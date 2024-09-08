Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Eylül 2024

08 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Köyceğiz Gölü - [01.95 km] Köyceğiz (Muğla)
|01:13:33 08-09-2024
|36,94722
|28,6675
|7
|2,4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|00:57:15 08-09-2024
|37,8625
|37,80361
|7,93
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:34:23 08-09-2024
|38,18556
|37,82917
|7,77
|1,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|00:27:02 08-09-2024
|37,28694
|37,02306
|6,12
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:09:42 08-09-2024
|38,22583
|38,03667
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:04:34 08-09-2024
|38,24611
|38,14
|6,44
|1
|Divriği (Sivas)
|23:44:00 07-09-2024
|39,39111
|38,18472
|6,96
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|23:25:33 07-09-2024
|37,96083
|38,06306
|7
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|23:00:43 07-09-2024
|40,09444
|31,83917
|7,22
|1,8
|Ayrancı (Karaman)
|22:27:18 07-09-2024
|37,44389
|33,72361
|6,94
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|22:04:20 07-09-2024
|38,3075
|38,32472
|12,15
|1,2
|Akdeniz
|22:01:57 07-09-2024
|34,615
|33,73472
|45,72
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|21:54:41 07-09-2024
|38,05694
|37,67694
|7
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21:26:53 07-09-2024
|37,37083
|36,99528
|9,48
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21:24:43 07-09-2024
|37,37694
|37,01361
|7,01
|1,3
|Germencik (Aydın)
|21:12:19 07-09-2024
|37,89111
|27,5675
|7
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.38 km] Menderes (İzmir)
|20:56:36 07-09-2024
|37,8325
|26,95361
|6,87
|2
|Merkez (Çorum)
|20:51:14 07-09-2024
|40,45
|34,97444
|7,06
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|20:29:40 07-09-2024
|37,80806
|37,83389
|7,62
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|19:59:06 07-09-2024
|37,94472
|38,02472
|7,16
|1,3
|Hazar Gölü - [03.20 km] Sivrice (Elazığ)
|19:37:45 07-09-2024
|38,48611
|39,3525
|7
|1,4
|Ulaş (Sivas)
|19:33:40 07-09-2024
|39,45333
|37,34139
|7
|3,4
|Akdeniz - [60.82 km] Kumluca (Antalya)
|19:12:13 07-09-2024
|35,76333
|30,35667
|8,74
|2,1
|Dumlupınar (Kütahya)
|19:06:50 07-09-2024
|38,91306
|29,99083
|7,81
|1,1
|Bala (Ankara)
|18:47:32 07-09-2024
|39,4125
|33,34111
|7
|1
|Saimbeyli (Adana)
|18:10:13 07-09-2024
|37,75861
|36,15333
|6,97
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|18:00:21 07-09-2024
|38,13056
|37,86583
|10
|1,5
|Milas (Muğla)
|17:41:24 07-09-2024
|37,17194
|27,775
|6,88
|1,2
|Büyükorhan (Bursa)
|17:39:20 07-09-2024
|39,8575
|28,88361
|7
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|17:08:52 07-09-2024
|37,29444
|37,00722
|7,36
|2,4
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|16:56:44 07-09-2024
|38,885
|31,39139
|6,98
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|16:54:43 07-09-2024
|37,3025
|37,02111
|7,43
|1,5
|Orhaneli (Bursa)
|16:08:53 07-09-2024
|39,90583
|28,94417
|6,76
|1,1
|Sivaslı (Uşak)
|15:54:41 07-09-2024
|38,47306
|29,68639
|7
|1,1
|Sulusaray (Tokat)
|15:11:23 07-09-2024
|40,02306
|36,00667
|7,03
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|13:46:32 07-09-2024
|37,3725
|37,06222
|6,29
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|12:51:11 07-09-2024
|39,92417
|28,8225
|7
|1,5
|Merkez (Osmaniye)
|12:31:22 07-09-2024
|37,135
|36,15222
|7,81
|2,9
|Akçadağ (Malatya)
|11:57:30 07-09-2024
|38,31472
|37,85639
|7
|1,8
|Tepebaşı (Eskişehir)
|11:51:36 07-09-2024
|39,91472
|30,4475
|7
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:25:11 07-09-2024
|37,36722
|37,0175
|5
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:10:32 07-09-2024
|37,36917
|36,98
|11,11
|1,4
|Antakya (Hatay)
|09:47:53 07-09-2024
|36,25083
|36,13944
|7
|2,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:41:51 07-09-2024
|37,28583
|37,02111
|7
|2,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|09:34:58 07-09-2024
|37,37278
|37,005
|7,31
|1,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:31:10 07-09-2024
|37,28417
|37,04472
|7
|5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:02:56 07-09-2024
|37,29611
|37,03806
|6,26
|3,8
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [25.90 km] Çeşme (İzmir)
|07:18:08 07-09-2024
|38,505
|26,05389
|7,17
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|06:54:07 07-09-2024
|39,38333
|40,44056
|7,12
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:28:34 07-09-2024
|38,13472
|36,385
|9,44
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.94 km] Menderes (İzmir)
|02:40:59 07-09-2024
|37,95556
|27,10667
|7,37
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:25:27 07-09-2024
|38,13667
|36,64611
|6,83
|1,5
|Dodurga (Çorum)
|02:19:57 07-09-2024
|40,8375
|34,75611
|6,98
|1,5
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [60.98 km] Akyaka (Kars)
|01:30:49 07-09-2024
|41,30222
|44,18694
|14,16
|3,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:25:32 07-09-2024
|37,9057
|37,9605
|10,8
|1,6
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:00:44 07-09-2024
|40,1722
|31,7653
|1,2
|2
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|22:27:17 07-09-2024
|37,4728
|33,6688
|6,5
|1,9
|KIBRIS-DEGIRMENLIK
|22:02:04 07-09-2024
|35,1613
|33,565
|8,3
|1,9
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:54:39 07-09-2024
|38,0675
|37,7105
|20,9
|1,6
|KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)
|21:12:19 07-09-2024
|37,8783
|27,5648
|11,7
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:56:36 07-09-2024
|37,8253
|26,9575
|7,6
|2,2
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|19:37:44 07-09-2024
|38,49
|39,3092
|5
|1,6
|SENYURT-ULAS (SIVAS)
|19:33:40 07-09-2024
|39,4715
|37,3408
|7,5
|3,3
|FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|19:12:16 07-09-2024
|36,0912
|30,2673
|3,9
|1,9
|BASCESME-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|17:08:53 07-09-2024
|37,3293
|37,2228
|5,3
|2,1
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) REVIZE01 (2024.09.07 15:11:22)
|15:11:22 07-09-2024
|40,0753
|36,0452
|6
|1,7
|GUNERLI-DARENDE (MALATYA)
|14:27:16 07-09-2024
|38,5413
|37,7358
|22,5
|1,7
|MALLI-CAN (CANAKKALE)
|14:19:48 07-09-2024
|40,0585
|27,042
|3,1
|1,1
|DARICA-AKCADAG (MALATYA)
|12:59:17 07-09-2024
|38,3382
|37,6412
|17,3
|1,5
|CIVILICAM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|12:51:12 07-09-2024
|39,8725
|28,7225
|4,2
|1,5
|YENIKOY-(OSMANIYE)
|12:31:21 07-09-2024
|37,1227
|36,1548
|5
|2,5
|CAN (CANAKKALE)
|12:27:59 07-09-2024
|40,027
|27,0317
|4,3
|1,6
|DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)
|11:57:30 07-09-2024
|38,3393
|37,8622
|16,1
|1,9
|BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR)
|11:51:37 07-09-2024
|39,8985
|30,438
|21,3
|1,8
|HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|10:25:07 07-09-2024
|37,322
|36,9098
|18
|1,7
|AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|10:10:33 07-09-2024
|37,2902
|37,0403
|5,3
|1,3
|KUCUKDALYAN-(HATAY)
|09:47:53 07-09-2024
|36,2183
|36,1917
|1,2
|2
|AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|09:41:51 07-09-2024
|37,285
|37,0265
|7,1
|2,6
|ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|09:31:10 07-09-2024
|37,2975
|37,0677
|9,6
|4,9
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|09:27:55 07-09-2024
|39,1187
|28,1075
|11,3
|1,8
|BULGARISTAN
|09:11:59 07-09-2024
|41,7685
|24,2192
|6,8
|2,9
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|09:02:56 07-09-2024
|37,3153
|37,0495
|5,5
|3,7
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|07:18:07 07-09-2024
|38,5497
|26,0938
|8,2
|1,6
|GUZGULU-YEDISU (BINGOL)
|06:54:06 07-09-2024
|39,405
|40,4068
|2,8
|1,9
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|05:16:41 07-09-2024
|38,073
|37,1722
|8,7
|1,5
|KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|05:13:08 07-09-2024
|37,1533
|36,6648
|7,3
|1,8
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|04:14:19 07-09-2024
|34,6003
|26,8993
|25,7
|3,2
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|04:10:13 07-09-2024
|34,1518
|26,9537
|29,6
|2,8
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|03:38:37 07-09-2024
|38,297
|37,7942
|3,8
|3,4
|MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:28:33 07-09-2024
|38,141
|36,4248
|18,3
|1,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:40:58 07-09-2024
|37,9427
|27,096
|5,4
|1,8
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:25:27 07-09-2024
|37,9987
|36,6457
|5,4
|1,1
|BERKKOY-DODURGA (CORUM)
|02:19:57 07-09-2024
|40,831
|34,8108
|10,1
|1,8
|ERMENISTAN
|01:30:50 07-09-2024
|41,1995
|44,2
|2,1
|3,5
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