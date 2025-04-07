Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Nisan 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Nisan 2025
son dakika deprem mi oldu?

07 Nisan 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 00:34:41 07-04-2025 40,78 29,0055 10,8 1,5
Marmara Denizi - [17.84 km] Bakırköy (İstanbul) 00:30:17 07-04-2025 40,80472 28,77389 7,31 1,6
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 00:30:15 07-04-2025 40,7813 29,017 14,5 1,4
Çekerek (Yozgat) 00:12:53 07-04-2025 40,00417 35,48333 10,46 2,3
ARPAC-CEKEREK (YOZGAT) 00:12:53 07-04-2025 39,9728 35,5175 7,4 2,4
GENISLER-ALTINTAS (KUTAHYA) 23:30:17 06-04-2025 39,0347 30,1042 12,5 1,2
Dumlupınar (Kütahya) 23:30:16 06-04-2025 38,92806 30,02028 7,26 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 23:04:30 06-04-2025 38,24944 38,09667 7 1
Mamak (Ankara) 22:54:00 06-04-2025 39,84056 33,1375 11,96 1
KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) 22:54:00 06-04-2025 39,8613 33,1747 11,5 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 22:46:51 06-04-2025 37,1075 36,90556 7 1,6
HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP) 22:46:50 06-04-2025 37,0908 36,8738 4,6 1,3
Dalaman (Muğla) 22:34:29 06-04-2025 36,87 28,8825 6,17 1,3
KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) 22:34:29 06-04-2025 36,8745 28,875 7,4 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:27:15 06-04-2025 38,04889 37,69333 7 1,2
EGE DENIZI 22:13:36 06-04-2025 36,2237 25,55 5 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 22:00:16 06-04-2025 38,28556 38,16639 7,03 1,8
DURULDU-(MALATYA) 22:00:14 06-04-2025 38,316 38,1693 13,4 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 21:28:43 06-04-2025 38,29694 38,16556 7 1,2
Aladağ (Adana) 21:06:31 06-04-2025 37,68389 35,43389 7 2,1
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 21:06:30 06-04-2025 37,6475 35,3947 5 2,1
Kale (Malatya) 20:48:57 06-04-2025 38,37583 38,87583 7,01 1,4
Akpınar (Kırşehir) 20:16:21 06-04-2025 39,5025 33,95194 11,23 0,7
Yapraklı (Çankırı) 19:54:09 06-04-2025 40,78722 33,9075 19,64 1,2
BADEMCAY-YAPRAKLI (CANKIRI) 19:54:09 06-04-2025 40,761 33,9498 4,9 1,6
Yunusemre (Manisa) 19:32:13 06-04-2025 38,91861 27,37083 6,99 1,8
RECEPLI-(MANISA) 19:32:12 06-04-2025 38,9112 27,3932 5,4 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 19:10:31 06-04-2025 38,10806 38,38333 10,76 1,8
ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) 19:10:31 06-04-2025 38,1417 38,3142 4,9 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 18:47:29 06-04-2025 37,87611 36,30889 6,89 1,7
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:47:27 06-04-2025 38,0223 36,295 4 1,7
Pamukkale (Denizli) 18:44:48 06-04-2025 37,73472 29,15306 13,76 1,4
KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) 18:44:47 06-04-2025 37,7418 29,2058 8,6 1,6
Şuhut (Afyonkarahisar) 18:36:17 06-04-2025 38,3225 30,62611 7,08 0,7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [32.20 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:20:17 06-04-2025 36,51861 38,46111 7,32 1,7
EGE DENIZI 18:10:05 06-04-2025 35,758 25,4825 10,4 3
Bigadiç (Balıkesir) 18:04:49 06-04-2025 39,46889 28,17861 6,94 2,1
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:04:49 06-04-2025 39,4815 28,1218 7,3 2,2
Pamukkale (Denizli) 16:09:00 06-04-2025 37,90111 29,12917 7 1,7
DEVELI-(DENIZLI) 16:08:59 06-04-2025 37,9333 29,1008 7,3 2
Kadışehri (Yozgat) 15:23:07 06-04-2025 40,0475 35,91944 6,98 3,2
ASAGIKIZILOZ-KADISEHRI (YOZGAT) 15:23:06 06-04-2025 40,0383 35,9197 5 3,1
Kale (Malatya) 14:49:03 06-04-2025 38,32667 38,78889 10,83 1,8
KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) 13:32:44 06-04-2025 37,5468 38,537 12,6 1,9
Atatürk Barajı - [01.96 km] Hilvan (Şanlıurfa) 13:32:43 06-04-2025 37,54528 38,6225 7 1,9
Pamukova (Sakarya) 13:25:18 06-04-2025 40,47306 30,04361 7 1,3
MEKECE-PAMUKOVA (SAKARYA) 13:25:16 06-04-2025 40,4668 30,0338 12,8 1,6
EGE DENIZI 13:02:42 06-04-2025 36,5797 25,6827 8,6 2,4
Ege Denizi - [36.12 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:15:17 06-04-2025 39,33778 25,68833 7,09 2,2
EGE DENIZI 11:15:16 06-04-2025 39,3657 25,6972 10,4 2,3
Lalapaşa (Edirne) 10:40:17 06-04-2025 41,9475 26,84111 7,05 1,1
Pütürge (Malatya) 09:33:48 06-04-2025 38,21833 38,68694 7,14 1,2
Sincik (Adıyaman) 09:16:15 06-04-2025 38,15972 38,43861 7,03 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:05:15 06-04-2025 37,40972 37,15806 10,62 1,2
EGE DENIZI 07:35:31 06-04-2025 36,5908 25,7587 6,5 2,2
Merkez (Adıyaman) 06:48:12 06-04-2025 37,95444 38,17028 7 1,1
TURGUT-SEFERIHISAR (IZMIR) 06:43:13 06-04-2025 38,2543 26,7842 14,8 2,1
Urla (İzmir) 06:43:12 06-04-2025 38,23806 26,75222 15 1,9
Doğanşehir (Malatya) 06:40:53 06-04-2025 38,13472 37,89194 6,55 1
Göksun (Kahramanmaraş) 06:25:45 06-04-2025 38,15861 36,61444 6,98 1,7
Ayvacık (Çanakkale) 06:19:25 06-04-2025 39,48333 26,31833 17,06 1,8
BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) 06:19:25 06-04-2025 39,4778 26,312 9,6 1,7
Çan (Çanakkale) 06:01:14 06-04-2025 40,00444 26,92556 7,13 1,6
YAYA-CAN (CANAKKALE) 06:01:14 06-04-2025 40,0205 26,9645 15 1,7
YALINDAMLAR-(ELAZIG) 05:53:29 06-04-2025 38,4682 38,9712 13,3 1,3
Sivrice (Elazığ) 05:53:27 06-04-2025 38,38861 39,05111 7 1,4
Mecitözü (Çorum) 05:50:10 06-04-2025 40,58778 35,37278 6,99 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:41:37 06-04-2025 35,1563 25,394 11,2 2,1
Ilgın (Konya) 05:28:42 06-04-2025 38,51083 31,8925 7,12 1,7
TEKELER-ILGIN (KONYA) 05:28:42 06-04-2025 38,5068 31,9048 5,8 1,6
Darende (Malatya) 05:16:23 06-04-2025 38,44472 37,46389 7,02 1,6
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 05:16:23 06-04-2025 38,4313 37,4472 5,9 1,5
GURCISTAN 05:03:27 06-04-2025 41,5042 44,9652 1,1 2,7
Tetri Tskaro, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [107.28 km] Akyaka (Kars) 05:03:25 06-04-2025 41,54917 44,63333 7 2,9
Yeşilyurt (Malatya) 05:00:18 06-04-2025 38,28389 38,26611 10,79 1,2
Mudanya (Bursa) 05:00:15 06-04-2025 40,37417 28,78972 7 1
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 05:00:14 06-04-2025 40,398 28,8222 7,8 1,1
Cihanbeyli (Konya) 04:53:27 06-04-2025 38,82222 32,36833 7,01 1,1
Pamukkale (Denizli) 04:44:36 06-04-2025 38,0225 29,06139 13,44 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 04:01:33 06-04-2025 38,05972 36,54139 6,13 1,3
BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) 03:31:29 06-04-2025 39,4783 26,3223 3,9 2,2
EGE DENIZI 03:22:05 06-04-2025 35,7602 25,5373 14,9 1,9
EGE DENIZI 03:11:30 06-04-2025 36,6327 25,6612 5,4 1,9
TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:03:57 06-04-2025 38,2468 37,3993 3,7 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:13:55 06-04-2025 35,6078 25,9752 5 2,6
EGE DENIZI 01:54:59 06-04-2025 36,6872 25,7365 5 1,9
EGE DENIZI 01:50:45 06-04-2025 36,7008 25,5882 9,9 1,9
Karadeniz - [05.91 km] Fındıklı (Rize) 01:48:57 06-04-2025 41,34139 41,16611 7,1 3,1
ARHAVI ACIKLARI-ARTVIN (KARADENIZ) 01:48:52 06-04-2025 41,7438 41,1257 16,5 2,9
EGE DENIZI 01:41:43 06-04-2025 36,6762 25,6183 8,3 2,2
Pütürge (Malatya) 01:41:15 06-04-2025 38,21528 38,70472 7 0,9
RODOS ADASI (AKDENIZ) 01:32:16 06-04-2025 36,1193 28,0798 5 2,7
Akdeniz - [69.89 km] Marmaris (Muğla) 01:32:14 06-04-2025 36,00444 28,04222 9,63 2,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 00:34:41 07-04-2025 40,78 29,0055 10,8 1,5
Marmara Denizi - [17.84 km] Bakırköy (İstanbul) 00:30:17 07-04-2025 40,80472 28,77389 7,31 1,6
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 00:30:15 07-04-2025 40,7813 29,017 14,5 1,4
Çekerek (Yozgat) 00:12:53 07-04-2025 40,00417 35,48333 10,46 2,3
ARPAC-CEKEREK (YOZGAT) 00:12:53 07-04-2025 39,9728 35,5175 7,4 2,4
GENISLER-ALTINTAS (KUTAHYA) 23:30:17 06-04-2025 39,0347 30,1042 12,5 1,2
Dumlupınar (Kütahya) 23:30:16 06-04-2025 38,92806 30,02028 7,26 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 23:04:30 06-04-2025 38,24944 38,09667 7 1
Mamak (Ankara) 22:54:00 06-04-2025 39,84056 33,1375 11,96 1
KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) 22:54:00 06-04-2025 39,8613 33,1747 11,5 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 22:46:51 06-04-2025 37,1075 36,90556 7 1,6
HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP) 22:46:50 06-04-2025 37,0908 36,8738 4,6 1,3
Dalaman (Muğla) 22:34:29 06-04-2025 36,87 28,8825 6,17 1,3
KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) 22:34:29 06-04-2025 36,8745 28,875 7,4 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:27:15 06-04-2025 38,04889 37,69333 7 1,2
EGE DENIZI 22:13:36 06-04-2025 36,2237 25,55 5 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 22:00:16 06-04-2025 38,28556 38,16639 7,03 1,8
DURULDU-(MALATYA) 22:00:14 06-04-2025 38,316 38,1693 13,4 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 21:28:43 06-04-2025 38,29694 38,16556 7 1,2
Aladağ (Adana) 21:06:31 06-04-2025 37,68389 35,43389 7 2,1
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 21:06:30 06-04-2025 37,6475 35,3947 5 2,1
Kale (Malatya) 20:48:57 06-04-2025 38,37583 38,87583 7,01 1,4
Akpınar (Kırşehir) 20:16:21 06-04-2025 39,5025 33,95194 11,23 0,7
Yapraklı (Çankırı) 19:54:09 06-04-2025 40,78722 33,9075 19,64 1,2
BADEMCAY-YAPRAKLI (CANKIRI) 19:54:09 06-04-2025 40,761 33,9498 4,9 1,6
Yunusemre (Manisa) 19:32:13 06-04-2025 38,91861 27,37083 6,99 1,8
RECEPLI-(MANISA) 19:32:12 06-04-2025 38,9112 27,3932 5,4 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 19:10:31 06-04-2025 38,10806 38,38333 10,76 1,8
ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) 19:10:31 06-04-2025 38,1417 38,3142 4,9 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 18:47:29 06-04-2025 37,87611 36,30889 6,89 1,7
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:47:27 06-04-2025 38,0223 36,295 4 1,7
Pamukkale (Denizli) 18:44:48 06-04-2025 37,73472 29,15306 13,76 1,4
KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) 18:44:47 06-04-2025 37,7418 29,2058 8,6 1,6
Şuhut (Afyonkarahisar) 18:36:17 06-04-2025 38,3225 30,62611 7,08 0,7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [32.20 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:20:17 06-04-2025 36,51861 38,46111 7,32 1,7
EGE DENIZI 18:10:05 06-04-2025 35,758 25,4825 10,4 3
Bigadiç (Balıkesir) 18:04:49 06-04-2025 39,46889 28,17861 6,94 2,1
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:04:49 06-04-2025 39,4815 28,1218 7,3 2,2
Pamukkale (Denizli) 16:09:00 06-04-2025 37,90111 29,12917 7 1,7
DEVELI-(DENIZLI) 16:08:59 06-04-2025 37,9333 29,1008 7,3 2
Kadışehri (Yozgat) 15:23:07 06-04-2025 40,0475 35,91944 6,98 3,2
ASAGIKIZILOZ-KADISEHRI (YOZGAT) 15:23:06 06-04-2025 40,0383 35,9197 5 3,1
Kale (Malatya) 14:49:03 06-04-2025 38,32667 38,78889 10,83 1,8
KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) 13:32:44 06-04-2025 37,5468 38,537 12,6 1,9
Atatürk Barajı - [01.96 km] Hilvan (Şanlıurfa) 13:32:43 06-04-2025 37,54528 38,6225 7 1,9
Pamukova (Sakarya) 13:25:18 06-04-2025 40,47306 30,04361 7 1,3
MEKECE-PAMUKOVA (SAKARYA) 13:25:16 06-04-2025 40,4668 30,0338 12,8 1,6
EGE DENIZI 13:02:42 06-04-2025 36,5797 25,6827 8,6 2,4
Ege Denizi - [36.12 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:15:17 06-04-2025 39,33778 25,68833 7,09 2,2
EGE DENIZI 11:15:16 06-04-2025 39,3657 25,6972 10,4 2,3
Lalapaşa (Edirne) 10:40:17 06-04-2025 41,9475 26,84111 7,05 1,1
Pütürge (Malatya) 09:33:48 06-04-2025 38,21833 38,68694 7,14 1,2
Sincik (Adıyaman) 09:16:15 06-04-2025 38,15972 38,43861 7,03 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:05:15 06-04-2025 37,40972 37,15806 10,62 1,2
EGE DENIZI 07:35:31 06-04-2025 36,5908 25,7587 6,5 2,2
Merkez (Adıyaman) 06:48:12 06-04-2025 37,95444 38,17028 7 1,1
TURGUT-SEFERIHISAR (IZMIR) 06:43:13 06-04-2025 38,2543 26,7842 14,8 2,1
Urla (İzmir) 06:43:12 06-04-2025 38,23806 26,75222 15 1,9
Doğanşehir (Malatya) 06:40:53 06-04-2025 38,13472 37,89194 6,55 1
Göksun (Kahramanmaraş) 06:25:45 06-04-2025 38,15861 36,61444 6,98 1,7
Ayvacık (Çanakkale) 06:19:25 06-04-2025 39,48333 26,31833 17,06 1,8
BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) 06:19:25 06-04-2025 39,4778 26,312 9,6 1,7
Çan (Çanakkale) 06:01:14 06-04-2025 40,00444 26,92556 7,13 1,6
YAYA-CAN (CANAKKALE) 06:01:14 06-04-2025 40,0205 26,9645 15 1,7
YALINDAMLAR-(ELAZIG) 05:53:29 06-04-2025 38,4682 38,9712 13,3 1,3
Sivrice (Elazığ) 05:53:27 06-04-2025 38,38861 39,05111 7 1,4
Mecitözü (Çorum) 05:50:10 06-04-2025 40,58778 35,37278 6,99 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:41:37 06-04-2025 35,1563 25,394 11,2 2,1
Ilgın (Konya) 05:28:42 06-04-2025 38,51083 31,8925 7,12 1,7
TEKELER-ILGIN (KONYA) 05:28:42 06-04-2025 38,5068 31,9048 5,8 1,6
Darende (Malatya) 05:16:23 06-04-2025 38,44472 37,46389 7,02 1,6
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 05:16:23 06-04-2025 38,4313 37,4472 5,9 1,5
GURCISTAN 05:03:27 06-04-2025 41,5042 44,9652 1,1 2,7
Tetri Tskaro, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [107.28 km] Akyaka (Kars) 05:03:25 06-04-2025 41,54917 44,63333 7 2,9
Yeşilyurt (Malatya) 05:00:18 06-04-2025 38,28389 38,26611 10,79 1,2
Mudanya (Bursa) 05:00:15 06-04-2025 40,37417 28,78972 7 1
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 05:00:14 06-04-2025 40,398 28,8222 7,8 1,1
Cihanbeyli (Konya) 04:53:27 06-04-2025 38,82222 32,36833 7,01 1,1
Pamukkale (Denizli) 04:44:36 06-04-2025 38,0225 29,06139 13,44 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 04:01:33 06-04-2025 38,05972 36,54139 6,13 1,3
BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) 03:31:29 06-04-2025 39,4783 26,3223 3,9 2,2
EGE DENIZI 03:22:05 06-04-2025 35,7602 25,5373 14,9 1,9
EGE DENIZI 03:11:30 06-04-2025 36,6327 25,6612 5,4 1,9
TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:03:57 06-04-2025 38,2468 37,3993 3,7 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:13:55 06-04-2025 35,6078 25,9752 5 2,6
EGE DENIZI 01:54:59 06-04-2025 36,6872 25,7365 5 1,9
EGE DENIZI 01:50:45 06-04-2025 36,7008 25,5882 9,9 1,9
Karadeniz - [05.91 km] Fındıklı (Rize) 01:48:57 06-04-2025 41,34139 41,16611 7,1 3,1
ARHAVI ACIKLARI-ARTVIN (KARADENIZ) 01:48:52 06-04-2025 41,7438 41,1257 16,5 2,9
EGE DENIZI 01:41:43 06-04-2025 36,6762 25,6183 8,3 2,2
Pütürge (Malatya) 01:41:15 06-04-2025 38,21528 38,70472 7 0,9
RODOS ADASI (AKDENIZ) 01:32:16 06-04-2025 36,1193 28,0798 5 2,7
Akdeniz - [69.89 km] Marmaris (Muğla) 01:32:14 06-04-2025 36,00444 28,04222 9,63 2,6
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