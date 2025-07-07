Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Temmuz 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

07 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:13:59 07-07-2025 39,2385 28,9918 4,3 2,2
Muradiye (Van) 19:37:30 07-07-2025 39,06222 43,68472 7,13 1,4
Sincik (Adıyaman) 19:29:11 07-07-2025 38,1525 38,53639 7 1,7
ULUKOY-(MALATYA) 19:29:11 07-07-2025 38,1885 38,5268 4,7 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:01:47 07-07-2025 39,2385 29,012 10,1 2,1
Simav (Kütahya) 19:01:46 07-07-2025 39,2375 28,99167 14,75 1,8
Simav (Kütahya) 18:54:06 07-07-2025 39,25194 28,98556 12,35 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:54:06 07-07-2025 39,2505 28,9967 5,4 3
Simav (Kütahya) 18:51:53 07-07-2025 39,245 29,00611 8,03 1,8
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 18:51:52 07-07-2025 39,2003 29,0575 15,7 1,9
Orhangazi (Bursa) 18:37:08 07-07-2025 40,485 29,23444 6,66 1,7
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 18:37:07 07-07-2025 40,4808 29,2083 9,9 1,9
Sivrice (Elazığ) 18:32:25 07-07-2025 38,45639 39,29306 6,63 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:23:34 07-07-2025 39,48167 28,09 7,62 1,6
Eyyübiye (Şanlıurfa) 18:11:22 07-07-2025 37,0125 38,92639 7 1,9
Hekimhan (Malatya) 17:45:18 07-07-2025 39,0625 38,07667 6,96 1,4
DIKILI-HEKIMHAN (MALATYA) 17:45:18 07-07-2025 39,0525 38,0502 1,4 1,5
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 17:44:35 07-07-2025 38,3457 37,5908 14 1,7
Pütürge (Malatya) 17:35:04 07-07-2025 38,25111 38,76944 7 1,5
Altınyayla (Burdur) 17:31:41 07-07-2025 37,00222 29,55806 6,96 1
Tekman (Erzurum) 17:02:02 07-07-2025 39,48167 41,2275 7,04 1,8
Akdeniz - [74.84 km] Gazipaşa (Antalya) 15:38:15 07-07-2025 35,82722 31,65583 16 2,9
AKDENIZ 15:38:15 07-07-2025 35,8128 31,748 27,3 3,1
Kemah (Erzincan) 15:35:17 07-07-2025 39,77194 39,10694 6,99 1,9
Eşme (Uşak) 15:27:44 07-07-2025 38,48667 28,9425 6,98 0,5
Ege Denizi - [54.54 km] Bodrum (Muğla) 14:27:26 07-07-2025 36,64972 26,825 6 2
EGE DENIZI 14:27:06 07-07-2025 36,546 25,4025 5 2,4
Ulaş (Sivas) 14:18:37 07-07-2025 39,41833 37,26917 7,61 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 14:06:57 07-07-2025 38,30389 38,135 7,18 1,4
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 14:06:54 07-07-2025 38,2632 38,2677 5 1,4
Akdeniz - [47.72 km] Ortaca (Muğla) 13:54:27 07-07-2025 36,31333 28,5125 10,74 1,9
AKDENIZ 13:54:26 07-07-2025 36,3658 28,5653 18 2
Ulaş (Sivas) 13:38:14 07-07-2025 39,42722 37,28833 7,03 2,1
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 13:38:13 07-07-2025 39,423 37,2273 0 2,2
Ege Denizi - [19.88 km] Eceabat (Çanakkale) 13:25:45 07-07-2025 40,40389 26,12333 7,12 1,8
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 13:25:44 07-07-2025 40,3965 26,081 10 1,6
KURUCAOLUK-BURHANIYE (BALIKESIR) 13:21:18 07-07-2025 39,4078 27,0802 12,2 1,3
İvrindi (Balıkesir) 13:21:17 07-07-2025 39,44667 27,31639 7 1,5
Ege Denizi - [20.59 km] Eceabat (Çanakkale) 13:04:44 07-07-2025 40,41028 26,11889 15,19 2,3
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 13:04:43 07-07-2025 40,4128 26,0883 15,3 2,3
EGNEZ-SOMA (MANISA) 12:49:46 07-07-2025 39,0675 27,5615 0 1,5
Eşme (Uşak) 12:29:24 07-07-2025 38,48889 29,13611 7,04 0,7
Ulubey (Uşak) 12:27:45 07-07-2025 38,4775 29,14278 7 0,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:14:06 07-07-2025 37,33861 36,85972 7,18 3,1
ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) 12:12:48 07-07-2025 40,7895 31,0425 6,6 2,1
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:06:42 07-07-2025 39,4843 28,1387 5,8 1,9
Karacabey (Bursa) 11:58:13 07-07-2025 40,28556 28,43667 7 1,2
Torbalı (İzmir) 11:56:32 07-07-2025 38,15472 27,29944 6,97 0,9
Çal (Denizli) 11:52:16 07-07-2025 38,02306 29,49889 7,02 1,6
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 11:41:38 07-07-2025 37,147 27,9493 0 1,6
Çine (Aydın) 11:41:32 07-07-2025 37,50306 27,93722 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 11:22:22 07-07-2025 38,17583 38,07194 6,97 1,6
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 11:22:19 07-07-2025 38,1965 38,0983 9,6 1,3
YAZIBASI-ARGUVAN (MALATYA) 11:07:24 07-07-2025 38,7832 38,3768 5 1,5
Hekimhan (Malatya) 11:07:09 07-07-2025 38,72306 37,8275 7,65 1,6
Bergama (İzmir) 10:43:43 07-07-2025 38,94056 27,33417 6,92 1,2
DAVUTLAR-(MANISA) 10:43:42 07-07-2025 38,808 27,3635 6,7 1,5
Tekman (Erzurum) 10:27:40 07-07-2025 39,63889 41,59361 7 1,5
CIKILGAN-KARAYAZI (ERZURUM) 10:27:35 07-07-2025 39,6948 41,8567 9,6 2,1
Menderes (İzmir) 10:17:21 07-07-2025 38,11889 27,13556 7 2,2
CAMONU-MENDERES (IZMIR) REVIZE01 (2025.07.07 10:17:20) 10:17:20 07-07-2025 38,1095 27,099 8 2,2
Doğanşehir (Malatya) 10:16:46 07-07-2025 38,03944 37,65278 7,06 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:16:46 07-07-2025 38,0215 37,6272 12 1,6
Doğanşehir (Malatya) 10:15:05 07-07-2025 38,04667 37,65694 7 2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:15:05 07-07-2025 38,0283 37,6302 14,6 1,9
Meram (Konya) 10:05:11 07-07-2025 37,86167 31,97361 7,03 1,8
Akçadağ (Malatya) 09:57:01 07-07-2025 38,30417 37,92417 10,92 2,1
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:57:00 07-07-2025 38,2448 37,8755 10,5 1,8
Pütürge (Malatya) 09:53:20 07-07-2025 38,25083 38,82722 7 1,8
CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) 09:53:03 07-07-2025 37,7075 37,5842 6,5 2,1
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [92.35 km] Çukurca (Hakkari) 09:34:30 07-07-2025 36,41694 43,50389 6,35 2,5
IRAK 09:34:28 07-07-2025 36,3915 43,5642 5,3 2,9
YUNANISTAN 09:20:39 07-07-2025 37,6545 19,7945 4,6 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:36 07-07-2025 39,14083 28,44917 9,18 2
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:36 07-07-2025 39,1608 28,4013 9,3 2
DERINKUYU-(MUGLA) 08:05:19 07-07-2025 37,0703 28,2307 5 1,2
Simav (Kütahya) 08:02:44 07-07-2025 39,24306 28,98944 10,58 1,4
Gölbaşı (Adıyaman) 07:46:24 07-07-2025 37,78444 37,69806 6,78 2
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 07:46:24 07-07-2025 37,781 37,6827 5,1 1,9
Saimbeyli (Adana) 07:42:42 07-07-2025 37,7975 36,17361 6,01 1,1
Marmara Denizi - [24.76 km] Büyükçekmece (İstanbul) 07:08:57 07-07-2025 40,82778 28,32583 7 1,4
MARMARA DENIZI 07:08:57 07-07-2025 40,7815 28,3018 10,7 1,7
Altınyayla (Burdur) 06:53:15 07-07-2025 36,93528 29,43417 7 1,2
ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) 06:53:15 07-07-2025 36,9538 29,4285 15,9 1,2
ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) 06:33:38 07-07-2025 39,259 40,2153 5,4 1,8
Kiğı (Bingöl) 06:33:37 07-07-2025 39,2475 40,25861 6,98 1,5
Bayramiç (Çanakkale) 06:24:42 07-07-2025 39,87667 26,47667 7,35 1,6
PITIRELI-BAYRAMIC (CANAKKALE) 06:24:42 07-07-2025 39,8482 26,4472 9 1,4
Savaştepe (Balıkesir) 06:11:53 07-07-2025 39,36806 27,64 8,38 1
KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) 06:11:53 07-07-2025 39,3543 27,6468 9,1 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.81 km] Kuşadası (Aydın) 05:55:57 07-07-2025 37,90167 27,18278 11,38 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:42:07 07-07-2025 34,8802 25,1217 9,4 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:41:42 07-07-2025 38,18861 37,4025 7 1,3
BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:41:42 07-07-2025 38,1453 37,3848 5,3 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 05:13:28 07-07-2025 38,00056 38,22611 11,69 1,7
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:13:28 07-07-2025 37,9895 38,13 5 1,7
EGE DENIZI 05:00:52 07-07-2025 35,5895 26,4762 6,5 2,1
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [53.39 km] Akyaka (Kars) 04:51:31 07-07-2025 41,37778 43,93917 6,28 2,3
GURCISTAN 04:51:30 07-07-2025 41,3527 43,9257 5,2 2,4
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 04:48:45 07-07-2025 40,4213 28,9608 7,5 1,4
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.76 km] Armutlu (Yalova) 04:48:44 07-07-2025 40,41889 28,93667 7,02 1,3
Simav (Kütahya) 04:43:41 07-07-2025 39,25639 28,98778 12,37 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:43:41 07-07-2025 39,2583 28,9882 5,3 2,5
Marmara Denizi - [23.34 km] Silivri (İstanbul) 04:32:50 07-07-2025 40,85361 28,30361 10,31 1,8
MARMARA DENIZI 04:32:48 07-07-2025 40,802 28,2952 8,5 1,9
Marmara Denizi - [25.51 km] Silivri (İstanbul) 04:27:56 07-07-2025 40,83528 28,29444 6,89 1,8
MARMARA DENIZI 04:27:55 07-07-2025 40,8093 28,2977 8,2 2,1
SURIYE 04:08:04 07-07-2025 36,371 40,9402 5 2,9
Haseke (Suriye) - [88.97 km] Nusaybin (Mardin) 04:08:02 07-07-2025 36,26806 41,14 7,29 2,7
Ege Denizi - [58.02 km] Karaburun (İzmir) 03:54:13 07-07-2025 38,765 25,75111 7 2,6
EGE DENIZI 03:54:11 07-07-2025 38,289 25,354 8,3 2,7
CIHATLI-GEMLIK (BURSA) 03:46:07 07-07-2025 40,4497 29,2023 8 1
EGE DENIZI 03:10:16 07-07-2025 36,621 25,5797 8 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:02:40 07-07-2025 38,35139 37,45056 7 0,9
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:02:38 07-07-2025 38,41 37,4052 5 1,1
Şereflikoçhisar (Ankara) 02:38:16 07-07-2025 39,14722 33,25083 7 2
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 02:38:16 07-07-2025 39,1363 33,2403 5 2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [25.11 km] Akyaka (Kars) 02:35:35 07-07-2025 41,17556 43,72083 7,37 1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 02:29:29 07-07-2025 34,762 24,9948 6,5 2,6
Çerkeş (Çankırı) 02:11:42 07-07-2025 40,69444 32,81722 7 1,3
KISAC-CERKES (CANKIRI) 02:11:42 07-07-2025 40,7065 32,8122 6 1,7
Sultandağı (Afyonkarahisar) 02:10:47 07-07-2025 38,57361 31,17333 6,85 0,9
YAKASINEK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 02:10:46 07-07-2025 38,5778 31,1768 9,5 1,2
Akdeniz - [64.37 km] Marmaris (Muğla) 01:54:44 07-07-2025 36,05194 28,12333 7 1,4
AKDENIZ 01:54:43 07-07-2025 36,033 28,0997 5,8 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 01:39:42 07-07-2025 37,99694 37,42389 7 1,7
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:39:41 07-07-2025 38,0205 37,3887 5 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 01:32:45 07-07-2025 37,23583 36,83472 7 1
KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) 01:32:44 07-07-2025 37,1765 36,7805 5,8 1
Doğanşehir (Malatya) 01:00:38 07-07-2025 38,12472 37,8375 5,34 0,9
Kadınhanı (Konya) 00:52:19 07-07-2025 38,17722 32,15333 6,99 2
CESMECIK-KADINHANI (KONYA) 00:52:19 07-07-2025 38,1605 32,1107 5,8 2
Marmara Denizi - [26.79 km] Büyükçekmece (İstanbul) 00:49:22 07-07-2025 40,805 28,32806 6,1 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 00:49:21 07-07-2025 40,8045 28,289 11,4 2
Aziziye (Erzurum) 00:45:18 07-07-2025 40,08417 40,70472 7 1,7
MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM) 00:45:18 07-07-2025 40,0292 40,6507 4,6 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:35:33 07-07-2025 37,30444 36,81083 7 1,4
Marmara Denizi - [27.07 km] Büyükçekmece (İstanbul) 00:32:08 07-07-2025 40,80417 28,32361 6,99 2
MARMARA DENIZI 00:32:08 07-07-2025 40,8292 28,3363 11,8 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 00:31:28 07-07-2025 38,21167 38,10222 7 1,2
Karlıova (Bingöl) 00:21:33 07-07-2025 39,1825 41,14972 7 1,1
EGE DENIZI 00:03:35 07-07-2025 35,7793 25,5062 20 1,8
Pütürge (Malatya) 23:44:35 06-07-2025 38,25556 38,67639 9,97 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 23:00:54 06-07-2025 37,96861 36,26833 6,97 1,2
YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) 23:00:54 06-07-2025 38,0375 36,169 17,2 1,4
Akdeniz - [28.38 km] Ortaca (Muğla) 22:45:36 06-07-2025 36,46139 28,65972 10,13 1,4
AKDENIZ 22:45:34 06-07-2025 36,4997 28,6128 27,4 1,6
Kiğı (Bingöl) 22:01:45 06-07-2025 39,23222 40,29194 9,01 2,2
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 22:01:45 06-07-2025 39,2532 40,2583 5,1 2,3
Merkez (Erzincan) 21:58:26 06-07-2025 39,80306 39,40833 6,94 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 21:49:34 06-07-2025 36,9713 27,9715 22,2 1,3
Kiğı (Bingöl) 21:32:30 06-07-2025 39,24306 40,28972 7 2,1
SABIRTASI-KIGI (BINGOL) 21:32:30 06-07-2025 39,2923 40,2217 8,1 2,2
Ege Denizi 21:24:56 06-07-2025 39,69028 24,38111 7,95 2,4
YUNANISTAN 21:24:54 06-07-2025 39,8742 24,3552 8,4 2,6
Simav (Kütahya) 21:18:24 06-07-2025 39,28806 28,91111 8,22 1,1
Soma (Manisa) 21:04:13 06-07-2025 39,3225 27,735 11,46 1,3
TABANLAR-SOMA (MANISA) 21:04:13 06-07-2025 39,3435 27,7067 7,7 1,6
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.65 km] Payas (Hatay) 21:01:39 06-07-2025 36,74583 36,16806 11,63 2
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 21:01:38 06-07-2025 36,7362 36,0717 3,6 2
Kiğı (Bingöl) 20:47:47 06-07-2025 39,20861 40,26722 7,01 1,4
EGE DENIZI 20:44:45 06-07-2025 35,7082 25,8388 25 2,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:13:59 07-07-2025 39,2385 28,9918 4,3 2,2
Muradiye (Van) 19:37:30 07-07-2025 39,06222 43,68472 7,13 1,4
Sincik (Adıyaman) 19:29:11 07-07-2025 38,1525 38,53639 7 1,7
ULUKOY-(MALATYA) 19:29:11 07-07-2025 38,1885 38,5268 4,7 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:01:47 07-07-2025 39,2385 29,012 10,1 2,1
Simav (Kütahya) 19:01:46 07-07-2025 39,2375 28,99167 14,75 1,8
Simav (Kütahya) 18:54:06 07-07-2025 39,25194 28,98556 12,35 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:54:06 07-07-2025 39,2505 28,9967 5,4 3
Simav (Kütahya) 18:51:53 07-07-2025 39,245 29,00611 8,03 1,8
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 18:51:52 07-07-2025 39,2003 29,0575 15,7 1,9
Orhangazi (Bursa) 18:37:08 07-07-2025 40,485 29,23444 6,66 1,7
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 18:37:07 07-07-2025 40,4808 29,2083 9,9 1,9
Sivrice (Elazığ) 18:32:25 07-07-2025 38,45639 39,29306 6,63 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:23:34 07-07-2025 39,48167 28,09 7,62 1,6
Eyyübiye (Şanlıurfa) 18:11:22 07-07-2025 37,0125 38,92639 7 1,9
Hekimhan (Malatya) 17:45:18 07-07-2025 39,0625 38,07667 6,96 1,4
DIKILI-HEKIMHAN (MALATYA) 17:45:18 07-07-2025 39,0525 38,0502 1,4 1,5
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 17:44:35 07-07-2025 38,3457 37,5908 14 1,7
Pütürge (Malatya) 17:35:04 07-07-2025 38,25111 38,76944 7 1,5
Altınyayla (Burdur) 17:31:41 07-07-2025 37,00222 29,55806 6,96 1
Tekman (Erzurum) 17:02:02 07-07-2025 39,48167 41,2275 7,04 1,8
Akdeniz - [74.84 km] Gazipaşa (Antalya) 15:38:15 07-07-2025 35,82722 31,65583 16 2,9
AKDENIZ 15:38:15 07-07-2025 35,8128 31,748 27,3 3,1
Kemah (Erzincan) 15:35:17 07-07-2025 39,77194 39,10694 6,99 1,9
Eşme (Uşak) 15:27:44 07-07-2025 38,48667 28,9425 6,98 0,5
Ege Denizi - [54.54 km] Bodrum (Muğla) 14:27:26 07-07-2025 36,64972 26,825 6 2
EGE DENIZI 14:27:06 07-07-2025 36,546 25,4025 5 2,4
Ulaş (Sivas) 14:18:37 07-07-2025 39,41833 37,26917 7,61 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 14:06:57 07-07-2025 38,30389 38,135 7,18 1,4
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 14:06:54 07-07-2025 38,2632 38,2677 5 1,4
Akdeniz - [47.72 km] Ortaca (Muğla) 13:54:27 07-07-2025 36,31333 28,5125 10,74 1,9
AKDENIZ 13:54:26 07-07-2025 36,3658 28,5653 18 2
Ulaş (Sivas) 13:38:14 07-07-2025 39,42722 37,28833 7,03 2,1
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 13:38:13 07-07-2025 39,423 37,2273 0 2,2
Ege Denizi - [19.88 km] Eceabat (Çanakkale) 13:25:45 07-07-2025 40,40389 26,12333 7,12 1,8
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 13:25:44 07-07-2025 40,3965 26,081 10 1,6
KURUCAOLUK-BURHANIYE (BALIKESIR) 13:21:18 07-07-2025 39,4078 27,0802 12,2 1,3
İvrindi (Balıkesir) 13:21:17 07-07-2025 39,44667 27,31639 7 1,5
Ege Denizi - [20.59 km] Eceabat (Çanakkale) 13:04:44 07-07-2025 40,41028 26,11889 15,19 2,3
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 13:04:43 07-07-2025 40,4128 26,0883 15,3 2,3
EGNEZ-SOMA (MANISA) 12:49:46 07-07-2025 39,0675 27,5615 0 1,5
Eşme (Uşak) 12:29:24 07-07-2025 38,48889 29,13611 7,04 0,7
Ulubey (Uşak) 12:27:45 07-07-2025 38,4775 29,14278 7 0,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:14:06 07-07-2025 37,33861 36,85972 7,18 3,1
ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) 12:12:48 07-07-2025 40,7895 31,0425 6,6 2,1
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:06:42 07-07-2025 39,4843 28,1387 5,8 1,9
Karacabey (Bursa) 11:58:13 07-07-2025 40,28556 28,43667 7 1,2
Torbalı (İzmir) 11:56:32 07-07-2025 38,15472 27,29944 6,97 0,9
Çal (Denizli) 11:52:16 07-07-2025 38,02306 29,49889 7,02 1,6
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 11:41:38 07-07-2025 37,147 27,9493 0 1,6
Çine (Aydın) 11:41:32 07-07-2025 37,50306 27,93722 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 11:22:22 07-07-2025 38,17583 38,07194 6,97 1,6
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 11:22:19 07-07-2025 38,1965 38,0983 9,6 1,3
YAZIBASI-ARGUVAN (MALATYA) 11:07:24 07-07-2025 38,7832 38,3768 5 1,5
Hekimhan (Malatya) 11:07:09 07-07-2025 38,72306 37,8275 7,65 1,6
Bergama (İzmir) 10:43:43 07-07-2025 38,94056 27,33417 6,92 1,2
DAVUTLAR-(MANISA) 10:43:42 07-07-2025 38,808 27,3635 6,7 1,5
Tekman (Erzurum) 10:27:40 07-07-2025 39,63889 41,59361 7 1,5
CIKILGAN-KARAYAZI (ERZURUM) 10:27:35 07-07-2025 39,6948 41,8567 9,6 2,1
Menderes (İzmir) 10:17:21 07-07-2025 38,11889 27,13556 7 2,2
CAMONU-MENDERES (IZMIR) REVIZE01 (2025.07.07 10:17:20) 10:17:20 07-07-2025 38,1095 27,099 8 2,2
Doğanşehir (Malatya) 10:16:46 07-07-2025 38,03944 37,65278 7,06 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:16:46 07-07-2025 38,0215 37,6272 12 1,6
Doğanşehir (Malatya) 10:15:05 07-07-2025 38,04667 37,65694 7 2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:15:05 07-07-2025 38,0283 37,6302 14,6 1,9
Meram (Konya) 10:05:11 07-07-2025 37,86167 31,97361 7,03 1,8
Akçadağ (Malatya) 09:57:01 07-07-2025 38,30417 37,92417 10,92 2,1
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:57:00 07-07-2025 38,2448 37,8755 10,5 1,8
Pütürge (Malatya) 09:53:20 07-07-2025 38,25083 38,82722 7 1,8
CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) 09:53:03 07-07-2025 37,7075 37,5842 6,5 2,1
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [92.35 km] Çukurca (Hakkari) 09:34:30 07-07-2025 36,41694 43,50389 6,35 2,5
IRAK 09:34:28 07-07-2025 36,3915 43,5642 5,3 2,9
YUNANISTAN 09:20:39 07-07-2025 37,6545 19,7945 4,6 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:36 07-07-2025 39,14083 28,44917 9,18 2
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:36 07-07-2025 39,1608 28,4013 9,3 2
DERINKUYU-(MUGLA) 08:05:19 07-07-2025 37,0703 28,2307 5 1,2
Simav (Kütahya) 08:02:44 07-07-2025 39,24306 28,98944 10,58 1,4
Gölbaşı (Adıyaman) 07:46:24 07-07-2025 37,78444 37,69806 6,78 2
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 07:46:24 07-07-2025 37,781 37,6827 5,1 1,9
Saimbeyli (Adana) 07:42:42 07-07-2025 37,7975 36,17361 6,01 1,1
Marmara Denizi - [24.76 km] Büyükçekmece (İstanbul) 07:08:57 07-07-2025 40,82778 28,32583 7 1,4
MARMARA DENIZI 07:08:57 07-07-2025 40,7815 28,3018 10,7 1,7
Altınyayla (Burdur) 06:53:15 07-07-2025 36,93528 29,43417 7 1,2
ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) 06:53:15 07-07-2025 36,9538 29,4285 15,9 1,2
ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) 06:33:38 07-07-2025 39,259 40,2153 5,4 1,8
Kiğı (Bingöl) 06:33:37 07-07-2025 39,2475 40,25861 6,98 1,5
Bayramiç (Çanakkale) 06:24:42 07-07-2025 39,87667 26,47667 7,35 1,6
PITIRELI-BAYRAMIC (CANAKKALE) 06:24:42 07-07-2025 39,8482 26,4472 9 1,4
Savaştepe (Balıkesir) 06:11:53 07-07-2025 39,36806 27,64 8,38 1
KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) 06:11:53 07-07-2025 39,3543 27,6468 9,1 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.81 km] Kuşadası (Aydın) 05:55:57 07-07-2025 37,90167 27,18278 11,38 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:42:07 07-07-2025 34,8802 25,1217 9,4 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:41:42 07-07-2025 38,18861 37,4025 7 1,3
BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:41:42 07-07-2025 38,1453 37,3848 5,3 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 05:13:28 07-07-2025 38,00056 38,22611 11,69 1,7
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:13:28 07-07-2025 37,9895 38,13 5 1,7
EGE DENIZI 05:00:52 07-07-2025 35,5895 26,4762 6,5 2,1
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [53.39 km] Akyaka (Kars) 04:51:31 07-07-2025 41,37778 43,93917 6,28 2,3
GURCISTAN 04:51:30 07-07-2025 41,3527 43,9257 5,2 2,4
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 04:48:45 07-07-2025 40,4213 28,9608 7,5 1,4
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.76 km] Armutlu (Yalova) 04:48:44 07-07-2025 40,41889 28,93667 7,02 1,3
Simav (Kütahya) 04:43:41 07-07-2025 39,25639 28,98778 12,37 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:43:41 07-07-2025 39,2583 28,9882 5,3 2,5
Marmara Denizi - [23.34 km] Silivri (İstanbul) 04:32:50 07-07-2025 40,85361 28,30361 10,31 1,8
MARMARA DENIZI 04:32:48 07-07-2025 40,802 28,2952 8,5 1,9
Marmara Denizi - [25.51 km] Silivri (İstanbul) 04:27:56 07-07-2025 40,83528 28,29444 6,89 1,8
MARMARA DENIZI 04:27:55 07-07-2025 40,8093 28,2977 8,2 2,1
SURIYE 04:08:04 07-07-2025 36,371 40,9402 5 2,9
Haseke (Suriye) - [88.97 km] Nusaybin (Mardin) 04:08:02 07-07-2025 36,26806 41,14 7,29 2,7
Ege Denizi - [58.02 km] Karaburun (İzmir) 03:54:13 07-07-2025 38,765 25,75111 7 2,6
EGE DENIZI 03:54:11 07-07-2025 38,289 25,354 8,3 2,7
CIHATLI-GEMLIK (BURSA) 03:46:07 07-07-2025 40,4497 29,2023 8 1
EGE DENIZI 03:10:16 07-07-2025 36,621 25,5797 8 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:02:40 07-07-2025 38,35139 37,45056 7 0,9
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:02:38 07-07-2025 38,41 37,4052 5 1,1
Şereflikoçhisar (Ankara) 02:38:16 07-07-2025 39,14722 33,25083 7 2
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 02:38:16 07-07-2025 39,1363 33,2403 5 2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [25.11 km] Akyaka (Kars) 02:35:35 07-07-2025 41,17556 43,72083 7,37 1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 02:29:29 07-07-2025 34,762 24,9948 6,5 2,6
Çerkeş (Çankırı) 02:11:42 07-07-2025 40,69444 32,81722 7 1,3
KISAC-CERKES (CANKIRI) 02:11:42 07-07-2025 40,7065 32,8122 6 1,7
Sultandağı (Afyonkarahisar) 02:10:47 07-07-2025 38,57361 31,17333 6,85 0,9
YAKASINEK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 02:10:46 07-07-2025 38,5778 31,1768 9,5 1,2
Akdeniz - [64.37 km] Marmaris (Muğla) 01:54:44 07-07-2025 36,05194 28,12333 7 1,4
AKDENIZ 01:54:43 07-07-2025 36,033 28,0997 5,8 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 01:39:42 07-07-2025 37,99694 37,42389 7 1,7
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:39:41 07-07-2025 38,0205 37,3887 5 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 01:32:45 07-07-2025 37,23583 36,83472 7 1
KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) 01:32:44 07-07-2025 37,1765 36,7805 5,8 1
Doğanşehir (Malatya) 01:00:38 07-07-2025 38,12472 37,8375 5,34 0,9
Kadınhanı (Konya) 00:52:19 07-07-2025 38,17722 32,15333 6,99 2
CESMECIK-KADINHANI (KONYA) 00:52:19 07-07-2025 38,1605 32,1107 5,8 2
Marmara Denizi - [26.79 km] Büyükçekmece (İstanbul) 00:49:22 07-07-2025 40,805 28,32806 6,1 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 00:49:21 07-07-2025 40,8045 28,289 11,4 2
Aziziye (Erzurum) 00:45:18 07-07-2025 40,08417 40,70472 7 1,7
MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM) 00:45:18 07-07-2025 40,0292 40,6507 4,6 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:35:33 07-07-2025 37,30444 36,81083 7 1,4
Marmara Denizi - [27.07 km] Büyükçekmece (İstanbul) 00:32:08 07-07-2025 40,80417 28,32361 6,99 2
MARMARA DENIZI 00:32:08 07-07-2025 40,8292 28,3363 11,8 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 00:31:28 07-07-2025 38,21167 38,10222 7 1,2
Karlıova (Bingöl) 00:21:33 07-07-2025 39,1825 41,14972 7 1,1
EGE DENIZI 00:03:35 07-07-2025 35,7793 25,5062 20 1,8
Pütürge (Malatya) 23:44:35 06-07-2025 38,25556 38,67639 9,97 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 23:00:54 06-07-2025 37,96861 36,26833 6,97 1,2
YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) 23:00:54 06-07-2025 38,0375 36,169 17,2 1,4
Akdeniz - [28.38 km] Ortaca (Muğla) 22:45:36 06-07-2025 36,46139 28,65972 10,13 1,4
AKDENIZ 22:45:34 06-07-2025 36,4997 28,6128 27,4 1,6
Kiğı (Bingöl) 22:01:45 06-07-2025 39,23222 40,29194 9,01 2,2
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 22:01:45 06-07-2025 39,2532 40,2583 5,1 2,3
Merkez (Erzincan) 21:58:26 06-07-2025 39,80306 39,40833 6,94 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 21:49:34 06-07-2025 36,9713 27,9715 22,2 1,3
Kiğı (Bingöl) 21:32:30 06-07-2025 39,24306 40,28972 7 2,1
SABIRTASI-KIGI (BINGOL) 21:32:30 06-07-2025 39,2923 40,2217 8,1 2,2
Ege Denizi 21:24:56 06-07-2025 39,69028 24,38111 7,95 2,4
YUNANISTAN 21:24:54 06-07-2025 39,8742 24,3552 8,4 2,6
Simav (Kütahya) 21:18:24 06-07-2025 39,28806 28,91111 8,22 1,1
Soma (Manisa) 21:04:13 06-07-2025 39,3225 27,735 11,46 1,3
TABANLAR-SOMA (MANISA) 21:04:13 06-07-2025 39,3435 27,7067 7,7 1,6
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.65 km] Payas (Hatay) 21:01:39 06-07-2025 36,74583 36,16806 11,63 2
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 21:01:38 06-07-2025 36,7362 36,0717 3,6 2
Kiğı (Bingöl) 20:47:47 06-07-2025 39,20861 40,26722 7,01 1,4
EGE DENIZI 20:44:45 06-07-2025 35,7082 25,8388 25 2,2
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