Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Şubat 2026

07 Şubat 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Marmara Denizi - [13.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|06 Şubat 2026 23:15
|40.8678
|28.0603
|6.19
|1.40
|Altıeylül (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 23:13
|39.5067
|27.9908
|7.36
|2.10
|Akdeniz - [19.42 km] Dalaman (Muğla)
|06 Şubat 2026 22:51
|36.5272
|28.7767
|13.34
|2.00
|Reyhanlı (Hatay)
|06 Şubat 2026 22:36
|36.3372
|36.3683
|6.98
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 22:35
|39.2183
|28.0617
|7.09
|1.10
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06 Şubat 2026 22:25
|38.0608
|37.5519
|7.04
|1.30
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06 Şubat 2026 22:11
|38.0161
|37.5733
|7.02
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 21:50
|39.1383
|28.3500
|7.00
|1.20
|Akçadağ (Malatya)
|06 Şubat 2026 21:29
|38.4058
|37.7544
|7.00
|1.10
|Erdemli (Mersin)
|06 Şubat 2026 21:19
|36.9464
|34.1547
|7.02
|1.70
|Doğanşehir (Malatya)
|06 Şubat 2026 21:05
|38.1628
|37.9381
|11.34
|1.80
|Akseki (Antalya)
|06 Şubat 2026 21:00
|37.0747
|31.9233
|7.00
|2.10
|Akdeniz
|06 Şubat 2026 20:41
|34.9653
|25.9097
|6.12
|3.20
|Ege Denizi
|06 Şubat 2026 20:32
|35.4700
|26.0417
|6.43
|3.90
|Menteşe (Muğla)
|06 Şubat 2026 20:22
|37.1264
|28.2692
|11.45
|2.40
|Merkez (Bolu)
|06 Şubat 2026 20:21
|40.8025
|31.5369
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 18:50
|39.2381
|28.1950
|11.37
|1.40
|Kale (Malatya)
|06 Şubat 2026 18:10
|38.3286
|38.8439
|7.04
|1.40
|Andırın (Kahramanmaraş)
|06 Şubat 2026 17:20
|37.6606
|36.4239
|7.05
|1.30
|Merkez (Bolu)
|06 Şubat 2026 17:16
|40.7894
|31.5306
|7.00
|1.60
|Sarıoğlan (Kayseri)
|06 Şubat 2026 17:14
|39.0811
|35.8519
|6.95
|1.40
|Simav (Kütahya)
|06 Şubat 2026 16:56
|39.0881
|28.9650
|7.00
|0.90
|Merkez (Şırnak)
|06 Şubat 2026 16:47
|37.3819
|42.5883
|7.00
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 16:39
|39.1981
|28.2747
|6.86
|0.80
|Simav (Kütahya)
|06 Şubat 2026 16:37
|39.2436
|29.0256
|7.00
|1.00
|Merkez (Isparta)
|06 Şubat 2026 16:21
|37.8172
|30.4772
|6.66
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 16:15
|39.1453
|28.3400
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 15:55
|39.1939
|28.2956
|7.00
|1.70
|Simav (Kütahya)
|06 Şubat 2026 15:53
|39.2242
|28.9311
|7.00
|2.50
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|YENIBAGYAKA-(MUGLA)
|06 Şubat 2026 23:22
|37.1145
|28.2448
|11.50
|2.40
|KIZILAGIL-(BOLU)
|06 Şubat 2026 23:21
|40.8012
|31.5188
|10.00
|1.50
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|06 Şubat 2026 23:06
|39.2218
|28.9463
|21.90
|0.90
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Şubat 2026 21:50
|39.1962
|28.1403
|4.90
|1.20
|ARNAVUTKOY (ISTANBUL)
|06 Şubat 2026 20:54
|41.1710
|28.7462
|8.90
|1.30
|KIZILAGIL-(BOLU)
|06 Şubat 2026 20:16
|40.7808
|31.5153
|13.40
|1.90
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Şubat 2026 20:09
|39.1132
|28.2370
|16.60
|1.50
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|06 Şubat 2026 19:56
|39.2310
|29.0560
|5.00
|1.00
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Şubat 2026 18:55
|39.1743
|28.2625
|13.20
|2.10
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06 Şubat 2026 18:53
|39.2532
|28.9777
|5.30
|2.60
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Şubat 2026 18:34
|39.2315
|28.1860
|10.00
|1.80
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06 Şubat 2026 18:28
|38.1005
|36.6165
|6.00
|2.20
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Şubat 2026 17:56
|39.1768
|28.2838
|13.00
|1.20
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Şubat 2026 17:31
|39.1635
|28.2965
|13.80
|2.90
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|06 Şubat 2026 17:24
|39.2328
|29.0363
|6.80
|1.70
|HAKBILIR-KEMAH (ERZINCAN) REVIZE01 (2026.02.06 14:16:13)
|06 Şubat 2026 17:16
|39.6955
|38.8483
|6.10
|5.00
|HAKBILIR-KEMAH (ERZINCAN)
|06 Şubat 2026 17:16
|39.7008
|38.8502
|3.10
|5.00
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Şubat 2026 16:54
|39.1862
|28.1192
|9.70
|2.30
|MARMARA DENIZI
|06 Şubat 2026 16:16
|40.7825
|27.7323
|12.90
|1.60
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|06 Şubat 2026 16:12
|37.0405
|28.3302
|2.20
|1.40
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06 Şubat 2026 16:01
|39.2237
|28.9740
|13.60
|1.40