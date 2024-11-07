Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Kasım 2024

07 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akhisar (Manisa) 10:20:54 07-11-2024 38,99222 28,04806 7,15 1,2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 10:20:53 07-11-2024 39,0095 28,0357 11,6 1,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 10:20:30 07-11-2024 39,0113 28,0417 13,5 1,7
Akhisar (Manisa) 10:20:29 07-11-2024 38,985 28,03861 6,98 1,4
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 09:59:29 07-11-2024 39,833 28,7965 0 1
Merkez (Bolu) 09:35:45 07-11-2024 40,90556 31,65083 8,08 1,3
MESCICELE-(BOLU) 09:35:44 07-11-2024 40,8987 31,6565 9,7 1,7
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [48.06 km] Başkale (Van) 09:24:44 07-11-2024 38,62056 44,86056 6,75 1,9
IRAN 09:24:39 07-11-2024 38,6997 45,1372 4,2 2,5
Van Gölü - [09.15 km] Tuşba (Van) 09:23:04 07-11-2024 38,49833 43,21194 9,43 1,7
Doğanşehir (Malatya) 08:41:03 07-11-2024 38,04528 37,63222 6,96 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:41:03 07-11-2024 38,049 37,6228 8,2 1,5
Akdeniz - [27.43 km] Fethiye (Muğla) 08:27:48 07-11-2024 36,34556 28,86111 7,04 2
AKDENIZ 08:27:48 07-11-2024 36,3975 28,874 10,4 2
Ege Denizi - [03.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:17:13 07-11-2024 39,46944 26,3625 6,92 1,8
Doğanşehir (Malatya) 06:47:59 07-11-2024 38,02639 37,64417 7 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:26:20 07-11-2024 37,46306 37,17111 8,63 1
İskilip (Çorum) 06:24:03 07-11-2024 40,60444 34,39722 9,58 1,8
YERLI-ISKILIP (CORUM) 06:24:02 07-11-2024 40,584 34,3863 5 2
Kale (Malatya) 06:12:30 07-11-2024 38,33972 38,80028 9,05 1,2
Gürün (Sivas) 05:34:32 07-11-2024 38,80111 37,17222 8 1,4
RESADIYE-GURUN (SIVAS) 05:34:31 07-11-2024 38,8437 37,19 5 1,5
Çüngüş (Diyarbakır) 05:24:54 07-11-2024 38,23389 39,13389 7 0,8
Ege Denizi - [06.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:53:36 07-11-2024 39,50028 25,99417 9,37 1,6
Merkez (Bingöl) 04:52:57 07-11-2024 39,06972 40,36083 10,6 1,6
SANCAK-(BINGOL) 04:52:57 07-11-2024 39,0927 40,4053 6,2 2
UCDOGAN-GURPINAR (VAN) 04:43:06 07-11-2024 37,802 43,6128 9,4 2,4
Gürpınar (Van) 04:43:05 07-11-2024 37,825 43,65972 6,95 2,2
YUNANISTAN 04:31:09 07-11-2024 40,1255 23,3007 5,4 2,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:50:16 07-11-2024 37,45417 37,20361 7,41 3
YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:50:16 07-11-2024 37,45 37,2258 6,5 2,8
Varto (Muş) 02:46:02 07-11-2024 39,20472 41,5375 8,07 2,1
CALTILI-VARTO (MUS) 02:46:02 07-11-2024 39,2015 41,5228 4,5 2,2
Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.20 km] Samandağ (Hatay) 02:35:51 07-11-2024 36,1575 35,89417 7 2,1
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 02:35:50 07-11-2024 36,0945 35,825 9,3 2,1
Kuyucak (Aydın) 02:19:39 07-11-2024 37,95222 28,51472 7 2,3
COBANISA-KUYUCAK (AYDIN) 02:19:39 07-11-2024 37,9287 28,505 7,6 2,3
EGE DENIZI 00:47:52 07-11-2024 37,9683 26,094 7,2 1,9
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 00:43:49 07-11-2024 36,9823 28,2133 5,3 0,9
Yedisu (Bingöl) 00:30:06 07-11-2024 39,40194 40,50361 7 1,9
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 00:30:06 07-11-2024 39,3843 40,5335 5,4 2
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.10 km] Fethiye (Muğla) 23:58:47 06-11-2024 36,51111 29,03306 21,94 1,9
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 23:58:47 06-11-2024 36,5223 29,0298 17,6 2
Yeşilyurt (Malatya) 23:57:57 06-11-2024 38,24083 38,18972 7 1,2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [29.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:24:35 06-11-2024 39,22222 26,16722 7,56 2,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 22:24:35 06-11-2024 39,2578 26,182 5,6 2,3
Beypazarı (Ankara) 22:00:10 06-11-2024 40,24278 31,72028 7,06 1,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 22:00:10 06-11-2024 40,1983 31,7402 4,4 2,1
Marmaris (Muğla) 21:58:22 06-11-2024 36,73583 28,1575 59,26 1,8
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) 21:58:22 06-11-2024 36,7122 28,107 56 1,9
Kozan (Adana) 21:38:42 06-11-2024 37,63361 35,91222 6,67 2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 21:38:42 06-11-2024 37,6557 35,8663 6,3 1,8
Akhisar (Manisa) 21:25:00 06-11-2024 39,0075 28,08194 6,96 1,2
Kale (Malatya) 21:22:02 06-11-2024 38,35806 38,77083 10 1,5
KOZLUK-KALE (MALATYA) 21:22:02 06-11-2024 38,3623 38,8055 20,3 1,6
Kale (Malatya) 21:04:08 06-11-2024 38,35083 38,77639 10,72 2,3
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 21:04:07 06-11-2024 38,3872 38,7533 5 2,2
Selçuk (İzmir) 20:22:17 06-11-2024 37,98444 27,37694 7,55 2
SELCUK (IZMIR) 20:22:17 06-11-2024 37,9882 27,3662 5 2,1
Marmara Denizi - [03.53 km] Erdek (Balıkesir) 20:19:18 06-11-2024 40,53694 27,85833 7,08 1,7
SAGGOZE-GENC (BINGOL) 19:42:57 06-11-2024 38,6517 40,7817 14,9 1,9
Genç (Bingöl) 19:42:56 06-11-2024 38,63083 40,85083 7,03 1,8
Sulusaray (Tokat) 19:24:08 06-11-2024 40,05694 36,01889 18,02 2,2
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 19:24:08 06-11-2024 40,0727 36,0397 4,3 2,2
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 19:23:31 06-11-2024 40,0735 36,0463 11,3 2,2
Sulusaray (Tokat) 19:23:30 06-11-2024 40,07139 36,04417 17,66 1,8
YUNANISTAN 18:30:46 06-11-2024 40,1962 23,3603 10,3 2,5
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:12:57 06-11-2024 39,4925 28,1103 17,6 2
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:56 06-11-2024 39,46139 28,16222 7,03 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:19 06-11-2024 39,43222 28,21861 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:40 06-11-2024 39,49611 28,16167 6,93 1,4
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 18:05:22 06-11-2024 36,612 36,4247 4,2 1,2
Kırıkhan (Hatay) 18:05:21 06-11-2024 36,65889 36,36667 9,8 1,6
YUNANISTAN 17:50:31 06-11-2024 40,0772 23,2058 7,1 2,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 17:22:28 06-11-2024 38,2898 38,8135 4,3 1,9
Pütürge (Malatya) 17:22:27 06-11-2024 38,26167 38,75056 9,44 2
Merkez (Elazığ) 17:13:24 06-11-2024 38,85028 39,04167 7 1,4
CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 17:13:16 06-11-2024 37,5227 37,2495 4,5 1,9
Akçadağ (Malatya) 17:03:18 06-11-2024 38,27444 37,83056 13,44 1,4
Kale (Malatya) 17:02:06 06-11-2024 38,37333 38,73694 11,42 0,9
Kale (Malatya) 17:00:26 06-11-2024 38,35611 38,78056 7,23 0,8
Gürün (Sivas) 16:41:49 06-11-2024 38,79556 37,04028 7 1,5
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 16:36:08 06-11-2024 37,77194 37,23278 6,92 1,7
Kovancılar (Elazığ) 16:19:10 06-11-2024 38,7 39,78889 7,73 1,1
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:15:33 06-11-2024 37,9727 36,5338 7,8 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:15:27 06-11-2024 37,42389 37,13972 7,02 1,8
Akçadağ (Malatya) 15:37:50 06-11-2024 38,2575 37,75889 7,03 1,8
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 15:37:50 06-11-2024 38,283 37,8325 8 2
Pütürge (Malatya) 15:30:13 06-11-2024 38,16417 38,64333 7 1,3
Sulusaray (Tokat) 15:22:32 06-11-2024 40,07222 36,05889 7 1,2
AKDENIZ 15:15:20 06-11-2024 35,881 27,8925 17,3 2,5
Akdeniz - [97.73 km] Marmaris (Muğla) 15:15:19 06-11-2024 35,75861 27,96861 6,74 2
Sorgun (Yozgat) 13:34:57 06-11-2024 40,06472 35,23639 6,99 1,6
FUADIYE-CEKEREK (YOZGAT) 13:34:57 06-11-2024 40,0557 35,2718 5,4 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.37 km] Kuşadası (Aydın) 13:32:37 06-11-2024 37,8425 27,0225 7 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:32:37 06-11-2024 37,8245 26,9963 5,1 1,5
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 13:29:02 06-11-2024 40,476 29,1897 8,8 2,1
DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:22:04 06-11-2024 39,6265 29,3673 0 1,3
DUTLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:09:21 06-11-2024 39,6115 29,3213 0 1,3
KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) 12:48:39 06-11-2024 39,0293 37,6033 6 2,6
Kangal (Sivas) 12:48:38 06-11-2024 39,03778 37,57694 11,8 2,4
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:47:29 06-11-2024 39,6545 29,4433 0 1,7
KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) 12:45:30 06-11-2024 39,0133 37,5773 12,4 2,2
Kangal (Sivas) 12:45:29 06-11-2024 39,06083 37,55861 13 2,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:42:36 06-11-2024 39,65389 29,46444 7 1,2
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 12:42:35 06-11-2024 39,667 29,4872 0 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:38:05 06-11-2024 39,49611 28,16611 7 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:38:03 06-11-2024 39,5153 28,1512 26,4 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:36:13 06-11-2024 39,50278 28,16278 7 1,1
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:36:11 06-11-2024 39,5293 28,1645 21,9 1,5
Sincik (Adıyaman) 12:33:57 06-11-2024 38,03694 38,57861 7 1
Kale (Malatya) 12:30:58 06-11-2024 38,35167 38,72917 10,46 1,3
Merkez (Kırşehir) 12:23:24 06-11-2024 39,2625 34,12472 7 0,6
Kula (Manisa) 12:16:40 06-11-2024 38,535 28,51833 6,78 1
DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) 12:04:18 06-11-2024 39,7358 30,1433 0 1,7
SURIYE 12:04:05 06-11-2024 36,5815 38,3682 5 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.93 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:04:03 06-11-2024 36,53056 38,66444 5,2 1,7
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:51:28 06-11-2024 39,6033 29,4632 0 1,7
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 11:49:50 06-11-2024 37,5238 37,1878 8 1,9
Sinjar, Ninova (Irak) - [85.91 km] İdil (Şırnak) 11:44:46 06-11-2024 36,37778 41,97361 34,5 3,5
IRAK 11:44:45 06-11-2024 36,3717 42,17 1 3,4
Domaniç (Kütahya) 11:40:24 06-11-2024 39,78722 29,62 28,97 1,1
KAYI-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:40:23 06-11-2024 39,5237 29,5865 0 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 11:39:14 06-11-2024 37,9975 36,65889 6,96 2,4
YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:39:13 06-11-2024 38,0208 36,7287 23 2,4
Çal (Denizli) 11:32:09 06-11-2024 38,15944 29,33861 7 1,4
Pütürge (Malatya) 11:20:47 06-11-2024 38,2725 38,83194 6,92 1,3
Doğanşehir (Malatya) 11:15:30 06-11-2024 38,07083 37,95583 14,74 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 11:09:51 06-11-2024 39,67667 29,47444 6,95 1,5
Gürün (Sivas) 11:02:32 06-11-2024 38,82472 37,15833 7 1,9
KALEDERE-GURUN (SIVAS) 11:02:32 06-11-2024 38,8517 37,2595 9,1 2
Ege Denizi - [10.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:00:11 06-11-2024 39,40417 26,29417 7 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akhisar (Manisa) 10:20:54 07-11-2024 38,99222 28,04806 7,15 1,2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 10:20:53 07-11-2024 39,0095 28,0357 11,6 1,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 10:20:30 07-11-2024 39,0113 28,0417 13,5 1,7
Akhisar (Manisa) 10:20:29 07-11-2024 38,985 28,03861 6,98 1,4
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 09:59:29 07-11-2024 39,833 28,7965 0 1
Merkez (Bolu) 09:35:45 07-11-2024 40,90556 31,65083 8,08 1,3
MESCICELE-(BOLU) 09:35:44 07-11-2024 40,8987 31,6565 9,7 1,7
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [48.06 km] Başkale (Van) 09:24:44 07-11-2024 38,62056 44,86056 6,75 1,9
IRAN 09:24:39 07-11-2024 38,6997 45,1372 4,2 2,5
Van Gölü - [09.15 km] Tuşba (Van) 09:23:04 07-11-2024 38,49833 43,21194 9,43 1,7
Doğanşehir (Malatya) 08:41:03 07-11-2024 38,04528 37,63222 6,96 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:41:03 07-11-2024 38,049 37,6228 8,2 1,5
Akdeniz - [27.43 km] Fethiye (Muğla) 08:27:48 07-11-2024 36,34556 28,86111 7,04 2
AKDENIZ 08:27:48 07-11-2024 36,3975 28,874 10,4 2
Ege Denizi - [03.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:17:13 07-11-2024 39,46944 26,3625 6,92 1,8
Doğanşehir (Malatya) 06:47:59 07-11-2024 38,02639 37,64417 7 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:26:20 07-11-2024 37,46306 37,17111 8,63 1
İskilip (Çorum) 06:24:03 07-11-2024 40,60444 34,39722 9,58 1,8
YERLI-ISKILIP (CORUM) 06:24:02 07-11-2024 40,584 34,3863 5 2
Kale (Malatya) 06:12:30 07-11-2024 38,33972 38,80028 9,05 1,2
Gürün (Sivas) 05:34:32 07-11-2024 38,80111 37,17222 8 1,4
RESADIYE-GURUN (SIVAS) 05:34:31 07-11-2024 38,8437 37,19 5 1,5
Çüngüş (Diyarbakır) 05:24:54 07-11-2024 38,23389 39,13389 7 0,8
Ege Denizi - [06.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:53:36 07-11-2024 39,50028 25,99417 9,37 1,6
Merkez (Bingöl) 04:52:57 07-11-2024 39,06972 40,36083 10,6 1,6
SANCAK-(BINGOL) 04:52:57 07-11-2024 39,0927 40,4053 6,2 2
UCDOGAN-GURPINAR (VAN) 04:43:06 07-11-2024 37,802 43,6128 9,4 2,4
Gürpınar (Van) 04:43:05 07-11-2024 37,825 43,65972 6,95 2,2
YUNANISTAN 04:31:09 07-11-2024 40,1255 23,3007 5,4 2,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:50:16 07-11-2024 37,45417 37,20361 7,41 3
YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:50:16 07-11-2024 37,45 37,2258 6,5 2,8
Varto (Muş) 02:46:02 07-11-2024 39,20472 41,5375 8,07 2,1
CALTILI-VARTO (MUS) 02:46:02 07-11-2024 39,2015 41,5228 4,5 2,2
Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.20 km] Samandağ (Hatay) 02:35:51 07-11-2024 36,1575 35,89417 7 2,1
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 02:35:50 07-11-2024 36,0945 35,825 9,3 2,1
Kuyucak (Aydın) 02:19:39 07-11-2024 37,95222 28,51472 7 2,3
COBANISA-KUYUCAK (AYDIN) 02:19:39 07-11-2024 37,9287 28,505 7,6 2,3
EGE DENIZI 00:47:52 07-11-2024 37,9683 26,094 7,2 1,9
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 00:43:49 07-11-2024 36,9823 28,2133 5,3 0,9
Yedisu (Bingöl) 00:30:06 07-11-2024 39,40194 40,50361 7 1,9
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 00:30:06 07-11-2024 39,3843 40,5335 5,4 2
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.10 km] Fethiye (Muğla) 23:58:47 06-11-2024 36,51111 29,03306 21,94 1,9
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 23:58:47 06-11-2024 36,5223 29,0298 17,6 2
Yeşilyurt (Malatya) 23:57:57 06-11-2024 38,24083 38,18972 7 1,2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [29.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:24:35 06-11-2024 39,22222 26,16722 7,56 2,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 22:24:35 06-11-2024 39,2578 26,182 5,6 2,3
Beypazarı (Ankara) 22:00:10 06-11-2024 40,24278 31,72028 7,06 1,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 22:00:10 06-11-2024 40,1983 31,7402 4,4 2,1
Marmaris (Muğla) 21:58:22 06-11-2024 36,73583 28,1575 59,26 1,8
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) 21:58:22 06-11-2024 36,7122 28,107 56 1,9
Kozan (Adana) 21:38:42 06-11-2024 37,63361 35,91222 6,67 2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 21:38:42 06-11-2024 37,6557 35,8663 6,3 1,8
Akhisar (Manisa) 21:25:00 06-11-2024 39,0075 28,08194 6,96 1,2
Kale (Malatya) 21:22:02 06-11-2024 38,35806 38,77083 10 1,5
KOZLUK-KALE (MALATYA) 21:22:02 06-11-2024 38,3623 38,8055 20,3 1,6
Kale (Malatya) 21:04:08 06-11-2024 38,35083 38,77639 10,72 2,3
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 21:04:07 06-11-2024 38,3872 38,7533 5 2,2
Selçuk (İzmir) 20:22:17 06-11-2024 37,98444 27,37694 7,55 2
SELCUK (IZMIR) 20:22:17 06-11-2024 37,9882 27,3662 5 2,1
Marmara Denizi - [03.53 km] Erdek (Balıkesir) 20:19:18 06-11-2024 40,53694 27,85833 7,08 1,7
SAGGOZE-GENC (BINGOL) 19:42:57 06-11-2024 38,6517 40,7817 14,9 1,9
Genç (Bingöl) 19:42:56 06-11-2024 38,63083 40,85083 7,03 1,8
Sulusaray (Tokat) 19:24:08 06-11-2024 40,05694 36,01889 18,02 2,2
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 19:24:08 06-11-2024 40,0727 36,0397 4,3 2,2
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 19:23:31 06-11-2024 40,0735 36,0463 11,3 2,2
Sulusaray (Tokat) 19:23:30 06-11-2024 40,07139 36,04417 17,66 1,8
YUNANISTAN 18:30:46 06-11-2024 40,1962 23,3603 10,3 2,5
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:12:57 06-11-2024 39,4925 28,1103 17,6 2
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:56 06-11-2024 39,46139 28,16222 7,03 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:19 06-11-2024 39,43222 28,21861 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:40 06-11-2024 39,49611 28,16167 6,93 1,4
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 18:05:22 06-11-2024 36,612 36,4247 4,2 1,2
Kırıkhan (Hatay) 18:05:21 06-11-2024 36,65889 36,36667 9,8 1,6
YUNANISTAN 17:50:31 06-11-2024 40,0772 23,2058 7,1 2,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 17:22:28 06-11-2024 38,2898 38,8135 4,3 1,9
Pütürge (Malatya) 17:22:27 06-11-2024 38,26167 38,75056 9,44 2
Merkez (Elazığ) 17:13:24 06-11-2024 38,85028 39,04167 7 1,4
CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 17:13:16 06-11-2024 37,5227 37,2495 4,5 1,9
Akçadağ (Malatya) 17:03:18 06-11-2024 38,27444 37,83056 13,44 1,4
Kale (Malatya) 17:02:06 06-11-2024 38,37333 38,73694 11,42 0,9
Kale (Malatya) 17:00:26 06-11-2024 38,35611 38,78056 7,23 0,8
Gürün (Sivas) 16:41:49 06-11-2024 38,79556 37,04028 7 1,5
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 16:36:08 06-11-2024 37,77194 37,23278 6,92 1,7
Kovancılar (Elazığ) 16:19:10 06-11-2024 38,7 39,78889 7,73 1,1
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:15:33 06-11-2024 37,9727 36,5338 7,8 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:15:27 06-11-2024 37,42389 37,13972 7,02 1,8
Akçadağ (Malatya) 15:37:50 06-11-2024 38,2575 37,75889 7,03 1,8
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 15:37:50 06-11-2024 38,283 37,8325 8 2
Pütürge (Malatya) 15:30:13 06-11-2024 38,16417 38,64333 7 1,3
Sulusaray (Tokat) 15:22:32 06-11-2024 40,07222 36,05889 7 1,2
AKDENIZ 15:15:20 06-11-2024 35,881 27,8925 17,3 2,5
Akdeniz - [97.73 km] Marmaris (Muğla) 15:15:19 06-11-2024 35,75861 27,96861 6,74 2
Sorgun (Yozgat) 13:34:57 06-11-2024 40,06472 35,23639 6,99 1,6
FUADIYE-CEKEREK (YOZGAT) 13:34:57 06-11-2024 40,0557 35,2718 5,4 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.37 km] Kuşadası (Aydın) 13:32:37 06-11-2024 37,8425 27,0225 7 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:32:37 06-11-2024 37,8245 26,9963 5,1 1,5
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 13:29:02 06-11-2024 40,476 29,1897 8,8 2,1
DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:22:04 06-11-2024 39,6265 29,3673 0 1,3
DUTLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:09:21 06-11-2024 39,6115 29,3213 0 1,3
KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) 12:48:39 06-11-2024 39,0293 37,6033 6 2,6
Kangal (Sivas) 12:48:38 06-11-2024 39,03778 37,57694 11,8 2,4
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:47:29 06-11-2024 39,6545 29,4433 0 1,7
KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) 12:45:30 06-11-2024 39,0133 37,5773 12,4 2,2
Kangal (Sivas) 12:45:29 06-11-2024 39,06083 37,55861 13 2,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:42:36 06-11-2024 39,65389 29,46444 7 1,2
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 12:42:35 06-11-2024 39,667 29,4872 0 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:38:05 06-11-2024 39,49611 28,16611 7 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:38:03 06-11-2024 39,5153 28,1512 26,4 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:36:13 06-11-2024 39,50278 28,16278 7 1,1
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:36:11 06-11-2024 39,5293 28,1645 21,9 1,5
Sincik (Adıyaman) 12:33:57 06-11-2024 38,03694 38,57861 7 1
Kale (Malatya) 12:30:58 06-11-2024 38,35167 38,72917 10,46 1,3
Merkez (Kırşehir) 12:23:24 06-11-2024 39,2625 34,12472 7 0,6
Kula (Manisa) 12:16:40 06-11-2024 38,535 28,51833 6,78 1
DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) 12:04:18 06-11-2024 39,7358 30,1433 0 1,7
SURIYE 12:04:05 06-11-2024 36,5815 38,3682 5 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.93 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:04:03 06-11-2024 36,53056 38,66444 5,2 1,7
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:51:28 06-11-2024 39,6033 29,4632 0 1,7
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 11:49:50 06-11-2024 37,5238 37,1878 8 1,9
Sinjar, Ninova (Irak) - [85.91 km] İdil (Şırnak) 11:44:46 06-11-2024 36,37778 41,97361 34,5 3,5
IRAK 11:44:45 06-11-2024 36,3717 42,17 1 3,4
Domaniç (Kütahya) 11:40:24 06-11-2024 39,78722 29,62 28,97 1,1
KAYI-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:40:23 06-11-2024 39,5237 29,5865 0 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 11:39:14 06-11-2024 37,9975 36,65889 6,96 2,4
YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:39:13 06-11-2024 38,0208 36,7287 23 2,4
Çal (Denizli) 11:32:09 06-11-2024 38,15944 29,33861 7 1,4
Pütürge (Malatya) 11:20:47 06-11-2024 38,2725 38,83194 6,92 1,3
Doğanşehir (Malatya) 11:15:30 06-11-2024 38,07083 37,95583 14,74 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 11:09:51 06-11-2024 39,67667 29,47444 6,95 1,5
Gürün (Sivas) 11:02:32 06-11-2024 38,82472 37,15833 7 1,9
KALEDERE-GURUN (SIVAS) 11:02:32 06-11-2024 38,8517 37,2595 9,1 2
Ege Denizi - [10.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:00:11 06-11-2024 39,40417 26,29417 7 1,6

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