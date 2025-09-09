Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?
09 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|00:43:05 09-09-2025
|34,8577
|26,7145
|3,1
|3,4
|Ege Denizi
|00:27:56 09-09-2025
|38,16167
|24,15417
|7
|5,1
|YUNANISTAN
|00:27:53 09-09-2025
|38,3777
|23,9668
|1,5
|5,3
|Akçadağ (Malatya)
|00:26:03 09-09-2025
|38,40694
|37,88417
|11,56
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:17:54 09-09-2025
|39,1943
|28,1467
|14,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:17:53 09-09-2025
|39,20806
|28,15389
|5,14
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:17:11 09-09-2025
|39,18722
|28,25444
|7,05
|1,2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|00:03:39 09-09-2025
|40,1637
|31,76
|11,4
|2,5
|Beypazarı (Ankara)
|00:03:38 09-09-2025
|40,20694
|31,77278
|7
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:02:21 09-09-2025
|39,152
|28,1957
|12,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:02:20 09-09-2025
|39,22722
|28,23222
|7
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:00:52 09-09-2025
|39,1708
|28,1322
|8,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:00:51 09-09-2025
|39,21083
|28,16583
|7,06
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|23:58:45 08-09-2025
|38,13222
|38,52028
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:52:55 08-09-2025
|39,171
|28,15
|9,7
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:52:55 08-09-2025
|39,175
|28,16944
|14,26
|2,5
|Yunak (Konya)
|23:43:49 08-09-2025
|38,70972
|31,80611
|7
|1,1
|HARUNLAR-YUNAK (KONYA)
|23:43:46 08-09-2025
|38,6583
|31,8875
|21,3
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:41:18 08-09-2025
|39,1782
|28,2218
|10,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:41:17 08-09-2025
|39,19861
|28,24306
|9,44
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:39:19 08-09-2025
|39,2443
|28,0668
|6,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:18 08-09-2025
|39,25056
|28,0925
|9,51
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:38:43 08-09-2025
|39,2307
|28,0573
|13,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:38:43 08-09-2025
|39,26833
|28,10639
|7,26
|1,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:33:49 08-09-2025
|39,1862
|28,2358
|16,2
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:49 08-09-2025
|39,18833
|28,28278
|7
|1,1
|Merkez (Bingöl)
|23:25:23 08-09-2025
|39,05139
|40,51722
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:25:02 08-09-2025
|39,16778
|28,12167
|7,88
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:25:01 08-09-2025
|39,1615
|28,1222
|16,9
|0,9
|Kale (Malatya)
|23:21:11 08-09-2025
|38,35111
|38,81194
|11,6
|2,4
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|23:21:10 08-09-2025
|38,3488
|38,7985
|3,3
|2,5
|Menteşe (Muğla)
|23:20:15 08-09-2025
|37,03806
|28,1825
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|23:19:00 08-09-2025
|37,03806
|28,14917
|6,98
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:18:49 08-09-2025
|39,19528
|28,26056
|5,74
|1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:08:32 08-09-2025
|39,2482
|28,0945
|7,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:08:32 08-09-2025
|39,26083
|28,10528
|5,72
|2
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|22:54:57 08-09-2025
|39,1908
|27,9912
|8,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:54:56 08-09-2025
|39,23
|28,07306
|4,4
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:53:06 08-09-2025
|39,2367
|28,0922
|9,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:53:06 08-09-2025
|39,25611
|28,10417
|4,88
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:50:14 08-09-2025
|39,22361
|28,15361
|8,39
|1,1
|Çaygören Barajı - [00.89 km] Sındırgı (Balıkesir)
|22:29:52 08-09-2025
|39,26028
|28,21556
|7
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:29:51 08-09-2025
|39,2138
|28,135
|10,8
|1,2
|ELMALIK-(BOLU)
|22:14:16 08-09-2025
|40,756
|31,4705
|9,6
|1,3
|Merkez (Bolu)
|22:14:16 08-09-2025
|40,79333
|31,49472
|10,99
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:11:32 08-09-2025
|39,1885
|28,0183
|8,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:11:32 08-09-2025
|39,22528
|28,06556
|13,13
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:08:52 08-09-2025
|39,2298
|28,0558
|9,7
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|22:08:51 08-09-2025
|39,21889
|27,99306
|7,03
|1,1
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|22:04:18 08-09-2025
|39,0985
|28,1115
|17,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:04:18 08-09-2025
|39,16472
|28,15278
|7
|1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:58:52 08-09-2025
|39,218
|28,1275
|10,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:58:52 08-09-2025
|39,22083
|28,13944
|7,51
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:46:18 08-09-2025
|39,1133
|28,1337
|17,5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:17 08-09-2025
|39,1825
|28,20472
|5,43
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:40:50 08-09-2025
|39,1775
|28,15611
|8,43
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:40:50 08-09-2025
|39,1823
|28,1683
|10,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:36:12 08-09-2025
|39,20278
|28,25694
|4,76
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:36:12 08-09-2025
|39,16
|28,2407
|17
|1,2
|Hazar Gölü - [02.48 km] Sivrice (Elazığ)
|21:29:17 08-09-2025
|38,46778
|39,37194
|7,08
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:23:48 08-09-2025
|39,1708
|28,2188
|4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:47 08-09-2025
|39,19
|28,23917
|7,05
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:16:47 08-09-2025
|39,1535
|28,2683
|10,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:16:46 08-09-2025
|39,19972
|28,26111
|5,51
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:11:25 08-09-2025
|39,175
|28,15389
|7,56
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:05:06 08-09-2025
|39,20083
|28,26722
|5,63
|1,2
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:05:05 08-09-2025
|39,2105
|28,2693
|4,8
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:03:03 08-09-2025
|39,1588
|28,2325
|10,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:03:02 08-09-2025
|39,20306
|28,26417
|5,53
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:01:06 08-09-2025
|39,20778
|28,2575
|6,25
|1,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:01:06 08-09-2025
|39,1792
|28,2708
|9,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:51:20 08-09-2025
|39,22278
|28,11722
|7,02
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:51:20 08-09-2025
|39,195
|28,0868
|4,4
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:50:42 08-09-2025
|39,2033
|28,0917
|9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:50:41 08-09-2025
|39,24639
|28,09528
|5,17
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:47:34 08-09-2025
|39,18889
|28,18944
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:47:34 08-09-2025
|39,1838
|28,1487
|15,3
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:41:29 08-09-2025
|39,1658
|28,232
|10,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:41:27 08-09-2025
|39,17778
|28,25139
|6,64
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:23:11 08-09-2025
|39,1822
|28,2445
|12,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:23:10 08-09-2025
|39,20694
|28,25361
|6,45
|2,6
|AKDENIZ
|19:59:31 08-09-2025
|36,1835
|28,9768
|9,9
|2,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:36:24 08-09-2025
|39,1877
|28,0135
|5,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:36:23 08-09-2025
|39,20889
|28,04056
|5,53
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:35:02 08-09-2025
|39,1522
|28,1472
|8,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:35:01 08-09-2025
|39,15528
|28,15139
|8,38
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:30:37 08-09-2025
|39,24028
|28,12444
|5,67
|3,2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:30:37 08-09-2025
|39,2515
|28,0842
|7,9
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:26:33 08-09-2025
|39,19889
|28,24111
|7,56
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:26:33 08-09-2025
|39,1813
|28,2102
|10,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:14:26 08-09-2025
|39,18333
|28,24167
|7,27
|2,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:14:26 08-09-2025
|39,1792
|28,2198
|9,7
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:08:41 08-09-2025
|39,20694
|28,24083
|6,33
|3,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:08:41 08-09-2025
|39,1877
|28,2232
|9,2
|3,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:01:37 08-09-2025
|39,198
|28,1472
|9,6
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:01:36 08-09-2025
|39,2
|28,15
|4,6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:59:46 08-09-2025
|39,15833
|28,19361
|6,52
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:59:46 08-09-2025
|39,1472
|28,143
|15,2
|1,5
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:58:08 08-09-2025
|38,1367
|37,8157
|4,8
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:58:07 08-09-2025
|38,14222
|37,83861
|10,12
|2,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:56:41 08-09-2025
|38,07444
|38,42028
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:43:21 08-09-2025
|39,14583
|28,29722
|7,17
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:43:21 08-09-2025
|39,1593
|28,2532
|9,2
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:42:06 08-09-2025
|39,2005
|28,0287
|9,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:42:05 08-09-2025
|39,23972
|28,0625
|6,05
|1,4
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|18:20:04 08-09-2025
|39,1342
|28,0747
|13,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:20:03 08-09-2025
|39,16222
|28,17056
|6,08
|1,5
|KABAKOZ-GORDES (MANISA)
|18:18:25 08-09-2025
|38,9835
|28,228
|25,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:18:23 08-09-2025
|39,15139
|28,19833
|6,35
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:09:32 08-09-2025
|39,19389
|28,21528
|6,33
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:52:14 08-09-2025
|39,1875
|28,18028
|9,22
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:52:14 08-09-2025
|39,1673
|28,1572
|5,3
|2,3
|Hazar Gölü - [05.50 km] Merkez (Elazığ)
|17:34:48 08-09-2025
|38,48333
|39,38417
|12,36
|1,4
|SIVRICE (ELAZIG)
|17:34:47 08-09-2025
|38,4712
|39,3275
|12,3
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|17:28:21 08-09-2025
|38,50778
|39,40111
|6,14
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:23:28 08-09-2025
|39,16778
|28,17333
|7
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:23:28 08-09-2025
|39,155
|28,1428
|10,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:16:09 08-09-2025
|39,20722
|28,14056
|7
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:16:08 08-09-2025
|39,2275
|28,1388
|4,6
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|17:05:25 08-09-2025
|38,17917
|37,03222
|12,7
|2,7
|KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|17:05:25 08-09-2025
|38,2035
|37,0448
|5,4
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:59:38 08-09-2025
|39,19028
|28,13056
|5,5
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:59:38 08-09-2025
|39,159
|28,1215
|9,2
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:59:00 08-09-2025
|39,19167
|28,15139
|5,32
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:59:00 08-09-2025
|39,1587
|28,0963
|9,2
|2,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:52:00 08-09-2025
|38,10222
|38,40389
|9,12
|2,1
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|16:52:00 08-09-2025
|38,1082
|38,365
|8,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:45:23 08-09-2025
|39,20806
|28,25417
|5,01
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:45:23 08-09-2025
|39,2015
|28,2295
|10,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:24:33 08-09-2025
|39,21361
|28,25861
|6,53
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:17:01 08-09-2025
|39,14
|28,1785
|10,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:17:00 08-09-2025
|39,19306
|28,18
|10,5
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:15:38 08-09-2025
|39,1453
|28,229
|9,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:15:37 08-09-2025
|39,19056
|28,23583
|5,63
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:09:12 08-09-2025
|39,25583
|28,07306
|10,31
|2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:09:12 08-09-2025
|39,2377
|28,03
|5,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:07:29 08-09-2025
|39,20528
|28,24056
|5,83
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:07:29 08-09-2025
|39,1957
|28,225
|9,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:58:15 08-09-2025
|39,14694
|28,21028
|7,06
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:58:14 08-09-2025
|39,1277
|28,1247
|16,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:55:13 08-09-2025
|39,20917
|28,15944
|8,14
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:40:07 08-09-2025
|39,27111
|28,01611
|7
|0,9
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:34:35 08-09-2025
|39,2342
|28,007
|8,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:34:34 08-09-2025
|39,2575
|28,10028
|9,77
|1,4
|Karlıova (Bingöl)
|15:18:50 08-09-2025
|39,4
|40,71778
|13,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:12:40 08-09-2025
|39,17167
|28,17639
|6,52
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:12:39 08-09-2025
|39,1537
|28,1323
|9,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:10:21 08-09-2025
|39,21694
|28,24667
|9,69
|1
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:10:19 08-09-2025
|39,3128
|28,1707
|18,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:06:01 08-09-2025
|39,27
|28,18722
|10,07
|1,9
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:06:01 08-09-2025
|39,2765
|28,1092
|8,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:02:01 08-09-2025
|39,17306
|28,1725
|10,2
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:02:01 08-09-2025
|39,1672
|28,0893
|11,5
|2,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:51:04 08-09-2025
|39,1978
|28,2218
|9,3
|1,5
|EGE DENIZI
|14:48:38 08-09-2025
|36,654
|25,7147
|6,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:40:21 08-09-2025
|39,23917
|28,07
|7
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:40:21 08-09-2025
|39,2433
|28,038
|8,7
|1,6
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:39:23 08-09-2025
|39,2605
|28,1482
|10,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:24:23 08-09-2025
|39,20639
|28,26028
|7
|1,3
|Akdeniz - [38.00 km] Seydikemer (Muğla)
|14:23:40 08-09-2025
|36,16694
|28,89667
|7
|1,6
|OSMANBEY-(KAHRAMANMARAS)
|14:15:17 08-09-2025
|37,5233
|36,9278
|7,2
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|14:15:16 08-09-2025
|37,47583
|36,95722
|8,28
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:09:00 08-09-2025
|39,17639
|28,16833
|7
|1,6
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|14:08:59 08-09-2025
|39,1023
|28,1145
|17,7
|1,5
|Keskin (Kırıkkale)
|13:55:18 08-09-2025
|39,57556
|33,59167
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:45:55 08-09-2025
|39,17722
|28,19
|6,83
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:45:54 08-09-2025
|39,1583
|28,1913
|16,1
|2,3
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.64 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:32:20 08-09-2025
|36,50111
|38,61861
|6,31
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:29:28 08-09-2025
|39,17083
|28,18111
|7,63
|3,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:29:28 08-09-2025
|39,1748
|28,1585
|16,2
|3,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:23:39 08-09-2025
|38,08028
|38,41694
|6,95
|1,4
|Germencik (Aydın)
|13:19:55 08-09-2025
|37,88444
|27,6025
|7
|2,7
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|13:19:54 08-09-2025
|37,8982
|27,5832
|9,9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:14:06 08-09-2025
|39,24139
|28,06944
|7,08
|1,2
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|13:12:29 08-09-2025
|34,9175
|33,08972
|13,33
|2,2
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|13:12:24 08-09-2025
|39,178
|27,984
|9,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:58:15 08-09-2025
|39,2075
|28,15139
|6,97
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:58:15 08-09-2025
|39,1627
|28,1338
|15,8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:55:27 08-09-2025
|39,16694
|28,1675
|8,36
|1,1
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:30:59 08-09-2025
|39,2277
|28,1982
|9,8
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:30:58 08-09-2025
|39,22417
|28,20306
|6,5
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:21:48 08-09-2025
|39,20278
|28,25806
|5,11
|1,4
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:14:08 08-09-2025
|39,0982
|28,3117
|3,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:14:06 08-09-2025
|39,185
|28,26806
|7
|1,2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:08:12 08-09-2025
|39,1393
|28,2873
|10,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:08:10 08-09-2025
|39,18556
|28,23694
|8,57
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:05:23 08-09-2025
|39,18583
|28,20417
|8,19
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.08 12:05:23)
|12:05:23 08-09-2025
|39,1513
|28,1873
|10,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:01:26 08-09-2025
|39,20278
|28,25
|6,3
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:01:26 08-09-2025
|39,1715
|28,2127
|11,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:49:54 08-09-2025
|39,24306
|28,14278
|10,16
|1,7
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:49:54 08-09-2025
|39,2617
|28,1425
|7,7
|1,9
|DENIS-SOMA (MANISA)
|11:33:07 08-09-2025
|39,2147
|27,6973
|0
|2
|Soma (Manisa)
|11:33:06 08-09-2025
|39,225
|27,68056
|22,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:26:33 08-09-2025
|39,20167
|28,21944
|6,64
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:26:33 08-09-2025
|39,1527
|28,2425
|15,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:24:44 08-09-2025
|39,17139
|28,20722
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:24:07 08-09-2025
|39,23667
|28,10806
|6,19
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:18:54 08-09-2025
|39,16917
|28,25194
|5,1
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:15:49 08-09-2025
|39,26333
|28,16194
|5,4
|2
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:15:49 08-09-2025
|39,2783
|28,1418
|5,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:10:22 08-09-2025
|39,21972
|28,13167
|5,48
|1,1
|CUKURKOY-MILAS (MUGLA)
|11:09:11 08-09-2025
|37,492
|27,727
|24,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:02:47 08-09-2025
|39,17722
|28,18444
|9,72
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:02:47 08-09-2025
|39,1127
|28,1385
|15,4
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:59:51 08-09-2025
|39,2082
|28,0915
|7,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:59:50 08-09-2025
|39,21639
|28,12417
|4,6
|2,3
|Samandağ (Hatay)
|10:56:25 08-09-2025
|36,225
|35,96389
|6,54
|2,1
|AKDENIZ
|10:56:20 08-09-2025
|36,0965
|35,5963
|12,4
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.25 km] Milas (Muğla)
|10:55:03 08-09-2025
|36,97806
|27,945
|7
|1,7
|Milas (Muğla)
|10:47:22 08-09-2025
|37,46806
|27,75972
|7
|3
|CUKURKOY-MILAS (MUGLA)
|10:47:22 08-09-2025
|37,4835
|27,7403
|6,8
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:41:22 08-09-2025
|39,16389
|28,1625
|8,39
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:32:49 08-09-2025
|39,1508
|28,2097
|18
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:28:07 08-09-2025
|39,18583
|28,25028
|7
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:28:06 08-09-2025
|39,1765
|28,1697
|9,1
|2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:15:47 08-09-2025
|39,1437
|28,2775
|9,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:08:38 08-09-2025
|39,26556
|28,17361
|7
|2,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:08:37 08-09-2025
|39,2242
|28,1317
|8,3
|2
|Pütürge (Malatya)
|09:51:28 08-09-2025
|38,335
|38,81972
|10,19
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:49:08 08-09-2025
|39,18806
|28,16583
|7
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:49:07 08-09-2025
|39,1902
|28,111
|8,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:44:45 08-09-2025
|39,25917
|28,08944
|7
|2,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:44:44 08-09-2025
|39,2332
|28,0677
|7,8
|2,2
|KAVAKTEPE-(ELAZIG)
|09:41:25 08-09-2025
|38,516
|39,1878
|6,7
|1,6
|Akdeniz - [26.43 km] Seydikemer (Muğla)
|09:28:34 08-09-2025
|36,285
|28,94806
|38,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:25:54 08-09-2025
|39,18222
|28,16361
|9
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:25:53 08-09-2025
|39,2063
|28,143
|13,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:18:35 08-09-2025
|39,21472
|28,25306
|6,23
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:18:34 08-09-2025
|39,2093
|28,2563
|15,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:11:56 08-09-2025
|39,12861
|28,29
|7,12
|1,1
|SARICALI-AKHISAR (MANISA)
|09:11:55 08-09-2025
|38,8263
|27,856
|7,6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:45 08-09-2025
|39,16917
|28,19583
|7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:43 08-09-2025
|39,2018
|28,1375
|8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:07:43 08-09-2025
|39,19889
|28,27194
|6,83
|1,1
|Akdeniz - [38.24 km] Kaş (Antalya)
|09:03:14 08-09-2025
|36,04139
|29,00806
|7,91
|1,6
|UCAVLU-AKHISAR (MANISA)
|08:56:36 08-09-2025
|39,0407
|27,6367
|10,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:49:04 08-09-2025
|39,18611
|28,22722
|6,79
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:49:03 08-09-2025
|39,1998
|28,1785
|17,4
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:37:31 08-09-2025
|39,1327
|28,2832
|4,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:37:30 08-09-2025
|39,20667
|28,25167
|5,57
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:33:02 08-09-2025
|39,19639
|28,23472
|6,38
|1,4
|SAKARKAYA-AKHISAR (MANISA)
|08:32:57 08-09-2025
|38,9188
|27,6127
|21,9
|1,5
|Darende (Malatya)
|08:31:50 08-09-2025
|38,40139
|37,48444
|7,01
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:24:46 08-09-2025
|39,20028
|28,2725
|7
|1,1
|KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)
|08:19:21 08-09-2025
|39,2793
|29,1115
|4,4
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:17:56 08-09-2025
|39,1903
|28,1998
|11,1
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:17:55 08-09-2025
|39,19778
|28,23722
|6,56
|2,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|08:16:24 08-09-2025
|37,78611
|36,59417
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:09:03 08-09-2025
|39,22139
|28,22389
|4,86
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:01:52 08-09-2025
|39,25083
|28,12056
|6,88
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:58:34 08-09-2025
|39,20778
|28,22889
|7,22
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:55:42 08-09-2025
|38,37639
|37,47667
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:52:50 08-09-2025
|39,20917
|28,23056
|5,12
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:51:40 08-09-2025
|39,19028
|28,16917
|9,95
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:51:40 08-09-2025
|39,1787
|28,1507
|12,7
|1,5
|Eber Gölü - [04.25 km] Çay (Afyonkarahisar)
|07:50:04 08-09-2025
|38,62611
|31,16083
|6,97
|0,9
|Sarıoğlan (Kayseri)
|07:45:58 08-09-2025
|39,1125
|36,0675
|9,29
|1,8
|KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS)
|07:45:57 08-09-2025
|39,095
|36,0848
|5
|2
|Palu (Elazığ)
|07:43:30 08-09-2025
|38,75333
|40,05833
|6,99
|1,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:37:49 08-09-2025
|39,1783
|28,257
|9,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:37:48 08-09-2025
|39,20111
|28,2475
|6,54
|1,4
|Simav (Kütahya)
|07:31:54 08-09-2025
|39,23833
|29,0075
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:28:52 08-09-2025
|39,19306
|28,24139
|7
|1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:23:18 08-09-2025
|39,1043
|28,2775
|14,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:23:16 08-09-2025
|39,16722
|28,22056
|7,02
|1,2
|Merkez (Bingöl)
|07:13:26 08-09-2025
|39,02639
|40,49722
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:09:44 08-09-2025
|39,1798
|28,2367
|11
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:09:43 08-09-2025
|39,21028
|28,25639
|7,29
|1,7
|Sulusaray (Tokat)
|07:04:25 08-09-2025
|40,06667
|36,01028
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:07 08-09-2025
|39,19583
|28,255
|5,99
|1,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:03:07 08-09-2025
|39,173
|28,265
|9,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:21 08-09-2025
|39,21306
|28,08667
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:46:33 08-09-2025
|39,1875
|28,22972
|6,67
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:46:32 08-09-2025
|39,1935
|28,2273
|10,1
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|06:39:58 08-09-2025
|38,47861
|39,20806
|7
|0,8
|Gördes (Manisa)
|06:37:39 08-09-2025
|39,00806
|28,38722
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:36:18 08-09-2025
|39,20361
|28,15917
|6,64
|1
|Kulu (Konya)
|06:35:45 08-09-2025
|39,10833
|33,05444
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:18 08-09-2025
|39,20472
|28,22556
|9,93
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:24:52 08-09-2025
|39,19028
|28,17083
|7,23
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:24:52 08-09-2025
|39,1763
|28,1427
|11,9
|2,9
|Beypazarı (Ankara)
|06:24:32 08-09-2025
|40,18472
|31,90694
|7,01
|1,6
|Karlıova (Bingöl)
|06:16:45 08-09-2025
|39,39278
|40,71056
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:11:54 08-09-2025
|39,18917
|28,23056
|8,15
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:11:54 08-09-2025
|39,1752
|28,2482
|11,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:04:35 08-09-2025
|39,18611
|28,17444
|9,13
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:49:54 08-09-2025
|39,25472
|28,07167
|6,97
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:49:15 08-09-2025
|39,17194
|28,22
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:48:08 08-09-2025
|39,21361
|28,05194
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:45:37 08-09-2025
|39,16
|28,19972
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:39:51 08-09-2025
|39,19556
|28,26056
|5,2
|0,9
|Ege Denizi - [60.95 km] Datça (Muğla)
|05:37:15 08-09-2025
|36,25528
|27,03861
|7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:36:03 08-09-2025
|39,20139
|28,24278
|7,75
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:26:20 08-09-2025
|39,22639
|28,18333
|7
|1
|Tut (Adıyaman)
|05:25:30 08-09-2025
|37,80417
|37,89667
|9,98
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:21:13 08-09-2025
|39,18528
|28,15528
|9,15
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:19:09 08-09-2025
|38,11806
|36,91583
|7,25
|2,2
|KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:19:09 08-09-2025
|38,1345
|36,9168
|5,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:17:21 08-09-2025
|39,23111
|28,1575
|9,82
|0,9
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|05:09:31 08-09-2025
|38,62722
|31,38056
|5,5
|1
|Akhisar (Manisa)
|05:09:16 08-09-2025
|39,20583
|28
|7
|1,5
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|05:09:16 08-09-2025
|39,1798
|27,9628
|9,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:05:58 08-09-2025
|39,19111
|28,15361
|7,58
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:05:58 08-09-2025
|39,1638
|28,143
|15,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:03:54 08-09-2025
|39,20972
|28,24361
|5,8
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:01:47 08-09-2025
|39,20194
|28,2525
|6,99
|1,1
|Merkez (Bingöl)
|04:59:14 08-09-2025
|39,06222
|40,51111
|6,97
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:51:59 08-09-2025
|39,18528
|28,18056
|6,76
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:51:59 08-09-2025
|39,1413
|28,1713
|10,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:50:41 08-09-2025
|39,23778
|28,22083
|5,31
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:47:00 08-09-2025
|39,25556
|28,08556
|10,95
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:45:27 08-09-2025
|39,16278
|28,19444
|4,81
|1,1
|Kulu (Konya)
|04:44:14 08-09-2025
|39,10028
|33,05306
|7
|1,7
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|04:41:10 08-09-2025
|39,1195
|28,0952
|12,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:41:09 08-09-2025
|39,18889
|28,19861
|7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:40:48 08-09-2025
|39,18639
|28,16778
|7,82
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:40:48 08-09-2025
|39,167
|28,1712
|12,9
|2,5
|Doğanşehir (Malatya)
|04:34:03 08-09-2025
|38,14111
|37,87194
|6,71
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:33:40 08-09-2025
|39,21472
|28,24028
|7,76
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:28:15 08-09-2025
|39,15583
|28,17194
|7
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:28:15 08-09-2025
|39,1547
|28,1447
|10,6
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:25:50 08-09-2025
|39,17583
|28,20278
|5,81
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:19:24 08-09-2025
|39,20806
|28,26028
|5,4
|2,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:19:24 08-09-2025
|39,1917
|28,2355
|11,6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:13:12 08-09-2025
|39,19694
|28,25694
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:13:12 08-09-2025
|39,1665
|28,255
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:06:56 08-09-2025
|39,24778
|28,10583
|7
|1,9
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:06:55 08-09-2025
|39,2443
|28,1177
|9,2
|2,3
|Karapınar (Konya)
|04:05:54 08-09-2025
|37,55583
|33,64389
|7,21
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:04:53 08-09-2025
|39,19278
|28,25944
|5,32
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:02:32 08-09-2025
|39,20361
|28,25583
|4,92
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:02:32 08-09-2025
|39,1802
|28,244
|8,8
|2,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:54:02 08-09-2025
|39,2357
|28,1258
|13,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:54:01 08-09-2025
|39,24333
|28,16028
|5,46
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:50:24 08-09-2025
|39,21833
|28,26306
|8,85
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:49:26 08-09-2025
|39,19333
|28,25861
|6,87
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:47:40 08-09-2025
|39,20778
|28,25833
|6,77
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:46:00 08-09-2025
|39,19444
|28,23444
|8,85
|0,8
|Soma (Manisa)
|03:41:39 08-09-2025
|39,23167
|27,66694
|7
|1,3
|BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA)
|03:41:39 08-09-2025
|39,212
|27,6372
|10
|1,4
|Hazar Gölü - [04.64 km] Merkez (Elazığ)
|03:37:10 08-09-2025
|38,49
|39,37806
|7
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:29:25 08-09-2025
|39,1757
|28,2427
|8,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:29:24 08-09-2025
|39,20833
|28,255
|6,24
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:26:36 08-09-2025
|39,1697
|28,2347
|13,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:26:35 08-09-2025
|39,20583
|28,27667
|5,11
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:23:35 08-09-2025
|39,22278
|28,09611
|6,82
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:23:35 08-09-2025
|39,1893
|28,0595
|12,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:21:05 08-09-2025
|39,21583
|28,24028
|9,3
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:21:04 08-09-2025
|37,22056
|36,92889
|7,29
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:16:33 08-09-2025
|39,21167
|28,24083
|7,93
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:14:11 08-09-2025
|39,21
|28,21389
|8
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:11:29 08-09-2025
|39,20139
|28,23333
|6,61
|1,1
|Akdeniz - [14.29 km] Marmaris (Muğla)
|03:10:00 08-09-2025
|36,505
|28,13583
|71,07
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:04:37 08-09-2025
|39,15972
|28,18583
|5,34
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:04:37 08-09-2025
|39,1583
|28,1498
|14,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:03:55 08-09-2025
|39,20222
|28,25806
|5,65
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:03:55 08-09-2025
|39,181
|28,256
|7,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:56:15 08-09-2025
|39,21667
|28,16528
|5,32
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:54:22 08-09-2025
|39,177
|28,2472
|8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:54:21 08-09-2025
|39,21
|28,265
|5,73
|1,2
|Ayrancı (Karaman)
|02:51:50 08-09-2025
|37,48167
|33,65556
|6,19
|2
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|02:51:50 08-09-2025
|37,476
|33,6115
|11,6
|2,1
|Ulaş (Sivas)
|02:48:34 08-09-2025
|39,48361
|37,43889
|7,01
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:48:30 08-09-2025
|39,23028
|28,15639
|7,28
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:48:30 08-09-2025
|39,2017
|28,1258
|12,4
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|02:47:55 08-09-2025
|37,93389
|36,10722
|10,02
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:47:25 08-09-2025
|39,20111
|28,25444
|6,41
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:47:05 08-09-2025
|39,20639
|28,23778
|6,13
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:45:52 08-09-2025
|39,21056
|28,24444
|8,51
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:42:41 08-09-2025
|39,20417
|28,25889
|7
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:42:41 08-09-2025
|39,1743
|28,2332
|9,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:40:40 08-09-2025
|39,22944
|28,04167
|7
|2,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:40:40 08-09-2025
|39,2093
|28,0323
|12,9
|3,1
|Arsin (Trabzon)
|02:40:21 08-09-2025
|40,94167
|39,9375
|7,09
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:38:06 08-09-2025
|39,1647
|28,2513
|10,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:38:05 08-09-2025
|39,20056
|28,2275
|5,72
|1,4
|Ayrancı (Karaman)
|02:31:51 08-09-2025
|37,42361
|33,64361
|6,86
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:30:11 08-09-2025
|39,17111
|28,15861
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:30:11 08-09-2025
|39,1675
|28,1553
|11
|1,6
|Biga (Çanakkale)
|02:29:08 08-09-2025
|40,28889
|27,48139
|7,02
|1,5
|GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE)
|02:29:07 08-09-2025
|40,3147
|27,4372
|1,9
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:22:34 08-09-2025
|39,1717
|28,2178
|10,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:22:33 08-09-2025
|39,15083
|28,23972
|5,15
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:21:40 08-09-2025
|39,2125
|28,12389
|7
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:21:39 08-09-2025
|39,1973
|28,1042
|10,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:19:14 08-09-2025
|39,17944
|28,16
|9,7
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:19:14 08-09-2025
|39,173
|28,128
|11
|3,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:18:20 08-09-2025
|38,07556
|37,62056
|7,01
|3,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:18:19 08-09-2025
|38,0755
|37,589
|5
|3,5
|Sarayönü (Konya)
|02:13:25 08-09-2025
|38,30056
|32,45083
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:07:21 08-09-2025
|39,20139
|28,13444
|4,21
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:56:46 08-09-2025
|39,1773
|28,2417
|8,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:56:45 08-09-2025
|39,20889
|28,24806
|5,81
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:55:44 08-09-2025
|39,22417
|28,24194
|7,42
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:51:45 08-09-2025
|37,96528
|36,34444
|6,98
|1,5
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:51:45 08-09-2025
|37,9125
|36,2987
|5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:49:23 08-09-2025
|39,20722
|28,25778
|7
|1,1
|Ulaş (Sivas)
|01:46:32 08-09-2025
|39,36833
|37,25833
|7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:43:16 08-09-2025
|39,15694
|28,18972
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:43:16 08-09-2025
|39,1655
|28,1742
|8,7
|1,7
|Yerköy (Yozgat)
|01:40:44 08-09-2025
|39,73806
|34,22694
|7
|0,8
|Merkez (Isparta)
|01:40:17 08-09-2025
|37,81944
|30,65278
|6,98
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:40:03 08-09-2025
|39,1767
|28,2585
|7,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:40:02 08-09-2025
|39,22222
|28,24028
|7,29
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:37:54 08-09-2025
|39,1722
|28,1752
|12
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:37:53 08-09-2025
|39,21306
|28,15806
|7,68
|1,3
|Bandırma (Balıkesir)
|01:32:49 08-09-2025
|40,27417
|28,14389
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:31:33 08-09-2025
|38,36861
|37,42639
|6,98
|1,8
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:31:33 08-09-2025
|38,3713
|37,4343
|7,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:29:25 08-09-2025
|39,18556
|28,24472
|7,08
|1,7
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|01:25:15 08-09-2025
|39,0563
|28,2268
|16,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:25:12 08-09-2025
|39,19444
|28,26
|6,76
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:24:52 08-09-2025
|39,19389
|28,28917
|7
|1,3
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:24:51 08-09-2025
|39,1773
|28,255
|16,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:21:23 08-09-2025
|39,26972
|28,105
|7
|2,1
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:21:22 08-09-2025
|39,258
|28,0915
|12
|2,5
|Doğanşehir (Malatya)
|01:18:22 08-09-2025
|38,24667
|37,79917
|7
|1,7
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|01:18:21 08-09-2025
|38,2697
|37,7997
|8,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:17:17 08-09-2025
|39,20778
|28,26083
|6,97
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:15:00 08-09-2025
|39,21306
|28,25694
|9,89
|1,3
|Merkez (Bingöl)
|01:10:33 08-09-2025
|39,02167
|40,4975
|7,19
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:08:03 08-09-2025
|39,179
|28,2432
|9,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:08:02 08-09-2025
|39,20694
|28,25389
|7,64
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|00:43:05 09-09-2025
|34,8577
|26,7145
|3,1
|3,4
|Ege Denizi
|00:27:56 09-09-2025
|38,16167
|24,15417
|7
|5,1
|YUNANISTAN
|00:27:53 09-09-2025
|38,3777
|23,9668
|1,5
|5,3
|Akçadağ (Malatya)
|00:26:03 09-09-2025
|38,40694
|37,88417
|11,56
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:17:54 09-09-2025
|39,1943
|28,1467
|14,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:17:53 09-09-2025
|39,20806
|28,15389
|5,14
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:17:11 09-09-2025
|39,18722
|28,25444
|7,05
|1,2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|00:03:39 09-09-2025
|40,1637
|31,76
|11,4
|2,5
|Beypazarı (Ankara)
|00:03:38 09-09-2025
|40,20694
|31,77278
|7
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:02:21 09-09-2025
|39,152
|28,1957
|12,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:02:20 09-09-2025
|39,22722
|28,23222
|7
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:00:52 09-09-2025
|39,1708
|28,1322
|8,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:00:51 09-09-2025
|39,21083
|28,16583
|7,06
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|23:58:45 08-09-2025
|38,13222
|38,52028
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:52:55 08-09-2025
|39,171
|28,15
|9,7
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:52:55 08-09-2025
|39,175
|28,16944
|14,26
|2,5
|Yunak (Konya)
|23:43:49 08-09-2025
|38,70972
|31,80611
|7
|1,1
|HARUNLAR-YUNAK (KONYA)
|23:43:46 08-09-2025
|38,6583
|31,8875
|21,3
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:41:18 08-09-2025
|39,1782
|28,2218
|10,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:41:17 08-09-2025
|39,19861
|28,24306
|9,44
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:39:19 08-09-2025
|39,2443
|28,0668
|6,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:18 08-09-2025
|39,25056
|28,0925
|9,51
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:38:43 08-09-2025
|39,2307
|28,0573
|13,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:38:43 08-09-2025
|39,26833
|28,10639
|7,26
|1,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:33:49 08-09-2025
|39,1862
|28,2358
|16,2
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:49 08-09-2025
|39,18833
|28,28278
|7
|1,1
|Merkez (Bingöl)
|23:25:23 08-09-2025
|39,05139
|40,51722
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:25:02 08-09-2025
|39,16778
|28,12167
|7,88
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:25:01 08-09-2025
|39,1615
|28,1222
|16,9
|0,9
|Kale (Malatya)
|23:21:11 08-09-2025
|38,35111
|38,81194
|11,6
|2,4
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|23:21:10 08-09-2025
|38,3488
|38,7985
|3,3
|2,5
|Menteşe (Muğla)
|23:20:15 08-09-2025
|37,03806
|28,1825
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|23:19:00 08-09-2025
|37,03806
|28,14917
|6,98
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:18:49 08-09-2025
|39,19528
|28,26056
|5,74
|1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:08:32 08-09-2025
|39,2482
|28,0945
|7,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:08:32 08-09-2025
|39,26083
|28,10528
|5,72
|2
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|22:54:57 08-09-2025
|39,1908
|27,9912
|8,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:54:56 08-09-2025
|39,23
|28,07306
|4,4
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:53:06 08-09-2025
|39,2367
|28,0922
|9,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:53:06 08-09-2025
|39,25611
|28,10417
|4,88
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:50:14 08-09-2025
|39,22361
|28,15361
|8,39
|1,1
|Çaygören Barajı - [00.89 km] Sındırgı (Balıkesir)
|22:29:52 08-09-2025
|39,26028
|28,21556
|7
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:29:51 08-09-2025
|39,2138
|28,135
|10,8
|1,2
|ELMALIK-(BOLU)
|22:14:16 08-09-2025
|40,756
|31,4705
|9,6
|1,3
|Merkez (Bolu)
|22:14:16 08-09-2025
|40,79333
|31,49472
|10,99
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:11:32 08-09-2025
|39,1885
|28,0183
|8,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:11:32 08-09-2025
|39,22528
|28,06556
|13,13
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:08:52 08-09-2025
|39,2298
|28,0558
|9,7
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|22:08:51 08-09-2025
|39,21889
|27,99306
|7,03
|1,1
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|22:04:18 08-09-2025
|39,0985
|28,1115
|17,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:04:18 08-09-2025
|39,16472
|28,15278
|7
|1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:58:52 08-09-2025
|39,218
|28,1275
|10,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:58:52 08-09-2025
|39,22083
|28,13944
|7,51
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:46:18 08-09-2025
|39,1133
|28,1337
|17,5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:17 08-09-2025
|39,1825
|28,20472
|5,43
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:40:50 08-09-2025
|39,1775
|28,15611
|8,43
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:40:50 08-09-2025
|39,1823
|28,1683
|10,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:36:12 08-09-2025
|39,20278
|28,25694
|4,76
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:36:12 08-09-2025
|39,16
|28,2407
|17
|1,2
|Hazar Gölü - [02.48 km] Sivrice (Elazığ)
|21:29:17 08-09-2025
|38,46778
|39,37194
|7,08
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:23:48 08-09-2025
|39,1708
|28,2188
|4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:47 08-09-2025
|39,19
|28,23917
|7,05
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:16:47 08-09-2025
|39,1535
|28,2683
|10,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:16:46 08-09-2025
|39,19972
|28,26111
|5,51
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:11:25 08-09-2025
|39,175
|28,15389
|7,56
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:05:06 08-09-2025
|39,20083
|28,26722
|5,63
|1,2
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:05:05 08-09-2025
|39,2105
|28,2693
|4,8
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:03:03 08-09-2025
|39,1588
|28,2325
|10,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:03:02 08-09-2025
|39,20306
|28,26417
|5,53
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:01:06 08-09-2025
|39,20778
|28,2575
|6,25
|1,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:01:06 08-09-2025
|39,1792
|28,2708
|9,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:51:20 08-09-2025
|39,22278
|28,11722
|7,02
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:51:20 08-09-2025
|39,195
|28,0868
|4,4
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:50:42 08-09-2025
|39,2033
|28,0917
|9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:50:41 08-09-2025
|39,24639
|28,09528
|5,17
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:47:34 08-09-2025
|39,18889
|28,18944
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:47:34 08-09-2025
|39,1838
|28,1487
|15,3
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:41:29 08-09-2025
|39,1658
|28,232
|10,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:41:27 08-09-2025
|39,17778
|28,25139
|6,64
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:23:11 08-09-2025
|39,1822
|28,2445
|12,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:23:10 08-09-2025
|39,20694
|28,25361
|6,45
|2,6
|AKDENIZ
|19:59:31 08-09-2025
|36,1835
|28,9768
|9,9
|2,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:36:24 08-09-2025
|39,1877
|28,0135
|5,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:36:23 08-09-2025
|39,20889
|28,04056
|5,53
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:35:02 08-09-2025
|39,1522
|28,1472
|8,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:35:01 08-09-2025
|39,15528
|28,15139
|8,38
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:30:37 08-09-2025
|39,24028
|28,12444
|5,67
|3,2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:30:37 08-09-2025
|39,2515
|28,0842
|7,9
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:26:33 08-09-2025
|39,19889
|28,24111
|7,56
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:26:33 08-09-2025
|39,1813
|28,2102
|10,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:14:26 08-09-2025
|39,18333
|28,24167
|7,27
|2,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:14:26 08-09-2025
|39,1792
|28,2198
|9,7
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:08:41 08-09-2025
|39,20694
|28,24083
|6,33
|3,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:08:41 08-09-2025
|39,1877
|28,2232
|9,2
|3,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:01:37 08-09-2025
|39,198
|28,1472
|9,6
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:01:36 08-09-2025
|39,2
|28,15
|4,6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:59:46 08-09-2025
|39,15833
|28,19361
|6,52
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:59:46 08-09-2025
|39,1472
|28,143
|15,2
|1,5
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:58:08 08-09-2025
|38,1367
|37,8157
|4,8
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:58:07 08-09-2025
|38,14222
|37,83861
|10,12
|2,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:56:41 08-09-2025
|38,07444
|38,42028
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:43:21 08-09-2025
|39,14583
|28,29722
|7,17
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:43:21 08-09-2025
|39,1593
|28,2532
|9,2
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:42:06 08-09-2025
|39,2005
|28,0287
|9,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:42:05 08-09-2025
|39,23972
|28,0625
|6,05
|1,4
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|18:20:04 08-09-2025
|39,1342
|28,0747
|13,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:20:03 08-09-2025
|39,16222
|28,17056
|6,08
|1,5
|KABAKOZ-GORDES (MANISA)
|18:18:25 08-09-2025
|38,9835
|28,228
|25,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:18:23 08-09-2025
|39,15139
|28,19833
|6,35
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:09:32 08-09-2025
|39,19389
|28,21528
|6,33
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:52:14 08-09-2025
|39,1875
|28,18028
|9,22
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:52:14 08-09-2025
|39,1673
|28,1572
|5,3
|2,3
|Hazar Gölü - [05.50 km] Merkez (Elazığ)
|17:34:48 08-09-2025
|38,48333
|39,38417
|12,36
|1,4
|SIVRICE (ELAZIG)
|17:34:47 08-09-2025
|38,4712
|39,3275
|12,3
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|17:28:21 08-09-2025
|38,50778
|39,40111
|6,14
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:23:28 08-09-2025
|39,16778
|28,17333
|7
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:23:28 08-09-2025
|39,155
|28,1428
|10,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:16:09 08-09-2025
|39,20722
|28,14056
|7
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:16:08 08-09-2025
|39,2275
|28,1388
|4,6
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|17:05:25 08-09-2025
|38,17917
|37,03222
|12,7
|2,7
|KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|17:05:25 08-09-2025
|38,2035
|37,0448
|5,4
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:59:38 08-09-2025
|39,19028
|28,13056
|5,5
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:59:38 08-09-2025
|39,159
|28,1215
|9,2
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:59:00 08-09-2025
|39,19167
|28,15139
|5,32
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:59:00 08-09-2025
|39,1587
|28,0963
|9,2
|2,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:52:00 08-09-2025
|38,10222
|38,40389
|9,12
|2,1
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|16:52:00 08-09-2025
|38,1082
|38,365
|8,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:45:23 08-09-2025
|39,20806
|28,25417
|5,01
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:45:23 08-09-2025
|39,2015
|28,2295
|10,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:24:33 08-09-2025
|39,21361
|28,25861
|6,53
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:17:01 08-09-2025
|39,14
|28,1785
|10,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:17:00 08-09-2025
|39,19306
|28,18
|10,5
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:15:38 08-09-2025
|39,1453
|28,229
|9,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:15:37 08-09-2025
|39,19056
|28,23583
|5,63
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:09:12 08-09-2025
|39,25583
|28,07306
|10,31
|2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:09:12 08-09-2025
|39,2377
|28,03
|5,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:07:29 08-09-2025
|39,20528
|28,24056
|5,83
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:07:29 08-09-2025
|39,1957
|28,225
|9,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:58:15 08-09-2025
|39,14694
|28,21028
|7,06
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:58:14 08-09-2025
|39,1277
|28,1247
|16,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:55:13 08-09-2025
|39,20917
|28,15944
|8,14
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:40:07 08-09-2025
|39,27111
|28,01611
|7
|0,9
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:34:35 08-09-2025
|39,2342
|28,007
|8,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:34:34 08-09-2025
|39,2575
|28,10028
|9,77
|1,4
|Karlıova (Bingöl)
|15:18:50 08-09-2025
|39,4
|40,71778
|13,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:12:40 08-09-2025
|39,17167
|28,17639
|6,52
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:12:39 08-09-2025
|39,1537
|28,1323
|9,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:10:21 08-09-2025
|39,21694
|28,24667
|9,69
|1
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:10:19 08-09-2025
|39,3128
|28,1707
|18,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:06:01 08-09-2025
|39,27
|28,18722
|10,07
|1,9
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:06:01 08-09-2025
|39,2765
|28,1092
|8,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:02:01 08-09-2025
|39,17306
|28,1725
|10,2
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:02:01 08-09-2025
|39,1672
|28,0893
|11,5
|2,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:51:04 08-09-2025
|39,1978
|28,2218
|9,3
|1,5
|EGE DENIZI
|14:48:38 08-09-2025
|36,654
|25,7147
|6,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:40:21 08-09-2025
|39,23917
|28,07
|7
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:40:21 08-09-2025
|39,2433
|28,038
|8,7
|1,6
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:39:23 08-09-2025
|39,2605
|28,1482
|10,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:24:23 08-09-2025
|39,20639
|28,26028
|7
|1,3
|Akdeniz - [38.00 km] Seydikemer (Muğla)
|14:23:40 08-09-2025
|36,16694
|28,89667
|7
|1,6
|OSMANBEY-(KAHRAMANMARAS)
|14:15:17 08-09-2025
|37,5233
|36,9278
|7,2
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|14:15:16 08-09-2025
|37,47583
|36,95722
|8,28
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:09:00 08-09-2025
|39,17639
|28,16833
|7
|1,6
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|14:08:59 08-09-2025
|39,1023
|28,1145
|17,7
|1,5
|Keskin (Kırıkkale)
|13:55:18 08-09-2025
|39,57556
|33,59167
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:45:55 08-09-2025
|39,17722
|28,19
|6,83
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:45:54 08-09-2025
|39,1583
|28,1913
|16,1
|2,3
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.64 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:32:20 08-09-2025
|36,50111
|38,61861
|6,31
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:29:28 08-09-2025
|39,17083
|28,18111
|7,63
|3,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:29:28 08-09-2025
|39,1748
|28,1585
|16,2
|3,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:23:39 08-09-2025
|38,08028
|38,41694
|6,95
|1,4
|Germencik (Aydın)
|13:19:55 08-09-2025
|37,88444
|27,6025
|7
|2,7
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|13:19:54 08-09-2025
|37,8982
|27,5832
|9,9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:14:06 08-09-2025
|39,24139
|28,06944
|7,08
|1,2
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|13:12:29 08-09-2025
|34,9175
|33,08972
|13,33
|2,2
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|13:12:24 08-09-2025
|39,178
|27,984
|9,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:58:15 08-09-2025
|39,2075
|28,15139
|6,97
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:58:15 08-09-2025
|39,1627
|28,1338
|15,8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:55:27 08-09-2025
|39,16694
|28,1675
|8,36
|1,1
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:30:59 08-09-2025
|39,2277
|28,1982
|9,8
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:30:58 08-09-2025
|39,22417
|28,20306
|6,5
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:21:48 08-09-2025
|39,20278
|28,25806
|5,11
|1,4
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:14:08 08-09-2025
|39,0982
|28,3117
|3,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:14:06 08-09-2025
|39,185
|28,26806
|7
|1,2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:08:12 08-09-2025
|39,1393
|28,2873
|10,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:08:10 08-09-2025
|39,18556
|28,23694
|8,57
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:05:23 08-09-2025
|39,18583
|28,20417
|8,19
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.08 12:05:23)
|12:05:23 08-09-2025
|39,1513
|28,1873
|10,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:01:26 08-09-2025
|39,20278
|28,25
|6,3
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:01:26 08-09-2025
|39,1715
|28,2127
|11,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:49:54 08-09-2025
|39,24306
|28,14278
|10,16
|1,7
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:49:54 08-09-2025
|39,2617
|28,1425
|7,7
|1,9
|DENIS-SOMA (MANISA)
|11:33:07 08-09-2025
|39,2147
|27,6973
|0
|2
|Soma (Manisa)
|11:33:06 08-09-2025
|39,225
|27,68056
|22,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:26:33 08-09-2025
|39,20167
|28,21944
|6,64
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:26:33 08-09-2025
|39,1527
|28,2425
|15,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:24:44 08-09-2025
|39,17139
|28,20722
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:24:07 08-09-2025
|39,23667
|28,10806
|6,19
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:18:54 08-09-2025
|39,16917
|28,25194
|5,1
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:15:49 08-09-2025
|39,26333
|28,16194
|5,4
|2
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:15:49 08-09-2025
|39,2783
|28,1418
|5,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:10:22 08-09-2025
|39,21972
|28,13167
|5,48
|1,1
|CUKURKOY-MILAS (MUGLA)
|11:09:11 08-09-2025
|37,492
|27,727
|24,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:02:47 08-09-2025
|39,17722
|28,18444
|9,72
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:02:47 08-09-2025
|39,1127
|28,1385
|15,4
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:59:51 08-09-2025
|39,2082
|28,0915
|7,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:59:50 08-09-2025
|39,21639
|28,12417
|4,6
|2,3
|Samandağ (Hatay)
|10:56:25 08-09-2025
|36,225
|35,96389
|6,54
|2,1
|AKDENIZ
|10:56:20 08-09-2025
|36,0965
|35,5963
|12,4
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.25 km] Milas (Muğla)
|10:55:03 08-09-2025
|36,97806
|27,945
|7
|1,7
|Milas (Muğla)
|10:47:22 08-09-2025
|37,46806
|27,75972
|7
|3
|CUKURKOY-MILAS (MUGLA)
|10:47:22 08-09-2025
|37,4835
|27,7403
|6,8
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:41:22 08-09-2025
|39,16389
|28,1625
|8,39
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:32:49 08-09-2025
|39,1508
|28,2097
|18
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:28:07 08-09-2025
|39,18583
|28,25028
|7
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:28:06 08-09-2025
|39,1765
|28,1697
|9,1
|2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:15:47 08-09-2025
|39,1437
|28,2775
|9,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:08:38 08-09-2025
|39,26556
|28,17361
|7
|2,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:08:37 08-09-2025
|39,2242
|28,1317
|8,3
|2
|Pütürge (Malatya)
|09:51:28 08-09-2025
|38,335
|38,81972
|10,19
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:49:08 08-09-2025
|39,18806
|28,16583
|7
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:49:07 08-09-2025
|39,1902
|28,111
|8,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:44:45 08-09-2025
|39,25917
|28,08944
|7
|2,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:44:44 08-09-2025
|39,2332
|28,0677
|7,8
|2,2
|KAVAKTEPE-(ELAZIG)
|09:41:25 08-09-2025
|38,516
|39,1878
|6,7
|1,6
|Akdeniz - [26.43 km] Seydikemer (Muğla)
|09:28:34 08-09-2025
|36,285
|28,94806
|38,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:25:54 08-09-2025
|39,18222
|28,16361
|9
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:25:53 08-09-2025
|39,2063
|28,143
|13,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:18:35 08-09-2025
|39,21472
|28,25306
|6,23
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:18:34 08-09-2025
|39,2093
|28,2563
|15,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:11:56 08-09-2025
|39,12861
|28,29
|7,12
|1,1
|SARICALI-AKHISAR (MANISA)
|09:11:55 08-09-2025
|38,8263
|27,856
|7,6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:45 08-09-2025
|39,16917
|28,19583
|7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:43 08-09-2025
|39,2018
|28,1375
|8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:07:43 08-09-2025
|39,19889
|28,27194
|6,83
|1,1
|Akdeniz - [38.24 km] Kaş (Antalya)
|09:03:14 08-09-2025
|36,04139
|29,00806
|7,91
|1,6
|UCAVLU-AKHISAR (MANISA)
|08:56:36 08-09-2025
|39,0407
|27,6367
|10,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:49:04 08-09-2025
|39,18611
|28,22722
|6,79
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:49:03 08-09-2025
|39,1998
|28,1785
|17,4
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:37:31 08-09-2025
|39,1327
|28,2832
|4,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:37:30 08-09-2025
|39,20667
|28,25167
|5,57
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:33:02 08-09-2025
|39,19639
|28,23472
|6,38
|1,4
|SAKARKAYA-AKHISAR (MANISA)
|08:32:57 08-09-2025
|38,9188
|27,6127
|21,9
|1,5
|Darende (Malatya)
|08:31:50 08-09-2025
|38,40139
|37,48444
|7,01
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:24:46 08-09-2025
|39,20028
|28,2725
|7
|1,1
|KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)
|08:19:21 08-09-2025
|39,2793
|29,1115
|4,4
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:17:56 08-09-2025
|39,1903
|28,1998
|11,1
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:17:55 08-09-2025
|39,19778
|28,23722
|6,56
|2,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|08:16:24 08-09-2025
|37,78611
|36,59417
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:09:03 08-09-2025
|39,22139
|28,22389
|4,86
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:01:52 08-09-2025
|39,25083
|28,12056
|6,88
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:58:34 08-09-2025
|39,20778
|28,22889
|7,22
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:55:42 08-09-2025
|38,37639
|37,47667
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:52:50 08-09-2025
|39,20917
|28,23056
|5,12
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:51:40 08-09-2025
|39,19028
|28,16917
|9,95
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:51:40 08-09-2025
|39,1787
|28,1507
|12,7
|1,5
|Eber Gölü - [04.25 km] Çay (Afyonkarahisar)
|07:50:04 08-09-2025
|38,62611
|31,16083
|6,97
|0,9
|Sarıoğlan (Kayseri)
|07:45:58 08-09-2025
|39,1125
|36,0675
|9,29
|1,8
|KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS)
|07:45:57 08-09-2025
|39,095
|36,0848
|5
|2
|Palu (Elazığ)
|07:43:30 08-09-2025
|38,75333
|40,05833
|6,99
|1,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:37:49 08-09-2025
|39,1783
|28,257
|9,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:37:48 08-09-2025
|39,20111
|28,2475
|6,54
|1,4
|Simav (Kütahya)
|07:31:54 08-09-2025
|39,23833
|29,0075
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:28:52 08-09-2025
|39,19306
|28,24139
|7
|1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:23:18 08-09-2025
|39,1043
|28,2775
|14,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:23:16 08-09-2025
|39,16722
|28,22056
|7,02
|1,2
|Merkez (Bingöl)
|07:13:26 08-09-2025
|39,02639
|40,49722
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:09:44 08-09-2025
|39,1798
|28,2367
|11
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:09:43 08-09-2025
|39,21028
|28,25639
|7,29
|1,7
|Sulusaray (Tokat)
|07:04:25 08-09-2025
|40,06667
|36,01028
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:07 08-09-2025
|39,19583
|28,255
|5,99
|1,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:03:07 08-09-2025
|39,173
|28,265
|9,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:21 08-09-2025
|39,21306
|28,08667
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:46:33 08-09-2025
|39,1875
|28,22972
|6,67
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:46:32 08-09-2025
|39,1935
|28,2273
|10,1
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|06:39:58 08-09-2025
|38,47861
|39,20806
|7
|0,8
|Gördes (Manisa)
|06:37:39 08-09-2025
|39,00806
|28,38722
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:36:18 08-09-2025
|39,20361
|28,15917
|6,64
|1
|Kulu (Konya)
|06:35:45 08-09-2025
|39,10833
|33,05444
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:18 08-09-2025
|39,20472
|28,22556
|9,93
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:24:52 08-09-2025
|39,19028
|28,17083
|7,23
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:24:52 08-09-2025
|39,1763
|28,1427
|11,9
|2,9
|Beypazarı (Ankara)
|06:24:32 08-09-2025
|40,18472
|31,90694
|7,01
|1,6
|Karlıova (Bingöl)
|06:16:45 08-09-2025
|39,39278
|40,71056
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:11:54 08-09-2025
|39,18917
|28,23056
|8,15
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:11:54 08-09-2025
|39,1752
|28,2482
|11,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:04:35 08-09-2025
|39,18611
|28,17444
|9,13
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:49:54 08-09-2025
|39,25472
|28,07167
|6,97
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:49:15 08-09-2025
|39,17194
|28,22
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:48:08 08-09-2025
|39,21361
|28,05194
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:45:37 08-09-2025
|39,16
|28,19972
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:39:51 08-09-2025
|39,19556
|28,26056
|5,2
|0,9
|Ege Denizi - [60.95 km] Datça (Muğla)
|05:37:15 08-09-2025
|36,25528
|27,03861
|7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:36:03 08-09-2025
|39,20139
|28,24278
|7,75
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:26:20 08-09-2025
|39,22639
|28,18333
|7
|1
|Tut (Adıyaman)
|05:25:30 08-09-2025
|37,80417
|37,89667
|9,98
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:21:13 08-09-2025
|39,18528
|28,15528
|9,15
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:19:09 08-09-2025
|38,11806
|36,91583
|7,25
|2,2
|KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:19:09 08-09-2025
|38,1345
|36,9168
|5,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:17:21 08-09-2025
|39,23111
|28,1575
|9,82
|0,9
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|05:09:31 08-09-2025
|38,62722
|31,38056
|5,5
|1
|Akhisar (Manisa)
|05:09:16 08-09-2025
|39,20583
|28
|7
|1,5
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|05:09:16 08-09-2025
|39,1798
|27,9628
|9,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:05:58 08-09-2025
|39,19111
|28,15361
|7,58
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:05:58 08-09-2025
|39,1638
|28,143
|15,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:03:54 08-09-2025
|39,20972
|28,24361
|5,8
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:01:47 08-09-2025
|39,20194
|28,2525
|6,99
|1,1
|Merkez (Bingöl)
|04:59:14 08-09-2025
|39,06222
|40,51111
|6,97
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:51:59 08-09-2025
|39,18528
|28,18056
|6,76
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:51:59 08-09-2025
|39,1413
|28,1713
|10,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:50:41 08-09-2025
|39,23778
|28,22083
|5,31
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:47:00 08-09-2025
|39,25556
|28,08556
|10,95
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:45:27 08-09-2025
|39,16278
|28,19444
|4,81
|1,1
|Kulu (Konya)
|04:44:14 08-09-2025
|39,10028
|33,05306
|7
|1,7
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|04:41:10 08-09-2025
|39,1195
|28,0952
|12,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:41:09 08-09-2025
|39,18889
|28,19861
|7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:40:48 08-09-2025
|39,18639
|28,16778
|7,82
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:40:48 08-09-2025
|39,167
|28,1712
|12,9
|2,5
|Doğanşehir (Malatya)
|04:34:03 08-09-2025
|38,14111
|37,87194
|6,71
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:33:40 08-09-2025
|39,21472
|28,24028
|7,76
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:28:15 08-09-2025
|39,15583
|28,17194
|7
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:28:15 08-09-2025
|39,1547
|28,1447
|10,6
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:25:50 08-09-2025
|39,17583
|28,20278
|5,81
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:19:24 08-09-2025
|39,20806
|28,26028
|5,4
|2,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:19:24 08-09-2025
|39,1917
|28,2355
|11,6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:13:12 08-09-2025
|39,19694
|28,25694
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:13:12 08-09-2025
|39,1665
|28,255
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:06:56 08-09-2025
|39,24778
|28,10583
|7
|1,9
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:06:55 08-09-2025
|39,2443
|28,1177
|9,2
|2,3
|Karapınar (Konya)
|04:05:54 08-09-2025
|37,55583
|33,64389
|7,21
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:04:53 08-09-2025
|39,19278
|28,25944
|5,32
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:02:32 08-09-2025
|39,20361
|28,25583
|4,92
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:02:32 08-09-2025
|39,1802
|28,244
|8,8
|2,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:54:02 08-09-2025
|39,2357
|28,1258
|13,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:54:01 08-09-2025
|39,24333
|28,16028
|5,46
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:50:24 08-09-2025
|39,21833
|28,26306
|8,85
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:49:26 08-09-2025
|39,19333
|28,25861
|6,87
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:47:40 08-09-2025
|39,20778
|28,25833
|6,77
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:46:00 08-09-2025
|39,19444
|28,23444
|8,85
|0,8
|Soma (Manisa)
|03:41:39 08-09-2025
|39,23167
|27,66694
|7
|1,3
|BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA)
|03:41:39 08-09-2025
|39,212
|27,6372
|10
|1,4
|Hazar Gölü - [04.64 km] Merkez (Elazığ)
|03:37:10 08-09-2025
|38,49
|39,37806
|7
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:29:25 08-09-2025
|39,1757
|28,2427
|8,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:29:24 08-09-2025
|39,20833
|28,255
|6,24
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:26:36 08-09-2025
|39,1697
|28,2347
|13,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:26:35 08-09-2025
|39,20583
|28,27667
|5,11
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:23:35 08-09-2025
|39,22278
|28,09611
|6,82
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:23:35 08-09-2025
|39,1893
|28,0595
|12,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:21:05 08-09-2025
|39,21583
|28,24028
|9,3
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:21:04 08-09-2025
|37,22056
|36,92889
|7,29
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:16:33 08-09-2025
|39,21167
|28,24083
|7,93
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:14:11 08-09-2025
|39,21
|28,21389
|8
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:11:29 08-09-2025
|39,20139
|28,23333
|6,61
|1,1
|Akdeniz - [14.29 km] Marmaris (Muğla)
|03:10:00 08-09-2025
|36,505
|28,13583
|71,07
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:04:37 08-09-2025
|39,15972
|28,18583
|5,34
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:04:37 08-09-2025
|39,1583
|28,1498
|14,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:03:55 08-09-2025
|39,20222
|28,25806
|5,65
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:03:55 08-09-2025
|39,181
|28,256
|7,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:56:15 08-09-2025
|39,21667
|28,16528
|5,32
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:54:22 08-09-2025
|39,177
|28,2472
|8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:54:21 08-09-2025
|39,21
|28,265
|5,73
|1,2
|Ayrancı (Karaman)
|02:51:50 08-09-2025
|37,48167
|33,65556
|6,19
|2
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|02:51:50 08-09-2025
|37,476
|33,6115
|11,6
|2,1
|Ulaş (Sivas)
|02:48:34 08-09-2025
|39,48361
|37,43889
|7,01
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:48:30 08-09-2025
|39,23028
|28,15639
|7,28
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:48:30 08-09-2025
|39,2017
|28,1258
|12,4
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|02:47:55 08-09-2025
|37,93389
|36,10722
|10,02
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:47:25 08-09-2025
|39,20111
|28,25444
|6,41
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:47:05 08-09-2025
|39,20639
|28,23778
|6,13
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:45:52 08-09-2025
|39,21056
|28,24444
|8,51
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:42:41 08-09-2025
|39,20417
|28,25889
|7
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:42:41 08-09-2025
|39,1743
|28,2332
|9,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:40:40 08-09-2025
|39,22944
|28,04167
|7
|2,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:40:40 08-09-2025
|39,2093
|28,0323
|12,9
|3,1
|Arsin (Trabzon)
|02:40:21 08-09-2025
|40,94167
|39,9375
|7,09
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:38:06 08-09-2025
|39,1647
|28,2513
|10,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:38:05 08-09-2025
|39,20056
|28,2275
|5,72
|1,4
|Ayrancı (Karaman)
|02:31:51 08-09-2025
|37,42361
|33,64361
|6,86
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:30:11 08-09-2025
|39,17111
|28,15861
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:30:11 08-09-2025
|39,1675
|28,1553
|11
|1,6
|Biga (Çanakkale)
|02:29:08 08-09-2025
|40,28889
|27,48139
|7,02
|1,5
|GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE)
|02:29:07 08-09-2025
|40,3147
|27,4372
|1,9
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:22:34 08-09-2025
|39,1717
|28,2178
|10,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:22:33 08-09-2025
|39,15083
|28,23972
|5,15
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:21:40 08-09-2025
|39,2125
|28,12389
|7
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:21:39 08-09-2025
|39,1973
|28,1042
|10,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:19:14 08-09-2025
|39,17944
|28,16
|9,7
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:19:14 08-09-2025
|39,173
|28,128
|11
|3,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:18:20 08-09-2025
|38,07556
|37,62056
|7,01
|3,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:18:19 08-09-2025
|38,0755
|37,589
|5
|3,5
|Sarayönü (Konya)
|02:13:25 08-09-2025
|38,30056
|32,45083
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:07:21 08-09-2025
|39,20139
|28,13444
|4,21
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:56:46 08-09-2025
|39,1773
|28,2417
|8,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:56:45 08-09-2025
|39,20889
|28,24806
|5,81
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:55:44 08-09-2025
|39,22417
|28,24194
|7,42
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:51:45 08-09-2025
|37,96528
|36,34444
|6,98
|1,5
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:51:45 08-09-2025
|37,9125
|36,2987
|5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:49:23 08-09-2025
|39,20722
|28,25778
|7
|1,1
|Ulaş (Sivas)
|01:46:32 08-09-2025
|39,36833
|37,25833
|7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:43:16 08-09-2025
|39,15694
|28,18972
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:43:16 08-09-2025
|39,1655
|28,1742
|8,7
|1,7
|Yerköy (Yozgat)
|01:40:44 08-09-2025
|39,73806
|34,22694
|7
|0,8
|Merkez (Isparta)
|01:40:17 08-09-2025
|37,81944
|30,65278
|6,98
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:40:03 08-09-2025
|39,1767
|28,2585
|7,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:40:02 08-09-2025
|39,22222
|28,24028
|7,29
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:37:54 08-09-2025
|39,1722
|28,1752
|12
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:37:53 08-09-2025
|39,21306
|28,15806
|7,68
|1,3
|Bandırma (Balıkesir)
|01:32:49 08-09-2025
|40,27417
|28,14389
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:31:33 08-09-2025
|38,36861
|37,42639
|6,98
|1,8
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:31:33 08-09-2025
|38,3713
|37,4343
|7,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:29:25 08-09-2025
|39,18556
|28,24472
|7,08
|1,7
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|01:25:15 08-09-2025
|39,0563
|28,2268
|16,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:25:12 08-09-2025
|39,19444
|28,26
|6,76
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:24:52 08-09-2025
|39,19389
|28,28917
|7
|1,3
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:24:51 08-09-2025
|39,1773
|28,255
|16,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:21:23 08-09-2025
|39,26972
|28,105
|7
|2,1
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:21:22 08-09-2025
|39,258
|28,0915
|12
|2,5
|Doğanşehir (Malatya)
|01:18:22 08-09-2025
|38,24667
|37,79917
|7
|1,7
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|01:18:21 08-09-2025
|38,2697
|37,7997
|8,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:17:17 08-09-2025
|39,20778
|28,26083
|6,97
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:15:00 08-09-2025
|39,21306
|28,25694
|9,89
|1,3
|Merkez (Bingöl)
|01:10:33 08-09-2025
|39,02167
|40,4975
|7,19
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:08:03 08-09-2025
|39,179
|28,2432
|9,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:08:02 08-09-2025
|39,20694
|28,25389
|7,64
|1,6
