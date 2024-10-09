Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ekim 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ekim 2024

09 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Saimbeyli (Adana) 00:39:41 09-10-2024 37,92528 36,23333 8,91 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:30:30 09-10-2024 38,33528 37,40583 6,99 3,1
Kozan (Adana) 23:58:20 08-10-2024 37,70361 35,95167 7 1,6
Akçadağ (Malatya) 23:45:22 08-10-2024 38,27306 37,81389 9 2,2
Refahiye (Erzincan) 23:43:48 08-10-2024 39,99389 38,68278 13,39 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 23:23:47 08-10-2024 38,29083 38,29194 11,29 1,1
Doğubayazıt (Ağrı) 22:03:33 08-10-2024 39,78806 43,60028 7,06 1,1
Refahiye (Erzincan) 21:24:32 08-10-2024 39,99306 38,65778 12,58 2
Çelikhan (Adıyaman) 21:17:20 08-10-2024 38,11056 38,38667 7 0,8
Tuzluca (Iğdır) 21:14:54 08-10-2024 39,80556 43,61972 7 1,7
Menteşe (Muğla) 21:10:10 08-10-2024 37,05472 28,22056 7 2,3
Çelikhan (Adıyaman) 20:49:00 08-10-2024 38,085 38,43472 7,79 2
Kozan (Adana) 20:47:40 08-10-2024 37,68611 35,91972 6,98 1,7
Doğubayazıt (Ağrı) 20:46:51 08-10-2024 39,77278 43,60333 11,48 3,3
Battalgazi (Malatya) 20:11:16 08-10-2024 38,17694 38,59306 7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 20:04:30 08-10-2024 38,19778 37,96472 5,91 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 19:15:24 08-10-2024 38,21556 38,15778 7 1
Sarıkaya (Yozgat) 18:10:45 08-10-2024 39,39889 35,24917 12,61 3,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 17:46:29 08-10-2024 39,95417 28,75889 7 1,4
Pütürge (Malatya) 17:44:05 08-10-2024 38,22639 38,70083 7,06 0,8
Eşme (Uşak) 17:32:14 08-10-2024 38,48667 29,13306 7 1,1
Pütürge (Malatya) 17:21:18 08-10-2024 38,23389 38,695 7,48 1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.38 km] Payas (Hatay) 17:12:20 08-10-2024 36,75972 36,16889 7,06 2,2
Emet (Kütahya) 16:56:06 08-10-2024 39,2825 29,385 7 0,9
Kadışehri (Yozgat) 16:49:55 08-10-2024 40,04083 35,91306 7 1
Menteşe (Muğla) 16:39:24 08-10-2024 37,05833 28,21694 7,1 1,6
Hekimhan (Malatya) 16:24:24 08-10-2024 38,8 37,97722 12,33 1,6
Kovancılar (Elazığ) 16:14:19 08-10-2024 38,83889 40,19389 7 1,8
Şuhut (Afyonkarahisar) 16:10:07 08-10-2024 38,595 30,63556 7 1,1
Orhaneli (Bursa) 15:58:16 08-10-2024 39,90694 28,8475 7,28 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 15:37:44 08-10-2024 38,30972 38,12194 7 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:22:28 08-10-2024 37,28722 37,03333 7 1,8
Çine (Aydın) 15:06:14 08-10-2024 37,76444 28,02083 7 1
Çivril (Denizli) 15:01:58 08-10-2024 38,31806 29,70167 6,96 1
Alaşehir (Manisa) 14:58:21 08-10-2024 38,46528 28,51889 6,11 0,9
Toprakkale (Osmaniye) 14:18:56 08-10-2024 37,02639 36,06611 16,72 1,8
Pütürge (Malatya) 13:55:15 08-10-2024 38,22444 38,69861 8,18 2,4
Ege Denizi - [60.23 km] Marmaris (Muğla) 13:18:52 08-10-2024 36,10583 27,94417 6,7 1,1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 13:15:36 08-10-2024 39,92833 28,77028 7 1,5
Beypazarı (Ankara) 12:53:56 08-10-2024 40,11444 32,00917 7,02 2
Tavşanlı (Kütahya) 12:45:19 08-10-2024 39,66167 29,415 7 1,4
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:42:31 08-10-2024 39,95694 28,77444 7 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:37:12 08-10-2024 37,33111 36,84306 7,04 0,7
Didim (Aydın) 12:35:20 08-10-2024 37,55083 27,23583 18,74 1,3
Selçuklu (Konya) 12:19:22 08-10-2024 38,17472 32,61111 7 1
İnönü (Eskişehir) 12:07:16 08-10-2024 39,73694 30,18333 7 1,2
Merkez (Kütahya) 11:59:30 08-10-2024 39,50389 29,85028 13,77 1
Soma (Manisa) 11:39:24 08-10-2024 39,26083 27,61333 7 1,5
Silivri (İstanbul) 11:39:10 08-10-2024 41,12333 28,28583 5,51 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:39:10 08-10-2024 37,56 36,98389 7 1,4
Sincik (Adıyaman) 11:35:57 08-10-2024 38,12556 38,51833 7 2,4
Ayvacık (Çanakkale) 11:31:55 08-10-2024 39,65806 26,39222 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 11:23:35 08-10-2024 38,25861 38,11972 7 1
Nurdağı (Gaziantep) 11:09:36 08-10-2024 37,26083 36,98333 7,59 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:09:36 08-10-2024 37,35778 36,94333 12,34 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.47 km] Kuşadası (Aydın) 11:09:04 08-10-2024 37,80028 27,12278 7 1,2
Hekimhan (Malatya) 10:42:17 08-10-2024 38,92194 37,87083 5,76 1,4
Araban (Gaziantep) 10:17:57 08-10-2024 37,45444 38,01583 8,63 1,3
Pasinler (Erzurum) 10:13:16 08-10-2024 39,88556 41,61194 5,96 1,9
Kozan (Adana) 09:50:00 08-10-2024 37,62278 35,68889 7 1,6
Andırın (Kahramanmaraş) 09:21:30 08-10-2024 37,65361 36,50222 7 1,6
Darende (Malatya) 09:12:40 08-10-2024 38,4225 37,43556 7 1,7
Osmaneli (Bilecik) 08:20:29 08-10-2024 40,35861 29,97667 13,79 1,3
Tercan (Erzincan) 08:13:35 08-10-2024 39,53667 40,59583 7,13 2,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:44:25 08-10-2024 37,85944 36,51694 7 1,4
Yunak (Konya) 07:20:09 08-10-2024 38,72694 31,97 7 1
Tercan (Erzincan) 07:14:58 08-10-2024 39,53306 40,59861 7,11 3,6
Antakya (Hatay) 05:54:16 08-10-2024 36,38444 36,26167 7 1
Akdeniz - [193.96 km] Datça (Muğla) 03:57:37 08-10-2024 35,03583 26,76861 10,9 3,5
Marmara Denizi - [16.12 km] Adalar (İstanbul) 03:46:39 08-10-2024 40,77694 28,84194 7,2 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 02:43:43 08-10-2024 38,11 36,72583 7,02 1,2
Pütürge (Malatya) 02:28:48 08-10-2024 38,20056 38,68889 7 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:02:11 08-10-2024 37,27222 36,80278 7,56 1,6
Ege Denizi - [48.50 km] Çeşme (İzmir) 01:54:17 08-10-2024 38,55583 25,79056 6,05 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:33:26 08-10-2024 37,2425 36,78889 6,82 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:39:41 09-10-2024 37,9598 36,2627 2,2 2,1
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:30:30 09-10-2024 38,3552 37,466 5 3,2
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 23:58:18 08-10-2024 37,6648 35,9178 5,4 1,4
HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) 23:45:21 08-10-2024 38,2962 37,848 3 2,2
AKCATAS-GOLOVA (SIVAS) 21:24:31 08-10-2024 40,0588 38,6673 6,1 2,1
ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) 21:14:53 08-10-2024 39,7932 43,608 15,3 2,1
KIRAN-(MUGLA) 21:10:10 08-10-2024 37,0502 28,2243 5,3 2,8
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 20:49:00 08-10-2024 38,1013 38,4853 7,7 1,8
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 20:47:39 08-10-2024 37,6618 35,872 5,3 1,6
ESKISU-DOGUBAYAZIT (AGRI) 20:46:51 08-10-2024 39,7498 43,7033 5 3,4
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 20:11:16 08-10-2024 38,1942 38,5947 5,4 1,7
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:04:29 08-10-2024 38,2088 37,985 7,2 1,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 18:29:03 08-10-2024 34,8338 24,903 5 2,7
PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT) 18:10:45 08-10-2024 39,3833 35,2743 5 3,4
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 17:15:44 08-10-2024 38,537 40,431 16,5 2,2
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 16:39:24 08-10-2024 37,0487 28,2537 12,1 1,8
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 16:24:24 08-10-2024 38,7338 37,9843 9,4 1,7
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 15:58:17 08-10-2024 39,9167 28,8078 0 1,9
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 15:22:27 08-10-2024 37,2823 37,0647 1,9 1,6
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 14:18:55 08-10-2024 37,052 36,0543 5 1,7
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 13:55:15 08-10-2024 38,2467 38,7063 7,7 2
LETAFET-ORHANELI (BURSA) 13:15:37 08-10-2024 39,9015 28,7323 0 1,7
GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) 12:54:01 08-10-2024 40,2215 31,646 7,4 2,2
DENIS-SOMA (MANISA) 11:39:25 08-10-2024 39,2097 27,7337 0 1,5
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 11:35:56 08-10-2024 38,1388 38,5243 5 2,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:09:04 08-10-2024 37,7538 27,2182 3 1
CULHALI-HEKIMHAN (MALATYA) 10:42:19 08-10-2024 38,9175 37,9152 7,6 1,2
OVAKOY-PASINLER (ERZURUM) 10:13:16 08-10-2024 39,9698 41,5285 13,2 1,8
KIZILLAR-KOZAN (ADANA) 09:49:58 08-10-2024 37,5305 35,6642 2,6 1,6
AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 09:21:30 08-10-2024 37,6282 36,5573 7 1,7
TEPECIK-GURUN (SIVAS) 09:12:41 08-10-2024 38,622 37,3583 8,2 1,3
YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN) 08:13:34 08-10-2024 39,5292 40,6218 5 2,7
YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN) 07:14:57 08-10-2024 39,522 40,6068 5 3,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:24:26 08-10-2024 36,9207 27,541 2 2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:57:39 08-10-2024 35,1198 26,7482 8,1 3,8
MARMARA DENIZI 03:46:40 08-10-2024 40,7723 28,8727 11,5 2,3
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 02:28:47 08-10-2024 38,2145 38,6882 1,1 1,6

Öne Çıkan Video

Uzmanlar yanıtladı: Toplumda şiddet neden artıyor?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...