Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ağustos 2026
09.08.2026 00:00
Son Güncelleme: 09.08.2026 11:30
NTV
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09 Ağustos 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09 Ağustos 2026 10:07
|38.3550
|37.3620
|7.00
|2.50
|Akdeniz - [66.26 km] Marmaris (Muğla)
|09 Ağustos 2026 10:00
|36.0365
|28.0532
|5.92
|2.40
|Akdeniz - [11.82 km] Arsuz (Hatay)
|09 Ağustos 2026 09:56
|36.2033
|35.7202
|17.40
|1.80
|Sulusaray (Tokat)
|09 Ağustos 2026 09:10
|40.0335
|35.9490
|5.80
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Ağustos 2026 09:08
|39.1638
|28.1015
|7.00
|1.20
|Sulusaray (Tokat)
|09 Ağustos 2026 09:01
|40.0480
|36.0127
|6.79
|1.40
|Dalaman (Muğla)
|09 Ağustos 2026 08:24
|36.8927
|29.0578
|6.88
|1.00
|Merkez (Bolu)
|09 Ağustos 2026 08:06
|40.8305
|31.5962
|11.11
|1.70
|Gürün (Sivas)
|09 Ağustos 2026 07:56
|38.8373
|37.4595
|7.04
|2.00
|Pınarbaşı (Kayseri)
|09 Ağustos 2026 07:44
|38.8757
|36.5048
|7.00
|1.10
|Akçadağ (Malatya)
|09 Ağustos 2026 07:36
|38.2815
|37.8005
|9.28
|1.70
|Merkez (Bolu)
|09 Ağustos 2026 07:03
|40.7798
|31.5397
|9.99
|1.10
|Pütürge (Malatya)
|09 Ağustos 2026 07:03
|38.2240
|38.7060
|8.51
|1.40
|Sivrice (Elazığ)
|09 Ağustos 2026 06:56
|38.4757
|39.3100
|7.00
|0.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Ağustos 2026 06:26
|39.1625
|28.2510
|12.48
|1.40
|Beypazarı (Ankara)
|09 Ağustos 2026 06:25
|40.2640
|31.8295
|5.34
|2.00
|Çelikhan (Adıyaman)
|09 Ağustos 2026 06:21
|38.0768
|38.4527
|6.77
|0.90
|Beypazarı (Ankara)
|09 Ağustos 2026 06:06
|40.1592
|31.7435
|7.07
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Ağustos 2026 05:59
|39.1732
|28.1967
|5.89
|0.90
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|KOZLU-(BOLU)
|09 Ağustos 2026 11:06
|40.8212
|31.5765
|8.20
|2.00
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|09 Ağustos 2026 10:56
|38.8502
|37.4308
|2.60
|2.10
|KAZANCIK-PINARBASI (KAYSERI)
|09 Ağustos 2026 10:44
|39.0667
|36.5110
|3.40
|1.50
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|09 Ağustos 2026 10:36
|38.2843
|37.7945
|16.20
|1.80
|SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|09 Ağustos 2026 10:29
|40.6303
|29.0032
|9.20
|0.90
|KIZILAGIL-(BOLU)
|09 Ağustos 2026 10:03
|40.7698
|31.5410
|10.00
|1.10
|KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
|09 Ağustos 2026 10:03
|38.2390
|38.6882
|13.20
|1.20
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09 Ağustos 2026 09:26
|39.1477
|28.3108
|10.20
|1.50
|BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA)
|09 Ağustos 2026 09:25
|40.2287
|31.8635
|12.70
|2.50
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09 Ağustos 2026 09:12
|39.1780
|28.1845
|8.80
|1.10
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|09 Ağustos 2026 09:06
|40.1882
|31.7032
|11.00
|2.60
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09 Ağustos 2026 08:49
|39.1487
|28.1943
|20.90
|1.20
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09 Ağustos 2026 08:45
|39.1650
|28.1802
|12.50
|0.80
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|09 Ağustos 2026 08:44
|39.5502
|25.9658
|21.50
|1.10
|KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|09 Ağustos 2026 08:39
|37.0755
|36.9558
|5.80
|1.40
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|09 Ağustos 2026 08:30
|39.4043
|25.9043
|12.80
|1.40
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|09 Ağustos 2026 08:29
|38.2783
|37.7668
|17.80
|0.70
|OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09 Ağustos 2026 08:23
|38.1388
|37.2630
|9.90
|1.40
|AKDENIZ
|09 Ağustos 2026 08:16
|34.8442
|33.9747
|27.70
|1.70
|CAYBASI-ELMALI (ANTALYA)
|09 Ağustos 2026 07:56
|36.6168
|29.8000
|19.80
|1.20
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|09 Ağustos 2026 07:49
|37.2163
|36.9385
|11.70
|1.20
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|09 Ağustos 2026 07:44
|36.9955
|28.0360
|2.30
|0.90
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|09 Ağustos 2026 07:30
|38.2648
|38.1695
|11.30
|1.00
|GEYIKDERE-GENC (BINGOL)
|09 Ağustos 2026 07:03
|38.6410
|40.8713
|14.20
|1.10
|IZCI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|09 Ağustos 2026 06:59
|38.0583
|38.4168
|10.20
|1.30
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|09 Ağustos 2026 06:59
|39.3140
|26.0870
|11.30
|1.30
|HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|09 Ağustos 2026 06:42
|37.1063
|36.9255
|9.20
|4.60
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|09 Ağustos 2026 06:35
|38.8192
|37.4540
|6.60
|1.50
|DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA)
|09 Ağustos 2026 06:31
|39.1182
|29.3300
|20.00
|0.80
|BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
|09 Ağustos 2026 06:16
|39.4867
|26.0442
|5.00
|1.40
|BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
|09 Ağustos 2026 06:12
|39.4907
|26.0455
|5.70
|2.40