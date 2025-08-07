Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

07 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akhisar (Manisa) 00:57:24 07-08-2025 39,01667 28,07083 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 00:46:16 07-08-2025 38,19694 37,85972 10,29 1,6
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:46:15 07-08-2025 38,1938 37,8348 7,7 1,5
Pütürge (Malatya) 00:37:53 07-08-2025 38,27806 38,74278 13,49 0,7
GULUMUSAGI-(MALATYA) 00:32:11 07-08-2025 38,2023 38,485 19,5 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 00:32:10 07-08-2025 38,20861 38,14056 6,92 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:01 07-08-2025 39,14194 28,19583 9,7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:00 07-08-2025 39,1813 28,187 8,3 1,2
Simav (Kütahya) 00:09:48 07-08-2025 39,24361 28,97417 7,19 0,8
KIZILAGIL-(BOLU) 00:08:04 07-08-2025 40,7985 31,4875 4,9 1,3
CAMLIK-SELCUK (IZMIR) 23:22:23 06-08-2025 37,873 27,3723 11,7 1,8
Selçuk (İzmir) 23:22:23 06-08-2025 37,92639 27,40472 6,92 1,8
Palandöken (Erzurum) 23:19:52 06-08-2025 39,8225 41,16083 10,82 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:34:21 06-08-2025 39,2573 29,0232 5,2 1,1
Yeşilova (Burdur) 22:26:23 06-08-2025 37,48722 29,78667 7 1,2
KARAATLI-YESILOVA (BURDUR) 22:26:21 06-08-2025 37,5393 29,7873 25,3 1,4
Marmara Denizi - [23.22 km] Silivri (İstanbul) 21:31:32 06-08-2025 40,85806 28,26361 6,91 1,8
MARMARA DENIZI 21:31:31 06-08-2025 40,8353 28,2888 8,5 1,9
Akçadağ (Malatya) 20:45:44 06-08-2025 38,46139 37,92167 7 1,3
KOLKOY-AKCADAG (MALATYA) 20:45:42 06-08-2025 38,4567 37,8292 23,3 1,5
YUNANISTAN 20:41:25 06-08-2025 39,3678 23,7027 5 1,8
Merkez (Muş) 20:16:55 06-08-2025 38,89056 41,38722 7 1,1
EGE DENIZI 20:12:38 06-08-2025 36,6537 25,8717 8,4 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:07:31 06-08-2025 38,42056 37,37111 7 1,6
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 20:07:31 06-08-2025 38,467 37,3037 8,6 1,6
Simav (Kütahya) 19:35:17 06-08-2025 39,23889 28,99944 7,36 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:35:17 06-08-2025 39,2275 29,0195 14,1 1,9
Simav (Kütahya) 19:09:08 06-08-2025 39,24472 28,96083 7,04 1,4
AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA) 19:09:05 06-08-2025 39,2218 28,7418 5,4 1,5
Tekman (Erzurum) 19:04:02 06-08-2025 39,725 41,42361 11,46 2,1
AYDINLI-TEKMAN (ERZURUM) 19:04:02 06-08-2025 39,6873 41,389 8 2,2
Selendi (Manisa) 18:55:41 06-08-2025 38,71083 28,80028 7 1,4
KINIK-SELENDI (MANISA) 18:55:41 06-08-2025 38,6893 28,8598 14 1,6
Simav (Kütahya) 18:26:06 06-08-2025 39,23667 28,95556 8,04 1,4
SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) 18:26:06 06-08-2025 39,124 29,1262 7,8 1,6
Sivrice (Elazığ) 18:14:48 06-08-2025 38,43444 39,0975 10,95 1,5
KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 18:14:47 06-08-2025 38,3877 39,0913 8,3 1,7
Simav (Kütahya) 18:03:58 06-08-2025 39,24389 28,97528 14,73 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 18:03:58 06-08-2025 39,26 28,969 5,3 2,1
Salda Gölü - [03.69 km] Yeşilova (Burdur) 17:40:53 06-08-2025 37,53556 29,7 11,7 1,7
SALDA-YESILOVA (BURDUR) 17:40:52 06-08-2025 37,5557 29,6697 5 1,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 17:33:14 06-08-2025 34,6298 24,6363 5 3
KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI) 16:43:23 06-08-2025 37,9572 28,8737 5,3 1,7
Buharkent (Aydın) 16:43:22 06-08-2025 37,97028 28,83639 9,54 1,6
Seydikemer (Muğla) 16:41:00 06-08-2025 36,67361 29,32056 7,05 2,2
ZORLAR-FETHIYE (MUGLA) 16:40:59 06-08-2025 36,6425 29,3135 2,8 2,4
Akdeniz - [02.88 km] Gazipaşa (Antalya) 16:15:52 06-08-2025 36,08722 32,53833 16,84 2,9
ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 16:15:51 06-08-2025 36,0048 32,4995 17,4 3
Darende (Malatya) 15:42:57 06-08-2025 38,47722 37,3225 7,03 2
YARIMCA-DARENDE (MALATYA) 15:42:57 06-08-2025 38,4763 37,3618 5,5 2,2
Ege Denizi - [53.78 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:36:43 06-08-2025 39,01056 25,90972 6,99 1,9
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 15:36:42 06-08-2025 39,0208 25,9577 2,8 2,1
Marmaris (Muğla) 14:27:37 06-08-2025 36,97667 28,28472 6,99 2,1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 14:27:37 06-08-2025 36,961 28,2632 13,8 2,2
Marmaris (Muğla) 14:27:07 06-08-2025 36,97222 28,29056 7 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 14:27:06 06-08-2025 36,9613 28,2963 10,3 2
Marmaris (Muğla) 14:24:34 06-08-2025 36,96917 28,28056 6,99 1,8
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 14:24:33 06-08-2025 36,9387 28,3705 16,1 2
Eşme (Uşak) 13:22:30 06-08-2025 38,44722 29,08417 7,2 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 13:21:07 06-08-2025 37,31639 37,04278 10,03 3,2
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:21:07 06-08-2025 37,312 37,0288 5,8 3,3
Ilgın (Konya) 13:06:08 06-08-2025 38,45833 31,85167 7 1
Menteşe (Muğla) 13:02:42 06-08-2025 37,05306 28,10806 7,14 1,8
KULTAK-MILAS (MUGLA) 13:02:42 06-08-2025 37,0327 28,0677 6,6 2
Orhaneli (Bursa) 12:59:23 06-08-2025 39,91806 28,85028 7 1,4
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 12:59:23 06-08-2025 39,8723 28,8092 0 1,7
Emet (Kütahya) 12:57:27 06-08-2025 39,3875 29,27389 6,02 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:37:39 06-08-2025 38,19361 38,10111 7 1,2
Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [27.76 km] Kofçaz (Kırklareli) 12:19:10 06-08-2025 42,33028 27,16528 7 1,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 11:34:41 06-08-2025 37,6142 35,8597 2,6 1,3
Kelkit (Gümüşhane) 11:32:57 06-08-2025 40,06944 39,24389 5,96 1,7
SARIHACI-AKCADAG (MALATYA) 11:16:48 06-08-2025 38,3805 37,8728 16 1,5
Akçadağ (Malatya) 11:16:47 06-08-2025 38,28722 37,84333 15,97 1,7
Akdeniz - [34.89 km] Ortaca (Muğla) 10:22:43 06-08-2025 36,40444 28,64028 8,18 1,6
Ege Denizi - [11.42 km] Dikili (İzmir) 10:20:07 06-08-2025 38,85 26,81583 7 1
Akçadağ (Malatya) 09:41:35 06-08-2025 38,48944 38,02611 7 1,6
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 09:37:31 06-08-2025 40,486 26,4147 8,8 2,6
Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.68 km] Gelibolu (Çanakkale) 09:37:30 06-08-2025 40,49083 26,42889 17,75 2,5
Merkez (Çorum) 09:16:13 06-08-2025 40,31194 34,85222 7,4 1,8
KOYUNOGLU-ALACA (CORUM) REVIZE01 (2025.08.06 09:16:13) 09:16:13 06-08-2025 40,302 34,889 7,8 1,7
Marmara Denizi - [24.78 km] Silivri (İstanbul) 08:51:40 06-08-2025 40,84333 28,28944 7,9 2
MARMARA DENIZI 08:51:39 06-08-2025 40,8047 28,3063 7,2 2
Akhisar (Manisa) 08:41:51 06-08-2025 38,96917 27,61222 7 1,7
UCAVLU-AKHISAR (MANISA) 08:41:51 06-08-2025 38,9978 27,6305 8,4 1,9
Bergama (İzmir) 08:40:19 06-08-2025 39,00611 27,15639 7,68 1,5
Sincik (Adıyaman) 07:58:56 06-08-2025 38,11083 38,47472 7,03 1,8
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 07:58:55 06-08-2025 38,101 38,5113 9,5 1,8
YUNANISTAN 07:34:50 06-08-2025 40,2662 24,1452 5,4 2,5
Ege Denizi 07:34:43 06-08-2025 40,18944 23,9175 7,28 2,4
Kale (Malatya) 07:20:26 06-08-2025 38,36278 38,74583 7 1,1
Van Gölü - [07.67 km] Adilcevaz (Bitlis) 07:13:17 06-08-2025 38,73306 42,95472 7,07 1,8
VAN GOLU 07:13:17 06-08-2025 38,6773 42,9498 3 1,8
AKDENIZ 06:54:34 06-08-2025 35,7913 28,5442 27,9 2,2
Akdeniz - [100.01 km] Kaş (Antalya) 06:54:31 06-08-2025 35,66556 28,50361 5,24 2,1
KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) 06:31:17 06-08-2025 38,6438 30,9483 13 1,1
Çobanlar (Afyonkarahisar) 06:31:16 06-08-2025 38,64722 30,8425 6,4 1
Kale (Malatya) 06:08:09 06-08-2025 38,34417 38,84222 7 1,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 06:08:07 06-08-2025 38,2797 38,8115 23,8 1,2
Saimbeyli (Adana) 05:57:50 06-08-2025 37,92889 36,21611 9,13 1,8
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 05:57:50 06-08-2025 37,9492 36,1442 8 1,6
Refahiye (Erzincan) 05:55:46 06-08-2025 39,80417 38,59222 6,99 1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 05:53:57 06-08-2025 39,255 29,0085 4,2 2
Simav (Kütahya) 05:53:56 06-08-2025 39,25944 28,98611 12,36 1,9
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 05:21:50 06-08-2025 36,957 28,2758 14,8 0,8
Simav (Kütahya) 05:09:39 06-08-2025 39,25361 28,9525 8,67 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:09:39 06-08-2025 39,2343 28,9777 15,3 1,4
Selendi (Manisa) 05:01:02 06-08-2025 38,72556 28,805 7 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 04:51:35 06-08-2025 35,2303 26,9462 5,5 3
Akdeniz - [198.61 km] Datça (Muğla) 04:51:31 06-08-2025 34,99833 26,74444 7,42 2,7
Pütürge (Malatya) 04:02:10 06-08-2025 38,27694 38,82028 6,27 1,4
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 04:02:10 06-08-2025 38,299 38,799 6,9 1,6
EGE DENIZI 03:57:28 06-08-2025 36,4663 27,9188 71,5 1,8
Aladağ (Adana) 03:57:21 06-08-2025 37,45667 35,40861 10,85 1,8
EGNER-ALADAG (ADANA) 03:57:20 06-08-2025 37,4253 35,412 1,5 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:48:27 06-08-2025 36,958 28,2997 9,5 1,4
YUNANISTAN 03:41:09 06-08-2025 38,5138 23,9043 27,6 3
Selçuk (İzmir) 03:20:47 06-08-2025 37,92083 27,44889 7 2,6
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 03:20:47 06-08-2025 37,8873 27,4085 7,1 2,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:11:03 06-08-2025 36,9613 28,2805 15,1 1,3
Ege Denizi - [61.98 km] Karaburun (İzmir) 03:00:52 06-08-2025 38,74083 25,69694 14,13 2
MARMARA DENIZI 02:37:21 06-08-2025 40,857 28,3248 18,1 1,9
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 02:36:35 06-08-2025 38,9812 28,1317 11,6 1,4
Akdeniz 02:02:54 06-08-2025 35,88167 35,59 18,14 2,1
AKDENIZ 02:02:53 06-08-2025 36 35,4577 5,4 2,1
Çat (Erzurum) 02:02:26 06-08-2025 39,68861 41,22167 13,02 2,1
CUKURCAYIR-CAT (ERZURUM) 02:02:25 06-08-2025 39,6807 41,2123 9 2,1
Yedisu (Bingöl) 01:47:34 06-08-2025 39,43333 40,40389 7 1,6
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 01:47:33 06-08-2025 39,397 40,3888 4,5 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akhisar (Manisa) 00:57:24 07-08-2025 39,01667 28,07083 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 00:46:16 07-08-2025 38,19694 37,85972 10,29 1,6
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:46:15 07-08-2025 38,1938 37,8348 7,7 1,5
Pütürge (Malatya) 00:37:53 07-08-2025 38,27806 38,74278 13,49 0,7
GULUMUSAGI-(MALATYA) 00:32:11 07-08-2025 38,2023 38,485 19,5 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 00:32:10 07-08-2025 38,20861 38,14056 6,92 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:01 07-08-2025 39,14194 28,19583 9,7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:00 07-08-2025 39,1813 28,187 8,3 1,2
Simav (Kütahya) 00:09:48 07-08-2025 39,24361 28,97417 7,19 0,8
KIZILAGIL-(BOLU) 00:08:04 07-08-2025 40,7985 31,4875 4,9 1,3
CAMLIK-SELCUK (IZMIR) 23:22:23 06-08-2025 37,873 27,3723 11,7 1,8
Selçuk (İzmir) 23:22:23 06-08-2025 37,92639 27,40472 6,92 1,8
Palandöken (Erzurum) 23:19:52 06-08-2025 39,8225 41,16083 10,82 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:34:21 06-08-2025 39,2573 29,0232 5,2 1,1
Yeşilova (Burdur) 22:26:23 06-08-2025 37,48722 29,78667 7 1,2
KARAATLI-YESILOVA (BURDUR) 22:26:21 06-08-2025 37,5393 29,7873 25,3 1,4
Marmara Denizi - [23.22 km] Silivri (İstanbul) 21:31:32 06-08-2025 40,85806 28,26361 6,91 1,8
MARMARA DENIZI 21:31:31 06-08-2025 40,8353 28,2888 8,5 1,9
Akçadağ (Malatya) 20:45:44 06-08-2025 38,46139 37,92167 7 1,3
KOLKOY-AKCADAG (MALATYA) 20:45:42 06-08-2025 38,4567 37,8292 23,3 1,5
YUNANISTAN 20:41:25 06-08-2025 39,3678 23,7027 5 1,8
Merkez (Muş) 20:16:55 06-08-2025 38,89056 41,38722 7 1,1
EGE DENIZI 20:12:38 06-08-2025 36,6537 25,8717 8,4 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:07:31 06-08-2025 38,42056 37,37111 7 1,6
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 20:07:31 06-08-2025 38,467 37,3037 8,6 1,6
Simav (Kütahya) 19:35:17 06-08-2025 39,23889 28,99944 7,36 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:35:17 06-08-2025 39,2275 29,0195 14,1 1,9
Simav (Kütahya) 19:09:08 06-08-2025 39,24472 28,96083 7,04 1,4
AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA) 19:09:05 06-08-2025 39,2218 28,7418 5,4 1,5
Tekman (Erzurum) 19:04:02 06-08-2025 39,725 41,42361 11,46 2,1
AYDINLI-TEKMAN (ERZURUM) 19:04:02 06-08-2025 39,6873 41,389 8 2,2
Selendi (Manisa) 18:55:41 06-08-2025 38,71083 28,80028 7 1,4
KINIK-SELENDI (MANISA) 18:55:41 06-08-2025 38,6893 28,8598 14 1,6
Simav (Kütahya) 18:26:06 06-08-2025 39,23667 28,95556 8,04 1,4
SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) 18:26:06 06-08-2025 39,124 29,1262 7,8 1,6
Sivrice (Elazığ) 18:14:48 06-08-2025 38,43444 39,0975 10,95 1,5
KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 18:14:47 06-08-2025 38,3877 39,0913 8,3 1,7
Simav (Kütahya) 18:03:58 06-08-2025 39,24389 28,97528 14,73 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 18:03:58 06-08-2025 39,26 28,969 5,3 2,1
Salda Gölü - [03.69 km] Yeşilova (Burdur) 17:40:53 06-08-2025 37,53556 29,7 11,7 1,7
SALDA-YESILOVA (BURDUR) 17:40:52 06-08-2025 37,5557 29,6697 5 1,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 17:33:14 06-08-2025 34,6298 24,6363 5 3
KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI) 16:43:23 06-08-2025 37,9572 28,8737 5,3 1,7
Buharkent (Aydın) 16:43:22 06-08-2025 37,97028 28,83639 9,54 1,6
Seydikemer (Muğla) 16:41:00 06-08-2025 36,67361 29,32056 7,05 2,2
ZORLAR-FETHIYE (MUGLA) 16:40:59 06-08-2025 36,6425 29,3135 2,8 2,4
Akdeniz - [02.88 km] Gazipaşa (Antalya) 16:15:52 06-08-2025 36,08722 32,53833 16,84 2,9
ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 16:15:51 06-08-2025 36,0048 32,4995 17,4 3
Darende (Malatya) 15:42:57 06-08-2025 38,47722 37,3225 7,03 2
YARIMCA-DARENDE (MALATYA) 15:42:57 06-08-2025 38,4763 37,3618 5,5 2,2
Ege Denizi - [53.78 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:36:43 06-08-2025 39,01056 25,90972 6,99 1,9
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 15:36:42 06-08-2025 39,0208 25,9577 2,8 2,1
Marmaris (Muğla) 14:27:37 06-08-2025 36,97667 28,28472 6,99 2,1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 14:27:37 06-08-2025 36,961 28,2632 13,8 2,2
Marmaris (Muğla) 14:27:07 06-08-2025 36,97222 28,29056 7 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 14:27:06 06-08-2025 36,9613 28,2963 10,3 2
Marmaris (Muğla) 14:24:34 06-08-2025 36,96917 28,28056 6,99 1,8
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 14:24:33 06-08-2025 36,9387 28,3705 16,1 2
Eşme (Uşak) 13:22:30 06-08-2025 38,44722 29,08417 7,2 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 13:21:07 06-08-2025 37,31639 37,04278 10,03 3,2
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:21:07 06-08-2025 37,312 37,0288 5,8 3,3
Ilgın (Konya) 13:06:08 06-08-2025 38,45833 31,85167 7 1
Menteşe (Muğla) 13:02:42 06-08-2025 37,05306 28,10806 7,14 1,8
KULTAK-MILAS (MUGLA) 13:02:42 06-08-2025 37,0327 28,0677 6,6 2
Orhaneli (Bursa) 12:59:23 06-08-2025 39,91806 28,85028 7 1,4
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 12:59:23 06-08-2025 39,8723 28,8092 0 1,7
Emet (Kütahya) 12:57:27 06-08-2025 39,3875 29,27389 6,02 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:37:39 06-08-2025 38,19361 38,10111 7 1,2
Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [27.76 km] Kofçaz (Kırklareli) 12:19:10 06-08-2025 42,33028 27,16528 7 1,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 11:34:41 06-08-2025 37,6142 35,8597 2,6 1,3
Kelkit (Gümüşhane) 11:32:57 06-08-2025 40,06944 39,24389 5,96 1,7
SARIHACI-AKCADAG (MALATYA) 11:16:48 06-08-2025 38,3805 37,8728 16 1,5
Akçadağ (Malatya) 11:16:47 06-08-2025 38,28722 37,84333 15,97 1,7
Akdeniz - [34.89 km] Ortaca (Muğla) 10:22:43 06-08-2025 36,40444 28,64028 8,18 1,6
Ege Denizi - [11.42 km] Dikili (İzmir) 10:20:07 06-08-2025 38,85 26,81583 7 1
Akçadağ (Malatya) 09:41:35 06-08-2025 38,48944 38,02611 7 1,6
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 09:37:31 06-08-2025 40,486 26,4147 8,8 2,6
Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.68 km] Gelibolu (Çanakkale) 09:37:30 06-08-2025 40,49083 26,42889 17,75 2,5
Merkez (Çorum) 09:16:13 06-08-2025 40,31194 34,85222 7,4 1,8
KOYUNOGLU-ALACA (CORUM) REVIZE01 (2025.08.06 09:16:13) 09:16:13 06-08-2025 40,302 34,889 7,8 1,7
Marmara Denizi - [24.78 km] Silivri (İstanbul) 08:51:40 06-08-2025 40,84333 28,28944 7,9 2
MARMARA DENIZI 08:51:39 06-08-2025 40,8047 28,3063 7,2 2
Akhisar (Manisa) 08:41:51 06-08-2025 38,96917 27,61222 7 1,7
UCAVLU-AKHISAR (MANISA) 08:41:51 06-08-2025 38,9978 27,6305 8,4 1,9
Bergama (İzmir) 08:40:19 06-08-2025 39,00611 27,15639 7,68 1,5
Sincik (Adıyaman) 07:58:56 06-08-2025 38,11083 38,47472 7,03 1,8
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 07:58:55 06-08-2025 38,101 38,5113 9,5 1,8
YUNANISTAN 07:34:50 06-08-2025 40,2662 24,1452 5,4 2,5
Ege Denizi 07:34:43 06-08-2025 40,18944 23,9175 7,28 2,4
Kale (Malatya) 07:20:26 06-08-2025 38,36278 38,74583 7 1,1
Van Gölü - [07.67 km] Adilcevaz (Bitlis) 07:13:17 06-08-2025 38,73306 42,95472 7,07 1,8
VAN GOLU 07:13:17 06-08-2025 38,6773 42,9498 3 1,8
AKDENIZ 06:54:34 06-08-2025 35,7913 28,5442 27,9 2,2
Akdeniz - [100.01 km] Kaş (Antalya) 06:54:31 06-08-2025 35,66556 28,50361 5,24 2,1
KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) 06:31:17 06-08-2025 38,6438 30,9483 13 1,1
Çobanlar (Afyonkarahisar) 06:31:16 06-08-2025 38,64722 30,8425 6,4 1
Kale (Malatya) 06:08:09 06-08-2025 38,34417 38,84222 7 1,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 06:08:07 06-08-2025 38,2797 38,8115 23,8 1,2
Saimbeyli (Adana) 05:57:50 06-08-2025 37,92889 36,21611 9,13 1,8
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 05:57:50 06-08-2025 37,9492 36,1442 8 1,6
Refahiye (Erzincan) 05:55:46 06-08-2025 39,80417 38,59222 6,99 1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 05:53:57 06-08-2025 39,255 29,0085 4,2 2
Simav (Kütahya) 05:53:56 06-08-2025 39,25944 28,98611 12,36 1,9
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 05:21:50 06-08-2025 36,957 28,2758 14,8 0,8
Simav (Kütahya) 05:09:39 06-08-2025 39,25361 28,9525 8,67 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:09:39 06-08-2025 39,2343 28,9777 15,3 1,4
Selendi (Manisa) 05:01:02 06-08-2025 38,72556 28,805 7 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 04:51:35 06-08-2025 35,2303 26,9462 5,5 3
Akdeniz - [198.61 km] Datça (Muğla) 04:51:31 06-08-2025 34,99833 26,74444 7,42 2,7
Pütürge (Malatya) 04:02:10 06-08-2025 38,27694 38,82028 6,27 1,4
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 04:02:10 06-08-2025 38,299 38,799 6,9 1,6
EGE DENIZI 03:57:28 06-08-2025 36,4663 27,9188 71,5 1,8
Aladağ (Adana) 03:57:21 06-08-2025 37,45667 35,40861 10,85 1,8
EGNER-ALADAG (ADANA) 03:57:20 06-08-2025 37,4253 35,412 1,5 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:48:27 06-08-2025 36,958 28,2997 9,5 1,4
YUNANISTAN 03:41:09 06-08-2025 38,5138 23,9043 27,6 3
Selçuk (İzmir) 03:20:47 06-08-2025 37,92083 27,44889 7 2,6
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 03:20:47 06-08-2025 37,8873 27,4085 7,1 2,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:11:03 06-08-2025 36,9613 28,2805 15,1 1,3
Ege Denizi - [61.98 km] Karaburun (İzmir) 03:00:52 06-08-2025 38,74083 25,69694 14,13 2
MARMARA DENIZI 02:37:21 06-08-2025 40,857 28,3248 18,1 1,9
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 02:36:35 06-08-2025 38,9812 28,1317 11,6 1,4
Akdeniz 02:02:54 06-08-2025 35,88167 35,59 18,14 2,1
AKDENIZ 02:02:53 06-08-2025 36 35,4577 5,4 2,1
Çat (Erzurum) 02:02:26 06-08-2025 39,68861 41,22167 13,02 2,1
CUKURCAYIR-CAT (ERZURUM) 02:02:25 06-08-2025 39,6807 41,2123 9 2,1
Yedisu (Bingöl) 01:47:34 06-08-2025 39,43333 40,40389 7 1,6
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 01:47:33 06-08-2025 39,397 40,3888 4,5 1,7
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