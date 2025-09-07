Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Eylül 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

07 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKDENIZ 01:02:21 07-09-2025 34,708 33,248 47,7 4
Akdeniz 01:02:19 07-09-2025 34,63806 33,24972 50,03 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:54 07-09-2025 39,20833 28,22944 5,36 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:56:15 07-09-2025 39,20722 28,10611 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:56:14 07-09-2025 39,175 28,1207 8,4 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:46:47 07-09-2025 39,1668 28,1505 11,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:47 07-09-2025 39,20056 28,15722 6,07 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:40:06 07-09-2025 39,194 28,0172 11,4 1,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:59 07-09-2025 39,2388 28,0267 7,2 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:01 07-09-2025 39,201 28,0805 7,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:00 07-09-2025 39,16361 28,09611 6,93 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:15 07-09-2025 39,2275 28,0823 7,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:14 07-09-2025 39,22944 28,13667 6,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:00 07-09-2025 39,2375 28,07333 6,95 1,2
KULU (KONYA) 00:08:54 07-09-2025 39,1133 33,0807 5 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:46 07-09-2025 39,142 28,1723 10,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:45 07-09-2025 39,14028 28,19889 7,02 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:04:24 07-09-2025 39,2415 28,0862 8,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:23 07-09-2025 39,23833 28,10778 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:24 07-09-2025 39,19222 28,16028 7,13 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:46 07-09-2025 39,12167 28,14861 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:50 06-09-2025 39,1597 28,114 5,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:48 06-09-2025 39,18528 28,09778 5,17 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:59 06-09-2025 39,2213 28,0497 7,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:59 06-09-2025 39,24306 28,07111 7,24 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:40 06-09-2025 39,20111 28,25528 7 1,3
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:39 06-09-2025 39,2258 28,2353 5,3 1,6
KOCASABAN-MURADIYE (VAN) 23:35:45 06-09-2025 38,9173 43,7005 7,3 2,6
Muradiye (Van) 23:35:44 06-09-2025 38,92083 43,81083 16,23 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:47 06-09-2025 39,20861 28,25917 6,56 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:28:46 06-09-2025 39,2408 28,126 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:46 06-09-2025 39,23778 28,10972 8,7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:02:50 06-09-2025 39,191 28,2445 11,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:49 06-09-2025 39,21194 28,26917 4,84 2,1
GULUMUSAGI-(MALATYA) 22:56:03 06-09-2025 38,2293 38,4838 21,5 1,5
Sincik (Adıyaman) 22:56:02 06-09-2025 38,12556 38,5275 13,36 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:43 06-09-2025 39,1875 28,1978 11,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:43 06-09-2025 39,22361 28,20306 7 2,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:46 06-09-2025 39,1012 28,298 14,3 1,8
EGE DENIZI 22:48:42 06-09-2025 39,551 25,366 8,4 1,7
Pütürge (Malatya) 22:46:18 06-09-2025 38,22167 38,74556 7,09 0,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:57 06-09-2025 39,2373 28,0388 7,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:57 06-09-2025 39,25361 28,075 8,84 1,6
Divriği (Sivas) 22:37:49 06-09-2025 39,14306 38,13278 7,98 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:08 06-09-2025 39,23 28,23694 5,69 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:21:07 06-09-2025 39,2145 28,2238 12,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:19:51 06-09-2025 39,245 28,1525 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 22:19:51 06-09-2025 39,2287 28,1825 7,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:14 06-09-2025 39,1925 28,1125 7 1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 22:17:14 06-09-2025 39,141 28,073 18,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:13:56 06-09-2025 39,15333 28,27 6,95 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:13:56 06-09-2025 39,1613 28,2617 8,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:00 06-09-2025 39,25861 28,15472 5,34 1,2
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:04:59 06-09-2025 39,3023 28,187 7,5 1,3
Merkez (Bolu) 22:02:12 06-09-2025 40,85694 31,68139 11,17 1,4
CUKUROREN-(BOLU) 22:02:12 06-09-2025 40,8665 31,6403 4,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:45:27 06-09-2025 39,21056 28,05778 7 1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:32 06-09-2025 39,2397 28,1253 7,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:38:31 06-09-2025 39,24222 28,08056 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:20 06-09-2025 39,25528 28,07417 6,07 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:25:20 06-09-2025 39,2387 28,042 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:54 06-09-2025 39,25278 28,05889 4,94 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:53 06-09-2025 39,2388 28,0323 10,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:46 06-09-2025 39,25639 28,06917 5,16 3,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:46 06-09-2025 39,2347 28,042 9,3 3,8
YUNANISTAN 20:52:54 06-09-2025 40,2138 24,1417 7,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:29 06-09-2025 39,23861 28,05111 7 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:29 06-09-2025 39,2502 28,0292 7,9 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:02 06-09-2025 39,2442 28,0787 7,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:01 06-09-2025 39,25528 28,11222 6,14 1,3
Yedisu (Bingöl) 20:32:50 06-09-2025 39,45306 40,37056 7 1,7
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 20:32:50 06-09-2025 39,4603 40,3983 3,4 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:30:45 06-09-2025 39,2262 28,0507 8,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:30:44 06-09-2025 39,21167 28,07833 5,13 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:29:58 06-09-2025 39,22972 28,0725 5,95 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:29:58 06-09-2025 39,2308 28,0355 8,4 2,7
CAY (AFYONKARAHISAR) 20:26:56 06-09-2025 38,6253 31,035 5,5 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:23 06-09-2025 39,1967 28,1523 7,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:22 06-09-2025 39,18917 28,17389 5,96 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:20:30 06-09-2025 39,12639 28,20056 7,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:56 06-09-2025 39,23861 28,03944 7,7 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:14:56 06-09-2025 39,2097 28,0395 7,7 2,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:48 06-09-2025 39,2273 28,158 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:47 06-09-2025 39,23667 28,14528 5,87 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:32 06-09-2025 39,2453 28,1043 8,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:31 06-09-2025 39,23944 28,14472 9,02 1,5
Ayvacık (Çanakkale) 19:45:06 06-09-2025 39,55472 26,09667 11,41 2,2
BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 19:45:06 06-09-2025 39,5243 26,0585 6,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:42 06-09-2025 39,26778 28,09417 7,08 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:40:41 06-09-2025 39,2682 28,1308 14,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:55:17 06-09-2025 39,22361 28,07306 5,81 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:55:17 06-09-2025 39,2242 28,0482 7,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:17 06-09-2025 39,24194 28,14889 5,28 2,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:50:16 06-09-2025 39,2358 28,113 8,8 2,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:45:10 06-09-2025 39,2257 28,0977 11,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:45:09 06-09-2025 39,22389 28,13361 8,83 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:29 06-09-2025 39,15528 28,25944 6,8 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:29 06-09-2025 39,1787 28,2373 9,5 1,6
Çameli (Denizli) 18:17:29 06-09-2025 36,95917 29,35028 7 1,8
ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) 18:17:29 06-09-2025 36,9418 29,374 5,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:14:58 06-09-2025 39,20167 28,07083 7,13 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:14:58 06-09-2025 39,2473 28,0838 15,5 1,3
Kulu (Konya) 17:41:29 06-09-2025 39,10778 33,05861 7,52 1,5
KARACADAG-KULU (KONYA) 17:41:29 06-09-2025 39,0883 32,9968 12,2 1,6
Torbalı (İzmir) 17:25:30 06-09-2025 38,12139 27,46528 6,76 2,4
TULUM-TORBALI (IZMIR) 17:25:29 06-09-2025 38,1227 27,4463 5,4 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:46 06-09-2025 39,2345 28,057 6,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:33 06-09-2025 39,18444 28,22722 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:53:58 06-09-2025 39,22694 28,10944 7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:53:58 06-09-2025 39,2308 28,126 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:00 06-09-2025 39,20556 28,17667 5,69 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:49:59 06-09-2025 39,217 28,2013 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:28:24 06-09-2025 39,18083 28,185 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:25:51 06-09-2025 39,19111 28,25306 7 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:25:51 06-09-2025 39,1753 28,2547 17,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:20 06-09-2025 39,24333 28,165 7 1,1
Sungurlu (Çorum) 16:05:07 06-09-2025 40,08306 34,1425 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:45 06-09-2025 39,2 28,18917 6,35 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:08 06-09-2025 39,21778 28,21 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:14 06-09-2025 39,23361 28,18917 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:23 06-09-2025 39,23389 28,18389 7 1,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 15:47:22 06-09-2025 39,2487 28,1772 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:36:41 06-09-2025 39,20333 28,17306 5,68 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:36:40 06-09-2025 39,2097 28,1353 7,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:45 06-09-2025 39,21667 28,08417 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:19:43 06-09-2025 39,16333 28,22056 7 1
Emet (Kütahya) 15:02:35 06-09-2025 39,39528 29,25722 5,41 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:53:45 06-09-2025 39,15361 28,26972 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:53:44 06-09-2025 39,1548 28,2498 10,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:50:48 06-09-2025 39,23028 28,16944 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:40 06-09-2025 39,24806 28,16833 7 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:45:39 06-09-2025 39,2413 28,134 7,8 2,2
Dalaman (Muğla) 14:41:56 06-09-2025 36,90083 28,95667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:06 06-09-2025 39,20028 28,07778 5,36 1,8
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 14:21:06 06-09-2025 39,1743 28,0632 9,8 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:15:31 06-09-2025 39,1287 28,192 8,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:15:30 06-09-2025 39,15722 28,2025 6,21 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:16 06-09-2025 39,20611 28,22333 6,52 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:50:47 06-09-2025 39,21722 28,20417 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:50:47 06-09-2025 39,2047 28,1682 5,3 1,5
SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) 13:29:01 06-09-2025 36,1992 33,4352 0 1,2
YENIMAHALLE (ANKARA) 13:23:00 06-09-2025 40,0413 32,722 5 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:02:58 06-09-2025 39,48611 28,15583 6,99 1,5
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:02:57 06-09-2025 39,4503 28,1143 18,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:58 06-09-2025 39,2625 28,12222 5,87 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:37:08 06-09-2025 39,20528 28,12361 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:37:08 06-09-2025 39,2203 28,0797 7,1 1,6
Doğanşehir (Malatya) 12:34:58 06-09-2025 38,1025 37,83333 5,56 1,7
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:34:58 06-09-2025 38,0913 37,7905 14,7 1,5
Ulubey (Uşak) 12:08:32 06-09-2025 38,475 29,19833 7 0,9
Şefaatli (Yozgat) 11:56:44 06-09-2025 39,50139 34,66694 7 1
Pütürge (Malatya) 11:53:42 06-09-2025 38,23667 38,70111 11,55 1,2
Simav (Kütahya) 11:41:26 06-09-2025 39,13944 29,01722 10,06 1,9
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 11:41:25 06-09-2025 39,1478 29,0347 8,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:34:46 06-09-2025 39,14611 28,17778 6,92 1,1
DEDELER-GULNAR (MERSIN) 11:29:46 06-09-2025 36,2673 33,635 0 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:37 06-09-2025 39,15056 28,20917 6,63 0,8
Ardanuç (Artvin) 11:16:27 06-09-2025 41,06639 42,3 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:08:28 06-09-2025 39,26361 28,08361 5,36 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:08:28 06-09-2025 39,2308 28,0427 6,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:05 06-09-2025 39,22806 28,14417 5,17 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:35 06-09-2025 39,22694 28,20111 8,56 1,1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.94 km] Gemlik (Bursa) 10:46:38 06-09-2025 40,45583 29,05222 6,49 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:40 06-09-2025 39,22444 28,12917 8,43 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:21 06-09-2025 39,21056 28,22583 6,94 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:33:33 06-09-2025 39,1775 28,19 7 1,4
Ege Denizi - [61.03 km] Çeşme (İzmir) 10:30:58 06-09-2025 38,33361 25,55861 7 1,9
Cide (Kastamonu) 10:27:19 06-09-2025 41,86222 32,94222 7,48 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:28 06-09-2025 39,185 28,1275 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:43 06-09-2025 39,18583 28,29889 9,17 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:43 06-09-2025 39,174 28,2695 11 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:44 06-09-2025 39,19028 28,135 7 1,1
Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 09:57:34 06-09-2025 35,17194 33,55639 65,12 2
Gördes (Manisa) 09:36:21 06-09-2025 39,07917 28,2075 6,92 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:03 06-09-2025 39,19889 28,14889 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:24 06-09-2025 39,19111 28,16 7 1,1
Merkez (Burdur) 09:26:13 06-09-2025 37,6475 30,10306 7 1,1
Seydikemer (Muğla) 09:23:12 06-09-2025 36,69278 29,34194 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 09:18:23 06-09-2025 38,00167 36,42667 7 2,8
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:18:22 06-09-2025 37,9752 36,4175 5 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:40 06-09-2025 39,1587 28,191 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:39 06-09-2025 39,15222 28,23083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:12:19 06-09-2025 39,17778 28,18667 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:54 06-09-2025 39,21222 28,15056 7,29 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:40 06-09-2025 39,1675 28,11694 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:00 06-09-2025 39,16056 28,23639 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:47 06-09-2025 39,25306 28,05694 7,76 1,1
Shirak (Ermenistan) - [27.79 km] Akyaka (Kars) 08:36:37 06-09-2025 41,02194 43,93944 7,03 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:11 06-09-2025 39,27528 28,10889 9,6 1,2
Kozan (Adana) 08:27:38 06-09-2025 37,79611 35,65278 7 2,4
AKKAYA-KOZAN (ADANA) 08:27:36 06-09-2025 37,7817 35,6047 5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:57 06-09-2025 39,22667 28,06667 7,07 1,1
YAGCI-SUSURLUK (BALIKESIR) 08:04:27 06-09-2025 39,9817 28,1545 10 2
Susurluk (Balıkesir) 08:04:26 06-09-2025 39,99389 28,17361 10,75 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:10 06-09-2025 39,25222 28,13611 7 1,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:10 06-09-2025 39,2465 28,075 15,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:40:14 06-09-2025 39,16917 28,17278 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:37:47 06-09-2025 39,25361 28,13 6,09 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:37:47 06-09-2025 39,2613 28,1117 17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:36:27 06-09-2025 39,17722 28,16194 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:36:26 06-09-2025 39,1537 28,1117 12,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:30:12 06-09-2025 39,18083 28,16917 5,55 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:30:12 06-09-2025 39,1767 28,1457 9,2 1,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.53 km] Milas (Muğla) 07:19:41 06-09-2025 36,93472 27,81889 10,25 2,9
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 07:19:40 06-09-2025 36,9105 27,7923 11 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:57 06-09-2025 39,22306 28,08667 5,96 1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:12:56 06-09-2025 39,233 28,0143 5,3 1,2
Ege Denizi - [36.65 km] Enez (Edirne) 07:08:13 06-09-2025 40,54417 25,71861 21,28 2,5
EGE DENIZI 07:08:11 06-09-2025 40,5843 25,6248 15,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:27 06-09-2025 39,20833 28,13167 12,38 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:54:52 06-09-2025 39,17528 28,22611 6,08 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:54:52 06-09-2025 39,1488 28,2185 16,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:14 06-09-2025 39,175 28,21806 7,45 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:52:14 06-09-2025 39,1742 28,2395 12,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:48:33 06-09-2025 39,25361 28,13333 7 1,9
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:48:33 06-09-2025 39,2493 28,056 8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:10 06-09-2025 39,23361 28,06278 7 0,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:09 06-09-2025 39,1592 28,309 4,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:08 06-09-2025 39,19333 28,27611 6,5 1
Pütürge (Malatya) 06:42:57 06-09-2025 38,26833 38,72389 12,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:53 06-09-2025 39,19 28,12333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:01 06-09-2025 39,19361 28,1125 7 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:00 06-09-2025 39,2085 28,1375 5,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:34:29 06-09-2025 39,22056 28,06194 9,2 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:34:29 06-09-2025 39,212 28,0565 11,8 1,3
EGE DENIZI 06:31:45 06-09-2025 36,6372 25,5688 5,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:15:34 06-09-2025 39,20139 28,27722 9,24 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:15:34 06-09-2025 39,1925 28,242 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:20 06-09-2025 39,2125 28,26528 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:19 06-09-2025 39,2138 28,2598 9,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:54:16 06-09-2025 39,20167 28,11722 7,25 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:54:16 06-09-2025 39,197 28,088 14 1,8
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.48 km] Gemlik (Bursa) 05:30:29 06-09-2025 40,43778 29,09167 7 1,9
BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA) 05:30:28 06-09-2025 40,4712 29,1315 5,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:51 06-09-2025 39,20583 28,15278 11,32 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:51 06-09-2025 39,1873 28,1382 13,5 1,1
Sivrice (Elazığ) 05:20:28 06-09-2025 38,35944 38,96 7 0,9
Kovancılar (Elazığ) 05:19:20 06-09-2025 38,75861 39,99639 16,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:17 06-09-2025 39,20944 28,20861 4,99 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:19:17 06-09-2025 39,1877 28,1942 15,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:54 06-09-2025 39,17694 28,15556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:03 06-09-2025 39,23361 28,17389 6,49 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:02 06-09-2025 39,2303 28,1415 18,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:43 06-09-2025 39,18222 28,16417 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:56:41 06-09-2025 39,1337 28,161 18,2 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:54:37 06-09-2025 39,1553 28,1418 12,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:54:36 06-09-2025 39,18944 28,15722 5,36 1,1
Baskil (Elazığ) 04:54:02 06-09-2025 38,40556 38,91917 14,64 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:40 06-09-2025 39,2125 28,10444 7 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:51:40 06-09-2025 39,2165 28,1168 10,6 1,2
Ula (Muğla) 04:50:22 06-09-2025 37,04861 28,3625 7 1
YESILOVA-ULA (MUGLA) 04:50:22 06-09-2025 37,066 28,4197 11,2 1,3
Çaygören Barajı - [01.35 km] Sındırgı (Balıkesir) 04:49:54 06-09-2025 39,24694 28,21972 7 0,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 04:43:37 06-09-2025 34,2482 25,798 15,6 2,6
Simav (Kütahya) 04:42:28 06-09-2025 39,24056 28,98417 15,69 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:42:28 06-09-2025 39,2443 29,0168 10,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:06 06-09-2025 39,21528 28,1475 5,79 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:06 06-09-2025 39,2227 28,1837 10,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:35 06-09-2025 39,23333 28,00139 7 1,4
ESMEKAYA-ESKIL (AKSARAY) 04:03:46 06-09-2025 38,255 33,4688 6 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:22 06-09-2025 39,1625 28,2672 14,4 1,3
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:57:23 06-09-2025 38,1462 37,4652 23,7 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:50 06-09-2025 39,1512 28,1463 17,5 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:33 06-09-2025 39,1452 28,1337 5 1,3
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 03:26:35 06-09-2025 37,5302 37,1668 7,2 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:59 06-09-2025 39,1767 28,2385 8 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:54 06-09-2025 39,2553 28,0575 13,8 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:38:05 06-09-2025 39,1753 28,218 9,3 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:54 06-09-2025 39,1978 28,1335 11,3 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:02 06-09-2025 39,1618 28,286 16,3 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:39 06-09-2025 39,2225 28,06 18,4 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:33:30 06-09-2025 39,1772 28,1408 21,8 1,2
SURIYE 02:26:01 06-09-2025 35,5547 36,2572 3,2 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:25 06-09-2025 39,1602 28,2392 12 1,1
EGE DENIZI 01:59:52 06-09-2025 36,8868 25,7178 6,3 1,9
EGE DENIZI 01:55:03 06-09-2025 36,6268 25,4182 5 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:36 06-09-2025 39,2437 28,1068 7,5 1,1
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:59 06-09-2025 39,2508 27,969 9,1 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:41 06-09-2025 39,1355 28,1463 19 1,1
Saimbeyli (Adana) 01:33:13 06-09-2025 37,84 36,23028 11,27 1,7
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 01:33:12 06-09-2025 37,845 36,2705 6,7 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKDENIZ 01:02:21 07-09-2025 34,708 33,248 47,7 4
Akdeniz 01:02:19 07-09-2025 34,63806 33,24972 50,03 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:54 07-09-2025 39,20833 28,22944 5,36 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:56:15 07-09-2025 39,20722 28,10611 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:56:14 07-09-2025 39,175 28,1207 8,4 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:46:47 07-09-2025 39,1668 28,1505 11,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:47 07-09-2025 39,20056 28,15722 6,07 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:40:06 07-09-2025 39,194 28,0172 11,4 1,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:59 07-09-2025 39,2388 28,0267 7,2 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:01 07-09-2025 39,201 28,0805 7,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:00 07-09-2025 39,16361 28,09611 6,93 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:15 07-09-2025 39,2275 28,0823 7,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:14 07-09-2025 39,22944 28,13667 6,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:00 07-09-2025 39,2375 28,07333 6,95 1,2
KULU (KONYA) 00:08:54 07-09-2025 39,1133 33,0807 5 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:46 07-09-2025 39,142 28,1723 10,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:45 07-09-2025 39,14028 28,19889 7,02 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:04:24 07-09-2025 39,2415 28,0862 8,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:23 07-09-2025 39,23833 28,10778 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:24 07-09-2025 39,19222 28,16028 7,13 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:46 07-09-2025 39,12167 28,14861 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:50 06-09-2025 39,1597 28,114 5,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:48 06-09-2025 39,18528 28,09778 5,17 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:59 06-09-2025 39,2213 28,0497 7,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:59 06-09-2025 39,24306 28,07111 7,24 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:40 06-09-2025 39,20111 28,25528 7 1,3
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:39 06-09-2025 39,2258 28,2353 5,3 1,6
KOCASABAN-MURADIYE (VAN) 23:35:45 06-09-2025 38,9173 43,7005 7,3 2,6
Muradiye (Van) 23:35:44 06-09-2025 38,92083 43,81083 16,23 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:47 06-09-2025 39,20861 28,25917 6,56 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:28:46 06-09-2025 39,2408 28,126 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:46 06-09-2025 39,23778 28,10972 8,7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:02:50 06-09-2025 39,191 28,2445 11,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:49 06-09-2025 39,21194 28,26917 4,84 2,1
GULUMUSAGI-(MALATYA) 22:56:03 06-09-2025 38,2293 38,4838 21,5 1,5
Sincik (Adıyaman) 22:56:02 06-09-2025 38,12556 38,5275 13,36 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:43 06-09-2025 39,1875 28,1978 11,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:43 06-09-2025 39,22361 28,20306 7 2,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:46 06-09-2025 39,1012 28,298 14,3 1,8
EGE DENIZI 22:48:42 06-09-2025 39,551 25,366 8,4 1,7
Pütürge (Malatya) 22:46:18 06-09-2025 38,22167 38,74556 7,09 0,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:57 06-09-2025 39,2373 28,0388 7,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:57 06-09-2025 39,25361 28,075 8,84 1,6
Divriği (Sivas) 22:37:49 06-09-2025 39,14306 38,13278 7,98 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:08 06-09-2025 39,23 28,23694 5,69 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:21:07 06-09-2025 39,2145 28,2238 12,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:19:51 06-09-2025 39,245 28,1525 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 22:19:51 06-09-2025 39,2287 28,1825 7,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:14 06-09-2025 39,1925 28,1125 7 1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 22:17:14 06-09-2025 39,141 28,073 18,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:13:56 06-09-2025 39,15333 28,27 6,95 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:13:56 06-09-2025 39,1613 28,2617 8,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:00 06-09-2025 39,25861 28,15472 5,34 1,2
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:04:59 06-09-2025 39,3023 28,187 7,5 1,3
Merkez (Bolu) 22:02:12 06-09-2025 40,85694 31,68139 11,17 1,4
CUKUROREN-(BOLU) 22:02:12 06-09-2025 40,8665 31,6403 4,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:45:27 06-09-2025 39,21056 28,05778 7 1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:32 06-09-2025 39,2397 28,1253 7,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:38:31 06-09-2025 39,24222 28,08056 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:20 06-09-2025 39,25528 28,07417 6,07 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:25:20 06-09-2025 39,2387 28,042 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:54 06-09-2025 39,25278 28,05889 4,94 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:53 06-09-2025 39,2388 28,0323 10,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:46 06-09-2025 39,25639 28,06917 5,16 3,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:46 06-09-2025 39,2347 28,042 9,3 3,8
YUNANISTAN 20:52:54 06-09-2025 40,2138 24,1417 7,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:29 06-09-2025 39,23861 28,05111 7 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:29 06-09-2025 39,2502 28,0292 7,9 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:02 06-09-2025 39,2442 28,0787 7,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:01 06-09-2025 39,25528 28,11222 6,14 1,3
Yedisu (Bingöl) 20:32:50 06-09-2025 39,45306 40,37056 7 1,7
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 20:32:50 06-09-2025 39,4603 40,3983 3,4 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:30:45 06-09-2025 39,2262 28,0507 8,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:30:44 06-09-2025 39,21167 28,07833 5,13 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:29:58 06-09-2025 39,22972 28,0725 5,95 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:29:58 06-09-2025 39,2308 28,0355 8,4 2,7
CAY (AFYONKARAHISAR) 20:26:56 06-09-2025 38,6253 31,035 5,5 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:23 06-09-2025 39,1967 28,1523 7,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:22 06-09-2025 39,18917 28,17389 5,96 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:20:30 06-09-2025 39,12639 28,20056 7,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:56 06-09-2025 39,23861 28,03944 7,7 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:14:56 06-09-2025 39,2097 28,0395 7,7 2,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:48 06-09-2025 39,2273 28,158 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:47 06-09-2025 39,23667 28,14528 5,87 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:32 06-09-2025 39,2453 28,1043 8,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:31 06-09-2025 39,23944 28,14472 9,02 1,5
Ayvacık (Çanakkale) 19:45:06 06-09-2025 39,55472 26,09667 11,41 2,2
BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 19:45:06 06-09-2025 39,5243 26,0585 6,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:42 06-09-2025 39,26778 28,09417 7,08 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:40:41 06-09-2025 39,2682 28,1308 14,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:55:17 06-09-2025 39,22361 28,07306 5,81 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:55:17 06-09-2025 39,2242 28,0482 7,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:17 06-09-2025 39,24194 28,14889 5,28 2,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:50:16 06-09-2025 39,2358 28,113 8,8 2,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:45:10 06-09-2025 39,2257 28,0977 11,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:45:09 06-09-2025 39,22389 28,13361 8,83 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:29 06-09-2025 39,15528 28,25944 6,8 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:29 06-09-2025 39,1787 28,2373 9,5 1,6
Çameli (Denizli) 18:17:29 06-09-2025 36,95917 29,35028 7 1,8
ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) 18:17:29 06-09-2025 36,9418 29,374 5,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:14:58 06-09-2025 39,20167 28,07083 7,13 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:14:58 06-09-2025 39,2473 28,0838 15,5 1,3
Kulu (Konya) 17:41:29 06-09-2025 39,10778 33,05861 7,52 1,5
KARACADAG-KULU (KONYA) 17:41:29 06-09-2025 39,0883 32,9968 12,2 1,6
Torbalı (İzmir) 17:25:30 06-09-2025 38,12139 27,46528 6,76 2,4
TULUM-TORBALI (IZMIR) 17:25:29 06-09-2025 38,1227 27,4463 5,4 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:46 06-09-2025 39,2345 28,057 6,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:33 06-09-2025 39,18444 28,22722 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:53:58 06-09-2025 39,22694 28,10944 7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:53:58 06-09-2025 39,2308 28,126 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:00 06-09-2025 39,20556 28,17667 5,69 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:49:59 06-09-2025 39,217 28,2013 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:28:24 06-09-2025 39,18083 28,185 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:25:51 06-09-2025 39,19111 28,25306 7 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:25:51 06-09-2025 39,1753 28,2547 17,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:20 06-09-2025 39,24333 28,165 7 1,1
Sungurlu (Çorum) 16:05:07 06-09-2025 40,08306 34,1425 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:45 06-09-2025 39,2 28,18917 6,35 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:08 06-09-2025 39,21778 28,21 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:14 06-09-2025 39,23361 28,18917 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:23 06-09-2025 39,23389 28,18389 7 1,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 15:47:22 06-09-2025 39,2487 28,1772 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:36:41 06-09-2025 39,20333 28,17306 5,68 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:36:40 06-09-2025 39,2097 28,1353 7,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:45 06-09-2025 39,21667 28,08417 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:19:43 06-09-2025 39,16333 28,22056 7 1
Emet (Kütahya) 15:02:35 06-09-2025 39,39528 29,25722 5,41 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:53:45 06-09-2025 39,15361 28,26972 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:53:44 06-09-2025 39,1548 28,2498 10,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:50:48 06-09-2025 39,23028 28,16944 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:40 06-09-2025 39,24806 28,16833 7 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:45:39 06-09-2025 39,2413 28,134 7,8 2,2
Dalaman (Muğla) 14:41:56 06-09-2025 36,90083 28,95667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:06 06-09-2025 39,20028 28,07778 5,36 1,8
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 14:21:06 06-09-2025 39,1743 28,0632 9,8 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:15:31 06-09-2025 39,1287 28,192 8,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:15:30 06-09-2025 39,15722 28,2025 6,21 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:16 06-09-2025 39,20611 28,22333 6,52 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:50:47 06-09-2025 39,21722 28,20417 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:50:47 06-09-2025 39,2047 28,1682 5,3 1,5
SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) 13:29:01 06-09-2025 36,1992 33,4352 0 1,2
YENIMAHALLE (ANKARA) 13:23:00 06-09-2025 40,0413 32,722 5 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:02:58 06-09-2025 39,48611 28,15583 6,99 1,5
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:02:57 06-09-2025 39,4503 28,1143 18,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:58 06-09-2025 39,2625 28,12222 5,87 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:37:08 06-09-2025 39,20528 28,12361 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:37:08 06-09-2025 39,2203 28,0797 7,1 1,6
Doğanşehir (Malatya) 12:34:58 06-09-2025 38,1025 37,83333 5,56 1,7
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:34:58 06-09-2025 38,0913 37,7905 14,7 1,5
Ulubey (Uşak) 12:08:32 06-09-2025 38,475 29,19833 7 0,9
Şefaatli (Yozgat) 11:56:44 06-09-2025 39,50139 34,66694 7 1
Pütürge (Malatya) 11:53:42 06-09-2025 38,23667 38,70111 11,55 1,2
Simav (Kütahya) 11:41:26 06-09-2025 39,13944 29,01722 10,06 1,9
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 11:41:25 06-09-2025 39,1478 29,0347 8,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:34:46 06-09-2025 39,14611 28,17778 6,92 1,1
DEDELER-GULNAR (MERSIN) 11:29:46 06-09-2025 36,2673 33,635 0 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:37 06-09-2025 39,15056 28,20917 6,63 0,8
Ardanuç (Artvin) 11:16:27 06-09-2025 41,06639 42,3 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:08:28 06-09-2025 39,26361 28,08361 5,36 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:08:28 06-09-2025 39,2308 28,0427 6,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:05 06-09-2025 39,22806 28,14417 5,17 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:35 06-09-2025 39,22694 28,20111 8,56 1,1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.94 km] Gemlik (Bursa) 10:46:38 06-09-2025 40,45583 29,05222 6,49 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:40 06-09-2025 39,22444 28,12917 8,43 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:21 06-09-2025 39,21056 28,22583 6,94 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:33:33 06-09-2025 39,1775 28,19 7 1,4
Ege Denizi - [61.03 km] Çeşme (İzmir) 10:30:58 06-09-2025 38,33361 25,55861 7 1,9
Cide (Kastamonu) 10:27:19 06-09-2025 41,86222 32,94222 7,48 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:28 06-09-2025 39,185 28,1275 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:43 06-09-2025 39,18583 28,29889 9,17 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:43 06-09-2025 39,174 28,2695 11 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:44 06-09-2025 39,19028 28,135 7 1,1
Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 09:57:34 06-09-2025 35,17194 33,55639 65,12 2
Gördes (Manisa) 09:36:21 06-09-2025 39,07917 28,2075 6,92 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:03 06-09-2025 39,19889 28,14889 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:24 06-09-2025 39,19111 28,16 7 1,1
Merkez (Burdur) 09:26:13 06-09-2025 37,6475 30,10306 7 1,1
Seydikemer (Muğla) 09:23:12 06-09-2025 36,69278 29,34194 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 09:18:23 06-09-2025 38,00167 36,42667 7 2,8
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:18:22 06-09-2025 37,9752 36,4175 5 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:40 06-09-2025 39,1587 28,191 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:39 06-09-2025 39,15222 28,23083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:12:19 06-09-2025 39,17778 28,18667 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:54 06-09-2025 39,21222 28,15056 7,29 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:40 06-09-2025 39,1675 28,11694 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:00 06-09-2025 39,16056 28,23639 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:47 06-09-2025 39,25306 28,05694 7,76 1,1
Shirak (Ermenistan) - [27.79 km] Akyaka (Kars) 08:36:37 06-09-2025 41,02194 43,93944 7,03 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:11 06-09-2025 39,27528 28,10889 9,6 1,2
Kozan (Adana) 08:27:38 06-09-2025 37,79611 35,65278 7 2,4
AKKAYA-KOZAN (ADANA) 08:27:36 06-09-2025 37,7817 35,6047 5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:57 06-09-2025 39,22667 28,06667 7,07 1,1
YAGCI-SUSURLUK (BALIKESIR) 08:04:27 06-09-2025 39,9817 28,1545 10 2
Susurluk (Balıkesir) 08:04:26 06-09-2025 39,99389 28,17361 10,75 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:10 06-09-2025 39,25222 28,13611 7 1,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:10 06-09-2025 39,2465 28,075 15,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:40:14 06-09-2025 39,16917 28,17278 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:37:47 06-09-2025 39,25361 28,13 6,09 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:37:47 06-09-2025 39,2613 28,1117 17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:36:27 06-09-2025 39,17722 28,16194 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:36:26 06-09-2025 39,1537 28,1117 12,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:30:12 06-09-2025 39,18083 28,16917 5,55 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:30:12 06-09-2025 39,1767 28,1457 9,2 1,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.53 km] Milas (Muğla) 07:19:41 06-09-2025 36,93472 27,81889 10,25 2,9
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 07:19:40 06-09-2025 36,9105 27,7923 11 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:57 06-09-2025 39,22306 28,08667 5,96 1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:12:56 06-09-2025 39,233 28,0143 5,3 1,2
Ege Denizi - [36.65 km] Enez (Edirne) 07:08:13 06-09-2025 40,54417 25,71861 21,28 2,5
EGE DENIZI 07:08:11 06-09-2025 40,5843 25,6248 15,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:27 06-09-2025 39,20833 28,13167 12,38 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:54:52 06-09-2025 39,17528 28,22611 6,08 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:54:52 06-09-2025 39,1488 28,2185 16,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:14 06-09-2025 39,175 28,21806 7,45 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:52:14 06-09-2025 39,1742 28,2395 12,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:48:33 06-09-2025 39,25361 28,13333 7 1,9
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:48:33 06-09-2025 39,2493 28,056 8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:10 06-09-2025 39,23361 28,06278 7 0,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:09 06-09-2025 39,1592 28,309 4,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:08 06-09-2025 39,19333 28,27611 6,5 1
Pütürge (Malatya) 06:42:57 06-09-2025 38,26833 38,72389 12,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:53 06-09-2025 39,19 28,12333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:01 06-09-2025 39,19361 28,1125 7 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:00 06-09-2025 39,2085 28,1375 5,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:34:29 06-09-2025 39,22056 28,06194 9,2 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:34:29 06-09-2025 39,212 28,0565 11,8 1,3
EGE DENIZI 06:31:45 06-09-2025 36,6372 25,5688 5,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:15:34 06-09-2025 39,20139 28,27722 9,24 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:15:34 06-09-2025 39,1925 28,242 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:20 06-09-2025 39,2125 28,26528 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:19 06-09-2025 39,2138 28,2598 9,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:54:16 06-09-2025 39,20167 28,11722 7,25 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:54:16 06-09-2025 39,197 28,088 14 1,8
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.48 km] Gemlik (Bursa) 05:30:29 06-09-2025 40,43778 29,09167 7 1,9
BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA) 05:30:28 06-09-2025 40,4712 29,1315 5,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:51 06-09-2025 39,20583 28,15278 11,32 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:51 06-09-2025 39,1873 28,1382 13,5 1,1
Sivrice (Elazığ) 05:20:28 06-09-2025 38,35944 38,96 7 0,9
Kovancılar (Elazığ) 05:19:20 06-09-2025 38,75861 39,99639 16,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:17 06-09-2025 39,20944 28,20861 4,99 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:19:17 06-09-2025 39,1877 28,1942 15,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:54 06-09-2025 39,17694 28,15556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:03 06-09-2025 39,23361 28,17389 6,49 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:02 06-09-2025 39,2303 28,1415 18,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:43 06-09-2025 39,18222 28,16417 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:56:41 06-09-2025 39,1337 28,161 18,2 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:54:37 06-09-2025 39,1553 28,1418 12,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:54:36 06-09-2025 39,18944 28,15722 5,36 1,1
Baskil (Elazığ) 04:54:02 06-09-2025 38,40556 38,91917 14,64 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:40 06-09-2025 39,2125 28,10444 7 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:51:40 06-09-2025 39,2165 28,1168 10,6 1,2
Ula (Muğla) 04:50:22 06-09-2025 37,04861 28,3625 7 1
YESILOVA-ULA (MUGLA) 04:50:22 06-09-2025 37,066 28,4197 11,2 1,3
Çaygören Barajı - [01.35 km] Sındırgı (Balıkesir) 04:49:54 06-09-2025 39,24694 28,21972 7 0,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 04:43:37 06-09-2025 34,2482 25,798 15,6 2,6
Simav (Kütahya) 04:42:28 06-09-2025 39,24056 28,98417 15,69 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:42:28 06-09-2025 39,2443 29,0168 10,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:06 06-09-2025 39,21528 28,1475 5,79 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:06 06-09-2025 39,2227 28,1837 10,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:35 06-09-2025 39,23333 28,00139 7 1,4
ESMEKAYA-ESKIL (AKSARAY) 04:03:46 06-09-2025 38,255 33,4688 6 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:22 06-09-2025 39,1625 28,2672 14,4 1,3
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:57:23 06-09-2025 38,1462 37,4652 23,7 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:50 06-09-2025 39,1512 28,1463 17,5 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:33 06-09-2025 39,1452 28,1337 5 1,3
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 03:26:35 06-09-2025 37,5302 37,1668 7,2 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:59 06-09-2025 39,1767 28,2385 8 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:54 06-09-2025 39,2553 28,0575 13,8 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:38:05 06-09-2025 39,1753 28,218 9,3 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:54 06-09-2025 39,1978 28,1335 11,3 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:02 06-09-2025 39,1618 28,286 16,3 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:39 06-09-2025 39,2225 28,06 18,4 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:33:30 06-09-2025 39,1772 28,1408 21,8 1,2
SURIYE 02:26:01 06-09-2025 35,5547 36,2572 3,2 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:25 06-09-2025 39,1602 28,2392 12 1,1
EGE DENIZI 01:59:52 06-09-2025 36,8868 25,7178 6,3 1,9
EGE DENIZI 01:55:03 06-09-2025 36,6268 25,4182 5 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:36 06-09-2025 39,2437 28,1068 7,5 1,1
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:59 06-09-2025 39,2508 27,969 9,1 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:41 06-09-2025 39,1355 28,1463 19 1,1
Saimbeyli (Adana) 01:33:13 06-09-2025 37,84 36,23028 11,27 1,7
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 01:33:12 06-09-2025 37,845 36,2705 6,7 1,7
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...