Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Kasım 2025
06.11.2025 19:20
Son Güncelleme: 06.11.2025 20:00
NTV
Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Kasım 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
06 Kasım 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 19:30
|39.2197
|28.1717
|6.99
|2.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 19:27
|39.2186
|28.1719
|7.00
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 19:18
|39.2264
|28.1719
|7.01
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 19:15
|39.2083
|28.1647
|9.60
|4.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 19:11
|39.1578
|28.2694
|13.03
|3.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 19:06
|39.2169
|28.2114
|7.00
|1.90
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|06 Kasım 2025 18:59
|38.4072
|30.5872
|7.20
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:58
|39.1700
|28.1306
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:54
|39.2586
|28.0933
|6.97
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:47
|39.1917
|28.1411
|11.26
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:43
|39.2014
|28.2275
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:39
|39.2217
|28.1733
|7.00
|1.60
|Gördes (Manisa)
|06 Kasım 2025 18:27
|38.8856
|28.3128
|6.99
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:23
|39.1756
|28.2467
|6.60
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:18
|39.1581
|28.2511
|7.59
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:10
|39.1844
|28.2925
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 17:50
|39.2150
|28.1342
|9.82
|1.20
|Gördes (Manisa)
|06 Kasım 2025 17:36
|38.9067
|28.3100
|7.01
|0.80
|Yeşilyurt (Malatya)
|06 Kasım 2025 17:31
|38.2767
|38.1025
|6.97
|0.70
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|KUREKCI-GORDES (MANISA)
|06 Kasım 2025 19:52
|38.8658
|28.3055
|4.30
|1.40
|BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 19:51
|39.1970
|28.3122
|13.40
|2.00
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 19:49
|39.2400
|28.1412
|10.60
|1.40
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 19:46
|39.1810
|28.2813
|8.50
|2.10
|KARAYAGCI-GORDES (MANISA)
|06 Kasım 2025 19:44
|38.9617
|28.2492
|27.70
|1.40
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 19:44
|39.1850
|28.1407
|24.20
|1.50
|BAYAT-GORDES (MANISA)
|06 Kasım 2025 19:40
|38.8838
|28.2722
|11.80
|1.80
|ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)
|06 Kasım 2025 19:37
|39.1057
|27.8798
|13.00
|1.00
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 19:33
|39.0950
|28.2073
|20.80
|1.50
|DARGIL-GORDES (MANISA)
|06 Kasım 2025 19:29
|39.0375
|28.3938
|3.10
|1.40
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06 Kasım 2025 19:28
|39.2798
|28.9763
|11.20
|1.70
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 19:17
|39.2085
|28.1822
|20.60
|1.30
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|06 Kasım 2025 19:16
|38.0432
|37.4200
|5.80
|2.00
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 19:16
|39.1350
|28.1677
|12.90
|1.40
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 19:13
|39.1685
|28.2450
|8.60
|2.00
|KUREKCI-GORDES (MANISA)
|06 Kasım 2025 19:01
|38.8555
|28.2873
|4.60
|2.00
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 19:01
|39.1808
|28.2583
|8.20
|2.40
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 18:56
|39.2168
|28.1848
|5.10
|1.20
|KASIKCI-GORDES (MANISA)
|06 Kasım 2025 18:53
|38.9145
|28.3580
|4.60
|1.30
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|06 Kasım 2025 18:49
|38.3677
|38.7607
|17.30
|2.40
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 18:47
|39.1543
|28.3300
|27.20
|1.10
|ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) REVIZE01 (2025.11.06 15:47:34)
|06 Kasım 2025 18:47
|39.0923
|27.8067
|13.10
|1.30
|BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
|06 Kasım 2025 18:44
|38.8855
|38.1325
|4.50
|1.80
|HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)
|06 Kasım 2025 18:40
|38.4152
|38.9227
|7.80
|2.40
|CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 18:32
|39.1820
|28.3578
|12.00
|1.50
|BODRUM (MUGLA)
|06 Kasım 2025 18:25
|37.0065
|27.4553
|10.10
|1.70
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 18:15
|39.1557
|28.1255
|10.00
|2.00
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 18:09
|39.1793
|28.2102
|8.80
|1.40
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 17:57
|39.1480
|28.3633
|7.20
|1.50
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Kasım 2025 17:48
|39.2078
|28.2312
|7.60
|1.50
|KUREKCI-GORDES (MANISA)
|06 Kasım 2025 17:27
|38.8697
|28.2857
|7.10
|2.00