Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Eylül 2026
09.09.2026 00:00
NTV
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09 Eylül 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Manavgat (Antalya)
|08 Eylül 2026 23:10
|37.1828
|31.1650
|89.50
|2.40
|Battalgazi (Malatya)
|08 Eylül 2026 22:38
|38.2435
|38.5635
|11.22
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Eylül 2026 22:36
|39.1618
|28.1718
|10.55
|1.10
|Pınarbaşı (Kayseri)
|08 Eylül 2026 22:22
|38.7540
|36.5668
|8.58
|1.20
|Menderes (İzmir)
|08 Eylül 2026 22:19
|38.2813
|27.1085
|8.73
|1.60
|Simav (Kütahya)
|08 Eylül 2026 22:12
|39.2327
|28.9515
|7.19
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Eylül 2026 22:10
|39.2335
|28.1207
|10.95
|1.20
|Ege Denizi - [02.02 km] Çeşme (İzmir)
|08 Eylül 2026 21:41
|38.2590
|26.2625
|12.50
|1.80
|Çelikhan (Adıyaman)
|08 Eylül 2026 21:16
|38.0882
|38.3835
|10.25
|1.70
|Çelikhan (Adıyaman)
|08 Eylül 2026 21:12
|38.0887
|38.3742
|10.47
|1.40
|Yeşilyurt (Malatya)
|08 Eylül 2026 21:11
|38.2590
|38.2597
|10.31
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Eylül 2026 20:22
|39.1273
|28.2183
|16.42
|1.40
|Bahşili (Kırıkkale)
|08 Eylül 2026 17:34
|39.7836
|33.3892
|7.00
|1.30
|Altıntaş (Kütahya)
|08 Eylül 2026 17:25
|39.0123
|30.1982
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Eylül 2026 17:08
|39.2031
|28.1136
|5.34
|1.50
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.52 km] Menderes (İzmir)
|08 Eylül 2026 17:08
|37.8583
|26.9628
|7.00
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Eylül 2026 17:05
|39.2092
|28.2147
|12.10
|1.50
|Yahşihan (Kırıkkale)
|08 Eylül 2026 16:43
|39.8431
|33.4292
|7.00
|1.30
|Yahşihan (Kırıkkale)
|08 Eylül 2026 16:20
|39.8380
|33.4355
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Eylül 2026 15:44
|39.2022
|28.1731
|7.73
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Eylül 2026 15:34
|39.1267
|28.3517
|7.00
|1.40
|Sütçüler (Isparta)
|08 Eylül 2026 15:28
|37.3910
|31.0682
|6.90
|1.50
|Eşme (Uşak)
|08 Eylül 2026 15:28
|38.4893
|29.1628
|7.00
|1.10
|Eşme (Uşak)
|08 Eylül 2026 15:26
|38.4838
|29.1482
|7.00
|1.00
|Simav (Kütahya)
|08 Eylül 2026 15:20
|39.2307
|28.9483
|7.37
|1.70
|Merkez (Elazığ)
|08 Eylül 2026 14:50
|38.8115
|38.8817
|7.00
|1.00
|Divriği (Sivas)
|08 Eylül 2026 14:37
|39.3811
|38.2742
|6.96
|1.50
|Akçadağ (Malatya)
|08 Eylül 2026 14:29
|38.4768
|38.1052
|7.00
|1.50
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|08 Eylül 2026 14:24
|37.8993
|36.6623
|7.00
|1.30
|Beypazarı (Ankara)
|08 Eylül 2026 14:10
|40.1667
|31.8375
|7.23
|1.80
|Adaklı (Bingöl)
|08 Eylül 2026 14:09
|39.2156
|40.4397
|7.48
|1.20
|Eflani (Karabük)
|08 Eylül 2026 13:49
|41.3815
|33.0290
|7.00
|1.10
|Doğanşehir (Malatya)
|08 Eylül 2026 13:40
|37.9186
|37.8731
|7.00
|1.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|08 Eylül 2026 13:25
|38.2938
|38.2293
|7.00
|1.70
|Merkez (Kütahya)
|08 Eylül 2026 12:54
|39.5987
|30.0957
|7.00
|1.10
|Söğütlü (Sakarya)
|08 Eylül 2026 12:43
|40.8911
|30.5272
|7.00
|0.90
|Çine (Aydın)
|08 Eylül 2026 12:41
|37.4697
|28.1194
|7.00
|1.30
|Ezine (Çanakkale)
|08 Eylül 2026 12:41
|39.8914
|26.2689
|7.00
|1.20
|Milas (Muğla)
|08 Eylül 2026 12:41
|37.1522
|27.5936
|7.00
|1.00
|Çan (Çanakkale)
|08 Eylül 2026 12:38
|40.0800
|26.9914
|7.00
|1.20
|Yığılca (Düzce)
|08 Eylül 2026 12:32
|41.0106
|31.4428
|5.93
|1.00
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA)
|08 Eylül 2026 20:25
|39.0042
|30.2058
|4.30
|1.70
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|08 Eylül 2026 20:08
|37.8467
|26.9712
|7.90
|2.30
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08 Eylül 2026 20:05
|39.1455
|28.2010
|13.80
|1.70
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08 Eylül 2026 18:34
|39.0910
|28.3190
|20.30
|1.80
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08 Eylül 2026 18:20
|39.2322
|28.9847
|11.20
|2.00
|ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)
|08 Eylül 2026 18:00
|38.3405
|36.5263
|20.90
|1.20
|MURATLI-AKCADAG (MALATYA)
|08 Eylül 2026 17:29
|38.4027
|37.9743
|23.50
|1.30
|DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA)
|08 Eylül 2026 17:10
|40.2507
|31.8230
|9.60
|2.20
|KULA-TUZLUCA (IGDIR)
|08 Eylül 2026 15:51
|40.0785
|43.3933
|4.60
|2.20