Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Haziran 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
06 Haziran 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGE DENIZI
|00:41:13 06-06-2025
|36,1273
|25,7477
|8,4
|1,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|00:28:51 06-06-2025
|33,9257
|27,5972
|87,4
|3,5
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|00:03:06 06-06-2025
|38,0922
|37,1763
|5,2
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|23:41:19 05-06-2025
|37,70472
|37,49917
|7
|1
|KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|23:41:18 05-06-2025
|37,7968
|37,3172
|27,3
|1
|Simav (Kütahya)
|23:33:43 05-06-2025
|39,23361
|28,93806
|6,37
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:33:42 05-06-2025
|39,257
|28,9805
|8
|1
|MARMARA DENIZI
|23:29:50 05-06-2025
|40,7168
|28,6105
|7,2
|2,1
|Marmara Denizi - [26.77 km] Armutlu (Yalova)
|23:29:50 05-06-2025
|40,72194
|28,61806
|7
|1,9
|Kiğı (Bingöl)
|23:26:22 05-06-2025
|39,18778
|40,25083
|7,02
|1,3
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|23:26:20 05-06-2025
|39,2178
|40,281
|26
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|23:24:21 05-06-2025
|39,27306
|40,25194
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:12:42 05-06-2025
|38,12111
|37,45556
|7
|1
|GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|23:12:39 05-06-2025
|38,0518
|37,2612
|9,6
|1,2
|Kozan (Adana)
|23:09:25 05-06-2025
|37,64833
|35,97306
|7,01
|1
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|23:09:24 05-06-2025
|37,6185
|35,8823
|24,9
|1,1
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|22:45:58 05-06-2025
|39,1178
|33,2743
|5,3
|1,3
|Kulu (Konya)
|22:45:58 05-06-2025
|39,09417
|33,29361
|6,85
|1
|YIRCA-SOMA (MANISA)
|22:22:20 05-06-2025
|39,211
|27,6825
|7,2
|1,5
|Soma (Manisa)
|22:22:20 05-06-2025
|39,225
|27,68694
|5,87
|1,6
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|22:17:22 05-06-2025
|38,2692
|38,8223
|13,7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|22:17:22 05-06-2025
|38,25472
|38,855
|6,85
|1,2
|Hekimhan (Malatya)
|21:40:02 05-06-2025
|39,03722
|38,05222
|11,48
|2
|DIKILI-HEKIMHAN (MALATYA)
|21:40:00 05-06-2025
|39,0588
|38,003
|5
|2
|ALKASNAK-MURADIYE (VAN)
|21:38:40 05-06-2025
|38,9993
|43,6518
|24,5
|1,2
|Muradiye (Van)
|21:38:39 05-06-2025
|38,98833
|43,60972
|34,46
|1,3
|MARMARA DENIZI
|21:19:50 05-06-2025
|40,7115
|28,6082
|17,5
|1,5
|Marmara Denizi - [26.02 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|21:19:02 05-06-2025
|40,73222
|28,63444
|13,21
|1,6
|MARMARA DENIZI
|21:19:01 05-06-2025
|40,7093
|28,624
|15,1
|1,9
|AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)
|21:11:44 05-06-2025
|38,1813
|30,8923
|13,1
|1,2
|Gelendost (Isparta)
|21:11:43 05-06-2025
|38,14861
|30,94139
|7,04
|1,1
|MARMARA DENIZI
|21:07:21 05-06-2025
|40,7008
|28,6443
|12,5
|1,6
|Marmara Denizi - [23.59 km] Armutlu (Yalova)
|21:07:21 05-06-2025
|40,71667
|28,66139
|12,52
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|21:06:25 05-06-2025
|38,09
|38,5375
|15,36
|1,7
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|21:06:24 05-06-2025
|38,091
|38,575
|5,8
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:03:17 05-06-2025
|38,27056
|37,26917
|6,85
|1,2
|ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:03:15 05-06-2025
|38,1893
|37,1675
|10
|1,5
|MARMARA DENIZI
|20:51:41 05-06-2025
|40,7123
|28,6108
|11,4
|1,6
|Marmara Denizi - [25.56 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|20:51:40 05-06-2025
|40,73722
|28,61694
|7,02
|1,3
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|20:44:22 05-06-2025
|37,971
|37,5962
|5
|1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|20:44:20 05-06-2025
|37,99111
|37,57
|7
|1
|MARMARA DENIZI
|20:34:34 05-06-2025
|40,7168
|28,6427
|14,2
|1,7
|Marmara Denizi - [25.88 km] Armutlu (Yalova)
|20:34:32 05-06-2025
|40,72278
|28,6325
|7,02
|1,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|20:29:57 05-06-2025
|34,2272
|26,3405
|11,8
|3,1
|EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|20:25:31 05-06-2025
|37,2433
|37,0797
|6,5
|2,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|20:25:30 05-06-2025
|37,2625
|37,05472
|5,06
|2,2
|Ula (Muğla)
|19:44:22 05-06-2025
|37,17083
|28,61861
|6,93
|1,4
|CAKMAK-(MUGLA)
|19:44:22 05-06-2025
|37,1978
|28,6347
|8,3
|1,5
|Darende (Malatya)
|19:08:33 05-06-2025
|38,40333
|37,45611
|7,18
|1,4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|19:08:33 05-06-2025
|38,4297
|37,5082
|5,5
|1,3
|EGE DENIZI
|19:07:09 05-06-2025
|36,334
|26,721
|6,5
|2,1
|Kozan (Adana)
|19:02:44 05-06-2025
|37,65806
|35,97306
|7
|1,7
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|19:02:44 05-06-2025
|37,653
|35,9565
|14,4
|1,5
|CITAK-ALIAGA (IZMIR)
|18:36:54 05-06-2025
|38,7605
|27,0335
|4,3
|1,6
|Aliağa (İzmir)
|18:36:53 05-06-2025
|38,80833
|27,04667
|7
|1,5
|Akdeniz - [74.05 km] Fethiye (Muğla)
|18:32:28 05-06-2025
|36,0175
|28,52472
|19,52
|2
|AKDENIZ
|18:32:28 05-06-2025
|36,1115
|28,5275
|28,5
|2
|Akçadağ (Malatya)
|18:11:27 05-06-2025
|38,47
|38,07611
|6,99
|1,3
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|18:11:26 05-06-2025
|38,5015
|38,0537
|12,2
|1,4
|Kozan (Adana)
|17:37:04 05-06-2025
|37,65417
|35,97139
|6,96
|1,6
|BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
|17:37:04 05-06-2025
|37,6167
|36,0123
|11,2
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|17:23:21 05-06-2025
|35,6283
|25,2708
|15,4
|2
|Marmara Denizi - [25.27 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|17:05:17 05-06-2025
|40,73889
|28,63833
|10,5
|1,4
|MARMARA DENIZI
|17:05:16 05-06-2025
|40,736
|28,6242
|18
|1,7
|EGE DENIZI
|17:04:56 05-06-2025
|36,624
|25,6567
|7,9
|2,2
|YUNANISTAN
|16:54:15 05-06-2025
|39,9523
|24,3755
|12,7
|1,8
|Dursunbey (Balıkesir)
|16:53:01 05-06-2025
|39,53139
|28,89528
|7
|1,1
|KARDESLER-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|16:53:00 05-06-2025
|39,553
|28,9477
|20,9
|1,3
|Merkez (Bingöl)
|16:50:56 05-06-2025
|38,87611
|40,66806
|16,59
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|16:08:02 05-06-2025
|38,42361
|37,85722
|7
|1,2
|Simele, Duhok (Irak) - [09.81 km] Silopi (Şırnak)
|15:50:22 05-06-2025
|37,04
|42,40639
|7,4
|1,9
|Kulu (Konya)
|15:41:37 05-06-2025
|39,00611
|33,09111
|6,37
|1,1
|Kulu (Konya)
|15:32:10 05-06-2025
|39,09583
|33,30417
|7
|1,8
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|15:32:09 05-06-2025
|39,0877
|33,2975
|8,6
|1,9
|Kiğı (Bingöl)
|15:05:54 05-06-2025
|39,23806
|40,28556
|7
|1,2
|İmranlı (Sivas)
|15:02:49 05-06-2025
|39,58583
|38,27361
|6,94
|2,1
|YUREKTASI-IMRANLI (SIVAS)
|15:02:49 05-06-2025
|39,6018
|38,2567
|5
|2,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|14:53:55 05-06-2025
|35,0755
|24,03
|31,5
|3
|Kemah (Erzincan)
|14:34:44 05-06-2025
|39,58611
|39,49806
|7,04
|1,8
|Marmara Denizi - [10.16 km] Marmara (Balıkesir)
|14:29:16 05-06-2025
|40,705
|27,75639
|7,08
|1,6
|MARMARA DENIZI
|14:29:15 05-06-2025
|40,812
|27,8192
|17,9
|1,8
|Akdeniz - [63.83 km] Kumluca (Antalya)
|14:20:36 05-06-2025
|36,14389
|31,10389
|18,76
|2,3
|AKDENIZ
|14:20:35 05-06-2025
|36,0802
|31,0893
|10,3
|2,1
|Karesi (Balıkesir)
|14:02:29 05-06-2025
|39,86806
|27,85306
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [25.68 km] Silivri (İstanbul)
|13:29:38 05-06-2025
|40,83556
|28,28444
|7,01
|1,2
|MARMARA DENIZI
|13:29:38 05-06-2025
|40,8232
|28,297
|5,4
|1,7
|EGE DENIZI
|13:26:51 05-06-2025
|36,6492
|25,6653
|17,2
|2,2
|Soma (Manisa)
|13:07:44 05-06-2025
|39,09417
|27,56722
|7,04
|1,3
|Akdeniz - [59.77 km] Marmaris (Muğla)
|13:03:52 05-06-2025
|36,09361
|28,13361
|4,97
|1,9
|AKDENIZ
|13:03:52 05-06-2025
|36,0762
|28,1575
|2,1
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:47 05-06-2025
|39,4875
|28,13778
|6,98
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:59:52 05-06-2025
|39,50556
|28,16444
|6,97
|1,5
|MARMARA DENIZI
|12:59:27 05-06-2025
|40,8303
|28,3105
|13,9
|1,8
|Marmara Denizi - [27.74 km] Silivri (İstanbul)
|12:59:26 05-06-2025
|40,81611
|28,28639
|6,93
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:52:43 05-06-2025
|39,47556
|28,15917
|7,02
|1,7
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:52:43 05-06-2025
|39,461
|28,1525
|19,1
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:46:00 05-06-2025
|37,82083
|36,605
|7
|1,7
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|12:45:59 05-06-2025
|37,7857
|36,5695
|9,1
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|12:42:29 05-06-2025
|38,47639
|38,06111
|7
|1,2
|Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [35.24 km] Kofçaz (Kırklareli)
|12:39:56 05-06-2025
|42,3875
|27,36917
|7,06
|1,7
|Kovancılar (Elazığ)
|12:22:03 05-06-2025
|38,78333
|40,01
|10,58
|1,8
|GULLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG)
|12:22:02 05-06-2025
|38,817
|40,0275
|1,5
|2,1
|Milas (Muğla)
|11:51:21 05-06-2025
|37,16861
|27,93972
|7
|1,1
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|11:50:26 05-06-2025
|37,1375
|27,8872
|0
|1,7
|Milas (Muğla)
|11:50:25 05-06-2025
|37,18139
|27,83111
|7
|1,5
|Yatağan (Muğla)
|11:45:21 05-06-2025
|37,34194
|27,99167
|7
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|11:34:12 05-06-2025
|38,00972
|37,59667
|10,63
|3
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:34:12 05-06-2025
|37,9988
|37,6045
|1,4
|2,9
|Mutki (Bitlis)
|11:30:16 05-06-2025
|38,56417
|41,57722
|7
|2,1
|KOCAINIS-MUTKI (BITLIS)
|11:30:14 05-06-2025
|38,5335
|41,598
|3,4
|2,1
|Akdeniz - [95.69 km] Datça (Muğla)
|11:29:58 05-06-2025
|35,83972
|27,61861
|5,67
|2,2
|Dolni Chiflik, Varna (Bulgaristan) - [107.46 km] Kofçaz (Kırklareli)
|11:21:30 05-06-2025
|43,0175
|27,58944
|4,86
|1,4
|Ege Denizi - [89.80 km] Datça (Muğla)
|11:20:02 05-06-2025
|35,89889
|27,26361
|9,4
|1,5
|EGE DENIZI
|11:20:02 05-06-2025
|35,9268
|27,2068
|5,2
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:13:52 05-06-2025
|38,20056
|38,44667
|7
|1
|Bozkurt (Denizli)
|11:10:28 05-06-2025
|37,815
|29,57167
|12,19
|1,4
|BOZKURT (DENIZLI)
|11:10:27 05-06-2025
|37,7903
|29,5885
|5,1
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:50:34 05-06-2025
|38,07278
|38,30722
|7,04
|1,4
|KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
|10:50:31 05-06-2025
|38,2327
|38,0723
|0
|1,4
|Karacabey (Bursa)
|10:33:06 05-06-2025
|40,33056
|28,54361
|7,01
|1,4
|SOGUTPINAR-MUDANYA (BURSA)
|10:33:05 05-06-2025
|40,3275
|28,6488
|5,1
|1,8
|İslahiye (Gaziantep)
|10:33:03 05-06-2025
|36,95222
|36,59333
|7,01
|1,7
|YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|10:33:03 05-06-2025
|36,9787
|36,4488
|5,6
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|10:30:35 05-06-2025
|38,2775
|38,85667
|6,54
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|10:15:13 05-06-2025
|38,22139
|38,70639
|9,21
|1,4
|Kozan (Adana)
|10:09:36 05-06-2025
|37,65417
|35,975
|7
|1,7
|BURHANLI-CEYHAN (ADANA)
|10:09:32 05-06-2025
|37,1482
|36,0857
|25,2
|1,7
|Marmara Denizi - [03.64 km] Biga (Çanakkale)
|10:08:51 05-06-2025
|40,39083
|27,02167
|7
|1,2
|KEMER-BIGA (CANAKKALE)
|10:08:50 05-06-2025
|40,4115
|26,9983
|21,5
|1,6
|Alaca (Çorum)
|10:04:03 05-06-2025
|40,02444
|34,9725
|7
|1,4
|CATALKAYA-ALACA (CORUM)
|10:04:03 05-06-2025
|40,0292
|34,988
|14,1
|1,6
|Karakoçan (Elazığ)
|09:49:52 05-06-2025
|39,13806
|40,18722
|7
|1,5
|ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
|09:49:51 05-06-2025
|39,2248
|40,21
|13,9
|1,5
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [07.08 km] Kumluca (Antalya)
|09:42:32 05-06-2025
|36,32611
|30,51083
|6,92
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|09:38:35 05-06-2025
|38,52
|38,03528
|7
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|09:16:21 05-06-2025
|35,5522
|23,1995
|23,1
|2,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:07:53 05-06-2025
|38,29639
|38,28889
|7,11
|1,1
|YUNANISTAN
|09:00:53 05-06-2025
|38,4438
|23,6137
|5
|2,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.82 km] Milas (Muğla)
|09:00:22 05-06-2025
|37,00417
|28,01722
|7
|1,1
|EGE DENIZI
|09:00:20 05-06-2025
|36,4385
|28,0655
|33,3
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|08:52:18 05-06-2025
|38,28667
|37,67194
|7,34
|1,3
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|08:52:18 05-06-2025
|38,2758
|37,7422
|13,6
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:34:09 05-06-2025
|38,08222
|38,45306
|7
|1,2
|Ege Denizi - [55.15 km] Gökçeada (Çanakkale)
|08:30:46 05-06-2025
|40,10944
|25,06111
|7,04
|1,9
|EGE DENIZI
|08:30:43 05-06-2025
|40,14
|24,8992
|5,3
|2
|Ege Denizi - [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale)
|08:18:39 05-06-2025
|40,11444
|24,98917
|12,61
|4,6
|EGE DENIZI
|08:18:38 05-06-2025
|40,1415
|24,8372
|27,5
|4,8
|Buharkent (Aydın)
|08:08:24 05-06-2025
|37,94556
|28,79917
|7
|1,3
|Buharkent (Aydın)
|08:01:07 05-06-2025
|37,96444
|28,78667
|7,19
|1,3
|Buharkent (Aydın)
|08:00:36 05-06-2025
|37,9525
|28,8075
|6,98
|1,7
|Sarayköy (Denizli)
|07:56:18 05-06-2025
|37,93861
|28,77083
|5,55
|3
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|07:56:17 05-06-2025
|37,9392
|28,7802
|4,9
|2,9
|Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya)
|07:32:32 05-06-2025
|35,85444
|32,21889
|67,26
|4
|AKDENIZ
|07:32:31 05-06-2025
|35,7952
|32,2108
|85,2
|4,2
|Pütürge (Malatya)
|07:27:04 05-06-2025
|38,29028
|38,87722
|7
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|07:22:59 05-06-2025
|38,51861
|38,00778
|7
|1,7
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|07:22:58 05-06-2025
|38,5248
|37,9743
|7,8
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|07:05:10 05-06-2025
|39,23083
|40,24306
|7
|1,7
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|07:05:09 05-06-2025
|39,2375
|40,2943
|4,4
|2
|Kiğı (Bingöl)
|07:03:05 05-06-2025
|39,22
|40,28889
|6,99
|3
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|07:03:05 05-06-2025
|39,2337
|40,3012
|6,5
|3,1
|Akdeniz - [154.52 km] Kaş (Antalya)
|06:31:48 05-06-2025
|35,00528
|28,62
|14,49
|1,7
|Akdeniz - [62.53 km] Marmaris (Muğla)
|06:03:19 05-06-2025
|36,06944
|28,15056
|7,37
|1,6
|AKDENIZ
|06:03:17 05-06-2025
|36,0572
|28,1277
|1,3
|1,7
|Kargı (Çorum)
|05:58:54 05-06-2025
|41,165
|34,25139
|7
|0,9
|Ege Denizi
|05:30:23 05-06-2025
|36,70389
|25,74028
|5,8
|2
|YUNANISTAN
|05:25:46 05-06-2025
|40,2865
|24,0945
|6,9
|2,2
|Ege Denizi
|05:25:41 05-06-2025
|40,32417
|23,93778
|7,11
|2
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.24 km] Akyaka (Kars)
|05:14:24 05-06-2025
|41,37111
|43,87639
|6,78
|1,2
|Ilgın (Konya)
|05:14:17 05-06-2025
|38,09667
|31,98972
|7
|1
|Akdeniz - [27.90 km] Yayladağı (Hatay)
|04:29:23 05-06-2025
|35,975
|35,63556
|12,63
|2,1
|AKDENIZ
|04:29:19 05-06-2025
|35,7955
|35,5408
|8,6
|2,1
|Kozan (Adana)
|04:28:22 05-06-2025
|37,64417
|35,93861
|6,95
|1
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:18:29 05-06-2025
|40,2302
|31,75
|15,1
|1,3
|Beypazarı (Ankara)
|04:18:27 05-06-2025
|40,11306
|31,90861
|13,08
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.28 km] Bodrum (Muğla)
|04:11:05 05-06-2025
|36,91722
|27,58889
|7
|1,1
|Kiğı (Bingöl)
|04:09:25 05-06-2025
|39,40056
|40,37111
|7
|1,8
|GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)
|04:09:25 05-06-2025
|39,4165
|40,3867
|3,1
|2
|AKDENIZ
|04:04:10 05-06-2025
|35,6805
|30,8888
|11,1
|1,8
|Akdeniz - [85.63 km] Kumluca (Antalya)
|04:04:08 05-06-2025
|35,60917
|30,77
|7,04
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|04:00:05 05-06-2025
|37,35972
|36,86889
|5,5
|1
|Antakya (Hatay)
|03:47:06 05-06-2025
|36,23083
|36,15556
|6,99
|1,3
|Yığılca (Düzce)
|03:39:54 05-06-2025
|40,93278
|31,45222
|7,18
|1,2
|Eleşkirt (Ağrı)
|03:28:00 05-06-2025
|39,79361
|42,33528
|7,11
|1
|Karatay (Konya)
|03:24:48 05-06-2025
|38,09361
|33,00944
|7,1
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|03:06:47 05-06-2025
|39,01361
|28,09167
|9,05
|1
|Akdeniz - [18.91 km] Arsuz (Hatay)
|02:44:11 05-06-2025
|36,38
|35,60694
|7,39
|1,5
|OVAKENT-(HATAY)
|02:37:59 05-06-2025
|36,3863
|36,2452
|9,8
|1,1
|Kırıkhan (Hatay)
|02:37:58 05-06-2025
|36,40472
|36,28444
|7,34
|1,3
|Niksar (Tokat)
|02:36:59 05-06-2025
|40,4275
|37,14444
|10,62
|1
|Kiğı (Bingöl)
|02:10:01 05-06-2025
|39,23667
|40,25056
|7,23
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:55:30 05-06-2025
|38,31472
|38,29
|9,96
|1,3
|Marmara Denizi - [25.94 km] Silivri (İstanbul)
|01:54:23 05-06-2025
|40,835
|28,2425
|7,04
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|01:46:04 05-06-2025
|37,0925
|28,77333
|6,99
|1,2
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|01:46:04 05-06-2025
|37,1198
|28,8518
|13,1
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:14:10 05-06-2025
|38,05528
|37,09167
|7,04
|1,9
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:14:10 05-06-2025
|38,0898
|37,1132
|5
|1,6
|Antakya (Hatay)
|01:12:06 05-06-2025
|36,30667
|36,14278
|11,1
|2,5
|OGLAKOREN-(HATAY)
|01:12:06 05-06-2025
|36,292
|36,1355
|6,4
|2,7
|Çerkeş (Çankırı)
|01:06:22 05-06-2025
|40,76083
|33,01833
|9,09
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|01:05:18 05-06-2025
|38,11639
|37,86528
|8,1
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGE DENIZI
|00:41:13 06-06-2025
|36,1273
|25,7477
|8,4
|1,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|00:28:51 06-06-2025
|33,9257
|27,5972
|87,4
|3,5
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|00:03:06 06-06-2025
|38,0922
|37,1763
|5,2
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|23:41:19 05-06-2025
|37,70472
|37,49917
|7
|1
|KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|23:41:18 05-06-2025
|37,7968
|37,3172
|27,3
|1
|Simav (Kütahya)
|23:33:43 05-06-2025
|39,23361
|28,93806
|6,37
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:33:42 05-06-2025
|39,257
|28,9805
|8
|1
|MARMARA DENIZI
|23:29:50 05-06-2025
|40,7168
|28,6105
|7,2
|2,1
|Marmara Denizi - [26.77 km] Armutlu (Yalova)
|23:29:50 05-06-2025
|40,72194
|28,61806
|7
|1,9
|Kiğı (Bingöl)
|23:26:22 05-06-2025
|39,18778
|40,25083
|7,02
|1,3
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|23:26:20 05-06-2025
|39,2178
|40,281
|26
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|23:24:21 05-06-2025
|39,27306
|40,25194
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:12:42 05-06-2025
|38,12111
|37,45556
|7
|1
|GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|23:12:39 05-06-2025
|38,0518
|37,2612
|9,6
|1,2
|Kozan (Adana)
|23:09:25 05-06-2025
|37,64833
|35,97306
|7,01
|1
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|23:09:24 05-06-2025
|37,6185
|35,8823
|24,9
|1,1
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|22:45:58 05-06-2025
|39,1178
|33,2743
|5,3
|1,3
|Kulu (Konya)
|22:45:58 05-06-2025
|39,09417
|33,29361
|6,85
|1
|YIRCA-SOMA (MANISA)
|22:22:20 05-06-2025
|39,211
|27,6825
|7,2
|1,5
|Soma (Manisa)
|22:22:20 05-06-2025
|39,225
|27,68694
|5,87
|1,6
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|22:17:22 05-06-2025
|38,2692
|38,8223
|13,7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|22:17:22 05-06-2025
|38,25472
|38,855
|6,85
|1,2
|Hekimhan (Malatya)
|21:40:02 05-06-2025
|39,03722
|38,05222
|11,48
|2
|DIKILI-HEKIMHAN (MALATYA)
|21:40:00 05-06-2025
|39,0588
|38,003
|5
|2
|ALKASNAK-MURADIYE (VAN)
|21:38:40 05-06-2025
|38,9993
|43,6518
|24,5
|1,2
|Muradiye (Van)
|21:38:39 05-06-2025
|38,98833
|43,60972
|34,46
|1,3
|MARMARA DENIZI
|21:19:50 05-06-2025
|40,7115
|28,6082
|17,5
|1,5
|Marmara Denizi - [26.02 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|21:19:02 05-06-2025
|40,73222
|28,63444
|13,21
|1,6
|MARMARA DENIZI
|21:19:01 05-06-2025
|40,7093
|28,624
|15,1
|1,9
|AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)
|21:11:44 05-06-2025
|38,1813
|30,8923
|13,1
|1,2
|Gelendost (Isparta)
|21:11:43 05-06-2025
|38,14861
|30,94139
|7,04
|1,1
|MARMARA DENIZI
|21:07:21 05-06-2025
|40,7008
|28,6443
|12,5
|1,6
|Marmara Denizi - [23.59 km] Armutlu (Yalova)
|21:07:21 05-06-2025
|40,71667
|28,66139
|12,52
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|21:06:25 05-06-2025
|38,09
|38,5375
|15,36
|1,7
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|21:06:24 05-06-2025
|38,091
|38,575
|5,8
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:03:17 05-06-2025
|38,27056
|37,26917
|6,85
|1,2
|ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:03:15 05-06-2025
|38,1893
|37,1675
|10
|1,5
|MARMARA DENIZI
|20:51:41 05-06-2025
|40,7123
|28,6108
|11,4
|1,6
|Marmara Denizi - [25.56 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|20:51:40 05-06-2025
|40,73722
|28,61694
|7,02
|1,3
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|20:44:22 05-06-2025
|37,971
|37,5962
|5
|1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|20:44:20 05-06-2025
|37,99111
|37,57
|7
|1
|MARMARA DENIZI
|20:34:34 05-06-2025
|40,7168
|28,6427
|14,2
|1,7
|Marmara Denizi - [25.88 km] Armutlu (Yalova)
|20:34:32 05-06-2025
|40,72278
|28,6325
|7,02
|1,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|20:29:57 05-06-2025
|34,2272
|26,3405
|11,8
|3,1
|EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|20:25:31 05-06-2025
|37,2433
|37,0797
|6,5
|2,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|20:25:30 05-06-2025
|37,2625
|37,05472
|5,06
|2,2
|Ula (Muğla)
|19:44:22 05-06-2025
|37,17083
|28,61861
|6,93
|1,4
|CAKMAK-(MUGLA)
|19:44:22 05-06-2025
|37,1978
|28,6347
|8,3
|1,5
|Darende (Malatya)
|19:08:33 05-06-2025
|38,40333
|37,45611
|7,18
|1,4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|19:08:33 05-06-2025
|38,4297
|37,5082
|5,5
|1,3
|EGE DENIZI
|19:07:09 05-06-2025
|36,334
|26,721
|6,5
|2,1
|Kozan (Adana)
|19:02:44 05-06-2025
|37,65806
|35,97306
|7
|1,7
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|19:02:44 05-06-2025
|37,653
|35,9565
|14,4
|1,5
|CITAK-ALIAGA (IZMIR)
|18:36:54 05-06-2025
|38,7605
|27,0335
|4,3
|1,6
|Aliağa (İzmir)
|18:36:53 05-06-2025
|38,80833
|27,04667
|7
|1,5
|Akdeniz - [74.05 km] Fethiye (Muğla)
|18:32:28 05-06-2025
|36,0175
|28,52472
|19,52
|2
|AKDENIZ
|18:32:28 05-06-2025
|36,1115
|28,5275
|28,5
|2
|Akçadağ (Malatya)
|18:11:27 05-06-2025
|38,47
|38,07611
|6,99
|1,3
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|18:11:26 05-06-2025
|38,5015
|38,0537
|12,2
|1,4
|Kozan (Adana)
|17:37:04 05-06-2025
|37,65417
|35,97139
|6,96
|1,6
|BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
|17:37:04 05-06-2025
|37,6167
|36,0123
|11,2
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|17:23:21 05-06-2025
|35,6283
|25,2708
|15,4
|2
|Marmara Denizi - [25.27 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|17:05:17 05-06-2025
|40,73889
|28,63833
|10,5
|1,4
|MARMARA DENIZI
|17:05:16 05-06-2025
|40,736
|28,6242
|18
|1,7
|EGE DENIZI
|17:04:56 05-06-2025
|36,624
|25,6567
|7,9
|2,2
|YUNANISTAN
|16:54:15 05-06-2025
|39,9523
|24,3755
|12,7
|1,8
|Dursunbey (Balıkesir)
|16:53:01 05-06-2025
|39,53139
|28,89528
|7
|1,1
|KARDESLER-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|16:53:00 05-06-2025
|39,553
|28,9477
|20,9
|1,3
|Merkez (Bingöl)
|16:50:56 05-06-2025
|38,87611
|40,66806
|16,59
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|16:08:02 05-06-2025
|38,42361
|37,85722
|7
|1,2
|Simele, Duhok (Irak) - [09.81 km] Silopi (Şırnak)
|15:50:22 05-06-2025
|37,04
|42,40639
|7,4
|1,9
|Kulu (Konya)
|15:41:37 05-06-2025
|39,00611
|33,09111
|6,37
|1,1
|Kulu (Konya)
|15:32:10 05-06-2025
|39,09583
|33,30417
|7
|1,8
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|15:32:09 05-06-2025
|39,0877
|33,2975
|8,6
|1,9
|Kiğı (Bingöl)
|15:05:54 05-06-2025
|39,23806
|40,28556
|7
|1,2
|İmranlı (Sivas)
|15:02:49 05-06-2025
|39,58583
|38,27361
|6,94
|2,1
|YUREKTASI-IMRANLI (SIVAS)
|15:02:49 05-06-2025
|39,6018
|38,2567
|5
|2,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|14:53:55 05-06-2025
|35,0755
|24,03
|31,5
|3
|Kemah (Erzincan)
|14:34:44 05-06-2025
|39,58611
|39,49806
|7,04
|1,8
|Marmara Denizi - [10.16 km] Marmara (Balıkesir)
|14:29:16 05-06-2025
|40,705
|27,75639
|7,08
|1,6
|MARMARA DENIZI
|14:29:15 05-06-2025
|40,812
|27,8192
|17,9
|1,8
|Akdeniz - [63.83 km] Kumluca (Antalya)
|14:20:36 05-06-2025
|36,14389
|31,10389
|18,76
|2,3
|AKDENIZ
|14:20:35 05-06-2025
|36,0802
|31,0893
|10,3
|2,1
|Karesi (Balıkesir)
|14:02:29 05-06-2025
|39,86806
|27,85306
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [25.68 km] Silivri (İstanbul)
|13:29:38 05-06-2025
|40,83556
|28,28444
|7,01
|1,2
|MARMARA DENIZI
|13:29:38 05-06-2025
|40,8232
|28,297
|5,4
|1,7
|EGE DENIZI
|13:26:51 05-06-2025
|36,6492
|25,6653
|17,2
|2,2
|Soma (Manisa)
|13:07:44 05-06-2025
|39,09417
|27,56722
|7,04
|1,3
|Akdeniz - [59.77 km] Marmaris (Muğla)
|13:03:52 05-06-2025
|36,09361
|28,13361
|4,97
|1,9
|AKDENIZ
|13:03:52 05-06-2025
|36,0762
|28,1575
|2,1
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:47 05-06-2025
|39,4875
|28,13778
|6,98
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:59:52 05-06-2025
|39,50556
|28,16444
|6,97
|1,5
|MARMARA DENIZI
|12:59:27 05-06-2025
|40,8303
|28,3105
|13,9
|1,8
|Marmara Denizi - [27.74 km] Silivri (İstanbul)
|12:59:26 05-06-2025
|40,81611
|28,28639
|6,93
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:52:43 05-06-2025
|39,47556
|28,15917
|7,02
|1,7
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:52:43 05-06-2025
|39,461
|28,1525
|19,1
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:46:00 05-06-2025
|37,82083
|36,605
|7
|1,7
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|12:45:59 05-06-2025
|37,7857
|36,5695
|9,1
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|12:42:29 05-06-2025
|38,47639
|38,06111
|7
|1,2
|Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [35.24 km] Kofçaz (Kırklareli)
|12:39:56 05-06-2025
|42,3875
|27,36917
|7,06
|1,7
|Kovancılar (Elazığ)
|12:22:03 05-06-2025
|38,78333
|40,01
|10,58
|1,8
|GULLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG)
|12:22:02 05-06-2025
|38,817
|40,0275
|1,5
|2,1
|Milas (Muğla)
|11:51:21 05-06-2025
|37,16861
|27,93972
|7
|1,1
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|11:50:26 05-06-2025
|37,1375
|27,8872
|0
|1,7
|Milas (Muğla)
|11:50:25 05-06-2025
|37,18139
|27,83111
|7
|1,5
|Yatağan (Muğla)
|11:45:21 05-06-2025
|37,34194
|27,99167
|7
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|11:34:12 05-06-2025
|38,00972
|37,59667
|10,63
|3
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:34:12 05-06-2025
|37,9988
|37,6045
|1,4
|2,9
|Mutki (Bitlis)
|11:30:16 05-06-2025
|38,56417
|41,57722
|7
|2,1
|KOCAINIS-MUTKI (BITLIS)
|11:30:14 05-06-2025
|38,5335
|41,598
|3,4
|2,1
|Akdeniz - [95.69 km] Datça (Muğla)
|11:29:58 05-06-2025
|35,83972
|27,61861
|5,67
|2,2
|Dolni Chiflik, Varna (Bulgaristan) - [107.46 km] Kofçaz (Kırklareli)
|11:21:30 05-06-2025
|43,0175
|27,58944
|4,86
|1,4
|Ege Denizi - [89.80 km] Datça (Muğla)
|11:20:02 05-06-2025
|35,89889
|27,26361
|9,4
|1,5
|EGE DENIZI
|11:20:02 05-06-2025
|35,9268
|27,2068
|5,2
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:13:52 05-06-2025
|38,20056
|38,44667
|7
|1
|Bozkurt (Denizli)
|11:10:28 05-06-2025
|37,815
|29,57167
|12,19
|1,4
|BOZKURT (DENIZLI)
|11:10:27 05-06-2025
|37,7903
|29,5885
|5,1
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:50:34 05-06-2025
|38,07278
|38,30722
|7,04
|1,4
|KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
|10:50:31 05-06-2025
|38,2327
|38,0723
|0
|1,4
|Karacabey (Bursa)
|10:33:06 05-06-2025
|40,33056
|28,54361
|7,01
|1,4
|SOGUTPINAR-MUDANYA (BURSA)
|10:33:05 05-06-2025
|40,3275
|28,6488
|5,1
|1,8
|İslahiye (Gaziantep)
|10:33:03 05-06-2025
|36,95222
|36,59333
|7,01
|1,7
|YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|10:33:03 05-06-2025
|36,9787
|36,4488
|5,6
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|10:30:35 05-06-2025
|38,2775
|38,85667
|6,54
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|10:15:13 05-06-2025
|38,22139
|38,70639
|9,21
|1,4
|Kozan (Adana)
|10:09:36 05-06-2025
|37,65417
|35,975
|7
|1,7
|BURHANLI-CEYHAN (ADANA)
|10:09:32 05-06-2025
|37,1482
|36,0857
|25,2
|1,7
|Marmara Denizi - [03.64 km] Biga (Çanakkale)
|10:08:51 05-06-2025
|40,39083
|27,02167
|7
|1,2
|KEMER-BIGA (CANAKKALE)
|10:08:50 05-06-2025
|40,4115
|26,9983
|21,5
|1,6
|Alaca (Çorum)
|10:04:03 05-06-2025
|40,02444
|34,9725
|7
|1,4
|CATALKAYA-ALACA (CORUM)
|10:04:03 05-06-2025
|40,0292
|34,988
|14,1
|1,6
|Karakoçan (Elazığ)
|09:49:52 05-06-2025
|39,13806
|40,18722
|7
|1,5
|ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
|09:49:51 05-06-2025
|39,2248
|40,21
|13,9
|1,5
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [07.08 km] Kumluca (Antalya)
|09:42:32 05-06-2025
|36,32611
|30,51083
|6,92
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|09:38:35 05-06-2025
|38,52
|38,03528
|7
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|09:16:21 05-06-2025
|35,5522
|23,1995
|23,1
|2,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:07:53 05-06-2025
|38,29639
|38,28889
|7,11
|1,1
|YUNANISTAN
|09:00:53 05-06-2025
|38,4438
|23,6137
|5
|2,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.82 km] Milas (Muğla)
|09:00:22 05-06-2025
|37,00417
|28,01722
|7
|1,1
|EGE DENIZI
|09:00:20 05-06-2025
|36,4385
|28,0655
|33,3
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|08:52:18 05-06-2025
|38,28667
|37,67194
|7,34
|1,3
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|08:52:18 05-06-2025
|38,2758
|37,7422
|13,6
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:34:09 05-06-2025
|38,08222
|38,45306
|7
|1,2
|Ege Denizi - [55.15 km] Gökçeada (Çanakkale)
|08:30:46 05-06-2025
|40,10944
|25,06111
|7,04
|1,9
|EGE DENIZI
|08:30:43 05-06-2025
|40,14
|24,8992
|5,3
|2
|Ege Denizi - [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale)
|08:18:39 05-06-2025
|40,11444
|24,98917
|12,61
|4,6
|EGE DENIZI
|08:18:38 05-06-2025
|40,1415
|24,8372
|27,5
|4,8
|Buharkent (Aydın)
|08:08:24 05-06-2025
|37,94556
|28,79917
|7
|1,3
|Buharkent (Aydın)
|08:01:07 05-06-2025
|37,96444
|28,78667
|7,19
|1,3
|Buharkent (Aydın)
|08:00:36 05-06-2025
|37,9525
|28,8075
|6,98
|1,7
|Sarayköy (Denizli)
|07:56:18 05-06-2025
|37,93861
|28,77083
|5,55
|3
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|07:56:17 05-06-2025
|37,9392
|28,7802
|4,9
|2,9
|Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya)
|07:32:32 05-06-2025
|35,85444
|32,21889
|67,26
|4
|AKDENIZ
|07:32:31 05-06-2025
|35,7952
|32,2108
|85,2
|4,2
|Pütürge (Malatya)
|07:27:04 05-06-2025
|38,29028
|38,87722
|7
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|07:22:59 05-06-2025
|38,51861
|38,00778
|7
|1,7
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|07:22:58 05-06-2025
|38,5248
|37,9743
|7,8
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|07:05:10 05-06-2025
|39,23083
|40,24306
|7
|1,7
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|07:05:09 05-06-2025
|39,2375
|40,2943
|4,4
|2
|Kiğı (Bingöl)
|07:03:05 05-06-2025
|39,22
|40,28889
|6,99
|3
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|07:03:05 05-06-2025
|39,2337
|40,3012
|6,5
|3,1
|Akdeniz - [154.52 km] Kaş (Antalya)
|06:31:48 05-06-2025
|35,00528
|28,62
|14,49
|1,7
|Akdeniz - [62.53 km] Marmaris (Muğla)
|06:03:19 05-06-2025
|36,06944
|28,15056
|7,37
|1,6
|AKDENIZ
|06:03:17 05-06-2025
|36,0572
|28,1277
|1,3
|1,7
|Kargı (Çorum)
|05:58:54 05-06-2025
|41,165
|34,25139
|7
|0,9
|Ege Denizi
|05:30:23 05-06-2025
|36,70389
|25,74028
|5,8
|2
|YUNANISTAN
|05:25:46 05-06-2025
|40,2865
|24,0945
|6,9
|2,2
|Ege Denizi
|05:25:41 05-06-2025
|40,32417
|23,93778
|7,11
|2
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.24 km] Akyaka (Kars)
|05:14:24 05-06-2025
|41,37111
|43,87639
|6,78
|1,2
|Ilgın (Konya)
|05:14:17 05-06-2025
|38,09667
|31,98972
|7
|1
|Akdeniz - [27.90 km] Yayladağı (Hatay)
|04:29:23 05-06-2025
|35,975
|35,63556
|12,63
|2,1
|AKDENIZ
|04:29:19 05-06-2025
|35,7955
|35,5408
|8,6
|2,1
|Kozan (Adana)
|04:28:22 05-06-2025
|37,64417
|35,93861
|6,95
|1
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:18:29 05-06-2025
|40,2302
|31,75
|15,1
|1,3
|Beypazarı (Ankara)
|04:18:27 05-06-2025
|40,11306
|31,90861
|13,08
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.28 km] Bodrum (Muğla)
|04:11:05 05-06-2025
|36,91722
|27,58889
|7
|1,1
|Kiğı (Bingöl)
|04:09:25 05-06-2025
|39,40056
|40,37111
|7
|1,8
|GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)
|04:09:25 05-06-2025
|39,4165
|40,3867
|3,1
|2
|AKDENIZ
|04:04:10 05-06-2025
|35,6805
|30,8888
|11,1
|1,8
|Akdeniz - [85.63 km] Kumluca (Antalya)
|04:04:08 05-06-2025
|35,60917
|30,77
|7,04
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|04:00:05 05-06-2025
|37,35972
|36,86889
|5,5
|1
|Antakya (Hatay)
|03:47:06 05-06-2025
|36,23083
|36,15556
|6,99
|1,3
|Yığılca (Düzce)
|03:39:54 05-06-2025
|40,93278
|31,45222
|7,18
|1,2
|Eleşkirt (Ağrı)
|03:28:00 05-06-2025
|39,79361
|42,33528
|7,11
|1
|Karatay (Konya)
|03:24:48 05-06-2025
|38,09361
|33,00944
|7,1
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|03:06:47 05-06-2025
|39,01361
|28,09167
|9,05
|1
|Akdeniz - [18.91 km] Arsuz (Hatay)
|02:44:11 05-06-2025
|36,38
|35,60694
|7,39
|1,5
|OVAKENT-(HATAY)
|02:37:59 05-06-2025
|36,3863
|36,2452
|9,8
|1,1
|Kırıkhan (Hatay)
|02:37:58 05-06-2025
|36,40472
|36,28444
|7,34
|1,3
|Niksar (Tokat)
|02:36:59 05-06-2025
|40,4275
|37,14444
|10,62
|1
|Kiğı (Bingöl)
|02:10:01 05-06-2025
|39,23667
|40,25056
|7,23
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:55:30 05-06-2025
|38,31472
|38,29
|9,96
|1,3
|Marmara Denizi - [25.94 km] Silivri (İstanbul)
|01:54:23 05-06-2025
|40,835
|28,2425
|7,04
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|01:46:04 05-06-2025
|37,0925
|28,77333
|6,99
|1,2
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|01:46:04 05-06-2025
|37,1198
|28,8518
|13,1
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:14:10 05-06-2025
|38,05528
|37,09167
|7,04
|1,9
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:14:10 05-06-2025
|38,0898
|37,1132
|5
|1,6
|Antakya (Hatay)
|01:12:06 05-06-2025
|36,30667
|36,14278
|11,1
|2,5
|OGLAKOREN-(HATAY)
|01:12:06 05-06-2025
|36,292
|36,1355
|6,4
|2,7
|Çerkeş (Çankırı)
|01:06:22 05-06-2025
|40,76083
|33,01833
|9,09
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|01:05:18 05-06-2025
|38,11639
|37,86528
|8,1
|1,2
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