Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Kasım 2024

06 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Battalgazi (Malatya) 08:43:42 06-11-2024 38,1675 38,46306 6,99 1,5
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:43:25 06-11-2024 38,1807 37,339 25,8 1,6
Sincik (Adıyaman) 08:40:35 06-11-2024 38,1375 38,55028 6,96 1,8
ULUKOY-(MALATYA) 08:40:35 06-11-2024 38,1608 38,517 9,3 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 08:32:20 06-11-2024 37,46583 37,17722 5,06 2,6
ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 08:32:20 06-11-2024 37,436 37,1275 7,8 2,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 08:07:07 06-11-2024 36,4913 31,6202 22,5 1,9
Alanya (Antalya) 08:07:06 06-11-2024 36,65389 31,82611 94,8 1,8
Pütürge (Malatya) 08:00:27 06-11-2024 38,27194 38,84306 7 1,1
Kozan (Adana) 07:43:30 06-11-2024 37,61528 35,86389 7 1,5
CUKURKOY-ISKILIP (CORUM) 07:40:31 06-11-2024 40,5752 34,453 16,4 1,4
Uğurludağ (Çorum) 07:40:29 06-11-2024 40,55778 34,42111 6,98 1,1
Altıeylül (Balıkesir) 07:37:19 06-11-2024 39,505 27,91222 6,22 1,7
INKAYA-(BALIKESIR) 07:37:18 06-11-2024 39,4952 27,9353 3,7 1,8
CICEKPINARI-(BALIKESIR) 07:24:22 06-11-2024 39,5258 27,9185 9 2,4
Altıeylül (Balıkesir) 07:24:21 06-11-2024 39,51528 27,91028 11,81 2,2
Pamukkale (Denizli) 07:09:24 06-11-2024 37,885 29,12611 9,62 1,2
DUACILI-SARAYKOY (DENIZLI) 07:09:22 06-11-2024 37,9165 28,947 26,8 1,5
Köyceğiz (Muğla) 07:03:53 06-11-2024 37,00222 28,5375 7 1,8
CORUS-ULA (MUGLA) 07:03:53 06-11-2024 36,9835 28,5157 5 2,2
Kale (Malatya) 06:28:18 06-11-2024 38,34667 38,87028 6,97 1
AKDENIZ 06:28:00 06-11-2024 36,3665 25,4712 2,2 2,3
Selçuk (İzmir) 06:07:28 06-11-2024 37,96972 27,40056 7,03 1,1
BARUTCU-SELCUK (IZMIR) 06:07:28 06-11-2024 38,0068 27,3747 5,1 1,2
Battalgazi (Malatya) 06:01:08 06-11-2024 38,27167 38,67389 11,52 1,1
Şuhut (Afyonkarahisar) 05:59:54 06-11-2024 38,42917 30,60056 7 1,3
ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 05:59:54 06-11-2024 38,4282 30,5727 7,6 1,5
Otlukbeli (Erzincan) 05:48:51 06-11-2024 40,04111 40,12889 11,06 1,8
SARIHAN-(BAYBURT) 05:48:51 06-11-2024 40,0543 40,1173 5,3 2
AKDENIZ 05:41:36 06-11-2024 35,3633 27,658 8,1 2,7
Akdeniz - [146.55 km] Datça (Muğla) 05:41:34 06-11-2024 35,375 27,52028 13,92 2,4
Finike (Antalya) 05:07:19 06-11-2024 36,39056 30,05083 7,03 1,2
Akdeniz - [25.47 km] Demre (Antalya) 05:04:48 06-11-2024 36,01111 30,05111 7,2 1,1
Van Gölü - [15.59 km] Tuşba (Van) 04:54:24 06-11-2024 38,6225 43,02361 9,83 1,4
VAN GOLU 04:54:23 06-11-2024 38,5242 43,0045 26,3 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.30 km] Kuşadası (Aydın) 04:33:25 06-11-2024 37,79667 27,25306 7 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:33:24 06-11-2024 37,7877 27,2127 5,5 1,6
Kale (Malatya) 04:27:09 06-11-2024 38,33972 38,79778 10,59 1,1
Kale (Malatya) 04:26:54 06-11-2024 38,38389 38,87222 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:09:10 06-11-2024 37,98694 36,50306 7,02 1,2
Van Gölü - [15.49 km] Tuşba (Van) 04:02:05 06-11-2024 38,63194 43,02028 7 2
VAN GOLU 04:02:05 06-11-2024 38,632 43,0093 1,9 2,2
HEKIMHAN (MALATYA) 03:53:44 06-11-2024 38,784 37,9282 7,3 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:38:40 06-11-2024 37,8507 26,8902 8,7 1,6
SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:08:37 06-11-2024 37,4532 37,1233 8,9 1,1
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 03:00:14 06-11-2024 38,9992 28,0645 11,4 1,3
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 02:17:35 06-11-2024 38,0483 37,4773 5 1,2
AKYAKA-ULA (MUGLA) 01:48:40 06-11-2024 37,0377 28,3195 5 0,9
SURIYE 01:11:39 06-11-2024 35,2205 36,8923 8,8 2,5
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 00:51:52 06-11-2024 37,6517 35,9263 5 2,4
DUZBEL-CIVRIL (DENIZLI) 00:49:27 06-11-2024 38,224 30,0432 8,8 1,3
YUNANISTAN 00:49:15 06-11-2024 40,396 24,1027 5,5 1,6
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 00:48:27 06-11-2024 38,1028 38,2937 5 1,4
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 00:20:05 06-11-2024 37,5257 37,1195 3,6 1,6
TERMAL (YALOVA) 00:12:21 06-11-2024 40,5898 29,1897 5,9 1
OGUTLU-TUT (ADIYAMAN) 00:05:36 06-11-2024 37,7872 38,0015 20,5 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 23:38:18 05-11-2024 37,89 36,32389 9,62 1,5
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:38:18 05-11-2024 37,8575 36,314 5,7 1,4
CELTIKDERESI-SEBEN (BOLU) 23:35:17 05-11-2024 40,3127 31,6782 14,2 1,7
Beypazarı (Ankara) 23:35:15 05-11-2024 40,20694 31,725 7,22 1,5
Sinjar, Ninova (Irak) - [79.27 km] Nusaybin (Mardin) 22:55:25 05-11-2024 36,37778 41,67694 6,6 1,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 22:33:48 05-11-2024 38,08611 37,19806 7,01 1,3
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 22:33:47 05-11-2024 38,0828 37,1922 13,1 1,2
Arıcak (Elazığ) 22:30:15 05-11-2024 38,47556 40,27472 11,92 1,1
Kozan (Adana) 22:22:27 05-11-2024 37,62389 35,89889 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 22:19:38 05-11-2024 38,08889 36,54389 6,99 1,3
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:19:38 05-11-2024 38,0962 36,5935 4,1 1,5
Keban Barajı - [02.12 km] Merkez (Elazığ) 22:09:21 05-11-2024 38,62944 39,54 7 1,1
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 22:09:20 05-11-2024 38,63 39,682 4,5 1,6
Akdeniz - [56.13 km] Marmaris (Muğla) 22:05:47 05-11-2024 36,12611 28,11583 7,07 1,4
RODOS ADASI (AKDENIZ) 22:05:44 05-11-2024 36,0583 28,0245 6,2 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:54:57 05-11-2024 37,2725 37,0125 5,02 1,2
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:54:56 05-11-2024 37,2932 37,015 11,9 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 21:53:09 05-11-2024 38,20583 38,15083 7 1,5
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 21:53:08 05-11-2024 38,1855 38,116 3,8 1,3
YUNANISTAN 21:47:06 05-11-2024 40,328 24,1593 6,9 3,1
Ayion Oros (Yunanistan) - [137.16 km] Gökçeada (Çanakkale) 21:47:05 05-11-2024 40,33444 24,11972 6 3
Arıcak (Elazığ) 21:42:02 05-11-2024 38,47417 40,27528 20,07 1,5
Ege Denizi - [45.01 km] Seferihisar (İzmir) 21:42:02 05-11-2024 37,80694 26,49694 7 1,7
CAYBASI-GENC (BINGOL) 21:42:01 05-11-2024 38,5162 40,2968 16,5 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.68 km] Kuşadası (Aydın) 21:36:28 05-11-2024 37,79806 27,23639 7 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 21:36:27 05-11-2024 37,7873 27,2582 5 1,4
Delice (Kırıkkale) 21:04:15 05-11-2024 39,9025 34,02667 10,28 1
Akhisar (Manisa) 21:00:01 05-11-2024 39,00361 28,04778 9,82 1,4
Yüreğir (Adana) 20:46:03 05-11-2024 36,88361 35,445 32,14 2,6
YUREGIR (ADANA) 20:46:02 05-11-2024 36,8692 35,3888 19,1 2,7
Salihli (Manisa) 20:21:03 05-11-2024 38,53083 28,16139 6,15 1,9
CAVLU-SALIHLI (MANISA) 20:21:02 05-11-2024 38,5323 28,1428 7,5 2
Doğanşehir (Malatya) 20:13:45 05-11-2024 38,11083 37,875 4,15 1,4
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:13:45 05-11-2024 38,0955 37,8363 10,3 1,4
Salihli (Manisa) 20:12:00 05-11-2024 38,53944 28,17111 7,04 1,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.78 km] Akçakale (Şanlıurfa) 20:06:48 05-11-2024 36,51694 38,62583 7 1,9
Beypazarı (Ankara) 19:38:18 05-11-2024 40,16361 31,78194 7,08 1,5
Kozan (Adana) 19:34:35 05-11-2024 37,62361 35,90889 7 1,2
Salihli (Manisa) 19:31:21 05-11-2024 38,52972 28,15139 7 1,7
KARAPINAR-SALIHLI (MANISA) 19:31:20 05-11-2024 38,5133 28,1168 6 1,8
Kale (Malatya) 19:27:26 05-11-2024 38,35111 38,78694 11,34 1,3
Saimbeyli (Adana) 19:22:36 05-11-2024 37,89139 36,20583 7 1,1
Akdeniz - [216.95 km] Datça (Muğla) 19:17:52 05-11-2024 34,80194 26,84389 8,96 2,4
Akdeniz - [03.11 km] Arsuz (Hatay) 18:40:57 05-11-2024 36,28139 35,75806 11,82 1,8
KALE-ARSUZ (HATAY) 18:40:57 05-11-2024 36,265 35,754 17,2 1,8
Ege Denizi - [22.77 km] Çeşme (İzmir) 17:58:49 05-11-2024 38,07028 26,31361 7 2,1
CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 17:58:47 05-11-2024 38,0775 26,2695 2,8 2,3
Bala (Ankara) 17:53:39 05-11-2024 39,41083 33,33611 7,01 1,1
ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA) 17:53:39 05-11-2024 39,3693 33,3275 0 1,3
Kale (Malatya) 17:49:53 05-11-2024 38,34861 38,76944 10,06 1,3
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 17:42:42 05-11-2024 39,722 38,9247 5,5 2
Yeşilyurt (Malatya) 17:32:46 05-11-2024 38,18361 38,175 7 2,4
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 17:32:45 05-11-2024 38,2122 38,171 5 2,3
YAKUPKOY-(BALIKESIR) 17:27:34 05-11-2024 39,6523 27,9557 11,8 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 17:27:33 05-11-2024 39,52667 28,02639 7 1,5
Sivrice (Elazığ) 17:20:24 05-11-2024 38,38944 38,89167 7 1,1
Orhaneli (Bursa) 17:12:42 05-11-2024 39,975 28,81806 5,96 1,4
Nurhak (Kahramanmaraş) 16:49:00 05-11-2024 38,085 37,33833 7,04 1,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 16:48:57 05-11-2024 38,0245 37,5213 29,1 1,5
Ege Denizi - [17.10 km] Çeşme (İzmir) 16:39:44 05-11-2024 38,12167 26,31139 7 1,9
Sincik (Adıyaman) 16:25:52 05-11-2024 38,12611 38,535 7 1,4
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 16:06:06 05-11-2024 38,63 30,38083 6,99 1,3
KAYADIBI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) 16:06:05 05-11-2024 38,688 30,4208 12,4 1,6
Seydikemer (Muğla) 15:58:39 05-11-2024 36,60528 29,605 7 1,4
Bergama (İzmir) 15:55:43 05-11-2024 39,14611 27,23944 7 1,3
Maden (Elazığ) 15:37:47 05-11-2024 38,47528 39,44278 7,05 1,3
Merkez (Elazığ) 15:21:01 05-11-2024 38,51667 39,37083 7 1,4
Sivrice (Elazığ) 15:19:07 05-11-2024 38,44083 39,32583 7 2
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 15:19:07 05-11-2024 38,4915 39,3373 6,6 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 15:15:11 05-11-2024 37,91056 36,28944 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 15:14:06 05-11-2024 39,52 28,0225 7 1,7
CIFTLIKKOY-(BALIKESIR) 15:14:05 05-11-2024 39,48 27,9912 9,6 1,8
Kale (Malatya) 15:08:26 05-11-2024 38,355 38,82861 7 1,3
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.77 km] Mudanya (Bursa) 14:59:59 05-11-2024 40,40694 28,84139 6,15 2,9
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 14:59:59 05-11-2024 40,4038 28,8552 5,1 3,2
Pütürge (Malatya) 14:31:19 05-11-2024 38,18861 38,62417 7 1,1
Hüyük (Konya) 14:20:04 05-11-2024 38,00556 31,50806 7 0,7
Sincik (Adıyaman) 14:10:15 05-11-2024 38,11333 38,53583 7 1,4
Ege Denizi - [20.56 km] Çeşme (İzmir) 14:04:19 05-11-2024 38,08861 26,29444 7 2
Beypazarı (Ankara) 13:54:39 05-11-2024 40,20944 31,71889 7,01 2,2
Sulakyurt (Kırıkkale) 13:40:31 05-11-2024 40,17583 33,85444 7 1,7
Sandıklı (Afyonkarahisar) 13:38:34 05-11-2024 38,41833 30,34139 6,96 1,2
DUTAGAC-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 13:38:34 05-11-2024 38,4655 30,3235 12,1 1,2
Sungurlu (Çorum) 13:21:52 05-11-2024 40,2525 34,09389 7 1,1
Bergama (İzmir) 13:08:22 05-11-2024 39,01306 27,10944 3,24 1,5
Akhisar (Manisa) 13:04:54 05-11-2024 38,98694 28,07639 7 1,4
DURASIL-AKHISAR (MANISA) 13:04:53 05-11-2024 38,9248 27,9602 8,5 1
Emet (Kütahya) 12:57:57 05-11-2024 39,27056 29,24083 7,15 1,5
SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) 12:57:57 05-11-2024 39,1637 29,374 4,8 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:51:38 05-11-2024 39,65889 29,47167 7 1,1
Hisarcık (Kütahya) 12:48:51 05-11-2024 39,25028 29,2425 7 1,6
Mamak (Ankara) 12:42:35 05-11-2024 39,87583 33,02556 7 1,1
Çelebi (Kırıkkale) 12:40:32 05-11-2024 39,47139 33,51139 7 1,2
Bala (Ankara) 12:39:44 05-11-2024 39,35361 33,42528 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 12:36:00 05-11-2024 38,105 36,46972 6,95 1,9
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:36:00 05-11-2024 38,1015 36,5208 6,7 2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:23:36 05-11-2024 40,06056 28,68167 16,64 1,6
İbradı (Antalya) 12:10:53 05-11-2024 37,2525 31,45306 7,32 1,2
KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA) 12:10:53 05-11-2024 37,296 31,4015 23,7 1,6
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 12:09:51 05-11-2024 38,4313 38,0347 25,5 1,5
Akçadağ (Malatya) 12:09:50 05-11-2024 38,25944 38,07639 7 1,6
Alanya (Antalya) 12:09:41 05-11-2024 36,62028 32,00139 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:05:39 05-11-2024 38,31333 38,11028 7 1,2
AKDENIZ 11:52:59 05-11-2024 35,2203 27,124 8,3 3,2
Akdeniz - [171.78 km] Datça (Muğla) 11:52:58 05-11-2024 35,285 26,65889 5,71 2,8
Elmadağ (Ankara) 11:49:27 05-11-2024 39,96083 33,30833 7 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:46:47 05-11-2024 37,49806 36,85944 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 11:28:43 05-11-2024 38,19639 38,13028 7 2,2
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 11:28:42 05-11-2024 38,1865 38,1335 4,4 2,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:21:35 05-11-2024 37,52111 37,03833 7 1,3
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 11:18:53 05-11-2024 37,1358 28,6638 22,4 1,6
Ula (Muğla) 11:14:43 05-11-2024 37,15833 28,67694 7 1,6
TURGUT-ULA (MUGLA) 11:14:42 05-11-2024 37,148 28,691 11,2 1,8
Bala (Ankara) 11:14:27 05-11-2024 39,6025 33,13917 0 1,2
Gürün (Sivas) 11:08:02 05-11-2024 38,88722 37,43472 7 1,7
SARICA-GURUN (SIVAS) 11:07:59 05-11-2024 38,9327 37,4772 6,5 1,7
INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 10:42:50 05-11-2024 37,2592 36,9875 8,9 1,8
Nurdağı (Gaziantep) 10:42:49 05-11-2024 37,22306 36,95111 5,82 2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Battalgazi (Malatya) 08:43:42 06-11-2024 38,1675 38,46306 6,99 1,5
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:43:25 06-11-2024 38,1807 37,339 25,8 1,6
Sincik (Adıyaman) 08:40:35 06-11-2024 38,1375 38,55028 6,96 1,8
ULUKOY-(MALATYA) 08:40:35 06-11-2024 38,1608 38,517 9,3 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 08:32:20 06-11-2024 37,46583 37,17722 5,06 2,6
ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 08:32:20 06-11-2024 37,436 37,1275 7,8 2,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 08:07:07 06-11-2024 36,4913 31,6202 22,5 1,9
Alanya (Antalya) 08:07:06 06-11-2024 36,65389 31,82611 94,8 1,8
Pütürge (Malatya) 08:00:27 06-11-2024 38,27194 38,84306 7 1,1
Kozan (Adana) 07:43:30 06-11-2024 37,61528 35,86389 7 1,5
CUKURKOY-ISKILIP (CORUM) 07:40:31 06-11-2024 40,5752 34,453 16,4 1,4
Uğurludağ (Çorum) 07:40:29 06-11-2024 40,55778 34,42111 6,98 1,1
Altıeylül (Balıkesir) 07:37:19 06-11-2024 39,505 27,91222 6,22 1,7
INKAYA-(BALIKESIR) 07:37:18 06-11-2024 39,4952 27,9353 3,7 1,8
CICEKPINARI-(BALIKESIR) 07:24:22 06-11-2024 39,5258 27,9185 9 2,4
Altıeylül (Balıkesir) 07:24:21 06-11-2024 39,51528 27,91028 11,81 2,2
Pamukkale (Denizli) 07:09:24 06-11-2024 37,885 29,12611 9,62 1,2
DUACILI-SARAYKOY (DENIZLI) 07:09:22 06-11-2024 37,9165 28,947 26,8 1,5
Köyceğiz (Muğla) 07:03:53 06-11-2024 37,00222 28,5375 7 1,8
CORUS-ULA (MUGLA) 07:03:53 06-11-2024 36,9835 28,5157 5 2,2
Kale (Malatya) 06:28:18 06-11-2024 38,34667 38,87028 6,97 1
AKDENIZ 06:28:00 06-11-2024 36,3665 25,4712 2,2 2,3
Selçuk (İzmir) 06:07:28 06-11-2024 37,96972 27,40056 7,03 1,1
BARUTCU-SELCUK (IZMIR) 06:07:28 06-11-2024 38,0068 27,3747 5,1 1,2
Battalgazi (Malatya) 06:01:08 06-11-2024 38,27167 38,67389 11,52 1,1
Şuhut (Afyonkarahisar) 05:59:54 06-11-2024 38,42917 30,60056 7 1,3
ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 05:59:54 06-11-2024 38,4282 30,5727 7,6 1,5
Otlukbeli (Erzincan) 05:48:51 06-11-2024 40,04111 40,12889 11,06 1,8
SARIHAN-(BAYBURT) 05:48:51 06-11-2024 40,0543 40,1173 5,3 2
AKDENIZ 05:41:36 06-11-2024 35,3633 27,658 8,1 2,7
Akdeniz - [146.55 km] Datça (Muğla) 05:41:34 06-11-2024 35,375 27,52028 13,92 2,4
Finike (Antalya) 05:07:19 06-11-2024 36,39056 30,05083 7,03 1,2
Akdeniz - [25.47 km] Demre (Antalya) 05:04:48 06-11-2024 36,01111 30,05111 7,2 1,1
Van Gölü - [15.59 km] Tuşba (Van) 04:54:24 06-11-2024 38,6225 43,02361 9,83 1,4
VAN GOLU 04:54:23 06-11-2024 38,5242 43,0045 26,3 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.30 km] Kuşadası (Aydın) 04:33:25 06-11-2024 37,79667 27,25306 7 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:33:24 06-11-2024 37,7877 27,2127 5,5 1,6
Kale (Malatya) 04:27:09 06-11-2024 38,33972 38,79778 10,59 1,1
Kale (Malatya) 04:26:54 06-11-2024 38,38389 38,87222 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:09:10 06-11-2024 37,98694 36,50306 7,02 1,2
Van Gölü - [15.49 km] Tuşba (Van) 04:02:05 06-11-2024 38,63194 43,02028 7 2
VAN GOLU 04:02:05 06-11-2024 38,632 43,0093 1,9 2,2
HEKIMHAN (MALATYA) 03:53:44 06-11-2024 38,784 37,9282 7,3 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:38:40 06-11-2024 37,8507 26,8902 8,7 1,6
SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:08:37 06-11-2024 37,4532 37,1233 8,9 1,1
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 03:00:14 06-11-2024 38,9992 28,0645 11,4 1,3
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 02:17:35 06-11-2024 38,0483 37,4773 5 1,2
AKYAKA-ULA (MUGLA) 01:48:40 06-11-2024 37,0377 28,3195 5 0,9
SURIYE 01:11:39 06-11-2024 35,2205 36,8923 8,8 2,5
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 00:51:52 06-11-2024 37,6517 35,9263 5 2,4
DUZBEL-CIVRIL (DENIZLI) 00:49:27 06-11-2024 38,224 30,0432 8,8 1,3
YUNANISTAN 00:49:15 06-11-2024 40,396 24,1027 5,5 1,6
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 00:48:27 06-11-2024 38,1028 38,2937 5 1,4
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 00:20:05 06-11-2024 37,5257 37,1195 3,6 1,6
TERMAL (YALOVA) 00:12:21 06-11-2024 40,5898 29,1897 5,9 1
OGUTLU-TUT (ADIYAMAN) 00:05:36 06-11-2024 37,7872 38,0015 20,5 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 23:38:18 05-11-2024 37,89 36,32389 9,62 1,5
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:38:18 05-11-2024 37,8575 36,314 5,7 1,4
CELTIKDERESI-SEBEN (BOLU) 23:35:17 05-11-2024 40,3127 31,6782 14,2 1,7
Beypazarı (Ankara) 23:35:15 05-11-2024 40,20694 31,725 7,22 1,5
Sinjar, Ninova (Irak) - [79.27 km] Nusaybin (Mardin) 22:55:25 05-11-2024 36,37778 41,67694 6,6 1,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 22:33:48 05-11-2024 38,08611 37,19806 7,01 1,3
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 22:33:47 05-11-2024 38,0828 37,1922 13,1 1,2
Arıcak (Elazığ) 22:30:15 05-11-2024 38,47556 40,27472 11,92 1,1
Kozan (Adana) 22:22:27 05-11-2024 37,62389 35,89889 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 22:19:38 05-11-2024 38,08889 36,54389 6,99 1,3
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:19:38 05-11-2024 38,0962 36,5935 4,1 1,5
Keban Barajı - [02.12 km] Merkez (Elazığ) 22:09:21 05-11-2024 38,62944 39,54 7 1,1
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 22:09:20 05-11-2024 38,63 39,682 4,5 1,6
Akdeniz - [56.13 km] Marmaris (Muğla) 22:05:47 05-11-2024 36,12611 28,11583 7,07 1,4
RODOS ADASI (AKDENIZ) 22:05:44 05-11-2024 36,0583 28,0245 6,2 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:54:57 05-11-2024 37,2725 37,0125 5,02 1,2
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:54:56 05-11-2024 37,2932 37,015 11,9 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 21:53:09 05-11-2024 38,20583 38,15083 7 1,5
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 21:53:08 05-11-2024 38,1855 38,116 3,8 1,3
YUNANISTAN 21:47:06 05-11-2024 40,328 24,1593 6,9 3,1
Ayion Oros (Yunanistan) - [137.16 km] Gökçeada (Çanakkale) 21:47:05 05-11-2024 40,33444 24,11972 6 3
Arıcak (Elazığ) 21:42:02 05-11-2024 38,47417 40,27528 20,07 1,5
Ege Denizi - [45.01 km] Seferihisar (İzmir) 21:42:02 05-11-2024 37,80694 26,49694 7 1,7
CAYBASI-GENC (BINGOL) 21:42:01 05-11-2024 38,5162 40,2968 16,5 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.68 km] Kuşadası (Aydın) 21:36:28 05-11-2024 37,79806 27,23639 7 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 21:36:27 05-11-2024 37,7873 27,2582 5 1,4
Delice (Kırıkkale) 21:04:15 05-11-2024 39,9025 34,02667 10,28 1
Akhisar (Manisa) 21:00:01 05-11-2024 39,00361 28,04778 9,82 1,4
Yüreğir (Adana) 20:46:03 05-11-2024 36,88361 35,445 32,14 2,6
YUREGIR (ADANA) 20:46:02 05-11-2024 36,8692 35,3888 19,1 2,7
Salihli (Manisa) 20:21:03 05-11-2024 38,53083 28,16139 6,15 1,9
CAVLU-SALIHLI (MANISA) 20:21:02 05-11-2024 38,5323 28,1428 7,5 2
Doğanşehir (Malatya) 20:13:45 05-11-2024 38,11083 37,875 4,15 1,4
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:13:45 05-11-2024 38,0955 37,8363 10,3 1,4
Salihli (Manisa) 20:12:00 05-11-2024 38,53944 28,17111 7,04 1,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.78 km] Akçakale (Şanlıurfa) 20:06:48 05-11-2024 36,51694 38,62583 7 1,9
Beypazarı (Ankara) 19:38:18 05-11-2024 40,16361 31,78194 7,08 1,5
Kozan (Adana) 19:34:35 05-11-2024 37,62361 35,90889 7 1,2
Salihli (Manisa) 19:31:21 05-11-2024 38,52972 28,15139 7 1,7
KARAPINAR-SALIHLI (MANISA) 19:31:20 05-11-2024 38,5133 28,1168 6 1,8
Kale (Malatya) 19:27:26 05-11-2024 38,35111 38,78694 11,34 1,3
Saimbeyli (Adana) 19:22:36 05-11-2024 37,89139 36,20583 7 1,1
Akdeniz - [216.95 km] Datça (Muğla) 19:17:52 05-11-2024 34,80194 26,84389 8,96 2,4
Akdeniz - [03.11 km] Arsuz (Hatay) 18:40:57 05-11-2024 36,28139 35,75806 11,82 1,8
KALE-ARSUZ (HATAY) 18:40:57 05-11-2024 36,265 35,754 17,2 1,8
Ege Denizi - [22.77 km] Çeşme (İzmir) 17:58:49 05-11-2024 38,07028 26,31361 7 2,1
CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 17:58:47 05-11-2024 38,0775 26,2695 2,8 2,3
Bala (Ankara) 17:53:39 05-11-2024 39,41083 33,33611 7,01 1,1
ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA) 17:53:39 05-11-2024 39,3693 33,3275 0 1,3
Kale (Malatya) 17:49:53 05-11-2024 38,34861 38,76944 10,06 1,3
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 17:42:42 05-11-2024 39,722 38,9247 5,5 2
Yeşilyurt (Malatya) 17:32:46 05-11-2024 38,18361 38,175 7 2,4
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 17:32:45 05-11-2024 38,2122 38,171 5 2,3
YAKUPKOY-(BALIKESIR) 17:27:34 05-11-2024 39,6523 27,9557 11,8 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 17:27:33 05-11-2024 39,52667 28,02639 7 1,5
Sivrice (Elazığ) 17:20:24 05-11-2024 38,38944 38,89167 7 1,1
Orhaneli (Bursa) 17:12:42 05-11-2024 39,975 28,81806 5,96 1,4
Nurhak (Kahramanmaraş) 16:49:00 05-11-2024 38,085 37,33833 7,04 1,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 16:48:57 05-11-2024 38,0245 37,5213 29,1 1,5
Ege Denizi - [17.10 km] Çeşme (İzmir) 16:39:44 05-11-2024 38,12167 26,31139 7 1,9
Sincik (Adıyaman) 16:25:52 05-11-2024 38,12611 38,535 7 1,4
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 16:06:06 05-11-2024 38,63 30,38083 6,99 1,3
KAYADIBI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) 16:06:05 05-11-2024 38,688 30,4208 12,4 1,6
Seydikemer (Muğla) 15:58:39 05-11-2024 36,60528 29,605 7 1,4
Bergama (İzmir) 15:55:43 05-11-2024 39,14611 27,23944 7 1,3
Maden (Elazığ) 15:37:47 05-11-2024 38,47528 39,44278 7,05 1,3
Merkez (Elazığ) 15:21:01 05-11-2024 38,51667 39,37083 7 1,4
Sivrice (Elazığ) 15:19:07 05-11-2024 38,44083 39,32583 7 2
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 15:19:07 05-11-2024 38,4915 39,3373 6,6 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 15:15:11 05-11-2024 37,91056 36,28944 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 15:14:06 05-11-2024 39,52 28,0225 7 1,7
CIFTLIKKOY-(BALIKESIR) 15:14:05 05-11-2024 39,48 27,9912 9,6 1,8
Kale (Malatya) 15:08:26 05-11-2024 38,355 38,82861 7 1,3
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.77 km] Mudanya (Bursa) 14:59:59 05-11-2024 40,40694 28,84139 6,15 2,9
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 14:59:59 05-11-2024 40,4038 28,8552 5,1 3,2
Pütürge (Malatya) 14:31:19 05-11-2024 38,18861 38,62417 7 1,1
Hüyük (Konya) 14:20:04 05-11-2024 38,00556 31,50806 7 0,7
Sincik (Adıyaman) 14:10:15 05-11-2024 38,11333 38,53583 7 1,4
Ege Denizi - [20.56 km] Çeşme (İzmir) 14:04:19 05-11-2024 38,08861 26,29444 7 2
Beypazarı (Ankara) 13:54:39 05-11-2024 40,20944 31,71889 7,01 2,2
Sulakyurt (Kırıkkale) 13:40:31 05-11-2024 40,17583 33,85444 7 1,7
Sandıklı (Afyonkarahisar) 13:38:34 05-11-2024 38,41833 30,34139 6,96 1,2
DUTAGAC-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 13:38:34 05-11-2024 38,4655 30,3235 12,1 1,2
Sungurlu (Çorum) 13:21:52 05-11-2024 40,2525 34,09389 7 1,1
Bergama (İzmir) 13:08:22 05-11-2024 39,01306 27,10944 3,24 1,5
Akhisar (Manisa) 13:04:54 05-11-2024 38,98694 28,07639 7 1,4
DURASIL-AKHISAR (MANISA) 13:04:53 05-11-2024 38,9248 27,9602 8,5 1
Emet (Kütahya) 12:57:57 05-11-2024 39,27056 29,24083 7,15 1,5
SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) 12:57:57 05-11-2024 39,1637 29,374 4,8 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:51:38 05-11-2024 39,65889 29,47167 7 1,1
Hisarcık (Kütahya) 12:48:51 05-11-2024 39,25028 29,2425 7 1,6
Mamak (Ankara) 12:42:35 05-11-2024 39,87583 33,02556 7 1,1
Çelebi (Kırıkkale) 12:40:32 05-11-2024 39,47139 33,51139 7 1,2
Bala (Ankara) 12:39:44 05-11-2024 39,35361 33,42528 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 12:36:00 05-11-2024 38,105 36,46972 6,95 1,9
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:36:00 05-11-2024 38,1015 36,5208 6,7 2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:23:36 05-11-2024 40,06056 28,68167 16,64 1,6
İbradı (Antalya) 12:10:53 05-11-2024 37,2525 31,45306 7,32 1,2
KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA) 12:10:53 05-11-2024 37,296 31,4015 23,7 1,6
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 12:09:51 05-11-2024 38,4313 38,0347 25,5 1,5
Akçadağ (Malatya) 12:09:50 05-11-2024 38,25944 38,07639 7 1,6
Alanya (Antalya) 12:09:41 05-11-2024 36,62028 32,00139 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:05:39 05-11-2024 38,31333 38,11028 7 1,2
AKDENIZ 11:52:59 05-11-2024 35,2203 27,124 8,3 3,2
Akdeniz - [171.78 km] Datça (Muğla) 11:52:58 05-11-2024 35,285 26,65889 5,71 2,8
Elmadağ (Ankara) 11:49:27 05-11-2024 39,96083 33,30833 7 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:46:47 05-11-2024 37,49806 36,85944 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 11:28:43 05-11-2024 38,19639 38,13028 7 2,2
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 11:28:42 05-11-2024 38,1865 38,1335 4,4 2,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:21:35 05-11-2024 37,52111 37,03833 7 1,3
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 11:18:53 05-11-2024 37,1358 28,6638 22,4 1,6
Ula (Muğla) 11:14:43 05-11-2024 37,15833 28,67694 7 1,6
TURGUT-ULA (MUGLA) 11:14:42 05-11-2024 37,148 28,691 11,2 1,8
Bala (Ankara) 11:14:27 05-11-2024 39,6025 33,13917 0 1,2
Gürün (Sivas) 11:08:02 05-11-2024 38,88722 37,43472 7 1,7
SARICA-GURUN (SIVAS) 11:07:59 05-11-2024 38,9327 37,4772 6,5 1,7
INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 10:42:50 05-11-2024 37,2592 36,9875 8,9 1,8
Nurdağı (Gaziantep) 10:42:49 05-11-2024 37,22306 36,95111 5,82 2

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