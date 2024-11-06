Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
06 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Battalgazi (Malatya)
|08:43:42 06-11-2024
|38,1675
|38,46306
|6,99
|1,5
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:43:25 06-11-2024
|38,1807
|37,339
|25,8
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|08:40:35 06-11-2024
|38,1375
|38,55028
|6,96
|1,8
|ULUKOY-(MALATYA)
|08:40:35 06-11-2024
|38,1608
|38,517
|9,3
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|08:32:20 06-11-2024
|37,46583
|37,17722
|5,06
|2,6
|ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|08:32:20 06-11-2024
|37,436
|37,1275
|7,8
|2,4
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|08:07:07 06-11-2024
|36,4913
|31,6202
|22,5
|1,9
|Alanya (Antalya)
|08:07:06 06-11-2024
|36,65389
|31,82611
|94,8
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|08:00:27 06-11-2024
|38,27194
|38,84306
|7
|1,1
|Kozan (Adana)
|07:43:30 06-11-2024
|37,61528
|35,86389
|7
|1,5
|CUKURKOY-ISKILIP (CORUM)
|07:40:31 06-11-2024
|40,5752
|34,453
|16,4
|1,4
|Uğurludağ (Çorum)
|07:40:29 06-11-2024
|40,55778
|34,42111
|6,98
|1,1
|Altıeylül (Balıkesir)
|07:37:19 06-11-2024
|39,505
|27,91222
|6,22
|1,7
|INKAYA-(BALIKESIR)
|07:37:18 06-11-2024
|39,4952
|27,9353
|3,7
|1,8
|CICEKPINARI-(BALIKESIR)
|07:24:22 06-11-2024
|39,5258
|27,9185
|9
|2,4
|Altıeylül (Balıkesir)
|07:24:21 06-11-2024
|39,51528
|27,91028
|11,81
|2,2
|Pamukkale (Denizli)
|07:09:24 06-11-2024
|37,885
|29,12611
|9,62
|1,2
|DUACILI-SARAYKOY (DENIZLI)
|07:09:22 06-11-2024
|37,9165
|28,947
|26,8
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|07:03:53 06-11-2024
|37,00222
|28,5375
|7
|1,8
|CORUS-ULA (MUGLA)
|07:03:53 06-11-2024
|36,9835
|28,5157
|5
|2,2
|Kale (Malatya)
|06:28:18 06-11-2024
|38,34667
|38,87028
|6,97
|1
|AKDENIZ
|06:28:00 06-11-2024
|36,3665
|25,4712
|2,2
|2,3
|Selçuk (İzmir)
|06:07:28 06-11-2024
|37,96972
|27,40056
|7,03
|1,1
|BARUTCU-SELCUK (IZMIR)
|06:07:28 06-11-2024
|38,0068
|27,3747
|5,1
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|06:01:08 06-11-2024
|38,27167
|38,67389
|11,52
|1,1
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|05:59:54 06-11-2024
|38,42917
|30,60056
|7
|1,3
|ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|05:59:54 06-11-2024
|38,4282
|30,5727
|7,6
|1,5
|Otlukbeli (Erzincan)
|05:48:51 06-11-2024
|40,04111
|40,12889
|11,06
|1,8
|SARIHAN-(BAYBURT)
|05:48:51 06-11-2024
|40,0543
|40,1173
|5,3
|2
|AKDENIZ
|05:41:36 06-11-2024
|35,3633
|27,658
|8,1
|2,7
|Akdeniz - [146.55 km] Datça (Muğla)
|05:41:34 06-11-2024
|35,375
|27,52028
|13,92
|2,4
|Finike (Antalya)
|05:07:19 06-11-2024
|36,39056
|30,05083
|7,03
|1,2
|Akdeniz - [25.47 km] Demre (Antalya)
|05:04:48 06-11-2024
|36,01111
|30,05111
|7,2
|1,1
|Van Gölü - [15.59 km] Tuşba (Van)
|04:54:24 06-11-2024
|38,6225
|43,02361
|9,83
|1,4
|VAN GOLU
|04:54:23 06-11-2024
|38,5242
|43,0045
|26,3
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.30 km] Kuşadası (Aydın)
|04:33:25 06-11-2024
|37,79667
|27,25306
|7
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:33:24 06-11-2024
|37,7877
|27,2127
|5,5
|1,6
|Kale (Malatya)
|04:27:09 06-11-2024
|38,33972
|38,79778
|10,59
|1,1
|Kale (Malatya)
|04:26:54 06-11-2024
|38,38389
|38,87222
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:09:10 06-11-2024
|37,98694
|36,50306
|7,02
|1,2
|Van Gölü - [15.49 km] Tuşba (Van)
|04:02:05 06-11-2024
|38,63194
|43,02028
|7
|2
|VAN GOLU
|04:02:05 06-11-2024
|38,632
|43,0093
|1,9
|2,2
|HEKIMHAN (MALATYA)
|03:53:44 06-11-2024
|38,784
|37,9282
|7,3
|1,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:38:40 06-11-2024
|37,8507
|26,8902
|8,7
|1,6
|SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:08:37 06-11-2024
|37,4532
|37,1233
|8,9
|1,1
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|03:00:14 06-11-2024
|38,9992
|28,0645
|11,4
|1,3
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|02:17:35 06-11-2024
|38,0483
|37,4773
|5
|1,2
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|01:48:40 06-11-2024
|37,0377
|28,3195
|5
|0,9
|SURIYE
|01:11:39 06-11-2024
|35,2205
|36,8923
|8,8
|2,5
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|00:51:52 06-11-2024
|37,6517
|35,9263
|5
|2,4
|DUZBEL-CIVRIL (DENIZLI)
|00:49:27 06-11-2024
|38,224
|30,0432
|8,8
|1,3
|YUNANISTAN
|00:49:15 06-11-2024
|40,396
|24,1027
|5,5
|1,6
|BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|00:48:27 06-11-2024
|38,1028
|38,2937
|5
|1,4
|KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
|00:20:05 06-11-2024
|37,5257
|37,1195
|3,6
|1,6
|TERMAL (YALOVA)
|00:12:21 06-11-2024
|40,5898
|29,1897
|5,9
|1
|OGUTLU-TUT (ADIYAMAN)
|00:05:36 06-11-2024
|37,7872
|38,0015
|20,5
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:38:18 05-11-2024
|37,89
|36,32389
|9,62
|1,5
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:38:18 05-11-2024
|37,8575
|36,314
|5,7
|1,4
|CELTIKDERESI-SEBEN (BOLU)
|23:35:17 05-11-2024
|40,3127
|31,6782
|14,2
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|23:35:15 05-11-2024
|40,20694
|31,725
|7,22
|1,5
|Sinjar, Ninova (Irak) - [79.27 km] Nusaybin (Mardin)
|22:55:25 05-11-2024
|36,37778
|41,67694
|6,6
|1,8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|22:33:48 05-11-2024
|38,08611
|37,19806
|7,01
|1,3
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|22:33:47 05-11-2024
|38,0828
|37,1922
|13,1
|1,2
|Arıcak (Elazığ)
|22:30:15 05-11-2024
|38,47556
|40,27472
|11,92
|1,1
|Kozan (Adana)
|22:22:27 05-11-2024
|37,62389
|35,89889
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:19:38 05-11-2024
|38,08889
|36,54389
|6,99
|1,3
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:19:38 05-11-2024
|38,0962
|36,5935
|4,1
|1,5
|Keban Barajı - [02.12 km] Merkez (Elazığ)
|22:09:21 05-11-2024
|38,62944
|39,54
|7
|1,1
|GEDIKYOLU-(ELAZIG)
|22:09:20 05-11-2024
|38,63
|39,682
|4,5
|1,6
|Akdeniz - [56.13 km] Marmaris (Muğla)
|22:05:47 05-11-2024
|36,12611
|28,11583
|7,07
|1,4
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|22:05:44 05-11-2024
|36,0583
|28,0245
|6,2
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:54:57 05-11-2024
|37,2725
|37,0125
|5,02
|1,2
|AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:54:56 05-11-2024
|37,2932
|37,015
|11,9
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:53:09 05-11-2024
|38,20583
|38,15083
|7
|1,5
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|21:53:08 05-11-2024
|38,1855
|38,116
|3,8
|1,3
|YUNANISTAN
|21:47:06 05-11-2024
|40,328
|24,1593
|6,9
|3,1
|Ayion Oros (Yunanistan) - [137.16 km] Gökçeada (Çanakkale)
|21:47:05 05-11-2024
|40,33444
|24,11972
|6
|3
|Arıcak (Elazığ)
|21:42:02 05-11-2024
|38,47417
|40,27528
|20,07
|1,5
|Ege Denizi - [45.01 km] Seferihisar (İzmir)
|21:42:02 05-11-2024
|37,80694
|26,49694
|7
|1,7
|CAYBASI-GENC (BINGOL)
|21:42:01 05-11-2024
|38,5162
|40,2968
|16,5
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.68 km] Kuşadası (Aydın)
|21:36:28 05-11-2024
|37,79806
|27,23639
|7
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:36:27 05-11-2024
|37,7873
|27,2582
|5
|1,4
|Delice (Kırıkkale)
|21:04:15 05-11-2024
|39,9025
|34,02667
|10,28
|1
|Akhisar (Manisa)
|21:00:01 05-11-2024
|39,00361
|28,04778
|9,82
|1,4
|Yüreğir (Adana)
|20:46:03 05-11-2024
|36,88361
|35,445
|32,14
|2,6
|YUREGIR (ADANA)
|20:46:02 05-11-2024
|36,8692
|35,3888
|19,1
|2,7
|Salihli (Manisa)
|20:21:03 05-11-2024
|38,53083
|28,16139
|6,15
|1,9
|CAVLU-SALIHLI (MANISA)
|20:21:02 05-11-2024
|38,5323
|28,1428
|7,5
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:13:45 05-11-2024
|38,11083
|37,875
|4,15
|1,4
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:13:45 05-11-2024
|38,0955
|37,8363
|10,3
|1,4
|Salihli (Manisa)
|20:12:00 05-11-2024
|38,53944
|28,17111
|7,04
|1,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.78 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|20:06:48 05-11-2024
|36,51694
|38,62583
|7
|1,9
|Beypazarı (Ankara)
|19:38:18 05-11-2024
|40,16361
|31,78194
|7,08
|1,5
|Kozan (Adana)
|19:34:35 05-11-2024
|37,62361
|35,90889
|7
|1,2
|Salihli (Manisa)
|19:31:21 05-11-2024
|38,52972
|28,15139
|7
|1,7
|KARAPINAR-SALIHLI (MANISA)
|19:31:20 05-11-2024
|38,5133
|28,1168
|6
|1,8
|Kale (Malatya)
|19:27:26 05-11-2024
|38,35111
|38,78694
|11,34
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|19:22:36 05-11-2024
|37,89139
|36,20583
|7
|1,1
|Akdeniz - [216.95 km] Datça (Muğla)
|19:17:52 05-11-2024
|34,80194
|26,84389
|8,96
|2,4
|Akdeniz - [03.11 km] Arsuz (Hatay)
|18:40:57 05-11-2024
|36,28139
|35,75806
|11,82
|1,8
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|18:40:57 05-11-2024
|36,265
|35,754
|17,2
|1,8
|Ege Denizi - [22.77 km] Çeşme (İzmir)
|17:58:49 05-11-2024
|38,07028
|26,31361
|7
|2,1
|CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|17:58:47 05-11-2024
|38,0775
|26,2695
|2,8
|2,3
|Bala (Ankara)
|17:53:39 05-11-2024
|39,41083
|33,33611
|7,01
|1,1
|ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA)
|17:53:39 05-11-2024
|39,3693
|33,3275
|0
|1,3
|Kale (Malatya)
|17:49:53 05-11-2024
|38,34861
|38,76944
|10,06
|1,3
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|17:42:42 05-11-2024
|39,722
|38,9247
|5,5
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:32:46 05-11-2024
|38,18361
|38,175
|7
|2,4
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|17:32:45 05-11-2024
|38,2122
|38,171
|5
|2,3
|YAKUPKOY-(BALIKESIR)
|17:27:34 05-11-2024
|39,6523
|27,9557
|11,8
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|17:27:33 05-11-2024
|39,52667
|28,02639
|7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|17:20:24 05-11-2024
|38,38944
|38,89167
|7
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|17:12:42 05-11-2024
|39,975
|28,81806
|5,96
|1,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|16:49:00 05-11-2024
|38,085
|37,33833
|7,04
|1,5
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|16:48:57 05-11-2024
|38,0245
|37,5213
|29,1
|1,5
|Ege Denizi - [17.10 km] Çeşme (İzmir)
|16:39:44 05-11-2024
|38,12167
|26,31139
|7
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|16:25:52 05-11-2024
|38,12611
|38,535
|7
|1,4
|Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
|16:06:06 05-11-2024
|38,63
|30,38083
|6,99
|1,3
|KAYADIBI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
|16:06:05 05-11-2024
|38,688
|30,4208
|12,4
|1,6
|Seydikemer (Muğla)
|15:58:39 05-11-2024
|36,60528
|29,605
|7
|1,4
|Bergama (İzmir)
|15:55:43 05-11-2024
|39,14611
|27,23944
|7
|1,3
|Maden (Elazığ)
|15:37:47 05-11-2024
|38,47528
|39,44278
|7,05
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|15:21:01 05-11-2024
|38,51667
|39,37083
|7
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|15:19:07 05-11-2024
|38,44083
|39,32583
|7
|2
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|15:19:07 05-11-2024
|38,4915
|39,3373
|6,6
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:15:11 05-11-2024
|37,91056
|36,28944
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|15:14:06 05-11-2024
|39,52
|28,0225
|7
|1,7
|CIFTLIKKOY-(BALIKESIR)
|15:14:05 05-11-2024
|39,48
|27,9912
|9,6
|1,8
|Kale (Malatya)
|15:08:26 05-11-2024
|38,355
|38,82861
|7
|1,3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.77 km] Mudanya (Bursa)
|14:59:59 05-11-2024
|40,40694
|28,84139
|6,15
|2,9
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|14:59:59 05-11-2024
|40,4038
|28,8552
|5,1
|3,2
|Pütürge (Malatya)
|14:31:19 05-11-2024
|38,18861
|38,62417
|7
|1,1
|Hüyük (Konya)
|14:20:04 05-11-2024
|38,00556
|31,50806
|7
|0,7
|Sincik (Adıyaman)
|14:10:15 05-11-2024
|38,11333
|38,53583
|7
|1,4
|Ege Denizi - [20.56 km] Çeşme (İzmir)
|14:04:19 05-11-2024
|38,08861
|26,29444
|7
|2
|Beypazarı (Ankara)
|13:54:39 05-11-2024
|40,20944
|31,71889
|7,01
|2,2
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|13:40:31 05-11-2024
|40,17583
|33,85444
|7
|1,7
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|13:38:34 05-11-2024
|38,41833
|30,34139
|6,96
|1,2
|DUTAGAC-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)
|13:38:34 05-11-2024
|38,4655
|30,3235
|12,1
|1,2
|Sungurlu (Çorum)
|13:21:52 05-11-2024
|40,2525
|34,09389
|7
|1,1
|Bergama (İzmir)
|13:08:22 05-11-2024
|39,01306
|27,10944
|3,24
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|13:04:54 05-11-2024
|38,98694
|28,07639
|7
|1,4
|DURASIL-AKHISAR (MANISA)
|13:04:53 05-11-2024
|38,9248
|27,9602
|8,5
|1
|Emet (Kütahya)
|12:57:57 05-11-2024
|39,27056
|29,24083
|7,15
|1,5
|SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)
|12:57:57 05-11-2024
|39,1637
|29,374
|4,8
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:51:38 05-11-2024
|39,65889
|29,47167
|7
|1,1
|Hisarcık (Kütahya)
|12:48:51 05-11-2024
|39,25028
|29,2425
|7
|1,6
|Mamak (Ankara)
|12:42:35 05-11-2024
|39,87583
|33,02556
|7
|1,1
|Çelebi (Kırıkkale)
|12:40:32 05-11-2024
|39,47139
|33,51139
|7
|1,2
|Bala (Ankara)
|12:39:44 05-11-2024
|39,35361
|33,42528
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:36:00 05-11-2024
|38,105
|36,46972
|6,95
|1,9
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:36:00 05-11-2024
|38,1015
|36,5208
|6,7
|2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:23:36 05-11-2024
|40,06056
|28,68167
|16,64
|1,6
|İbradı (Antalya)
|12:10:53 05-11-2024
|37,2525
|31,45306
|7,32
|1,2
|KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA)
|12:10:53 05-11-2024
|37,296
|31,4015
|23,7
|1,6
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|12:09:51 05-11-2024
|38,4313
|38,0347
|25,5
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|12:09:50 05-11-2024
|38,25944
|38,07639
|7
|1,6
|Alanya (Antalya)
|12:09:41 05-11-2024
|36,62028
|32,00139
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:05:39 05-11-2024
|38,31333
|38,11028
|7
|1,2
|AKDENIZ
|11:52:59 05-11-2024
|35,2203
|27,124
|8,3
|3,2
|Akdeniz - [171.78 km] Datça (Muğla)
|11:52:58 05-11-2024
|35,285
|26,65889
|5,71
|2,8
|Elmadağ (Ankara)
|11:49:27 05-11-2024
|39,96083
|33,30833
|7
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:46:47 05-11-2024
|37,49806
|36,85944
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:28:43 05-11-2024
|38,19639
|38,13028
|7
|2,2
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|11:28:42 05-11-2024
|38,1865
|38,1335
|4,4
|2,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11:21:35 05-11-2024
|37,52111
|37,03833
|7
|1,3
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|11:18:53 05-11-2024
|37,1358
|28,6638
|22,4
|1,6
|Ula (Muğla)
|11:14:43 05-11-2024
|37,15833
|28,67694
|7
|1,6
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|11:14:42 05-11-2024
|37,148
|28,691
|11,2
|1,8
|Bala (Ankara)
|11:14:27 05-11-2024
|39,6025
|33,13917
|0
|1,2
|Gürün (Sivas)
|11:08:02 05-11-2024
|38,88722
|37,43472
|7
|1,7
|SARICA-GURUN (SIVAS)
|11:07:59 05-11-2024
|38,9327
|37,4772
|6,5
|1,7
|INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
|10:42:50 05-11-2024
|37,2592
|36,9875
|8,9
|1,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|10:42:49 05-11-2024
|37,22306
|36,95111
|5,82
|2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Battalgazi (Malatya)
|08:43:42 06-11-2024
|38,1675
|38,46306
|6,99
|1,5
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:43:25 06-11-2024
|38,1807
|37,339
|25,8
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|08:40:35 06-11-2024
|38,1375
|38,55028
|6,96
|1,8
|ULUKOY-(MALATYA)
|08:40:35 06-11-2024
|38,1608
|38,517
|9,3
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|08:32:20 06-11-2024
|37,46583
|37,17722
|5,06
|2,6
|ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|08:32:20 06-11-2024
|37,436
|37,1275
|7,8
|2,4
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|08:07:07 06-11-2024
|36,4913
|31,6202
|22,5
|1,9
|Alanya (Antalya)
|08:07:06 06-11-2024
|36,65389
|31,82611
|94,8
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|08:00:27 06-11-2024
|38,27194
|38,84306
|7
|1,1
|Kozan (Adana)
|07:43:30 06-11-2024
|37,61528
|35,86389
|7
|1,5
|CUKURKOY-ISKILIP (CORUM)
|07:40:31 06-11-2024
|40,5752
|34,453
|16,4
|1,4
|Uğurludağ (Çorum)
|07:40:29 06-11-2024
|40,55778
|34,42111
|6,98
|1,1
|Altıeylül (Balıkesir)
|07:37:19 06-11-2024
|39,505
|27,91222
|6,22
|1,7
|INKAYA-(BALIKESIR)
|07:37:18 06-11-2024
|39,4952
|27,9353
|3,7
|1,8
|CICEKPINARI-(BALIKESIR)
|07:24:22 06-11-2024
|39,5258
|27,9185
|9
|2,4
|Altıeylül (Balıkesir)
|07:24:21 06-11-2024
|39,51528
|27,91028
|11,81
|2,2
|Pamukkale (Denizli)
|07:09:24 06-11-2024
|37,885
|29,12611
|9,62
|1,2
|DUACILI-SARAYKOY (DENIZLI)
|07:09:22 06-11-2024
|37,9165
|28,947
|26,8
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|07:03:53 06-11-2024
|37,00222
|28,5375
|7
|1,8
|CORUS-ULA (MUGLA)
|07:03:53 06-11-2024
|36,9835
|28,5157
|5
|2,2
|Kale (Malatya)
|06:28:18 06-11-2024
|38,34667
|38,87028
|6,97
|1
|AKDENIZ
|06:28:00 06-11-2024
|36,3665
|25,4712
|2,2
|2,3
|Selçuk (İzmir)
|06:07:28 06-11-2024
|37,96972
|27,40056
|7,03
|1,1
|BARUTCU-SELCUK (IZMIR)
|06:07:28 06-11-2024
|38,0068
|27,3747
|5,1
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|06:01:08 06-11-2024
|38,27167
|38,67389
|11,52
|1,1
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|05:59:54 06-11-2024
|38,42917
|30,60056
|7
|1,3
|ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|05:59:54 06-11-2024
|38,4282
|30,5727
|7,6
|1,5
|Otlukbeli (Erzincan)
|05:48:51 06-11-2024
|40,04111
|40,12889
|11,06
|1,8
|SARIHAN-(BAYBURT)
|05:48:51 06-11-2024
|40,0543
|40,1173
|5,3
|2
|AKDENIZ
|05:41:36 06-11-2024
|35,3633
|27,658
|8,1
|2,7
|Akdeniz - [146.55 km] Datça (Muğla)
|05:41:34 06-11-2024
|35,375
|27,52028
|13,92
|2,4
|Finike (Antalya)
|05:07:19 06-11-2024
|36,39056
|30,05083
|7,03
|1,2
|Akdeniz - [25.47 km] Demre (Antalya)
|05:04:48 06-11-2024
|36,01111
|30,05111
|7,2
|1,1
|Van Gölü - [15.59 km] Tuşba (Van)
|04:54:24 06-11-2024
|38,6225
|43,02361
|9,83
|1,4
|VAN GOLU
|04:54:23 06-11-2024
|38,5242
|43,0045
|26,3
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.30 km] Kuşadası (Aydın)
|04:33:25 06-11-2024
|37,79667
|27,25306
|7
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:33:24 06-11-2024
|37,7877
|27,2127
|5,5
|1,6
|Kale (Malatya)
|04:27:09 06-11-2024
|38,33972
|38,79778
|10,59
|1,1
|Kale (Malatya)
|04:26:54 06-11-2024
|38,38389
|38,87222
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:09:10 06-11-2024
|37,98694
|36,50306
|7,02
|1,2
|Van Gölü - [15.49 km] Tuşba (Van)
|04:02:05 06-11-2024
|38,63194
|43,02028
|7
|2
|VAN GOLU
|04:02:05 06-11-2024
|38,632
|43,0093
|1,9
|2,2
|HEKIMHAN (MALATYA)
|03:53:44 06-11-2024
|38,784
|37,9282
|7,3
|1,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:38:40 06-11-2024
|37,8507
|26,8902
|8,7
|1,6
|SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:08:37 06-11-2024
|37,4532
|37,1233
|8,9
|1,1
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|03:00:14 06-11-2024
|38,9992
|28,0645
|11,4
|1,3
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|02:17:35 06-11-2024
|38,0483
|37,4773
|5
|1,2
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|01:48:40 06-11-2024
|37,0377
|28,3195
|5
|0,9
|SURIYE
|01:11:39 06-11-2024
|35,2205
|36,8923
|8,8
|2,5
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|00:51:52 06-11-2024
|37,6517
|35,9263
|5
|2,4
|DUZBEL-CIVRIL (DENIZLI)
|00:49:27 06-11-2024
|38,224
|30,0432
|8,8
|1,3
|YUNANISTAN
|00:49:15 06-11-2024
|40,396
|24,1027
|5,5
|1,6
|BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|00:48:27 06-11-2024
|38,1028
|38,2937
|5
|1,4
|KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
|00:20:05 06-11-2024
|37,5257
|37,1195
|3,6
|1,6
|TERMAL (YALOVA)
|00:12:21 06-11-2024
|40,5898
|29,1897
|5,9
|1
|OGUTLU-TUT (ADIYAMAN)
|00:05:36 06-11-2024
|37,7872
|38,0015
|20,5
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:38:18 05-11-2024
|37,89
|36,32389
|9,62
|1,5
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:38:18 05-11-2024
|37,8575
|36,314
|5,7
|1,4
|CELTIKDERESI-SEBEN (BOLU)
|23:35:17 05-11-2024
|40,3127
|31,6782
|14,2
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|23:35:15 05-11-2024
|40,20694
|31,725
|7,22
|1,5
|Sinjar, Ninova (Irak) - [79.27 km] Nusaybin (Mardin)
|22:55:25 05-11-2024
|36,37778
|41,67694
|6,6
|1,8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|22:33:48 05-11-2024
|38,08611
|37,19806
|7,01
|1,3
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|22:33:47 05-11-2024
|38,0828
|37,1922
|13,1
|1,2
|Arıcak (Elazığ)
|22:30:15 05-11-2024
|38,47556
|40,27472
|11,92
|1,1
|Kozan (Adana)
|22:22:27 05-11-2024
|37,62389
|35,89889
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:19:38 05-11-2024
|38,08889
|36,54389
|6,99
|1,3
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:19:38 05-11-2024
|38,0962
|36,5935
|4,1
|1,5
|Keban Barajı - [02.12 km] Merkez (Elazığ)
|22:09:21 05-11-2024
|38,62944
|39,54
|7
|1,1
|GEDIKYOLU-(ELAZIG)
|22:09:20 05-11-2024
|38,63
|39,682
|4,5
|1,6
|Akdeniz - [56.13 km] Marmaris (Muğla)
|22:05:47 05-11-2024
|36,12611
|28,11583
|7,07
|1,4
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|22:05:44 05-11-2024
|36,0583
|28,0245
|6,2
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:54:57 05-11-2024
|37,2725
|37,0125
|5,02
|1,2
|AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:54:56 05-11-2024
|37,2932
|37,015
|11,9
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:53:09 05-11-2024
|38,20583
|38,15083
|7
|1,5
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|21:53:08 05-11-2024
|38,1855
|38,116
|3,8
|1,3
|YUNANISTAN
|21:47:06 05-11-2024
|40,328
|24,1593
|6,9
|3,1
|Ayion Oros (Yunanistan) - [137.16 km] Gökçeada (Çanakkale)
|21:47:05 05-11-2024
|40,33444
|24,11972
|6
|3
|Arıcak (Elazığ)
|21:42:02 05-11-2024
|38,47417
|40,27528
|20,07
|1,5
|Ege Denizi - [45.01 km] Seferihisar (İzmir)
|21:42:02 05-11-2024
|37,80694
|26,49694
|7
|1,7
|CAYBASI-GENC (BINGOL)
|21:42:01 05-11-2024
|38,5162
|40,2968
|16,5
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.68 km] Kuşadası (Aydın)
|21:36:28 05-11-2024
|37,79806
|27,23639
|7
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:36:27 05-11-2024
|37,7873
|27,2582
|5
|1,4
|Delice (Kırıkkale)
|21:04:15 05-11-2024
|39,9025
|34,02667
|10,28
|1
|Akhisar (Manisa)
|21:00:01 05-11-2024
|39,00361
|28,04778
|9,82
|1,4
|Yüreğir (Adana)
|20:46:03 05-11-2024
|36,88361
|35,445
|32,14
|2,6
|YUREGIR (ADANA)
|20:46:02 05-11-2024
|36,8692
|35,3888
|19,1
|2,7
|Salihli (Manisa)
|20:21:03 05-11-2024
|38,53083
|28,16139
|6,15
|1,9
|CAVLU-SALIHLI (MANISA)
|20:21:02 05-11-2024
|38,5323
|28,1428
|7,5
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:13:45 05-11-2024
|38,11083
|37,875
|4,15
|1,4
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:13:45 05-11-2024
|38,0955
|37,8363
|10,3
|1,4
|Salihli (Manisa)
|20:12:00 05-11-2024
|38,53944
|28,17111
|7,04
|1,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.78 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|20:06:48 05-11-2024
|36,51694
|38,62583
|7
|1,9
|Beypazarı (Ankara)
|19:38:18 05-11-2024
|40,16361
|31,78194
|7,08
|1,5
|Kozan (Adana)
|19:34:35 05-11-2024
|37,62361
|35,90889
|7
|1,2
|Salihli (Manisa)
|19:31:21 05-11-2024
|38,52972
|28,15139
|7
|1,7
|KARAPINAR-SALIHLI (MANISA)
|19:31:20 05-11-2024
|38,5133
|28,1168
|6
|1,8
|Kale (Malatya)
|19:27:26 05-11-2024
|38,35111
|38,78694
|11,34
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|19:22:36 05-11-2024
|37,89139
|36,20583
|7
|1,1
|Akdeniz - [216.95 km] Datça (Muğla)
|19:17:52 05-11-2024
|34,80194
|26,84389
|8,96
|2,4
|Akdeniz - [03.11 km] Arsuz (Hatay)
|18:40:57 05-11-2024
|36,28139
|35,75806
|11,82
|1,8
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|18:40:57 05-11-2024
|36,265
|35,754
|17,2
|1,8
|Ege Denizi - [22.77 km] Çeşme (İzmir)
|17:58:49 05-11-2024
|38,07028
|26,31361
|7
|2,1
|CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|17:58:47 05-11-2024
|38,0775
|26,2695
|2,8
|2,3
|Bala (Ankara)
|17:53:39 05-11-2024
|39,41083
|33,33611
|7,01
|1,1
|ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA)
|17:53:39 05-11-2024
|39,3693
|33,3275
|0
|1,3
|Kale (Malatya)
|17:49:53 05-11-2024
|38,34861
|38,76944
|10,06
|1,3
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|17:42:42 05-11-2024
|39,722
|38,9247
|5,5
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:32:46 05-11-2024
|38,18361
|38,175
|7
|2,4
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|17:32:45 05-11-2024
|38,2122
|38,171
|5
|2,3
|YAKUPKOY-(BALIKESIR)
|17:27:34 05-11-2024
|39,6523
|27,9557
|11,8
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|17:27:33 05-11-2024
|39,52667
|28,02639
|7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|17:20:24 05-11-2024
|38,38944
|38,89167
|7
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|17:12:42 05-11-2024
|39,975
|28,81806
|5,96
|1,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|16:49:00 05-11-2024
|38,085
|37,33833
|7,04
|1,5
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|16:48:57 05-11-2024
|38,0245
|37,5213
|29,1
|1,5
|Ege Denizi - [17.10 km] Çeşme (İzmir)
|16:39:44 05-11-2024
|38,12167
|26,31139
|7
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|16:25:52 05-11-2024
|38,12611
|38,535
|7
|1,4
|Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
|16:06:06 05-11-2024
|38,63
|30,38083
|6,99
|1,3
|KAYADIBI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
|16:06:05 05-11-2024
|38,688
|30,4208
|12,4
|1,6
|Seydikemer (Muğla)
|15:58:39 05-11-2024
|36,60528
|29,605
|7
|1,4
|Bergama (İzmir)
|15:55:43 05-11-2024
|39,14611
|27,23944
|7
|1,3
|Maden (Elazığ)
|15:37:47 05-11-2024
|38,47528
|39,44278
|7,05
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|15:21:01 05-11-2024
|38,51667
|39,37083
|7
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|15:19:07 05-11-2024
|38,44083
|39,32583
|7
|2
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|15:19:07 05-11-2024
|38,4915
|39,3373
|6,6
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:15:11 05-11-2024
|37,91056
|36,28944
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|15:14:06 05-11-2024
|39,52
|28,0225
|7
|1,7
|CIFTLIKKOY-(BALIKESIR)
|15:14:05 05-11-2024
|39,48
|27,9912
|9,6
|1,8
|Kale (Malatya)
|15:08:26 05-11-2024
|38,355
|38,82861
|7
|1,3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.77 km] Mudanya (Bursa)
|14:59:59 05-11-2024
|40,40694
|28,84139
|6,15
|2,9
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|14:59:59 05-11-2024
|40,4038
|28,8552
|5,1
|3,2
|Pütürge (Malatya)
|14:31:19 05-11-2024
|38,18861
|38,62417
|7
|1,1
|Hüyük (Konya)
|14:20:04 05-11-2024
|38,00556
|31,50806
|7
|0,7
|Sincik (Adıyaman)
|14:10:15 05-11-2024
|38,11333
|38,53583
|7
|1,4
|Ege Denizi - [20.56 km] Çeşme (İzmir)
|14:04:19 05-11-2024
|38,08861
|26,29444
|7
|2
|Beypazarı (Ankara)
|13:54:39 05-11-2024
|40,20944
|31,71889
|7,01
|2,2
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|13:40:31 05-11-2024
|40,17583
|33,85444
|7
|1,7
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|13:38:34 05-11-2024
|38,41833
|30,34139
|6,96
|1,2
|DUTAGAC-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)
|13:38:34 05-11-2024
|38,4655
|30,3235
|12,1
|1,2
|Sungurlu (Çorum)
|13:21:52 05-11-2024
|40,2525
|34,09389
|7
|1,1
|Bergama (İzmir)
|13:08:22 05-11-2024
|39,01306
|27,10944
|3,24
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|13:04:54 05-11-2024
|38,98694
|28,07639
|7
|1,4
|DURASIL-AKHISAR (MANISA)
|13:04:53 05-11-2024
|38,9248
|27,9602
|8,5
|1
|Emet (Kütahya)
|12:57:57 05-11-2024
|39,27056
|29,24083
|7,15
|1,5
|SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)
|12:57:57 05-11-2024
|39,1637
|29,374
|4,8
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:51:38 05-11-2024
|39,65889
|29,47167
|7
|1,1
|Hisarcık (Kütahya)
|12:48:51 05-11-2024
|39,25028
|29,2425
|7
|1,6
|Mamak (Ankara)
|12:42:35 05-11-2024
|39,87583
|33,02556
|7
|1,1
|Çelebi (Kırıkkale)
|12:40:32 05-11-2024
|39,47139
|33,51139
|7
|1,2
|Bala (Ankara)
|12:39:44 05-11-2024
|39,35361
|33,42528
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:36:00 05-11-2024
|38,105
|36,46972
|6,95
|1,9
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:36:00 05-11-2024
|38,1015
|36,5208
|6,7
|2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:23:36 05-11-2024
|40,06056
|28,68167
|16,64
|1,6
|İbradı (Antalya)
|12:10:53 05-11-2024
|37,2525
|31,45306
|7,32
|1,2
|KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA)
|12:10:53 05-11-2024
|37,296
|31,4015
|23,7
|1,6
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|12:09:51 05-11-2024
|38,4313
|38,0347
|25,5
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|12:09:50 05-11-2024
|38,25944
|38,07639
|7
|1,6
|Alanya (Antalya)
|12:09:41 05-11-2024
|36,62028
|32,00139
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:05:39 05-11-2024
|38,31333
|38,11028
|7
|1,2
|AKDENIZ
|11:52:59 05-11-2024
|35,2203
|27,124
|8,3
|3,2
|Akdeniz - [171.78 km] Datça (Muğla)
|11:52:58 05-11-2024
|35,285
|26,65889
|5,71
|2,8
|Elmadağ (Ankara)
|11:49:27 05-11-2024
|39,96083
|33,30833
|7
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:46:47 05-11-2024
|37,49806
|36,85944
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:28:43 05-11-2024
|38,19639
|38,13028
|7
|2,2
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|11:28:42 05-11-2024
|38,1865
|38,1335
|4,4
|2,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11:21:35 05-11-2024
|37,52111
|37,03833
|7
|1,3
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|11:18:53 05-11-2024
|37,1358
|28,6638
|22,4
|1,6
|Ula (Muğla)
|11:14:43 05-11-2024
|37,15833
|28,67694
|7
|1,6
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|11:14:42 05-11-2024
|37,148
|28,691
|11,2
|1,8
|Bala (Ankara)
|11:14:27 05-11-2024
|39,6025
|33,13917
|0
|1,2
|Gürün (Sivas)
|11:08:02 05-11-2024
|38,88722
|37,43472
|7
|1,7
|SARICA-GURUN (SIVAS)
|11:07:59 05-11-2024
|38,9327
|37,4772
|6,5
|1,7
|INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
|10:42:50 05-11-2024
|37,2592
|36,9875
|8,9
|1,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|10:42:49 05-11-2024
|37,22306
|36,95111
|5,82
|2
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