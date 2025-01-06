Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Ocak 2025

06 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI) 23:50:38 05-01-2025 37,2415 28,8255 5,4 1,4
Salihli (Manisa) 23:28:51 05-01-2025 38,50278 28,23194 7 1,2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 23:28:51 05-01-2025 38,531 28,2397 5,4 1,4
TURGUT-ULA (MUGLA) 23:25:05 05-01-2025 37,152 28,756 12,6 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 23:05:19 05-01-2025 37,1688 28,7893 12,3 1,4
Menteşe (Muğla) 23:05:18 05-01-2025 37,14361 28,81861 6,94 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 22:55:58 05-01-2025 37,1343 28,8103 14,3 1,5
Menteşe (Muğla) 22:55:57 05-01-2025 37,14306 28,82639 7 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 22:51:25 05-01-2025 37,1582 28,8115 11,5 1,4
Nurhak (Kahramanmaraş) 22:50:48 05-01-2025 37,99722 37,46528 7,02 2,3
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 22:50:47 05-01-2025 38,0085 37,4755 5 2,2
Pamukkale (Denizli) 22:47:39 05-01-2025 38,04 29,05056 12,78 1
DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE) 22:39:25 05-01-2025 40,8053 30,8982 12,2 1,4
Merkez (Düzce) 22:39:24 05-01-2025 40,80472 31,06361 7,09 1
Menteşe (Muğla) 22:39:19 05-01-2025 37,14444 28,79222 7,01 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 22:39:19 05-01-2025 37,1645 28,8032 8,1 2,1
Pütürge (Malatya) 22:35:41 05-01-2025 38,27222 38,78028 7,18 1,2
Salihli (Manisa) 22:28:43 05-01-2025 38,54111 28,25333 7 1,2
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 22:22:42 05-01-2025 38,5947 37,4658 13,9 1,2
Kınık (İzmir) 22:09:11 05-01-2025 39,02361 27,51472 6,99 1,2
ELMADERE-KINIK (IZMIR) 22:09:10 05-01-2025 39,0285 27,4935 8,1 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:08:32 05-01-2025 38,24139 37,28778 6,97 1,4
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:08:32 05-01-2025 38,243 37,2955 13,3 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 22:03:30 05-01-2025 37,91333 36,42389 7 2,6
FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:03:30 05-01-2025 37,9082 36,4313 5 2,5
KARACAOREN-(MUGLA) 21:57:56 05-01-2025 37,167 28,8212 10,4 2,5
Menteşe (Muğla) 21:57:55 05-01-2025 37,13944 28,79694 6,99 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 21:53:53 05-01-2025 38,07083 36,63333 7,05 1,5
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:53:53 05-01-2025 38,0682 36,6518 8,8 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 21:50:57 05-01-2025 37,1868 28,8237 3,7 1,7
Menteşe (Muğla) 21:50:56 05-01-2025 37,13778 28,79028 7 1,4
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 21:45:40 05-01-2025 38,4375 37,5682 7,7 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:45:39 05-01-2025 38,39056 37,45556 7,33 1,2
KIVRIKLI-CEYHAN (ADANA) 21:34:28 05-01-2025 37,1038 35,7455 22,6 1,1
Menteşe (Muğla) 21:20:39 05-01-2025 37,15639 28,77611 7 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 21:20:39 05-01-2025 37,1485 28,8213 23,9 1,4
Menteşe (Muğla) 21:20:12 05-01-2025 37,18417 28,77 7 0,9
Menteşe (Muğla) 21:15:26 05-01-2025 37,14917 28,83222 7,02 2,4
KARACAOREN-(MUGLA) 21:15:26 05-01-2025 37,1522 28,8342 9,6 2,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:11:40 05-01-2025 38,4155 37,5368 7,5 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:11:39 05-01-2025 38,38722 37,44611 7 1,1
Menteşe (Muğla) 21:11:38 05-01-2025 37,19972 28,77944 7 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 21:07:51 05-01-2025 37,1878 28,8108 7,2 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 21:07:07 05-01-2025 37,1467 28,8137 6,5 1,5
Menteşe (Muğla) 21:03:42 05-01-2025 37,13361 28,78611 7,02 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 21:03:42 05-01-2025 37,1908 28,7895 14,3 1,8
TURGUT-ULA (MUGLA) 21:03:08 05-01-2025 37,1355 28,7897 3,8 1,9
Menteşe (Muğla) 21:00:48 05-01-2025 37,13444 28,77444 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 21:00:48 05-01-2025 37,1733 28,7905 9 1,8
Menteşe (Muğla) 20:56:57 05-01-2025 37,15389 28,7875 6,94 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 20:56:57 05-01-2025 37,1538 28,8267 8,8 2,6
Menteşe (Muğla) 20:55:36 05-01-2025 37,16056 28,80417 7,14 2,2
Menteşe (Muğla) 20:52:36 05-01-2025 37,1575 28,80694 7 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 20:52:36 05-01-2025 37,1925 28,7615 6,1 2
MERCIMEK-CEYHAN (ADANA) 20:52:29 05-01-2025 37,1075 35,7725 20,1 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 20:52:17 05-01-2025 37,1675 28,8005 8,1 2,2
Menteşe (Muğla) 20:43:04 05-01-2025 37,14778 28,77056 7 4
KARACAOREN-(MUGLA) 20:43:03 05-01-2025 37,152 28,812 7,1 3,9
Darende (Malatya) 20:38:58 05-01-2025 38,46028 37,49778 7 2,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 20:38:58 05-01-2025 38,427 37,5017 4,1 2,6
Karlıova (Bingöl) 20:38:08 05-01-2025 39,07417 40,76417 7 1,7
ALATEPE-(BINGOL) 20:38:08 05-01-2025 39,0728 40,7558 4,1 1,6
Menteşe (Muğla) 20:28:02 05-01-2025 37,14972 28,77083 6,98 1,2
SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI) 20:28:01 05-01-2025 37,2338 28,824 5 1,3
Gürün (Sivas) 20:19:43 05-01-2025 38,97694 37,39194 6,97 1,5
SARICA-GURUN (SIVAS) 20:19:43 05-01-2025 38,9472 37,4525 12,7 1,5
Beypazarı (Ankara) 20:17:26 05-01-2025 40,16528 31,71778 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 19:58:20 05-01-2025 38,23972 38,24222 7 1,2
Menteşe (Muğla) 19:57:19 05-01-2025 37,15361 28,78944 7 2,7
KARACAOREN-(MUGLA) 19:57:19 05-01-2025 37,151 28,8097 7,7 2,9
Menteşe (Muğla) 19:53:04 05-01-2025 37,15278 28,80222 7 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 19:53:04 05-01-2025 37,1522 28,817 9,9 2,4
YUNANISTAN 19:52:28 05-01-2025 40,4118 24,0945 6,5 1,9
YESILOVA-ULA (MUGLA) 19:41:42 05-01-2025 37,0765 28,412 7,2 1,4
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 19:18:22 05-01-2025 38,1092 38,447 14,4 1,1
Sincik (Adıyaman) 19:18:21 05-01-2025 38,13 38,51472 7,04 1,1
Ulaş (Sivas) 19:12:53 05-01-2025 39,41222 37,33028 7 2,1
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 19:12:52 05-01-2025 39,4343 37,2902 5 2,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:09:44 05-01-2025 34,7502 23,3652 16,3 2,3
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.25 km] Dikili (İzmir) 18:48:46 05-01-2025 38,90806 26,96056 9,78 1,2
CANDARLI-DIKILI (IZMIR) 18:48:46 05-01-2025 38,9383 26,9818 7,4 1,2
Taşköprü (Kastamonu) 18:42:18 05-01-2025 41,47167 34,39444 6,96 1,1
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:26:30 05-01-2025 38,3392 37,578 4,8 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.86 km] Kuşadası (Aydın) 18:20:52 05-01-2025 37,84417 27,14194 8,94 1,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:20:50 05-01-2025 37,8803 27,0888 5 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.99 km] Datça (Muğla) 18:03:27 05-01-2025 36,80333 27,93333 7,35 1,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 18:03:27 05-01-2025 36,8108 27,917 8,4 1,8
Marmara Denizi - [07.27 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 18:00:05 05-01-2025 40,81917 27,51556 7,72 3,3
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 18:00:04 05-01-2025 40,783 27,5317 3,6 3,5
Emet (Kütahya) 17:56:08 05-01-2025 39,35472 29,28583 7 1,2
UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) 17:56:06 05-01-2025 39,2888 29,371 8 1,5
Emet (Kütahya) 17:55:36 05-01-2025 39,35722 29,27111 7 1,1
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 17:55:36 05-01-2025 39,3795 29,3038 5 1,4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:48:17 05-01-2025 38,4203 37,472 2,4 1,2
Taşköprü (Kastamonu) 17:48:14 05-01-2025 41,47 34,39583 6,95 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 17:48:07 05-01-2025 37,1745 28,8192 5 1,7
Menteşe (Muğla) 17:48:06 05-01-2025 37,14778 28,73833 7,04 1,5
Ayrancı (Karaman) 17:41:22 05-01-2025 37,43611 33,7575 7 2,1
BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN) 17:41:21 05-01-2025 37,4552 33,7655 5 2,3
Marmara Denizi - [21.14 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 17:29:32 05-01-2025 40,82694 28,12944 11,27 1,3
Taşköprü (Kastamonu) 17:11:26 05-01-2025 41,45111 34,39639 7 2,5
CAMBASI-TASKOPRU (KASTAMONU) 17:11:25 05-01-2025 41,492 34,3738 5 2,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 15:29:49 05-01-2025 35,2568 27,0197 5 2
Merkez (Erzincan) 15:13:41 05-01-2025 39,69361 39,50444 7 3,2
KILIMLI-(ERZINCAN) 15:13:41 05-01-2025 39,6943 39,4972 5 3,4
YUNANISTAN 14:43:00 05-01-2025 40,3165 24,1282 4,3 2,5
YUNANISTAN 14:38:45 05-01-2025 40,339 24,1622 9,4 3,4
Yeşilyurt (Malatya) 14:36:46 05-01-2025 38,28917 38,21806 10,79 2,9
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 14:36:45 05-01-2025 38,3047 38,2098 5 2,8
Toroslar (Mersin) 13:52:14 05-01-2025 37,08333 34,57694 7 1,5
GOZNE-TOROSLAR (MERSIN) 13:52:13 05-01-2025 36,9972 34,5667 3,8 1,6
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.30 km] Datça (Muğla) 13:42:37 05-01-2025 36,8075 27,93556 7 1,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 13:42:36 05-01-2025 36,7828 27,9253 14,3 2,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 13:02:55 05-01-2025 38,05139 37,56889 7 1,6
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 13:02:54 05-01-2025 38,0575 37,493 7 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:52 05-01-2025 39,48167 28,15722 7 2
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:52:50 05-01-2025 39,4753 28,1893 10,5 2,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:51:49 05-01-2025 39,56583 29,27333 7 1,3
DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:51:49 05-01-2025 39,5457 29,3303 12,2 1,5
Marmara Denizi - [18.51 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 12:39:20 05-01-2025 40,81833 28,06 7 3,1
MARMARA DENIZI 12:39:19 05-01-2025 40,8318 28,0408 8 3,2
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 12:23:09 05-01-2025 36,5202 27,1592 5 2
Yeşilyurt (Malatya) 11:47:21 05-01-2025 38,23583 38,13389 7 1,4
Tuşba (Van) 11:38:48 05-01-2025 38,83333 43,48333 7 2,7
BAGDASAN-(VAN) 11:38:47 05-01-2025 38,8188 43,534 5,1 3
Pütürge (Malatya) 10:59:20 05-01-2025 38,26028 38,72722 6,59 1,6
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 10:59:18 05-01-2025 38,2332 38,716 17,7 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.13 km] Datça (Muğla) 09:47:27 05-01-2025 36,82194 27,93889 7 3,2
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 09:47:26 05-01-2025 36,8153 27,9248 6,6 3,3
Akçadağ (Malatya) 09:25:00 05-01-2025 38,26972 37,81722 7 1,6
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 09:25:00 05-01-2025 38,3138 37,8157 8,8 1,6
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:15:34 05-01-2025 38,129 36,6997 4,2 1,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 09:04:46 05-01-2025 36,8382 27,9212 3,4 1,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 08:51:14 05-01-2025 37,35139 36,92611 17,53 1,1
SANCAK-(BINGOL) 08:46:54 05-01-2025 39,1407 40,3993 7 2,2
Adaklı (Bingöl) 08:46:53 05-01-2025 39,15194 40,42556 9,15 2
Salihli (Manisa) 08:44:38 05-01-2025 38,525 28,2425 7 1,3
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 08:44:38 05-01-2025 38,5228 28,2547 14,8 1,6
Nilüfer (Bursa) 08:20:04 05-01-2025 40,20278 28,94028 11,47 1,6
NILUFER (BURSA) 08:20:04 05-01-2025 40,201 28,9823 12,9 1,8
Salihli (Manisa) 07:57:12 05-01-2025 38,53472 28,22139 8,29 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:47:54 05-01-2025 38,30222 37,27056 6,88 1,5
Merkez (Bitlis) 07:43:19 05-01-2025 38,26972 42,33417 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 07:39:41 05-01-2025 38,135 38,52694 7,01 2
ULUKOY-(MALATYA) 07:39:40 05-01-2025 38,173 38,5182 7,1 2
Keban Barajı - [02.45 km] Palu (Elazığ) 07:35:08 05-01-2025 38,63 39,78889 12,68 2
GOMECBAGLAR-PALU (ELAZIG) 07:35:07 05-01-2025 38,6472 39,8663 7,7 2,1
Nilüfer (Bursa) 07:19:10 05-01-2025 40,23333 28,85222 7 0,9
Merkez (Erzincan) 07:13:59 05-01-2025 39,61472 39,72222 10,21 1,3
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [63.35 km] Başkale (Van) 07:12:56 05-01-2025 38,5475 45,10611 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:56 05-01-2025 39,28694 28,40639 5,01 1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.89 km] Datça (Muğla) 06:46:44 05-01-2025 36,81833 27,93778 7 2,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 06:46:43 05-01-2025 36,8187 27,9255 15,2 3,1
Köyceğiz (Muğla) 06:21:42 05-01-2025 37,04806 28,99806 6,9 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 06:21:42 05-01-2025 37,1405 28,8142 14,8 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 06:19:04 05-01-2025 38,09917 37,20889 7,01 1,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:11:19 05-01-2025 38,04028 37,39 6,98 1,3
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 06:11:17 05-01-2025 37,998 37,4447 11,4 1,5
Lapseki (Çanakkale) 06:00:59 05-01-2025 40,28028 26,98722 10,38 1,8
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 06:00:58 05-01-2025 40,2822 27,0167 17,1 2
Ulaş (Sivas) 05:59:16 05-01-2025 39,41694 37,32056 7 1,5
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 05:59:15 05-01-2025 39,4032 37,2593 9,2 1,6
Karesi (Balıkesir) 05:58:13 05-01-2025 39,66278 27,62556 11,89 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 05:57:29 05-01-2025 37,41333 36,93694 9,61 1,4
PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 05:57:27 05-01-2025 37,3962 36,9672 5 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:50:44 05-01-2025 38,37194 37,49278 6,98 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 05:50:43 05-01-2025 38,4172 37,4848 7,1 1,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.65 km] Milas (Muğla) 05:44:30 05-01-2025 37,02306 28,06111 7 1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 05:44:28 05-01-2025 37,0115 27,9537 5,1 1,2
Salihli (Manisa) 05:09:36 05-01-2025 38,52028 28,22861 7 1,1
Darende (Malatya) 05:00:05 05-01-2025 38,40889 37,49 7 0,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 05:00:04 05-01-2025 38,4102 37,4797 5 1
Akpınar (Kırşehir) 04:48:58 05-01-2025 39,41917 34,07389 11,47 0,9
Honaz (Denizli) 04:45:18 05-01-2025 37,69278 29,26333 7,02 1,1
HONAZ (DENIZLI) 04:45:17 05-01-2025 37,7497 29,2462 3,5 1,3
Odunpazarı (Eskişehir) 04:43:03 05-01-2025 39,7575 30,53611 7 1,3
Yedisu (Bingöl) 04:36:15 05-01-2025 39,38889 40,5225 7,05 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 04:33:58 05-01-2025 38,16833 36,53861 7,04 1,3
Manavgat (Antalya) 04:33:38 05-01-2025 37,32722 31,36083 6,96 2,1
PINARBASI-DEREBUCAK (KONYA) 04:33:37 05-01-2025 37,3672 31,368 5,1 2
Manavgat (Antalya) 04:32:47 05-01-2025 37,33611 31,38778 12,85 2,7
KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA) 04:32:46 05-01-2025 37,3267 31,358 6,5 2,9
KOZLUK-KALE (MALATYA) 03:35:26 05-01-2025 38,37 38,8113 5 1,1
HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:32:22 05-01-2025 37,3077 37,137 3,8 1
CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 03:18:59 05-01-2025 38,0423 37,1562 14,5 1,1
ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 03:10:40 05-01-2025 36,5067 31,9572 21,4 2,2
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 03:05:58 05-01-2025 38,398 39,1312 4,4 1,3
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 02:09:41 05-01-2025 37,4622 33,65 10,1 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:00:21 05-01-2025 35,827 24,666 19,3 1,9
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) 00:58:35 05-01-2025 37,4605 37,0248 6,2 1,5
Ayrancı (Karaman) 00:33:09 05-01-2025 37,45472 33,67944 12,67 3,3
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 00:33:09 05-01-2025 37,4692 33,6493 5 3,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI) 23:50:38 05-01-2025 37,2415 28,8255 5,4 1,4
Salihli (Manisa) 23:28:51 05-01-2025 38,50278 28,23194 7 1,2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 23:28:51 05-01-2025 38,531 28,2397 5,4 1,4
TURGUT-ULA (MUGLA) 23:25:05 05-01-2025 37,152 28,756 12,6 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 23:05:19 05-01-2025 37,1688 28,7893 12,3 1,4
Menteşe (Muğla) 23:05:18 05-01-2025 37,14361 28,81861 6,94 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 22:55:58 05-01-2025 37,1343 28,8103 14,3 1,5
Menteşe (Muğla) 22:55:57 05-01-2025 37,14306 28,82639 7 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 22:51:25 05-01-2025 37,1582 28,8115 11,5 1,4
Nurhak (Kahramanmaraş) 22:50:48 05-01-2025 37,99722 37,46528 7,02 2,3
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 22:50:47 05-01-2025 38,0085 37,4755 5 2,2
Pamukkale (Denizli) 22:47:39 05-01-2025 38,04 29,05056 12,78 1
DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE) 22:39:25 05-01-2025 40,8053 30,8982 12,2 1,4
Merkez (Düzce) 22:39:24 05-01-2025 40,80472 31,06361 7,09 1
Menteşe (Muğla) 22:39:19 05-01-2025 37,14444 28,79222 7,01 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 22:39:19 05-01-2025 37,1645 28,8032 8,1 2,1
Pütürge (Malatya) 22:35:41 05-01-2025 38,27222 38,78028 7,18 1,2
Salihli (Manisa) 22:28:43 05-01-2025 38,54111 28,25333 7 1,2
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 22:22:42 05-01-2025 38,5947 37,4658 13,9 1,2
Kınık (İzmir) 22:09:11 05-01-2025 39,02361 27,51472 6,99 1,2
ELMADERE-KINIK (IZMIR) 22:09:10 05-01-2025 39,0285 27,4935 8,1 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:08:32 05-01-2025 38,24139 37,28778 6,97 1,4
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:08:32 05-01-2025 38,243 37,2955 13,3 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 22:03:30 05-01-2025 37,91333 36,42389 7 2,6
FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:03:30 05-01-2025 37,9082 36,4313 5 2,5
KARACAOREN-(MUGLA) 21:57:56 05-01-2025 37,167 28,8212 10,4 2,5
Menteşe (Muğla) 21:57:55 05-01-2025 37,13944 28,79694 6,99 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 21:53:53 05-01-2025 38,07083 36,63333 7,05 1,5
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:53:53 05-01-2025 38,0682 36,6518 8,8 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 21:50:57 05-01-2025 37,1868 28,8237 3,7 1,7
Menteşe (Muğla) 21:50:56 05-01-2025 37,13778 28,79028 7 1,4
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 21:45:40 05-01-2025 38,4375 37,5682 7,7 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:45:39 05-01-2025 38,39056 37,45556 7,33 1,2
KIVRIKLI-CEYHAN (ADANA) 21:34:28 05-01-2025 37,1038 35,7455 22,6 1,1
Menteşe (Muğla) 21:20:39 05-01-2025 37,15639 28,77611 7 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 21:20:39 05-01-2025 37,1485 28,8213 23,9 1,4
Menteşe (Muğla) 21:20:12 05-01-2025 37,18417 28,77 7 0,9
Menteşe (Muğla) 21:15:26 05-01-2025 37,14917 28,83222 7,02 2,4
KARACAOREN-(MUGLA) 21:15:26 05-01-2025 37,1522 28,8342 9,6 2,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:11:40 05-01-2025 38,4155 37,5368 7,5 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:11:39 05-01-2025 38,38722 37,44611 7 1,1
Menteşe (Muğla) 21:11:38 05-01-2025 37,19972 28,77944 7 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 21:07:51 05-01-2025 37,1878 28,8108 7,2 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 21:07:07 05-01-2025 37,1467 28,8137 6,5 1,5
Menteşe (Muğla) 21:03:42 05-01-2025 37,13361 28,78611 7,02 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 21:03:42 05-01-2025 37,1908 28,7895 14,3 1,8
TURGUT-ULA (MUGLA) 21:03:08 05-01-2025 37,1355 28,7897 3,8 1,9
Menteşe (Muğla) 21:00:48 05-01-2025 37,13444 28,77444 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 21:00:48 05-01-2025 37,1733 28,7905 9 1,8
Menteşe (Muğla) 20:56:57 05-01-2025 37,15389 28,7875 6,94 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 20:56:57 05-01-2025 37,1538 28,8267 8,8 2,6
Menteşe (Muğla) 20:55:36 05-01-2025 37,16056 28,80417 7,14 2,2
Menteşe (Muğla) 20:52:36 05-01-2025 37,1575 28,80694 7 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 20:52:36 05-01-2025 37,1925 28,7615 6,1 2
MERCIMEK-CEYHAN (ADANA) 20:52:29 05-01-2025 37,1075 35,7725 20,1 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 20:52:17 05-01-2025 37,1675 28,8005 8,1 2,2
Menteşe (Muğla) 20:43:04 05-01-2025 37,14778 28,77056 7 4
KARACAOREN-(MUGLA) 20:43:03 05-01-2025 37,152 28,812 7,1 3,9
Darende (Malatya) 20:38:58 05-01-2025 38,46028 37,49778 7 2,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 20:38:58 05-01-2025 38,427 37,5017 4,1 2,6
Karlıova (Bingöl) 20:38:08 05-01-2025 39,07417 40,76417 7 1,7
ALATEPE-(BINGOL) 20:38:08 05-01-2025 39,0728 40,7558 4,1 1,6
Menteşe (Muğla) 20:28:02 05-01-2025 37,14972 28,77083 6,98 1,2
SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI) 20:28:01 05-01-2025 37,2338 28,824 5 1,3
Gürün (Sivas) 20:19:43 05-01-2025 38,97694 37,39194 6,97 1,5
SARICA-GURUN (SIVAS) 20:19:43 05-01-2025 38,9472 37,4525 12,7 1,5
Beypazarı (Ankara) 20:17:26 05-01-2025 40,16528 31,71778 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 19:58:20 05-01-2025 38,23972 38,24222 7 1,2
Menteşe (Muğla) 19:57:19 05-01-2025 37,15361 28,78944 7 2,7
KARACAOREN-(MUGLA) 19:57:19 05-01-2025 37,151 28,8097 7,7 2,9
Menteşe (Muğla) 19:53:04 05-01-2025 37,15278 28,80222 7 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 19:53:04 05-01-2025 37,1522 28,817 9,9 2,4
YUNANISTAN 19:52:28 05-01-2025 40,4118 24,0945 6,5 1,9
YESILOVA-ULA (MUGLA) 19:41:42 05-01-2025 37,0765 28,412 7,2 1,4
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 19:18:22 05-01-2025 38,1092 38,447 14,4 1,1
Sincik (Adıyaman) 19:18:21 05-01-2025 38,13 38,51472 7,04 1,1
Ulaş (Sivas) 19:12:53 05-01-2025 39,41222 37,33028 7 2,1
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 19:12:52 05-01-2025 39,4343 37,2902 5 2,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:09:44 05-01-2025 34,7502 23,3652 16,3 2,3
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.25 km] Dikili (İzmir) 18:48:46 05-01-2025 38,90806 26,96056 9,78 1,2
CANDARLI-DIKILI (IZMIR) 18:48:46 05-01-2025 38,9383 26,9818 7,4 1,2
Taşköprü (Kastamonu) 18:42:18 05-01-2025 41,47167 34,39444 6,96 1,1
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:26:30 05-01-2025 38,3392 37,578 4,8 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.86 km] Kuşadası (Aydın) 18:20:52 05-01-2025 37,84417 27,14194 8,94 1,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:20:50 05-01-2025 37,8803 27,0888 5 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.99 km] Datça (Muğla) 18:03:27 05-01-2025 36,80333 27,93333 7,35 1,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 18:03:27 05-01-2025 36,8108 27,917 8,4 1,8
Marmara Denizi - [07.27 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 18:00:05 05-01-2025 40,81917 27,51556 7,72 3,3
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 18:00:04 05-01-2025 40,783 27,5317 3,6 3,5
Emet (Kütahya) 17:56:08 05-01-2025 39,35472 29,28583 7 1,2
UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) 17:56:06 05-01-2025 39,2888 29,371 8 1,5
Emet (Kütahya) 17:55:36 05-01-2025 39,35722 29,27111 7 1,1
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 17:55:36 05-01-2025 39,3795 29,3038 5 1,4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:48:17 05-01-2025 38,4203 37,472 2,4 1,2
Taşköprü (Kastamonu) 17:48:14 05-01-2025 41,47 34,39583 6,95 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 17:48:07 05-01-2025 37,1745 28,8192 5 1,7
Menteşe (Muğla) 17:48:06 05-01-2025 37,14778 28,73833 7,04 1,5
Ayrancı (Karaman) 17:41:22 05-01-2025 37,43611 33,7575 7 2,1
BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN) 17:41:21 05-01-2025 37,4552 33,7655 5 2,3
Marmara Denizi - [21.14 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 17:29:32 05-01-2025 40,82694 28,12944 11,27 1,3
Taşköprü (Kastamonu) 17:11:26 05-01-2025 41,45111 34,39639 7 2,5
CAMBASI-TASKOPRU (KASTAMONU) 17:11:25 05-01-2025 41,492 34,3738 5 2,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 15:29:49 05-01-2025 35,2568 27,0197 5 2
Merkez (Erzincan) 15:13:41 05-01-2025 39,69361 39,50444 7 3,2
KILIMLI-(ERZINCAN) 15:13:41 05-01-2025 39,6943 39,4972 5 3,4
YUNANISTAN 14:43:00 05-01-2025 40,3165 24,1282 4,3 2,5
YUNANISTAN 14:38:45 05-01-2025 40,339 24,1622 9,4 3,4
Yeşilyurt (Malatya) 14:36:46 05-01-2025 38,28917 38,21806 10,79 2,9
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 14:36:45 05-01-2025 38,3047 38,2098 5 2,8
Toroslar (Mersin) 13:52:14 05-01-2025 37,08333 34,57694 7 1,5
GOZNE-TOROSLAR (MERSIN) 13:52:13 05-01-2025 36,9972 34,5667 3,8 1,6
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.30 km] Datça (Muğla) 13:42:37 05-01-2025 36,8075 27,93556 7 1,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 13:42:36 05-01-2025 36,7828 27,9253 14,3 2,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 13:02:55 05-01-2025 38,05139 37,56889 7 1,6
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 13:02:54 05-01-2025 38,0575 37,493 7 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:52 05-01-2025 39,48167 28,15722 7 2
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:52:50 05-01-2025 39,4753 28,1893 10,5 2,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:51:49 05-01-2025 39,56583 29,27333 7 1,3
DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:51:49 05-01-2025 39,5457 29,3303 12,2 1,5
Marmara Denizi - [18.51 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 12:39:20 05-01-2025 40,81833 28,06 7 3,1
MARMARA DENIZI 12:39:19 05-01-2025 40,8318 28,0408 8 3,2
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 12:23:09 05-01-2025 36,5202 27,1592 5 2
Yeşilyurt (Malatya) 11:47:21 05-01-2025 38,23583 38,13389 7 1,4
Tuşba (Van) 11:38:48 05-01-2025 38,83333 43,48333 7 2,7
BAGDASAN-(VAN) 11:38:47 05-01-2025 38,8188 43,534 5,1 3
Pütürge (Malatya) 10:59:20 05-01-2025 38,26028 38,72722 6,59 1,6
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 10:59:18 05-01-2025 38,2332 38,716 17,7 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.13 km] Datça (Muğla) 09:47:27 05-01-2025 36,82194 27,93889 7 3,2
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 09:47:26 05-01-2025 36,8153 27,9248 6,6 3,3
Akçadağ (Malatya) 09:25:00 05-01-2025 38,26972 37,81722 7 1,6
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 09:25:00 05-01-2025 38,3138 37,8157 8,8 1,6
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:15:34 05-01-2025 38,129 36,6997 4,2 1,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 09:04:46 05-01-2025 36,8382 27,9212 3,4 1,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 08:51:14 05-01-2025 37,35139 36,92611 17,53 1,1
SANCAK-(BINGOL) 08:46:54 05-01-2025 39,1407 40,3993 7 2,2
Adaklı (Bingöl) 08:46:53 05-01-2025 39,15194 40,42556 9,15 2
Salihli (Manisa) 08:44:38 05-01-2025 38,525 28,2425 7 1,3
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 08:44:38 05-01-2025 38,5228 28,2547 14,8 1,6
Nilüfer (Bursa) 08:20:04 05-01-2025 40,20278 28,94028 11,47 1,6
NILUFER (BURSA) 08:20:04 05-01-2025 40,201 28,9823 12,9 1,8
Salihli (Manisa) 07:57:12 05-01-2025 38,53472 28,22139 8,29 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:47:54 05-01-2025 38,30222 37,27056 6,88 1,5
Merkez (Bitlis) 07:43:19 05-01-2025 38,26972 42,33417 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 07:39:41 05-01-2025 38,135 38,52694 7,01 2
ULUKOY-(MALATYA) 07:39:40 05-01-2025 38,173 38,5182 7,1 2
Keban Barajı - [02.45 km] Palu (Elazığ) 07:35:08 05-01-2025 38,63 39,78889 12,68 2
GOMECBAGLAR-PALU (ELAZIG) 07:35:07 05-01-2025 38,6472 39,8663 7,7 2,1
Nilüfer (Bursa) 07:19:10 05-01-2025 40,23333 28,85222 7 0,9
Merkez (Erzincan) 07:13:59 05-01-2025 39,61472 39,72222 10,21 1,3
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [63.35 km] Başkale (Van) 07:12:56 05-01-2025 38,5475 45,10611 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:56 05-01-2025 39,28694 28,40639 5,01 1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.89 km] Datça (Muğla) 06:46:44 05-01-2025 36,81833 27,93778 7 2,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 06:46:43 05-01-2025 36,8187 27,9255 15,2 3,1
Köyceğiz (Muğla) 06:21:42 05-01-2025 37,04806 28,99806 6,9 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 06:21:42 05-01-2025 37,1405 28,8142 14,8 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 06:19:04 05-01-2025 38,09917 37,20889 7,01 1,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:11:19 05-01-2025 38,04028 37,39 6,98 1,3
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 06:11:17 05-01-2025 37,998 37,4447 11,4 1,5
Lapseki (Çanakkale) 06:00:59 05-01-2025 40,28028 26,98722 10,38 1,8
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 06:00:58 05-01-2025 40,2822 27,0167 17,1 2
Ulaş (Sivas) 05:59:16 05-01-2025 39,41694 37,32056 7 1,5
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 05:59:15 05-01-2025 39,4032 37,2593 9,2 1,6
Karesi (Balıkesir) 05:58:13 05-01-2025 39,66278 27,62556 11,89 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 05:57:29 05-01-2025 37,41333 36,93694 9,61 1,4
PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 05:57:27 05-01-2025 37,3962 36,9672 5 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:50:44 05-01-2025 38,37194 37,49278 6,98 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 05:50:43 05-01-2025 38,4172 37,4848 7,1 1,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.65 km] Milas (Muğla) 05:44:30 05-01-2025 37,02306 28,06111 7 1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 05:44:28 05-01-2025 37,0115 27,9537 5,1 1,2
Salihli (Manisa) 05:09:36 05-01-2025 38,52028 28,22861 7 1,1
Darende (Malatya) 05:00:05 05-01-2025 38,40889 37,49 7 0,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 05:00:04 05-01-2025 38,4102 37,4797 5 1
Akpınar (Kırşehir) 04:48:58 05-01-2025 39,41917 34,07389 11,47 0,9
Honaz (Denizli) 04:45:18 05-01-2025 37,69278 29,26333 7,02 1,1
HONAZ (DENIZLI) 04:45:17 05-01-2025 37,7497 29,2462 3,5 1,3
Odunpazarı (Eskişehir) 04:43:03 05-01-2025 39,7575 30,53611 7 1,3
Yedisu (Bingöl) 04:36:15 05-01-2025 39,38889 40,5225 7,05 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 04:33:58 05-01-2025 38,16833 36,53861 7,04 1,3
Manavgat (Antalya) 04:33:38 05-01-2025 37,32722 31,36083 6,96 2,1
PINARBASI-DEREBUCAK (KONYA) 04:33:37 05-01-2025 37,3672 31,368 5,1 2
Manavgat (Antalya) 04:32:47 05-01-2025 37,33611 31,38778 12,85 2,7
KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA) 04:32:46 05-01-2025 37,3267 31,358 6,5 2,9
KOZLUK-KALE (MALATYA) 03:35:26 05-01-2025 38,37 38,8113 5 1,1
HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:32:22 05-01-2025 37,3077 37,137 3,8 1
CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 03:18:59 05-01-2025 38,0423 37,1562 14,5 1,1
ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 03:10:40 05-01-2025 36,5067 31,9572 21,4 2,2
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 03:05:58 05-01-2025 38,398 39,1312 4,4 1,3
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 02:09:41 05-01-2025 37,4622 33,65 10,1 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:00:21 05-01-2025 35,827 24,666 19,3 1,9
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) 00:58:35 05-01-2025 37,4605 37,0248 6,2 1,5
Ayrancı (Karaman) 00:33:09 05-01-2025 37,45472 33,67944 12,67 3,3
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 00:33:09 05-01-2025 37,4692 33,6493 5 3,5
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