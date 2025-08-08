Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Ağustos 2025
08 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Menemen (İzmir)
|23:48:28 07-08-2025
|38,56306
|27,02611
|6,88
|1,5
|Salda Gölü - [02.46 km] Yeşilova (Burdur)
|23:16:29 07-08-2025
|37,51306
|29,71389
|6,95
|1,7
|Bala (Ankara)
|23:05:46 07-08-2025
|39,67583
|33,09333
|7
|0,9
|Merkez (Bolu)
|22:31:40 07-08-2025
|40,83333
|31,78583
|6,99
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:33:51 07-08-2025
|39,1995
|28,9973
|16,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:33:50 07-08-2025
|39,23556
|28,96361
|7,27
|1,5
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:57:43 07-08-2025
|38,1188
|37,7775
|8,6
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|20:57:43 07-08-2025
|38,11278
|37,7975
|13,23
|1,6
|Akdeniz - [37.03 km] Kaş (Antalya)
|20:40:28 07-08-2025
|36,06611
|28,99944
|7
|1,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|20:32:33 07-08-2025
|37,75806
|37,54083
|7,21
|1,5
|YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|20:32:33 07-08-2025
|37,7357
|37,4998
|7,5
|1,6
|Sarıoğlan (Kayseri)
|20:25:33 07-08-2025
|39,10556
|36,01639
|6,97
|1,2
|Pamukkale (Denizli)
|20:23:56 07-08-2025
|38,02556
|29,10833
|9,14
|1,1
|Bahçe (Osmaniye)
|20:18:19 07-08-2025
|37,15639
|36,56556
|6,08
|1,3
|Simav (Kütahya)
|20:17:09 07-08-2025
|39,23417
|29,00611
|9,3
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:17:09 07-08-2025
|39,2382
|29,0367
|5,1
|1,3
|Burhaniye (Balıkesir)
|19:02:29 07-08-2025
|39,52861
|27,03083
|5,34
|2,1
|DUTLUCA-BURHANIYE (BALIKESIR)
|19:02:28 07-08-2025
|39,4987
|27,0603
|7,6
|2,2
|Simav (Kütahya)
|19:00:21 07-08-2025
|39,24333
|29,00361
|7,36
|1,6
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|19:00:20 07-08-2025
|39,2645
|28,8707
|9,9
|1,8
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:19:56 07-08-2025
|38,2875
|37,3138
|5,6
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:19:54 07-08-2025
|38,33722
|37,37833
|6,99
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:11:55 07-08-2025
|39,50972
|28,16056
|10,2
|1,4
|Gemerek (Sivas)
|18:09:15 07-08-2025
|39,13222
|36,07444
|18,58
|2
|BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)
|18:09:15 07-08-2025
|39,1202
|36,0928
|4,9
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:05:32 07-08-2025
|39,50417
|28,14028
|11,92
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:57:32 07-08-2025
|39,24111
|28,96806
|11,24
|1
|AKSINIK-PAZARLAR (KUTAHYA)
|17:57:32 07-08-2025
|38,9688
|29,1182
|1,7
|1,2
|İnönü (Eskişehir)
|17:45:21 07-08-2025
|39,75111
|30,19778
|7,04
|1,2
|Acıgöl - [07.84 km] Çardak (Denizli)
|17:40:11 07-08-2025
|37,8425
|29,80556
|7
|2,5
|SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
|17:40:10 07-08-2025
|37,8468
|29,8123
|3,2
|2,4
|Simav (Kütahya)
|17:39:05 07-08-2025
|39,25222
|28,98722
|9,3
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|17:39:04 07-08-2025
|39,258
|29,0063
|4,9
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.76 km] Menderes (İzmir)
|16:58:32 07-08-2025
|37,85194
|26,97056
|8,17
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|16:40:52 07-08-2025
|38,1375
|37,90389
|10,09
|2,1
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|16:40:51 07-08-2025
|38,1417
|37,87
|16,3
|2,1
|Akseki (Antalya)
|16:21:07 07-08-2025
|37,33778
|31,65694
|7
|1,5
|BADEMLI-AKSEKI (ANTALYA)
|16:21:07 07-08-2025
|37,326
|31,6875
|7,5
|1,7
|Emet (Kütahya)
|13:06:44 07-08-2025
|39,39389
|29,23056
|7
|1,6
|UZUNCAM-EMET (KUTAHYA)
|13:06:44 07-08-2025
|39,2955
|29,3482
|0
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:27:27 07-08-2025
|38,24111
|38,05694
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|12:13:52 07-08-2025
|38,43889
|37,49278
|6,97
|2,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|12:13:50 07-08-2025
|38,4315
|37,4893
|4,1
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:04:56 07-08-2025
|38,28972
|38,10278
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:03:04 07-08-2025
|39,47694
|28,2925
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:02:02 07-08-2025
|38,2025
|38,05278
|7
|1,2
|DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|11:43:22 07-08-2025
|39,5658
|29,5977
|0
|1,5
|Selçuk (İzmir)
|11:10:22 07-08-2025
|37,94583
|27,27556
|7
|1,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:10:19 07-08-2025
|37,8083
|27,061
|4,3
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.45 km] Kuşadası (Aydın)
|11:06:49 07-08-2025
|37,79056
|27,10361
|7
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:06:49 07-08-2025
|37,7825
|27,091
|4,2
|2
|Bergama (İzmir)
|10:49:13 07-08-2025
|38,97222
|27,11667
|7
|1,8
|KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR)
|10:49:12 07-08-2025
|38,9578
|27,1372
|7,6
|1,8
|Marmara Denizi - [24.76 km] Silivri (İstanbul)
|10:07:25 07-08-2025
|40,84083
|28,30111
|8,25
|2,3
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|10:07:24 07-08-2025
|40,8172
|28,2775
|11,2
|2,4
|SURIYE
|10:05:44 07-08-2025
|35,8888
|40,5165
|3,8
|3,1
|Deyrizor (Suriye) - [111.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|10:05:41 07-08-2025
|35,83722
|40,09333
|8,4
|2,9
|EGE DENIZI
|08:56:06 07-08-2025
|36,6883
|25,7392
|4,2
|1,9
|Ege Denizi
|08:51:00 07-08-2025
|36,75528
|25,78722
|7
|3,8
|EGE DENIZI
|08:50:59 07-08-2025
|36,69
|25,7002
|13,5
|3,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.57 km] Menteşe (Muğla)
|07:38:38 07-08-2025
|37,02889
|28,24278
|7
|1,6
|Kalecik (Ankara)
|07:06:19 07-08-2025
|40,12278
|33,36083
|6,91
|1,6
|ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)
|07:06:17 07-08-2025
|40,1485
|33,3098
|17,7
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|06:20:24 07-08-2025
|38,08917
|38,48778
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:53:06 07-08-2025
|39,21389
|28,18333
|7
|1,1
|Masyaf, Hama (Suriye) - [84.13 km] Yayladağı (Hatay)
|05:26:56 07-08-2025
|35,12944
|36,40861
|6,39
|1,9
|Marmaris (Muğla)
|04:32:51 07-08-2025
|36,975
|28,27583
|7
|1,4
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|04:32:50 07-08-2025
|36,9515
|28,2933
|12,9
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:21:18 07-08-2025
|38,25694
|38,17167
|6,98
|1,4
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|04:21:18 07-08-2025
|38,2592
|38,1948
|13,8
|1,4
|Yeşilova (Burdur)
|04:10:06 07-08-2025
|37,47333
|29,73722
|7,08
|1,6
|NIYAZLAR-YESILOVA (BURDUR)
|04:10:06 07-08-2025
|37,4823
|29,6945
|13,5
|1,8
|Merkez (Çorum)
|03:17:56 07-08-2025
|40,60889
|34,73417
|6,7
|1,3
|ISMAILKOY-(CORUM)
|03:17:56 07-08-2025
|40,6192
|34,8208
|15,2
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:49:01 07-08-2025
|37,78639
|36,54417
|7,01
|2,2
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|02:49:01 07-08-2025
|37,7802
|36,5432
|3,4
|2,2
|Refahiye (Erzincan)
|02:32:49 07-08-2025
|39,93472
|38,81778
|7
|0,8
|Yazıhan (Malatya)
|02:32:02 07-08-2025
|38,54306
|37,98861
|7
|1,2
|BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)
|02:32:02 07-08-2025
|38,593
|38,077
|27,3
|0,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:10:26 07-08-2025
|38,08417
|38,45361
|4,39
|2
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:10:26 07-08-2025
|38,0973
|38,4035
|1,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|02:09:42 07-08-2025
|39,23278
|29,00694
|6,9
|0,7
|Akdeniz
|01:24:06 07-08-2025
|35,63806
|35,29361
|13,16
|2,4
|AKDENIZ
|01:24:06 07-08-2025
|35,7247
|35,1943
|7,2
|2,4
|AKDENIZ
|01:14:31 07-08-2025
|36,1975
|28,8988
|10,8
|1,5
|Akdeniz - [38.69 km] Seydikemer (Muğla)
|01:14:30 07-08-2025
|36,18389
|28,86833
|9,22
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|00:57:24 07-08-2025
|39,01667
|28,07083
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|00:46:16 07-08-2025
|38,19694
|37,85972
|10,29
|1,6
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:46:15 07-08-2025
|38,1938
|37,8348
|7,7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|00:37:53 07-08-2025
|38,27806
|38,74278
|13,49
|0,7
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|00:32:11 07-08-2025
|38,2023
|38,485
|19,5
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:32:10 07-08-2025
|38,20861
|38,14056
|6,92
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Menemen (İzmir)
|23:48:28 07-08-2025
|38,56306
|27,02611
|6,88
|1,5
|Salda Gölü - [02.46 km] Yeşilova (Burdur)
|23:16:29 07-08-2025
|37,51306
|29,71389
|6,95
|1,7
|Bala (Ankara)
|23:05:46 07-08-2025
|39,67583
|33,09333
|7
|0,9
|Merkez (Bolu)
|22:31:40 07-08-2025
|40,83333
|31,78583
|6,99
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:33:51 07-08-2025
|39,1995
|28,9973
|16,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:33:50 07-08-2025
|39,23556
|28,96361
|7,27
|1,5
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:57:43 07-08-2025
|38,1188
|37,7775
|8,6
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|20:57:43 07-08-2025
|38,11278
|37,7975
|13,23
|1,6
|Akdeniz - [37.03 km] Kaş (Antalya)
|20:40:28 07-08-2025
|36,06611
|28,99944
|7
|1,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|20:32:33 07-08-2025
|37,75806
|37,54083
|7,21
|1,5
|YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|20:32:33 07-08-2025
|37,7357
|37,4998
|7,5
|1,6
|Sarıoğlan (Kayseri)
|20:25:33 07-08-2025
|39,10556
|36,01639
|6,97
|1,2
|Pamukkale (Denizli)
|20:23:56 07-08-2025
|38,02556
|29,10833
|9,14
|1,1
|Bahçe (Osmaniye)
|20:18:19 07-08-2025
|37,15639
|36,56556
|6,08
|1,3
|Simav (Kütahya)
|20:17:09 07-08-2025
|39,23417
|29,00611
|9,3
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:17:09 07-08-2025
|39,2382
|29,0367
|5,1
|1,3
|Burhaniye (Balıkesir)
|19:02:29 07-08-2025
|39,52861
|27,03083
|5,34
|2,1
|DUTLUCA-BURHANIYE (BALIKESIR)
|19:02:28 07-08-2025
|39,4987
|27,0603
|7,6
|2,2
|Simav (Kütahya)
|19:00:21 07-08-2025
|39,24333
|29,00361
|7,36
|1,6
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|19:00:20 07-08-2025
|39,2645
|28,8707
|9,9
|1,8
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:19:56 07-08-2025
|38,2875
|37,3138
|5,6
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:19:54 07-08-2025
|38,33722
|37,37833
|6,99
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:11:55 07-08-2025
|39,50972
|28,16056
|10,2
|1,4
|Gemerek (Sivas)
|18:09:15 07-08-2025
|39,13222
|36,07444
|18,58
|2
|BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)
|18:09:15 07-08-2025
|39,1202
|36,0928
|4,9
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:05:32 07-08-2025
|39,50417
|28,14028
|11,92
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:57:32 07-08-2025
|39,24111
|28,96806
|11,24
|1
|AKSINIK-PAZARLAR (KUTAHYA)
|17:57:32 07-08-2025
|38,9688
|29,1182
|1,7
|1,2
|İnönü (Eskişehir)
|17:45:21 07-08-2025
|39,75111
|30,19778
|7,04
|1,2
|Acıgöl - [07.84 km] Çardak (Denizli)
|17:40:11 07-08-2025
|37,8425
|29,80556
|7
|2,5
|SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
|17:40:10 07-08-2025
|37,8468
|29,8123
|3,2
|2,4
|Simav (Kütahya)
|17:39:05 07-08-2025
|39,25222
|28,98722
|9,3
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|17:39:04 07-08-2025
|39,258
|29,0063
|4,9
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.76 km] Menderes (İzmir)
|16:58:32 07-08-2025
|37,85194
|26,97056
|8,17
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|16:40:52 07-08-2025
|38,1375
|37,90389
|10,09
|2,1
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|16:40:51 07-08-2025
|38,1417
|37,87
|16,3
|2,1
|Akseki (Antalya)
|16:21:07 07-08-2025
|37,33778
|31,65694
|7
|1,5
|BADEMLI-AKSEKI (ANTALYA)
|16:21:07 07-08-2025
|37,326
|31,6875
|7,5
|1,7
|Emet (Kütahya)
|13:06:44 07-08-2025
|39,39389
|29,23056
|7
|1,6
|UZUNCAM-EMET (KUTAHYA)
|13:06:44 07-08-2025
|39,2955
|29,3482
|0
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:27:27 07-08-2025
|38,24111
|38,05694
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|12:13:52 07-08-2025
|38,43889
|37,49278
|6,97
|2,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|12:13:50 07-08-2025
|38,4315
|37,4893
|4,1
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:04:56 07-08-2025
|38,28972
|38,10278
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:03:04 07-08-2025
|39,47694
|28,2925
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:02:02 07-08-2025
|38,2025
|38,05278
|7
|1,2
|DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|11:43:22 07-08-2025
|39,5658
|29,5977
|0
|1,5
|Selçuk (İzmir)
|11:10:22 07-08-2025
|37,94583
|27,27556
|7
|1,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:10:19 07-08-2025
|37,8083
|27,061
|4,3
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.45 km] Kuşadası (Aydın)
|11:06:49 07-08-2025
|37,79056
|27,10361
|7
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:06:49 07-08-2025
|37,7825
|27,091
|4,2
|2
|Bergama (İzmir)
|10:49:13 07-08-2025
|38,97222
|27,11667
|7
|1,8
|KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR)
|10:49:12 07-08-2025
|38,9578
|27,1372
|7,6
|1,8
|Marmara Denizi - [24.76 km] Silivri (İstanbul)
|10:07:25 07-08-2025
|40,84083
|28,30111
|8,25
|2,3
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|10:07:24 07-08-2025
|40,8172
|28,2775
|11,2
|2,4
|SURIYE
|10:05:44 07-08-2025
|35,8888
|40,5165
|3,8
|3,1
|Deyrizor (Suriye) - [111.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|10:05:41 07-08-2025
|35,83722
|40,09333
|8,4
|2,9
|EGE DENIZI
|08:56:06 07-08-2025
|36,6883
|25,7392
|4,2
|1,9
|Ege Denizi
|08:51:00 07-08-2025
|36,75528
|25,78722
|7
|3,8
|EGE DENIZI
|08:50:59 07-08-2025
|36,69
|25,7002
|13,5
|3,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.57 km] Menteşe (Muğla)
|07:38:38 07-08-2025
|37,02889
|28,24278
|7
|1,6
|Kalecik (Ankara)
|07:06:19 07-08-2025
|40,12278
|33,36083
|6,91
|1,6
|ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)
|07:06:17 07-08-2025
|40,1485
|33,3098
|17,7
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|06:20:24 07-08-2025
|38,08917
|38,48778
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:53:06 07-08-2025
|39,21389
|28,18333
|7
|1,1
|Masyaf, Hama (Suriye) - [84.13 km] Yayladağı (Hatay)
|05:26:56 07-08-2025
|35,12944
|36,40861
|6,39
|1,9
|Marmaris (Muğla)
|04:32:51 07-08-2025
|36,975
|28,27583
|7
|1,4
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|04:32:50 07-08-2025
|36,9515
|28,2933
|12,9
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:21:18 07-08-2025
|38,25694
|38,17167
|6,98
|1,4
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|04:21:18 07-08-2025
|38,2592
|38,1948
|13,8
|1,4
|Yeşilova (Burdur)
|04:10:06 07-08-2025
|37,47333
|29,73722
|7,08
|1,6
|NIYAZLAR-YESILOVA (BURDUR)
|04:10:06 07-08-2025
|37,4823
|29,6945
|13,5
|1,8
|Merkez (Çorum)
|03:17:56 07-08-2025
|40,60889
|34,73417
|6,7
|1,3
|ISMAILKOY-(CORUM)
|03:17:56 07-08-2025
|40,6192
|34,8208
|15,2
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:49:01 07-08-2025
|37,78639
|36,54417
|7,01
|2,2
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|02:49:01 07-08-2025
|37,7802
|36,5432
|3,4
|2,2
|Refahiye (Erzincan)
|02:32:49 07-08-2025
|39,93472
|38,81778
|7
|0,8
|Yazıhan (Malatya)
|02:32:02 07-08-2025
|38,54306
|37,98861
|7
|1,2
|BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)
|02:32:02 07-08-2025
|38,593
|38,077
|27,3
|0,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:10:26 07-08-2025
|38,08417
|38,45361
|4,39
|2
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:10:26 07-08-2025
|38,0973
|38,4035
|1,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|02:09:42 07-08-2025
|39,23278
|29,00694
|6,9
|0,7
|Akdeniz
|01:24:06 07-08-2025
|35,63806
|35,29361
|13,16
|2,4
|AKDENIZ
|01:24:06 07-08-2025
|35,7247
|35,1943
|7,2
|2,4
|AKDENIZ
|01:14:31 07-08-2025
|36,1975
|28,8988
|10,8
|1,5
|Akdeniz - [38.69 km] Seydikemer (Muğla)
|01:14:30 07-08-2025
|36,18389
|28,86833
|9,22
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|00:57:24 07-08-2025
|39,01667
|28,07083
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|00:46:16 07-08-2025
|38,19694
|37,85972
|10,29
|1,6
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:46:15 07-08-2025
|38,1938
|37,8348
|7,7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|00:37:53 07-08-2025
|38,27806
|38,74278
|13,49
|0,7
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|00:32:11 07-08-2025
|38,2023
|38,485
|19,5
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:32:10 07-08-2025
|38,20861
|38,14056
|6,92
|1,3
