Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
06 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)
|23:50:38 05-01-2025
|37,2415
|28,8255
|5,4
|1,4
|Salihli (Manisa)
|23:28:51 05-01-2025
|38,50278
|28,23194
|7
|1,2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|23:28:51 05-01-2025
|38,531
|28,2397
|5,4
|1,4
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|23:25:05 05-01-2025
|37,152
|28,756
|12,6
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:05:19 05-01-2025
|37,1688
|28,7893
|12,3
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|23:05:18 05-01-2025
|37,14361
|28,81861
|6,94
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:55:58 05-01-2025
|37,1343
|28,8103
|14,3
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|22:55:57 05-01-2025
|37,14306
|28,82639
|7
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:51:25 05-01-2025
|37,1582
|28,8115
|11,5
|1,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|22:50:48 05-01-2025
|37,99722
|37,46528
|7,02
|2,3
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|22:50:47 05-01-2025
|38,0085
|37,4755
|5
|2,2
|Pamukkale (Denizli)
|22:47:39 05-01-2025
|38,04
|29,05056
|12,78
|1
|DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE)
|22:39:25 05-01-2025
|40,8053
|30,8982
|12,2
|1,4
|Merkez (Düzce)
|22:39:24 05-01-2025
|40,80472
|31,06361
|7,09
|1
|Menteşe (Muğla)
|22:39:19 05-01-2025
|37,14444
|28,79222
|7,01
|1,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:39:19 05-01-2025
|37,1645
|28,8032
|8,1
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|22:35:41 05-01-2025
|38,27222
|38,78028
|7,18
|1,2
|Salihli (Manisa)
|22:28:43 05-01-2025
|38,54111
|28,25333
|7
|1,2
|CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)
|22:22:42 05-01-2025
|38,5947
|37,4658
|13,9
|1,2
|Kınık (İzmir)
|22:09:11 05-01-2025
|39,02361
|27,51472
|6,99
|1,2
|ELMADERE-KINIK (IZMIR)
|22:09:10 05-01-2025
|39,0285
|27,4935
|8,1
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:08:32 05-01-2025
|38,24139
|37,28778
|6,97
|1,4
|SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:08:32 05-01-2025
|38,243
|37,2955
|13,3
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:03:30 05-01-2025
|37,91333
|36,42389
|7
|2,6
|FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:03:30 05-01-2025
|37,9082
|36,4313
|5
|2,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:57:56 05-01-2025
|37,167
|28,8212
|10,4
|2,5
|Menteşe (Muğla)
|21:57:55 05-01-2025
|37,13944
|28,79694
|6,99
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:53:53 05-01-2025
|38,07083
|36,63333
|7,05
|1,5
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:53:53 05-01-2025
|38,0682
|36,6518
|8,8
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:50:57 05-01-2025
|37,1868
|28,8237
|3,7
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|21:50:56 05-01-2025
|37,13778
|28,79028
|7
|1,4
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|21:45:40 05-01-2025
|38,4375
|37,5682
|7,7
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:45:39 05-01-2025
|38,39056
|37,45556
|7,33
|1,2
|KIVRIKLI-CEYHAN (ADANA)
|21:34:28 05-01-2025
|37,1038
|35,7455
|22,6
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|21:20:39 05-01-2025
|37,15639
|28,77611
|7
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:20:39 05-01-2025
|37,1485
|28,8213
|23,9
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|21:20:12 05-01-2025
|37,18417
|28,77
|7
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|21:15:26 05-01-2025
|37,14917
|28,83222
|7,02
|2,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:15:26 05-01-2025
|37,1522
|28,8342
|9,6
|2,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:11:40 05-01-2025
|38,4155
|37,5368
|7,5
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:11:39 05-01-2025
|38,38722
|37,44611
|7
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|21:11:38 05-01-2025
|37,19972
|28,77944
|7
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:07:51 05-01-2025
|37,1878
|28,8108
|7,2
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:07:07 05-01-2025
|37,1467
|28,8137
|6,5
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|21:03:42 05-01-2025
|37,13361
|28,78611
|7,02
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:03:42 05-01-2025
|37,1908
|28,7895
|14,3
|1,8
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|21:03:08 05-01-2025
|37,1355
|28,7897
|3,8
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|21:00:48 05-01-2025
|37,13444
|28,77444
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:00:48 05-01-2025
|37,1733
|28,7905
|9
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|20:56:57 05-01-2025
|37,15389
|28,7875
|6,94
|2,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:56:57 05-01-2025
|37,1538
|28,8267
|8,8
|2,6
|Menteşe (Muğla)
|20:55:36 05-01-2025
|37,16056
|28,80417
|7,14
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|20:52:36 05-01-2025
|37,1575
|28,80694
|7
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:52:36 05-01-2025
|37,1925
|28,7615
|6,1
|2
|MERCIMEK-CEYHAN (ADANA)
|20:52:29 05-01-2025
|37,1075
|35,7725
|20,1
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:52:17 05-01-2025
|37,1675
|28,8005
|8,1
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|20:43:04 05-01-2025
|37,14778
|28,77056
|7
|4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:43:03 05-01-2025
|37,152
|28,812
|7,1
|3,9
|Darende (Malatya)
|20:38:58 05-01-2025
|38,46028
|37,49778
|7
|2,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|20:38:58 05-01-2025
|38,427
|37,5017
|4,1
|2,6
|Karlıova (Bingöl)
|20:38:08 05-01-2025
|39,07417
|40,76417
|7
|1,7
|ALATEPE-(BINGOL)
|20:38:08 05-01-2025
|39,0728
|40,7558
|4,1
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|20:28:02 05-01-2025
|37,14972
|28,77083
|6,98
|1,2
|SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)
|20:28:01 05-01-2025
|37,2338
|28,824
|5
|1,3
|Gürün (Sivas)
|20:19:43 05-01-2025
|38,97694
|37,39194
|6,97
|1,5
|SARICA-GURUN (SIVAS)
|20:19:43 05-01-2025
|38,9472
|37,4525
|12,7
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|20:17:26 05-01-2025
|40,16528
|31,71778
|7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:58:20 05-01-2025
|38,23972
|38,24222
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|19:57:19 05-01-2025
|37,15361
|28,78944
|7
|2,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:57:19 05-01-2025
|37,151
|28,8097
|7,7
|2,9
|Menteşe (Muğla)
|19:53:04 05-01-2025
|37,15278
|28,80222
|7
|2,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:53:04 05-01-2025
|37,1522
|28,817
|9,9
|2,4
|YUNANISTAN
|19:52:28 05-01-2025
|40,4118
|24,0945
|6,5
|1,9
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|19:41:42 05-01-2025
|37,0765
|28,412
|7,2
|1,4
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|19:18:22 05-01-2025
|38,1092
|38,447
|14,4
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|19:18:21 05-01-2025
|38,13
|38,51472
|7,04
|1,1
|Ulaş (Sivas)
|19:12:53 05-01-2025
|39,41222
|37,33028
|7
|2,1
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|19:12:52 05-01-2025
|39,4343
|37,2902
|5
|2,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|19:09:44 05-01-2025
|34,7502
|23,3652
|16,3
|2,3
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.25 km] Dikili (İzmir)
|18:48:46 05-01-2025
|38,90806
|26,96056
|9,78
|1,2
|CANDARLI-DIKILI (IZMIR)
|18:48:46 05-01-2025
|38,9383
|26,9818
|7,4
|1,2
|Taşköprü (Kastamonu)
|18:42:18 05-01-2025
|41,47167
|34,39444
|6,96
|1,1
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:26:30 05-01-2025
|38,3392
|37,578
|4,8
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.86 km] Kuşadası (Aydın)
|18:20:52 05-01-2025
|37,84417
|27,14194
|8,94
|1,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:20:50 05-01-2025
|37,8803
|27,0888
|5
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.99 km] Datça (Muğla)
|18:03:27 05-01-2025
|36,80333
|27,93333
|7,35
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|18:03:27 05-01-2025
|36,8108
|27,917
|8,4
|1,8
|Marmara Denizi - [07.27 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|18:00:05 05-01-2025
|40,81917
|27,51556
|7,72
|3,3
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|18:00:04 05-01-2025
|40,783
|27,5317
|3,6
|3,5
|Emet (Kütahya)
|17:56:08 05-01-2025
|39,35472
|29,28583
|7
|1,2
|UZUNCAM-EMET (KUTAHYA)
|17:56:06 05-01-2025
|39,2888
|29,371
|8
|1,5
|Emet (Kütahya)
|17:55:36 05-01-2025
|39,35722
|29,27111
|7
|1,1
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|17:55:36 05-01-2025
|39,3795
|29,3038
|5
|1,4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|17:48:17 05-01-2025
|38,4203
|37,472
|2,4
|1,2
|Taşköprü (Kastamonu)
|17:48:14 05-01-2025
|41,47
|34,39583
|6,95
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|17:48:07 05-01-2025
|37,1745
|28,8192
|5
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|17:48:06 05-01-2025
|37,14778
|28,73833
|7,04
|1,5
|Ayrancı (Karaman)
|17:41:22 05-01-2025
|37,43611
|33,7575
|7
|2,1
|BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN)
|17:41:21 05-01-2025
|37,4552
|33,7655
|5
|2,3
|Marmara Denizi - [21.14 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|17:29:32 05-01-2025
|40,82694
|28,12944
|11,27
|1,3
|Taşköprü (Kastamonu)
|17:11:26 05-01-2025
|41,45111
|34,39639
|7
|2,5
|CAMBASI-TASKOPRU (KASTAMONU)
|17:11:25 05-01-2025
|41,492
|34,3738
|5
|2,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|15:29:49 05-01-2025
|35,2568
|27,0197
|5
|2
|Merkez (Erzincan)
|15:13:41 05-01-2025
|39,69361
|39,50444
|7
|3,2
|KILIMLI-(ERZINCAN)
|15:13:41 05-01-2025
|39,6943
|39,4972
|5
|3,4
|YUNANISTAN
|14:43:00 05-01-2025
|40,3165
|24,1282
|4,3
|2,5
|YUNANISTAN
|14:38:45 05-01-2025
|40,339
|24,1622
|9,4
|3,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:36:46 05-01-2025
|38,28917
|38,21806
|10,79
|2,9
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|14:36:45 05-01-2025
|38,3047
|38,2098
|5
|2,8
|Toroslar (Mersin)
|13:52:14 05-01-2025
|37,08333
|34,57694
|7
|1,5
|GOZNE-TOROSLAR (MERSIN)
|13:52:13 05-01-2025
|36,9972
|34,5667
|3,8
|1,6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.30 km] Datça (Muğla)
|13:42:37 05-01-2025
|36,8075
|27,93556
|7
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|13:42:36 05-01-2025
|36,7828
|27,9253
|14,3
|2,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|13:02:55 05-01-2025
|38,05139
|37,56889
|7
|1,6
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|13:02:54 05-01-2025
|38,0575
|37,493
|7
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:52:52 05-01-2025
|39,48167
|28,15722
|7
|2
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:52:50 05-01-2025
|39,4753
|28,1893
|10,5
|2,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:51:49 05-01-2025
|39,56583
|29,27333
|7
|1,3
|DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:51:49 05-01-2025
|39,5457
|29,3303
|12,2
|1,5
|Marmara Denizi - [18.51 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|12:39:20 05-01-2025
|40,81833
|28,06
|7
|3,1
|MARMARA DENIZI
|12:39:19 05-01-2025
|40,8318
|28,0408
|8
|3,2
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|12:23:09 05-01-2025
|36,5202
|27,1592
|5
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:47:21 05-01-2025
|38,23583
|38,13389
|7
|1,4
|Tuşba (Van)
|11:38:48 05-01-2025
|38,83333
|43,48333
|7
|2,7
|BAGDASAN-(VAN)
|11:38:47 05-01-2025
|38,8188
|43,534
|5,1
|3
|Pütürge (Malatya)
|10:59:20 05-01-2025
|38,26028
|38,72722
|6,59
|1,6
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|10:59:18 05-01-2025
|38,2332
|38,716
|17,7
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.13 km] Datça (Muğla)
|09:47:27 05-01-2025
|36,82194
|27,93889
|7
|3,2
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|09:47:26 05-01-2025
|36,8153
|27,9248
|6,6
|3,3
|Akçadağ (Malatya)
|09:25:00 05-01-2025
|38,26972
|37,81722
|7
|1,6
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|09:25:00 05-01-2025
|38,3138
|37,8157
|8,8
|1,6
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:15:34 05-01-2025
|38,129
|36,6997
|4,2
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|09:04:46 05-01-2025
|36,8382
|27,9212
|3,4
|1,8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|08:51:14 05-01-2025
|37,35139
|36,92611
|17,53
|1,1
|SANCAK-(BINGOL)
|08:46:54 05-01-2025
|39,1407
|40,3993
|7
|2,2
|Adaklı (Bingöl)
|08:46:53 05-01-2025
|39,15194
|40,42556
|9,15
|2
|Salihli (Manisa)
|08:44:38 05-01-2025
|38,525
|28,2425
|7
|1,3
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|08:44:38 05-01-2025
|38,5228
|28,2547
|14,8
|1,6
|Nilüfer (Bursa)
|08:20:04 05-01-2025
|40,20278
|28,94028
|11,47
|1,6
|NILUFER (BURSA)
|08:20:04 05-01-2025
|40,201
|28,9823
|12,9
|1,8
|Salihli (Manisa)
|07:57:12 05-01-2025
|38,53472
|28,22139
|8,29
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:47:54 05-01-2025
|38,30222
|37,27056
|6,88
|1,5
|Merkez (Bitlis)
|07:43:19 05-01-2025
|38,26972
|42,33417
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|07:39:41 05-01-2025
|38,135
|38,52694
|7,01
|2
|ULUKOY-(MALATYA)
|07:39:40 05-01-2025
|38,173
|38,5182
|7,1
|2
|Keban Barajı - [02.45 km] Palu (Elazığ)
|07:35:08 05-01-2025
|38,63
|39,78889
|12,68
|2
|GOMECBAGLAR-PALU (ELAZIG)
|07:35:07 05-01-2025
|38,6472
|39,8663
|7,7
|2,1
|Nilüfer (Bursa)
|07:19:10 05-01-2025
|40,23333
|28,85222
|7
|0,9
|Merkez (Erzincan)
|07:13:59 05-01-2025
|39,61472
|39,72222
|10,21
|1,3
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [63.35 km] Başkale (Van)
|07:12:56 05-01-2025
|38,5475
|45,10611
|7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:56 05-01-2025
|39,28694
|28,40639
|5,01
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.89 km] Datça (Muğla)
|06:46:44 05-01-2025
|36,81833
|27,93778
|7
|2,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:46:43 05-01-2025
|36,8187
|27,9255
|15,2
|3,1
|Köyceğiz (Muğla)
|06:21:42 05-01-2025
|37,04806
|28,99806
|6,9
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|06:21:42 05-01-2025
|37,1405
|28,8142
|14,8
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|06:19:04 05-01-2025
|38,09917
|37,20889
|7,01
|1,1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:11:19 05-01-2025
|38,04028
|37,39
|6,98
|1,3
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|06:11:17 05-01-2025
|37,998
|37,4447
|11,4
|1,5
|Lapseki (Çanakkale)
|06:00:59 05-01-2025
|40,28028
|26,98722
|10,38
|1,8
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|06:00:58 05-01-2025
|40,2822
|27,0167
|17,1
|2
|Ulaş (Sivas)
|05:59:16 05-01-2025
|39,41694
|37,32056
|7
|1,5
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|05:59:15 05-01-2025
|39,4032
|37,2593
|9,2
|1,6
|Karesi (Balıkesir)
|05:58:13 05-01-2025
|39,66278
|27,62556
|11,89
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|05:57:29 05-01-2025
|37,41333
|36,93694
|9,61
|1,4
|PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|05:57:27 05-01-2025
|37,3962
|36,9672
|5
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:50:44 05-01-2025
|38,37194
|37,49278
|6,98
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|05:50:43 05-01-2025
|38,4172
|37,4848
|7,1
|1,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.65 km] Milas (Muğla)
|05:44:30 05-01-2025
|37,02306
|28,06111
|7
|1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|05:44:28 05-01-2025
|37,0115
|27,9537
|5,1
|1,2
|Salihli (Manisa)
|05:09:36 05-01-2025
|38,52028
|28,22861
|7
|1,1
|Darende (Malatya)
|05:00:05 05-01-2025
|38,40889
|37,49
|7
|0,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|05:00:04 05-01-2025
|38,4102
|37,4797
|5
|1
|Akpınar (Kırşehir)
|04:48:58 05-01-2025
|39,41917
|34,07389
|11,47
|0,9
|Honaz (Denizli)
|04:45:18 05-01-2025
|37,69278
|29,26333
|7,02
|1,1
|HONAZ (DENIZLI)
|04:45:17 05-01-2025
|37,7497
|29,2462
|3,5
|1,3
|Odunpazarı (Eskişehir)
|04:43:03 05-01-2025
|39,7575
|30,53611
|7
|1,3
|Yedisu (Bingöl)
|04:36:15 05-01-2025
|39,38889
|40,5225
|7,05
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:33:58 05-01-2025
|38,16833
|36,53861
|7,04
|1,3
|Manavgat (Antalya)
|04:33:38 05-01-2025
|37,32722
|31,36083
|6,96
|2,1
|PINARBASI-DEREBUCAK (KONYA)
|04:33:37 05-01-2025
|37,3672
|31,368
|5,1
|2
|Manavgat (Antalya)
|04:32:47 05-01-2025
|37,33611
|31,38778
|12,85
|2,7
|KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA)
|04:32:46 05-01-2025
|37,3267
|31,358
|6,5
|2,9
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|03:35:26 05-01-2025
|38,37
|38,8113
|5
|1,1
|HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:32:22 05-01-2025
|37,3077
|37,137
|3,8
|1
|CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|03:18:59 05-01-2025
|38,0423
|37,1562
|14,5
|1,1
|ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|03:10:40 05-01-2025
|36,5067
|31,9572
|21,4
|2,2
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|03:05:58 05-01-2025
|38,398
|39,1312
|4,4
|1,3
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|02:09:41 05-01-2025
|37,4622
|33,65
|10,1
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:00:21 05-01-2025
|35,827
|24,666
|19,3
|1,9
|KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
|00:58:35 05-01-2025
|37,4605
|37,0248
|6,2
|1,5
|Ayrancı (Karaman)
|00:33:09 05-01-2025
|37,45472
|33,67944
|12,67
|3,3
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|00:33:09 05-01-2025
|37,4692
|33,6493
|5
|3,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)
|23:50:38 05-01-2025
|37,2415
|28,8255
|5,4
|1,4
|Salihli (Manisa)
|23:28:51 05-01-2025
|38,50278
|28,23194
|7
|1,2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|23:28:51 05-01-2025
|38,531
|28,2397
|5,4
|1,4
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|23:25:05 05-01-2025
|37,152
|28,756
|12,6
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:05:19 05-01-2025
|37,1688
|28,7893
|12,3
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|23:05:18 05-01-2025
|37,14361
|28,81861
|6,94
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:55:58 05-01-2025
|37,1343
|28,8103
|14,3
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|22:55:57 05-01-2025
|37,14306
|28,82639
|7
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:51:25 05-01-2025
|37,1582
|28,8115
|11,5
|1,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|22:50:48 05-01-2025
|37,99722
|37,46528
|7,02
|2,3
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|22:50:47 05-01-2025
|38,0085
|37,4755
|5
|2,2
|Pamukkale (Denizli)
|22:47:39 05-01-2025
|38,04
|29,05056
|12,78
|1
|DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE)
|22:39:25 05-01-2025
|40,8053
|30,8982
|12,2
|1,4
|Merkez (Düzce)
|22:39:24 05-01-2025
|40,80472
|31,06361
|7,09
|1
|Menteşe (Muğla)
|22:39:19 05-01-2025
|37,14444
|28,79222
|7,01
|1,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:39:19 05-01-2025
|37,1645
|28,8032
|8,1
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|22:35:41 05-01-2025
|38,27222
|38,78028
|7,18
|1,2
|Salihli (Manisa)
|22:28:43 05-01-2025
|38,54111
|28,25333
|7
|1,2
|CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)
|22:22:42 05-01-2025
|38,5947
|37,4658
|13,9
|1,2
|Kınık (İzmir)
|22:09:11 05-01-2025
|39,02361
|27,51472
|6,99
|1,2
|ELMADERE-KINIK (IZMIR)
|22:09:10 05-01-2025
|39,0285
|27,4935
|8,1
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:08:32 05-01-2025
|38,24139
|37,28778
|6,97
|1,4
|SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:08:32 05-01-2025
|38,243
|37,2955
|13,3
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:03:30 05-01-2025
|37,91333
|36,42389
|7
|2,6
|FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:03:30 05-01-2025
|37,9082
|36,4313
|5
|2,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:57:56 05-01-2025
|37,167
|28,8212
|10,4
|2,5
|Menteşe (Muğla)
|21:57:55 05-01-2025
|37,13944
|28,79694
|6,99
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:53:53 05-01-2025
|38,07083
|36,63333
|7,05
|1,5
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:53:53 05-01-2025
|38,0682
|36,6518
|8,8
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:50:57 05-01-2025
|37,1868
|28,8237
|3,7
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|21:50:56 05-01-2025
|37,13778
|28,79028
|7
|1,4
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|21:45:40 05-01-2025
|38,4375
|37,5682
|7,7
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:45:39 05-01-2025
|38,39056
|37,45556
|7,33
|1,2
|KIVRIKLI-CEYHAN (ADANA)
|21:34:28 05-01-2025
|37,1038
|35,7455
|22,6
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|21:20:39 05-01-2025
|37,15639
|28,77611
|7
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:20:39 05-01-2025
|37,1485
|28,8213
|23,9
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|21:20:12 05-01-2025
|37,18417
|28,77
|7
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|21:15:26 05-01-2025
|37,14917
|28,83222
|7,02
|2,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:15:26 05-01-2025
|37,1522
|28,8342
|9,6
|2,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:11:40 05-01-2025
|38,4155
|37,5368
|7,5
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:11:39 05-01-2025
|38,38722
|37,44611
|7
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|21:11:38 05-01-2025
|37,19972
|28,77944
|7
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:07:51 05-01-2025
|37,1878
|28,8108
|7,2
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:07:07 05-01-2025
|37,1467
|28,8137
|6,5
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|21:03:42 05-01-2025
|37,13361
|28,78611
|7,02
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:03:42 05-01-2025
|37,1908
|28,7895
|14,3
|1,8
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|21:03:08 05-01-2025
|37,1355
|28,7897
|3,8
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|21:00:48 05-01-2025
|37,13444
|28,77444
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:00:48 05-01-2025
|37,1733
|28,7905
|9
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|20:56:57 05-01-2025
|37,15389
|28,7875
|6,94
|2,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:56:57 05-01-2025
|37,1538
|28,8267
|8,8
|2,6
|Menteşe (Muğla)
|20:55:36 05-01-2025
|37,16056
|28,80417
|7,14
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|20:52:36 05-01-2025
|37,1575
|28,80694
|7
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:52:36 05-01-2025
|37,1925
|28,7615
|6,1
|2
|MERCIMEK-CEYHAN (ADANA)
|20:52:29 05-01-2025
|37,1075
|35,7725
|20,1
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:52:17 05-01-2025
|37,1675
|28,8005
|8,1
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|20:43:04 05-01-2025
|37,14778
|28,77056
|7
|4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:43:03 05-01-2025
|37,152
|28,812
|7,1
|3,9
|Darende (Malatya)
|20:38:58 05-01-2025
|38,46028
|37,49778
|7
|2,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|20:38:58 05-01-2025
|38,427
|37,5017
|4,1
|2,6
|Karlıova (Bingöl)
|20:38:08 05-01-2025
|39,07417
|40,76417
|7
|1,7
|ALATEPE-(BINGOL)
|20:38:08 05-01-2025
|39,0728
|40,7558
|4,1
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|20:28:02 05-01-2025
|37,14972
|28,77083
|6,98
|1,2
|SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)
|20:28:01 05-01-2025
|37,2338
|28,824
|5
|1,3
|Gürün (Sivas)
|20:19:43 05-01-2025
|38,97694
|37,39194
|6,97
|1,5
|SARICA-GURUN (SIVAS)
|20:19:43 05-01-2025
|38,9472
|37,4525
|12,7
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|20:17:26 05-01-2025
|40,16528
|31,71778
|7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:58:20 05-01-2025
|38,23972
|38,24222
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|19:57:19 05-01-2025
|37,15361
|28,78944
|7
|2,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:57:19 05-01-2025
|37,151
|28,8097
|7,7
|2,9
|Menteşe (Muğla)
|19:53:04 05-01-2025
|37,15278
|28,80222
|7
|2,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:53:04 05-01-2025
|37,1522
|28,817
|9,9
|2,4
|YUNANISTAN
|19:52:28 05-01-2025
|40,4118
|24,0945
|6,5
|1,9
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|19:41:42 05-01-2025
|37,0765
|28,412
|7,2
|1,4
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|19:18:22 05-01-2025
|38,1092
|38,447
|14,4
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|19:18:21 05-01-2025
|38,13
|38,51472
|7,04
|1,1
|Ulaş (Sivas)
|19:12:53 05-01-2025
|39,41222
|37,33028
|7
|2,1
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|19:12:52 05-01-2025
|39,4343
|37,2902
|5
|2,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|19:09:44 05-01-2025
|34,7502
|23,3652
|16,3
|2,3
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.25 km] Dikili (İzmir)
|18:48:46 05-01-2025
|38,90806
|26,96056
|9,78
|1,2
|CANDARLI-DIKILI (IZMIR)
|18:48:46 05-01-2025
|38,9383
|26,9818
|7,4
|1,2
|Taşköprü (Kastamonu)
|18:42:18 05-01-2025
|41,47167
|34,39444
|6,96
|1,1
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:26:30 05-01-2025
|38,3392
|37,578
|4,8
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.86 km] Kuşadası (Aydın)
|18:20:52 05-01-2025
|37,84417
|27,14194
|8,94
|1,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:20:50 05-01-2025
|37,8803
|27,0888
|5
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.99 km] Datça (Muğla)
|18:03:27 05-01-2025
|36,80333
|27,93333
|7,35
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|18:03:27 05-01-2025
|36,8108
|27,917
|8,4
|1,8
|Marmara Denizi - [07.27 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|18:00:05 05-01-2025
|40,81917
|27,51556
|7,72
|3,3
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|18:00:04 05-01-2025
|40,783
|27,5317
|3,6
|3,5
|Emet (Kütahya)
|17:56:08 05-01-2025
|39,35472
|29,28583
|7
|1,2
|UZUNCAM-EMET (KUTAHYA)
|17:56:06 05-01-2025
|39,2888
|29,371
|8
|1,5
|Emet (Kütahya)
|17:55:36 05-01-2025
|39,35722
|29,27111
|7
|1,1
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|17:55:36 05-01-2025
|39,3795
|29,3038
|5
|1,4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|17:48:17 05-01-2025
|38,4203
|37,472
|2,4
|1,2
|Taşköprü (Kastamonu)
|17:48:14 05-01-2025
|41,47
|34,39583
|6,95
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|17:48:07 05-01-2025
|37,1745
|28,8192
|5
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|17:48:06 05-01-2025
|37,14778
|28,73833
|7,04
|1,5
|Ayrancı (Karaman)
|17:41:22 05-01-2025
|37,43611
|33,7575
|7
|2,1
|BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN)
|17:41:21 05-01-2025
|37,4552
|33,7655
|5
|2,3
|Marmara Denizi - [21.14 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|17:29:32 05-01-2025
|40,82694
|28,12944
|11,27
|1,3
|Taşköprü (Kastamonu)
|17:11:26 05-01-2025
|41,45111
|34,39639
|7
|2,5
|CAMBASI-TASKOPRU (KASTAMONU)
|17:11:25 05-01-2025
|41,492
|34,3738
|5
|2,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|15:29:49 05-01-2025
|35,2568
|27,0197
|5
|2
|Merkez (Erzincan)
|15:13:41 05-01-2025
|39,69361
|39,50444
|7
|3,2
|KILIMLI-(ERZINCAN)
|15:13:41 05-01-2025
|39,6943
|39,4972
|5
|3,4
|YUNANISTAN
|14:43:00 05-01-2025
|40,3165
|24,1282
|4,3
|2,5
|YUNANISTAN
|14:38:45 05-01-2025
|40,339
|24,1622
|9,4
|3,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:36:46 05-01-2025
|38,28917
|38,21806
|10,79
|2,9
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|14:36:45 05-01-2025
|38,3047
|38,2098
|5
|2,8
|Toroslar (Mersin)
|13:52:14 05-01-2025
|37,08333
|34,57694
|7
|1,5
|GOZNE-TOROSLAR (MERSIN)
|13:52:13 05-01-2025
|36,9972
|34,5667
|3,8
|1,6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.30 km] Datça (Muğla)
|13:42:37 05-01-2025
|36,8075
|27,93556
|7
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|13:42:36 05-01-2025
|36,7828
|27,9253
|14,3
|2,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|13:02:55 05-01-2025
|38,05139
|37,56889
|7
|1,6
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|13:02:54 05-01-2025
|38,0575
|37,493
|7
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:52:52 05-01-2025
|39,48167
|28,15722
|7
|2
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:52:50 05-01-2025
|39,4753
|28,1893
|10,5
|2,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:51:49 05-01-2025
|39,56583
|29,27333
|7
|1,3
|DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:51:49 05-01-2025
|39,5457
|29,3303
|12,2
|1,5
|Marmara Denizi - [18.51 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|12:39:20 05-01-2025
|40,81833
|28,06
|7
|3,1
|MARMARA DENIZI
|12:39:19 05-01-2025
|40,8318
|28,0408
|8
|3,2
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|12:23:09 05-01-2025
|36,5202
|27,1592
|5
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:47:21 05-01-2025
|38,23583
|38,13389
|7
|1,4
|Tuşba (Van)
|11:38:48 05-01-2025
|38,83333
|43,48333
|7
|2,7
|BAGDASAN-(VAN)
|11:38:47 05-01-2025
|38,8188
|43,534
|5,1
|3
|Pütürge (Malatya)
|10:59:20 05-01-2025
|38,26028
|38,72722
|6,59
|1,6
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|10:59:18 05-01-2025
|38,2332
|38,716
|17,7
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.13 km] Datça (Muğla)
|09:47:27 05-01-2025
|36,82194
|27,93889
|7
|3,2
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|09:47:26 05-01-2025
|36,8153
|27,9248
|6,6
|3,3
|Akçadağ (Malatya)
|09:25:00 05-01-2025
|38,26972
|37,81722
|7
|1,6
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|09:25:00 05-01-2025
|38,3138
|37,8157
|8,8
|1,6
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:15:34 05-01-2025
|38,129
|36,6997
|4,2
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|09:04:46 05-01-2025
|36,8382
|27,9212
|3,4
|1,8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|08:51:14 05-01-2025
|37,35139
|36,92611
|17,53
|1,1
|SANCAK-(BINGOL)
|08:46:54 05-01-2025
|39,1407
|40,3993
|7
|2,2
|Adaklı (Bingöl)
|08:46:53 05-01-2025
|39,15194
|40,42556
|9,15
|2
|Salihli (Manisa)
|08:44:38 05-01-2025
|38,525
|28,2425
|7
|1,3
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|08:44:38 05-01-2025
|38,5228
|28,2547
|14,8
|1,6
|Nilüfer (Bursa)
|08:20:04 05-01-2025
|40,20278
|28,94028
|11,47
|1,6
|NILUFER (BURSA)
|08:20:04 05-01-2025
|40,201
|28,9823
|12,9
|1,8
|Salihli (Manisa)
|07:57:12 05-01-2025
|38,53472
|28,22139
|8,29
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:47:54 05-01-2025
|38,30222
|37,27056
|6,88
|1,5
|Merkez (Bitlis)
|07:43:19 05-01-2025
|38,26972
|42,33417
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|07:39:41 05-01-2025
|38,135
|38,52694
|7,01
|2
|ULUKOY-(MALATYA)
|07:39:40 05-01-2025
|38,173
|38,5182
|7,1
|2
|Keban Barajı - [02.45 km] Palu (Elazığ)
|07:35:08 05-01-2025
|38,63
|39,78889
|12,68
|2
|GOMECBAGLAR-PALU (ELAZIG)
|07:35:07 05-01-2025
|38,6472
|39,8663
|7,7
|2,1
|Nilüfer (Bursa)
|07:19:10 05-01-2025
|40,23333
|28,85222
|7
|0,9
|Merkez (Erzincan)
|07:13:59 05-01-2025
|39,61472
|39,72222
|10,21
|1,3
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [63.35 km] Başkale (Van)
|07:12:56 05-01-2025
|38,5475
|45,10611
|7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:56 05-01-2025
|39,28694
|28,40639
|5,01
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.89 km] Datça (Muğla)
|06:46:44 05-01-2025
|36,81833
|27,93778
|7
|2,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:46:43 05-01-2025
|36,8187
|27,9255
|15,2
|3,1
|Köyceğiz (Muğla)
|06:21:42 05-01-2025
|37,04806
|28,99806
|6,9
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|06:21:42 05-01-2025
|37,1405
|28,8142
|14,8
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|06:19:04 05-01-2025
|38,09917
|37,20889
|7,01
|1,1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:11:19 05-01-2025
|38,04028
|37,39
|6,98
|1,3
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|06:11:17 05-01-2025
|37,998
|37,4447
|11,4
|1,5
|Lapseki (Çanakkale)
|06:00:59 05-01-2025
|40,28028
|26,98722
|10,38
|1,8
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|06:00:58 05-01-2025
|40,2822
|27,0167
|17,1
|2
|Ulaş (Sivas)
|05:59:16 05-01-2025
|39,41694
|37,32056
|7
|1,5
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|05:59:15 05-01-2025
|39,4032
|37,2593
|9,2
|1,6
|Karesi (Balıkesir)
|05:58:13 05-01-2025
|39,66278
|27,62556
|11,89
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|05:57:29 05-01-2025
|37,41333
|36,93694
|9,61
|1,4
|PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|05:57:27 05-01-2025
|37,3962
|36,9672
|5
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:50:44 05-01-2025
|38,37194
|37,49278
|6,98
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|05:50:43 05-01-2025
|38,4172
|37,4848
|7,1
|1,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.65 km] Milas (Muğla)
|05:44:30 05-01-2025
|37,02306
|28,06111
|7
|1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|05:44:28 05-01-2025
|37,0115
|27,9537
|5,1
|1,2
|Salihli (Manisa)
|05:09:36 05-01-2025
|38,52028
|28,22861
|7
|1,1
|Darende (Malatya)
|05:00:05 05-01-2025
|38,40889
|37,49
|7
|0,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|05:00:04 05-01-2025
|38,4102
|37,4797
|5
|1
|Akpınar (Kırşehir)
|04:48:58 05-01-2025
|39,41917
|34,07389
|11,47
|0,9
|Honaz (Denizli)
|04:45:18 05-01-2025
|37,69278
|29,26333
|7,02
|1,1
|HONAZ (DENIZLI)
|04:45:17 05-01-2025
|37,7497
|29,2462
|3,5
|1,3
|Odunpazarı (Eskişehir)
|04:43:03 05-01-2025
|39,7575
|30,53611
|7
|1,3
|Yedisu (Bingöl)
|04:36:15 05-01-2025
|39,38889
|40,5225
|7,05
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:33:58 05-01-2025
|38,16833
|36,53861
|7,04
|1,3
|Manavgat (Antalya)
|04:33:38 05-01-2025
|37,32722
|31,36083
|6,96
|2,1
|PINARBASI-DEREBUCAK (KONYA)
|04:33:37 05-01-2025
|37,3672
|31,368
|5,1
|2
|Manavgat (Antalya)
|04:32:47 05-01-2025
|37,33611
|31,38778
|12,85
|2,7
|KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA)
|04:32:46 05-01-2025
|37,3267
|31,358
|6,5
|2,9
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|03:35:26 05-01-2025
|38,37
|38,8113
|5
|1,1
|HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:32:22 05-01-2025
|37,3077
|37,137
|3,8
|1
|CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|03:18:59 05-01-2025
|38,0423
|37,1562
|14,5
|1,1
|ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|03:10:40 05-01-2025
|36,5067
|31,9572
|21,4
|2,2
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|03:05:58 05-01-2025
|38,398
|39,1312
|4,4
|1,3
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|02:09:41 05-01-2025
|37,4622
|33,65
|10,1
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:00:21 05-01-2025
|35,827
|24,666
|19,3
|1,9
|KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
|00:58:35 05-01-2025
|37,4605
|37,0248
|6,2
|1,5
|Ayrancı (Karaman)
|00:33:09 05-01-2025
|37,45472
|33,67944
|12,67
|3,3
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|00:33:09 05-01-2025
|37,4692
|33,6493
|5
|3,5
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