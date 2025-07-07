Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
07 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:13:59 07-07-2025
|39,2385
|28,9918
|4,3
|2,2
|Muradiye (Van)
|19:37:30 07-07-2025
|39,06222
|43,68472
|7,13
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|19:29:11 07-07-2025
|38,1525
|38,53639
|7
|1,7
|ULUKOY-(MALATYA)
|19:29:11 07-07-2025
|38,1885
|38,5268
|4,7
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:01:47 07-07-2025
|39,2385
|29,012
|10,1
|2,1
|Simav (Kütahya)
|19:01:46 07-07-2025
|39,2375
|28,99167
|14,75
|1,8
|Simav (Kütahya)
|18:54:06 07-07-2025
|39,25194
|28,98556
|12,35
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:54:06 07-07-2025
|39,2505
|28,9967
|5,4
|3
|Simav (Kütahya)
|18:51:53 07-07-2025
|39,245
|29,00611
|8,03
|1,8
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|18:51:52 07-07-2025
|39,2003
|29,0575
|15,7
|1,9
|Orhangazi (Bursa)
|18:37:08 07-07-2025
|40,485
|29,23444
|6,66
|1,7
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|18:37:07 07-07-2025
|40,4808
|29,2083
|9,9
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|18:32:25 07-07-2025
|38,45639
|39,29306
|6,63
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:23:34 07-07-2025
|39,48167
|28,09
|7,62
|1,6
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|18:11:22 07-07-2025
|37,0125
|38,92639
|7
|1,9
|Hekimhan (Malatya)
|17:45:18 07-07-2025
|39,0625
|38,07667
|6,96
|1,4
|DIKILI-HEKIMHAN (MALATYA)
|17:45:18 07-07-2025
|39,0525
|38,0502
|1,4
|1,5
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|17:44:35 07-07-2025
|38,3457
|37,5908
|14
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|17:35:04 07-07-2025
|38,25111
|38,76944
|7
|1,5
|Altınyayla (Burdur)
|17:31:41 07-07-2025
|37,00222
|29,55806
|6,96
|1
|Tekman (Erzurum)
|17:02:02 07-07-2025
|39,48167
|41,2275
|7,04
|1,8
|Akdeniz - [74.84 km] Gazipaşa (Antalya)
|15:38:15 07-07-2025
|35,82722
|31,65583
|16
|2,9
|AKDENIZ
|15:38:15 07-07-2025
|35,8128
|31,748
|27,3
|3,1
|Kemah (Erzincan)
|15:35:17 07-07-2025
|39,77194
|39,10694
|6,99
|1,9
|Eşme (Uşak)
|15:27:44 07-07-2025
|38,48667
|28,9425
|6,98
|0,5
|Ege Denizi - [54.54 km] Bodrum (Muğla)
|14:27:26 07-07-2025
|36,64972
|26,825
|6
|2
|EGE DENIZI
|14:27:06 07-07-2025
|36,546
|25,4025
|5
|2,4
|Ulaş (Sivas)
|14:18:37 07-07-2025
|39,41833
|37,26917
|7,61
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:06:57 07-07-2025
|38,30389
|38,135
|7,18
|1,4
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|14:06:54 07-07-2025
|38,2632
|38,2677
|5
|1,4
|Akdeniz - [47.72 km] Ortaca (Muğla)
|13:54:27 07-07-2025
|36,31333
|28,5125
|10,74
|1,9
|AKDENIZ
|13:54:26 07-07-2025
|36,3658
|28,5653
|18
|2
|Ulaş (Sivas)
|13:38:14 07-07-2025
|39,42722
|37,28833
|7,03
|2,1
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|13:38:13 07-07-2025
|39,423
|37,2273
|0
|2,2
|Ege Denizi - [19.88 km] Eceabat (Çanakkale)
|13:25:45 07-07-2025
|40,40389
|26,12333
|7,12
|1,8
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:25:44 07-07-2025
|40,3965
|26,081
|10
|1,6
|KURUCAOLUK-BURHANIYE (BALIKESIR)
|13:21:18 07-07-2025
|39,4078
|27,0802
|12,2
|1,3
|İvrindi (Balıkesir)
|13:21:17 07-07-2025
|39,44667
|27,31639
|7
|1,5
|Ege Denizi - [20.59 km] Eceabat (Çanakkale)
|13:04:44 07-07-2025
|40,41028
|26,11889
|15,19
|2,3
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:04:43 07-07-2025
|40,4128
|26,0883
|15,3
|2,3
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|12:49:46 07-07-2025
|39,0675
|27,5615
|0
|1,5
|Eşme (Uşak)
|12:29:24 07-07-2025
|38,48889
|29,13611
|7,04
|0,7
|Ulubey (Uşak)
|12:27:45 07-07-2025
|38,4775
|29,14278
|7
|0,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:14:06 07-07-2025
|37,33861
|36,85972
|7,18
|3,1
|ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
|12:12:48 07-07-2025
|40,7895
|31,0425
|6,6
|2,1
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:06:42 07-07-2025
|39,4843
|28,1387
|5,8
|1,9
|Karacabey (Bursa)
|11:58:13 07-07-2025
|40,28556
|28,43667
|7
|1,2
|Torbalı (İzmir)
|11:56:32 07-07-2025
|38,15472
|27,29944
|6,97
|0,9
|Çal (Denizli)
|11:52:16 07-07-2025
|38,02306
|29,49889
|7,02
|1,6
|YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
|11:41:38 07-07-2025
|37,147
|27,9493
|0
|1,6
|Çine (Aydın)
|11:41:32 07-07-2025
|37,50306
|27,93722
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:22:22 07-07-2025
|38,17583
|38,07194
|6,97
|1,6
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|11:22:19 07-07-2025
|38,1965
|38,0983
|9,6
|1,3
|YAZIBASI-ARGUVAN (MALATYA)
|11:07:24 07-07-2025
|38,7832
|38,3768
|5
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|11:07:09 07-07-2025
|38,72306
|37,8275
|7,65
|1,6
|Bergama (İzmir)
|10:43:43 07-07-2025
|38,94056
|27,33417
|6,92
|1,2
|DAVUTLAR-(MANISA)
|10:43:42 07-07-2025
|38,808
|27,3635
|6,7
|1,5
|Tekman (Erzurum)
|10:27:40 07-07-2025
|39,63889
|41,59361
|7
|1,5
|CIKILGAN-KARAYAZI (ERZURUM)
|10:27:35 07-07-2025
|39,6948
|41,8567
|9,6
|2,1
|Menderes (İzmir)
|10:17:21 07-07-2025
|38,11889
|27,13556
|7
|2,2
|CAMONU-MENDERES (IZMIR) REVIZE01 (2025.07.07 10:17:20)
|10:17:20 07-07-2025
|38,1095
|27,099
|8
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|10:16:46 07-07-2025
|38,03944
|37,65278
|7,06
|1,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10:16:46 07-07-2025
|38,0215
|37,6272
|12
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|10:15:05 07-07-2025
|38,04667
|37,65694
|7
|2
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10:15:05 07-07-2025
|38,0283
|37,6302
|14,6
|1,9
|Meram (Konya)
|10:05:11 07-07-2025
|37,86167
|31,97361
|7,03
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|09:57:01 07-07-2025
|38,30417
|37,92417
|10,92
|2,1
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:57:00 07-07-2025
|38,2448
|37,8755
|10,5
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|09:53:20 07-07-2025
|38,25083
|38,82722
|7
|1,8
|CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)
|09:53:03 07-07-2025
|37,7075
|37,5842
|6,5
|2,1
|Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [92.35 km] Çukurca (Hakkari)
|09:34:30 07-07-2025
|36,41694
|43,50389
|6,35
|2,5
|IRAK
|09:34:28 07-07-2025
|36,3915
|43,5642
|5,3
|2,9
|YUNANISTAN
|09:20:39 07-07-2025
|37,6545
|19,7945
|4,6
|4,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:20:36 07-07-2025
|39,14083
|28,44917
|9,18
|2
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:20:36 07-07-2025
|39,1608
|28,4013
|9,3
|2
|DERINKUYU-(MUGLA)
|08:05:19 07-07-2025
|37,0703
|28,2307
|5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|08:02:44 07-07-2025
|39,24306
|28,98944
|10,58
|1,4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|07:46:24 07-07-2025
|37,78444
|37,69806
|6,78
|2
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|07:46:24 07-07-2025
|37,781
|37,6827
|5,1
|1,9
|Saimbeyli (Adana)
|07:42:42 07-07-2025
|37,7975
|36,17361
|6,01
|1,1
|Marmara Denizi - [24.76 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|07:08:57 07-07-2025
|40,82778
|28,32583
|7
|1,4
|MARMARA DENIZI
|07:08:57 07-07-2025
|40,7815
|28,3018
|10,7
|1,7
|Altınyayla (Burdur)
|06:53:15 07-07-2025
|36,93528
|29,43417
|7
|1,2
|ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)
|06:53:15 07-07-2025
|36,9538
|29,4285
|15,9
|1,2
|ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)
|06:33:38 07-07-2025
|39,259
|40,2153
|5,4
|1,8
|Kiğı (Bingöl)
|06:33:37 07-07-2025
|39,2475
|40,25861
|6,98
|1,5
|Bayramiç (Çanakkale)
|06:24:42 07-07-2025
|39,87667
|26,47667
|7,35
|1,6
|PITIRELI-BAYRAMIC (CANAKKALE)
|06:24:42 07-07-2025
|39,8482
|26,4472
|9
|1,4
|Savaştepe (Balıkesir)
|06:11:53 07-07-2025
|39,36806
|27,64
|8,38
|1
|KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|06:11:53 07-07-2025
|39,3543
|27,6468
|9,1
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.81 km] Kuşadası (Aydın)
|05:55:57 07-07-2025
|37,90167
|27,18278
|11,38
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:42:07 07-07-2025
|34,8802
|25,1217
|9,4
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:41:42 07-07-2025
|38,18861
|37,4025
|7
|1,3
|BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:41:42 07-07-2025
|38,1453
|37,3848
|5,3
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:13:28 07-07-2025
|38,00056
|38,22611
|11,69
|1,7
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:13:28 07-07-2025
|37,9895
|38,13
|5
|1,7
|EGE DENIZI
|05:00:52 07-07-2025
|35,5895
|26,4762
|6,5
|2,1
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [53.39 km] Akyaka (Kars)
|04:51:31 07-07-2025
|41,37778
|43,93917
|6,28
|2,3
|GURCISTAN
|04:51:30 07-07-2025
|41,3527
|43,9257
|5,2
|2,4
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|04:48:45 07-07-2025
|40,4213
|28,9608
|7,5
|1,4
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.76 km] Armutlu (Yalova)
|04:48:44 07-07-2025
|40,41889
|28,93667
|7,02
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:43:41 07-07-2025
|39,25639
|28,98778
|12,37
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:43:41 07-07-2025
|39,2583
|28,9882
|5,3
|2,5
|Marmara Denizi - [23.34 km] Silivri (İstanbul)
|04:32:50 07-07-2025
|40,85361
|28,30361
|10,31
|1,8
|MARMARA DENIZI
|04:32:48 07-07-2025
|40,802
|28,2952
|8,5
|1,9
|Marmara Denizi - [25.51 km] Silivri (İstanbul)
|04:27:56 07-07-2025
|40,83528
|28,29444
|6,89
|1,8
|MARMARA DENIZI
|04:27:55 07-07-2025
|40,8093
|28,2977
|8,2
|2,1
|SURIYE
|04:08:04 07-07-2025
|36,371
|40,9402
|5
|2,9
|Haseke (Suriye) - [88.97 km] Nusaybin (Mardin)
|04:08:02 07-07-2025
|36,26806
|41,14
|7,29
|2,7
|Ege Denizi - [58.02 km] Karaburun (İzmir)
|03:54:13 07-07-2025
|38,765
|25,75111
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|03:54:11 07-07-2025
|38,289
|25,354
|8,3
|2,7
|CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
|03:46:07 07-07-2025
|40,4497
|29,2023
|8
|1
|EGE DENIZI
|03:10:16 07-07-2025
|36,621
|25,5797
|8
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:02:40 07-07-2025
|38,35139
|37,45056
|7
|0,9
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:02:38 07-07-2025
|38,41
|37,4052
|5
|1,1
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|02:38:16 07-07-2025
|39,14722
|33,25083
|7
|2
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|02:38:16 07-07-2025
|39,1363
|33,2403
|5
|2
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [25.11 km] Akyaka (Kars)
|02:35:35 07-07-2025
|41,17556
|43,72083
|7,37
|1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|02:29:29 07-07-2025
|34,762
|24,9948
|6,5
|2,6
|Çerkeş (Çankırı)
|02:11:42 07-07-2025
|40,69444
|32,81722
|7
|1,3
|KISAC-CERKES (CANKIRI)
|02:11:42 07-07-2025
|40,7065
|32,8122
|6
|1,7
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|02:10:47 07-07-2025
|38,57361
|31,17333
|6,85
|0,9
|YAKASINEK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|02:10:46 07-07-2025
|38,5778
|31,1768
|9,5
|1,2
|Akdeniz - [64.37 km] Marmaris (Muğla)
|01:54:44 07-07-2025
|36,05194
|28,12333
|7
|1,4
|AKDENIZ
|01:54:43 07-07-2025
|36,033
|28,0997
|5,8
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|01:39:42 07-07-2025
|37,99694
|37,42389
|7
|1,7
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:39:41 07-07-2025
|38,0205
|37,3887
|5
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|01:32:45 07-07-2025
|37,23583
|36,83472
|7
|1
|KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
|01:32:44 07-07-2025
|37,1765
|36,7805
|5,8
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|01:00:38 07-07-2025
|38,12472
|37,8375
|5,34
|0,9
|Kadınhanı (Konya)
|00:52:19 07-07-2025
|38,17722
|32,15333
|6,99
|2
|CESMECIK-KADINHANI (KONYA)
|00:52:19 07-07-2025
|38,1605
|32,1107
|5,8
|2
|Marmara Denizi - [26.79 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|00:49:22 07-07-2025
|40,805
|28,32806
|6,1
|1,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|00:49:21 07-07-2025
|40,8045
|28,289
|11,4
|2
|Aziziye (Erzurum)
|00:45:18 07-07-2025
|40,08417
|40,70472
|7
|1,7
|MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM)
|00:45:18 07-07-2025
|40,0292
|40,6507
|4,6
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:35:33 07-07-2025
|37,30444
|36,81083
|7
|1,4
|Marmara Denizi - [27.07 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|00:32:08 07-07-2025
|40,80417
|28,32361
|6,99
|2
|MARMARA DENIZI
|00:32:08 07-07-2025
|40,8292
|28,3363
|11,8
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:31:28 07-07-2025
|38,21167
|38,10222
|7
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|00:21:33 07-07-2025
|39,1825
|41,14972
|7
|1,1
|EGE DENIZI
|00:03:35 07-07-2025
|35,7793
|25,5062
|20
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|23:44:35 06-07-2025
|38,25556
|38,67639
|9,97
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:00:54 06-07-2025
|37,96861
|36,26833
|6,97
|1,2
|YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)
|23:00:54 06-07-2025
|38,0375
|36,169
|17,2
|1,4
|Akdeniz - [28.38 km] Ortaca (Muğla)
|22:45:36 06-07-2025
|36,46139
|28,65972
|10,13
|1,4
|AKDENIZ
|22:45:34 06-07-2025
|36,4997
|28,6128
|27,4
|1,6
|Kiğı (Bingöl)
|22:01:45 06-07-2025
|39,23222
|40,29194
|9,01
|2,2
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|22:01:45 06-07-2025
|39,2532
|40,2583
|5,1
|2,3
|Merkez (Erzincan)
|21:58:26 06-07-2025
|39,80306
|39,40833
|6,94
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:49:34 06-07-2025
|36,9713
|27,9715
|22,2
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|21:32:30 06-07-2025
|39,24306
|40,28972
|7
|2,1
|SABIRTASI-KIGI (BINGOL)
|21:32:30 06-07-2025
|39,2923
|40,2217
|8,1
|2,2
|Ege Denizi
|21:24:56 06-07-2025
|39,69028
|24,38111
|7,95
|2,4
|YUNANISTAN
|21:24:54 06-07-2025
|39,8742
|24,3552
|8,4
|2,6
|Simav (Kütahya)
|21:18:24 06-07-2025
|39,28806
|28,91111
|8,22
|1,1
|Soma (Manisa)
|21:04:13 06-07-2025
|39,3225
|27,735
|11,46
|1,3
|TABANLAR-SOMA (MANISA)
|21:04:13 06-07-2025
|39,3435
|27,7067
|7,7
|1,6
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.65 km] Payas (Hatay)
|21:01:39 06-07-2025
|36,74583
|36,16806
|11,63
|2
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|21:01:38 06-07-2025
|36,7362
|36,0717
|3,6
|2
|Kiğı (Bingöl)
|20:47:47 06-07-2025
|39,20861
|40,26722
|7,01
|1,4
|EGE DENIZI
|20:44:45 06-07-2025
|35,7082
|25,8388
|25
|2,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:13:59 07-07-2025
|39,2385
|28,9918
|4,3
|2,2
|Muradiye (Van)
|19:37:30 07-07-2025
|39,06222
|43,68472
|7,13
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|19:29:11 07-07-2025
|38,1525
|38,53639
|7
|1,7
|ULUKOY-(MALATYA)
|19:29:11 07-07-2025
|38,1885
|38,5268
|4,7
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:01:47 07-07-2025
|39,2385
|29,012
|10,1
|2,1
|Simav (Kütahya)
|19:01:46 07-07-2025
|39,2375
|28,99167
|14,75
|1,8
|Simav (Kütahya)
|18:54:06 07-07-2025
|39,25194
|28,98556
|12,35
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:54:06 07-07-2025
|39,2505
|28,9967
|5,4
|3
|Simav (Kütahya)
|18:51:53 07-07-2025
|39,245
|29,00611
|8,03
|1,8
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|18:51:52 07-07-2025
|39,2003
|29,0575
|15,7
|1,9
|Orhangazi (Bursa)
|18:37:08 07-07-2025
|40,485
|29,23444
|6,66
|1,7
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|18:37:07 07-07-2025
|40,4808
|29,2083
|9,9
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|18:32:25 07-07-2025
|38,45639
|39,29306
|6,63
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:23:34 07-07-2025
|39,48167
|28,09
|7,62
|1,6
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|18:11:22 07-07-2025
|37,0125
|38,92639
|7
|1,9
|Hekimhan (Malatya)
|17:45:18 07-07-2025
|39,0625
|38,07667
|6,96
|1,4
|DIKILI-HEKIMHAN (MALATYA)
|17:45:18 07-07-2025
|39,0525
|38,0502
|1,4
|1,5
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|17:44:35 07-07-2025
|38,3457
|37,5908
|14
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|17:35:04 07-07-2025
|38,25111
|38,76944
|7
|1,5
|Altınyayla (Burdur)
|17:31:41 07-07-2025
|37,00222
|29,55806
|6,96
|1
|Tekman (Erzurum)
|17:02:02 07-07-2025
|39,48167
|41,2275
|7,04
|1,8
|Akdeniz - [74.84 km] Gazipaşa (Antalya)
|15:38:15 07-07-2025
|35,82722
|31,65583
|16
|2,9
|AKDENIZ
|15:38:15 07-07-2025
|35,8128
|31,748
|27,3
|3,1
|Kemah (Erzincan)
|15:35:17 07-07-2025
|39,77194
|39,10694
|6,99
|1,9
|Eşme (Uşak)
|15:27:44 07-07-2025
|38,48667
|28,9425
|6,98
|0,5
|Ege Denizi - [54.54 km] Bodrum (Muğla)
|14:27:26 07-07-2025
|36,64972
|26,825
|6
|2
|EGE DENIZI
|14:27:06 07-07-2025
|36,546
|25,4025
|5
|2,4
|Ulaş (Sivas)
|14:18:37 07-07-2025
|39,41833
|37,26917
|7,61
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:06:57 07-07-2025
|38,30389
|38,135
|7,18
|1,4
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|14:06:54 07-07-2025
|38,2632
|38,2677
|5
|1,4
|Akdeniz - [47.72 km] Ortaca (Muğla)
|13:54:27 07-07-2025
|36,31333
|28,5125
|10,74
|1,9
|AKDENIZ
|13:54:26 07-07-2025
|36,3658
|28,5653
|18
|2
|Ulaş (Sivas)
|13:38:14 07-07-2025
|39,42722
|37,28833
|7,03
|2,1
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|13:38:13 07-07-2025
|39,423
|37,2273
|0
|2,2
|Ege Denizi - [19.88 km] Eceabat (Çanakkale)
|13:25:45 07-07-2025
|40,40389
|26,12333
|7,12
|1,8
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:25:44 07-07-2025
|40,3965
|26,081
|10
|1,6
|KURUCAOLUK-BURHANIYE (BALIKESIR)
|13:21:18 07-07-2025
|39,4078
|27,0802
|12,2
|1,3
|İvrindi (Balıkesir)
|13:21:17 07-07-2025
|39,44667
|27,31639
|7
|1,5
|Ege Denizi - [20.59 km] Eceabat (Çanakkale)
|13:04:44 07-07-2025
|40,41028
|26,11889
|15,19
|2,3
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:04:43 07-07-2025
|40,4128
|26,0883
|15,3
|2,3
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|12:49:46 07-07-2025
|39,0675
|27,5615
|0
|1,5
|Eşme (Uşak)
|12:29:24 07-07-2025
|38,48889
|29,13611
|7,04
|0,7
|Ulubey (Uşak)
|12:27:45 07-07-2025
|38,4775
|29,14278
|7
|0,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:14:06 07-07-2025
|37,33861
|36,85972
|7,18
|3,1
|ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
|12:12:48 07-07-2025
|40,7895
|31,0425
|6,6
|2,1
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:06:42 07-07-2025
|39,4843
|28,1387
|5,8
|1,9
|Karacabey (Bursa)
|11:58:13 07-07-2025
|40,28556
|28,43667
|7
|1,2
|Torbalı (İzmir)
|11:56:32 07-07-2025
|38,15472
|27,29944
|6,97
|0,9
|Çal (Denizli)
|11:52:16 07-07-2025
|38,02306
|29,49889
|7,02
|1,6
|YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
|11:41:38 07-07-2025
|37,147
|27,9493
|0
|1,6
|Çine (Aydın)
|11:41:32 07-07-2025
|37,50306
|27,93722
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:22:22 07-07-2025
|38,17583
|38,07194
|6,97
|1,6
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|11:22:19 07-07-2025
|38,1965
|38,0983
|9,6
|1,3
|YAZIBASI-ARGUVAN (MALATYA)
|11:07:24 07-07-2025
|38,7832
|38,3768
|5
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|11:07:09 07-07-2025
|38,72306
|37,8275
|7,65
|1,6
|Bergama (İzmir)
|10:43:43 07-07-2025
|38,94056
|27,33417
|6,92
|1,2
|DAVUTLAR-(MANISA)
|10:43:42 07-07-2025
|38,808
|27,3635
|6,7
|1,5
|Tekman (Erzurum)
|10:27:40 07-07-2025
|39,63889
|41,59361
|7
|1,5
|CIKILGAN-KARAYAZI (ERZURUM)
|10:27:35 07-07-2025
|39,6948
|41,8567
|9,6
|2,1
|Menderes (İzmir)
|10:17:21 07-07-2025
|38,11889
|27,13556
|7
|2,2
|CAMONU-MENDERES (IZMIR) REVIZE01 (2025.07.07 10:17:20)
|10:17:20 07-07-2025
|38,1095
|27,099
|8
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|10:16:46 07-07-2025
|38,03944
|37,65278
|7,06
|1,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10:16:46 07-07-2025
|38,0215
|37,6272
|12
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|10:15:05 07-07-2025
|38,04667
|37,65694
|7
|2
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10:15:05 07-07-2025
|38,0283
|37,6302
|14,6
|1,9
|Meram (Konya)
|10:05:11 07-07-2025
|37,86167
|31,97361
|7,03
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|09:57:01 07-07-2025
|38,30417
|37,92417
|10,92
|2,1
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:57:00 07-07-2025
|38,2448
|37,8755
|10,5
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|09:53:20 07-07-2025
|38,25083
|38,82722
|7
|1,8
|CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)
|09:53:03 07-07-2025
|37,7075
|37,5842
|6,5
|2,1
|Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [92.35 km] Çukurca (Hakkari)
|09:34:30 07-07-2025
|36,41694
|43,50389
|6,35
|2,5
|IRAK
|09:34:28 07-07-2025
|36,3915
|43,5642
|5,3
|2,9
|YUNANISTAN
|09:20:39 07-07-2025
|37,6545
|19,7945
|4,6
|4,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:20:36 07-07-2025
|39,14083
|28,44917
|9,18
|2
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:20:36 07-07-2025
|39,1608
|28,4013
|9,3
|2
|DERINKUYU-(MUGLA)
|08:05:19 07-07-2025
|37,0703
|28,2307
|5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|08:02:44 07-07-2025
|39,24306
|28,98944
|10,58
|1,4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|07:46:24 07-07-2025
|37,78444
|37,69806
|6,78
|2
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|07:46:24 07-07-2025
|37,781
|37,6827
|5,1
|1,9
|Saimbeyli (Adana)
|07:42:42 07-07-2025
|37,7975
|36,17361
|6,01
|1,1
|Marmara Denizi - [24.76 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|07:08:57 07-07-2025
|40,82778
|28,32583
|7
|1,4
|MARMARA DENIZI
|07:08:57 07-07-2025
|40,7815
|28,3018
|10,7
|1,7
|Altınyayla (Burdur)
|06:53:15 07-07-2025
|36,93528
|29,43417
|7
|1,2
|ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)
|06:53:15 07-07-2025
|36,9538
|29,4285
|15,9
|1,2
|ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)
|06:33:38 07-07-2025
|39,259
|40,2153
|5,4
|1,8
|Kiğı (Bingöl)
|06:33:37 07-07-2025
|39,2475
|40,25861
|6,98
|1,5
|Bayramiç (Çanakkale)
|06:24:42 07-07-2025
|39,87667
|26,47667
|7,35
|1,6
|PITIRELI-BAYRAMIC (CANAKKALE)
|06:24:42 07-07-2025
|39,8482
|26,4472
|9
|1,4
|Savaştepe (Balıkesir)
|06:11:53 07-07-2025
|39,36806
|27,64
|8,38
|1
|KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|06:11:53 07-07-2025
|39,3543
|27,6468
|9,1
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.81 km] Kuşadası (Aydın)
|05:55:57 07-07-2025
|37,90167
|27,18278
|11,38
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:42:07 07-07-2025
|34,8802
|25,1217
|9,4
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:41:42 07-07-2025
|38,18861
|37,4025
|7
|1,3
|BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:41:42 07-07-2025
|38,1453
|37,3848
|5,3
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:13:28 07-07-2025
|38,00056
|38,22611
|11,69
|1,7
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:13:28 07-07-2025
|37,9895
|38,13
|5
|1,7
|EGE DENIZI
|05:00:52 07-07-2025
|35,5895
|26,4762
|6,5
|2,1
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [53.39 km] Akyaka (Kars)
|04:51:31 07-07-2025
|41,37778
|43,93917
|6,28
|2,3
|GURCISTAN
|04:51:30 07-07-2025
|41,3527
|43,9257
|5,2
|2,4
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|04:48:45 07-07-2025
|40,4213
|28,9608
|7,5
|1,4
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.76 km] Armutlu (Yalova)
|04:48:44 07-07-2025
|40,41889
|28,93667
|7,02
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:43:41 07-07-2025
|39,25639
|28,98778
|12,37
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:43:41 07-07-2025
|39,2583
|28,9882
|5,3
|2,5
|Marmara Denizi - [23.34 km] Silivri (İstanbul)
|04:32:50 07-07-2025
|40,85361
|28,30361
|10,31
|1,8
|MARMARA DENIZI
|04:32:48 07-07-2025
|40,802
|28,2952
|8,5
|1,9
|Marmara Denizi - [25.51 km] Silivri (İstanbul)
|04:27:56 07-07-2025
|40,83528
|28,29444
|6,89
|1,8
|MARMARA DENIZI
|04:27:55 07-07-2025
|40,8093
|28,2977
|8,2
|2,1
|SURIYE
|04:08:04 07-07-2025
|36,371
|40,9402
|5
|2,9
|Haseke (Suriye) - [88.97 km] Nusaybin (Mardin)
|04:08:02 07-07-2025
|36,26806
|41,14
|7,29
|2,7
|Ege Denizi - [58.02 km] Karaburun (İzmir)
|03:54:13 07-07-2025
|38,765
|25,75111
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|03:54:11 07-07-2025
|38,289
|25,354
|8,3
|2,7
|CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
|03:46:07 07-07-2025
|40,4497
|29,2023
|8
|1
|EGE DENIZI
|03:10:16 07-07-2025
|36,621
|25,5797
|8
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:02:40 07-07-2025
|38,35139
|37,45056
|7
|0,9
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:02:38 07-07-2025
|38,41
|37,4052
|5
|1,1
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|02:38:16 07-07-2025
|39,14722
|33,25083
|7
|2
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|02:38:16 07-07-2025
|39,1363
|33,2403
|5
|2
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [25.11 km] Akyaka (Kars)
|02:35:35 07-07-2025
|41,17556
|43,72083
|7,37
|1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|02:29:29 07-07-2025
|34,762
|24,9948
|6,5
|2,6
|Çerkeş (Çankırı)
|02:11:42 07-07-2025
|40,69444
|32,81722
|7
|1,3
|KISAC-CERKES (CANKIRI)
|02:11:42 07-07-2025
|40,7065
|32,8122
|6
|1,7
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|02:10:47 07-07-2025
|38,57361
|31,17333
|6,85
|0,9
|YAKASINEK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|02:10:46 07-07-2025
|38,5778
|31,1768
|9,5
|1,2
|Akdeniz - [64.37 km] Marmaris (Muğla)
|01:54:44 07-07-2025
|36,05194
|28,12333
|7
|1,4
|AKDENIZ
|01:54:43 07-07-2025
|36,033
|28,0997
|5,8
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|01:39:42 07-07-2025
|37,99694
|37,42389
|7
|1,7
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:39:41 07-07-2025
|38,0205
|37,3887
|5
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|01:32:45 07-07-2025
|37,23583
|36,83472
|7
|1
|KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
|01:32:44 07-07-2025
|37,1765
|36,7805
|5,8
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|01:00:38 07-07-2025
|38,12472
|37,8375
|5,34
|0,9
|Kadınhanı (Konya)
|00:52:19 07-07-2025
|38,17722
|32,15333
|6,99
|2
|CESMECIK-KADINHANI (KONYA)
|00:52:19 07-07-2025
|38,1605
|32,1107
|5,8
|2
|Marmara Denizi - [26.79 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|00:49:22 07-07-2025
|40,805
|28,32806
|6,1
|1,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|00:49:21 07-07-2025
|40,8045
|28,289
|11,4
|2
|Aziziye (Erzurum)
|00:45:18 07-07-2025
|40,08417
|40,70472
|7
|1,7
|MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM)
|00:45:18 07-07-2025
|40,0292
|40,6507
|4,6
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:35:33 07-07-2025
|37,30444
|36,81083
|7
|1,4
|Marmara Denizi - [27.07 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|00:32:08 07-07-2025
|40,80417
|28,32361
|6,99
|2
|MARMARA DENIZI
|00:32:08 07-07-2025
|40,8292
|28,3363
|11,8
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:31:28 07-07-2025
|38,21167
|38,10222
|7
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|00:21:33 07-07-2025
|39,1825
|41,14972
|7
|1,1
|EGE DENIZI
|00:03:35 07-07-2025
|35,7793
|25,5062
|20
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|23:44:35 06-07-2025
|38,25556
|38,67639
|9,97
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:00:54 06-07-2025
|37,96861
|36,26833
|6,97
|1,2
|YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)
|23:00:54 06-07-2025
|38,0375
|36,169
|17,2
|1,4
|Akdeniz - [28.38 km] Ortaca (Muğla)
|22:45:36 06-07-2025
|36,46139
|28,65972
|10,13
|1,4
|AKDENIZ
|22:45:34 06-07-2025
|36,4997
|28,6128
|27,4
|1,6
|Kiğı (Bingöl)
|22:01:45 06-07-2025
|39,23222
|40,29194
|9,01
|2,2
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|22:01:45 06-07-2025
|39,2532
|40,2583
|5,1
|2,3
|Merkez (Erzincan)
|21:58:26 06-07-2025
|39,80306
|39,40833
|6,94
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:49:34 06-07-2025
|36,9713
|27,9715
|22,2
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|21:32:30 06-07-2025
|39,24306
|40,28972
|7
|2,1
|SABIRTASI-KIGI (BINGOL)
|21:32:30 06-07-2025
|39,2923
|40,2217
|8,1
|2,2
|Ege Denizi
|21:24:56 06-07-2025
|39,69028
|24,38111
|7,95
|2,4
|YUNANISTAN
|21:24:54 06-07-2025
|39,8742
|24,3552
|8,4
|2,6
|Simav (Kütahya)
|21:18:24 06-07-2025
|39,28806
|28,91111
|8,22
|1,1
|Soma (Manisa)
|21:04:13 06-07-2025
|39,3225
|27,735
|11,46
|1,3
|TABANLAR-SOMA (MANISA)
|21:04:13 06-07-2025
|39,3435
|27,7067
|7,7
|1,6
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.65 km] Payas (Hatay)
|21:01:39 06-07-2025
|36,74583
|36,16806
|11,63
|2
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|21:01:38 06-07-2025
|36,7362
|36,0717
|3,6
|2
|Kiğı (Bingöl)
|20:47:47 06-07-2025
|39,20861
|40,26722
|7,01
|1,4
|EGE DENIZI
|20:44:45 06-07-2025
|35,7082
|25,8388
|25
|2,2
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