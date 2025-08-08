Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Ağustos 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Ağustos 2025
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Menemen (İzmir) 23:48:28 07-08-2025 38,56306 27,02611 6,88 1,5
Salda Gölü - [02.46 km] Yeşilova (Burdur) 23:16:29 07-08-2025 37,51306 29,71389 6,95 1,7
Bala (Ankara) 23:05:46 07-08-2025 39,67583 33,09333 7 0,9
Merkez (Bolu) 22:31:40 07-08-2025 40,83333 31,78583 6,99 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:33:51 07-08-2025 39,1995 28,9973 16,1 1,5
Simav (Kütahya) 21:33:50 07-08-2025 39,23556 28,96361 7,27 1,5
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:57:43 07-08-2025 38,1188 37,7775 8,6 1,8
Doğanşehir (Malatya) 20:57:43 07-08-2025 38,11278 37,7975 13,23 1,6
Akdeniz - [37.03 km] Kaş (Antalya) 20:40:28 07-08-2025 36,06611 28,99944 7 1,5
Gölbaşı (Adıyaman) 20:32:33 07-08-2025 37,75806 37,54083 7,21 1,5
YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) 20:32:33 07-08-2025 37,7357 37,4998 7,5 1,6
Sarıoğlan (Kayseri) 20:25:33 07-08-2025 39,10556 36,01639 6,97 1,2
Pamukkale (Denizli) 20:23:56 07-08-2025 38,02556 29,10833 9,14 1,1
Bahçe (Osmaniye) 20:18:19 07-08-2025 37,15639 36,56556 6,08 1,3
Simav (Kütahya) 20:17:09 07-08-2025 39,23417 29,00611 9,3 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:17:09 07-08-2025 39,2382 29,0367 5,1 1,3
Burhaniye (Balıkesir) 19:02:29 07-08-2025 39,52861 27,03083 5,34 2,1
DUTLUCA-BURHANIYE (BALIKESIR) 19:02:28 07-08-2025 39,4987 27,0603 7,6 2,2
Simav (Kütahya) 19:00:21 07-08-2025 39,24333 29,00361 7,36 1,6
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 19:00:20 07-08-2025 39,2645 28,8707 9,9 1,8
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:19:56 07-08-2025 38,2875 37,3138 5,6 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:19:54 07-08-2025 38,33722 37,37833 6,99 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:55 07-08-2025 39,50972 28,16056 10,2 1,4
Gemerek (Sivas) 18:09:15 07-08-2025 39,13222 36,07444 18,58 2
BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) 18:09:15 07-08-2025 39,1202 36,0928 4,9 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:05:32 07-08-2025 39,50417 28,14028 11,92 1,4
Simav (Kütahya) 17:57:32 07-08-2025 39,24111 28,96806 11,24 1
AKSINIK-PAZARLAR (KUTAHYA) 17:57:32 07-08-2025 38,9688 29,1182 1,7 1,2
İnönü (Eskişehir) 17:45:21 07-08-2025 39,75111 30,19778 7,04 1,2
Acıgöl - [07.84 km] Çardak (Denizli) 17:40:11 07-08-2025 37,8425 29,80556 7 2,5
SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 17:40:10 07-08-2025 37,8468 29,8123 3,2 2,4
Simav (Kütahya) 17:39:05 07-08-2025 39,25222 28,98722 9,3 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:39:04 07-08-2025 39,258 29,0063 4,9 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.76 km] Menderes (İzmir) 16:58:32 07-08-2025 37,85194 26,97056 8,17 1,4
Doğanşehir (Malatya) 16:40:52 07-08-2025 38,1375 37,90389 10,09 2,1
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:40:51 07-08-2025 38,1417 37,87 16,3 2,1
Akseki (Antalya) 16:21:07 07-08-2025 37,33778 31,65694 7 1,5
BADEMLI-AKSEKI (ANTALYA) 16:21:07 07-08-2025 37,326 31,6875 7,5 1,7
Emet (Kütahya) 13:06:44 07-08-2025 39,39389 29,23056 7 1,6
UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) 13:06:44 07-08-2025 39,2955 29,3482 0 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:27:27 07-08-2025 38,24111 38,05694 7 1,3
Darende (Malatya) 12:13:52 07-08-2025 38,43889 37,49278 6,97 2,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 12:13:50 07-08-2025 38,4315 37,4893 4,1 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:04:56 07-08-2025 38,28972 38,10278 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:03:04 07-08-2025 39,47694 28,2925 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:02:02 07-08-2025 38,2025 38,05278 7 1,2
DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:43:22 07-08-2025 39,5658 29,5977 0 1,5
Selçuk (İzmir) 11:10:22 07-08-2025 37,94583 27,27556 7 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:10:19 07-08-2025 37,8083 27,061 4,3 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.45 km] Kuşadası (Aydın) 11:06:49 07-08-2025 37,79056 27,10361 7 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:06:49 07-08-2025 37,7825 27,091 4,2 2
Bergama (İzmir) 10:49:13 07-08-2025 38,97222 27,11667 7 1,8
KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) 10:49:12 07-08-2025 38,9578 27,1372 7,6 1,8
Marmara Denizi - [24.76 km] Silivri (İstanbul) 10:07:25 07-08-2025 40,84083 28,30111 8,25 2,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 10:07:24 07-08-2025 40,8172 28,2775 11,2 2,4
SURIYE 10:05:44 07-08-2025 35,8888 40,5165 3,8 3,1
Deyrizor (Suriye) - [111.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 10:05:41 07-08-2025 35,83722 40,09333 8,4 2,9
EGE DENIZI 08:56:06 07-08-2025 36,6883 25,7392 4,2 1,9
Ege Denizi 08:51:00 07-08-2025 36,75528 25,78722 7 3,8
EGE DENIZI 08:50:59 07-08-2025 36,69 25,7002 13,5 3,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.57 km] Menteşe (Muğla) 07:38:38 07-08-2025 37,02889 28,24278 7 1,6
Kalecik (Ankara) 07:06:19 07-08-2025 40,12278 33,36083 6,91 1,6
ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) 07:06:17 07-08-2025 40,1485 33,3098 17,7 1,7
Sincik (Adıyaman) 06:20:24 07-08-2025 38,08917 38,48778 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:53:06 07-08-2025 39,21389 28,18333 7 1,1
Masyaf, Hama (Suriye) - [84.13 km] Yayladağı (Hatay) 05:26:56 07-08-2025 35,12944 36,40861 6,39 1,9
Marmaris (Muğla) 04:32:51 07-08-2025 36,975 28,27583 7 1,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 04:32:50 07-08-2025 36,9515 28,2933 12,9 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 04:21:18 07-08-2025 38,25694 38,17167 6,98 1,4
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 04:21:18 07-08-2025 38,2592 38,1948 13,8 1,4
Yeşilova (Burdur) 04:10:06 07-08-2025 37,47333 29,73722 7,08 1,6
NIYAZLAR-YESILOVA (BURDUR) 04:10:06 07-08-2025 37,4823 29,6945 13,5 1,8
Merkez (Çorum) 03:17:56 07-08-2025 40,60889 34,73417 6,7 1,3
ISMAILKOY-(CORUM) 03:17:56 07-08-2025 40,6192 34,8208 15,2 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:49:01 07-08-2025 37,78639 36,54417 7,01 2,2
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 02:49:01 07-08-2025 37,7802 36,5432 3,4 2,2
Refahiye (Erzincan) 02:32:49 07-08-2025 39,93472 38,81778 7 0,8
Yazıhan (Malatya) 02:32:02 07-08-2025 38,54306 37,98861 7 1,2
BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) 02:32:02 07-08-2025 38,593 38,077 27,3 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 02:10:26 07-08-2025 38,08417 38,45361 4,39 2
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:10:26 07-08-2025 38,0973 38,4035 1,5 1,9
Simav (Kütahya) 02:09:42 07-08-2025 39,23278 29,00694 6,9 0,7
Akdeniz 01:24:06 07-08-2025 35,63806 35,29361 13,16 2,4
AKDENIZ 01:24:06 07-08-2025 35,7247 35,1943 7,2 2,4
AKDENIZ 01:14:31 07-08-2025 36,1975 28,8988 10,8 1,5
Akdeniz - [38.69 km] Seydikemer (Muğla) 01:14:30 07-08-2025 36,18389 28,86833 9,22 1,5
Akhisar (Manisa) 00:57:24 07-08-2025 39,01667 28,07083 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 00:46:16 07-08-2025 38,19694 37,85972 10,29 1,6
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:46:15 07-08-2025 38,1938 37,8348 7,7 1,5
Pütürge (Malatya) 00:37:53 07-08-2025 38,27806 38,74278 13,49 0,7
GULUMUSAGI-(MALATYA) 00:32:11 07-08-2025 38,2023 38,485 19,5 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 00:32:10 07-08-2025 38,20861 38,14056 6,92 1,3
