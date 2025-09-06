Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Eylül 2025

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:40:03 06-09-2025 39,198 28,1207 9,1 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:08 06-09-2025 39,1897 28,183 11,3 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:23:53 06-09-2025 39,1992 28,131 11,4 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:20:38 06-09-2025 39,1972 28,1455 8,2 2,1
Sur (Diyarbakır) 00:19:59 06-09-2025 38,20444 40,37917 7 1,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 00:17:51 06-09-2025 39,1723 28,041 9,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:50 06-09-2025 39,20417 28,15889 7 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:50 06-09-2025 39,1947 28,1297 4,8 2,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:04:47 06-09-2025 38,18028 37,05222 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:32 05-09-2025 39,20167 28,13083 9,2 1,1
MALAZ-GORDES (MANISA) 23:54:14 05-09-2025 39,068 28,277 14,5 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:11 05-09-2025 39,18528 28,22361 9,78 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:39 05-09-2025 39,2248 28,14 8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:38 05-09-2025 39,24194 28,14722 4,11 1,6
Talas (Kayseri) 23:47:01 05-09-2025 38,50361 35,65389 7,05 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:46:49 05-09-2025 39,1205 28,1432 13 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:46:48 05-09-2025 39,16028 28,18583 4,79 1
Akdeniz - Mersin Körfezi - [19.75 km] Erdemli (Mersin) 23:38:18 05-09-2025 36,32278 34,28278 42,16 2,7
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 23:38:17 05-09-2025 36,196 34,3105 21,1 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:36:40 05-09-2025 39,2225 28,165 9,87 1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:28:49 05-09-2025 39,2077 28,0365 7,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:48 05-09-2025 39,23694 28,06806 6,99 1,3
BOREZ-GORDES (MANISA) 23:24:24 05-09-2025 39,0028 28,271 24,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:20 05-09-2025 39,28361 28,06389 10,67 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:36 05-09-2025 39,18167 28,17583 7,53 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:22:36 05-09-2025 39,1573 28,1537 12,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:19:06 05-09-2025 39,155 28,16056 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:19:06 05-09-2025 39,133 28,1542 4,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:25 05-09-2025 39,24389 28,12139 7 1
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:16:24 05-09-2025 39,2738 28,0837 9,8 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:32 05-09-2025 39,1817 28,0498 5,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:30 05-09-2025 39,09944 28,31639 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:06:02 05-09-2025 39,20944 28,17639 7,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:12 05-09-2025 39,25 28,14139 7 1,1
ESENKOC-MURADIYE (VAN) 22:52:02 05-09-2025 38,827 43,6422 17,6 1,6
Erçek Gölü - [02.14 km] Tuşba (Van) 22:51:59 05-09-2025 38,69139 43,54 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:32 05-09-2025 39,23917 28,1 6,22 2,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:32 05-09-2025 39,2422 28,0892 11,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:43:34 05-09-2025 39,235 28,00306 5,34 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:55 05-09-2025 39,20222 28,08417 6,85 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:35:17 05-09-2025 39,17389 28,16611 7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:35:17 05-09-2025 39,1483 28,1527 13,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:38 05-09-2025 39,1675 28,16583 7 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:37 05-09-2025 39,1755 28,1408 13,1 3,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:32:33 05-09-2025 39,1797 28,139 8,7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:32:32 05-09-2025 39,17667 28,15833 4,13 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:38 05-09-2025 39,20472 28,12222 5,24 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:38 05-09-2025 39,1882 28,106 9,5 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:12:42 05-09-2025 39,194 28,1672 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:41 05-09-2025 39,21389 28,13528 6,32 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:26 05-09-2025 39,166 28,1785 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:25 05-09-2025 39,18361 28,17417 6,33 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:25 05-09-2025 39,1883 28,1355 8,5 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:40 05-09-2025 39,2138 28,0993 9,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:39 05-09-2025 39,225 28,11722 5,79 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:55 05-09-2025 39,1885 28,1223 14,9 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 22:00:12 05-09-2025 38,29806 38,15778 7 1
Cihanbeyli (Konya) 21:52:31 05-09-2025 38,50972 33,11028 6,99 1,7
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 21:52:30 05-09-2025 38,5162 33,1263 5 2
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 21:44:28 05-09-2025 39,0282 28,0315 29,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:27 05-09-2025 39,20444 28,10361 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:09 05-09-2025 39,22194 28,17667 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:09 05-09-2025 39,2048 28,1547 8,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:37 05-09-2025 39,16611 28,08833 5,81 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:21:37 05-09-2025 39,1643 28,182 16,9 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:38 05-09-2025 39,1728 28,245 8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:37 05-09-2025 39,19083 28,21861 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:16:00 05-09-2025 39,1322 28,1467 13,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:59 05-09-2025 39,18111 28,15917 5,48 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:57 05-09-2025 39,18722 28,23278 9,81 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:57 05-09-2025 39,2013 28,235 5,3 1,6
KARAKOSE-YAYLADAGI (HATAY) 20:55:44 05-09-2025 36,0237 36,0318 7 1,7
Samandağ (Hatay) 20:55:43 05-09-2025 36,07861 35,95306 6,09 1,7
Ege Denizi - [12.30 km] Marmaris (Muğla) 20:43:45 05-09-2025 36,61889 27,94056 48,23 2,6
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 20:43:43 05-09-2025 36,5967 28,0168 63,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:41 05-09-2025 39,24056 28,13806 7 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:41 05-09-2025 39,2335 28,1477 12,3 1,9
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 20:29:22 05-09-2025 39,0513 28,0502 25,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:27:17 05-09-2025 39,27111 28,29083 7 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.05 20:27:15) 20:27:15 05-09-2025 39,2208 28,1375 8,4 2,1
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:57 05-09-2025 39,232 28,2177 15,2 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:16 05-09-2025 39,13389 28,22556 7 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:15 05-09-2025 39,1713 28,2357 16,3 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:59 05-09-2025 39,2442 28,0563 5,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:26 05-09-2025 39,23972 28,10778 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:06:26 05-09-2025 39,2142 28,1338 15,2 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:34 05-09-2025 39,213 28,1817 15,5 1,2
Kelkit (Gümüşhane) 19:51:01 05-09-2025 39,93667 39,22278 8,37 2,2
YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) 19:50:57 05-09-2025 39,8795 39,0657 5 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:50:09 05-09-2025 39,1745 28,0712 16,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:29:59 05-09-2025 39,15528 28,15056 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:29:58 05-09-2025 39,1735 28,168 8,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:27:10 05-09-2025 39,16194 28,15639 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:27:10 05-09-2025 39,1663 28,1532 9 2,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:25:30 05-09-2025 37,88056 36,65083 7 1,9
CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) 19:25:30 05-09-2025 37,8285 36,5735 5,3 1,9
Şenkaya (Erzurum) 19:13:34 05-09-2025 40,66806 42,42139 7,04 1,5
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:05:33 05-09-2025 39,2618 28,1207 5,4 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:02:18 05-09-2025 39,1772 28,1572 3,7 1,1
Şenkaya (Erzurum) 19:01:47 05-09-2025 40,66528 42,41833 7 2,3
NISANTASI-SENKAYA (ERZURUM) 19:01:46 05-09-2025 40,686 42,375 5,7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:50:21 05-09-2025 39,1543 28,138 13,3 1,2
Tercan (Erzincan) 18:47:10 05-09-2025 39,65306 40,46639 10,51 1,9
SAGLICA-TERCAN (ERZINCAN) 18:47:10 05-09-2025 39,6437 40,4752 7,2 2,2
ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 18:36:01 05-09-2025 39,0768 27,7567 12,5 1,4
TUTENLI-AKHISAR (MANISA) 18:35:22 05-09-2025 39,0443 27,805 13,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:34 05-09-2025 39,25167 28,12722 7 2,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:23:34 05-09-2025 39,243 28,1218 12,3 2,6
KABAKLI-(BALIKESIR) 18:20:40 05-09-2025 39,5545 27,8613 1 1,6
KULU (KONYA) 18:06:30 05-09-2025 39,1037 33,0593 3 2,1
BOYALI-GORDES (MANISA) 17:57:21 05-09-2025 38,8277 28,0965 5 1,2
Akhisar (Manisa) 17:57:19 05-09-2025 39,02333 28,07306 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:59 05-09-2025 39,23361 28,20861 7 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:54:58 05-09-2025 39,1905 28,209 17,6 2
KUCUKGUNEY-SOMA (MANISA) 17:39:43 05-09-2025 39,2315 27,6182 6 1,6
Ege Denizi - [38.98 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:31:52 05-09-2025 39,36778 25,63667 6,46 2,3
EGE DENIZI 17:31:50 05-09-2025 39,327 25,5205 7,6 2,4
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:25:48 05-09-2025 38,3693 37,4388 9,4 1,5
Doğanşehir (Malatya) 17:23:30 05-09-2025 38,24278 37,77361 7 1,4
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:23:29 05-09-2025 38,1995 37,75 3 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:01:16 05-09-2025 39,13 28,1175 12,3 1,5
MALAZ-GORDES (MANISA) 16:55:07 05-09-2025 39,0683 28,321 11 1,4
MALAZ-GORDES (MANISA) 16:47:49 05-09-2025 39,0605 28,3013 5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:47:48 05-09-2025 39,2375 28,20417 7,06 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:43:58 05-09-2025 39,1422 28,1965 5,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:43:56 05-09-2025 39,17139 28,21167 6,91 1
SADIKBAGI-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 16:33:25 05-09-2025 39,3698 31,6532 4,3 1,4
Pütürge (Malatya) 16:29:27 05-09-2025 38,22194 38,70472 7 2,3
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 16:29:25 05-09-2025 38,2447 38,6673 24 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:26:50 05-09-2025 39,27278 28,01889 7,04 1,4
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:26:49 05-09-2025 39,2557 27,9642 9,4 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:17:16 05-09-2025 39,1858 28,1575 4,2 1,5
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 16:14:40 05-09-2025 39,1058 28,0532 19,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:41 05-09-2025 39,23583 28,16194 7 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:40 05-09-2025 39,2272 28,0627 6,8 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:06:25 05-09-2025 37,38361 37,01806 10,21 1,2
TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 16:06:24 05-09-2025 37,6972 36,0122 25,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:50:14 05-09-2025 39,20444 28,165 8,12 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:50:14 05-09-2025 39,1982 28,1112 7,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:49:08 05-09-2025 39,17306 28,16583 7 1,3
Kovancılar (Elazığ) 15:38:29 05-09-2025 38,68278 39,65528 6,94 0,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:38:23 05-09-2025 39,2663 28,0045 10,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:36:40 05-09-2025 39,17639 28,23361 7,1 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:36:40 05-09-2025 39,1905 28,2163 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:17 05-09-2025 39,24583 28,08417 7,84 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:33:17 05-09-2025 39,2238 28,036 7,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:24:20 05-09-2025 39,21861 28,12111 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:17:08 05-09-2025 39,23583 28,05833 11,56 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:07:58 05-09-2025 39,24528 28,08 7,1 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:07:58 05-09-2025 39,2043 28,04 8,3 1,7
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:05:42 05-09-2025 38,109 36,5462 9,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:47 05-09-2025 39,23944 28,20861 8,72 1,3
Kale (Malatya) 14:51:25 05-09-2025 38,36 38,75194 11,71 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:47:28 05-09-2025 39,185 28,22528 6,9 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:47:27 05-09-2025 39,2103 28,1347 13,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:37:33 05-09-2025 39,17306 28,21972 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:37:32 05-09-2025 39,189 28,183 12,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:19 05-09-2025 39,18889 28,16 7,97 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:47 05-09-2025 39,16806 28,14528 7,72 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:34:46 05-09-2025 39,1545 28,1245 18,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:01 05-09-2025 39,15694 28,16083 7 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:26:30 05-09-2025 39,2223 28,0503 24,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:15 05-09-2025 39,17833 28,12472 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:32 05-09-2025 39,23278 28,105 7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:31 05-09-2025 39,2307 28,1157 14,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:32 05-09-2025 39,19528 28,1025 7 1,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 14:05:30 05-09-2025 39,1917 27,9785 14,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:06 05-09-2025 39,20361 28,15528 6,68 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:05 05-09-2025 39,1918 28,1402 11,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:23 05-09-2025 39,31667 28,22667 6,72 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 14:01:23 05-09-2025 39,2232 28,179 8,1 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:35:44 05-09-2025 39,48583 28,18889 7 1,7
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:35:43 05-09-2025 39,4387 28,1483 4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:32:04 05-09-2025 39,19639 28,24083 6,98 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:32:04 05-09-2025 39,1963 28,2152 11 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:25 05-09-2025 39,18583 28,18944 8,27 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:15:56 05-09-2025 38,18583 38,10278 6,97 2,1
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 13:15:56 05-09-2025 38,2107 38,125 6,7 2,1
Tavas (Denizli) 13:11:45 05-09-2025 37,56 29,14528 7,04 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:06:46 05-09-2025 39,22167 28,17028 11,61 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:28 05-09-2025 39,18556 28,18389 10 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:52:28 05-09-2025 39,175 28,1873 18,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:46 05-09-2025 39,20278 28,18833 7 1,2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 12:45:23 05-09-2025 39,0738 28,193 17,8 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:45:22 05-09-2025 39,1745 28,104 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:39:44 05-09-2025 39,19028 28,24222 8,14 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:42 05-09-2025 39,2255 28,1868 7,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:49 05-09-2025 39,22389 28,17139 4,8 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:31:27 05-09-2025 39,1342 28,1477 22,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:31:26 05-09-2025 39,19 28,22 10,13 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:25:00 05-09-2025 39,22278 28,1025 11,81 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:25:00 05-09-2025 39,1947 28,1395 19,8 1,8
Bozüyük (Bilecik) 12:06:36 05-09-2025 39,9125 29,94361 10,53 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:55:10 05-09-2025 39,23639 28,17389 5,5 1,8
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:55:10 05-09-2025 39,248 28,2102 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:40:46 05-09-2025 39,17361 28,20222 13,9 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:40:45 05-09-2025 39,1807 28,1662 8,4 2
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:37:39 05-09-2025 39,6288 29,5037 0 1,6
Bergama (İzmir) 11:35:24 05-09-2025 39,15556 27,3375 6,66 1,9
MUSTAFALAR-SARICAM (ADANA) 11:19:38 05-09-2025 37,1305 35,5133 29,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:17:55 05-09-2025 39,25083 28,19083 5,24 1,9
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:17:55 05-09-2025 39,2312 28,1928 12,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:15:58 05-09-2025 39,24611 28,18139 7 1,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 11:15:58 05-09-2025 39,2268 28,1722 9,1 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:22 05-09-2025 39,2288 28,1412 8,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:14:21 05-09-2025 39,23472 28,17056 5,2 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:13:13 05-09-2025 39,21778 28,16611 6,6 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:13:13 05-09-2025 39,2222 28,138 15,5 1,4
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 11:10:22 05-09-2025 38,4212 39,1452 7,7 1,8
EGE DENIZI 11:09:28 05-09-2025 36,6812 25,7775 6,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:07:29 05-09-2025 39,17944 28,22194 10,24 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:54:04 05-09-2025 39,168 28,1705 17,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:52:32 05-09-2025 39,18694 28,20806 9,23 4,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:52:32 05-09-2025 39,174 28,179 14,5 4,1
Akhisar (Manisa) 10:49:59 05-09-2025 39,17639 28,04056 10,5 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:49:58 05-09-2025 39,1933 28,0353 8,3 1,5
Simav (Kütahya) 10:41:10 05-09-2025 39,22889 29,00389 7,15 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:41:10 05-09-2025 39,2335 29,0585 14,3 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:36:53 05-09-2025 39,19139 28,22667 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:08:58 05-09-2025 39,17306 28,20167 7,6 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:08:58 05-09-2025 39,176 28,1703 14,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:02:29 05-09-2025 39,19222 28,24944 4,7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:02:28 05-09-2025 39,1892 28,2065 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:48:11 05-09-2025 39,19889 28,205 10,15 3,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:48:11 05-09-2025 39,1872 28,1883 10,3 3,6
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:41 05-09-2025 39,1697 28,3752 9,5 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:43:42 05-09-2025 39,157 28,2043 9,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:43:39 05-09-2025 39,24972 27,97417 8,67 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:42:17 05-09-2025 39,18694 28,15833 8,31 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:42:17 05-09-2025 39,1662 28,164 5,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:00 05-09-2025 39,19028 28,23333 10,02 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:33:00 05-09-2025 39,1937 28,2807 8,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:31:06 05-09-2025 39,26778 28,06639 7 1,1
TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:31:05 05-09-2025 39,3318 28,2593 5,5 1,3
AVDAN-SOMA (MANISA) 09:27:44 05-09-2025 39,1418 27,556 0 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:22 05-09-2025 39,22028 28,16667 9,03 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:22 05-09-2025 39,1993 28,1567 7,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:06:48 05-09-2025 39,22583 28,1525 11,63 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:06:48 05-09-2025 39,2067 28,122 16,3 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:34 05-09-2025 39,1703 28,1008 10,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:33 05-09-2025 39,22694 28,15667 7,95 1,2
EGE DENIZI 08:56:20 05-09-2025 36,6772 25,6492 3,1 2,1
EGE DENIZI 08:54:49 05-09-2025 36,6692 25,6653 7,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:14 05-09-2025 39,14722 28,14167 6,84 1,1
EGE DENIZI 08:39:22 05-09-2025 36,6942 25,5272 5,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:38:06 05-09-2025 39,20667 28,17389 9,15 1,4
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:05 05-09-2025 39,265 28,2337 7,9 1,7
Van Gölü - [07.85 km] Gevaş (Van) 08:36:56 05-09-2025 38,47722 42,93944 7 2,9
INKOY-GEVAS (VAN) 08:36:55 05-09-2025 38,5143 42,9072 6,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:13 05-09-2025 39,2025 28,14 7,08 1,1
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:30:11 05-09-2025 39,2383 28,2957 7,5 1,6
Beypazarı (Ankara) 08:29:21 05-09-2025 40,15972 31,82222 7,02 2,2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 08:29:21 05-09-2025 40,1663 31,7595 12,8 2,4
Sincik (Adıyaman) 08:28:32 05-09-2025 38,11028 38,45694 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:53 05-09-2025 39,26028 28,11111 8,12 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:53 05-09-2025 39,2262 28,0975 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:55 05-09-2025 39,1825 28,15056 6,89 1,2
Antakya (Hatay) 08:07:15 05-09-2025 36,30417 36,06056 7,01 3
KARLISU-(HATAY) 08:07:15 05-09-2025 36,2797 36,0775 3,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:57:45 05-09-2025 39,25111 28,18139 7 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:57:45 05-09-2025 39,2245 28,1538 7,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:40 05-09-2025 39,20889 28,12333 6,92 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:40 05-09-2025 39,203 28,0897 14,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:20 05-09-2025 39,22528 28,22306 7,07 1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:37:56 05-09-2025 39,2507 28,0697 5,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:37:55 05-09-2025 39,25472 28,08028 7 1,8
Akçadağ (Malatya) 07:23:20 05-09-2025 38,30056 37,8375 9,58 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:11 05-09-2025 39,20333 28,12556 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:10 05-09-2025 39,19361 28,22722 10,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:47 05-09-2025 39,21917 28,17056 4,76 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:40 05-09-2025 39,24417 28,1325 9,59 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:40 05-09-2025 39,2287 28,082 7,5 1,6
Marmara Denizi - [21.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:03:21 05-09-2025 40,83944 28,15194 10,99 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:59 05-09-2025 39,20444 28,11722 6,71 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:59 05-09-2025 39,203 28,108 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:27 05-09-2025 39,20667 28,23778 7,62 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:27 05-09-2025 39,1825 28,2168 7,7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:57:01 05-09-2025 39,1832 28,1422 8,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:57:00 05-09-2025 39,21667 28,17639 9,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:37 05-09-2025 39,21833 28,18722 5,49 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:52:01 05-09-2025 39,2072 28,2005 13,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:00 05-09-2025 39,20528 28,19083 4,75 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:37 05-09-2025 39,2375 28,13139 7,87 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:37 05-09-2025 39,2375 28,1135 9,4 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:02 05-09-2025 39,1308 28,1303 8,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:01 05-09-2025 39,15861 28,15139 5,58 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:08:54 05-09-2025 37,51611 37,04 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:57:17 05-09-2025 39,21556 28,20667 5,11 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:32 05-09-2025 39,21806 28,19444 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:32 05-09-2025 39,196 28,177 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:06 05-09-2025 39,19417 28,15917 8,68 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:41 05-09-2025 39,22611 28,10889 10,63 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:41 05-09-2025 39,2153 28,0958 8,1 1,1
Pamukkale (Denizli) 05:29:17 05-09-2025 37,7475 29,1375 7 1,3
Ege Denizi - [02.60 km] Bodrum (Muğla) 05:24:04 05-09-2025 36,96778 27,32 4,4 1,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 05:24:03 05-09-2025 36,9533 27,3898 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:37 05-09-2025 39,22222 28,2 6,37 1,2
Beypazarı (Ankara) 05:21:06 05-09-2025 40,15389 31,70583 6,84 1,6
Bahşili (Kırıkkale) 05:17:12 05-09-2025 39,69417 33,28333 7,07 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:16:48 05-09-2025 39,18639 28,20806 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:56 05-09-2025 39,23556 28,18722 6,14 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:08:08 05-09-2025 39,21083 28,19333 5,02 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:08:08 05-09-2025 39,197 28,1807 11,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:07 05-09-2025 39,20389 28,19306 4,22 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:46 05-09-2025 39,1458 28,1815 5,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:45 05-09-2025 39,16444 28,1075 8,35 1,2
Ege Denizi - [08.83 km] Foça (İzmir) 04:55:20 05-09-2025 38,81944 26,79028 7,02 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:53:07 05-09-2025 39,21722 28,18639 5,09 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:07 05-09-2025 39,2025 28,1653 11,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:52:37 05-09-2025 39,21222 28,18722 5,26 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:52:37 05-09-2025 39,1885 28,1658 12 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:10 05-09-2025 39,20333 28,19861 5,07 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:10 05-09-2025 39,194 28,1783 13 1,6
Yüksekova (Hakkari) 04:41:03 05-09-2025 37,5175 44,06611 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:26 05-09-2025 39,20278 28,20389 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:25 05-09-2025 39,1797 28,145 8,1 1,3
Ege Denizi 04:30:59 05-09-2025 35,77028 25,90889 20,42 3,8
EGE DENIZI 04:30:57 05-09-2025 35,6817 25,7802 69 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:56 05-09-2025 39,20222 28,12528 5,19 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:22:22 05-09-2025 39,1777 28,1857 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:22:21 05-09-2025 39,21778 28,18861 5,41 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:25 05-09-2025 39,225 28,19056 5,63 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:25 05-09-2025 39,1948 28,1832 9,1 1,4
Çaygören Barajı - [01.27 km] Sındırgı (Balıkesir) 04:16:45 05-09-2025 39,2625 28,21889 7 2,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:45 05-09-2025 39,2447 28,1888 8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:15:40 05-09-2025 39,24083 28,17778 5,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:55 05-09-2025 39,2275 28,18639 5,94 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:55 05-09-2025 39,197 28,1633 13,2 2,8
Çaygören Barajı - [01.27 km] Sındırgı (Balıkesir) 04:09:33 05-09-2025 39,24667 28,21806 6,92 1
Simav (Kütahya) 04:06:49 05-09-2025 39,25083 28,99083 7,13 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:06:49 05-09-2025 39,2503 29,0082 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:42 05-09-2025 39,17111 28,15111 5,96 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:42 05-09-2025 39,156 28,1348 3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:54:19 05-09-2025 39,25694 28,11278 7,63 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:19 05-09-2025 39,2045 28,077 7,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:44 05-09-2025 39,26111 28,12472 9,52 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:35:47 05-09-2025 39,25528 28,08778 7,13 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:35:47 05-09-2025 39,2333 28,0407 7,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:28:35 05-09-2025 39,16944 28,2225 8,58 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:08 05-09-2025 39,18556 28,19417 10,1 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:08 05-09-2025 39,1355 28,1497 16 1,3
Kırkağaç (Manisa) 03:23:08 05-09-2025 39,15944 27,81111 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:26 05-09-2025 39,13389 28,17306 5,29 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:55 05-09-2025 39,19361 28,16944 8,48 1
Marmara Denizi - [23.59 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:10:09 05-09-2025 40,83139 28,17472 9,35 3,2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:10:08 05-09-2025 40,8292 28,1673 15,3 3,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:28 05-09-2025 39,1898 28,2197 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:59:27 05-09-2025 39,21861 28,22083 7,49 2,2
Simav (Kütahya) 02:56:09 05-09-2025 39,23861 28,97389 7 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:56:09 05-09-2025 39,2265 29,0493 11,2 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:53 05-09-2025 39,2352 28,1403 13,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:52 05-09-2025 39,25611 28,16306 7,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:19 05-09-2025 39,27 28,09444 6,47 1,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:19 05-09-2025 39,2605 28,098 10,2 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:35 05-09-2025 39,2372 28,1127 10,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:34 05-09-2025 39,235 28,10944 5,29 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:37:32 05-09-2025 39,26472 28,195 5,31 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:32 05-09-2025 39,2138 28,1773 9,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:33:25 05-09-2025 39,24917 28,12611 7 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:33:25 05-09-2025 39,2245 28,094 12,3 1,5
Yakutiye (Erzurum) 02:31:50 05-09-2025 40,2225 41,34028 7 0,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:29:10 05-09-2025 39,1042 28,2298 16,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:29:09 05-09-2025 39,18722 28,215 8,69 1,2
Karakoçan (Elazığ) 02:26:02 05-09-2025 39,13417 40,20778 7 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:05 05-09-2025 39,24361 28,085 7,14 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:05 05-09-2025 39,2363 28,079 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:17 05-09-2025 39,20694 28,00917 7 1,3
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 02:10:17 05-09-2025 39,1585 27,9533 3,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:59:45 05-09-2025 39,18361 28,16 5,64 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:45 05-09-2025 39,1708 28,1422 10 2,4
Saimbeyli (Adana) 01:45:33 05-09-2025 37,80528 36,225 7,03 1,3
Yusufeli (Artvin) 01:43:07 05-09-2025 40,89333 41,87444 6,85 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:04 05-09-2025 39,21278 28,01028 7 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:03 05-09-2025 39,2122 28,0022 11,6 1,6
Marmara Denizi - [24.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:38:13 05-09-2025 40,74944 27,97139 6,26 1,9
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 01:38:12 05-09-2025 40,8092 27,9805 4,7 2,1
Gördes (Manisa) 01:36:37 05-09-2025 39,075 28,25333 7 1,5
MALAZ-GORDES (MANISA) 01:36:37 05-09-2025 39,0605 28,2835 12,7 1,5
Olur (Erzurum) 01:27:48 05-09-2025 40,87667 41,8675 6,76 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:24:43 05-09-2025 39,14361 28,24639 4,25 1
Olur (Erzurum) 01:22:35 05-09-2025 40,86861 41,88333 6,8 0,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:30 05-09-2025 39,1653 28,1283 12,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:29 05-09-2025 39,19056 28,15444 6,77 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:50 05-09-2025 39,27139 28,12361 7,37 2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:50 05-09-2025 39,2642 28,1058 8,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:33 05-09-2025 39,22583 28,16667 6,29 1,3
Yusufeli (Artvin) 01:07:31 05-09-2025 40,86278 41,76778 6,84 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:03 05-09-2025 39,28583 28,09833 6,46 1,8
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:03 05-09-2025 39,2465 28,0617 8,3 1,8
