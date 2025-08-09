Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ağustos 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
09 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|MARMARA DENIZI
|00:15:48 09-08-2025
|40,8335
|28,1667
|10,6
|3,3
|Marmara Denizi - [21.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|00:15:47 09-08-2025
|40,84333
|28,15583
|7,15
|3,3
|Simav (Kütahya)
|00:04:36 09-08-2025
|39,22556
|28,96722
|7
|1,3
|Honaz (Denizli)
|23:53:51 08-08-2025
|37,71972
|29,33861
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|23:45:21 08-08-2025
|38,14111
|38,47
|7,01
|1,7
|Kozan (Adana)
|22:47:59 08-08-2025
|37,6475
|35,86611
|6,21
|3
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|22:47:59 08-08-2025
|37,6095
|35,8592
|5
|2,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:39:22 08-08-2025
|38,1625
|38,27528
|7,01
|2,2
|ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|22:39:22 08-08-2025
|38,1527
|38,261
|5
|2,1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:34:54 08-08-2025
|39,2317
|28,0833
|5,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:34:53 08-08-2025
|39,25306
|28,07639
|9,15
|1,4
|Akdeniz - [66.44 km] Marmaris (Muğla)
|22:09:36 08-08-2025
|36,03611
|28,03556
|7,04
|1,7
|Ege Denizi
|21:55:47 08-08-2025
|40,01472
|24,72444
|12,67
|2,8
|EGE DENIZI
|21:55:45 08-08-2025
|40,1218
|24,5718
|16,8
|2,8
|Yalvaç (Isparta)
|21:43:12 08-08-2025
|38,2525
|30,91194
|6,98
|1,2
|ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)
|21:43:12 08-08-2025
|38,2435
|30,9232
|6,7
|1,5
|Doğubayazıt (Ağrı)
|21:42:24 08-08-2025
|39,51194
|44,42111
|7
|1,8
|UZUNYAZI-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|21:42:23 08-08-2025
|39,4878
|44,3697
|30,2
|1,8
|Merkez (Burdur)
|21:26:38 08-08-2025
|37,61944
|30,1075
|7
|2,3
|YAZIKOY-(BURDUR)
|21:26:38 08-08-2025
|37,6672
|30,1242
|7,4
|2,3
|YUNANISTAN
|20:56:00 08-08-2025
|38,5048
|23,8352
|7,3
|4,3
|Boeotia, Stereá Elláda (Yunanistan)
|20:55:53 08-08-2025
|38,37
|23,38444
|8,53
|3,9
|AKDENIZ
|20:41:33 08-08-2025
|35,5245
|27,2188
|5
|2,1
|Akdeniz - [147.46 km] Datça (Muğla)
|20:41:31 08-08-2025
|35,38222
|27,18833
|4,26
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:32:22 08-08-2025
|39,15056
|28,12222
|6,07
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:32:20 08-08-2025
|39,2267
|28,0475
|3,6
|2,2
|Merkez (Bolu)
|20:09:00 08-08-2025
|40,83694
|31,75889
|5,96
|1,7
|MESCICELE-(BOLU)
|20:09:00 08-08-2025
|40,8337
|31,7202
|5
|2
|Akdeniz - [08.55 km] Marmaris (Muğla)
|20:05:47 08-08-2025
|36,55667
|28,12972
|7,49
|1,9
|Toprakkale (Osmaniye)
|19:53:38 08-08-2025
|37,01861
|36,14167
|7,91
|2,2
|LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|19:53:36 08-08-2025
|37,0535
|36,0578
|5,4
|1,9
|Marmaris (Muğla)
|19:37:58 08-08-2025
|36,96861
|28,2925
|7
|1,3
|Marmaris (Muğla)
|19:30:29 08-08-2025
|36,97278
|28,28444
|7
|1,4
|YUNANISTAN
|18:58:40 08-08-2025
|38,52
|23,8593
|5
|3,4
|Simav (Kütahya)
|16:56:10 08-08-2025
|39,21722
|28,93639
|7
|1,1
|Dursunbey (Balıkesir)
|16:20:57 08-08-2025
|39,38028
|28,85
|7
|1,5
|Sungurlu (Çorum)
|15:58:56 08-08-2025
|40,12
|34,09833
|7
|0,8
|Merkez (Uşak)
|15:48:46 08-08-2025
|38,70694
|29,15917
|7
|0,8
|YATAGAN-MERAM (KONYA)
|15:36:49 08-08-2025
|37,7962
|32,0682
|4,3
|1,8
|Meram (Konya)
|15:36:48 08-08-2025
|37,81917
|32,05778
|7
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|15:11:22 08-08-2025
|37,89167
|36,6725
|7,03
|2,1
|Akdeniz - [09.86 km] Marmaris (Muğla)
|14:57:11 08-08-2025
|36,54389
|28,12444
|7
|1,7
|AKDENIZ REVIZE01 (2025.08.08 14:57:10)
|14:57:10 08-08-2025
|36,5477
|28,1003
|5
|2
|Battalgazi (Malatya)
|14:54:20 08-08-2025
|38,40083
|38,37889
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|14:15:08 08-08-2025
|38,43528
|37,51333
|7,01
|3,1
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|14:15:07 08-08-2025
|38,4135
|37,5453
|5
|3,3
|KESECIK-(HATAY)
|14:04:50 08-08-2025
|36,2613
|36,0698
|8,3
|2
|Samandağ (Hatay)
|14:04:49 08-08-2025
|36,26972
|36,03528
|17,09
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:18:37 08-08-2025
|39,52583
|28,17611
|6,98
|1,5
|COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:18:36 08-08-2025
|39,4797
|28,0658
|13,9
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:17:55 08-08-2025
|39,38861
|27,97639
|7
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|13:05:23 08-08-2025
|35,2802
|26,2547
|5
|3,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|13:01:15 08-08-2025
|37,3525
|37,17556
|6,78
|1,6
|MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:01:15 08-08-2025
|37,3923
|37,1103
|7,3
|1,1
|DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR)
|12:57:41 08-08-2025
|38,9863
|26,986
|2
|1,6
|Dikili (İzmir)
|12:57:39 08-08-2025
|38,93361
|26,98528
|5,99
|1,7
|Sarıkamış (Kars)
|12:27:53 08-08-2025
|40,29139
|42,20167
|7
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|12:25:34 08-08-2025
|38,02222
|37,36806
|7,01
|2,1
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|12:25:34 08-08-2025
|38,0387
|37,4047
|5
|2,1
|Kozan (Adana)
|11:40:45 08-08-2025
|37,61333
|35,90472
|7
|3,3
|KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA)
|11:40:45 08-08-2025
|37,575
|35,9365
|5
|3,4
|Simav (Kütahya)
|11:00:26 08-08-2025
|39,26556
|28,98583
|7
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:55:44 08-08-2025
|37,49306
|36,93611
|7
|1
|EGE DENIZI
|09:28:31 08-08-2025
|36,558
|25,5245
|24,5
|1,1
|Kınık (İzmir)
|09:07:02 08-08-2025
|39,08806
|27,39139
|6,17
|1,4
|Marmara Denizi - [22.64 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|08:26:49 08-08-2025
|40,85167
|28,32528
|5,54
|1,9
|Gemlik (Bursa)
|07:53:33 08-08-2025
|40,5
|29,19639
|6,98
|2
|CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
|07:53:33 08-08-2025
|40,4588
|29,1835
|8,3
|2,2
|Bodrum (Muğla)
|07:44:15 08-08-2025
|36,995
|27,6575
|7
|1,1
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|07:27:00 08-08-2025
|38,8418
|37,5317
|11,4
|1,7
|Gürün (Sivas)
|07:26:59 08-08-2025
|38,86611
|37,46556
|7,08
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|06:44:17 08-08-2025
|37,08639
|28,60806
|6,99
|1,1
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|06:44:16 08-08-2025
|37,0805
|28,6895
|4,5
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|05:57:37 08-08-2025
|37,08861
|28,59694
|7
|1
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:57:36 08-08-2025
|37,0405
|28,6132
|15,1
|1,2
|SINCAN-DORTYOL (HATAY)
|05:57:10 08-08-2025
|36,7218
|36,3172
|3,2
|1,7
|Hassa (Hatay)
|05:57:09 08-08-2025
|36,77167
|36,3575
|9,83
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:24:17 08-08-2025
|39,24611
|28,0625
|6,96
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:24:17 08-08-2025
|39,2255
|28,0508
|2,9
|1,7
|Bergama (İzmir)
|04:57:46 08-08-2025
|39,07194
|27,12361
|6,87
|1,4
|ALACALAR-BERGAMA (IZMIR)
|04:57:46 08-08-2025
|39,1172
|27,0788
|5
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:37:22 08-08-2025
|38,06528
|37,59333
|7
|1,1
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:37:21 08-08-2025
|38,0567
|37,5955
|5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:32:56 08-08-2025
|39,24028
|28,0725
|6,87
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:32:55 08-08-2025
|39,2288
|28,0345
|5,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:15:02 08-08-2025
|39,25556
|28,07806
|7
|1,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:15:02 08-08-2025
|39,2353
|28,0205
|16,4
|1,4
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:07:17 08-08-2025
|39,2558
|28,1217
|4,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:07:16 08-08-2025
|39,25444
|28,0775
|7
|1,2
|Darende (Malatya)
|03:52:16 08-08-2025
|38,47639
|37,35056
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:50:07 08-08-2025
|39,23444
|28,065
|5,84
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:50:06 08-08-2025
|39,2283
|28,052
|3,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:21:31 08-08-2025
|39,24278
|28,065
|9,97
|3,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:21:31 08-08-2025
|39,2348
|28,072
|8
|3,9
|İliç (Erzincan)
|03:20:42 08-08-2025
|39,35917
|38,57056
|7,39
|1,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:48:46 08-08-2025
|37,52611
|37,08528
|6,39
|1,8
|KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
|02:48:46 08-08-2025
|37,4998
|37,1025
|5,9
|1,9
|Demirözü (Bayburt)
|02:45:15 08-08-2025
|40,00222
|39,785
|4,23
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|02:43:04 08-08-2025
|37,76056
|36,35417
|4,5
|1,6
|COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:43:04 08-08-2025
|37,721
|36,3312
|6,8
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|01:55:31 08-08-2025
|39,25278
|29,38111
|9,93
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.10 km] Bodrum (Muğla)
|01:49:07 08-08-2025
|36,94222
|27,69167
|4,84
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:49:07 08-08-2025
|36,9407
|27,6993
|8,7
|1,2
|Akdeniz - [62.82 km] Gazipaşa (Antalya)
|01:31:57 08-08-2025
|35,94139
|31,71806
|33,08
|2
|AKDENIZ
|01:31:57 08-08-2025
|35,9945
|31,8137
|17,2
|2,2
|Çınarcık (Yalova)
|01:31:33 08-08-2025
|40,57417
|29,1175
|5,47
|1,4
|HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)
|01:31:33 08-08-2025
|40,5295
|29,1292
|15,4
|1,7
|İnegöl (Bursa)
|01:22:54 08-08-2025
|39,97056
|29,38833
|7
|1,8
|INAYET-INEGOL (BURSA)
|01:22:54 08-08-2025
|39,9893
|29,3907
|14,1
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|01:07:55 08-08-2025
|38,17139
|38,65944
|11,23
|1,8
|ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
|01:07:54 08-08-2025
|38,1727
|38,651
|4,9
|2
|Dinar (Afyonkarahisar)
|01:04:36 08-08-2025
|38,2275
|30,30417
|5,28
|1,4
