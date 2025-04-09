Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Nisan 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
09 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|00:24:57 09-04-2025
|37,59083
|37,33417
|9,85
|1,3
|Güney (Denizli)
|00:15:14 09-04-2025
|38,16583
|29,05944
|7,8
|1,8
|GUNEY (DENIZLI)
|00:15:13 09-04-2025
|38,1668
|29,0443
|7,9
|1,9
|Ege Denizi - [99.03 km] Datça (Muğla)
|00:00:01 09-04-2025
|35,80833
|27,31556
|20,24
|3,6
|EGE DENIZI
|00:00:01 09-04-2025
|35,7758
|27,1897
|10,5
|3,4
|Güney (Denizli)
|23:55:42 08-04-2025
|38,17417
|29,06194
|5,62
|1,9
|GUNEY (DENIZLI)
|23:55:41 08-04-2025
|38,1722
|29,0597
|7,2
|2,3
|Güney (Denizli)
|23:54:15 08-04-2025
|38,18583
|29,05528
|4,3
|1
|Akçadağ (Malatya)
|23:38:56 08-04-2025
|38,4075
|37,85889
|6,78
|1
|Sincik (Adıyaman)
|23:32:48 08-04-2025
|38,12333
|38,50472
|7
|1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.46 km] Foça (İzmir)
|23:29:06 08-04-2025
|38,60444
|26,76306
|11,78
|1,4
|FOCA (IZMIR)
|23:29:04 08-04-2025
|38,6333
|26,7835
|14,8
|1,4
|Turgutlu (Manisa)
|23:27:40 08-04-2025
|38,34528
|27,79583
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:18:12 08-04-2025
|38,18639
|38,13778
|6,92
|1,1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|23:15:37 08-04-2025
|37,9675
|37,28083
|7,08
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:13:14 08-04-2025
|38,225
|38,14139
|7
|1,1
|Ege Denizi
|23:05:23 08-04-2025
|36,62639
|25,78417
|6,09
|2
|EGE DENIZI
|23:05:19 08-04-2025
|36,6732
|25,7915
|6,2
|2,3
|Menteşe (Muğla)
|22:59:18 08-04-2025
|37,21139
|28,75778
|12,23
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:59:17 08-04-2025
|37,1998
|28,7738
|2,6
|1,8
|YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI)
|22:53:33 08-04-2025
|38,2185
|29,6848
|6,9
|3
|Çivril (Denizli)
|22:53:33 08-04-2025
|38,2125
|29,69556
|6,94
|2,4
|Merkez (Karaman)
|22:36:16 08-04-2025
|37,4775
|33,22361
|7,01
|1
|Sungurlu (Çorum)
|22:20:47 08-04-2025
|40,29222
|34,43667
|7
|0,8
|IKIZLI-SUNGURLU (CORUM)
|22:20:00 08-04-2025
|40,3213
|34,3522
|9,9
|1,8
|Sungurlu (Çorum)
|22:20:00 08-04-2025
|40,29917
|34,43972
|7,06
|1,4
|Akdeniz - [58.59 km] Marmaris (Muğla)
|22:19:30 08-04-2025
|36,10417
|28,12722
|14,72
|1,8
|Karesi (Balıkesir)
|21:56:54 08-04-2025
|39,65444
|27,8475
|9,95
|1,4
|Hazar Gölü - [05.20 km] Merkez (Elazığ)
|21:51:32 08-04-2025
|38,48667
|39,38611
|6,44
|0,7
|Akdeniz - [04.09 km] Samandağ (Hatay)
|21:28:35 08-04-2025
|36,10944
|35,88889
|10,97
|1,6
|ADALAR (ISTANBUL)
|21:20:58 08-04-2025
|40,7747
|29,1068
|12
|1,7
|Marmara Denizi - [09.89 km] Adalar (İstanbul)
|21:20:58 08-04-2025
|40,77167
|29,09111
|8,07
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|20:55:10 08-04-2025
|38,24361
|38,73694
|6,37
|1,2
|Alaşehir (Manisa)
|20:42:18 08-04-2025
|38,37361
|28,3925
|7
|1
|Ege Denizi - [110.07 km] Datça (Muğla)
|20:18:51 08-04-2025
|35,71722
|27,23694
|7,05
|1,8
|Ege Denizi - [104.61 km] Datça (Muğla)
|19:52:15 08-04-2025
|35,75861
|27,30583
|7
|2
|EGE DENIZI
|19:52:14 08-04-2025
|35,7995
|27,1342
|2,5
|2,1
|SULTANKOY-MARMARAEREGLISI (TEKIRDAG)
|18:46:48 08-04-2025
|41,0233
|28,0295
|4,7
|1,6
|Marmara Denizi - [20.77 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|18:46:45 08-04-2025
|40,81889
|28,11028
|6,98
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:39:15 08-04-2025
|39,50528
|28,16389
|7,06
|1,7
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:39:14 08-04-2025
|39,5107
|28,11
|18
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:34:01 08-04-2025
|39,51028
|28,15111
|6,99
|1,5
|EKINCIK-KOYCEGIZ (MUGLA)
|18:24:35 08-04-2025
|36,8895
|28,4545
|5
|1,2
|Ege Denizi - [47.89 km] Marmaris (Muğla)
|18:24:24 08-04-2025
|36,3
|27,76778
|7
|1,5
|Ege Denizi - [109.07 km] Datça (Muğla)
|16:37:31 08-04-2025
|35,71972
|27,29
|16,48
|2,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|16:30:16 08-04-2025
|37,37583
|36,99361
|16,21
|1,1
|EGE DENIZI
|16:19:38 08-04-2025
|35,7302
|27,1982
|5
|2,6
|Ege Denizi - [106.60 km] Datça (Muğla)
|16:18:42 08-04-2025
|35,74389
|27,27528
|16,8
|2,9
|EGE DENIZI
|16:18:42 08-04-2025
|35,7652
|27,2005
|8,4
|3,5
|Sincik (Adıyaman)
|16:05:45 08-04-2025
|38,08694
|38,46
|7
|1,7
|Yahyalı (Kayseri)
|15:56:15 08-04-2025
|37,91972
|35,4875
|7
|1,5
|YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI)
|15:56:14 08-04-2025
|37,904
|35,5118
|19,5
|1,7
|Merkez (Çorum)
|15:50:15 08-04-2025
|40,61389
|34,785
|7,59
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|14:58:50 08-04-2025
|38,27417
|37,8875
|0,04
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:50:42 08-04-2025
|38,25556
|38,12806
|7
|1,2
|Çayırlı (Erzincan)
|14:50:35 08-04-2025
|39,86944
|39,63472
|7,18
|1,6
|CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN)
|14:50:33 08-04-2025
|39,8878
|39,6952
|24,1
|2
|CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|14:45:24 08-04-2025
|37,9442
|27,5803
|15,7
|1,5
|İslahiye (Gaziantep)
|14:43:05 08-04-2025
|37,08861
|36,63694
|7
|1,7
|ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|14:43:04 08-04-2025
|37,0512
|36,741
|14,8
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|14:29:25 08-04-2025
|38,29806
|37,85139
|9,13
|1,5
|TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|14:29:24 08-04-2025
|38,2787
|37,6423
|6,3
|1,4
|Merkez (Adıyaman)
|14:05:04 08-04-2025
|37,83806
|38,34083
|1,39
|1,7
|Bozkurt (Denizli)
|13:59:28 08-04-2025
|37,88056
|29,58333
|7
|1,1
|TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
|13:59:27 08-04-2025
|37,8487
|29,614
|12,9
|1,2
|Emet (Kütahya)
|13:46:18 08-04-2025
|39,30889
|29,32389
|7
|1,3
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|13:46:17 08-04-2025
|39,3382
|29,3118
|0
|1,6
|Eşme (Uşak)
|13:42:05 08-04-2025
|38,42667
|29,01861
|7
|0,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.58 km] Kuşadası (Aydın)
|13:40:13 08-04-2025
|37,82722
|27,055
|7
|2,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:40:13 08-04-2025
|37,8325
|27,0167
|5,4
|2,3
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:06:15 08-04-2025
|39,4948
|28,1418
|7,6
|2,1
|Dursunbey (Balıkesir)
|13:06:10 08-04-2025
|39,68722
|28,51611
|7
|1,9
|KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:04:48 08-04-2025
|39,6523
|29,412
|0
|1,7
|Alaşehir (Manisa)
|12:49:28 08-04-2025
|38,54028
|28,4825
|0,46
|1
|Darende (Malatya)
|12:32:27 08-04-2025
|38,41722
|37,50583
|7
|1,7
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|12:32:26 08-04-2025
|38,4457
|37,3828
|5,3
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:27:21 08-04-2025
|38,17556
|37,60722
|0,07
|1,3
|Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|12:23:15 08-04-2025
|34,77306
|33,31667
|7
|3,1
|Eşme (Uşak)
|12:20:38 08-04-2025
|38,48778
|29,13417
|7
|1
|Eşme (Uşak)
|12:18:50 08-04-2025
|38,48444
|29,15278
|7
|0,9
|Şehitkamil (Gaziantep)
|12:10:17 08-04-2025
|37,20417
|37,02111
|7
|0,9
|Çubuk (Ankara)
|11:49:02 08-04-2025
|40,14167
|32,96222
|7,02
|1,5
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|11:49:01 08-04-2025
|40,154
|32,9652
|9,9
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|10:50:26 08-04-2025
|37,86056
|36,15361
|6,56
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|10:41:08 08-04-2025
|38,6
|39,65917
|7
|1,4
|Kırkağaç (Manisa)
|10:25:45 08-04-2025
|39,11056
|27,82306
|7,09
|1,1
|ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|10:25:43 08-04-2025
|39,107
|27,7713
|19,2
|1,2
|Yahşihan (Kırıkkale)
|10:21:43 08-04-2025
|39,88833
|33,43222
|7
|0,8
|Marmara Denizi - [25.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|10:16:55 08-04-2025
|40,83556
|28,20583
|6,98
|1,9
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|10:16:55 08-04-2025
|40,8332
|28,212
|10,9
|2,3
|Sungurlu (Çorum)
|09:53:53 08-04-2025
|40,30333
|34,41889
|7
|1,9
|ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM)
|09:53:53 08-04-2025
|40,3448
|34,3952
|2,9
|2,1
|Merkez (Adıyaman)
|09:44:04 08-04-2025
|37,96222
|38,20167
|7
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|08:13:50 08-04-2025
|38,30778
|37,8225
|10,28
|1,5
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|08:13:48 08-04-2025
|38,2963
|37,7533
|11,3
|1,6
|EGE DENIZI
|07:47:39 08-04-2025
|36,6477
|25,7877
|5,4
|2,8
|Ege Denizi
|07:47:38 08-04-2025
|36,63167
|25,61694
|5,94
|2,1
|Kale (Malatya)
|07:00:13 08-04-2025
|38,34972
|38,78583
|7,15
|0,9
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:45:44 08-04-2025
|38,133
|37,3443
|4,1
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|06:29:24 08-04-2025
|38,25083
|38,83556
|8,29
|1,4
|ERDEMLI-KALE (MALATYA)
|06:29:24 08-04-2025
|38,3628
|38,6923
|14,8
|1,3
|EGE DENIZI
|06:15:13 08-04-2025
|36,3982
|25,4998
|5,4
|2,5
|KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|06:12:47 08-04-2025
|38,1115
|38,317
|7,1
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:12:46 08-04-2025
|38,08056
|38,40944
|9,8
|1,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:47:10 08-04-2025
|35,5578
|25,9237
|28,6
|2,5
|Varto (Muş)
|05:46:15 08-04-2025
|39,21917
|41,42139
|7,01
|1,8
|SAZLICA-VARTO (MUS)
|05:46:14 08-04-2025
|39,1885
|41,4253
|6,7
|2
|Varto (Muş)
|05:44:50 08-04-2025
|39,20361
|41,39472
|6,97
|2,1
|SEKI-VARTO (MUS)
|05:44:50 08-04-2025
|39,234
|41,4202
|4,3
|2,3
|Van Gölü - [03.84 km] Ahlat (Bitlis)
|05:42:34 08-04-2025
|38,68472
|42,43778
|7,01
|2,3
|ADABAG-TATVAN (BITLIS)
|05:42:34 08-04-2025
|38,68
|42,4732
|5,3
|2,5
|Akdeniz - [07.39 km] Yayladağı (Hatay)
|05:40:11 08-04-2025
|35,99361
|35,89417
|7
|1,8
|DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)
|05:40:10 08-04-2025
|35,9555
|35,8698
|8,5
|1,8
|Honaz (Denizli)
|05:39:40 08-04-2025
|37,70722
|29,33389
|6,99
|1,4
|MENTESE-HONAZ (DENIZLI)
|05:39:40 08-04-2025
|37,692
|29,3133
|4,8
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|05:30:57 08-04-2025
|38,26694
|38,77611
|6,72
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:06:52 08-04-2025
|38,00611
|38,23861
|7
|0,8
|Sivrice (Elazığ)
|04:25:27 08-04-2025
|38,45944
|39,22667
|6,95
|2,4
|GOZEBASI-(ELAZIG)
|04:25:27 08-04-2025
|38,5223
|39,2233
|8
|2,3
|BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
|04:23:17 08-04-2025
|37,095
|27,8963
|13,1
|1,3
|Milas (Muğla)
|04:23:16 08-04-2025
|37,07444
|27,84389
|7
|1,2
|Ege Denizi - [74.09 km] Datça (Muğla)
|04:18:26 08-04-2025
|36,03556
|27,31333
|7,51
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:14:47 08-04-2025
|38,1875
|38,19528
|7
|1,2
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|04:14:45 08-04-2025
|38,3055
|38,0848
|8,4
|1,3
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:58:52 08-04-2025
|38,0797
|37,5957
|10,6
|1
|Akdeniz - [26.17 km] Yayladağı (Hatay)
|03:58:45 08-04-2025
|36,00194
|35,66194
|6,93
|1,3
|BULGARISTAN
|03:58:06 08-04-2025
|41,884
|23,2903
|4,4
|2,8
|Akdeniz - [25.83 km] Yayladağı (Hatay)
|03:38:33 08-04-2025
|35,96889
|35,65778
|8,45
|1,9
|AKDENIZ
|03:38:30 08-04-2025
|35,718
|35,639
|9,7
|2
|Güney (Denizli)
|03:23:14 08-04-2025
|38,20139
|29,07417
|7
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|03:13:42 08-04-2025
|38,17556
|38,45694
|7
|1,2
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|03:06:50 08-04-2025
|38,4412
|37,408
|15,4
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|02:54:11 08-04-2025
|38,10194
|37,74
|6,82
|1,7
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:54:08 08-04-2025
|38,1882
|37,8228
|6,6
|1,4
|ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR)
|02:34:29 08-04-2025
|38,6172
|30,6818
|8,7
|0,9
|Akdeniz - [39.93 km] Kaş (Antalya)
|01:58:32 08-04-2025
|36,02
|29,0075
|7
|1,6
|AKDENIZ
|01:58:31 08-04-2025
|35,966
|29,0305
|10,3
|1,6
|YENICAGLAR-KOZLUK (BATMAN)
|01:55:30 08-04-2025
|38,1653
|41,2315
|4,9
|1,8
|Kozluk (Batman)
|01:55:28 08-04-2025
|38,05694
|41,27444
|7
|1,7
|AKDENIZ
|01:53:14 08-04-2025
|36,1083
|29,0703
|8,1
|2
|Akdeniz - [39.85 km] Kaş (Antalya)
|01:53:13 08-04-2025
|36,00306
|29,03139
|6,28
|1,9
|Ege Denizi
|01:43:45 08-04-2025
|36,75472
|25,7775
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|01:43:44 08-04-2025
|36,6925
|25,61
|9,5
|2,2
|Buldan (Denizli)
|01:20:31 08-04-2025
|38,07556
|28,92083
|7
|1,1
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:13:59 08-04-2025
|37,9887
|36,3888
|14
|1,3
|Akdeniz
|01:01:47 08-04-2025
|35,92111
|35,68917
|6,33
|2,1
|AKDENIZ
|01:01:46 08-04-2025
|35,9823
|35,6203
|5,9
|2,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|00:24:57 09-04-2025
|37,59083
|37,33417
|9,85
|1,3
|Güney (Denizli)
|00:15:14 09-04-2025
|38,16583
|29,05944
|7,8
|1,8
|GUNEY (DENIZLI)
|00:15:13 09-04-2025
|38,1668
|29,0443
|7,9
|1,9
|Ege Denizi - [99.03 km] Datça (Muğla)
|00:00:01 09-04-2025
|35,80833
|27,31556
|20,24
|3,6
|EGE DENIZI
|00:00:01 09-04-2025
|35,7758
|27,1897
|10,5
|3,4
|Güney (Denizli)
|23:55:42 08-04-2025
|38,17417
|29,06194
|5,62
|1,9
|GUNEY (DENIZLI)
|23:55:41 08-04-2025
|38,1722
|29,0597
|7,2
|2,3
|Güney (Denizli)
|23:54:15 08-04-2025
|38,18583
|29,05528
|4,3
|1
|Akçadağ (Malatya)
|23:38:56 08-04-2025
|38,4075
|37,85889
|6,78
|1
|Sincik (Adıyaman)
|23:32:48 08-04-2025
|38,12333
|38,50472
|7
|1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.46 km] Foça (İzmir)
|23:29:06 08-04-2025
|38,60444
|26,76306
|11,78
|1,4
|FOCA (IZMIR)
|23:29:04 08-04-2025
|38,6333
|26,7835
|14,8
|1,4
|Turgutlu (Manisa)
|23:27:40 08-04-2025
|38,34528
|27,79583
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:18:12 08-04-2025
|38,18639
|38,13778
|6,92
|1,1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|23:15:37 08-04-2025
|37,9675
|37,28083
|7,08
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:13:14 08-04-2025
|38,225
|38,14139
|7
|1,1
|Ege Denizi
|23:05:23 08-04-2025
|36,62639
|25,78417
|6,09
|2
|EGE DENIZI
|23:05:19 08-04-2025
|36,6732
|25,7915
|6,2
|2,3
|Menteşe (Muğla)
|22:59:18 08-04-2025
|37,21139
|28,75778
|12,23
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:59:17 08-04-2025
|37,1998
|28,7738
|2,6
|1,8
|YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI)
|22:53:33 08-04-2025
|38,2185
|29,6848
|6,9
|3
|Çivril (Denizli)
|22:53:33 08-04-2025
|38,2125
|29,69556
|6,94
|2,4
|Merkez (Karaman)
|22:36:16 08-04-2025
|37,4775
|33,22361
|7,01
|1
|Sungurlu (Çorum)
|22:20:47 08-04-2025
|40,29222
|34,43667
|7
|0,8
|IKIZLI-SUNGURLU (CORUM)
|22:20:00 08-04-2025
|40,3213
|34,3522
|9,9
|1,8
|Sungurlu (Çorum)
|22:20:00 08-04-2025
|40,29917
|34,43972
|7,06
|1,4
|Akdeniz - [58.59 km] Marmaris (Muğla)
|22:19:30 08-04-2025
|36,10417
|28,12722
|14,72
|1,8
|Karesi (Balıkesir)
|21:56:54 08-04-2025
|39,65444
|27,8475
|9,95
|1,4
|Hazar Gölü - [05.20 km] Merkez (Elazığ)
|21:51:32 08-04-2025
|38,48667
|39,38611
|6,44
|0,7
|Akdeniz - [04.09 km] Samandağ (Hatay)
|21:28:35 08-04-2025
|36,10944
|35,88889
|10,97
|1,6
|ADALAR (ISTANBUL)
|21:20:58 08-04-2025
|40,7747
|29,1068
|12
|1,7
|Marmara Denizi - [09.89 km] Adalar (İstanbul)
|21:20:58 08-04-2025
|40,77167
|29,09111
|8,07
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|20:55:10 08-04-2025
|38,24361
|38,73694
|6,37
|1,2
|Alaşehir (Manisa)
|20:42:18 08-04-2025
|38,37361
|28,3925
|7
|1
|Ege Denizi - [110.07 km] Datça (Muğla)
|20:18:51 08-04-2025
|35,71722
|27,23694
|7,05
|1,8
|Ege Denizi - [104.61 km] Datça (Muğla)
|19:52:15 08-04-2025
|35,75861
|27,30583
|7
|2
|EGE DENIZI
|19:52:14 08-04-2025
|35,7995
|27,1342
|2,5
|2,1
|SULTANKOY-MARMARAEREGLISI (TEKIRDAG)
|18:46:48 08-04-2025
|41,0233
|28,0295
|4,7
|1,6
|Marmara Denizi - [20.77 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|18:46:45 08-04-2025
|40,81889
|28,11028
|6,98
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:39:15 08-04-2025
|39,50528
|28,16389
|7,06
|1,7
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:39:14 08-04-2025
|39,5107
|28,11
|18
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:34:01 08-04-2025
|39,51028
|28,15111
|6,99
|1,5
|EKINCIK-KOYCEGIZ (MUGLA)
|18:24:35 08-04-2025
|36,8895
|28,4545
|5
|1,2
|Ege Denizi - [47.89 km] Marmaris (Muğla)
|18:24:24 08-04-2025
|36,3
|27,76778
|7
|1,5
|Ege Denizi - [109.07 km] Datça (Muğla)
|16:37:31 08-04-2025
|35,71972
|27,29
|16,48
|2,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|16:30:16 08-04-2025
|37,37583
|36,99361
|16,21
|1,1
|EGE DENIZI
|16:19:38 08-04-2025
|35,7302
|27,1982
|5
|2,6
|Ege Denizi - [106.60 km] Datça (Muğla)
|16:18:42 08-04-2025
|35,74389
|27,27528
|16,8
|2,9
|EGE DENIZI
|16:18:42 08-04-2025
|35,7652
|27,2005
|8,4
|3,5
|Sincik (Adıyaman)
|16:05:45 08-04-2025
|38,08694
|38,46
|7
|1,7
|Yahyalı (Kayseri)
|15:56:15 08-04-2025
|37,91972
|35,4875
|7
|1,5
|YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI)
|15:56:14 08-04-2025
|37,904
|35,5118
|19,5
|1,7
|Merkez (Çorum)
|15:50:15 08-04-2025
|40,61389
|34,785
|7,59
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|14:58:50 08-04-2025
|38,27417
|37,8875
|0,04
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:50:42 08-04-2025
|38,25556
|38,12806
|7
|1,2
|Çayırlı (Erzincan)
|14:50:35 08-04-2025
|39,86944
|39,63472
|7,18
|1,6
|CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN)
|14:50:33 08-04-2025
|39,8878
|39,6952
|24,1
|2
|CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|14:45:24 08-04-2025
|37,9442
|27,5803
|15,7
|1,5
|İslahiye (Gaziantep)
|14:43:05 08-04-2025
|37,08861
|36,63694
|7
|1,7
|ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|14:43:04 08-04-2025
|37,0512
|36,741
|14,8
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|14:29:25 08-04-2025
|38,29806
|37,85139
|9,13
|1,5
|TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|14:29:24 08-04-2025
|38,2787
|37,6423
|6,3
|1,4
|Merkez (Adıyaman)
|14:05:04 08-04-2025
|37,83806
|38,34083
|1,39
|1,7
|Bozkurt (Denizli)
|13:59:28 08-04-2025
|37,88056
|29,58333
|7
|1,1
|TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
|13:59:27 08-04-2025
|37,8487
|29,614
|12,9
|1,2
|Emet (Kütahya)
|13:46:18 08-04-2025
|39,30889
|29,32389
|7
|1,3
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|13:46:17 08-04-2025
|39,3382
|29,3118
|0
|1,6
|Eşme (Uşak)
|13:42:05 08-04-2025
|38,42667
|29,01861
|7
|0,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.58 km] Kuşadası (Aydın)
|13:40:13 08-04-2025
|37,82722
|27,055
|7
|2,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:40:13 08-04-2025
|37,8325
|27,0167
|5,4
|2,3
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:06:15 08-04-2025
|39,4948
|28,1418
|7,6
|2,1
|Dursunbey (Balıkesir)
|13:06:10 08-04-2025
|39,68722
|28,51611
|7
|1,9
|KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:04:48 08-04-2025
|39,6523
|29,412
|0
|1,7
|Alaşehir (Manisa)
|12:49:28 08-04-2025
|38,54028
|28,4825
|0,46
|1
|Darende (Malatya)
|12:32:27 08-04-2025
|38,41722
|37,50583
|7
|1,7
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|12:32:26 08-04-2025
|38,4457
|37,3828
|5,3
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:27:21 08-04-2025
|38,17556
|37,60722
|0,07
|1,3
|Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|12:23:15 08-04-2025
|34,77306
|33,31667
|7
|3,1
|Eşme (Uşak)
|12:20:38 08-04-2025
|38,48778
|29,13417
|7
|1
|Eşme (Uşak)
|12:18:50 08-04-2025
|38,48444
|29,15278
|7
|0,9
|Şehitkamil (Gaziantep)
|12:10:17 08-04-2025
|37,20417
|37,02111
|7
|0,9
|Çubuk (Ankara)
|11:49:02 08-04-2025
|40,14167
|32,96222
|7,02
|1,5
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|11:49:01 08-04-2025
|40,154
|32,9652
|9,9
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|10:50:26 08-04-2025
|37,86056
|36,15361
|6,56
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|10:41:08 08-04-2025
|38,6
|39,65917
|7
|1,4
|Kırkağaç (Manisa)
|10:25:45 08-04-2025
|39,11056
|27,82306
|7,09
|1,1
|ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|10:25:43 08-04-2025
|39,107
|27,7713
|19,2
|1,2
|Yahşihan (Kırıkkale)
|10:21:43 08-04-2025
|39,88833
|33,43222
|7
|0,8
|Marmara Denizi - [25.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|10:16:55 08-04-2025
|40,83556
|28,20583
|6,98
|1,9
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|10:16:55 08-04-2025
|40,8332
|28,212
|10,9
|2,3
|Sungurlu (Çorum)
|09:53:53 08-04-2025
|40,30333
|34,41889
|7
|1,9
|ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM)
|09:53:53 08-04-2025
|40,3448
|34,3952
|2,9
|2,1
|Merkez (Adıyaman)
|09:44:04 08-04-2025
|37,96222
|38,20167
|7
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|08:13:50 08-04-2025
|38,30778
|37,8225
|10,28
|1,5
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|08:13:48 08-04-2025
|38,2963
|37,7533
|11,3
|1,6
|EGE DENIZI
|07:47:39 08-04-2025
|36,6477
|25,7877
|5,4
|2,8
|Ege Denizi
|07:47:38 08-04-2025
|36,63167
|25,61694
|5,94
|2,1
|Kale (Malatya)
|07:00:13 08-04-2025
|38,34972
|38,78583
|7,15
|0,9
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:45:44 08-04-2025
|38,133
|37,3443
|4,1
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|06:29:24 08-04-2025
|38,25083
|38,83556
|8,29
|1,4
|ERDEMLI-KALE (MALATYA)
|06:29:24 08-04-2025
|38,3628
|38,6923
|14,8
|1,3
|EGE DENIZI
|06:15:13 08-04-2025
|36,3982
|25,4998
|5,4
|2,5
|KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|06:12:47 08-04-2025
|38,1115
|38,317
|7,1
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:12:46 08-04-2025
|38,08056
|38,40944
|9,8
|1,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:47:10 08-04-2025
|35,5578
|25,9237
|28,6
|2,5
|Varto (Muş)
|05:46:15 08-04-2025
|39,21917
|41,42139
|7,01
|1,8
|SAZLICA-VARTO (MUS)
|05:46:14 08-04-2025
|39,1885
|41,4253
|6,7
|2
|Varto (Muş)
|05:44:50 08-04-2025
|39,20361
|41,39472
|6,97
|2,1
|SEKI-VARTO (MUS)
|05:44:50 08-04-2025
|39,234
|41,4202
|4,3
|2,3
|Van Gölü - [03.84 km] Ahlat (Bitlis)
|05:42:34 08-04-2025
|38,68472
|42,43778
|7,01
|2,3
|ADABAG-TATVAN (BITLIS)
|05:42:34 08-04-2025
|38,68
|42,4732
|5,3
|2,5
|Akdeniz - [07.39 km] Yayladağı (Hatay)
|05:40:11 08-04-2025
|35,99361
|35,89417
|7
|1,8
|DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)
|05:40:10 08-04-2025
|35,9555
|35,8698
|8,5
|1,8
|Honaz (Denizli)
|05:39:40 08-04-2025
|37,70722
|29,33389
|6,99
|1,4
|MENTESE-HONAZ (DENIZLI)
|05:39:40 08-04-2025
|37,692
|29,3133
|4,8
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|05:30:57 08-04-2025
|38,26694
|38,77611
|6,72
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:06:52 08-04-2025
|38,00611
|38,23861
|7
|0,8
|Sivrice (Elazığ)
|04:25:27 08-04-2025
|38,45944
|39,22667
|6,95
|2,4
|GOZEBASI-(ELAZIG)
|04:25:27 08-04-2025
|38,5223
|39,2233
|8
|2,3
|BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
|04:23:17 08-04-2025
|37,095
|27,8963
|13,1
|1,3
|Milas (Muğla)
|04:23:16 08-04-2025
|37,07444
|27,84389
|7
|1,2
|Ege Denizi - [74.09 km] Datça (Muğla)
|04:18:26 08-04-2025
|36,03556
|27,31333
|7,51
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:14:47 08-04-2025
|38,1875
|38,19528
|7
|1,2
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|04:14:45 08-04-2025
|38,3055
|38,0848
|8,4
|1,3
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:58:52 08-04-2025
|38,0797
|37,5957
|10,6
|1
|Akdeniz - [26.17 km] Yayladağı (Hatay)
|03:58:45 08-04-2025
|36,00194
|35,66194
|6,93
|1,3
|BULGARISTAN
|03:58:06 08-04-2025
|41,884
|23,2903
|4,4
|2,8
|Akdeniz - [25.83 km] Yayladağı (Hatay)
|03:38:33 08-04-2025
|35,96889
|35,65778
|8,45
|1,9
|AKDENIZ
|03:38:30 08-04-2025
|35,718
|35,639
|9,7
|2
|Güney (Denizli)
|03:23:14 08-04-2025
|38,20139
|29,07417
|7
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|03:13:42 08-04-2025
|38,17556
|38,45694
|7
|1,2
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|03:06:50 08-04-2025
|38,4412
|37,408
|15,4
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|02:54:11 08-04-2025
|38,10194
|37,74
|6,82
|1,7
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:54:08 08-04-2025
|38,1882
|37,8228
|6,6
|1,4
|ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR)
|02:34:29 08-04-2025
|38,6172
|30,6818
|8,7
|0,9
|Akdeniz - [39.93 km] Kaş (Antalya)
|01:58:32 08-04-2025
|36,02
|29,0075
|7
|1,6
|AKDENIZ
|01:58:31 08-04-2025
|35,966
|29,0305
|10,3
|1,6
|YENICAGLAR-KOZLUK (BATMAN)
|01:55:30 08-04-2025
|38,1653
|41,2315
|4,9
|1,8
|Kozluk (Batman)
|01:55:28 08-04-2025
|38,05694
|41,27444
|7
|1,7
|AKDENIZ
|01:53:14 08-04-2025
|36,1083
|29,0703
|8,1
|2
|Akdeniz - [39.85 km] Kaş (Antalya)
|01:53:13 08-04-2025
|36,00306
|29,03139
|6,28
|1,9
|Ege Denizi
|01:43:45 08-04-2025
|36,75472
|25,7775
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|01:43:44 08-04-2025
|36,6925
|25,61
|9,5
|2,2
|Buldan (Denizli)
|01:20:31 08-04-2025
|38,07556
|28,92083
|7
|1,1
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:13:59 08-04-2025
|37,9887
|36,3888
|14
|1,3
|Akdeniz
|01:01:47 08-04-2025
|35,92111
|35,68917
|6,33
|2,1
|AKDENIZ
|01:01:46 08-04-2025
|35,9823
|35,6203
|5,9
|2,1
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