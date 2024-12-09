Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Aralık 2024

09 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Nallıhan (Ankara) 23:02:50 09-12-2024 40,20056 31,67972 7 2,2
Sincik (Adıyaman) 23:01:15 09-12-2024 38,11139 38,47472 6,96 1,1
Milas (Muğla) 22:53:57 09-12-2024 37,13972 27,79222 6,97 1,6
Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [154.12 km] Yayladağı (Hatay) 22:10:36 09-12-2024 34,72528 37,13389 7 2,3
Honaz (Denizli) 22:03:43 09-12-2024 37,77056 29,36889 6,93 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:58:58 09-12-2024 37,42417 36,96 7,08 1,3
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:58:54 09-12-2024 37,3153 37,0313 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 21:22:41 09-12-2024 38,07417 38,41111 6,96 1
DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) 20:50:12 09-12-2024 40,0303 36,024 7 1,5
Sulusaray (Tokat) 20:50:12 09-12-2024 39,95167 36,03389 9,04 1,1
Dodurga (Çorum) 19:47:21 09-12-2024 40,84278 34,74528 6,53 2,9
KIRENCI-DODURGA (CORUM) 19:47:21 09-12-2024 40,8328 34,7627 5,2 3,1
Kale (Malatya) 19:41:47 09-12-2024 38,34278 38,7775 10,04 1,1
YUNANISTAN 19:31:20 09-12-2024 39,39 23,9055 19,3 2,2
Doğubayazıt (Ağrı) 19:23:28 09-12-2024 39,75889 43,64722 8,52 2,4
AKTARLA-DOGUBAYAZIT (AGRI) 19:23:28 09-12-2024 39,7013 43,572 14,8 2,5
Gönen (Balıkesir) 18:46:52 09-12-2024 40,1075 27,67083 11,28 2
Antakya (Hatay) 18:36:20 09-12-2024 36,28806 36,1925 7 1,6
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.63 km] Payas (Hatay) 18:13:28 09-12-2024 36,73028 36,15278 5,98 3
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 18:13:26 09-12-2024 36,7578 36,1095 5 2,9
Göksun (Kahramanmaraş) 18:10:17 09-12-2024 38,05667 36,58417 7 2,7
ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:10:17 09-12-2024 38,062 36,5402 5 2,5
Ulubey (Uşak) 17:49:02 09-12-2024 38,48472 29,19417 7 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 16:12:22 09-12-2024 38,08083 36,57194 11,1 2
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:12:22 09-12-2024 38,0457 36,5512 7,4 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:07:35 09-12-2024 38,20389 37,35778 13,8 2,1
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:07:35 09-12-2024 38,2072 37,4135 10 2,1
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:58:09 09-12-2024 38,0725 36,5665 8,2 1,3
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 15:52:01 09-12-2024 37,8813 36,6815 22,8 1,5
Kale (Malatya) 15:21:49 09-12-2024 38,36472 38,71917 10,7 1,8
KALE (MALATYA) 15:21:49 09-12-2024 38,4233 38,7622 7,9 1,9
Cihanbeyli (Konya) 14:44:10 09-12-2024 38,84139 32,89222 7,07 1,5
ACIKUYU-KULU (KONYA) 14:44:10 09-12-2024 38,8782 32,928 11,7 1,6
Bahçe (Osmaniye) 14:35:39 09-12-2024 37,18583 36,68361 8,45 3,6
OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) 14:35:39 09-12-2024 37,1903 36,6945 8,4 3,6
PURSAKLAR (ANKARA) 14:26:47 09-12-2024 40,0495 32,9357 10,8 1,7
Çubuk (Ankara) 14:26:46 09-12-2024 40,17694 32,91528 7,01 1,5
Kozan (Adana) 14:11:24 09-12-2024 37,65528 35,89972 7 3
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 14:11:23 09-12-2024 37,6488 35,9123 5 2,9
Kale (Malatya) 13:35:19 09-12-2024 38,355 38,73972 12,33 2,1
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 13:35:18 09-12-2024 38,3972 38,7577 5 2,2
KISIK-MENDERES (IZMIR) 13:29:20 09-12-2024 38,2395 27,1962 7,3 1,8
YENICE-EMET (KUTAHYA) 13:21:16 09-12-2024 39,3255 29,1627 5,2 1,4
KUCUKKAYA-GUZELBAHCE (IZMIR) 13:20:00 09-12-2024 38,3642 26,931 20,8 1,7
Merkez (Çorum) 13:15:42 09-12-2024 40,57333 34,98472 8,56 1,3
ATCALI-(CORUM) 13:15:41 09-12-2024 40,5723 35,0532 18,7 2,2
Bergama (İzmir) 11:47:31 09-12-2024 39,32083 27,37667 14 2,5
INESIR-BERGAMA (IZMIR) 11:47:31 09-12-2024 39,3498 27,3943 5,6 2,6
Pınarbaşı (Kayseri) 10:30:22 09-12-2024 38,53444 36,18528 7 1,7
BUYUKGURLEGEN-PINARBASI (KAYSERI) 10:30:19 09-12-2024 38,6648 36,3413 0 1,9
Akçadağ (Malatya) 10:20:22 09-12-2024 38,34111 37,705 8,33 1,5
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:20:21 09-12-2024 37,9372 37,7847 18,7 1,5
Güney (Denizli) 09:39:18 09-12-2024 38,07611 29,06389 6,86 1,6
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 09:39:18 09-12-2024 38,0695 29,0423 16,4 1,7
Honaz (Denizli) 09:24:26 09-12-2024 37,84833 29,33889 8,55 2,3
DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) 09:24:25 09-12-2024 37,8377 29,365 9,9 2,4
ORMELI-PUTURGE (MALATYA) 09:04:49 09-12-2024 38,2618 38,8442 3,5 1,5
Pütürge (Malatya) 09:04:48 09-12-2024 38,21722 38,78667 7 1,4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 07:29:09 09-12-2024 38,4482 37,4853 20 1,5
Maden (Elazığ) 07:26:50 09-12-2024 38,40361 39,49306 5,93 1,4
Kemah (Erzincan) 07:16:29 09-12-2024 39,72139 38,89111 11,13 1,8
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 07:16:29 09-12-2024 39,7242 38,9243 6,9 2,2
Doğanşehir (Malatya) 06:38:46 09-12-2024 38,03667 37,66056 7 1,4
Ortahisar (Trabzon) 06:16:33 09-12-2024 40,92639 39,66778 10,91 1,3
Erçek Gölü - [06.00 km] İpekyolu (Van) 05:21:33 09-12-2024 38,69306 43,57472 11,23 3
KOCKOY-(VAN) 05:21:33 09-12-2024 38,696 43,563 6,6 3,4
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:59:53 09-12-2024 39,37167 26,28778 6,94 2,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 04:59:52 09-12-2024 39,3767 26,2517 12,5 2,5
Battalgazi (Malatya) 04:38:07 09-12-2024 38,15333 38,48361 7 1,3
ULUKOY-(MALATYA) 04:38:06 09-12-2024 38,1885 38,5077 5,4 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 03:50:34 09-12-2024 38,08778 36,55917 7 2,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:50:34 09-12-2024 38,1163 36,5953 5,4 2,5
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 03:44:05 09-12-2024 40,164 31,7173 5,5 1,9
Beypazarı (Ankara) 03:44:04 09-12-2024 40,17611 31,7725 7 1,8
Ege Denizi - [86.87 km] Datça (Muğla) 03:36:35 09-12-2024 36,02556 26,94417 7 2,5
AKDENIZ 03:36:34 09-12-2024 35,4998 26,8183 11,4 2,4
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:18:18 09-12-2024 38,143 36,675 21,4 1,1
OREN-MILAS (MUGLA) 03:09:18 09-12-2024 37,0248 27,9778 9,4 1,3
YAKUPLU-YERKOY (YOZGAT) 02:54:26 09-12-2024 39,8212 34,3757 2,8 1,3
Yerköy (Yozgat) 02:54:25 09-12-2024 39,84083 34,3425 7,05 1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 02:40:25 09-12-2024 37,0095 27,9627 4,4 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.18 km] Milas (Muğla) 02:40:24 09-12-2024 36,99861 27,97611 6,97 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:28:32 09-12-2024 34,8732 24,0308 28,6 3,4
Akdeniz 02:28:31 09-12-2024 34,82083 24,50583 7,18 3,5
Yeşilyurt (Malatya) 02:16:18 09-12-2024 38,31556 38,25778 7 1,1
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 02:16:17 09-12-2024 38,2263 38,2052 5,4 1,1
YUNANISTAN 02:07:18 09-12-2024 39,7633 24,0048 5,7 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 01:58:09 09-12-2024 37,50306 37,16667 7,03 1
Milas (Muğla) 01:36:52 09-12-2024 37,1175 27,77194 7,01 2
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 01:36:52 09-12-2024 37,1488 27,7818 5 2,1
Tutak (Ağrı) 01:32:47 09-12-2024 39,69056 42,56917 6,99 1,3
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 01:29:33 09-12-2024 40,4262 28,8863 5 1,7
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.42 km] Mudanya (Bursa) 01:29:31 09-12-2024 40,41889 28,81139 6,99 1,7
Gürün (Sivas) 01:28:41 09-12-2024 38,86583 37,45111 7,01 1,8
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 01:28:41 09-12-2024 38,8622 37,4948 5 1,7
Bolnisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [72.43 km] Akyaka (Kars) 00:44:37 09-12-2024 41,38417 44,275 7,02 1,4
Pütürge (Malatya) 00:41:13 09-12-2024 38,27583 38,80056 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 00:25:47 09-12-2024 38,16833 37,88306 9,91 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Nallıhan (Ankara) 23:02:50 09-12-2024 40,20056 31,67972 7 2,2
Sincik (Adıyaman) 23:01:15 09-12-2024 38,11139 38,47472 6,96 1,1
Milas (Muğla) 22:53:57 09-12-2024 37,13972 27,79222 6,97 1,6
Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [154.12 km] Yayladağı (Hatay) 22:10:36 09-12-2024 34,72528 37,13389 7 2,3
Honaz (Denizli) 22:03:43 09-12-2024 37,77056 29,36889 6,93 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:58:58 09-12-2024 37,42417 36,96 7,08 1,3
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:58:54 09-12-2024 37,3153 37,0313 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 21:22:41 09-12-2024 38,07417 38,41111 6,96 1
DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) 20:50:12 09-12-2024 40,0303 36,024 7 1,5
Sulusaray (Tokat) 20:50:12 09-12-2024 39,95167 36,03389 9,04 1,1
Dodurga (Çorum) 19:47:21 09-12-2024 40,84278 34,74528 6,53 2,9
KIRENCI-DODURGA (CORUM) 19:47:21 09-12-2024 40,8328 34,7627 5,2 3,1
Kale (Malatya) 19:41:47 09-12-2024 38,34278 38,7775 10,04 1,1
YUNANISTAN 19:31:20 09-12-2024 39,39 23,9055 19,3 2,2
Doğubayazıt (Ağrı) 19:23:28 09-12-2024 39,75889 43,64722 8,52 2,4
AKTARLA-DOGUBAYAZIT (AGRI) 19:23:28 09-12-2024 39,7013 43,572 14,8 2,5
Gönen (Balıkesir) 18:46:52 09-12-2024 40,1075 27,67083 11,28 2
Antakya (Hatay) 18:36:20 09-12-2024 36,28806 36,1925 7 1,6
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.63 km] Payas (Hatay) 18:13:28 09-12-2024 36,73028 36,15278 5,98 3
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 18:13:26 09-12-2024 36,7578 36,1095 5 2,9
Göksun (Kahramanmaraş) 18:10:17 09-12-2024 38,05667 36,58417 7 2,7
ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:10:17 09-12-2024 38,062 36,5402 5 2,5
Ulubey (Uşak) 17:49:02 09-12-2024 38,48472 29,19417 7 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 16:12:22 09-12-2024 38,08083 36,57194 11,1 2
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:12:22 09-12-2024 38,0457 36,5512 7,4 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:07:35 09-12-2024 38,20389 37,35778 13,8 2,1
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:07:35 09-12-2024 38,2072 37,4135 10 2,1
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:58:09 09-12-2024 38,0725 36,5665 8,2 1,3
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 15:52:01 09-12-2024 37,8813 36,6815 22,8 1,5
Kale (Malatya) 15:21:49 09-12-2024 38,36472 38,71917 10,7 1,8
KALE (MALATYA) 15:21:49 09-12-2024 38,4233 38,7622 7,9 1,9
Cihanbeyli (Konya) 14:44:10 09-12-2024 38,84139 32,89222 7,07 1,5
ACIKUYU-KULU (KONYA) 14:44:10 09-12-2024 38,8782 32,928 11,7 1,6
Bahçe (Osmaniye) 14:35:39 09-12-2024 37,18583 36,68361 8,45 3,6
OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) 14:35:39 09-12-2024 37,1903 36,6945 8,4 3,6
PURSAKLAR (ANKARA) 14:26:47 09-12-2024 40,0495 32,9357 10,8 1,7
Çubuk (Ankara) 14:26:46 09-12-2024 40,17694 32,91528 7,01 1,5
Kozan (Adana) 14:11:24 09-12-2024 37,65528 35,89972 7 3
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 14:11:23 09-12-2024 37,6488 35,9123 5 2,9
Kale (Malatya) 13:35:19 09-12-2024 38,355 38,73972 12,33 2,1
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 13:35:18 09-12-2024 38,3972 38,7577 5 2,2
KISIK-MENDERES (IZMIR) 13:29:20 09-12-2024 38,2395 27,1962 7,3 1,8
YENICE-EMET (KUTAHYA) 13:21:16 09-12-2024 39,3255 29,1627 5,2 1,4
KUCUKKAYA-GUZELBAHCE (IZMIR) 13:20:00 09-12-2024 38,3642 26,931 20,8 1,7
Merkez (Çorum) 13:15:42 09-12-2024 40,57333 34,98472 8,56 1,3
ATCALI-(CORUM) 13:15:41 09-12-2024 40,5723 35,0532 18,7 2,2
Bergama (İzmir) 11:47:31 09-12-2024 39,32083 27,37667 14 2,5
INESIR-BERGAMA (IZMIR) 11:47:31 09-12-2024 39,3498 27,3943 5,6 2,6
Pınarbaşı (Kayseri) 10:30:22 09-12-2024 38,53444 36,18528 7 1,7
BUYUKGURLEGEN-PINARBASI (KAYSERI) 10:30:19 09-12-2024 38,6648 36,3413 0 1,9
Akçadağ (Malatya) 10:20:22 09-12-2024 38,34111 37,705 8,33 1,5
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:20:21 09-12-2024 37,9372 37,7847 18,7 1,5
Güney (Denizli) 09:39:18 09-12-2024 38,07611 29,06389 6,86 1,6
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 09:39:18 09-12-2024 38,0695 29,0423 16,4 1,7
Honaz (Denizli) 09:24:26 09-12-2024 37,84833 29,33889 8,55 2,3
DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) 09:24:25 09-12-2024 37,8377 29,365 9,9 2,4
ORMELI-PUTURGE (MALATYA) 09:04:49 09-12-2024 38,2618 38,8442 3,5 1,5
Pütürge (Malatya) 09:04:48 09-12-2024 38,21722 38,78667 7 1,4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 07:29:09 09-12-2024 38,4482 37,4853 20 1,5
Maden (Elazığ) 07:26:50 09-12-2024 38,40361 39,49306 5,93 1,4
Kemah (Erzincan) 07:16:29 09-12-2024 39,72139 38,89111 11,13 1,8
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 07:16:29 09-12-2024 39,7242 38,9243 6,9 2,2
Doğanşehir (Malatya) 06:38:46 09-12-2024 38,03667 37,66056 7 1,4
Ortahisar (Trabzon) 06:16:33 09-12-2024 40,92639 39,66778 10,91 1,3
Erçek Gölü - [06.00 km] İpekyolu (Van) 05:21:33 09-12-2024 38,69306 43,57472 11,23 3
KOCKOY-(VAN) 05:21:33 09-12-2024 38,696 43,563 6,6 3,4
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:59:53 09-12-2024 39,37167 26,28778 6,94 2,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 04:59:52 09-12-2024 39,3767 26,2517 12,5 2,5
Battalgazi (Malatya) 04:38:07 09-12-2024 38,15333 38,48361 7 1,3
ULUKOY-(MALATYA) 04:38:06 09-12-2024 38,1885 38,5077 5,4 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 03:50:34 09-12-2024 38,08778 36,55917 7 2,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:50:34 09-12-2024 38,1163 36,5953 5,4 2,5
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 03:44:05 09-12-2024 40,164 31,7173 5,5 1,9
Beypazarı (Ankara) 03:44:04 09-12-2024 40,17611 31,7725 7 1,8
Ege Denizi - [86.87 km] Datça (Muğla) 03:36:35 09-12-2024 36,02556 26,94417 7 2,5
AKDENIZ 03:36:34 09-12-2024 35,4998 26,8183 11,4 2,4
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:18:18 09-12-2024 38,143 36,675 21,4 1,1
OREN-MILAS (MUGLA) 03:09:18 09-12-2024 37,0248 27,9778 9,4 1,3
YAKUPLU-YERKOY (YOZGAT) 02:54:26 09-12-2024 39,8212 34,3757 2,8 1,3
Yerköy (Yozgat) 02:54:25 09-12-2024 39,84083 34,3425 7,05 1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 02:40:25 09-12-2024 37,0095 27,9627 4,4 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.18 km] Milas (Muğla) 02:40:24 09-12-2024 36,99861 27,97611 6,97 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:28:32 09-12-2024 34,8732 24,0308 28,6 3,4
Akdeniz 02:28:31 09-12-2024 34,82083 24,50583 7,18 3,5
Yeşilyurt (Malatya) 02:16:18 09-12-2024 38,31556 38,25778 7 1,1
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 02:16:17 09-12-2024 38,2263 38,2052 5,4 1,1
YUNANISTAN 02:07:18 09-12-2024 39,7633 24,0048 5,7 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 01:58:09 09-12-2024 37,50306 37,16667 7,03 1
Milas (Muğla) 01:36:52 09-12-2024 37,1175 27,77194 7,01 2
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 01:36:52 09-12-2024 37,1488 27,7818 5 2,1
Tutak (Ağrı) 01:32:47 09-12-2024 39,69056 42,56917 6,99 1,3
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 01:29:33 09-12-2024 40,4262 28,8863 5 1,7
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.42 km] Mudanya (Bursa) 01:29:31 09-12-2024 40,41889 28,81139 6,99 1,7
Gürün (Sivas) 01:28:41 09-12-2024 38,86583 37,45111 7,01 1,8
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 01:28:41 09-12-2024 38,8622 37,4948 5 1,7
Bolnisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [72.43 km] Akyaka (Kars) 00:44:37 09-12-2024 41,38417 44,275 7,02 1,4
Pütürge (Malatya) 00:41:13 09-12-2024 38,27583 38,80056 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 00:25:47 09-12-2024 38,16833 37,88306 9,91 1,2
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