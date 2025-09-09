Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Eylül 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Eylül 2025
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 00:43:05 09-09-2025 34,8577 26,7145 3,1 3,4
Ege Denizi 00:27:56 09-09-2025 38,16167 24,15417 7 5,1
YUNANISTAN 00:27:53 09-09-2025 38,3777 23,9668 1,5 5,3
Akçadağ (Malatya) 00:26:03 09-09-2025 38,40694 37,88417 11,56 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:17:54 09-09-2025 39,1943 28,1467 14,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:17:53 09-09-2025 39,20806 28,15389 5,14 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:17:11 09-09-2025 39,18722 28,25444 7,05 1,2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 00:03:39 09-09-2025 40,1637 31,76 11,4 2,5
Beypazarı (Ankara) 00:03:38 09-09-2025 40,20694 31,77278 7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:21 09-09-2025 39,152 28,1957 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:20 09-09-2025 39,22722 28,23222 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:52 09-09-2025 39,1708 28,1322 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:51 09-09-2025 39,21083 28,16583 7,06 1,5
Sincik (Adıyaman) 23:58:45 08-09-2025 38,13222 38,52028 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:55 08-09-2025 39,171 28,15 9,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:55 08-09-2025 39,175 28,16944 14,26 2,5
Yunak (Konya) 23:43:49 08-09-2025 38,70972 31,80611 7 1,1
HARUNLAR-YUNAK (KONYA) 23:43:46 08-09-2025 38,6583 31,8875 21,3 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:41:18 08-09-2025 39,1782 28,2218 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:17 08-09-2025 39,19861 28,24306 9,44 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:19 08-09-2025 39,2443 28,0668 6,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:18 08-09-2025 39,25056 28,0925 9,51 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:38:43 08-09-2025 39,2307 28,0573 13,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:38:43 08-09-2025 39,26833 28,10639 7,26 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:49 08-09-2025 39,1862 28,2358 16,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:49 08-09-2025 39,18833 28,28278 7 1,1
Merkez (Bingöl) 23:25:23 08-09-2025 39,05139 40,51722 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:02 08-09-2025 39,16778 28,12167 7,88 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:01 08-09-2025 39,1615 28,1222 16,9 0,9
Kale (Malatya) 23:21:11 08-09-2025 38,35111 38,81194 11,6 2,4
CANAKCI-KALE (MALATYA) 23:21:10 08-09-2025 38,3488 38,7985 3,3 2,5
Menteşe (Muğla) 23:20:15 08-09-2025 37,03806 28,1825 7 1,3
Menteşe (Muğla) 23:19:00 08-09-2025 37,03806 28,14917 6,98 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:49 08-09-2025 39,19528 28,26056 5,74 1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:08:32 08-09-2025 39,2482 28,0945 7,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:32 08-09-2025 39,26083 28,10528 5,72 2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 22:54:57 08-09-2025 39,1908 27,9912 8,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:56 08-09-2025 39,23 28,07306 4,4 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:06 08-09-2025 39,2367 28,0922 9,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:06 08-09-2025 39,25611 28,10417 4,88 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:14 08-09-2025 39,22361 28,15361 8,39 1,1
Çaygören Barajı - [00.89 km] Sındırgı (Balıkesir) 22:29:52 08-09-2025 39,26028 28,21556 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:51 08-09-2025 39,2138 28,135 10,8 1,2
ELMALIK-(BOLU) 22:14:16 08-09-2025 40,756 31,4705 9,6 1,3
Merkez (Bolu) 22:14:16 08-09-2025 40,79333 31,49472 10,99 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:32 08-09-2025 39,1885 28,0183 8,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:32 08-09-2025 39,22528 28,06556 13,13 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:52 08-09-2025 39,2298 28,0558 9,7 1,3
Akhisar (Manisa) 22:08:51 08-09-2025 39,21889 27,99306 7,03 1,1
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 22:04:18 08-09-2025 39,0985 28,1115 17,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:04:18 08-09-2025 39,16472 28,15278 7 1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:58:52 08-09-2025 39,218 28,1275 10,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:52 08-09-2025 39,22083 28,13944 7,51 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:18 08-09-2025 39,1133 28,1337 17,5 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:17 08-09-2025 39,1825 28,20472 5,43 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:50 08-09-2025 39,1775 28,15611 8,43 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:50 08-09-2025 39,1823 28,1683 10,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:36:12 08-09-2025 39,20278 28,25694 4,76 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:36:12 08-09-2025 39,16 28,2407 17 1,2
Hazar Gölü - [02.48 km] Sivrice (Elazığ) 21:29:17 08-09-2025 38,46778 39,37194 7,08 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:48 08-09-2025 39,1708 28,2188 4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:47 08-09-2025 39,19 28,23917 7,05 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:16:47 08-09-2025 39,1535 28,2683 10,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:16:46 08-09-2025 39,19972 28,26111 5,51 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:11:25 08-09-2025 39,175 28,15389 7,56 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:06 08-09-2025 39,20083 28,26722 5,63 1,2
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:05:05 08-09-2025 39,2105 28,2693 4,8 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:03:03 08-09-2025 39,1588 28,2325 10,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:03:02 08-09-2025 39,20306 28,26417 5,53 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:06 08-09-2025 39,20778 28,2575 6,25 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:01:06 08-09-2025 39,1792 28,2708 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:20 08-09-2025 39,22278 28,11722 7,02 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:51:20 08-09-2025 39,195 28,0868 4,4 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:42 08-09-2025 39,2033 28,0917 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:41 08-09-2025 39,24639 28,09528 5,17 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:34 08-09-2025 39,18889 28,18944 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:47:34 08-09-2025 39,1838 28,1487 15,3 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:29 08-09-2025 39,1658 28,232 10,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:27 08-09-2025 39,17778 28,25139 6,64 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:23:11 08-09-2025 39,1822 28,2445 12,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:23:10 08-09-2025 39,20694 28,25361 6,45 2,6
AKDENIZ 19:59:31 08-09-2025 36,1835 28,9768 9,9 2,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:36:24 08-09-2025 39,1877 28,0135 5,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:36:23 08-09-2025 39,20889 28,04056 5,53 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:35:02 08-09-2025 39,1522 28,1472 8,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:35:01 08-09-2025 39,15528 28,15139 8,38 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:30:37 08-09-2025 39,24028 28,12444 5,67 3,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:30:37 08-09-2025 39,2515 28,0842 7,9 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:26:33 08-09-2025 39,19889 28,24111 7,56 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:26:33 08-09-2025 39,1813 28,2102 10,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:14:26 08-09-2025 39,18333 28,24167 7,27 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:26 08-09-2025 39,1792 28,2198 9,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:41 08-09-2025 39,20694 28,24083 6,33 3,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:41 08-09-2025 39,1877 28,2232 9,2 3,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:01:37 08-09-2025 39,198 28,1472 9,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:36 08-09-2025 39,2 28,15 4,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:59:46 08-09-2025 39,15833 28,19361 6,52 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:59:46 08-09-2025 39,1472 28,143 15,2 1,5
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:58:08 08-09-2025 38,1367 37,8157 4,8 2,1
Doğanşehir (Malatya) 18:58:07 08-09-2025 38,14222 37,83861 10,12 2,3
Çelikhan (Adıyaman) 18:56:41 08-09-2025 38,07444 38,42028 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:21 08-09-2025 39,14583 28,29722 7,17 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:21 08-09-2025 39,1593 28,2532 9,2 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:06 08-09-2025 39,2005 28,0287 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:05 08-09-2025 39,23972 28,0625 6,05 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 18:20:04 08-09-2025 39,1342 28,0747 13,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:20:03 08-09-2025 39,16222 28,17056 6,08 1,5
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 18:18:25 08-09-2025 38,9835 28,228 25,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:23 08-09-2025 39,15139 28,19833 6,35 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:09:32 08-09-2025 39,19389 28,21528 6,33 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:52:14 08-09-2025 39,1875 28,18028 9,22 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:52:14 08-09-2025 39,1673 28,1572 5,3 2,3
Hazar Gölü - [05.50 km] Merkez (Elazığ) 17:34:48 08-09-2025 38,48333 39,38417 12,36 1,4
SIVRICE (ELAZIG) 17:34:47 08-09-2025 38,4712 39,3275 12,3 1,5
Merkez (Elazığ) 17:28:21 08-09-2025 38,50778 39,40111 6,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:23:28 08-09-2025 39,16778 28,17333 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:23:28 08-09-2025 39,155 28,1428 10,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:16:09 08-09-2025 39,20722 28,14056 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:16:08 08-09-2025 39,2275 28,1388 4,6 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 17:05:25 08-09-2025 38,17917 37,03222 12,7 2,7
KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 17:05:25 08-09-2025 38,2035 37,0448 5,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:38 08-09-2025 39,19028 28,13056 5,5 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:38 08-09-2025 39,159 28,1215 9,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:00 08-09-2025 39,19167 28,15139 5,32 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:00 08-09-2025 39,1587 28,0963 9,2 2,4
Çelikhan (Adıyaman) 16:52:00 08-09-2025 38,10222 38,40389 9,12 2,1
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:52:00 08-09-2025 38,1082 38,365 8,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:45:23 08-09-2025 39,20806 28,25417 5,01 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:45:23 08-09-2025 39,2015 28,2295 10,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:33 08-09-2025 39,21361 28,25861 6,53 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:17:01 08-09-2025 39,14 28,1785 10,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:17:00 08-09-2025 39,19306 28,18 10,5 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:15:38 08-09-2025 39,1453 28,229 9,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:37 08-09-2025 39,19056 28,23583 5,63 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:12 08-09-2025 39,25583 28,07306 10,31 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:09:12 08-09-2025 39,2377 28,03 5,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:29 08-09-2025 39,20528 28,24056 5,83 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:29 08-09-2025 39,1957 28,225 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:58:15 08-09-2025 39,14694 28,21028 7,06 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:58:14 08-09-2025 39,1277 28,1247 16,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:13 08-09-2025 39,20917 28,15944 8,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:40:07 08-09-2025 39,27111 28,01611 7 0,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:34:35 08-09-2025 39,2342 28,007 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:34:34 08-09-2025 39,2575 28,10028 9,77 1,4
Karlıova (Bingöl) 15:18:50 08-09-2025 39,4 40,71778 13,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:40 08-09-2025 39,17167 28,17639 6,52 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:12:39 08-09-2025 39,1537 28,1323 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:21 08-09-2025 39,21694 28,24667 9,69 1
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:19 08-09-2025 39,3128 28,1707 18,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:01 08-09-2025 39,27 28,18722 10,07 1,9
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:01 08-09-2025 39,2765 28,1092 8,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:02:01 08-09-2025 39,17306 28,1725 10,2 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:02:01 08-09-2025 39,1672 28,0893 11,5 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:51:04 08-09-2025 39,1978 28,2218 9,3 1,5
EGE DENIZI 14:48:38 08-09-2025 36,654 25,7147 6,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:40:21 08-09-2025 39,23917 28,07 7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:40:21 08-09-2025 39,2433 28,038 8,7 1,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:39:23 08-09-2025 39,2605 28,1482 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:24:23 08-09-2025 39,20639 28,26028 7 1,3
Akdeniz - [38.00 km] Seydikemer (Muğla) 14:23:40 08-09-2025 36,16694 28,89667 7 1,6
OSMANBEY-(KAHRAMANMARAS) 14:15:17 08-09-2025 37,5233 36,9278 7,2 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 14:15:16 08-09-2025 37,47583 36,95722 8,28 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:09:00 08-09-2025 39,17639 28,16833 7 1,6
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 14:08:59 08-09-2025 39,1023 28,1145 17,7 1,5
Keskin (Kırıkkale) 13:55:18 08-09-2025 39,57556 33,59167 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:45:55 08-09-2025 39,17722 28,19 6,83 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:45:54 08-09-2025 39,1583 28,1913 16,1 2,3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.64 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:32:20 08-09-2025 36,50111 38,61861 6,31 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:29:28 08-09-2025 39,17083 28,18111 7,63 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:29:28 08-09-2025 39,1748 28,1585 16,2 3,3
Çelikhan (Adıyaman) 13:23:39 08-09-2025 38,08028 38,41694 6,95 1,4
Germencik (Aydın) 13:19:55 08-09-2025 37,88444 27,6025 7 2,7
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 13:19:54 08-09-2025 37,8982 27,5832 9,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:14:06 08-09-2025 39,24139 28,06944 7,08 1,2
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 13:12:29 08-09-2025 34,9175 33,08972 13,33 2,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 13:12:24 08-09-2025 39,178 27,984 9,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:58:15 08-09-2025 39,2075 28,15139 6,97 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:58:15 08-09-2025 39,1627 28,1338 15,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:55:27 08-09-2025 39,16694 28,1675 8,36 1,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:30:59 08-09-2025 39,2277 28,1982 9,8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:30:58 08-09-2025 39,22417 28,20306 6,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 12:21:48 08-09-2025 39,20278 28,25806 5,11 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:08 08-09-2025 39,0982 28,3117 3,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:06 08-09-2025 39,185 28,26806 7 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:08:12 08-09-2025 39,1393 28,2873 10,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:10 08-09-2025 39,18556 28,23694 8,57 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:05:23 08-09-2025 39,18583 28,20417 8,19 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.08 12:05:23) 12:05:23 08-09-2025 39,1513 28,1873 10,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:01:26 08-09-2025 39,20278 28,25 6,3 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:01:26 08-09-2025 39,1715 28,2127 11,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:49:54 08-09-2025 39,24306 28,14278 10,16 1,7
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:49:54 08-09-2025 39,2617 28,1425 7,7 1,9
DENIS-SOMA (MANISA) 11:33:07 08-09-2025 39,2147 27,6973 0 2
Soma (Manisa) 11:33:06 08-09-2025 39,225 27,68056 22,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:33 08-09-2025 39,20167 28,21944 6,64 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:33 08-09-2025 39,1527 28,2425 15,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:44 08-09-2025 39,17139 28,20722 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:07 08-09-2025 39,23667 28,10806 6,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:54 08-09-2025 39,16917 28,25194 5,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:15:49 08-09-2025 39,26333 28,16194 5,4 2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:15:49 08-09-2025 39,2783 28,1418 5,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:10:22 08-09-2025 39,21972 28,13167 5,48 1,1
CUKURKOY-MILAS (MUGLA) 11:09:11 08-09-2025 37,492 27,727 24,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:47 08-09-2025 39,17722 28,18444 9,72 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:02:47 08-09-2025 39,1127 28,1385 15,4 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:59:51 08-09-2025 39,2082 28,0915 7,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:59:50 08-09-2025 39,21639 28,12417 4,6 2,3
Samandağ (Hatay) 10:56:25 08-09-2025 36,225 35,96389 6,54 2,1
AKDENIZ 10:56:20 08-09-2025 36,0965 35,5963 12,4 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.25 km] Milas (Muğla) 10:55:03 08-09-2025 36,97806 27,945 7 1,7
Milas (Muğla) 10:47:22 08-09-2025 37,46806 27,75972 7 3
CUKURKOY-MILAS (MUGLA) 10:47:22 08-09-2025 37,4835 27,7403 6,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 10:41:22 08-09-2025 39,16389 28,1625 8,39 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:32:49 08-09-2025 39,1508 28,2097 18 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:28:07 08-09-2025 39,18583 28,25028 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:28:06 08-09-2025 39,1765 28,1697 9,1 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:47 08-09-2025 39,1437 28,2775 9,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:08:38 08-09-2025 39,26556 28,17361 7 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:08:37 08-09-2025 39,2242 28,1317 8,3 2
Pütürge (Malatya) 09:51:28 08-09-2025 38,335 38,81972 10,19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:08 08-09-2025 39,18806 28,16583 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:49:07 08-09-2025 39,1902 28,111 8,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:44:45 08-09-2025 39,25917 28,08944 7 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:44 08-09-2025 39,2332 28,0677 7,8 2,2
KAVAKTEPE-(ELAZIG) 09:41:25 08-09-2025 38,516 39,1878 6,7 1,6
Akdeniz - [26.43 km] Seydikemer (Muğla) 09:28:34 08-09-2025 36,285 28,94806 38,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:25:54 08-09-2025 39,18222 28,16361 9 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:53 08-09-2025 39,2063 28,143 13,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:35 08-09-2025 39,21472 28,25306 6,23 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:34 08-09-2025 39,2093 28,2563 15,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:56 08-09-2025 39,12861 28,29 7,12 1,1
SARICALI-AKHISAR (MANISA) 09:11:55 08-09-2025 38,8263 27,856 7,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:10:45 08-09-2025 39,16917 28,19583 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:43 08-09-2025 39,2018 28,1375 8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:43 08-09-2025 39,19889 28,27194 6,83 1,1
Akdeniz - [38.24 km] Kaş (Antalya) 09:03:14 08-09-2025 36,04139 29,00806 7,91 1,6
UCAVLU-AKHISAR (MANISA) 08:56:36 08-09-2025 39,0407 27,6367 10,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:49:04 08-09-2025 39,18611 28,22722 6,79 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:49:03 08-09-2025 39,1998 28,1785 17,4 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:37:31 08-09-2025 39,1327 28,2832 4,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:30 08-09-2025 39,20667 28,25167 5,57 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:02 08-09-2025 39,19639 28,23472 6,38 1,4
SAKARKAYA-AKHISAR (MANISA) 08:32:57 08-09-2025 38,9188 27,6127 21,9 1,5
Darende (Malatya) 08:31:50 08-09-2025 38,40139 37,48444 7,01 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:46 08-09-2025 39,20028 28,2725 7 1,1
KABAKLAR-EMET (KUTAHYA) 08:19:21 08-09-2025 39,2793 29,1115 4,4 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:56 08-09-2025 39,1903 28,1998 11,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:55 08-09-2025 39,19778 28,23722 6,56 2,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 08:16:24 08-09-2025 37,78611 36,59417 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:09:03 08-09-2025 39,22139 28,22389 4,86 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:52 08-09-2025 39,25083 28,12056 6,88 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:58:34 08-09-2025 39,20778 28,22889 7,22 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:55:42 08-09-2025 38,37639 37,47667 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:52:50 08-09-2025 39,20917 28,23056 5,12 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:40 08-09-2025 39,19028 28,16917 9,95 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:51:40 08-09-2025 39,1787 28,1507 12,7 1,5
Eber Gölü - [04.25 km] Çay (Afyonkarahisar) 07:50:04 08-09-2025 38,62611 31,16083 6,97 0,9
Sarıoğlan (Kayseri) 07:45:58 08-09-2025 39,1125 36,0675 9,29 1,8
KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) 07:45:57 08-09-2025 39,095 36,0848 5 2
Palu (Elazığ) 07:43:30 08-09-2025 38,75333 40,05833 6,99 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:37:49 08-09-2025 39,1783 28,257 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:37:48 08-09-2025 39,20111 28,2475 6,54 1,4
Simav (Kütahya) 07:31:54 08-09-2025 39,23833 29,0075 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:28:52 08-09-2025 39,19306 28,24139 7 1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:23:18 08-09-2025 39,1043 28,2775 14,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:23:16 08-09-2025 39,16722 28,22056 7,02 1,2
Merkez (Bingöl) 07:13:26 08-09-2025 39,02639 40,49722 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:09:44 08-09-2025 39,1798 28,2367 11 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:09:43 08-09-2025 39,21028 28,25639 7,29 1,7
Sulusaray (Tokat) 07:04:25 08-09-2025 40,06667 36,01028 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:07 08-09-2025 39,19583 28,255 5,99 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:07 08-09-2025 39,173 28,265 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:21 08-09-2025 39,21306 28,08667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:33 08-09-2025 39,1875 28,22972 6,67 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:46:32 08-09-2025 39,1935 28,2273 10,1 1,5
Sivrice (Elazığ) 06:39:58 08-09-2025 38,47861 39,20806 7 0,8
Gördes (Manisa) 06:37:39 08-09-2025 39,00806 28,38722 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:36:18 08-09-2025 39,20361 28,15917 6,64 1
Kulu (Konya) 06:35:45 08-09-2025 39,10833 33,05444 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:18 08-09-2025 39,20472 28,22556 9,93 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:24:52 08-09-2025 39,19028 28,17083 7,23 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:24:52 08-09-2025 39,1763 28,1427 11,9 2,9
Beypazarı (Ankara) 06:24:32 08-09-2025 40,18472 31,90694 7,01 1,6
Karlıova (Bingöl) 06:16:45 08-09-2025 39,39278 40,71056 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:54 08-09-2025 39,18917 28,23056 8,15 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:54 08-09-2025 39,1752 28,2482 11,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:35 08-09-2025 39,18611 28,17444 9,13 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:54 08-09-2025 39,25472 28,07167 6,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:15 08-09-2025 39,17194 28,22 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:08 08-09-2025 39,21361 28,05194 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:45:37 08-09-2025 39,16 28,19972 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:51 08-09-2025 39,19556 28,26056 5,2 0,9
Ege Denizi - [60.95 km] Datça (Muğla) 05:37:15 08-09-2025 36,25528 27,03861 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:36:03 08-09-2025 39,20139 28,24278 7,75 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:20 08-09-2025 39,22639 28,18333 7 1
Tut (Adıyaman) 05:25:30 08-09-2025 37,80417 37,89667 9,98 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:13 08-09-2025 39,18528 28,15528 9,15 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 05:19:09 08-09-2025 38,11806 36,91583 7,25 2,2
KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:19:09 08-09-2025 38,1345 36,9168 5,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:21 08-09-2025 39,23111 28,1575 9,82 0,9
Sultandağı (Afyonkarahisar) 05:09:31 08-09-2025 38,62722 31,38056 5,5 1
Akhisar (Manisa) 05:09:16 08-09-2025 39,20583 28 7 1,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 05:09:16 08-09-2025 39,1798 27,9628 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:05:58 08-09-2025 39,19111 28,15361 7,58 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:58 08-09-2025 39,1638 28,143 15,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:03:54 08-09-2025 39,20972 28,24361 5,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:47 08-09-2025 39,20194 28,2525 6,99 1,1
Merkez (Bingöl) 04:59:14 08-09-2025 39,06222 40,51111 6,97 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:59 08-09-2025 39,18528 28,18056 6,76 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:51:59 08-09-2025 39,1413 28,1713 10,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:41 08-09-2025 39,23778 28,22083 5,31 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:00 08-09-2025 39,25556 28,08556 10,95 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:45:27 08-09-2025 39,16278 28,19444 4,81 1,1
Kulu (Konya) 04:44:14 08-09-2025 39,10028 33,05306 7 1,7
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 04:41:10 08-09-2025 39,1195 28,0952 12,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:09 08-09-2025 39,18889 28,19861 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:48 08-09-2025 39,18639 28,16778 7,82 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:48 08-09-2025 39,167 28,1712 12,9 2,5
Doğanşehir (Malatya) 04:34:03 08-09-2025 38,14111 37,87194 6,71 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:40 08-09-2025 39,21472 28,24028 7,76 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:15 08-09-2025 39,15583 28,17194 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:15 08-09-2025 39,1547 28,1447 10,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:25:50 08-09-2025 39,17583 28,20278 5,81 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:24 08-09-2025 39,20806 28,26028 5,4 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:19:24 08-09-2025 39,1917 28,2355 11,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:12 08-09-2025 39,19694 28,25694 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:12 08-09-2025 39,1665 28,255 8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:06:56 08-09-2025 39,24778 28,10583 7 1,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:06:55 08-09-2025 39,2443 28,1177 9,2 2,3
Karapınar (Konya) 04:05:54 08-09-2025 37,55583 33,64389 7,21 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:04:53 08-09-2025 39,19278 28,25944 5,32 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:32 08-09-2025 39,20361 28,25583 4,92 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:32 08-09-2025 39,1802 28,244 8,8 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:02 08-09-2025 39,2357 28,1258 13,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:54:01 08-09-2025 39,24333 28,16028 5,46 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:50:24 08-09-2025 39,21833 28,26306 8,85 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:26 08-09-2025 39,19333 28,25861 6,87 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:40 08-09-2025 39,20778 28,25833 6,77 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:00 08-09-2025 39,19444 28,23444 8,85 0,8
Soma (Manisa) 03:41:39 08-09-2025 39,23167 27,66694 7 1,3
BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA) 03:41:39 08-09-2025 39,212 27,6372 10 1,4
Hazar Gölü - [04.64 km] Merkez (Elazığ) 03:37:10 08-09-2025 38,49 39,37806 7 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:29:25 08-09-2025 39,1757 28,2427 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:24 08-09-2025 39,20833 28,255 6,24 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:26:36 08-09-2025 39,1697 28,2347 13,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:26:35 08-09-2025 39,20583 28,27667 5,11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:23:35 08-09-2025 39,22278 28,09611 6,82 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:23:35 08-09-2025 39,1893 28,0595 12,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:05 08-09-2025 39,21583 28,24028 9,3 1
Nurdağı (Gaziantep) 03:21:04 08-09-2025 37,22056 36,92889 7,29 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:33 08-09-2025 39,21167 28,24083 7,93 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:11 08-09-2025 39,21 28,21389 8 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:29 08-09-2025 39,20139 28,23333 6,61 1,1
Akdeniz - [14.29 km] Marmaris (Muğla) 03:10:00 08-09-2025 36,505 28,13583 71,07 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:04:37 08-09-2025 39,15972 28,18583 5,34 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:37 08-09-2025 39,1583 28,1498 14,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:55 08-09-2025 39,20222 28,25806 5,65 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:03:55 08-09-2025 39,181 28,256 7,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:56:15 08-09-2025 39,21667 28,16528 5,32 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:22 08-09-2025 39,177 28,2472 8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:54:21 08-09-2025 39,21 28,265 5,73 1,2
Ayrancı (Karaman) 02:51:50 08-09-2025 37,48167 33,65556 6,19 2
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 02:51:50 08-09-2025 37,476 33,6115 11,6 2,1
Ulaş (Sivas) 02:48:34 08-09-2025 39,48361 37,43889 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:30 08-09-2025 39,23028 28,15639 7,28 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:48:30 08-09-2025 39,2017 28,1258 12,4 1,8
Saimbeyli (Adana) 02:47:55 08-09-2025 37,93389 36,10722 10,02 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:47:25 08-09-2025 39,20111 28,25444 6,41 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:47:05 08-09-2025 39,20639 28,23778 6,13 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:45:52 08-09-2025 39,21056 28,24444 8,51 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:41 08-09-2025 39,20417 28,25889 7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:41 08-09-2025 39,1743 28,2332 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:40 08-09-2025 39,22944 28,04167 7 2,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:40 08-09-2025 39,2093 28,0323 12,9 3,1
Arsin (Trabzon) 02:40:21 08-09-2025 40,94167 39,9375 7,09 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:38:06 08-09-2025 39,1647 28,2513 10,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:05 08-09-2025 39,20056 28,2275 5,72 1,4
Ayrancı (Karaman) 02:31:51 08-09-2025 37,42361 33,64361 6,86 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:11 08-09-2025 39,17111 28,15861 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:11 08-09-2025 39,1675 28,1553 11 1,6
Biga (Çanakkale) 02:29:08 08-09-2025 40,28889 27,48139 7,02 1,5
GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE) 02:29:07 08-09-2025 40,3147 27,4372 1,9 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:34 08-09-2025 39,1717 28,2178 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:33 08-09-2025 39,15083 28,23972 5,15 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:40 08-09-2025 39,2125 28,12389 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:39 08-09-2025 39,1973 28,1042 10,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:14 08-09-2025 39,17944 28,16 9,7 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:14 08-09-2025 39,173 28,128 11 3,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:18:20 08-09-2025 38,07556 37,62056 7,01 3,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:18:19 08-09-2025 38,0755 37,589 5 3,5
Sarayönü (Konya) 02:13:25 08-09-2025 38,30056 32,45083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:21 08-09-2025 39,20139 28,13444 4,21 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:56:46 08-09-2025 39,1773 28,2417 8,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:56:45 08-09-2025 39,20889 28,24806 5,81 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:55:44 08-09-2025 39,22417 28,24194 7,42 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 01:51:45 08-09-2025 37,96528 36,34444 6,98 1,5
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:51:45 08-09-2025 37,9125 36,2987 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:23 08-09-2025 39,20722 28,25778 7 1,1
Ulaş (Sivas) 01:46:32 08-09-2025 39,36833 37,25833 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:16 08-09-2025 39,15694 28,18972 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:43:16 08-09-2025 39,1655 28,1742 8,7 1,7
Yerköy (Yozgat) 01:40:44 08-09-2025 39,73806 34,22694 7 0,8
Merkez (Isparta) 01:40:17 08-09-2025 37,81944 30,65278 6,98 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:03 08-09-2025 39,1767 28,2585 7,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:02 08-09-2025 39,22222 28,24028 7,29 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:54 08-09-2025 39,1722 28,1752 12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:53 08-09-2025 39,21306 28,15806 7,68 1,3
Bandırma (Balıkesir) 01:32:49 08-09-2025 40,27417 28,14389 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:31:33 08-09-2025 38,36861 37,42639 6,98 1,8
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:31:33 08-09-2025 38,3713 37,4343 7,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:29:25 08-09-2025 39,18556 28,24472 7,08 1,7
CICEKLI-GORDES (MANISA) 01:25:15 08-09-2025 39,0563 28,2268 16,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:12 08-09-2025 39,19444 28,26 6,76 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:24:52 08-09-2025 39,19389 28,28917 7 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:24:51 08-09-2025 39,1773 28,255 16,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:21:23 08-09-2025 39,26972 28,105 7 2,1
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:21:22 08-09-2025 39,258 28,0915 12 2,5
Doğanşehir (Malatya) 01:18:22 08-09-2025 38,24667 37,79917 7 1,7
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 01:18:21 08-09-2025 38,2697 37,7997 8,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:17:17 08-09-2025 39,20778 28,26083 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:00 08-09-2025 39,21306 28,25694 9,89 1,3
Merkez (Bingöl) 01:10:33 08-09-2025 39,02167 40,4975 7,19 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:03 08-09-2025 39,179 28,2432 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:02 08-09-2025 39,20694 28,25389 7,64 1,6
