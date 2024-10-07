Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Ekim 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Ekim 2024

07 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akçadağ (Malatya) 00:26:17 07-10-2024 38,47278 38,05722 7 3
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 23:13:03 06-10-2024 37,79556 37,37361 7 2
Pütürge (Malatya) 22:08:33 06-10-2024 38,22472 39,01889 7 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:15:35 06-10-2024 38,07194 37,25333 7 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 20:28:17 06-10-2024 37,14111 36,67583 7 1,9
Sincik (Adıyaman) 19:12:00 06-10-2024 38,12417 38,54111 7 1,9
Gölbaşı (Adıyaman) 17:41:25 06-10-2024 37,72694 37,51972 9,03 2
Kargı (Çorum) 15:46:43 06-10-2024 41,14556 34,4475 7,99 2,8
Ege Denizi - [51.40 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:43:28 06-10-2024 39,07083 25,78583 12,34 3,1
Ege Denizi - [53.07 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:18:55 06-10-2024 39,05306 25,78806 7 2,3
Ege Denizi - [49.99 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:17:36 06-10-2024 39,06889 25,82806 8,75 1,7
Ege Denizi - [49.15 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:16:07 06-10-2024 39,07417 25,83667 18,34 2,4
Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:08:40 06-10-2024 39,05056 25,82167 24,16 4,2
Tufanbeyli (Adana) 15:07:02 06-10-2024 38,27639 36,38528 7 2
Akyazı (Sakarya) 14:17:21 06-10-2024 40,69944 30,59389 7 2,1
Akyazı (Sakarya) 14:04:38 06-10-2024 40,70917 30,62722 7,88 2,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 13:28:20 06-10-2024 38,03222 37,20278 7 1,9
Tufanbeyli (Adana) 13:04:28 06-10-2024 38,28639 36,37389 7 3,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 11:20:35 06-10-2024 38,00306 37,42667 7 2,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:44:07 06-10-2024 38,20139 37,26583 6,31 1,9
Tepebaşı (Eskişehir) 09:59:16 06-10-2024 39,65889 30,30083 7 1,3
Akdeniz - [95.86 km] Gazipaşa (Antalya) 09:14:15 06-10-2024 35,38528 31,94917 22,79 1,7
Yenice (Çanakkale) 08:40:37 06-10-2024 39,72639 27,28556 7 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 08:33:05 06-10-2024 38,1175 38,39361 7,01 1,5
Akyazı (Sakarya) 07:27:52 06-10-2024 40,71333 30,62111 6,96 1,1
Pütürge (Malatya) 07:17:09 06-10-2024 38,24028 38,86694 8,16 1,1
Akyazı (Sakarya) 07:12:58 06-10-2024 40,71111 30,62611 6,98 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:44:09 06-10-2024 37,45083 37,02333 7 1,3
Beypazarı (Ankara) 06:42:10 06-10-2024 40,15917 31,73556 7,3 1,1
Akçadağ (Malatya) 06:06:52 06-10-2024 38,44111 38,05167 7 1,2
Tufanbeyli (Adana) 05:54:41 06-10-2024 38,27333 36,29806 6,83 1,5
Beypazarı (Ankara) 05:53:05 06-10-2024 40,15722 31,71722 7 1,5
Çıldır (Ardahan) 05:13:50 06-10-2024 40,97028 43,17167 10,47 2,3
Aşkale (Erzurum) 04:49:12 06-10-2024 40,08778 40,60889 7,02 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 04:48:17 06-10-2024 38,09222 36,60583 10 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:33:21 06-10-2024 37,94833 36,65667 7 1,3
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.61 km] Karaburun (İzmir) 04:12:39 06-10-2024 38,55611 26,735 8,73 1,8
Kozan (Adana) 03:59:19 06-10-2024 37,70444 35,93556 6,99 1,1
Marmaris (Muğla) 03:38:16 06-10-2024 36,96333 28,28333 6,96 1,4
Saimbeyli (Adana) 03:31:31 06-10-2024 37,78472 36,15139 6,92 1,8
Akdeniz 03:06:18 06-10-2024 35,36667 35,29194 12,47 2,9
Tatvan (Bitlis) 03:05:23 06-10-2024 38,58528 42,22639 7 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:58:15 06-10-2024 38,07667 37,11444 7 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:55:57 06-10-2024 38,08667 37,20389 7,06 1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:54:35 06-10-2024 38,1 37,18917 7 0,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:52:29 06-10-2024 38,10583 37,13389 7,01 1,3
Dinar (Afyonkarahisar) 01:00:23 06-10-2024 38,11389 30,17278 11,83 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 00:26:16 07-10-2024 38,4827 38,0517 5 3
KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 23:13:02 06-10-2024 37,8182 37,312 1,6 2
ULUTAS-DOGANYOL (MALATYA) 22:08:33 06-10-2024 38,2582 39,0928 7,6 1,6
ALTINYAPRAK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 21:15:32 06-10-2024 37,9773 37,248 6,5 1,6
KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 20:28:15 06-10-2024 37,1457 36,6555 4,7 1,9
ULUKOY-(MALATYA) 19:11:59 06-10-2024 38,1562 38,5743 5 1,8
DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 17:41:25 06-10-2024 37,7823 37,4948 22,7 1,9
KARGI (CORUM) 15:46:43 06-10-2024 41,1283 34,4892 4,1 3
EGE DENIZI 15:43:27 06-10-2024 39,0872 25,6957 5,9 3,1
EGE DENIZI 15:18:53 06-10-2024 39,0905 25,704 5,3 2,3
EGE DENIZI 15:16:05 06-10-2024 39,0653 25,684 5 2,5
EGE DENIZI 15:08:38 06-10-2024 39,0708 25,7202 5,6 4,4
IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) 15:07:01 06-10-2024 38,2552 36,3533 1,6 1,8
YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) 14:17:20 06-10-2024 40,7068 30,6212 9,9 2,1
TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) 14:04:37 06-10-2024 40,7228 30,6078 6,4 2,6
CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 13:28:19 06-10-2024 38,0183 37,1705 6,6 1,9
IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) 13:04:27 06-10-2024 38,2547 36,3525 5 3,8
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 11:20:34 06-10-2024 37,971 37,4155 1,6 2,7
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:44:07 06-10-2024 38,2118 37,3298 7,9 1,9
DUZYAZI-AKYAZI (SAKARYA) 07:27:51 06-10-2024 40,7305 30,649 16,8 1,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:26:27 06-10-2024 34,807 24,8838 1,2 2,5
TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) 07:12:58 06-10-2024 40,72 30,6075 8,4 2,1
SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) 06:44:09 06-10-2024 37,4327 36,9987 5 1,3
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 06:42:11 06-10-2024 40,192 31,7762 9,9 1,5
IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) 05:54:43 06-10-2024 38,2977 36,3457 4,1 1,2
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 05:53:05 06-10-2024 40,1785 31,7332 3,3 1,6
ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) 05:48:39 06-10-2024 38,3575 36,5232 5,9 1
BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) 05:33:05 06-10-2024 37,3295 36,8768 8,7 1,2
GUVENOCAK-CILDIR (ARDAHAN) 05:13:49 06-10-2024 41,095 43,2253 8,6 2,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 04:51:53 06-10-2024 34,8513 24,8948 5 2,7
MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM) 04:49:12 06-10-2024 40,0397 40,6662 6,7 2,1
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:48:17 06-10-2024 38,1468 36,6453 5,4 1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 04:47:27 06-10-2024 34,7543 24,9087 7 2,3
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 04:33:21 06-10-2024 37,9123 36,561 7,8 1,3
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 04:12:38 06-10-2024 38,5693 26,7648 7 1,9
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 03:59:18 06-10-2024 37,6652 35,8338 8 1,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:38:16 06-10-2024 36,976 28,2113 8,4 1,7
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 03:31:31 06-10-2024 37,8275 36,1227 4,2 2
AKDENIZ 03:06:18 06-10-2024 35,3995 35,2522 15,6 2,8
CEKMECE-TATVAN (BITLIS) 03:05:22 06-10-2024 38,5563 42,229 5,4 1,5
AKDENIZ 02:48:16 06-10-2024 36,4603 26,785 25,4 2,2
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:58:13 06-10-2024 38,1422 37,21 31,3 1
SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:52:28 06-10-2024 38,0893 37,0735 6,5 1,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 01:09:53 06-10-2024 34,7837 24,9282 5,8 2,5
COBANSARAY-DINAR (AFYONKARAHISAR) 01:00:22 06-10-2024 38,1113 30,1823 8,6 1,8

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