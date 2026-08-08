Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Ağustos 2026
08.08.2026 00:00
Son Güncelleme: 08.08.2026 16:00
NTV
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08 Ağustos 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Ağustos 2026 15:25
|39.1523
|28.2305
|9.30
|1.20
|Pursaklar (Ankara)
|08 Ağustos 2026 14:14
|40.1427
|32.8963
|6.95
|2.00
|Pütürge (Malatya)
|08 Ağustos 2026 14:10
|38.2738
|38.7610
|8.09
|1.80
|Simav (Kütahya)
|08 Ağustos 2026 14:04
|39.2442
|28.9422
|14.69
|1.60
|Andırın (Kahramanmaraş)
|08 Ağustos 2026 13:49
|37.4298
|36.4298
|7.00
|1.00
|Ege Denizi - [15.89 km] Söke (Aydın)
|08 Ağustos 2026 13:35
|37.6348
|26.9997
|7.89
|1.80
|Ege Denizi - [17.89 km] Söke (Aydın)
|08 Ağustos 2026 13:31
|37.6667
|26.9848
|9.55
|2.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Ağustos 2026 13:20
|39.1738
|28.2383
|13.80
|1.30
|Balya (Balıkesir)
|08 Ağustos 2026 13:16
|39.8002
|27.5957
|6.85
|1.10
|Merkez (Bingöl)
|08 Ağustos 2026 13:08
|39.0933
|40.4608
|11.12
|1.50
|Merkez (Kırklareli)
|08 Ağustos 2026 12:56
|41.9203
|27.2738
|7.00
|1.00
|Soma (Manisa)
|08 Ağustos 2026 12:40
|39.2462
|27.7112
|14.06
|1.50
|Akçadağ (Malatya)
|08 Ağustos 2026 12:04
|38.2520
|37.7520
|7.61
|1.70
|Alaşehir (Manisa)
|08 Ağustos 2026 11:47
|38.4592
|28.4617
|7.00
|0.90
|Sarıkamış (Kars)
|08 Ağustos 2026 11:31
|40.0138
|42.5453
|7.00
|1.50
|Horasan (Erzurum)
|08 Ağustos 2026 11:24
|40.0127
|42.2288
|16.55
|1.80
|Orhangazi (Bursa)
|08 Ağustos 2026 10:20
|40.4635
|29.2757
|5.22
|1.20
|Ege Denizi - [44.44 km] Karaburun (İzmir)
|08 Ağustos 2026 09:53
|38.8525
|25.9593
|5.79
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Ağustos 2026 09:48
|39.1645
|28.2308
|10.88
|3.10
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.63 km] Söke (Aydın)
|08 Ağustos 2026 09:48
|37.6930
|27.0277
|7.07
|1.70
|Merkez (Kırklareli)
|08 Ağustos 2026 09:41
|41.9090
|27.3738
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Ağustos 2026 09:39
|39.1613
|28.2397
|10.76
|1.20
|Kiğı (Bingöl)
|08 Ağustos 2026 09:31
|39.1803
|40.3418
|11.21
|1.60
|Adaklı (Bingöl)
|08 Ağustos 2026 09:25
|39.1870
|40.3623
|13.60
|1.90
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|BAYAT-SOMA (MANISA)
|08 Ağustos 2026 15:40
|39.1995
|27.7032
|0.00
|1.60
|SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
|08 Ağustos 2026 15:38
|38.0868
|32.6102
|0.00
|0.80
|IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN)
|08 Ağustos 2026 15:12
|36.2805
|33.7555
|0.00
|1.30
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|08 Ağustos 2026 15:04
|38.2385
|37.7335
|17.10
|1.90
|SOGANLI-ALASEHIR (MANISA)
|08 Ağustos 2026 14:47
|38.5143
|28.4688
|4.80
|1.20
|BALIKLI-SARIKAMIS (KARS)
|08 Ağustos 2026 14:31
|40.0245
|42.5738
|2.10
|1.60
|BALIKLI-SARIKAMIS (KARS)
|08 Ağustos 2026 14:24
|40.0155
|42.5450
|13.60
|1.80
|FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA)
|08 Ağustos 2026 13:20
|40.4898
|29.2733
|0.00
|1.30
|BEYRELI-HADIM (KONYA)
|08 Ağustos 2026 12:57
|36.8808
|32.3703
|16.60
|1.40
|EGE DENIZI
|08 Ağustos 2026 12:53
|38.8828
|25.9918
|3.50
|1.80
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08 Ağustos 2026 12:48
|39.1750
|28.2252
|14.60
|3.20
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|08 Ağustos 2026 12:48
|37.6922
|27.0305
|5.50
|2.20
|IRMAKLI-MUT (MERSIN)
|08 Ağustos 2026 12:45
|36.5678
|33.4163
|28.40
|1.60
|YUNANISTAN
|08 Ağustos 2026 12:39
|39.3817
|23.5690
|5.60
|2.10
|MALAZ-GORDES (MANISA)
|08 Ağustos 2026 12:39
|39.0595
|28.3150
|4.30
|1.40
|ALAGOZ-KIGI (BINGOL)
|08 Ağustos 2026 12:31
|39.1775
|40.3165
|4.90
|1.90
|SUCATI-MUT (MERSIN)
|08 Ağustos 2026 12:27
|36.6048
|33.3642
|21.10
|1.50
|HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)
|08 Ağustos 2026 12:25
|39.1867
|40.3712
|7.70
|2.10
|EGE DENIZI
|08 Ağustos 2026 12:25
|36.6913
|25.6087
|2.90
|1.60
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|08 Ağustos 2026 11:47
|34.9012
|26.0858
|5.00
|2.20
|BERGAMA (IZMIR)
|08 Ağustos 2026 11:47
|39.1062
|27.1885
|14.10
|1.90
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|08 Ağustos 2026 11:37
|39.1313
|27.5247
|0.00
|1.30
|GOKHUYUK-SEYDISEHIR (KONYA)
|08 Ağustos 2026 11:00
|37.4002
|31.9622
|6.70
|2.00
|KIZILAGIL-(BOLU)
|08 Ağustos 2026 10:44
|40.7750
|31.5320
|6.70
|1.70
|PAMUKCU-(BALIKESIR)
|08 Ağustos 2026 10:39
|39.5398
|27.8658
|5.30
|1.30
|DIKILI (IZMIR)
|08 Ağustos 2026 09:53
|39.0730
|26.9070
|8.00
|1.80