Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
09 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Saimbeyli (Adana)
|00:39:41 09-10-2024
|37,92528
|36,23333
|8,91
|2,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:30:30 09-10-2024
|38,33528
|37,40583
|6,99
|3,1
|Kozan (Adana)
|23:58:20 08-10-2024
|37,70361
|35,95167
|7
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|23:45:22 08-10-2024
|38,27306
|37,81389
|9
|2,2
|Refahiye (Erzincan)
|23:43:48 08-10-2024
|39,99389
|38,68278
|13,39
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:23:47 08-10-2024
|38,29083
|38,29194
|11,29
|1,1
|Doğubayazıt (Ağrı)
|22:03:33 08-10-2024
|39,78806
|43,60028
|7,06
|1,1
|Refahiye (Erzincan)
|21:24:32 08-10-2024
|39,99306
|38,65778
|12,58
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:17:20 08-10-2024
|38,11056
|38,38667
|7
|0,8
|Tuzluca (Iğdır)
|21:14:54 08-10-2024
|39,80556
|43,61972
|7
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|21:10:10 08-10-2024
|37,05472
|28,22056
|7
|2,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:49:00 08-10-2024
|38,085
|38,43472
|7,79
|2
|Kozan (Adana)
|20:47:40 08-10-2024
|37,68611
|35,91972
|6,98
|1,7
|Doğubayazıt (Ağrı)
|20:46:51 08-10-2024
|39,77278
|43,60333
|11,48
|3,3
|Battalgazi (Malatya)
|20:11:16 08-10-2024
|38,17694
|38,59306
|7
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|20:04:30 08-10-2024
|38,19778
|37,96472
|5,91
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:15:24 08-10-2024
|38,21556
|38,15778
|7
|1
|Sarıkaya (Yozgat)
|18:10:45 08-10-2024
|39,39889
|35,24917
|12,61
|3,3
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|17:46:29 08-10-2024
|39,95417
|28,75889
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|17:44:05 08-10-2024
|38,22639
|38,70083
|7,06
|0,8
|Eşme (Uşak)
|17:32:14 08-10-2024
|38,48667
|29,13306
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|17:21:18 08-10-2024
|38,23389
|38,695
|7,48
|1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.38 km] Payas (Hatay)
|17:12:20 08-10-2024
|36,75972
|36,16889
|7,06
|2,2
|Emet (Kütahya)
|16:56:06 08-10-2024
|39,2825
|29,385
|7
|0,9
|Kadışehri (Yozgat)
|16:49:55 08-10-2024
|40,04083
|35,91306
|7
|1
|Menteşe (Muğla)
|16:39:24 08-10-2024
|37,05833
|28,21694
|7,1
|1,6
|Hekimhan (Malatya)
|16:24:24 08-10-2024
|38,8
|37,97722
|12,33
|1,6
|Kovancılar (Elazığ)
|16:14:19 08-10-2024
|38,83889
|40,19389
|7
|1,8
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|16:10:07 08-10-2024
|38,595
|30,63556
|7
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|15:58:16 08-10-2024
|39,90694
|28,8475
|7,28
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:37:44 08-10-2024
|38,30972
|38,12194
|7
|1,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15:22:28 08-10-2024
|37,28722
|37,03333
|7
|1,8
|Çine (Aydın)
|15:06:14 08-10-2024
|37,76444
|28,02083
|7
|1
|Çivril (Denizli)
|15:01:58 08-10-2024
|38,31806
|29,70167
|6,96
|1
|Alaşehir (Manisa)
|14:58:21 08-10-2024
|38,46528
|28,51889
|6,11
|0,9
|Toprakkale (Osmaniye)
|14:18:56 08-10-2024
|37,02639
|36,06611
|16,72
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|13:55:15 08-10-2024
|38,22444
|38,69861
|8,18
|2,4
|Ege Denizi - [60.23 km] Marmaris (Muğla)
|13:18:52 08-10-2024
|36,10583
|27,94417
|6,7
|1,1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|13:15:36 08-10-2024
|39,92833
|28,77028
|7
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|12:53:56 08-10-2024
|40,11444
|32,00917
|7,02
|2
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:45:19 08-10-2024
|39,66167
|29,415
|7
|1,4
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:42:31 08-10-2024
|39,95694
|28,77444
|7
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:37:12 08-10-2024
|37,33111
|36,84306
|7,04
|0,7
|Didim (Aydın)
|12:35:20 08-10-2024
|37,55083
|27,23583
|18,74
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|12:19:22 08-10-2024
|38,17472
|32,61111
|7
|1
|İnönü (Eskişehir)
|12:07:16 08-10-2024
|39,73694
|30,18333
|7
|1,2
|Merkez (Kütahya)
|11:59:30 08-10-2024
|39,50389
|29,85028
|13,77
|1
|Soma (Manisa)
|11:39:24 08-10-2024
|39,26083
|27,61333
|7
|1,5
|Silivri (İstanbul)
|11:39:10 08-10-2024
|41,12333
|28,28583
|5,51
|1,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11:39:10 08-10-2024
|37,56
|36,98389
|7
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|11:35:57 08-10-2024
|38,12556
|38,51833
|7
|2,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|11:31:55 08-10-2024
|39,65806
|26,39222
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:23:35 08-10-2024
|38,25861
|38,11972
|7
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|11:09:36 08-10-2024
|37,26083
|36,98333
|7,59
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:09:36 08-10-2024
|37,35778
|36,94333
|12,34
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.47 km] Kuşadası (Aydın)
|11:09:04 08-10-2024
|37,80028
|27,12278
|7
|1,2
|Hekimhan (Malatya)
|10:42:17 08-10-2024
|38,92194
|37,87083
|5,76
|1,4
|Araban (Gaziantep)
|10:17:57 08-10-2024
|37,45444
|38,01583
|8,63
|1,3
|Pasinler (Erzurum)
|10:13:16 08-10-2024
|39,88556
|41,61194
|5,96
|1,9
|Kozan (Adana)
|09:50:00 08-10-2024
|37,62278
|35,68889
|7
|1,6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|09:21:30 08-10-2024
|37,65361
|36,50222
|7
|1,6
|Darende (Malatya)
|09:12:40 08-10-2024
|38,4225
|37,43556
|7
|1,7
|Osmaneli (Bilecik)
|08:20:29 08-10-2024
|40,35861
|29,97667
|13,79
|1,3
|Tercan (Erzincan)
|08:13:35 08-10-2024
|39,53667
|40,59583
|7,13
|2,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:44:25 08-10-2024
|37,85944
|36,51694
|7
|1,4
|Yunak (Konya)
|07:20:09 08-10-2024
|38,72694
|31,97
|7
|1
|Tercan (Erzincan)
|07:14:58 08-10-2024
|39,53306
|40,59861
|7,11
|3,6
|Antakya (Hatay)
|05:54:16 08-10-2024
|36,38444
|36,26167
|7
|1
|Akdeniz - [193.96 km] Datça (Muğla)
|03:57:37 08-10-2024
|35,03583
|26,76861
|10,9
|3,5
|Marmara Denizi - [16.12 km] Adalar (İstanbul)
|03:46:39 08-10-2024
|40,77694
|28,84194
|7,2
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:43:43 08-10-2024
|38,11
|36,72583
|7,02
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|02:28:48 08-10-2024
|38,20056
|38,68889
|7
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:02:11 08-10-2024
|37,27222
|36,80278
|7,56
|1,6
|Ege Denizi - [48.50 km] Çeşme (İzmir)
|01:54:17 08-10-2024
|38,55583
|25,79056
|6,05
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:33:26 08-10-2024
|37,2425
|36,78889
|6,82
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:39:41 09-10-2024
|37,9598
|36,2627
|2,2
|2,1
|BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|00:30:30 09-10-2024
|38,3552
|37,466
|5
|3,2
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|23:58:18 08-10-2024
|37,6648
|35,9178
|5,4
|1,4
|HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)
|23:45:21 08-10-2024
|38,2962
|37,848
|3
|2,2
|AKCATAS-GOLOVA (SIVAS)
|21:24:31 08-10-2024
|40,0588
|38,6673
|6,1
|2,1
|ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR)
|21:14:53 08-10-2024
|39,7932
|43,608
|15,3
|2,1
|KIRAN-(MUGLA)
|21:10:10 08-10-2024
|37,0502
|28,2243
|5,3
|2,8
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|20:49:00 08-10-2024
|38,1013
|38,4853
|7,7
|1,8
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|20:47:39 08-10-2024
|37,6618
|35,872
|5,3
|1,6
|ESKISU-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|20:46:51 08-10-2024
|39,7498
|43,7033
|5
|3,4
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|20:11:16 08-10-2024
|38,1942
|38,5947
|5,4
|1,7
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:04:29 08-10-2024
|38,2088
|37,985
|7,2
|1,5
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|18:29:03 08-10-2024
|34,8338
|24,903
|5
|2,7
|PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT)
|18:10:45 08-10-2024
|39,3833
|35,2743
|5
|3,4
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|17:15:44 08-10-2024
|38,537
|40,431
|16,5
|2,2
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|16:39:24 08-10-2024
|37,0487
|28,2537
|12,1
|1,8
|IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|16:24:24 08-10-2024
|38,7338
|37,9843
|9,4
|1,7
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|15:58:17 08-10-2024
|39,9167
|28,8078
|0
|1,9
|EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|15:22:27 08-10-2024
|37,2823
|37,0647
|1,9
|1,6
|LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|14:18:55 08-10-2024
|37,052
|36,0543
|5
|1,7
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|13:55:15 08-10-2024
|38,2467
|38,7063
|7,7
|2
|LETAFET-ORHANELI (BURSA)
|13:15:37 08-10-2024
|39,9015
|28,7323
|0
|1,7
|GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA)
|12:54:01 08-10-2024
|40,2215
|31,646
|7,4
|2,2
|DENIS-SOMA (MANISA)
|11:39:25 08-10-2024
|39,2097
|27,7337
|0
|1,5
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|11:35:56 08-10-2024
|38,1388
|38,5243
|5
|2,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:09:04 08-10-2024
|37,7538
|27,2182
|3
|1
|CULHALI-HEKIMHAN (MALATYA)
|10:42:19 08-10-2024
|38,9175
|37,9152
|7,6
|1,2
|OVAKOY-PASINLER (ERZURUM)
|10:13:16 08-10-2024
|39,9698
|41,5285
|13,2
|1,8
|KIZILLAR-KOZAN (ADANA)
|09:49:58 08-10-2024
|37,5305
|35,6642
|2,6
|1,6
|AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|09:21:30 08-10-2024
|37,6282
|36,5573
|7
|1,7
|TEPECIK-GURUN (SIVAS)
|09:12:41 08-10-2024
|38,622
|37,3583
|8,2
|1,3
|YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)
|08:13:34 08-10-2024
|39,5292
|40,6218
|5
|2,7
|YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)
|07:14:57 08-10-2024
|39,522
|40,6068
|5
|3,6
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|04:24:26 08-10-2024
|36,9207
|27,541
|2
|2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|03:57:39 08-10-2024
|35,1198
|26,7482
|8,1
|3,8
|MARMARA DENIZI
|03:46:40 08-10-2024
|40,7723
|28,8727
|11,5
|2,3
|KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
|02:28:47 08-10-2024
|38,2145
|38,6882
|1,1
|1,6
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