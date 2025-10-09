Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
09 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|01:00:35 09-10-2025
|39,1537
|28,0782
|20,1
|1,3
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|00:51:50 09-10-2025
|39,2548
|28,9158
|13,1
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|00:30:14 09-10-2025
|39,259
|29,015
|11,4
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:12:05 09-10-2025
|39,2073
|28,1978
|9,9
|1,3
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|00:03:21 09-10-2025
|39,2458
|28,8945
|16,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:59:12 08-10-2025
|39,18111
|28,21667
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:59:11 08-10-2025
|39,185
|28,1847
|9,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:54:06 08-10-2025
|39,18444
|28,21667
|7
|0,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:54:05 08-10-2025
|39,2118
|28,1668
|8,5
|1,2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|23:46:18 08-10-2025
|37,745
|37,6975
|9,55
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:45:08 08-10-2025
|39,18778
|28,18833
|7
|0,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:45:07 08-10-2025
|39,2048
|28,2338
|12,3
|1,1
|Marmara Denizi
|23:39:00 08-10-2025
|40,85389
|28,26333
|7,2
|1,8
|MARMARA DENIZI
|23:39:00 08-10-2025
|40,8617
|28,2873
|8,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:32:31 08-10-2025
|39,22389
|28,20917
|7
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:32:31 08-10-2025
|39,2082
|28,2113
|8,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:28:09 08-10-2025
|39,19194
|28,195
|7
|0,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:28:07 08-10-2025
|39,1955
|28,184
|17,6
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:13:40 08-10-2025
|39,18333
|28,17111
|7
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:13:39 08-10-2025
|39,1773
|28,1245
|15,9
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|23:11:40 08-10-2025
|38,21
|38,62306
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:07:54 08-10-2025
|39,18278
|28,20778
|7
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:07:53 08-10-2025
|39,1828
|28,1308
|11,9
|1,2
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:59:56 08-10-2025
|39,1545
|28,3007
|9,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:55:17 08-10-2025
|39,17139
|28,22472
|6,37
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:55:17 08-10-2025
|39,1558
|28,2268
|9,9
|2
|Gördes (Manisa)
|22:37:20 08-10-2025
|39,04611
|28,205
|7
|1,8
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|22:37:20 08-10-2025
|39,0375
|28,1687
|3,6
|2
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|22:32:08 08-10-2025
|39,0285
|28,2158
|13
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:31:17 08-10-2025
|39,18611
|28,21167
|7
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:31:17 08-10-2025
|39,1683
|28,2332
|5,3
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|22:21:47 08-10-2025
|38,30306
|38,81056
|9,7
|1,6
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|22:21:46 08-10-2025
|38,3117
|38,8112
|20,8
|1,6
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|22:20:19 08-10-2025
|39,1397
|28,0897
|9,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:18:45 08-10-2025
|39,13361
|28,15389
|6,26
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:18:44 08-10-2025
|39,144
|28,1693
|10,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:10:35 08-10-2025
|39,17361
|28,18639
|8,16
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:10:34 08-10-2025
|39,163
|28,1708
|11
|2,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:03:55 08-10-2025
|39,209
|28,1583
|8,1
|1,3
|Tuşba (Van)
|22:02:27 08-10-2025
|38,83833
|43,60083
|5,06
|2,5
|BAGDASAN-(VAN)
|22:02:26 08-10-2025
|38,8365
|43,551
|5
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:54:20 08-10-2025
|39,16194
|28,185
|6,96
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:54:20 08-10-2025
|39,1897
|28,1747
|10,7
|1,7
|Besni (Adıyaman)
|21:38:28 08-10-2025
|37,49333
|37,83028
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:30:48 08-10-2025
|39,24167
|28,12056
|7
|1
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:30:46 08-10-2025
|39,2578
|28,1122
|7,6
|1,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:27:37 08-10-2025
|39,213
|28,2418
|12,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:27:35 08-10-2025
|39,23833
|28,1625
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:18:42 08-10-2025
|39,15917
|28,18917
|14,96
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:18:42 08-10-2025
|39,1755
|28,139
|10
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:10:08 08-10-2025
|39,15361
|28,17056
|8,97
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:10:08 08-10-2025
|39,1672
|28,1335
|11,4
|1,5
|Marmara Denizi
|21:04:36 08-10-2025
|40,75972
|27,35389
|9,68
|2
|UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)
|21:04:36 08-10-2025
|40,7673
|27,3642
|11,9
|2,2
|Tuşba (Van)
|20:55:13 08-10-2025
|38,77833
|43,38861
|7,03
|1,9
|HALKALI-(VAN)
|20:55:12 08-10-2025
|38,8312
|43,3205
|16,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:53:25 08-10-2025
|39,22028
|28,12611
|11,29
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:53:25 08-10-2025
|39,2207
|28,0982
|13,4
|1,4
|Keles (Bursa)
|20:50:58 08-10-2025
|39,83611
|29,29917
|6,61
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:43:26 08-10-2025
|37,97389
|36,62778
|6,98
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:43:16 08-10-2025
|39,1588
|28,199
|17,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:39:20 08-10-2025
|39,27444
|28,09361
|6,61
|1,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:39:20 08-10-2025
|39,23
|28,0347
|8,9
|1,8
|Kale (Malatya)
|20:15:35 08-10-2025
|38,34583
|38,87806
|11,9
|1,9
|KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG)
|20:15:34 08-10-2025
|38,4247
|38,8612
|18,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:04:27 08-10-2025
|39,19056
|28,19833
|9,96
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:04:27 08-10-2025
|39,1883
|28,1883
|8
|2,2
|Ege Denizi - [12.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:58:41 08-10-2025
|39,36806
|26,05028
|13,38
|1,6
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|19:58:40 08-10-2025
|39,318
|26,0272
|17,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:45:08 08-10-2025
|39,20778
|28,20167
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:45:08 08-10-2025
|39,1617
|28,1368
|8,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:44:34 08-10-2025
|39,1925
|28,19278
|7
|1,4
|KURTULMUS-AKHISAR (MANISA)
|19:44:34 08-10-2025
|39,1135
|27,9847
|13,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:37:43 08-10-2025
|39,23833
|28,30222
|7
|1,6
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:37:42 08-10-2025
|39,2328
|28,293
|9,1
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|19:35:31 08-10-2025
|38,56306
|39,53056
|7,03
|1,5
|YEMISLIK-(ELAZIG)
|19:35:31 08-10-2025
|38,6
|39,2117
|8
|1,2
|Sulusaray (Tokat)
|19:24:46 08-10-2025
|40,05
|36,03917
|7,36
|1,4
|GOLCUK-ZILE (TOKAT)
|19:24:45 08-10-2025
|40,1407
|35,9677
|5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|18:56:56 08-10-2025
|39,25361
|28,93556
|9,58
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:56:55 08-10-2025
|39,2505
|28,9605
|16,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|18:56:11 08-10-2025
|39,25083
|28,94333
|8,88
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|18:56:11 08-10-2025
|39,1615
|29,0227
|13,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:50:36 08-10-2025
|39,24417
|28,30028
|7
|2,1
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:50:36 08-10-2025
|39,235
|28,2867
|12
|2,4
|KOCKALE-(ELAZIG)
|18:50:26 08-10-2025
|38,5737
|39,4938
|8,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|18:48:34 08-10-2025
|39,25056
|28,95
|8,03
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:48:33 08-10-2025
|39,247
|29,0015
|12,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|18:44:18 08-10-2025
|39,28694
|28,87056
|8,55
|1,2
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|18:44:18 08-10-2025
|39,2293
|28,9158
|17,3
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|18:26:33 08-10-2025
|38,18806
|38,60472
|7
|1,9
|PELITLI-(MALATYA)
|18:26:33 08-10-2025
|38,2718
|38,5995
|17,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:26:17 08-10-2025
|39,20861
|28,24
|7
|1,2
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|18:26:15 08-10-2025
|39,0787
|28,1102
|11,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|17:34:32 08-10-2025
|39,26056
|28,95361
|7,15
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:34:32 08-10-2025
|39,2568
|28,968
|9,7
|1,9
|ARPAHAN-(HATAY)
|17:34:22 08-10-2025
|36,3438
|36,2365
|5,2
|2,5
|Antakya (Hatay)
|17:34:21 08-10-2025
|36,35667
|36,26833
|7,02
|2,6
|Haseke (Suriye) - [45.12 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|17:11:53 08-10-2025
|36,48556
|40,28778
|7,83
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:08:41 08-10-2025
|39,2318
|28,9582
|16,7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|17:08:14 08-10-2025
|39,26
|28,92
|7,21
|1,2
|CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
|17:08:12 08-10-2025
|39,2818
|28,8273
|15,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:06:01 08-10-2025
|39,22278
|29,02694
|11,97
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:06:01 08-10-2025
|39,245
|29,027
|14,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:49:27 08-10-2025
|39,245
|28,14361
|12,6
|1,6
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:49:26 08-10-2025
|39,2448
|28,159
|8,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:44:46 08-10-2025
|39,21639
|28,10444
|7,19
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:44:46 08-10-2025
|39,2057
|28,0832
|8,1
|2,3
|Simav (Kütahya)
|16:38:07 08-10-2025
|39,23333
|28,95778
|13,56
|1,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:38:07 08-10-2025
|39,2378
|28,9515
|11,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:24:46 08-10-2025
|39,10806
|28,23417
|7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:24:46 08-10-2025
|39,1523
|28,2117
|9,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|16:06:56 08-10-2025
|39,27694
|28,91972
|9,24
|1,4
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:06:55 08-10-2025
|39,2602
|28,913
|5,9
|1,9
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:50:17 08-10-2025
|39,2523
|29,011
|2,4
|1
|Simav (Kütahya)
|15:48:08 08-10-2025
|39,23639
|29,00528
|8,41
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:48:08 08-10-2025
|39,2157
|29,046
|6,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|15:36:29 08-10-2025
|39,24778
|28,97472
|13,26
|1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|15:36:27 08-10-2025
|39,291
|28,9448
|10,4
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:23:07 08-10-2025
|39,15861
|28,2225
|7
|1,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:23:06 08-10-2025
|39,2397
|28,1198
|6,5
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|14:56:41 08-10-2025
|39,2607
|29,0157
|13,6
|1,1
|Simav (Kütahya)
|14:41:31 08-10-2025
|39,15028
|28,95806
|6,96
|0,8
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:41:26 08-10-2025
|39,2703
|28,9597
|23,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:21:59 08-10-2025
|39,25361
|28,16
|7
|1,1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:21:57 08-10-2025
|39,2502
|28,1738
|5
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|14:16:21 08-10-2025
|39,2232
|29,0663
|12
|1,4
|Murgul (Artvin)
|14:05:46 08-10-2025
|41,27472
|41,63
|6,73
|0,7
|Simav (Kütahya)
|13:50:28 08-10-2025
|39,25528
|28,955
|7,19
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:50:27 08-10-2025
|39,2428
|29,0088
|2,3
|1,3
|Gördes (Manisa)
|13:33:03 08-10-2025
|39,07861
|28,23667
|6,35
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:33:01 08-10-2025
|39,1412
|28,2295
|10
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|13:27:05 08-10-2025
|38,05694
|37,77
|5,77
|1,8
|CAKMAK-(MUGLA)
|13:09:50 08-10-2025
|37,1642
|28,6135
|5,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:01:24 08-10-2025
|39,18833
|28,18944
|7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:01:23 08-10-2025
|39,181
|28,2047
|12,9
|1,5
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:57:06 08-10-2025
|38,0792
|36,7505
|5,9
|1,9
|DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:55:58 08-10-2025
|39,4495
|28,0403
|11,9
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:55:57 08-10-2025
|39,45694
|28,0975
|12,69
|1,5
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:49:44 08-10-2025
|38,2397
|37,8357
|11,2
|2,6
|Simav (Kütahya)
|12:47:11 08-10-2025
|39,26389
|28,92528
|9,4
|1
|CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:45:39 08-10-2025
|39,5108
|27,9998
|1,5
|1,3
|MARMARA DENIZI
|12:38:56 08-10-2025
|40,7548
|27,9583
|12
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:33:01 08-10-2025
|39,21056
|28,16444
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|12:21:13 08-10-2025
|39,25694
|28,93583
|10,62
|0,9
|Simav (Kütahya)
|12:02:51 08-10-2025
|39,29417
|28,99583
|10,97
|1,3
|Simav (Kütahya)
|12:02:51 08-10-2025
|39,29806
|28,97306
|9,39
|1,4
|Kırkağaç (Manisa)
|11:54:28 08-10-2025
|39,29139
|27,8425
|6,75
|1,6
|HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA)
|11:54:27 08-10-2025
|39,2885
|27,8305
|5,9
|1,8
|Simav (Kütahya)
|11:51:51 08-10-2025
|39,23611
|29,01194
|6,98
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:51:49 08-10-2025
|39,2312
|29,021
|1,2
|1,1
|Simav (Kütahya)
|11:49:54 08-10-2025
|39,22972
|29,01
|13,99
|0,9
|HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA)
|11:45:24 08-10-2025
|38,7333
|27,9765
|5,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:40:25 08-10-2025
|39,22333
|29,02278
|13,26
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:40:25 08-10-2025
|39,1775
|29,0302
|2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|11:29:23 08-10-2025
|39,25917
|28,94194
|10,12
|2,1
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|11:29:22 08-10-2025
|39,1437
|29,0225
|23,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:19:25 08-10-2025
|39,20167
|28,20667
|7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:19:25 08-10-2025
|39,1767
|28,2168
|8
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:11:48 08-10-2025
|39,2505
|28,9827
|10,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:11:47 08-10-2025
|39,30472
|28,88361
|8,22
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:35:57 08-10-2025
|39,2417
|29,0143
|5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:29:23 08-10-2025
|39,2275
|28,0025
|6,99
|2,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|10:29:23 08-10-2025
|39,2303
|27,9868
|8,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:17:08 08-10-2025
|39,18389
|28,19306
|11,76
|3,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:17:08 08-10-2025
|39,1855
|28,1827
|10,4
|3,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:08:13 08-10-2025
|39,2135
|28,0867
|9,6
|1
|Ege Denizi - [31.04 km] Karaburun (İzmir)
|09:47:39 08-10-2025
|38,91889
|26,26889
|7,94
|1,6
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|09:47:36 08-10-2025
|38,8727
|26,2742
|7,4
|2
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:34:45 08-10-2025
|39,2468
|28,2098
|8,3
|1,1
|Simav (Kütahya)
|09:31:33 08-10-2025
|39,25
|28,93611
|11,85
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|09:31:32 08-10-2025
|39,2662
|28,9877
|10,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:24:53 08-10-2025
|39,16139
|28,19389
|6,99
|2,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:24:53 08-10-2025
|39,176
|28,1815
|6,8
|2,5
|Ege Denizi - [33.29 km] Karaburun (İzmir)
|09:20:58 08-10-2025
|38,92778
|26,23361
|11,27
|2,8
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|09:20:58 08-10-2025
|38,9125
|26,2665
|5,8
|3
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|09:16:27 08-10-2025
|38,8982
|26,225
|4,2
|1,9
|Ege Denizi - [33.45 km] Karaburun (İzmir)
|09:05:51 08-10-2025
|38,93028
|26,23583
|6,52
|2,6
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|09:05:50 08-10-2025
|38,9015
|26,233
|3,1
|2,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:05:09 08-10-2025
|39,2392
|29,064
|2,5
|1,4
|Ege Denizi - [33.46 km] Karaburun (İzmir)
|09:02:05 08-10-2025
|38,93861
|26,25722
|10,44
|3,3
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|09:02:04 08-10-2025
|38,9265
|26,2135
|5
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:53:05 08-10-2025
|39,23944
|28,16944
|7,3
|1,1
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:53:04 08-10-2025
|39,2372
|28,004
|8,8
|1
|Sarıkamış (Kars)
|08:42:11 08-10-2025
|40,15833
|42,56806
|7,22
|2
|KARAKURT-SARIKAMIS (KARS)
|08:42:11 08-10-2025
|40,1672
|42,6067
|8,6
|2,1
|Bergama (İzmir)
|08:22:54 08-10-2025
|38,96389
|27,1
|6,05
|1,3
|Simav (Kütahya)
|08:19:35 08-10-2025
|39,23944
|28,99028
|10,5
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:19:35 08-10-2025
|39,25
|29,024
|7,3
|1
|KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG)
|08:18:21 08-10-2025
|38,5433
|39,508
|8
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|08:18:20 08-10-2025
|38,57278
|39,51694
|7,71
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:15:18 08-10-2025
|39,16889
|28,14861
|9,48
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:15:18 08-10-2025
|39,1605
|28,1383
|10,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:13:05 08-10-2025
|39,19417
|28,22167
|7
|0,9
|Mecitözü (Çorum)
|08:00:31 08-10-2025
|40,60806
|35,42167
|7,16
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:55:41 08-10-2025
|39,18667
|28,16056
|7,49
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:55:41 08-10-2025
|39,1825
|28,1155
|9,3
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|07:46:54 08-10-2025
|38,28556
|38,85306
|7
|1,8
|KARAAGAC-KALE (MALATYA)
|07:46:53 08-10-2025
|38,3768
|38,8268
|8,3
|2
|MARMARA DENIZI
|07:39:49 08-10-2025
|40,7818
|27,946
|11,4
|1,8
|Marmara Denizi - [18.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:39:48 08-10-2025
|40,8
|27,94306
|6,26
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|07:38:26 08-10-2025
|37,97083
|38,08389
|6,94
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|07:29:28 08-10-2025
|38,26722
|38,84417
|7
|2,9
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|07:29:27 08-10-2025
|38,3013
|38,8432
|5
|2,9
|Hazar Gölü - [03.08 km] Sivrice (Elazığ)
|07:24:30 08-10-2025
|38,46722
|39,3375
|7
|1,8
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|07:24:29 08-10-2025
|38,512
|39,3313
|5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:23:03 08-10-2025
|39,18417
|28,16333
|10,13
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:23:03 08-10-2025
|39,1885
|28,1468
|9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|07:21:33 08-10-2025
|39,235
|28,9975
|10,98
|2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:21:32 08-10-2025
|39,2455
|28,936
|8,7
|2,1
|ULUKOY-(MALATYA)
|07:11:19 08-10-2025
|38,185
|38,544
|14,5
|2,1
|Sincik (Adıyaman)
|07:11:18 08-10-2025
|38,12222
|38,57111
|6,99
|2
|Simav (Kütahya)
|07:10:06 08-10-2025
|39,25306
|28,91583
|7
|1,8
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:10:06 08-10-2025
|39,2602
|28,9172
|5,4
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|07:09:08 08-10-2025
|38,27972
|38,83417
|7,96
|3,5
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|07:09:07 08-10-2025
|38,29
|38,835
|5
|3,6
|Simav (Kütahya)
|07:07:05 08-10-2025
|39,25167
|28,9225
|5,48
|1,7
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:07:04 08-10-2025
|39,262
|28,9162
|7,3
|1,9
|SIRINKOY-ULA (MUGLA)
|06:44:39 08-10-2025
|37,0282
|28,371
|7,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:44:35 08-10-2025
|39,24417
|28,14
|7
|1,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:44:34 08-10-2025
|39,2235
|28,1093
|16,7
|1,4
|Sarayköy (Denizli)
|06:42:17 08-10-2025
|37,9575
|28,84667
|7
|1,3
|KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)
|06:38:01 08-10-2025
|37,9427
|28,8317
|6,2
|2,1
|Sarayköy (Denizli)
|06:38:00 08-10-2025
|37,95917
|28,83806
|8,44
|2,1
|Şarkışla (Sivas)
|06:30:55 08-10-2025
|39,2225
|36,49167
|7
|1,8
|UCUK-SARKISLA (SIVAS)
|06:30:55 08-10-2025
|39,2325
|36,5315
|5
|1,9
|EGE DENIZI
|06:12:11 08-10-2025
|36,6718
|25,6488
|11,5
|2,3
|Ege Denizi
|06:12:04 08-10-2025
|36,5925
|25,03694
|6,83
|2,3
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:08:06 08-10-2025
|39,2503
|28,1527
|8,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:08:05 08-10-2025
|39,255
|28,11972
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:07:36 08-10-2025
|39,2317
|29,0222
|11,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:02:53 08-10-2025
|39,18889
|28,18778
|7
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:02:53 08-10-2025
|39,1613
|28,1353
|9,9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|06:00:51 08-10-2025
|38,27389
|38,85667
|7
|3,4
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|06:00:49 08-10-2025
|38,319
|38,8317
|5
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:58:08 08-10-2025
|39,16306
|28,21111
|10,69
|3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:58:08 08-10-2025
|39,1493
|28,2055
|10,5
|3,2
|DEREKOY-(BALIKESIR)
|05:36:58 08-10-2025
|39,6182
|27,737
|8,6
|1,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|05:36:57 08-10-2025
|39,60639
|27,77083
|6,99
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:29:25 08-10-2025
|39,20417
|28,17583
|7
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:29:25 08-10-2025
|39,1933
|28,1685
|13,4
|1,1
|Hisarcık (Kütahya)
|05:04:02 08-10-2025
|39,19139
|29,41806
|6,93
|1,4
|PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
|05:04:01 08-10-2025
|39,1565
|29,4253
|6,8
|1,4
|Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul)
|05:01:04 08-10-2025
|40,83944
|28,27444
|9,53
|1,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|05:01:03 08-10-2025
|40,823
|28,2817
|5,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:00:30 08-10-2025
|39,22806
|28,98917
|6,49
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:00:29 08-10-2025
|39,2368
|29,0053
|5,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:00:00 08-10-2025
|39,21917
|28,17611
|6,22
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:59:59 08-10-2025
|39,21
|28,1273
|13,4
|1
|Ortahisar (Trabzon)
|04:57:53 08-10-2025
|40,99278
|39,70667
|19,81
|1,3
|Demirözü (Bayburt)
|04:55:29 08-10-2025
|39,94833
|39,78389
|7,28
|1,3
|BUYUKGELENGEC-CAYIRLI (ERZINCAN)
|04:55:29 08-10-2025
|39,9208
|39,844
|6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:50:40 08-10-2025
|39,20472
|28,20222
|5,2
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:50:40 08-10-2025
|39,1695
|28,1785
|12
|1,3
|Beypazarı (Ankara)
|04:45:45 08-10-2025
|40,15972
|31,80306
|7
|1,9
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:45:45 08-10-2025
|40,1927
|31,7807
|5
|2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:37:34 08-10-2025
|39,1997
|28,041
|8,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:37:33 08-10-2025
|39,24194
|28,14667
|4,49
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:26:44 08-10-2025
|39,19222
|28,20722
|7
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:26:44 08-10-2025
|39,163
|28,1902
|10
|2,2
|Simav (Kütahya)
|04:23:36 08-10-2025
|39,20694
|29,00306
|11,73
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:23:36 08-10-2025
|39,2432
|28,9897
|11,5
|0,7
|Simav (Kütahya)
|04:19:51 08-10-2025
|39,24417
|29,00333
|10,55
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:19:51 08-10-2025
|39,2273
|29,0648
|11
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|04:18:10 08-10-2025
|37,91722
|37,90583
|7,72
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:17:39 08-10-2025
|39,2475
|29,01667
|7
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:17:39 08-10-2025
|39,2277
|29,0105
|6,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:14:14 08-10-2025
|39,23583
|28,1425
|7
|2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:14:14 08-10-2025
|39,2443
|28,1057
|8,8
|2,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:04:49 08-10-2025
|39,2435
|28,9585
|10,9
|1,1
|Simav (Kütahya)
|04:04:48 08-10-2025
|39,25722
|28,94278
|7,07
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:02:13 08-10-2025
|39,225
|28,16083
|7
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:02:13 08-10-2025
|39,2282
|28,1407
|9,6
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:56:00 08-10-2025
|39,1908
|28,0963
|11
|2,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:47:40 08-10-2025
|39,2003
|29,0105
|8
|0,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:40:07 08-10-2025
|39,2407
|29,0853
|5
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:35:47 08-10-2025
|39,2258
|29,0637
|5,2
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:27:21 08-10-2025
|39,2217
|29,0473
|11,1
|0,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:20:22 08-10-2025
|39,2463
|28,1443
|10,1
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:19:14 08-10-2025
|39,2423
|28,9895
|5,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:13:03 08-10-2025
|39,20861
|29,02722
|7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:13:02 08-10-2025
|39,2348
|29,0162
|6,5
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:11:08 08-10-2025
|39,209
|29,0078
|11,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:08:59 08-10-2025
|39,23639
|29,00694
|7
|3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:08:59 08-10-2025
|39,238
|28,9912
|7,4
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:01:21 08-10-2025
|39,25639
|28,09028
|7
|1
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:01:20 08-10-2025
|39,2493
|28,0513
|10,9
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:57:26 08-10-2025
|39,1802
|28,1435
|8,7
|1,1
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:54:08 08-10-2025
|39,2412
|28,0698
|8,4
|1,1
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|02:51:12 08-10-2025
|38,343
|38,7678
|7
|1,2
|YUNANISTAN
|02:31:08 08-10-2025
|39,6258
|23,314
|20,7
|2,6
|Marmara Denizi - [20.67 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|02:28:52 08-10-2025
|40,78444
|27,90361
|7
|1,7
|MARMARA DENIZI
|02:28:52 08-10-2025
|40,7942
|27,9382
|8,6
|2
|KAVAKTEPE-(ELAZIG)
|01:50:14 08-10-2025
|38,4945
|39,2063
|7,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:47:40 08-10-2025
|39,20194
|28,1
|10,21
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:47:40 08-10-2025
|39,1982
|28,1
|11,4
|1,7
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|01:44:51 08-10-2025
|37,0693
|28,4038
|14,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|01:38:51 08-10-2025
|39,21861
|28,94278
|9,69
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:38:50 08-10-2025
|39,2453
|28,93
|10,7
|1,4
