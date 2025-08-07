Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Ağustos 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
07 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akhisar (Manisa)
|00:57:24 07-08-2025
|39,01667
|28,07083
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|00:46:16 07-08-2025
|38,19694
|37,85972
|10,29
|1,6
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:46:15 07-08-2025
|38,1938
|37,8348
|7,7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|00:37:53 07-08-2025
|38,27806
|38,74278
|13,49
|0,7
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|00:32:11 07-08-2025
|38,2023
|38,485
|19,5
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:32:10 07-08-2025
|38,20861
|38,14056
|6,92
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:22:01 07-08-2025
|39,14194
|28,19583
|9,7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:22:00 07-08-2025
|39,1813
|28,187
|8,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|00:09:48 07-08-2025
|39,24361
|28,97417
|7,19
|0,8
|KIZILAGIL-(BOLU)
|00:08:04 07-08-2025
|40,7985
|31,4875
|4,9
|1,3
|CAMLIK-SELCUK (IZMIR)
|23:22:23 06-08-2025
|37,873
|27,3723
|11,7
|1,8
|Selçuk (İzmir)
|23:22:23 06-08-2025
|37,92639
|27,40472
|6,92
|1,8
|Palandöken (Erzurum)
|23:19:52 06-08-2025
|39,8225
|41,16083
|10,82
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:34:21 06-08-2025
|39,2573
|29,0232
|5,2
|1,1
|Yeşilova (Burdur)
|22:26:23 06-08-2025
|37,48722
|29,78667
|7
|1,2
|KARAATLI-YESILOVA (BURDUR)
|22:26:21 06-08-2025
|37,5393
|29,7873
|25,3
|1,4
|Marmara Denizi - [23.22 km] Silivri (İstanbul)
|21:31:32 06-08-2025
|40,85806
|28,26361
|6,91
|1,8
|MARMARA DENIZI
|21:31:31 06-08-2025
|40,8353
|28,2888
|8,5
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|20:45:44 06-08-2025
|38,46139
|37,92167
|7
|1,3
|KOLKOY-AKCADAG (MALATYA)
|20:45:42 06-08-2025
|38,4567
|37,8292
|23,3
|1,5
|YUNANISTAN
|20:41:25 06-08-2025
|39,3678
|23,7027
|5
|1,8
|Merkez (Muş)
|20:16:55 06-08-2025
|38,89056
|41,38722
|7
|1,1
|EGE DENIZI
|20:12:38 06-08-2025
|36,6537
|25,8717
|8,4
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:07:31 06-08-2025
|38,42056
|37,37111
|7
|1,6
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20:07:31 06-08-2025
|38,467
|37,3037
|8,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|19:35:17 06-08-2025
|39,23889
|28,99944
|7,36
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:35:17 06-08-2025
|39,2275
|29,0195
|14,1
|1,9
|Simav (Kütahya)
|19:09:08 06-08-2025
|39,24472
|28,96083
|7,04
|1,4
|AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA)
|19:09:05 06-08-2025
|39,2218
|28,7418
|5,4
|1,5
|Tekman (Erzurum)
|19:04:02 06-08-2025
|39,725
|41,42361
|11,46
|2,1
|AYDINLI-TEKMAN (ERZURUM)
|19:04:02 06-08-2025
|39,6873
|41,389
|8
|2,2
|Selendi (Manisa)
|18:55:41 06-08-2025
|38,71083
|28,80028
|7
|1,4
|KINIK-SELENDI (MANISA)
|18:55:41 06-08-2025
|38,6893
|28,8598
|14
|1,6
|Simav (Kütahya)
|18:26:06 06-08-2025
|39,23667
|28,95556
|8,04
|1,4
|SENKOY-SIMAV (KUTAHYA)
|18:26:06 06-08-2025
|39,124
|29,1262
|7,8
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|18:14:48 06-08-2025
|38,43444
|39,0975
|10,95
|1,5
|KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
|18:14:47 06-08-2025
|38,3877
|39,0913
|8,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|18:03:58 06-08-2025
|39,24389
|28,97528
|14,73
|2,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|18:03:58 06-08-2025
|39,26
|28,969
|5,3
|2,1
|Salda Gölü - [03.69 km] Yeşilova (Burdur)
|17:40:53 06-08-2025
|37,53556
|29,7
|11,7
|1,7
|SALDA-YESILOVA (BURDUR)
|17:40:52 06-08-2025
|37,5557
|29,6697
|5
|1,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|17:33:14 06-08-2025
|34,6298
|24,6363
|5
|3
|KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI)
|16:43:23 06-08-2025
|37,9572
|28,8737
|5,3
|1,7
|Buharkent (Aydın)
|16:43:22 06-08-2025
|37,97028
|28,83639
|9,54
|1,6
|Seydikemer (Muğla)
|16:41:00 06-08-2025
|36,67361
|29,32056
|7,05
|2,2
|ZORLAR-FETHIYE (MUGLA)
|16:40:59 06-08-2025
|36,6425
|29,3135
|2,8
|2,4
|Akdeniz - [02.88 km] Gazipaşa (Antalya)
|16:15:52 06-08-2025
|36,08722
|32,53833
|16,84
|2,9
|ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|16:15:51 06-08-2025
|36,0048
|32,4995
|17,4
|3
|Darende (Malatya)
|15:42:57 06-08-2025
|38,47722
|37,3225
|7,03
|2
|YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
|15:42:57 06-08-2025
|38,4763
|37,3618
|5,5
|2,2
|Ege Denizi - [53.78 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:36:43 06-08-2025
|39,01056
|25,90972
|6,99
|1,9
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|15:36:42 06-08-2025
|39,0208
|25,9577
|2,8
|2,1
|Marmaris (Muğla)
|14:27:37 06-08-2025
|36,97667
|28,28472
|6,99
|2,1
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|14:27:37 06-08-2025
|36,961
|28,2632
|13,8
|2,2
|Marmaris (Muğla)
|14:27:07 06-08-2025
|36,97222
|28,29056
|7
|1,7
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|14:27:06 06-08-2025
|36,9613
|28,2963
|10,3
|2
|Marmaris (Muğla)
|14:24:34 06-08-2025
|36,96917
|28,28056
|6,99
|1,8
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|14:24:33 06-08-2025
|36,9387
|28,3705
|16,1
|2
|Eşme (Uşak)
|13:22:30 06-08-2025
|38,44722
|29,08417
|7,2
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|13:21:07 06-08-2025
|37,31639
|37,04278
|10,03
|3,2
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:21:07 06-08-2025
|37,312
|37,0288
|5,8
|3,3
|Ilgın (Konya)
|13:06:08 06-08-2025
|38,45833
|31,85167
|7
|1
|Menteşe (Muğla)
|13:02:42 06-08-2025
|37,05306
|28,10806
|7,14
|1,8
|KULTAK-MILAS (MUGLA)
|13:02:42 06-08-2025
|37,0327
|28,0677
|6,6
|2
|Orhaneli (Bursa)
|12:59:23 06-08-2025
|39,91806
|28,85028
|7
|1,4
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|12:59:23 06-08-2025
|39,8723
|28,8092
|0
|1,7
|Emet (Kütahya)
|12:57:27 06-08-2025
|39,3875
|29,27389
|6,02
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:37:39 06-08-2025
|38,19361
|38,10111
|7
|1,2
|Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [27.76 km] Kofçaz (Kırklareli)
|12:19:10 06-08-2025
|42,33028
|27,16528
|7
|1,5
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|11:34:41 06-08-2025
|37,6142
|35,8597
|2,6
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|11:32:57 06-08-2025
|40,06944
|39,24389
|5,96
|1,7
|SARIHACI-AKCADAG (MALATYA)
|11:16:48 06-08-2025
|38,3805
|37,8728
|16
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|11:16:47 06-08-2025
|38,28722
|37,84333
|15,97
|1,7
|Akdeniz - [34.89 km] Ortaca (Muğla)
|10:22:43 06-08-2025
|36,40444
|28,64028
|8,18
|1,6
|Ege Denizi - [11.42 km] Dikili (İzmir)
|10:20:07 06-08-2025
|38,85
|26,81583
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|09:41:35 06-08-2025
|38,48944
|38,02611
|7
|1,6
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:37:31 06-08-2025
|40,486
|26,4147
|8,8
|2,6
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.68 km] Gelibolu (Çanakkale)
|09:37:30 06-08-2025
|40,49083
|26,42889
|17,75
|2,5
|Merkez (Çorum)
|09:16:13 06-08-2025
|40,31194
|34,85222
|7,4
|1,8
|KOYUNOGLU-ALACA (CORUM) REVIZE01 (2025.08.06 09:16:13)
|09:16:13 06-08-2025
|40,302
|34,889
|7,8
|1,7
|Marmara Denizi - [24.78 km] Silivri (İstanbul)
|08:51:40 06-08-2025
|40,84333
|28,28944
|7,9
|2
|MARMARA DENIZI
|08:51:39 06-08-2025
|40,8047
|28,3063
|7,2
|2
|Akhisar (Manisa)
|08:41:51 06-08-2025
|38,96917
|27,61222
|7
|1,7
|UCAVLU-AKHISAR (MANISA)
|08:41:51 06-08-2025
|38,9978
|27,6305
|8,4
|1,9
|Bergama (İzmir)
|08:40:19 06-08-2025
|39,00611
|27,15639
|7,68
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|07:58:56 06-08-2025
|38,11083
|38,47472
|7,03
|1,8
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|07:58:55 06-08-2025
|38,101
|38,5113
|9,5
|1,8
|YUNANISTAN
|07:34:50 06-08-2025
|40,2662
|24,1452
|5,4
|2,5
|Ege Denizi
|07:34:43 06-08-2025
|40,18944
|23,9175
|7,28
|2,4
|Kale (Malatya)
|07:20:26 06-08-2025
|38,36278
|38,74583
|7
|1,1
|Van Gölü - [07.67 km] Adilcevaz (Bitlis)
|07:13:17 06-08-2025
|38,73306
|42,95472
|7,07
|1,8
|VAN GOLU
|07:13:17 06-08-2025
|38,6773
|42,9498
|3
|1,8
|AKDENIZ
|06:54:34 06-08-2025
|35,7913
|28,5442
|27,9
|2,2
|Akdeniz - [100.01 km] Kaş (Antalya)
|06:54:31 06-08-2025
|35,66556
|28,50361
|5,24
|2,1
|KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)
|06:31:17 06-08-2025
|38,6438
|30,9483
|13
|1,1
|Çobanlar (Afyonkarahisar)
|06:31:16 06-08-2025
|38,64722
|30,8425
|6,4
|1
|Kale (Malatya)
|06:08:09 06-08-2025
|38,34417
|38,84222
|7
|1,3
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|06:08:07 06-08-2025
|38,2797
|38,8115
|23,8
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|05:57:50 06-08-2025
|37,92889
|36,21611
|9,13
|1,8
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|05:57:50 06-08-2025
|37,9492
|36,1442
|8
|1,6
|Refahiye (Erzincan)
|05:55:46 06-08-2025
|39,80417
|38,59222
|6,99
|1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|05:53:57 06-08-2025
|39,255
|29,0085
|4,2
|2
|Simav (Kütahya)
|05:53:56 06-08-2025
|39,25944
|28,98611
|12,36
|1,9
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|05:21:50 06-08-2025
|36,957
|28,2758
|14,8
|0,8
|Simav (Kütahya)
|05:09:39 06-08-2025
|39,25361
|28,9525
|8,67
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:09:39 06-08-2025
|39,2343
|28,9777
|15,3
|1,4
|Selendi (Manisa)
|05:01:02 06-08-2025
|38,72556
|28,805
|7
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|04:51:35 06-08-2025
|35,2303
|26,9462
|5,5
|3
|Akdeniz - [198.61 km] Datça (Muğla)
|04:51:31 06-08-2025
|34,99833
|26,74444
|7,42
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|04:02:10 06-08-2025
|38,27694
|38,82028
|6,27
|1,4
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|04:02:10 06-08-2025
|38,299
|38,799
|6,9
|1,6
|EGE DENIZI
|03:57:28 06-08-2025
|36,4663
|27,9188
|71,5
|1,8
|Aladağ (Adana)
|03:57:21 06-08-2025
|37,45667
|35,40861
|10,85
|1,8
|EGNER-ALADAG (ADANA)
|03:57:20 06-08-2025
|37,4253
|35,412
|1,5
|1,7
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|03:48:27 06-08-2025
|36,958
|28,2997
|9,5
|1,4
|YUNANISTAN
|03:41:09 06-08-2025
|38,5138
|23,9043
|27,6
|3
|Selçuk (İzmir)
|03:20:47 06-08-2025
|37,92083
|27,44889
|7
|2,6
|HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR)
|03:20:47 06-08-2025
|37,8873
|27,4085
|7,1
|2,7
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|03:11:03 06-08-2025
|36,9613
|28,2805
|15,1
|1,3
|Ege Denizi - [61.98 km] Karaburun (İzmir)
|03:00:52 06-08-2025
|38,74083
|25,69694
|14,13
|2
|MARMARA DENIZI
|02:37:21 06-08-2025
|40,857
|28,3248
|18,1
|1,9
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|02:36:35 06-08-2025
|38,9812
|28,1317
|11,6
|1,4
|Akdeniz
|02:02:54 06-08-2025
|35,88167
|35,59
|18,14
|2,1
|AKDENIZ
|02:02:53 06-08-2025
|36
|35,4577
|5,4
|2,1
|Çat (Erzurum)
|02:02:26 06-08-2025
|39,68861
|41,22167
|13,02
|2,1
|CUKURCAYIR-CAT (ERZURUM)
|02:02:25 06-08-2025
|39,6807
|41,2123
|9
|2,1
|Yedisu (Bingöl)
|01:47:34 06-08-2025
|39,43333
|40,40389
|7
|1,6
|GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)
|01:47:33 06-08-2025
|39,397
|40,3888
|4,5
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akhisar (Manisa)
|00:57:24 07-08-2025
|39,01667
|28,07083
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|00:46:16 07-08-2025
|38,19694
|37,85972
|10,29
|1,6
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:46:15 07-08-2025
|38,1938
|37,8348
|7,7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|00:37:53 07-08-2025
|38,27806
|38,74278
|13,49
|0,7
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|00:32:11 07-08-2025
|38,2023
|38,485
|19,5
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:32:10 07-08-2025
|38,20861
|38,14056
|6,92
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:22:01 07-08-2025
|39,14194
|28,19583
|9,7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:22:00 07-08-2025
|39,1813
|28,187
|8,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|00:09:48 07-08-2025
|39,24361
|28,97417
|7,19
|0,8
|KIZILAGIL-(BOLU)
|00:08:04 07-08-2025
|40,7985
|31,4875
|4,9
|1,3
|CAMLIK-SELCUK (IZMIR)
|23:22:23 06-08-2025
|37,873
|27,3723
|11,7
|1,8
|Selçuk (İzmir)
|23:22:23 06-08-2025
|37,92639
|27,40472
|6,92
|1,8
|Palandöken (Erzurum)
|23:19:52 06-08-2025
|39,8225
|41,16083
|10,82
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:34:21 06-08-2025
|39,2573
|29,0232
|5,2
|1,1
|Yeşilova (Burdur)
|22:26:23 06-08-2025
|37,48722
|29,78667
|7
|1,2
|KARAATLI-YESILOVA (BURDUR)
|22:26:21 06-08-2025
|37,5393
|29,7873
|25,3
|1,4
|Marmara Denizi - [23.22 km] Silivri (İstanbul)
|21:31:32 06-08-2025
|40,85806
|28,26361
|6,91
|1,8
|MARMARA DENIZI
|21:31:31 06-08-2025
|40,8353
|28,2888
|8,5
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|20:45:44 06-08-2025
|38,46139
|37,92167
|7
|1,3
|KOLKOY-AKCADAG (MALATYA)
|20:45:42 06-08-2025
|38,4567
|37,8292
|23,3
|1,5
|YUNANISTAN
|20:41:25 06-08-2025
|39,3678
|23,7027
|5
|1,8
|Merkez (Muş)
|20:16:55 06-08-2025
|38,89056
|41,38722
|7
|1,1
|EGE DENIZI
|20:12:38 06-08-2025
|36,6537
|25,8717
|8,4
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:07:31 06-08-2025
|38,42056
|37,37111
|7
|1,6
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20:07:31 06-08-2025
|38,467
|37,3037
|8,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|19:35:17 06-08-2025
|39,23889
|28,99944
|7,36
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:35:17 06-08-2025
|39,2275
|29,0195
|14,1
|1,9
|Simav (Kütahya)
|19:09:08 06-08-2025
|39,24472
|28,96083
|7,04
|1,4
|AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA)
|19:09:05 06-08-2025
|39,2218
|28,7418
|5,4
|1,5
|Tekman (Erzurum)
|19:04:02 06-08-2025
|39,725
|41,42361
|11,46
|2,1
|AYDINLI-TEKMAN (ERZURUM)
|19:04:02 06-08-2025
|39,6873
|41,389
|8
|2,2
|Selendi (Manisa)
|18:55:41 06-08-2025
|38,71083
|28,80028
|7
|1,4
|KINIK-SELENDI (MANISA)
|18:55:41 06-08-2025
|38,6893
|28,8598
|14
|1,6
|Simav (Kütahya)
|18:26:06 06-08-2025
|39,23667
|28,95556
|8,04
|1,4
|SENKOY-SIMAV (KUTAHYA)
|18:26:06 06-08-2025
|39,124
|29,1262
|7,8
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|18:14:48 06-08-2025
|38,43444
|39,0975
|10,95
|1,5
|KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
|18:14:47 06-08-2025
|38,3877
|39,0913
|8,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|18:03:58 06-08-2025
|39,24389
|28,97528
|14,73
|2,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|18:03:58 06-08-2025
|39,26
|28,969
|5,3
|2,1
|Salda Gölü - [03.69 km] Yeşilova (Burdur)
|17:40:53 06-08-2025
|37,53556
|29,7
|11,7
|1,7
|SALDA-YESILOVA (BURDUR)
|17:40:52 06-08-2025
|37,5557
|29,6697
|5
|1,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|17:33:14 06-08-2025
|34,6298
|24,6363
|5
|3
|KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI)
|16:43:23 06-08-2025
|37,9572
|28,8737
|5,3
|1,7
|Buharkent (Aydın)
|16:43:22 06-08-2025
|37,97028
|28,83639
|9,54
|1,6
|Seydikemer (Muğla)
|16:41:00 06-08-2025
|36,67361
|29,32056
|7,05
|2,2
|ZORLAR-FETHIYE (MUGLA)
|16:40:59 06-08-2025
|36,6425
|29,3135
|2,8
|2,4
|Akdeniz - [02.88 km] Gazipaşa (Antalya)
|16:15:52 06-08-2025
|36,08722
|32,53833
|16,84
|2,9
|ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|16:15:51 06-08-2025
|36,0048
|32,4995
|17,4
|3
|Darende (Malatya)
|15:42:57 06-08-2025
|38,47722
|37,3225
|7,03
|2
|YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
|15:42:57 06-08-2025
|38,4763
|37,3618
|5,5
|2,2
|Ege Denizi - [53.78 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:36:43 06-08-2025
|39,01056
|25,90972
|6,99
|1,9
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|15:36:42 06-08-2025
|39,0208
|25,9577
|2,8
|2,1
|Marmaris (Muğla)
|14:27:37 06-08-2025
|36,97667
|28,28472
|6,99
|2,1
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|14:27:37 06-08-2025
|36,961
|28,2632
|13,8
|2,2
|Marmaris (Muğla)
|14:27:07 06-08-2025
|36,97222
|28,29056
|7
|1,7
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|14:27:06 06-08-2025
|36,9613
|28,2963
|10,3
|2
|Marmaris (Muğla)
|14:24:34 06-08-2025
|36,96917
|28,28056
|6,99
|1,8
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|14:24:33 06-08-2025
|36,9387
|28,3705
|16,1
|2
|Eşme (Uşak)
|13:22:30 06-08-2025
|38,44722
|29,08417
|7,2
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|13:21:07 06-08-2025
|37,31639
|37,04278
|10,03
|3,2
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:21:07 06-08-2025
|37,312
|37,0288
|5,8
|3,3
|Ilgın (Konya)
|13:06:08 06-08-2025
|38,45833
|31,85167
|7
|1
|Menteşe (Muğla)
|13:02:42 06-08-2025
|37,05306
|28,10806
|7,14
|1,8
|KULTAK-MILAS (MUGLA)
|13:02:42 06-08-2025
|37,0327
|28,0677
|6,6
|2
|Orhaneli (Bursa)
|12:59:23 06-08-2025
|39,91806
|28,85028
|7
|1,4
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|12:59:23 06-08-2025
|39,8723
|28,8092
|0
|1,7
|Emet (Kütahya)
|12:57:27 06-08-2025
|39,3875
|29,27389
|6,02
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:37:39 06-08-2025
|38,19361
|38,10111
|7
|1,2
|Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [27.76 km] Kofçaz (Kırklareli)
|12:19:10 06-08-2025
|42,33028
|27,16528
|7
|1,5
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|11:34:41 06-08-2025
|37,6142
|35,8597
|2,6
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|11:32:57 06-08-2025
|40,06944
|39,24389
|5,96
|1,7
|SARIHACI-AKCADAG (MALATYA)
|11:16:48 06-08-2025
|38,3805
|37,8728
|16
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|11:16:47 06-08-2025
|38,28722
|37,84333
|15,97
|1,7
|Akdeniz - [34.89 km] Ortaca (Muğla)
|10:22:43 06-08-2025
|36,40444
|28,64028
|8,18
|1,6
|Ege Denizi - [11.42 km] Dikili (İzmir)
|10:20:07 06-08-2025
|38,85
|26,81583
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|09:41:35 06-08-2025
|38,48944
|38,02611
|7
|1,6
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:37:31 06-08-2025
|40,486
|26,4147
|8,8
|2,6
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.68 km] Gelibolu (Çanakkale)
|09:37:30 06-08-2025
|40,49083
|26,42889
|17,75
|2,5
|Merkez (Çorum)
|09:16:13 06-08-2025
|40,31194
|34,85222
|7,4
|1,8
|KOYUNOGLU-ALACA (CORUM) REVIZE01 (2025.08.06 09:16:13)
|09:16:13 06-08-2025
|40,302
|34,889
|7,8
|1,7
|Marmara Denizi - [24.78 km] Silivri (İstanbul)
|08:51:40 06-08-2025
|40,84333
|28,28944
|7,9
|2
|MARMARA DENIZI
|08:51:39 06-08-2025
|40,8047
|28,3063
|7,2
|2
|Akhisar (Manisa)
|08:41:51 06-08-2025
|38,96917
|27,61222
|7
|1,7
|UCAVLU-AKHISAR (MANISA)
|08:41:51 06-08-2025
|38,9978
|27,6305
|8,4
|1,9
|Bergama (İzmir)
|08:40:19 06-08-2025
|39,00611
|27,15639
|7,68
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|07:58:56 06-08-2025
|38,11083
|38,47472
|7,03
|1,8
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|07:58:55 06-08-2025
|38,101
|38,5113
|9,5
|1,8
|YUNANISTAN
|07:34:50 06-08-2025
|40,2662
|24,1452
|5,4
|2,5
|Ege Denizi
|07:34:43 06-08-2025
|40,18944
|23,9175
|7,28
|2,4
|Kale (Malatya)
|07:20:26 06-08-2025
|38,36278
|38,74583
|7
|1,1
|Van Gölü - [07.67 km] Adilcevaz (Bitlis)
|07:13:17 06-08-2025
|38,73306
|42,95472
|7,07
|1,8
|VAN GOLU
|07:13:17 06-08-2025
|38,6773
|42,9498
|3
|1,8
|AKDENIZ
|06:54:34 06-08-2025
|35,7913
|28,5442
|27,9
|2,2
|Akdeniz - [100.01 km] Kaş (Antalya)
|06:54:31 06-08-2025
|35,66556
|28,50361
|5,24
|2,1
|KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)
|06:31:17 06-08-2025
|38,6438
|30,9483
|13
|1,1
|Çobanlar (Afyonkarahisar)
|06:31:16 06-08-2025
|38,64722
|30,8425
|6,4
|1
|Kale (Malatya)
|06:08:09 06-08-2025
|38,34417
|38,84222
|7
|1,3
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|06:08:07 06-08-2025
|38,2797
|38,8115
|23,8
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|05:57:50 06-08-2025
|37,92889
|36,21611
|9,13
|1,8
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|05:57:50 06-08-2025
|37,9492
|36,1442
|8
|1,6
|Refahiye (Erzincan)
|05:55:46 06-08-2025
|39,80417
|38,59222
|6,99
|1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|05:53:57 06-08-2025
|39,255
|29,0085
|4,2
|2
|Simav (Kütahya)
|05:53:56 06-08-2025
|39,25944
|28,98611
|12,36
|1,9
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|05:21:50 06-08-2025
|36,957
|28,2758
|14,8
|0,8
|Simav (Kütahya)
|05:09:39 06-08-2025
|39,25361
|28,9525
|8,67
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:09:39 06-08-2025
|39,2343
|28,9777
|15,3
|1,4
|Selendi (Manisa)
|05:01:02 06-08-2025
|38,72556
|28,805
|7
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|04:51:35 06-08-2025
|35,2303
|26,9462
|5,5
|3
|Akdeniz - [198.61 km] Datça (Muğla)
|04:51:31 06-08-2025
|34,99833
|26,74444
|7,42
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|04:02:10 06-08-2025
|38,27694
|38,82028
|6,27
|1,4
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|04:02:10 06-08-2025
|38,299
|38,799
|6,9
|1,6
|EGE DENIZI
|03:57:28 06-08-2025
|36,4663
|27,9188
|71,5
|1,8
|Aladağ (Adana)
|03:57:21 06-08-2025
|37,45667
|35,40861
|10,85
|1,8
|EGNER-ALADAG (ADANA)
|03:57:20 06-08-2025
|37,4253
|35,412
|1,5
|1,7
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|03:48:27 06-08-2025
|36,958
|28,2997
|9,5
|1,4
|YUNANISTAN
|03:41:09 06-08-2025
|38,5138
|23,9043
|27,6
|3
|Selçuk (İzmir)
|03:20:47 06-08-2025
|37,92083
|27,44889
|7
|2,6
|HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR)
|03:20:47 06-08-2025
|37,8873
|27,4085
|7,1
|2,7
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|03:11:03 06-08-2025
|36,9613
|28,2805
|15,1
|1,3
|Ege Denizi - [61.98 km] Karaburun (İzmir)
|03:00:52 06-08-2025
|38,74083
|25,69694
|14,13
|2
|MARMARA DENIZI
|02:37:21 06-08-2025
|40,857
|28,3248
|18,1
|1,9
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|02:36:35 06-08-2025
|38,9812
|28,1317
|11,6
|1,4
|Akdeniz
|02:02:54 06-08-2025
|35,88167
|35,59
|18,14
|2,1
|AKDENIZ
|02:02:53 06-08-2025
|36
|35,4577
|5,4
|2,1
|Çat (Erzurum)
|02:02:26 06-08-2025
|39,68861
|41,22167
|13,02
|2,1
|CUKURCAYIR-CAT (ERZURUM)
|02:02:25 06-08-2025
|39,6807
|41,2123
|9
|2,1
|Yedisu (Bingöl)
|01:47:34 06-08-2025
|39,43333
|40,40389
|7
|1,6
|GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)
|01:47:33 06-08-2025
|39,397
|40,3888
|4,5
|1,7
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