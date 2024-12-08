Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 08 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
08 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Beyşehir (Konya)
|23:42:46 07-12-2024
|37,555
|31,58889
|6,6
|1,4
|Merkez (Erzincan)
|23:40:42 07-12-2024
|39,67028
|39,53583
|13,34
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|23:39:47 07-12-2024
|38,22389
|38,63806
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|23:36:22 07-12-2024
|38,17222
|38,70444
|6,99
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|23:22:04 07-12-2024
|38,2075
|38,70444
|7
|1
|İliç (Erzincan)
|23:06:39 07-12-2024
|39,42389
|38,66611
|7,01
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|22:56:26 07-12-2024
|38,04167
|37,63417
|6,98
|1,2
|Merkez (Adıyaman)
|22:54:17 07-12-2024
|37,87278
|38,10778
|6,89
|1,1
|Akdeniz - [133.44 km] Datça (Muğla)
|22:02:27 07-12-2024
|35,49194
|27,47056
|7,23
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|21:46:16 07-12-2024
|38,08111
|37,71
|6,28
|1,3
|Vayots Dzor (Ermenistan) - [67.57 km] Aralık (Iğdır)
|21:41:56 07-12-2024
|39,9375
|45,36778
|7
|2,2
|Merkez (Erzincan)
|21:34:08 07-12-2024
|39,66833
|39,52028
|7
|1,8
|GULLUCE-(ERZINCAN)
|21:34:07 07-12-2024
|39,6847
|39,5463
|6,1
|2,2
|CIRTIMAN-ISKENDERUN (HATAY)
|21:23:24 07-12-2024
|36,5198
|36,221
|6,9
|1,7
|Kırıkhan (Hatay)
|21:23:24 07-12-2024
|36,50139
|36,35222
|7
|1,8
|Orhangazi (Bursa)
|21:20:32 07-12-2024
|40,53472
|29,33583
|6,15
|1,4
|ORHANGAZI (BURSA)
|21:20:30 07-12-2024
|40,5115
|29,3062
|12,5
|1,6
|Güney (Denizli)
|21:03:05 07-12-2024
|38,07333
|29,05361
|7
|1
|Feke (Adana)
|20:48:44 07-12-2024
|37,80139
|36,06861
|7,21
|1,1
|Gölyaka (Düzce)
|20:41:26 07-12-2024
|40,76972
|30,98833
|8,35
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|20:30:12 07-12-2024
|38,21944
|37,91083
|7
|1
|Feke (Adana)
|20:12:56 07-12-2024
|37,81444
|36,06722
|7
|1
|Kale (Malatya)
|20:11:59 07-12-2024
|38,32417
|38,78333
|7,04
|1
|Ege Denizi - [52.54 km] Datça (Muğla)
|19:58:17 07-12-2024
|36,24306
|27,71778
|58,14
|2,6
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|19:58:16 07-12-2024
|36,1233
|27,6715
|62,2
|2,8
|Mudanya (Bursa)
|19:53:08 07-12-2024
|40,35333
|28,86944
|6,31
|1,3
|Evros, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [26.17 km] Meriç (Edirne)
|19:44:49 07-12-2024
|41,14778
|26,04417
|9,52
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|19:22:23 07-12-2024
|40,23556
|31,78556
|6,92
|1,4
|Görele (Giresun)
|19:18:45 07-12-2024
|40,92139
|39,0725
|9,77
|1,1
|Ilgın (Konya)
|19:12:30 07-12-2024
|38,27056
|31,755
|6,88
|1
|Merkez (Bingöl)
|19:05:17 07-12-2024
|39,06889
|40,45194
|7,48
|1,8
|TEPEBASI-(BINGOL)
|19:05:17 07-12-2024
|39,0995
|40,4573
|5,4
|2
|Ilgın (Konya)
|19:03:52 07-12-2024
|38,27194
|31,7775
|7,03
|1
|Hanak (Ardahan)
|19:00:24 07-12-2024
|41,28667
|42,71861
|7
|1,1
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.38 km] Fethiye (Muğla)
|18:57:49 07-12-2024
|36,48667
|29,00028
|11,58
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|18:38:02 07-12-2024
|38,43444
|39,2075
|11,48
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:26:28 07-12-2024
|38,10472
|36,58806
|10,95
|2,1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:26:28 07-12-2024
|38,1288
|36,619
|5,3
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:54:47 07-12-2024
|38,12167
|36,95472
|7,01
|1,6
|Merkez (Erzincan)
|17:51:05 07-12-2024
|39,60528
|39,73
|7
|2,2
|KALECIK-(ERZINCAN)
|17:51:05 07-12-2024
|39,5652
|39,7463
|5,2
|2,5
|Merkez (Erzincan)
|17:41:50 07-12-2024
|39,60472
|39,73444
|8,72
|2,2
|Lice (Diyarbakır)
|17:25:02 07-12-2024
|38,52861
|40,45056
|6,97
|1,9
|Merkez (Bingöl)
|17:23:49 07-12-2024
|39,05972
|40,46278
|6,69
|1,7
|HACISAIT-MUT (MERSIN)
|16:19:28 07-12-2024
|36,4998
|33,418
|2,6
|1,4
|SELATIN-GERMENCIK (AYDIN)
|15:30:30 07-12-2024
|37,9633
|27,4907
|24,5
|2,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|15:15:45 07-12-2024
|35,081
|25,9317
|5
|3,9
|Akdeniz
|15:15:44 07-12-2024
|34,96028
|25,98167
|6,97
|3,8
|YUNANISTAN
|15:13:22 07-12-2024
|40,22
|23,995
|5
|1,4
|Kozan (Adana)
|14:53:42 07-12-2024
|37,58472
|35,88972
|7
|1,5
|DAGLICA-KOZAN (ADANA)
|14:53:42 07-12-2024
|37,5805
|35,8475
|14,3
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:40:11 07-12-2024
|39,66889
|29,48694
|7,03
|1,5
|Yeşilova (Burdur)
|13:35:21 07-12-2024
|37,57056
|29,94361
|7
|1,8
|BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR)
|13:35:21 07-12-2024
|37,6468
|29,9077
|21,1
|2
|Kale (Malatya)
|13:25:40 07-12-2024
|38,35111
|38,77972
|7
|2
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|13:25:40 07-12-2024
|38,3692
|38,848
|19,9
|1,8
|Ege Denizi - [09.85 km] Didim (Aydın)
|13:14:08 07-12-2024
|37,52611
|27,13444
|6,96
|1,4
|EGE DENIZI
|13:14:06 07-12-2024
|37,427
|27,0533
|10,9
|1,7
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|13:12:04 07-12-2024
|40,1733
|31,7295
|5
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:02:39 07-12-2024
|38,08361
|36,57472
|6,98
|2
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:02:39 07-12-2024
|38,108
|36,5522
|5,7
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:57:26 07-12-2024
|39,47083
|28,17611
|7,01
|1,8
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:57:26 07-12-2024
|39,4777
|28,1512
|8,3
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|12:52:40 07-12-2024
|34,914
|25,3157
|5
|2,9
|DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN)
|12:35:41 07-12-2024
|37,9513
|27,5342
|6,8
|1,7
|Ege Denizi - [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:32:28 07-12-2024
|39,57139
|25,95778
|12,66
|2,8
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|12:32:27 07-12-2024
|39,5473
|25,8892
|10,4
|3,1
|Of (Trabzon)
|12:10:54 07-12-2024
|40,94361
|40,40611
|6,57
|1,1
|Demirözü (Bayburt)
|11:44:02 07-12-2024
|40,09056
|39,69083
|7
|1,2
|BAGOZU-KOZAN (ADANA)
|11:11:47 07-12-2024
|37,5657
|35,7457
|5
|1,9
|Kozan (Adana)
|11:11:46 07-12-2024
|37,62222
|35,86722
|6,99
|1,8
|Ege Denizi - [33.43 km] Karaburun (İzmir)
|11:07:15 07-12-2024
|38,69389
|26,02194
|7
|2
|EGE DENIZI
|11:07:13 07-12-2024
|38,776
|25,9185
|5,9
|2,4
|Altınyayla (Burdur)
|10:56:00 07-12-2024
|37,0225
|29,57333
|7
|1,6
|EVCILER-GOLHISAR (BURDUR)
|10:56:00 07-12-2024
|37,0638
|29,5447
|5,1
|1,6
|Aksu (Antalya)
|10:46:34 07-12-2024
|37,01028
|30,84694
|5,83
|1,6
|BURMAHANCI-SERIK (ANTALYA)
|10:46:34 07-12-2024
|36,9518
|31,0548
|28,4
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|10:39:56 07-12-2024
|38,26889
|37,77333
|7
|2,3
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|10:39:56 07-12-2024
|38,2807
|37,7815
|7,9
|2,1
|Ceyhan (Adana)
|10:08:08 07-12-2024
|37,07444
|36,01944
|6,98
|2
|LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|10:08:08 07-12-2024
|37,0423
|36,049
|9,6
|1,9
|Refahiye (Erzincan)
|09:58:00 07-12-2024
|39,96111
|39,12528
|7,02
|1,7
|GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE)
|09:58:00 07-12-2024
|40,0077
|39,1842
|7,7
|2,1
|Merkez (Erzincan)
|09:39:44 07-12-2024
|39,63611
|39,51722
|7,04
|1,7
|YAYLABASI-(ERZINCAN)
|09:39:44 07-12-2024
|39,6532
|39,5383
|4,4
|2,2
|Soma (Manisa)
|09:39:08 07-12-2024
|39,25056
|27,72333
|8,73
|1,6
|Refahiye (Erzincan)
|08:54:06 07-12-2024
|39,98139
|39,13722
|7
|1,2
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|08:05:01 07-12-2024
|38,91278
|31,16694
|6,86
|1
|BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|08:05:01 07-12-2024
|38,7882
|31,2338
|5
|1,6
|Merkez (Erzincan)
|07:38:17 07-12-2024
|39,67444
|39,54889
|13,79
|1,9
|CATALOREN-(ERZINCAN)
|07:38:16 07-12-2024
|39,6737
|39,5298
|5,5
|2,4
|Ereğli (Konya)
|07:16:50 07-12-2024
|37,92389
|34,02639
|7,16
|2,2
|BELKAYA-EREGLI (KONYA)
|07:16:49 07-12-2024
|37,9243
|34,0095
|5,8
|2,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|07:01:16 07-12-2024
|38,14028
|36,83694
|6,98
|1,7
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|07:01:15 07-12-2024
|38,1512
|36,8672
|5
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|06:48:03 07-12-2024
|38,14806
|38,54139
|7,26
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:40:54 07-12-2024
|38,01611
|37,39417
|6,95
|1,8
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|06:40:53 07-12-2024
|37,9998
|37,411
|5,4
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:38:00 07-12-2024
|38,005
|37,56528
|7,03
|1,1
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|06:37:58 07-12-2024
|37,9528
|37,5102
|19,1
|1,1
|YUNANISTAN
|05:58:01 07-12-2024
|36,3538
|22,8758
|23
|3,9
|Akçadağ (Malatya)
|05:52:17 07-12-2024
|38,28444
|37,75139
|7,29
|1,5
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|05:52:17 07-12-2024
|38,2675
|37,773
|15
|0,9
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|05:44:24 07-12-2024
|36,9453
|27,1033
|5
|2
|BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)
|05:39:21 07-12-2024
|39,681
|26,383
|6,6
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|05:33:06 07-12-2024
|37,57444
|37,34222
|7,01
|0,9
|Nallıhan (Ankara)
|05:14:09 07-12-2024
|40,13639
|31,70417
|7,25
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:14:09 07-12-2024
|40,1993
|31,7832
|9,7
|1,7
|Delice (Kırıkkale)
|04:39:15 07-12-2024
|40,1925
|34,00417
|8,21
|1
|Sincik (Adıyaman)
|04:22:54 07-12-2024
|38,14028
|38,50583
|11,25
|1,8
|ULUKOY-(MALATYA)
|04:22:53 07-12-2024
|38,1637
|38,5038
|6,9
|1,8
|Ilgın (Konya)
|04:17:54 07-12-2024
|38,27972
|31,77694
|7,05
|1,2
|BOGAZKENT-ILGIN (KONYA)
|04:17:52 07-12-2024
|38,3168
|31,778
|14,5
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:09:32 07-12-2024
|38,30222
|38,21028
|7,01
|1,2
|Kale (Malatya)
|03:33:42 07-12-2024
|38,36028
|38,74389
|7
|1,4
|Darende (Malatya)
|02:57:06 07-12-2024
|38,39111
|37,59944
|7,04
|1,5
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|02:57:05 07-12-2024
|38,3718
|37,6247
|7,2
|1,4
|Keban (Elazığ)
|02:47:44 07-12-2024
|38,80444
|38,74444
|7
|1,1
|TASKESEN-KEBAN (ELAZIG)
|02:47:42 07-12-2024
|38,8257
|38,8423
|10,5
|1,7
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:47:03 07-12-2024
|37,9785
|36,3537
|23,9
|1,2
|Ilgın (Konya)
|02:41:03 07-12-2024
|38,28361
|31,77222
|7
|1,2
|ARGITHANI-ILGIN (KONYA)
|02:41:02 07-12-2024
|38,279
|31,7563
|18,2
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:09:46 07-12-2024
|37,99556
|36,33833
|12,59
|1,8
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:09:46 07-12-2024
|38,0042
|36,381
|5
|1,5
|Kağızman (Kars)
|01:45:09 07-12-2024
|40,09306
|42,90889
|14,7
|1,3
|KULOGLU-KAGIZMAN (KARS)
|01:45:08 07-12-2024
|40,0703
|42,9405
|4,9
|1,6
|Germencik (Aydın)
|01:41:22 07-12-2024
|37,83556
|27,55306
|7
|1,1
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [40.85 km] Akyaka (Kars)
|01:35:27 07-12-2024
|41,22694
|43,955
|11
|1,4
|Samandağ (Hatay)
|01:32:01 07-12-2024
|36,2375
|35,97583
|7,13
|1,9
|KUCUKDALYAN-(HATAY)
|01:32:00 07-12-2024
|36,2247
|36,1692
|23,6
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Beyşehir (Konya)
|23:42:46 07-12-2024
|37,555
|31,58889
|6,6
|1,4
|Merkez (Erzincan)
|23:40:42 07-12-2024
|39,67028
|39,53583
|13,34
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|23:39:47 07-12-2024
|38,22389
|38,63806
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|23:36:22 07-12-2024
|38,17222
|38,70444
|6,99
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|23:22:04 07-12-2024
|38,2075
|38,70444
|7
|1
|İliç (Erzincan)
|23:06:39 07-12-2024
|39,42389
|38,66611
|7,01
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|22:56:26 07-12-2024
|38,04167
|37,63417
|6,98
|1,2
|Merkez (Adıyaman)
|22:54:17 07-12-2024
|37,87278
|38,10778
|6,89
|1,1
|Akdeniz - [133.44 km] Datça (Muğla)
|22:02:27 07-12-2024
|35,49194
|27,47056
|7,23
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|21:46:16 07-12-2024
|38,08111
|37,71
|6,28
|1,3
|Vayots Dzor (Ermenistan) - [67.57 km] Aralık (Iğdır)
|21:41:56 07-12-2024
|39,9375
|45,36778
|7
|2,2
|Merkez (Erzincan)
|21:34:08 07-12-2024
|39,66833
|39,52028
|7
|1,8
|GULLUCE-(ERZINCAN)
|21:34:07 07-12-2024
|39,6847
|39,5463
|6,1
|2,2
|CIRTIMAN-ISKENDERUN (HATAY)
|21:23:24 07-12-2024
|36,5198
|36,221
|6,9
|1,7
|Kırıkhan (Hatay)
|21:23:24 07-12-2024
|36,50139
|36,35222
|7
|1,8
|Orhangazi (Bursa)
|21:20:32 07-12-2024
|40,53472
|29,33583
|6,15
|1,4
|ORHANGAZI (BURSA)
|21:20:30 07-12-2024
|40,5115
|29,3062
|12,5
|1,6
|Güney (Denizli)
|21:03:05 07-12-2024
|38,07333
|29,05361
|7
|1
|Feke (Adana)
|20:48:44 07-12-2024
|37,80139
|36,06861
|7,21
|1,1
|Gölyaka (Düzce)
|20:41:26 07-12-2024
|40,76972
|30,98833
|8,35
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|20:30:12 07-12-2024
|38,21944
|37,91083
|7
|1
|Feke (Adana)
|20:12:56 07-12-2024
|37,81444
|36,06722
|7
|1
|Kale (Malatya)
|20:11:59 07-12-2024
|38,32417
|38,78333
|7,04
|1
|Ege Denizi - [52.54 km] Datça (Muğla)
|19:58:17 07-12-2024
|36,24306
|27,71778
|58,14
|2,6
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|19:58:16 07-12-2024
|36,1233
|27,6715
|62,2
|2,8
|Mudanya (Bursa)
|19:53:08 07-12-2024
|40,35333
|28,86944
|6,31
|1,3
|Evros, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [26.17 km] Meriç (Edirne)
|19:44:49 07-12-2024
|41,14778
|26,04417
|9,52
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|19:22:23 07-12-2024
|40,23556
|31,78556
|6,92
|1,4
|Görele (Giresun)
|19:18:45 07-12-2024
|40,92139
|39,0725
|9,77
|1,1
|Ilgın (Konya)
|19:12:30 07-12-2024
|38,27056
|31,755
|6,88
|1
|Merkez (Bingöl)
|19:05:17 07-12-2024
|39,06889
|40,45194
|7,48
|1,8
|TEPEBASI-(BINGOL)
|19:05:17 07-12-2024
|39,0995
|40,4573
|5,4
|2
|Ilgın (Konya)
|19:03:52 07-12-2024
|38,27194
|31,7775
|7,03
|1
|Hanak (Ardahan)
|19:00:24 07-12-2024
|41,28667
|42,71861
|7
|1,1
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.38 km] Fethiye (Muğla)
|18:57:49 07-12-2024
|36,48667
|29,00028
|11,58
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|18:38:02 07-12-2024
|38,43444
|39,2075
|11,48
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:26:28 07-12-2024
|38,10472
|36,58806
|10,95
|2,1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:26:28 07-12-2024
|38,1288
|36,619
|5,3
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:54:47 07-12-2024
|38,12167
|36,95472
|7,01
|1,6
|Merkez (Erzincan)
|17:51:05 07-12-2024
|39,60528
|39,73
|7
|2,2
|KALECIK-(ERZINCAN)
|17:51:05 07-12-2024
|39,5652
|39,7463
|5,2
|2,5
|Merkez (Erzincan)
|17:41:50 07-12-2024
|39,60472
|39,73444
|8,72
|2,2
|Lice (Diyarbakır)
|17:25:02 07-12-2024
|38,52861
|40,45056
|6,97
|1,9
|Merkez (Bingöl)
|17:23:49 07-12-2024
|39,05972
|40,46278
|6,69
|1,7
|HACISAIT-MUT (MERSIN)
|16:19:28 07-12-2024
|36,4998
|33,418
|2,6
|1,4
|SELATIN-GERMENCIK (AYDIN)
|15:30:30 07-12-2024
|37,9633
|27,4907
|24,5
|2,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|15:15:45 07-12-2024
|35,081
|25,9317
|5
|3,9
|Akdeniz
|15:15:44 07-12-2024
|34,96028
|25,98167
|6,97
|3,8
|YUNANISTAN
|15:13:22 07-12-2024
|40,22
|23,995
|5
|1,4
|Kozan (Adana)
|14:53:42 07-12-2024
|37,58472
|35,88972
|7
|1,5
|DAGLICA-KOZAN (ADANA)
|14:53:42 07-12-2024
|37,5805
|35,8475
|14,3
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:40:11 07-12-2024
|39,66889
|29,48694
|7,03
|1,5
|Yeşilova (Burdur)
|13:35:21 07-12-2024
|37,57056
|29,94361
|7
|1,8
|BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR)
|13:35:21 07-12-2024
|37,6468
|29,9077
|21,1
|2
|Kale (Malatya)
|13:25:40 07-12-2024
|38,35111
|38,77972
|7
|2
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|13:25:40 07-12-2024
|38,3692
|38,848
|19,9
|1,8
|Ege Denizi - [09.85 km] Didim (Aydın)
|13:14:08 07-12-2024
|37,52611
|27,13444
|6,96
|1,4
|EGE DENIZI
|13:14:06 07-12-2024
|37,427
|27,0533
|10,9
|1,7
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|13:12:04 07-12-2024
|40,1733
|31,7295
|5
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:02:39 07-12-2024
|38,08361
|36,57472
|6,98
|2
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:02:39 07-12-2024
|38,108
|36,5522
|5,7
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:57:26 07-12-2024
|39,47083
|28,17611
|7,01
|1,8
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:57:26 07-12-2024
|39,4777
|28,1512
|8,3
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|12:52:40 07-12-2024
|34,914
|25,3157
|5
|2,9
|DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN)
|12:35:41 07-12-2024
|37,9513
|27,5342
|6,8
|1,7
|Ege Denizi - [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:32:28 07-12-2024
|39,57139
|25,95778
|12,66
|2,8
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|12:32:27 07-12-2024
|39,5473
|25,8892
|10,4
|3,1
|Of (Trabzon)
|12:10:54 07-12-2024
|40,94361
|40,40611
|6,57
|1,1
|Demirözü (Bayburt)
|11:44:02 07-12-2024
|40,09056
|39,69083
|7
|1,2
|BAGOZU-KOZAN (ADANA)
|11:11:47 07-12-2024
|37,5657
|35,7457
|5
|1,9
|Kozan (Adana)
|11:11:46 07-12-2024
|37,62222
|35,86722
|6,99
|1,8
|Ege Denizi - [33.43 km] Karaburun (İzmir)
|11:07:15 07-12-2024
|38,69389
|26,02194
|7
|2
|EGE DENIZI
|11:07:13 07-12-2024
|38,776
|25,9185
|5,9
|2,4
|Altınyayla (Burdur)
|10:56:00 07-12-2024
|37,0225
|29,57333
|7
|1,6
|EVCILER-GOLHISAR (BURDUR)
|10:56:00 07-12-2024
|37,0638
|29,5447
|5,1
|1,6
|Aksu (Antalya)
|10:46:34 07-12-2024
|37,01028
|30,84694
|5,83
|1,6
|BURMAHANCI-SERIK (ANTALYA)
|10:46:34 07-12-2024
|36,9518
|31,0548
|28,4
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|10:39:56 07-12-2024
|38,26889
|37,77333
|7
|2,3
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|10:39:56 07-12-2024
|38,2807
|37,7815
|7,9
|2,1
|Ceyhan (Adana)
|10:08:08 07-12-2024
|37,07444
|36,01944
|6,98
|2
|LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|10:08:08 07-12-2024
|37,0423
|36,049
|9,6
|1,9
|Refahiye (Erzincan)
|09:58:00 07-12-2024
|39,96111
|39,12528
|7,02
|1,7
|GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE)
|09:58:00 07-12-2024
|40,0077
|39,1842
|7,7
|2,1
|Merkez (Erzincan)
|09:39:44 07-12-2024
|39,63611
|39,51722
|7,04
|1,7
|YAYLABASI-(ERZINCAN)
|09:39:44 07-12-2024
|39,6532
|39,5383
|4,4
|2,2
|Soma (Manisa)
|09:39:08 07-12-2024
|39,25056
|27,72333
|8,73
|1,6
|Refahiye (Erzincan)
|08:54:06 07-12-2024
|39,98139
|39,13722
|7
|1,2
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|08:05:01 07-12-2024
|38,91278
|31,16694
|6,86
|1
|BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|08:05:01 07-12-2024
|38,7882
|31,2338
|5
|1,6
|Merkez (Erzincan)
|07:38:17 07-12-2024
|39,67444
|39,54889
|13,79
|1,9
|CATALOREN-(ERZINCAN)
|07:38:16 07-12-2024
|39,6737
|39,5298
|5,5
|2,4
|Ereğli (Konya)
|07:16:50 07-12-2024
|37,92389
|34,02639
|7,16
|2,2
|BELKAYA-EREGLI (KONYA)
|07:16:49 07-12-2024
|37,9243
|34,0095
|5,8
|2,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|07:01:16 07-12-2024
|38,14028
|36,83694
|6,98
|1,7
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|07:01:15 07-12-2024
|38,1512
|36,8672
|5
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|06:48:03 07-12-2024
|38,14806
|38,54139
|7,26
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:40:54 07-12-2024
|38,01611
|37,39417
|6,95
|1,8
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|06:40:53 07-12-2024
|37,9998
|37,411
|5,4
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:38:00 07-12-2024
|38,005
|37,56528
|7,03
|1,1
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|06:37:58 07-12-2024
|37,9528
|37,5102
|19,1
|1,1
|YUNANISTAN
|05:58:01 07-12-2024
|36,3538
|22,8758
|23
|3,9
|Akçadağ (Malatya)
|05:52:17 07-12-2024
|38,28444
|37,75139
|7,29
|1,5
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|05:52:17 07-12-2024
|38,2675
|37,773
|15
|0,9
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|05:44:24 07-12-2024
|36,9453
|27,1033
|5
|2
|BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)
|05:39:21 07-12-2024
|39,681
|26,383
|6,6
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|05:33:06 07-12-2024
|37,57444
|37,34222
|7,01
|0,9
|Nallıhan (Ankara)
|05:14:09 07-12-2024
|40,13639
|31,70417
|7,25
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:14:09 07-12-2024
|40,1993
|31,7832
|9,7
|1,7
|Delice (Kırıkkale)
|04:39:15 07-12-2024
|40,1925
|34,00417
|8,21
|1
|Sincik (Adıyaman)
|04:22:54 07-12-2024
|38,14028
|38,50583
|11,25
|1,8
|ULUKOY-(MALATYA)
|04:22:53 07-12-2024
|38,1637
|38,5038
|6,9
|1,8
|Ilgın (Konya)
|04:17:54 07-12-2024
|38,27972
|31,77694
|7,05
|1,2
|BOGAZKENT-ILGIN (KONYA)
|04:17:52 07-12-2024
|38,3168
|31,778
|14,5
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:09:32 07-12-2024
|38,30222
|38,21028
|7,01
|1,2
|Kale (Malatya)
|03:33:42 07-12-2024
|38,36028
|38,74389
|7
|1,4
|Darende (Malatya)
|02:57:06 07-12-2024
|38,39111
|37,59944
|7,04
|1,5
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|02:57:05 07-12-2024
|38,3718
|37,6247
|7,2
|1,4
|Keban (Elazığ)
|02:47:44 07-12-2024
|38,80444
|38,74444
|7
|1,1
|TASKESEN-KEBAN (ELAZIG)
|02:47:42 07-12-2024
|38,8257
|38,8423
|10,5
|1,7
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:47:03 07-12-2024
|37,9785
|36,3537
|23,9
|1,2
|Ilgın (Konya)
|02:41:03 07-12-2024
|38,28361
|31,77222
|7
|1,2
|ARGITHANI-ILGIN (KONYA)
|02:41:02 07-12-2024
|38,279
|31,7563
|18,2
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:09:46 07-12-2024
|37,99556
|36,33833
|12,59
|1,8
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:09:46 07-12-2024
|38,0042
|36,381
|5
|1,5
|Kağızman (Kars)
|01:45:09 07-12-2024
|40,09306
|42,90889
|14,7
|1,3
|KULOGLU-KAGIZMAN (KARS)
|01:45:08 07-12-2024
|40,0703
|42,9405
|4,9
|1,6
|Germencik (Aydın)
|01:41:22 07-12-2024
|37,83556
|27,55306
|7
|1,1
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [40.85 km] Akyaka (Kars)
|01:35:27 07-12-2024
|41,22694
|43,955
|11
|1,4
|Samandağ (Hatay)
|01:32:01 07-12-2024
|36,2375
|35,97583
|7,13
|1,9
|KUCUKDALYAN-(HATAY)
|01:32:00 07-12-2024
|36,2247
|36,1692
|23,6
|1,8
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