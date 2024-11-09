Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Kasım 2024

09 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [34.09 km] Gökçeada (Çanakkale) 10:29:07 09-11-2024 39,86972 25,48417 13,11 1,7
KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) 09:31:49 09-11-2024 40,9953 43,8467 5 2,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.73 km] Akyaka (Kars) 09:31:48 09-11-2024 41,15528 43,80806 6,66 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 09:20:49 09-11-2024 38,30722 38,25972 7,07 1,2
Kale (Malatya) 09:01:48 09-11-2024 38,36056 38,73889 11,87 1,3
SARITOSUN-(ELAZIG) 08:57:43 09-11-2024 38,4742 39,0678 4,9 2,9
Merkez (Elazığ) 08:57:42 09-11-2024 38,46 39,05444 16,3 2,8
Soma (Manisa) 08:43:36 09-11-2024 39,09083 27,53333 6,99 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 08:25:31 09-11-2024 38,0225 37,05611 7,01 2,2
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 08:25:31 09-11-2024 38,0282 37,0887 5,4 2,2
Merkez (Bolu) 07:48:57 09-11-2024 40,74139 31,6525 9,7 2
YENIAKCAKAVAK-(BOLU) 07:48:56 09-11-2024 40,7517 31,6573 6,5 2,2
Gündoğmuş (Antalya) 07:13:32 09-11-2024 36,86278 32,23972 7,01 1,2
BEDEN-GUNDOGMUS (ANTALYA) 07:13:32 09-11-2024 36,842 32,2758 13,8 1,6
Merkez (Adıyaman) 07:01:13 09-11-2024 37,98972 38,20028 7 1,6
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:01:13 09-11-2024 37,98 38,151 5,4 1,8
Gürün (Sivas) 06:20:41 09-11-2024 38,87556 37,47 7,02 2,2
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 06:20:40 09-11-2024 38,8697 37,4825 5 2,2
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:19:43 09-11-2024 38,0857 36,6462 5,6 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 06:19:42 09-11-2024 38,08194 36,6075 7,04 1,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 06:04:49 09-11-2024 34,6113 24,5505 14,7 2,9
Sincik (Adıyaman) 06:03:52 09-11-2024 38,13 38,52278 7 2,8
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 06:03:51 09-11-2024 38,1413 38,5242 3,6 2,6
SEHSUVAR-(ELAZIG) 05:23:00 09-11-2024 38,635 39,6238 5,5 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 05:17:42 09-11-2024 37,99417 36,66 7,04 2,2
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:17:42 09-11-2024 38,015 36,6845 7,2 2,1
YELKAYA-GENC (BINGOL) 04:59:32 09-11-2024 38,5953 40,4245 16,2 1
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 04:25:05 09-11-2024 38,2375 37,7413 13 1,4
KUSKONDU-(BINGOL) 03:53:49 09-11-2024 39,0593 40,3238 4 2
ULUKOY-(MALATYA) 03:44:55 09-11-2024 38,1702 38,5107 2,1 1,4
BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) 03:41:50 09-11-2024 36,2132 35,922 9,1 1,3
SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 03:31:28 09-11-2024 36,7397 31,2113 22,9 1,9
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:28:03 09-11-2024 37,9723 36,5052 5,4 1,5
FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:16:40 09-11-2024 37,9503 36,4562 27,6 1,2
CAMLIK-YENICAGA (BOLU) 03:09:00 09-11-2024 40,8157 32,062 5,1 2
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 02:27:00 09-11-2024 37,8688 36,6353 5,3 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:26:59 09-11-2024 37,86028 36,62 7,01 1,6
Merkez (Sivas) 02:22:05 09-11-2024 39,65917 37,36972 6,9 1,4
AKPINAR-(SIVAS) 02:22:05 09-11-2024 39,6908 37,3722 5,4 1,8
Akdeniz 02:21:19 09-11-2024 35,78833 33,80667 7,01 1,8
AKDENIZ 02:21:19 09-11-2024 35,7292 33,771 6,7 1,7
Gürün (Sivas) 02:20:41 09-11-2024 38,88306 37,43528 7,03 1,8
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 02:20:40 09-11-2024 38,8742 37,4737 2,7 1,9
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:15:05 09-11-2024 37,9497 36,4992 5,3 0,9
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:49:34 09-11-2024 37,9878 36,5003 28 1,1
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:48:20 09-11-2024 37,9857 36,6323 29,4 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 01:09:34 09-11-2024 37,95361 36,50944 7 1,6
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:09:34 09-11-2024 37,9748 36,51 5,2 1,4
Kale (Malatya) 00:51:50 09-11-2024 38,33583 38,79139 9,85 1,3
Kale (Malatya) 00:51:05 09-11-2024 38,34444 38,81889 7,09 1,5
Ula (Muğla) 00:40:08 09-11-2024 37,12139 28,54083 6,99 1,4
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 00:40:08 09-11-2024 37,116 28,4957 7 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:16:23 09-11-2024 37,39639 36,7725 6,92 1,3
TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:16:22 09-11-2024 37,4073 36,841 3,2 1,3
Ortaköy (Çorum) 00:08:58 09-11-2024 40,33111 35,22556 8,31 1,1
CEVIZLI-ORTAKOY (CORUM) 00:08:58 09-11-2024 40,3285 35,2185 8,2 1,4
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.33 km] Arsuz (Hatay) 23:53:58 08-11-2024 36,50389 35,87583 6,95 1,5
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 23:53:56 08-11-2024 36,5567 35,8597 19,1 1,1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [12.25 km] Arsuz (Hatay) 23:23:38 08-11-2024 36,52222 35,83833 7,22 2,1
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 23:23:37 08-11-2024 36,5295 35,8223 7,4 1,9
Merkez (Elazığ) 23:09:44 08-11-2024 38,58639 39,5525 7,03 1,2
ORTULU-MADEN (ELAZIG) 23:09:41 08-11-2024 38,5265 39,7287 6,7 1,5
Sivrice (Elazığ) 23:07:02 08-11-2024 38,37083 38,89333 7,02 0,8
Emirdağ (Afyonkarahisar) 22:51:06 08-11-2024 38,91722 31,03778 11,85 1,2
KEMERKAYA-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 22:51:06 08-11-2024 38,8707 31,1167 14,1 1,5
AKDENIZ 22:41:25 08-11-2024 36,0218 31,659 24,1 1,8
Merkez (Elazığ) 22:27:17 08-11-2024 38,56667 39,7 7,03 1,2
POYRAZ-(ELAZIG) 22:27:16 08-11-2024 38,6872 39,0473 5 1,5
HEKIMHAN (MALATYA) 22:02:11 08-11-2024 38,842 37,936 6,1 1,4
Hekimhan (Malatya) 22:02:10 08-11-2024 38,80472 37,96694 13,47 1,6
Akçadağ (Malatya) 21:59:21 08-11-2024 38,46833 38,01778 7,02 1,3
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 21:59:19 08-11-2024 38,4825 37,9923 24,2 1,6
Merkez (Elazığ) 21:24:29 08-11-2024 38,59111 39,66861 6,98 1,5
Kale (Malatya) 21:05:48 08-11-2024 38,34333 38,81417 6,99 0,8
YUNANISTAN 21:02:05 08-11-2024 40,3062 24,1608 6,7 2,2
Merkez (Elazığ) 20:41:53 08-11-2024 38,58361 39,675 7 1,5
Merkez (Elazığ) 20:35:17 08-11-2024 38,58667 39,6725 7,18 1,4
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 20:35:17 08-11-2024 38,6217 39,6702 5 1,8
Merkez (Elazığ) 20:17:02 08-11-2024 38,58444 39,67389 7,25 1,4
KACAR-KOVANCILAR (ELAZIG) 20:17:02 08-11-2024 38,7187 39,6158 9,9 1,9
Sincik (Adıyaman) 19:48:59 08-11-2024 38,12306 38,55861 7 1,4
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 19:48:58 08-11-2024 38,1495 38,5002 26,1 1,5
Erçek Gölü - [03.80 km] İpekyolu (Van) 19:48:07 08-11-2024 38,69556 43,60056 7 1,2
Merkez (Elazığ) 19:42:05 08-11-2024 38,59444 39,66861 7 1,5
Akdeniz - [34.59 km] Demre (Antalya) 19:35:07 08-11-2024 35,9775 30,21278 8,5 1,5
FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 19:35:07 08-11-2024 36,0155 30,2065 5 1,6
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [08.76 km] Erdek (Balıkesir) 19:16:16 08-11-2024 40,38694 27,59667 6,97 1,6
BALIKLI-ERDEK (BALIKESIR) 19:16:16 08-11-2024 40,42 27,622 18,6 1,8
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 19:14:24 08-11-2024 38,4187 37,5995 25,3 1,6
Merkez (Elazığ) 19:13:40 08-11-2024 38,60444 39,64917 7 1,7
SEHSUVAR-(ELAZIG) 19:13:40 08-11-2024 38,612 39,6302 8 2,1
GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) 18:23:26 08-11-2024 36,549 29,2263 23,9 1,4
Akdeniz - [13.43 km] Fethiye (Muğla) 18:23:25 08-11-2024 36,38972 29,01944 7,01 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 18:22:50 08-11-2024 38,09972 38,14278 6,99 1,4
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 18:16:10 08-11-2024 38,6327 39,651 11,5 1,9
Merkez (Elazığ) 18:16:09 08-11-2024 38,60694 39,68083 10,48 1,6
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 17:59:56 08-11-2024 39,5063 28,139 15,8 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 17:59:55 08-11-2024 39,46806 28,18806 6,99 2
Yeşilyurt (Malatya) 17:58:04 08-11-2024 38,32333 38,21472 7,03 1
Pazar (Tokat) 17:40:18 08-11-2024 40,2375 36,20167 5,41 1,2
İskilip (Çorum) 17:37:46 08-11-2024 40,57278 34,44167 7,34 2,6
ESKICELTEK-UGURLUDAG (CORUM) 17:37:45 08-11-2024 40,5417 34,4433 5,4 2,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:37:02 08-11-2024 37,8742 27,1815 10 2,1
Merkez (Elazığ) 17:28:33 08-11-2024 38,59 39,68694 7 2,8
SEHSUVAR-(ELAZIG) 17:28:33 08-11-2024 38,6225 39,6278 21,8 2,4
Merkez (Elazığ) 17:28:12 08-11-2024 38,59333 39,64083 7 1,7
Merkez (Elazığ) 17:20:33 08-11-2024 38,5625 39,73528 7,13 2,6
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 17:20:33 08-11-2024 38,6288 39,6643 15,5 2,3
Merkez (Elazığ) 17:17:10 08-11-2024 38,59889 39,67833 7 1,4
BALPINAR-(ELAZIG) 17:17:08 08-11-2024 38,6795 38,9168 29 1,4
KIRACKOY-(ELAZIG) 17:16:36 08-11-2024 38,6502 39,448 21,8 1,7
Merkez (Elazığ) 17:16:35 08-11-2024 38,58917 39,66889 7 1,7
TOPRAKKALE (OSMANIYE) 17:12:31 08-11-2024 37,057 36,138 8,5 1,6
Merkez (Elazığ) 17:04:00 08-11-2024 38,61944 39,68667 16,22 5
SEHSUVAR-(ELAZIG) 17:03:59 08-11-2024 38,6137 39,6258 5 5,1
Batum, Acara (Gürcistan) - [07.58 km] Borçka (Artvin) 16:38:16 08-11-2024 41,505 41,79444 7 1,7
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:30:32 08-11-2024 37,875 36,4275 15 1,8
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:21:11 08-11-2024 38,1418 37,1275 26,6 1,5
Kale (Malatya) 15:27:33 08-11-2024 38,35111 38,78361 7,92 1,7
Kale (Malatya) 15:26:40 08-11-2024 38,35694 38,78 9,64 2,6
KOZLUK-KALE (MALATYA) 15:26:39 08-11-2024 38,3703 38,8212 3,2 2,8
Kırkağaç (Manisa) 14:56:21 08-11-2024 39,11583 27,85944 7 1,4
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 14:56:11 08-11-2024 38,9738 27,8612 3,3 1,4
KALEHISAR-(CORUM) 14:36:24 08-11-2024 40,3118 34,6965 22,6 2,1
Merkez (Çorum) 14:36:22 08-11-2024 40,49583 34,69639 7 1,2
Gürün (Sivas) 14:34:03 08-11-2024 38,88667 37,44028 7 1,6
Merkez (Çorum) 14:33:01 08-11-2024 40,50444 34,70444 6,97 1,3
Köyceğiz (Muğla) 14:24:17 08-11-2024 37,03333 28,5525 6,99 1,6
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 14:24:17 08-11-2024 37,0427 28,5803 6,9 1,9
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 14:12:58 08-11-2024 38,4753 37,4663 5 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:12:57 08-11-2024 38,38778 37,4725 7 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:55:09 08-11-2024 37,1593 27,8827 0 1,3
IHLAMUR-SIMAV (KUTAHYA) 12:33:42 08-11-2024 39,3812 29,088 0 1,5
ERENKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) 12:33:12 08-11-2024 39,0787 30,264 0 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:12:05 08-11-2024 37,81722 37,01528 7 1,8
İnönü (Eskişehir) 12:01:19 08-11-2024 39,77583 30,15778 7 1
Karaköprü (Şanlıurfa) 11:53:13 08-11-2024 37,21083 38,65806 7 1,9
CIRALI-(SANLIURFA) 11:53:13 08-11-2024 37,1435 38,6 0 2
PURSAKLAR (ANKARA) 11:35:00 08-11-2024 40,117 32,9362 5,4 1,6
Çubuk (Ankara) 11:34:59 08-11-2024 40,13556 32,935 6,99 1,5
Kiğı (Bingöl) 11:17:56 08-11-2024 39,25889 40,26056 7 3,2
ESME-KIGI (BINGOL) 11:17:55 08-11-2024 39,2485 40,32 5 3,6
YOLOREN-EDREMIT (BALIKESIR) 11:17:04 08-11-2024 39,5963 26,9772 5,3 2,3
Burhaniye (Balıkesir) 11:17:03 08-11-2024 39,53222 26,96917 12,03 2
Yeşilyurt (Malatya) 11:05:37 08-11-2024 38,19056 38,16972 6,99 2,5
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 11:05:36 08-11-2024 38,187 38,1455 5 2,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [34.09 km] Gökçeada (Çanakkale) 10:29:07 09-11-2024 39,86972 25,48417 13,11 1,7
KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) 09:31:49 09-11-2024 40,9953 43,8467 5 2,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.73 km] Akyaka (Kars) 09:31:48 09-11-2024 41,15528 43,80806 6,66 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 09:20:49 09-11-2024 38,30722 38,25972 7,07 1,2
Kale (Malatya) 09:01:48 09-11-2024 38,36056 38,73889 11,87 1,3
SARITOSUN-(ELAZIG) 08:57:43 09-11-2024 38,4742 39,0678 4,9 2,9
Merkez (Elazığ) 08:57:42 09-11-2024 38,46 39,05444 16,3 2,8
Soma (Manisa) 08:43:36 09-11-2024 39,09083 27,53333 6,99 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 08:25:31 09-11-2024 38,0225 37,05611 7,01 2,2
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 08:25:31 09-11-2024 38,0282 37,0887 5,4 2,2
Merkez (Bolu) 07:48:57 09-11-2024 40,74139 31,6525 9,7 2
YENIAKCAKAVAK-(BOLU) 07:48:56 09-11-2024 40,7517 31,6573 6,5 2,2
Gündoğmuş (Antalya) 07:13:32 09-11-2024 36,86278 32,23972 7,01 1,2
BEDEN-GUNDOGMUS (ANTALYA) 07:13:32 09-11-2024 36,842 32,2758 13,8 1,6
Merkez (Adıyaman) 07:01:13 09-11-2024 37,98972 38,20028 7 1,6
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:01:13 09-11-2024 37,98 38,151 5,4 1,8
Gürün (Sivas) 06:20:41 09-11-2024 38,87556 37,47 7,02 2,2
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 06:20:40 09-11-2024 38,8697 37,4825 5 2,2
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:19:43 09-11-2024 38,0857 36,6462 5,6 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 06:19:42 09-11-2024 38,08194 36,6075 7,04 1,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 06:04:49 09-11-2024 34,6113 24,5505 14,7 2,9
Sincik (Adıyaman) 06:03:52 09-11-2024 38,13 38,52278 7 2,8
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 06:03:51 09-11-2024 38,1413 38,5242 3,6 2,6
SEHSUVAR-(ELAZIG) 05:23:00 09-11-2024 38,635 39,6238 5,5 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 05:17:42 09-11-2024 37,99417 36,66 7,04 2,2
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:17:42 09-11-2024 38,015 36,6845 7,2 2,1
YELKAYA-GENC (BINGOL) 04:59:32 09-11-2024 38,5953 40,4245 16,2 1
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 04:25:05 09-11-2024 38,2375 37,7413 13 1,4
KUSKONDU-(BINGOL) 03:53:49 09-11-2024 39,0593 40,3238 4 2
ULUKOY-(MALATYA) 03:44:55 09-11-2024 38,1702 38,5107 2,1 1,4
BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) 03:41:50 09-11-2024 36,2132 35,922 9,1 1,3
SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 03:31:28 09-11-2024 36,7397 31,2113 22,9 1,9
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:28:03 09-11-2024 37,9723 36,5052 5,4 1,5
FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:16:40 09-11-2024 37,9503 36,4562 27,6 1,2
CAMLIK-YENICAGA (BOLU) 03:09:00 09-11-2024 40,8157 32,062 5,1 2
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 02:27:00 09-11-2024 37,8688 36,6353 5,3 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:26:59 09-11-2024 37,86028 36,62 7,01 1,6
Merkez (Sivas) 02:22:05 09-11-2024 39,65917 37,36972 6,9 1,4
AKPINAR-(SIVAS) 02:22:05 09-11-2024 39,6908 37,3722 5,4 1,8
Akdeniz 02:21:19 09-11-2024 35,78833 33,80667 7,01 1,8
AKDENIZ 02:21:19 09-11-2024 35,7292 33,771 6,7 1,7
Gürün (Sivas) 02:20:41 09-11-2024 38,88306 37,43528 7,03 1,8
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 02:20:40 09-11-2024 38,8742 37,4737 2,7 1,9
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:15:05 09-11-2024 37,9497 36,4992 5,3 0,9
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:49:34 09-11-2024 37,9878 36,5003 28 1,1
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:48:20 09-11-2024 37,9857 36,6323 29,4 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 01:09:34 09-11-2024 37,95361 36,50944 7 1,6
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:09:34 09-11-2024 37,9748 36,51 5,2 1,4
Kale (Malatya) 00:51:50 09-11-2024 38,33583 38,79139 9,85 1,3
Kale (Malatya) 00:51:05 09-11-2024 38,34444 38,81889 7,09 1,5
Ula (Muğla) 00:40:08 09-11-2024 37,12139 28,54083 6,99 1,4
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 00:40:08 09-11-2024 37,116 28,4957 7 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:16:23 09-11-2024 37,39639 36,7725 6,92 1,3
TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:16:22 09-11-2024 37,4073 36,841 3,2 1,3
Ortaköy (Çorum) 00:08:58 09-11-2024 40,33111 35,22556 8,31 1,1
CEVIZLI-ORTAKOY (CORUM) 00:08:58 09-11-2024 40,3285 35,2185 8,2 1,4
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.33 km] Arsuz (Hatay) 23:53:58 08-11-2024 36,50389 35,87583 6,95 1,5
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 23:53:56 08-11-2024 36,5567 35,8597 19,1 1,1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [12.25 km] Arsuz (Hatay) 23:23:38 08-11-2024 36,52222 35,83833 7,22 2,1
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 23:23:37 08-11-2024 36,5295 35,8223 7,4 1,9
Merkez (Elazığ) 23:09:44 08-11-2024 38,58639 39,5525 7,03 1,2
ORTULU-MADEN (ELAZIG) 23:09:41 08-11-2024 38,5265 39,7287 6,7 1,5
Sivrice (Elazığ) 23:07:02 08-11-2024 38,37083 38,89333 7,02 0,8
Emirdağ (Afyonkarahisar) 22:51:06 08-11-2024 38,91722 31,03778 11,85 1,2
KEMERKAYA-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 22:51:06 08-11-2024 38,8707 31,1167 14,1 1,5
AKDENIZ 22:41:25 08-11-2024 36,0218 31,659 24,1 1,8
Merkez (Elazığ) 22:27:17 08-11-2024 38,56667 39,7 7,03 1,2
POYRAZ-(ELAZIG) 22:27:16 08-11-2024 38,6872 39,0473 5 1,5
HEKIMHAN (MALATYA) 22:02:11 08-11-2024 38,842 37,936 6,1 1,4
Hekimhan (Malatya) 22:02:10 08-11-2024 38,80472 37,96694 13,47 1,6
Akçadağ (Malatya) 21:59:21 08-11-2024 38,46833 38,01778 7,02 1,3
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 21:59:19 08-11-2024 38,4825 37,9923 24,2 1,6
Merkez (Elazığ) 21:24:29 08-11-2024 38,59111 39,66861 6,98 1,5
Kale (Malatya) 21:05:48 08-11-2024 38,34333 38,81417 6,99 0,8
YUNANISTAN 21:02:05 08-11-2024 40,3062 24,1608 6,7 2,2
Merkez (Elazığ) 20:41:53 08-11-2024 38,58361 39,675 7 1,5
Merkez (Elazığ) 20:35:17 08-11-2024 38,58667 39,6725 7,18 1,4
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 20:35:17 08-11-2024 38,6217 39,6702 5 1,8
Merkez (Elazığ) 20:17:02 08-11-2024 38,58444 39,67389 7,25 1,4
KACAR-KOVANCILAR (ELAZIG) 20:17:02 08-11-2024 38,7187 39,6158 9,9 1,9
Sincik (Adıyaman) 19:48:59 08-11-2024 38,12306 38,55861 7 1,4
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 19:48:58 08-11-2024 38,1495 38,5002 26,1 1,5
Erçek Gölü - [03.80 km] İpekyolu (Van) 19:48:07 08-11-2024 38,69556 43,60056 7 1,2
Merkez (Elazığ) 19:42:05 08-11-2024 38,59444 39,66861 7 1,5
Akdeniz - [34.59 km] Demre (Antalya) 19:35:07 08-11-2024 35,9775 30,21278 8,5 1,5
FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 19:35:07 08-11-2024 36,0155 30,2065 5 1,6
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [08.76 km] Erdek (Balıkesir) 19:16:16 08-11-2024 40,38694 27,59667 6,97 1,6
BALIKLI-ERDEK (BALIKESIR) 19:16:16 08-11-2024 40,42 27,622 18,6 1,8
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 19:14:24 08-11-2024 38,4187 37,5995 25,3 1,6
Merkez (Elazığ) 19:13:40 08-11-2024 38,60444 39,64917 7 1,7
SEHSUVAR-(ELAZIG) 19:13:40 08-11-2024 38,612 39,6302 8 2,1
GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) 18:23:26 08-11-2024 36,549 29,2263 23,9 1,4
Akdeniz - [13.43 km] Fethiye (Muğla) 18:23:25 08-11-2024 36,38972 29,01944 7,01 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 18:22:50 08-11-2024 38,09972 38,14278 6,99 1,4
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 18:16:10 08-11-2024 38,6327 39,651 11,5 1,9
Merkez (Elazığ) 18:16:09 08-11-2024 38,60694 39,68083 10,48 1,6
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 17:59:56 08-11-2024 39,5063 28,139 15,8 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 17:59:55 08-11-2024 39,46806 28,18806 6,99 2
Yeşilyurt (Malatya) 17:58:04 08-11-2024 38,32333 38,21472 7,03 1
Pazar (Tokat) 17:40:18 08-11-2024 40,2375 36,20167 5,41 1,2
İskilip (Çorum) 17:37:46 08-11-2024 40,57278 34,44167 7,34 2,6
ESKICELTEK-UGURLUDAG (CORUM) 17:37:45 08-11-2024 40,5417 34,4433 5,4 2,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:37:02 08-11-2024 37,8742 27,1815 10 2,1
Merkez (Elazığ) 17:28:33 08-11-2024 38,59 39,68694 7 2,8
SEHSUVAR-(ELAZIG) 17:28:33 08-11-2024 38,6225 39,6278 21,8 2,4
Merkez (Elazığ) 17:28:12 08-11-2024 38,59333 39,64083 7 1,7
Merkez (Elazığ) 17:20:33 08-11-2024 38,5625 39,73528 7,13 2,6
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 17:20:33 08-11-2024 38,6288 39,6643 15,5 2,3
Merkez (Elazığ) 17:17:10 08-11-2024 38,59889 39,67833 7 1,4
BALPINAR-(ELAZIG) 17:17:08 08-11-2024 38,6795 38,9168 29 1,4
KIRACKOY-(ELAZIG) 17:16:36 08-11-2024 38,6502 39,448 21,8 1,7
Merkez (Elazığ) 17:16:35 08-11-2024 38,58917 39,66889 7 1,7
TOPRAKKALE (OSMANIYE) 17:12:31 08-11-2024 37,057 36,138 8,5 1,6
Merkez (Elazığ) 17:04:00 08-11-2024 38,61944 39,68667 16,22 5
SEHSUVAR-(ELAZIG) 17:03:59 08-11-2024 38,6137 39,6258 5 5,1
Batum, Acara (Gürcistan) - [07.58 km] Borçka (Artvin) 16:38:16 08-11-2024 41,505 41,79444 7 1,7
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:30:32 08-11-2024 37,875 36,4275 15 1,8
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:21:11 08-11-2024 38,1418 37,1275 26,6 1,5
Kale (Malatya) 15:27:33 08-11-2024 38,35111 38,78361 7,92 1,7
Kale (Malatya) 15:26:40 08-11-2024 38,35694 38,78 9,64 2,6
KOZLUK-KALE (MALATYA) 15:26:39 08-11-2024 38,3703 38,8212 3,2 2,8
Kırkağaç (Manisa) 14:56:21 08-11-2024 39,11583 27,85944 7 1,4
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 14:56:11 08-11-2024 38,9738 27,8612 3,3 1,4
KALEHISAR-(CORUM) 14:36:24 08-11-2024 40,3118 34,6965 22,6 2,1
Merkez (Çorum) 14:36:22 08-11-2024 40,49583 34,69639 7 1,2
Gürün (Sivas) 14:34:03 08-11-2024 38,88667 37,44028 7 1,6
Merkez (Çorum) 14:33:01 08-11-2024 40,50444 34,70444 6,97 1,3
Köyceğiz (Muğla) 14:24:17 08-11-2024 37,03333 28,5525 6,99 1,6
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 14:24:17 08-11-2024 37,0427 28,5803 6,9 1,9
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 14:12:58 08-11-2024 38,4753 37,4663 5 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:12:57 08-11-2024 38,38778 37,4725 7 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:55:09 08-11-2024 37,1593 27,8827 0 1,3
IHLAMUR-SIMAV (KUTAHYA) 12:33:42 08-11-2024 39,3812 29,088 0 1,5
ERENKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) 12:33:12 08-11-2024 39,0787 30,264 0 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:12:05 08-11-2024 37,81722 37,01528 7 1,8
İnönü (Eskişehir) 12:01:19 08-11-2024 39,77583 30,15778 7 1
Karaköprü (Şanlıurfa) 11:53:13 08-11-2024 37,21083 38,65806 7 1,9
CIRALI-(SANLIURFA) 11:53:13 08-11-2024 37,1435 38,6 0 2
PURSAKLAR (ANKARA) 11:35:00 08-11-2024 40,117 32,9362 5,4 1,6
Çubuk (Ankara) 11:34:59 08-11-2024 40,13556 32,935 6,99 1,5
Kiğı (Bingöl) 11:17:56 08-11-2024 39,25889 40,26056 7 3,2
ESME-KIGI (BINGOL) 11:17:55 08-11-2024 39,2485 40,32 5 3,6
YOLOREN-EDREMIT (BALIKESIR) 11:17:04 08-11-2024 39,5963 26,9772 5,3 2,3
Burhaniye (Balıkesir) 11:17:03 08-11-2024 39,53222 26,96917 12,03 2
Yeşilyurt (Malatya) 11:05:37 08-11-2024 38,19056 38,16972 6,99 2,5
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 11:05:36 08-11-2024 38,187 38,1455 5 2,6

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