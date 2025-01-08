Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 08 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
08 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:51:34 08-01-2025
|38,17583
|38,16056
|7
|1,6
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|00:51:34 08-01-2025
|38,1735
|38,1275
|5,4
|1,6
|Ulaş (Sivas)
|00:16:09 08-01-2025
|39,53139
|37,0175
|6,94
|0,9
|Eber Gölü - [01.64 km] Bolvadin (Afyonkarahisar)
|00:01:04 08-01-2025
|38,68611
|31,21972
|5,78
|1,2
|ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|00:01:03 08-01-2025
|38,6712
|31,2353
|5
|1,3
|Soma (Manisa)
|23:56:54 07-01-2025
|39,17889
|27,74167
|7
|1,2
|Güney (Denizli)
|23:53:36 07-01-2025
|38,0725
|29,06
|7,07
|0,9
|Kırıkhan (Hatay)
|23:51:58 07-01-2025
|36,62778
|36,42222
|7,2
|1,1
|Taşköprü (Kastamonu)
|23:10:00 07-01-2025
|41,46639
|34,38611
|6,55
|2,6
|HACIALI-TASKOPRU (KASTAMONU)
|23:10:00 07-01-2025
|41,4823
|34,3895
|5,4
|2,6
|Aşkale (Erzurum)
|22:53:05 07-01-2025
|40,07889
|40,70333
|7
|0,9
|Karakoçan (Elazığ)
|22:35:03 07-01-2025
|39,14278
|40,17194
|7,03
|1,4
|CAN-KARAKOCAN (ELAZIG)
|22:35:03 07-01-2025
|39,1637
|40,204
|8,3
|1,8
|Akdeniz - [96.00 km] Datça (Muğla)
|22:26:11 07-01-2025
|35,83556
|27,57556
|7,31
|1,7
|AKDENIZ
|22:26:07 07-01-2025
|35,7553
|27,3185
|11,7
|1,7
|Kozan (Adana)
|21:50:50 07-01-2025
|37,66528
|35,90444
|7,03
|1,2
|BAGOZU-KOZAN (ADANA)
|21:50:50 07-01-2025
|37,5545
|35,7493
|9,1
|1,1
|YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
|21:42:33 07-01-2025
|37,4523
|37,0387
|5,9
|1,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|21:42:32 07-01-2025
|37,48889
|37,08389
|11,8
|1,6
|Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [25.57 km] Reyhanlı (Hatay)
|21:39:15 07-01-2025
|36,12111
|36,90806
|10,26
|2
|Ayrancı (Karaman)
|21:38:33 07-01-2025
|37,51639
|33,67611
|7
|1,6
|Ayvacık (Çanakkale)
|20:43:00 07-01-2025
|39,51917
|26,36028
|4,73
|1,9
|PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|20:42:59 07-01-2025
|39,5138
|26,3202
|15,3
|1,9
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [36.09 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:21:22 07-01-2025
|39,19056
|25,87417
|17,31
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|20:08:57 07-01-2025
|37,15306
|28,78944
|7,02
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:08:56 07-01-2025
|37,1307
|28,808
|14,8
|1,8
|Shekhan, Ninova (Irak) - [50.31 km] Çukurca (Hakkari)
|19:52:10 07-01-2025
|36,84139
|43,28556
|20,53
|2,5
|IRAK
|19:52:10 07-01-2025
|36,8435
|43,312
|5,4
|2,6
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|19:45:07 07-01-2025
|37,0708
|28,4177
|4
|1,9
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|19:06:27 07-01-2025
|37,5895
|35,8322
|4
|1,1
|Darende (Malatya)
|18:35:24 07-01-2025
|38,41889
|37,49722
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|17:53:32 07-01-2025
|37,20028
|28,77028
|7
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|17:53:31 07-01-2025
|37,1493
|28,8183
|8,3
|2,1
|Salihli (Manisa)
|17:42:37 07-01-2025
|38,52944
|28,23611
|6,97
|2,5
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|17:42:37 07-01-2025
|38,5285
|28,2453
|9,6
|2,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:34:33 07-01-2025
|38,19778
|38,12861
|6,4
|1,6
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|17:34:31 07-01-2025
|38,2333
|38,1388
|12,6
|1,7
|KUP-ALADAG (ADANA)
|17:28:19 07-01-2025
|37,664
|35,4132
|4,7
|1,7
|Of (Trabzon)
|16:36:40 07-01-2025
|40,92139
|40,28444
|7,08
|1,1
|Altıntaş (Kütahya)
|16:16:41 07-01-2025
|38,91556
|30,07333
|7,05
|1,2
|Salihli (Manisa)
|15:38:53 07-01-2025
|38,52833
|28,24444
|6,99
|1,2
|GOBEKLI-ALASEHIR (MANISA)
|15:38:53 07-01-2025
|38,4168
|28,33
|16,8
|1,4
|Turgutlu (Manisa)
|15:28:23 07-01-2025
|38,50611
|27,7575
|7,01
|2,4
|SARIBEY-TURGUTLU (MANISA)
|15:28:23 07-01-2025
|38,5382
|27,7733
|3,6
|2,3
|ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)
|15:00:54 07-01-2025
|38,1645
|38,312
|1,9
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|14:48:03 07-01-2025
|37,10472
|36,90667
|7
|1,4
|Göle (Ardahan)
|14:47:26 07-01-2025
|40,7825
|42,73861
|7
|1,2
|Ege Denizi - [37.79 km] Karaburun (İzmir)
|14:33:42 07-01-2025
|38,89722
|26,09944
|7
|2
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|14:11:06 07-01-2025
|37,4582
|33,6792
|14,1
|1,8
|Karapınar (Konya)
|14:11:05 07-01-2025
|37,57917
|33,69111
|7,98
|1,9
|YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)
|14:03:58 07-01-2025
|40,9235
|31,6798
|9,2
|1,8
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:33:38 07-01-2025
|36,1692
|33,5745
|0
|1,3
|Lice (Diyarbakır)
|13:26:02 07-01-2025
|38,56083
|40,72083
|7
|1,1
|Darende (Malatya)
|13:08:49 07-01-2025
|38,39667
|37,48917
|5,26
|2
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|13:08:48 07-01-2025
|38,4207
|37,556
|5,7
|2
|Emet (Kütahya)
|13:07:29 07-01-2025
|39,39167
|29,25667
|5,54
|1,6
|Darende (Malatya)
|12:55:10 07-01-2025
|38,41361
|37,45111
|9,81
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|12:55:10 07-01-2025
|38,4175
|37,4977
|5,5
|1,7
|SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
|12:52:55 07-01-2025
|38,098
|32,602
|0
|0,8
|Selçuklu (Konya)
|12:52:54 07-01-2025
|38,12528
|32,66028
|5,1
|0,9
|AKDENIZ
|12:51:21 07-01-2025
|36,2022
|28,1815
|3,5
|1,9
|Akdeniz - [54.73 km] Marmaris (Muğla)
|12:51:19 07-01-2025
|36,14028
|28,15778
|6,95
|1,7
|TASIT-DERIK (MARDIN)
|12:32:18 07-01-2025
|37,4318
|40,3193
|3,4
|1,6
|KUCUKILYASLI-ULUBEY (USAK)
|12:25:23 07-01-2025
|38,5308
|29,1937
|19,9
|1
|Kale (Malatya)
|12:19:49 07-01-2025
|38,35028
|38,77111
|10,23
|1,5
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|12:19:48 07-01-2025
|38,355
|38,8323
|10
|1,7
|MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
|12:13:43 07-01-2025
|39,659
|29,4777
|0
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11:17:54 07-01-2025
|37,40944
|36,99722
|6,83
|1,1
|Torul (Gümüşhane)
|11:13:02 07-01-2025
|40,38694
|39,26917
|7
|1,2
|Kargı (Çorum)
|11:08:27 07-01-2025
|41,15833
|34,43472
|9,67
|1,1
|Salihli (Manisa)
|10:58:17 07-01-2025
|38,52222
|28,22278
|7
|1,2
|DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA)
|10:58:17 07-01-2025
|38,573
|28,3007
|13,7
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|10:34:42 07-01-2025
|37,13944
|28,82389
|7
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:34:42 07-01-2025
|37,1832
|28,8155
|5,4
|1,9
|SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)
|10:29:58 07-01-2025
|37,959
|28,7637
|4,8
|1,7
|Buharkent (Aydın)
|10:29:57 07-01-2025
|37,95167
|28,77778
|7
|1,8
|Buharkent (Aydın)
|10:23:15 07-01-2025
|37,94444
|28,79389
|5,99
|1,4
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|10:23:15 07-01-2025
|37,9682
|28,7962
|6,4
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:18:26 07-01-2025
|37,32528
|36,95194
|7
|1,6
|Selçuk (İzmir)
|10:03:16 07-01-2025
|37,98167
|27,47889
|7
|1,5
|ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|10:03:15 07-01-2025
|37,9047
|27,5102
|12,7
|1,5
|OSMANIYE (OSMANIYE)
|09:53:18 07-01-2025
|37,0767
|36,2413
|9,4
|1,6
|Göle (Ardahan)
|09:50:07 07-01-2025
|40,75028
|42,77306
|7
|1
|Buharkent (Aydın)
|09:17:33 07-01-2025
|37,94694
|28,79556
|7
|0,7
|YUNANISTAN
|09:13:56 07-01-2025
|39,4902
|23,567
|20,8
|2,9
|Buharkent (Aydın)
|09:11:30 07-01-2025
|37,9425
|28,78694
|7,32
|1,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:10:25 07-01-2025
|37,43667
|36,91222
|7
|1,5
|Hamur (Ağrı)
|09:02:47 07-01-2025
|39,48639
|42,95917
|7
|0,6
|Akçadağ (Malatya)
|08:47:56 07-01-2025
|38,40861
|37,825
|7
|1,4
|TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|08:47:55 07-01-2025
|38,3842
|37,821
|11,5
|1,5
|Maden (Elazığ)
|08:42:31 07-01-2025
|38,485
|39,48333
|6,96
|1,1
|CITLIKOY-MADEN (ELAZIG)
|08:42:30 07-01-2025
|38,484
|39,5592
|11,3
|1,4
|Eber Gölü - [02.04 km] Bolvadin (Afyonkarahisar)
|08:18:10 07-01-2025
|38,69028
|31,21472
|6,98
|1
|Altıntaş (Kütahya)
|07:54:48 07-01-2025
|38,92417
|30,06222
|7
|1,6
|SELKISARAY-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
|07:54:48 07-01-2025
|38,9068
|30,0838
|7,6
|2
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|07:44:14 07-01-2025
|38,68361
|31,23889
|13,86
|1,5
|Kale (Malatya)
|07:43:26 07-01-2025
|38,34944
|38,77472
|12,09
|3
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|07:43:26 07-01-2025
|38,3595
|38,7765
|7,3
|3,1
|Menteşe (Muğla)
|07:28:09 07-01-2025
|37,14306
|28,79222
|6,99
|1,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|07:28:09 07-01-2025
|37,139
|28,8283
|12,6
|2,3
|KAYABASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|07:27:14 07-01-2025
|36,9087
|36,5418
|16,7
|1,5
|İslahiye (Gaziantep)
|07:27:13 07-01-2025
|36,98528
|36,56806
|4,8
|1,8
|Kale (Malatya)
|07:26:13 07-01-2025
|38,33417
|38,77417
|13,89
|1,5
|Kale (Malatya)
|07:24:13 07-01-2025
|38,34472
|38,76944
|9,94
|1,7
|Darende (Malatya)
|07:10:16 07-01-2025
|38,42806
|37,48861
|6,98
|1,8
|GUDUL-DARENDE (MALATYA)
|07:10:16 07-01-2025
|38,5208
|37,5388
|5,7
|2
|Kumluca (Antalya)
|07:04:46 07-01-2025
|36,59611
|30,26556
|14,89
|1,8
|Saruhanlı (Manisa)
|06:52:01 07-01-2025
|38,69
|27,58472
|13,09
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:39:09 07-01-2025
|38,12528
|38,385
|16,9
|1,5
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|06:39:09 07-01-2025
|38,1408
|38,4212
|9,7
|1,4
|Burhaniye (Balıkesir)
|06:32:18 07-01-2025
|39,50806
|26,93528
|9,33
|1,1
|Merkez (Muş)
|06:30:57 07-01-2025
|39,02833
|41,42639
|12,38
|1,5
|Salihli (Manisa)
|06:25:30 07-01-2025
|38,53889
|28,25806
|6,99
|1,4
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|06:25:29 07-01-2025
|38,5373
|28,2402
|8
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|06:20:43 07-01-2025
|37,15056
|28,82389
|6,98
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|06:20:42 07-01-2025
|37,1362
|28,8157
|16,7
|1,9
|Kırıkhan (Hatay)
|06:18:01 07-01-2025
|36,42833
|36,42778
|6,38
|1,5
|Kale (Malatya)
|06:07:51 07-01-2025
|38,36833
|38,73028
|14,25
|1,8
|KALEKOY-KALE (MALATYA)
|06:07:51 07-01-2025
|38,3728
|38,7338
|7,5
|1,9
|Salihli (Manisa)
|06:06:39 07-01-2025
|38,5175
|28,205
|6,17
|1,4
|CUKUROBA-SALIHLI (MANISA)
|06:06:38 07-01-2025
|38,481
|28,188
|5,6
|1,3
|Salihli (Manisa)
|06:05:18 07-01-2025
|38,51472
|28,20917
|7,7
|1,6
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|06:05:16 07-01-2025
|38,5045
|28,2693
|13,2
|1,7
|Ege Denizi - [36.76 km] Karaburun (İzmir)
|05:46:48 07-01-2025
|38,97472
|26,26944
|7,03
|1,7
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|05:46:46 07-01-2025
|38,9293
|26,2368
|5
|1,9
|Kale (Malatya)
|05:24:36 07-01-2025
|38,3725
|38,74083
|9,8
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|05:17:37 07-01-2025
|38,93556
|27,7175
|6,75
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|04:46:50 07-01-2025
|37,14417
|28,81722
|7
|2,2
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:46:48 07-01-2025
|37,0593
|28,8102
|3,9
|1,4
|Kozan (Adana)
|04:44:13 07-01-2025
|37,64778
|35,88472
|7
|2,1
|KOCYAZI-FEKE (ADANA)
|04:44:12 07-01-2025
|37,7198
|35,82
|5
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|04:32:02 07-01-2025
|37,15417
|28,80083
|11,85
|2,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:32:01 07-01-2025
|37,1537
|28,8365
|12,5
|2,1
|Şenkaya (Erzurum)
|04:30:57 07-01-2025
|40,40667
|42,28333
|8,52
|2,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|03:45:00 07-01-2025
|39,32583
|28,45389
|6,98
|1,6
|YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|03:45:00 07-01-2025
|39,3233
|28,4363
|7,4
|1,8
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:37:46 07-01-2025
|38,136
|36,9738
|6,1
|2,2
|GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN)
|03:33:17 07-01-2025
|39,6255
|38,7067
|5
|2
|Salihli (Manisa)
|03:07:12 07-01-2025
|38,53417
|28,26028
|6,98
|2,9
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|03:07:12 07-01-2025
|38,5237
|28,2485
|8,7
|3
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:57:34 07-01-2025
|37,17583
|36,68694
|7
|2
|KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)
|02:57:32 07-01-2025
|37,1617
|36,6658
|5
|2
|Saimbeyli (Adana)
|02:22:23 07-01-2025
|37,84083
|36,14194
|0,76
|1,8
|HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:22:23 07-01-2025
|37,8293
|36,0748
|7,2
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|02:12:01 07-01-2025
|38,2625
|38,83306
|8,05
|2,1
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|02:12:00 07-01-2025
|38,2975
|38,7755
|14,6
|2,1
|Gönen (Balıkesir)
|01:59:47 07-01-2025
|40,19
|27,52389
|9,41
|1,8
|ARMUTLU-GONEN (BALIKESIR)
|01:59:46 07-01-2025
|40,1968
|27,5353
|18,5
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|01:58:03 07-01-2025
|37,15667
|28,77583
|7,01
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|01:58:03 07-01-2025
|37,1502
|28,8243
|14,3
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:51:34 08-01-2025
|38,17583
|38,16056
|7
|1,6
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|00:51:34 08-01-2025
|38,1735
|38,1275
|5,4
|1,6
|Ulaş (Sivas)
|00:16:09 08-01-2025
|39,53139
|37,0175
|6,94
|0,9
|Eber Gölü - [01.64 km] Bolvadin (Afyonkarahisar)
|00:01:04 08-01-2025
|38,68611
|31,21972
|5,78
|1,2
|ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|00:01:03 08-01-2025
|38,6712
|31,2353
|5
|1,3
|Soma (Manisa)
|23:56:54 07-01-2025
|39,17889
|27,74167
|7
|1,2
|Güney (Denizli)
|23:53:36 07-01-2025
|38,0725
|29,06
|7,07
|0,9
|Kırıkhan (Hatay)
|23:51:58 07-01-2025
|36,62778
|36,42222
|7,2
|1,1
|Taşköprü (Kastamonu)
|23:10:00 07-01-2025
|41,46639
|34,38611
|6,55
|2,6
|HACIALI-TASKOPRU (KASTAMONU)
|23:10:00 07-01-2025
|41,4823
|34,3895
|5,4
|2,6
|Aşkale (Erzurum)
|22:53:05 07-01-2025
|40,07889
|40,70333
|7
|0,9
|Karakoçan (Elazığ)
|22:35:03 07-01-2025
|39,14278
|40,17194
|7,03
|1,4
|CAN-KARAKOCAN (ELAZIG)
|22:35:03 07-01-2025
|39,1637
|40,204
|8,3
|1,8
|Akdeniz - [96.00 km] Datça (Muğla)
|22:26:11 07-01-2025
|35,83556
|27,57556
|7,31
|1,7
|AKDENIZ
|22:26:07 07-01-2025
|35,7553
|27,3185
|11,7
|1,7
|Kozan (Adana)
|21:50:50 07-01-2025
|37,66528
|35,90444
|7,03
|1,2
|BAGOZU-KOZAN (ADANA)
|21:50:50 07-01-2025
|37,5545
|35,7493
|9,1
|1,1
|YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
|21:42:33 07-01-2025
|37,4523
|37,0387
|5,9
|1,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|21:42:32 07-01-2025
|37,48889
|37,08389
|11,8
|1,6
|Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [25.57 km] Reyhanlı (Hatay)
|21:39:15 07-01-2025
|36,12111
|36,90806
|10,26
|2
|Ayrancı (Karaman)
|21:38:33 07-01-2025
|37,51639
|33,67611
|7
|1,6
|Ayvacık (Çanakkale)
|20:43:00 07-01-2025
|39,51917
|26,36028
|4,73
|1,9
|PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|20:42:59 07-01-2025
|39,5138
|26,3202
|15,3
|1,9
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [36.09 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:21:22 07-01-2025
|39,19056
|25,87417
|17,31
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|20:08:57 07-01-2025
|37,15306
|28,78944
|7,02
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:08:56 07-01-2025
|37,1307
|28,808
|14,8
|1,8
|Shekhan, Ninova (Irak) - [50.31 km] Çukurca (Hakkari)
|19:52:10 07-01-2025
|36,84139
|43,28556
|20,53
|2,5
|IRAK
|19:52:10 07-01-2025
|36,8435
|43,312
|5,4
|2,6
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|19:45:07 07-01-2025
|37,0708
|28,4177
|4
|1,9
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|19:06:27 07-01-2025
|37,5895
|35,8322
|4
|1,1
|Darende (Malatya)
|18:35:24 07-01-2025
|38,41889
|37,49722
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|17:53:32 07-01-2025
|37,20028
|28,77028
|7
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|17:53:31 07-01-2025
|37,1493
|28,8183
|8,3
|2,1
|Salihli (Manisa)
|17:42:37 07-01-2025
|38,52944
|28,23611
|6,97
|2,5
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|17:42:37 07-01-2025
|38,5285
|28,2453
|9,6
|2,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:34:33 07-01-2025
|38,19778
|38,12861
|6,4
|1,6
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|17:34:31 07-01-2025
|38,2333
|38,1388
|12,6
|1,7
|KUP-ALADAG (ADANA)
|17:28:19 07-01-2025
|37,664
|35,4132
|4,7
|1,7
|Of (Trabzon)
|16:36:40 07-01-2025
|40,92139
|40,28444
|7,08
|1,1
|Altıntaş (Kütahya)
|16:16:41 07-01-2025
|38,91556
|30,07333
|7,05
|1,2
|Salihli (Manisa)
|15:38:53 07-01-2025
|38,52833
|28,24444
|6,99
|1,2
|GOBEKLI-ALASEHIR (MANISA)
|15:38:53 07-01-2025
|38,4168
|28,33
|16,8
|1,4
|Turgutlu (Manisa)
|15:28:23 07-01-2025
|38,50611
|27,7575
|7,01
|2,4
|SARIBEY-TURGUTLU (MANISA)
|15:28:23 07-01-2025
|38,5382
|27,7733
|3,6
|2,3
|ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)
|15:00:54 07-01-2025
|38,1645
|38,312
|1,9
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|14:48:03 07-01-2025
|37,10472
|36,90667
|7
|1,4
|Göle (Ardahan)
|14:47:26 07-01-2025
|40,7825
|42,73861
|7
|1,2
|Ege Denizi - [37.79 km] Karaburun (İzmir)
|14:33:42 07-01-2025
|38,89722
|26,09944
|7
|2
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|14:11:06 07-01-2025
|37,4582
|33,6792
|14,1
|1,8
|Karapınar (Konya)
|14:11:05 07-01-2025
|37,57917
|33,69111
|7,98
|1,9
|YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)
|14:03:58 07-01-2025
|40,9235
|31,6798
|9,2
|1,8
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:33:38 07-01-2025
|36,1692
|33,5745
|0
|1,3
|Lice (Diyarbakır)
|13:26:02 07-01-2025
|38,56083
|40,72083
|7
|1,1
|Darende (Malatya)
|13:08:49 07-01-2025
|38,39667
|37,48917
|5,26
|2
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|13:08:48 07-01-2025
|38,4207
|37,556
|5,7
|2
|Emet (Kütahya)
|13:07:29 07-01-2025
|39,39167
|29,25667
|5,54
|1,6
|Darende (Malatya)
|12:55:10 07-01-2025
|38,41361
|37,45111
|9,81
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|12:55:10 07-01-2025
|38,4175
|37,4977
|5,5
|1,7
|SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
|12:52:55 07-01-2025
|38,098
|32,602
|0
|0,8
|Selçuklu (Konya)
|12:52:54 07-01-2025
|38,12528
|32,66028
|5,1
|0,9
|AKDENIZ
|12:51:21 07-01-2025
|36,2022
|28,1815
|3,5
|1,9
|Akdeniz - [54.73 km] Marmaris (Muğla)
|12:51:19 07-01-2025
|36,14028
|28,15778
|6,95
|1,7
|TASIT-DERIK (MARDIN)
|12:32:18 07-01-2025
|37,4318
|40,3193
|3,4
|1,6
|KUCUKILYASLI-ULUBEY (USAK)
|12:25:23 07-01-2025
|38,5308
|29,1937
|19,9
|1
|Kale (Malatya)
|12:19:49 07-01-2025
|38,35028
|38,77111
|10,23
|1,5
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|12:19:48 07-01-2025
|38,355
|38,8323
|10
|1,7
|MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
|12:13:43 07-01-2025
|39,659
|29,4777
|0
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11:17:54 07-01-2025
|37,40944
|36,99722
|6,83
|1,1
|Torul (Gümüşhane)
|11:13:02 07-01-2025
|40,38694
|39,26917
|7
|1,2
|Kargı (Çorum)
|11:08:27 07-01-2025
|41,15833
|34,43472
|9,67
|1,1
|Salihli (Manisa)
|10:58:17 07-01-2025
|38,52222
|28,22278
|7
|1,2
|DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA)
|10:58:17 07-01-2025
|38,573
|28,3007
|13,7
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|10:34:42 07-01-2025
|37,13944
|28,82389
|7
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:34:42 07-01-2025
|37,1832
|28,8155
|5,4
|1,9
|SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)
|10:29:58 07-01-2025
|37,959
|28,7637
|4,8
|1,7
|Buharkent (Aydın)
|10:29:57 07-01-2025
|37,95167
|28,77778
|7
|1,8
|Buharkent (Aydın)
|10:23:15 07-01-2025
|37,94444
|28,79389
|5,99
|1,4
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|10:23:15 07-01-2025
|37,9682
|28,7962
|6,4
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:18:26 07-01-2025
|37,32528
|36,95194
|7
|1,6
|Selçuk (İzmir)
|10:03:16 07-01-2025
|37,98167
|27,47889
|7
|1,5
|ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|10:03:15 07-01-2025
|37,9047
|27,5102
|12,7
|1,5
|OSMANIYE (OSMANIYE)
|09:53:18 07-01-2025
|37,0767
|36,2413
|9,4
|1,6
|Göle (Ardahan)
|09:50:07 07-01-2025
|40,75028
|42,77306
|7
|1
|Buharkent (Aydın)
|09:17:33 07-01-2025
|37,94694
|28,79556
|7
|0,7
|YUNANISTAN
|09:13:56 07-01-2025
|39,4902
|23,567
|20,8
|2,9
|Buharkent (Aydın)
|09:11:30 07-01-2025
|37,9425
|28,78694
|7,32
|1,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:10:25 07-01-2025
|37,43667
|36,91222
|7
|1,5
|Hamur (Ağrı)
|09:02:47 07-01-2025
|39,48639
|42,95917
|7
|0,6
|Akçadağ (Malatya)
|08:47:56 07-01-2025
|38,40861
|37,825
|7
|1,4
|TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|08:47:55 07-01-2025
|38,3842
|37,821
|11,5
|1,5
|Maden (Elazığ)
|08:42:31 07-01-2025
|38,485
|39,48333
|6,96
|1,1
|CITLIKOY-MADEN (ELAZIG)
|08:42:30 07-01-2025
|38,484
|39,5592
|11,3
|1,4
|Eber Gölü - [02.04 km] Bolvadin (Afyonkarahisar)
|08:18:10 07-01-2025
|38,69028
|31,21472
|6,98
|1
|Altıntaş (Kütahya)
|07:54:48 07-01-2025
|38,92417
|30,06222
|7
|1,6
|SELKISARAY-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
|07:54:48 07-01-2025
|38,9068
|30,0838
|7,6
|2
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|07:44:14 07-01-2025
|38,68361
|31,23889
|13,86
|1,5
|Kale (Malatya)
|07:43:26 07-01-2025
|38,34944
|38,77472
|12,09
|3
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|07:43:26 07-01-2025
|38,3595
|38,7765
|7,3
|3,1
|Menteşe (Muğla)
|07:28:09 07-01-2025
|37,14306
|28,79222
|6,99
|1,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|07:28:09 07-01-2025
|37,139
|28,8283
|12,6
|2,3
|KAYABASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|07:27:14 07-01-2025
|36,9087
|36,5418
|16,7
|1,5
|İslahiye (Gaziantep)
|07:27:13 07-01-2025
|36,98528
|36,56806
|4,8
|1,8
|Kale (Malatya)
|07:26:13 07-01-2025
|38,33417
|38,77417
|13,89
|1,5
|Kale (Malatya)
|07:24:13 07-01-2025
|38,34472
|38,76944
|9,94
|1,7
|Darende (Malatya)
|07:10:16 07-01-2025
|38,42806
|37,48861
|6,98
|1,8
|GUDUL-DARENDE (MALATYA)
|07:10:16 07-01-2025
|38,5208
|37,5388
|5,7
|2
|Kumluca (Antalya)
|07:04:46 07-01-2025
|36,59611
|30,26556
|14,89
|1,8
|Saruhanlı (Manisa)
|06:52:01 07-01-2025
|38,69
|27,58472
|13,09
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:39:09 07-01-2025
|38,12528
|38,385
|16,9
|1,5
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|06:39:09 07-01-2025
|38,1408
|38,4212
|9,7
|1,4
|Burhaniye (Balıkesir)
|06:32:18 07-01-2025
|39,50806
|26,93528
|9,33
|1,1
|Merkez (Muş)
|06:30:57 07-01-2025
|39,02833
|41,42639
|12,38
|1,5
|Salihli (Manisa)
|06:25:30 07-01-2025
|38,53889
|28,25806
|6,99
|1,4
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|06:25:29 07-01-2025
|38,5373
|28,2402
|8
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|06:20:43 07-01-2025
|37,15056
|28,82389
|6,98
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|06:20:42 07-01-2025
|37,1362
|28,8157
|16,7
|1,9
|Kırıkhan (Hatay)
|06:18:01 07-01-2025
|36,42833
|36,42778
|6,38
|1,5
|Kale (Malatya)
|06:07:51 07-01-2025
|38,36833
|38,73028
|14,25
|1,8
|KALEKOY-KALE (MALATYA)
|06:07:51 07-01-2025
|38,3728
|38,7338
|7,5
|1,9
|Salihli (Manisa)
|06:06:39 07-01-2025
|38,5175
|28,205
|6,17
|1,4
|CUKUROBA-SALIHLI (MANISA)
|06:06:38 07-01-2025
|38,481
|28,188
|5,6
|1,3
|Salihli (Manisa)
|06:05:18 07-01-2025
|38,51472
|28,20917
|7,7
|1,6
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|06:05:16 07-01-2025
|38,5045
|28,2693
|13,2
|1,7
|Ege Denizi - [36.76 km] Karaburun (İzmir)
|05:46:48 07-01-2025
|38,97472
|26,26944
|7,03
|1,7
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|05:46:46 07-01-2025
|38,9293
|26,2368
|5
|1,9
|Kale (Malatya)
|05:24:36 07-01-2025
|38,3725
|38,74083
|9,8
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|05:17:37 07-01-2025
|38,93556
|27,7175
|6,75
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|04:46:50 07-01-2025
|37,14417
|28,81722
|7
|2,2
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:46:48 07-01-2025
|37,0593
|28,8102
|3,9
|1,4
|Kozan (Adana)
|04:44:13 07-01-2025
|37,64778
|35,88472
|7
|2,1
|KOCYAZI-FEKE (ADANA)
|04:44:12 07-01-2025
|37,7198
|35,82
|5
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|04:32:02 07-01-2025
|37,15417
|28,80083
|11,85
|2,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:32:01 07-01-2025
|37,1537
|28,8365
|12,5
|2,1
|Şenkaya (Erzurum)
|04:30:57 07-01-2025
|40,40667
|42,28333
|8,52
|2,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|03:45:00 07-01-2025
|39,32583
|28,45389
|6,98
|1,6
|YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|03:45:00 07-01-2025
|39,3233
|28,4363
|7,4
|1,8
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:37:46 07-01-2025
|38,136
|36,9738
|6,1
|2,2
|GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN)
|03:33:17 07-01-2025
|39,6255
|38,7067
|5
|2
|Salihli (Manisa)
|03:07:12 07-01-2025
|38,53417
|28,26028
|6,98
|2,9
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|03:07:12 07-01-2025
|38,5237
|28,2485
|8,7
|3
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:57:34 07-01-2025
|37,17583
|36,68694
|7
|2
|KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)
|02:57:32 07-01-2025
|37,1617
|36,6658
|5
|2
|Saimbeyli (Adana)
|02:22:23 07-01-2025
|37,84083
|36,14194
|0,76
|1,8
|HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:22:23 07-01-2025
|37,8293
|36,0748
|7,2
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|02:12:01 07-01-2025
|38,2625
|38,83306
|8,05
|2,1
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|02:12:00 07-01-2025
|38,2975
|38,7755
|14,6
|2,1
|Gönen (Balıkesir)
|01:59:47 07-01-2025
|40,19
|27,52389
|9,41
|1,8
|ARMUTLU-GONEN (BALIKESIR)
|01:59:46 07-01-2025
|40,1968
|27,5353
|18,5
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|01:58:03 07-01-2025
|37,15667
|28,77583
|7,01
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|01:58:03 07-01-2025
|37,1502
|28,8243
|14,3
|1,8
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