
|34,14417
|7
|0,8
|Emet (Kütahya)
|13:24:39 05-09-2024
|39,38389
|29,26611
|7,86
|1,1
|Domaniç (Kütahya)
|12:56:46 05-09-2024
|39,685
|29,49861
|7
|1,4
|Karadeniz
|12:55:42 05-09-2024
|42,48722
|27,53694
|5,76
|2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:36:57 05-09-2024
|40,09139
|28,59833
|16,53
|1,5
|Merkez (Bolu)
|12:27:41 05-09-2024
|40,77639
|31,73583
|5,36
|1,1
|Gediz (Kütahya)
|12:26:06 05-09-2024
|39,02417
|29,6825
|9,06
|1,2
|Şahinbey (Gaziantep)
|11:55:10 05-09-2024
|37,05667
|37,14778
|21,2
|2
|Çerkeş (Çankırı)
|10:35:23 05-09-2024
|40,76583
|32,92944
|14,2
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.09 km] Bodrum (Muğla)
|10:33:12 05-09-2024
|36,95528
|27,66972
|23,9
|1,1
|Adapazarı (Sakarya)
|10:30:46 05-09-2024
|40,85667
|30,35333
|4,6
|0,9
|Gülağaç (Aksaray)
|10:06:51 05-09-2024
|38,385
|34,25278
|15,97
|1,1
|Akdeniz - [13.09 km] Seydikemer (Muğla)
|09:36:55 05-09-2024
|36,30167
|29,12667
|7
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:17:43 05-09-2024
|38,08222
|37,66667
|7
|1,5
|Merkez (Siirt)
|09:16:47 05-09-2024
|37,90472
|41,98778
|7,09
|1,9
|Akdeniz - [57.06 km] Kumluca (Antalya)
|08:29:10 05-09-2024
|35,87806
|30,73361
|12,63
|2,2
|Battalgazi (Malatya)
|07:58:08 05-09-2024
|38,15333
|38,57222
|7
|1,3
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.50 km] Payas (Hatay)
|07:52:59 05-09-2024
|36,71722
|36,125
|7
|2,1
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [207.03 km] Datça (Muğla)
|07:01:31 05-09-2024
|35,15778
|26,14583
|6,66
|2,4
|Adaklı (Bingöl)
|07:01:09 05-09-2024
|39,20472
|40,3925
|22,95
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:53:56 05-09-2024
|38,07472
|38,42139
|9,1
|1,5
|Mecitözü (Çorum)
|06:30:54 05-09-2024
|40,59639
|35,37167
|6,88
|1,1
|Ceyhan (Adana)
|06:21:25 05-09-2024
|37,21083
|35,85861
|13,06
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:00:30 05-09-2024
|38,09722
|36,54167
|12,89
|2
|Beypazarı (Ankara)
|05:48:42 05-09-2024
|40,21417
|31,71194
|21,28
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:44:12 05-09-2024
|38,10361
|36,97083
|10,27
|3,1
|Savaştepe (Balıkesir)
|05:34:40 05-09-2024
|39,45611
|27,55361
|11,39
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:27:16 05-09-2024
|38,29361
|38,19139
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|05:24:13 05-09-2024
|38,54
|37,41333
|7,04
|2
|Mecitözü (Çorum)
|05:21:14 05-09-2024
|40,63278
|35,3875
|7
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|05:12:36 05-09-2024
|37,37639
|36,83694
|7
|1
|Dursunbey (Balıkesir)
|05:10:10 05-09-2024
|39,32361
|28,82833
|10,69
|1
|Ege Denizi
|04:47:16 05-09-2024
|35,45972
|25,82222
|7,31
|2,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:42:30 05-09-2024
|38,00861
|36,32583
|7
|3,5
|Ege Denizi - [10.44 km] Foça (İzmir)
|04:38:41 05-09-2024
|38,74833
|26,65833
|9,45
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.80 km] Bodrum (Muğla)
|04:37:03 05-09-2024
|36,98111
|27,69028
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|04:22:20 05-09-2024
|38,47556
|38,04139
|7,02
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|03:31:16 05-09-2024
|37,85889
|36,25278
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [07.99 km] Bandırma (Balıkesir)
|03:24:49 05-09-2024
|40,46028
|28,12028
|6,17
|1,3
|Ege Denizi - [18.81 km] Foça (İzmir)
|03:18:22 05-09-2024
|38,82222
|26,62139
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:41:50 05-09-2024
|38,11
|36,54944
|7
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|02:36:41 05-09-2024
|37,02194
|29,05139
|6,71
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:26:29 05-09-2024
|37,85111
|36,29111
|7
|1,3
|Soma (Manisa)
|02:03:07 05-09-2024
|39,30361
|27,57833
|6,94
|1,9
|Savaştepe (Balıkesir)
|01:54:53 05-09-2024
|39,38583
|27,58028
|7
|1
|Saruhanlı (Manisa)
|01:46:08 05-09-2024
|38,89278
|27,47278
|6,99
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:37:02 05-09-2024
|37,48806
|36,64083
|7
|1,6
|Van Gölü - [06.43 km] Tuşba (Van)
|01:30:35 05-09-2024
|38,46806
|43,28917
|7
|2
|Akdeniz - [25.71 km] Dalaman (Muğla)
|01:10:21 05-09-2024
|36,47167
|28,7625
|6,91
|2,4
|Akdeniz - [74.08 km] Kumluca (Antalya)
|01:03:07 05-09-2024
|35,92972
|31,09056
|24,03
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KAVLAKTEPE-CAMARDI (NIGDE)
|00:07:50 06-09-2024
|37,9853
|35,1215
|6,1
|2,6
|SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE)
|00:02:11 06-09-2024
|37,9762
|35,1733
|2,8
|2,3
|EGE DENIZI
|23:41:03 05-09-2024
|40,113
|24,9992
|7
|2,6
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|22:37:57 05-09-2024
|37,738
|26,5558
|6
|1,3
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|22:20:14 05-09-2024
|37,8367
|26,6515
|14,5
|1,4
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|21:23:17 05-09-2024
|38,1188
|38,6028
|5,3
|2,3
|ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM)
|19:58:12 05-09-2024
|39,9203
|40,9177
|4,1
|3,1
|DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)
|19:48:24 05-09-2024
|40,785
|31,4123
|3,1
|2,8
|DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)
|19:47:47 05-09-2024
|40,7635
|31,3847
|5,5
|3,5
|KONUR-MAZIDAGI (MARDIN)
|15:42:15 05-09-2024
|37,3267
|40,3368
|6,2
|1,6
|INANOZU-CINAR (DIYARBAKIR)
|15:09:16 05-09-2024
|37,6875
|39,8827
|5
|1,5
|AZIKLI-ERGANI (DIYARBAKIR)
|14:37:58 05-09-2024
|38,1375
|39,7845
|24,4
|1,4
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|13:55:59 05-09-2024
|36,5218
|33,2385
|21,2
|1,5
|CAVUSKOY-GUMUSHACIKOY (AMASYA)
|13:27:00 05-09-2024
|40,8315
|35,2898
|5
|2,2
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:59:52 05-09-2024
|38,0167
|36,2795
|5
|1,8
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|12:56:45 05-09-2024
|40,4925
|29,2268
|0
|1,6
|YASAR-(SANLIURFA)
|12:26:50 05-09-2024
|37,0397
|39,1605
|2,8
|1,7
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:07:55 05-09-2024
|36,256
|33,6862
|0
|1,2
|CALISKANLAR-(SANLIURFA)
|12:00:22 05-09-2024
|37,1292
|38,7042
|0
|1,6
|DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|11:21:51 05-09-2024
|37,2182
|30,5033
|6,7
|1,9
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|10:33:13 05-09-2024
|37,0155
|27,6287
|6,3
|1,2
|INLICE-FETHIYE (MUGLA)
|09:36:58 05-09-2024
|36,7342
|28,9995
|19,2
|1,1
|DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)
|09:17:42 05-09-2024
|38,2407
|38,0098
|0
|1,7
|KARACA-SIRVAN (SIIRT)
|09:16:45 05-09-2024
|38,122
|42,0283
|21,2
|2
|KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|09:13:42 05-09-2024
|40,3128
|26,019
|7,7
|1,6
|YAYLACIK-(HATAY)
|08:14:28 05-09-2024
|36,2203
|36,0188
|12,2
|1,7
|KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)
|07:52:58 05-09-2024
|36,7215
|36,2078
|5,5
|1,7
|YUNANISTAN
|07:33:27 05-09-2024
|41,2867
|25,4725
|5,7
|1,7
|AKDAM-CEYHAN (ADANA)
|06:21:23 05-09-2024
|37,235
|35,8568
|10,6
|1,3
|MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:00:30 05-09-2024
|38,0893
|36,4768
|4,4
|2
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:48:40 05-09-2024
|40,2412
|31,7017
|10
|2,5
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:46:27 05-09-2024
|40,3632
|26,0502
|17,3
|1,2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:44:11 05-09-2024
|38,1235
|37,0085
|5
|2,9
|BASDIREK-DARENDE (MALATYA)
|05:24:12 05-09-2024
|38,5357
|37,4125
|4
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|04:47:15 05-09-2024
|35,7657
|25,415
|8,3
|2,7
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:42:29 05-09-2024
|37,9818
|36,3098
|5
|3,3
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:40:40 05-09-2024
|38,7322
|26,583
|8,3
|1,4
|EGE DENIZI
|04:38:40 05-09-2024
|38,7448
|26,5977
|9,1
|1,9
|BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|03:24:48 05-09-2024
|40,4617
|28,067
|4,5
|1,3
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:41:50 05-09-2024
|38,1302
|36,581
|10,1
|1,7
|KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
|02:36:41 05-09-2024
|37,0677
|29,0323
|8,4
|1,6
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:26:29 05-09-2024
|37,8525
|36,2868
|13,8
|1,3
|BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)
|02:03:07 05-09-2024
|39,3143
|27,5878
|6,2
|2,2
|SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA)
|01:46:06 05-09-2024
|38,8823
|27,542
|13,6
|1,5
|KARADERE-(KAHRAMANMARAS)
|01:37:01 05-09-2024
|37,5022
|36,6755
|5,2
|1,5
|BAKACIK-EDREMIT (VAN)
|01:30:33 05-09-2024
|38,4677
|43,2892
|4,1
|2,2
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|01:10:22 05-09-2024
|36,5685
|28,7025
|20,8
|2,4
|AKDENIZ
|01:03:06 05-09-2024
|35,927
|31,0755
|12,6
|1,8
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem