Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Haziran 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Haziran 2025
son dakika deprem mi oldu?

06 Haziran 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 00:41:13 06-06-2025 36,1273 25,7477 8,4 1,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 00:28:51 06-06-2025 33,9257 27,5972 87,4 3,5
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 00:03:06 06-06-2025 38,0922 37,1763 5,2 1
Gölbaşı (Adıyaman) 23:41:19 05-06-2025 37,70472 37,49917 7 1
KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 23:41:18 05-06-2025 37,7968 37,3172 27,3 1
Simav (Kütahya) 23:33:43 05-06-2025 39,23361 28,93806 6,37 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:33:42 05-06-2025 39,257 28,9805 8 1
MARMARA DENIZI 23:29:50 05-06-2025 40,7168 28,6105 7,2 2,1
Marmara Denizi - [26.77 km] Armutlu (Yalova) 23:29:50 05-06-2025 40,72194 28,61806 7 1,9
Kiğı (Bingöl) 23:26:22 05-06-2025 39,18778 40,25083 7,02 1,3
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 23:26:20 05-06-2025 39,2178 40,281 26 1,5
Kiğı (Bingöl) 23:24:21 05-06-2025 39,27306 40,25194 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:12:42 05-06-2025 38,12111 37,45556 7 1
GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 23:12:39 05-06-2025 38,0518 37,2612 9,6 1,2
Kozan (Adana) 23:09:25 05-06-2025 37,64833 35,97306 7,01 1
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 23:09:24 05-06-2025 37,6185 35,8823 24,9 1,1
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 22:45:58 05-06-2025 39,1178 33,2743 5,3 1,3
Kulu (Konya) 22:45:58 05-06-2025 39,09417 33,29361 6,85 1
YIRCA-SOMA (MANISA) 22:22:20 05-06-2025 39,211 27,6825 7,2 1,5
Soma (Manisa) 22:22:20 05-06-2025 39,225 27,68694 5,87 1,6
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 22:17:22 05-06-2025 38,2692 38,8223 13,7 1,3
Pütürge (Malatya) 22:17:22 05-06-2025 38,25472 38,855 6,85 1,2
Hekimhan (Malatya) 21:40:02 05-06-2025 39,03722 38,05222 11,48 2
DIKILI-HEKIMHAN (MALATYA) 21:40:00 05-06-2025 39,0588 38,003 5 2
ALKASNAK-MURADIYE (VAN) 21:38:40 05-06-2025 38,9993 43,6518 24,5 1,2
Muradiye (Van) 21:38:39 05-06-2025 38,98833 43,60972 34,46 1,3
MARMARA DENIZI 21:19:50 05-06-2025 40,7115 28,6082 17,5 1,5
Marmara Denizi - [26.02 km] Beylikdüzü (İstanbul) 21:19:02 05-06-2025 40,73222 28,63444 13,21 1,6
MARMARA DENIZI 21:19:01 05-06-2025 40,7093 28,624 15,1 1,9
AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) 21:11:44 05-06-2025 38,1813 30,8923 13,1 1,2
Gelendost (Isparta) 21:11:43 05-06-2025 38,14861 30,94139 7,04 1,1
MARMARA DENIZI 21:07:21 05-06-2025 40,7008 28,6443 12,5 1,6
Marmara Denizi - [23.59 km] Armutlu (Yalova) 21:07:21 05-06-2025 40,71667 28,66139 12,52 1,5
Sincik (Adıyaman) 21:06:25 05-06-2025 38,09 38,5375 15,36 1,7
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 21:06:24 05-06-2025 38,091 38,575 5,8 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:03:17 05-06-2025 38,27056 37,26917 6,85 1,2
ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:03:15 05-06-2025 38,1893 37,1675 10 1,5
MARMARA DENIZI 20:51:41 05-06-2025 40,7123 28,6108 11,4 1,6
Marmara Denizi - [25.56 km] Beylikdüzü (İstanbul) 20:51:40 05-06-2025 40,73722 28,61694 7,02 1,3
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 20:44:22 05-06-2025 37,971 37,5962 5 1
Nurhak (Kahramanmaraş) 20:44:20 05-06-2025 37,99111 37,57 7 1
MARMARA DENIZI 20:34:34 05-06-2025 40,7168 28,6427 14,2 1,7
Marmara Denizi - [25.88 km] Armutlu (Yalova) 20:34:32 05-06-2025 40,72278 28,6325 7,02 1,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 20:29:57 05-06-2025 34,2272 26,3405 11,8 3,1
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 20:25:31 05-06-2025 37,2433 37,0797 6,5 2,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 20:25:30 05-06-2025 37,2625 37,05472 5,06 2,2
Ula (Muğla) 19:44:22 05-06-2025 37,17083 28,61861 6,93 1,4
CAKMAK-(MUGLA) 19:44:22 05-06-2025 37,1978 28,6347 8,3 1,5
Darende (Malatya) 19:08:33 05-06-2025 38,40333 37,45611 7,18 1,4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 19:08:33 05-06-2025 38,4297 37,5082 5,5 1,3
EGE DENIZI 19:07:09 05-06-2025 36,334 26,721 6,5 2,1
Kozan (Adana) 19:02:44 05-06-2025 37,65806 35,97306 7 1,7
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 19:02:44 05-06-2025 37,653 35,9565 14,4 1,5
CITAK-ALIAGA (IZMIR) 18:36:54 05-06-2025 38,7605 27,0335 4,3 1,6
Aliağa (İzmir) 18:36:53 05-06-2025 38,80833 27,04667 7 1,5
Akdeniz - [74.05 km] Fethiye (Muğla) 18:32:28 05-06-2025 36,0175 28,52472 19,52 2
AKDENIZ 18:32:28 05-06-2025 36,1115 28,5275 28,5 2
Akçadağ (Malatya) 18:11:27 05-06-2025 38,47 38,07611 6,99 1,3
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 18:11:26 05-06-2025 38,5015 38,0537 12,2 1,4
Kozan (Adana) 17:37:04 05-06-2025 37,65417 35,97139 6,96 1,6
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 17:37:04 05-06-2025 37,6167 36,0123 11,2 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:23:21 05-06-2025 35,6283 25,2708 15,4 2
Marmara Denizi - [25.27 km] Beylikdüzü (İstanbul) 17:05:17 05-06-2025 40,73889 28,63833 10,5 1,4
MARMARA DENIZI 17:05:16 05-06-2025 40,736 28,6242 18 1,7
EGE DENIZI 17:04:56 05-06-2025 36,624 25,6567 7,9 2,2
YUNANISTAN 16:54:15 05-06-2025 39,9523 24,3755 12,7 1,8
Dursunbey (Balıkesir) 16:53:01 05-06-2025 39,53139 28,89528 7 1,1
KARDESLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) 16:53:00 05-06-2025 39,553 28,9477 20,9 1,3
Merkez (Bingöl) 16:50:56 05-06-2025 38,87611 40,66806 16,59 1,5
Akçadağ (Malatya) 16:08:02 05-06-2025 38,42361 37,85722 7 1,2
Simele, Duhok (Irak) - [09.81 km] Silopi (Şırnak) 15:50:22 05-06-2025 37,04 42,40639 7,4 1,9
Kulu (Konya) 15:41:37 05-06-2025 39,00611 33,09111 6,37 1,1
Kulu (Konya) 15:32:10 05-06-2025 39,09583 33,30417 7 1,8
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 15:32:09 05-06-2025 39,0877 33,2975 8,6 1,9
Kiğı (Bingöl) 15:05:54 05-06-2025 39,23806 40,28556 7 1,2
İmranlı (Sivas) 15:02:49 05-06-2025 39,58583 38,27361 6,94 2,1
YUREKTASI-IMRANLI (SIVAS) 15:02:49 05-06-2025 39,6018 38,2567 5 2,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 14:53:55 05-06-2025 35,0755 24,03 31,5 3
Kemah (Erzincan) 14:34:44 05-06-2025 39,58611 39,49806 7,04 1,8
Marmara Denizi - [10.16 km] Marmara (Balıkesir) 14:29:16 05-06-2025 40,705 27,75639 7,08 1,6
MARMARA DENIZI 14:29:15 05-06-2025 40,812 27,8192 17,9 1,8
Akdeniz - [63.83 km] Kumluca (Antalya) 14:20:36 05-06-2025 36,14389 31,10389 18,76 2,3
AKDENIZ 14:20:35 05-06-2025 36,0802 31,0893 10,3 2,1
Karesi (Balıkesir) 14:02:29 05-06-2025 39,86806 27,85306 7 1,1
Marmara Denizi - [25.68 km] Silivri (İstanbul) 13:29:38 05-06-2025 40,83556 28,28444 7,01 1,2
MARMARA DENIZI 13:29:38 05-06-2025 40,8232 28,297 5,4 1,7
EGE DENIZI 13:26:51 05-06-2025 36,6492 25,6653 17,2 2,2
Soma (Manisa) 13:07:44 05-06-2025 39,09417 27,56722 7,04 1,3
Akdeniz - [59.77 km] Marmaris (Muğla) 13:03:52 05-06-2025 36,09361 28,13361 4,97 1,9
AKDENIZ 13:03:52 05-06-2025 36,0762 28,1575 2,1 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:47 05-06-2025 39,4875 28,13778 6,98 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:59:52 05-06-2025 39,50556 28,16444 6,97 1,5
MARMARA DENIZI 12:59:27 05-06-2025 40,8303 28,3105 13,9 1,8
Marmara Denizi - [27.74 km] Silivri (İstanbul) 12:59:26 05-06-2025 40,81611 28,28639 6,93 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:43 05-06-2025 39,47556 28,15917 7,02 1,7
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:52:43 05-06-2025 39,461 28,1525 19,1 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:46:00 05-06-2025 37,82083 36,605 7 1,7
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 12:45:59 05-06-2025 37,7857 36,5695 9,1 1,4
Akçadağ (Malatya) 12:42:29 05-06-2025 38,47639 38,06111 7 1,2
Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [35.24 km] Kofçaz (Kırklareli) 12:39:56 05-06-2025 42,3875 27,36917 7,06 1,7
Kovancılar (Elazığ) 12:22:03 05-06-2025 38,78333 40,01 10,58 1,8
GULLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) 12:22:02 05-06-2025 38,817 40,0275 1,5 2,1
Milas (Muğla) 11:51:21 05-06-2025 37,16861 27,93972 7 1,1
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:50:26 05-06-2025 37,1375 27,8872 0 1,7
Milas (Muğla) 11:50:25 05-06-2025 37,18139 27,83111 7 1,5
Yatağan (Muğla) 11:45:21 05-06-2025 37,34194 27,99167 7 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 11:34:12 05-06-2025 38,00972 37,59667 10,63 3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:34:12 05-06-2025 37,9988 37,6045 1,4 2,9
Mutki (Bitlis) 11:30:16 05-06-2025 38,56417 41,57722 7 2,1
KOCAINIS-MUTKI (BITLIS) 11:30:14 05-06-2025 38,5335 41,598 3,4 2,1
Akdeniz - [95.69 km] Datça (Muğla) 11:29:58 05-06-2025 35,83972 27,61861 5,67 2,2
Dolni Chiflik, Varna (Bulgaristan) - [107.46 km] Kofçaz (Kırklareli) 11:21:30 05-06-2025 43,0175 27,58944 4,86 1,4
Ege Denizi - [89.80 km] Datça (Muğla) 11:20:02 05-06-2025 35,89889 27,26361 9,4 1,5
EGE DENIZI 11:20:02 05-06-2025 35,9268 27,2068 5,2 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 11:13:52 05-06-2025 38,20056 38,44667 7 1
Bozkurt (Denizli) 11:10:28 05-06-2025 37,815 29,57167 12,19 1,4
BOZKURT (DENIZLI) 11:10:27 05-06-2025 37,7903 29,5885 5,1 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 10:50:34 05-06-2025 38,07278 38,30722 7,04 1,4
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 10:50:31 05-06-2025 38,2327 38,0723 0 1,4
Karacabey (Bursa) 10:33:06 05-06-2025 40,33056 28,54361 7,01 1,4
SOGUTPINAR-MUDANYA (BURSA) 10:33:05 05-06-2025 40,3275 28,6488 5,1 1,8
İslahiye (Gaziantep) 10:33:03 05-06-2025 36,95222 36,59333 7,01 1,7
YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 10:33:03 05-06-2025 36,9787 36,4488 5,6 1,6
Pütürge (Malatya) 10:30:35 05-06-2025 38,2775 38,85667 6,54 1,3
Pütürge (Malatya) 10:15:13 05-06-2025 38,22139 38,70639 9,21 1,4
Kozan (Adana) 10:09:36 05-06-2025 37,65417 35,975 7 1,7
BURHANLI-CEYHAN (ADANA) 10:09:32 05-06-2025 37,1482 36,0857 25,2 1,7
Marmara Denizi - [03.64 km] Biga (Çanakkale) 10:08:51 05-06-2025 40,39083 27,02167 7 1,2
KEMER-BIGA (CANAKKALE) 10:08:50 05-06-2025 40,4115 26,9983 21,5 1,6
Alaca (Çorum) 10:04:03 05-06-2025 40,02444 34,9725 7 1,4
CATALKAYA-ALACA (CORUM) 10:04:03 05-06-2025 40,0292 34,988 14,1 1,6
Karakoçan (Elazığ) 09:49:52 05-06-2025 39,13806 40,18722 7 1,5
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) 09:49:51 05-06-2025 39,2248 40,21 13,9 1,5
Akdeniz - Antalya Körfezi - [07.08 km] Kumluca (Antalya) 09:42:32 05-06-2025 36,32611 30,51083 6,92 1,1
Yazıhan (Malatya) 09:38:35 05-06-2025 38,52 38,03528 7 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:16:21 05-06-2025 35,5522 23,1995 23,1 2,8
Yeşilyurt (Malatya) 09:07:53 05-06-2025 38,29639 38,28889 7,11 1,1
YUNANISTAN 09:00:53 05-06-2025 38,4438 23,6137 5 2,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.82 km] Milas (Muğla) 09:00:22 05-06-2025 37,00417 28,01722 7 1,1
EGE DENIZI 09:00:20 05-06-2025 36,4385 28,0655 33,3 1,4
Akçadağ (Malatya) 08:52:18 05-06-2025 38,28667 37,67194 7,34 1,3
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 08:52:18 05-06-2025 38,2758 37,7422 13,6 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 08:34:09 05-06-2025 38,08222 38,45306 7 1,2
Ege Denizi - [55.15 km] Gökçeada (Çanakkale) 08:30:46 05-06-2025 40,10944 25,06111 7,04 1,9
EGE DENIZI 08:30:43 05-06-2025 40,14 24,8992 5,3 2
Ege Denizi - [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale) 08:18:39 05-06-2025 40,11444 24,98917 12,61 4,6
EGE DENIZI 08:18:38 05-06-2025 40,1415 24,8372 27,5 4,8
Buharkent (Aydın) 08:08:24 05-06-2025 37,94556 28,79917 7 1,3
Buharkent (Aydın) 08:01:07 05-06-2025 37,96444 28,78667 7,19 1,3
Buharkent (Aydın) 08:00:36 05-06-2025 37,9525 28,8075 6,98 1,7
Sarayköy (Denizli) 07:56:18 05-06-2025 37,93861 28,77083 5,55 3
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 07:56:17 05-06-2025 37,9392 28,7802 4,9 2,9
Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya) 07:32:32 05-06-2025 35,85444 32,21889 67,26 4
AKDENIZ 07:32:31 05-06-2025 35,7952 32,2108 85,2 4,2
Pütürge (Malatya) 07:27:04 05-06-2025 38,29028 38,87722 7 1,3
Yazıhan (Malatya) 07:22:59 05-06-2025 38,51861 38,00778 7 1,7
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 07:22:58 05-06-2025 38,5248 37,9743 7,8 1,4
Kiğı (Bingöl) 07:05:10 05-06-2025 39,23083 40,24306 7 1,7
DALLICA-KIGI (BINGOL) 07:05:09 05-06-2025 39,2375 40,2943 4,4 2
Kiğı (Bingöl) 07:03:05 05-06-2025 39,22 40,28889 6,99 3
DALLICA-KIGI (BINGOL) 07:03:05 05-06-2025 39,2337 40,3012 6,5 3,1
Akdeniz - [154.52 km] Kaş (Antalya) 06:31:48 05-06-2025 35,00528 28,62 14,49 1,7
Akdeniz - [62.53 km] Marmaris (Muğla) 06:03:19 05-06-2025 36,06944 28,15056 7,37 1,6
AKDENIZ 06:03:17 05-06-2025 36,0572 28,1277 1,3 1,7
Kargı (Çorum) 05:58:54 05-06-2025 41,165 34,25139 7 0,9
Ege Denizi 05:30:23 05-06-2025 36,70389 25,74028 5,8 2
YUNANISTAN 05:25:46 05-06-2025 40,2865 24,0945 6,9 2,2
Ege Denizi 05:25:41 05-06-2025 40,32417 23,93778 7,11 2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.24 km] Akyaka (Kars) 05:14:24 05-06-2025 41,37111 43,87639 6,78 1,2
Ilgın (Konya) 05:14:17 05-06-2025 38,09667 31,98972 7 1
Akdeniz - [27.90 km] Yayladağı (Hatay) 04:29:23 05-06-2025 35,975 35,63556 12,63 2,1
AKDENIZ 04:29:19 05-06-2025 35,7955 35,5408 8,6 2,1
Kozan (Adana) 04:28:22 05-06-2025 37,64417 35,93861 6,95 1
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 04:18:29 05-06-2025 40,2302 31,75 15,1 1,3
Beypazarı (Ankara) 04:18:27 05-06-2025 40,11306 31,90861 13,08 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.28 km] Bodrum (Muğla) 04:11:05 05-06-2025 36,91722 27,58889 7 1,1
Kiğı (Bingöl) 04:09:25 05-06-2025 39,40056 40,37111 7 1,8
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 04:09:25 05-06-2025 39,4165 40,3867 3,1 2
AKDENIZ 04:04:10 05-06-2025 35,6805 30,8888 11,1 1,8
Akdeniz - [85.63 km] Kumluca (Antalya) 04:04:08 05-06-2025 35,60917 30,77 7,04 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 04:00:05 05-06-2025 37,35972 36,86889 5,5 1
Antakya (Hatay) 03:47:06 05-06-2025 36,23083 36,15556 6,99 1,3
Yığılca (Düzce) 03:39:54 05-06-2025 40,93278 31,45222 7,18 1,2
Eleşkirt (Ağrı) 03:28:00 05-06-2025 39,79361 42,33528 7,11 1
Karatay (Konya) 03:24:48 05-06-2025 38,09361 33,00944 7,1 0,9
Akhisar (Manisa) 03:06:47 05-06-2025 39,01361 28,09167 9,05 1
Akdeniz - [18.91 km] Arsuz (Hatay) 02:44:11 05-06-2025 36,38 35,60694 7,39 1,5
OVAKENT-(HATAY) 02:37:59 05-06-2025 36,3863 36,2452 9,8 1,1
Kırıkhan (Hatay) 02:37:58 05-06-2025 36,40472 36,28444 7,34 1,3
Niksar (Tokat) 02:36:59 05-06-2025 40,4275 37,14444 10,62 1
Kiğı (Bingöl) 02:10:01 05-06-2025 39,23667 40,25056 7,23 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 01:55:30 05-06-2025 38,31472 38,29 9,96 1,3
Marmara Denizi - [25.94 km] Silivri (İstanbul) 01:54:23 05-06-2025 40,835 28,2425 7,04 1,1
Menteşe (Muğla) 01:46:04 05-06-2025 37,0925 28,77333 6,99 1,2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:46:04 05-06-2025 37,1198 28,8518 13,1 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:14:10 05-06-2025 38,05528 37,09167 7,04 1,9
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:14:10 05-06-2025 38,0898 37,1132 5 1,6
Antakya (Hatay) 01:12:06 05-06-2025 36,30667 36,14278 11,1 2,5
OGLAKOREN-(HATAY) 01:12:06 05-06-2025 36,292 36,1355 6,4 2,7
Çerkeş (Çankırı) 01:06:22 05-06-2025 40,76083 33,01833 9,09 1,6
Doğanşehir (Malatya) 01:05:18 05-06-2025 38,11639 37,86528 8,1 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 00:41:13 06-06-2025 36,1273 25,7477 8,4 1,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 00:28:51 06-06-2025 33,9257 27,5972 87,4 3,5
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 00:03:06 06-06-2025 38,0922 37,1763 5,2 1
Gölbaşı (Adıyaman) 23:41:19 05-06-2025 37,70472 37,49917 7 1
KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 23:41:18 05-06-2025 37,7968 37,3172 27,3 1
Simav (Kütahya) 23:33:43 05-06-2025 39,23361 28,93806 6,37 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:33:42 05-06-2025 39,257 28,9805 8 1
MARMARA DENIZI 23:29:50 05-06-2025 40,7168 28,6105 7,2 2,1
Marmara Denizi - [26.77 km] Armutlu (Yalova) 23:29:50 05-06-2025 40,72194 28,61806 7 1,9
Kiğı (Bingöl) 23:26:22 05-06-2025 39,18778 40,25083 7,02 1,3
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 23:26:20 05-06-2025 39,2178 40,281 26 1,5
Kiğı (Bingöl) 23:24:21 05-06-2025 39,27306 40,25194 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:12:42 05-06-2025 38,12111 37,45556 7 1
GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 23:12:39 05-06-2025 38,0518 37,2612 9,6 1,2
Kozan (Adana) 23:09:25 05-06-2025 37,64833 35,97306 7,01 1
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 23:09:24 05-06-2025 37,6185 35,8823 24,9 1,1
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 22:45:58 05-06-2025 39,1178 33,2743 5,3 1,3
Kulu (Konya) 22:45:58 05-06-2025 39,09417 33,29361 6,85 1
YIRCA-SOMA (MANISA) 22:22:20 05-06-2025 39,211 27,6825 7,2 1,5
Soma (Manisa) 22:22:20 05-06-2025 39,225 27,68694 5,87 1,6
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 22:17:22 05-06-2025 38,2692 38,8223 13,7 1,3
Pütürge (Malatya) 22:17:22 05-06-2025 38,25472 38,855 6,85 1,2
Hekimhan (Malatya) 21:40:02 05-06-2025 39,03722 38,05222 11,48 2
DIKILI-HEKIMHAN (MALATYA) 21:40:00 05-06-2025 39,0588 38,003 5 2
ALKASNAK-MURADIYE (VAN) 21:38:40 05-06-2025 38,9993 43,6518 24,5 1,2
Muradiye (Van) 21:38:39 05-06-2025 38,98833 43,60972 34,46 1,3
MARMARA DENIZI 21:19:50 05-06-2025 40,7115 28,6082 17,5 1,5
Marmara Denizi - [26.02 km] Beylikdüzü (İstanbul) 21:19:02 05-06-2025 40,73222 28,63444 13,21 1,6
MARMARA DENIZI 21:19:01 05-06-2025 40,7093 28,624 15,1 1,9
AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) 21:11:44 05-06-2025 38,1813 30,8923 13,1 1,2
Gelendost (Isparta) 21:11:43 05-06-2025 38,14861 30,94139 7,04 1,1
MARMARA DENIZI 21:07:21 05-06-2025 40,7008 28,6443 12,5 1,6
Marmara Denizi - [23.59 km] Armutlu (Yalova) 21:07:21 05-06-2025 40,71667 28,66139 12,52 1,5
Sincik (Adıyaman) 21:06:25 05-06-2025 38,09 38,5375 15,36 1,7
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 21:06:24 05-06-2025 38,091 38,575 5,8 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:03:17 05-06-2025 38,27056 37,26917 6,85 1,2
ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:03:15 05-06-2025 38,1893 37,1675 10 1,5
MARMARA DENIZI 20:51:41 05-06-2025 40,7123 28,6108 11,4 1,6
Marmara Denizi - [25.56 km] Beylikdüzü (İstanbul) 20:51:40 05-06-2025 40,73722 28,61694 7,02 1,3
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 20:44:22 05-06-2025 37,971 37,5962 5 1
Nurhak (Kahramanmaraş) 20:44:20 05-06-2025 37,99111 37,57 7 1
MARMARA DENIZI 20:34:34 05-06-2025 40,7168 28,6427 14,2 1,7
Marmara Denizi - [25.88 km] Armutlu (Yalova) 20:34:32 05-06-2025 40,72278 28,6325 7,02 1,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 20:29:57 05-06-2025 34,2272 26,3405 11,8 3,1
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 20:25:31 05-06-2025 37,2433 37,0797 6,5 2,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 20:25:30 05-06-2025 37,2625 37,05472 5,06 2,2
Ula (Muğla) 19:44:22 05-06-2025 37,17083 28,61861 6,93 1,4
CAKMAK-(MUGLA) 19:44:22 05-06-2025 37,1978 28,6347 8,3 1,5
Darende (Malatya) 19:08:33 05-06-2025 38,40333 37,45611 7,18 1,4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 19:08:33 05-06-2025 38,4297 37,5082 5,5 1,3
EGE DENIZI 19:07:09 05-06-2025 36,334 26,721 6,5 2,1
Kozan (Adana) 19:02:44 05-06-2025 37,65806 35,97306 7 1,7
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 19:02:44 05-06-2025 37,653 35,9565 14,4 1,5
CITAK-ALIAGA (IZMIR) 18:36:54 05-06-2025 38,7605 27,0335 4,3 1,6
Aliağa (İzmir) 18:36:53 05-06-2025 38,80833 27,04667 7 1,5
Akdeniz - [74.05 km] Fethiye (Muğla) 18:32:28 05-06-2025 36,0175 28,52472 19,52 2
AKDENIZ 18:32:28 05-06-2025 36,1115 28,5275 28,5 2
Akçadağ (Malatya) 18:11:27 05-06-2025 38,47 38,07611 6,99 1,3
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 18:11:26 05-06-2025 38,5015 38,0537 12,2 1,4
Kozan (Adana) 17:37:04 05-06-2025 37,65417 35,97139 6,96 1,6
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 17:37:04 05-06-2025 37,6167 36,0123 11,2 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:23:21 05-06-2025 35,6283 25,2708 15,4 2
Marmara Denizi - [25.27 km] Beylikdüzü (İstanbul) 17:05:17 05-06-2025 40,73889 28,63833 10,5 1,4
MARMARA DENIZI 17:05:16 05-06-2025 40,736 28,6242 18 1,7
EGE DENIZI 17:04:56 05-06-2025 36,624 25,6567 7,9 2,2
YUNANISTAN 16:54:15 05-06-2025 39,9523 24,3755 12,7 1,8
Dursunbey (Balıkesir) 16:53:01 05-06-2025 39,53139 28,89528 7 1,1
KARDESLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) 16:53:00 05-06-2025 39,553 28,9477 20,9 1,3
Merkez (Bingöl) 16:50:56 05-06-2025 38,87611 40,66806 16,59 1,5
Akçadağ (Malatya) 16:08:02 05-06-2025 38,42361 37,85722 7 1,2
Simele, Duhok (Irak) - [09.81 km] Silopi (Şırnak) 15:50:22 05-06-2025 37,04 42,40639 7,4 1,9
Kulu (Konya) 15:41:37 05-06-2025 39,00611 33,09111 6,37 1,1
Kulu (Konya) 15:32:10 05-06-2025 39,09583 33,30417 7 1,8
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 15:32:09 05-06-2025 39,0877 33,2975 8,6 1,9
Kiğı (Bingöl) 15:05:54 05-06-2025 39,23806 40,28556 7 1,2
İmranlı (Sivas) 15:02:49 05-06-2025 39,58583 38,27361 6,94 2,1
YUREKTASI-IMRANLI (SIVAS) 15:02:49 05-06-2025 39,6018 38,2567 5 2,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 14:53:55 05-06-2025 35,0755 24,03 31,5 3
Kemah (Erzincan) 14:34:44 05-06-2025 39,58611 39,49806 7,04 1,8
Marmara Denizi - [10.16 km] Marmara (Balıkesir) 14:29:16 05-06-2025 40,705 27,75639 7,08 1,6
MARMARA DENIZI 14:29:15 05-06-2025 40,812 27,8192 17,9 1,8
Akdeniz - [63.83 km] Kumluca (Antalya) 14:20:36 05-06-2025 36,14389 31,10389 18,76 2,3
AKDENIZ 14:20:35 05-06-2025 36,0802 31,0893 10,3 2,1
Karesi (Balıkesir) 14:02:29 05-06-2025 39,86806 27,85306 7 1,1
Marmara Denizi - [25.68 km] Silivri (İstanbul) 13:29:38 05-06-2025 40,83556 28,28444 7,01 1,2
MARMARA DENIZI 13:29:38 05-06-2025 40,8232 28,297 5,4 1,7
EGE DENIZI 13:26:51 05-06-2025 36,6492 25,6653 17,2 2,2
Soma (Manisa) 13:07:44 05-06-2025 39,09417 27,56722 7,04 1,3
Akdeniz - [59.77 km] Marmaris (Muğla) 13:03:52 05-06-2025 36,09361 28,13361 4,97 1,9
AKDENIZ 13:03:52 05-06-2025 36,0762 28,1575 2,1 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:47 05-06-2025 39,4875 28,13778 6,98 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:59:52 05-06-2025 39,50556 28,16444 6,97 1,5
MARMARA DENIZI 12:59:27 05-06-2025 40,8303 28,3105 13,9 1,8
Marmara Denizi - [27.74 km] Silivri (İstanbul) 12:59:26 05-06-2025 40,81611 28,28639 6,93 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:43 05-06-2025 39,47556 28,15917 7,02 1,7
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:52:43 05-06-2025 39,461 28,1525 19,1 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:46:00 05-06-2025 37,82083 36,605 7 1,7
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 12:45:59 05-06-2025 37,7857 36,5695 9,1 1,4
Akçadağ (Malatya) 12:42:29 05-06-2025 38,47639 38,06111 7 1,2
Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [35.24 km] Kofçaz (Kırklareli) 12:39:56 05-06-2025 42,3875 27,36917 7,06 1,7
Kovancılar (Elazığ) 12:22:03 05-06-2025 38,78333 40,01 10,58 1,8
GULLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) 12:22:02 05-06-2025 38,817 40,0275 1,5 2,1
Milas (Muğla) 11:51:21 05-06-2025 37,16861 27,93972 7 1,1
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:50:26 05-06-2025 37,1375 27,8872 0 1,7
Milas (Muğla) 11:50:25 05-06-2025 37,18139 27,83111 7 1,5
Yatağan (Muğla) 11:45:21 05-06-2025 37,34194 27,99167 7 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 11:34:12 05-06-2025 38,00972 37,59667 10,63 3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:34:12 05-06-2025 37,9988 37,6045 1,4 2,9
Mutki (Bitlis) 11:30:16 05-06-2025 38,56417 41,57722 7 2,1
KOCAINIS-MUTKI (BITLIS) 11:30:14 05-06-2025 38,5335 41,598 3,4 2,1
Akdeniz - [95.69 km] Datça (Muğla) 11:29:58 05-06-2025 35,83972 27,61861 5,67 2,2
Dolni Chiflik, Varna (Bulgaristan) - [107.46 km] Kofçaz (Kırklareli) 11:21:30 05-06-2025 43,0175 27,58944 4,86 1,4
Ege Denizi - [89.80 km] Datça (Muğla) 11:20:02 05-06-2025 35,89889 27,26361 9,4 1,5
EGE DENIZI 11:20:02 05-06-2025 35,9268 27,2068 5,2 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 11:13:52 05-06-2025 38,20056 38,44667 7 1
Bozkurt (Denizli) 11:10:28 05-06-2025 37,815 29,57167 12,19 1,4
BOZKURT (DENIZLI) 11:10:27 05-06-2025 37,7903 29,5885 5,1 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 10:50:34 05-06-2025 38,07278 38,30722 7,04 1,4
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 10:50:31 05-06-2025 38,2327 38,0723 0 1,4
Karacabey (Bursa) 10:33:06 05-06-2025 40,33056 28,54361 7,01 1,4
SOGUTPINAR-MUDANYA (BURSA) 10:33:05 05-06-2025 40,3275 28,6488 5,1 1,8
İslahiye (Gaziantep) 10:33:03 05-06-2025 36,95222 36,59333 7,01 1,7
YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 10:33:03 05-06-2025 36,9787 36,4488 5,6 1,6
Pütürge (Malatya) 10:30:35 05-06-2025 38,2775 38,85667 6,54 1,3
Pütürge (Malatya) 10:15:13 05-06-2025 38,22139 38,70639 9,21 1,4
Kozan (Adana) 10:09:36 05-06-2025 37,65417 35,975 7 1,7
BURHANLI-CEYHAN (ADANA) 10:09:32 05-06-2025 37,1482 36,0857 25,2 1,7
Marmara Denizi - [03.64 km] Biga (Çanakkale) 10:08:51 05-06-2025 40,39083 27,02167 7 1,2
KEMER-BIGA (CANAKKALE) 10:08:50 05-06-2025 40,4115 26,9983 21,5 1,6
Alaca (Çorum) 10:04:03 05-06-2025 40,02444 34,9725 7 1,4
CATALKAYA-ALACA (CORUM) 10:04:03 05-06-2025 40,0292 34,988 14,1 1,6
Karakoçan (Elazığ) 09:49:52 05-06-2025 39,13806 40,18722 7 1,5
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) 09:49:51 05-06-2025 39,2248 40,21 13,9 1,5
Akdeniz - Antalya Körfezi - [07.08 km] Kumluca (Antalya) 09:42:32 05-06-2025 36,32611 30,51083 6,92 1,1
Yazıhan (Malatya) 09:38:35 05-06-2025 38,52 38,03528 7 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:16:21 05-06-2025 35,5522 23,1995 23,1 2,8
Yeşilyurt (Malatya) 09:07:53 05-06-2025 38,29639 38,28889 7,11 1,1
YUNANISTAN 09:00:53 05-06-2025 38,4438 23,6137 5 2,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.82 km] Milas (Muğla) 09:00:22 05-06-2025 37,00417 28,01722 7 1,1
EGE DENIZI 09:00:20 05-06-2025 36,4385 28,0655 33,3 1,4
Akçadağ (Malatya) 08:52:18 05-06-2025 38,28667 37,67194 7,34 1,3
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 08:52:18 05-06-2025 38,2758 37,7422 13,6 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 08:34:09 05-06-2025 38,08222 38,45306 7 1,2
Ege Denizi - [55.15 km] Gökçeada (Çanakkale) 08:30:46 05-06-2025 40,10944 25,06111 7,04 1,9
EGE DENIZI 08:30:43 05-06-2025 40,14 24,8992 5,3 2
Ege Denizi - [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale) 08:18:39 05-06-2025 40,11444 24,98917 12,61 4,6
EGE DENIZI 08:18:38 05-06-2025 40,1415 24,8372 27,5 4,8
Buharkent (Aydın) 08:08:24 05-06-2025 37,94556 28,79917 7 1,3
Buharkent (Aydın) 08:01:07 05-06-2025 37,96444 28,78667 7,19 1,3
Buharkent (Aydın) 08:00:36 05-06-2025 37,9525 28,8075 6,98 1,7
Sarayköy (Denizli) 07:56:18 05-06-2025 37,93861 28,77083 5,55 3
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 07:56:17 05-06-2025 37,9392 28,7802 4,9 2,9
Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya) 07:32:32 05-06-2025 35,85444 32,21889 67,26 4
AKDENIZ 07:32:31 05-06-2025 35,7952 32,2108 85,2 4,2
Pütürge (Malatya) 07:27:04 05-06-2025 38,29028 38,87722 7 1,3
Yazıhan (Malatya) 07:22:59 05-06-2025 38,51861 38,00778 7 1,7
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 07:22:58 05-06-2025 38,5248 37,9743 7,8 1,4
Kiğı (Bingöl) 07:05:10 05-06-2025 39,23083 40,24306 7 1,7
DALLICA-KIGI (BINGOL) 07:05:09 05-06-2025 39,2375 40,2943 4,4 2
Kiğı (Bingöl) 07:03:05 05-06-2025 39,22 40,28889 6,99 3
DALLICA-KIGI (BINGOL) 07:03:05 05-06-2025 39,2337 40,3012 6,5 3,1
Akdeniz - [154.52 km] Kaş (Antalya) 06:31:48 05-06-2025 35,00528 28,62 14,49 1,7
Akdeniz - [62.53 km] Marmaris (Muğla) 06:03:19 05-06-2025 36,06944 28,15056 7,37 1,6
AKDENIZ 06:03:17 05-06-2025 36,0572 28,1277 1,3 1,7
Kargı (Çorum) 05:58:54 05-06-2025 41,165 34,25139 7 0,9
Ege Denizi 05:30:23 05-06-2025 36,70389 25,74028 5,8 2
YUNANISTAN 05:25:46 05-06-2025 40,2865 24,0945 6,9 2,2
Ege Denizi 05:25:41 05-06-2025 40,32417 23,93778 7,11 2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.24 km] Akyaka (Kars) 05:14:24 05-06-2025 41,37111 43,87639 6,78 1,2
Ilgın (Konya) 05:14:17 05-06-2025 38,09667 31,98972 7 1
Akdeniz - [27.90 km] Yayladağı (Hatay) 04:29:23 05-06-2025 35,975 35,63556 12,63 2,1
AKDENIZ 04:29:19 05-06-2025 35,7955 35,5408 8,6 2,1
Kozan (Adana) 04:28:22 05-06-2025 37,64417 35,93861 6,95 1
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 04:18:29 05-06-2025 40,2302 31,75 15,1 1,3
Beypazarı (Ankara) 04:18:27 05-06-2025 40,11306 31,90861 13,08 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.28 km] Bodrum (Muğla) 04:11:05 05-06-2025 36,91722 27,58889 7 1,1
Kiğı (Bingöl) 04:09:25 05-06-2025 39,40056 40,37111 7 1,8
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 04:09:25 05-06-2025 39,4165 40,3867 3,1 2
AKDENIZ 04:04:10 05-06-2025 35,6805 30,8888 11,1 1,8
Akdeniz - [85.63 km] Kumluca (Antalya) 04:04:08 05-06-2025 35,60917 30,77 7,04 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 04:00:05 05-06-2025 37,35972 36,86889 5,5 1
Antakya (Hatay) 03:47:06 05-06-2025 36,23083 36,15556 6,99 1,3
Yığılca (Düzce) 03:39:54 05-06-2025 40,93278 31,45222 7,18 1,2
Eleşkirt (Ağrı) 03:28:00 05-06-2025 39,79361 42,33528 7,11 1
Karatay (Konya) 03:24:48 05-06-2025 38,09361 33,00944 7,1 0,9
Akhisar (Manisa) 03:06:47 05-06-2025 39,01361 28,09167 9,05 1
Akdeniz - [18.91 km] Arsuz (Hatay) 02:44:11 05-06-2025 36,38 35,60694 7,39 1,5
OVAKENT-(HATAY) 02:37:59 05-06-2025 36,3863 36,2452 9,8 1,1
Kırıkhan (Hatay) 02:37:58 05-06-2025 36,40472 36,28444 7,34 1,3
Niksar (Tokat) 02:36:59 05-06-2025 40,4275 37,14444 10,62 1
Kiğı (Bingöl) 02:10:01 05-06-2025 39,23667 40,25056 7,23 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 01:55:30 05-06-2025 38,31472 38,29 9,96 1,3
Marmara Denizi - [25.94 km] Silivri (İstanbul) 01:54:23 05-06-2025 40,835 28,2425 7,04 1,1
Menteşe (Muğla) 01:46:04 05-06-2025 37,0925 28,77333 6,99 1,2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:46:04 05-06-2025 37,1198 28,8518 13,1 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:14:10 05-06-2025 38,05528 37,09167 7,04 1,9
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:14:10 05-06-2025 38,0898 37,1132 5 1,6
Antakya (Hatay) 01:12:06 05-06-2025 36,30667 36,14278 11,1 2,5
OGLAKOREN-(HATAY) 01:12:06 05-06-2025 36,292 36,1355 6,4 2,7
Çerkeş (Çankırı) 01:06:22 05-06-2025 40,76083 33,01833 9,09 1,6
Doğanşehir (Malatya) 01:05:18 05-06-2025 38,11639 37,86528 8,1 1,2
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