Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Temmuz 2026
07.07.2026 00:00
NTV
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07 Temmuz 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Pamukkale (Denizli)
|06 Temmuz 2026 23:28
|38.0536
|29.0364
|8.23
|0.90
|Ege Denizi - [49.93 km] Gökçeada (Çanakkale)
|06 Temmuz 2026 23:13
|40.1722
|25.1253
|14.93
|3.70
|Yeşilyurt (Malatya)
|06 Temmuz 2026 23:10
|38.2517
|38.1228
|6.89
|1.80
|Dalaman (Muğla)
|06 Temmuz 2026 22:58
|36.9694
|28.9903
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Temmuz 2026 22:52
|39.2411
|28.1569
|7.00
|0.70
|Sincik (Adıyaman)
|06 Temmuz 2026 22:30
|38.1075
|38.4883
|4.98
|1.40
|Dalaman (Muğla)
|06 Temmuz 2026 22:29
|36.9544
|28.9883
|7.00
|1.60
|Köprüköy (Erzurum)
|06 Temmuz 2026 22:27
|39.9561
|41.8364
|8.14
|1.30
|Döşemealtı (Antalya)
|06 Temmuz 2026 22:05
|37.1750
|30.6389
|81.96
|1.90
|Ula (Muğla)
|06 Temmuz 2026 21:53
|37.0919
|28.4786
|6.98
|1.40
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.42 km] Menderes (İzmir)
|06 Temmuz 2026 21:09
|37.9972
|27.1133
|8.49
|1.90
|Marmara Denizi - [21.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|06 Temmuz 2026 20:37
|40.8333
|27.7508
|9.62
|0.90
|Yeşilyurt (Malatya)
|06 Temmuz 2026 20:22
|38.2483
|38.1267
|6.92
|1.60
|Yahyalı (Kayseri)
|06 Temmuz 2026 20:21
|37.6947
|35.3872
|6.96
|1.70
|Ege Denizi - [19.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06 Temmuz 2026 19:56
|39.4094
|25.8594
|7.46
|1.70
|Dicle (Diyarbakır)
|06 Temmuz 2026 18:57
|38.4342
|40.2183
|6.92
|1.80
|Ula (Muğla)
|06 Temmuz 2026 18:51
|37.0253
|28.4942
|7.02
|2.00
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [67.26 km] Başkale (Van)
|06 Temmuz 2026 18:07
|38.4397
|45.1950
|11.13
|2.00
|Yığılca (Düzce)
|06 Temmuz 2026 16:27
|40.8419
|31.5172
|7.06
|1.00
|Pamukkale (Denizli)
|06 Temmuz 2026 15:15
|37.8836
|29.1428
|7.00
|1.20
|Tuşba (Van)
|06 Temmuz 2026 15:15
|38.5942
|43.4606
|7.07
|1.60
|Çelikhan (Adıyaman)
|06 Temmuz 2026 15:00
|38.0933
|38.3597
|7.19
|1.40
|Akdeniz - [107.48 km] Datça (Muğla)
|06 Temmuz 2026 14:22
|35.7300
|27.5586
|13.58
|2.20
|Akçadağ (Malatya)
|06 Temmuz 2026 14:13
|38.2758
|37.7872
|7.79
|1.80
|Simav (Kütahya)
|06 Temmuz 2026 13:54
|39.3267
|28.9281
|6.79
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Temmuz 2026 13:23
|39.2050
|28.1525
|6.27
|1.30
|Ege Denizi - [143.02 km] Datça (Muğla)
|06 Temmuz 2026 13:02
|35.5683
|26.6742
|6.59
|2.40
|Ege Denizi - [135.78 km] Datça (Muğla)
|06 Temmuz 2026 12:51
|35.5208
|27.0203
|9.64
|2.10
|Akdeniz
|06 Temmuz 2026 12:17
|34.6747
|25.0267
|15.00
|2.60
|Hekimhan (Malatya)
|06 Temmuz 2026 11:50
|38.9261
|37.8706
|11.06
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Temmuz 2026 11:30
|39.1244
|28.2803
|6.68
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Temmuz 2026 11:30
|39.1869
|28.2606
|7.00
|1.50
|Battalgazi (Malatya)
|06 Temmuz 2026 11:25
|38.3667
|38.3703
|11.38
|1.30
|Honaz (Denizli)
|06 Temmuz 2026 11:17
|37.7775
|29.1781
|6.82
|1.20
|Tuz Gölü - [06.56 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|06 Temmuz 2026 11:17
|39.1128
|33.3311
|6.98
|1.10
|Yahyalı (Kayseri)
|06 Temmuz 2026 11:11
|37.7250
|35.3856
|0.28
|2.20
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|EGE DENIZI
|06 Temmuz 2026 22:56
|39.4303
|25.8035
|12.40
|1.80
|KELEKCI-DICLE (DIYARBAKIR)
|06 Temmuz 2026 21:57
|38.4500
|40.1877
|6.10
|2.10
|SARAYYANI-ULA (MUGLA)
|06 Temmuz 2026 21:51
|37.0340
|28.4743
|14.00
|2.30
|IRAN
|06 Temmuz 2026 21:07
|38.4095
|44.9732
|3.20
|2.30
|KIRKTEPE-HENDEK (SAKARYA)
|06 Temmuz 2026 18:53
|40.7615
|30.8423
|12.70
|1.60
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|06 Temmuz 2026 17:13
|38.2708
|37.7610
|17.80
|2.20
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|06 Temmuz 2026 16:54
|39.1842
|29.0162
|13.50
|1.30
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Temmuz 2026 16:23
|39.1920
|28.1425
|12.90
|1.60
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06 Temmuz 2026 14:30
|39.2067
|28.1815
|10.70
|1.80
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|06 Temmuz 2026 14:17
|39.0712
|33.3097
|16.20
|1.50
|KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
|06 Temmuz 2026 14:11
|37.7073
|35.3792
|3.50
|2.50
|KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06 Temmuz 2026 13:12
|37.9580
|36.2120
|5.00
|3.60
|ZAHMAN-(USAK)
|06 Temmuz 2026 12:10
|38.8285
|29.1558
|5.30
|1.50
|MALAZ-GORDES (MANISA)
|06 Temmuz 2026 11:47
|39.0580
|28.3078
|13.70
|1.70