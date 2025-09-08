Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Eylül 2025

08 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:54 08-09-2025 39,1722 28,1752 12 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:31:33 08-09-2025 38,3713 37,4343 7,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:29:25 08-09-2025 39,18556 28,24472 7,08 1,7
CICEKLI-GORDES (MANISA) 01:25:15 08-09-2025 39,0563 28,2268 16,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:12 08-09-2025 39,19444 28,26 6,76 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:24:52 08-09-2025 39,19389 28,28917 7 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:24:51 08-09-2025 39,1773 28,255 16,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:21:23 08-09-2025 39,26972 28,105 7 2,1
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:21:22 08-09-2025 39,258 28,0915 12 2,5
Doğanşehir (Malatya) 01:18:22 08-09-2025 38,24667 37,79917 7 1,7
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 01:18:21 08-09-2025 38,2697 37,7997 8,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:17:17 08-09-2025 39,20778 28,26083 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:00 08-09-2025 39,21306 28,25694 9,89 1,3
Merkez (Bingöl) 01:10:33 08-09-2025 39,02167 40,4975 7,19 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:03 08-09-2025 39,179 28,2432 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:02 08-09-2025 39,20694 28,25389 7,64 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:58:58 08-09-2025 39,1545 28,1332 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:58 08-09-2025 39,15 28,16083 5,25 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:53:18 08-09-2025 39,184 28,2312 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:18 08-09-2025 39,22194 28,23472 6,72 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:52:43 08-09-2025 39,20444 28,25583 6,9 1,1
Merkez (Bingöl) 00:52:41 08-09-2025 39,02389 40,50889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:50:22 08-09-2025 39,23667 28,10111 7,03 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:04 08-09-2025 39,1785 28,2613 10,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:48:03 08-09-2025 39,21639 28,26361 8,02 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:45:32 08-09-2025 39,1723 28,1558 12 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:45:32 08-09-2025 39,19278 28,18167 7,02 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:42:20 08-09-2025 39,20861 28,24694 6,98 1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 00:39:10 08-09-2025 39,1725 28,0435 12,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:09 08-09-2025 39,22861 28,10111 6,22 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:37:45 08-09-2025 39,1732 28,2343 12,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:45 08-09-2025 39,21556 28,25194 5,98 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:36:39 08-09-2025 39,2425 28,08667 8,67 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:36:33 08-09-2025 39,18 28,1267 11,6 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:33:21 08-09-2025 39,1997 28,2582 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:21 08-09-2025 39,18694 28,23972 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:17 08-09-2025 39,1812 28,2008 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:17 08-09-2025 39,20889 28,25667 6,72 1,6
Maden (Elazığ) 00:30:50 08-09-2025 38,46806 39,45333 10,56 1,6
HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) 00:30:49 08-09-2025 38,4728 39,494 8,4 1,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [44.89 km] Çıldır (Ardahan) 00:25:58 08-09-2025 41,35083 43,78361 5,17 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:19:26 08-09-2025 39,1837 28,2297 12,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:26 08-09-2025 39,1975 28,20389 5,63 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:18:01 08-09-2025 39,2112 28,1467 11,6 1,9
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:16:40 08-09-2025 39,2603 28,0808 9,8 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:48 08-09-2025 39,1815 28,2217 8,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:48 08-09-2025 39,21972 28,24306 7,5 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:47 08-09-2025 39,1798 28,2722 5,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:46 08-09-2025 39,22083 28,23722 7,07 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:01 08-09-2025 39,1598 28,1503 11,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:01 08-09-2025 39,19167 28,17333 4,95 2,3
Battalgazi (Malatya) 23:59:41 07-09-2025 38,12889 38,58056 7 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:09 07-09-2025 39,1713 28,2228 18,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:09 07-09-2025 39,19528 28,24528 8,61 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:09 07-09-2025 39,17778 28,26944 7 1,2
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:55:29 07-09-2025 39,224 28,2343 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:55:29 07-09-2025 39,22556 28,24306 7,68 1,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 23:54:10 07-09-2025 39,2355 27,979 17,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:10 07-09-2025 39,24028 28,01056 5,66 1,7
Palu (Elazığ) 23:53:19 07-09-2025 38,62417 39,7425 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:50:43 07-09-2025 39,19556 28,23528 7,81 1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:53 07-09-2025 39,1842 28,2395 7,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:53 07-09-2025 39,195 28,23917 6,98 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:39 07-09-2025 39,18639 28,25639 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:45:13 07-09-2025 39,21 28,26306 9,39 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:36 07-09-2025 39,1552 28,2353 14,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:35 07-09-2025 39,19861 28,24417 6,06 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:42:38 07-09-2025 39,1528 28,1665 12,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:42:38 07-09-2025 39,19333 28,16944 8,73 1,4
Doğanşehir (Malatya) 23:42:27 07-09-2025 38,05417 37,7 7 1
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:43 07-09-2025 39,2013 28,2745 18,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:43 07-09-2025 39,19417 28,25972 5,15 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:22 07-09-2025 39,20333 28,25528 5,2 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:36:32 07-09-2025 39,1918 28,2758 10,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:36:32 07-09-2025 39,19417 28,27389 7 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:35:09 07-09-2025 39,1115 28,1923 10,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:35:06 07-09-2025 39,20083 28,26222 4,93 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:00 07-09-2025 39,195 28,2113 8,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:00 07-09-2025 39,18722 28,27306 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:39 07-09-2025 39,138 28,1385 13 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:38 07-09-2025 39,17972 28,22083 9,83 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:30:29 07-09-2025 39,1965 28,2662 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:29 07-09-2025 39,20056 28,25806 6,31 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:27:01 07-09-2025 39,18583 28,16139 7,26 1,6
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 23:27:00 07-09-2025 39,1047 28,0675 14,3 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 23:24:34 07-09-2025 38,09667 38,39417 7 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:06 07-09-2025 39,1532 28,178 13,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:05 07-09-2025 39,19361 28,19194 9,97 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:22:34 07-09-2025 39,1782 28,2355 8,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:33 07-09-2025 39,19806 28,25944 5,6 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:21:17 07-09-2025 39,1478 28,1675 13,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:21:16 07-09-2025 39,17306 28,19167 5,62 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:20:30 07-09-2025 39,19806 28,27667 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:19:31 07-09-2025 39,25389 28,08333 6,99 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:26 07-09-2025 39,1958 28,2232 4,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:26 07-09-2025 39,19111 28,235 7,43 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:04 07-09-2025 39,20528 28,25722 4,79 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:16:34 07-09-2025 39,1862 28,2848 8,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:33 07-09-2025 39,20194 28,24917 5,28 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:37 07-09-2025 39,1657 28,155 13,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:37 07-09-2025 39,17222 28,17611 7,06 2,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:38 07-09-2025 39,1853 28,2157 11,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:38 07-09-2025 39,20389 28,26056 6,69 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:10:59 07-09-2025 39,1725 28,2463 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:10:59 07-09-2025 39,19278 28,24861 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:10:00 07-09-2025 39,21167 28,24972 6,5 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:08:58 07-09-2025 39,1817 28,2202 11,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:57 07-09-2025 39,20611 28,23556 6,95 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:07:27 07-09-2025 39,2052 28,2025 4,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:07:27 07-09-2025 39,2 28,25167 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:06:31 07-09-2025 39,1723 28,2303 10 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:06:30 07-09-2025 39,20833 28,24667 6,02 2,3
Pütürge (Malatya) 23:05:27 07-09-2025 38,30222 38,88444 9,32 2
AKCA-KALE (MALATYA) 23:05:26 07-09-2025 38,3518 38,8835 9,8 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:19 07-09-2025 39,1872 28,232 13,2 4,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:19 07-09-2025 39,20917 28,24306 6,93 4,5
Yeşilyurt (Malatya) 22:58:54 07-09-2025 38,22722 38,10556 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:25 07-09-2025 39,15583 28,20222 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:39 07-09-2025 39,20611 28,18361 5,35 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:57 07-09-2025 39,1612 28,1865 10,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:57 07-09-2025 39,17111 28,20056 7 2
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:08:29 07-09-2025 38,8162 26,7727 5,3 2,2
Ege Denizi - [10.32 km] Foça (İzmir) 22:08:29 07-09-2025 38,82917 26,77639 8,97 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:06:35 07-09-2025 39,1822 28,1038 14 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:35 07-09-2025 39,20056 28,17111 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:12 07-09-2025 39,1707 28,2102 8,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:12 07-09-2025 39,16694 28,22861 8,04 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:59:09 07-09-2025 39,1775 28,16139 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:08 07-09-2025 39,182 28,1635 10,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:15 07-09-2025 39,18417 28,17083 7,73 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:15 07-09-2025 39,1718 28,1543 11,8 2,5
Artova (Tokat) 21:53:06 07-09-2025 40,095 36,06444 7,55 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:59 07-09-2025 39,17667 28,15556 10,09 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:52:59 07-09-2025 39,1613 28,1557 14,1 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:49:14 07-09-2025 39,157 28,2345 12,4 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:09 07-09-2025 39,169 28,1785 8,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:42:08 07-09-2025 39,19889 28,17222 7,44 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:55 07-09-2025 39,18639 28,14611 9,94 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:55 07-09-2025 39,1465 28,0938 12,6 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:15 07-09-2025 39,1622 28,2055 15,1 1,7
CICEKLI-GORDES (MANISA) 21:26:30 07-09-2025 39,0882 28,2503 13 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:28 07-09-2025 39,15694 28,16861 6,68 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:53 07-09-2025 39,185 28,16 6,01 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:08:54 07-09-2025 39,1762 28,2157 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:53 07-09-2025 39,20361 28,23583 7,41 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:54:21 07-09-2025 39,1123 28,2677 4,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:54:20 07-09-2025 39,17889 28,15972 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:46:02 07-09-2025 39,17611 28,18722 8,78 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:46:02 07-09-2025 39,1312 28,172 15,3 1,9
Beypazarı (Ankara) 20:39:22 07-09-2025 40,19194 31,82444 7 1,8
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 20:39:22 07-09-2025 40,2037 31,7625 6,1 2
Genç (Bingöl) 20:34:42 07-09-2025 38,51583 40,29861 7 3,3
YAYDERE-GENC (BINGOL) 20:34:42 07-09-2025 38,4847 40,3058 3,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:27:06 07-09-2025 39,155 28,22306 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:27:04 07-09-2025 39,2055 28,1967 19,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:13 07-09-2025 39,24667 28,0875 5,25 1,2
EGE DENIZI 20:13:44 07-09-2025 36,6863 25,5677 5,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:59 07-09-2025 39,1775 28,22694 5,41 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:59 07-09-2025 39,1328 28,2048 20,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:19 07-09-2025 39,17917 28,16694 9,62 4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:08:19 07-09-2025 39,1693 28,1523 7,9 4
Doğanşehir (Malatya) 20:00:33 07-09-2025 38,10028 37,83306 6,49 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:41 07-09-2025 39,18 28,1237 5,3 2,4
Akdeniz - Antalya Körfezi - [04.50 km] Manavgat (Antalya) 19:53:32 07-09-2025 36,79444 31,19417 59,89 2,2
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 19:53:32 07-09-2025 36,6753 31,1452 59 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:50:38 07-09-2025 39,21722 28,245 9,14 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:50:38 07-09-2025 39,193 28,2555 5,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:46:58 07-09-2025 39,2225 28,2175 5,05 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:46:58 07-09-2025 39,213 28,1953 10,5 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:34 07-09-2025 39,17 28,152 9,3 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:07 07-09-2025 39,1085 28,21 14,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:05 07-09-2025 39,18611 28,14472 8,78 1,8
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [77.16 km] Başkale (Van) 19:42:04 07-09-2025 38,46194 45,305 8,25 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:40:54 07-09-2025 39,1572 28,0945 10,5 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:37:33 07-09-2025 39,1728 28,205 15 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:37:32 07-09-2025 39,19111 28,23972 8,39 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:33:44 07-09-2025 39,1828 28,2268 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:33:43 07-09-2025 39,20222 28,25917 7,37 1,8
Tuşba (Van) 19:30:44 07-09-2025 38,82583 43,53444 7,14 1,6
Van Gölü - [15.80 km] Tuşba (Van) 19:23:46 07-09-2025 38,61722 43,02389 7,01 2,3
VAN GOLU 19:23:44 07-09-2025 38,5862 43,0375 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:21:49 07-09-2025 39,17639 28,15417 7,29 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:18:39 07-09-2025 39,173 28,114 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:18:38 07-09-2025 39,17194 28,1825 10,8 1,5
Palu (Elazığ) 19:08:44 07-09-2025 38,60944 39,75583 12,17 2,5
GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) 19:08:44 07-09-2025 38,6193 39,7415 2,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:30 07-09-2025 39,16972 28,17028 7,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:05 07-09-2025 39,18722 28,23472 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:00:05 07-09-2025 39,1865 28,208 9,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:43 07-09-2025 39,20111 28,15806 6,87 1
Kovancılar (Elazığ) 18:38:11 07-09-2025 38,77333 39,98861 17,65 3,1
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:38:10 07-09-2025 38,7442 39,9533 4,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:59 07-09-2025 39,17694 28,18722 5,76 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:26:58 07-09-2025 39,1923 28,0877 10,1 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:23:12 07-09-2025 39,1687 28,105 10,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:11 07-09-2025 39,17278 28,1725 5,31 1,2
Ahlat (Bitlis) 18:13:16 07-09-2025 38,73722 42,21 7,43 1,8
GUZELSU-AHLAT (BITLIS) 18:13:15 07-09-2025 38,7177 42,2517 11 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:08:42 07-09-2025 39,19611 28,21 7,08 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:08:42 07-09-2025 39,1692 28,182 14,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:11 07-09-2025 39,17917 28,23694 6,32 1
Sındırgı (Balıkesir) 17:49:49 07-09-2025 39,18611 28,155 8,48 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:49:49 07-09-2025 39,1688 28,1402 19,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:06 07-09-2025 39,16778 28,16778 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:32:06 07-09-2025 39,1662 28,1433 10,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:31:01 07-09-2025 39,17583 28,18722 7,69 1,5
Ula (Muğla) 17:27:14 07-09-2025 37,09417 28,39361 12,72 1,8
ULA (MUGLA) 17:27:14 07-09-2025 37,116 28,3958 5,4 1,9
Palu (Elazığ) 17:20:05 07-09-2025 38,59472 39,7675 16,42 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:59 07-09-2025 39,18639 28,17639 9,2 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:59 07-09-2025 39,1772 28,1573 10,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:03:05 07-09-2025 39,22861 28,10167 7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:03:05 07-09-2025 39,2165 28,1222 7,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:58 07-09-2025 39,21972 28,16722 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:55:11 07-09-2025 39,16778 28,18639 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:55:11 07-09-2025 39,1697 28,1412 10,2 2,6
Ege Denizi - [26.74 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:53:51 07-09-2025 39,58667 25,78722 6,68 2,3
EGE DENIZI 16:53:51 07-09-2025 39,575 25,7842 5,4 2,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 16:50:37 07-09-2025 38,10361 37,17389 7,07 2,3
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 16:50:36 07-09-2025 38,1125 37,1312 5,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:39:29 07-09-2025 39,135 28,16583 6,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:06 07-09-2025 39,18556 28,185 7,02 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:05 07-09-2025 39,1738 28,1207 12,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:32:02 07-09-2025 39,19556 28,25 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:28:44 07-09-2025 39,17472 28,15528 7 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 16:28:43 07-09-2025 39,1515 28,0472 11,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:14:13 07-09-2025 39,19861 28,27444 7 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:14:13 07-09-2025 39,184 28,2618 12,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:12:31 07-09-2025 39,24083 28,12083 5,71 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:12:29 07-09-2025 39,2545 28,1402 12,5 1,6
Çavdır (Burdur) 16:11:10 07-09-2025 37,09139 29,70583 6,56 1,9
Palu (Elazığ) 16:04:53 07-09-2025 38,59361 39,77917 10,88 2,3
ORENCIK-PALU (ELAZIG) 16:04:52 07-09-2025 38,6272 39,7405 8,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:01:20 07-09-2025 39,15222 28,17417 6,92 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:01:20 07-09-2025 39,157 28,1675 11,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:00:17 07-09-2025 39,13694 28,18889 7,07 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:58:25 07-09-2025 39,155 28,18139 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:43 07-09-2025 39,16667 28,15583 7,19 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 15:55:43 07-09-2025 39,141 28,0948 13,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:51:32 07-09-2025 39,18194 28,1525 11,25 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:51:32 07-09-2025 39,1715 28,1298 9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:42:16 07-09-2025 39,17306 28,17694 6,68 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:43 07-09-2025 39,17944 28,16806 7,93 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:41:43 07-09-2025 39,1467 28,1592 9,5 1,3
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 15:40:10 07-09-2025 38,498 39,3258 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:39:21 07-09-2025 39,16417 28,12194 7,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:09 07-09-2025 39,18722 28,16667 9,14 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:28:09 07-09-2025 39,1667 28,1827 10,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:06 07-09-2025 39,13083 28,18611 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:31 07-09-2025 39,24806 28,16417 9,83 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:07:53 07-09-2025 39,16472 28,12111 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:07:05 07-09-2025 39,185 28,1675 10,26 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:26 07-09-2025 39,17222 28,16611 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:03:13 07-09-2025 39,17667 28,18556 6,87 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:56:36 07-09-2025 39,16917 28,17361 5,64 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:56:36 07-09-2025 39,1608 28,1152 10 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:53:02 07-09-2025 39,20972 28,14833 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:53:02 07-09-2025 39,1932 28,1115 10,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:38 07-09-2025 39,18472 28,15833 7,73 1,9
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 14:52:38 07-09-2025 39,117 28,1082 26 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:44:44 07-09-2025 39,24917 28,09333 7 2,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:44:44 07-09-2025 39,2335 28,0927 12,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:46 07-09-2025 39,21111 28,08944 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:45 07-09-2025 39,1935 28,0863 3,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:37 07-09-2025 39,19222 28,18083 6,78 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:24:30 07-09-2025 39,155 28,16444 7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:05 07-09-2025 39,0907 28,1993 15 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:03 07-09-2025 39,20556 28,11833 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:04:17 07-09-2025 39,1775 28,15472 6,18 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:48 07-09-2025 39,18194 28,15806 9,55 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:01:48 07-09-2025 39,1468 28,169 12,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:57:09 07-09-2025 39,15889 28,16139 10,7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:57:07 07-09-2025 39,1317 28,1212 14,1 2,1
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 13:55:03 07-09-2025 39,0568 28,0548 24,5 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:55:01 07-09-2025 39,20306 28,0675 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:47:30 07-09-2025 39,17389 28,15444 7,02 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:47:30 07-09-2025 39,1802 28,153 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:10 07-09-2025 39,15639 28,335 7,02 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:39 07-09-2025 39,14139 28,20056 6,73 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:43:38 07-09-2025 39,2012 28,1792 4,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:36 07-09-2025 39,18278 28,15806 7,01 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:35 07-09-2025 39,1577 28,1388 12,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 13:35:50 07-09-2025 39,15889 28,16528 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:35:49 07-09-2025 39,1445 28,13 12,1 2
Battalgazi (Malatya) 13:31:47 07-09-2025 38,15333 38,48361 6,98 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:30:48 07-09-2025 39,1393 28,14 11,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:30:25 07-09-2025 39,22194 28,18778 6,62 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:30:25 07-09-2025 39,1855 28,1353 12 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:23:14 07-09-2025 39,14111 28,16861 7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:23:13 07-09-2025 39,1348 28,1358 5,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:22:47 07-09-2025 39,19861 28,17667 6,67 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:22:47 07-09-2025 39,1702 28,1415 3,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:22:21 07-09-2025 39,21778 28,16222 7,39 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:22:21 07-09-2025 39,1918 28,1387 8,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:16:14 07-09-2025 39,16528 28,15611 6,96 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:16:12 07-09-2025 39,1723 28,1668 15,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:15:21 07-09-2025 39,17833 28,15361 6,36 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:23 07-09-2025 39,1215 28,1492 14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:22 07-09-2025 39,20694 28,19139 6,94 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:42 07-09-2025 39,17194 28,17139 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:02:41 07-09-2025 39,1365 28,1153 21 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:00:38 07-09-2025 39,18944 28,15361 6,73 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:00:38 07-09-2025 39,1665 28,1252 12,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:58:12 07-09-2025 39,19028 28,17444 9,7 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:58:12 07-09-2025 39,1797 28,1417 8,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:44 07-09-2025 39,15167 28,205 6,3 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:44 07-09-2025 39,179 28,0983 15,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:54:14 07-09-2025 39,15722 28,15944 5,15 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:14 07-09-2025 39,1487 28,1053 4 1,8
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 12:51:39 07-09-2025 39,0643 28,2487 10,9 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 12:49:35 07-09-2025 39,1452 28,0717 9,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:34 07-09-2025 39,18667 28,17611 8,19 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:47:50 07-09-2025 39,19056 28,15028 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:47:49 07-09-2025 39,191 28,1123 10,7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:47:07 07-09-2025 39,1863 28,1603 11,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:45:44 07-09-2025 39,15694 28,15444 6,1 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:45:44 07-09-2025 39,1597 28,1202 12 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:55 07-09-2025 39,1755 28,1545 13,8 1,9
KARAAGAC-GORDES (MANISA) 12:44:43 07-09-2025 38,905 28,1342 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:38 07-09-2025 39,17083 28,20222 7,05 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:58 07-09-2025 39,18194 28,17111 9,96 4,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:58 07-09-2025 39,1755 28,1485 14 4,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:02 07-09-2025 39,1612 28,1918 9,3 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:52 07-09-2025 39,1415 28,1928 10,7 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:38:53 07-09-2025 39,1917 28,113 7,5 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:52 07-09-2025 39,17611 28,15194 8,06 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:09 07-09-2025 39,17528 28,16556 7,72 4,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.07 12:35:08) 12:35:08 07-09-2025 39,1913 28,1923 13,6 5
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:18 07-09-2025 39,25722 28,11472 6,98 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:45 07-09-2025 39,13361 28,21722 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:43 07-09-2025 39,2182 28,1582 9,9 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 12:03:46 07-09-2025 39,179 28,0508 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:45 07-09-2025 39,24944 28,08722 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:58:12 07-09-2025 39,22611 28,14417 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 11:58:11 07-09-2025 39,2563 28,1723 3,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:52:15 07-09-2025 39,22444 28,16917 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:43:56 07-09-2025 39,18472 28,2325 7,01 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:55 07-09-2025 39,192 28,1595 9,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:18 07-09-2025 39,19111 28,20278 6,27 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:18 07-09-2025 39,1752 28,1937 14,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:38 07-09-2025 39,21083 28,12 7,02 1,2
Sulusaray (Tokat) 11:00:49 07-09-2025 40,07528 36,06028 6,69 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:10 07-09-2025 39,15917 28,13583 6,98 1,3
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 10:35:09 07-09-2025 39,094 28,0963 17,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:07 07-09-2025 39,21472 28,16028 7,43 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:06 07-09-2025 39,2068 28,1617 9,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:28 07-09-2025 39,21 28,20111 6,99 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:30:28 07-09-2025 39,1832 28,1828 13,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:02 07-09-2025 39,17111 28,26056 6,55 1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:02 07-09-2025 39,1313 28,3233 10 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:08:52 07-09-2025 39,20583 28,07722 6,99 1,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:08:51 07-09-2025 39,2543 28,0347 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:22 07-09-2025 39,24194 28,05306 5,89 1,3
AKDENIZ 10:06:33 07-09-2025 36,1653 29,0065 13,3 2,1
Akdeniz - [43.27 km] Seydikemer (Muğla) 10:06:32 07-09-2025 36,11056 28,88417 15,58 2,1
Sulusaray (Tokat) 09:57:03 07-09-2025 40,04167 35,97528 6,06 1,5
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 09:57:02 07-09-2025 40,0605 36,0897 4,1 1,7
SALUR-GORDES (MANISA) 09:55:43 07-09-2025 39,0007 28,3242 11,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:11 07-09-2025 39,22333 28,16056 7,01 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:11 07-09-2025 39,1707 28,1862 12,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:51:41 07-09-2025 39,20861 28,14694 5,22 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 09:51:41 07-09-2025 39,1608 28,067 12,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:41 07-09-2025 39,18333 28,17222 6,98 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:35:41 07-09-2025 39,1707 28,1698 11 1,8
PINARBASI-GORDES (MANISA) 09:28:04 07-09-2025 38,9043 28,322 5 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:25:22 07-09-2025 39,18389 28,22333 6,96 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:22 07-09-2025 39,1642 28,199 13,9 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:01 07-09-2025 39,1308 28,3273 3,7 1,2
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 09:08:24 07-09-2025 39,1455 27,9575 10,6 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:03:33 07-09-2025 39,18556 28,21 5,81 1
ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) 09:03:28 07-09-2025 39,0468 27,927 9,9 1,3
Doğanşehir (Malatya) 09:01:41 07-09-2025 38,09472 37,9675 5,02 1,3
ALTINTOP-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:01:39 07-09-2025 38,0472 37,873 15,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:57 07-09-2025 39,185 28,25639 5,19 1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:57 07-09-2025 39,1395 28,278 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:07 07-09-2025 39,20722 28,20361 7,67 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:47:07 07-09-2025 39,1685 28,1787 10,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:56 07-09-2025 39,22333 28,125 6,99 1,2
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:55 07-09-2025 39,2478 28,1267 8,2 1,4
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 08:42:34 07-09-2025 39,0062 28,2375 4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:31 07-09-2025 39,20528 28,23333 8,29 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:40:59 07-09-2025 39,23972 28,08111 7,04 1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:40:59 07-09-2025 39,2152 28,0172 8,4 1,2
Doğanşehir (Malatya) 08:32:51 07-09-2025 38,14083 37,855 5,29 2,1
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:32:51 07-09-2025 38,0987 37,8358 8,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:57 07-09-2025 39,20278 28,13417 4,89 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:06:57 07-09-2025 39,2078 28,1155 8,1 1,7
Pütürge (Malatya) 07:51:16 07-09-2025 38,20333 38,6425 7 1,5
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 07:51:16 07-09-2025 38,2277 38,607 13,4 1,5
Kozan (Adana) 07:49:06 07-09-2025 37,5675 35,57444 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:50 07-09-2025 39,225 28,1375 5,61 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:47:49 07-09-2025 39,2097 28,1348 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:39:57 07-09-2025 39,24556 28,06333 5,82 1,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:39:56 07-09-2025 39,2337 28,014 18,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:14:23 07-09-2025 39,23861 28,06444 7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:14:23 07-09-2025 39,2293 28,1185 10,2 1,5
Simav (Kütahya) 07:06:56 07-09-2025 39,24167 29,00306 6,8 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07:06:55 07-09-2025 39,2322 29,0355 6,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:58 07-09-2025 39,21306 28,14778 4,79 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:58 07-09-2025 39,1923 28,1255 13 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:57:59 07-09-2025 39,0902 28,1555 17 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:57:58 07-09-2025 39,18028 28,18583 8,38 1,1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.31 km] İskenderun (Hatay) 06:56:53 07-09-2025 36,69139 36,15722 5,36 1,7
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 06:56:53 07-09-2025 36,6588 36,1328 9,7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:54 07-09-2025 39,1595 28,207 16,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:37 07-09-2025 39,26472 28,10194 8,71 1,6
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:37 07-09-2025 39,278 28,073 17,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:43:54 07-09-2025 39,20194 28,19167 7 1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:43:54 07-09-2025 39,2175 28,1943 9,7 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:42:20 07-09-2025 37,38583 37,08722 9,16 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:30:30 07-09-2025 39,25083 28,0525 6,14 1,8
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:30:29 07-09-2025 39,2522 28,0657 10,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:12 07-09-2025 39,24056 28,14333 7 0,9
Doğanşehir (Malatya) 05:59:27 07-09-2025 38,03972 37,65056 11,59 2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:59:27 07-09-2025 38,0267 37,6413 6,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:04 07-09-2025 39,20083 28,2575 5,04 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:59:04 07-09-2025 39,1707 28,2428 9,7 1,6
Köyceğiz (Muğla) 05:49:18 07-09-2025 36,90722 28,77194 6,99 1,2
BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:49:17 07-09-2025 36,9433 28,7798 7,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:32 07-09-2025 39,18556 28,17583 4,84 1,3
Merkez (Muş) 05:29:27 07-09-2025 38,99139 41,21 6,99 1,7
BILEK-(MUS) 05:29:27 07-09-2025 39,0128 41,2548 16,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:25:10 07-09-2025 39,21222 28,15944 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:25:10 07-09-2025 39,208 28,1975 7,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:34 07-09-2025 39,24111 28,15806 11,85 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:34 07-09-2025 39,2293 28,1197 10,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:05:46 07-09-2025 39,20806 28,19222 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:45 07-09-2025 39,1318 28,2245 22,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:53:09 07-09-2025 39,19861 28,17056 4,85 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:08 07-09-2025 39,1915 28,1815 11,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:52:15 07-09-2025 39,20611 28,17417 4,93 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:52:13 07-09-2025 39,204 28,1572 16,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:59 07-09-2025 39,19861 28,20222 7,76 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:59 07-09-2025 39,166 28,1863 9,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:08 07-09-2025 39,18972 28,20778 6,01 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:41:08 07-09-2025 39,2083 28,236 10,2 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:38:09 07-09-2025 38,06889 37,55583 15,28 2,1
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:38:08 07-09-2025 38,106 37,5523 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:24 07-09-2025 39,245 28,07444 7 1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:23 07-09-2025 39,2352 28,092 11,3 1,2
Tortum (Erzurum) 04:37:10 07-09-2025 40,41 41,59556 10,17 1,4
AKSU-TORTUM (ERZURUM) 04:37:09 07-09-2025 40,412 41,5897 7,3 1,7
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) 04:29:24 07-09-2025 40,1967 31,6798 14,1 2,4
CAKMAKDUZU-DIVRIGI (SIVAS) 04:01:13 07-09-2025 39,0905 38,1345 7,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:56 07-09-2025 39,17278 28,14306 5,56 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:56 07-09-2025 39,1725 28,1505 16,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:07 07-09-2025 39,20722 28,09583 7 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:49:07 07-09-2025 39,2277 28,0458 8,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:43:51 07-09-2025 39,2075 28,26 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:59 07-09-2025 39,17028 28,16861 6,65 0,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:12 07-09-2025 39,1873 28,069 8,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:13:17 07-09-2025 39,18306 28,19333 4,24 1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:17 07-09-2025 39,1965 28,2147 12,6 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:59 07-09-2025 39,2235 28,0073 9,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:02 07-09-2025 39,20056 28,23861 7,01 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:02 07-09-2025 39,1775 28,2452 12,3 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:03:35 07-09-2025 39,1503 28,174 16,1 1,3
GULUMUSAGI-(MALATYA) 03:00:58 07-09-2025 38,227 38,4712 13 1,2
Battalgazi (Malatya) 03:00:57 07-09-2025 38,2425 38,47528 7 1,4
KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 02:59:16 07-09-2025 39,2707 27,7132 14,2 2
Soma (Manisa) 02:59:15 07-09-2025 39,26694 27,75194 6,58 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:16 07-09-2025 39,15028 28,24972 6,7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:16 07-09-2025 39,1517 28,2283 17,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:29 07-09-2025 39,22 28,12778 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:29 07-09-2025 39,2027 28,158 7,9 1,3
Ege Denizi 02:11:01 07-09-2025 40,81833 25,65444 10,34 2,2
EGE DENIZI 02:11:00 07-09-2025 40,811 25,631 4,7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:56 07-09-2025 39,1602 28,2622 18,3 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:59 07-09-2025 39,16389 28,25833 6,1 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:59 07-09-2025 39,1742 28,211 13,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:40 07-09-2025 39,08528 28,17167 7,12 1
