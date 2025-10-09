Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ekim 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ekim 2025
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ISACA-AKHISAR (MANISA) 01:00:35 09-10-2025 39,1537 28,0782 20,1 1,3
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:51:50 09-10-2025 39,2548 28,9158 13,1 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:30:14 09-10-2025 39,259 29,015 11,4 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:05 09-10-2025 39,2073 28,1978 9,9 1,3
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:03:21 09-10-2025 39,2458 28,8945 16,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:12 08-10-2025 39,18111 28,21667 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:11 08-10-2025 39,185 28,1847 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:06 08-10-2025 39,18444 28,21667 7 0,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:05 08-10-2025 39,2118 28,1668 8,5 1,2
Gölbaşı (Adıyaman) 23:46:18 08-10-2025 37,745 37,6975 9,55 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:45:08 08-10-2025 39,18778 28,18833 7 0,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:45:07 08-10-2025 39,2048 28,2338 12,3 1,1
Marmara Denizi 23:39:00 08-10-2025 40,85389 28,26333 7,2 1,8
MARMARA DENIZI 23:39:00 08-10-2025 40,8617 28,2873 8,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:31 08-10-2025 39,22389 28,20917 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:31 08-10-2025 39,2082 28,2113 8,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:09 08-10-2025 39,19194 28,195 7 0,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:28:07 08-10-2025 39,1955 28,184 17,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:40 08-10-2025 39,18333 28,17111 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:39 08-10-2025 39,1773 28,1245 15,9 1,3
Pütürge (Malatya) 23:11:40 08-10-2025 38,21 38,62306 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:07:54 08-10-2025 39,18278 28,20778 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:07:53 08-10-2025 39,1828 28,1308 11,9 1,2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:56 08-10-2025 39,1545 28,3007 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:55:17 08-10-2025 39,17139 28,22472 6,37 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:55:17 08-10-2025 39,1558 28,2268 9,9 2
Gördes (Manisa) 22:37:20 08-10-2025 39,04611 28,205 7 1,8
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 22:37:20 08-10-2025 39,0375 28,1687 3,6 2
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 22:32:08 08-10-2025 39,0285 28,2158 13 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:31:17 08-10-2025 39,18611 28,21167 7 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:31:17 08-10-2025 39,1683 28,2332 5,3 1,2
Pütürge (Malatya) 22:21:47 08-10-2025 38,30306 38,81056 9,7 1,6
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 22:21:46 08-10-2025 38,3117 38,8112 20,8 1,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 22:20:19 08-10-2025 39,1397 28,0897 9,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:18:45 08-10-2025 39,13361 28,15389 6,26 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:18:44 08-10-2025 39,144 28,1693 10,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:35 08-10-2025 39,17361 28,18639 8,16 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:34 08-10-2025 39,163 28,1708 11 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:55 08-10-2025 39,209 28,1583 8,1 1,3
Tuşba (Van) 22:02:27 08-10-2025 38,83833 43,60083 5,06 2,5
BAGDASAN-(VAN) 22:02:26 08-10-2025 38,8365 43,551 5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:54:20 08-10-2025 39,16194 28,185 6,96 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:54:20 08-10-2025 39,1897 28,1747 10,7 1,7
Besni (Adıyaman) 21:38:28 08-10-2025 37,49333 37,83028 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:48 08-10-2025 39,24167 28,12056 7 1
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:46 08-10-2025 39,2578 28,1122 7,6 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:37 08-10-2025 39,213 28,2418 12,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:35 08-10-2025 39,23833 28,1625 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:42 08-10-2025 39,15917 28,18917 14,96 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:18:42 08-10-2025 39,1755 28,139 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:08 08-10-2025 39,15361 28,17056 8,97 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:08 08-10-2025 39,1672 28,1335 11,4 1,5
Marmara Denizi 21:04:36 08-10-2025 40,75972 27,35389 9,68 2
UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) 21:04:36 08-10-2025 40,7673 27,3642 11,9 2,2
Tuşba (Van) 20:55:13 08-10-2025 38,77833 43,38861 7,03 1,9
HALKALI-(VAN) 20:55:12 08-10-2025 38,8312 43,3205 16,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:25 08-10-2025 39,22028 28,12611 11,29 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:25 08-10-2025 39,2207 28,0982 13,4 1,4
Keles (Bursa) 20:50:58 08-10-2025 39,83611 29,29917 6,61 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:43:26 08-10-2025 37,97389 36,62778 6,98 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:43:16 08-10-2025 39,1588 28,199 17,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:20 08-10-2025 39,27444 28,09361 6,61 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:20 08-10-2025 39,23 28,0347 8,9 1,8
Kale (Malatya) 20:15:35 08-10-2025 38,34583 38,87806 11,9 1,9
KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) 20:15:34 08-10-2025 38,4247 38,8612 18,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:04:27 08-10-2025 39,19056 28,19833 9,96 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:27 08-10-2025 39,1883 28,1883 8 2,2
Ege Denizi - [12.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:58:41 08-10-2025 39,36806 26,05028 13,38 1,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:58:40 08-10-2025 39,318 26,0272 17,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:45:08 08-10-2025 39,20778 28,20167 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:45:08 08-10-2025 39,1617 28,1368 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:34 08-10-2025 39,1925 28,19278 7 1,4
KURTULMUS-AKHISAR (MANISA) 19:44:34 08-10-2025 39,1135 27,9847 13,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:37:43 08-10-2025 39,23833 28,30222 7 1,6
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:37:42 08-10-2025 39,2328 28,293 9,1 1,7
Merkez (Elazığ) 19:35:31 08-10-2025 38,56306 39,53056 7,03 1,5
YEMISLIK-(ELAZIG) 19:35:31 08-10-2025 38,6 39,2117 8 1,2
Sulusaray (Tokat) 19:24:46 08-10-2025 40,05 36,03917 7,36 1,4
GOLCUK-ZILE (TOKAT) 19:24:45 08-10-2025 40,1407 35,9677 5 1,5
Simav (Kütahya) 18:56:56 08-10-2025 39,25361 28,93556 9,58 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:56:55 08-10-2025 39,2505 28,9605 16,4 1,6
Simav (Kütahya) 18:56:11 08-10-2025 39,25083 28,94333 8,88 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 18:56:11 08-10-2025 39,1615 29,0227 13,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:36 08-10-2025 39,24417 28,30028 7 2,1
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:50:36 08-10-2025 39,235 28,2867 12 2,4
KOCKALE-(ELAZIG) 18:50:26 08-10-2025 38,5737 39,4938 8,4 2,2
Simav (Kütahya) 18:48:34 08-10-2025 39,25056 28,95 8,03 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:48:33 08-10-2025 39,247 29,0015 12,7 1,3
Simav (Kütahya) 18:44:18 08-10-2025 39,28694 28,87056 8,55 1,2
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 18:44:18 08-10-2025 39,2293 28,9158 17,3 1,5
Battalgazi (Malatya) 18:26:33 08-10-2025 38,18806 38,60472 7 1,9
PELITLI-(MALATYA) 18:26:33 08-10-2025 38,2718 38,5995 17,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:17 08-10-2025 39,20861 28,24 7 1,2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 18:26:15 08-10-2025 39,0787 28,1102 11,9 1,3
Simav (Kütahya) 17:34:32 08-10-2025 39,26056 28,95361 7,15 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:34:32 08-10-2025 39,2568 28,968 9,7 1,9
ARPAHAN-(HATAY) 17:34:22 08-10-2025 36,3438 36,2365 5,2 2,5
Antakya (Hatay) 17:34:21 08-10-2025 36,35667 36,26833 7,02 2,6
Haseke (Suriye) - [45.12 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 17:11:53 08-10-2025 36,48556 40,28778 7,83 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:08:41 08-10-2025 39,2318 28,9582 16,7 1,2
Simav (Kütahya) 17:08:14 08-10-2025 39,26 28,92 7,21 1,2
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 17:08:12 08-10-2025 39,2818 28,8273 15,1 1,5
Simav (Kütahya) 17:06:01 08-10-2025 39,22278 29,02694 11,97 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:06:01 08-10-2025 39,245 29,027 14,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:49:27 08-10-2025 39,245 28,14361 12,6 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 16:49:26 08-10-2025 39,2448 28,159 8,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:44:46 08-10-2025 39,21639 28,10444 7,19 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:44:46 08-10-2025 39,2057 28,0832 8,1 2,3
Simav (Kütahya) 16:38:07 08-10-2025 39,23333 28,95778 13,56 1,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:38:07 08-10-2025 39,2378 28,9515 11,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:46 08-10-2025 39,10806 28,23417 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:46 08-10-2025 39,1523 28,2117 9,5 1,9
Simav (Kütahya) 16:06:56 08-10-2025 39,27694 28,91972 9,24 1,4
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:06:55 08-10-2025 39,2602 28,913 5,9 1,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:50:17 08-10-2025 39,2523 29,011 2,4 1
Simav (Kütahya) 15:48:08 08-10-2025 39,23639 29,00528 8,41 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:48:08 08-10-2025 39,2157 29,046 6,4 1,7
Simav (Kütahya) 15:36:29 08-10-2025 39,24778 28,97472 13,26 1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 15:36:27 08-10-2025 39,291 28,9448 10,4 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:23:07 08-10-2025 39,15861 28,2225 7 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:06 08-10-2025 39,2397 28,1198 6,5 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 14:56:41 08-10-2025 39,2607 29,0157 13,6 1,1
Simav (Kütahya) 14:41:31 08-10-2025 39,15028 28,95806 6,96 0,8
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 14:41:26 08-10-2025 39,2703 28,9597 23,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:59 08-10-2025 39,25361 28,16 7 1,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:57 08-10-2025 39,2502 28,1738 5 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:16:21 08-10-2025 39,2232 29,0663 12 1,4
Murgul (Artvin) 14:05:46 08-10-2025 41,27472 41,63 6,73 0,7
Simav (Kütahya) 13:50:28 08-10-2025 39,25528 28,955 7,19 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:50:27 08-10-2025 39,2428 29,0088 2,3 1,3
Gördes (Manisa) 13:33:03 08-10-2025 39,07861 28,23667 6,35 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:33:01 08-10-2025 39,1412 28,2295 10 1,4
Doğanşehir (Malatya) 13:27:05 08-10-2025 38,05694 37,77 5,77 1,8
CAKMAK-(MUGLA) 13:09:50 08-10-2025 37,1642 28,6135 5,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:01:24 08-10-2025 39,18833 28,18944 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:01:23 08-10-2025 39,181 28,2047 12,9 1,5
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:57:06 08-10-2025 38,0792 36,7505 5,9 1,9
DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR) 12:55:58 08-10-2025 39,4495 28,0403 11,9 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:57 08-10-2025 39,45694 28,0975 12,69 1,5
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:49:44 08-10-2025 38,2397 37,8357 11,2 2,6
Simav (Kütahya) 12:47:11 08-10-2025 39,26389 28,92528 9,4 1
CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR) 12:45:39 08-10-2025 39,5108 27,9998 1,5 1,3
MARMARA DENIZI 12:38:56 08-10-2025 40,7548 27,9583 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:33:01 08-10-2025 39,21056 28,16444 7 1,1
Simav (Kütahya) 12:21:13 08-10-2025 39,25694 28,93583 10,62 0,9
Simav (Kütahya) 12:02:51 08-10-2025 39,29417 28,99583 10,97 1,3
Simav (Kütahya) 12:02:51 08-10-2025 39,29806 28,97306 9,39 1,4
Kırkağaç (Manisa) 11:54:28 08-10-2025 39,29139 27,8425 6,75 1,6
HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) 11:54:27 08-10-2025 39,2885 27,8305 5,9 1,8
Simav (Kütahya) 11:51:51 08-10-2025 39,23611 29,01194 6,98 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:51:49 08-10-2025 39,2312 29,021 1,2 1,1
Simav (Kütahya) 11:49:54 08-10-2025 39,22972 29,01 13,99 0,9
HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) 11:45:24 08-10-2025 38,7333 27,9765 5,7 1,4
Simav (Kütahya) 11:40:25 08-10-2025 39,22333 29,02278 13,26 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:40:25 08-10-2025 39,1775 29,0302 2 1,3
Simav (Kütahya) 11:29:23 08-10-2025 39,25917 28,94194 10,12 2,1
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 11:29:22 08-10-2025 39,1437 29,0225 23,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:25 08-10-2025 39,20167 28,20667 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:19:25 08-10-2025 39,1767 28,2168 8 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:11:48 08-10-2025 39,2505 28,9827 10,6 1,2
Simav (Kütahya) 11:11:47 08-10-2025 39,30472 28,88361 8,22 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:35:57 08-10-2025 39,2417 29,0143 5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:23 08-10-2025 39,2275 28,0025 6,99 2,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 10:29:23 08-10-2025 39,2303 27,9868 8,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:08 08-10-2025 39,18389 28,19306 11,76 3,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:08 08-10-2025 39,1855 28,1827 10,4 3,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:08:13 08-10-2025 39,2135 28,0867 9,6 1
Ege Denizi - [31.04 km] Karaburun (İzmir) 09:47:39 08-10-2025 38,91889 26,26889 7,94 1,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 09:47:36 08-10-2025 38,8727 26,2742 7,4 2
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:45 08-10-2025 39,2468 28,2098 8,3 1,1
Simav (Kütahya) 09:31:33 08-10-2025 39,25 28,93611 11,85 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 09:31:32 08-10-2025 39,2662 28,9877 10,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:24:53 08-10-2025 39,16139 28,19389 6,99 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:24:53 08-10-2025 39,176 28,1815 6,8 2,5
Ege Denizi - [33.29 km] Karaburun (İzmir) 09:20:58 08-10-2025 38,92778 26,23361 11,27 2,8
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 09:20:58 08-10-2025 38,9125 26,2665 5,8 3
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 09:16:27 08-10-2025 38,8982 26,225 4,2 1,9
Ege Denizi - [33.45 km] Karaburun (İzmir) 09:05:51 08-10-2025 38,93028 26,23583 6,52 2,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 09:05:50 08-10-2025 38,9015 26,233 3,1 2,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:05:09 08-10-2025 39,2392 29,064 2,5 1,4
Ege Denizi - [33.46 km] Karaburun (İzmir) 09:02:05 08-10-2025 38,93861 26,25722 10,44 3,3
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 09:02:04 08-10-2025 38,9265 26,2135 5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:53:05 08-10-2025 39,23944 28,16944 7,3 1,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:04 08-10-2025 39,2372 28,004 8,8 1
Sarıkamış (Kars) 08:42:11 08-10-2025 40,15833 42,56806 7,22 2
KARAKURT-SARIKAMIS (KARS) 08:42:11 08-10-2025 40,1672 42,6067 8,6 2,1
Bergama (İzmir) 08:22:54 08-10-2025 38,96389 27,1 6,05 1,3
Simav (Kütahya) 08:19:35 08-10-2025 39,23944 28,99028 10,5 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:19:35 08-10-2025 39,25 29,024 7,3 1
KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) 08:18:21 08-10-2025 38,5433 39,508 8 1,6
Merkez (Elazığ) 08:18:20 08-10-2025 38,57278 39,51694 7,71 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:15:18 08-10-2025 39,16889 28,14861 9,48 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:15:18 08-10-2025 39,1605 28,1383 10,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:13:05 08-10-2025 39,19417 28,22167 7 0,9
Mecitözü (Çorum) 08:00:31 08-10-2025 40,60806 35,42167 7,16 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:41 08-10-2025 39,18667 28,16056 7,49 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:41 08-10-2025 39,1825 28,1155 9,3 1,9
Pütürge (Malatya) 07:46:54 08-10-2025 38,28556 38,85306 7 1,8
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 07:46:53 08-10-2025 38,3768 38,8268 8,3 2
MARMARA DENIZI 07:39:49 08-10-2025 40,7818 27,946 11,4 1,8
Marmara Denizi - [18.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:39:48 08-10-2025 40,8 27,94306 6,26 1,7
Doğanşehir (Malatya) 07:38:26 08-10-2025 37,97083 38,08389 6,94 1,5
Pütürge (Malatya) 07:29:28 08-10-2025 38,26722 38,84417 7 2,9
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 07:29:27 08-10-2025 38,3013 38,8432 5 2,9
Hazar Gölü - [03.08 km] Sivrice (Elazığ) 07:24:30 08-10-2025 38,46722 39,3375 7 1,8
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 07:24:29 08-10-2025 38,512 39,3313 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:23:03 08-10-2025 39,18417 28,16333 10,13 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:23:03 08-10-2025 39,1885 28,1468 9 1,2
Simav (Kütahya) 07:21:33 08-10-2025 39,235 28,9975 10,98 2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:21:32 08-10-2025 39,2455 28,936 8,7 2,1
ULUKOY-(MALATYA) 07:11:19 08-10-2025 38,185 38,544 14,5 2,1
Sincik (Adıyaman) 07:11:18 08-10-2025 38,12222 38,57111 6,99 2
Simav (Kütahya) 07:10:06 08-10-2025 39,25306 28,91583 7 1,8
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:10:06 08-10-2025 39,2602 28,9172 5,4 1,9
Pütürge (Malatya) 07:09:08 08-10-2025 38,27972 38,83417 7,96 3,5
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 07:09:07 08-10-2025 38,29 38,835 5 3,6
Simav (Kütahya) 07:07:05 08-10-2025 39,25167 28,9225 5,48 1,7
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:07:04 08-10-2025 39,262 28,9162 7,3 1,9
SIRINKOY-ULA (MUGLA) 06:44:39 08-10-2025 37,0282 28,371 7,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:35 08-10-2025 39,24417 28,14 7 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:34 08-10-2025 39,2235 28,1093 16,7 1,4
Sarayköy (Denizli) 06:42:17 08-10-2025 37,9575 28,84667 7 1,3
KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) 06:38:01 08-10-2025 37,9427 28,8317 6,2 2,1
Sarayköy (Denizli) 06:38:00 08-10-2025 37,95917 28,83806 8,44 2,1
Şarkışla (Sivas) 06:30:55 08-10-2025 39,2225 36,49167 7 1,8
UCUK-SARKISLA (SIVAS) 06:30:55 08-10-2025 39,2325 36,5315 5 1,9
EGE DENIZI 06:12:11 08-10-2025 36,6718 25,6488 11,5 2,3
Ege Denizi 06:12:04 08-10-2025 36,5925 25,03694 6,83 2,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:08:06 08-10-2025 39,2503 28,1527 8,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:08:05 08-10-2025 39,255 28,11972 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:07:36 08-10-2025 39,2317 29,0222 11,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:53 08-10-2025 39,18889 28,18778 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:53 08-10-2025 39,1613 28,1353 9,9 1,6
Pütürge (Malatya) 06:00:51 08-10-2025 38,27389 38,85667 7 3,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 06:00:49 08-10-2025 38,319 38,8317 5 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:08 08-10-2025 39,16306 28,21111 10,69 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:08 08-10-2025 39,1493 28,2055 10,5 3,2
DEREKOY-(BALIKESIR) 05:36:58 08-10-2025 39,6182 27,737 8,6 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 05:36:57 08-10-2025 39,60639 27,77083 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:25 08-10-2025 39,20417 28,17583 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:25 08-10-2025 39,1933 28,1685 13,4 1,1
Hisarcık (Kütahya) 05:04:02 08-10-2025 39,19139 29,41806 6,93 1,4
PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) 05:04:01 08-10-2025 39,1565 29,4253 6,8 1,4
Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul) 05:01:04 08-10-2025 40,83944 28,27444 9,53 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 05:01:03 08-10-2025 40,823 28,2817 5,1 1,8
Simav (Kütahya) 05:00:30 08-10-2025 39,22806 28,98917 6,49 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:00:29 08-10-2025 39,2368 29,0053 5,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:00 08-10-2025 39,21917 28,17611 6,22 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:59 08-10-2025 39,21 28,1273 13,4 1
Ortahisar (Trabzon) 04:57:53 08-10-2025 40,99278 39,70667 19,81 1,3
Demirözü (Bayburt) 04:55:29 08-10-2025 39,94833 39,78389 7,28 1,3
BUYUKGELENGEC-CAYIRLI (ERZINCAN) 04:55:29 08-10-2025 39,9208 39,844 6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:40 08-10-2025 39,20472 28,20222 5,2 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:40 08-10-2025 39,1695 28,1785 12 1,3
Beypazarı (Ankara) 04:45:45 08-10-2025 40,15972 31,80306 7 1,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 04:45:45 08-10-2025 40,1927 31,7807 5 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:34 08-10-2025 39,1997 28,041 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:33 08-10-2025 39,24194 28,14667 4,49 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:44 08-10-2025 39,19222 28,20722 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:26:44 08-10-2025 39,163 28,1902 10 2,2
Simav (Kütahya) 04:23:36 08-10-2025 39,20694 29,00306 11,73 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:23:36 08-10-2025 39,2432 28,9897 11,5 0,7
Simav (Kütahya) 04:19:51 08-10-2025 39,24417 29,00333 10,55 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:19:51 08-10-2025 39,2273 29,0648 11 1
Doğanşehir (Malatya) 04:18:10 08-10-2025 37,91722 37,90583 7,72 0,9
Simav (Kütahya) 04:17:39 08-10-2025 39,2475 29,01667 7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:17:39 08-10-2025 39,2277 29,0105 6,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:14:14 08-10-2025 39,23583 28,1425 7 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:14 08-10-2025 39,2443 28,1057 8,8 2,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 04:04:49 08-10-2025 39,2435 28,9585 10,9 1,1
Simav (Kütahya) 04:04:48 08-10-2025 39,25722 28,94278 7,07 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:13 08-10-2025 39,225 28,16083 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:13 08-10-2025 39,2282 28,1407 9,6 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:00 08-10-2025 39,1908 28,0963 11 2,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:47:40 08-10-2025 39,2003 29,0105 8 0,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:40:07 08-10-2025 39,2407 29,0853 5 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:35:47 08-10-2025 39,2258 29,0637 5,2 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:27:21 08-10-2025 39,2217 29,0473 11,1 0,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:22 08-10-2025 39,2463 28,1443 10,1 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:19:14 08-10-2025 39,2423 28,9895 5,6 1,6
Simav (Kütahya) 03:13:03 08-10-2025 39,20861 29,02722 7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:13:02 08-10-2025 39,2348 29,0162 6,5 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:11:08 08-10-2025 39,209 29,0078 11,3 1,2
Simav (Kütahya) 03:08:59 08-10-2025 39,23639 29,00694 7 3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:08:59 08-10-2025 39,238 28,9912 7,4 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:01:21 08-10-2025 39,25639 28,09028 7 1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:20 08-10-2025 39,2493 28,0513 10,9 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:26 08-10-2025 39,1802 28,1435 8,7 1,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:08 08-10-2025 39,2412 28,0698 8,4 1,1
CANAKCI-KALE (MALATYA) 02:51:12 08-10-2025 38,343 38,7678 7 1,2
YUNANISTAN 02:31:08 08-10-2025 39,6258 23,314 20,7 2,6
Marmara Denizi - [20.67 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 02:28:52 08-10-2025 40,78444 27,90361 7 1,7
MARMARA DENIZI 02:28:52 08-10-2025 40,7942 27,9382 8,6 2
KAVAKTEPE-(ELAZIG) 01:50:14 08-10-2025 38,4945 39,2063 7,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:40 08-10-2025 39,20194 28,1 10,21 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:40 08-10-2025 39,1982 28,1 11,4 1,7
YESILOVA-ULA (MUGLA) 01:44:51 08-10-2025 37,0693 28,4038 14,2 1,4
Simav (Kütahya) 01:38:51 08-10-2025 39,21861 28,94278 9,69 1,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 01:38:50 08-10-2025 39,2453 28,93 10,7 1,4
