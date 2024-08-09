Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ağustos 2024

09 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Emet (Kütahya)
|13:22:38 09-08-2024
|39,33944
|29,30083
|3,93
|1,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|13:17:55 09-08-2024
|38,155
|36,82389
|7
|1,8
|Akdeniz - [44.51 km] Kaş (Antalya)
|13:09:57 09-08-2024
|36,05111
|28,91
|6,82
|1,9
|Ege Denizi - [11.21 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:48:18 09-08-2024
|39,39639
|26,14083
|35,8
|2,4
|Domaniç (Kütahya)
|12:47:55 09-08-2024
|39,68778
|29,50556
|22,2
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:28:03 09-08-2024
|38,4425
|37,28556
|17,8
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:25:28 09-08-2024
|38,20056
|38,00222
|21,6
|1,2
|Çubuk (Ankara)
|12:09:21 09-08-2024
|40,17639
|32,88306
|24,8
|1,5
|Akdeniz - [52.11 km] Kaş (Antalya)
|11:51:50 09-08-2024
|36,0225
|28,83222
|12,4
|4,2
|Marmara Denizi - [07.73 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|11:38:50 09-08-2024
|40,76944
|27,45222
|14,8
|2,2
|Merkez (Bolu)
|10:59:06 09-08-2024
|40,90056
|31,66694
|7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:51:38 09-08-2024
|38,2525
|38,17194
|7
|1,7
|Akdeniz - [48.11 km] Kaş (Antalya)
|10:38:21 09-08-2024
|36,02167
|28,88667
|11,76
|4,1
|Soma (Manisa)
|09:53:59 09-08-2024
|39,27694
|27,73139
|7,16
|1,5
|Akdeniz - [09.71 km] Yayladağı (Hatay)
|09:53:31 09-08-2024
|35,98861
|35,85278
|11,61
|2,5
|Selçuklu (Konya)
|09:41:13 09-08-2024
|38,06861
|32,76611
|7
|1,2
|Merkez (Bolu)
|09:32:56 09-08-2024
|40,81889
|31,66
|6
|1,8
|Ege Denizi - [20.44 km] Çeşme (İzmir)
|08:30:59 09-08-2024
|38,14694
|26,09278
|12,57
|1,8
|Van Gölü - [04.19 km] Tuşba (Van)
|07:30:58 09-08-2024
|38,87139
|43,43361
|7
|2,7
|Antakya (Hatay)
|07:02:31 09-08-2024
|36,27611
|36,07083
|7,24
|2,5
|Bergama (İzmir)
|07:01:31 09-08-2024
|39,01194
|27,07722
|7
|1,5
|İbradı (Antalya)
|06:49:06 09-08-2024
|37,01306
|31,58528
|8
|2
|Battalgazi (Malatya)
|06:18:18 09-08-2024
|38,18194
|38,5775
|7
|2,6
|Akdeniz - [55.80 km] Alanya (Antalya)
|06:02:21 09-08-2024
|36,16111
|31,55
|40,32
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:54:03 09-08-2024
|38,04833
|36,55306
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [06.03 km] Armutlu (Yalova)
|05:53:08 09-08-2024
|40,6
|28,80528
|7,02
|1,5
|Pınarbaşı (Kayseri)
|05:25:21 09-08-2024
|38,67417
|36,45556
|6,91
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:18:09 09-08-2024
|38,12306
|36,57361
|6,98
|1,4
|Merkez (Bolu)
|05:14:12 09-08-2024
|40,75972
|31,66611
|7
|1,2
|Beypazarı (Ankara)
|05:08:21 09-08-2024
|40,20528
|31,71389
|6,98
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|04:50:41 09-08-2024
|38,27556
|37,79361
|5,86
|2,3
|Akdeniz
|04:30:17 09-08-2024
|34,8625
|33,75972
|12,43
|2,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:25:36 09-08-2024
|37,52167
|37,16583
|6,93
|1,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.04 km] Menteşe (Muğla)
|02:59:00 09-08-2024
|37,03333
|28,22083
|7
|1,8
|Akdeniz - [77.82 km] Alanya (Antalya)
|02:51:56 09-08-2024
|35,97417
|31,46611
|2,23
|2,5
|Akçadağ (Malatya)
|02:48:36 09-08-2024
|38,29083
|37,76306
|5,7
|2,3
|Ege Denizi - Edremit Körfezi - [04.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:25:31 09-08-2024
|39,50611
|26,50472
|7
|2,5
|Akçadağ (Malatya)
|02:04:33 09-08-2024
|38,25611
|37,78639
|7
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.62 km] Datça (Muğla)
|01:47:29 09-08-2024
|36,875
|27,72694
|7,47
|3,2
|Battalgazi (Malatya)
|01:20:52 09-08-2024
|38,17472
|38,52333
|5,01
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:11:35 09-08-2024
|38,11694
|36,55111
|6,84
|1,5
|Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
|01:06:44 09-08-2024
|35,18194
|33,87472
|51,76
|3,3
|Pütürge (Malatya)
|01:02:09 09-08-2024
|38,20167
|38,61056
|7
|1,1
|Ilgın (Konya)
|00:31:24 09-08-2024
|38,49528
|31,83667
|7
|1,5
|Döşemealtı (Antalya)
|00:28:22 09-08-2024
|37,1
|30,57472
|70,76
|1,9
|Kozan (Adana)
|00:17:15 09-08-2024
|37,63972
|35,87444
|9,37
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|23:49:33 08-08-2024
|38,12417
|38,65278
|6,93
|0,9
|Buharkent (Aydın)
|23:45:09 08-08-2024
|37,94417
|28,82194
|6,85
|1,2
|Kuyucak (Aydın)
|23:44:08 08-08-2024
|37,94306
|28,5275
|7,01
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:27:57 08-08-2024
|38,08639
|38,4
|7,21
|1,5
|Sungurlu (Çorum)
|23:17:59 08-08-2024
|40,22722
|34,00833
|6,99
|1,3
|Ege Denizi - [03.80 km] Marmaris (Muğla)
|23:08:28 08-08-2024
|36,63722
|28,06722
|7,17
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|22:40:20 08-08-2024
|38,53861
|39,5
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:23:17 08-08-2024
|37,97056
|36,40417
|7,1
|1,9
|Yatağan (Muğla)
|21:03:21 08-08-2024
|37,30639
|28,17222
|7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:43:31 08-08-2024
|38,10278
|38,34861
|7
|1,2
|Akdeniz - [44.22 km] Kaş (Antalya)
|20:07:11 08-08-2024
|36,07111
|28,89806
|10,06
|3,3
|Pütürge (Malatya)
|19:19:54 08-08-2024
|38,27278
|38,81889
|6,3
|2,3
|Ege Denizi
|19:16:57 08-08-2024
|40,23861
|24,68333
|7
|3,5
|Ege Denizi - [19.04 km] Çeşme (İzmir)
|18:36:08 08-08-2024
|38,13667
|26,135
|7
|1,6
|Baskil (Elazığ)
|17:55:56 08-08-2024
|38,58278
|38,59889
|6,99
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|17:51:49 08-08-2024
|37,28167
|37,03361
|7
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:39:36 08-08-2024
|38,11583
|36,99556
|7
|1,6
|İnönü (Eskişehir)
|17:31:45 08-08-2024
|39,77611
|30,16806
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|16:48:21 08-08-2024
|38,47056
|39,18361
|14,84
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:16:25 08-08-2024
|38,08528
|38,43583
|6,48
|1,4
|Kovancılar (Elazığ)
|16:14:09 08-08-2024
|38,74611
|39,97083
|7
|1,5
|Tavşanlı (Kütahya)
|15:56:32 08-08-2024
|39,66833
|29,45972
|7
|1,2
|Sinjar, Ninova (Irak) - [68.91 km] İdil (Şırnak)
|15:35:04 08-08-2024
|36,50694
|41,82889
|8,33
|2,2
|Yığılca (Düzce)
|15:10:30 08-08-2024
|40,95417
|31,37528
|9,41
|0,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:52:00 08-08-2024
|38,08528
|37,49778
|7,01
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|AKDENIZ
|13:55:58 09-08-2024
|36,1897
|28,8913
|10,6
|3,2
|KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:47:18 09-08-2024
|38,5165
|37,251
|5
|1,7
|ESATLAR-EMET (KUTAHYA)
|13:22:30 09-08-2024
|39,3153
|29,603
|0
|1,8
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|13:17:56 09-08-2024
|38,1752
|36,7778
|4,1
|2
|AKDENIZ
|13:09:58 09-08-2024
|36,1803
|28,891
|5,7
|2,2
|TIRNAK-GULNAR (MERSIN)
|12:54:14 09-08-2024
|36,2728
|33,4303
|0
|0,7
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|12:48:19 09-08-2024
|39,402
|26,204
|16,9
|2,4
|KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:28:05 09-08-2024
|38,5248
|37,2352
|5,3
|1,7
|AKDENIZ
|12:20:42 09-08-2024
|36,1728
|28,8943
|16,4
|2
|PURSAKLAR (ANKARA)
|12:09:25 09-08-2024
|40,0082
|32,9785
|7,3
|1,7
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|12:06:28 09-08-2024
|36,2463
|33,744
|0
|1,1
|AKDENIZ
|11:51:52 09-08-2024
|36,1225
|28,8883
|5,8
|4,1
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|11:38:50 09-08-2024
|40,7723
|27,468
|8,5
|2,5
|BUYUKORDEK-(SANLIURFA)
|11:33:24 09-08-2024
|37,3542
|38,6872
|0
|1,8
|OZBASI-KOZAN (ADANA)
|11:18:53 09-08-2024
|37,5648
|35,7792
|5
|1,7
|YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
|10:59:06 09-08-2024
|40,9093
|31,6228
|5
|1,7
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|10:51:37 09-08-2024
|38,2875
|38,1292
|0
|1,6
|DORUK-CEYHAN (ADANA)
|10:49:33 09-08-2024
|36,9023
|35,7783
|7,3
|1,8
|AKDENIZ
|10:38:21 09-08-2024
|36,1398
|28,8615
|5
|4,1
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|09:53:34 09-08-2024
|36,1923
|35,8852
|10,3
|2
|GUVENC-SELCUKLU (KONYA)
|09:41:12 09-08-2024
|38,1722
|32,67
|0
|1,3
|CUKUROREN-(BOLU)
|09:32:56 09-08-2024
|40,8397
|31,6532
|10,6
|2,1
|YUNANISTAN
|08:51:17 09-08-2024
|39,4657
|23,7435
|8,1
|3,8
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|08:30:57 09-08-2024
|38,0913
|25,9315
|5,4
|2,2
|GEDIKBULAK-(VAN)
|07:30:58 09-08-2024
|38,8118
|43,4535
|8
|2,9
|TOYGARLI-(HATAY)
|07:02:30 09-08-2024
|36,21
|36,0625
|7,1
|2,1
|CANDARLI-DIKILI (IZMIR)
|07:01:29 09-08-2024
|38,9337
|26,9497
|17,4
|1,7
|SEYDILER-MANAVGAT (ANTALYA)
|06:49:09 09-08-2024
|36,762
|31,5347
|24,1
|2,5
|ULUKOY-(MALATYA)
|06:18:17 09-08-2024
|38,1757
|38,5852
|5
|2,6
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:02:20 09-08-2024
|36,2252
|31,5917
|22,5
|2,6
|ARMUTLU (YALOVA)
|05:53:09 09-08-2024
|40,5363
|28,8158
|8,2
|1,8
|ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI)
|05:25:20 09-08-2024
|38,6872
|36,4512
|1,5
|1,5
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:18:08 09-08-2024
|38,0942
|36,5332
|6
|1,2
|MARMARA DENIZI
|05:14:50 09-08-2024
|40,812
|28,82
|15,1
|1,6
|GOLCUK-(BOLU)
|05:14:11 09-08-2024
|40,8113
|31,6873
|3,6
|1,7
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:08:21 09-08-2024
|40,1732
|31,7035
|7,4
|2,3
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|04:50:40 09-08-2024
|38,2473
|37,7465
|5,4
|2,1
|KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)
|04:30:11 09-08-2024
|34,483
|33,9313
|14,9
|2,6
|YUNANISTAN
|03:49:18 09-08-2024
|40,2777
|24,1045
|4,9
|1,4
|AKDENIZ
|03:46:31 09-08-2024
|36,4673
|26,296
|14,3
|2,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|03:37:11 09-08-2024
|35,4965
|26,5285
|7
|2,5
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|02:58:59 09-08-2024
|37,0223
|28,2457
|4,4
|1,8
|AKDENIZ
|02:51:54 09-08-2024
|35,9205
|31,4347
|1,6
|2,6
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|02:48:36 09-08-2024
|38,2593
|37,7587
|7,2
|2,3
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:25:30 09-08-2024
|39,5053
|26,4963
|8,3
|2,6
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|02:04:33 09-08-2024
|38,2518
|37,7227
|10,4
|1,7
|TAZEKOY-SENKAYA (ERZURUM)
|01:55:18 09-08-2024
|40,4533
|42,2227
|5
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|01:47:29 09-08-2024
|36,8747
|27,7328
|5,3
|3,2
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:11:35 09-08-2024
|38,1133
|36,6385
|7,5
|1,7
|KIBRIS-ISKELE
|01:06:46 09-08-2024
|35,3403
|33,7767
|7,6
|3,3
|TEKELER-ILGIN (KONYA)
|00:31:25 09-08-2024
|38,48
|31,9437
|5,2
|1,4
|BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA)
|00:28:21 09-08-2024
|37,0848
|30,4952
|76,4
|1,6
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|00:17:16 09-08-2024
|37,6055
|35,808
|4,2
|1,3
|BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) REVIZE01 (2024.08.08 23:45:11)
|23:45:11 08-08-2024
|37,9977
|28,8133
|3
|1,3
|KAYRAN-KUYUCAK (AYDIN)
|23:44:08 08-08-2024
|37,9782
|28,5047
|5
|1,3
|SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN)
|23:27:57 08-08-2024
|38,0312
|38,4555
|1,4
|1,5
|TATLISU-SUNGURLU (CORUM)
|23:17:56 08-08-2024
|40,1823
|34,223
|8,3
|1,7
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|23:08:27 08-08-2024
|36,6315
|28,084
|8,5
|1,2
|DEREBOGAZI-(ELAZIG)
|22:40:20 08-08-2024
|38,5665
|39,3807
|12,6
|1,3
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:23:17 08-08-2024
|37,9787
|36,3485
|7,7
|1,9
|CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA)
|21:03:19 08-08-2024
|37,2345
|28,1072
|23,2
|1,3
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:43:26 08-08-2024
|38,17
|37,986
|9,2
|1,3
|YAGCI-SUSURLUK (BALIKESIR)
|20:10:41 08-08-2024
|39,9585
|28,1255
|5,5
|1,3
|AKDENIZ
|20:07:11 08-08-2024
|36,1725
|28,895
|5
|3,4
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|19:19:53 08-08-2024
|38,2997
|38,8403
|1,9
|2,3
|YUNANISTAN
|19:16:31 08-08-2024
|40,1525
|23,8247
|12,2
|4,1
|EGE DENIZI
|18:36:04 08-08-2024
|38,053
|25,8285
|6
|2,2
|EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|17:51:49 08-08-2024
|37,2833
|37,0637
|6,8
|1,7
|KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|17:39:36 08-08-2024
|37,9935
|36,9988
|8,9
|1,8
|KUYULUK-KOZAN (ADANA)
|17:36:18 08-08-2024
|37,3952
|35,8477
|5
|1,2
|KAVAKTEPE-(ELAZIG)
|16:48:22 08-08-2024
|38,5002
|39,211
|7,5
|1,8
|CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG)
|16:14:09 08-08-2024
|38,7675
|39,972
|5,2
|1,7
|GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA)
|14:51:56 08-08-2024
|38,3347
|38,0263
|0
|1,4
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