Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Haziran 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
07 Haziran 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Dimitrovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [58.84 km] Merkez (Edirne)
|00:55:05 07-06-2025
|42,02778
|25,72778
|7,18
|1,1
|BULGARISTAN
|00:55:03 07-06-2025
|42,0672
|25,4847
|8,4
|1,7
|Gönen (Balıkesir)
|00:41:22 07-06-2025
|40,07972
|27,75056
|5,09
|1,3
|Gürün (Sivas)
|00:36:50 07-06-2025
|38,87694
|37,43
|7
|1
|GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS)
|00:36:49 07-06-2025
|38,8785
|37,2667
|5,4
|1,2
|Köprüköy (Erzurum)
|00:24:25 07-06-2025
|40,02139
|41,88917
|12,04
|1
|ILICASU-KOPRUKOY (ERZURUM)
|00:24:24 07-06-2025
|40,105
|41,9035
|5
|1,2
|YUNANISTAN
|00:18:39 07-06-2025
|40,2403
|24,073
|5,5
|2
|Simav (Kütahya)
|23:45:04 06-06-2025
|39,25472
|28,93778
|7,76
|0,9
|Simav (Kütahya)
|23:38:13 06-06-2025
|39,24972
|28,9275
|9,47
|1
|Yazıhan (Malatya)
|23:36:38 06-06-2025
|38,52528
|38,00389
|6,99
|1,5
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|23:36:37 06-06-2025
|38,5503
|37,9755
|7
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:25:30 06-06-2025
|36,7747
|27,9803
|8,8
|2,1
|Datça (Muğla)
|23:25:30 06-06-2025
|36,77278
|27,98028
|13,22
|1,8
|TATLISU-(ERZINCAN)
|23:03:43 06-06-2025
|39,5358
|39,6458
|2,6
|1,6
|Merkez (Erzincan)
|23:03:43 06-06-2025
|39,5325
|39,62972
|7
|1,5
|Sulusaray (Tokat)
|22:26:57 06-06-2025
|40,08417
|36,00833
|11,1
|0,9
|Gölbaşı (Adıyaman)
|22:19:21 06-06-2025
|37,85528
|37,83583
|7
|0,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:18:35 06-06-2025
|38,32361
|37,19667
|7
|1,4
|DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:18:34 06-06-2025
|38,2837
|37,1528
|4,9
|1,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:59:48 06-06-2025
|37,42167
|37,16139
|9,87
|2,5
|ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:59:48 06-06-2025
|37,424
|37,1422
|5,1
|2,3
|Ulaş (Sivas)
|21:55:09 06-06-2025
|39,45667
|37,31556
|7
|1
|Ulaş (Sivas)
|21:33:28 06-06-2025
|39,43583
|37,30694
|11,49
|1,2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|21:22:58 06-06-2025
|37,73139
|37,65167
|10,63
|1,6
|ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|21:22:58 06-06-2025
|37,728
|37,6482
|5,4
|1,5
|Honaz (Denizli)
|21:16:05 06-06-2025
|37,85889
|29,3425
|7,02
|1,4
|SAPACA-HONAZ (DENIZLI)
|21:16:05 06-06-2025
|37,8008
|29,4517
|10,7
|1,3
|Akdeniz - [18.82 km] Fethiye (Muğla)
|20:59:45 06-06-2025
|36,45694
|28,90833
|26,13
|1,8
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|20:59:45 06-06-2025
|36,4538
|28,9398
|21,9
|2
|Merkez (Erzincan)
|19:55:14 06-06-2025
|39,91056
|39,28056
|8,23
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.81 km] Menderes (İzmir)
|19:53:06 06-06-2025
|37,93417
|27,17083
|6,79
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|19:53:05 06-06-2025
|37,9497
|27,124
|4,6
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.99 km] Menderes (İzmir)
|19:52:47 06-06-2025
|37,93722
|27,15278
|8,44
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|19:52:47 06-06-2025
|37,9373
|27,1247
|8,7
|1,7
|KUYULU-YESILYURT (MALATYA)
|19:31:05 06-06-2025
|38,3155
|38,1337
|7,6
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:31:04 06-06-2025
|38,27528
|38,09722
|7,12
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|19:15:48 06-06-2025
|39,23889
|40,2675
|7,02
|1,6
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|19:15:48 06-06-2025
|39,2027
|40,2773
|8,9
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:04:29 06-06-2025
|38,28417
|38,23389
|8,88
|1,8
|YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
|19:04:28 06-06-2025
|38,3015
|38,241
|4,6
|1,9
|Ulaş (Sivas)
|18:55:04 06-06-2025
|39,40472
|37,27889
|10,05
|2,2
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|18:55:04 06-06-2025
|39,4238
|37,2408
|7,1
|2,3
|Saimbeyli (Adana)
|18:28:35 06-06-2025
|37,80444
|36,16278
|7,06
|1
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|18:28:35 06-06-2025
|37,8657
|36,2412
|16,1
|1,2
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|18:21:57 06-06-2025
|39,6327
|26,4562
|8,5
|1,8
|Ayvacık (Çanakkale)
|18:21:56 06-06-2025
|39,62778
|26,45333
|12,71
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|18:14:58 06-06-2025
|39,20667
|40,31472
|7
|1
|SARIHAN-KARAKOCAN (ELAZIG)
|18:14:57 06-06-2025
|39,1588
|40,2657
|5
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|17:39:45 06-06-2025
|38,39056
|37,82111
|11,34
|1,1
|AKSUT-AKCADAG (MALATYA)
|17:39:44 06-06-2025
|38,4137
|37,7643
|1,9
|1,4
|Tuzlukçu (Konya)
|17:38:05 06-06-2025
|38,64
|31,66056
|11,48
|1,3
|KORASI-TUZLUKCU (KONYA)
|17:38:03 06-06-2025
|38,6153
|31,6832
|8,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:33:36 06-06-2025
|39,27083
|28,91722
|7,09
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:33:36 06-06-2025
|39,2505
|28,9825
|9,4
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|17:16:01 06-06-2025
|38,53028
|38,01694
|7,04
|1,9
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|17:16:01 06-06-2025
|38,5615
|37,978
|3,8
|2
|Marmara Denizi - [21.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:58:57 06-06-2025
|40,85861
|28,16889
|7,65
|1,3
|MARMARA DENIZI
|16:58:56 06-06-2025
|40,856
|28,0812
|25,3
|1,6
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:58:29 06-06-2025
|38,3615
|37,5265
|6
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:32:22 06-06-2025
|38,26056
|38,21694
|8,13
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|16:04:03 06-06-2025
|38,43556
|39,21417
|7,84
|2,6
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|16:04:03 06-06-2025
|38,4672
|39,2222
|1,5
|2,6
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|16:02:24 06-06-2025
|40,7188
|27,4102
|10,4
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|16:00:41 06-06-2025
|38,545
|38,00444
|6,84
|1,5
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|16:00:41 06-06-2025
|38,5583
|37,9922
|6,9
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|15:43:27 06-06-2025
|38,44056
|39,20667
|13,96
|1,9
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|15:43:25 06-06-2025
|38,4997
|39,298
|2,4
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|15:33:35 06-06-2025
|38,03556
|37,63611
|6,99
|1,7
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|15:33:35 06-06-2025
|38,0477
|37,6418
|5,2
|1,7
|Datça (Muğla)
|15:24:38 06-06-2025
|36,7875
|27,97333
|7,53
|1,6
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:24:37 06-06-2025
|36,7875
|27,9695
|14,5
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|15:23:15 06-06-2025
|39,39306
|28,46944
|7
|1,9
|YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR)
|15:23:15 06-06-2025
|39,398
|28,4958
|5,4
|1,8
|KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
|15:20:29 06-06-2025
|38,593
|37,2862
|5
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|15:16:46 06-06-2025
|38,46528
|38,05167
|7
|1,3
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|15:16:44 06-06-2025
|38,4857
|38,0428
|3,6
|1,4
|Ulaş (Sivas)
|15:12:56 06-06-2025
|39,43944
|37,32972
|7
|1,7
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|15:12:56 06-06-2025
|39,4233
|37,287
|9
|1,7
|Kiğı (Bingöl)
|15:03:35 06-06-2025
|39,21972
|40,27278
|12,38
|1,6
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|15:03:35 06-06-2025
|39,1797
|40,2873
|14,9
|2
|Marmara Denizi - [15.17 km] Marmara (Balıkesir)
|14:57:34 06-06-2025
|40,78833
|27,68056
|7,38
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|14:56:00 06-06-2025
|38,52028
|38,02611
|6,98
|1,7
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|14:56:00 06-06-2025
|38,5655
|37,9817
|4,4
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|14:53:12 06-06-2025
|38,21111
|38,62361
|10,87
|1,2
|Çavdır (Burdur)
|14:49:20 06-06-2025
|37,05
|29,64333
|7
|1,1
|Karadeniz - [01.91 km] Yomra (Trabzon)
|14:12:27 06-06-2025
|40,97028
|39,855
|11,7
|1,5
|Ula (Muğla)
|14:08:29 06-06-2025
|37,15139
|28,575
|7
|1,4
|GOLCUK-ULA (MUGLA)
|14:08:29 06-06-2025
|37,1365
|28,5558
|8,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:59:02 06-06-2025
|39,2925
|28,1925
|6,55
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:51:25 06-06-2025
|39,31722
|28,15111
|7
|1
|Turgutlu (Manisa)
|13:42:03 06-06-2025
|38,39167
|27,77972
|7,02
|1
|Köyceğiz (Muğla)
|13:12:22 06-06-2025
|37,11833
|28,92889
|6,96
|1,7
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|13:12:22 06-06-2025
|37,1258
|28,9205
|9,9
|1,9
|Pomorie, Burgaz (Bulgaristan) - [70.77 km] Kofçaz (Kırklareli)
|13:10:13 06-06-2025
|42,68806
|27,5175
|6,97
|1,5
|Seydikemer (Muğla)
|13:07:11 06-06-2025
|36,87833
|29,75306
|5,61
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:59:40 06-06-2025
|37,50917
|37,24
|11,41
|1,6
|ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:59:40 06-06-2025
|37,4873
|37,3788
|11
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:55:17 06-06-2025
|39,25917
|28,93472
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:55:17 06-06-2025
|39,2337
|29,0002
|11,8
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|12:35:38 06-06-2025
|34,9772
|23,2822
|22,4
|2,9
|Haskovo, Hasköy (Bulgaristan) - [58.98 km] Merkez (Edirne)
|12:35:25 06-06-2025
|41,98111
|25,69389
|6,96
|1,9
|Kiğı (Bingöl)
|12:18:43 06-06-2025
|39,23472
|40,30944
|7
|1,3
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|12:18:43 06-06-2025
|39,2065
|40,3008
|11,9
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|12:18:34 06-06-2025
|35,2105
|23,3358
|70,8
|3,8
|Akdeniz
|12:18:33 06-06-2025
|35,28361
|23,435
|7,56
|3,7
|Simav (Kütahya)
|12:18:11 06-06-2025
|39,25722
|28,92528
|8,03
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:18:11 06-06-2025
|39,2483
|28,9892
|11,1
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|11:58:03 06-06-2025
|38,54361
|38,03722
|6,94
|1,2
|Marmara Denizi - [26.76 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|11:48:04 06-06-2025
|40,72611
|28,62167
|3,73
|2,1
|MARMARA DENIZI
|11:48:04 06-06-2025
|40,7257
|28,6392
|10,2
|2,2
|Yazıhan (Malatya)
|11:37:47 06-06-2025
|38,53611
|38,00111
|6,95
|1,4
|Yayladağı (Hatay)
|11:08:16 06-06-2025
|36,04139
|36,01611
|7
|1,9
|Kozan (Adana)
|11:03:04 06-06-2025
|37,64611
|35,90667
|6,84
|1,8
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|11:03:04 06-06-2025
|37,6533
|35,8832
|5,4
|1,8
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|10:51:26 06-06-2025
|38,52417
|31,29389
|6,6
|0,8
|Gölbaşı (Adıyaman)
|10:47:07 06-06-2025
|37,80389
|37,63194
|4,29
|2,1
|OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
|10:47:06 06-06-2025
|37,816
|37,6428
|5
|2,1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|10:34:40 06-06-2025
|37,80139
|36,47917
|6,97
|1,3
|Kepez (Antalya)
|10:33:34 06-06-2025
|37,07417
|30,65444
|6,85
|1
|Gölbaşı Gölü - [01.27 km] Gölbaşı (Adıyaman)
|10:31:07 06-06-2025
|37,80028
|37,64167
|7
|1,4
|MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)
|10:31:06 06-06-2025
|37,8603
|37,616
|20,5
|1,5
|Tut (Adıyaman)
|10:24:10 06-06-2025
|37,83667
|37,865
|8,2
|2,4
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|10:24:09 06-06-2025
|37,8648
|37,8375
|5
|2,3
|Sincik (Adıyaman)
|10:20:55 06-06-2025
|38,12528
|38,47417
|8,79
|1,1
|Ceyhan (Adana)
|10:04:03 06-06-2025
|37,08222
|36,02889
|11,1
|1,6
|AZIZLI-CEYHAN (ADANA)
|10:04:02 06-06-2025
|37,0535
|36,0288
|5,8
|1,2
|Marmara Denizi - [24.45 km] Silivri (İstanbul)
|09:56:56 06-06-2025
|40,85083
|28,21556
|11,36
|1,3
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|09:56:55 06-06-2025
|40,874
|28,255
|23,3
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:48:33 06-06-2025
|38,19222
|37,50944
|9
|2,1
|GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:48:33 06-06-2025
|38,1917
|37,4557
|5,4
|2
|Sarıgöl (Manisa)
|09:43:33 06-06-2025
|38,25806
|28,65722
|7
|0,8
|Çaldıran (Van)
|09:35:24 06-06-2025
|39,32278
|43,87694
|7
|1,4
|Diyadin (Ağrı)
|09:33:37 06-06-2025
|39,33389
|43,85167
|7
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|09:30:12 06-06-2025
|38,81639
|37,93944
|11,4
|1,2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|09:21:20 06-06-2025
|37,72278
|36,32722
|6,21
|1,5
|OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|09:21:20 06-06-2025
|37,7215
|36,25
|5,4
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|09:20:04 06-06-2025
|38,51778
|38,075
|7,06
|0,8
|Sungurlu (Çorum)
|09:12:01 06-06-2025
|40,25472
|34,28389
|7
|1,1
|Çaldıran (Van)
|08:59:19 06-06-2025
|39,33278
|43,87583
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [25.59 km] Silivri (İstanbul)
|08:38:04 06-06-2025
|40,83639
|28,28556
|14,9
|1,3
|MARMARA DENIZI
|08:38:04 06-06-2025
|40,8393
|28,2918
|18,1
|1,5
|Kozan (Adana)
|08:28:48 06-06-2025
|37,63889
|35,95583
|9,22
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|08:03:27 06-06-2025
|38,19083
|38,59139
|7
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|07:26:05 06-06-2025
|38,27278
|38,82278
|7
|1
|Burhaniye (Balıkesir)
|07:13:30 06-06-2025
|39,46556
|27,00722
|11,85
|1,1
|SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR)
|07:13:30 06-06-2025
|39,4665
|26,98
|11,9
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|06:38:54 06-06-2025
|39,26583
|40,34111
|7
|1,2
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|06:38:52 06-06-2025
|39,2498
|40,3178
|25,8
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|06:12:29 06-06-2025
|38,19417
|38,595
|9,85
|1,9
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|06:12:27 06-06-2025
|38,2312
|38,5737
|5
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|06:10:27 06-06-2025
|38,19472
|38,59361
|7
|2,6
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|06:10:25 06-06-2025
|38,2202
|38,5878
|5
|2,7
|Eğirdir Gölü - [04.84 km] Eğirdir (Isparta)
|06:07:00 06-06-2025
|37,92694
|30,87306
|11,03
|1
|EGIRDIR (ISPARTA)
|06:06:58 06-06-2025
|37,9235
|30,8395
|19,1
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|05:57:33 06-06-2025
|38,19083
|38,58778
|7,01
|1,2
|BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)
|05:57:33 06-06-2025
|38,1653
|38,6408
|6,9
|1
|AKDENIZ
|05:27:05 06-06-2025
|35,9795
|29,0757
|13,5
|1,8
|Akdeniz - [46.29 km] Kaş (Antalya)
|05:27:04 06-06-2025
|35,89583
|29,10667
|9,73
|1,9
|Kelkit (Gümüşhane)
|05:03:16 06-06-2025
|39,92444
|39,30056
|6,95
|1,4
|CEMALLI-KELKIT (GUMUSHANE)
|05:03:15 06-06-2025
|39,9808
|39,2882
|4,4
|1,8
|Kağızman (Kars)
|04:58:58 06-06-2025
|40,27194
|43,25083
|6,59
|1,6
|AKYAYLA-KAGIZMAN (KARS)
|04:58:57 06-06-2025
|40,2888
|43,2155
|17,2
|1,7
|Kelkit (Gümüşhane)
|04:50:57 06-06-2025
|39,935
|39,30778
|14,87
|1,8
|YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)
|04:50:57 06-06-2025
|39,9228
|39,3237
|6,5
|2,1
|YUNANISTAN
|04:36:17 06-06-2025
|40,3315
|24,0973
|5,5
|2
|Ege Denizi
|04:36:12 06-06-2025
|39,58806
|23,92583
|6,81
|2
|Kırkağaç (Manisa)
|04:33:41 06-06-2025
|39,23944
|27,88361
|7
|0,9
|GELENBE-KIRKAGAC (MANISA)
|04:33:41 06-06-2025
|39,171
|27,8353
|9,4
|0,9
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|04:03:13 06-06-2025
|39,677
|33,3525
|7,2
|1,6
|KALAYCILAR-(BALIKESIR)
|03:57:49 06-06-2025
|39,658
|27,8287
|10,4
|1,9
|Karesi (Balıkesir)
|03:57:48 06-06-2025
|39,65139
|27,84694
|14,33
|1,9
|Darende (Malatya)
|03:52:11 06-06-2025
|38,39722
|37,5975
|7
|1
|EGE DENIZI
|03:05:10 06-06-2025
|35,9472
|25,969
|9,5
|2,1
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|03:00:05 06-06-2025
|39,2308
|40,2932
|7,9
|2,5
|Kiğı (Bingöl)
|03:00:04 06-06-2025
|39,23667
|40,31528
|7
|2,4
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:32:07 06-06-2025
|40,8273
|28,1765
|5,9
|2,1
|Marmara Denizi - [24.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|02:32:06 06-06-2025
|40,82583
|28,18333
|6,99
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Dimitrovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [58.84 km] Merkez (Edirne)
|00:55:05 07-06-2025
|42,02778
|25,72778
|7,18
|1,1
|BULGARISTAN
|00:55:03 07-06-2025
|42,0672
|25,4847
|8,4
|1,7
|Gönen (Balıkesir)
|00:41:22 07-06-2025
|40,07972
|27,75056
|5,09
|1,3
|Gürün (Sivas)
|00:36:50 07-06-2025
|38,87694
|37,43
|7
|1
|GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS)
|00:36:49 07-06-2025
|38,8785
|37,2667
|5,4
|1,2
|Köprüköy (Erzurum)
|00:24:25 07-06-2025
|40,02139
|41,88917
|12,04
|1
|ILICASU-KOPRUKOY (ERZURUM)
|00:24:24 07-06-2025
|40,105
|41,9035
|5
|1,2
|YUNANISTAN
|00:18:39 07-06-2025
|40,2403
|24,073
|5,5
|2
|Simav (Kütahya)
|23:45:04 06-06-2025
|39,25472
|28,93778
|7,76
|0,9
|Simav (Kütahya)
|23:38:13 06-06-2025
|39,24972
|28,9275
|9,47
|1
|Yazıhan (Malatya)
|23:36:38 06-06-2025
|38,52528
|38,00389
|6,99
|1,5
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|23:36:37 06-06-2025
|38,5503
|37,9755
|7
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:25:30 06-06-2025
|36,7747
|27,9803
|8,8
|2,1
|Datça (Muğla)
|23:25:30 06-06-2025
|36,77278
|27,98028
|13,22
|1,8
|TATLISU-(ERZINCAN)
|23:03:43 06-06-2025
|39,5358
|39,6458
|2,6
|1,6
|Merkez (Erzincan)
|23:03:43 06-06-2025
|39,5325
|39,62972
|7
|1,5
|Sulusaray (Tokat)
|22:26:57 06-06-2025
|40,08417
|36,00833
|11,1
|0,9
|Gölbaşı (Adıyaman)
|22:19:21 06-06-2025
|37,85528
|37,83583
|7
|0,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:18:35 06-06-2025
|38,32361
|37,19667
|7
|1,4
|DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:18:34 06-06-2025
|38,2837
|37,1528
|4,9
|1,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:59:48 06-06-2025
|37,42167
|37,16139
|9,87
|2,5
|ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:59:48 06-06-2025
|37,424
|37,1422
|5,1
|2,3
|Ulaş (Sivas)
|21:55:09 06-06-2025
|39,45667
|37,31556
|7
|1
|Ulaş (Sivas)
|21:33:28 06-06-2025
|39,43583
|37,30694
|11,49
|1,2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|21:22:58 06-06-2025
|37,73139
|37,65167
|10,63
|1,6
|ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|21:22:58 06-06-2025
|37,728
|37,6482
|5,4
|1,5
|Honaz (Denizli)
|21:16:05 06-06-2025
|37,85889
|29,3425
|7,02
|1,4
|SAPACA-HONAZ (DENIZLI)
|21:16:05 06-06-2025
|37,8008
|29,4517
|10,7
|1,3
|Akdeniz - [18.82 km] Fethiye (Muğla)
|20:59:45 06-06-2025
|36,45694
|28,90833
|26,13
|1,8
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|20:59:45 06-06-2025
|36,4538
|28,9398
|21,9
|2
|Merkez (Erzincan)
|19:55:14 06-06-2025
|39,91056
|39,28056
|8,23
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.81 km] Menderes (İzmir)
|19:53:06 06-06-2025
|37,93417
|27,17083
|6,79
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|19:53:05 06-06-2025
|37,9497
|27,124
|4,6
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.99 km] Menderes (İzmir)
|19:52:47 06-06-2025
|37,93722
|27,15278
|8,44
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|19:52:47 06-06-2025
|37,9373
|27,1247
|8,7
|1,7
|KUYULU-YESILYURT (MALATYA)
|19:31:05 06-06-2025
|38,3155
|38,1337
|7,6
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:31:04 06-06-2025
|38,27528
|38,09722
|7,12
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|19:15:48 06-06-2025
|39,23889
|40,2675
|7,02
|1,6
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|19:15:48 06-06-2025
|39,2027
|40,2773
|8,9
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:04:29 06-06-2025
|38,28417
|38,23389
|8,88
|1,8
|YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
|19:04:28 06-06-2025
|38,3015
|38,241
|4,6
|1,9
|Ulaş (Sivas)
|18:55:04 06-06-2025
|39,40472
|37,27889
|10,05
|2,2
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|18:55:04 06-06-2025
|39,4238
|37,2408
|7,1
|2,3
|Saimbeyli (Adana)
|18:28:35 06-06-2025
|37,80444
|36,16278
|7,06
|1
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|18:28:35 06-06-2025
|37,8657
|36,2412
|16,1
|1,2
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|18:21:57 06-06-2025
|39,6327
|26,4562
|8,5
|1,8
|Ayvacık (Çanakkale)
|18:21:56 06-06-2025
|39,62778
|26,45333
|12,71
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|18:14:58 06-06-2025
|39,20667
|40,31472
|7
|1
|SARIHAN-KARAKOCAN (ELAZIG)
|18:14:57 06-06-2025
|39,1588
|40,2657
|5
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|17:39:45 06-06-2025
|38,39056
|37,82111
|11,34
|1,1
|AKSUT-AKCADAG (MALATYA)
|17:39:44 06-06-2025
|38,4137
|37,7643
|1,9
|1,4
|Tuzlukçu (Konya)
|17:38:05 06-06-2025
|38,64
|31,66056
|11,48
|1,3
|KORASI-TUZLUKCU (KONYA)
|17:38:03 06-06-2025
|38,6153
|31,6832
|8,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:33:36 06-06-2025
|39,27083
|28,91722
|7,09
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:33:36 06-06-2025
|39,2505
|28,9825
|9,4
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|17:16:01 06-06-2025
|38,53028
|38,01694
|7,04
|1,9
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|17:16:01 06-06-2025
|38,5615
|37,978
|3,8
|2
|Marmara Denizi - [21.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:58:57 06-06-2025
|40,85861
|28,16889
|7,65
|1,3
|MARMARA DENIZI
|16:58:56 06-06-2025
|40,856
|28,0812
|25,3
|1,6
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:58:29 06-06-2025
|38,3615
|37,5265
|6
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:32:22 06-06-2025
|38,26056
|38,21694
|8,13
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|16:04:03 06-06-2025
|38,43556
|39,21417
|7,84
|2,6
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|16:04:03 06-06-2025
|38,4672
|39,2222
|1,5
|2,6
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|16:02:24 06-06-2025
|40,7188
|27,4102
|10,4
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|16:00:41 06-06-2025
|38,545
|38,00444
|6,84
|1,5
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|16:00:41 06-06-2025
|38,5583
|37,9922
|6,9
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|15:43:27 06-06-2025
|38,44056
|39,20667
|13,96
|1,9
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|15:43:25 06-06-2025
|38,4997
|39,298
|2,4
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|15:33:35 06-06-2025
|38,03556
|37,63611
|6,99
|1,7
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|15:33:35 06-06-2025
|38,0477
|37,6418
|5,2
|1,7
|Datça (Muğla)
|15:24:38 06-06-2025
|36,7875
|27,97333
|7,53
|1,6
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:24:37 06-06-2025
|36,7875
|27,9695
|14,5
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|15:23:15 06-06-2025
|39,39306
|28,46944
|7
|1,9
|YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR)
|15:23:15 06-06-2025
|39,398
|28,4958
|5,4
|1,8
|KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
|15:20:29 06-06-2025
|38,593
|37,2862
|5
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|15:16:46 06-06-2025
|38,46528
|38,05167
|7
|1,3
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|15:16:44 06-06-2025
|38,4857
|38,0428
|3,6
|1,4
|Ulaş (Sivas)
|15:12:56 06-06-2025
|39,43944
|37,32972
|7
|1,7
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|15:12:56 06-06-2025
|39,4233
|37,287
|9
|1,7
|Kiğı (Bingöl)
|15:03:35 06-06-2025
|39,21972
|40,27278
|12,38
|1,6
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|15:03:35 06-06-2025
|39,1797
|40,2873
|14,9
|2
|Marmara Denizi - [15.17 km] Marmara (Balıkesir)
|14:57:34 06-06-2025
|40,78833
|27,68056
|7,38
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|14:56:00 06-06-2025
|38,52028
|38,02611
|6,98
|1,7
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|14:56:00 06-06-2025
|38,5655
|37,9817
|4,4
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|14:53:12 06-06-2025
|38,21111
|38,62361
|10,87
|1,2
|Çavdır (Burdur)
|14:49:20 06-06-2025
|37,05
|29,64333
|7
|1,1
|Karadeniz - [01.91 km] Yomra (Trabzon)
|14:12:27 06-06-2025
|40,97028
|39,855
|11,7
|1,5
|Ula (Muğla)
|14:08:29 06-06-2025
|37,15139
|28,575
|7
|1,4
|GOLCUK-ULA (MUGLA)
|14:08:29 06-06-2025
|37,1365
|28,5558
|8,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:59:02 06-06-2025
|39,2925
|28,1925
|6,55
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:51:25 06-06-2025
|39,31722
|28,15111
|7
|1
|Turgutlu (Manisa)
|13:42:03 06-06-2025
|38,39167
|27,77972
|7,02
|1
|Köyceğiz (Muğla)
|13:12:22 06-06-2025
|37,11833
|28,92889
|6,96
|1,7
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|13:12:22 06-06-2025
|37,1258
|28,9205
|9,9
|1,9
|Pomorie, Burgaz (Bulgaristan) - [70.77 km] Kofçaz (Kırklareli)
|13:10:13 06-06-2025
|42,68806
|27,5175
|6,97
|1,5
|Seydikemer (Muğla)
|13:07:11 06-06-2025
|36,87833
|29,75306
|5,61
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:59:40 06-06-2025
|37,50917
|37,24
|11,41
|1,6
|ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:59:40 06-06-2025
|37,4873
|37,3788
|11
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:55:17 06-06-2025
|39,25917
|28,93472
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:55:17 06-06-2025
|39,2337
|29,0002
|11,8
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|12:35:38 06-06-2025
|34,9772
|23,2822
|22,4
|2,9
|Haskovo, Hasköy (Bulgaristan) - [58.98 km] Merkez (Edirne)
|12:35:25 06-06-2025
|41,98111
|25,69389
|6,96
|1,9
|Kiğı (Bingöl)
|12:18:43 06-06-2025
|39,23472
|40,30944
|7
|1,3
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|12:18:43 06-06-2025
|39,2065
|40,3008
|11,9
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|12:18:34 06-06-2025
|35,2105
|23,3358
|70,8
|3,8
|Akdeniz
|12:18:33 06-06-2025
|35,28361
|23,435
|7,56
|3,7
|Simav (Kütahya)
|12:18:11 06-06-2025
|39,25722
|28,92528
|8,03
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:18:11 06-06-2025
|39,2483
|28,9892
|11,1
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|11:58:03 06-06-2025
|38,54361
|38,03722
|6,94
|1,2
|Marmara Denizi - [26.76 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|11:48:04 06-06-2025
|40,72611
|28,62167
|3,73
|2,1
|MARMARA DENIZI
|11:48:04 06-06-2025
|40,7257
|28,6392
|10,2
|2,2
|Yazıhan (Malatya)
|11:37:47 06-06-2025
|38,53611
|38,00111
|6,95
|1,4
|Yayladağı (Hatay)
|11:08:16 06-06-2025
|36,04139
|36,01611
|7
|1,9
|Kozan (Adana)
|11:03:04 06-06-2025
|37,64611
|35,90667
|6,84
|1,8
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|11:03:04 06-06-2025
|37,6533
|35,8832
|5,4
|1,8
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|10:51:26 06-06-2025
|38,52417
|31,29389
|6,6
|0,8
|Gölbaşı (Adıyaman)
|10:47:07 06-06-2025
|37,80389
|37,63194
|4,29
|2,1
|OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
|10:47:06 06-06-2025
|37,816
|37,6428
|5
|2,1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|10:34:40 06-06-2025
|37,80139
|36,47917
|6,97
|1,3
|Kepez (Antalya)
|10:33:34 06-06-2025
|37,07417
|30,65444
|6,85
|1
|Gölbaşı Gölü - [01.27 km] Gölbaşı (Adıyaman)
|10:31:07 06-06-2025
|37,80028
|37,64167
|7
|1,4
|MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)
|10:31:06 06-06-2025
|37,8603
|37,616
|20,5
|1,5
|Tut (Adıyaman)
|10:24:10 06-06-2025
|37,83667
|37,865
|8,2
|2,4
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|10:24:09 06-06-2025
|37,8648
|37,8375
|5
|2,3
|Sincik (Adıyaman)
|10:20:55 06-06-2025
|38,12528
|38,47417
|8,79
|1,1
|Ceyhan (Adana)
|10:04:03 06-06-2025
|37,08222
|36,02889
|11,1
|1,6
|AZIZLI-CEYHAN (ADANA)
|10:04:02 06-06-2025
|37,0535
|36,0288
|5,8
|1,2
|Marmara Denizi - [24.45 km] Silivri (İstanbul)
|09:56:56 06-06-2025
|40,85083
|28,21556
|11,36
|1,3
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|09:56:55 06-06-2025
|40,874
|28,255
|23,3
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:48:33 06-06-2025
|38,19222
|37,50944
|9
|2,1
|GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:48:33 06-06-2025
|38,1917
|37,4557
|5,4
|2
|Sarıgöl (Manisa)
|09:43:33 06-06-2025
|38,25806
|28,65722
|7
|0,8
|Çaldıran (Van)
|09:35:24 06-06-2025
|39,32278
|43,87694
|7
|1,4
|Diyadin (Ağrı)
|09:33:37 06-06-2025
|39,33389
|43,85167
|7
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|09:30:12 06-06-2025
|38,81639
|37,93944
|11,4
|1,2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|09:21:20 06-06-2025
|37,72278
|36,32722
|6,21
|1,5
|OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|09:21:20 06-06-2025
|37,7215
|36,25
|5,4
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|09:20:04 06-06-2025
|38,51778
|38,075
|7,06
|0,8
|Sungurlu (Çorum)
|09:12:01 06-06-2025
|40,25472
|34,28389
|7
|1,1
|Çaldıran (Van)
|08:59:19 06-06-2025
|39,33278
|43,87583
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [25.59 km] Silivri (İstanbul)
|08:38:04 06-06-2025
|40,83639
|28,28556
|14,9
|1,3
|MARMARA DENIZI
|08:38:04 06-06-2025
|40,8393
|28,2918
|18,1
|1,5
|Kozan (Adana)
|08:28:48 06-06-2025
|37,63889
|35,95583
|9,22
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|08:03:27 06-06-2025
|38,19083
|38,59139
|7
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|07:26:05 06-06-2025
|38,27278
|38,82278
|7
|1
|Burhaniye (Balıkesir)
|07:13:30 06-06-2025
|39,46556
|27,00722
|11,85
|1,1
|SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR)
|07:13:30 06-06-2025
|39,4665
|26,98
|11,9
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|06:38:54 06-06-2025
|39,26583
|40,34111
|7
|1,2
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|06:38:52 06-06-2025
|39,2498
|40,3178
|25,8
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|06:12:29 06-06-2025
|38,19417
|38,595
|9,85
|1,9
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|06:12:27 06-06-2025
|38,2312
|38,5737
|5
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|06:10:27 06-06-2025
|38,19472
|38,59361
|7
|2,6
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|06:10:25 06-06-2025
|38,2202
|38,5878
|5
|2,7
|Eğirdir Gölü - [04.84 km] Eğirdir (Isparta)
|06:07:00 06-06-2025
|37,92694
|30,87306
|11,03
|1
|EGIRDIR (ISPARTA)
|06:06:58 06-06-2025
|37,9235
|30,8395
|19,1
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|05:57:33 06-06-2025
|38,19083
|38,58778
|7,01
|1,2
|BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)
|05:57:33 06-06-2025
|38,1653
|38,6408
|6,9
|1
|AKDENIZ
|05:27:05 06-06-2025
|35,9795
|29,0757
|13,5
|1,8
|Akdeniz - [46.29 km] Kaş (Antalya)
|05:27:04 06-06-2025
|35,89583
|29,10667
|9,73
|1,9
|Kelkit (Gümüşhane)
|05:03:16 06-06-2025
|39,92444
|39,30056
|6,95
|1,4
|CEMALLI-KELKIT (GUMUSHANE)
|05:03:15 06-06-2025
|39,9808
|39,2882
|4,4
|1,8
|Kağızman (Kars)
|04:58:58 06-06-2025
|40,27194
|43,25083
|6,59
|1,6
|AKYAYLA-KAGIZMAN (KARS)
|04:58:57 06-06-2025
|40,2888
|43,2155
|17,2
|1,7
|Kelkit (Gümüşhane)
|04:50:57 06-06-2025
|39,935
|39,30778
|14,87
|1,8
|YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)
|04:50:57 06-06-2025
|39,9228
|39,3237
|6,5
|2,1
|YUNANISTAN
|04:36:17 06-06-2025
|40,3315
|24,0973
|5,5
|2
|Ege Denizi
|04:36:12 06-06-2025
|39,58806
|23,92583
|6,81
|2
|Kırkağaç (Manisa)
|04:33:41 06-06-2025
|39,23944
|27,88361
|7
|0,9
|GELENBE-KIRKAGAC (MANISA)
|04:33:41 06-06-2025
|39,171
|27,8353
|9,4
|0,9
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|04:03:13 06-06-2025
|39,677
|33,3525
|7,2
|1,6
|KALAYCILAR-(BALIKESIR)
|03:57:49 06-06-2025
|39,658
|27,8287
|10,4
|1,9
|Karesi (Balıkesir)
|03:57:48 06-06-2025
|39,65139
|27,84694
|14,33
|1,9
|Darende (Malatya)
|03:52:11 06-06-2025
|38,39722
|37,5975
|7
|1
|EGE DENIZI
|03:05:10 06-06-2025
|35,9472
|25,969
|9,5
|2,1
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|03:00:05 06-06-2025
|39,2308
|40,2932
|7,9
|2,5
|Kiğı (Bingöl)
|03:00:04 06-06-2025
|39,23667
|40,31528
|7
|2,4
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:32:07 06-06-2025
|40,8273
|28,1765
|5,9
|2,1
|Marmara Denizi - [24.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|02:32:06 06-06-2025
|40,82583
|28,18333
|6,99
|1,8
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