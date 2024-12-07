Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
07 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yakutiye (Erzurum)
|23:23:49 06-12-2024
|40,22611
|41,45167
|7,33
|1,8
|Akdeniz
|22:56:37 06-12-2024
|35,54556
|32,33333
|38,26
|2,3
|AKDENIZ
|22:56:37 06-12-2024
|35,5245
|32,5088
|49,9
|2,4
|Marmara Denizi - [09.63 km] Marmara (Balıkesir)
|22:09:20 06-12-2024
|40,67889
|27,46194
|8,3
|1,9
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|22:09:20 06-12-2024
|40,6652
|27,4722
|4,5
|2,1
|Erdemli (Mersin)
|21:43:15 06-12-2024
|36,73667
|34,36972
|6,9
|1,9
|KARAYAKUP-ERDEMLI (MERSIN)
|21:43:15 06-12-2024
|36,7663
|34,3595
|9,9
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|21:31:24 06-12-2024
|38,43611
|39,2475
|6,99
|2
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|21:31:23 06-12-2024
|38,4693
|39,244
|7,2
|2
|Merkez (Erzincan)
|21:19:43 06-12-2024
|39,66806
|39,52583
|6,03
|3,1
|GULLUCE-(ERZINCAN)
|21:19:42 06-12-2024
|39,6813
|39,5238
|5
|3,3
|Arguvan (Malatya)
|20:56:25 06-12-2024
|38,74167
|38,22306
|7
|1,4
|BOZBURUN-ARGUVAN (MALATYA)
|20:56:24 06-12-2024
|38,6753
|38,2773
|4,3
|1,4
|Kale (Malatya)
|20:03:27 06-12-2024
|38,36278
|38,74722
|7
|1
|Ege Denizi - [32.34 km] Bodrum (Muğla)
|20:01:09 06-12-2024
|36,96917
|26,89833
|6,73
|1,7
|Van Gölü - [14.68 km] Adilcevaz (Bitlis)
|19:52:47 06-12-2024
|38,66056
|42,96861
|7,2
|2,4
|VAN GOLU
|19:52:46 06-12-2024
|38,6333
|42,9758
|5
|2,6
|Battalgazi (Malatya)
|19:45:49 06-12-2024
|38,16417
|38,58111
|7
|1,9
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|19:45:48 06-12-2024
|38,1992
|38,6267
|2,5
|2
|YUNANISTAN
|19:41:13 06-12-2024
|40,1865
|23,3867
|20
|2,5
|Honaz (Denizli)
|18:51:09 06-12-2024
|37,77528
|29,34806
|7
|1,2
|Kargı (Çorum)
|18:07:21 06-12-2024
|41,1125
|34,31056
|11,7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:07:14 06-12-2024
|38,08139
|38,37556
|7,68
|1,6
|Merkez (Kırşehir)
|18:02:39 06-12-2024
|39,23833
|34,045
|7,13
|1,2
|Biga (Çanakkale)
|17:50:37 06-12-2024
|40,29417
|27,00278
|9,2
|2,7
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|17:50:37 06-12-2024
|40,2865
|27,0023
|13,7
|3
|Honaz (Denizli)
|17:25:06 06-12-2024
|37,75778
|29,35944
|7,03
|2,1
|AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)
|17:25:06 06-12-2024
|37,7692
|29,366
|5,5
|2,4
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [20.84 km] Çeşme (İzmir)
|16:37:43 06-12-2024
|38,22222
|26,02694
|9,7
|1,8
|AKDENIZ
|16:37:37 06-12-2024
|35,796
|31,283
|5
|2,6
|Ege Denizi - [33.74 km] Bodrum (Muğla)
|16:28:58 06-12-2024
|36,93694
|26,89
|6,78
|2,3
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|16:28:57 06-12-2024
|36,9125
|26,8173
|6
|2,4
|Ege Denizi - [123.41 km] Datça (Muğla)
|16:16:25 06-12-2024
|35,625
|27,07028
|5,26
|2,8
|AKDENIZ
|16:16:24 06-12-2024
|35,5293
|26,7468
|13,5
|3,2
|Elmadağ (Ankara)
|16:03:47 06-12-2024
|39,86722
|33,1575
|7,51
|1,1
|Ege Denizi - [34.82 km] Bodrum (Muğla)
|15:59:40 06-12-2024
|36,93972
|26,87667
|6,44
|1,6
|Ege Denizi - [37.15 km] Bodrum (Muğla)
|15:47:39 06-12-2024
|36,93167
|26,85222
|7,01
|2
|Korkuteli (Antalya)
|15:40:51 06-12-2024
|36,95722
|30,44889
|7
|1,6
|YOGURTCULAR-(SIRNAK)
|15:40:22 06-12-2024
|37,4917
|42,495
|5
|1,8
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.48 km] Menemen (İzmir)
|14:45:19 06-12-2024
|38,50056
|26,78722
|7
|1,4
|Güney (Denizli)
|14:34:18 06-12-2024
|38,15694
|29,05556
|7
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|14:26:03 06-12-2024
|38,18194
|38,53139
|7
|1,8
|ULUKOY-(MALATYA)
|14:26:03 06-12-2024
|38,1823
|38,54
|8,4
|2
|Sarayköy (Denizli)
|14:24:09 06-12-2024
|37,91056
|28,80722
|8,12
|1,7
|TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|14:24:08 06-12-2024
|37,9088
|28,7738
|14,9
|1,9
|ALISAR-AKPINAR (KIRSEHIR)
|14:11:15 06-12-2024
|39,4543
|34,07
|10
|1,1
|Merkez (Kırşehir)
|14:11:13 06-12-2024
|39,26889
|34,13389
|7,06
|0,8
|Van Gölü - [14.02 km] Adilcevaz (Bitlis)
|14:09:04 06-12-2024
|38,66556
|42,975
|9,98
|2,5
|VAN GOLU
|14:09:04 06-12-2024
|38,6638
|42,9588
|8,6
|2,5
|Pomorie, Burgaz (Bulgaristan) - [74.20 km] Kofçaz (Kırklareli)
|14:04:44 06-12-2024
|42,73222
|27,46472
|5,24
|1,8
|GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR)
|14:00:27 06-12-2024
|38,611
|30,8152
|2,5
|1,5
|Van Gölü - [13.70 km] Adilcevaz (Bitlis)
|13:38:24 06-12-2024
|38,67083
|42,96278
|7,03
|2,5
|VAN GOLU
|13:38:24 06-12-2024
|38,6497
|43,0235
|5
|2,6
|Ege Denizi - [128.61 km] Datça (Muğla)
|13:37:25 06-12-2024
|35,585
|27,03333
|5,32
|2,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|13:37:25 06-12-2024
|35,4842
|26,8153
|18,3
|2,9
|Kuşadası (Aydın)
|13:34:34 06-12-2024
|37,82556
|27,35056
|10,4
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|13:15:40 06-12-2024
|39,62528
|38,70278
|11,8
|1
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|13:01:29 06-12-2024
|39,3215
|29,3353
|0
|1,5
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|13:01:12 06-12-2024
|39,045
|31,07694
|6,79
|0,5
|Ege Denizi - [33.87 km] Bodrum (Muğla)
|12:52:33 06-12-2024
|36,94833
|26,88528
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:50:35 06-12-2024
|39,40528
|28,00139
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:43:10 06-12-2024
|39,48417
|28,11333
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:41:29 06-12-2024
|39,50639
|28,17111
|7
|1,1
|İspir (Erzurum)
|12:40:56 06-12-2024
|40,59278
|40,93083
|7
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:38:27 06-12-2024
|39,50528
|28,15306
|7
|1
|Muradiye (Van)
|12:19:19 06-12-2024
|39,075
|43,6875
|7
|1,4
|AKDENIZ
|12:15:18 06-12-2024
|36,3002
|34,3635
|20
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|12:07:24 06-12-2024
|39,39806
|40,33528
|6,93
|1,8
|Baskil (Elazığ)
|12:06:53 06-12-2024
|38,41833
|38,85778
|7
|1,4
|ARISU-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:03:25 06-12-2024
|37,4967
|40,3038
|6,9
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:02:49 06-12-2024
|38,24833
|37,41833
|7
|1,6
|IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:02:48 06-12-2024
|38,251
|37,4367
|8,1
|1,8
|SINOP ACIKLARI (KARADENIZ)
|11:51:19 06-12-2024
|42,5425
|34,7082
|1,7
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|11:43:13 06-12-2024
|38,04306
|37,70222
|7,23
|1,7
|Ege Denizi - [33.83 km] Bodrum (Muğla)
|11:31:12 06-12-2024
|36,975
|26,88056
|7,04
|2,5
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|11:31:12 06-12-2024
|36,9373
|26,8777
|5,4
|2,6
|KARACAHISAR-MILAS (MUGLA)
|11:23:54 06-12-2024
|37,1528
|27,828
|8,1
|2,1
|Milas (Muğla)
|11:23:53 06-12-2024
|37,15528
|27,805
|7,2
|2
|Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.58 km] Bodrum (Muğla)
|11:05:34 06-12-2024
|36,9825
|27,00667
|9,04
|1,7
|Ege Denizi - [35.53 km] Bodrum (Muğla)
|10:52:15 06-12-2024
|36,94444
|26,86722
|7,1
|1,5
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|10:39:19 06-12-2024
|36,8708
|26,8635
|8,2
|2,9
|Ege Denizi - [32.37 km] Bodrum (Muğla)
|10:39:17 06-12-2024
|36,9125
|26,915
|7,08
|3
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|10:38:19 06-12-2024
|36,9338
|26,9768
|30,9
|2,2
|Ege Denizi - [38.07 km] Bodrum (Muğla)
|10:38:17 06-12-2024
|36,90056
|26,8525
|7
|2,2
|Varto (Muş)
|10:15:57 06-12-2024
|39,32139
|41,21806
|7
|2
|ALABALIK-VARTO (MUS)
|10:15:56 06-12-2024
|39,2997
|41,1427
|10,6
|1,8
|Kale (Malatya)
|10:11:45 06-12-2024
|38,36917
|38,77139
|7
|1,6
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|09:58:37 06-12-2024
|36,9963
|26,9
|9,7
|2,2
|Kale (Malatya)
|09:53:25 06-12-2024
|38,35972
|38,69806
|7
|1,6
|Darende (Malatya)
|09:48:27 06-12-2024
|38,40278
|37,61028
|7
|1,4
|YENIKOY-(MUGLA)
|09:35:41 06-12-2024
|37,1483
|28,4333
|23,7
|1,7
|İliç (Erzincan)
|08:29:44 06-12-2024
|39,42139
|38,66806
|6,98
|1,4
|Ege Denizi - [58.04 km] Datça (Muğla)
|08:21:51 06-12-2024
|36,34139
|26,96917
|36,06
|2,8
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|08:21:49 06-12-2024
|36,3827
|27,1057
|105,5
|3,4
|Doğanşehir (Malatya)
|08:13:15 06-12-2024
|38,07556
|37,74417
|8,7
|2
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:13:15 06-12-2024
|38,0645
|37,7602
|8
|2,1
|Akdeniz - [57.02 km] Gazipaşa (Antalya)
|07:22:54 06-12-2024
|35,85667
|31,89583
|25,18
|2,9
|AKDENIZ
|07:22:52 06-12-2024
|35,853
|31,793
|23,4
|3,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:43:18 06-12-2024
|38,07139
|37,26306
|7,01
|1,6
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|06:43:17 06-12-2024
|38,0597
|37,2375
|8
|1,6
|Ezine (Çanakkale)
|06:04:12 06-12-2024
|39,69139
|26,3825
|6,86
|1,6
|BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
|06:04:11 06-12-2024
|39,6898
|26,374
|5,4
|1,7
|İliç (Erzincan)
|04:51:44 06-12-2024
|39,43722
|38,64028
|8,24
|1,1
|DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN)
|04:51:43 06-12-2024
|39,4375
|38,6387
|7,9
|1,5
|YUNANISTAN
|04:47:11 06-12-2024
|39,1803
|23,766
|13,3
|3,1
|BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)
|04:18:40 06-12-2024
|39,6807
|26,3723
|14,3
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:51:43 06-12-2024
|37,50806
|37,24333
|8,86
|1,1
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|02:25:23 06-12-2024
|40,2882
|26,9972
|7,9
|2,4
|BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
|01:37:20 06-12-2024
|39,6908
|26,3565
|13
|1,4
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01:30:22 06-12-2024
|38,1417
|37,8058
|5,4
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:27:16 06-12-2024
|38,08639
|37,095
|7,38
|1,3
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:27:15 06-12-2024
|38,1087
|37,1425
|12,4
|1,4
|Çermik (Diyarbakır)
|01:20:32 06-12-2024
|37,89278
|39,52528
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|01:06:39 06-12-2024
|38,36889
|38,79472
|6,84
|1
|BOZCAVUS-ARICAK (ELAZIG)
|00:54:52 06-12-2024
|38,5433
|40,1948
|3,7
|1,8
|Arıcak (Elazığ)
|00:54:17 06-12-2024
|38,54417
|40,18556
|6,19
|2,2
|GORUNDU-ARICAK (ELAZIG)
|00:54:16 06-12-2024
|38,5553
|40,2123
|16,9
|2,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yakutiye (Erzurum)
|23:23:49 06-12-2024
|40,22611
|41,45167
|7,33
|1,8
|Akdeniz
|22:56:37 06-12-2024
|35,54556
|32,33333
|38,26
|2,3
|AKDENIZ
|22:56:37 06-12-2024
|35,5245
|32,5088
|49,9
|2,4
|Marmara Denizi - [09.63 km] Marmara (Balıkesir)
|22:09:20 06-12-2024
|40,67889
|27,46194
|8,3
|1,9
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|22:09:20 06-12-2024
|40,6652
|27,4722
|4,5
|2,1
|Erdemli (Mersin)
|21:43:15 06-12-2024
|36,73667
|34,36972
|6,9
|1,9
|KARAYAKUP-ERDEMLI (MERSIN)
|21:43:15 06-12-2024
|36,7663
|34,3595
|9,9
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|21:31:24 06-12-2024
|38,43611
|39,2475
|6,99
|2
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|21:31:23 06-12-2024
|38,4693
|39,244
|7,2
|2
|Merkez (Erzincan)
|21:19:43 06-12-2024
|39,66806
|39,52583
|6,03
|3,1
|GULLUCE-(ERZINCAN)
|21:19:42 06-12-2024
|39,6813
|39,5238
|5
|3,3
|Arguvan (Malatya)
|20:56:25 06-12-2024
|38,74167
|38,22306
|7
|1,4
|BOZBURUN-ARGUVAN (MALATYA)
|20:56:24 06-12-2024
|38,6753
|38,2773
|4,3
|1,4
|Kale (Malatya)
|20:03:27 06-12-2024
|38,36278
|38,74722
|7
|1
|Ege Denizi - [32.34 km] Bodrum (Muğla)
|20:01:09 06-12-2024
|36,96917
|26,89833
|6,73
|1,7
|Van Gölü - [14.68 km] Adilcevaz (Bitlis)
|19:52:47 06-12-2024
|38,66056
|42,96861
|7,2
|2,4
|VAN GOLU
|19:52:46 06-12-2024
|38,6333
|42,9758
|5
|2,6
|Battalgazi (Malatya)
|19:45:49 06-12-2024
|38,16417
|38,58111
|7
|1,9
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|19:45:48 06-12-2024
|38,1992
|38,6267
|2,5
|2
|YUNANISTAN
|19:41:13 06-12-2024
|40,1865
|23,3867
|20
|2,5
|Honaz (Denizli)
|18:51:09 06-12-2024
|37,77528
|29,34806
|7
|1,2
|Kargı (Çorum)
|18:07:21 06-12-2024
|41,1125
|34,31056
|11,7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:07:14 06-12-2024
|38,08139
|38,37556
|7,68
|1,6
|Merkez (Kırşehir)
|18:02:39 06-12-2024
|39,23833
|34,045
|7,13
|1,2
|Biga (Çanakkale)
|17:50:37 06-12-2024
|40,29417
|27,00278
|9,2
|2,7
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|17:50:37 06-12-2024
|40,2865
|27,0023
|13,7
|3
|Honaz (Denizli)
|17:25:06 06-12-2024
|37,75778
|29,35944
|7,03
|2,1
|AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)
|17:25:06 06-12-2024
|37,7692
|29,366
|5,5
|2,4
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [20.84 km] Çeşme (İzmir)
|16:37:43 06-12-2024
|38,22222
|26,02694
|9,7
|1,8
|AKDENIZ
|16:37:37 06-12-2024
|35,796
|31,283
|5
|2,6
|Ege Denizi - [33.74 km] Bodrum (Muğla)
|16:28:58 06-12-2024
|36,93694
|26,89
|6,78
|2,3
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|16:28:57 06-12-2024
|36,9125
|26,8173
|6
|2,4
|Ege Denizi - [123.41 km] Datça (Muğla)
|16:16:25 06-12-2024
|35,625
|27,07028
|5,26
|2,8
|AKDENIZ
|16:16:24 06-12-2024
|35,5293
|26,7468
|13,5
|3,2
|Elmadağ (Ankara)
|16:03:47 06-12-2024
|39,86722
|33,1575
|7,51
|1,1
|Ege Denizi - [34.82 km] Bodrum (Muğla)
|15:59:40 06-12-2024
|36,93972
|26,87667
|6,44
|1,6
|Ege Denizi - [37.15 km] Bodrum (Muğla)
|15:47:39 06-12-2024
|36,93167
|26,85222
|7,01
|2
|Korkuteli (Antalya)
|15:40:51 06-12-2024
|36,95722
|30,44889
|7
|1,6
|YOGURTCULAR-(SIRNAK)
|15:40:22 06-12-2024
|37,4917
|42,495
|5
|1,8
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.48 km] Menemen (İzmir)
|14:45:19 06-12-2024
|38,50056
|26,78722
|7
|1,4
|Güney (Denizli)
|14:34:18 06-12-2024
|38,15694
|29,05556
|7
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|14:26:03 06-12-2024
|38,18194
|38,53139
|7
|1,8
|ULUKOY-(MALATYA)
|14:26:03 06-12-2024
|38,1823
|38,54
|8,4
|2
|Sarayköy (Denizli)
|14:24:09 06-12-2024
|37,91056
|28,80722
|8,12
|1,7
|TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|14:24:08 06-12-2024
|37,9088
|28,7738
|14,9
|1,9
|ALISAR-AKPINAR (KIRSEHIR)
|14:11:15 06-12-2024
|39,4543
|34,07
|10
|1,1
|Merkez (Kırşehir)
|14:11:13 06-12-2024
|39,26889
|34,13389
|7,06
|0,8
|Van Gölü - [14.02 km] Adilcevaz (Bitlis)
|14:09:04 06-12-2024
|38,66556
|42,975
|9,98
|2,5
|VAN GOLU
|14:09:04 06-12-2024
|38,6638
|42,9588
|8,6
|2,5
|Pomorie, Burgaz (Bulgaristan) - [74.20 km] Kofçaz (Kırklareli)
|14:04:44 06-12-2024
|42,73222
|27,46472
|5,24
|1,8
|GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR)
|14:00:27 06-12-2024
|38,611
|30,8152
|2,5
|1,5
|Van Gölü - [13.70 km] Adilcevaz (Bitlis)
|13:38:24 06-12-2024
|38,67083
|42,96278
|7,03
|2,5
|VAN GOLU
|13:38:24 06-12-2024
|38,6497
|43,0235
|5
|2,6
|Ege Denizi - [128.61 km] Datça (Muğla)
|13:37:25 06-12-2024
|35,585
|27,03333
|5,32
|2,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|13:37:25 06-12-2024
|35,4842
|26,8153
|18,3
|2,9
|Kuşadası (Aydın)
|13:34:34 06-12-2024
|37,82556
|27,35056
|10,4
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|13:15:40 06-12-2024
|39,62528
|38,70278
|11,8
|1
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|13:01:29 06-12-2024
|39,3215
|29,3353
|0
|1,5
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|13:01:12 06-12-2024
|39,045
|31,07694
|6,79
|0,5
|Ege Denizi - [33.87 km] Bodrum (Muğla)
|12:52:33 06-12-2024
|36,94833
|26,88528
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:50:35 06-12-2024
|39,40528
|28,00139
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:43:10 06-12-2024
|39,48417
|28,11333
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:41:29 06-12-2024
|39,50639
|28,17111
|7
|1,1
|İspir (Erzurum)
|12:40:56 06-12-2024
|40,59278
|40,93083
|7
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:38:27 06-12-2024
|39,50528
|28,15306
|7
|1
|Muradiye (Van)
|12:19:19 06-12-2024
|39,075
|43,6875
|7
|1,4
|AKDENIZ
|12:15:18 06-12-2024
|36,3002
|34,3635
|20
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|12:07:24 06-12-2024
|39,39806
|40,33528
|6,93
|1,8
|Baskil (Elazığ)
|12:06:53 06-12-2024
|38,41833
|38,85778
|7
|1,4
|ARISU-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:03:25 06-12-2024
|37,4967
|40,3038
|6,9
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:02:49 06-12-2024
|38,24833
|37,41833
|7
|1,6
|IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:02:48 06-12-2024
|38,251
|37,4367
|8,1
|1,8
|SINOP ACIKLARI (KARADENIZ)
|11:51:19 06-12-2024
|42,5425
|34,7082
|1,7
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|11:43:13 06-12-2024
|38,04306
|37,70222
|7,23
|1,7
|Ege Denizi - [33.83 km] Bodrum (Muğla)
|11:31:12 06-12-2024
|36,975
|26,88056
|7,04
|2,5
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|11:31:12 06-12-2024
|36,9373
|26,8777
|5,4
|2,6
|KARACAHISAR-MILAS (MUGLA)
|11:23:54 06-12-2024
|37,1528
|27,828
|8,1
|2,1
|Milas (Muğla)
|11:23:53 06-12-2024
|37,15528
|27,805
|7,2
|2
|Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.58 km] Bodrum (Muğla)
|11:05:34 06-12-2024
|36,9825
|27,00667
|9,04
|1,7
|Ege Denizi - [35.53 km] Bodrum (Muğla)
|10:52:15 06-12-2024
|36,94444
|26,86722
|7,1
|1,5
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|10:39:19 06-12-2024
|36,8708
|26,8635
|8,2
|2,9
|Ege Denizi - [32.37 km] Bodrum (Muğla)
|10:39:17 06-12-2024
|36,9125
|26,915
|7,08
|3
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|10:38:19 06-12-2024
|36,9338
|26,9768
|30,9
|2,2
|Ege Denizi - [38.07 km] Bodrum (Muğla)
|10:38:17 06-12-2024
|36,90056
|26,8525
|7
|2,2
|Varto (Muş)
|10:15:57 06-12-2024
|39,32139
|41,21806
|7
|2
|ALABALIK-VARTO (MUS)
|10:15:56 06-12-2024
|39,2997
|41,1427
|10,6
|1,8
|Kale (Malatya)
|10:11:45 06-12-2024
|38,36917
|38,77139
|7
|1,6
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|09:58:37 06-12-2024
|36,9963
|26,9
|9,7
|2,2
|Kale (Malatya)
|09:53:25 06-12-2024
|38,35972
|38,69806
|7
|1,6
|Darende (Malatya)
|09:48:27 06-12-2024
|38,40278
|37,61028
|7
|1,4
|YENIKOY-(MUGLA)
|09:35:41 06-12-2024
|37,1483
|28,4333
|23,7
|1,7
|İliç (Erzincan)
|08:29:44 06-12-2024
|39,42139
|38,66806
|6,98
|1,4
|Ege Denizi - [58.04 km] Datça (Muğla)
|08:21:51 06-12-2024
|36,34139
|26,96917
|36,06
|2,8
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|08:21:49 06-12-2024
|36,3827
|27,1057
|105,5
|3,4
|Doğanşehir (Malatya)
|08:13:15 06-12-2024
|38,07556
|37,74417
|8,7
|2
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:13:15 06-12-2024
|38,0645
|37,7602
|8
|2,1
|Akdeniz - [57.02 km] Gazipaşa (Antalya)
|07:22:54 06-12-2024
|35,85667
|31,89583
|25,18
|2,9
|AKDENIZ
|07:22:52 06-12-2024
|35,853
|31,793
|23,4
|3,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:43:18 06-12-2024
|38,07139
|37,26306
|7,01
|1,6
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|06:43:17 06-12-2024
|38,0597
|37,2375
|8
|1,6
|Ezine (Çanakkale)
|06:04:12 06-12-2024
|39,69139
|26,3825
|6,86
|1,6
|BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
|06:04:11 06-12-2024
|39,6898
|26,374
|5,4
|1,7
|İliç (Erzincan)
|04:51:44 06-12-2024
|39,43722
|38,64028
|8,24
|1,1
|DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN)
|04:51:43 06-12-2024
|39,4375
|38,6387
|7,9
|1,5
|YUNANISTAN
|04:47:11 06-12-2024
|39,1803
|23,766
|13,3
|3,1
|BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)
|04:18:40 06-12-2024
|39,6807
|26,3723
|14,3
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:51:43 06-12-2024
|37,50806
|37,24333
|8,86
|1,1
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|02:25:23 06-12-2024
|40,2882
|26,9972
|7,9
|2,4
|BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
|01:37:20 06-12-2024
|39,6908
|26,3565
|13
|1,4
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01:30:22 06-12-2024
|38,1417
|37,8058
|5,4
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:27:16 06-12-2024
|38,08639
|37,095
|7,38
|1,3
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:27:15 06-12-2024
|38,1087
|37,1425
|12,4
|1,4
|Çermik (Diyarbakır)
|01:20:32 06-12-2024
|37,89278
|39,52528
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|01:06:39 06-12-2024
|38,36889
|38,79472
|6,84
|1
|BOZCAVUS-ARICAK (ELAZIG)
|00:54:52 06-12-2024
|38,5433
|40,1948
|3,7
|1,8
|Arıcak (Elazığ)
|00:54:17 06-12-2024
|38,54417
|40,18556
|6,19
|2,2
|GORUNDU-ARICAK (ELAZIG)
|00:54:16 06-12-2024
|38,5553
|40,2123
|16,9
|2,1
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