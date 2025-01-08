Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 08 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Ocak 2025

08 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 00:51:34 08-01-2025 38,17583 38,16056 7 1,6
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 00:51:34 08-01-2025 38,1735 38,1275 5,4 1,6
Ulaş (Sivas) 00:16:09 08-01-2025 39,53139 37,0175 6,94 0,9
Eber Gölü - [01.64 km] Bolvadin (Afyonkarahisar) 00:01:04 08-01-2025 38,68611 31,21972 5,78 1,2
ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 00:01:03 08-01-2025 38,6712 31,2353 5 1,3
Soma (Manisa) 23:56:54 07-01-2025 39,17889 27,74167 7 1,2
Güney (Denizli) 23:53:36 07-01-2025 38,0725 29,06 7,07 0,9
Kırıkhan (Hatay) 23:51:58 07-01-2025 36,62778 36,42222 7,2 1,1
Taşköprü (Kastamonu) 23:10:00 07-01-2025 41,46639 34,38611 6,55 2,6
HACIALI-TASKOPRU (KASTAMONU) 23:10:00 07-01-2025 41,4823 34,3895 5,4 2,6
Aşkale (Erzurum) 22:53:05 07-01-2025 40,07889 40,70333 7 0,9
Karakoçan (Elazığ) 22:35:03 07-01-2025 39,14278 40,17194 7,03 1,4
CAN-KARAKOCAN (ELAZIG) 22:35:03 07-01-2025 39,1637 40,204 8,3 1,8
Akdeniz - [96.00 km] Datça (Muğla) 22:26:11 07-01-2025 35,83556 27,57556 7,31 1,7
AKDENIZ 22:26:07 07-01-2025 35,7553 27,3185 11,7 1,7
Kozan (Adana) 21:50:50 07-01-2025 37,66528 35,90444 7,03 1,2
BAGOZU-KOZAN (ADANA) 21:50:50 07-01-2025 37,5545 35,7493 9,1 1,1
YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) 21:42:33 07-01-2025 37,4523 37,0387 5,9 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:42:32 07-01-2025 37,48889 37,08389 11,8 1,6
Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [25.57 km] Reyhanlı (Hatay) 21:39:15 07-01-2025 36,12111 36,90806 10,26 2
Ayrancı (Karaman) 21:38:33 07-01-2025 37,51639 33,67611 7 1,6
Ayvacık (Çanakkale) 20:43:00 07-01-2025 39,51917 26,36028 4,73 1,9
PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 20:42:59 07-01-2025 39,5138 26,3202 15,3 1,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [36.09 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:21:22 07-01-2025 39,19056 25,87417 17,31 1,6
Menteşe (Muğla) 20:08:57 07-01-2025 37,15306 28,78944 7,02 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 20:08:56 07-01-2025 37,1307 28,808 14,8 1,8
Shekhan, Ninova (Irak) - [50.31 km] Çukurca (Hakkari) 19:52:10 07-01-2025 36,84139 43,28556 20,53 2,5
IRAK 19:52:10 07-01-2025 36,8435 43,312 5,4 2,6
YESILOVA-ULA (MUGLA) 19:45:07 07-01-2025 37,0708 28,4177 4 1,9
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 19:06:27 07-01-2025 37,5895 35,8322 4 1,1
Darende (Malatya) 18:35:24 07-01-2025 38,41889 37,49722 7 1,3
Menteşe (Muğla) 17:53:32 07-01-2025 37,20028 28,77028 7 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 17:53:31 07-01-2025 37,1493 28,8183 8,3 2,1
Salihli (Manisa) 17:42:37 07-01-2025 38,52944 28,23611 6,97 2,5
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 17:42:37 07-01-2025 38,5285 28,2453 9,6 2,6
Yeşilyurt (Malatya) 17:34:33 07-01-2025 38,19778 38,12861 6,4 1,6
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 17:34:31 07-01-2025 38,2333 38,1388 12,6 1,7
KUP-ALADAG (ADANA) 17:28:19 07-01-2025 37,664 35,4132 4,7 1,7
Of (Trabzon) 16:36:40 07-01-2025 40,92139 40,28444 7,08 1,1
Altıntaş (Kütahya) 16:16:41 07-01-2025 38,91556 30,07333 7,05 1,2
Salihli (Manisa) 15:38:53 07-01-2025 38,52833 28,24444 6,99 1,2
GOBEKLI-ALASEHIR (MANISA) 15:38:53 07-01-2025 38,4168 28,33 16,8 1,4
Turgutlu (Manisa) 15:28:23 07-01-2025 38,50611 27,7575 7,01 2,4
SARIBEY-TURGUTLU (MANISA) 15:28:23 07-01-2025 38,5382 27,7733 3,6 2,3
ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) 15:00:54 07-01-2025 38,1645 38,312 1,9 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 14:48:03 07-01-2025 37,10472 36,90667 7 1,4
Göle (Ardahan) 14:47:26 07-01-2025 40,7825 42,73861 7 1,2
Ege Denizi - [37.79 km] Karaburun (İzmir) 14:33:42 07-01-2025 38,89722 26,09944 7 2
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 14:11:06 07-01-2025 37,4582 33,6792 14,1 1,8
Karapınar (Konya) 14:11:05 07-01-2025 37,57917 33,69111 7,98 1,9
YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE) 14:03:58 07-01-2025 40,9235 31,6798 9,2 1,8
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:33:38 07-01-2025 36,1692 33,5745 0 1,3
Lice (Diyarbakır) 13:26:02 07-01-2025 38,56083 40,72083 7 1,1
Darende (Malatya) 13:08:49 07-01-2025 38,39667 37,48917 5,26 2
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 13:08:48 07-01-2025 38,4207 37,556 5,7 2
Emet (Kütahya) 13:07:29 07-01-2025 39,39167 29,25667 5,54 1,6
Darende (Malatya) 12:55:10 07-01-2025 38,41361 37,45111 9,81 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 12:55:10 07-01-2025 38,4175 37,4977 5,5 1,7
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 12:52:55 07-01-2025 38,098 32,602 0 0,8
Selçuklu (Konya) 12:52:54 07-01-2025 38,12528 32,66028 5,1 0,9
AKDENIZ 12:51:21 07-01-2025 36,2022 28,1815 3,5 1,9
Akdeniz - [54.73 km] Marmaris (Muğla) 12:51:19 07-01-2025 36,14028 28,15778 6,95 1,7
TASIT-DERIK (MARDIN) 12:32:18 07-01-2025 37,4318 40,3193 3,4 1,6
KUCUKILYASLI-ULUBEY (USAK) 12:25:23 07-01-2025 38,5308 29,1937 19,9 1
Kale (Malatya) 12:19:49 07-01-2025 38,35028 38,77111 10,23 1,5
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 12:19:48 07-01-2025 38,355 38,8323 10 1,7
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 12:13:43 07-01-2025 39,659 29,4777 0 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:17:54 07-01-2025 37,40944 36,99722 6,83 1,1
Torul (Gümüşhane) 11:13:02 07-01-2025 40,38694 39,26917 7 1,2
Kargı (Çorum) 11:08:27 07-01-2025 41,15833 34,43472 9,67 1,1
Salihli (Manisa) 10:58:17 07-01-2025 38,52222 28,22278 7 1,2
DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA) 10:58:17 07-01-2025 38,573 28,3007 13,7 1,8
Menteşe (Muğla) 10:34:42 07-01-2025 37,13944 28,82389 7 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 10:34:42 07-01-2025 37,1832 28,8155 5,4 1,9
SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) 10:29:58 07-01-2025 37,959 28,7637 4,8 1,7
Buharkent (Aydın) 10:29:57 07-01-2025 37,95167 28,77778 7 1,8
Buharkent (Aydın) 10:23:15 07-01-2025 37,94444 28,79389 5,99 1,4
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 10:23:15 07-01-2025 37,9682 28,7962 6,4 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:18:26 07-01-2025 37,32528 36,95194 7 1,6
Selçuk (İzmir) 10:03:16 07-01-2025 37,98167 27,47889 7 1,5
ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN) 10:03:15 07-01-2025 37,9047 27,5102 12,7 1,5
OSMANIYE (OSMANIYE) 09:53:18 07-01-2025 37,0767 36,2413 9,4 1,6
Göle (Ardahan) 09:50:07 07-01-2025 40,75028 42,77306 7 1
Buharkent (Aydın) 09:17:33 07-01-2025 37,94694 28,79556 7 0,7
YUNANISTAN 09:13:56 07-01-2025 39,4902 23,567 20,8 2,9
Buharkent (Aydın) 09:11:30 07-01-2025 37,9425 28,78694 7,32 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:10:25 07-01-2025 37,43667 36,91222 7 1,5
Hamur (Ağrı) 09:02:47 07-01-2025 39,48639 42,95917 7 0,6
Akçadağ (Malatya) 08:47:56 07-01-2025 38,40861 37,825 7 1,4
TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 08:47:55 07-01-2025 38,3842 37,821 11,5 1,5
Maden (Elazığ) 08:42:31 07-01-2025 38,485 39,48333 6,96 1,1
CITLIKOY-MADEN (ELAZIG) 08:42:30 07-01-2025 38,484 39,5592 11,3 1,4
Eber Gölü - [02.04 km] Bolvadin (Afyonkarahisar) 08:18:10 07-01-2025 38,69028 31,21472 6,98 1
Altıntaş (Kütahya) 07:54:48 07-01-2025 38,92417 30,06222 7 1,6
SELKISARAY-DUMLUPINAR (KUTAHYA) 07:54:48 07-01-2025 38,9068 30,0838 7,6 2
Bolvadin (Afyonkarahisar) 07:44:14 07-01-2025 38,68361 31,23889 13,86 1,5
Kale (Malatya) 07:43:26 07-01-2025 38,34944 38,77472 12,09 3
CANAKCI-KALE (MALATYA) 07:43:26 07-01-2025 38,3595 38,7765 7,3 3,1
Menteşe (Muğla) 07:28:09 07-01-2025 37,14306 28,79222 6,99 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 07:28:09 07-01-2025 37,139 28,8283 12,6 2,3
KAYABASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 07:27:14 07-01-2025 36,9087 36,5418 16,7 1,5
İslahiye (Gaziantep) 07:27:13 07-01-2025 36,98528 36,56806 4,8 1,8
Kale (Malatya) 07:26:13 07-01-2025 38,33417 38,77417 13,89 1,5
Kale (Malatya) 07:24:13 07-01-2025 38,34472 38,76944 9,94 1,7
Darende (Malatya) 07:10:16 07-01-2025 38,42806 37,48861 6,98 1,8
GUDUL-DARENDE (MALATYA) 07:10:16 07-01-2025 38,5208 37,5388 5,7 2
Kumluca (Antalya) 07:04:46 07-01-2025 36,59611 30,26556 14,89 1,8
Saruhanlı (Manisa) 06:52:01 07-01-2025 38,69 27,58472 13,09 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 06:39:09 07-01-2025 38,12528 38,385 16,9 1,5
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 06:39:09 07-01-2025 38,1408 38,4212 9,7 1,4
Burhaniye (Balıkesir) 06:32:18 07-01-2025 39,50806 26,93528 9,33 1,1
Merkez (Muş) 06:30:57 07-01-2025 39,02833 41,42639 12,38 1,5
Salihli (Manisa) 06:25:30 07-01-2025 38,53889 28,25806 6,99 1,4
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 06:25:29 07-01-2025 38,5373 28,2402 8 1,7
Menteşe (Muğla) 06:20:43 07-01-2025 37,15056 28,82389 6,98 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 06:20:42 07-01-2025 37,1362 28,8157 16,7 1,9
Kırıkhan (Hatay) 06:18:01 07-01-2025 36,42833 36,42778 6,38 1,5
Kale (Malatya) 06:07:51 07-01-2025 38,36833 38,73028 14,25 1,8
KALEKOY-KALE (MALATYA) 06:07:51 07-01-2025 38,3728 38,7338 7,5 1,9
Salihli (Manisa) 06:06:39 07-01-2025 38,5175 28,205 6,17 1,4
CUKUROBA-SALIHLI (MANISA) 06:06:38 07-01-2025 38,481 28,188 5,6 1,3
Salihli (Manisa) 06:05:18 07-01-2025 38,51472 28,20917 7,7 1,6
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 06:05:16 07-01-2025 38,5045 28,2693 13,2 1,7
Ege Denizi - [36.76 km] Karaburun (İzmir) 05:46:48 07-01-2025 38,97472 26,26944 7,03 1,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 05:46:46 07-01-2025 38,9293 26,2368 5 1,9
Kale (Malatya) 05:24:36 07-01-2025 38,3725 38,74083 9,8 1,4
Akhisar (Manisa) 05:17:37 07-01-2025 38,93556 27,7175 6,75 1,7
Menteşe (Muğla) 04:46:50 07-01-2025 37,14417 28,81722 7 2,2
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:46:48 07-01-2025 37,0593 28,8102 3,9 1,4
Kozan (Adana) 04:44:13 07-01-2025 37,64778 35,88472 7 2,1
KOCYAZI-FEKE (ADANA) 04:44:12 07-01-2025 37,7198 35,82 5 1,3
Menteşe (Muğla) 04:32:02 07-01-2025 37,15417 28,80083 11,85 2,8
KARACAOREN-(MUGLA) 04:32:01 07-01-2025 37,1537 28,8365 12,5 2,1
Şenkaya (Erzurum) 04:30:57 07-01-2025 40,40667 42,28333 8,52 2,9
Bigadiç (Balıkesir) 03:45:00 07-01-2025 39,32583 28,45389 6,98 1,6
YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 03:45:00 07-01-2025 39,3233 28,4363 7,4 1,8
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:37:46 07-01-2025 38,136 36,9738 6,1 2,2
GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN) 03:33:17 07-01-2025 39,6255 38,7067 5 2
Salihli (Manisa) 03:07:12 07-01-2025 38,53417 28,26028 6,98 2,9
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 03:07:12 07-01-2025 38,5237 28,2485 8,7 3
Nurdağı (Gaziantep) 02:57:34 07-01-2025 37,17583 36,68694 7 2
KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) 02:57:32 07-01-2025 37,1617 36,6658 5 2
Saimbeyli (Adana) 02:22:23 07-01-2025 37,84083 36,14194 0,76 1,8
HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) 02:22:23 07-01-2025 37,8293 36,0748 7,2 1,8
Pütürge (Malatya) 02:12:01 07-01-2025 38,2625 38,83306 8,05 2,1
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 02:12:00 07-01-2025 38,2975 38,7755 14,6 2,1
Gönen (Balıkesir) 01:59:47 07-01-2025 40,19 27,52389 9,41 1,8
ARMUTLU-GONEN (BALIKESIR) 01:59:46 07-01-2025 40,1968 27,5353 18,5 2,2
Menteşe (Muğla) 01:58:03 07-01-2025 37,15667 28,77583 7,01 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 01:58:03 07-01-2025 37,1502 28,8243 14,3 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 00:51:34 08-01-2025 38,17583 38,16056 7 1,6
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 00:51:34 08-01-2025 38,1735 38,1275 5,4 1,6
Ulaş (Sivas) 00:16:09 08-01-2025 39,53139 37,0175 6,94 0,9
Eber Gölü - [01.64 km] Bolvadin (Afyonkarahisar) 00:01:04 08-01-2025 38,68611 31,21972 5,78 1,2
ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 00:01:03 08-01-2025 38,6712 31,2353 5 1,3
Soma (Manisa) 23:56:54 07-01-2025 39,17889 27,74167 7 1,2
Güney (Denizli) 23:53:36 07-01-2025 38,0725 29,06 7,07 0,9
Kırıkhan (Hatay) 23:51:58 07-01-2025 36,62778 36,42222 7,2 1,1
Taşköprü (Kastamonu) 23:10:00 07-01-2025 41,46639 34,38611 6,55 2,6
HACIALI-TASKOPRU (KASTAMONU) 23:10:00 07-01-2025 41,4823 34,3895 5,4 2,6
Aşkale (Erzurum) 22:53:05 07-01-2025 40,07889 40,70333 7 0,9
Karakoçan (Elazığ) 22:35:03 07-01-2025 39,14278 40,17194 7,03 1,4
CAN-KARAKOCAN (ELAZIG) 22:35:03 07-01-2025 39,1637 40,204 8,3 1,8
Akdeniz - [96.00 km] Datça (Muğla) 22:26:11 07-01-2025 35,83556 27,57556 7,31 1,7
AKDENIZ 22:26:07 07-01-2025 35,7553 27,3185 11,7 1,7
Kozan (Adana) 21:50:50 07-01-2025 37,66528 35,90444 7,03 1,2
BAGOZU-KOZAN (ADANA) 21:50:50 07-01-2025 37,5545 35,7493 9,1 1,1
YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) 21:42:33 07-01-2025 37,4523 37,0387 5,9 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:42:32 07-01-2025 37,48889 37,08389 11,8 1,6
Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [25.57 km] Reyhanlı (Hatay) 21:39:15 07-01-2025 36,12111 36,90806 10,26 2
Ayrancı (Karaman) 21:38:33 07-01-2025 37,51639 33,67611 7 1,6
Ayvacık (Çanakkale) 20:43:00 07-01-2025 39,51917 26,36028 4,73 1,9
PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 20:42:59 07-01-2025 39,5138 26,3202 15,3 1,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [36.09 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:21:22 07-01-2025 39,19056 25,87417 17,31 1,6
Menteşe (Muğla) 20:08:57 07-01-2025 37,15306 28,78944 7,02 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 20:08:56 07-01-2025 37,1307 28,808 14,8 1,8
Shekhan, Ninova (Irak) - [50.31 km] Çukurca (Hakkari) 19:52:10 07-01-2025 36,84139 43,28556 20,53 2,5
IRAK 19:52:10 07-01-2025 36,8435 43,312 5,4 2,6
YESILOVA-ULA (MUGLA) 19:45:07 07-01-2025 37,0708 28,4177 4 1,9
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 19:06:27 07-01-2025 37,5895 35,8322 4 1,1
Darende (Malatya) 18:35:24 07-01-2025 38,41889 37,49722 7 1,3
Menteşe (Muğla) 17:53:32 07-01-2025 37,20028 28,77028 7 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 17:53:31 07-01-2025 37,1493 28,8183 8,3 2,1
Salihli (Manisa) 17:42:37 07-01-2025 38,52944 28,23611 6,97 2,5
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 17:42:37 07-01-2025 38,5285 28,2453 9,6 2,6
Yeşilyurt (Malatya) 17:34:33 07-01-2025 38,19778 38,12861 6,4 1,6
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 17:34:31 07-01-2025 38,2333 38,1388 12,6 1,7
KUP-ALADAG (ADANA) 17:28:19 07-01-2025 37,664 35,4132 4,7 1,7
Of (Trabzon) 16:36:40 07-01-2025 40,92139 40,28444 7,08 1,1
Altıntaş (Kütahya) 16:16:41 07-01-2025 38,91556 30,07333 7,05 1,2
Salihli (Manisa) 15:38:53 07-01-2025 38,52833 28,24444 6,99 1,2
GOBEKLI-ALASEHIR (MANISA) 15:38:53 07-01-2025 38,4168 28,33 16,8 1,4
Turgutlu (Manisa) 15:28:23 07-01-2025 38,50611 27,7575 7,01 2,4
SARIBEY-TURGUTLU (MANISA) 15:28:23 07-01-2025 38,5382 27,7733 3,6 2,3
ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) 15:00:54 07-01-2025 38,1645 38,312 1,9 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 14:48:03 07-01-2025 37,10472 36,90667 7 1,4
Göle (Ardahan) 14:47:26 07-01-2025 40,7825 42,73861 7 1,2
Ege Denizi - [37.79 km] Karaburun (İzmir) 14:33:42 07-01-2025 38,89722 26,09944 7 2
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 14:11:06 07-01-2025 37,4582 33,6792 14,1 1,8
Karapınar (Konya) 14:11:05 07-01-2025 37,57917 33,69111 7,98 1,9
YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE) 14:03:58 07-01-2025 40,9235 31,6798 9,2 1,8
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:33:38 07-01-2025 36,1692 33,5745 0 1,3
Lice (Diyarbakır) 13:26:02 07-01-2025 38,56083 40,72083 7 1,1
Darende (Malatya) 13:08:49 07-01-2025 38,39667 37,48917 5,26 2
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 13:08:48 07-01-2025 38,4207 37,556 5,7 2
Emet (Kütahya) 13:07:29 07-01-2025 39,39167 29,25667 5,54 1,6
Darende (Malatya) 12:55:10 07-01-2025 38,41361 37,45111 9,81 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 12:55:10 07-01-2025 38,4175 37,4977 5,5 1,7
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 12:52:55 07-01-2025 38,098 32,602 0 0,8
Selçuklu (Konya) 12:52:54 07-01-2025 38,12528 32,66028 5,1 0,9
AKDENIZ 12:51:21 07-01-2025 36,2022 28,1815 3,5 1,9
Akdeniz - [54.73 km] Marmaris (Muğla) 12:51:19 07-01-2025 36,14028 28,15778 6,95 1,7
TASIT-DERIK (MARDIN) 12:32:18 07-01-2025 37,4318 40,3193 3,4 1,6
KUCUKILYASLI-ULUBEY (USAK) 12:25:23 07-01-2025 38,5308 29,1937 19,9 1
Kale (Malatya) 12:19:49 07-01-2025 38,35028 38,77111 10,23 1,5
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 12:19:48 07-01-2025 38,355 38,8323 10 1,7
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 12:13:43 07-01-2025 39,659 29,4777 0 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:17:54 07-01-2025 37,40944 36,99722 6,83 1,1
Torul (Gümüşhane) 11:13:02 07-01-2025 40,38694 39,26917 7 1,2
Kargı (Çorum) 11:08:27 07-01-2025 41,15833 34,43472 9,67 1,1
Salihli (Manisa) 10:58:17 07-01-2025 38,52222 28,22278 7 1,2
DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA) 10:58:17 07-01-2025 38,573 28,3007 13,7 1,8
Menteşe (Muğla) 10:34:42 07-01-2025 37,13944 28,82389 7 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 10:34:42 07-01-2025 37,1832 28,8155 5,4 1,9
SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) 10:29:58 07-01-2025 37,959 28,7637 4,8 1,7
Buharkent (Aydın) 10:29:57 07-01-2025 37,95167 28,77778 7 1,8
Buharkent (Aydın) 10:23:15 07-01-2025 37,94444 28,79389 5,99 1,4
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 10:23:15 07-01-2025 37,9682 28,7962 6,4 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:18:26 07-01-2025 37,32528 36,95194 7 1,6
Selçuk (İzmir) 10:03:16 07-01-2025 37,98167 27,47889 7 1,5
ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN) 10:03:15 07-01-2025 37,9047 27,5102 12,7 1,5
OSMANIYE (OSMANIYE) 09:53:18 07-01-2025 37,0767 36,2413 9,4 1,6
Göle (Ardahan) 09:50:07 07-01-2025 40,75028 42,77306 7 1
Buharkent (Aydın) 09:17:33 07-01-2025 37,94694 28,79556 7 0,7
YUNANISTAN 09:13:56 07-01-2025 39,4902 23,567 20,8 2,9
Buharkent (Aydın) 09:11:30 07-01-2025 37,9425 28,78694 7,32 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:10:25 07-01-2025 37,43667 36,91222 7 1,5
Hamur (Ağrı) 09:02:47 07-01-2025 39,48639 42,95917 7 0,6
Akçadağ (Malatya) 08:47:56 07-01-2025 38,40861 37,825 7 1,4
TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 08:47:55 07-01-2025 38,3842 37,821 11,5 1,5
Maden (Elazığ) 08:42:31 07-01-2025 38,485 39,48333 6,96 1,1
CITLIKOY-MADEN (ELAZIG) 08:42:30 07-01-2025 38,484 39,5592 11,3 1,4
Eber Gölü - [02.04 km] Bolvadin (Afyonkarahisar) 08:18:10 07-01-2025 38,69028 31,21472 6,98 1
Altıntaş (Kütahya) 07:54:48 07-01-2025 38,92417 30,06222 7 1,6
SELKISARAY-DUMLUPINAR (KUTAHYA) 07:54:48 07-01-2025 38,9068 30,0838 7,6 2
Bolvadin (Afyonkarahisar) 07:44:14 07-01-2025 38,68361 31,23889 13,86 1,5
Kale (Malatya) 07:43:26 07-01-2025 38,34944 38,77472 12,09 3
CANAKCI-KALE (MALATYA) 07:43:26 07-01-2025 38,3595 38,7765 7,3 3,1
Menteşe (Muğla) 07:28:09 07-01-2025 37,14306 28,79222 6,99 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 07:28:09 07-01-2025 37,139 28,8283 12,6 2,3
KAYABASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 07:27:14 07-01-2025 36,9087 36,5418 16,7 1,5
İslahiye (Gaziantep) 07:27:13 07-01-2025 36,98528 36,56806 4,8 1,8
Kale (Malatya) 07:26:13 07-01-2025 38,33417 38,77417 13,89 1,5
Kale (Malatya) 07:24:13 07-01-2025 38,34472 38,76944 9,94 1,7
Darende (Malatya) 07:10:16 07-01-2025 38,42806 37,48861 6,98 1,8
GUDUL-DARENDE (MALATYA) 07:10:16 07-01-2025 38,5208 37,5388 5,7 2
Kumluca (Antalya) 07:04:46 07-01-2025 36,59611 30,26556 14,89 1,8
Saruhanlı (Manisa) 06:52:01 07-01-2025 38,69 27,58472 13,09 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 06:39:09 07-01-2025 38,12528 38,385 16,9 1,5
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 06:39:09 07-01-2025 38,1408 38,4212 9,7 1,4
Burhaniye (Balıkesir) 06:32:18 07-01-2025 39,50806 26,93528 9,33 1,1
Merkez (Muş) 06:30:57 07-01-2025 39,02833 41,42639 12,38 1,5
Salihli (Manisa) 06:25:30 07-01-2025 38,53889 28,25806 6,99 1,4
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 06:25:29 07-01-2025 38,5373 28,2402 8 1,7
Menteşe (Muğla) 06:20:43 07-01-2025 37,15056 28,82389 6,98 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 06:20:42 07-01-2025 37,1362 28,8157 16,7 1,9
Kırıkhan (Hatay) 06:18:01 07-01-2025 36,42833 36,42778 6,38 1,5
Kale (Malatya) 06:07:51 07-01-2025 38,36833 38,73028 14,25 1,8
KALEKOY-KALE (MALATYA) 06:07:51 07-01-2025 38,3728 38,7338 7,5 1,9
Salihli (Manisa) 06:06:39 07-01-2025 38,5175 28,205 6,17 1,4
CUKUROBA-SALIHLI (MANISA) 06:06:38 07-01-2025 38,481 28,188 5,6 1,3
Salihli (Manisa) 06:05:18 07-01-2025 38,51472 28,20917 7,7 1,6
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 06:05:16 07-01-2025 38,5045 28,2693 13,2 1,7
Ege Denizi - [36.76 km] Karaburun (İzmir) 05:46:48 07-01-2025 38,97472 26,26944 7,03 1,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 05:46:46 07-01-2025 38,9293 26,2368 5 1,9
Kale (Malatya) 05:24:36 07-01-2025 38,3725 38,74083 9,8 1,4
Akhisar (Manisa) 05:17:37 07-01-2025 38,93556 27,7175 6,75 1,7
Menteşe (Muğla) 04:46:50 07-01-2025 37,14417 28,81722 7 2,2
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:46:48 07-01-2025 37,0593 28,8102 3,9 1,4
Kozan (Adana) 04:44:13 07-01-2025 37,64778 35,88472 7 2,1
KOCYAZI-FEKE (ADANA) 04:44:12 07-01-2025 37,7198 35,82 5 1,3
Menteşe (Muğla) 04:32:02 07-01-2025 37,15417 28,80083 11,85 2,8
KARACAOREN-(MUGLA) 04:32:01 07-01-2025 37,1537 28,8365 12,5 2,1
Şenkaya (Erzurum) 04:30:57 07-01-2025 40,40667 42,28333 8,52 2,9
Bigadiç (Balıkesir) 03:45:00 07-01-2025 39,32583 28,45389 6,98 1,6
YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 03:45:00 07-01-2025 39,3233 28,4363 7,4 1,8
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:37:46 07-01-2025 38,136 36,9738 6,1 2,2
GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN) 03:33:17 07-01-2025 39,6255 38,7067 5 2
Salihli (Manisa) 03:07:12 07-01-2025 38,53417 28,26028 6,98 2,9
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 03:07:12 07-01-2025 38,5237 28,2485 8,7 3
Nurdağı (Gaziantep) 02:57:34 07-01-2025 37,17583 36,68694 7 2
KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) 02:57:32 07-01-2025 37,1617 36,6658 5 2
Saimbeyli (Adana) 02:22:23 07-01-2025 37,84083 36,14194 0,76 1,8
HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) 02:22:23 07-01-2025 37,8293 36,0748 7,2 1,8
Pütürge (Malatya) 02:12:01 07-01-2025 38,2625 38,83306 8,05 2,1
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 02:12:00 07-01-2025 38,2975 38,7755 14,6 2,1
Gönen (Balıkesir) 01:59:47 07-01-2025 40,19 27,52389 9,41 1,8
ARMUTLU-GONEN (BALIKESIR) 01:59:46 07-01-2025 40,1968 27,5353 18,5 2,2
Menteşe (Muğla) 01:58:03 07-01-2025 37,15667 28,77583 7,01 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 01:58:03 07-01-2025 37,1502 28,8243 14,3 1,8
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