Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Nisan 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Nisan 2025
son dakika deprem mi oldu?

09 Nisan 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:24:57 09-04-2025 37,59083 37,33417 9,85 1,3
Güney (Denizli) 00:15:14 09-04-2025 38,16583 29,05944 7,8 1,8
GUNEY (DENIZLI) 00:15:13 09-04-2025 38,1668 29,0443 7,9 1,9
Ege Denizi - [99.03 km] Datça (Muğla) 00:00:01 09-04-2025 35,80833 27,31556 20,24 3,6
EGE DENIZI 00:00:01 09-04-2025 35,7758 27,1897 10,5 3,4
Güney (Denizli) 23:55:42 08-04-2025 38,17417 29,06194 5,62 1,9
GUNEY (DENIZLI) 23:55:41 08-04-2025 38,1722 29,0597 7,2 2,3
Güney (Denizli) 23:54:15 08-04-2025 38,18583 29,05528 4,3 1
Akçadağ (Malatya) 23:38:56 08-04-2025 38,4075 37,85889 6,78 1
Sincik (Adıyaman) 23:32:48 08-04-2025 38,12333 38,50472 7 1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.46 km] Foça (İzmir) 23:29:06 08-04-2025 38,60444 26,76306 11,78 1,4
FOCA (IZMIR) 23:29:04 08-04-2025 38,6333 26,7835 14,8 1,4
Turgutlu (Manisa) 23:27:40 08-04-2025 38,34528 27,79583 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 23:18:12 08-04-2025 38,18639 38,13778 6,92 1,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:15:37 08-04-2025 37,9675 37,28083 7,08 1
Yeşilyurt (Malatya) 23:13:14 08-04-2025 38,225 38,14139 7 1,1
Ege Denizi 23:05:23 08-04-2025 36,62639 25,78417 6,09 2
EGE DENIZI 23:05:19 08-04-2025 36,6732 25,7915 6,2 2,3
Menteşe (Muğla) 22:59:18 08-04-2025 37,21139 28,75778 12,23 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 22:59:17 08-04-2025 37,1998 28,7738 2,6 1,8
YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) 22:53:33 08-04-2025 38,2185 29,6848 6,9 3
Çivril (Denizli) 22:53:33 08-04-2025 38,2125 29,69556 6,94 2,4
Merkez (Karaman) 22:36:16 08-04-2025 37,4775 33,22361 7,01 1
Sungurlu (Çorum) 22:20:47 08-04-2025 40,29222 34,43667 7 0,8
IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) 22:20:00 08-04-2025 40,3213 34,3522 9,9 1,8
Sungurlu (Çorum) 22:20:00 08-04-2025 40,29917 34,43972 7,06 1,4
Akdeniz - [58.59 km] Marmaris (Muğla) 22:19:30 08-04-2025 36,10417 28,12722 14,72 1,8
Karesi (Balıkesir) 21:56:54 08-04-2025 39,65444 27,8475 9,95 1,4
Hazar Gölü - [05.20 km] Merkez (Elazığ) 21:51:32 08-04-2025 38,48667 39,38611 6,44 0,7
Akdeniz - [04.09 km] Samandağ (Hatay) 21:28:35 08-04-2025 36,10944 35,88889 10,97 1,6
ADALAR (ISTANBUL) 21:20:58 08-04-2025 40,7747 29,1068 12 1,7
Marmara Denizi - [09.89 km] Adalar (İstanbul) 21:20:58 08-04-2025 40,77167 29,09111 8,07 1,3
Pütürge (Malatya) 20:55:10 08-04-2025 38,24361 38,73694 6,37 1,2
Alaşehir (Manisa) 20:42:18 08-04-2025 38,37361 28,3925 7 1
Ege Denizi - [110.07 km] Datça (Muğla) 20:18:51 08-04-2025 35,71722 27,23694 7,05 1,8
Ege Denizi - [104.61 km] Datça (Muğla) 19:52:15 08-04-2025 35,75861 27,30583 7 2
EGE DENIZI 19:52:14 08-04-2025 35,7995 27,1342 2,5 2,1
SULTANKOY-MARMARAEREGLISI (TEKIRDAG) 18:46:48 08-04-2025 41,0233 28,0295 4,7 1,6
Marmara Denizi - [20.77 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 18:46:45 08-04-2025 40,81889 28,11028 6,98 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:39:15 08-04-2025 39,50528 28,16389 7,06 1,7
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:39:14 08-04-2025 39,5107 28,11 18 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:34:01 08-04-2025 39,51028 28,15111 6,99 1,5
EKINCIK-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:24:35 08-04-2025 36,8895 28,4545 5 1,2
Ege Denizi - [47.89 km] Marmaris (Muğla) 18:24:24 08-04-2025 36,3 27,76778 7 1,5
Ege Denizi - [109.07 km] Datça (Muğla) 16:37:31 08-04-2025 35,71972 27,29 16,48 2,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 16:30:16 08-04-2025 37,37583 36,99361 16,21 1,1
EGE DENIZI 16:19:38 08-04-2025 35,7302 27,1982 5 2,6
Ege Denizi - [106.60 km] Datça (Muğla) 16:18:42 08-04-2025 35,74389 27,27528 16,8 2,9
EGE DENIZI 16:18:42 08-04-2025 35,7652 27,2005 8,4 3,5
Sincik (Adıyaman) 16:05:45 08-04-2025 38,08694 38,46 7 1,7
Yahyalı (Kayseri) 15:56:15 08-04-2025 37,91972 35,4875 7 1,5
YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI) 15:56:14 08-04-2025 37,904 35,5118 19,5 1,7
Merkez (Çorum) 15:50:15 08-04-2025 40,61389 34,785 7,59 1,4
Akçadağ (Malatya) 14:58:50 08-04-2025 38,27417 37,8875 0,04 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 14:50:42 08-04-2025 38,25556 38,12806 7 1,2
Çayırlı (Erzincan) 14:50:35 08-04-2025 39,86944 39,63472 7,18 1,6
CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN) 14:50:33 08-04-2025 39,8878 39,6952 24,1 2
CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) 14:45:24 08-04-2025 37,9442 27,5803 15,7 1,5
İslahiye (Gaziantep) 14:43:05 08-04-2025 37,08861 36,63694 7 1,7
ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 14:43:04 08-04-2025 37,0512 36,741 14,8 1,8
Akçadağ (Malatya) 14:29:25 08-04-2025 38,29806 37,85139 9,13 1,5
TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:29:24 08-04-2025 38,2787 37,6423 6,3 1,4
Merkez (Adıyaman) 14:05:04 08-04-2025 37,83806 38,34083 1,39 1,7
Bozkurt (Denizli) 13:59:28 08-04-2025 37,88056 29,58333 7 1,1
TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) 13:59:27 08-04-2025 37,8487 29,614 12,9 1,2
Emet (Kütahya) 13:46:18 08-04-2025 39,30889 29,32389 7 1,3
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:46:17 08-04-2025 39,3382 29,3118 0 1,6
Eşme (Uşak) 13:42:05 08-04-2025 38,42667 29,01861 7 0,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.58 km] Kuşadası (Aydın) 13:40:13 08-04-2025 37,82722 27,055 7 2,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:40:13 08-04-2025 37,8325 27,0167 5,4 2,3
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:06:15 08-04-2025 39,4948 28,1418 7,6 2,1
Dursunbey (Balıkesir) 13:06:10 08-04-2025 39,68722 28,51611 7 1,9
KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:04:48 08-04-2025 39,6523 29,412 0 1,7
Alaşehir (Manisa) 12:49:28 08-04-2025 38,54028 28,4825 0,46 1
Darende (Malatya) 12:32:27 08-04-2025 38,41722 37,50583 7 1,7
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 12:32:26 08-04-2025 38,4457 37,3828 5,3 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:27:21 08-04-2025 38,17556 37,60722 0,07 1,3
Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 12:23:15 08-04-2025 34,77306 33,31667 7 3,1
Eşme (Uşak) 12:20:38 08-04-2025 38,48778 29,13417 7 1
Eşme (Uşak) 12:18:50 08-04-2025 38,48444 29,15278 7 0,9
Şehitkamil (Gaziantep) 12:10:17 08-04-2025 37,20417 37,02111 7 0,9
Çubuk (Ankara) 11:49:02 08-04-2025 40,14167 32,96222 7,02 1,5
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 11:49:01 08-04-2025 40,154 32,9652 9,9 1,8
Saimbeyli (Adana) 10:50:26 08-04-2025 37,86056 36,15361 6,56 1,8
Merkez (Elazığ) 10:41:08 08-04-2025 38,6 39,65917 7 1,4
Kırkağaç (Manisa) 10:25:45 08-04-2025 39,11056 27,82306 7,09 1,1
ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 10:25:43 08-04-2025 39,107 27,7713 19,2 1,2
Yahşihan (Kırıkkale) 10:21:43 08-04-2025 39,88833 33,43222 7 0,8
Marmara Denizi - [25.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 10:16:55 08-04-2025 40,83556 28,20583 6,98 1,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 10:16:55 08-04-2025 40,8332 28,212 10,9 2,3
Sungurlu (Çorum) 09:53:53 08-04-2025 40,30333 34,41889 7 1,9
ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM) 09:53:53 08-04-2025 40,3448 34,3952 2,9 2,1
Merkez (Adıyaman) 09:44:04 08-04-2025 37,96222 38,20167 7 0,9
Akçadağ (Malatya) 08:13:50 08-04-2025 38,30778 37,8225 10,28 1,5
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 08:13:48 08-04-2025 38,2963 37,7533 11,3 1,6
EGE DENIZI 07:47:39 08-04-2025 36,6477 25,7877 5,4 2,8
Ege Denizi 07:47:38 08-04-2025 36,63167 25,61694 5,94 2,1
Kale (Malatya) 07:00:13 08-04-2025 38,34972 38,78583 7,15 0,9
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:45:44 08-04-2025 38,133 37,3443 4,1 1,1
Pütürge (Malatya) 06:29:24 08-04-2025 38,25083 38,83556 8,29 1,4
ERDEMLI-KALE (MALATYA) 06:29:24 08-04-2025 38,3628 38,6923 14,8 1,3
EGE DENIZI 06:15:13 08-04-2025 36,3982 25,4998 5,4 2,5
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 06:12:47 08-04-2025 38,1115 38,317 7,1 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 06:12:46 08-04-2025 38,08056 38,40944 9,8 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:47:10 08-04-2025 35,5578 25,9237 28,6 2,5
Varto (Muş) 05:46:15 08-04-2025 39,21917 41,42139 7,01 1,8
SAZLICA-VARTO (MUS) 05:46:14 08-04-2025 39,1885 41,4253 6,7 2
Varto (Muş) 05:44:50 08-04-2025 39,20361 41,39472 6,97 2,1
SEKI-VARTO (MUS) 05:44:50 08-04-2025 39,234 41,4202 4,3 2,3
Van Gölü - [03.84 km] Ahlat (Bitlis) 05:42:34 08-04-2025 38,68472 42,43778 7,01 2,3
ADABAG-TATVAN (BITLIS) 05:42:34 08-04-2025 38,68 42,4732 5,3 2,5
Akdeniz - [07.39 km] Yayladağı (Hatay) 05:40:11 08-04-2025 35,99361 35,89417 7 1,8
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 05:40:10 08-04-2025 35,9555 35,8698 8,5 1,8
Honaz (Denizli) 05:39:40 08-04-2025 37,70722 29,33389 6,99 1,4
MENTESE-HONAZ (DENIZLI) 05:39:40 08-04-2025 37,692 29,3133 4,8 1,5
Pütürge (Malatya) 05:30:57 08-04-2025 38,26694 38,77611 6,72 1
Çelikhan (Adıyaman) 05:06:52 08-04-2025 38,00611 38,23861 7 0,8
Sivrice (Elazığ) 04:25:27 08-04-2025 38,45944 39,22667 6,95 2,4
GOZEBASI-(ELAZIG) 04:25:27 08-04-2025 38,5223 39,2233 8 2,3
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 04:23:17 08-04-2025 37,095 27,8963 13,1 1,3
Milas (Muğla) 04:23:16 08-04-2025 37,07444 27,84389 7 1,2
Ege Denizi - [74.09 km] Datça (Muğla) 04:18:26 08-04-2025 36,03556 27,31333 7,51 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 04:14:47 08-04-2025 38,1875 38,19528 7 1,2
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 04:14:45 08-04-2025 38,3055 38,0848 8,4 1,3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:58:52 08-04-2025 38,0797 37,5957 10,6 1
Akdeniz - [26.17 km] Yayladağı (Hatay) 03:58:45 08-04-2025 36,00194 35,66194 6,93 1,3
BULGARISTAN 03:58:06 08-04-2025 41,884 23,2903 4,4 2,8
Akdeniz - [25.83 km] Yayladağı (Hatay) 03:38:33 08-04-2025 35,96889 35,65778 8,45 1,9
AKDENIZ 03:38:30 08-04-2025 35,718 35,639 9,7 2
Güney (Denizli) 03:23:14 08-04-2025 38,20139 29,07417 7 0,9
Battalgazi (Malatya) 03:13:42 08-04-2025 38,17556 38,45694 7 1,2
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 03:06:50 08-04-2025 38,4412 37,408 15,4 1,3
Doğanşehir (Malatya) 02:54:11 08-04-2025 38,10194 37,74 6,82 1,7
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:54:08 08-04-2025 38,1882 37,8228 6,6 1,4
ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) 02:34:29 08-04-2025 38,6172 30,6818 8,7 0,9
Akdeniz - [39.93 km] Kaş (Antalya) 01:58:32 08-04-2025 36,02 29,0075 7 1,6
AKDENIZ 01:58:31 08-04-2025 35,966 29,0305 10,3 1,6
YENICAGLAR-KOZLUK (BATMAN) 01:55:30 08-04-2025 38,1653 41,2315 4,9 1,8
Kozluk (Batman) 01:55:28 08-04-2025 38,05694 41,27444 7 1,7
AKDENIZ 01:53:14 08-04-2025 36,1083 29,0703 8,1 2
Akdeniz - [39.85 km] Kaş (Antalya) 01:53:13 08-04-2025 36,00306 29,03139 6,28 1,9
Ege Denizi 01:43:45 08-04-2025 36,75472 25,7775 7 1,5
EGE DENIZI 01:43:44 08-04-2025 36,6925 25,61 9,5 2,2
Buldan (Denizli) 01:20:31 08-04-2025 38,07556 28,92083 7 1,1
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:13:59 08-04-2025 37,9887 36,3888 14 1,3
Akdeniz 01:01:47 08-04-2025 35,92111 35,68917 6,33 2,1
AKDENIZ 01:01:46 08-04-2025 35,9823 35,6203 5,9 2,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:24:57 09-04-2025 37,59083 37,33417 9,85 1,3
Güney (Denizli) 00:15:14 09-04-2025 38,16583 29,05944 7,8 1,8
GUNEY (DENIZLI) 00:15:13 09-04-2025 38,1668 29,0443 7,9 1,9
Ege Denizi - [99.03 km] Datça (Muğla) 00:00:01 09-04-2025 35,80833 27,31556 20,24 3,6
EGE DENIZI 00:00:01 09-04-2025 35,7758 27,1897 10,5 3,4
Güney (Denizli) 23:55:42 08-04-2025 38,17417 29,06194 5,62 1,9
GUNEY (DENIZLI) 23:55:41 08-04-2025 38,1722 29,0597 7,2 2,3
Güney (Denizli) 23:54:15 08-04-2025 38,18583 29,05528 4,3 1
Akçadağ (Malatya) 23:38:56 08-04-2025 38,4075 37,85889 6,78 1
Sincik (Adıyaman) 23:32:48 08-04-2025 38,12333 38,50472 7 1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.46 km] Foça (İzmir) 23:29:06 08-04-2025 38,60444 26,76306 11,78 1,4
FOCA (IZMIR) 23:29:04 08-04-2025 38,6333 26,7835 14,8 1,4
Turgutlu (Manisa) 23:27:40 08-04-2025 38,34528 27,79583 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 23:18:12 08-04-2025 38,18639 38,13778 6,92 1,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:15:37 08-04-2025 37,9675 37,28083 7,08 1
Yeşilyurt (Malatya) 23:13:14 08-04-2025 38,225 38,14139 7 1,1
Ege Denizi 23:05:23 08-04-2025 36,62639 25,78417 6,09 2
EGE DENIZI 23:05:19 08-04-2025 36,6732 25,7915 6,2 2,3
Menteşe (Muğla) 22:59:18 08-04-2025 37,21139 28,75778 12,23 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 22:59:17 08-04-2025 37,1998 28,7738 2,6 1,8
YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) 22:53:33 08-04-2025 38,2185 29,6848 6,9 3
Çivril (Denizli) 22:53:33 08-04-2025 38,2125 29,69556 6,94 2,4
Merkez (Karaman) 22:36:16 08-04-2025 37,4775 33,22361 7,01 1
Sungurlu (Çorum) 22:20:47 08-04-2025 40,29222 34,43667 7 0,8
IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) 22:20:00 08-04-2025 40,3213 34,3522 9,9 1,8
Sungurlu (Çorum) 22:20:00 08-04-2025 40,29917 34,43972 7,06 1,4
Akdeniz - [58.59 km] Marmaris (Muğla) 22:19:30 08-04-2025 36,10417 28,12722 14,72 1,8
Karesi (Balıkesir) 21:56:54 08-04-2025 39,65444 27,8475 9,95 1,4
Hazar Gölü - [05.20 km] Merkez (Elazığ) 21:51:32 08-04-2025 38,48667 39,38611 6,44 0,7
Akdeniz - [04.09 km] Samandağ (Hatay) 21:28:35 08-04-2025 36,10944 35,88889 10,97 1,6
ADALAR (ISTANBUL) 21:20:58 08-04-2025 40,7747 29,1068 12 1,7
Marmara Denizi - [09.89 km] Adalar (İstanbul) 21:20:58 08-04-2025 40,77167 29,09111 8,07 1,3
Pütürge (Malatya) 20:55:10 08-04-2025 38,24361 38,73694 6,37 1,2
Alaşehir (Manisa) 20:42:18 08-04-2025 38,37361 28,3925 7 1
Ege Denizi - [110.07 km] Datça (Muğla) 20:18:51 08-04-2025 35,71722 27,23694 7,05 1,8
Ege Denizi - [104.61 km] Datça (Muğla) 19:52:15 08-04-2025 35,75861 27,30583 7 2
EGE DENIZI 19:52:14 08-04-2025 35,7995 27,1342 2,5 2,1
SULTANKOY-MARMARAEREGLISI (TEKIRDAG) 18:46:48 08-04-2025 41,0233 28,0295 4,7 1,6
Marmara Denizi - [20.77 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 18:46:45 08-04-2025 40,81889 28,11028 6,98 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:39:15 08-04-2025 39,50528 28,16389 7,06 1,7
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:39:14 08-04-2025 39,5107 28,11 18 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:34:01 08-04-2025 39,51028 28,15111 6,99 1,5
EKINCIK-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:24:35 08-04-2025 36,8895 28,4545 5 1,2
Ege Denizi - [47.89 km] Marmaris (Muğla) 18:24:24 08-04-2025 36,3 27,76778 7 1,5
Ege Denizi - [109.07 km] Datça (Muğla) 16:37:31 08-04-2025 35,71972 27,29 16,48 2,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 16:30:16 08-04-2025 37,37583 36,99361 16,21 1,1
EGE DENIZI 16:19:38 08-04-2025 35,7302 27,1982 5 2,6
Ege Denizi - [106.60 km] Datça (Muğla) 16:18:42 08-04-2025 35,74389 27,27528 16,8 2,9
EGE DENIZI 16:18:42 08-04-2025 35,7652 27,2005 8,4 3,5
Sincik (Adıyaman) 16:05:45 08-04-2025 38,08694 38,46 7 1,7
Yahyalı (Kayseri) 15:56:15 08-04-2025 37,91972 35,4875 7 1,5
YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI) 15:56:14 08-04-2025 37,904 35,5118 19,5 1,7
Merkez (Çorum) 15:50:15 08-04-2025 40,61389 34,785 7,59 1,4
Akçadağ (Malatya) 14:58:50 08-04-2025 38,27417 37,8875 0,04 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 14:50:42 08-04-2025 38,25556 38,12806 7 1,2
Çayırlı (Erzincan) 14:50:35 08-04-2025 39,86944 39,63472 7,18 1,6
CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN) 14:50:33 08-04-2025 39,8878 39,6952 24,1 2
CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) 14:45:24 08-04-2025 37,9442 27,5803 15,7 1,5
İslahiye (Gaziantep) 14:43:05 08-04-2025 37,08861 36,63694 7 1,7
ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 14:43:04 08-04-2025 37,0512 36,741 14,8 1,8
Akçadağ (Malatya) 14:29:25 08-04-2025 38,29806 37,85139 9,13 1,5
TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:29:24 08-04-2025 38,2787 37,6423 6,3 1,4
Merkez (Adıyaman) 14:05:04 08-04-2025 37,83806 38,34083 1,39 1,7
Bozkurt (Denizli) 13:59:28 08-04-2025 37,88056 29,58333 7 1,1
TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) 13:59:27 08-04-2025 37,8487 29,614 12,9 1,2
Emet (Kütahya) 13:46:18 08-04-2025 39,30889 29,32389 7 1,3
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:46:17 08-04-2025 39,3382 29,3118 0 1,6
Eşme (Uşak) 13:42:05 08-04-2025 38,42667 29,01861 7 0,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.58 km] Kuşadası (Aydın) 13:40:13 08-04-2025 37,82722 27,055 7 2,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:40:13 08-04-2025 37,8325 27,0167 5,4 2,3
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:06:15 08-04-2025 39,4948 28,1418 7,6 2,1
Dursunbey (Balıkesir) 13:06:10 08-04-2025 39,68722 28,51611 7 1,9
KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:04:48 08-04-2025 39,6523 29,412 0 1,7
Alaşehir (Manisa) 12:49:28 08-04-2025 38,54028 28,4825 0,46 1
Darende (Malatya) 12:32:27 08-04-2025 38,41722 37,50583 7 1,7
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 12:32:26 08-04-2025 38,4457 37,3828 5,3 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:27:21 08-04-2025 38,17556 37,60722 0,07 1,3
Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 12:23:15 08-04-2025 34,77306 33,31667 7 3,1
Eşme (Uşak) 12:20:38 08-04-2025 38,48778 29,13417 7 1
Eşme (Uşak) 12:18:50 08-04-2025 38,48444 29,15278 7 0,9
Şehitkamil (Gaziantep) 12:10:17 08-04-2025 37,20417 37,02111 7 0,9
Çubuk (Ankara) 11:49:02 08-04-2025 40,14167 32,96222 7,02 1,5
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 11:49:01 08-04-2025 40,154 32,9652 9,9 1,8
Saimbeyli (Adana) 10:50:26 08-04-2025 37,86056 36,15361 6,56 1,8
Merkez (Elazığ) 10:41:08 08-04-2025 38,6 39,65917 7 1,4
Kırkağaç (Manisa) 10:25:45 08-04-2025 39,11056 27,82306 7,09 1,1
ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 10:25:43 08-04-2025 39,107 27,7713 19,2 1,2
Yahşihan (Kırıkkale) 10:21:43 08-04-2025 39,88833 33,43222 7 0,8
Marmara Denizi - [25.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 10:16:55 08-04-2025 40,83556 28,20583 6,98 1,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 10:16:55 08-04-2025 40,8332 28,212 10,9 2,3
Sungurlu (Çorum) 09:53:53 08-04-2025 40,30333 34,41889 7 1,9
ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM) 09:53:53 08-04-2025 40,3448 34,3952 2,9 2,1
Merkez (Adıyaman) 09:44:04 08-04-2025 37,96222 38,20167 7 0,9
Akçadağ (Malatya) 08:13:50 08-04-2025 38,30778 37,8225 10,28 1,5
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 08:13:48 08-04-2025 38,2963 37,7533 11,3 1,6
EGE DENIZI 07:47:39 08-04-2025 36,6477 25,7877 5,4 2,8
Ege Denizi 07:47:38 08-04-2025 36,63167 25,61694 5,94 2,1
Kale (Malatya) 07:00:13 08-04-2025 38,34972 38,78583 7,15 0,9
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:45:44 08-04-2025 38,133 37,3443 4,1 1,1
Pütürge (Malatya) 06:29:24 08-04-2025 38,25083 38,83556 8,29 1,4
ERDEMLI-KALE (MALATYA) 06:29:24 08-04-2025 38,3628 38,6923 14,8 1,3
EGE DENIZI 06:15:13 08-04-2025 36,3982 25,4998 5,4 2,5
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 06:12:47 08-04-2025 38,1115 38,317 7,1 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 06:12:46 08-04-2025 38,08056 38,40944 9,8 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:47:10 08-04-2025 35,5578 25,9237 28,6 2,5
Varto (Muş) 05:46:15 08-04-2025 39,21917 41,42139 7,01 1,8
SAZLICA-VARTO (MUS) 05:46:14 08-04-2025 39,1885 41,4253 6,7 2
Varto (Muş) 05:44:50 08-04-2025 39,20361 41,39472 6,97 2,1
SEKI-VARTO (MUS) 05:44:50 08-04-2025 39,234 41,4202 4,3 2,3
Van Gölü - [03.84 km] Ahlat (Bitlis) 05:42:34 08-04-2025 38,68472 42,43778 7,01 2,3
ADABAG-TATVAN (BITLIS) 05:42:34 08-04-2025 38,68 42,4732 5,3 2,5
Akdeniz - [07.39 km] Yayladağı (Hatay) 05:40:11 08-04-2025 35,99361 35,89417 7 1,8
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 05:40:10 08-04-2025 35,9555 35,8698 8,5 1,8
Honaz (Denizli) 05:39:40 08-04-2025 37,70722 29,33389 6,99 1,4
MENTESE-HONAZ (DENIZLI) 05:39:40 08-04-2025 37,692 29,3133 4,8 1,5
Pütürge (Malatya) 05:30:57 08-04-2025 38,26694 38,77611 6,72 1
Çelikhan (Adıyaman) 05:06:52 08-04-2025 38,00611 38,23861 7 0,8
Sivrice (Elazığ) 04:25:27 08-04-2025 38,45944 39,22667 6,95 2,4
GOZEBASI-(ELAZIG) 04:25:27 08-04-2025 38,5223 39,2233 8 2,3
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 04:23:17 08-04-2025 37,095 27,8963 13,1 1,3
Milas (Muğla) 04:23:16 08-04-2025 37,07444 27,84389 7 1,2
Ege Denizi - [74.09 km] Datça (Muğla) 04:18:26 08-04-2025 36,03556 27,31333 7,51 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 04:14:47 08-04-2025 38,1875 38,19528 7 1,2
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 04:14:45 08-04-2025 38,3055 38,0848 8,4 1,3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:58:52 08-04-2025 38,0797 37,5957 10,6 1
Akdeniz - [26.17 km] Yayladağı (Hatay) 03:58:45 08-04-2025 36,00194 35,66194 6,93 1,3
BULGARISTAN 03:58:06 08-04-2025 41,884 23,2903 4,4 2,8
Akdeniz - [25.83 km] Yayladağı (Hatay) 03:38:33 08-04-2025 35,96889 35,65778 8,45 1,9
AKDENIZ 03:38:30 08-04-2025 35,718 35,639 9,7 2
Güney (Denizli) 03:23:14 08-04-2025 38,20139 29,07417 7 0,9
Battalgazi (Malatya) 03:13:42 08-04-2025 38,17556 38,45694 7 1,2
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 03:06:50 08-04-2025 38,4412 37,408 15,4 1,3
Doğanşehir (Malatya) 02:54:11 08-04-2025 38,10194 37,74 6,82 1,7
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:54:08 08-04-2025 38,1882 37,8228 6,6 1,4
ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) 02:34:29 08-04-2025 38,6172 30,6818 8,7 0,9
Akdeniz - [39.93 km] Kaş (Antalya) 01:58:32 08-04-2025 36,02 29,0075 7 1,6
AKDENIZ 01:58:31 08-04-2025 35,966 29,0305 10,3 1,6
YENICAGLAR-KOZLUK (BATMAN) 01:55:30 08-04-2025 38,1653 41,2315 4,9 1,8
Kozluk (Batman) 01:55:28 08-04-2025 38,05694 41,27444 7 1,7
AKDENIZ 01:53:14 08-04-2025 36,1083 29,0703 8,1 2
Akdeniz - [39.85 km] Kaş (Antalya) 01:53:13 08-04-2025 36,00306 29,03139 6,28 1,9
Ege Denizi 01:43:45 08-04-2025 36,75472 25,7775 7 1,5
EGE DENIZI 01:43:44 08-04-2025 36,6925 25,61 9,5 2,2
Buldan (Denizli) 01:20:31 08-04-2025 38,07556 28,92083 7 1,1
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:13:59 08-04-2025 37,9887 36,3888 14 1,3
Akdeniz 01:01:47 08-04-2025 35,92111 35,68917 6,33 2,1
AKDENIZ 01:01:46 08-04-2025 35,9823 35,6203 5,9 2,1
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