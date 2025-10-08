Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Ekim 2025

08 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CICEKLI-GORDES (MANISA) 00:08:53 08-10-2025 39,0707 28,1748 15,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:08:52 08-10-2025 39,12667 28,26972 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:46 08-10-2025 39,26361 28,14361 7 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:04:46 08-10-2025 39,244 28,1073 10,3 1,4
Simav (Kütahya) 00:03:05 08-10-2025 39,22056 28,95222 10,12 1,2
CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) 00:03:05 08-10-2025 39,1275 28,9333 17 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:47 08-10-2025 39,1425 28,15083 6,97 1,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:43 08-10-2025 39,2583 28,0112 8,1 1,2
Andırın (Kahramanmaraş) 23:34:27 07-10-2025 37,72611 36,51944 7 2,9
KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 23:34:26 07-10-2025 37,6992 36,4815 1,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:27:34 07-10-2025 39,19389 28,23111 4,78 1
Dikili (İzmir) 23:21:22 07-10-2025 39,10389 26,95583 5,45 1,8
DIKILI (IZMIR) 23:21:22 07-10-2025 39,0745 26,9183 5,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:48 07-10-2025 39,23944 28,13806 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:56 07-10-2025 39,24167 28,10611 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:56:56 07-10-2025 39,168 28,1395 9,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:56:55 07-10-2025 39,15056 28,14583 6,69 1,1
KURUCESME-NILUFER (BURSA) 22:50:47 07-10-2025 40,1452 28,8163 11,1 2,2
Nilüfer (Bursa) 22:50:46 07-10-2025 40,16139 28,79 7,12 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:29 07-10-2025 39,19 28,25583 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:57 07-10-2025 39,26778 28,08444 7 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:57 07-10-2025 39,2323 28,0608 10,3 1,7
Simav (Kütahya) 22:10:39 07-10-2025 39,22 29,00278 10,84 1,3
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 22:10:37 07-10-2025 39,2827 28,907 18,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:57 07-10-2025 39,20833 28,23917 6,45 1
Simav (Kütahya) 21:57:33 07-10-2025 39,22833 28,99694 6,86 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:57:33 07-10-2025 39,247 29,0017 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:07 07-10-2025 39,26639 28,16889 7 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:39:12 07-10-2025 39,2202 28,9972 18,5 1,3
Ege Denizi - [27.93 km] Seferihisar (İzmir) 21:38:44 07-10-2025 37,82278 26,87167 5,86 1,6
EGE DENIZI 21:38:44 07-10-2025 37,8677 26,7897 6,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:52 07-10-2025 39,20389 28,18639 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:52 07-10-2025 39,1917 28,1578 9,7 1,4
Simav (Kütahya) 21:29:39 07-10-2025 39,2525 28,97361 7 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:29:39 07-10-2025 39,2415 28,9938 11,1 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:32 07-10-2025 39,1678 28,1597 11,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:31 07-10-2025 39,18833 28,18972 7 2
Merkez (Bolu) 21:15:48 07-10-2025 40,94056 31,66889 10,45 1,7
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 21:15:47 07-10-2025 40,9395 31,655 10,1 1,9
Simav (Kütahya) 21:10:57 07-10-2025 39,22139 28,98556 6,93 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 21:10:57 07-10-2025 39,2572 29,0558 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:59:15 07-10-2025 39,17694 28,21694 7 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 20:59:14 07-10-2025 39,1558 28,0802 14,6 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 20:47:11 07-10-2025 39,2732 29,01 16 1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 20:34:02 07-10-2025 39,265 28,9247 15,2 1,3
Simav (Kütahya) 20:30:55 07-10-2025 39,21083 29,03722 10,61 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:30:54 07-10-2025 39,2332 29,0058 11,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:26:00 07-10-2025 39,19694 28,17583 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:26:00 07-10-2025 39,1962 28,1577 11,5 2,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 20:21:50 07-10-2025 39,259 28,957 5,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:12 07-10-2025 39,24056 28,08722 7 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:19:12 07-10-2025 39,2285 28,055 7,4 2,5
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 20:14:03 07-10-2025 38,9588 28,0307 15,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:02 07-10-2025 39,11833 28,23639 7 1,1
Gördes (Manisa) 20:07:28 07-10-2025 39,0925 28,20306 19,33 1,2
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 20:07:27 07-10-2025 39,1055 28,0647 13,8 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:45:19 07-10-2025 39,2555 28,973 18,7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:42:27 07-10-2025 39,2327 28,9948 15,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:41:26 07-10-2025 39,19611 28,11639 7 1
Simav (Kütahya) 19:30:57 07-10-2025 39,24083 28,91194 7 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 19:30:57 07-10-2025 39,2632 28,9297 12,7 2,4
Beypazarı (Ankara) 19:18:53 07-10-2025 40,15917 31,82694 7 2,3
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 19:18:53 07-10-2025 40,1828 31,7383 13,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:49 07-10-2025 39,23694 28,14167 7 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:47 07-10-2025 39,2375 28,092 11,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:48:43 07-10-2025 39,13111 28,23028 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:48:41 07-10-2025 39,2078 28,1958 9,8 1,4
Simav (Kütahya) 18:40:58 07-10-2025 39,23361 28,97722 9,2 2,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:40:58 07-10-2025 39,2518 28,9567 11,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:46:52 07-10-2025 39,18333 28,17306 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:46:52 07-10-2025 39,2093 28,1485 11,6 1,8
Gürün (Sivas) 17:40:48 07-10-2025 38,85083 37,40917 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:18 07-10-2025 39,26889 28,15972 7 1,4
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:32:17 07-10-2025 39,2462 28,2125 19,8 1,7
Söğütlü (Sakarya) 17:22:24 07-10-2025 40,92472 30,43722 7 1
ASAGIDEREKOY-SERDIVAN (SAKARYA) 17:22:20 07-10-2025 40,7418 30,2862 23,9 1,3
Menteşe (Muğla) 16:59:09 07-10-2025 37,23833 28,57528 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:34:42 07-10-2025 39,19222 28,17583 7 1
Simav (Kütahya) 16:18:25 07-10-2025 39,23 28,97833 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:18:25 07-10-2025 39,2407 28,971 15,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:59:10 07-10-2025 39,175 28,19167 6,91 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:59:10 07-10-2025 39,183 28,174 9,3 2,4
Simav (Kütahya) 15:41:10 07-10-2025 39,32889 28,85361 7 1
Simav (Kütahya) 15:35:14 07-10-2025 39,24028 28,97556 7 1,4
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 15:35:11 07-10-2025 39,1868 28,9132 28,9 1,5
Merkez (Erzincan) 15:21:37 07-10-2025 39,90306 39,25194 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:34 07-10-2025 39,16111 28,17028 7,27 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:33 07-10-2025 39,173 28,1407 18,3 1,8
Simav (Kütahya) 15:11:52 07-10-2025 39,24611 28,98972 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:59:51 07-10-2025 39,13722 28,305 7,03 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:59:50 07-10-2025 39,1402 28,2858 12,4 1,3
Alaşehir (Manisa) 14:50:44 07-10-2025 38,455 28,55972 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 14:38:24 07-10-2025 38,18917 38,56 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:08 07-10-2025 39,25861 28,15056 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:07 07-10-2025 39,18528 28,19389 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:34:06 07-10-2025 39,1747 28,1418 9,7 1,8
Simav (Kütahya) 14:27:24 07-10-2025 39,19444 28,90722 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:31 07-10-2025 39,21028 28,21028 7 1,2
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 13:49:04 07-10-2025 39,2022 28,9415 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:45:24 07-10-2025 39,13444 28,22722 7 1,2
Pütürge (Malatya) 13:34:18 07-10-2025 38,28222 38,85694 7 1,3
Korkuteli (Antalya) 13:33:19 07-10-2025 37,21028 30,39028 19,08 2,4
KIZILKAYA-BUCAK (BURDUR) 13:33:16 07-10-2025 37,2977 30,4647 105,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:24 07-10-2025 39,25389 28,06944 7 1,3
HAMITBEY-CEYHAN (ADANA) 13:19:56 07-10-2025 37,1243 35,81 20,2 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 13:19:52 07-10-2025 39,67083 29,47333 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:12:19 07-10-2025 39,49028 28,15583 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 13:10:41 07-10-2025 39,48667 28,14139 7 1,6
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:10:40 07-10-2025 39,466 28,1608 11,1 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 13:06:08 07-10-2025 38,22 38,05833 7 1,4
KARATAS ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) 13:04:43 07-10-2025 36,5085 35,265 5,5 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:03:10 07-10-2025 39,52722 28,17333 7 1,3
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:03:10 07-10-2025 39,5128 28,177 11,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:58:27 07-10-2025 39,21028 28,20194 7 1,4
Hasköy (Muş) 12:53:06 07-10-2025 38,67194 41,73333 7 1,5
Ulubey (Uşak) 12:52:14 07-10-2025 38,50222 29,14944 7 1,1
GUVENC-SELCUKLU (KONYA) 12:34:58 07-10-2025 38,13 32,681 0 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:01 07-10-2025 39,20972 28,16944 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:29:00 07-10-2025 39,214 28,1008 8,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:18 07-10-2025 39,20667 28,19111 7 1,1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:18 07-10-2025 39,1843 28,299 7,7 1,3
DURAKLAR-(DUZCE) 12:24:46 07-10-2025 40,7998 31,1225 8,8 2,1
Merkez (Elazığ) 12:20:14 07-10-2025 38,62056 39,15472 6,82 1,6
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 12:18:16 07-10-2025 39,2463 28,8988 8,4 1,7
Simav (Kütahya) 12:18:15 07-10-2025 39,31444 28,90361 7 1,8
KEMERYANI-GOLYAKA (DUZCE) 12:17:48 07-10-2025 40,8303 31,0103 16,3 1,5
DERECIK-MAZIDAGI (MARDIN) 12:17:11 07-10-2025 37,5197 40,5353 14,8 1,9
Simav (Kütahya) 12:09:39 07-10-2025 39,25361 28,97167 7 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 12:09:39 07-10-2025 39,2835 29,0047 11,9 1,2
Pertek (Tunceli) 12:05:04 07-10-2025 38,895 39,15139 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:56:53 07-10-2025 39,21833 28,21889 7 1
Aladağ (Adana) 11:48:45 07-10-2025 37,55806 35,39806 6,57 2,4
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 11:48:45 07-10-2025 37,6087 35,386 7,8 2,3
Akhisar (Manisa) 11:34:35 07-10-2025 39,17417 28,02806 7 1,2
Simav (Kütahya) 11:30:16 07-10-2025 39,27889 28,93833 7 1,6
Simav (Kütahya) 11:27:47 07-10-2025 39,27222 28,96361 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:20 07-10-2025 39,23778 28,13194 7 1,2
Yenice (Çanakkale) 11:20:14 07-10-2025 40,01028 27,42222 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:13:49 07-10-2025 39,2325 28,9852 11,7 1,8
Simav (Kütahya) 11:13:48 07-10-2025 39,23444 28,96722 12,19 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:05 07-10-2025 39,235 28,09889 7 1,1
Altıntaş (Kütahya) 10:59:24 07-10-2025 38,98944 30,23722 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:23 07-10-2025 39,21667 28,16 7 1,2
Kırkağaç (Manisa) 10:27:44 07-10-2025 39,10917 27,80944 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:21:03 07-10-2025 39,19833 28,22389 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:21:02 07-10-2025 39,1687 28,157 12,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:20:27 07-10-2025 39,19194 28,20694 7 1,1
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:20:26 07-10-2025 39,2382 28,3347 9,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:25 07-10-2025 39,20472 28,22583 7 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:25 07-10-2025 39,1905 28,2138 12,8 2,9
Ordüzü Göleti - [02.00 km] Battalgazi (Malatya) 10:13:04 07-10-2025 38,35778 38,3775 7,95 1,3
Çivril (Denizli) 09:54:00 07-10-2025 38,28889 29,73333 7 1,6
Simav (Kütahya) 09:34:01 07-10-2025 39,2375 28,98583 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:31:16 07-10-2025 39,18556 28,21972 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:12 07-10-2025 39,21639 28,15556 7 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:10 07-10-2025 39,212 28,0473 8,6 1,7
Gördes (Manisa) 09:07:49 07-10-2025 39,05028 28,24 7 1,3
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 09:07:48 07-10-2025 39,0673 28,2585 5,1 1,5
Simav (Kütahya) 08:48:39 07-10-2025 39,24889 28,94694 7 1,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 08:48:38 07-10-2025 39,2367 28,937 15,9 1,9
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 08:19:25 07-10-2025 37,9263 36,691 5,3 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 08:19:24 07-10-2025 37,88556 36,68833 7 2
Simav (Kütahya) 08:06:11 07-10-2025 39,26278 28,95972 9,47 1,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 08:06:11 07-10-2025 39,2362 28,9383 10,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:34 07-10-2025 39,14639 28,12722 9,21 1,2
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 07:40:15 07-10-2025 39,132 29,0053 10,3 1,6
Simav (Kütahya) 07:40:13 07-10-2025 39,21694 28,9725 16,68 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:22 07-10-2025 39,17694 28,17194 7,62 1,5
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:12:09 07-10-2025 37,9888 36,6143 5,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:17 07-10-2025 39,16889 28,18194 11,41 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:10:17 07-10-2025 39,1512 28,1688 10,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:40 07-10-2025 39,17694 28,15944 6,97 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:04:40 07-10-2025 39,1575 28,208 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:37:33 07-10-2025 39,21 28,10917 10,86 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:37:33 07-10-2025 39,2252 28,1197 7,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:30:06 07-10-2025 39,16833 28,18028 11,22 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:30:06 07-10-2025 39,1733 28,1747 9,6 2
Sulusaray (Tokat) 06:13:47 07-10-2025 40,06583 36,04167 16,87 2,5
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 06:13:46 07-10-2025 40,0387 36,0775 7,9 2,6
Sulusaray (Tokat) 06:10:19 07-10-2025 40,07611 36,00583 19,88 2,5
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 06:10:19 07-10-2025 40,0447 36,0577 5,3 2,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:02:13 07-10-2025 38,43611 37,30917 7 1,6
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 06:02:13 07-10-2025 38,5022 37,3335 9,6 1,6
Sorgun (Yozgat) 05:38:32 07-10-2025 39,70944 35,11278 7 1,1
Hekimhan (Malatya) 05:35:33 07-10-2025 38,75778 38,02944 7 1,2
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 05:35:33 07-10-2025 38,8117 37,9858 4,2 1,2
Simav (Kütahya) 05:20:44 07-10-2025 39,23889 28,96083 12,19 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:20:43 07-10-2025 39,1888 28,9613 5 1,8
Bahçe (Osmaniye) 05:16:30 07-10-2025 37,17528 36,66583 5,25 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:09:26 07-10-2025 39,1875 28,1825 11,35 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:09:26 07-10-2025 39,196 28,1677 10,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:07 07-10-2025 39,16083 28,17222 10,6 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:06 07-10-2025 39,1843 28,1558 9 1,3
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 04:56:03 07-10-2025 38,7118 37,9422 5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:15 07-10-2025 39,14361 28,18833 7 1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:15 07-10-2025 39,1103 28,132 16,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:30 07-10-2025 39,21806 28,21778 7 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:30 07-10-2025 39,175 28,2765 7,9 1,3
Merkez (Siirt) 04:32:21 07-10-2025 37,86778 41,99056 5,38 2,3
KALENDER-(SIIRT) 04:32:20 07-10-2025 37,8635 41,9905 5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:33 07-10-2025 39,18972 28,15806 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:33 07-10-2025 39,1783 28,13 11,3 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:06:09 07-10-2025 37,96083 36,68 7 1,3
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 04:06:09 07-10-2025 37,9672 36,7167 5,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:06:00 07-10-2025 39,20472 28,20472 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:06:00 07-10-2025 39,1637 28,1757 12,6 1,2
Simav (Kütahya) 03:51:20 07-10-2025 39,21778 28,94417 12,3 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:51:20 07-10-2025 39,249 28,9662 9,3 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 03:43:19 07-10-2025 38,10139 36,92056 7,2 1
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 03:43:19 07-10-2025 38,1588 36,9063 16,5 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:39:28 07-10-2025 39,1725 28,18861 10,25 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:39:28 07-10-2025 39,1717 28,1613 11,6 2,3
Simav (Kütahya) 03:37:27 07-10-2025 39,22722 29,0025 9,49 1,1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 03:37:26 07-10-2025 39,1998 29,0713 8,2 1,1
Doğanşehir (Malatya) 03:31:13 07-10-2025 38,15917 37,93389 6,14 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:11 07-10-2025 39,16667 28,30056 6,82 1,1
Simav (Kütahya) 03:21:37 07-10-2025 39,22472 28,90833 4,63 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:21:36 07-10-2025 39,2363 28,9388 9,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:06:46 07-10-2025 39,17111 28,16333 8,74 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:06:46 07-10-2025 39,1478 28,1365 9,3 1,8
İliç (Erzincan) 03:05:47 07-10-2025 39,48778 38,33472 8,14 2,2
SARIKONAK-ILIC (ERZINCAN) 03:05:46 07-10-2025 39,4875 38,3612 5 2,5
Simav (Kütahya) 02:55:46 07-10-2025 39,25889 28,9725 5,71 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:55:46 07-10-2025 39,2337 29,0113 9,3 1,8
Simav (Kütahya) 02:50:18 07-10-2025 39,34111 28,92611 7,03 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:50:18 07-10-2025 39,2333 28,9598 10,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:10 07-10-2025 39,10222 28,2025 7,62 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:08 07-10-2025 39,1353 28,2032 11,8 1,5
Simav (Kütahya) 02:30:37 07-10-2025 39,25222 29,00722 11,04 1,2
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:30:35 07-10-2025 39,247 28,8908 14,2 1,1
Ula (Muğla) 02:25:21 07-10-2025 37,03694 28,355 6,98 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:24:12 07-10-2025 39,18417 28,22444 7,94 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:24:12 07-10-2025 39,1225 28,1797 11,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:49 07-10-2025 39,25417 28,15722 6,99 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:09 07-10-2025 39,1385 28,1697 9,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:12 07-10-2025 39,17444 28,21056 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:12 07-10-2025 39,1457 28,207 12,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:53:28 07-10-2025 39,23944 28,12583 7,48 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:28 07-10-2025 39,2363 28,0945 5,4 2
Gediz (Kütahya) 01:36:58 07-10-2025 39,08333 29,46944 7,65 1,1
YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) 01:36:58 07-10-2025 39,1108 29,4578 5,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:28:56 07-10-2025 39,16278 28,26028 4,76 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:28:55 07-10-2025 39,1808 28,2418 8,5 1,2
Simav (Kütahya) 01:23:30 07-10-2025 39,23306 28,97028 11,19 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:23:28 07-10-2025 39,2407 28,9987 14,5 1,1
CAKMAK-(MUGLA) 01:22:00 07-10-2025 37,1825 28,6675 14,4 2
Ula (Muğla) 01:21:59 07-10-2025 37,16667 28,69028 6,97 1,7
Simav (Kütahya) 01:14:27 07-10-2025 39,22083 28,93361 5,17 0,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:14:26 07-10-2025 39,2572 28,9515 5,4 1,2
Merkez (Kırşehir) 01:09:19 07-10-2025 39,21028 34,16444 6,99 0,9
KIRSEHIR 01:09:18 07-10-2025 39,1128 34,2043 5,2 1,3
Simav (Kütahya) 01:05:23 07-10-2025 39,26917 28,96056 5,47 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:05:21 07-10-2025 39,2377 28,964 17,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:59 07-10-2025 39,17111 28,13778 6,22 1,1
