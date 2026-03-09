Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Mart 2026
09.03.2026 00:00
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Mart 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Marmara Denizi - [20.95 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|08 Mart 2026 22:56
|40.8425
|28.1461
|6.46
|1.20
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [02.51 km] Fethiye (Muğla)
|08 Mart 2026 22:32
|36.4986
|29.0967
|7.00
|1.20
|Delice (Kırıkkale)
|08 Mart 2026 21:47
|39.8586
|34.0744
|11.63
|0.80
|Simav (Kütahya)
|08 Mart 2026 21:13
|39.2356
|28.9442
|7.92
|0.80
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|08 Mart 2026 21:13
|37.3392
|37.0256
|12.69
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Mart 2026 20:58
|39.1883
|28.1364
|10.60
|2.40
|Van Gölü - [01.27 km] Tuşba (Van)
|08 Mart 2026 20:44
|38.7558
|43.2144
|7.01
|1.80
|Ege Denizi - [32.44 km] Çeşme (İzmir)
|08 Mart 2026 19:58
|38.0914
|25.9711
|14.84
|2.70
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08 Mart 2026 19:57
|38.4381
|37.3094
|7.00
|1.90
|Ayvalık (Balıkesir)
|08 Mart 2026 19:34
|39.2564
|26.7297
|10.10
|1.60
|Karaburun (İzmir)
|08 Mart 2026 19:32
|38.5742
|26.4397
|11.65
|2.90
|Darende (Malatya)
|08 Mart 2026 19:32
|38.6369
|37.5117
|7.00
|2.00
|Çelikhan (Adıyaman)
|08 Mart 2026 19:24
|38.0786
|38.3906
|6.98
|2.60
|Simav (Kütahya)
|08 Mart 2026 19:12
|39.2244
|28.9764
|10.45
|1.10
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|08 Mart 2026 18:52
|37.5283
|37.2044
|7.00
|0.80
|Ayvalık (Balıkesir)
|08 Mart 2026 18:40
|39.2728
|26.7061
|6.52
|2.00
|Beypazarı (Ankara)
|08 Mart 2026 18:36
|40.1472
|31.8672
|6.69
|1.50
|Akdeniz - [31.21 km] Marmaris (Muğla)
|08 Mart 2026 18:32
|36.3658
|28.2219
|67.26
|3.40
|Turgutlu (Manisa)
|08 Mart 2026 18:28
|38.5692
|27.6608
|6.88
|1.30
|Simav (Kütahya)
|08 Mart 2026 18:17
|39.2681
|28.9750
|6.94
|1.20
|Ioannina, Ipeiros (Yunanistan)
|08 Mart 2026 18:02
|39.9267
|20.7703
|6.07
|3.90
|Kelkit (Gümüşhane)
|08 Mart 2026 17:30
|39.9000
|39.5178
|4.97
|1.40
|Milas (Muğla)
|08 Mart 2026 17:11
|37.2436
|27.8361
|7.00
|1.40
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|08 Mart 2026 16:47
|37.4872
|37.1903
|6.96
|1.40
|Ege Denizi - [28.95 km] Çeşme (İzmir)
|08 Mart 2026 16:37
|38.0869
|26.0319
|7.37
|2.10
|Menteşe (Muğla)
|08 Mart 2026 16:31
|37.1256
|28.1928
|13.62
|1.00
|Andırın (Kahramanmaraş)
|08 Mart 2026 16:30
|37.8303
|36.2839
|7.21
|1.80
|Ege Denizi - [32.59 km] Çeşme (İzmir)
|08 Mart 2026 16:17
|38.1028
|25.9572
|7.11
|3.30
|Köyceğiz (Muğla)
|08 Mart 2026 15:21
|37.1011
|28.9153
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Mart 2026 14:37
|39.1161
|28.3739
|7.00
|1.20
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08 Mart 2026 23:58
|39.1915
|28.1328
|11.80
|2.70
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|08 Mart 2026 22:58
|38.0787
|25.8622
|9.50
|2.90
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|08 Mart 2026 22:34
|39.2483
|26.6192
|4.70
|1.60
|YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR)
|08 Mart 2026 22:32
|38.5710
|26.4967
|4.50
|3.00
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|08 Mart 2026 22:24
|38.0845
|38.4010
|6.60
|2.40
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08 Mart 2026 22:19
|39.2413
|29.0030
|9.80
|1.10
|KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR)
|08 Mart 2026 21:40
|39.2298
|26.6772
|5.80
|2.10
|AKDENIZ
|08 Mart 2026 21:32
|36.2208
|28.2557
|25.80
|3.50
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08 Mart 2026 21:17
|39.2785
|29.0083
|15.80
|1.50
|ASAGIOZLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)
|08 Mart 2026 20:30
|39.9852
|39.5575
|2.50
|2.00
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|08 Mart 2026 19:31
|37.0347
|28.2583
|11.80
|1.40
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|08 Mart 2026 19:17
|38.1563
|25.9750
|4.30
|3.40
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|08 Mart 2026 18:21
|37.0745
|28.9157
|14.30
|1.70
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08 Mart 2026 17:37
|39.1457
|28.3550
|10.70
|1.30
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08 Mart 2026 16:43
|39.2302
|28.1385
|7.90
|1.70
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08 Mart 2026 16:19
|39.2493
|28.9763
|5.70
|1.90
|HAMZABEYLI-(MANISA)
|08 Mart 2026 16:10
|38.5827
|27.6313
|12.00
|3.90
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|08 Mart 2026 15:57
|38.3125
|38.7540
|7.20
|1.60
|TATARHUYUK-BALA (ANKARA)
|08 Mart 2026 15:10
|39.2868
|33.2848
|7.20
|1.50
|BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|08 Mart 2026 15:06
|39.3937
|28.0467
|9.00
|2.20