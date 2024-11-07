Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
07 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akhisar (Manisa)
|10:20:54 07-11-2024
|38,99222
|28,04806
|7,15
|1,2
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|10:20:53 07-11-2024
|39,0095
|28,0357
|11,6
|1,4
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|10:20:30 07-11-2024
|39,0113
|28,0417
|13,5
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|10:20:29 07-11-2024
|38,985
|28,03861
|6,98
|1,4
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|09:59:29 07-11-2024
|39,833
|28,7965
|0
|1
|Merkez (Bolu)
|09:35:45 07-11-2024
|40,90556
|31,65083
|8,08
|1,3
|MESCICELE-(BOLU)
|09:35:44 07-11-2024
|40,8987
|31,6565
|9,7
|1,7
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [48.06 km] Başkale (Van)
|09:24:44 07-11-2024
|38,62056
|44,86056
|6,75
|1,9
|IRAN
|09:24:39 07-11-2024
|38,6997
|45,1372
|4,2
|2,5
|Van Gölü - [09.15 km] Tuşba (Van)
|09:23:04 07-11-2024
|38,49833
|43,21194
|9,43
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|08:41:03 07-11-2024
|38,04528
|37,63222
|6,96
|1,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:41:03 07-11-2024
|38,049
|37,6228
|8,2
|1,5
|Akdeniz - [27.43 km] Fethiye (Muğla)
|08:27:48 07-11-2024
|36,34556
|28,86111
|7,04
|2
|AKDENIZ
|08:27:48 07-11-2024
|36,3975
|28,874
|10,4
|2
|Ege Denizi - [03.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:17:13 07-11-2024
|39,46944
|26,3625
|6,92
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|06:47:59 07-11-2024
|38,02639
|37,64417
|7
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:26:20 07-11-2024
|37,46306
|37,17111
|8,63
|1
|İskilip (Çorum)
|06:24:03 07-11-2024
|40,60444
|34,39722
|9,58
|1,8
|YERLI-ISKILIP (CORUM)
|06:24:02 07-11-2024
|40,584
|34,3863
|5
|2
|Kale (Malatya)
|06:12:30 07-11-2024
|38,33972
|38,80028
|9,05
|1,2
|Gürün (Sivas)
|05:34:32 07-11-2024
|38,80111
|37,17222
|8
|1,4
|RESADIYE-GURUN (SIVAS)
|05:34:31 07-11-2024
|38,8437
|37,19
|5
|1,5
|Çüngüş (Diyarbakır)
|05:24:54 07-11-2024
|38,23389
|39,13389
|7
|0,8
|Ege Denizi - [06.58 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:53:36 07-11-2024
|39,50028
|25,99417
|9,37
|1,6
|Merkez (Bingöl)
|04:52:57 07-11-2024
|39,06972
|40,36083
|10,6
|1,6
|SANCAK-(BINGOL)
|04:52:57 07-11-2024
|39,0927
|40,4053
|6,2
|2
|UCDOGAN-GURPINAR (VAN)
|04:43:06 07-11-2024
|37,802
|43,6128
|9,4
|2,4
|Gürpınar (Van)
|04:43:05 07-11-2024
|37,825
|43,65972
|6,95
|2,2
|YUNANISTAN
|04:31:09 07-11-2024
|40,1255
|23,3007
|5,4
|2,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:50:16 07-11-2024
|37,45417
|37,20361
|7,41
|3
|YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:50:16 07-11-2024
|37,45
|37,2258
|6,5
|2,8
|Varto (Muş)
|02:46:02 07-11-2024
|39,20472
|41,5375
|8,07
|2,1
|CALTILI-VARTO (MUS)
|02:46:02 07-11-2024
|39,2015
|41,5228
|4,5
|2,2
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.20 km] Samandağ (Hatay)
|02:35:51 07-11-2024
|36,1575
|35,89417
|7
|2,1
|MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
|02:35:50 07-11-2024
|36,0945
|35,825
|9,3
|2,1
|Kuyucak (Aydın)
|02:19:39 07-11-2024
|37,95222
|28,51472
|7
|2,3
|COBANISA-KUYUCAK (AYDIN)
|02:19:39 07-11-2024
|37,9287
|28,505
|7,6
|2,3
|EGE DENIZI
|00:47:52 07-11-2024
|37,9683
|26,094
|7,2
|1,9
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|00:43:49 07-11-2024
|36,9823
|28,2133
|5,3
|0,9
|Yedisu (Bingöl)
|00:30:06 07-11-2024
|39,40194
|40,50361
|7
|1,9
|SENKOY-YEDISU (BINGOL)
|00:30:06 07-11-2024
|39,3843
|40,5335
|5,4
|2
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.10 km] Fethiye (Muğla)
|23:58:47 06-11-2024
|36,51111
|29,03306
|21,94
|1,9
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|23:58:47 06-11-2024
|36,5223
|29,0298
|17,6
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:57:57 06-11-2024
|38,24083
|38,18972
|7
|1,2
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [29.87 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:24:35 06-11-2024
|39,22222
|26,16722
|7,56
|2,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|22:24:35 06-11-2024
|39,2578
|26,182
|5,6
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|22:00:10 06-11-2024
|40,24278
|31,72028
|7,06
|1,9
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|22:00:10 06-11-2024
|40,1983
|31,7402
|4,4
|2,1
|Marmaris (Muğla)
|21:58:22 06-11-2024
|36,73583
|28,1575
|59,26
|1,8
|SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
|21:58:22 06-11-2024
|36,7122
|28,107
|56
|1,9
|Kozan (Adana)
|21:38:42 06-11-2024
|37,63361
|35,91222
|6,67
|2
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|21:38:42 06-11-2024
|37,6557
|35,8663
|6,3
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|21:25:00 06-11-2024
|39,0075
|28,08194
|6,96
|1,2
|Kale (Malatya)
|21:22:02 06-11-2024
|38,35806
|38,77083
|10
|1,5
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|21:22:02 06-11-2024
|38,3623
|38,8055
|20,3
|1,6
|Kale (Malatya)
|21:04:08 06-11-2024
|38,35083
|38,77639
|10,72
|2,3
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|21:04:07 06-11-2024
|38,3872
|38,7533
|5
|2,2
|Selçuk (İzmir)
|20:22:17 06-11-2024
|37,98444
|27,37694
|7,55
|2
|SELCUK (IZMIR)
|20:22:17 06-11-2024
|37,9882
|27,3662
|5
|2,1
|Marmara Denizi - [03.53 km] Erdek (Balıkesir)
|20:19:18 06-11-2024
|40,53694
|27,85833
|7,08
|1,7
|SAGGOZE-GENC (BINGOL)
|19:42:57 06-11-2024
|38,6517
|40,7817
|14,9
|1,9
|Genç (Bingöl)
|19:42:56 06-11-2024
|38,63083
|40,85083
|7,03
|1,8
|Sulusaray (Tokat)
|19:24:08 06-11-2024
|40,05694
|36,01889
|18,02
|2,2
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|19:24:08 06-11-2024
|40,0727
|36,0397
|4,3
|2,2
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|19:23:31 06-11-2024
|40,0735
|36,0463
|11,3
|2,2
|Sulusaray (Tokat)
|19:23:30 06-11-2024
|40,07139
|36,04417
|17,66
|1,8
|YUNANISTAN
|18:30:46 06-11-2024
|40,1962
|23,3603
|10,3
|2,5
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:12:57 06-11-2024
|39,4925
|28,1103
|17,6
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:12:56 06-11-2024
|39,46139
|28,16222
|7,03
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:12:19 06-11-2024
|39,43222
|28,21861
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:11:40 06-11-2024
|39,49611
|28,16167
|6,93
|1,4
|SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY)
|18:05:22 06-11-2024
|36,612
|36,4247
|4,2
|1,2
|Kırıkhan (Hatay)
|18:05:21 06-11-2024
|36,65889
|36,36667
|9,8
|1,6
|YUNANISTAN
|17:50:31 06-11-2024
|40,0772
|23,2058
|7,1
|2,9
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|17:22:28 06-11-2024
|38,2898
|38,8135
|4,3
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|17:22:27 06-11-2024
|38,26167
|38,75056
|9,44
|2
|Merkez (Elazığ)
|17:13:24 06-11-2024
|38,85028
|39,04167
|7
|1,4
|CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|17:13:16 06-11-2024
|37,5227
|37,2495
|4,5
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|17:03:18 06-11-2024
|38,27444
|37,83056
|13,44
|1,4
|Kale (Malatya)
|17:02:06 06-11-2024
|38,37333
|38,73694
|11,42
|0,9
|Kale (Malatya)
|17:00:26 06-11-2024
|38,35611
|38,78056
|7,23
|0,8
|Gürün (Sivas)
|16:41:49 06-11-2024
|38,79556
|37,04028
|7
|1,5
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|16:36:08 06-11-2024
|37,77194
|37,23278
|6,92
|1,7
|Kovancılar (Elazığ)
|16:19:10 06-11-2024
|38,7
|39,78889
|7,73
|1,1
|KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:15:33 06-11-2024
|37,9727
|36,5338
|7,8
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|16:15:27 06-11-2024
|37,42389
|37,13972
|7,02
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|15:37:50 06-11-2024
|38,2575
|37,75889
|7,03
|1,8
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|15:37:50 06-11-2024
|38,283
|37,8325
|8
|2
|Pütürge (Malatya)
|15:30:13 06-11-2024
|38,16417
|38,64333
|7
|1,3
|Sulusaray (Tokat)
|15:22:32 06-11-2024
|40,07222
|36,05889
|7
|1,2
|AKDENIZ
|15:15:20 06-11-2024
|35,881
|27,8925
|17,3
|2,5
|Akdeniz - [97.73 km] Marmaris (Muğla)
|15:15:19 06-11-2024
|35,75861
|27,96861
|6,74
|2
|Sorgun (Yozgat)
|13:34:57 06-11-2024
|40,06472
|35,23639
|6,99
|1,6
|FUADIYE-CEKEREK (YOZGAT)
|13:34:57 06-11-2024
|40,0557
|35,2718
|5,4
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.37 km] Kuşadası (Aydın)
|13:32:37 06-11-2024
|37,8425
|27,0225
|7
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:32:37 06-11-2024
|37,8245
|26,9963
|5,1
|1,5
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|13:29:02 06-11-2024
|40,476
|29,1897
|8,8
|2,1
|DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:22:04 06-11-2024
|39,6265
|29,3673
|0
|1,3
|DUTLAR-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:09:21 06-11-2024
|39,6115
|29,3213
|0
|1,3
|KUZYAKA-KANGAL (SIVAS)
|12:48:39 06-11-2024
|39,0293
|37,6033
|6
|2,6
|Kangal (Sivas)
|12:48:38 06-11-2024
|39,03778
|37,57694
|11,8
|2,4
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:47:29 06-11-2024
|39,6545
|29,4433
|0
|1,7
|KUZYAKA-KANGAL (SIVAS)
|12:45:30 06-11-2024
|39,0133
|37,5773
|12,4
|2,2
|Kangal (Sivas)
|12:45:29 06-11-2024
|39,06083
|37,55861
|13
|2,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:42:36 06-11-2024
|39,65389
|29,46444
|7
|1,2
|MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
|12:42:35 06-11-2024
|39,667
|29,4872
|0
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:38:05 06-11-2024
|39,49611
|28,16611
|7
|1,3
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:38:03 06-11-2024
|39,5153
|28,1512
|26,4
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:36:13 06-11-2024
|39,50278
|28,16278
|7
|1,1
|CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:36:11 06-11-2024
|39,5293
|28,1645
|21,9
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|12:33:57 06-11-2024
|38,03694
|38,57861
|7
|1
|Kale (Malatya)
|12:30:58 06-11-2024
|38,35167
|38,72917
|10,46
|1,3
|Merkez (Kırşehir)
|12:23:24 06-11-2024
|39,2625
|34,12472
|7
|0,6
|Kula (Manisa)
|12:16:40 06-11-2024
|38,535
|28,51833
|6,78
|1
|DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR)
|12:04:18 06-11-2024
|39,7358
|30,1433
|0
|1,7
|SURIYE
|12:04:05 06-11-2024
|36,5815
|38,3682
|5
|2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.93 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:04:03 06-11-2024
|36,53056
|38,66444
|5,2
|1,7
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|11:51:28 06-11-2024
|39,6033
|29,4632
|0
|1,7
|SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|11:49:50 06-11-2024
|37,5238
|37,1878
|8
|1,9
|Sinjar, Ninova (Irak) - [85.91 km] İdil (Şırnak)
|11:44:46 06-11-2024
|36,37778
|41,97361
|34,5
|3,5
|IRAK
|11:44:45 06-11-2024
|36,3717
|42,17
|1
|3,4
|Domaniç (Kütahya)
|11:40:24 06-11-2024
|39,78722
|29,62
|28,97
|1,1
|KAYI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|11:40:23 06-11-2024
|39,5237
|29,5865
|0
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:39:14 06-11-2024
|37,9975
|36,65889
|6,96
|2,4
|YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11:39:13 06-11-2024
|38,0208
|36,7287
|23
|2,4
|Çal (Denizli)
|11:32:09 06-11-2024
|38,15944
|29,33861
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|11:20:47 06-11-2024
|38,2725
|38,83194
|6,92
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|11:15:30 06-11-2024
|38,07083
|37,95583
|14,74
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|11:09:51 06-11-2024
|39,67667
|29,47444
|6,95
|1,5
|Gürün (Sivas)
|11:02:32 06-11-2024
|38,82472
|37,15833
|7
|1,9
|KALEDERE-GURUN (SIVAS)
|11:02:32 06-11-2024
|38,8517
|37,2595
|9,1
|2
|Ege Denizi - [10.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:00:11 06-11-2024
|39,40417
|26,29417
|7
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akhisar (Manisa)
|10:20:54 07-11-2024
|38,99222
|28,04806
|7,15
|1,2
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|10:20:53 07-11-2024
|39,0095
|28,0357
|11,6
|1,4
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|10:20:30 07-11-2024
|39,0113
|28,0417
|13,5
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|10:20:29 07-11-2024
|38,985
|28,03861
|6,98
|1,4
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|09:59:29 07-11-2024
|39,833
|28,7965
|0
|1
|Merkez (Bolu)
|09:35:45 07-11-2024
|40,90556
|31,65083
|8,08
|1,3
|MESCICELE-(BOLU)
|09:35:44 07-11-2024
|40,8987
|31,6565
|9,7
|1,7
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [48.06 km] Başkale (Van)
|09:24:44 07-11-2024
|38,62056
|44,86056
|6,75
|1,9
|IRAN
|09:24:39 07-11-2024
|38,6997
|45,1372
|4,2
|2,5
|Van Gölü - [09.15 km] Tuşba (Van)
|09:23:04 07-11-2024
|38,49833
|43,21194
|9,43
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|08:41:03 07-11-2024
|38,04528
|37,63222
|6,96
|1,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:41:03 07-11-2024
|38,049
|37,6228
|8,2
|1,5
|Akdeniz - [27.43 km] Fethiye (Muğla)
|08:27:48 07-11-2024
|36,34556
|28,86111
|7,04
|2
|AKDENIZ
|08:27:48 07-11-2024
|36,3975
|28,874
|10,4
|2
|Ege Denizi - [03.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:17:13 07-11-2024
|39,46944
|26,3625
|6,92
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|06:47:59 07-11-2024
|38,02639
|37,64417
|7
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:26:20 07-11-2024
|37,46306
|37,17111
|8,63
|1
|İskilip (Çorum)
|06:24:03 07-11-2024
|40,60444
|34,39722
|9,58
|1,8
|YERLI-ISKILIP (CORUM)
|06:24:02 07-11-2024
|40,584
|34,3863
|5
|2
|Kale (Malatya)
|06:12:30 07-11-2024
|38,33972
|38,80028
|9,05
|1,2
|Gürün (Sivas)
|05:34:32 07-11-2024
|38,80111
|37,17222
|8
|1,4
|RESADIYE-GURUN (SIVAS)
|05:34:31 07-11-2024
|38,8437
|37,19
|5
|1,5
|Çüngüş (Diyarbakır)
|05:24:54 07-11-2024
|38,23389
|39,13389
|7
|0,8
|Ege Denizi - [06.58 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:53:36 07-11-2024
|39,50028
|25,99417
|9,37
|1,6
|Merkez (Bingöl)
|04:52:57 07-11-2024
|39,06972
|40,36083
|10,6
|1,6
|SANCAK-(BINGOL)
|04:52:57 07-11-2024
|39,0927
|40,4053
|6,2
|2
|UCDOGAN-GURPINAR (VAN)
|04:43:06 07-11-2024
|37,802
|43,6128
|9,4
|2,4
|Gürpınar (Van)
|04:43:05 07-11-2024
|37,825
|43,65972
|6,95
|2,2
|YUNANISTAN
|04:31:09 07-11-2024
|40,1255
|23,3007
|5,4
|2,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:50:16 07-11-2024
|37,45417
|37,20361
|7,41
|3
|YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:50:16 07-11-2024
|37,45
|37,2258
|6,5
|2,8
|Varto (Muş)
|02:46:02 07-11-2024
|39,20472
|41,5375
|8,07
|2,1
|CALTILI-VARTO (MUS)
|02:46:02 07-11-2024
|39,2015
|41,5228
|4,5
|2,2
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.20 km] Samandağ (Hatay)
|02:35:51 07-11-2024
|36,1575
|35,89417
|7
|2,1
|MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
|02:35:50 07-11-2024
|36,0945
|35,825
|9,3
|2,1
|Kuyucak (Aydın)
|02:19:39 07-11-2024
|37,95222
|28,51472
|7
|2,3
|COBANISA-KUYUCAK (AYDIN)
|02:19:39 07-11-2024
|37,9287
|28,505
|7,6
|2,3
|EGE DENIZI
|00:47:52 07-11-2024
|37,9683
|26,094
|7,2
|1,9
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|00:43:49 07-11-2024
|36,9823
|28,2133
|5,3
|0,9
|Yedisu (Bingöl)
|00:30:06 07-11-2024
|39,40194
|40,50361
|7
|1,9
|SENKOY-YEDISU (BINGOL)
|00:30:06 07-11-2024
|39,3843
|40,5335
|5,4
|2
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.10 km] Fethiye (Muğla)
|23:58:47 06-11-2024
|36,51111
|29,03306
|21,94
|1,9
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|23:58:47 06-11-2024
|36,5223
|29,0298
|17,6
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:57:57 06-11-2024
|38,24083
|38,18972
|7
|1,2
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [29.87 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:24:35 06-11-2024
|39,22222
|26,16722
|7,56
|2,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|22:24:35 06-11-2024
|39,2578
|26,182
|5,6
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|22:00:10 06-11-2024
|40,24278
|31,72028
|7,06
|1,9
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|22:00:10 06-11-2024
|40,1983
|31,7402
|4,4
|2,1
|Marmaris (Muğla)
|21:58:22 06-11-2024
|36,73583
|28,1575
|59,26
|1,8
|SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
|21:58:22 06-11-2024
|36,7122
|28,107
|56
|1,9
|Kozan (Adana)
|21:38:42 06-11-2024
|37,63361
|35,91222
|6,67
|2
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|21:38:42 06-11-2024
|37,6557
|35,8663
|6,3
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|21:25:00 06-11-2024
|39,0075
|28,08194
|6,96
|1,2
|Kale (Malatya)
|21:22:02 06-11-2024
|38,35806
|38,77083
|10
|1,5
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|21:22:02 06-11-2024
|38,3623
|38,8055
|20,3
|1,6
|Kale (Malatya)
|21:04:08 06-11-2024
|38,35083
|38,77639
|10,72
|2,3
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|21:04:07 06-11-2024
|38,3872
|38,7533
|5
|2,2
|Selçuk (İzmir)
|20:22:17 06-11-2024
|37,98444
|27,37694
|7,55
|2
|SELCUK (IZMIR)
|20:22:17 06-11-2024
|37,9882
|27,3662
|5
|2,1
|Marmara Denizi - [03.53 km] Erdek (Balıkesir)
|20:19:18 06-11-2024
|40,53694
|27,85833
|7,08
|1,7
|SAGGOZE-GENC (BINGOL)
|19:42:57 06-11-2024
|38,6517
|40,7817
|14,9
|1,9
|Genç (Bingöl)
|19:42:56 06-11-2024
|38,63083
|40,85083
|7,03
|1,8
|Sulusaray (Tokat)
|19:24:08 06-11-2024
|40,05694
|36,01889
|18,02
|2,2
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|19:24:08 06-11-2024
|40,0727
|36,0397
|4,3
|2,2
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|19:23:31 06-11-2024
|40,0735
|36,0463
|11,3
|2,2
|Sulusaray (Tokat)
|19:23:30 06-11-2024
|40,07139
|36,04417
|17,66
|1,8
|YUNANISTAN
|18:30:46 06-11-2024
|40,1962
|23,3603
|10,3
|2,5
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:12:57 06-11-2024
|39,4925
|28,1103
|17,6
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:12:56 06-11-2024
|39,46139
|28,16222
|7,03
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:12:19 06-11-2024
|39,43222
|28,21861
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:11:40 06-11-2024
|39,49611
|28,16167
|6,93
|1,4
|SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY)
|18:05:22 06-11-2024
|36,612
|36,4247
|4,2
|1,2
|Kırıkhan (Hatay)
|18:05:21 06-11-2024
|36,65889
|36,36667
|9,8
|1,6
|YUNANISTAN
|17:50:31 06-11-2024
|40,0772
|23,2058
|7,1
|2,9
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|17:22:28 06-11-2024
|38,2898
|38,8135
|4,3
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|17:22:27 06-11-2024
|38,26167
|38,75056
|9,44
|2
|Merkez (Elazığ)
|17:13:24 06-11-2024
|38,85028
|39,04167
|7
|1,4
|CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|17:13:16 06-11-2024
|37,5227
|37,2495
|4,5
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|17:03:18 06-11-2024
|38,27444
|37,83056
|13,44
|1,4
|Kale (Malatya)
|17:02:06 06-11-2024
|38,37333
|38,73694
|11,42
|0,9
|Kale (Malatya)
|17:00:26 06-11-2024
|38,35611
|38,78056
|7,23
|0,8
|Gürün (Sivas)
|16:41:49 06-11-2024
|38,79556
|37,04028
|7
|1,5
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|16:36:08 06-11-2024
|37,77194
|37,23278
|6,92
|1,7
|Kovancılar (Elazığ)
|16:19:10 06-11-2024
|38,7
|39,78889
|7,73
|1,1
|KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:15:33 06-11-2024
|37,9727
|36,5338
|7,8
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|16:15:27 06-11-2024
|37,42389
|37,13972
|7,02
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|15:37:50 06-11-2024
|38,2575
|37,75889
|7,03
|1,8
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|15:37:50 06-11-2024
|38,283
|37,8325
|8
|2
|Pütürge (Malatya)
|15:30:13 06-11-2024
|38,16417
|38,64333
|7
|1,3
|Sulusaray (Tokat)
|15:22:32 06-11-2024
|40,07222
|36,05889
|7
|1,2
|AKDENIZ
|15:15:20 06-11-2024
|35,881
|27,8925
|17,3
|2,5
|Akdeniz - [97.73 km] Marmaris (Muğla)
|15:15:19 06-11-2024
|35,75861
|27,96861
|6,74
|2
|Sorgun (Yozgat)
|13:34:57 06-11-2024
|40,06472
|35,23639
|6,99
|1,6
|FUADIYE-CEKEREK (YOZGAT)
|13:34:57 06-11-2024
|40,0557
|35,2718
|5,4
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.37 km] Kuşadası (Aydın)
|13:32:37 06-11-2024
|37,8425
|27,0225
|7
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:32:37 06-11-2024
|37,8245
|26,9963
|5,1
|1,5
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|13:29:02 06-11-2024
|40,476
|29,1897
|8,8
|2,1
|DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:22:04 06-11-2024
|39,6265
|29,3673
|0
|1,3
|DUTLAR-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:09:21 06-11-2024
|39,6115
|29,3213
|0
|1,3
|KUZYAKA-KANGAL (SIVAS)
|12:48:39 06-11-2024
|39,0293
|37,6033
|6
|2,6
|Kangal (Sivas)
|12:48:38 06-11-2024
|39,03778
|37,57694
|11,8
|2,4
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:47:29 06-11-2024
|39,6545
|29,4433
|0
|1,7
|KUZYAKA-KANGAL (SIVAS)
|12:45:30 06-11-2024
|39,0133
|37,5773
|12,4
|2,2
|Kangal (Sivas)
|12:45:29 06-11-2024
|39,06083
|37,55861
|13
|2,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:42:36 06-11-2024
|39,65389
|29,46444
|7
|1,2
|MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
|12:42:35 06-11-2024
|39,667
|29,4872
|0
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:38:05 06-11-2024
|39,49611
|28,16611
|7
|1,3
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:38:03 06-11-2024
|39,5153
|28,1512
|26,4
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:36:13 06-11-2024
|39,50278
|28,16278
|7
|1,1
|CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:36:11 06-11-2024
|39,5293
|28,1645
|21,9
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|12:33:57 06-11-2024
|38,03694
|38,57861
|7
|1
|Kale (Malatya)
|12:30:58 06-11-2024
|38,35167
|38,72917
|10,46
|1,3
|Merkez (Kırşehir)
|12:23:24 06-11-2024
|39,2625
|34,12472
|7
|0,6
|Kula (Manisa)
|12:16:40 06-11-2024
|38,535
|28,51833
|6,78
|1
|DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR)
|12:04:18 06-11-2024
|39,7358
|30,1433
|0
|1,7
|SURIYE
|12:04:05 06-11-2024
|36,5815
|38,3682
|5
|2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.93 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:04:03 06-11-2024
|36,53056
|38,66444
|5,2
|1,7
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|11:51:28 06-11-2024
|39,6033
|29,4632
|0
|1,7
|SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|11:49:50 06-11-2024
|37,5238
|37,1878
|8
|1,9
|Sinjar, Ninova (Irak) - [85.91 km] İdil (Şırnak)
|11:44:46 06-11-2024
|36,37778
|41,97361
|34,5
|3,5
|IRAK
|11:44:45 06-11-2024
|36,3717
|42,17
|1
|3,4
|Domaniç (Kütahya)
|11:40:24 06-11-2024
|39,78722
|29,62
|28,97
|1,1
|KAYI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|11:40:23 06-11-2024
|39,5237
|29,5865
|0
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:39:14 06-11-2024
|37,9975
|36,65889
|6,96
|2,4
|YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11:39:13 06-11-2024
|38,0208
|36,7287
|23
|2,4
|Çal (Denizli)
|11:32:09 06-11-2024
|38,15944
|29,33861
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|11:20:47 06-11-2024
|38,2725
|38,83194
|6,92
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|11:15:30 06-11-2024
|38,07083
|37,95583
|14,74
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|11:09:51 06-11-2024
|39,67667
|29,47444
|6,95
|1,5
|Gürün (Sivas)
|11:02:32 06-11-2024
|38,82472
|37,15833
|7
|1,9
|KALEDERE-GURUN (SIVAS)
|11:02:32 06-11-2024
|38,8517
|37,2595
|9,1
|2
|Ege Denizi - [10.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:00:11 06-11-2024
|39,40417
|26,29417
|7
|1,6
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