Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Aralık 2024

07 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yakutiye (Erzurum) 23:23:49 06-12-2024 40,22611 41,45167 7,33 1,8
Akdeniz 22:56:37 06-12-2024 35,54556 32,33333 38,26 2,3
AKDENIZ 22:56:37 06-12-2024 35,5245 32,5088 49,9 2,4
Marmara Denizi - [09.63 km] Marmara (Balıkesir) 22:09:20 06-12-2024 40,67889 27,46194 8,3 1,9
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 22:09:20 06-12-2024 40,6652 27,4722 4,5 2,1
Erdemli (Mersin) 21:43:15 06-12-2024 36,73667 34,36972 6,9 1,9
KARAYAKUP-ERDEMLI (MERSIN) 21:43:15 06-12-2024 36,7663 34,3595 9,9 2,1
Sivrice (Elazığ) 21:31:24 06-12-2024 38,43611 39,2475 6,99 2
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 21:31:23 06-12-2024 38,4693 39,244 7,2 2
Merkez (Erzincan) 21:19:43 06-12-2024 39,66806 39,52583 6,03 3,1
GULLUCE-(ERZINCAN) 21:19:42 06-12-2024 39,6813 39,5238 5 3,3
Arguvan (Malatya) 20:56:25 06-12-2024 38,74167 38,22306 7 1,4
BOZBURUN-ARGUVAN (MALATYA) 20:56:24 06-12-2024 38,6753 38,2773 4,3 1,4
Kale (Malatya) 20:03:27 06-12-2024 38,36278 38,74722 7 1
Ege Denizi - [32.34 km] Bodrum (Muğla) 20:01:09 06-12-2024 36,96917 26,89833 6,73 1,7
Van Gölü - [14.68 km] Adilcevaz (Bitlis) 19:52:47 06-12-2024 38,66056 42,96861 7,2 2,4
VAN GOLU 19:52:46 06-12-2024 38,6333 42,9758 5 2,6
Battalgazi (Malatya) 19:45:49 06-12-2024 38,16417 38,58111 7 1,9
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 19:45:48 06-12-2024 38,1992 38,6267 2,5 2
YUNANISTAN 19:41:13 06-12-2024 40,1865 23,3867 20 2,5
Honaz (Denizli) 18:51:09 06-12-2024 37,77528 29,34806 7 1,2
Kargı (Çorum) 18:07:21 06-12-2024 41,1125 34,31056 11,7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 18:07:14 06-12-2024 38,08139 38,37556 7,68 1,6
Merkez (Kırşehir) 18:02:39 06-12-2024 39,23833 34,045 7,13 1,2
Biga (Çanakkale) 17:50:37 06-12-2024 40,29417 27,00278 9,2 2,7
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 17:50:37 06-12-2024 40,2865 27,0023 13,7 3
Honaz (Denizli) 17:25:06 06-12-2024 37,75778 29,35944 7,03 2,1
AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) 17:25:06 06-12-2024 37,7692 29,366 5,5 2,4
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [20.84 km] Çeşme (İzmir) 16:37:43 06-12-2024 38,22222 26,02694 9,7 1,8
AKDENIZ 16:37:37 06-12-2024 35,796 31,283 5 2,6
Ege Denizi - [33.74 km] Bodrum (Muğla) 16:28:58 06-12-2024 36,93694 26,89 6,78 2,3
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 16:28:57 06-12-2024 36,9125 26,8173 6 2,4
Ege Denizi - [123.41 km] Datça (Muğla) 16:16:25 06-12-2024 35,625 27,07028 5,26 2,8
AKDENIZ 16:16:24 06-12-2024 35,5293 26,7468 13,5 3,2
Elmadağ (Ankara) 16:03:47 06-12-2024 39,86722 33,1575 7,51 1,1
Ege Denizi - [34.82 km] Bodrum (Muğla) 15:59:40 06-12-2024 36,93972 26,87667 6,44 1,6
Ege Denizi - [37.15 km] Bodrum (Muğla) 15:47:39 06-12-2024 36,93167 26,85222 7,01 2
Korkuteli (Antalya) 15:40:51 06-12-2024 36,95722 30,44889 7 1,6
YOGURTCULAR-(SIRNAK) 15:40:22 06-12-2024 37,4917 42,495 5 1,8
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.48 km] Menemen (İzmir) 14:45:19 06-12-2024 38,50056 26,78722 7 1,4
Güney (Denizli) 14:34:18 06-12-2024 38,15694 29,05556 7 1,9
Battalgazi (Malatya) 14:26:03 06-12-2024 38,18194 38,53139 7 1,8
ULUKOY-(MALATYA) 14:26:03 06-12-2024 38,1823 38,54 8,4 2
Sarayköy (Denizli) 14:24:09 06-12-2024 37,91056 28,80722 8,12 1,7
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 14:24:08 06-12-2024 37,9088 28,7738 14,9 1,9
ALISAR-AKPINAR (KIRSEHIR) 14:11:15 06-12-2024 39,4543 34,07 10 1,1
Merkez (Kırşehir) 14:11:13 06-12-2024 39,26889 34,13389 7,06 0,8
Van Gölü - [14.02 km] Adilcevaz (Bitlis) 14:09:04 06-12-2024 38,66556 42,975 9,98 2,5
VAN GOLU 14:09:04 06-12-2024 38,6638 42,9588 8,6 2,5
Pomorie, Burgaz (Bulgaristan) - [74.20 km] Kofçaz (Kırklareli) 14:04:44 06-12-2024 42,73222 27,46472 5,24 1,8
GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) 14:00:27 06-12-2024 38,611 30,8152 2,5 1,5
Van Gölü - [13.70 km] Adilcevaz (Bitlis) 13:38:24 06-12-2024 38,67083 42,96278 7,03 2,5
VAN GOLU 13:38:24 06-12-2024 38,6497 43,0235 5 2,6
Ege Denizi - [128.61 km] Datça (Muğla) 13:37:25 06-12-2024 35,585 27,03333 5,32 2,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 13:37:25 06-12-2024 35,4842 26,8153 18,3 2,9
Kuşadası (Aydın) 13:34:34 06-12-2024 37,82556 27,35056 10,4 1,4
Kemah (Erzincan) 13:15:40 06-12-2024 39,62528 38,70278 11,8 1
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:01:29 06-12-2024 39,3215 29,3353 0 1,5
Emirdağ (Afyonkarahisar) 13:01:12 06-12-2024 39,045 31,07694 6,79 0,5
Ege Denizi - [33.87 km] Bodrum (Muğla) 12:52:33 06-12-2024 36,94833 26,88528 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:50:35 06-12-2024 39,40528 28,00139 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:43:10 06-12-2024 39,48417 28,11333 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:41:29 06-12-2024 39,50639 28,17111 7 1,1
İspir (Erzurum) 12:40:56 06-12-2024 40,59278 40,93083 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:38:27 06-12-2024 39,50528 28,15306 7 1
Muradiye (Van) 12:19:19 06-12-2024 39,075 43,6875 7 1,4
AKDENIZ 12:15:18 06-12-2024 36,3002 34,3635 20 1,5
Kiğı (Bingöl) 12:07:24 06-12-2024 39,39806 40,33528 6,93 1,8
Baskil (Elazığ) 12:06:53 06-12-2024 38,41833 38,85778 7 1,4
ARISU-MAZIDAGI (MARDIN) 12:03:25 06-12-2024 37,4967 40,3038 6,9 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:02:49 06-12-2024 38,24833 37,41833 7 1,6
IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:02:48 06-12-2024 38,251 37,4367 8,1 1,8
SINOP ACIKLARI (KARADENIZ) 11:51:19 06-12-2024 42,5425 34,7082 1,7 2,4
Doğanşehir (Malatya) 11:43:13 06-12-2024 38,04306 37,70222 7,23 1,7
Ege Denizi - [33.83 km] Bodrum (Muğla) 11:31:12 06-12-2024 36,975 26,88056 7,04 2,5
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 11:31:12 06-12-2024 36,9373 26,8777 5,4 2,6
KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) 11:23:54 06-12-2024 37,1528 27,828 8,1 2,1
Milas (Muğla) 11:23:53 06-12-2024 37,15528 27,805 7,2 2
Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.58 km] Bodrum (Muğla) 11:05:34 06-12-2024 36,9825 27,00667 9,04 1,7
Ege Denizi - [35.53 km] Bodrum (Muğla) 10:52:15 06-12-2024 36,94444 26,86722 7,1 1,5
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 10:39:19 06-12-2024 36,8708 26,8635 8,2 2,9
Ege Denizi - [32.37 km] Bodrum (Muğla) 10:39:17 06-12-2024 36,9125 26,915 7,08 3
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 10:38:19 06-12-2024 36,9338 26,9768 30,9 2,2
Ege Denizi - [38.07 km] Bodrum (Muğla) 10:38:17 06-12-2024 36,90056 26,8525 7 2,2
Varto (Muş) 10:15:57 06-12-2024 39,32139 41,21806 7 2
ALABALIK-VARTO (MUS) 10:15:56 06-12-2024 39,2997 41,1427 10,6 1,8
Kale (Malatya) 10:11:45 06-12-2024 38,36917 38,77139 7 1,6
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 09:58:37 06-12-2024 36,9963 26,9 9,7 2,2
Kale (Malatya) 09:53:25 06-12-2024 38,35972 38,69806 7 1,6
Darende (Malatya) 09:48:27 06-12-2024 38,40278 37,61028 7 1,4
YENIKOY-(MUGLA) 09:35:41 06-12-2024 37,1483 28,4333 23,7 1,7
İliç (Erzincan) 08:29:44 06-12-2024 39,42139 38,66806 6,98 1,4
Ege Denizi - [58.04 km] Datça (Muğla) 08:21:51 06-12-2024 36,34139 26,96917 36,06 2,8
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 08:21:49 06-12-2024 36,3827 27,1057 105,5 3,4
Doğanşehir (Malatya) 08:13:15 06-12-2024 38,07556 37,74417 8,7 2
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:13:15 06-12-2024 38,0645 37,7602 8 2,1
Akdeniz - [57.02 km] Gazipaşa (Antalya) 07:22:54 06-12-2024 35,85667 31,89583 25,18 2,9
AKDENIZ 07:22:52 06-12-2024 35,853 31,793 23,4 3,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:43:18 06-12-2024 38,07139 37,26306 7,01 1,6
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:43:17 06-12-2024 38,0597 37,2375 8 1,6
Ezine (Çanakkale) 06:04:12 06-12-2024 39,69139 26,3825 6,86 1,6
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 06:04:11 06-12-2024 39,6898 26,374 5,4 1,7
İliç (Erzincan) 04:51:44 06-12-2024 39,43722 38,64028 8,24 1,1
DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) 04:51:43 06-12-2024 39,4375 38,6387 7,9 1,5
YUNANISTAN 04:47:11 06-12-2024 39,1803 23,766 13,3 3,1
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 04:18:40 06-12-2024 39,6807 26,3723 14,3 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:51:43 06-12-2024 37,50806 37,24333 8,86 1,1
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 02:25:23 06-12-2024 40,2882 26,9972 7,9 2,4
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 01:37:20 06-12-2024 39,6908 26,3565 13 1,4
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:30:22 06-12-2024 38,1417 37,8058 5,4 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:27:16 06-12-2024 38,08639 37,095 7,38 1,3
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:27:15 06-12-2024 38,1087 37,1425 12,4 1,4
Çermik (Diyarbakır) 01:20:32 06-12-2024 37,89278 39,52528 7 1,2
Kale (Malatya) 01:06:39 06-12-2024 38,36889 38,79472 6,84 1
BOZCAVUS-ARICAK (ELAZIG) 00:54:52 06-12-2024 38,5433 40,1948 3,7 1,8
Arıcak (Elazığ) 00:54:17 06-12-2024 38,54417 40,18556 6,19 2,2
GORUNDU-ARICAK (ELAZIG) 00:54:16 06-12-2024 38,5553 40,2123 16,9 2,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yakutiye (Erzurum) 23:23:49 06-12-2024 40,22611 41,45167 7,33 1,8
Akdeniz 22:56:37 06-12-2024 35,54556 32,33333 38,26 2,3
AKDENIZ 22:56:37 06-12-2024 35,5245 32,5088 49,9 2,4
Marmara Denizi - [09.63 km] Marmara (Balıkesir) 22:09:20 06-12-2024 40,67889 27,46194 8,3 1,9
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 22:09:20 06-12-2024 40,6652 27,4722 4,5 2,1
Erdemli (Mersin) 21:43:15 06-12-2024 36,73667 34,36972 6,9 1,9
KARAYAKUP-ERDEMLI (MERSIN) 21:43:15 06-12-2024 36,7663 34,3595 9,9 2,1
Sivrice (Elazığ) 21:31:24 06-12-2024 38,43611 39,2475 6,99 2
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 21:31:23 06-12-2024 38,4693 39,244 7,2 2
Merkez (Erzincan) 21:19:43 06-12-2024 39,66806 39,52583 6,03 3,1
GULLUCE-(ERZINCAN) 21:19:42 06-12-2024 39,6813 39,5238 5 3,3
Arguvan (Malatya) 20:56:25 06-12-2024 38,74167 38,22306 7 1,4
BOZBURUN-ARGUVAN (MALATYA) 20:56:24 06-12-2024 38,6753 38,2773 4,3 1,4
Kale (Malatya) 20:03:27 06-12-2024 38,36278 38,74722 7 1
Ege Denizi - [32.34 km] Bodrum (Muğla) 20:01:09 06-12-2024 36,96917 26,89833 6,73 1,7
Van Gölü - [14.68 km] Adilcevaz (Bitlis) 19:52:47 06-12-2024 38,66056 42,96861 7,2 2,4
VAN GOLU 19:52:46 06-12-2024 38,6333 42,9758 5 2,6
Battalgazi (Malatya) 19:45:49 06-12-2024 38,16417 38,58111 7 1,9
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 19:45:48 06-12-2024 38,1992 38,6267 2,5 2
YUNANISTAN 19:41:13 06-12-2024 40,1865 23,3867 20 2,5
Honaz (Denizli) 18:51:09 06-12-2024 37,77528 29,34806 7 1,2
Kargı (Çorum) 18:07:21 06-12-2024 41,1125 34,31056 11,7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 18:07:14 06-12-2024 38,08139 38,37556 7,68 1,6
Merkez (Kırşehir) 18:02:39 06-12-2024 39,23833 34,045 7,13 1,2
Biga (Çanakkale) 17:50:37 06-12-2024 40,29417 27,00278 9,2 2,7
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 17:50:37 06-12-2024 40,2865 27,0023 13,7 3
Honaz (Denizli) 17:25:06 06-12-2024 37,75778 29,35944 7,03 2,1
AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) 17:25:06 06-12-2024 37,7692 29,366 5,5 2,4
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [20.84 km] Çeşme (İzmir) 16:37:43 06-12-2024 38,22222 26,02694 9,7 1,8
AKDENIZ 16:37:37 06-12-2024 35,796 31,283 5 2,6
Ege Denizi - [33.74 km] Bodrum (Muğla) 16:28:58 06-12-2024 36,93694 26,89 6,78 2,3
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 16:28:57 06-12-2024 36,9125 26,8173 6 2,4
Ege Denizi - [123.41 km] Datça (Muğla) 16:16:25 06-12-2024 35,625 27,07028 5,26 2,8
AKDENIZ 16:16:24 06-12-2024 35,5293 26,7468 13,5 3,2
Elmadağ (Ankara) 16:03:47 06-12-2024 39,86722 33,1575 7,51 1,1
Ege Denizi - [34.82 km] Bodrum (Muğla) 15:59:40 06-12-2024 36,93972 26,87667 6,44 1,6
Ege Denizi - [37.15 km] Bodrum (Muğla) 15:47:39 06-12-2024 36,93167 26,85222 7,01 2
Korkuteli (Antalya) 15:40:51 06-12-2024 36,95722 30,44889 7 1,6
YOGURTCULAR-(SIRNAK) 15:40:22 06-12-2024 37,4917 42,495 5 1,8
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.48 km] Menemen (İzmir) 14:45:19 06-12-2024 38,50056 26,78722 7 1,4
Güney (Denizli) 14:34:18 06-12-2024 38,15694 29,05556 7 1,9
Battalgazi (Malatya) 14:26:03 06-12-2024 38,18194 38,53139 7 1,8
ULUKOY-(MALATYA) 14:26:03 06-12-2024 38,1823 38,54 8,4 2
Sarayköy (Denizli) 14:24:09 06-12-2024 37,91056 28,80722 8,12 1,7
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 14:24:08 06-12-2024 37,9088 28,7738 14,9 1,9
ALISAR-AKPINAR (KIRSEHIR) 14:11:15 06-12-2024 39,4543 34,07 10 1,1
Merkez (Kırşehir) 14:11:13 06-12-2024 39,26889 34,13389 7,06 0,8
Van Gölü - [14.02 km] Adilcevaz (Bitlis) 14:09:04 06-12-2024 38,66556 42,975 9,98 2,5
VAN GOLU 14:09:04 06-12-2024 38,6638 42,9588 8,6 2,5
Pomorie, Burgaz (Bulgaristan) - [74.20 km] Kofçaz (Kırklareli) 14:04:44 06-12-2024 42,73222 27,46472 5,24 1,8
GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) 14:00:27 06-12-2024 38,611 30,8152 2,5 1,5
Van Gölü - [13.70 km] Adilcevaz (Bitlis) 13:38:24 06-12-2024 38,67083 42,96278 7,03 2,5
VAN GOLU 13:38:24 06-12-2024 38,6497 43,0235 5 2,6
Ege Denizi - [128.61 km] Datça (Muğla) 13:37:25 06-12-2024 35,585 27,03333 5,32 2,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 13:37:25 06-12-2024 35,4842 26,8153 18,3 2,9
Kuşadası (Aydın) 13:34:34 06-12-2024 37,82556 27,35056 10,4 1,4
Kemah (Erzincan) 13:15:40 06-12-2024 39,62528 38,70278 11,8 1
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:01:29 06-12-2024 39,3215 29,3353 0 1,5
Emirdağ (Afyonkarahisar) 13:01:12 06-12-2024 39,045 31,07694 6,79 0,5
Ege Denizi - [33.87 km] Bodrum (Muğla) 12:52:33 06-12-2024 36,94833 26,88528 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:50:35 06-12-2024 39,40528 28,00139 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:43:10 06-12-2024 39,48417 28,11333 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:41:29 06-12-2024 39,50639 28,17111 7 1,1
İspir (Erzurum) 12:40:56 06-12-2024 40,59278 40,93083 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:38:27 06-12-2024 39,50528 28,15306 7 1
Muradiye (Van) 12:19:19 06-12-2024 39,075 43,6875 7 1,4
AKDENIZ 12:15:18 06-12-2024 36,3002 34,3635 20 1,5
Kiğı (Bingöl) 12:07:24 06-12-2024 39,39806 40,33528 6,93 1,8
Baskil (Elazığ) 12:06:53 06-12-2024 38,41833 38,85778 7 1,4
ARISU-MAZIDAGI (MARDIN) 12:03:25 06-12-2024 37,4967 40,3038 6,9 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:02:49 06-12-2024 38,24833 37,41833 7 1,6
IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:02:48 06-12-2024 38,251 37,4367 8,1 1,8
SINOP ACIKLARI (KARADENIZ) 11:51:19 06-12-2024 42,5425 34,7082 1,7 2,4
Doğanşehir (Malatya) 11:43:13 06-12-2024 38,04306 37,70222 7,23 1,7
Ege Denizi - [33.83 km] Bodrum (Muğla) 11:31:12 06-12-2024 36,975 26,88056 7,04 2,5
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 11:31:12 06-12-2024 36,9373 26,8777 5,4 2,6
KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) 11:23:54 06-12-2024 37,1528 27,828 8,1 2,1
Milas (Muğla) 11:23:53 06-12-2024 37,15528 27,805 7,2 2
Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.58 km] Bodrum (Muğla) 11:05:34 06-12-2024 36,9825 27,00667 9,04 1,7
Ege Denizi - [35.53 km] Bodrum (Muğla) 10:52:15 06-12-2024 36,94444 26,86722 7,1 1,5
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 10:39:19 06-12-2024 36,8708 26,8635 8,2 2,9
Ege Denizi - [32.37 km] Bodrum (Muğla) 10:39:17 06-12-2024 36,9125 26,915 7,08 3
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 10:38:19 06-12-2024 36,9338 26,9768 30,9 2,2
Ege Denizi - [38.07 km] Bodrum (Muğla) 10:38:17 06-12-2024 36,90056 26,8525 7 2,2
Varto (Muş) 10:15:57 06-12-2024 39,32139 41,21806 7 2
ALABALIK-VARTO (MUS) 10:15:56 06-12-2024 39,2997 41,1427 10,6 1,8
Kale (Malatya) 10:11:45 06-12-2024 38,36917 38,77139 7 1,6
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 09:58:37 06-12-2024 36,9963 26,9 9,7 2,2
Kale (Malatya) 09:53:25 06-12-2024 38,35972 38,69806 7 1,6
Darende (Malatya) 09:48:27 06-12-2024 38,40278 37,61028 7 1,4
YENIKOY-(MUGLA) 09:35:41 06-12-2024 37,1483 28,4333 23,7 1,7
İliç (Erzincan) 08:29:44 06-12-2024 39,42139 38,66806 6,98 1,4
Ege Denizi - [58.04 km] Datça (Muğla) 08:21:51 06-12-2024 36,34139 26,96917 36,06 2,8
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 08:21:49 06-12-2024 36,3827 27,1057 105,5 3,4
Doğanşehir (Malatya) 08:13:15 06-12-2024 38,07556 37,74417 8,7 2
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:13:15 06-12-2024 38,0645 37,7602 8 2,1
Akdeniz - [57.02 km] Gazipaşa (Antalya) 07:22:54 06-12-2024 35,85667 31,89583 25,18 2,9
AKDENIZ 07:22:52 06-12-2024 35,853 31,793 23,4 3,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:43:18 06-12-2024 38,07139 37,26306 7,01 1,6
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:43:17 06-12-2024 38,0597 37,2375 8 1,6
Ezine (Çanakkale) 06:04:12 06-12-2024 39,69139 26,3825 6,86 1,6
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 06:04:11 06-12-2024 39,6898 26,374 5,4 1,7
İliç (Erzincan) 04:51:44 06-12-2024 39,43722 38,64028 8,24 1,1
DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) 04:51:43 06-12-2024 39,4375 38,6387 7,9 1,5
YUNANISTAN 04:47:11 06-12-2024 39,1803 23,766 13,3 3,1
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 04:18:40 06-12-2024 39,6807 26,3723 14,3 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:51:43 06-12-2024 37,50806 37,24333 8,86 1,1
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 02:25:23 06-12-2024 40,2882 26,9972 7,9 2,4
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 01:37:20 06-12-2024 39,6908 26,3565 13 1,4
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:30:22 06-12-2024 38,1417 37,8058 5,4 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:27:16 06-12-2024 38,08639 37,095 7,38 1,3
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:27:15 06-12-2024 38,1087 37,1425 12,4 1,4
Çermik (Diyarbakır) 01:20:32 06-12-2024 37,89278 39,52528 7 1,2
Kale (Malatya) 01:06:39 06-12-2024 38,36889 38,79472 6,84 1
BOZCAVUS-ARICAK (ELAZIG) 00:54:52 06-12-2024 38,5433 40,1948 3,7 1,8
Arıcak (Elazığ) 00:54:17 06-12-2024 38,54417 40,18556 6,19 2,2
GORUNDU-ARICAK (ELAZIG) 00:54:16 06-12-2024 38,5553 40,2123 16,9 2,1

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Çikolataya da hile karıştı: İlaç etken maddesi tespit edildi

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