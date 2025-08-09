Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

09 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MARMARA DENIZI 00:15:48 09-08-2025 40,8335 28,1667 10,6 3,3
Marmara Denizi - [21.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 00:15:47 09-08-2025 40,84333 28,15583 7,15 3,3
Simav (Kütahya) 00:04:36 09-08-2025 39,22556 28,96722 7 1,3
Honaz (Denizli) 23:53:51 08-08-2025 37,71972 29,33861 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 23:45:21 08-08-2025 38,14111 38,47 7,01 1,7
Kozan (Adana) 22:47:59 08-08-2025 37,6475 35,86611 6,21 3
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 22:47:59 08-08-2025 37,6095 35,8592 5 2,9
Yeşilyurt (Malatya) 22:39:22 08-08-2025 38,1625 38,27528 7,01 2,2
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 22:39:22 08-08-2025 38,1527 38,261 5 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:54 08-08-2025 39,2317 28,0833 5,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:53 08-08-2025 39,25306 28,07639 9,15 1,4
Akdeniz - [66.44 km] Marmaris (Muğla) 22:09:36 08-08-2025 36,03611 28,03556 7,04 1,7
Ege Denizi 21:55:47 08-08-2025 40,01472 24,72444 12,67 2,8
EGE DENIZI 21:55:45 08-08-2025 40,1218 24,5718 16,8 2,8
Yalvaç (Isparta) 21:43:12 08-08-2025 38,2525 30,91194 6,98 1,2
ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) 21:43:12 08-08-2025 38,2435 30,9232 6,7 1,5
Doğubayazıt (Ağrı) 21:42:24 08-08-2025 39,51194 44,42111 7 1,8
UZUNYAZI-DOGUBAYAZIT (AGRI) 21:42:23 08-08-2025 39,4878 44,3697 30,2 1,8
Merkez (Burdur) 21:26:38 08-08-2025 37,61944 30,1075 7 2,3
YAZIKOY-(BURDUR) 21:26:38 08-08-2025 37,6672 30,1242 7,4 2,3
YUNANISTAN 20:56:00 08-08-2025 38,5048 23,8352 7,3 4,3
Boeotia, Stereá Elláda (Yunanistan) 20:55:53 08-08-2025 38,37 23,38444 8,53 3,9
AKDENIZ 20:41:33 08-08-2025 35,5245 27,2188 5 2,1
Akdeniz - [147.46 km] Datça (Muğla) 20:41:31 08-08-2025 35,38222 27,18833 4,26 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:22 08-08-2025 39,15056 28,12222 6,07 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:20 08-08-2025 39,2267 28,0475 3,6 2,2
Merkez (Bolu) 20:09:00 08-08-2025 40,83694 31,75889 5,96 1,7
MESCICELE-(BOLU) 20:09:00 08-08-2025 40,8337 31,7202 5 2
Akdeniz - [08.55 km] Marmaris (Muğla) 20:05:47 08-08-2025 36,55667 28,12972 7,49 1,9
Toprakkale (Osmaniye) 19:53:38 08-08-2025 37,01861 36,14167 7,91 2,2
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 19:53:36 08-08-2025 37,0535 36,0578 5,4 1,9
Marmaris (Muğla) 19:37:58 08-08-2025 36,96861 28,2925 7 1,3
Marmaris (Muğla) 19:30:29 08-08-2025 36,97278 28,28444 7 1,4
YUNANISTAN 18:58:40 08-08-2025 38,52 23,8593 5 3,4
Simav (Kütahya) 16:56:10 08-08-2025 39,21722 28,93639 7 1,1
Dursunbey (Balıkesir) 16:20:57 08-08-2025 39,38028 28,85 7 1,5
Sungurlu (Çorum) 15:58:56 08-08-2025 40,12 34,09833 7 0,8
Merkez (Uşak) 15:48:46 08-08-2025 38,70694 29,15917 7 0,8
YATAGAN-MERAM (KONYA) 15:36:49 08-08-2025 37,7962 32,0682 4,3 1,8
Meram (Konya) 15:36:48 08-08-2025 37,81917 32,05778 7 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 15:11:22 08-08-2025 37,89167 36,6725 7,03 2,1
Akdeniz - [09.86 km] Marmaris (Muğla) 14:57:11 08-08-2025 36,54389 28,12444 7 1,7
AKDENIZ REVIZE01 (2025.08.08 14:57:10) 14:57:10 08-08-2025 36,5477 28,1003 5 2
Battalgazi (Malatya) 14:54:20 08-08-2025 38,40083 38,37889 7 1,3
Darende (Malatya) 14:15:08 08-08-2025 38,43528 37,51333 7,01 3,1
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 14:15:07 08-08-2025 38,4135 37,5453 5 3,3
KESECIK-(HATAY) 14:04:50 08-08-2025 36,2613 36,0698 8,3 2
Samandağ (Hatay) 14:04:49 08-08-2025 36,26972 36,03528 17,09 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:18:37 08-08-2025 39,52583 28,17611 6,98 1,5
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:18:36 08-08-2025 39,4797 28,0658 13,9 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:17:55 08-08-2025 39,38861 27,97639 7 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 13:05:23 08-08-2025 35,2802 26,2547 5 3,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 13:01:15 08-08-2025 37,3525 37,17556 6,78 1,6
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:01:15 08-08-2025 37,3923 37,1103 7,3 1,1
DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) 12:57:41 08-08-2025 38,9863 26,986 2 1,6
Dikili (İzmir) 12:57:39 08-08-2025 38,93361 26,98528 5,99 1,7
Sarıkamış (Kars) 12:27:53 08-08-2025 40,29139 42,20167 7 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 12:25:34 08-08-2025 38,02222 37,36806 7,01 2,1
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:25:34 08-08-2025 38,0387 37,4047 5 2,1
Kozan (Adana) 11:40:45 08-08-2025 37,61333 35,90472 7 3,3
KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) 11:40:45 08-08-2025 37,575 35,9365 5 3,4
Simav (Kütahya) 11:00:26 08-08-2025 39,26556 28,98583 7 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:55:44 08-08-2025 37,49306 36,93611 7 1
EGE DENIZI 09:28:31 08-08-2025 36,558 25,5245 24,5 1,1
Kınık (İzmir) 09:07:02 08-08-2025 39,08806 27,39139 6,17 1,4
Marmara Denizi - [22.64 km] Büyükçekmece (İstanbul) 08:26:49 08-08-2025 40,85167 28,32528 5,54 1,9
Gemlik (Bursa) 07:53:33 08-08-2025 40,5 29,19639 6,98 2
CIHATLI-GEMLIK (BURSA) 07:53:33 08-08-2025 40,4588 29,1835 8,3 2,2
Bodrum (Muğla) 07:44:15 08-08-2025 36,995 27,6575 7 1,1
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 07:27:00 08-08-2025 38,8418 37,5317 11,4 1,7
Gürün (Sivas) 07:26:59 08-08-2025 38,86611 37,46556 7,08 1,5
Köyceğiz (Muğla) 06:44:17 08-08-2025 37,08639 28,60806 6,99 1,1
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 06:44:16 08-08-2025 37,0805 28,6895 4,5 1,4
Köyceğiz (Muğla) 05:57:37 08-08-2025 37,08861 28,59694 7 1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:57:36 08-08-2025 37,0405 28,6132 15,1 1,2
SINCAN-DORTYOL (HATAY) 05:57:10 08-08-2025 36,7218 36,3172 3,2 1,7
Hassa (Hatay) 05:57:09 08-08-2025 36,77167 36,3575 9,83 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:17 08-08-2025 39,24611 28,0625 6,96 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:24:17 08-08-2025 39,2255 28,0508 2,9 1,7
Bergama (İzmir) 04:57:46 08-08-2025 39,07194 27,12361 6,87 1,4
ALACALAR-BERGAMA (IZMIR) 04:57:46 08-08-2025 39,1172 27,0788 5 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:37:22 08-08-2025 38,06528 37,59333 7 1,1
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:37:21 08-08-2025 38,0567 37,5955 5 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:32:56 08-08-2025 39,24028 28,0725 6,87 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:32:55 08-08-2025 39,2288 28,0345 5,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:15:02 08-08-2025 39,25556 28,07806 7 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:02 08-08-2025 39,2353 28,0205 16,4 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:17 08-08-2025 39,2558 28,1217 4,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:16 08-08-2025 39,25444 28,0775 7 1,2
Darende (Malatya) 03:52:16 08-08-2025 38,47639 37,35056 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:50:07 08-08-2025 39,23444 28,065 5,84 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:50:06 08-08-2025 39,2283 28,052 3,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:31 08-08-2025 39,24278 28,065 9,97 3,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:31 08-08-2025 39,2348 28,072 8 3,9
İliç (Erzincan) 03:20:42 08-08-2025 39,35917 38,57056 7,39 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:48:46 08-08-2025 37,52611 37,08528 6,39 1,8
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 02:48:46 08-08-2025 37,4998 37,1025 5,9 1,9
Demirözü (Bayburt) 02:45:15 08-08-2025 40,00222 39,785 4,23 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 02:43:04 08-08-2025 37,76056 36,35417 4,5 1,6
COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:43:04 08-08-2025 37,721 36,3312 6,8 1,5
Hisarcık (Kütahya) 01:55:31 08-08-2025 39,25278 29,38111 9,93 1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.10 km] Bodrum (Muğla) 01:49:07 08-08-2025 36,94222 27,69167 4,84 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 01:49:07 08-08-2025 36,9407 27,6993 8,7 1,2
Akdeniz - [62.82 km] Gazipaşa (Antalya) 01:31:57 08-08-2025 35,94139 31,71806 33,08 2
AKDENIZ 01:31:57 08-08-2025 35,9945 31,8137 17,2 2,2
Çınarcık (Yalova) 01:31:33 08-08-2025 40,57417 29,1175 5,47 1,4
HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) 01:31:33 08-08-2025 40,5295 29,1292 15,4 1,7
İnegöl (Bursa) 01:22:54 08-08-2025 39,97056 29,38833 7 1,8
INAYET-INEGOL (BURSA) 01:22:54 08-08-2025 39,9893 29,3907 14,1 1,8
Pütürge (Malatya) 01:07:55 08-08-2025 38,17139 38,65944 11,23 1,8
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 01:07:54 08-08-2025 38,1727 38,651 4,9 2
Dinar (Afyonkarahisar) 01:04:36 08-08-2025 38,2275 30,30417 5,28 1,4
