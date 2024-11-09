Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
09 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - [34.09 km] Gökçeada (Çanakkale)
|10:29:07 09-11-2024
|39,86972
|25,48417
|13,11
|1,7
|KAYADOVEN-AKYAKA (KARS)
|09:31:49 09-11-2024
|40,9953
|43,8467
|5
|2,5
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.73 km] Akyaka (Kars)
|09:31:48 09-11-2024
|41,15528
|43,80806
|6,66
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:20:49 09-11-2024
|38,30722
|38,25972
|7,07
|1,2
|Kale (Malatya)
|09:01:48 09-11-2024
|38,36056
|38,73889
|11,87
|1,3
|SARITOSUN-(ELAZIG)
|08:57:43 09-11-2024
|38,4742
|39,0678
|4,9
|2,9
|Merkez (Elazığ)
|08:57:42 09-11-2024
|38,46
|39,05444
|16,3
|2,8
|Soma (Manisa)
|08:43:36 09-11-2024
|39,09083
|27,53333
|6,99
|1,4
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|08:25:31 09-11-2024
|38,0225
|37,05611
|7,01
|2,2
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|08:25:31 09-11-2024
|38,0282
|37,0887
|5,4
|2,2
|Merkez (Bolu)
|07:48:57 09-11-2024
|40,74139
|31,6525
|9,7
|2
|YENIAKCAKAVAK-(BOLU)
|07:48:56 09-11-2024
|40,7517
|31,6573
|6,5
|2,2
|Gündoğmuş (Antalya)
|07:13:32 09-11-2024
|36,86278
|32,23972
|7,01
|1,2
|BEDEN-GUNDOGMUS (ANTALYA)
|07:13:32 09-11-2024
|36,842
|32,2758
|13,8
|1,6
|Merkez (Adıyaman)
|07:01:13 09-11-2024
|37,98972
|38,20028
|7
|1,6
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:01:13 09-11-2024
|37,98
|38,151
|5,4
|1,8
|Gürün (Sivas)
|06:20:41 09-11-2024
|38,87556
|37,47
|7,02
|2,2
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|06:20:40 09-11-2024
|38,8697
|37,4825
|5
|2,2
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:19:43 09-11-2024
|38,0857
|36,6462
|5,6
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:19:42 09-11-2024
|38,08194
|36,6075
|7,04
|1,6
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|06:04:49 09-11-2024
|34,6113
|24,5505
|14,7
|2,9
|Sincik (Adıyaman)
|06:03:52 09-11-2024
|38,13
|38,52278
|7
|2,8
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|06:03:51 09-11-2024
|38,1413
|38,5242
|3,6
|2,6
|SEHSUVAR-(ELAZIG)
|05:23:00 09-11-2024
|38,635
|39,6238
|5,5
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:17:42 09-11-2024
|37,99417
|36,66
|7,04
|2,2
|KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:17:42 09-11-2024
|38,015
|36,6845
|7,2
|2,1
|YELKAYA-GENC (BINGOL)
|04:59:32 09-11-2024
|38,5953
|40,4245
|16,2
|1
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|04:25:05 09-11-2024
|38,2375
|37,7413
|13
|1,4
|KUSKONDU-(BINGOL)
|03:53:49 09-11-2024
|39,0593
|40,3238
|4
|2
|ULUKOY-(MALATYA)
|03:44:55 09-11-2024
|38,1702
|38,5107
|2,1
|1,4
|BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)
|03:41:50 09-11-2024
|36,2132
|35,922
|9,1
|1,3
|SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|03:31:28 09-11-2024
|36,7397
|31,2113
|22,9
|1,9
|KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:28:03 09-11-2024
|37,9723
|36,5052
|5,4
|1,5
|FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:16:40 09-11-2024
|37,9503
|36,4562
|27,6
|1,2
|CAMLIK-YENICAGA (BOLU)
|03:09:00 09-11-2024
|40,8157
|32,062
|5,1
|2
|DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
|02:27:00 09-11-2024
|37,8688
|36,6353
|5,3
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:26:59 09-11-2024
|37,86028
|36,62
|7,01
|1,6
|Merkez (Sivas)
|02:22:05 09-11-2024
|39,65917
|37,36972
|6,9
|1,4
|AKPINAR-(SIVAS)
|02:22:05 09-11-2024
|39,6908
|37,3722
|5,4
|1,8
|Akdeniz
|02:21:19 09-11-2024
|35,78833
|33,80667
|7,01
|1,8
|AKDENIZ
|02:21:19 09-11-2024
|35,7292
|33,771
|6,7
|1,7
|Gürün (Sivas)
|02:20:41 09-11-2024
|38,88306
|37,43528
|7,03
|1,8
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|02:20:40 09-11-2024
|38,8742
|37,4737
|2,7
|1,9
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:15:05 09-11-2024
|37,9497
|36,4992
|5,3
|0,9
|KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:49:34 09-11-2024
|37,9878
|36,5003
|28
|1,1
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:48:20 09-11-2024
|37,9857
|36,6323
|29,4
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:09:34 09-11-2024
|37,95361
|36,50944
|7
|1,6
|KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:09:34 09-11-2024
|37,9748
|36,51
|5,2
|1,4
|Kale (Malatya)
|00:51:50 09-11-2024
|38,33583
|38,79139
|9,85
|1,3
|Kale (Malatya)
|00:51:05 09-11-2024
|38,34444
|38,81889
|7,09
|1,5
|Ula (Muğla)
|00:40:08 09-11-2024
|37,12139
|28,54083
|6,99
|1,4
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|00:40:08 09-11-2024
|37,116
|28,4957
|7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:16:23 09-11-2024
|37,39639
|36,7725
|6,92
|1,3
|TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|00:16:22 09-11-2024
|37,4073
|36,841
|3,2
|1,3
|Ortaköy (Çorum)
|00:08:58 09-11-2024
|40,33111
|35,22556
|8,31
|1,1
|CEVIZLI-ORTAKOY (CORUM)
|00:08:58 09-11-2024
|40,3285
|35,2185
|8,2
|1,4
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.33 km] Arsuz (Hatay)
|23:53:58 08-11-2024
|36,50389
|35,87583
|6,95
|1,5
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|23:53:56 08-11-2024
|36,5567
|35,8597
|19,1
|1,1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [12.25 km] Arsuz (Hatay)
|23:23:38 08-11-2024
|36,52222
|35,83833
|7,22
|2,1
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|23:23:37 08-11-2024
|36,5295
|35,8223
|7,4
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|23:09:44 08-11-2024
|38,58639
|39,5525
|7,03
|1,2
|ORTULU-MADEN (ELAZIG)
|23:09:41 08-11-2024
|38,5265
|39,7287
|6,7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|23:07:02 08-11-2024
|38,37083
|38,89333
|7,02
|0,8
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|22:51:06 08-11-2024
|38,91722
|31,03778
|11,85
|1,2
|KEMERKAYA-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|22:51:06 08-11-2024
|38,8707
|31,1167
|14,1
|1,5
|AKDENIZ
|22:41:25 08-11-2024
|36,0218
|31,659
|24,1
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|22:27:17 08-11-2024
|38,56667
|39,7
|7,03
|1,2
|POYRAZ-(ELAZIG)
|22:27:16 08-11-2024
|38,6872
|39,0473
|5
|1,5
|HEKIMHAN (MALATYA)
|22:02:11 08-11-2024
|38,842
|37,936
|6,1
|1,4
|Hekimhan (Malatya)
|22:02:10 08-11-2024
|38,80472
|37,96694
|13,47
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|21:59:21 08-11-2024
|38,46833
|38,01778
|7,02
|1,3
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|21:59:19 08-11-2024
|38,4825
|37,9923
|24,2
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|21:24:29 08-11-2024
|38,59111
|39,66861
|6,98
|1,5
|Kale (Malatya)
|21:05:48 08-11-2024
|38,34333
|38,81417
|6,99
|0,8
|YUNANISTAN
|21:02:05 08-11-2024
|40,3062
|24,1608
|6,7
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|20:41:53 08-11-2024
|38,58361
|39,675
|7
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|20:35:17 08-11-2024
|38,58667
|39,6725
|7,18
|1,4
|GEDIKYOLU-(ELAZIG)
|20:35:17 08-11-2024
|38,6217
|39,6702
|5
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|20:17:02 08-11-2024
|38,58444
|39,67389
|7,25
|1,4
|KACAR-KOVANCILAR (ELAZIG)
|20:17:02 08-11-2024
|38,7187
|39,6158
|9,9
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|19:48:59 08-11-2024
|38,12306
|38,55861
|7
|1,4
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|19:48:58 08-11-2024
|38,1495
|38,5002
|26,1
|1,5
|Erçek Gölü - [03.80 km] İpekyolu (Van)
|19:48:07 08-11-2024
|38,69556
|43,60056
|7
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|19:42:05 08-11-2024
|38,59444
|39,66861
|7
|1,5
|Akdeniz - [34.59 km] Demre (Antalya)
|19:35:07 08-11-2024
|35,9775
|30,21278
|8,5
|1,5
|FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|19:35:07 08-11-2024
|36,0155
|30,2065
|5
|1,6
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [08.76 km] Erdek (Balıkesir)
|19:16:16 08-11-2024
|40,38694
|27,59667
|6,97
|1,6
|BALIKLI-ERDEK (BALIKESIR)
|19:16:16 08-11-2024
|40,42
|27,622
|18,6
|1,8
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|19:14:24 08-11-2024
|38,4187
|37,5995
|25,3
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|19:13:40 08-11-2024
|38,60444
|39,64917
|7
|1,7
|SEHSUVAR-(ELAZIG)
|19:13:40 08-11-2024
|38,612
|39,6302
|8
|2,1
|GOKBEN-FETHIYE (MUGLA)
|18:23:26 08-11-2024
|36,549
|29,2263
|23,9
|1,4
|Akdeniz - [13.43 km] Fethiye (Muğla)
|18:23:25 08-11-2024
|36,38972
|29,01944
|7,01
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:22:50 08-11-2024
|38,09972
|38,14278
|6,99
|1,4
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|18:16:10 08-11-2024
|38,6327
|39,651
|11,5
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|18:16:09 08-11-2024
|38,60694
|39,68083
|10,48
|1,6
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|17:59:56 08-11-2024
|39,5063
|28,139
|15,8
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|17:59:55 08-11-2024
|39,46806
|28,18806
|6,99
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:58:04 08-11-2024
|38,32333
|38,21472
|7,03
|1
|Pazar (Tokat)
|17:40:18 08-11-2024
|40,2375
|36,20167
|5,41
|1,2
|İskilip (Çorum)
|17:37:46 08-11-2024
|40,57278
|34,44167
|7,34
|2,6
|ESKICELTEK-UGURLUDAG (CORUM)
|17:37:45 08-11-2024
|40,5417
|34,4433
|5,4
|2,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:37:02 08-11-2024
|37,8742
|27,1815
|10
|2,1
|Merkez (Elazığ)
|17:28:33 08-11-2024
|38,59
|39,68694
|7
|2,8
|SEHSUVAR-(ELAZIG)
|17:28:33 08-11-2024
|38,6225
|39,6278
|21,8
|2,4
|Merkez (Elazığ)
|17:28:12 08-11-2024
|38,59333
|39,64083
|7
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|17:20:33 08-11-2024
|38,5625
|39,73528
|7,13
|2,6
|GEDIKYOLU-(ELAZIG)
|17:20:33 08-11-2024
|38,6288
|39,6643
|15,5
|2,3
|Merkez (Elazığ)
|17:17:10 08-11-2024
|38,59889
|39,67833
|7
|1,4
|BALPINAR-(ELAZIG)
|17:17:08 08-11-2024
|38,6795
|38,9168
|29
|1,4
|KIRACKOY-(ELAZIG)
|17:16:36 08-11-2024
|38,6502
|39,448
|21,8
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|17:16:35 08-11-2024
|38,58917
|39,66889
|7
|1,7
|TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|17:12:31 08-11-2024
|37,057
|36,138
|8,5
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|17:04:00 08-11-2024
|38,61944
|39,68667
|16,22
|5
|SEHSUVAR-(ELAZIG)
|17:03:59 08-11-2024
|38,6137
|39,6258
|5
|5,1
|Batum, Acara (Gürcistan) - [07.58 km] Borçka (Artvin)
|16:38:16 08-11-2024
|41,505
|41,79444
|7
|1,7
|BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:30:32 08-11-2024
|37,875
|36,4275
|15
|1,8
|IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:21:11 08-11-2024
|38,1418
|37,1275
|26,6
|1,5
|Kale (Malatya)
|15:27:33 08-11-2024
|38,35111
|38,78361
|7,92
|1,7
|Kale (Malatya)
|15:26:40 08-11-2024
|38,35694
|38,78
|9,64
|2,6
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|15:26:39 08-11-2024
|38,3703
|38,8212
|3,2
|2,8
|Kırkağaç (Manisa)
|14:56:21 08-11-2024
|39,11583
|27,85944
|7
|1,4
|KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
|14:56:11 08-11-2024
|38,9738
|27,8612
|3,3
|1,4
|KALEHISAR-(CORUM)
|14:36:24 08-11-2024
|40,3118
|34,6965
|22,6
|2,1
|Merkez (Çorum)
|14:36:22 08-11-2024
|40,49583
|34,69639
|7
|1,2
|Gürün (Sivas)
|14:34:03 08-11-2024
|38,88667
|37,44028
|7
|1,6
|Merkez (Çorum)
|14:33:01 08-11-2024
|40,50444
|34,70444
|6,97
|1,3
|Köyceğiz (Muğla)
|14:24:17 08-11-2024
|37,03333
|28,5525
|6,99
|1,6
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|14:24:17 08-11-2024
|37,0427
|28,5803
|6,9
|1,9
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|14:12:58 08-11-2024
|38,4753
|37,4663
|5
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:12:57 08-11-2024
|38,38778
|37,4725
|7
|1,5
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|12:55:09 08-11-2024
|37,1593
|27,8827
|0
|1,3
|IHLAMUR-SIMAV (KUTAHYA)
|12:33:42 08-11-2024
|39,3812
|29,088
|0
|1,5
|ERENKOY-ALTINTAS (KUTAHYA)
|12:33:12 08-11-2024
|39,0787
|30,264
|0
|1,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|12:12:05 08-11-2024
|37,81722
|37,01528
|7
|1,8
|İnönü (Eskişehir)
|12:01:19 08-11-2024
|39,77583
|30,15778
|7
|1
|Karaköprü (Şanlıurfa)
|11:53:13 08-11-2024
|37,21083
|38,65806
|7
|1,9
|CIRALI-(SANLIURFA)
|11:53:13 08-11-2024
|37,1435
|38,6
|0
|2
|PURSAKLAR (ANKARA)
|11:35:00 08-11-2024
|40,117
|32,9362
|5,4
|1,6
|Çubuk (Ankara)
|11:34:59 08-11-2024
|40,13556
|32,935
|6,99
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|11:17:56 08-11-2024
|39,25889
|40,26056
|7
|3,2
|ESME-KIGI (BINGOL)
|11:17:55 08-11-2024
|39,2485
|40,32
|5
|3,6
|YOLOREN-EDREMIT (BALIKESIR)
|11:17:04 08-11-2024
|39,5963
|26,9772
|5,3
|2,3
|Burhaniye (Balıkesir)
|11:17:03 08-11-2024
|39,53222
|26,96917
|12,03
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:05:37 08-11-2024
|38,19056
|38,16972
|6,99
|2,5
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|11:05:36 08-11-2024
|38,187
|38,1455
|5
|2,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - [34.09 km] Gökçeada (Çanakkale)
|10:29:07 09-11-2024
|39,86972
|25,48417
|13,11
|1,7
|KAYADOVEN-AKYAKA (KARS)
|09:31:49 09-11-2024
|40,9953
|43,8467
|5
|2,5
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.73 km] Akyaka (Kars)
|09:31:48 09-11-2024
|41,15528
|43,80806
|6,66
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:20:49 09-11-2024
|38,30722
|38,25972
|7,07
|1,2
|Kale (Malatya)
|09:01:48 09-11-2024
|38,36056
|38,73889
|11,87
|1,3
|SARITOSUN-(ELAZIG)
|08:57:43 09-11-2024
|38,4742
|39,0678
|4,9
|2,9
|Merkez (Elazığ)
|08:57:42 09-11-2024
|38,46
|39,05444
|16,3
|2,8
|Soma (Manisa)
|08:43:36 09-11-2024
|39,09083
|27,53333
|6,99
|1,4
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|08:25:31 09-11-2024
|38,0225
|37,05611
|7,01
|2,2
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|08:25:31 09-11-2024
|38,0282
|37,0887
|5,4
|2,2
|Merkez (Bolu)
|07:48:57 09-11-2024
|40,74139
|31,6525
|9,7
|2
|YENIAKCAKAVAK-(BOLU)
|07:48:56 09-11-2024
|40,7517
|31,6573
|6,5
|2,2
|Gündoğmuş (Antalya)
|07:13:32 09-11-2024
|36,86278
|32,23972
|7,01
|1,2
|BEDEN-GUNDOGMUS (ANTALYA)
|07:13:32 09-11-2024
|36,842
|32,2758
|13,8
|1,6
|Merkez (Adıyaman)
|07:01:13 09-11-2024
|37,98972
|38,20028
|7
|1,6
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:01:13 09-11-2024
|37,98
|38,151
|5,4
|1,8
|Gürün (Sivas)
|06:20:41 09-11-2024
|38,87556
|37,47
|7,02
|2,2
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|06:20:40 09-11-2024
|38,8697
|37,4825
|5
|2,2
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:19:43 09-11-2024
|38,0857
|36,6462
|5,6
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:19:42 09-11-2024
|38,08194
|36,6075
|7,04
|1,6
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|06:04:49 09-11-2024
|34,6113
|24,5505
|14,7
|2,9
|Sincik (Adıyaman)
|06:03:52 09-11-2024
|38,13
|38,52278
|7
|2,8
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|06:03:51 09-11-2024
|38,1413
|38,5242
|3,6
|2,6
|SEHSUVAR-(ELAZIG)
|05:23:00 09-11-2024
|38,635
|39,6238
|5,5
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:17:42 09-11-2024
|37,99417
|36,66
|7,04
|2,2
|KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:17:42 09-11-2024
|38,015
|36,6845
|7,2
|2,1
|YELKAYA-GENC (BINGOL)
|04:59:32 09-11-2024
|38,5953
|40,4245
|16,2
|1
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|04:25:05 09-11-2024
|38,2375
|37,7413
|13
|1,4
|KUSKONDU-(BINGOL)
|03:53:49 09-11-2024
|39,0593
|40,3238
|4
|2
|ULUKOY-(MALATYA)
|03:44:55 09-11-2024
|38,1702
|38,5107
|2,1
|1,4
|BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)
|03:41:50 09-11-2024
|36,2132
|35,922
|9,1
|1,3
|SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|03:31:28 09-11-2024
|36,7397
|31,2113
|22,9
|1,9
|KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:28:03 09-11-2024
|37,9723
|36,5052
|5,4
|1,5
|FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:16:40 09-11-2024
|37,9503
|36,4562
|27,6
|1,2
|CAMLIK-YENICAGA (BOLU)
|03:09:00 09-11-2024
|40,8157
|32,062
|5,1
|2
|DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
|02:27:00 09-11-2024
|37,8688
|36,6353
|5,3
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:26:59 09-11-2024
|37,86028
|36,62
|7,01
|1,6
|Merkez (Sivas)
|02:22:05 09-11-2024
|39,65917
|37,36972
|6,9
|1,4
|AKPINAR-(SIVAS)
|02:22:05 09-11-2024
|39,6908
|37,3722
|5,4
|1,8
|Akdeniz
|02:21:19 09-11-2024
|35,78833
|33,80667
|7,01
|1,8
|AKDENIZ
|02:21:19 09-11-2024
|35,7292
|33,771
|6,7
|1,7
|Gürün (Sivas)
|02:20:41 09-11-2024
|38,88306
|37,43528
|7,03
|1,8
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|02:20:40 09-11-2024
|38,8742
|37,4737
|2,7
|1,9
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:15:05 09-11-2024
|37,9497
|36,4992
|5,3
|0,9
|KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:49:34 09-11-2024
|37,9878
|36,5003
|28
|1,1
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:48:20 09-11-2024
|37,9857
|36,6323
|29,4
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:09:34 09-11-2024
|37,95361
|36,50944
|7
|1,6
|KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:09:34 09-11-2024
|37,9748
|36,51
|5,2
|1,4
|Kale (Malatya)
|00:51:50 09-11-2024
|38,33583
|38,79139
|9,85
|1,3
|Kale (Malatya)
|00:51:05 09-11-2024
|38,34444
|38,81889
|7,09
|1,5
|Ula (Muğla)
|00:40:08 09-11-2024
|37,12139
|28,54083
|6,99
|1,4
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|00:40:08 09-11-2024
|37,116
|28,4957
|7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:16:23 09-11-2024
|37,39639
|36,7725
|6,92
|1,3
|TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|00:16:22 09-11-2024
|37,4073
|36,841
|3,2
|1,3
|Ortaköy (Çorum)
|00:08:58 09-11-2024
|40,33111
|35,22556
|8,31
|1,1
|CEVIZLI-ORTAKOY (CORUM)
|00:08:58 09-11-2024
|40,3285
|35,2185
|8,2
|1,4
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.33 km] Arsuz (Hatay)
|23:53:58 08-11-2024
|36,50389
|35,87583
|6,95
|1,5
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|23:53:56 08-11-2024
|36,5567
|35,8597
|19,1
|1,1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [12.25 km] Arsuz (Hatay)
|23:23:38 08-11-2024
|36,52222
|35,83833
|7,22
|2,1
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|23:23:37 08-11-2024
|36,5295
|35,8223
|7,4
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|23:09:44 08-11-2024
|38,58639
|39,5525
|7,03
|1,2
|ORTULU-MADEN (ELAZIG)
|23:09:41 08-11-2024
|38,5265
|39,7287
|6,7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|23:07:02 08-11-2024
|38,37083
|38,89333
|7,02
|0,8
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|22:51:06 08-11-2024
|38,91722
|31,03778
|11,85
|1,2
|KEMERKAYA-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|22:51:06 08-11-2024
|38,8707
|31,1167
|14,1
|1,5
|AKDENIZ
|22:41:25 08-11-2024
|36,0218
|31,659
|24,1
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|22:27:17 08-11-2024
|38,56667
|39,7
|7,03
|1,2
|POYRAZ-(ELAZIG)
|22:27:16 08-11-2024
|38,6872
|39,0473
|5
|1,5
|HEKIMHAN (MALATYA)
|22:02:11 08-11-2024
|38,842
|37,936
|6,1
|1,4
|Hekimhan (Malatya)
|22:02:10 08-11-2024
|38,80472
|37,96694
|13,47
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|21:59:21 08-11-2024
|38,46833
|38,01778
|7,02
|1,3
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|21:59:19 08-11-2024
|38,4825
|37,9923
|24,2
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|21:24:29 08-11-2024
|38,59111
|39,66861
|6,98
|1,5
|Kale (Malatya)
|21:05:48 08-11-2024
|38,34333
|38,81417
|6,99
|0,8
|YUNANISTAN
|21:02:05 08-11-2024
|40,3062
|24,1608
|6,7
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|20:41:53 08-11-2024
|38,58361
|39,675
|7
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|20:35:17 08-11-2024
|38,58667
|39,6725
|7,18
|1,4
|GEDIKYOLU-(ELAZIG)
|20:35:17 08-11-2024
|38,6217
|39,6702
|5
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|20:17:02 08-11-2024
|38,58444
|39,67389
|7,25
|1,4
|KACAR-KOVANCILAR (ELAZIG)
|20:17:02 08-11-2024
|38,7187
|39,6158
|9,9
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|19:48:59 08-11-2024
|38,12306
|38,55861
|7
|1,4
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|19:48:58 08-11-2024
|38,1495
|38,5002
|26,1
|1,5
|Erçek Gölü - [03.80 km] İpekyolu (Van)
|19:48:07 08-11-2024
|38,69556
|43,60056
|7
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|19:42:05 08-11-2024
|38,59444
|39,66861
|7
|1,5
|Akdeniz - [34.59 km] Demre (Antalya)
|19:35:07 08-11-2024
|35,9775
|30,21278
|8,5
|1,5
|FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|19:35:07 08-11-2024
|36,0155
|30,2065
|5
|1,6
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [08.76 km] Erdek (Balıkesir)
|19:16:16 08-11-2024
|40,38694
|27,59667
|6,97
|1,6
|BALIKLI-ERDEK (BALIKESIR)
|19:16:16 08-11-2024
|40,42
|27,622
|18,6
|1,8
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|19:14:24 08-11-2024
|38,4187
|37,5995
|25,3
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|19:13:40 08-11-2024
|38,60444
|39,64917
|7
|1,7
|SEHSUVAR-(ELAZIG)
|19:13:40 08-11-2024
|38,612
|39,6302
|8
|2,1
|GOKBEN-FETHIYE (MUGLA)
|18:23:26 08-11-2024
|36,549
|29,2263
|23,9
|1,4
|Akdeniz - [13.43 km] Fethiye (Muğla)
|18:23:25 08-11-2024
|36,38972
|29,01944
|7,01
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:22:50 08-11-2024
|38,09972
|38,14278
|6,99
|1,4
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|18:16:10 08-11-2024
|38,6327
|39,651
|11,5
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|18:16:09 08-11-2024
|38,60694
|39,68083
|10,48
|1,6
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|17:59:56 08-11-2024
|39,5063
|28,139
|15,8
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|17:59:55 08-11-2024
|39,46806
|28,18806
|6,99
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:58:04 08-11-2024
|38,32333
|38,21472
|7,03
|1
|Pazar (Tokat)
|17:40:18 08-11-2024
|40,2375
|36,20167
|5,41
|1,2
|İskilip (Çorum)
|17:37:46 08-11-2024
|40,57278
|34,44167
|7,34
|2,6
|ESKICELTEK-UGURLUDAG (CORUM)
|17:37:45 08-11-2024
|40,5417
|34,4433
|5,4
|2,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:37:02 08-11-2024
|37,8742
|27,1815
|10
|2,1
|Merkez (Elazığ)
|17:28:33 08-11-2024
|38,59
|39,68694
|7
|2,8
|SEHSUVAR-(ELAZIG)
|17:28:33 08-11-2024
|38,6225
|39,6278
|21,8
|2,4
|Merkez (Elazığ)
|17:28:12 08-11-2024
|38,59333
|39,64083
|7
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|17:20:33 08-11-2024
|38,5625
|39,73528
|7,13
|2,6
|GEDIKYOLU-(ELAZIG)
|17:20:33 08-11-2024
|38,6288
|39,6643
|15,5
|2,3
|Merkez (Elazığ)
|17:17:10 08-11-2024
|38,59889
|39,67833
|7
|1,4
|BALPINAR-(ELAZIG)
|17:17:08 08-11-2024
|38,6795
|38,9168
|29
|1,4
|KIRACKOY-(ELAZIG)
|17:16:36 08-11-2024
|38,6502
|39,448
|21,8
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|17:16:35 08-11-2024
|38,58917
|39,66889
|7
|1,7
|TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|17:12:31 08-11-2024
|37,057
|36,138
|8,5
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|17:04:00 08-11-2024
|38,61944
|39,68667
|16,22
|5
|SEHSUVAR-(ELAZIG)
|17:03:59 08-11-2024
|38,6137
|39,6258
|5
|5,1
|Batum, Acara (Gürcistan) - [07.58 km] Borçka (Artvin)
|16:38:16 08-11-2024
|41,505
|41,79444
|7
|1,7
|BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:30:32 08-11-2024
|37,875
|36,4275
|15
|1,8
|IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:21:11 08-11-2024
|38,1418
|37,1275
|26,6
|1,5
|Kale (Malatya)
|15:27:33 08-11-2024
|38,35111
|38,78361
|7,92
|1,7
|Kale (Malatya)
|15:26:40 08-11-2024
|38,35694
|38,78
|9,64
|2,6
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|15:26:39 08-11-2024
|38,3703
|38,8212
|3,2
|2,8
|Kırkağaç (Manisa)
|14:56:21 08-11-2024
|39,11583
|27,85944
|7
|1,4
|KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
|14:56:11 08-11-2024
|38,9738
|27,8612
|3,3
|1,4
|KALEHISAR-(CORUM)
|14:36:24 08-11-2024
|40,3118
|34,6965
|22,6
|2,1
|Merkez (Çorum)
|14:36:22 08-11-2024
|40,49583
|34,69639
|7
|1,2
|Gürün (Sivas)
|14:34:03 08-11-2024
|38,88667
|37,44028
|7
|1,6
|Merkez (Çorum)
|14:33:01 08-11-2024
|40,50444
|34,70444
|6,97
|1,3
|Köyceğiz (Muğla)
|14:24:17 08-11-2024
|37,03333
|28,5525
|6,99
|1,6
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|14:24:17 08-11-2024
|37,0427
|28,5803
|6,9
|1,9
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|14:12:58 08-11-2024
|38,4753
|37,4663
|5
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:12:57 08-11-2024
|38,38778
|37,4725
|7
|1,5
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|12:55:09 08-11-2024
|37,1593
|27,8827
|0
|1,3
|IHLAMUR-SIMAV (KUTAHYA)
|12:33:42 08-11-2024
|39,3812
|29,088
|0
|1,5
|ERENKOY-ALTINTAS (KUTAHYA)
|12:33:12 08-11-2024
|39,0787
|30,264
|0
|1,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|12:12:05 08-11-2024
|37,81722
|37,01528
|7
|1,8
|İnönü (Eskişehir)
|12:01:19 08-11-2024
|39,77583
|30,15778
|7
|1
|Karaköprü (Şanlıurfa)
|11:53:13 08-11-2024
|37,21083
|38,65806
|7
|1,9
|CIRALI-(SANLIURFA)
|11:53:13 08-11-2024
|37,1435
|38,6
|0
|2
|PURSAKLAR (ANKARA)
|11:35:00 08-11-2024
|40,117
|32,9362
|5,4
|1,6
|Çubuk (Ankara)
|11:34:59 08-11-2024
|40,13556
|32,935
|6,99
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|11:17:56 08-11-2024
|39,25889
|40,26056
|7
|3,2
|ESME-KIGI (BINGOL)
|11:17:55 08-11-2024
|39,2485
|40,32
|5
|3,6
|YOLOREN-EDREMIT (BALIKESIR)
|11:17:04 08-11-2024
|39,5963
|26,9772
|5,3
|2,3
|Burhaniye (Balıkesir)
|11:17:03 08-11-2024
|39,53222
|26,96917
|12,03
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:05:37 08-11-2024
|38,19056
|38,16972
|6,99
|2,5
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|11:05:36 08-11-2024
|38,187
|38,1455
|5
|2,6
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