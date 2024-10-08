Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 08 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
08 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|00:40:27 08-10-2024
|37,50806
|37,19389
|6,98
|2,5
|Gürün (Sivas)
|23:39:47 07-10-2024
|38,82
|37,4325
|7
|2,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|23:17:02 07-10-2024
|38,01028
|37,57278
|7
|1,8
|Genç (Bingöl)
|23:13:10 07-10-2024
|38,52111
|40,35333
|16,98
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|22:55:30 07-10-2024
|38,30833
|38,90056
|7
|1,6
|Marmaris (Muğla)
|22:34:41 07-10-2024
|36,72056
|28,16167
|54,21
|2,8
|Van Gölü - [07.02 km] Tuşba (Van)
|21:12:44 07-10-2024
|38,68222
|43,10833
|7
|1,4
|Altıntaş (Kütahya)
|21:02:23 07-10-2024
|39,03639
|30,15444
|7
|1,7
|Kozan (Adana)
|20:22:18 07-10-2024
|37,67528
|35,94417
|7,03
|1,9
|Akdeniz - [13.46 km] Arsuz (Hatay)
|19:38:44 07-10-2024
|36,33389
|35,64722
|6,89
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.65 km] Seferihisar (İzmir)
|19:29:11 07-10-2024
|37,94139
|26,93389
|7
|1,7
|Kozan (Adana)
|19:10:54 07-10-2024
|37,68167
|35,9525
|7,08
|2,4
|Hani (Diyarbakır)
|18:58:49 07-10-2024
|38,5525
|40,38611
|7,01
|2,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.51 km] Menteşe (Muğla)
|18:17:10 07-10-2024
|37,02528
|28,20194
|7,03
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:11:23 07-10-2024
|38,09944
|38,33389
|7
|3,2
|Ege Denizi - [65.56 km] Datça (Muğla)
|18:02:03 07-10-2024
|36,10528
|27,39139
|11,88
|2,5
|Ege Denizi - [41.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:49:06 07-10-2024
|39,16611
|25,81417
|7,02
|2
|Battalgazi (Malatya)
|17:45:21 07-10-2024
|38,15472
|38,46583
|7
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.83 km] Menteşe (Muğla)
|17:41:34 07-10-2024
|37,03361
|28,21583
|7
|1,8
|Kozan (Adana)
|17:41:30 07-10-2024
|37,68861
|35,94389
|7,01
|2,9
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [33.83 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|16:51:23 07-10-2024
|36,49417
|38,47194
|7,08
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.59 km] Marmaris (Muğla)
|16:27:34 07-10-2024
|37,02417
|28,23583
|7
|1,4
|Ege Denizi
|16:01:47 07-10-2024
|39,08472
|23,27111
|10,32
|3,9
|Akdağmadeni (Yozgat)
|15:28:00 07-10-2024
|39,55889
|35,77583
|7,19
|1,4
|Oltu (Erzurum)
|14:58:03 07-10-2024
|40,69194
|42,17139
|24,9
|1,6
|Nallıhan (Ankara)
|14:24:47 07-10-2024
|40,22222
|31,67472
|6,25
|2,2
|Kozan (Adana)
|14:21:09 07-10-2024
|37,62778
|35,91
|7,05
|2,7
|Salihli (Manisa)
|14:04:04 07-10-2024
|38,55194
|28,20194
|7
|1,3
|Hisarcık (Kütahya)
|13:20:07 07-10-2024
|39,2
|29,28167
|7
|1,2
|Orhaneli (Bursa)
|13:12:32 07-10-2024
|39,9025
|28,81
|7,03
|1,6
|Ege Denizi - [26.19 km] Didim (Aydın)
|13:04:37 07-10-2024
|37,29972
|26,96139
|7
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|13:00:41 07-10-2024
|38,43056
|39,10306
|7
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|12:56:06 07-10-2024
|38,82194
|39,20972
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:52:00 07-10-2024
|39,47806
|28,17917
|10,39
|1,7
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:49:34 07-10-2024
|39,65583
|29,35611
|7
|1,3
|Ege Denizi - [77.37 km] Datça (Muğla)
|12:43:51 07-10-2024
|36,00833
|27,29361
|19,75
|3
|Ege Denizi - [60.35 km] Datça (Muğla)
|12:35:04 07-10-2024
|36,15556
|27,35611
|31
|2,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:29:33 07-10-2024
|39,5
|28,16056
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:27:49 07-10-2024
|39,50972
|28,15528
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:25:28 07-10-2024
|39,48833
|28,15639
|7
|1
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|12:17:31 07-10-2024
|38,42806
|30,37083
|7
|1,4
|Altıeylül (Balıkesir)
|12:06:37 07-10-2024
|39,55889
|27,87583
|7
|1
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [30.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:02:34 07-10-2024
|39,21944
|26,2375
|6,9
|1,9
|İnönü (Eskişehir)
|11:57:37 07-10-2024
|39,74222
|30,165
|7,1
|1,3
|Orhaneli (Bursa)
|11:29:19 07-10-2024
|39,90278
|28,85056
|7
|1,6
|Darende (Malatya)
|10:51:26 07-10-2024
|38,405
|37,50361
|7
|1,4
|Gürün (Sivas)
|10:50:46 07-10-2024
|38,77583
|37,48444
|7,07
|1,8
|Karatay (Konya)
|10:49:41 07-10-2024
|37,91111
|32,85972
|12,99
|1,1
|Akdeniz - [42.02 km] Seydikemer (Muğla)
|10:38:40 07-10-2024
|36,13917
|28,8675
|9,52
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|10:13:36 07-10-2024
|37,20611
|28,43972
|6,69
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:41:41 07-10-2024
|39,14306
|28,1675
|11,7
|2,5
|Köyceğiz (Muğla)
|09:07:08 07-10-2024
|37,0725
|28,88972
|7,06
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|09:03:16 07-10-2024
|38,03389
|37,6475
|7
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|08:59:21 07-10-2024
|38,02778
|37,6525
|7
|1,6
|Akdeniz
|08:54:58 07-10-2024
|35,02139
|26,25306
|6,91
|4,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|08:54:34 07-10-2024
|38,11722
|37,15139
|6,39
|1,3
|Kale (Malatya)
|08:34:56 07-10-2024
|38,3625
|38,7925
|7
|2,8
|Akdeniz - [09.93 km] Alanya (Antalya)
|07:36:25 07-10-2024
|36,4525
|31,94083
|79,73
|1,5
|Akyazı (Sakarya)
|05:06:03 07-10-2024
|40,56944
|30,70167
|7
|2,3
|Toroslar (Mersin)
|04:58:34 07-10-2024
|36,95028
|34,58167
|8,77
|2,3
|Marmara Denizi - [09.60 km] Marmara (Balıkesir)
|04:49:04 07-10-2024
|40,53972
|27,37333
|8,74
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|23:39:45 07-10-2024
|38,823
|37,4783
|5
|2,4
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:17:01 07-10-2024
|38,0063
|37,5503
|7,7
|1,8
|KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
|23:13:09 07-10-2024
|38,5563
|40,3687
|17,5
|1,5
|TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
|22:55:30 07-10-2024
|38,3342
|38,9595
|14,2
|1,5
|TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
|22:34:41 07-10-2024
|36,729
|28,124
|30
|3
|VAN GOLU
|21:12:43 07-10-2024
|38,7002
|43,1243
|4,1
|1,8
|BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA)
|21:02:23 07-10-2024
|38,9982
|30,1843
|5,3
|1,8
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|20:22:17 07-10-2024
|37,6625
|35,9075
|5,4
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|19:29:11 07-10-2024
|37,938
|26,9487
|5,4
|1,7
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|19:10:53 07-10-2024
|37,6452
|35,881
|4,8
|2,5
|KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
|18:58:48 07-10-2024
|38,5428
|40,3972
|4,4
|3
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|18:17:10 07-10-2024
|37,0197
|28,2023
|2,5
|2
|KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|18:11:22 07-10-2024
|38,1205
|38,3183
|4
|3
|AKDENIZ
|18:01:59 07-10-2024
|36,0283
|27,2175
|5,5
|2,9
|EGE DENIZI
|17:49:05 07-10-2024
|39,1408
|25,8273
|8
|2,3
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|17:41:34 07-10-2024
|37,0338
|28,2585
|6,9
|2,1
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|17:41:29 07-10-2024
|37,6738
|35,8973
|5
|2,9
|KIRAN-(MUGLA)
|16:27:34 07-10-2024
|37,0383
|28,1962
|10,5
|1,5
|YUNANISTAN
|16:01:44 07-10-2024
|39,1362
|23,2462
|6
|4
|YUKARIYAHYASARAY-CAYIRALAN (YOZGAT)
|15:28:00 07-10-2024
|39,5628
|35,8092
|5
|1,7
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|14:24:47 07-10-2024
|40,2505
|31,7022
|3,1
|2,3
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|14:21:08 07-10-2024
|37,6295
|35,88
|4,5
|2,7
|HAMAMKOY-HISARCIK (KUTAHYA)
|13:20:08 07-10-2024
|39,215
|29,2985
|0
|1,6
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|13:12:31 07-10-2024
|39,8812
|28,8318
|0
|1,4
|EGE DENIZI
|13:04:37 07-10-2024
|37,3057
|27,012
|5,1
|2
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:51:59 07-10-2024
|39,466
|28,1312
|5
|1,9
|AKDENIZ
|12:43:51 07-10-2024
|36,0305
|27,2575
|5,7
|3,2
|ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|12:38:10 07-10-2024
|36,9147
|36,5855
|5
|1,4
|AKDENIZ
|12:35:01 07-10-2024
|36,055
|27,1735
|9,7
|2,9
|SARICAYIR-KEPSUT (BALIKESIR)
|12:29:33 07-10-2024
|39,574
|28,2143
|5
|1,3
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:25:28 07-10-2024
|39,492
|28,136
|13,5
|1,2
|YENIISKENDER-(BALIKESIR)
|12:06:37 07-10-2024
|39,7688
|27,775
|5
|1
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|12:02:35 07-10-2024
|39,2348
|26,2763
|5,2
|1,9
|KARSAK-(KUTAHYA)
|11:57:38 07-10-2024
|39,6875
|29,8515
|0
|1,6
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|11:33:17 07-10-2024
|34,8313
|24,8918
|10,6
|4
|AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA)
|11:29:19 07-10-2024
|39,8257
|28,8072
|5,3
|1,9
|AYVALI-GURUN (SIVAS)
|10:50:46 07-10-2024
|38,7612
|37,5375
|7,1
|1,6
|AKDENIZ
|10:38:41 07-10-2024
|36,2282
|28,81
|29,9
|1,4
|ORTAKOY-(MUGLA)
|10:13:35 07-10-2024
|37,2065
|28,4393
|4,1
|2,5
|KOCCAGIZ-TUFANBEYLI (ADANA)
|10:02:42 07-10-2024
|38,2973
|36,132
|21,8
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:41:40 07-10-2024
|39,1438
|28,1382
|2,6
|2,6
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|09:07:07 07-10-2024
|37,1253
|28,9063
|5
|1,4
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:03:16 07-10-2024
|38,0643
|37,7005
|3,8
|2,1
|KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:59:21 07-10-2024
|37,9713
|37,6198
|9,2
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|08:55:01 07-10-2024
|35,165
|26,3168
|5,3
|4,4
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|08:34:55 07-10-2024
|38,3778
|38,819
|5
|2,7
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|07:36:23 07-10-2024
|36,3428
|31,8905
|84,5
|1,7
|ARMUTLU (YALOVA)
|06:01:20 07-10-2024
|40,5817
|28,8355
|8,5
|1,1
|BOZTEPE-AKYAZI (SAKARYA)
|05:06:03 07-10-2024
|40,5533
|30,6918
|6,7
|2,4
|YESILOVA-AKDENIZ (MERSIN)
|04:58:33 07-10-2024
|36,9185
|34,6255
|8,8
|2,5
|EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)
|04:49:04 07-10-2024
|40,575
|27,4187
|14,4
|1,5
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:42:31 07-10-2024
|38,3863
|37,3412
|5,4
|1,3
|GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)
|03:02:45 07-10-2024
|37,4942
|37,023
|5
|0,9
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|02:47:43 07-10-2024
|37,0358
|28,2433
|6,3
|1,6
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|02:29:59 07-10-2024
|38,3092
|37,8222
|7,7
|1,5
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|02:19:08 07-10-2024
|38,8855
|37,4542
|6,4
|1,2
|BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|02:10:12 07-10-2024
|38,488
|30,4025
|9,3
|1,2
|KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY)
|01:52:58 07-10-2024
|36,399
|36,3407
|7,1
|1,3
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:48:04 07-10-2024
|38,6692
|26,7005
|17,4
|1,9
|ORHANIYE-CAY (AFYONKARAHISAR)
|01:43:54 07-10-2024
|38,5005
|30,945
|6
|1,3
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|01:32:40 07-10-2024
|37,0132
|28,3208
|5
|0,8
|KULU (KONYA)
|01:28:53 07-10-2024
|39,076
|33,0855
|5
|1,8
|GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA)
|01:14:54 07-10-2024
|38,7557
|37,905
|16,9
|1,2
|KARACAY-HONAZ (DENIZLI)
|01:12:25 07-10-2024
|37,7023
|29,3972
|4
|1,5
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