Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
07 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:31:18 07-01-2025
|38,14722
|36,52111
|6,98
|2,9
|BEYAGAC (DENIZLI)
|00:16:30 07-01-2025
|37,165
|28,8443
|10
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|00:16:30 07-01-2025
|37,15083
|28,81056
|7
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|00:14:38 07-01-2025
|37,16
|28,82028
|7
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:14:37 07-01-2025
|37,1458
|28,7927
|24,8
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:11:40 07-01-2025
|37,1353
|28,81
|6,2
|3,2
|Menteşe (Muğla)
|00:11:40 07-01-2025
|37,13722
|28,79028
|7,07
|3,2
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|23:28:20 06-01-2025
|38,1273
|38,456
|5,9
|2,3
|Sincik (Adıyaman)
|23:28:20 06-01-2025
|38,09667
|38,46611
|9,45
|2,3
|SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|23:02:44 06-01-2025
|39,363
|44,4845
|13,3
|2
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [06.18 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|23:02:44 06-01-2025
|39,42694
|44,47667
|9,34
|1,6
|Akdeniz - [60.60 km] Marmaris (Muğla)
|22:52:25 06-01-2025
|36,08583
|28,10861
|7
|1,9
|AKDENIZ
|22:52:24 06-01-2025
|36,0668
|28,1127
|5,5
|2
|Göle (Ardahan)
|22:40:52 06-01-2025
|40,71056
|42,70056
|10,11
|1,4
|BOZKUS-SELIM (KARS)
|22:40:51 06-01-2025
|40,6447
|42,7085
|26,4
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:30:46 06-01-2025
|37,171
|28,7933
|5
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|22:30:46 06-01-2025
|37,1475
|28,78417
|7
|1,6
|Merkez (Bitlis)
|22:27:04 06-01-2025
|38,40806
|42,14389
|15,69
|1
|Göle (Ardahan)
|22:20:58 06-01-2025
|40,7025
|42,69167
|11,93
|1,7
|SENEMOGLU-GOLE (ARDAHAN)
|22:20:57 06-01-2025
|40,7942
|42,6763
|5
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:16:59 06-01-2025
|38,25833
|38,12417
|7
|1
|AKDENIZ
|21:57:58 06-01-2025
|35,6367
|26,6907
|11,2
|2,4
|Ege Denizi - [138.47 km] Datça (Muğla)
|21:57:57 06-01-2025
|35,46972
|27,15167
|7
|2
|AKDENIZ
|21:56:07 06-01-2025
|35,6605
|26,6108
|14,3
|2,3
|Ege Denizi - [133.42 km] Datça (Muğla)
|21:56:06 06-01-2025
|35,55056
|26,99028
|6,52
|1,9
|Seyitgazi (Eskişehir)
|21:54:31 06-01-2025
|39,12639
|30,55444
|7,01
|1,3
|AKDENIZ
|21:50:05 06-01-2025
|35,6157
|26,7318
|10,2
|2,7
|Ege Denizi - [133.17 km] Datça (Muğla)
|21:50:05 06-01-2025
|35,53917
|27,04639
|13,09
|2,5
|AKDENIZ
|21:46:07 06-01-2025
|35,6648
|26,6577
|11,2
|2,4
|Ege Denizi - [132.03 km] Datça (Muğla)
|21:46:07 06-01-2025
|35,54806
|27,05417
|5,85
|2,1
|Ege Denizi - [126.63 km] Datça (Muğla)
|21:34:07 06-01-2025
|35,69389
|26,77
|25,94
|3
|AKDENIZ
|21:34:07 06-01-2025
|35,6468
|26,6778
|9,9
|3,2
|Merkez (Afyonkarahisar)
|21:30:14 06-01-2025
|38,705
|30,71944
|7,02
|1,7
|SULUMENLI-(AFYONKARAHISAR)
|21:30:14 06-01-2025
|38,7248
|30,7403
|5
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|21:06:02 06-01-2025
|38,3925
|38,87583
|7
|0,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:52:10 06-01-2025
|37,1607
|28,8303
|14,2
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|20:52:09 06-01-2025
|37,14833
|28,75472
|7,01
|1,3
|IRAK
|19:37:58 06-01-2025
|36,3072
|42,4773
|27,3
|3,3
|Sinjar, Ninova (Irak) - [88.95 km] İdil (Şırnak)
|19:37:54 06-01-2025
|36,35056
|41,97944
|7
|3
|Battalgazi (Malatya)
|19:06:56 06-01-2025
|38,16
|38,49083
|7,01
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|19:04:23 06-01-2025
|38,15778
|38,49056
|7,01
|1,4
|Beyşehir (Konya)
|18:48:13 06-01-2025
|37,6775
|31,92417
|7,12
|1,4
|KOZLU-SEYDISEHIR (KONYA)
|18:48:12 06-01-2025
|37,643
|32,0408
|13,6
|1,4
|Akdeniz - [64.55 km] Marmaris (Muğla)
|18:41:46 06-01-2025
|36,05139
|28,15528
|7,12
|1,6
|AKDENIZ
|18:41:44 06-01-2025
|36,018
|28,0737
|7,6
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|18:10:46 06-01-2025
|38,13083
|38,5675
|6,98
|1,3
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|18:10:45 06-01-2025
|38,0998
|38,5355
|7,3
|1,5
|Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
|18:03:22 06-01-2025
|40,63917
|27,59222
|7
|1,5
|MARMARA DENIZI
|18:03:21 06-01-2025
|40,6393
|27,5855
|4,5
|1,5
|Darende (Malatya)
|18:00:08 06-01-2025
|38,4125
|37,465
|7,01
|1,4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|18:00:07 06-01-2025
|38,4158
|37,5222
|5,5
|1,4
|Salihli (Manisa)
|17:48:10 06-01-2025
|38,53306
|28,23444
|7,01
|1,4
|Ula (Muğla)
|17:20:53 06-01-2025
|37,08694
|28,50111
|7,04
|2,2
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|17:20:53 06-01-2025
|37,1148
|28,4755
|7,6
|2,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|17:10:35 06-01-2025
|37,1593
|28,8037
|26,7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|17:06:07 06-01-2025
|38,335
|38,80917
|7
|1,8
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|17:06:07 06-01-2025
|38,3925
|38,8662
|14,9
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|17:03:43 06-01-2025
|37,1522
|28,8265
|6,2
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|17:03:42 06-01-2025
|37,13389
|28,75944
|7
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|16:47:56 06-01-2025
|37,2325
|36,88806
|7
|1,7
|Vayots Dzor (Ermenistan) - [74.42 km] Aralık (Iğdır)
|16:28:21 06-01-2025
|39,93861
|45,44889
|7
|3,2
|Vayots Dzor (Ermenistan) - [72.63 km] Aralık (Iğdır)
|16:25:28 06-01-2025
|39,92833
|45,43
|6,87
|2,1
|Kale (Malatya)
|16:13:17 06-01-2025
|38,36083
|38,72139
|11,9
|1,5
|Saray (Van)
|15:47:01 06-01-2025
|38,63528
|44,26806
|7,73
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|15:31:32 06-01-2025
|38,38806
|39,12639
|7
|1,2
|YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)
|15:30:21 06-01-2025
|39,6055
|29,3685
|0
|1,5
|BEYAGAC (DENIZLI)
|15:26:38 06-01-2025
|37,1627
|28,8683
|11,4
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|15:26:37 06-01-2025
|37,13444
|28,76389
|7,11
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|14:41:18 06-01-2025
|37,15194
|28,79194
|7
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|14:41:18 06-01-2025
|37,1622
|28,8192
|12,9
|2,2
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|14:39:37 06-01-2025
|37,9948
|37,5818
|4,6
|1,6
|Akdeniz - [55.59 km] Marmaris (Muğla)
|14:28:07 06-01-2025
|36,13333
|28,16917
|7,07
|1,7
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|14:22:12 06-01-2025
|36,1327
|33,5512
|0
|1,3
|Salihli (Manisa)
|14:01:16 06-01-2025
|38,52028
|28,225
|7
|1,1
|Salihli (Manisa)
|13:59:23 06-01-2025
|38,51278
|28,21361
|7
|1,2
|OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|13:56:54 06-01-2025
|37,373
|36,9773
|4,7
|2,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|13:56:53 06-01-2025
|37,40917
|36,98972
|6,71
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|13:56:03 06-01-2025
|38,18861
|38,72444
|7
|1,5
|Aladağ (Adana)
|13:45:33 06-01-2025
|37,655
|35,35944
|6,98
|1,9
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|13:45:33 06-01-2025
|37,6198
|35,356
|5
|2
|TOPTEPE-(SIRNAK)
|13:35:25 06-01-2025
|37,4845
|42,3792
|4,9
|1,5
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|13:25:32 06-01-2025
|36,0922
|33,5313
|5
|1,1
|Marmara Denizi - [02.34 km] Marmara (Balıkesir)
|13:19:11 06-01-2025
|40,47778
|27,52972
|10,27
|1,3
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|13:15:22 06-01-2025
|39,3678
|29,268
|0
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|13:04:53 06-01-2025
|37,14417
|28,76083
|7
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|13:04:53 06-01-2025
|37,1378
|28,817
|4,3
|1,6
|Kestel (Bursa)
|12:58:34 06-01-2025
|40,21444
|29,4225
|6,99
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:50 06-01-2025
|39,48306
|28,15083
|6,96
|1,6
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:54:49 06-01-2025
|39,4563
|28,17
|5
|1,6
|Divriği (Sivas)
|12:34:04 06-01-2025
|39,45528
|38,28528
|6,96
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:29:12 06-01-2025
|38,12028
|38,37944
|7,19
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:26:07 06-01-2025
|38,17972
|38,11417
|7
|1,2
|Salihli (Manisa)
|12:18:40 06-01-2025
|38,51944
|28,24278
|7,07
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|12:16:55 06-01-2025
|38,76694
|39,11389
|6,82
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|12:07:30 06-01-2025
|37,14528
|28,77861
|7
|1,5
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|12:07:29 06-01-2025
|37,1715
|28,7488
|12,3
|1,7
|SEREFKOY-YATAGAN (MUGLA)
|12:06:37 06-01-2025
|37,3455
|28,2225
|0
|1,6
|BOLUCEK-(SANLIURFA)
|12:04:08 06-01-2025
|37,4257
|38,828
|5
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|12:01:15 06-01-2025
|39,05222
|27,84306
|10,38
|2,1
|TUTENLI-AKHISAR (MANISA)
|12:01:15 06-01-2025
|39,0483
|27,7852
|10,1
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|12:01:09 06-01-2025
|38,28444
|38,08361
|7
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|11:58:10 06-01-2025
|38,10278
|38,46694
|4,88
|1,4
|Ege Denizi - [82.53 km] Çeşme (İzmir)
|11:52:49 06-01-2025
|38,65639
|25,41972
|7,36
|1,6
|Ege Denizi - [34.39 km] Bodrum (Muğla)
|11:46:57 06-01-2025
|36,73611
|27,035
|41,37
|3,5
|AKDENIZ
|11:46:56 06-01-2025
|36,6525
|26,7787
|142,1
|3,5
|Soma (Manisa)
|11:38:42 06-01-2025
|39,22806
|27,755
|7
|1
|YIRCA-SOMA (MANISA)
|11:38:38 06-01-2025
|39,1753
|27,672
|0
|1,5
|AKDENIZ
|11:09:20 06-01-2025
|36,0987
|28,1768
|6,3
|2
|Akdeniz - [63.65 km] Marmaris (Muğla)
|11:09:19 06-01-2025
|36,05833
|28,10778
|7,05
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.73 km] Menderes (İzmir)
|11:05:56 06-01-2025
|37,84778
|26,98083
|7,61
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:05:56 06-01-2025
|37,844
|26,9725
|5,3
|2,2
|Taşköprü (Kastamonu)
|10:56:07 06-01-2025
|41,4725
|34,39389
|8,91
|1,4
|PASA-TASKOPRU (KASTAMONU)
|10:56:07 06-01-2025
|41,4443
|34,4128
|5
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:46:44 06-01-2025
|37,1725
|28,8365
|7,8
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|10:46:43 06-01-2025
|37,13889
|28,76056
|7,02
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.35 km] Datça (Muğla)
|10:36:34 06-01-2025
|36,82417
|27,94028
|8,09
|1,6
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|10:36:33 06-01-2025
|36,8092
|27,916
|11,8
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:11:11 06-01-2025
|37,2228
|28,8188
|4,7
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|10:11:10 06-01-2025
|37,14694
|28,80083
|6,99
|1,6
|Merkez (Muş)
|10:03:47 06-01-2025
|39,01056
|41,41139
|7
|1,4
|KUTLUGUN-(MUS)
|10:03:47 06-01-2025
|39,0303
|41,354
|10,8
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:38:30 06-01-2025
|37,1792
|28,8268
|13,2
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|09:32:55 06-01-2025
|37,1575
|28,78722
|16,34
|2,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:32:55 06-01-2025
|37,1633
|28,821
|6,4
|3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|09:02:53 06-01-2025
|38,01056
|37,59167
|7
|1,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:02:49 06-01-2025
|38,0032
|37,6133
|27,8
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|08:52:53 06-01-2025
|37,1643
|28,8048
|18,1
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|08:52:52 06-01-2025
|37,15167
|28,74167
|7,01
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|08:45:41 06-01-2025
|38,27806
|37,81639
|9,64
|1,5
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|08:45:40 06-01-2025
|38,2475
|37,7732
|5,4
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|08:43:40 06-01-2025
|37,83444
|36,1175
|7,09
|1,7
|HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|08:43:40 06-01-2025
|37,8582
|36,0648
|1
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|08:02:33 06-01-2025
|37,1425
|28,80222
|7
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|08:02:33 06-01-2025
|37,174
|28,8113
|3,8
|1,5
|Beyağaç (Denizli)
|07:47:23 06-01-2025
|37,14889
|28,8425
|7
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|07:47:22 06-01-2025
|37,1602
|28,8255
|20,2
|1,3
|Çal (Denizli)
|07:42:08 06-01-2025
|37,88056
|29,34472
|7
|1,3
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|07:42:08 06-01-2025
|37,8728
|29,3342
|13
|1,5
|Çerkeş (Çankırı)
|07:21:59 06-01-2025
|40,68917
|32,77222
|7
|1,7
|YONCALI-CERKES (CANKIRI)
|07:21:58 06-01-2025
|40,69
|32,7558
|5
|2
|Honaz (Denizli)
|07:15:12 06-01-2025
|37,87667
|29,33556
|7
|1,1
|Darende (Malatya)
|07:14:30 06-01-2025
|38,43278
|37,49056
|6,98
|2,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|07:14:29 06-01-2025
|38,4275
|37,4832
|5
|2,7
|Menteşe (Muğla)
|06:56:44 06-01-2025
|37,14056
|28,74167
|7
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|06:56:44 06-01-2025
|37,1362
|28,829
|14,3
|1,6
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|06:42:53 06-01-2025
|38,4125
|37,5497
|15
|1,5
|Germencik (Aydın)
|06:38:43 06-01-2025
|37,8925
|27,62278
|7,02
|1,7
|CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|06:38:42 06-01-2025
|37,9337
|27,5645
|9,1
|1,9
|Kulp (Diyarbakır)
|06:33:56 06-01-2025
|38,63861
|41,1675
|7,03
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|06:31:40 06-01-2025
|38,26889
|37,80222
|8,48
|1,6
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:31:38 06-01-2025
|38,2202
|37,7733
|9
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|06:18:05 06-01-2025
|37,14861
|28,8175
|6,97
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|05:53:11 06-01-2025
|37,15222
|28,76361
|7,07
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:46:59 06-01-2025
|38,24333
|38,10611
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:42:15 06-01-2025
|38,10028
|37,47167
|6,99
|1,7
|KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:42:13 06-01-2025
|38,1632
|37,5855
|7,1
|1,5
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|05:23:32 06-01-2025
|36,181
|28,1017
|4,7
|1,8
|Akdeniz - [66.32 km] Marmaris (Muğla)
|05:23:31 06-01-2025
|36,03472
|28,13861
|7
|1,7
|Kale (Malatya)
|05:15:05 06-01-2025
|38,36722
|38,84972
|7
|1
|AKDENIZ
|05:14:21 06-01-2025
|36,1803
|28,1675
|5,7
|2,2
|Akdeniz - [63.71 km] Marmaris (Muğla)
|05:14:19 06-01-2025
|36,05806
|28,0875
|5,9
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|05:09:10 06-01-2025
|38,18333
|37,87583
|9,8
|1,4
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:09:09 06-01-2025
|38,161
|37,8863
|14,4
|1,4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|04:50:42 06-01-2025
|37,78194
|37,70722
|5,79
|1,4
|YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)
|04:50:41 06-01-2025
|37,7692
|37,7045
|19,1
|1,3
|Antakya (Hatay)
|04:48:17 06-01-2025
|36,28806
|36,11083
|7
|1,9
|CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)
|04:48:16 06-01-2025
|36,2865
|36,0147
|7,1
|1,5
|Kale (Malatya)
|04:31:52 06-01-2025
|38,35667
|38,75028
|11,14
|1,6
|AKDENIZ
|04:30:35 06-01-2025
|36,2102
|28,1137
|6,9
|4,1
|Akdeniz - [64.92 km] Marmaris (Muğla)
|04:30:33 06-01-2025
|36,04694
|28,12222
|13,62
|4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|03:40:34 06-01-2025
|37,78444
|37,705
|6,3
|2,9
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|03:40:33 06-01-2025
|37,8058
|37,726
|5
|2,9
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|03:07:57 06-01-2025
|37,6953
|35,8968
|8,3
|1,3
|TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA)
|03:00:27 06-01-2025
|37,1193
|35,7277
|24,3
|1,3
|Altıntaş (Kütahya)
|02:55:48 06-01-2025
|38,92611
|30,05222
|10,2
|2,7
|ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA)
|02:55:48 06-01-2025
|38,9193
|30,0703
|12,1
|3
|Akdeniz - [71.20 km] Gazipaşa (Antalya)
|02:53:53 06-01-2025
|35,57028
|32,10278
|11,14
|1,9
|Yatağan (Muğla)
|02:37:44 06-01-2025
|37,40889
|28,21889
|7,07
|1,9
|KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA)
|02:37:43 06-01-2025
|37,387
|28,1638
|11,9
|2,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|02:30:50 06-01-2025
|37,58778
|37,35444
|5,24
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|02:27:06 06-01-2025
|37,13861
|28,78583
|7,08
|1,3
|Çerkeş (Çankırı)
|02:06:56 06-01-2025
|40,70694
|32,82583
|7,04
|1
|Akdeniz - [50.78 km] Kaş (Antalya)
|01:40:14 06-01-2025
|35,86694
|29,06556
|7,01
|1,6
|Salihli (Manisa)
|01:30:04 06-01-2025
|38,53806
|28,25194
|5,6
|1,4
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|01:30:02 06-01-2025
|38,5862
|28,2037
|7,7
|1,5
|Darende (Malatya)
|01:27:50 06-01-2025
|38,42722
|37,48917
|7,06
|2,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|01:27:49 06-01-2025
|38,4107
|37,5178
|1,3
|2,2
|Salihli (Manisa)
|01:23:54 06-01-2025
|38,50806
|28,21056
|7,05
|1
|POYRAZDAMLARI-SALIHLI (MANISA)
|01:23:50 06-01-2025
|38,6012
|28,1115
|20,4
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|01:19:40 06-01-2025
|37,15889
|28,8075
|6,96
|1,6
|BEYAGAC (DENIZLI)
|01:19:39 06-01-2025
|37,1835
|28,8408
|7,6
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|01:16:36 06-01-2025
|37,15
|28,82361
|7,04
|1,3
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|01:16:28 06-01-2025
|36,648
|28,1518
|24,6
|1,5
|Mengen (Bolu)
|01:07:19 06-01-2025
|40,85333
|31,9025
|7
|1,2
|VAKIFGECITVEREN-(BOLU)
|01:07:19 06-01-2025
|40,7212
|31,6905
|14,5
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|01:05:35 06-01-2025
|37,13472
|28,80056
|6,98
|1,4
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|01:05:34 06-01-2025
|37,132
|28,7542
|16,1
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:31:18 07-01-2025
|38,14722
|36,52111
|6,98
|2,9
|BEYAGAC (DENIZLI)
|00:16:30 07-01-2025
|37,165
|28,8443
|10
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|00:16:30 07-01-2025
|37,15083
|28,81056
|7
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|00:14:38 07-01-2025
|37,16
|28,82028
|7
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:14:37 07-01-2025
|37,1458
|28,7927
|24,8
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:11:40 07-01-2025
|37,1353
|28,81
|6,2
|3,2
|Menteşe (Muğla)
|00:11:40 07-01-2025
|37,13722
|28,79028
|7,07
|3,2
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|23:28:20 06-01-2025
|38,1273
|38,456
|5,9
|2,3
|Sincik (Adıyaman)
|23:28:20 06-01-2025
|38,09667
|38,46611
|9,45
|2,3
|SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|23:02:44 06-01-2025
|39,363
|44,4845
|13,3
|2
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [06.18 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|23:02:44 06-01-2025
|39,42694
|44,47667
|9,34
|1,6
|Akdeniz - [60.60 km] Marmaris (Muğla)
|22:52:25 06-01-2025
|36,08583
|28,10861
|7
|1,9
|AKDENIZ
|22:52:24 06-01-2025
|36,0668
|28,1127
|5,5
|2
|Göle (Ardahan)
|22:40:52 06-01-2025
|40,71056
|42,70056
|10,11
|1,4
|BOZKUS-SELIM (KARS)
|22:40:51 06-01-2025
|40,6447
|42,7085
|26,4
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:30:46 06-01-2025
|37,171
|28,7933
|5
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|22:30:46 06-01-2025
|37,1475
|28,78417
|7
|1,6
|Merkez (Bitlis)
|22:27:04 06-01-2025
|38,40806
|42,14389
|15,69
|1
|Göle (Ardahan)
|22:20:58 06-01-2025
|40,7025
|42,69167
|11,93
|1,7
|SENEMOGLU-GOLE (ARDAHAN)
|22:20:57 06-01-2025
|40,7942
|42,6763
|5
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:16:59 06-01-2025
|38,25833
|38,12417
|7
|1
|AKDENIZ
|21:57:58 06-01-2025
|35,6367
|26,6907
|11,2
|2,4
|Ege Denizi - [138.47 km] Datça (Muğla)
|21:57:57 06-01-2025
|35,46972
|27,15167
|7
|2
|AKDENIZ
|21:56:07 06-01-2025
|35,6605
|26,6108
|14,3
|2,3
|Ege Denizi - [133.42 km] Datça (Muğla)
|21:56:06 06-01-2025
|35,55056
|26,99028
|6,52
|1,9
|Seyitgazi (Eskişehir)
|21:54:31 06-01-2025
|39,12639
|30,55444
|7,01
|1,3
|AKDENIZ
|21:50:05 06-01-2025
|35,6157
|26,7318
|10,2
|2,7
|Ege Denizi - [133.17 km] Datça (Muğla)
|21:50:05 06-01-2025
|35,53917
|27,04639
|13,09
|2,5
|AKDENIZ
|21:46:07 06-01-2025
|35,6648
|26,6577
|11,2
|2,4
|Ege Denizi - [132.03 km] Datça (Muğla)
|21:46:07 06-01-2025
|35,54806
|27,05417
|5,85
|2,1
|Ege Denizi - [126.63 km] Datça (Muğla)
|21:34:07 06-01-2025
|35,69389
|26,77
|25,94
|3
|AKDENIZ
|21:34:07 06-01-2025
|35,6468
|26,6778
|9,9
|3,2
|Merkez (Afyonkarahisar)
|21:30:14 06-01-2025
|38,705
|30,71944
|7,02
|1,7
|SULUMENLI-(AFYONKARAHISAR)
|21:30:14 06-01-2025
|38,7248
|30,7403
|5
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|21:06:02 06-01-2025
|38,3925
|38,87583
|7
|0,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:52:10 06-01-2025
|37,1607
|28,8303
|14,2
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|20:52:09 06-01-2025
|37,14833
|28,75472
|7,01
|1,3
|IRAK
|19:37:58 06-01-2025
|36,3072
|42,4773
|27,3
|3,3
|Sinjar, Ninova (Irak) - [88.95 km] İdil (Şırnak)
|19:37:54 06-01-2025
|36,35056
|41,97944
|7
|3
|Battalgazi (Malatya)
|19:06:56 06-01-2025
|38,16
|38,49083
|7,01
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|19:04:23 06-01-2025
|38,15778
|38,49056
|7,01
|1,4
|Beyşehir (Konya)
|18:48:13 06-01-2025
|37,6775
|31,92417
|7,12
|1,4
|KOZLU-SEYDISEHIR (KONYA)
|18:48:12 06-01-2025
|37,643
|32,0408
|13,6
|1,4
|Akdeniz - [64.55 km] Marmaris (Muğla)
|18:41:46 06-01-2025
|36,05139
|28,15528
|7,12
|1,6
|AKDENIZ
|18:41:44 06-01-2025
|36,018
|28,0737
|7,6
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|18:10:46 06-01-2025
|38,13083
|38,5675
|6,98
|1,3
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|18:10:45 06-01-2025
|38,0998
|38,5355
|7,3
|1,5
|Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
|18:03:22 06-01-2025
|40,63917
|27,59222
|7
|1,5
|MARMARA DENIZI
|18:03:21 06-01-2025
|40,6393
|27,5855
|4,5
|1,5
|Darende (Malatya)
|18:00:08 06-01-2025
|38,4125
|37,465
|7,01
|1,4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|18:00:07 06-01-2025
|38,4158
|37,5222
|5,5
|1,4
|Salihli (Manisa)
|17:48:10 06-01-2025
|38,53306
|28,23444
|7,01
|1,4
|Ula (Muğla)
|17:20:53 06-01-2025
|37,08694
|28,50111
|7,04
|2,2
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|17:20:53 06-01-2025
|37,1148
|28,4755
|7,6
|2,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|17:10:35 06-01-2025
|37,1593
|28,8037
|26,7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|17:06:07 06-01-2025
|38,335
|38,80917
|7
|1,8
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|17:06:07 06-01-2025
|38,3925
|38,8662
|14,9
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|17:03:43 06-01-2025
|37,1522
|28,8265
|6,2
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|17:03:42 06-01-2025
|37,13389
|28,75944
|7
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|16:47:56 06-01-2025
|37,2325
|36,88806
|7
|1,7
|Vayots Dzor (Ermenistan) - [74.42 km] Aralık (Iğdır)
|16:28:21 06-01-2025
|39,93861
|45,44889
|7
|3,2
|Vayots Dzor (Ermenistan) - [72.63 km] Aralık (Iğdır)
|16:25:28 06-01-2025
|39,92833
|45,43
|6,87
|2,1
|Kale (Malatya)
|16:13:17 06-01-2025
|38,36083
|38,72139
|11,9
|1,5
|Saray (Van)
|15:47:01 06-01-2025
|38,63528
|44,26806
|7,73
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|15:31:32 06-01-2025
|38,38806
|39,12639
|7
|1,2
|YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)
|15:30:21 06-01-2025
|39,6055
|29,3685
|0
|1,5
|BEYAGAC (DENIZLI)
|15:26:38 06-01-2025
|37,1627
|28,8683
|11,4
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|15:26:37 06-01-2025
|37,13444
|28,76389
|7,11
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|14:41:18 06-01-2025
|37,15194
|28,79194
|7
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|14:41:18 06-01-2025
|37,1622
|28,8192
|12,9
|2,2
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|14:39:37 06-01-2025
|37,9948
|37,5818
|4,6
|1,6
|Akdeniz - [55.59 km] Marmaris (Muğla)
|14:28:07 06-01-2025
|36,13333
|28,16917
|7,07
|1,7
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|14:22:12 06-01-2025
|36,1327
|33,5512
|0
|1,3
|Salihli (Manisa)
|14:01:16 06-01-2025
|38,52028
|28,225
|7
|1,1
|Salihli (Manisa)
|13:59:23 06-01-2025
|38,51278
|28,21361
|7
|1,2
|OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|13:56:54 06-01-2025
|37,373
|36,9773
|4,7
|2,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|13:56:53 06-01-2025
|37,40917
|36,98972
|6,71
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|13:56:03 06-01-2025
|38,18861
|38,72444
|7
|1,5
|Aladağ (Adana)
|13:45:33 06-01-2025
|37,655
|35,35944
|6,98
|1,9
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|13:45:33 06-01-2025
|37,6198
|35,356
|5
|2
|TOPTEPE-(SIRNAK)
|13:35:25 06-01-2025
|37,4845
|42,3792
|4,9
|1,5
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|13:25:32 06-01-2025
|36,0922
|33,5313
|5
|1,1
|Marmara Denizi - [02.34 km] Marmara (Balıkesir)
|13:19:11 06-01-2025
|40,47778
|27,52972
|10,27
|1,3
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|13:15:22 06-01-2025
|39,3678
|29,268
|0
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|13:04:53 06-01-2025
|37,14417
|28,76083
|7
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|13:04:53 06-01-2025
|37,1378
|28,817
|4,3
|1,6
|Kestel (Bursa)
|12:58:34 06-01-2025
|40,21444
|29,4225
|6,99
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:50 06-01-2025
|39,48306
|28,15083
|6,96
|1,6
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:54:49 06-01-2025
|39,4563
|28,17
|5
|1,6
|Divriği (Sivas)
|12:34:04 06-01-2025
|39,45528
|38,28528
|6,96
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:29:12 06-01-2025
|38,12028
|38,37944
|7,19
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:26:07 06-01-2025
|38,17972
|38,11417
|7
|1,2
|Salihli (Manisa)
|12:18:40 06-01-2025
|38,51944
|28,24278
|7,07
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|12:16:55 06-01-2025
|38,76694
|39,11389
|6,82
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|12:07:30 06-01-2025
|37,14528
|28,77861
|7
|1,5
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|12:07:29 06-01-2025
|37,1715
|28,7488
|12,3
|1,7
|SEREFKOY-YATAGAN (MUGLA)
|12:06:37 06-01-2025
|37,3455
|28,2225
|0
|1,6
|BOLUCEK-(SANLIURFA)
|12:04:08 06-01-2025
|37,4257
|38,828
|5
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|12:01:15 06-01-2025
|39,05222
|27,84306
|10,38
|2,1
|TUTENLI-AKHISAR (MANISA)
|12:01:15 06-01-2025
|39,0483
|27,7852
|10,1
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|12:01:09 06-01-2025
|38,28444
|38,08361
|7
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|11:58:10 06-01-2025
|38,10278
|38,46694
|4,88
|1,4
|Ege Denizi - [82.53 km] Çeşme (İzmir)
|11:52:49 06-01-2025
|38,65639
|25,41972
|7,36
|1,6
|Ege Denizi - [34.39 km] Bodrum (Muğla)
|11:46:57 06-01-2025
|36,73611
|27,035
|41,37
|3,5
|AKDENIZ
|11:46:56 06-01-2025
|36,6525
|26,7787
|142,1
|3,5
|Soma (Manisa)
|11:38:42 06-01-2025
|39,22806
|27,755
|7
|1
|YIRCA-SOMA (MANISA)
|11:38:38 06-01-2025
|39,1753
|27,672
|0
|1,5
|AKDENIZ
|11:09:20 06-01-2025
|36,0987
|28,1768
|6,3
|2
|Akdeniz - [63.65 km] Marmaris (Muğla)
|11:09:19 06-01-2025
|36,05833
|28,10778
|7,05
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.73 km] Menderes (İzmir)
|11:05:56 06-01-2025
|37,84778
|26,98083
|7,61
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:05:56 06-01-2025
|37,844
|26,9725
|5,3
|2,2
|Taşköprü (Kastamonu)
|10:56:07 06-01-2025
|41,4725
|34,39389
|8,91
|1,4
|PASA-TASKOPRU (KASTAMONU)
|10:56:07 06-01-2025
|41,4443
|34,4128
|5
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:46:44 06-01-2025
|37,1725
|28,8365
|7,8
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|10:46:43 06-01-2025
|37,13889
|28,76056
|7,02
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.35 km] Datça (Muğla)
|10:36:34 06-01-2025
|36,82417
|27,94028
|8,09
|1,6
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|10:36:33 06-01-2025
|36,8092
|27,916
|11,8
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:11:11 06-01-2025
|37,2228
|28,8188
|4,7
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|10:11:10 06-01-2025
|37,14694
|28,80083
|6,99
|1,6
|Merkez (Muş)
|10:03:47 06-01-2025
|39,01056
|41,41139
|7
|1,4
|KUTLUGUN-(MUS)
|10:03:47 06-01-2025
|39,0303
|41,354
|10,8
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:38:30 06-01-2025
|37,1792
|28,8268
|13,2
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|09:32:55 06-01-2025
|37,1575
|28,78722
|16,34
|2,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:32:55 06-01-2025
|37,1633
|28,821
|6,4
|3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|09:02:53 06-01-2025
|38,01056
|37,59167
|7
|1,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:02:49 06-01-2025
|38,0032
|37,6133
|27,8
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|08:52:53 06-01-2025
|37,1643
|28,8048
|18,1
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|08:52:52 06-01-2025
|37,15167
|28,74167
|7,01
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|08:45:41 06-01-2025
|38,27806
|37,81639
|9,64
|1,5
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|08:45:40 06-01-2025
|38,2475
|37,7732
|5,4
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|08:43:40 06-01-2025
|37,83444
|36,1175
|7,09
|1,7
|HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|08:43:40 06-01-2025
|37,8582
|36,0648
|1
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|08:02:33 06-01-2025
|37,1425
|28,80222
|7
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|08:02:33 06-01-2025
|37,174
|28,8113
|3,8
|1,5
|Beyağaç (Denizli)
|07:47:23 06-01-2025
|37,14889
|28,8425
|7
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|07:47:22 06-01-2025
|37,1602
|28,8255
|20,2
|1,3
|Çal (Denizli)
|07:42:08 06-01-2025
|37,88056
|29,34472
|7
|1,3
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|07:42:08 06-01-2025
|37,8728
|29,3342
|13
|1,5
|Çerkeş (Çankırı)
|07:21:59 06-01-2025
|40,68917
|32,77222
|7
|1,7
|YONCALI-CERKES (CANKIRI)
|07:21:58 06-01-2025
|40,69
|32,7558
|5
|2
|Honaz (Denizli)
|07:15:12 06-01-2025
|37,87667
|29,33556
|7
|1,1
|Darende (Malatya)
|07:14:30 06-01-2025
|38,43278
|37,49056
|6,98
|2,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|07:14:29 06-01-2025
|38,4275
|37,4832
|5
|2,7
|Menteşe (Muğla)
|06:56:44 06-01-2025
|37,14056
|28,74167
|7
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|06:56:44 06-01-2025
|37,1362
|28,829
|14,3
|1,6
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|06:42:53 06-01-2025
|38,4125
|37,5497
|15
|1,5
|Germencik (Aydın)
|06:38:43 06-01-2025
|37,8925
|27,62278
|7,02
|1,7
|CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|06:38:42 06-01-2025
|37,9337
|27,5645
|9,1
|1,9
|Kulp (Diyarbakır)
|06:33:56 06-01-2025
|38,63861
|41,1675
|7,03
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|06:31:40 06-01-2025
|38,26889
|37,80222
|8,48
|1,6
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:31:38 06-01-2025
|38,2202
|37,7733
|9
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|06:18:05 06-01-2025
|37,14861
|28,8175
|6,97
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|05:53:11 06-01-2025
|37,15222
|28,76361
|7,07
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:46:59 06-01-2025
|38,24333
|38,10611
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:42:15 06-01-2025
|38,10028
|37,47167
|6,99
|1,7
|KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:42:13 06-01-2025
|38,1632
|37,5855
|7,1
|1,5
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|05:23:32 06-01-2025
|36,181
|28,1017
|4,7
|1,8
|Akdeniz - [66.32 km] Marmaris (Muğla)
|05:23:31 06-01-2025
|36,03472
|28,13861
|7
|1,7
|Kale (Malatya)
|05:15:05 06-01-2025
|38,36722
|38,84972
|7
|1
|AKDENIZ
|05:14:21 06-01-2025
|36,1803
|28,1675
|5,7
|2,2
|Akdeniz - [63.71 km] Marmaris (Muğla)
|05:14:19 06-01-2025
|36,05806
|28,0875
|5,9
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|05:09:10 06-01-2025
|38,18333
|37,87583
|9,8
|1,4
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:09:09 06-01-2025
|38,161
|37,8863
|14,4
|1,4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|04:50:42 06-01-2025
|37,78194
|37,70722
|5,79
|1,4
|YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)
|04:50:41 06-01-2025
|37,7692
|37,7045
|19,1
|1,3
|Antakya (Hatay)
|04:48:17 06-01-2025
|36,28806
|36,11083
|7
|1,9
|CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)
|04:48:16 06-01-2025
|36,2865
|36,0147
|7,1
|1,5
|Kale (Malatya)
|04:31:52 06-01-2025
|38,35667
|38,75028
|11,14
|1,6
|AKDENIZ
|04:30:35 06-01-2025
|36,2102
|28,1137
|6,9
|4,1
|Akdeniz - [64.92 km] Marmaris (Muğla)
|04:30:33 06-01-2025
|36,04694
|28,12222
|13,62
|4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|03:40:34 06-01-2025
|37,78444
|37,705
|6,3
|2,9
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|03:40:33 06-01-2025
|37,8058
|37,726
|5
|2,9
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|03:07:57 06-01-2025
|37,6953
|35,8968
|8,3
|1,3
|TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA)
|03:00:27 06-01-2025
|37,1193
|35,7277
|24,3
|1,3
|Altıntaş (Kütahya)
|02:55:48 06-01-2025
|38,92611
|30,05222
|10,2
|2,7
|ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA)
|02:55:48 06-01-2025
|38,9193
|30,0703
|12,1
|3
|Akdeniz - [71.20 km] Gazipaşa (Antalya)
|02:53:53 06-01-2025
|35,57028
|32,10278
|11,14
|1,9
|Yatağan (Muğla)
|02:37:44 06-01-2025
|37,40889
|28,21889
|7,07
|1,9
|KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA)
|02:37:43 06-01-2025
|37,387
|28,1638
|11,9
|2,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|02:30:50 06-01-2025
|37,58778
|37,35444
|5,24
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|02:27:06 06-01-2025
|37,13861
|28,78583
|7,08
|1,3
|Çerkeş (Çankırı)
|02:06:56 06-01-2025
|40,70694
|32,82583
|7,04
|1
|Akdeniz - [50.78 km] Kaş (Antalya)
|01:40:14 06-01-2025
|35,86694
|29,06556
|7,01
|1,6
|Salihli (Manisa)
|01:30:04 06-01-2025
|38,53806
|28,25194
|5,6
|1,4
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|01:30:02 06-01-2025
|38,5862
|28,2037
|7,7
|1,5
|Darende (Malatya)
|01:27:50 06-01-2025
|38,42722
|37,48917
|7,06
|2,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|01:27:49 06-01-2025
|38,4107
|37,5178
|1,3
|2,2
|Salihli (Manisa)
|01:23:54 06-01-2025
|38,50806
|28,21056
|7,05
|1
|POYRAZDAMLARI-SALIHLI (MANISA)
|01:23:50 06-01-2025
|38,6012
|28,1115
|20,4
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|01:19:40 06-01-2025
|37,15889
|28,8075
|6,96
|1,6
|BEYAGAC (DENIZLI)
|01:19:39 06-01-2025
|37,1835
|28,8408
|7,6
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|01:16:36 06-01-2025
|37,15
|28,82361
|7,04
|1,3
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|01:16:28 06-01-2025
|36,648
|28,1518
|24,6
|1,5
|Mengen (Bolu)
|01:07:19 06-01-2025
|40,85333
|31,9025
|7
|1,2
|VAKIFGECITVEREN-(BOLU)
|01:07:19 06-01-2025
|40,7212
|31,6905
|14,5
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|01:05:35 06-01-2025
|37,13472
|28,80056
|6,98
|1,4
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|01:05:34 06-01-2025
|37,132
|28,7542
|16,1
|1,4
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