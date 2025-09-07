Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Eylül 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
07 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|AKDENIZ
|01:02:21 07-09-2025
|34,708
|33,248
|47,7
|4
|Akdeniz
|01:02:19 07-09-2025
|34,63806
|33,24972
|50,03
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:00:54 07-09-2025
|39,20833
|28,22944
|5,36
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:56:15 07-09-2025
|39,20722
|28,10611
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:56:14 07-09-2025
|39,175
|28,1207
|8,4
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:46:47 07-09-2025
|39,1668
|28,1505
|11,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:47 07-09-2025
|39,20056
|28,15722
|6,07
|1,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:40:06 07-09-2025
|39,194
|28,0172
|11,4
|1,4
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:38:59 07-09-2025
|39,2388
|28,0267
|7,2
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:30:01 07-09-2025
|39,201
|28,0805
|7,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:30:00 07-09-2025
|39,16361
|28,09611
|6,93
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:27:15 07-09-2025
|39,2275
|28,0823
|7,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:27:14 07-09-2025
|39,22944
|28,13667
|6,97
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:12:00 07-09-2025
|39,2375
|28,07333
|6,95
|1,2
|KULU (KONYA)
|00:08:54 07-09-2025
|39,1133
|33,0807
|5
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:06:46 07-09-2025
|39,142
|28,1723
|10,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:06:45 07-09-2025
|39,14028
|28,19889
|7,02
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:04:24 07-09-2025
|39,2415
|28,0862
|8,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:04:23 07-09-2025
|39,23833
|28,10778
|7,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:03:24 07-09-2025
|39,19222
|28,16028
|7,13
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:01:46 07-09-2025
|39,12167
|28,14861
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:57:50 06-09-2025
|39,1597
|28,114
|5,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:57:48 06-09-2025
|39,18528
|28,09778
|5,17
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:54:59 06-09-2025
|39,2213
|28,0497
|7,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:54:59 06-09-2025
|39,24306
|28,07111
|7,24
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:43:40 06-09-2025
|39,20111
|28,25528
|7
|1,3
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:43:39 06-09-2025
|39,2258
|28,2353
|5,3
|1,6
|KOCASABAN-MURADIYE (VAN)
|23:35:45 06-09-2025
|38,9173
|43,7005
|7,3
|2,6
|Muradiye (Van)
|23:35:44 06-09-2025
|38,92083
|43,81083
|16,23
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:47 06-09-2025
|39,20861
|28,25917
|6,56
|1,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:28:46 06-09-2025
|39,2408
|28,126
|8,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:28:46 06-09-2025
|39,23778
|28,10972
|8,7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:02:50 06-09-2025
|39,191
|28,2445
|11,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:02:49 06-09-2025
|39,21194
|28,26917
|4,84
|2,1
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|22:56:03 06-09-2025
|38,2293
|38,4838
|21,5
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|22:56:02 06-09-2025
|38,12556
|38,5275
|13,36
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:54:43 06-09-2025
|39,1875
|28,1978
|11,7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:54:43 06-09-2025
|39,22361
|28,20306
|7
|2,7
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:53:46 06-09-2025
|39,1012
|28,298
|14,3
|1,8
|EGE DENIZI
|22:48:42 06-09-2025
|39,551
|25,366
|8,4
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|22:46:18 06-09-2025
|38,22167
|38,74556
|7,09
|0,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:44:57 06-09-2025
|39,2373
|28,0388
|7,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:44:57 06-09-2025
|39,25361
|28,075
|8,84
|1,6
|Divriği (Sivas)
|22:37:49 06-09-2025
|39,14306
|38,13278
|7,98
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:21:08 06-09-2025
|39,23
|28,23694
|5,69
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:21:07 06-09-2025
|39,2145
|28,2238
|12,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:19:51 06-09-2025
|39,245
|28,1525
|7
|1,5
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:19:51 06-09-2025
|39,2287
|28,1825
|7,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:17:14 06-09-2025
|39,1925
|28,1125
|7
|1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|22:17:14 06-09-2025
|39,141
|28,073
|18,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:13:56 06-09-2025
|39,15333
|28,27
|6,95
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:13:56 06-09-2025
|39,1613
|28,2617
|8,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:00 06-09-2025
|39,25861
|28,15472
|5,34
|1,2
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:04:59 06-09-2025
|39,3023
|28,187
|7,5
|1,3
|Merkez (Bolu)
|22:02:12 06-09-2025
|40,85694
|31,68139
|11,17
|1,4
|CUKUROREN-(BOLU)
|22:02:12 06-09-2025
|40,8665
|31,6403
|4,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:45:27 06-09-2025
|39,21056
|28,05778
|7
|1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:38:32 06-09-2025
|39,2397
|28,1253
|7,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:38:31 06-09-2025
|39,24222
|28,08056
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:25:20 06-09-2025
|39,25528
|28,07417
|6,07
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:25:20 06-09-2025
|39,2387
|28,042
|7,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:19:54 06-09-2025
|39,25278
|28,05889
|4,94
|2,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:19:53 06-09-2025
|39,2388
|28,0323
|10,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:14:46 06-09-2025
|39,25639
|28,06917
|5,16
|3,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:14:46 06-09-2025
|39,2347
|28,042
|9,3
|3,8
|YUNANISTAN
|20:52:54 06-09-2025
|40,2138
|24,1417
|7,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:48:29 06-09-2025
|39,23861
|28,05111
|7
|1,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:48:29 06-09-2025
|39,2502
|28,0292
|7,9
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:39:02 06-09-2025
|39,2442
|28,0787
|7,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:39:01 06-09-2025
|39,25528
|28,11222
|6,14
|1,3
|Yedisu (Bingöl)
|20:32:50 06-09-2025
|39,45306
|40,37056
|7
|1,7
|GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)
|20:32:50 06-09-2025
|39,4603
|40,3983
|3,4
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:30:45 06-09-2025
|39,2262
|28,0507
|8,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:30:44 06-09-2025
|39,21167
|28,07833
|5,13
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:29:58 06-09-2025
|39,22972
|28,0725
|5,95
|2,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:29:58 06-09-2025
|39,2308
|28,0355
|8,4
|2,7
|CAY (AFYONKARAHISAR)
|20:26:56 06-09-2025
|38,6253
|31,035
|5,5
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:24:23 06-09-2025
|39,1967
|28,1523
|7,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:22 06-09-2025
|39,18917
|28,17389
|5,96
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:20:30 06-09-2025
|39,12639
|28,20056
|7,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:14:56 06-09-2025
|39,23861
|28,03944
|7,7
|2,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:14:56 06-09-2025
|39,2097
|28,0395
|7,7
|2,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:12:48 06-09-2025
|39,2273
|28,158
|9,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:12:47 06-09-2025
|39,23667
|28,14528
|5,87
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:01:32 06-09-2025
|39,2453
|28,1043
|8,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:01:31 06-09-2025
|39,23944
|28,14472
|9,02
|1,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|19:45:06 06-09-2025
|39,55472
|26,09667
|11,41
|2,2
|BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
|19:45:06 06-09-2025
|39,5243
|26,0585
|6,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:40:42 06-09-2025
|39,26778
|28,09417
|7,08
|1,3
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:40:41 06-09-2025
|39,2682
|28,1308
|14,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:55:17 06-09-2025
|39,22361
|28,07306
|5,81
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:55:17 06-09-2025
|39,2242
|28,0482
|7,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:50:17 06-09-2025
|39,24194
|28,14889
|5,28
|2,6
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:50:16 06-09-2025
|39,2358
|28,113
|8,8
|2,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:45:10 06-09-2025
|39,2257
|28,0977
|11,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:45:09 06-09-2025
|39,22389
|28,13361
|8,83
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:29 06-09-2025
|39,15528
|28,25944
|6,8
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:21:29 06-09-2025
|39,1787
|28,2373
|9,5
|1,6
|Çameli (Denizli)
|18:17:29 06-09-2025
|36,95917
|29,35028
|7
|1,8
|ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)
|18:17:29 06-09-2025
|36,9418
|29,374
|5,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:14:58 06-09-2025
|39,20167
|28,07083
|7,13
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:14:58 06-09-2025
|39,2473
|28,0838
|15,5
|1,3
|Kulu (Konya)
|17:41:29 06-09-2025
|39,10778
|33,05861
|7,52
|1,5
|KARACADAG-KULU (KONYA)
|17:41:29 06-09-2025
|39,0883
|32,9968
|12,2
|1,6
|Torbalı (İzmir)
|17:25:30 06-09-2025
|38,12139
|27,46528
|6,76
|2,4
|TULUM-TORBALI (IZMIR)
|17:25:29 06-09-2025
|38,1227
|27,4463
|5,4
|2,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:58:46 06-09-2025
|39,2345
|28,057
|6,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:58:33 06-09-2025
|39,18444
|28,22722
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:53:58 06-09-2025
|39,22694
|28,10944
|7
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:53:58 06-09-2025
|39,2308
|28,126
|10
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:50:00 06-09-2025
|39,20556
|28,17667
|5,69
|1,4
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:49:59 06-09-2025
|39,217
|28,2013
|9,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:28:24 06-09-2025
|39,18083
|28,185
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:25:51 06-09-2025
|39,19111
|28,25306
|7
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:25:51 06-09-2025
|39,1753
|28,2547
|17,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:20:20 06-09-2025
|39,24333
|28,165
|7
|1,1
|Sungurlu (Çorum)
|16:05:07 06-09-2025
|40,08306
|34,1425
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:02:45 06-09-2025
|39,2
|28,18917
|6,35
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:02:08 06-09-2025
|39,21778
|28,21
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:55:14 06-09-2025
|39,23361
|28,18917
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:47:23 06-09-2025
|39,23389
|28,18389
|7
|1,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:47:22 06-09-2025
|39,2487
|28,1772
|9,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:36:41 06-09-2025
|39,20333
|28,17306
|5,68
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:36:40 06-09-2025
|39,2097
|28,1353
|7,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:33:45 06-09-2025
|39,21667
|28,08417
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:19:43 06-09-2025
|39,16333
|28,22056
|7
|1
|Emet (Kütahya)
|15:02:35 06-09-2025
|39,39528
|29,25722
|5,41
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:53:45 06-09-2025
|39,15361
|28,26972
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:53:44 06-09-2025
|39,1548
|28,2498
|10,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:50:48 06-09-2025
|39,23028
|28,16944
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:45:40 06-09-2025
|39,24806
|28,16833
|7
|2,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:45:39 06-09-2025
|39,2413
|28,134
|7,8
|2,2
|Dalaman (Muğla)
|14:41:56 06-09-2025
|36,90083
|28,95667
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:21:06 06-09-2025
|39,20028
|28,07778
|5,36
|1,8
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|14:21:06 06-09-2025
|39,1743
|28,0632
|9,8
|2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:15:31 06-09-2025
|39,1287
|28,192
|8,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:15:30 06-09-2025
|39,15722
|28,2025
|6,21
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:01:16 06-09-2025
|39,20611
|28,22333
|6,52
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:50:47 06-09-2025
|39,21722
|28,20417
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:50:47 06-09-2025
|39,2047
|28,1682
|5,3
|1,5
|SIPAHILI-GULNAR (MERSIN)
|13:29:01 06-09-2025
|36,1992
|33,4352
|0
|1,2
|YENIMAHALLE (ANKARA)
|13:23:00 06-09-2025
|40,0413
|32,722
|5
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:02:58 06-09-2025
|39,48611
|28,15583
|6,99
|1,5
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:02:57 06-09-2025
|39,4503
|28,1143
|18,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:56:58 06-09-2025
|39,2625
|28,12222
|5,87
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:37:08 06-09-2025
|39,20528
|28,12361
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:37:08 06-09-2025
|39,2203
|28,0797
|7,1
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|12:34:58 06-09-2025
|38,1025
|37,83333
|5,56
|1,7
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:34:58 06-09-2025
|38,0913
|37,7905
|14,7
|1,5
|Ulubey (Uşak)
|12:08:32 06-09-2025
|38,475
|29,19833
|7
|0,9
|Şefaatli (Yozgat)
|11:56:44 06-09-2025
|39,50139
|34,66694
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|11:53:42 06-09-2025
|38,23667
|38,70111
|11,55
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:41:26 06-09-2025
|39,13944
|29,01722
|10,06
|1,9
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|11:41:25 06-09-2025
|39,1478
|29,0347
|8,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:34:46 06-09-2025
|39,14611
|28,17778
|6,92
|1,1
|DEDELER-GULNAR (MERSIN)
|11:29:46 06-09-2025
|36,2673
|33,635
|0
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:24:37 06-09-2025
|39,15056
|28,20917
|6,63
|0,8
|Ardanuç (Artvin)
|11:16:27 06-09-2025
|41,06639
|42,3
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:08:28 06-09-2025
|39,26361
|28,08361
|5,36
|2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:08:28 06-09-2025
|39,2308
|28,0427
|6,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:02:05 06-09-2025
|39,22806
|28,14417
|5,17
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:54:35 06-09-2025
|39,22694
|28,20111
|8,56
|1,1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.94 km] Gemlik (Bursa)
|10:46:38 06-09-2025
|40,45583
|29,05222
|6,49
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:39:40 06-09-2025
|39,22444
|28,12917
|8,43
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:38:21 06-09-2025
|39,21056
|28,22583
|6,94
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:33:33 06-09-2025
|39,1775
|28,19
|7
|1,4
|Ege Denizi - [61.03 km] Çeşme (İzmir)
|10:30:58 06-09-2025
|38,33361
|25,55861
|7
|1,9
|Cide (Kastamonu)
|10:27:19 06-09-2025
|41,86222
|32,94222
|7,48
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:24:28 06-09-2025
|39,185
|28,1275
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:12:43 06-09-2025
|39,18583
|28,29889
|9,17
|2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:12:43 06-09-2025
|39,174
|28,2695
|11
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:05:44 06-09-2025
|39,19028
|28,135
|7
|1,1
|Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
|09:57:34 06-09-2025
|35,17194
|33,55639
|65,12
|2
|Gördes (Manisa)
|09:36:21 06-09-2025
|39,07917
|28,2075
|6,92
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:35:03 06-09-2025
|39,19889
|28,14889
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:28:24 06-09-2025
|39,19111
|28,16
|7
|1,1
|Merkez (Burdur)
|09:26:13 06-09-2025
|37,6475
|30,10306
|7
|1,1
|Seydikemer (Muğla)
|09:23:12 06-09-2025
|36,69278
|29,34194
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:18:23 06-09-2025
|38,00167
|36,42667
|7
|2,8
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:18:22 06-09-2025
|37,9752
|36,4175
|5
|2,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:14:40 06-09-2025
|39,1587
|28,191
|9,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:14:39 06-09-2025
|39,15222
|28,23083
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:12:19 06-09-2025
|39,17778
|28,18667
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:54:54 06-09-2025
|39,21222
|28,15056
|7,29
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:48:40 06-09-2025
|39,1675
|28,11694
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:46:00 06-09-2025
|39,16056
|28,23639
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:36:47 06-09-2025
|39,25306
|28,05694
|7,76
|1,1
|Shirak (Ermenistan) - [27.79 km] Akyaka (Kars)
|08:36:37 06-09-2025
|41,02194
|43,93944
|7,03
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:28:11 06-09-2025
|39,27528
|28,10889
|9,6
|1,2
|Kozan (Adana)
|08:27:38 06-09-2025
|37,79611
|35,65278
|7
|2,4
|AKKAYA-KOZAN (ADANA)
|08:27:36 06-09-2025
|37,7817
|35,6047
|5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:25:57 06-09-2025
|39,22667
|28,06667
|7,07
|1,1
|YAGCI-SUSURLUK (BALIKESIR)
|08:04:27 06-09-2025
|39,9817
|28,1545
|10
|2
|Susurluk (Balıkesir)
|08:04:26 06-09-2025
|39,99389
|28,17361
|10,75
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:10 06-09-2025
|39,25222
|28,13611
|7
|1,1
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:10 06-09-2025
|39,2465
|28,075
|15,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:40:14 06-09-2025
|39,16917
|28,17278
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:37:47 06-09-2025
|39,25361
|28,13
|6,09
|1,6
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:37:47 06-09-2025
|39,2613
|28,1117
|17
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:36:27 06-09-2025
|39,17722
|28,16194
|7
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:36:26 06-09-2025
|39,1537
|28,1117
|12,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:30:12 06-09-2025
|39,18083
|28,16917
|5,55
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:30:12 06-09-2025
|39,1767
|28,1457
|9,2
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.53 km] Milas (Muğla)
|07:19:41 06-09-2025
|36,93472
|27,81889
|10,25
|2,9
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:19:40 06-09-2025
|36,9105
|27,7923
|11
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:12:57 06-09-2025
|39,22306
|28,08667
|5,96
|1
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:12:56 06-09-2025
|39,233
|28,0143
|5,3
|1,2
|Ege Denizi - [36.65 km] Enez (Edirne)
|07:08:13 06-09-2025
|40,54417
|25,71861
|21,28
|2,5
|EGE DENIZI
|07:08:11 06-09-2025
|40,5843
|25,6248
|15,6
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:27 06-09-2025
|39,20833
|28,13167
|12,38
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:54:52 06-09-2025
|39,17528
|28,22611
|6,08
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:54:52 06-09-2025
|39,1488
|28,2185
|16,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:52:14 06-09-2025
|39,175
|28,21806
|7,45
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:52:14 06-09-2025
|39,1742
|28,2395
|12,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:48:33 06-09-2025
|39,25361
|28,13333
|7
|1,9
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:48:33 06-09-2025
|39,2493
|28,056
|8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:47:10 06-09-2025
|39,23361
|28,06278
|7
|0,9
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:44:09 06-09-2025
|39,1592
|28,309
|4,9
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:44:08 06-09-2025
|39,19333
|28,27611
|6,5
|1
|Pütürge (Malatya)
|06:42:57 06-09-2025
|38,26833
|38,72389
|12,6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:40:53 06-09-2025
|39,19
|28,12333
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:38:01 06-09-2025
|39,19361
|28,1125
|7
|1,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:38:00 06-09-2025
|39,2085
|28,1375
|5,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:34:29 06-09-2025
|39,22056
|28,06194
|9,2
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:34:29 06-09-2025
|39,212
|28,0565
|11,8
|1,3
|EGE DENIZI
|06:31:45 06-09-2025
|36,6372
|25,5688
|5,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:15:34 06-09-2025
|39,20139
|28,27722
|9,24
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:15:34 06-09-2025
|39,1925
|28,242
|10,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:02:20 06-09-2025
|39,2125
|28,26528
|7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:02:19 06-09-2025
|39,2138
|28,2598
|9,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:54:16 06-09-2025
|39,20167
|28,11722
|7,25
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:54:16 06-09-2025
|39,197
|28,088
|14
|1,8
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.48 km] Gemlik (Bursa)
|05:30:29 06-09-2025
|40,43778
|29,09167
|7
|1,9
|BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA)
|05:30:28 06-09-2025
|40,4712
|29,1315
|5,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:26:51 06-09-2025
|39,20583
|28,15278
|11,32
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:26:51 06-09-2025
|39,1873
|28,1382
|13,5
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|05:20:28 06-09-2025
|38,35944
|38,96
|7
|0,9
|Kovancılar (Elazığ)
|05:19:20 06-09-2025
|38,75861
|39,99639
|16,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:19:17 06-09-2025
|39,20944
|28,20861
|4,99
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:19:17 06-09-2025
|39,1877
|28,1942
|15,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:11:54 06-09-2025
|39,17694
|28,15556
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:03 06-09-2025
|39,23361
|28,17389
|6,49
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:58:02 06-09-2025
|39,2303
|28,1415
|18,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:56:43 06-09-2025
|39,18222
|28,16417
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:56:41 06-09-2025
|39,1337
|28,161
|18,2
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:54:37 06-09-2025
|39,1553
|28,1418
|12,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:54:36 06-09-2025
|39,18944
|28,15722
|5,36
|1,1
|Baskil (Elazığ)
|04:54:02 06-09-2025
|38,40556
|38,91917
|14,64
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:51:40 06-09-2025
|39,2125
|28,10444
|7
|1,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:51:40 06-09-2025
|39,2165
|28,1168
|10,6
|1,2
|Ula (Muğla)
|04:50:22 06-09-2025
|37,04861
|28,3625
|7
|1
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|04:50:22 06-09-2025
|37,066
|28,4197
|11,2
|1,3
|Çaygören Barajı - [01.35 km] Sındırgı (Balıkesir)
|04:49:54 06-09-2025
|39,24694
|28,21972
|7
|0,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|04:43:37 06-09-2025
|34,2482
|25,798
|15,6
|2,6
|Simav (Kütahya)
|04:42:28 06-09-2025
|39,24056
|28,98417
|15,69
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:42:28 06-09-2025
|39,2443
|29,0168
|10,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:40:06 06-09-2025
|39,21528
|28,1475
|5,79
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:40:06 06-09-2025
|39,2227
|28,1837
|10,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:24:35 06-09-2025
|39,23333
|28,00139
|7
|1,4
|ESMEKAYA-ESKIL (AKSARAY)
|04:03:46 06-09-2025
|38,255
|33,4688
|6
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:03:22 06-09-2025
|39,1625
|28,2672
|14,4
|1,3
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:57:23 06-09-2025
|38,1462
|37,4652
|23,7
|0,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:54:50 06-09-2025
|39,1512
|28,1463
|17,5
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:37:33 06-09-2025
|39,1452
|28,1337
|5
|1,3
|KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
|03:26:35 06-09-2025
|37,5302
|37,1668
|7,2
|2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:12:59 06-09-2025
|39,1767
|28,2385
|8
|1,2
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:40:54 06-09-2025
|39,2553
|28,0575
|13,8
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:38:05 06-09-2025
|39,1753
|28,218
|9,3
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:36:54 06-09-2025
|39,1978
|28,1335
|11,3
|1,6
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:36:02 06-09-2025
|39,1618
|28,286
|16,3
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:35:39 06-09-2025
|39,2225
|28,06
|18,4
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:33:30 06-09-2025
|39,1772
|28,1408
|21,8
|1,2
|SURIYE
|02:26:01 06-09-2025
|35,5547
|36,2572
|3,2
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:19:25 06-09-2025
|39,1602
|28,2392
|12
|1,1
|EGE DENIZI
|01:59:52 06-09-2025
|36,8868
|25,7178
|6,3
|1,9
|EGE DENIZI
|01:55:03 06-09-2025
|36,6268
|25,4182
|5
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:51:36 06-09-2025
|39,2437
|28,1068
|7,5
|1,1
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:49:59 06-09-2025
|39,2508
|27,969
|9,1
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:40:41 06-09-2025
|39,1355
|28,1463
|19
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|01:33:13 06-09-2025
|37,84
|36,23028
|11,27
|1,7
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|01:33:12 06-09-2025
|37,845
|36,2705
|6,7
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|AKDENIZ
|01:02:21 07-09-2025
|34,708
|33,248
|47,7
|4
|Akdeniz
|01:02:19 07-09-2025
|34,63806
|33,24972
|50,03
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:00:54 07-09-2025
|39,20833
|28,22944
|5,36
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:56:15 07-09-2025
|39,20722
|28,10611
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:56:14 07-09-2025
|39,175
|28,1207
|8,4
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:46:47 07-09-2025
|39,1668
|28,1505
|11,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:47 07-09-2025
|39,20056
|28,15722
|6,07
|1,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:40:06 07-09-2025
|39,194
|28,0172
|11,4
|1,4
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:38:59 07-09-2025
|39,2388
|28,0267
|7,2
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:30:01 07-09-2025
|39,201
|28,0805
|7,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:30:00 07-09-2025
|39,16361
|28,09611
|6,93
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:27:15 07-09-2025
|39,2275
|28,0823
|7,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:27:14 07-09-2025
|39,22944
|28,13667
|6,97
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:12:00 07-09-2025
|39,2375
|28,07333
|6,95
|1,2
|KULU (KONYA)
|00:08:54 07-09-2025
|39,1133
|33,0807
|5
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:06:46 07-09-2025
|39,142
|28,1723
|10,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:06:45 07-09-2025
|39,14028
|28,19889
|7,02
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:04:24 07-09-2025
|39,2415
|28,0862
|8,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:04:23 07-09-2025
|39,23833
|28,10778
|7,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:03:24 07-09-2025
|39,19222
|28,16028
|7,13
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:01:46 07-09-2025
|39,12167
|28,14861
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:57:50 06-09-2025
|39,1597
|28,114
|5,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:57:48 06-09-2025
|39,18528
|28,09778
|5,17
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:54:59 06-09-2025
|39,2213
|28,0497
|7,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:54:59 06-09-2025
|39,24306
|28,07111
|7,24
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:43:40 06-09-2025
|39,20111
|28,25528
|7
|1,3
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:43:39 06-09-2025
|39,2258
|28,2353
|5,3
|1,6
|KOCASABAN-MURADIYE (VAN)
|23:35:45 06-09-2025
|38,9173
|43,7005
|7,3
|2,6
|Muradiye (Van)
|23:35:44 06-09-2025
|38,92083
|43,81083
|16,23
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:47 06-09-2025
|39,20861
|28,25917
|6,56
|1,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:28:46 06-09-2025
|39,2408
|28,126
|8,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:28:46 06-09-2025
|39,23778
|28,10972
|8,7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:02:50 06-09-2025
|39,191
|28,2445
|11,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:02:49 06-09-2025
|39,21194
|28,26917
|4,84
|2,1
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|22:56:03 06-09-2025
|38,2293
|38,4838
|21,5
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|22:56:02 06-09-2025
|38,12556
|38,5275
|13,36
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:54:43 06-09-2025
|39,1875
|28,1978
|11,7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:54:43 06-09-2025
|39,22361
|28,20306
|7
|2,7
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:53:46 06-09-2025
|39,1012
|28,298
|14,3
|1,8
|EGE DENIZI
|22:48:42 06-09-2025
|39,551
|25,366
|8,4
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|22:46:18 06-09-2025
|38,22167
|38,74556
|7,09
|0,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:44:57 06-09-2025
|39,2373
|28,0388
|7,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:44:57 06-09-2025
|39,25361
|28,075
|8,84
|1,6
|Divriği (Sivas)
|22:37:49 06-09-2025
|39,14306
|38,13278
|7,98
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:21:08 06-09-2025
|39,23
|28,23694
|5,69
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:21:07 06-09-2025
|39,2145
|28,2238
|12,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:19:51 06-09-2025
|39,245
|28,1525
|7
|1,5
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:19:51 06-09-2025
|39,2287
|28,1825
|7,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:17:14 06-09-2025
|39,1925
|28,1125
|7
|1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|22:17:14 06-09-2025
|39,141
|28,073
|18,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:13:56 06-09-2025
|39,15333
|28,27
|6,95
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:13:56 06-09-2025
|39,1613
|28,2617
|8,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:00 06-09-2025
|39,25861
|28,15472
|5,34
|1,2
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:04:59 06-09-2025
|39,3023
|28,187
|7,5
|1,3
|Merkez (Bolu)
|22:02:12 06-09-2025
|40,85694
|31,68139
|11,17
|1,4
|CUKUROREN-(BOLU)
|22:02:12 06-09-2025
|40,8665
|31,6403
|4,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:45:27 06-09-2025
|39,21056
|28,05778
|7
|1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:38:32 06-09-2025
|39,2397
|28,1253
|7,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:38:31 06-09-2025
|39,24222
|28,08056
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:25:20 06-09-2025
|39,25528
|28,07417
|6,07
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:25:20 06-09-2025
|39,2387
|28,042
|7,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:19:54 06-09-2025
|39,25278
|28,05889
|4,94
|2,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:19:53 06-09-2025
|39,2388
|28,0323
|10,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:14:46 06-09-2025
|39,25639
|28,06917
|5,16
|3,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:14:46 06-09-2025
|39,2347
|28,042
|9,3
|3,8
|YUNANISTAN
|20:52:54 06-09-2025
|40,2138
|24,1417
|7,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:48:29 06-09-2025
|39,23861
|28,05111
|7
|1,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:48:29 06-09-2025
|39,2502
|28,0292
|7,9
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:39:02 06-09-2025
|39,2442
|28,0787
|7,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:39:01 06-09-2025
|39,25528
|28,11222
|6,14
|1,3
|Yedisu (Bingöl)
|20:32:50 06-09-2025
|39,45306
|40,37056
|7
|1,7
|GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)
|20:32:50 06-09-2025
|39,4603
|40,3983
|3,4
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:30:45 06-09-2025
|39,2262
|28,0507
|8,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:30:44 06-09-2025
|39,21167
|28,07833
|5,13
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:29:58 06-09-2025
|39,22972
|28,0725
|5,95
|2,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:29:58 06-09-2025
|39,2308
|28,0355
|8,4
|2,7
|CAY (AFYONKARAHISAR)
|20:26:56 06-09-2025
|38,6253
|31,035
|5,5
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:24:23 06-09-2025
|39,1967
|28,1523
|7,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:22 06-09-2025
|39,18917
|28,17389
|5,96
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:20:30 06-09-2025
|39,12639
|28,20056
|7,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:14:56 06-09-2025
|39,23861
|28,03944
|7,7
|2,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:14:56 06-09-2025
|39,2097
|28,0395
|7,7
|2,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:12:48 06-09-2025
|39,2273
|28,158
|9,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:12:47 06-09-2025
|39,23667
|28,14528
|5,87
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:01:32 06-09-2025
|39,2453
|28,1043
|8,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:01:31 06-09-2025
|39,23944
|28,14472
|9,02
|1,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|19:45:06 06-09-2025
|39,55472
|26,09667
|11,41
|2,2
|BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
|19:45:06 06-09-2025
|39,5243
|26,0585
|6,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:40:42 06-09-2025
|39,26778
|28,09417
|7,08
|1,3
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:40:41 06-09-2025
|39,2682
|28,1308
|14,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:55:17 06-09-2025
|39,22361
|28,07306
|5,81
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:55:17 06-09-2025
|39,2242
|28,0482
|7,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:50:17 06-09-2025
|39,24194
|28,14889
|5,28
|2,6
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:50:16 06-09-2025
|39,2358
|28,113
|8,8
|2,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:45:10 06-09-2025
|39,2257
|28,0977
|11,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:45:09 06-09-2025
|39,22389
|28,13361
|8,83
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:29 06-09-2025
|39,15528
|28,25944
|6,8
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:21:29 06-09-2025
|39,1787
|28,2373
|9,5
|1,6
|Çameli (Denizli)
|18:17:29 06-09-2025
|36,95917
|29,35028
|7
|1,8
|ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)
|18:17:29 06-09-2025
|36,9418
|29,374
|5,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:14:58 06-09-2025
|39,20167
|28,07083
|7,13
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:14:58 06-09-2025
|39,2473
|28,0838
|15,5
|1,3
|Kulu (Konya)
|17:41:29 06-09-2025
|39,10778
|33,05861
|7,52
|1,5
|KARACADAG-KULU (KONYA)
|17:41:29 06-09-2025
|39,0883
|32,9968
|12,2
|1,6
|Torbalı (İzmir)
|17:25:30 06-09-2025
|38,12139
|27,46528
|6,76
|2,4
|TULUM-TORBALI (IZMIR)
|17:25:29 06-09-2025
|38,1227
|27,4463
|5,4
|2,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:58:46 06-09-2025
|39,2345
|28,057
|6,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:58:33 06-09-2025
|39,18444
|28,22722
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:53:58 06-09-2025
|39,22694
|28,10944
|7
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:53:58 06-09-2025
|39,2308
|28,126
|10
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:50:00 06-09-2025
|39,20556
|28,17667
|5,69
|1,4
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:49:59 06-09-2025
|39,217
|28,2013
|9,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:28:24 06-09-2025
|39,18083
|28,185
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:25:51 06-09-2025
|39,19111
|28,25306
|7
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:25:51 06-09-2025
|39,1753
|28,2547
|17,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:20:20 06-09-2025
|39,24333
|28,165
|7
|1,1
|Sungurlu (Çorum)
|16:05:07 06-09-2025
|40,08306
|34,1425
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:02:45 06-09-2025
|39,2
|28,18917
|6,35
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:02:08 06-09-2025
|39,21778
|28,21
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:55:14 06-09-2025
|39,23361
|28,18917
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:47:23 06-09-2025
|39,23389
|28,18389
|7
|1,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:47:22 06-09-2025
|39,2487
|28,1772
|9,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:36:41 06-09-2025
|39,20333
|28,17306
|5,68
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:36:40 06-09-2025
|39,2097
|28,1353
|7,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:33:45 06-09-2025
|39,21667
|28,08417
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:19:43 06-09-2025
|39,16333
|28,22056
|7
|1
|Emet (Kütahya)
|15:02:35 06-09-2025
|39,39528
|29,25722
|5,41
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:53:45 06-09-2025
|39,15361
|28,26972
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:53:44 06-09-2025
|39,1548
|28,2498
|10,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:50:48 06-09-2025
|39,23028
|28,16944
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:45:40 06-09-2025
|39,24806
|28,16833
|7
|2,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:45:39 06-09-2025
|39,2413
|28,134
|7,8
|2,2
|Dalaman (Muğla)
|14:41:56 06-09-2025
|36,90083
|28,95667
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:21:06 06-09-2025
|39,20028
|28,07778
|5,36
|1,8
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|14:21:06 06-09-2025
|39,1743
|28,0632
|9,8
|2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:15:31 06-09-2025
|39,1287
|28,192
|8,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:15:30 06-09-2025
|39,15722
|28,2025
|6,21
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:01:16 06-09-2025
|39,20611
|28,22333
|6,52
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:50:47 06-09-2025
|39,21722
|28,20417
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:50:47 06-09-2025
|39,2047
|28,1682
|5,3
|1,5
|SIPAHILI-GULNAR (MERSIN)
|13:29:01 06-09-2025
|36,1992
|33,4352
|0
|1,2
|YENIMAHALLE (ANKARA)
|13:23:00 06-09-2025
|40,0413
|32,722
|5
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:02:58 06-09-2025
|39,48611
|28,15583
|6,99
|1,5
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:02:57 06-09-2025
|39,4503
|28,1143
|18,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:56:58 06-09-2025
|39,2625
|28,12222
|5,87
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:37:08 06-09-2025
|39,20528
|28,12361
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:37:08 06-09-2025
|39,2203
|28,0797
|7,1
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|12:34:58 06-09-2025
|38,1025
|37,83333
|5,56
|1,7
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:34:58 06-09-2025
|38,0913
|37,7905
|14,7
|1,5
|Ulubey (Uşak)
|12:08:32 06-09-2025
|38,475
|29,19833
|7
|0,9
|Şefaatli (Yozgat)
|11:56:44 06-09-2025
|39,50139
|34,66694
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|11:53:42 06-09-2025
|38,23667
|38,70111
|11,55
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:41:26 06-09-2025
|39,13944
|29,01722
|10,06
|1,9
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|11:41:25 06-09-2025
|39,1478
|29,0347
|8,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:34:46 06-09-2025
|39,14611
|28,17778
|6,92
|1,1
|DEDELER-GULNAR (MERSIN)
|11:29:46 06-09-2025
|36,2673
|33,635
|0
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:24:37 06-09-2025
|39,15056
|28,20917
|6,63
|0,8
|Ardanuç (Artvin)
|11:16:27 06-09-2025
|41,06639
|42,3
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:08:28 06-09-2025
|39,26361
|28,08361
|5,36
|2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:08:28 06-09-2025
|39,2308
|28,0427
|6,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:02:05 06-09-2025
|39,22806
|28,14417
|5,17
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:54:35 06-09-2025
|39,22694
|28,20111
|8,56
|1,1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.94 km] Gemlik (Bursa)
|10:46:38 06-09-2025
|40,45583
|29,05222
|6,49
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:39:40 06-09-2025
|39,22444
|28,12917
|8,43
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:38:21 06-09-2025
|39,21056
|28,22583
|6,94
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:33:33 06-09-2025
|39,1775
|28,19
|7
|1,4
|Ege Denizi - [61.03 km] Çeşme (İzmir)
|10:30:58 06-09-2025
|38,33361
|25,55861
|7
|1,9
|Cide (Kastamonu)
|10:27:19 06-09-2025
|41,86222
|32,94222
|7,48
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:24:28 06-09-2025
|39,185
|28,1275
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:12:43 06-09-2025
|39,18583
|28,29889
|9,17
|2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:12:43 06-09-2025
|39,174
|28,2695
|11
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:05:44 06-09-2025
|39,19028
|28,135
|7
|1,1
|Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
|09:57:34 06-09-2025
|35,17194
|33,55639
|65,12
|2
|Gördes (Manisa)
|09:36:21 06-09-2025
|39,07917
|28,2075
|6,92
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:35:03 06-09-2025
|39,19889
|28,14889
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:28:24 06-09-2025
|39,19111
|28,16
|7
|1,1
|Merkez (Burdur)
|09:26:13 06-09-2025
|37,6475
|30,10306
|7
|1,1
|Seydikemer (Muğla)
|09:23:12 06-09-2025
|36,69278
|29,34194
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:18:23 06-09-2025
|38,00167
|36,42667
|7
|2,8
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:18:22 06-09-2025
|37,9752
|36,4175
|5
|2,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:14:40 06-09-2025
|39,1587
|28,191
|9,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:14:39 06-09-2025
|39,15222
|28,23083
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:12:19 06-09-2025
|39,17778
|28,18667
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:54:54 06-09-2025
|39,21222
|28,15056
|7,29
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:48:40 06-09-2025
|39,1675
|28,11694
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:46:00 06-09-2025
|39,16056
|28,23639
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:36:47 06-09-2025
|39,25306
|28,05694
|7,76
|1,1
|Shirak (Ermenistan) - [27.79 km] Akyaka (Kars)
|08:36:37 06-09-2025
|41,02194
|43,93944
|7,03
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:28:11 06-09-2025
|39,27528
|28,10889
|9,6
|1,2
|Kozan (Adana)
|08:27:38 06-09-2025
|37,79611
|35,65278
|7
|2,4
|AKKAYA-KOZAN (ADANA)
|08:27:36 06-09-2025
|37,7817
|35,6047
|5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:25:57 06-09-2025
|39,22667
|28,06667
|7,07
|1,1
|YAGCI-SUSURLUK (BALIKESIR)
|08:04:27 06-09-2025
|39,9817
|28,1545
|10
|2
|Susurluk (Balıkesir)
|08:04:26 06-09-2025
|39,99389
|28,17361
|10,75
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:10 06-09-2025
|39,25222
|28,13611
|7
|1,1
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:10 06-09-2025
|39,2465
|28,075
|15,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:40:14 06-09-2025
|39,16917
|28,17278
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:37:47 06-09-2025
|39,25361
|28,13
|6,09
|1,6
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:37:47 06-09-2025
|39,2613
|28,1117
|17
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:36:27 06-09-2025
|39,17722
|28,16194
|7
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:36:26 06-09-2025
|39,1537
|28,1117
|12,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:30:12 06-09-2025
|39,18083
|28,16917
|5,55
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:30:12 06-09-2025
|39,1767
|28,1457
|9,2
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.53 km] Milas (Muğla)
|07:19:41 06-09-2025
|36,93472
|27,81889
|10,25
|2,9
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:19:40 06-09-2025
|36,9105
|27,7923
|11
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:12:57 06-09-2025
|39,22306
|28,08667
|5,96
|1
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:12:56 06-09-2025
|39,233
|28,0143
|5,3
|1,2
|Ege Denizi - [36.65 km] Enez (Edirne)
|07:08:13 06-09-2025
|40,54417
|25,71861
|21,28
|2,5
|EGE DENIZI
|07:08:11 06-09-2025
|40,5843
|25,6248
|15,6
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:27 06-09-2025
|39,20833
|28,13167
|12,38
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:54:52 06-09-2025
|39,17528
|28,22611
|6,08
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:54:52 06-09-2025
|39,1488
|28,2185
|16,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:52:14 06-09-2025
|39,175
|28,21806
|7,45
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:52:14 06-09-2025
|39,1742
|28,2395
|12,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:48:33 06-09-2025
|39,25361
|28,13333
|7
|1,9
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:48:33 06-09-2025
|39,2493
|28,056
|8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:47:10 06-09-2025
|39,23361
|28,06278
|7
|0,9
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:44:09 06-09-2025
|39,1592
|28,309
|4,9
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:44:08 06-09-2025
|39,19333
|28,27611
|6,5
|1
|Pütürge (Malatya)
|06:42:57 06-09-2025
|38,26833
|38,72389
|12,6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:40:53 06-09-2025
|39,19
|28,12333
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:38:01 06-09-2025
|39,19361
|28,1125
|7
|1,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:38:00 06-09-2025
|39,2085
|28,1375
|5,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:34:29 06-09-2025
|39,22056
|28,06194
|9,2
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:34:29 06-09-2025
|39,212
|28,0565
|11,8
|1,3
|EGE DENIZI
|06:31:45 06-09-2025
|36,6372
|25,5688
|5,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:15:34 06-09-2025
|39,20139
|28,27722
|9,24
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:15:34 06-09-2025
|39,1925
|28,242
|10,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:02:20 06-09-2025
|39,2125
|28,26528
|7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:02:19 06-09-2025
|39,2138
|28,2598
|9,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:54:16 06-09-2025
|39,20167
|28,11722
|7,25
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:54:16 06-09-2025
|39,197
|28,088
|14
|1,8
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.48 km] Gemlik (Bursa)
|05:30:29 06-09-2025
|40,43778
|29,09167
|7
|1,9
|BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA)
|05:30:28 06-09-2025
|40,4712
|29,1315
|5,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:26:51 06-09-2025
|39,20583
|28,15278
|11,32
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:26:51 06-09-2025
|39,1873
|28,1382
|13,5
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|05:20:28 06-09-2025
|38,35944
|38,96
|7
|0,9
|Kovancılar (Elazığ)
|05:19:20 06-09-2025
|38,75861
|39,99639
|16,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:19:17 06-09-2025
|39,20944
|28,20861
|4,99
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:19:17 06-09-2025
|39,1877
|28,1942
|15,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:11:54 06-09-2025
|39,17694
|28,15556
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:03 06-09-2025
|39,23361
|28,17389
|6,49
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:58:02 06-09-2025
|39,2303
|28,1415
|18,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:56:43 06-09-2025
|39,18222
|28,16417
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:56:41 06-09-2025
|39,1337
|28,161
|18,2
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:54:37 06-09-2025
|39,1553
|28,1418
|12,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:54:36 06-09-2025
|39,18944
|28,15722
|5,36
|1,1
|Baskil (Elazığ)
|04:54:02 06-09-2025
|38,40556
|38,91917
|14,64
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:51:40 06-09-2025
|39,2125
|28,10444
|7
|1,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:51:40 06-09-2025
|39,2165
|28,1168
|10,6
|1,2
|Ula (Muğla)
|04:50:22 06-09-2025
|37,04861
|28,3625
|7
|1
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|04:50:22 06-09-2025
|37,066
|28,4197
|11,2
|1,3
|Çaygören Barajı - [01.35 km] Sındırgı (Balıkesir)
|04:49:54 06-09-2025
|39,24694
|28,21972
|7
|0,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|04:43:37 06-09-2025
|34,2482
|25,798
|15,6
|2,6
|Simav (Kütahya)
|04:42:28 06-09-2025
|39,24056
|28,98417
|15,69
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:42:28 06-09-2025
|39,2443
|29,0168
|10,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:40:06 06-09-2025
|39,21528
|28,1475
|5,79
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:40:06 06-09-2025
|39,2227
|28,1837
|10,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:24:35 06-09-2025
|39,23333
|28,00139
|7
|1,4
|ESMEKAYA-ESKIL (AKSARAY)
|04:03:46 06-09-2025
|38,255
|33,4688
|6
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:03:22 06-09-2025
|39,1625
|28,2672
|14,4
|1,3
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:57:23 06-09-2025
|38,1462
|37,4652
|23,7
|0,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:54:50 06-09-2025
|39,1512
|28,1463
|17,5
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:37:33 06-09-2025
|39,1452
|28,1337
|5
|1,3
|KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
|03:26:35 06-09-2025
|37,5302
|37,1668
|7,2
|2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:12:59 06-09-2025
|39,1767
|28,2385
|8
|1,2
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:40:54 06-09-2025
|39,2553
|28,0575
|13,8
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:38:05 06-09-2025
|39,1753
|28,218
|9,3
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:36:54 06-09-2025
|39,1978
|28,1335
|11,3
|1,6
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:36:02 06-09-2025
|39,1618
|28,286
|16,3
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:35:39 06-09-2025
|39,2225
|28,06
|18,4
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:33:30 06-09-2025
|39,1772
|28,1408
|21,8
|1,2
|SURIYE
|02:26:01 06-09-2025
|35,5547
|36,2572
|3,2
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:19:25 06-09-2025
|39,1602
|28,2392
|12
|1,1
|EGE DENIZI
|01:59:52 06-09-2025
|36,8868
|25,7178
|6,3
|1,9
|EGE DENIZI
|01:55:03 06-09-2025
|36,6268
|25,4182
|5
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:51:36 06-09-2025
|39,2437
|28,1068
|7,5
|1,1
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:49:59 06-09-2025
|39,2508
|27,969
|9,1
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:40:41 06-09-2025
|39,1355
|28,1463
|19
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|01:33:13 06-09-2025
|37,84
|36,23028
|11,27
|1,7
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|01:33:12 06-09-2025
|37,845
|36,2705
|6,7
|1,7
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem