Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Nisan 2026
06.04.2026 00:00
Son Güncelleme: 06.04.2026 07:00
Son depremler... 06 Nisan 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu?
06 Nisan 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Merkez (Bingöl)
|06 Nisan 2026 06:23
|38.9944
|40.5144
|7.00
|2.10
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|06 Nisan 2026 06:17
|38.1056
|37.1178
|7.03
|1.20
|Osmangazi (Bursa)
|06 Nisan 2026 06:15
|40.3114
|29.0050
|6.96
|1.00
|Demirözü (Bayburt)
|06 Nisan 2026 06:14
|40.0194
|39.7919
|7.00
|0.90
|Finike (Antalya)
|06 Nisan 2026 06:11
|36.5314
|30.0203
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Nisan 2026 06:06
|39.2264
|28.1467
|6.93
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Nisan 2026 06:06
|39.1239
|28.3686
|7.02
|2.40
|Ege Denizi - [78.12 km] Datça (Muğla)
|06 Nisan 2026 05:54
|35.9961
|27.5575
|16.47
|1.60
|Afşin (Kahramanmaraş)
|06 Nisan 2026 05:53
|38.1469
|36.7578
|6.99
|1.30
|Afşin (Kahramanmaraş)
|06 Nisan 2026 05:49
|38.1453
|36.7439
|7.01
|1.50
|Sincik (Adıyaman)
|06 Nisan 2026 05:40
|38.1058
|38.4575
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Nisan 2026 05:39
|39.2625
|28.0911
|4.76
|0.90
|Palandöken (Erzurum)
|06 Nisan 2026 05:21
|39.8453
|41.3036
|9.63
|1.40
|Simav (Kütahya)
|06 Nisan 2026 05:17
|39.2586
|28.9461
|7.00
|1.00
|Hocalar (Afyonkarahisar)
|06 Nisan 2026 05:02
|38.6069
|30.0183
|7.00
|0.90
|Simav (Kütahya)
|06 Nisan 2026 04:55
|39.2492
|28.9625
|11.38
|2.50
|Ege Denizi - [77.39 km] Datça (Muğla)
|06 Nisan 2026 04:36
|36.0014
|27.5442
|7.04
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Nisan 2026 04:35
|39.2689
|28.0936
|7.94
|0.90
|Altıntaş (Kütahya)
|06 Nisan 2026 04:23
|38.9144
|30.0853
|9.11
|1.00
|Yahyalı (Kayseri)
|06 Nisan 2026 04:16
|37.7808
|35.4114
|6.96
|1.40
|Battalgazi (Malatya)
|06 Nisan 2026 04:09
|38.1547
|38.5556
|7.12
|0.90
|Simav (Kütahya)
|06 Nisan 2026 03:59
|39.2389
|29.0286
|7.00
|1.30
|Soma (Manisa)
|06 Nisan 2026 03:57
|39.3239
|27.7478
|7.00
|1.00
|Gümüşova (Düzce)
|06 Nisan 2026 03:43
|40.7983
|30.8578
|7.00
|1.60
|Marmaris (Muğla)
|06 Nisan 2026 03:38
|37.0056
|28.3206
|7.00
|1.10
|Simav (Kütahya)
|06 Nisan 2026 03:34
|39.1606
|28.9211
|6.99
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Nisan 2026 03:26
|39.1217
|28.3428
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Nisan 2026 03:14
|39.1200
|28.3436
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Nisan 2026 03:07
|39.1336
|28.3206
|7.00
|1.10
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|06 Nisan 2026 06:59
|39.2347
|29.0317
|5.00
|1.50
|YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)
|06 Nisan 2026 06:43
|40.7878
|30.8522
|12.30
|1.80
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|06 Nisan 2026 06:37
|37.0120
|28.3172
|10.90
|1.40
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|06 Nisan 2026 06:26
|39.0713
|28.3750
|9.50
|1.40
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06 Nisan 2026 06:20
|39.2387
|28.9980
|6.80
|0.60
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Nisan 2026 06:14
|39.1180
|28.3388
|7.10
|1.60
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|06 Nisan 2026 06:07
|39.0990
|28.3683
|5.10
|1.20
|KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|06 Nisan 2026 05:27
|37.1335
|30.5205
|5.00
|1.40
|EGE DENIZI
|06 Nisan 2026 05:25
|39.0125
|25.6047
|7.00
|1.90
|AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|06 Nisan 2026 04:59
|38.1957
|36.7620
|5.00
|1.70
|ADALAR (ISTANBUL)
|06 Nisan 2026 04:44
|40.7845
|29.0938
|17.30
|2.10
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|06 Nisan 2026 04:39
|39.4445
|25.8770
|6.30
|2.00
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|06 Nisan 2026 04:38
|36.1905
|31.4423
|7.10
|2.60
|POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06 Nisan 2026 04:13
|38.1668
|37.9383
|15.10
|1.50
|BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|06 Nisan 2026 04:08
|37.3100
|36.9872
|5.40
|1.40
|GUNYURDU-TARSUS (MERSIN)
|06 Nisan 2026 04:07
|36.9780
|35.1845
|25.60
|1.80
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Nisan 2026 03:18
|39.2085
|28.1433
|9.20
|1.30
|AKDENIZ
|06 Nisan 2026 03:02
|36.5000
|28.8062
|22.20
|1.50
|GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
|06 Nisan 2026 02:40
|36.9060
|29.0798
|5.00
|2.50
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06 Nisan 2026 02:29
|39.2367
|28.9862
|11.30
|1.30
|KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
|06 Nisan 2026 02:27
|40.6153
|36.7568
|7.00
|1.60