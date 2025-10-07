Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
07 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Beypazarı (Ankara)
|23:59:29 06-10-2025
|40,22889
|31,76222
|10,62
|2,2
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:59:28 06-10-2025
|40,2083
|31,794
|6,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:57:58 06-10-2025
|39,24333
|28,13389
|4,59
|1,9
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:57:57 06-10-2025
|39,229
|28,122
|13,2
|2,1
|KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:56:40 06-10-2025
|40,1813
|31,801
|6,1
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:56:13 06-10-2025
|39,224
|29,0123
|12
|1,7
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:54:39 06-10-2025
|39,2693
|28,1005
|8,7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:48:55 06-10-2025
|39,1945
|28,2033
|8,7
|1,2
|AKDENIZ
|23:43:18 06-10-2025
|36,0617
|28,0985
|5,8
|2,4
|Akdeniz - [68.98 km] Marmaris (Muğla)
|23:43:17 06-10-2025
|36,01861
|27,98361
|12,26
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:36:40 06-10-2025
|39,17361
|28,17583
|8,09
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:36:38 06-10-2025
|39,217
|28,1692
|14,7
|2
|CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:30:57 06-10-2025
|38,1262
|37,898
|8,7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|23:30:57 06-10-2025
|38,10667
|37,87583
|5,75
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|23:27:01 06-10-2025
|39,24389
|40,25167
|16,44
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:24:04 06-10-2025
|39,1925
|28,26222
|6,18
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:24:03 06-10-2025
|39,2065
|28,2313
|9,9
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:19:45 06-10-2025
|39,2417
|28,9957
|11,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:19:45 06-10-2025
|39,24278
|28,99194
|11,43
|1,3
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:13:56 06-10-2025
|39,2287
|28,1695
|9,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|23:04:31 06-10-2025
|39,26361
|28,97361
|6,59
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:04:30 06-10-2025
|39,2543
|28,986
|10,9
|1,6
|Simav (Kütahya)
|23:01:07 06-10-2025
|39,2375
|28,97556
|8,04
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:54:08 06-10-2025
|39,2318
|29,0013
|5,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|22:54:08 06-10-2025
|39,23028
|29,00667
|12,04
|1,6
|Altıeylül (Balıkesir)
|22:51:26 06-10-2025
|39,56639
|28,01972
|7,05
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:43:15 06-10-2025
|39,24389
|28,09639
|7
|1,7
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:43:14 06-10-2025
|39,2463
|28,0303
|8,2
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|22:42:36 06-10-2025
|38,57389
|39,53472
|9,46
|3,2
|KOCKALE-(ELAZIG)
|22:42:35 06-10-2025
|38,5598
|39,502
|5,4
|3,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:17:33 06-10-2025
|39,1782
|28,0913
|10,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:17:33 06-10-2025
|39,23861
|28,10778
|7
|1,2
|Gördes (Manisa)
|22:08:32 06-10-2025
|39,02028
|28,25361
|7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|22:06:02 06-10-2025
|38,10278
|37,92028
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|22:05:01 06-10-2025
|38,10972
|37,87278
|5,55
|1,1
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|22:01:29 06-10-2025
|38,3138
|38,8257
|4,8
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|22:01:29 06-10-2025
|38,27444
|38,8125
|8,31
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:55:35 06-10-2025
|39,20111
|28,13611
|12,52
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:55:34 06-10-2025
|39,2262
|28,1387
|14,4
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:30:27 06-10-2025
|39,1903
|28,1552
|16,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:30:27 06-10-2025
|39,21306
|28,1725
|10,86
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:22:26 06-10-2025
|39,242
|28,9793
|10,6
|1,4
|Simav (Kütahya)
|21:22:26 06-10-2025
|39,24639
|28,95972
|5,69
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|21:15:45 06-10-2025
|39,1622
|28,999
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:14:10 06-10-2025
|39,25167
|28,09472
|7,21
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:56:53 06-10-2025
|39,255
|28,95028
|9,77
|2,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:56:53 06-10-2025
|39,2535
|28,9622
|10,5
|2,7
|Simav (Kütahya)
|20:52:49 06-10-2025
|39,25722
|28,95472
|9,51
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:52:49 06-10-2025
|39,25
|28,9478
|12,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|20:47:49 06-10-2025
|39,24194
|28,89528
|5,39
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.43 km] Menderes (İzmir)
|20:47:29 06-10-2025
|37,90639
|26,97778
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:39:01 06-10-2025
|39,24944
|28,94389
|9,03
|2,7
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|20:39:01 06-10-2025
|39,2608
|28,9595
|7,8
|3
|Akçadağ (Malatya)
|20:33:25 06-10-2025
|38,40389
|37,92833
|6,96
|1,3
|Simav (Kütahya)
|20:33:08 06-10-2025
|39,25222
|28,95917
|8,9
|2,8
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:33:08 06-10-2025
|39,254
|28,9518
|5,9
|3,1
|Simav (Kütahya)
|20:27:54 06-10-2025
|39,28167
|28,95083
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:10:27 06-10-2025
|39,17639
|28,11611
|12,93
|0,9
|Simav (Kütahya)
|19:53:37 06-10-2025
|39,27111
|28,96056
|6,05
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|19:53:37 06-10-2025
|39,2538
|29,0113
|11,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|19:46:46 06-10-2025
|39,26056
|28,97278
|9,74
|1,2
|Simav (Kütahya)
|19:45:14 06-10-2025
|39,26861
|28,96667
|11,42
|2,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|19:45:14 06-10-2025
|39,2663
|28,9847
|8,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:43:12 06-10-2025
|39,19472
|28,17889
|7
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:39:36 06-10-2025
|39,19278
|28,15194
|7,02
|1
|Simav (Kütahya)
|19:38:13 06-10-2025
|39,25611
|28,9925
|10,54
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:38:13 06-10-2025
|39,2273
|28,9822
|13,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|19:21:34 06-10-2025
|39,21361
|28,9875
|8,2
|1,8
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|19:21:34 06-10-2025
|39,1302
|28,9868
|16,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|19:21:13 06-10-2025
|39,24194
|28,95417
|7,59
|1,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:20:44 06-10-2025
|39,178
|29,0368
|6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|19:20:42 06-10-2025
|39,225
|28,95111
|4,64
|1
|Simav (Kütahya)
|19:19:49 06-10-2025
|39,21972
|28,99028
|9,04
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:19:49 06-10-2025
|39,1853
|29,0785
|8
|1,4
|EGE DENIZI
|19:18:50 06-10-2025
|36,2072
|25,5927
|9,8
|2,1
|Simav (Kütahya)
|19:18:18 06-10-2025
|39,27361
|28,96333
|7,6
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:18:18 06-10-2025
|39,2512
|28,986
|11,1
|1,3
|Acıpayam (Denizli)
|19:07:47 06-10-2025
|37,07028
|29,03833
|7
|1,7
|SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)
|19:07:46 06-10-2025
|37,0992
|29,0903
|12,5
|1,9
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:40:56 06-10-2025
|39,2495
|28,9473
|7
|2,8
|Simav (Kütahya)
|18:40:55 06-10-2025
|39,2825
|28,96389
|9,56
|2,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:36:18 06-10-2025
|39,2093
|28,9975
|8,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|18:36:17 06-10-2025
|39,25583
|28,94528
|10,22
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|18:22:38 06-10-2025
|39,2605
|28,9632
|10
|2,4
|Simav (Kütahya)
|18:22:37 06-10-2025
|39,27417
|28,98694
|7,02
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:16 06-10-2025
|39,19056
|28,20611
|12,63
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:21:15 06-10-2025
|39,1695
|28,1823
|16,7
|2
|Merkez (Bolu)
|18:16:09 06-10-2025
|40,95278
|31,65611
|7
|1,7
|YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
|18:16:09 06-10-2025
|40,9195
|31,648
|5,3
|2,1
|Refahiye (Erzincan)
|18:09:51 06-10-2025
|40,03111
|38,7675
|6,99
|2,1
|ARSLANCA-GOLOVA (SIVAS)
|18:09:51 06-10-2025
|40,0517
|38,76
|4,8
|2,2
|Simav (Kütahya)
|18:04:54 06-10-2025
|39,23028
|28,96917
|10,9
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:04:54 06-10-2025
|39,2217
|29,0302
|13,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:02:41 06-10-2025
|39,16972
|28,1925
|6,99
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:02:41 06-10-2025
|39,162
|28,1393
|9,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:54:13 06-10-2025
|39,17944
|28,23944
|7,01
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:54:12 06-10-2025
|39,178
|28,2323
|12,9
|1,4
|Orta (Çankırı)
|17:49:26 06-10-2025
|40,67333
|32,98611
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:45:07 06-10-2025
|39,13028
|28,24083
|6,91
|1,2
|Marmara Denizi - [17.72 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|17:28:42 06-10-2025
|40,80667
|27,94667
|7
|1,8
|MARMARA DENIZI
|17:28:41 06-10-2025
|40,7522
|27,9827
|8,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:08:35 06-10-2025
|39,23361
|28,98
|14,58
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:08:35 06-10-2025
|39,2517
|28,9772
|11,7
|2
|Ege Denizi - [21.17 km] Dikili (İzmir)
|16:57:09 06-10-2025
|38,84722
|26,61056
|7
|1,7
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|16:57:07 06-10-2025
|38,869
|26,5733
|11,7
|2
|Ege Denizi - [67.19 km] Karaburun (İzmir)
|16:48:45 06-10-2025
|38,7525
|25,63889
|7,23
|2,5
|EGE DENIZI
|16:48:43 06-10-2025
|38,7022
|25,5778
|11,2
|2,5
|Simav (Kütahya)
|16:35:47 06-10-2025
|39,29806
|28,96667
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:20:29 06-10-2025
|39,20306
|28,17972
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:20:29 06-10-2025
|39,1998
|28,1333
|9,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:13:49 06-10-2025
|39,1525
|28,23111
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:12:24 06-10-2025
|39,12306
|28,97611
|6,79
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:12:21 06-10-2025
|39,2237
|28,9915
|18,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|16:06:35 06-10-2025
|39,27361
|28,95972
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|16:02:00 06-10-2025
|39,1275
|28,98389
|6,83
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:01:11 06-10-2025
|39,2502
|29,0007
|11,6
|2
|Simav (Kütahya)
|16:01:10 06-10-2025
|39,27583
|28,9325
|7
|2
|Akre, Ninova (Irak) - [47.51 km] Şemdinli (Hakkari)
|15:49:24 06-10-2025
|36,63556
|44,01278
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|15:43:31 06-10-2025
|39,23361
|28,93667
|7
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:43:31 06-10-2025
|39,2483
|28,942
|13,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|15:42:23 06-10-2025
|39,20833
|28,92528
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:42:22 06-10-2025
|39,2482
|28,9665
|14,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:33:08 06-10-2025
|39,22694
|28,19361
|7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:33:08 06-10-2025
|39,228
|28,1712
|8,4
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:29:58 06-10-2025
|39,1502
|28,2097
|12,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:29:57 06-10-2025
|39,15556
|28,15389
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:29:26 06-10-2025
|39,1925
|28,17806
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:25:46 06-10-2025
|39,2025
|28,09167
|7
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:25:45 06-10-2025
|39,2137
|28,0762
|8,1
|2,2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|15:10:23 06-10-2025
|37,78972
|37,62389
|7,01
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:48:36 06-10-2025
|39,17167
|28,32667
|7
|1,7
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:48:36 06-10-2025
|39,1675
|28,3277
|7,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:41:09 06-10-2025
|39,17278
|28,32611
|6,78
|1,3
|Simav (Kütahya)
|14:30:24 06-10-2025
|39,25333
|28,88667
|7
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|14:30:24 06-10-2025
|39,2643
|29,017
|15,7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|14:24:12 06-10-2025
|37,31889
|37,03528
|12,71
|3,4
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|14:24:11 06-10-2025
|37,304
|37,033
|13,5
|3,3
|Ege Denizi - [15.49 km] Karaburun (İzmir)
|14:03:47 06-10-2025
|38,8025
|26,39278
|6,85
|1,7
|EGE DENIZI
|14:03:46 06-10-2025
|38,842
|26,4402
|18,2
|1,7
|Hekimhan (Malatya)
|13:45:55 06-10-2025
|38,75056
|38,02222
|7
|1,3
|Çubuk (Ankara)
|13:36:25 06-10-2025
|40,19
|32,91528
|7,1
|1,7
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|13:34:14 06-10-2025
|38,9665
|28,0367
|9,3
|1,1
|SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
|13:33:31 06-10-2025
|38,962
|28,032
|9,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:33:28 06-10-2025
|39,21
|28,11056
|9,82
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:19:45 06-10-2025
|39,20472
|28,13639
|7
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:19:45 06-10-2025
|39,2107
|28,114
|10
|2,5
|Battalgazi (Malatya)
|13:18:42 06-10-2025
|38,18528
|38,56667
|11,15
|2,4
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|13:18:41 06-10-2025
|38,1845
|38,5885
|6,6
|2,3
|Battalgazi (Malatya)
|13:07:30 06-10-2025
|38,18444
|38,56944
|12,67
|2,9
|ULUKOY-(MALATYA)
|13:07:30 06-10-2025
|38,1893
|38,576
|3,4
|2,9
|Battalgazi (Malatya)
|12:59:14 06-10-2025
|38,19306
|38,55917
|10,33
|3,9
|ULUKOY-(MALATYA)
|12:59:13 06-10-2025
|38,1848
|38,563
|7,2
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:53:34 06-10-2025
|39,18722
|28,21222
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:53:34 06-10-2025
|39,1792
|28,1987
|12,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:46:23 06-10-2025
|39,15944
|28,22444
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:41:07 06-10-2025
|39,23528
|28,21806
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:34:51 06-10-2025
|39,21667
|28,15694
|7
|1,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:34:50 06-10-2025
|39,2372
|28,1165
|8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:29:31 06-10-2025
|39,23722
|28,25194
|7
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:29:31 06-10-2025
|39,1882
|28,2087
|9,2
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|12:28:40 06-10-2025
|39,90806
|28,83361
|7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:24:43 06-10-2025
|39,18722
|28,20333
|7
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:24:42 06-10-2025
|39,1645
|28,2303
|12,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|12:21:26 06-10-2025
|39,26333
|28,98472
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:14:01 06-10-2025
|39,22583
|28,20639
|5,45
|1,9
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:14:01 06-10-2025
|39,2327
|28,1978
|7,6
|2,3
|Karlıova (Bingöl)
|12:10:40 06-10-2025
|39,38444
|40,70472
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:09:07 06-10-2025
|39,10944
|28,18833
|7,02
|1
|Merkez (Bayburt)
|12:06:00 06-10-2025
|40,33667
|40,18556
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:14 06-10-2025
|39,19778
|28,23389
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:50:07 06-10-2025
|39,19694
|28,24778
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:48:22 06-10-2025
|38,20278
|38,00861
|7,07
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:47:19 06-10-2025
|39,23028
|28,98556
|7
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:47:19 06-10-2025
|39,2103
|29,058
|14,7
|1,5
|Dörtdivan (Bolu)
|11:41:51 06-10-2025
|40,44417
|32,12778
|7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|11:40:30 06-10-2025
|39,26611
|28,98361
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:37:34 06-10-2025
|39,23917
|29,00306
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:36:49 06-10-2025
|39,20306
|28,21194
|6,98
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:32:37 06-10-2025
|39,1893
|29,0648
|4,8
|1,8
|Simav (Kütahya)
|11:32:35 06-10-2025
|39,25944
|28,9875
|7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|11:32:24 06-10-2025
|39,2175
|29,00639
|6,84
|2,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:32:23 06-10-2025
|39,2023
|29,0702
|5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|11:32:16 06-10-2025
|39,24389
|29,01972
|7
|2,3
|Aksu (Isparta)
|11:29:59 06-10-2025
|37,82972
|31,07028
|7,01
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:20:47 06-10-2025
|39,32083
|28,90694
|7
|1,1
|Delice (Kırıkkale)
|11:19:22 06-10-2025
|39,96056
|33,89222
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:01:28 06-10-2025
|39,23556
|28,25944
|6,08
|1,1
|Merkez (Adıyaman)
|10:56:23 06-10-2025
|37,93528
|38,35083
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:50:40 06-10-2025
|39,19722
|28,17361
|7
|1,1
|Eleşkirt (Ağrı)
|10:50:34 06-10-2025
|39,885
|42,54
|16,78
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:38:39 06-10-2025
|39,23667
|28,20028
|7
|1,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:38:39 06-10-2025
|39,231
|28,183
|8
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.28 km] Menderes (İzmir)
|10:32:06 06-10-2025
|37,96833
|27,12278
|7
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:32:05 06-10-2025
|37,981
|27,11
|13,7
|1,9
|Menderes (İzmir)
|10:28:18 06-10-2025
|38,00722
|27,15472
|8,32
|2,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:28:16 06-10-2025
|37,9778
|27,1298
|16,5
|2,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.59 km] Menderes (İzmir)
|10:22:20 06-10-2025
|37,98389
|27,13472
|8,68
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:22:19 06-10-2025
|37,9697
|27,1268
|7,2
|2,1
|Adapazarı (Sakarya)
|10:19:14 06-10-2025
|40,89361
|30,36361
|6,93
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:13:49 06-10-2025
|39,20806
|28,14833
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:12:19 06-10-2025
|39,18583
|28,21556
|7
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:08:35 06-10-2025
|38,20556
|37,45194
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:55:32 06-10-2025
|39,2393
|28,9605
|15,9
|1,3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.08 km] Armutlu (Yalova)
|09:55:08 06-10-2025
|40,44
|28,95194
|7,56
|1,7
|Patnos (Ağrı)
|09:46:21 06-10-2025
|39,33833
|42,83806
|8,18
|1,9
|Simav (Kütahya)
|09:45:12 06-10-2025
|39,25389
|28,92694
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:45:12 06-10-2025
|39,2338
|28,956
|15,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|09:28:37 06-10-2025
|39,25972
|28,92972
|8,54
|2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.10.06 09:28:37)
|09:28:37 06-10-2025
|39,2495
|28,9302
|7,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:24:27 06-10-2025
|39,20056
|28,19194
|6,16
|1,5
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:24:27 06-10-2025
|39,2135
|28,2007
|8,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|09:19:03 06-10-2025
|39,23389
|28,98333
|6,95
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:19:03 06-10-2025
|39,257
|28,983
|6,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:58:30 06-10-2025
|39,15417
|28,19417
|6,06
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:58:30 06-10-2025
|39,1732
|28,163
|10
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:07:21 06-10-2025
|39,24833
|28,05444
|6,98
|1,9
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:07:21 06-10-2025
|39,247
|28,0113
|8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:56:52 06-10-2025
|39,17944
|28,11833
|12,29
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:56:52 06-10-2025
|39,178
|28,103
|4,3
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|07:45:15 06-10-2025
|39,212
|29,0557
|3,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|07:45:14 06-10-2025
|39,20056
|29,01111
|7,74
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:37:52 06-10-2025
|38,10083
|38,4525
|6,91
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:18:53 06-10-2025
|39,18583
|28,18611
|7
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:18:53 06-10-2025
|39,1707
|28,178
|10,9
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:03:50 06-10-2025
|39,25028
|28,95889
|10,29
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:29:52 06-10-2025
|39,21
|28,12306
|12,63
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:29:52 06-10-2025
|39,1978
|28,1038
|9,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|06:24:00 06-10-2025
|39,26806
|28,97611
|7,11
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06:24:00 06-10-2025
|39,2707
|28,9767
|7,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:13:28 06-10-2025
|39,20139
|28,15083
|7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:13:28 06-10-2025
|39,1818
|28,165
|11,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:59:40 06-10-2025
|39,20639
|28,12444
|11,78
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:59:40 06-10-2025
|39,1882
|28,09
|9,4
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:46:06 06-10-2025
|38,32611
|38,30306
|14,63
|1,5
|MALATYA (MALATYA)
|05:46:06 06-10-2025
|38,3637
|38,2978
|12,9
|1,4
|Beypazarı (Ankara)
|05:22:53 06-10-2025
|40,18528
|31,77194
|6,95
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:21:45 06-10-2025
|39,16528
|28,14694
|4,83
|0,9
|Simav (Kütahya)
|05:09:34 06-10-2025
|39,27389
|28,95
|8,47
|0,9
|Simav (Kütahya)
|05:06:05 06-10-2025
|39,25472
|28,95139
|6,25
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:06:04 06-10-2025
|39,256
|28,9727
|5,8
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.45 km] Menderes (İzmir)
|04:59:17 06-10-2025
|37,98472
|27,13056
|9,15
|2,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:59:16 06-10-2025
|37,9585
|27,1212
|12,1
|2,7
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [07.16 km] Erdek (Balıkesir)
|04:46:16 06-10-2025
|40,39806
|27,625
|13,54
|1,6
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|04:46:16 06-10-2025
|40,3783
|27,6233
|16,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:34:03 06-10-2025
|39,16722
|28,16028
|5,35
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:34:02 06-10-2025
|39,1742
|28,1512
|12,4
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|04:31:08 06-10-2025
|40,17694
|31,81833
|6,86
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:23:34 06-10-2025
|37,98889
|36,31944
|6,87
|1,5
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:23:34 06-10-2025
|37,9637
|36,3145
|6,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:23:10 06-10-2025
|39,24944
|28,12667
|7,03
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|04:08:40 06-10-2025
|37,33389
|37,07667
|9,06
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:02:00 06-10-2025
|39,256
|28,9768
|6,6
|2,7
|Simav (Kütahya)
|04:01:59 06-10-2025
|39,22611
|28,97889
|11,54
|2,5
|Simav (Kütahya)
|03:46:22 06-10-2025
|39,21694
|28,93944
|9,95
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:46:22 06-10-2025
|39,2468
|28,9465
|11,6
|1,6
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|03:40:56 06-10-2025
|39,94278
|28,795
|11,01
|3,3
|DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
|03:40:56 06-10-2025
|39,936
|28,8273
|7,2
|3,5
|Simav (Kütahya)
|03:25:09 06-10-2025
|39,22444
|28,9725
|9,34
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:25:08 06-10-2025
|39,256
|28,9995
|6,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:16:27 06-10-2025
|39,19389
|28,16611
|7,42
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:12:25 06-10-2025
|39,16556
|28,19722
|7,66
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:12:25 06-10-2025
|39,199
|28,177
|12,4
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:01:52 06-10-2025
|39,22333
|28,19889
|5,77
|3
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:01:52 06-10-2025
|39,2258
|28,1863
|10,2
|3,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:46:02 06-10-2025
|39,1255
|28,1772
|12,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:46:01 06-10-2025
|39,11833
|28,205
|7,01
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:40:05 06-10-2025
|39,2025
|28,18194
|5,82
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:40:05 06-10-2025
|39,2097
|28,1408
|7,4
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|02:18:09 06-10-2025
|39,2547
|28,9393
|12,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:18:08 06-10-2025
|39,23333
|28,92861
|7
|1,3
|Hekimhan (Malatya)
|02:03:54 06-10-2025
|38,73472
|37,97667
|7
|1,3
|Hekimhan (Malatya)
|02:00:28 06-10-2025
|38,75139
|38,01361
|6,85
|1,6
|KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
|02:00:27 06-10-2025
|38,7397
|37,9528
|1,2
|1,6
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:27:43 06-10-2025
|39,0962
|28,2422
|13,5
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:22:13 06-10-2025
|39,2503
|28,152
|8,6
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:09:18 06-10-2025
|39,1688
|28,1978
|14,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|00:53:52 06-10-2025
|39,23444
|28,97444
|13,93
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|00:53:52 06-10-2025
|39,2623
|28,969
|14
|1,6
|Simav (Kütahya)
|00:40:35 06-10-2025
|39,26556
|28,93528
|9,02
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:40:35 06-10-2025
|39,2528
|28,9877
|9,9
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|00:31:41 06-10-2025
|38,76944
|37,98528
|14,47
|2,1
|DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|00:31:41 06-10-2025
|38,78
|37,9557
|5
|2,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Beypazarı (Ankara)
|23:59:29 06-10-2025
|40,22889
|31,76222
|10,62
|2,2
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:59:28 06-10-2025
|40,2083
|31,794
|6,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:57:58 06-10-2025
|39,24333
|28,13389
|4,59
|1,9
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:57:57 06-10-2025
|39,229
|28,122
|13,2
|2,1
|KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:56:40 06-10-2025
|40,1813
|31,801
|6,1
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:56:13 06-10-2025
|39,224
|29,0123
|12
|1,7
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:54:39 06-10-2025
|39,2693
|28,1005
|8,7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:48:55 06-10-2025
|39,1945
|28,2033
|8,7
|1,2
|AKDENIZ
|23:43:18 06-10-2025
|36,0617
|28,0985
|5,8
|2,4
|Akdeniz - [68.98 km] Marmaris (Muğla)
|23:43:17 06-10-2025
|36,01861
|27,98361
|12,26
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:36:40 06-10-2025
|39,17361
|28,17583
|8,09
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:36:38 06-10-2025
|39,217
|28,1692
|14,7
|2
|CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:30:57 06-10-2025
|38,1262
|37,898
|8,7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|23:30:57 06-10-2025
|38,10667
|37,87583
|5,75
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|23:27:01 06-10-2025
|39,24389
|40,25167
|16,44
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:24:04 06-10-2025
|39,1925
|28,26222
|6,18
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:24:03 06-10-2025
|39,2065
|28,2313
|9,9
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:19:45 06-10-2025
|39,2417
|28,9957
|11,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:19:45 06-10-2025
|39,24278
|28,99194
|11,43
|1,3
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:13:56 06-10-2025
|39,2287
|28,1695
|9,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|23:04:31 06-10-2025
|39,26361
|28,97361
|6,59
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:04:30 06-10-2025
|39,2543
|28,986
|10,9
|1,6
|Simav (Kütahya)
|23:01:07 06-10-2025
|39,2375
|28,97556
|8,04
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:54:08 06-10-2025
|39,2318
|29,0013
|5,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|22:54:08 06-10-2025
|39,23028
|29,00667
|12,04
|1,6
|Altıeylül (Balıkesir)
|22:51:26 06-10-2025
|39,56639
|28,01972
|7,05
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:43:15 06-10-2025
|39,24389
|28,09639
|7
|1,7
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:43:14 06-10-2025
|39,2463
|28,0303
|8,2
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|22:42:36 06-10-2025
|38,57389
|39,53472
|9,46
|3,2
|KOCKALE-(ELAZIG)
|22:42:35 06-10-2025
|38,5598
|39,502
|5,4
|3,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:17:33 06-10-2025
|39,1782
|28,0913
|10,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:17:33 06-10-2025
|39,23861
|28,10778
|7
|1,2
|Gördes (Manisa)
|22:08:32 06-10-2025
|39,02028
|28,25361
|7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|22:06:02 06-10-2025
|38,10278
|37,92028
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|22:05:01 06-10-2025
|38,10972
|37,87278
|5,55
|1,1
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|22:01:29 06-10-2025
|38,3138
|38,8257
|4,8
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|22:01:29 06-10-2025
|38,27444
|38,8125
|8,31
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:55:35 06-10-2025
|39,20111
|28,13611
|12,52
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:55:34 06-10-2025
|39,2262
|28,1387
|14,4
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:30:27 06-10-2025
|39,1903
|28,1552
|16,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:30:27 06-10-2025
|39,21306
|28,1725
|10,86
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:22:26 06-10-2025
|39,242
|28,9793
|10,6
|1,4
|Simav (Kütahya)
|21:22:26 06-10-2025
|39,24639
|28,95972
|5,69
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|21:15:45 06-10-2025
|39,1622
|28,999
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:14:10 06-10-2025
|39,25167
|28,09472
|7,21
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:56:53 06-10-2025
|39,255
|28,95028
|9,77
|2,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:56:53 06-10-2025
|39,2535
|28,9622
|10,5
|2,7
|Simav (Kütahya)
|20:52:49 06-10-2025
|39,25722
|28,95472
|9,51
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:52:49 06-10-2025
|39,25
|28,9478
|12,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|20:47:49 06-10-2025
|39,24194
|28,89528
|5,39
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.43 km] Menderes (İzmir)
|20:47:29 06-10-2025
|37,90639
|26,97778
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:39:01 06-10-2025
|39,24944
|28,94389
|9,03
|2,7
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|20:39:01 06-10-2025
|39,2608
|28,9595
|7,8
|3
|Akçadağ (Malatya)
|20:33:25 06-10-2025
|38,40389
|37,92833
|6,96
|1,3
|Simav (Kütahya)
|20:33:08 06-10-2025
|39,25222
|28,95917
|8,9
|2,8
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:33:08 06-10-2025
|39,254
|28,9518
|5,9
|3,1
|Simav (Kütahya)
|20:27:54 06-10-2025
|39,28167
|28,95083
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:10:27 06-10-2025
|39,17639
|28,11611
|12,93
|0,9
|Simav (Kütahya)
|19:53:37 06-10-2025
|39,27111
|28,96056
|6,05
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|19:53:37 06-10-2025
|39,2538
|29,0113
|11,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|19:46:46 06-10-2025
|39,26056
|28,97278
|9,74
|1,2
|Simav (Kütahya)
|19:45:14 06-10-2025
|39,26861
|28,96667
|11,42
|2,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|19:45:14 06-10-2025
|39,2663
|28,9847
|8,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:43:12 06-10-2025
|39,19472
|28,17889
|7
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:39:36 06-10-2025
|39,19278
|28,15194
|7,02
|1
|Simav (Kütahya)
|19:38:13 06-10-2025
|39,25611
|28,9925
|10,54
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:38:13 06-10-2025
|39,2273
|28,9822
|13,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|19:21:34 06-10-2025
|39,21361
|28,9875
|8,2
|1,8
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|19:21:34 06-10-2025
|39,1302
|28,9868
|16,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|19:21:13 06-10-2025
|39,24194
|28,95417
|7,59
|1,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:20:44 06-10-2025
|39,178
|29,0368
|6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|19:20:42 06-10-2025
|39,225
|28,95111
|4,64
|1
|Simav (Kütahya)
|19:19:49 06-10-2025
|39,21972
|28,99028
|9,04
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:19:49 06-10-2025
|39,1853
|29,0785
|8
|1,4
|EGE DENIZI
|19:18:50 06-10-2025
|36,2072
|25,5927
|9,8
|2,1
|Simav (Kütahya)
|19:18:18 06-10-2025
|39,27361
|28,96333
|7,6
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:18:18 06-10-2025
|39,2512
|28,986
|11,1
|1,3
|Acıpayam (Denizli)
|19:07:47 06-10-2025
|37,07028
|29,03833
|7
|1,7
|SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)
|19:07:46 06-10-2025
|37,0992
|29,0903
|12,5
|1,9
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:40:56 06-10-2025
|39,2495
|28,9473
|7
|2,8
|Simav (Kütahya)
|18:40:55 06-10-2025
|39,2825
|28,96389
|9,56
|2,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:36:18 06-10-2025
|39,2093
|28,9975
|8,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|18:36:17 06-10-2025
|39,25583
|28,94528
|10,22
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|18:22:38 06-10-2025
|39,2605
|28,9632
|10
|2,4
|Simav (Kütahya)
|18:22:37 06-10-2025
|39,27417
|28,98694
|7,02
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:16 06-10-2025
|39,19056
|28,20611
|12,63
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:21:15 06-10-2025
|39,1695
|28,1823
|16,7
|2
|Merkez (Bolu)
|18:16:09 06-10-2025
|40,95278
|31,65611
|7
|1,7
|YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
|18:16:09 06-10-2025
|40,9195
|31,648
|5,3
|2,1
|Refahiye (Erzincan)
|18:09:51 06-10-2025
|40,03111
|38,7675
|6,99
|2,1
|ARSLANCA-GOLOVA (SIVAS)
|18:09:51 06-10-2025
|40,0517
|38,76
|4,8
|2,2
|Simav (Kütahya)
|18:04:54 06-10-2025
|39,23028
|28,96917
|10,9
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:04:54 06-10-2025
|39,2217
|29,0302
|13,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:02:41 06-10-2025
|39,16972
|28,1925
|6,99
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:02:41 06-10-2025
|39,162
|28,1393
|9,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:54:13 06-10-2025
|39,17944
|28,23944
|7,01
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:54:12 06-10-2025
|39,178
|28,2323
|12,9
|1,4
|Orta (Çankırı)
|17:49:26 06-10-2025
|40,67333
|32,98611
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:45:07 06-10-2025
|39,13028
|28,24083
|6,91
|1,2
|Marmara Denizi - [17.72 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|17:28:42 06-10-2025
|40,80667
|27,94667
|7
|1,8
|MARMARA DENIZI
|17:28:41 06-10-2025
|40,7522
|27,9827
|8,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:08:35 06-10-2025
|39,23361
|28,98
|14,58
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:08:35 06-10-2025
|39,2517
|28,9772
|11,7
|2
|Ege Denizi - [21.17 km] Dikili (İzmir)
|16:57:09 06-10-2025
|38,84722
|26,61056
|7
|1,7
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|16:57:07 06-10-2025
|38,869
|26,5733
|11,7
|2
|Ege Denizi - [67.19 km] Karaburun (İzmir)
|16:48:45 06-10-2025
|38,7525
|25,63889
|7,23
|2,5
|EGE DENIZI
|16:48:43 06-10-2025
|38,7022
|25,5778
|11,2
|2,5
|Simav (Kütahya)
|16:35:47 06-10-2025
|39,29806
|28,96667
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:20:29 06-10-2025
|39,20306
|28,17972
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:20:29 06-10-2025
|39,1998
|28,1333
|9,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:13:49 06-10-2025
|39,1525
|28,23111
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:12:24 06-10-2025
|39,12306
|28,97611
|6,79
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:12:21 06-10-2025
|39,2237
|28,9915
|18,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|16:06:35 06-10-2025
|39,27361
|28,95972
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|16:02:00 06-10-2025
|39,1275
|28,98389
|6,83
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:01:11 06-10-2025
|39,2502
|29,0007
|11,6
|2
|Simav (Kütahya)
|16:01:10 06-10-2025
|39,27583
|28,9325
|7
|2
|Akre, Ninova (Irak) - [47.51 km] Şemdinli (Hakkari)
|15:49:24 06-10-2025
|36,63556
|44,01278
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|15:43:31 06-10-2025
|39,23361
|28,93667
|7
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:43:31 06-10-2025
|39,2483
|28,942
|13,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|15:42:23 06-10-2025
|39,20833
|28,92528
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:42:22 06-10-2025
|39,2482
|28,9665
|14,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:33:08 06-10-2025
|39,22694
|28,19361
|7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:33:08 06-10-2025
|39,228
|28,1712
|8,4
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:29:58 06-10-2025
|39,1502
|28,2097
|12,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:29:57 06-10-2025
|39,15556
|28,15389
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:29:26 06-10-2025
|39,1925
|28,17806
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:25:46 06-10-2025
|39,2025
|28,09167
|7
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:25:45 06-10-2025
|39,2137
|28,0762
|8,1
|2,2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|15:10:23 06-10-2025
|37,78972
|37,62389
|7,01
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:48:36 06-10-2025
|39,17167
|28,32667
|7
|1,7
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:48:36 06-10-2025
|39,1675
|28,3277
|7,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:41:09 06-10-2025
|39,17278
|28,32611
|6,78
|1,3
|Simav (Kütahya)
|14:30:24 06-10-2025
|39,25333
|28,88667
|7
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|14:30:24 06-10-2025
|39,2643
|29,017
|15,7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|14:24:12 06-10-2025
|37,31889
|37,03528
|12,71
|3,4
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|14:24:11 06-10-2025
|37,304
|37,033
|13,5
|3,3
|Ege Denizi - [15.49 km] Karaburun (İzmir)
|14:03:47 06-10-2025
|38,8025
|26,39278
|6,85
|1,7
|EGE DENIZI
|14:03:46 06-10-2025
|38,842
|26,4402
|18,2
|1,7
|Hekimhan (Malatya)
|13:45:55 06-10-2025
|38,75056
|38,02222
|7
|1,3
|Çubuk (Ankara)
|13:36:25 06-10-2025
|40,19
|32,91528
|7,1
|1,7
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|13:34:14 06-10-2025
|38,9665
|28,0367
|9,3
|1,1
|SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
|13:33:31 06-10-2025
|38,962
|28,032
|9,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:33:28 06-10-2025
|39,21
|28,11056
|9,82
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:19:45 06-10-2025
|39,20472
|28,13639
|7
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:19:45 06-10-2025
|39,2107
|28,114
|10
|2,5
|Battalgazi (Malatya)
|13:18:42 06-10-2025
|38,18528
|38,56667
|11,15
|2,4
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|13:18:41 06-10-2025
|38,1845
|38,5885
|6,6
|2,3
|Battalgazi (Malatya)
|13:07:30 06-10-2025
|38,18444
|38,56944
|12,67
|2,9
|ULUKOY-(MALATYA)
|13:07:30 06-10-2025
|38,1893
|38,576
|3,4
|2,9
|Battalgazi (Malatya)
|12:59:14 06-10-2025
|38,19306
|38,55917
|10,33
|3,9
|ULUKOY-(MALATYA)
|12:59:13 06-10-2025
|38,1848
|38,563
|7,2
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:53:34 06-10-2025
|39,18722
|28,21222
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:53:34 06-10-2025
|39,1792
|28,1987
|12,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:46:23 06-10-2025
|39,15944
|28,22444
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:41:07 06-10-2025
|39,23528
|28,21806
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:34:51 06-10-2025
|39,21667
|28,15694
|7
|1,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:34:50 06-10-2025
|39,2372
|28,1165
|8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:29:31 06-10-2025
|39,23722
|28,25194
|7
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:29:31 06-10-2025
|39,1882
|28,2087
|9,2
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|12:28:40 06-10-2025
|39,90806
|28,83361
|7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:24:43 06-10-2025
|39,18722
|28,20333
|7
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:24:42 06-10-2025
|39,1645
|28,2303
|12,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|12:21:26 06-10-2025
|39,26333
|28,98472
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:14:01 06-10-2025
|39,22583
|28,20639
|5,45
|1,9
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:14:01 06-10-2025
|39,2327
|28,1978
|7,6
|2,3
|Karlıova (Bingöl)
|12:10:40 06-10-2025
|39,38444
|40,70472
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:09:07 06-10-2025
|39,10944
|28,18833
|7,02
|1
|Merkez (Bayburt)
|12:06:00 06-10-2025
|40,33667
|40,18556
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:14 06-10-2025
|39,19778
|28,23389
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:50:07 06-10-2025
|39,19694
|28,24778
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:48:22 06-10-2025
|38,20278
|38,00861
|7,07
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:47:19 06-10-2025
|39,23028
|28,98556
|7
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:47:19 06-10-2025
|39,2103
|29,058
|14,7
|1,5
|Dörtdivan (Bolu)
|11:41:51 06-10-2025
|40,44417
|32,12778
|7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|11:40:30 06-10-2025
|39,26611
|28,98361
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:37:34 06-10-2025
|39,23917
|29,00306
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:36:49 06-10-2025
|39,20306
|28,21194
|6,98
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:32:37 06-10-2025
|39,1893
|29,0648
|4,8
|1,8
|Simav (Kütahya)
|11:32:35 06-10-2025
|39,25944
|28,9875
|7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|11:32:24 06-10-2025
|39,2175
|29,00639
|6,84
|2,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:32:23 06-10-2025
|39,2023
|29,0702
|5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|11:32:16 06-10-2025
|39,24389
|29,01972
|7
|2,3
|Aksu (Isparta)
|11:29:59 06-10-2025
|37,82972
|31,07028
|7,01
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:20:47 06-10-2025
|39,32083
|28,90694
|7
|1,1
|Delice (Kırıkkale)
|11:19:22 06-10-2025
|39,96056
|33,89222
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:01:28 06-10-2025
|39,23556
|28,25944
|6,08
|1,1
|Merkez (Adıyaman)
|10:56:23 06-10-2025
|37,93528
|38,35083
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:50:40 06-10-2025
|39,19722
|28,17361
|7
|1,1
|Eleşkirt (Ağrı)
|10:50:34 06-10-2025
|39,885
|42,54
|16,78
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:38:39 06-10-2025
|39,23667
|28,20028
|7
|1,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:38:39 06-10-2025
|39,231
|28,183
|8
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.28 km] Menderes (İzmir)
|10:32:06 06-10-2025
|37,96833
|27,12278
|7
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:32:05 06-10-2025
|37,981
|27,11
|13,7
|1,9
|Menderes (İzmir)
|10:28:18 06-10-2025
|38,00722
|27,15472
|8,32
|2,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:28:16 06-10-2025
|37,9778
|27,1298
|16,5
|2,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.59 km] Menderes (İzmir)
|10:22:20 06-10-2025
|37,98389
|27,13472
|8,68
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:22:19 06-10-2025
|37,9697
|27,1268
|7,2
|2,1
|Adapazarı (Sakarya)
|10:19:14 06-10-2025
|40,89361
|30,36361
|6,93
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:13:49 06-10-2025
|39,20806
|28,14833
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:12:19 06-10-2025
|39,18583
|28,21556
|7
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:08:35 06-10-2025
|38,20556
|37,45194
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:55:32 06-10-2025
|39,2393
|28,9605
|15,9
|1,3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.08 km] Armutlu (Yalova)
|09:55:08 06-10-2025
|40,44
|28,95194
|7,56
|1,7
|Patnos (Ağrı)
|09:46:21 06-10-2025
|39,33833
|42,83806
|8,18
|1,9
|Simav (Kütahya)
|09:45:12 06-10-2025
|39,25389
|28,92694
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:45:12 06-10-2025
|39,2338
|28,956
|15,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|09:28:37 06-10-2025
|39,25972
|28,92972
|8,54
|2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.10.06 09:28:37)
|09:28:37 06-10-2025
|39,2495
|28,9302
|7,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:24:27 06-10-2025
|39,20056
|28,19194
|6,16
|1,5
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:24:27 06-10-2025
|39,2135
|28,2007
|8,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|09:19:03 06-10-2025
|39,23389
|28,98333
|6,95
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:19:03 06-10-2025
|39,257
|28,983
|6,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:58:30 06-10-2025
|39,15417
|28,19417
|6,06
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:58:30 06-10-2025
|39,1732
|28,163
|10
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:07:21 06-10-2025
|39,24833
|28,05444
|6,98
|1,9
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:07:21 06-10-2025
|39,247
|28,0113
|8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:56:52 06-10-2025
|39,17944
|28,11833
|12,29
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:56:52 06-10-2025
|39,178
|28,103
|4,3
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|07:45:15 06-10-2025
|39,212
|29,0557
|3,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|07:45:14 06-10-2025
|39,20056
|29,01111
|7,74
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:37:52 06-10-2025
|38,10083
|38,4525
|6,91
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:18:53 06-10-2025
|39,18583
|28,18611
|7
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:18:53 06-10-2025
|39,1707
|28,178
|10,9
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:03:50 06-10-2025
|39,25028
|28,95889
|10,29
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:29:52 06-10-2025
|39,21
|28,12306
|12,63
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:29:52 06-10-2025
|39,1978
|28,1038
|9,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|06:24:00 06-10-2025
|39,26806
|28,97611
|7,11
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06:24:00 06-10-2025
|39,2707
|28,9767
|7,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:13:28 06-10-2025
|39,20139
|28,15083
|7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:13:28 06-10-2025
|39,1818
|28,165
|11,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:59:40 06-10-2025
|39,20639
|28,12444
|11,78
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:59:40 06-10-2025
|39,1882
|28,09
|9,4
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:46:06 06-10-2025
|38,32611
|38,30306
|14,63
|1,5
|MALATYA (MALATYA)
|05:46:06 06-10-2025
|38,3637
|38,2978
|12,9
|1,4
|Beypazarı (Ankara)
|05:22:53 06-10-2025
|40,18528
|31,77194
|6,95
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:21:45 06-10-2025
|39,16528
|28,14694
|4,83
|0,9
|Simav (Kütahya)
|05:09:34 06-10-2025
|39,27389
|28,95
|8,47
|0,9
|Simav (Kütahya)
|05:06:05 06-10-2025
|39,25472
|28,95139
|6,25
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:06:04 06-10-2025
|39,256
|28,9727
|5,8
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.45 km] Menderes (İzmir)
|04:59:17 06-10-2025
|37,98472
|27,13056
|9,15
|2,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:59:16 06-10-2025
|37,9585
|27,1212
|12,1
|2,7
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [07.16 km] Erdek (Balıkesir)
|04:46:16 06-10-2025
|40,39806
|27,625
|13,54
|1,6
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|04:46:16 06-10-2025
|40,3783
|27,6233
|16,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:34:03 06-10-2025
|39,16722
|28,16028
|5,35
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:34:02 06-10-2025
|39,1742
|28,1512
|12,4
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|04:31:08 06-10-2025
|40,17694
|31,81833
|6,86
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:23:34 06-10-2025
|37,98889
|36,31944
|6,87
|1,5
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:23:34 06-10-2025
|37,9637
|36,3145
|6,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:23:10 06-10-2025
|39,24944
|28,12667
|7,03
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|04:08:40 06-10-2025
|37,33389
|37,07667
|9,06
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:02:00 06-10-2025
|39,256
|28,9768
|6,6
|2,7
|Simav (Kütahya)
|04:01:59 06-10-2025
|39,22611
|28,97889
|11,54
|2,5
|Simav (Kütahya)
|03:46:22 06-10-2025
|39,21694
|28,93944
|9,95
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:46:22 06-10-2025
|39,2468
|28,9465
|11,6
|1,6
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|03:40:56 06-10-2025
|39,94278
|28,795
|11,01
|3,3
|DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
|03:40:56 06-10-2025
|39,936
|28,8273
|7,2
|3,5
|Simav (Kütahya)
|03:25:09 06-10-2025
|39,22444
|28,9725
|9,34
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:25:08 06-10-2025
|39,256
|28,9995
|6,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:16:27 06-10-2025
|39,19389
|28,16611
|7,42
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:12:25 06-10-2025
|39,16556
|28,19722
|7,66
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:12:25 06-10-2025
|39,199
|28,177
|12,4
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:01:52 06-10-2025
|39,22333
|28,19889
|5,77
|3
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:01:52 06-10-2025
|39,2258
|28,1863
|10,2
|3,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:46:02 06-10-2025
|39,1255
|28,1772
|12,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:46:01 06-10-2025
|39,11833
|28,205
|7,01
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:40:05 06-10-2025
|39,2025
|28,18194
|5,82
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:40:05 06-10-2025
|39,2097
|28,1408
|7,4
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|02:18:09 06-10-2025
|39,2547
|28,9393
|12,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:18:08 06-10-2025
|39,23333
|28,92861
|7
|1,3
|Hekimhan (Malatya)
|02:03:54 06-10-2025
|38,73472
|37,97667
|7
|1,3
|Hekimhan (Malatya)
|02:00:28 06-10-2025
|38,75139
|38,01361
|6,85
|1,6
|KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
|02:00:27 06-10-2025
|38,7397
|37,9528
|1,2
|1,6
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:27:43 06-10-2025
|39,0962
|28,2422
|13,5
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:22:13 06-10-2025
|39,2503
|28,152
|8,6
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:09:18 06-10-2025
|39,1688
|28,1978
|14,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|00:53:52 06-10-2025
|39,23444
|28,97444
|13,93
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|00:53:52 06-10-2025
|39,2623
|28,969
|14
|1,6
|Simav (Kütahya)
|00:40:35 06-10-2025
|39,26556
|28,93528
|9,02
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:40:35 06-10-2025
|39,2528
|28,9877
|9,9
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|00:31:41 06-10-2025
|38,76944
|37,98528
|14,47
|2,1
|DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|00:31:41 06-10-2025
|38,78
|37,9557
|5
|2,2
