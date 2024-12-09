Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
09 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Nallıhan (Ankara)
|23:02:50 09-12-2024
|40,20056
|31,67972
|7
|2,2
|Sincik (Adıyaman)
|23:01:15 09-12-2024
|38,11139
|38,47472
|6,96
|1,1
|Milas (Muğla)
|22:53:57 09-12-2024
|37,13972
|27,79222
|6,97
|1,6
|Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [154.12 km] Yayladağı (Hatay)
|22:10:36 09-12-2024
|34,72528
|37,13389
|7
|2,3
|Honaz (Denizli)
|22:03:43 09-12-2024
|37,77056
|29,36889
|6,93
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|21:58:58 09-12-2024
|37,42417
|36,96
|7,08
|1,3
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:58:54 09-12-2024
|37,3153
|37,0313
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:22:41 09-12-2024
|38,07417
|38,41111
|6,96
|1
|DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)
|20:50:12 09-12-2024
|40,0303
|36,024
|7
|1,5
|Sulusaray (Tokat)
|20:50:12 09-12-2024
|39,95167
|36,03389
|9,04
|1,1
|Dodurga (Çorum)
|19:47:21 09-12-2024
|40,84278
|34,74528
|6,53
|2,9
|KIRENCI-DODURGA (CORUM)
|19:47:21 09-12-2024
|40,8328
|34,7627
|5,2
|3,1
|Kale (Malatya)
|19:41:47 09-12-2024
|38,34278
|38,7775
|10,04
|1,1
|YUNANISTAN
|19:31:20 09-12-2024
|39,39
|23,9055
|19,3
|2,2
|Doğubayazıt (Ağrı)
|19:23:28 09-12-2024
|39,75889
|43,64722
|8,52
|2,4
|AKTARLA-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|19:23:28 09-12-2024
|39,7013
|43,572
|14,8
|2,5
|Gönen (Balıkesir)
|18:46:52 09-12-2024
|40,1075
|27,67083
|11,28
|2
|Antakya (Hatay)
|18:36:20 09-12-2024
|36,28806
|36,1925
|7
|1,6
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.63 km] Payas (Hatay)
|18:13:28 09-12-2024
|36,73028
|36,15278
|5,98
|3
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|18:13:26 09-12-2024
|36,7578
|36,1095
|5
|2,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:10:17 09-12-2024
|38,05667
|36,58417
|7
|2,7
|ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:10:17 09-12-2024
|38,062
|36,5402
|5
|2,5
|Ulubey (Uşak)
|17:49:02 09-12-2024
|38,48472
|29,19417
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:12:22 09-12-2024
|38,08083
|36,57194
|11,1
|2
|YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:12:22 09-12-2024
|38,0457
|36,5512
|7,4
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:07:35 09-12-2024
|38,20389
|37,35778
|13,8
|2,1
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:07:35 09-12-2024
|38,2072
|37,4135
|10
|2,1
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:58:09 09-12-2024
|38,0725
|36,5665
|8,2
|1,3
|SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
|15:52:01 09-12-2024
|37,8813
|36,6815
|22,8
|1,5
|Kale (Malatya)
|15:21:49 09-12-2024
|38,36472
|38,71917
|10,7
|1,8
|KALE (MALATYA)
|15:21:49 09-12-2024
|38,4233
|38,7622
|7,9
|1,9
|Cihanbeyli (Konya)
|14:44:10 09-12-2024
|38,84139
|32,89222
|7,07
|1,5
|ACIKUYU-KULU (KONYA)
|14:44:10 09-12-2024
|38,8782
|32,928
|11,7
|1,6
|Bahçe (Osmaniye)
|14:35:39 09-12-2024
|37,18583
|36,68361
|8,45
|3,6
|OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|14:35:39 09-12-2024
|37,1903
|36,6945
|8,4
|3,6
|PURSAKLAR (ANKARA)
|14:26:47 09-12-2024
|40,0495
|32,9357
|10,8
|1,7
|Çubuk (Ankara)
|14:26:46 09-12-2024
|40,17694
|32,91528
|7,01
|1,5
|Kozan (Adana)
|14:11:24 09-12-2024
|37,65528
|35,89972
|7
|3
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|14:11:23 09-12-2024
|37,6488
|35,9123
|5
|2,9
|Kale (Malatya)
|13:35:19 09-12-2024
|38,355
|38,73972
|12,33
|2,1
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|13:35:18 09-12-2024
|38,3972
|38,7577
|5
|2,2
|KISIK-MENDERES (IZMIR)
|13:29:20 09-12-2024
|38,2395
|27,1962
|7,3
|1,8
|YENICE-EMET (KUTAHYA)
|13:21:16 09-12-2024
|39,3255
|29,1627
|5,2
|1,4
|KUCUKKAYA-GUZELBAHCE (IZMIR)
|13:20:00 09-12-2024
|38,3642
|26,931
|20,8
|1,7
|Merkez (Çorum)
|13:15:42 09-12-2024
|40,57333
|34,98472
|8,56
|1,3
|ATCALI-(CORUM)
|13:15:41 09-12-2024
|40,5723
|35,0532
|18,7
|2,2
|Bergama (İzmir)
|11:47:31 09-12-2024
|39,32083
|27,37667
|14
|2,5
|INESIR-BERGAMA (IZMIR)
|11:47:31 09-12-2024
|39,3498
|27,3943
|5,6
|2,6
|Pınarbaşı (Kayseri)
|10:30:22 09-12-2024
|38,53444
|36,18528
|7
|1,7
|BUYUKGURLEGEN-PINARBASI (KAYSERI)
|10:30:19 09-12-2024
|38,6648
|36,3413
|0
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|10:20:22 09-12-2024
|38,34111
|37,705
|8,33
|1,5
|KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10:20:21 09-12-2024
|37,9372
|37,7847
|18,7
|1,5
|Güney (Denizli)
|09:39:18 09-12-2024
|38,07611
|29,06389
|6,86
|1,6
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|09:39:18 09-12-2024
|38,0695
|29,0423
|16,4
|1,7
|Honaz (Denizli)
|09:24:26 09-12-2024
|37,84833
|29,33889
|8,55
|2,3
|DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)
|09:24:25 09-12-2024
|37,8377
|29,365
|9,9
|2,4
|ORMELI-PUTURGE (MALATYA)
|09:04:49 09-12-2024
|38,2618
|38,8442
|3,5
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|09:04:48 09-12-2024
|38,21722
|38,78667
|7
|1,4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|07:29:09 09-12-2024
|38,4482
|37,4853
|20
|1,5
|Maden (Elazığ)
|07:26:50 09-12-2024
|38,40361
|39,49306
|5,93
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|07:16:29 09-12-2024
|39,72139
|38,89111
|11,13
|1,8
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|07:16:29 09-12-2024
|39,7242
|38,9243
|6,9
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|06:38:46 09-12-2024
|38,03667
|37,66056
|7
|1,4
|Ortahisar (Trabzon)
|06:16:33 09-12-2024
|40,92639
|39,66778
|10,91
|1,3
|Erçek Gölü - [06.00 km] İpekyolu (Van)
|05:21:33 09-12-2024
|38,69306
|43,57472
|11,23
|3
|KOCKOY-(VAN)
|05:21:33 09-12-2024
|38,696
|43,563
|6,6
|3,4
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:59:53 09-12-2024
|39,37167
|26,28778
|6,94
|2,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|04:59:52 09-12-2024
|39,3767
|26,2517
|12,5
|2,5
|Battalgazi (Malatya)
|04:38:07 09-12-2024
|38,15333
|38,48361
|7
|1,3
|ULUKOY-(MALATYA)
|04:38:06 09-12-2024
|38,1885
|38,5077
|5,4
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:50:34 09-12-2024
|38,08778
|36,55917
|7
|2,4
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:50:34 09-12-2024
|38,1163
|36,5953
|5,4
|2,5
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:44:05 09-12-2024
|40,164
|31,7173
|5,5
|1,9
|Beypazarı (Ankara)
|03:44:04 09-12-2024
|40,17611
|31,7725
|7
|1,8
|Ege Denizi - [86.87 km] Datça (Muğla)
|03:36:35 09-12-2024
|36,02556
|26,94417
|7
|2,5
|AKDENIZ
|03:36:34 09-12-2024
|35,4998
|26,8183
|11,4
|2,4
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:18:18 09-12-2024
|38,143
|36,675
|21,4
|1,1
|OREN-MILAS (MUGLA)
|03:09:18 09-12-2024
|37,0248
|27,9778
|9,4
|1,3
|YAKUPLU-YERKOY (YOZGAT)
|02:54:26 09-12-2024
|39,8212
|34,3757
|2,8
|1,3
|Yerköy (Yozgat)
|02:54:25 09-12-2024
|39,84083
|34,3425
|7,05
|1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|02:40:25 09-12-2024
|37,0095
|27,9627
|4,4
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.18 km] Milas (Muğla)
|02:40:24 09-12-2024
|36,99861
|27,97611
|6,97
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:28:32 09-12-2024
|34,8732
|24,0308
|28,6
|3,4
|Akdeniz
|02:28:31 09-12-2024
|34,82083
|24,50583
|7,18
|3,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:16:18 09-12-2024
|38,31556
|38,25778
|7
|1,1
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|02:16:17 09-12-2024
|38,2263
|38,2052
|5,4
|1,1
|YUNANISTAN
|02:07:18 09-12-2024
|39,7633
|24,0048
|5,7
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|01:58:09 09-12-2024
|37,50306
|37,16667
|7,03
|1
|Milas (Muğla)
|01:36:52 09-12-2024
|37,1175
|27,77194
|7,01
|2
|SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
|01:36:52 09-12-2024
|37,1488
|27,7818
|5
|2,1
|Tutak (Ağrı)
|01:32:47 09-12-2024
|39,69056
|42,56917
|6,99
|1,3
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|01:29:33 09-12-2024
|40,4262
|28,8863
|5
|1,7
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.42 km] Mudanya (Bursa)
|01:29:31 09-12-2024
|40,41889
|28,81139
|6,99
|1,7
|Gürün (Sivas)
|01:28:41 09-12-2024
|38,86583
|37,45111
|7,01
|1,8
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|01:28:41 09-12-2024
|38,8622
|37,4948
|5
|1,7
|Bolnisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [72.43 km] Akyaka (Kars)
|00:44:37 09-12-2024
|41,38417
|44,275
|7,02
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|00:41:13 09-12-2024
|38,27583
|38,80056
|7
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|00:25:47 09-12-2024
|38,16833
|37,88306
|9,91
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Nallıhan (Ankara)
|23:02:50 09-12-2024
|40,20056
|31,67972
|7
|2,2
|Sincik (Adıyaman)
|23:01:15 09-12-2024
|38,11139
|38,47472
|6,96
|1,1
|Milas (Muğla)
|22:53:57 09-12-2024
|37,13972
|27,79222
|6,97
|1,6
|Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [154.12 km] Yayladağı (Hatay)
|22:10:36 09-12-2024
|34,72528
|37,13389
|7
|2,3
|Honaz (Denizli)
|22:03:43 09-12-2024
|37,77056
|29,36889
|6,93
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|21:58:58 09-12-2024
|37,42417
|36,96
|7,08
|1,3
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:58:54 09-12-2024
|37,3153
|37,0313
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:22:41 09-12-2024
|38,07417
|38,41111
|6,96
|1
|DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)
|20:50:12 09-12-2024
|40,0303
|36,024
|7
|1,5
|Sulusaray (Tokat)
|20:50:12 09-12-2024
|39,95167
|36,03389
|9,04
|1,1
|Dodurga (Çorum)
|19:47:21 09-12-2024
|40,84278
|34,74528
|6,53
|2,9
|KIRENCI-DODURGA (CORUM)
|19:47:21 09-12-2024
|40,8328
|34,7627
|5,2
|3,1
|Kale (Malatya)
|19:41:47 09-12-2024
|38,34278
|38,7775
|10,04
|1,1
|YUNANISTAN
|19:31:20 09-12-2024
|39,39
|23,9055
|19,3
|2,2
|Doğubayazıt (Ağrı)
|19:23:28 09-12-2024
|39,75889
|43,64722
|8,52
|2,4
|AKTARLA-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|19:23:28 09-12-2024
|39,7013
|43,572
|14,8
|2,5
|Gönen (Balıkesir)
|18:46:52 09-12-2024
|40,1075
|27,67083
|11,28
|2
|Antakya (Hatay)
|18:36:20 09-12-2024
|36,28806
|36,1925
|7
|1,6
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.63 km] Payas (Hatay)
|18:13:28 09-12-2024
|36,73028
|36,15278
|5,98
|3
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|18:13:26 09-12-2024
|36,7578
|36,1095
|5
|2,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:10:17 09-12-2024
|38,05667
|36,58417
|7
|2,7
|ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:10:17 09-12-2024
|38,062
|36,5402
|5
|2,5
|Ulubey (Uşak)
|17:49:02 09-12-2024
|38,48472
|29,19417
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:12:22 09-12-2024
|38,08083
|36,57194
|11,1
|2
|YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:12:22 09-12-2024
|38,0457
|36,5512
|7,4
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:07:35 09-12-2024
|38,20389
|37,35778
|13,8
|2,1
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:07:35 09-12-2024
|38,2072
|37,4135
|10
|2,1
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:58:09 09-12-2024
|38,0725
|36,5665
|8,2
|1,3
|SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
|15:52:01 09-12-2024
|37,8813
|36,6815
|22,8
|1,5
|Kale (Malatya)
|15:21:49 09-12-2024
|38,36472
|38,71917
|10,7
|1,8
|KALE (MALATYA)
|15:21:49 09-12-2024
|38,4233
|38,7622
|7,9
|1,9
|Cihanbeyli (Konya)
|14:44:10 09-12-2024
|38,84139
|32,89222
|7,07
|1,5
|ACIKUYU-KULU (KONYA)
|14:44:10 09-12-2024
|38,8782
|32,928
|11,7
|1,6
|Bahçe (Osmaniye)
|14:35:39 09-12-2024
|37,18583
|36,68361
|8,45
|3,6
|OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|14:35:39 09-12-2024
|37,1903
|36,6945
|8,4
|3,6
|PURSAKLAR (ANKARA)
|14:26:47 09-12-2024
|40,0495
|32,9357
|10,8
|1,7
|Çubuk (Ankara)
|14:26:46 09-12-2024
|40,17694
|32,91528
|7,01
|1,5
|Kozan (Adana)
|14:11:24 09-12-2024
|37,65528
|35,89972
|7
|3
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|14:11:23 09-12-2024
|37,6488
|35,9123
|5
|2,9
|Kale (Malatya)
|13:35:19 09-12-2024
|38,355
|38,73972
|12,33
|2,1
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|13:35:18 09-12-2024
|38,3972
|38,7577
|5
|2,2
|KISIK-MENDERES (IZMIR)
|13:29:20 09-12-2024
|38,2395
|27,1962
|7,3
|1,8
|YENICE-EMET (KUTAHYA)
|13:21:16 09-12-2024
|39,3255
|29,1627
|5,2
|1,4
|KUCUKKAYA-GUZELBAHCE (IZMIR)
|13:20:00 09-12-2024
|38,3642
|26,931
|20,8
|1,7
|Merkez (Çorum)
|13:15:42 09-12-2024
|40,57333
|34,98472
|8,56
|1,3
|ATCALI-(CORUM)
|13:15:41 09-12-2024
|40,5723
|35,0532
|18,7
|2,2
|Bergama (İzmir)
|11:47:31 09-12-2024
|39,32083
|27,37667
|14
|2,5
|INESIR-BERGAMA (IZMIR)
|11:47:31 09-12-2024
|39,3498
|27,3943
|5,6
|2,6
|Pınarbaşı (Kayseri)
|10:30:22 09-12-2024
|38,53444
|36,18528
|7
|1,7
|BUYUKGURLEGEN-PINARBASI (KAYSERI)
|10:30:19 09-12-2024
|38,6648
|36,3413
|0
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|10:20:22 09-12-2024
|38,34111
|37,705
|8,33
|1,5
|KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10:20:21 09-12-2024
|37,9372
|37,7847
|18,7
|1,5
|Güney (Denizli)
|09:39:18 09-12-2024
|38,07611
|29,06389
|6,86
|1,6
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|09:39:18 09-12-2024
|38,0695
|29,0423
|16,4
|1,7
|Honaz (Denizli)
|09:24:26 09-12-2024
|37,84833
|29,33889
|8,55
|2,3
|DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)
|09:24:25 09-12-2024
|37,8377
|29,365
|9,9
|2,4
|ORMELI-PUTURGE (MALATYA)
|09:04:49 09-12-2024
|38,2618
|38,8442
|3,5
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|09:04:48 09-12-2024
|38,21722
|38,78667
|7
|1,4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|07:29:09 09-12-2024
|38,4482
|37,4853
|20
|1,5
|Maden (Elazığ)
|07:26:50 09-12-2024
|38,40361
|39,49306
|5,93
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|07:16:29 09-12-2024
|39,72139
|38,89111
|11,13
|1,8
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|07:16:29 09-12-2024
|39,7242
|38,9243
|6,9
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|06:38:46 09-12-2024
|38,03667
|37,66056
|7
|1,4
|Ortahisar (Trabzon)
|06:16:33 09-12-2024
|40,92639
|39,66778
|10,91
|1,3
|Erçek Gölü - [06.00 km] İpekyolu (Van)
|05:21:33 09-12-2024
|38,69306
|43,57472
|11,23
|3
|KOCKOY-(VAN)
|05:21:33 09-12-2024
|38,696
|43,563
|6,6
|3,4
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:59:53 09-12-2024
|39,37167
|26,28778
|6,94
|2,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|04:59:52 09-12-2024
|39,3767
|26,2517
|12,5
|2,5
|Battalgazi (Malatya)
|04:38:07 09-12-2024
|38,15333
|38,48361
|7
|1,3
|ULUKOY-(MALATYA)
|04:38:06 09-12-2024
|38,1885
|38,5077
|5,4
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:50:34 09-12-2024
|38,08778
|36,55917
|7
|2,4
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:50:34 09-12-2024
|38,1163
|36,5953
|5,4
|2,5
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:44:05 09-12-2024
|40,164
|31,7173
|5,5
|1,9
|Beypazarı (Ankara)
|03:44:04 09-12-2024
|40,17611
|31,7725
|7
|1,8
|Ege Denizi - [86.87 km] Datça (Muğla)
|03:36:35 09-12-2024
|36,02556
|26,94417
|7
|2,5
|AKDENIZ
|03:36:34 09-12-2024
|35,4998
|26,8183
|11,4
|2,4
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:18:18 09-12-2024
|38,143
|36,675
|21,4
|1,1
|OREN-MILAS (MUGLA)
|03:09:18 09-12-2024
|37,0248
|27,9778
|9,4
|1,3
|YAKUPLU-YERKOY (YOZGAT)
|02:54:26 09-12-2024
|39,8212
|34,3757
|2,8
|1,3
|Yerköy (Yozgat)
|02:54:25 09-12-2024
|39,84083
|34,3425
|7,05
|1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|02:40:25 09-12-2024
|37,0095
|27,9627
|4,4
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.18 km] Milas (Muğla)
|02:40:24 09-12-2024
|36,99861
|27,97611
|6,97
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:28:32 09-12-2024
|34,8732
|24,0308
|28,6
|3,4
|Akdeniz
|02:28:31 09-12-2024
|34,82083
|24,50583
|7,18
|3,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:16:18 09-12-2024
|38,31556
|38,25778
|7
|1,1
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|02:16:17 09-12-2024
|38,2263
|38,2052
|5,4
|1,1
|YUNANISTAN
|02:07:18 09-12-2024
|39,7633
|24,0048
|5,7
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|01:58:09 09-12-2024
|37,50306
|37,16667
|7,03
|1
|Milas (Muğla)
|01:36:52 09-12-2024
|37,1175
|27,77194
|7,01
|2
|SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
|01:36:52 09-12-2024
|37,1488
|27,7818
|5
|2,1
|Tutak (Ağrı)
|01:32:47 09-12-2024
|39,69056
|42,56917
|6,99
|1,3
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|01:29:33 09-12-2024
|40,4262
|28,8863
|5
|1,7
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.42 km] Mudanya (Bursa)
|01:29:31 09-12-2024
|40,41889
|28,81139
|6,99
|1,7
|Gürün (Sivas)
|01:28:41 09-12-2024
|38,86583
|37,45111
|7,01
|1,8
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|01:28:41 09-12-2024
|38,8622
|37,4948
|5
|1,7
|Bolnisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [72.43 km] Akyaka (Kars)
|00:44:37 09-12-2024
|41,38417
|44,275
|7,02
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|00:41:13 09-12-2024
|38,27583
|38,80056
|7
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|00:25:47 09-12-2024
|38,16833
|37,88306
|9,91
|1,2
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