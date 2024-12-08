Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 08 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Aralık 2024

08 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Beyşehir (Konya) 23:42:46 07-12-2024 37,555 31,58889 6,6 1,4
Merkez (Erzincan) 23:40:42 07-12-2024 39,67028 39,53583 13,34 1,5
Pütürge (Malatya) 23:39:47 07-12-2024 38,22389 38,63806 7 1,5
Pütürge (Malatya) 23:36:22 07-12-2024 38,17222 38,70444 6,99 1,4
Pütürge (Malatya) 23:22:04 07-12-2024 38,2075 38,70444 7 1
İliç (Erzincan) 23:06:39 07-12-2024 39,42389 38,66611 7,01 1,4
Doğanşehir (Malatya) 22:56:26 07-12-2024 38,04167 37,63417 6,98 1,2
Merkez (Adıyaman) 22:54:17 07-12-2024 37,87278 38,10778 6,89 1,1
Akdeniz - [133.44 km] Datça (Muğla) 22:02:27 07-12-2024 35,49194 27,47056 7,23 2,2
Doğanşehir (Malatya) 21:46:16 07-12-2024 38,08111 37,71 6,28 1,3
Vayots Dzor (Ermenistan) - [67.57 km] Aralık (Iğdır) 21:41:56 07-12-2024 39,9375 45,36778 7 2,2
Merkez (Erzincan) 21:34:08 07-12-2024 39,66833 39,52028 7 1,8
GULLUCE-(ERZINCAN) 21:34:07 07-12-2024 39,6847 39,5463 6,1 2,2
CIRTIMAN-ISKENDERUN (HATAY) 21:23:24 07-12-2024 36,5198 36,221 6,9 1,7
Kırıkhan (Hatay) 21:23:24 07-12-2024 36,50139 36,35222 7 1,8
Orhangazi (Bursa) 21:20:32 07-12-2024 40,53472 29,33583 6,15 1,4
ORHANGAZI (BURSA) 21:20:30 07-12-2024 40,5115 29,3062 12,5 1,6
Güney (Denizli) 21:03:05 07-12-2024 38,07333 29,05361 7 1
Feke (Adana) 20:48:44 07-12-2024 37,80139 36,06861 7,21 1,1
Gölyaka (Düzce) 20:41:26 07-12-2024 40,76972 30,98833 8,35 1
Doğanşehir (Malatya) 20:30:12 07-12-2024 38,21944 37,91083 7 1
Feke (Adana) 20:12:56 07-12-2024 37,81444 36,06722 7 1
Kale (Malatya) 20:11:59 07-12-2024 38,32417 38,78333 7,04 1
Ege Denizi - [52.54 km] Datça (Muğla) 19:58:17 07-12-2024 36,24306 27,71778 58,14 2,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) 19:58:16 07-12-2024 36,1233 27,6715 62,2 2,8
Mudanya (Bursa) 19:53:08 07-12-2024 40,35333 28,86944 6,31 1,3
Evros, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [26.17 km] Meriç (Edirne) 19:44:49 07-12-2024 41,14778 26,04417 9,52 1,7
Beypazarı (Ankara) 19:22:23 07-12-2024 40,23556 31,78556 6,92 1,4
Görele (Giresun) 19:18:45 07-12-2024 40,92139 39,0725 9,77 1,1
Ilgın (Konya) 19:12:30 07-12-2024 38,27056 31,755 6,88 1
Merkez (Bingöl) 19:05:17 07-12-2024 39,06889 40,45194 7,48 1,8
TEPEBASI-(BINGOL) 19:05:17 07-12-2024 39,0995 40,4573 5,4 2
Ilgın (Konya) 19:03:52 07-12-2024 38,27194 31,7775 7,03 1
Hanak (Ardahan) 19:00:24 07-12-2024 41,28667 42,71861 7 1,1
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.38 km] Fethiye (Muğla) 18:57:49 07-12-2024 36,48667 29,00028 11,58 1,8
Sivrice (Elazığ) 18:38:02 07-12-2024 38,43444 39,2075 11,48 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 18:26:28 07-12-2024 38,10472 36,58806 10,95 2,1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:26:28 07-12-2024 38,1288 36,619 5,3 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 17:54:47 07-12-2024 38,12167 36,95472 7,01 1,6
Merkez (Erzincan) 17:51:05 07-12-2024 39,60528 39,73 7 2,2
KALECIK-(ERZINCAN) 17:51:05 07-12-2024 39,5652 39,7463 5,2 2,5
Merkez (Erzincan) 17:41:50 07-12-2024 39,60472 39,73444 8,72 2,2
Lice (Diyarbakır) 17:25:02 07-12-2024 38,52861 40,45056 6,97 1,9
Merkez (Bingöl) 17:23:49 07-12-2024 39,05972 40,46278 6,69 1,7
HACISAIT-MUT (MERSIN) 16:19:28 07-12-2024 36,4998 33,418 2,6 1,4
SELATIN-GERMENCIK (AYDIN) 15:30:30 07-12-2024 37,9633 27,4907 24,5 2,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 15:15:45 07-12-2024 35,081 25,9317 5 3,9
Akdeniz 15:15:44 07-12-2024 34,96028 25,98167 6,97 3,8
YUNANISTAN 15:13:22 07-12-2024 40,22 23,995 5 1,4
Kozan (Adana) 14:53:42 07-12-2024 37,58472 35,88972 7 1,5
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 14:53:42 07-12-2024 37,5805 35,8475 14,3 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 13:40:11 07-12-2024 39,66889 29,48694 7,03 1,5
Yeşilova (Burdur) 13:35:21 07-12-2024 37,57056 29,94361 7 1,8
BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR) 13:35:21 07-12-2024 37,6468 29,9077 21,1 2
Kale (Malatya) 13:25:40 07-12-2024 38,35111 38,77972 7 2
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 13:25:40 07-12-2024 38,3692 38,848 19,9 1,8
Ege Denizi - [09.85 km] Didim (Aydın) 13:14:08 07-12-2024 37,52611 27,13444 6,96 1,4
EGE DENIZI 13:14:06 07-12-2024 37,427 27,0533 10,9 1,7
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 13:12:04 07-12-2024 40,1733 31,7295 5 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 13:02:39 07-12-2024 38,08361 36,57472 6,98 2
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:02:39 07-12-2024 38,108 36,5522 5,7 2
Bigadiç (Balıkesir) 12:57:26 07-12-2024 39,47083 28,17611 7,01 1,8
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:57:26 07-12-2024 39,4777 28,1512 8,3 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 12:52:40 07-12-2024 34,914 25,3157 5 2,9
DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN) 12:35:41 07-12-2024 37,9513 27,5342 6,8 1,7
Ege Denizi - [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:32:28 07-12-2024 39,57139 25,95778 12,66 2,8
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 12:32:27 07-12-2024 39,5473 25,8892 10,4 3,1
Of (Trabzon) 12:10:54 07-12-2024 40,94361 40,40611 6,57 1,1
Demirözü (Bayburt) 11:44:02 07-12-2024 40,09056 39,69083 7 1,2
BAGOZU-KOZAN (ADANA) 11:11:47 07-12-2024 37,5657 35,7457 5 1,9
Kozan (Adana) 11:11:46 07-12-2024 37,62222 35,86722 6,99 1,8
Ege Denizi - [33.43 km] Karaburun (İzmir) 11:07:15 07-12-2024 38,69389 26,02194 7 2
EGE DENIZI 11:07:13 07-12-2024 38,776 25,9185 5,9 2,4
Altınyayla (Burdur) 10:56:00 07-12-2024 37,0225 29,57333 7 1,6
EVCILER-GOLHISAR (BURDUR) 10:56:00 07-12-2024 37,0638 29,5447 5,1 1,6
Aksu (Antalya) 10:46:34 07-12-2024 37,01028 30,84694 5,83 1,6
BURMAHANCI-SERIK (ANTALYA) 10:46:34 07-12-2024 36,9518 31,0548 28,4 1,8
Akçadağ (Malatya) 10:39:56 07-12-2024 38,26889 37,77333 7 2,3
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 10:39:56 07-12-2024 38,2807 37,7815 7,9 2,1
Ceyhan (Adana) 10:08:08 07-12-2024 37,07444 36,01944 6,98 2
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 10:08:08 07-12-2024 37,0423 36,049 9,6 1,9
Refahiye (Erzincan) 09:58:00 07-12-2024 39,96111 39,12528 7,02 1,7
GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) 09:58:00 07-12-2024 40,0077 39,1842 7,7 2,1
Merkez (Erzincan) 09:39:44 07-12-2024 39,63611 39,51722 7,04 1,7
YAYLABASI-(ERZINCAN) 09:39:44 07-12-2024 39,6532 39,5383 4,4 2,2
Soma (Manisa) 09:39:08 07-12-2024 39,25056 27,72333 8,73 1,6
Refahiye (Erzincan) 08:54:06 07-12-2024 39,98139 39,13722 7 1,2
Emirdağ (Afyonkarahisar) 08:05:01 07-12-2024 38,91278 31,16694 6,86 1
BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 08:05:01 07-12-2024 38,7882 31,2338 5 1,6
Merkez (Erzincan) 07:38:17 07-12-2024 39,67444 39,54889 13,79 1,9
CATALOREN-(ERZINCAN) 07:38:16 07-12-2024 39,6737 39,5298 5,5 2,4
Ereğli (Konya) 07:16:50 07-12-2024 37,92389 34,02639 7,16 2,2
BELKAYA-EREGLI (KONYA) 07:16:49 07-12-2024 37,9243 34,0095 5,8 2,3
Afşin (Kahramanmaraş) 07:01:16 07-12-2024 38,14028 36,83694 6,98 1,7
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 07:01:15 07-12-2024 38,1512 36,8672 5 1,7
Sincik (Adıyaman) 06:48:03 07-12-2024 38,14806 38,54139 7,26 0,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:40:54 07-12-2024 38,01611 37,39417 6,95 1,8
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 06:40:53 07-12-2024 37,9998 37,411 5,4 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:38:00 07-12-2024 38,005 37,56528 7,03 1,1
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 06:37:58 07-12-2024 37,9528 37,5102 19,1 1,1
YUNANISTAN 05:58:01 07-12-2024 36,3538 22,8758 23 3,9
Akçadağ (Malatya) 05:52:17 07-12-2024 38,28444 37,75139 7,29 1,5
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 05:52:17 07-12-2024 38,2675 37,773 15 0,9
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 05:44:24 07-12-2024 36,9453 27,1033 5 2
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 05:39:21 07-12-2024 39,681 26,383 6,6 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:33:06 07-12-2024 37,57444 37,34222 7,01 0,9
Nallıhan (Ankara) 05:14:09 07-12-2024 40,13639 31,70417 7,25 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 05:14:09 07-12-2024 40,1993 31,7832 9,7 1,7
Delice (Kırıkkale) 04:39:15 07-12-2024 40,1925 34,00417 8,21 1
Sincik (Adıyaman) 04:22:54 07-12-2024 38,14028 38,50583 11,25 1,8
ULUKOY-(MALATYA) 04:22:53 07-12-2024 38,1637 38,5038 6,9 1,8
Ilgın (Konya) 04:17:54 07-12-2024 38,27972 31,77694 7,05 1,2
BOGAZKENT-ILGIN (KONYA) 04:17:52 07-12-2024 38,3168 31,778 14,5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 04:09:32 07-12-2024 38,30222 38,21028 7,01 1,2
Kale (Malatya) 03:33:42 07-12-2024 38,36028 38,74389 7 1,4
Darende (Malatya) 02:57:06 07-12-2024 38,39111 37,59944 7,04 1,5
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 02:57:05 07-12-2024 38,3718 37,6247 7,2 1,4
Keban (Elazığ) 02:47:44 07-12-2024 38,80444 38,74444 7 1,1
TASKESEN-KEBAN (ELAZIG) 02:47:42 07-12-2024 38,8257 38,8423 10,5 1,7
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:47:03 07-12-2024 37,9785 36,3537 23,9 1,2
Ilgın (Konya) 02:41:03 07-12-2024 38,28361 31,77222 7 1,2
ARGITHANI-ILGIN (KONYA) 02:41:02 07-12-2024 38,279 31,7563 18,2 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:09:46 07-12-2024 37,99556 36,33833 12,59 1,8
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:09:46 07-12-2024 38,0042 36,381 5 1,5
Kağızman (Kars) 01:45:09 07-12-2024 40,09306 42,90889 14,7 1,3
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 01:45:08 07-12-2024 40,0703 42,9405 4,9 1,6
Germencik (Aydın) 01:41:22 07-12-2024 37,83556 27,55306 7 1,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [40.85 km] Akyaka (Kars) 01:35:27 07-12-2024 41,22694 43,955 11 1,4
Samandağ (Hatay) 01:32:01 07-12-2024 36,2375 35,97583 7,13 1,9
KUCUKDALYAN-(HATAY) 01:32:00 07-12-2024 36,2247 36,1692 23,6 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Beyşehir (Konya) 23:42:46 07-12-2024 37,555 31,58889 6,6 1,4
Merkez (Erzincan) 23:40:42 07-12-2024 39,67028 39,53583 13,34 1,5
Pütürge (Malatya) 23:39:47 07-12-2024 38,22389 38,63806 7 1,5
Pütürge (Malatya) 23:36:22 07-12-2024 38,17222 38,70444 6,99 1,4
Pütürge (Malatya) 23:22:04 07-12-2024 38,2075 38,70444 7 1
İliç (Erzincan) 23:06:39 07-12-2024 39,42389 38,66611 7,01 1,4
Doğanşehir (Malatya) 22:56:26 07-12-2024 38,04167 37,63417 6,98 1,2
Merkez (Adıyaman) 22:54:17 07-12-2024 37,87278 38,10778 6,89 1,1
Akdeniz - [133.44 km] Datça (Muğla) 22:02:27 07-12-2024 35,49194 27,47056 7,23 2,2
Doğanşehir (Malatya) 21:46:16 07-12-2024 38,08111 37,71 6,28 1,3
Vayots Dzor (Ermenistan) - [67.57 km] Aralık (Iğdır) 21:41:56 07-12-2024 39,9375 45,36778 7 2,2
Merkez (Erzincan) 21:34:08 07-12-2024 39,66833 39,52028 7 1,8
GULLUCE-(ERZINCAN) 21:34:07 07-12-2024 39,6847 39,5463 6,1 2,2
CIRTIMAN-ISKENDERUN (HATAY) 21:23:24 07-12-2024 36,5198 36,221 6,9 1,7
Kırıkhan (Hatay) 21:23:24 07-12-2024 36,50139 36,35222 7 1,8
Orhangazi (Bursa) 21:20:32 07-12-2024 40,53472 29,33583 6,15 1,4
ORHANGAZI (BURSA) 21:20:30 07-12-2024 40,5115 29,3062 12,5 1,6
Güney (Denizli) 21:03:05 07-12-2024 38,07333 29,05361 7 1
Feke (Adana) 20:48:44 07-12-2024 37,80139 36,06861 7,21 1,1
Gölyaka (Düzce) 20:41:26 07-12-2024 40,76972 30,98833 8,35 1
Doğanşehir (Malatya) 20:30:12 07-12-2024 38,21944 37,91083 7 1
Feke (Adana) 20:12:56 07-12-2024 37,81444 36,06722 7 1
Kale (Malatya) 20:11:59 07-12-2024 38,32417 38,78333 7,04 1
Ege Denizi - [52.54 km] Datça (Muğla) 19:58:17 07-12-2024 36,24306 27,71778 58,14 2,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) 19:58:16 07-12-2024 36,1233 27,6715 62,2 2,8
Mudanya (Bursa) 19:53:08 07-12-2024 40,35333 28,86944 6,31 1,3
Evros, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [26.17 km] Meriç (Edirne) 19:44:49 07-12-2024 41,14778 26,04417 9,52 1,7
Beypazarı (Ankara) 19:22:23 07-12-2024 40,23556 31,78556 6,92 1,4
Görele (Giresun) 19:18:45 07-12-2024 40,92139 39,0725 9,77 1,1
Ilgın (Konya) 19:12:30 07-12-2024 38,27056 31,755 6,88 1
Merkez (Bingöl) 19:05:17 07-12-2024 39,06889 40,45194 7,48 1,8
TEPEBASI-(BINGOL) 19:05:17 07-12-2024 39,0995 40,4573 5,4 2
Ilgın (Konya) 19:03:52 07-12-2024 38,27194 31,7775 7,03 1
Hanak (Ardahan) 19:00:24 07-12-2024 41,28667 42,71861 7 1,1
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.38 km] Fethiye (Muğla) 18:57:49 07-12-2024 36,48667 29,00028 11,58 1,8
Sivrice (Elazığ) 18:38:02 07-12-2024 38,43444 39,2075 11,48 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 18:26:28 07-12-2024 38,10472 36,58806 10,95 2,1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:26:28 07-12-2024 38,1288 36,619 5,3 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 17:54:47 07-12-2024 38,12167 36,95472 7,01 1,6
Merkez (Erzincan) 17:51:05 07-12-2024 39,60528 39,73 7 2,2
KALECIK-(ERZINCAN) 17:51:05 07-12-2024 39,5652 39,7463 5,2 2,5
Merkez (Erzincan) 17:41:50 07-12-2024 39,60472 39,73444 8,72 2,2
Lice (Diyarbakır) 17:25:02 07-12-2024 38,52861 40,45056 6,97 1,9
Merkez (Bingöl) 17:23:49 07-12-2024 39,05972 40,46278 6,69 1,7
HACISAIT-MUT (MERSIN) 16:19:28 07-12-2024 36,4998 33,418 2,6 1,4
SELATIN-GERMENCIK (AYDIN) 15:30:30 07-12-2024 37,9633 27,4907 24,5 2,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 15:15:45 07-12-2024 35,081 25,9317 5 3,9
Akdeniz 15:15:44 07-12-2024 34,96028 25,98167 6,97 3,8
YUNANISTAN 15:13:22 07-12-2024 40,22 23,995 5 1,4
Kozan (Adana) 14:53:42 07-12-2024 37,58472 35,88972 7 1,5
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 14:53:42 07-12-2024 37,5805 35,8475 14,3 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 13:40:11 07-12-2024 39,66889 29,48694 7,03 1,5
Yeşilova (Burdur) 13:35:21 07-12-2024 37,57056 29,94361 7 1,8
BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR) 13:35:21 07-12-2024 37,6468 29,9077 21,1 2
Kale (Malatya) 13:25:40 07-12-2024 38,35111 38,77972 7 2
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 13:25:40 07-12-2024 38,3692 38,848 19,9 1,8
Ege Denizi - [09.85 km] Didim (Aydın) 13:14:08 07-12-2024 37,52611 27,13444 6,96 1,4
EGE DENIZI 13:14:06 07-12-2024 37,427 27,0533 10,9 1,7
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 13:12:04 07-12-2024 40,1733 31,7295 5 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 13:02:39 07-12-2024 38,08361 36,57472 6,98 2
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:02:39 07-12-2024 38,108 36,5522 5,7 2
Bigadiç (Balıkesir) 12:57:26 07-12-2024 39,47083 28,17611 7,01 1,8
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:57:26 07-12-2024 39,4777 28,1512 8,3 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 12:52:40 07-12-2024 34,914 25,3157 5 2,9
DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN) 12:35:41 07-12-2024 37,9513 27,5342 6,8 1,7
Ege Denizi - [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:32:28 07-12-2024 39,57139 25,95778 12,66 2,8
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 12:32:27 07-12-2024 39,5473 25,8892 10,4 3,1
Of (Trabzon) 12:10:54 07-12-2024 40,94361 40,40611 6,57 1,1
Demirözü (Bayburt) 11:44:02 07-12-2024 40,09056 39,69083 7 1,2
BAGOZU-KOZAN (ADANA) 11:11:47 07-12-2024 37,5657 35,7457 5 1,9
Kozan (Adana) 11:11:46 07-12-2024 37,62222 35,86722 6,99 1,8
Ege Denizi - [33.43 km] Karaburun (İzmir) 11:07:15 07-12-2024 38,69389 26,02194 7 2
EGE DENIZI 11:07:13 07-12-2024 38,776 25,9185 5,9 2,4
Altınyayla (Burdur) 10:56:00 07-12-2024 37,0225 29,57333 7 1,6
EVCILER-GOLHISAR (BURDUR) 10:56:00 07-12-2024 37,0638 29,5447 5,1 1,6
Aksu (Antalya) 10:46:34 07-12-2024 37,01028 30,84694 5,83 1,6
BURMAHANCI-SERIK (ANTALYA) 10:46:34 07-12-2024 36,9518 31,0548 28,4 1,8
Akçadağ (Malatya) 10:39:56 07-12-2024 38,26889 37,77333 7 2,3
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 10:39:56 07-12-2024 38,2807 37,7815 7,9 2,1
Ceyhan (Adana) 10:08:08 07-12-2024 37,07444 36,01944 6,98 2
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 10:08:08 07-12-2024 37,0423 36,049 9,6 1,9
Refahiye (Erzincan) 09:58:00 07-12-2024 39,96111 39,12528 7,02 1,7
GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) 09:58:00 07-12-2024 40,0077 39,1842 7,7 2,1
Merkez (Erzincan) 09:39:44 07-12-2024 39,63611 39,51722 7,04 1,7
YAYLABASI-(ERZINCAN) 09:39:44 07-12-2024 39,6532 39,5383 4,4 2,2
Soma (Manisa) 09:39:08 07-12-2024 39,25056 27,72333 8,73 1,6
Refahiye (Erzincan) 08:54:06 07-12-2024 39,98139 39,13722 7 1,2
Emirdağ (Afyonkarahisar) 08:05:01 07-12-2024 38,91278 31,16694 6,86 1
BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 08:05:01 07-12-2024 38,7882 31,2338 5 1,6
Merkez (Erzincan) 07:38:17 07-12-2024 39,67444 39,54889 13,79 1,9
CATALOREN-(ERZINCAN) 07:38:16 07-12-2024 39,6737 39,5298 5,5 2,4
Ereğli (Konya) 07:16:50 07-12-2024 37,92389 34,02639 7,16 2,2
BELKAYA-EREGLI (KONYA) 07:16:49 07-12-2024 37,9243 34,0095 5,8 2,3
Afşin (Kahramanmaraş) 07:01:16 07-12-2024 38,14028 36,83694 6,98 1,7
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 07:01:15 07-12-2024 38,1512 36,8672 5 1,7
Sincik (Adıyaman) 06:48:03 07-12-2024 38,14806 38,54139 7,26 0,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:40:54 07-12-2024 38,01611 37,39417 6,95 1,8
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 06:40:53 07-12-2024 37,9998 37,411 5,4 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:38:00 07-12-2024 38,005 37,56528 7,03 1,1
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 06:37:58 07-12-2024 37,9528 37,5102 19,1 1,1
YUNANISTAN 05:58:01 07-12-2024 36,3538 22,8758 23 3,9
Akçadağ (Malatya) 05:52:17 07-12-2024 38,28444 37,75139 7,29 1,5
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 05:52:17 07-12-2024 38,2675 37,773 15 0,9
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 05:44:24 07-12-2024 36,9453 27,1033 5 2
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 05:39:21 07-12-2024 39,681 26,383 6,6 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:33:06 07-12-2024 37,57444 37,34222 7,01 0,9
Nallıhan (Ankara) 05:14:09 07-12-2024 40,13639 31,70417 7,25 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 05:14:09 07-12-2024 40,1993 31,7832 9,7 1,7
Delice (Kırıkkale) 04:39:15 07-12-2024 40,1925 34,00417 8,21 1
Sincik (Adıyaman) 04:22:54 07-12-2024 38,14028 38,50583 11,25 1,8
ULUKOY-(MALATYA) 04:22:53 07-12-2024 38,1637 38,5038 6,9 1,8
Ilgın (Konya) 04:17:54 07-12-2024 38,27972 31,77694 7,05 1,2
BOGAZKENT-ILGIN (KONYA) 04:17:52 07-12-2024 38,3168 31,778 14,5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 04:09:32 07-12-2024 38,30222 38,21028 7,01 1,2
Kale (Malatya) 03:33:42 07-12-2024 38,36028 38,74389 7 1,4
Darende (Malatya) 02:57:06 07-12-2024 38,39111 37,59944 7,04 1,5
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 02:57:05 07-12-2024 38,3718 37,6247 7,2 1,4
Keban (Elazığ) 02:47:44 07-12-2024 38,80444 38,74444 7 1,1
TASKESEN-KEBAN (ELAZIG) 02:47:42 07-12-2024 38,8257 38,8423 10,5 1,7
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:47:03 07-12-2024 37,9785 36,3537 23,9 1,2
Ilgın (Konya) 02:41:03 07-12-2024 38,28361 31,77222 7 1,2
ARGITHANI-ILGIN (KONYA) 02:41:02 07-12-2024 38,279 31,7563 18,2 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:09:46 07-12-2024 37,99556 36,33833 12,59 1,8
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:09:46 07-12-2024 38,0042 36,381 5 1,5
Kağızman (Kars) 01:45:09 07-12-2024 40,09306 42,90889 14,7 1,3
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 01:45:08 07-12-2024 40,0703 42,9405 4,9 1,6
Germencik (Aydın) 01:41:22 07-12-2024 37,83556 27,55306 7 1,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [40.85 km] Akyaka (Kars) 01:35:27 07-12-2024 41,22694 43,955 11 1,4
Samandağ (Hatay) 01:32:01 07-12-2024 36,2375 35,97583 7,13 1,9
KUCUKDALYAN-(HATAY) 01:32:00 07-12-2024 36,2247 36,1692 23,6 1,8

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