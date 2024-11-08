Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 08 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
08 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:25:20 08-11-2024
|38,0475
|36,457
|1,8
|1,7
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:19:04 08-11-2024
|38,144
|36,6615
|11,3
|1,5
|AKPINAR-(SIVAS)
|05:14:25 08-11-2024
|39,6793
|37,3577
|2,9
|2,1
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|04:13:05 08-11-2024
|36,6093
|27,0388
|4,5
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:52:11 08-11-2024
|37,8582
|27,1728
|9,8
|1,7
|AKDENIZ
|03:21:53 08-11-2024
|35,6487
|27,5583
|13,6
|2,7
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:08:10 08-11-2024
|38,1217
|36,989
|13,8
|1,5
|MARMARA DENIZI
|02:39:14 08-11-2024
|40,5102
|27,1447
|5,2
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.87 km] Kuşadası (Aydın)
|01:47:10 08-11-2024
|37,88556
|27,22694
|7
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:47:09 08-11-2024
|37,8422
|27,1607
|2,9
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.89 km] Datça (Muğla)
|01:43:56 08-11-2024
|36,87389
|27,61833
|6,96
|2,3
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|01:43:55 08-11-2024
|36,9018
|27,6103
|3,8
|2,3
|Sarıkamış (Kars)
|01:15:08 08-11-2024
|39,97139
|42,56889
|7
|2,6
|KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS)
|01:15:06 08-11-2024
|39,9517
|42,5742
|5
|2,6
|Ege Denizi - [11.45 km] Dikili (İzmir)
|00:56:10 08-11-2024
|38,85
|26,80278
|11,16
|2,6
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:56:09 08-11-2024
|38,8343
|26,8212
|13,5
|2,6
|Akdeniz - [16.39 km] Fethiye (Muğla)
|00:30:00 08-11-2024
|36,36083
|29,01194
|17,45
|1,4
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|00:29:59 08-11-2024
|36,3965
|29,029
|18,2
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.19 km] Kuşadası (Aydın)
|00:20:39 08-11-2024
|37,89278
|27,21417
|7
|3,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:20:38 08-11-2024
|37,8633
|27,1945
|12,4
|3,7
|Akhisar (Manisa)
|00:00:38 08-11-2024
|38,9875
|28,05889
|5,25
|2,4
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|00:00:37 08-11-2024
|38,9942
|28,0423
|12
|2,6
|SINNELI-KAS (ANTALYA)
|23:48:54 07-11-2024
|36,3023
|29,6412
|20,7
|1,2
|Merkez (Bingöl)
|22:50:55 07-11-2024
|39
|40,35444
|7
|1,7
|ORTAKOY-(BINGOL)
|22:50:52 07-11-2024
|38,8468
|40,3462
|24,1
|1,7
|Akdeniz - [46.56 km] Marmaris (Muğla)
|21:17:58 07-11-2024
|36,23083
|28,26167
|7
|2,1
|AKDENIZ
|21:17:57 07-11-2024
|36,257
|28,2882
|5
|2,2
|Kale (Malatya)
|20:24:35 07-11-2024
|38,37444
|38,70861
|6,48
|1,2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|19:09:32 07-11-2024
|38,16583
|36,83806
|6,93
|1,7
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:09:32 07-11-2024
|38,1273
|36,8693
|10,4
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:02:06 07-11-2024
|38,29806
|38,16028
|7
|1,8
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|19:02:05 07-11-2024
|38,3005
|38,1815
|17,5
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|18:28:27 07-11-2024
|38,25028
|37,74889
|7,01
|1,2
|IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:28:26 07-11-2024
|38,2545
|37,4438
|31,6
|1,2
|Kale (Malatya)
|18:15:41 07-11-2024
|38,33806
|38,79139
|9,97
|1,4
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|18:15:40 07-11-2024
|38,391
|38,8905
|25,9
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:08:44 07-11-2024
|39,52722
|28,15167
|6,97
|1,5
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:08:44 07-11-2024
|39,512
|28,1325
|17,5
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|18:05:03 07-11-2024
|37,35278
|37,02944
|7
|1,2
|PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|18:04:56 07-11-2024
|37,5685
|37,4235
|17,2
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:03:14 07-11-2024
|39,5025
|28,15111
|10,89
|1,5
|AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR)
|18:03:13 07-11-2024
|39,5445
|28,2182
|25,8
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|18:01:37 07-11-2024
|38,15056
|38,47
|7,01
|1,1
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|17:41:58 07-11-2024
|40,1622
|31,7543
|5,5
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|17:41:56 07-11-2024
|40,06083
|31,76444
|6,47
|1,9
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|17:36:21 07-11-2024
|39,7422
|38,8955
|7,9
|1,8
|Kemah (Erzincan)
|17:36:19 07-11-2024
|39,69028
|38,90194
|7,03
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:54:40 07-11-2024
|38,24139
|38,17111
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|16:32:05 07-11-2024
|38,38444
|38,79333
|7,99
|1,4
|Kozan (Adana)
|16:29:18 07-11-2024
|37,60833
|35,85111
|7,12
|1,8
|Eşme (Uşak)
|16:23:16 07-11-2024
|38,49556
|29,12306
|7,02
|1,2
|Ulubey (Uşak)
|16:21:00 07-11-2024
|38,465
|29,14417
|7
|1,1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.13 km] Payas (Hatay)
|16:04:58 07-11-2024
|36,73778
|36,11861
|10,05
|2,3
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|16:04:57 07-11-2024
|36,7372
|36,1085
|5,4
|2,5
|Gülşehir (Nevşehir)
|15:32:38 07-11-2024
|38,6475
|34,34667
|7
|1
|Battalgazi (Malatya)
|15:28:06 07-11-2024
|38,28833
|38,61583
|20,36
|1,1
|Sarıkaya (Yozgat)
|15:25:47 07-11-2024
|39,36556
|35,2775
|13,57
|1
|YUNANISTAN
|15:00:12 07-11-2024
|40,3317
|24,1578
|14,5
|2,9
|Ege Denizi
|15:00:01 07-11-2024
|39,94722
|23,70472
|9,56
|2,7
|Ege Denizi
|14:13:47 07-11-2024
|40,20222
|24,44333
|5,02
|2,7
|YUNANISTAN
|14:13:41 07-11-2024
|40,3075
|24,153
|14,8
|3,2
|Balya (Balıkesir)
|13:49:40 07-11-2024
|39,71694
|27,455
|7
|1,6
|DARALAN-YENICE (CANAKKALE)
|13:49:38 07-11-2024
|39,8442
|27,4378
|19,7
|1,6
|KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:22:51 07-11-2024
|39,6522
|29,4157
|0
|1,7
|Gediz (Kütahya)
|13:22:47 07-11-2024
|39,03556
|29,68139
|7
|1,8
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:19:30 07-11-2024
|36,1408
|33,5497
|0
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|13:14:48 07-11-2024
|39,80083
|29,08861
|6,97
|1,6
|Mamak (Ankara)
|13:08:14 07-11-2024
|39,98861
|33,13833
|7
|1,2
|Emet (Kütahya)
|13:04:27 07-11-2024
|39,42417
|29,27667
|7
|1,3
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|13:04:27 07-11-2024
|39,3773
|29,3145
|0
|1,4
|Mamak (Ankara)
|13:04:15 07-11-2024
|39,85056
|33,05583
|6,9
|1,1
|BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:47:55 07-11-2024
|39,6588
|29,4395
|0
|1,7
|Bala (Ankara)
|12:43:47 07-11-2024
|39,35917
|33,43
|7
|1,1
|Derebucak (Konya)
|12:38:11 07-11-2024
|37,45194
|31,54333
|10,43
|1,3
|Keskin (Kırıkkale)
|12:34:32 07-11-2024
|39,58083
|33,63194
|7,32
|1
|Demirözü (Bayburt)
|12:25:20 07-11-2024
|40,17583
|39,9025
|7
|1,2
|Murgul (Artvin)
|12:09:40 07-11-2024
|41,25278
|41,58389
|7
|1,4
|Tuzlukçu (Konya)
|12:07:46 07-11-2024
|38,54333
|31,65
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:06:18 07-11-2024
|38,28611
|38,09111
|7
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:53:17 07-11-2024
|37,36583
|36,98778
|9,12
|1,2
|Vize (Kırklareli)
|11:45:52 07-11-2024
|41,65389
|27,70806
|7
|1,1
|Honaz (Denizli)
|11:28:45 07-11-2024
|37,80806
|29,35667
|6,99
|1,5
|DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)
|11:28:45 07-11-2024
|37,8023
|29,3478
|17,3
|1,6
|Merkez (Adıyaman)
|11:11:58 07-11-2024
|37,98694
|38,20556
|7
|1,7
|SARIKAYA-(ADIYAMAN)
|11:11:58 07-11-2024
|37,9627
|38,151
|13,9
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|11:02:01 07-11-2024
|38,01028
|37,53667
|7
|1,6
|Akdeniz
|10:53:03 07-11-2024
|34,91917
|25,73472
|5,57
|3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|10:50:56 07-11-2024
|37,43694
|37,19389
|10,92
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|10:20:54 07-11-2024
|38,99222
|28,04806
|7,15
|1,2
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|10:20:53 07-11-2024
|39,0095
|28,0357
|11,6
|1,4
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|10:20:30 07-11-2024
|39,0113
|28,0417
|13,5
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|10:20:29 07-11-2024
|38,985
|28,03861
|6,98
|1,4
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|09:59:29 07-11-2024
|39,833
|28,7965
|0
|1
|Merkez (Bolu)
|09:35:45 07-11-2024
|40,90556
|31,65083
|8,08
|1,3
|MESCICELE-(BOLU)
|09:35:44 07-11-2024
|40,8987
|31,6565
|9,7
|1,7
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [48.06 km] Başkale (Van)
|09:24:44 07-11-2024
|38,62056
|44,86056
|6,75
|1,9
|IRAN
|09:24:39 07-11-2024
|38,6997
|45,1372
|4,2
|2,5
|Van Gölü - [09.15 km] Tuşba (Van)
|09:23:04 07-11-2024
|38,49833
|43,21194
|9,43
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|08:41:03 07-11-2024
|38,04528
|37,63222
|6,96
|1,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:41:03 07-11-2024
|38,049
|37,6228
|8,2
|1,5
|Akdeniz - [27.43 km] Fethiye (Muğla)
|08:27:48 07-11-2024
|36,34556
|28,86111
|7,04
|2
|AKDENIZ
|08:27:48 07-11-2024
|36,3975
|28,874
|10,4
|2
|Ege Denizi - [03.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:17:13 07-11-2024
|39,46944
|26,3625
|6,92
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|06:47:59 07-11-2024
|38,02639
|37,64417
|7
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:26:20 07-11-2024
|37,46306
|37,17111
|8,63
|1
|İskilip (Çorum)
|06:24:03 07-11-2024
|40,60444
|34,39722
|9,58
|1,8
|YERLI-ISKILIP (CORUM)
|06:24:02 07-11-2024
|40,584
|34,3863
|5
|2
|Kale (Malatya)
|06:12:30 07-11-2024
|38,33972
|38,80028
|9,05
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:25:20 08-11-2024
|38,0475
|36,457
|1,8
|1,7
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:19:04 08-11-2024
|38,144
|36,6615
|11,3
|1,5
|AKPINAR-(SIVAS)
|05:14:25 08-11-2024
|39,6793
|37,3577
|2,9
|2,1
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|04:13:05 08-11-2024
|36,6093
|27,0388
|4,5
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:52:11 08-11-2024
|37,8582
|27,1728
|9,8
|1,7
|AKDENIZ
|03:21:53 08-11-2024
|35,6487
|27,5583
|13,6
|2,7
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:08:10 08-11-2024
|38,1217
|36,989
|13,8
|1,5
|MARMARA DENIZI
|02:39:14 08-11-2024
|40,5102
|27,1447
|5,2
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.87 km] Kuşadası (Aydın)
|01:47:10 08-11-2024
|37,88556
|27,22694
|7
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:47:09 08-11-2024
|37,8422
|27,1607
|2,9
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.89 km] Datça (Muğla)
|01:43:56 08-11-2024
|36,87389
|27,61833
|6,96
|2,3
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|01:43:55 08-11-2024
|36,9018
|27,6103
|3,8
|2,3
|Sarıkamış (Kars)
|01:15:08 08-11-2024
|39,97139
|42,56889
|7
|2,6
|KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS)
|01:15:06 08-11-2024
|39,9517
|42,5742
|5
|2,6
|Ege Denizi - [11.45 km] Dikili (İzmir)
|00:56:10 08-11-2024
|38,85
|26,80278
|11,16
|2,6
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:56:09 08-11-2024
|38,8343
|26,8212
|13,5
|2,6
|Akdeniz - [16.39 km] Fethiye (Muğla)
|00:30:00 08-11-2024
|36,36083
|29,01194
|17,45
|1,4
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|00:29:59 08-11-2024
|36,3965
|29,029
|18,2
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.19 km] Kuşadası (Aydın)
|00:20:39 08-11-2024
|37,89278
|27,21417
|7
|3,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:20:38 08-11-2024
|37,8633
|27,1945
|12,4
|3,7
|Akhisar (Manisa)
|00:00:38 08-11-2024
|38,9875
|28,05889
|5,25
|2,4
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|00:00:37 08-11-2024
|38,9942
|28,0423
|12
|2,6
|SINNELI-KAS (ANTALYA)
|23:48:54 07-11-2024
|36,3023
|29,6412
|20,7
|1,2
|Merkez (Bingöl)
|22:50:55 07-11-2024
|39
|40,35444
|7
|1,7
|ORTAKOY-(BINGOL)
|22:50:52 07-11-2024
|38,8468
|40,3462
|24,1
|1,7
|Akdeniz - [46.56 km] Marmaris (Muğla)
|21:17:58 07-11-2024
|36,23083
|28,26167
|7
|2,1
|AKDENIZ
|21:17:57 07-11-2024
|36,257
|28,2882
|5
|2,2
|Kale (Malatya)
|20:24:35 07-11-2024
|38,37444
|38,70861
|6,48
|1,2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|19:09:32 07-11-2024
|38,16583
|36,83806
|6,93
|1,7
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:09:32 07-11-2024
|38,1273
|36,8693
|10,4
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:02:06 07-11-2024
|38,29806
|38,16028
|7
|1,8
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|19:02:05 07-11-2024
|38,3005
|38,1815
|17,5
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|18:28:27 07-11-2024
|38,25028
|37,74889
|7,01
|1,2
|IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:28:26 07-11-2024
|38,2545
|37,4438
|31,6
|1,2
|Kale (Malatya)
|18:15:41 07-11-2024
|38,33806
|38,79139
|9,97
|1,4
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|18:15:40 07-11-2024
|38,391
|38,8905
|25,9
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:08:44 07-11-2024
|39,52722
|28,15167
|6,97
|1,5
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:08:44 07-11-2024
|39,512
|28,1325
|17,5
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|18:05:03 07-11-2024
|37,35278
|37,02944
|7
|1,2
|PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|18:04:56 07-11-2024
|37,5685
|37,4235
|17,2
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:03:14 07-11-2024
|39,5025
|28,15111
|10,89
|1,5
|AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR)
|18:03:13 07-11-2024
|39,5445
|28,2182
|25,8
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|18:01:37 07-11-2024
|38,15056
|38,47
|7,01
|1,1
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|17:41:58 07-11-2024
|40,1622
|31,7543
|5,5
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|17:41:56 07-11-2024
|40,06083
|31,76444
|6,47
|1,9
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|17:36:21 07-11-2024
|39,7422
|38,8955
|7,9
|1,8
|Kemah (Erzincan)
|17:36:19 07-11-2024
|39,69028
|38,90194
|7,03
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:54:40 07-11-2024
|38,24139
|38,17111
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|16:32:05 07-11-2024
|38,38444
|38,79333
|7,99
|1,4
|Kozan (Adana)
|16:29:18 07-11-2024
|37,60833
|35,85111
|7,12
|1,8
|Eşme (Uşak)
|16:23:16 07-11-2024
|38,49556
|29,12306
|7,02
|1,2
|Ulubey (Uşak)
|16:21:00 07-11-2024
|38,465
|29,14417
|7
|1,1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.13 km] Payas (Hatay)
|16:04:58 07-11-2024
|36,73778
|36,11861
|10,05
|2,3
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|16:04:57 07-11-2024
|36,7372
|36,1085
|5,4
|2,5
|Gülşehir (Nevşehir)
|15:32:38 07-11-2024
|38,6475
|34,34667
|7
|1
|Battalgazi (Malatya)
|15:28:06 07-11-2024
|38,28833
|38,61583
|20,36
|1,1
|Sarıkaya (Yozgat)
|15:25:47 07-11-2024
|39,36556
|35,2775
|13,57
|1
|YUNANISTAN
|15:00:12 07-11-2024
|40,3317
|24,1578
|14,5
|2,9
|Ege Denizi
|15:00:01 07-11-2024
|39,94722
|23,70472
|9,56
|2,7
|Ege Denizi
|14:13:47 07-11-2024
|40,20222
|24,44333
|5,02
|2,7
|YUNANISTAN
|14:13:41 07-11-2024
|40,3075
|24,153
|14,8
|3,2
|Balya (Balıkesir)
|13:49:40 07-11-2024
|39,71694
|27,455
|7
|1,6
|DARALAN-YENICE (CANAKKALE)
|13:49:38 07-11-2024
|39,8442
|27,4378
|19,7
|1,6
|KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:22:51 07-11-2024
|39,6522
|29,4157
|0
|1,7
|Gediz (Kütahya)
|13:22:47 07-11-2024
|39,03556
|29,68139
|7
|1,8
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:19:30 07-11-2024
|36,1408
|33,5497
|0
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|13:14:48 07-11-2024
|39,80083
|29,08861
|6,97
|1,6
|Mamak (Ankara)
|13:08:14 07-11-2024
|39,98861
|33,13833
|7
|1,2
|Emet (Kütahya)
|13:04:27 07-11-2024
|39,42417
|29,27667
|7
|1,3
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|13:04:27 07-11-2024
|39,3773
|29,3145
|0
|1,4
|Mamak (Ankara)
|13:04:15 07-11-2024
|39,85056
|33,05583
|6,9
|1,1
|BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:47:55 07-11-2024
|39,6588
|29,4395
|0
|1,7
|Bala (Ankara)
|12:43:47 07-11-2024
|39,35917
|33,43
|7
|1,1
|Derebucak (Konya)
|12:38:11 07-11-2024
|37,45194
|31,54333
|10,43
|1,3
|Keskin (Kırıkkale)
|12:34:32 07-11-2024
|39,58083
|33,63194
|7,32
|1
|Demirözü (Bayburt)
|12:25:20 07-11-2024
|40,17583
|39,9025
|7
|1,2
|Murgul (Artvin)
|12:09:40 07-11-2024
|41,25278
|41,58389
|7
|1,4
|Tuzlukçu (Konya)
|12:07:46 07-11-2024
|38,54333
|31,65
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:06:18 07-11-2024
|38,28611
|38,09111
|7
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:53:17 07-11-2024
|37,36583
|36,98778
|9,12
|1,2
|Vize (Kırklareli)
|11:45:52 07-11-2024
|41,65389
|27,70806
|7
|1,1
|Honaz (Denizli)
|11:28:45 07-11-2024
|37,80806
|29,35667
|6,99
|1,5
|DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)
|11:28:45 07-11-2024
|37,8023
|29,3478
|17,3
|1,6
|Merkez (Adıyaman)
|11:11:58 07-11-2024
|37,98694
|38,20556
|7
|1,7
|SARIKAYA-(ADIYAMAN)
|11:11:58 07-11-2024
|37,9627
|38,151
|13,9
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|11:02:01 07-11-2024
|38,01028
|37,53667
|7
|1,6
|Akdeniz
|10:53:03 07-11-2024
|34,91917
|25,73472
|5,57
|3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|10:50:56 07-11-2024
|37,43694
|37,19389
|10,92
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|10:20:54 07-11-2024
|38,99222
|28,04806
|7,15
|1,2
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|10:20:53 07-11-2024
|39,0095
|28,0357
|11,6
|1,4
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|10:20:30 07-11-2024
|39,0113
|28,0417
|13,5
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|10:20:29 07-11-2024
|38,985
|28,03861
|6,98
|1,4
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|09:59:29 07-11-2024
|39,833
|28,7965
|0
|1
|Merkez (Bolu)
|09:35:45 07-11-2024
|40,90556
|31,65083
|8,08
|1,3
|MESCICELE-(BOLU)
|09:35:44 07-11-2024
|40,8987
|31,6565
|9,7
|1,7
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [48.06 km] Başkale (Van)
|09:24:44 07-11-2024
|38,62056
|44,86056
|6,75
|1,9
|IRAN
|09:24:39 07-11-2024
|38,6997
|45,1372
|4,2
|2,5
|Van Gölü - [09.15 km] Tuşba (Van)
|09:23:04 07-11-2024
|38,49833
|43,21194
|9,43
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|08:41:03 07-11-2024
|38,04528
|37,63222
|6,96
|1,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:41:03 07-11-2024
|38,049
|37,6228
|8,2
|1,5
|Akdeniz - [27.43 km] Fethiye (Muğla)
|08:27:48 07-11-2024
|36,34556
|28,86111
|7,04
|2
|AKDENIZ
|08:27:48 07-11-2024
|36,3975
|28,874
|10,4
|2
|Ege Denizi - [03.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:17:13 07-11-2024
|39,46944
|26,3625
|6,92
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|06:47:59 07-11-2024
|38,02639
|37,64417
|7
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:26:20 07-11-2024
|37,46306
|37,17111
|8,63
|1
|İskilip (Çorum)
|06:24:03 07-11-2024
|40,60444
|34,39722
|9,58
|1,8
|YERLI-ISKILIP (CORUM)
|06:24:02 07-11-2024
|40,584
|34,3863
|5
|2
|Kale (Malatya)
|06:12:30 07-11-2024
|38,33972
|38,80028
|9,05
|1,2
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