Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
09 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|DOGANPINAR-BANDIRMA (BALIKESIR)
|03:37:38 09-05-2025
|40,2805
|27,8883
|10
|1,9
|Simav (Kütahya)
|03:24:56 09-05-2025
|39,24278
|28,97667
|11,54
|1
|Simav (Kütahya)
|03:20:11 09-05-2025
|39,24083
|28,98944
|8,1
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:20:10 09-05-2025
|39,2405
|29,0013
|11,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|03:06:37 09-05-2025
|39,23556
|28,98139
|8,93
|0,9
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:49:17 09-05-2025
|38,51167
|27,40472
|7
|2
|DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR)
|02:49:17 09-05-2025
|38,5172
|27,3917
|1
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.47 km] Kuşadası (Aydın)
|02:40:32 09-05-2025
|37,79889
|27,08694
|6,64
|1,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:35:15 09-05-2025
|38,51028
|27,40611
|7
|1,9
|DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR)
|02:35:15 09-05-2025
|38,5047
|27,3703
|9,4
|2,1
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.03 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:17:35 09-05-2025
|39,37111
|26,28667
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:11:17 09-05-2025
|39,18944
|28,93
|12,4
|1,2
|Ege Denizi - [30.73 km] Datça (Muğla)
|02:01:39 09-05-2025
|36,535
|27,16639
|7,27
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:51:06 09-05-2025
|38,19111
|38,03972
|7
|1
|Ula (Muğla)
|01:42:03 09-05-2025
|36,98639
|28,48139
|6,62
|1,2
|CIFTLIKKOY-(MUGLA)
|01:42:03 09-05-2025
|37,1702
|28,1415
|8,9
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|01:37:24 09-05-2025
|37,83361
|36,15056
|6,46
|1,1
|Bahçe (Osmaniye)
|01:31:50 09-05-2025
|37,20306
|36,68944
|5,95
|1,1
|Kelkit (Gümüşhane)
|01:23:04 09-05-2025
|39,92917
|39,50139
|6,91
|1
|Çukurca (Hakkari)
|01:16:57 09-05-2025
|37,30056
|43,83472
|6,15
|1,8
|TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI
|01:16:55 09-05-2025
|37,1597
|43,9528
|8,1
|2,3
|Döşemealtı (Antalya)
|00:57:24 09-05-2025
|37,08222
|30,60139
|7
|1
|YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|00:57:24 09-05-2025
|37,06
|30,6017
|15,9
|1,1
|Simav (Kütahya)
|00:49:31 09-05-2025
|39,20972
|28,95111
|9,22
|0,9
|Simav (Kütahya)
|00:18:36 09-05-2025
|39,21028
|28,98528
|5,05
|1,3
|Altıeylül (Balıkesir)
|00:14:01 09-05-2025
|39,64583
|27,72556
|7,08
|1
|Akdeniz - [11.77 km] Seydikemer (Muğla)
|00:03:15 09-05-2025
|36,36889
|29,075
|7,21
|1,3
|DODURGA-FETHIYE (MUGLA)
|00:03:14 09-05-2025
|36,35
|29,2083
|9,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|00:00:53 09-05-2025
|39,17528
|28,90194
|7
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|23:50:45 08-05-2025
|37,53472
|37,16444
|6,16
|1,5
|KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
|23:50:44 08-05-2025
|37,5298
|37,162
|2
|1,7
|Döşemealtı (Antalya)
|23:48:25 08-05-2025
|37,09111
|30,59778
|7,06
|1,9
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|23:48:25 08-05-2025
|37,0957
|30,5977
|2,6
|2,1
|Simav (Kütahya)
|23:43:32 08-05-2025
|39,23944
|28,99333
|11,88
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:43:32 08-05-2025
|39,243
|29,0185
|9,1
|2,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:24:54 08-05-2025
|34,6622
|23,8338
|14,9
|2,5
|Battalgazi (Malatya)
|23:24:18 08-05-2025
|38,15778
|38,59083
|7
|0,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:19:02 08-05-2025
|35,002
|23,825
|8,2
|2,6
|Marmara Denizi - [09.68 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|23:12:35 08-05-2025
|40,88306
|27,57639
|7
|1
|TEKIRDAG ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|23:12:35 08-05-2025
|40,8593
|27,5928
|1,3
|1,1
|EGE DENIZI
|23:04:52 08-05-2025
|36,5585
|26,0435
|12,5
|1,9
|Kale (Malatya)
|22:35:56 08-05-2025
|38,36056
|38,74056
|11,67
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:33:38 08-05-2025
|37,29917
|36,79167
|6,87
|1,2
|Karesi (Balıkesir)
|22:31:14 08-05-2025
|39,65361
|27,72139
|9,86
|1
|Karesi (Balıkesir)
|22:22:51 08-05-2025
|39,65167
|27,72167
|9,02
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:21:29 08-05-2025
|38,13556
|38,16306
|7
|0,7
|Sivrice (Elazığ)
|21:56:13 08-05-2025
|38,39694
|38,90361
|16,41
|1
|Güroymak (Bitlis)
|21:39:49 08-05-2025
|38,50222
|42,06472
|7
|2
|KUSTASI-GUROYMAK (BITLIS)
|21:39:49 08-05-2025
|38,4897
|42,068
|11,3
|1,9
|Demirci (Manisa)
|21:34:57 08-05-2025
|38,97
|28,785
|9,09
|0,8
|Marmara Denizi - [22.90 km] Silivri (İstanbul)
|21:08:15 08-05-2025
|40,86056
|28,28389
|14,1
|2,1
|MARMARA DENIZI
|21:08:15 08-05-2025
|40,8412
|28,302
|17,4
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|21:04:11 08-05-2025
|38,28861
|37,75444
|8,27
|1,5
|Kale (Malatya)
|21:03:26 08-05-2025
|38,35806
|38,73944
|11,64
|1,3
|Güroymak (Bitlis)
|20:37:15 08-05-2025
|38,49028
|42,0425
|7
|2,8
|YUCEBAS-(BITLIS)
|20:37:14 08-05-2025
|38,4498
|42,0338
|4,2
|2,8
|ASAGIKARAMAN-KONYAALTI (ANTALYA)
|20:20:32 08-05-2025
|36,9245
|30,5042
|25,6
|0,8
|Aksu (Antalya)
|20:20:29 08-05-2025
|37,01944
|30,78444
|7
|1,2
|YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|20:16:16 08-05-2025
|37,0678
|30,5857
|5,1
|1,3
|Döşemealtı (Antalya)
|20:16:15 08-05-2025
|37,15167
|30,56806
|7
|1,4
|ESNEMEZ-INONU (ESKISEHIR)
|20:05:24 08-05-2025
|39,753
|30,131
|9,1
|1,4
|Tepebaşı (Eskişehir)
|20:05:21 08-05-2025
|39,7275
|30,23778
|7
|1,5
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|19:36:46 08-05-2025
|40,8445
|28,1978
|4,4
|1,5
|Marmara Denizi - [21.73 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|19:36:44 08-05-2025
|40,82667
|28,13917
|7,01
|1,4
|Merkez (Gümüşhane)
|19:30:33 08-05-2025
|40,3275
|39,52944
|7,28
|1
|Akçadağ (Malatya)
|19:22:10 08-05-2025
|38,44639
|38,04389
|7,04
|1,7
|YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|19:22:10 08-05-2025
|38,4542
|38,0308
|5,2
|1,7
|LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA)
|19:06:20 08-05-2025
|38,7553
|27,7515
|1,2
|1,2
|Saruhanlı (Manisa)
|19:06:19 08-05-2025
|38,72528
|27,74222
|6,98
|1,5
|Savaştepe (Balıkesir)
|19:03:20 08-05-2025
|39,51583
|27,72528
|7,32
|1
|HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|18:48:14 08-05-2025
|37,8465
|36,0378
|4,8
|1,4
|Sumbas (Osmaniye)
|18:48:12 08-05-2025
|37,74583
|36,12
|7,03
|1,5
|MARMARA DENIZI
|18:46:31 08-05-2025
|40,8213
|28,144
|4,6
|1,4
|Marmara Denizi - [20.09 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|18:46:30 08-05-2025
|40,835
|28,1225
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|18:37:46 08-05-2025
|36,381
|25,6638
|3,9
|1,3
|Bala (Ankara)
|18:27:38 08-05-2025
|39,49389
|33,24889
|5,59
|1
|BAHCEKARADALAK-BALA (ANKARA)
|18:27:37 08-05-2025
|39,507
|33,25
|3
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|18:17:35 08-05-2025
|38,27028
|38,83444
|7
|1,4
|Hisarcık (Kütahya)
|18:07:35 08-05-2025
|39,24306
|29,23806
|9
|1,4
|KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
|18:07:35 08-05-2025
|39,27
|29,2678
|0
|1,6
|Çivril (Denizli)
|17:57:23 08-05-2025
|38,44444
|29,71111
|7
|1
|Sütçüler (Isparta)
|17:51:09 08-05-2025
|37,62139
|31,07722
|6,88
|1,1
|Döşemealtı (Antalya)
|17:20:07 08-05-2025
|37,07861
|30,56694
|6,93
|2,4
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|17:20:06 08-05-2025
|37,1007
|30,5877
|1,1
|2,7
|KIZILCAYER-CIVRIL (DENIZLI)
|17:06:31 08-05-2025
|38,2133
|29,6415
|3,5
|1,2
|Çivril (Denizli)
|17:06:30 08-05-2025
|38,25861
|29,71361
|7
|1,2
|Karesi (Balıkesir)
|16:56:20 08-05-2025
|39,645
|27,73444
|13,38
|2,5
|DEREKOY-(BALIKESIR)
|16:56:20 08-05-2025
|39,6453
|27,7575
|17
|2,5
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|16:23:22 08-05-2025
|34,777
|24,8165
|5
|2,8
|Akdeniz - [06.64 km] Kaş (Antalya)
|16:06:30 08-05-2025
|36,27694
|29,24639
|7,17
|1,9
|GELEMIS-KAS (ANTALYA)
|16:06:30 08-05-2025
|36,2838
|29,3055
|14,5
|2
|KINIK-KAS (ANTALYA)
|16:05:22 08-05-2025
|36,3402
|29,341
|14
|1,9
|Akdeniz - [06.25 km] Kaş (Antalya)
|16:05:21 08-05-2025
|36,26722
|29,25139
|7,43
|1,7
|YUNANISTAN
|15:46:47 08-05-2025
|40,1858
|23,8717
|6,9
|2,6
|Merkez (Bayburt)
|15:22:41 08-05-2025
|40,31833
|40,20639
|6,09
|1,1
|EGE DENIZI
|15:19:57 08-05-2025
|36,632
|25,6085
|2,2
|1,4
|EGE DENIZI
|15:17:32 08-05-2025
|36,5033
|25,8745
|10,9
|2,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|14:46:51 08-05-2025
|39,64167
|27,73222
|6,99
|1,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|14:38:48 08-05-2025
|38,50306
|27,40944
|6,99
|2
|DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR)
|14:38:48 08-05-2025
|38,4773
|27,3603
|17
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:17:41 08-05-2025
|38,04111
|36,60389
|7,02
|1,8
|KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:17:41 08-05-2025
|38,0305
|36,6988
|13,6
|1,5
|Merkez (Çorum)
|14:04:06 08-05-2025
|40,57278
|34,685
|7
|1,4
|Avanos (Nevşehir)
|13:55:31 08-05-2025
|38,82167
|34,83861
|15,09
|1,6
|Bucak (Burdur)
|13:26:53 08-05-2025
|37,50333
|30,53639
|10,91
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:13:08 08-05-2025
|39,47278
|28,13194
|7,05
|1,8
|KARAPINAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|13:13:04 08-05-2025
|39,6218
|28,4685
|9,8
|1,8
|Karesi (Balıkesir)
|13:10:23 08-05-2025
|39,65
|27,74083
|10,61
|2,3
|NAIPLI-(BALIKESIR)
|13:10:23 08-05-2025
|39,6475
|27,7477
|8,7
|2,2
|Simav (Kütahya)
|12:58:17 08-05-2025
|39,06472
|28,94861
|6,95
|0,9
|Simav (Kütahya)
|12:56:48 08-05-2025
|39,24389
|28,975
|9,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:52:49 08-05-2025
|39,23611
|28,9725
|7
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:47:24 08-05-2025
|39,49917
|28,14889
|6,98
|1,2
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [01.25 km] Erdemli (Mersin)
|12:46:18 08-05-2025
|36,51889
|34,21806
|8,45
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:46:02 08-05-2025
|39,54417
|28,17194
|7,29
|1,4
|EGE DENIZI
|12:44:59 08-05-2025
|36,722
|25,6867
|9,5
|2,1
|Marmara Denizi - [17.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|12:44:08 08-05-2025
|40,84389
|28,08694
|7,12
|1,6
|MARMARA DENIZI
|12:44:08 08-05-2025
|40,8345
|28,1115
|1,9
|1,9
|Karesi (Balıkesir)
|12:34:24 08-05-2025
|39,65361
|27,73917
|7
|1,1
|Ege Denizi - [08.12 km] Karaburun (İzmir)
|12:15:08 08-05-2025
|38,48556
|26,36833
|9,93
|2,2
|DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|12:15:07 08-05-2025
|38,4933
|26,3555
|13,7
|2,2
|Karesi (Balıkesir)
|12:04:23 08-05-2025
|39,64583
|27,74417
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|12:02:07 08-05-2025
|38,27389
|38,8225
|8,84
|2,6
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|12:02:07 08-05-2025
|38,3028
|38,8315
|7,2
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|11:56:26 08-05-2025
|38,25667
|38,80889
|6,97
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:50:25 08-05-2025
|39,23056
|28,97694
|6,99
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:50:25 08-05-2025
|39,2357
|29,033
|7,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:47:40 08-05-2025
|39,23722
|28,96417
|6,87
|0,7
|EGE DENIZI
|11:03:15 08-05-2025
|36,6143
|25,7245
|2,2
|1,9
|Kalecik (Ankara)
|10:30:49 08-05-2025
|39,97611
|33,40056
|7
|1,2
|GUMUSPINAR-KALECIK (ANKARA)
|10:30:46 08-05-2025
|40,1057
|33,494
|14,9
|1,5
|Karesi (Balıkesir)
|09:22:33 08-05-2025
|39,65167
|27,72139
|9,86
|1,4
|NAIPLI-(BALIKESIR)
|09:22:32 08-05-2025
|39,6875
|27,7608
|18,8
|1,3
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:19:43 08-05-2025
|39,1282
|27,5557
|5,4
|2,1
|Soma (Manisa)
|09:19:42 08-05-2025
|39,08583
|27,56111
|7,07
|1,7
|Karesi (Balıkesir)
|08:47:13 08-05-2025
|39,65083
|27,72444
|10,64
|2,3
|DEREKOY-(BALIKESIR)
|08:47:13 08-05-2025
|39,6455
|27,7572
|4,9
|2,2
|EGE DENIZI
|08:42:43 08-05-2025
|36,3515
|25,7302
|1,7
|1,8
|Marmara Denizi - [25.52 km] Silivri (İstanbul)
|08:42:05 08-05-2025
|40,83778
|28,25528
|8,58
|1,9
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|08:42:04 08-05-2025
|40,8175
|28,2773
|14,9
|2,7
|Simav (Kütahya)
|07:42:37 08-05-2025
|39,22111
|28,99333
|6,59
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:42:36 08-05-2025
|39,2365
|28,9957
|5,7
|2,2
|AKDENIZ
|07:32:41 08-05-2025
|36,0172
|30,9425
|8,9
|2,7
|Marmara Denizi - [22.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:25:00 08-05-2025
|40,76833
|28,00972
|7,05
|1,7
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|07:24:59 08-05-2025
|40,8373
|27,991
|11
|2
|Kelkit (Gümüşhane)
|07:16:35 08-05-2025
|39,89694
|39,70167
|6,97
|1,2
|Marmara Denizi - [21.78 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|06:49:29 08-05-2025
|40,83778
|28,37278
|7,03
|1,6
|MARMARA DENIZI
|06:49:29 08-05-2025
|40,8343
|28,3527
|7,1
|2
|Simav (Kütahya)
|06:41:15 08-05-2025
|39,23389
|28,97722
|7,51
|1,4
|Bergama (İzmir)
|06:22:16 08-05-2025
|39,23056
|27,28139
|6,99
|1,7
|ORENLI-BERGAMA (IZMIR)
|06:22:15 08-05-2025
|39,2272
|27,2712
|10,8
|1,8
|Marmara Denizi - [25.90 km] Silivri (İstanbul)
|06:13:27 08-05-2025
|40,83583
|28,2375
|7,04
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|06:10:10 08-05-2025
|37,8325
|36,14389
|6,69
|1,7
|Akdeniz - [07.12 km] Dalaman (Muğla)
|05:56:10 08-05-2025
|36,64389
|28,77139
|33,36
|2,1
|KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA)
|05:56:10 08-05-2025
|36,67
|28,7978
|29,2
|2,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|05:41:34 08-05-2025
|38,53472
|37,0475
|7,29
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|05:33:37 08-05-2025
|38,10917
|38,57667
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|05:31:38 08-05-2025
|39,195
|28,93889
|7,05
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|05:31:36 08-05-2025
|39,2677
|29,0025
|5
|1,5
|Buldan (Denizli)
|05:15:46 08-05-2025
|37,98806
|28,83417
|6,05
|2
|BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI)
|05:15:45 08-05-2025
|38,0002
|28,8468
|6,3
|2,2
|EGE DENIZI
|05:11:41 08-05-2025
|35,8182
|25,4965
|12,5
|2,7
|Simav (Kütahya)
|04:36:11 08-05-2025
|39,22
|28,98583
|10,05
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|04:36:11 08-05-2025
|39,2578
|29,0147
|10,7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|04:35:13 08-05-2025
|38,27111
|38,8225
|7
|0,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|DOGANPINAR-BANDIRMA (BALIKESIR)
|03:37:38 09-05-2025
|40,2805
|27,8883
|10
|1,9
|Simav (Kütahya)
|03:24:56 09-05-2025
|39,24278
|28,97667
|11,54
|1
|Simav (Kütahya)
|03:20:11 09-05-2025
|39,24083
|28,98944
|8,1
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:20:10 09-05-2025
|39,2405
|29,0013
|11,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|03:06:37 09-05-2025
|39,23556
|28,98139
|8,93
|0,9
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:49:17 09-05-2025
|38,51167
|27,40472
|7
|2
|DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR)
|02:49:17 09-05-2025
|38,5172
|27,3917
|1
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.47 km] Kuşadası (Aydın)
|02:40:32 09-05-2025
|37,79889
|27,08694
|6,64
|1,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:35:15 09-05-2025
|38,51028
|27,40611
|7
|1,9
|DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR)
|02:35:15 09-05-2025
|38,5047
|27,3703
|9,4
|2,1
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.03 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:17:35 09-05-2025
|39,37111
|26,28667
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:11:17 09-05-2025
|39,18944
|28,93
|12,4
|1,2
|Ege Denizi - [30.73 km] Datça (Muğla)
|02:01:39 09-05-2025
|36,535
|27,16639
|7,27
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:51:06 09-05-2025
|38,19111
|38,03972
|7
|1
|Ula (Muğla)
|01:42:03 09-05-2025
|36,98639
|28,48139
|6,62
|1,2
|CIFTLIKKOY-(MUGLA)
|01:42:03 09-05-2025
|37,1702
|28,1415
|8,9
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|01:37:24 09-05-2025
|37,83361
|36,15056
|6,46
|1,1
|Bahçe (Osmaniye)
|01:31:50 09-05-2025
|37,20306
|36,68944
|5,95
|1,1
|Kelkit (Gümüşhane)
|01:23:04 09-05-2025
|39,92917
|39,50139
|6,91
|1
|Çukurca (Hakkari)
|01:16:57 09-05-2025
|37,30056
|43,83472
|6,15
|1,8
|TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI
|01:16:55 09-05-2025
|37,1597
|43,9528
|8,1
|2,3
|Döşemealtı (Antalya)
|00:57:24 09-05-2025
|37,08222
|30,60139
|7
|1
|YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|00:57:24 09-05-2025
|37,06
|30,6017
|15,9
|1,1
|Simav (Kütahya)
|00:49:31 09-05-2025
|39,20972
|28,95111
|9,22
|0,9
|Simav (Kütahya)
|00:18:36 09-05-2025
|39,21028
|28,98528
|5,05
|1,3
|Altıeylül (Balıkesir)
|00:14:01 09-05-2025
|39,64583
|27,72556
|7,08
|1
|Akdeniz - [11.77 km] Seydikemer (Muğla)
|00:03:15 09-05-2025
|36,36889
|29,075
|7,21
|1,3
|DODURGA-FETHIYE (MUGLA)
|00:03:14 09-05-2025
|36,35
|29,2083
|9,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|00:00:53 09-05-2025
|39,17528
|28,90194
|7
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|23:50:45 08-05-2025
|37,53472
|37,16444
|6,16
|1,5
|KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
|23:50:44 08-05-2025
|37,5298
|37,162
|2
|1,7
|Döşemealtı (Antalya)
|23:48:25 08-05-2025
|37,09111
|30,59778
|7,06
|1,9
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|23:48:25 08-05-2025
|37,0957
|30,5977
|2,6
|2,1
|Simav (Kütahya)
|23:43:32 08-05-2025
|39,23944
|28,99333
|11,88
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:43:32 08-05-2025
|39,243
|29,0185
|9,1
|2,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:24:54 08-05-2025
|34,6622
|23,8338
|14,9
|2,5
|Battalgazi (Malatya)
|23:24:18 08-05-2025
|38,15778
|38,59083
|7
|0,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:19:02 08-05-2025
|35,002
|23,825
|8,2
|2,6
|Marmara Denizi - [09.68 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|23:12:35 08-05-2025
|40,88306
|27,57639
|7
|1
|TEKIRDAG ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|23:12:35 08-05-2025
|40,8593
|27,5928
|1,3
|1,1
|EGE DENIZI
|23:04:52 08-05-2025
|36,5585
|26,0435
|12,5
|1,9
|Kale (Malatya)
|22:35:56 08-05-2025
|38,36056
|38,74056
|11,67
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:33:38 08-05-2025
|37,29917
|36,79167
|6,87
|1,2
|Karesi (Balıkesir)
|22:31:14 08-05-2025
|39,65361
|27,72139
|9,86
|1
|Karesi (Balıkesir)
|22:22:51 08-05-2025
|39,65167
|27,72167
|9,02
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:21:29 08-05-2025
|38,13556
|38,16306
|7
|0,7
|Sivrice (Elazığ)
|21:56:13 08-05-2025
|38,39694
|38,90361
|16,41
|1
|Güroymak (Bitlis)
|21:39:49 08-05-2025
|38,50222
|42,06472
|7
|2
|KUSTASI-GUROYMAK (BITLIS)
|21:39:49 08-05-2025
|38,4897
|42,068
|11,3
|1,9
|Demirci (Manisa)
|21:34:57 08-05-2025
|38,97
|28,785
|9,09
|0,8
|Marmara Denizi - [22.90 km] Silivri (İstanbul)
|21:08:15 08-05-2025
|40,86056
|28,28389
|14,1
|2,1
|MARMARA DENIZI
|21:08:15 08-05-2025
|40,8412
|28,302
|17,4
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|21:04:11 08-05-2025
|38,28861
|37,75444
|8,27
|1,5
|Kale (Malatya)
|21:03:26 08-05-2025
|38,35806
|38,73944
|11,64
|1,3
|Güroymak (Bitlis)
|20:37:15 08-05-2025
|38,49028
|42,0425
|7
|2,8
|YUCEBAS-(BITLIS)
|20:37:14 08-05-2025
|38,4498
|42,0338
|4,2
|2,8
|ASAGIKARAMAN-KONYAALTI (ANTALYA)
|20:20:32 08-05-2025
|36,9245
|30,5042
|25,6
|0,8
|Aksu (Antalya)
|20:20:29 08-05-2025
|37,01944
|30,78444
|7
|1,2
|YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|20:16:16 08-05-2025
|37,0678
|30,5857
|5,1
|1,3
|Döşemealtı (Antalya)
|20:16:15 08-05-2025
|37,15167
|30,56806
|7
|1,4
|ESNEMEZ-INONU (ESKISEHIR)
|20:05:24 08-05-2025
|39,753
|30,131
|9,1
|1,4
|Tepebaşı (Eskişehir)
|20:05:21 08-05-2025
|39,7275
|30,23778
|7
|1,5
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|19:36:46 08-05-2025
|40,8445
|28,1978
|4,4
|1,5
|Marmara Denizi - [21.73 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|19:36:44 08-05-2025
|40,82667
|28,13917
|7,01
|1,4
|Merkez (Gümüşhane)
|19:30:33 08-05-2025
|40,3275
|39,52944
|7,28
|1
|Akçadağ (Malatya)
|19:22:10 08-05-2025
|38,44639
|38,04389
|7,04
|1,7
|YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|19:22:10 08-05-2025
|38,4542
|38,0308
|5,2
|1,7
|LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA)
|19:06:20 08-05-2025
|38,7553
|27,7515
|1,2
|1,2
|Saruhanlı (Manisa)
|19:06:19 08-05-2025
|38,72528
|27,74222
|6,98
|1,5
|Savaştepe (Balıkesir)
|19:03:20 08-05-2025
|39,51583
|27,72528
|7,32
|1
|HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|18:48:14 08-05-2025
|37,8465
|36,0378
|4,8
|1,4
|Sumbas (Osmaniye)
|18:48:12 08-05-2025
|37,74583
|36,12
|7,03
|1,5
|MARMARA DENIZI
|18:46:31 08-05-2025
|40,8213
|28,144
|4,6
|1,4
|Marmara Denizi - [20.09 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|18:46:30 08-05-2025
|40,835
|28,1225
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|18:37:46 08-05-2025
|36,381
|25,6638
|3,9
|1,3
|Bala (Ankara)
|18:27:38 08-05-2025
|39,49389
|33,24889
|5,59
|1
|BAHCEKARADALAK-BALA (ANKARA)
|18:27:37 08-05-2025
|39,507
|33,25
|3
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|18:17:35 08-05-2025
|38,27028
|38,83444
|7
|1,4
|Hisarcık (Kütahya)
|18:07:35 08-05-2025
|39,24306
|29,23806
|9
|1,4
|KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
|18:07:35 08-05-2025
|39,27
|29,2678
|0
|1,6
|Çivril (Denizli)
|17:57:23 08-05-2025
|38,44444
|29,71111
|7
|1
|Sütçüler (Isparta)
|17:51:09 08-05-2025
|37,62139
|31,07722
|6,88
|1,1
|Döşemealtı (Antalya)
|17:20:07 08-05-2025
|37,07861
|30,56694
|6,93
|2,4
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|17:20:06 08-05-2025
|37,1007
|30,5877
|1,1
|2,7
|KIZILCAYER-CIVRIL (DENIZLI)
|17:06:31 08-05-2025
|38,2133
|29,6415
|3,5
|1,2
|Çivril (Denizli)
|17:06:30 08-05-2025
|38,25861
|29,71361
|7
|1,2
|Karesi (Balıkesir)
|16:56:20 08-05-2025
|39,645
|27,73444
|13,38
|2,5
|DEREKOY-(BALIKESIR)
|16:56:20 08-05-2025
|39,6453
|27,7575
|17
|2,5
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|16:23:22 08-05-2025
|34,777
|24,8165
|5
|2,8
|Akdeniz - [06.64 km] Kaş (Antalya)
|16:06:30 08-05-2025
|36,27694
|29,24639
|7,17
|1,9
|GELEMIS-KAS (ANTALYA)
|16:06:30 08-05-2025
|36,2838
|29,3055
|14,5
|2
|KINIK-KAS (ANTALYA)
|16:05:22 08-05-2025
|36,3402
|29,341
|14
|1,9
|Akdeniz - [06.25 km] Kaş (Antalya)
|16:05:21 08-05-2025
|36,26722
|29,25139
|7,43
|1,7
|YUNANISTAN
|15:46:47 08-05-2025
|40,1858
|23,8717
|6,9
|2,6
|Merkez (Bayburt)
|15:22:41 08-05-2025
|40,31833
|40,20639
|6,09
|1,1
|EGE DENIZI
|15:19:57 08-05-2025
|36,632
|25,6085
|2,2
|1,4
|EGE DENIZI
|15:17:32 08-05-2025
|36,5033
|25,8745
|10,9
|2,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|14:46:51 08-05-2025
|39,64167
|27,73222
|6,99
|1,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|14:38:48 08-05-2025
|38,50306
|27,40944
|6,99
|2
|DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR)
|14:38:48 08-05-2025
|38,4773
|27,3603
|17
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:17:41 08-05-2025
|38,04111
|36,60389
|7,02
|1,8
|KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:17:41 08-05-2025
|38,0305
|36,6988
|13,6
|1,5
|Merkez (Çorum)
|14:04:06 08-05-2025
|40,57278
|34,685
|7
|1,4
|Avanos (Nevşehir)
|13:55:31 08-05-2025
|38,82167
|34,83861
|15,09
|1,6
|Bucak (Burdur)
|13:26:53 08-05-2025
|37,50333
|30,53639
|10,91
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:13:08 08-05-2025
|39,47278
|28,13194
|7,05
|1,8
|KARAPINAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|13:13:04 08-05-2025
|39,6218
|28,4685
|9,8
|1,8
|Karesi (Balıkesir)
|13:10:23 08-05-2025
|39,65
|27,74083
|10,61
|2,3
|NAIPLI-(BALIKESIR)
|13:10:23 08-05-2025
|39,6475
|27,7477
|8,7
|2,2
|Simav (Kütahya)
|12:58:17 08-05-2025
|39,06472
|28,94861
|6,95
|0,9
|Simav (Kütahya)
|12:56:48 08-05-2025
|39,24389
|28,975
|9,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:52:49 08-05-2025
|39,23611
|28,9725
|7
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:47:24 08-05-2025
|39,49917
|28,14889
|6,98
|1,2
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [01.25 km] Erdemli (Mersin)
|12:46:18 08-05-2025
|36,51889
|34,21806
|8,45
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:46:02 08-05-2025
|39,54417
|28,17194
|7,29
|1,4
|EGE DENIZI
|12:44:59 08-05-2025
|36,722
|25,6867
|9,5
|2,1
|Marmara Denizi - [17.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|12:44:08 08-05-2025
|40,84389
|28,08694
|7,12
|1,6
|MARMARA DENIZI
|12:44:08 08-05-2025
|40,8345
|28,1115
|1,9
|1,9
|Karesi (Balıkesir)
|12:34:24 08-05-2025
|39,65361
|27,73917
|7
|1,1
|Ege Denizi - [08.12 km] Karaburun (İzmir)
|12:15:08 08-05-2025
|38,48556
|26,36833
|9,93
|2,2
|DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|12:15:07 08-05-2025
|38,4933
|26,3555
|13,7
|2,2
|Karesi (Balıkesir)
|12:04:23 08-05-2025
|39,64583
|27,74417
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|12:02:07 08-05-2025
|38,27389
|38,8225
|8,84
|2,6
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|12:02:07 08-05-2025
|38,3028
|38,8315
|7,2
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|11:56:26 08-05-2025
|38,25667
|38,80889
|6,97
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:50:25 08-05-2025
|39,23056
|28,97694
|6,99
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:50:25 08-05-2025
|39,2357
|29,033
|7,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:47:40 08-05-2025
|39,23722
|28,96417
|6,87
|0,7
|EGE DENIZI
|11:03:15 08-05-2025
|36,6143
|25,7245
|2,2
|1,9
|Kalecik (Ankara)
|10:30:49 08-05-2025
|39,97611
|33,40056
|7
|1,2
|GUMUSPINAR-KALECIK (ANKARA)
|10:30:46 08-05-2025
|40,1057
|33,494
|14,9
|1,5
|Karesi (Balıkesir)
|09:22:33 08-05-2025
|39,65167
|27,72139
|9,86
|1,4
|NAIPLI-(BALIKESIR)
|09:22:32 08-05-2025
|39,6875
|27,7608
|18,8
|1,3
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:19:43 08-05-2025
|39,1282
|27,5557
|5,4
|2,1
|Soma (Manisa)
|09:19:42 08-05-2025
|39,08583
|27,56111
|7,07
|1,7
|Karesi (Balıkesir)
|08:47:13 08-05-2025
|39,65083
|27,72444
|10,64
|2,3
|DEREKOY-(BALIKESIR)
|08:47:13 08-05-2025
|39,6455
|27,7572
|4,9
|2,2
|EGE DENIZI
|08:42:43 08-05-2025
|36,3515
|25,7302
|1,7
|1,8
|Marmara Denizi - [25.52 km] Silivri (İstanbul)
|08:42:05 08-05-2025
|40,83778
|28,25528
|8,58
|1,9
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|08:42:04 08-05-2025
|40,8175
|28,2773
|14,9
|2,7
|Simav (Kütahya)
|07:42:37 08-05-2025
|39,22111
|28,99333
|6,59
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:42:36 08-05-2025
|39,2365
|28,9957
|5,7
|2,2
|AKDENIZ
|07:32:41 08-05-2025
|36,0172
|30,9425
|8,9
|2,7
|Marmara Denizi - [22.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:25:00 08-05-2025
|40,76833
|28,00972
|7,05
|1,7
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|07:24:59 08-05-2025
|40,8373
|27,991
|11
|2
|Kelkit (Gümüşhane)
|07:16:35 08-05-2025
|39,89694
|39,70167
|6,97
|1,2
|Marmara Denizi - [21.78 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|06:49:29 08-05-2025
|40,83778
|28,37278
|7,03
|1,6
|MARMARA DENIZI
|06:49:29 08-05-2025
|40,8343
|28,3527
|7,1
|2
|Simav (Kütahya)
|06:41:15 08-05-2025
|39,23389
|28,97722
|7,51
|1,4
|Bergama (İzmir)
|06:22:16 08-05-2025
|39,23056
|27,28139
|6,99
|1,7
|ORENLI-BERGAMA (IZMIR)
|06:22:15 08-05-2025
|39,2272
|27,2712
|10,8
|1,8
|Marmara Denizi - [25.90 km] Silivri (İstanbul)
|06:13:27 08-05-2025
|40,83583
|28,2375
|7,04
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|06:10:10 08-05-2025
|37,8325
|36,14389
|6,69
|1,7
|Akdeniz - [07.12 km] Dalaman (Muğla)
|05:56:10 08-05-2025
|36,64389
|28,77139
|33,36
|2,1
|KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA)
|05:56:10 08-05-2025
|36,67
|28,7978
|29,2
|2,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|05:41:34 08-05-2025
|38,53472
|37,0475
|7,29
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|05:33:37 08-05-2025
|38,10917
|38,57667
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|05:31:38 08-05-2025
|39,195
|28,93889
|7,05
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|05:31:36 08-05-2025
|39,2677
|29,0025
|5
|1,5
|Buldan (Denizli)
|05:15:46 08-05-2025
|37,98806
|28,83417
|6,05
|2
|BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI)
|05:15:45 08-05-2025
|38,0002
|28,8468
|6,3
|2,2
|EGE DENIZI
|05:11:41 08-05-2025
|35,8182
|25,4965
|12,5
|2,7
|Simav (Kütahya)
|04:36:11 08-05-2025
|39,22
|28,98583
|10,05
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|04:36:11 08-05-2025
|39,2578
|29,0147
|10,7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|04:35:13 08-05-2025
|38,27111
|38,8225
|7
|0,7
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