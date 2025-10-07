Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Ekim 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

07 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Beypazarı (Ankara) 23:59:29 06-10-2025 40,22889 31,76222 10,62 2,2
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 23:59:28 06-10-2025 40,2083 31,794 6,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:58 06-10-2025 39,24333 28,13389 4,59 1,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:57 06-10-2025 39,229 28,122 13,2 2,1
KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) 23:56:40 06-10-2025 40,1813 31,801 6,1 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:56:13 06-10-2025 39,224 29,0123 12 1,7
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:39 06-10-2025 39,2693 28,1005 8,7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:48:55 06-10-2025 39,1945 28,2033 8,7 1,2
AKDENIZ 23:43:18 06-10-2025 36,0617 28,0985 5,8 2,4
Akdeniz - [68.98 km] Marmaris (Muğla) 23:43:17 06-10-2025 36,01861 27,98361 12,26 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:36:40 06-10-2025 39,17361 28,17583 8,09 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:36:38 06-10-2025 39,217 28,1692 14,7 2
CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:30:57 06-10-2025 38,1262 37,898 8,7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 23:30:57 06-10-2025 38,10667 37,87583 5,75 1,5
Kiğı (Bingöl) 23:27:01 06-10-2025 39,24389 40,25167 16,44 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:04 06-10-2025 39,1925 28,26222 6,18 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:03 06-10-2025 39,2065 28,2313 9,9 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:19:45 06-10-2025 39,2417 28,9957 11,5 1,4
Simav (Kütahya) 23:19:45 06-10-2025 39,24278 28,99194 11,43 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:56 06-10-2025 39,2287 28,1695 9,1 1,2
Simav (Kütahya) 23:04:31 06-10-2025 39,26361 28,97361 6,59 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:04:30 06-10-2025 39,2543 28,986 10,9 1,6
Simav (Kütahya) 23:01:07 06-10-2025 39,2375 28,97556 8,04 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:54:08 06-10-2025 39,2318 29,0013 5,3 1,8
Simav (Kütahya) 22:54:08 06-10-2025 39,23028 29,00667 12,04 1,6
Altıeylül (Balıkesir) 22:51:26 06-10-2025 39,56639 28,01972 7,05 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:43:15 06-10-2025 39,24389 28,09639 7 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:43:14 06-10-2025 39,2463 28,0303 8,2 1,8
Merkez (Elazığ) 22:42:36 06-10-2025 38,57389 39,53472 9,46 3,2
KOCKALE-(ELAZIG) 22:42:35 06-10-2025 38,5598 39,502 5,4 3,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:17:33 06-10-2025 39,1782 28,0913 10,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:33 06-10-2025 39,23861 28,10778 7 1,2
Gördes (Manisa) 22:08:32 06-10-2025 39,02028 28,25361 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 22:06:02 06-10-2025 38,10278 37,92028 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 22:05:01 06-10-2025 38,10972 37,87278 5,55 1,1
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 22:01:29 06-10-2025 38,3138 38,8257 4,8 1,2
Pütürge (Malatya) 22:01:29 06-10-2025 38,27444 38,8125 8,31 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:35 06-10-2025 39,20111 28,13611 12,52 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:34 06-10-2025 39,2262 28,1387 14,4 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:27 06-10-2025 39,1903 28,1552 16,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:27 06-10-2025 39,21306 28,1725 10,86 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:22:26 06-10-2025 39,242 28,9793 10,6 1,4
Simav (Kütahya) 21:22:26 06-10-2025 39,24639 28,95972 5,69 1,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 21:15:45 06-10-2025 39,1622 28,999 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:10 06-10-2025 39,25167 28,09472 7,21 1,2
Simav (Kütahya) 20:56:53 06-10-2025 39,255 28,95028 9,77 2,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 20:56:53 06-10-2025 39,2535 28,9622 10,5 2,7
Simav (Kütahya) 20:52:49 06-10-2025 39,25722 28,95472 9,51 1,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 20:52:49 06-10-2025 39,25 28,9478 12,8 1,5
Simav (Kütahya) 20:47:49 06-10-2025 39,24194 28,89528 5,39 0,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.43 km] Menderes (İzmir) 20:47:29 06-10-2025 37,90639 26,97778 7 1,2
Simav (Kütahya) 20:39:01 06-10-2025 39,24944 28,94389 9,03 2,7
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 20:39:01 06-10-2025 39,2608 28,9595 7,8 3
Akçadağ (Malatya) 20:33:25 06-10-2025 38,40389 37,92833 6,96 1,3
Simav (Kütahya) 20:33:08 06-10-2025 39,25222 28,95917 8,9 2,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 20:33:08 06-10-2025 39,254 28,9518 5,9 3,1
Simav (Kütahya) 20:27:54 06-10-2025 39,28167 28,95083 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:27 06-10-2025 39,17639 28,11611 12,93 0,9
Simav (Kütahya) 19:53:37 06-10-2025 39,27111 28,96056 6,05 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 19:53:37 06-10-2025 39,2538 29,0113 11,9 1,5
Simav (Kütahya) 19:46:46 06-10-2025 39,26056 28,97278 9,74 1,2
Simav (Kütahya) 19:45:14 06-10-2025 39,26861 28,96667 11,42 2,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 19:45:14 06-10-2025 39,2663 28,9847 8,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:43:12 06-10-2025 39,19472 28,17889 7 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:39:36 06-10-2025 39,19278 28,15194 7,02 1
Simav (Kütahya) 19:38:13 06-10-2025 39,25611 28,9925 10,54 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:38:13 06-10-2025 39,2273 28,9822 13,2 1,6
Simav (Kütahya) 19:21:34 06-10-2025 39,21361 28,9875 8,2 1,8
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 19:21:34 06-10-2025 39,1302 28,9868 16,5 1,6
Simav (Kütahya) 19:21:13 06-10-2025 39,24194 28,95417 7,59 1,1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 19:20:44 06-10-2025 39,178 29,0368 6 1,5
Simav (Kütahya) 19:20:42 06-10-2025 39,225 28,95111 4,64 1
Simav (Kütahya) 19:19:49 06-10-2025 39,21972 28,99028 9,04 1,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 19:19:49 06-10-2025 39,1853 29,0785 8 1,4
EGE DENIZI 19:18:50 06-10-2025 36,2072 25,5927 9,8 2,1
Simav (Kütahya) 19:18:18 06-10-2025 39,27361 28,96333 7,6 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:18:18 06-10-2025 39,2512 28,986 11,1 1,3
Acıpayam (Denizli) 19:07:47 06-10-2025 37,07028 29,03833 7 1,7
SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) 19:07:46 06-10-2025 37,0992 29,0903 12,5 1,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:40:56 06-10-2025 39,2495 28,9473 7 2,8
Simav (Kütahya) 18:40:55 06-10-2025 39,2825 28,96389 9,56 2,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 18:36:18 06-10-2025 39,2093 28,9975 8,8 1,5
Simav (Kütahya) 18:36:17 06-10-2025 39,25583 28,94528 10,22 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 18:22:38 06-10-2025 39,2605 28,9632 10 2,4
Simav (Kütahya) 18:22:37 06-10-2025 39,27417 28,98694 7,02 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:16 06-10-2025 39,19056 28,20611 12,63 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:15 06-10-2025 39,1695 28,1823 16,7 2
Merkez (Bolu) 18:16:09 06-10-2025 40,95278 31,65611 7 1,7
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 18:16:09 06-10-2025 40,9195 31,648 5,3 2,1
Refahiye (Erzincan) 18:09:51 06-10-2025 40,03111 38,7675 6,99 2,1
ARSLANCA-GOLOVA (SIVAS) 18:09:51 06-10-2025 40,0517 38,76 4,8 2,2
Simav (Kütahya) 18:04:54 06-10-2025 39,23028 28,96917 10,9 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 18:04:54 06-10-2025 39,2217 29,0302 13,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:02:41 06-10-2025 39,16972 28,1925 6,99 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:02:41 06-10-2025 39,162 28,1393 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:13 06-10-2025 39,17944 28,23944 7,01 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:54:12 06-10-2025 39,178 28,2323 12,9 1,4
Orta (Çankırı) 17:49:26 06-10-2025 40,67333 32,98611 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:07 06-10-2025 39,13028 28,24083 6,91 1,2
Marmara Denizi - [17.72 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 17:28:42 06-10-2025 40,80667 27,94667 7 1,8
MARMARA DENIZI 17:28:41 06-10-2025 40,7522 27,9827 8,2 1,9
Simav (Kütahya) 17:08:35 06-10-2025 39,23361 28,98 14,58 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:08:35 06-10-2025 39,2517 28,9772 11,7 2
Ege Denizi - [21.17 km] Dikili (İzmir) 16:57:09 06-10-2025 38,84722 26,61056 7 1,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 16:57:07 06-10-2025 38,869 26,5733 11,7 2
Ege Denizi - [67.19 km] Karaburun (İzmir) 16:48:45 06-10-2025 38,7525 25,63889 7,23 2,5
EGE DENIZI 16:48:43 06-10-2025 38,7022 25,5778 11,2 2,5
Simav (Kütahya) 16:35:47 06-10-2025 39,29806 28,96667 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:29 06-10-2025 39,20306 28,17972 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:20:29 06-10-2025 39,1998 28,1333 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:49 06-10-2025 39,1525 28,23111 7 1,1
Simav (Kütahya) 16:12:24 06-10-2025 39,12306 28,97611 6,79 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:12:21 06-10-2025 39,2237 28,9915 18,7 1,3
Simav (Kütahya) 16:06:35 06-10-2025 39,27361 28,95972 7 1,3
Simav (Kütahya) 16:02:00 06-10-2025 39,1275 28,98389 6,83 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:01:11 06-10-2025 39,2502 29,0007 11,6 2
Simav (Kütahya) 16:01:10 06-10-2025 39,27583 28,9325 7 2
Akre, Ninova (Irak) - [47.51 km] Şemdinli (Hakkari) 15:49:24 06-10-2025 36,63556 44,01278 7 1,9
Simav (Kütahya) 15:43:31 06-10-2025 39,23361 28,93667 7 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 15:43:31 06-10-2025 39,2483 28,942 13,7 1,9
Simav (Kütahya) 15:42:23 06-10-2025 39,20833 28,92528 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:42:22 06-10-2025 39,2482 28,9665 14,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:08 06-10-2025 39,22694 28,19361 7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 15:33:08 06-10-2025 39,228 28,1712 8,4 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:29:58 06-10-2025 39,1502 28,2097 12,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:29:57 06-10-2025 39,15556 28,15389 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:29:26 06-10-2025 39,1925 28,17806 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:25:46 06-10-2025 39,2025 28,09167 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:25:45 06-10-2025 39,2137 28,0762 8,1 2,2
Gölbaşı (Adıyaman) 15:10:23 06-10-2025 37,78972 37,62389 7,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:48:36 06-10-2025 39,17167 28,32667 7 1,7
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:48:36 06-10-2025 39,1675 28,3277 7,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:41:09 06-10-2025 39,17278 28,32611 6,78 1,3
Simav (Kütahya) 14:30:24 06-10-2025 39,25333 28,88667 7 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 14:30:24 06-10-2025 39,2643 29,017 15,7 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 14:24:12 06-10-2025 37,31889 37,03528 12,71 3,4
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 14:24:11 06-10-2025 37,304 37,033 13,5 3,3
Ege Denizi - [15.49 km] Karaburun (İzmir) 14:03:47 06-10-2025 38,8025 26,39278 6,85 1,7
EGE DENIZI 14:03:46 06-10-2025 38,842 26,4402 18,2 1,7
Hekimhan (Malatya) 13:45:55 06-10-2025 38,75056 38,02222 7 1,3
Çubuk (Ankara) 13:36:25 06-10-2025 40,19 32,91528 7,1 1,7
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 13:34:14 06-10-2025 38,9665 28,0367 9,3 1,1
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 13:33:31 06-10-2025 38,962 28,032 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:33:28 06-10-2025 39,21 28,11056 9,82 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:19:45 06-10-2025 39,20472 28,13639 7 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:19:45 06-10-2025 39,2107 28,114 10 2,5
Battalgazi (Malatya) 13:18:42 06-10-2025 38,18528 38,56667 11,15 2,4
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 13:18:41 06-10-2025 38,1845 38,5885 6,6 2,3
Battalgazi (Malatya) 13:07:30 06-10-2025 38,18444 38,56944 12,67 2,9
ULUKOY-(MALATYA) 13:07:30 06-10-2025 38,1893 38,576 3,4 2,9
Battalgazi (Malatya) 12:59:14 06-10-2025 38,19306 38,55917 10,33 3,9
ULUKOY-(MALATYA) 12:59:13 06-10-2025 38,1848 38,563 7,2 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:34 06-10-2025 39,18722 28,21222 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:53:34 06-10-2025 39,1792 28,1987 12,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:23 06-10-2025 39,15944 28,22444 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:07 06-10-2025 39,23528 28,21806 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:34:51 06-10-2025 39,21667 28,15694 7 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:34:50 06-10-2025 39,2372 28,1165 8 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:31 06-10-2025 39,23722 28,25194 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:29:31 06-10-2025 39,1882 28,2087 9,2 1,6
Orhaneli (Bursa) 12:28:40 06-10-2025 39,90806 28,83361 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:24:43 06-10-2025 39,18722 28,20333 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:24:42 06-10-2025 39,1645 28,2303 12,5 1,4
Simav (Kütahya) 12:21:26 06-10-2025 39,26333 28,98472 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:01 06-10-2025 39,22583 28,20639 5,45 1,9
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:01 06-10-2025 39,2327 28,1978 7,6 2,3
Karlıova (Bingöl) 12:10:40 06-10-2025 39,38444 40,70472 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:07 06-10-2025 39,10944 28,18833 7,02 1
Merkez (Bayburt) 12:06:00 06-10-2025 40,33667 40,18556 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:14 06-10-2025 39,19778 28,23389 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:50:07 06-10-2025 39,19694 28,24778 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 11:48:22 06-10-2025 38,20278 38,00861 7,07 1,5
Simav (Kütahya) 11:47:19 06-10-2025 39,23028 28,98556 7 1,5
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:47:19 06-10-2025 39,2103 29,058 14,7 1,5
Dörtdivan (Bolu) 11:41:51 06-10-2025 40,44417 32,12778 7 1,7
Simav (Kütahya) 11:40:30 06-10-2025 39,26611 28,98361 7 1,4
Simav (Kütahya) 11:37:34 06-10-2025 39,23917 29,00306 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:36:49 06-10-2025 39,20306 28,21194 6,98 1,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:32:37 06-10-2025 39,1893 29,0648 4,8 1,8
Simav (Kütahya) 11:32:35 06-10-2025 39,25944 28,9875 7 2,1
Simav (Kütahya) 11:32:24 06-10-2025 39,2175 29,00639 6,84 2,1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:32:23 06-10-2025 39,2023 29,0702 5 2,2
Simav (Kütahya) 11:32:16 06-10-2025 39,24389 29,01972 7 2,3
Aksu (Isparta) 11:29:59 06-10-2025 37,82972 31,07028 7,01 1,4
Simav (Kütahya) 11:20:47 06-10-2025 39,32083 28,90694 7 1,1
Delice (Kırıkkale) 11:19:22 06-10-2025 39,96056 33,89222 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:28 06-10-2025 39,23556 28,25944 6,08 1,1
Merkez (Adıyaman) 10:56:23 06-10-2025 37,93528 38,35083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:50:40 06-10-2025 39,19722 28,17361 7 1,1
Eleşkirt (Ağrı) 10:50:34 06-10-2025 39,885 42,54 16,78 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:39 06-10-2025 39,23667 28,20028 7 1,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:38:39 06-10-2025 39,231 28,183 8 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.28 km] Menderes (İzmir) 10:32:06 06-10-2025 37,96833 27,12278 7 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:32:05 06-10-2025 37,981 27,11 13,7 1,9
Menderes (İzmir) 10:28:18 06-10-2025 38,00722 27,15472 8,32 2,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:28:16 06-10-2025 37,9778 27,1298 16,5 2,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.59 km] Menderes (İzmir) 10:22:20 06-10-2025 37,98389 27,13472 8,68 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:22:19 06-10-2025 37,9697 27,1268 7,2 2,1
Adapazarı (Sakarya) 10:19:14 06-10-2025 40,89361 30,36361 6,93 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:13:49 06-10-2025 39,20806 28,14833 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:19 06-10-2025 39,18583 28,21556 7 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:08:35 06-10-2025 38,20556 37,45194 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:55:32 06-10-2025 39,2393 28,9605 15,9 1,3
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.08 km] Armutlu (Yalova) 09:55:08 06-10-2025 40,44 28,95194 7,56 1,7
Patnos (Ağrı) 09:46:21 06-10-2025 39,33833 42,83806 8,18 1,9
Simav (Kütahya) 09:45:12 06-10-2025 39,25389 28,92694 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:45:12 06-10-2025 39,2338 28,956 15,2 1,5
Simav (Kütahya) 09:28:37 06-10-2025 39,25972 28,92972 8,54 2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.10.06 09:28:37) 09:28:37 06-10-2025 39,2495 28,9302 7,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:24:27 06-10-2025 39,20056 28,19194 6,16 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:24:27 06-10-2025 39,2135 28,2007 8,2 1,6
Simav (Kütahya) 09:19:03 06-10-2025 39,23389 28,98333 6,95 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:19:03 06-10-2025 39,257 28,983 6,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:30 06-10-2025 39,15417 28,19417 6,06 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:30 06-10-2025 39,1732 28,163 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:21 06-10-2025 39,24833 28,05444 6,98 1,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:21 06-10-2025 39,247 28,0113 8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:56:52 06-10-2025 39,17944 28,11833 12,29 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:56:52 06-10-2025 39,178 28,103 4,3 1,5
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 07:45:15 06-10-2025 39,212 29,0557 3,3 1,9
Simav (Kütahya) 07:45:14 06-10-2025 39,20056 29,01111 7,74 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 07:37:52 06-10-2025 38,10083 38,4525 6,91 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:53 06-10-2025 39,18583 28,18611 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:53 06-10-2025 39,1707 28,178 10,9 2,1
Simav (Kütahya) 07:03:50 06-10-2025 39,25028 28,95889 10,29 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:52 06-10-2025 39,21 28,12306 12,63 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:52 06-10-2025 39,1978 28,1038 9,1 1,8
Simav (Kütahya) 06:24:00 06-10-2025 39,26806 28,97611 7,11 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:24:00 06-10-2025 39,2707 28,9767 7,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:13:28 06-10-2025 39,20139 28,15083 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:28 06-10-2025 39,1818 28,165 11,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:40 06-10-2025 39,20639 28,12444 11,78 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:59:40 06-10-2025 39,1882 28,09 9,4 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 05:46:06 06-10-2025 38,32611 38,30306 14,63 1,5
MALATYA (MALATYA) 05:46:06 06-10-2025 38,3637 38,2978 12,9 1,4
Beypazarı (Ankara) 05:22:53 06-10-2025 40,18528 31,77194 6,95 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:45 06-10-2025 39,16528 28,14694 4,83 0,9
Simav (Kütahya) 05:09:34 06-10-2025 39,27389 28,95 8,47 0,9
Simav (Kütahya) 05:06:05 06-10-2025 39,25472 28,95139 6,25 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:06:04 06-10-2025 39,256 28,9727 5,8 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.45 km] Menderes (İzmir) 04:59:17 06-10-2025 37,98472 27,13056 9,15 2,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:59:16 06-10-2025 37,9585 27,1212 12,1 2,7
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [07.16 km] Erdek (Balıkesir) 04:46:16 06-10-2025 40,39806 27,625 13,54 1,6
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 04:46:16 06-10-2025 40,3783 27,6233 16,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:03 06-10-2025 39,16722 28,16028 5,35 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:02 06-10-2025 39,1742 28,1512 12,4 2,1
Beypazarı (Ankara) 04:31:08 06-10-2025 40,17694 31,81833 6,86 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:23:34 06-10-2025 37,98889 36,31944 6,87 1,5
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:23:34 06-10-2025 37,9637 36,3145 6,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:10 06-10-2025 39,24944 28,12667 7,03 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:08:40 06-10-2025 37,33389 37,07667 9,06 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:02:00 06-10-2025 39,256 28,9768 6,6 2,7
Simav (Kütahya) 04:01:59 06-10-2025 39,22611 28,97889 11,54 2,5
Simav (Kütahya) 03:46:22 06-10-2025 39,21694 28,93944 9,95 1,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:46:22 06-10-2025 39,2468 28,9465 11,6 1,6
Mustafakemalpaşa (Bursa) 03:40:56 06-10-2025 39,94278 28,795 11,01 3,3
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) 03:40:56 06-10-2025 39,936 28,8273 7,2 3,5
Simav (Kütahya) 03:25:09 06-10-2025 39,22444 28,9725 9,34 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:25:08 06-10-2025 39,256 28,9995 6,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:27 06-10-2025 39,19389 28,16611 7,42 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:25 06-10-2025 39,16556 28,19722 7,66 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:25 06-10-2025 39,199 28,177 12,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:01:52 06-10-2025 39,22333 28,19889 5,77 3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:52 06-10-2025 39,2258 28,1863 10,2 3,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:46:02 06-10-2025 39,1255 28,1772 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:46:01 06-10-2025 39,11833 28,205 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:05 06-10-2025 39,2025 28,18194 5,82 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:05 06-10-2025 39,2097 28,1408 7,4 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 02:18:09 06-10-2025 39,2547 28,9393 12,1 1,4
Simav (Kütahya) 02:18:08 06-10-2025 39,23333 28,92861 7 1,3
Hekimhan (Malatya) 02:03:54 06-10-2025 38,73472 37,97667 7 1,3
Hekimhan (Malatya) 02:00:28 06-10-2025 38,75139 38,01361 6,85 1,6
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 02:00:27 06-10-2025 38,7397 37,9528 1,2 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:27:43 06-10-2025 39,0962 28,2422 13,5 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:22:13 06-10-2025 39,2503 28,152 8,6 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:09:18 06-10-2025 39,1688 28,1978 14,3 1,2
Simav (Kütahya) 00:53:52 06-10-2025 39,23444 28,97444 13,93 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 00:53:52 06-10-2025 39,2623 28,969 14 1,6
Simav (Kütahya) 00:40:35 06-10-2025 39,26556 28,93528 9,02 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:40:35 06-10-2025 39,2528 28,9877 9,9 1,5
Hekimhan (Malatya) 00:31:41 06-10-2025 38,76944 37,98528 14,47 2,1
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 00:31:41 06-10-2025 38,78 37,9557 5 2,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
