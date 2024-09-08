Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Eylül 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 08 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Eylül 2024

08 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Köyceğiz Gölü - [01.95 km] Köyceğiz (Muğla) 01:13:33 08-09-2024 36,94722 28,6675 7 2,4
Gölbaşı (Adıyaman) 00:57:15 08-09-2024 37,8625 37,80361 7,93 1,1
Doğanşehir (Malatya) 00:34:23 08-09-2024 38,18556 37,82917 7,77 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:27:02 08-09-2024 37,28694 37,02306 6,12 1
Yeşilyurt (Malatya) 00:09:42 08-09-2024 38,22583 38,03667 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 00:04:34 08-09-2024 38,24611 38,14 6,44 1
Divriği (Sivas) 23:44:00 07-09-2024 39,39111 38,18472 6,96 0,9
Doğanşehir (Malatya) 23:25:33 07-09-2024 37,96083 38,06306 7 1,8
Beypazarı (Ankara) 23:00:43 07-09-2024 40,09444 31,83917 7,22 1,8
Ayrancı (Karaman) 22:27:18 07-09-2024 37,44389 33,72361 6,94 1,7
Battalgazi (Malatya) 22:04:20 07-09-2024 38,3075 38,32472 12,15 1,2
Akdeniz 22:01:57 07-09-2024 34,615 33,73472 45,72 2
Doğanşehir (Malatya) 21:54:41 07-09-2024 38,05694 37,67694 7 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:26:53 07-09-2024 37,37083 36,99528 9,48 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:24:43 07-09-2024 37,37694 37,01361 7,01 1,3
Germencik (Aydın) 21:12:19 07-09-2024 37,89111 27,5675 7 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.38 km] Menderes (İzmir) 20:56:36 07-09-2024 37,8325 26,95361 6,87 2
Merkez (Çorum) 20:51:14 07-09-2024 40,45 34,97444 7,06 1
Gölbaşı (Adıyaman) 20:29:40 07-09-2024 37,80806 37,83389 7,62 1,2
Doğanşehir (Malatya) 19:59:06 07-09-2024 37,94472 38,02472 7,16 1,3
Hazar Gölü - [03.20 km] Sivrice (Elazığ) 19:37:45 07-09-2024 38,48611 39,3525 7 1,4
Ulaş (Sivas) 19:33:40 07-09-2024 39,45333 37,34139 7 3,4
Akdeniz - [60.82 km] Kumluca (Antalya) 19:12:13 07-09-2024 35,76333 30,35667 8,74 2,1
Dumlupınar (Kütahya) 19:06:50 07-09-2024 38,91306 29,99083 7,81 1,1
Bala (Ankara) 18:47:32 07-09-2024 39,4125 33,34111 7 1
Saimbeyli (Adana) 18:10:13 07-09-2024 37,75861 36,15333 6,97 1,7
Doğanşehir (Malatya) 18:00:21 07-09-2024 38,13056 37,86583 10 1,5
Milas (Muğla) 17:41:24 07-09-2024 37,17194 27,775 6,88 1,2
Büyükorhan (Bursa) 17:39:20 07-09-2024 39,8575 28,88361 7 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 17:08:52 07-09-2024 37,29444 37,00722 7,36 2,4
Emirdağ (Afyonkarahisar) 16:56:44 07-09-2024 38,885 31,39139 6,98 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 16:54:43 07-09-2024 37,3025 37,02111 7,43 1,5
Orhaneli (Bursa) 16:08:53 07-09-2024 39,90583 28,94417 6,76 1,1
Sivaslı (Uşak) 15:54:41 07-09-2024 38,47306 29,68639 7 1,1
Sulusaray (Tokat) 15:11:23 07-09-2024 40,02306 36,00667 7,03 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:46:32 07-09-2024 37,3725 37,06222 6,29 1,6
Orhaneli (Bursa) 12:51:11 07-09-2024 39,92417 28,8225 7 1,5
Merkez (Osmaniye) 12:31:22 07-09-2024 37,135 36,15222 7,81 2,9
Akçadağ (Malatya) 11:57:30 07-09-2024 38,31472 37,85639 7 1,8
Tepebaşı (Eskişehir) 11:51:36 07-09-2024 39,91472 30,4475 7 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:25:11 07-09-2024 37,36722 37,0175 5 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:10:32 07-09-2024 37,36917 36,98 11,11 1,4
Antakya (Hatay) 09:47:53 07-09-2024 36,25083 36,13944 7 2,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:41:51 07-09-2024 37,28583 37,02111 7 2,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:34:58 07-09-2024 37,37278 37,005 7,31 1,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:31:10 07-09-2024 37,28417 37,04472 7 5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:02:56 07-09-2024 37,29611 37,03806 6,26 3,8
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [25.90 km] Çeşme (İzmir) 07:18:08 07-09-2024 38,505 26,05389 7,17 1,3
Kiğı (Bingöl) 06:54:07 07-09-2024 39,38333 40,44056 7,12 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 03:28:34 07-09-2024 38,13472 36,385 9,44 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.94 km] Menderes (İzmir) 02:40:59 07-09-2024 37,95556 27,10667 7,37 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 02:25:27 07-09-2024 38,13667 36,64611 6,83 1,5
Dodurga (Çorum) 02:19:57 07-09-2024 40,8375 34,75611 6,98 1,5
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [60.98 km] Akyaka (Kars) 01:30:49 07-09-2024 41,30222 44,18694 14,16 3,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:25:32 07-09-2024 37,9057 37,9605 10,8 1,6
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 23:00:44 07-09-2024 40,1722 31,7653 1,2 2
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 22:27:17 07-09-2024 37,4728 33,6688 6,5 1,9
KIBRIS-DEGIRMENLIK 22:02:04 07-09-2024 35,1613 33,565 8,3 1,9
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:54:39 07-09-2024 38,0675 37,7105 20,9 1,6
KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 21:12:19 07-09-2024 37,8783 27,5648 11,7 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:56:36 07-09-2024 37,8253 26,9575 7,6 2,2
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 19:37:44 07-09-2024 38,49 39,3092 5 1,6
SENYURT-ULAS (SIVAS) 19:33:40 07-09-2024 39,4715 37,3408 7,5 3,3
FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 19:12:16 07-09-2024 36,0912 30,2673 3,9 1,9
BASCESME-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 17:08:53 07-09-2024 37,3293 37,2228 5,3 2,1
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) REVIZE01 (2024.09.07 15:11:22) 15:11:22 07-09-2024 40,0753 36,0452 6 1,7
GUNERLI-DARENDE (MALATYA) 14:27:16 07-09-2024 38,5413 37,7358 22,5 1,7
MALLI-CAN (CANAKKALE) 14:19:48 07-09-2024 40,0585 27,042 3,1 1,1
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 12:59:17 07-09-2024 38,3382 37,6412 17,3 1,5
CIVILICAM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 12:51:12 07-09-2024 39,8725 28,7225 4,2 1,5
YENIKOY-(OSMANIYE) 12:31:21 07-09-2024 37,1227 36,1548 5 2,5
CAN (CANAKKALE) 12:27:59 07-09-2024 40,027 27,0317 4,3 1,6
DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) 11:57:30 07-09-2024 38,3393 37,8622 16,1 1,9
BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR) 11:51:37 07-09-2024 39,8985 30,438 21,3 1,8
HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 10:25:07 07-09-2024 37,322 36,9098 18 1,7
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 10:10:33 07-09-2024 37,2902 37,0403 5,3 1,3
KUCUKDALYAN-(HATAY) 09:47:53 07-09-2024 36,2183 36,1917 1,2 2
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 09:41:51 07-09-2024 37,285 37,0265 7,1 2,6
ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 09:31:10 07-09-2024 37,2975 37,0677 9,6 4,9
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 09:27:55 07-09-2024 39,1187 28,1075 11,3 1,8
BULGARISTAN 09:11:59 07-09-2024 41,7685 24,2192 6,8 2,9
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 09:02:56 07-09-2024 37,3153 37,0495 5,5 3,7
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 07:18:07 07-09-2024 38,5497 26,0938 8,2 1,6
GUZGULU-YEDISU (BINGOL) 06:54:06 07-09-2024 39,405 40,4068 2,8 1,9
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 05:16:41 07-09-2024 38,073 37,1722 8,7 1,5
KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 05:13:08 07-09-2024 37,1533 36,6648 7,3 1,8
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 04:14:19 07-09-2024 34,6003 26,8993 25,7 3,2
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 04:10:13 07-09-2024 34,1518 26,9537 29,6 2,8
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 03:38:37 07-09-2024 38,297 37,7942 3,8 3,4
MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:28:33 07-09-2024 38,141 36,4248 18,3 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:40:58 07-09-2024 37,9427 27,096 5,4 1,8
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:25:27 07-09-2024 37,9987 36,6457 5,4 1,1
BERKKOY-DODURGA (CORUM) 02:19:57 07-09-2024 40,831 34,8108 10,1 1,8
ERMENISTAN 01:30:50 07-09-2024 41,1995 44,2 2,1 3,5

Öne Çıkan Video

Engin Polat ve 3 sanığa tahliye: Dilan Polat böyle sevindi

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin açıklama

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yumruklu saldırı

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yumruklu saldırı

Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama: Suçsuz olduğu anlamına gelmez

Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama: Suçsuz olduğu anlamına gelmez

Tarsus'ta dehşet: Tartıştığı kadınları vurup intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

Tarsus'ta dehşet: Tartıştığı kadınları vurup intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

Kafede oturan adama kurşun yağdıran kadın tutuklandı

Kafede oturan adama kurşun yağdıran kadın tutuklandı

Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakanın paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakanın paylaşımına tepki

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...