Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
09 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|23:59:31 08-01-2025
|38,2017
|38,0957
|4,5
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:59:31 08-01-2025
|38,21028
|38,11056
|7,74
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|23:40:11 08-01-2025
|37,1875
|28,76028
|6,98
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:40:10 08-01-2025
|37,153
|28,8212
|15,2
|1,7
|Karlıova (Bingöl)
|23:29:06 08-01-2025
|39,38528
|40,73167
|7
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:21:47 08-01-2025
|38,08028
|37,50528
|7,04
|1,5
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:21:47 08-01-2025
|38,0747
|37,5205
|6,4
|1,6
|Merkez (Bolu)
|23:10:25 08-01-2025
|40,82306
|31,60139
|10,15
|1
|Battalgazi (Malatya)
|23:05:08 08-01-2025
|38,175
|38,4625
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:00:21 08-01-2025
|38,12
|36,94694
|7
|1,5
|NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|23:00:20 08-01-2025
|38,1515
|36,9707
|5,5
|1,7
|Lice (Diyarbakır)
|22:45:39 08-01-2025
|38,41278
|40,51083
|17,64
|1,3
|DARALAN-LICE (DIYARBAKIR)
|22:45:37 08-01-2025
|38,4632
|40,523
|11
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.40 km] Bodrum (Muğla)
|22:36:45 08-01-2025
|36,9675
|27,63944
|7
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|22:36:45 08-01-2025
|36,9485
|27,6343
|5,3
|1,3
|Tortum (Erzurum)
|22:31:19 08-01-2025
|40,33556
|41,63667
|7
|1,1
|Menderes (İzmir)
|22:29:51 08-01-2025
|37,98972
|27,16889
|5,88
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:29:50 08-01-2025
|37,9718
|27,12
|5,7
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|22:14:34 08-01-2025
|37,12306
|36,92417
|6,95
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|22:12:47 08-01-2025
|37,12472
|36,92722
|7,01
|1,2
|KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|22:12:47 08-01-2025
|37,1025
|36,9565
|8,9
|1,2
|Pasinler (Erzurum)
|21:58:55 08-01-2025
|39,87028
|41,74361
|12,93
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:57:09 08-01-2025
|37,62444
|37,45444
|7
|0,9
|Salihli (Manisa)
|21:46:10 08-01-2025
|38,53417
|28,23361
|7,01
|1,2
|Baykan (Siirt)
|21:45:42 08-01-2025
|38,07806
|41,86806
|7,82
|1,6
|ADAKALE-BAYKAN (SIIRT)
|21:45:41 08-01-2025
|38,1263
|41,8668
|7
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|21:21:37 08-01-2025
|35,6533
|23,5733
|28,3
|3
|Akdeniz
|21:21:33 08-01-2025
|35,88944
|23,16111
|7,47
|3
|Doğanşehir (Malatya)
|21:17:38 08-01-2025
|38,06944
|37,88417
|7
|1
|Menteşe (Muğla)
|21:17:16 08-01-2025
|37,12806
|28,79222
|7
|1,1
|BEYAGAC (DENIZLI)
|21:17:15 08-01-2025
|37,1503
|28,8478
|16,4
|1,2
|Kale (Malatya)
|21:16:12 08-01-2025
|38,39083
|38,85833
|14,08
|1,6
|KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG)
|21:16:12 08-01-2025
|38,4268
|38,9055
|17,2
|1,9
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:58:21 08-01-2025
|38,158
|36,662
|5,5
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:58:20 08-01-2025
|38,15472
|36,62722
|7
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|20:48:46 08-01-2025
|38,41861
|39,05722
|10,98
|1
|Akdeniz - [19.54 km] Dalaman (Muğla)
|20:24:51 08-01-2025
|36,52472
|28,79139
|29,92
|1,4
|AKDENIZ
|20:24:51 08-01-2025
|36,5115
|28,798
|25,5
|1,5
|SOMKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|20:23:48 08-01-2025
|39,3795
|44,0035
|17,6
|1,6
|Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [05.02 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|20:23:47 08-01-2025
|39,37583
|44,1725
|6,67
|1,1
|Menemen (İzmir)
|20:18:09 08-01-2025
|38,66833
|26,99417
|11,34
|1,5
|Merkez (Bingöl)
|20:04:27 08-01-2025
|39,02167
|40,40639
|7
|1,1
|İslahiye (Gaziantep)
|19:48:25 08-01-2025
|36,96583
|36,59917
|7,01
|1,6
|KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|19:48:25 08-01-2025
|36,9365
|36,6533
|5,7
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|19:44:56 08-01-2025
|37,87083
|29,22361
|7,8
|1
|Salihli (Manisa)
|19:24:06 08-01-2025
|38,51806
|28,21917
|7
|1,5
|Tosya (Kastamonu)
|19:13:27 08-01-2025
|41,15306
|34,12972
|6,95
|1,1
|Hekimhan (Malatya)
|18:53:59 08-01-2025
|38,66694
|38,08833
|6,99
|1,2
|Merkez (Çorum)
|18:36:05 08-01-2025
|40,48472
|35,03333
|6,96
|1,6
|ASAGIKORUCEK-MECITOZU (CORUM)
|18:36:04 08-01-2025
|40,4918
|35,1413
|8,5
|2
|Menemen (İzmir)
|18:25:20 08-01-2025
|38,65611
|26,99
|9,39
|1,9
|HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR)
|18:25:20 08-01-2025
|38,6653
|27,0048
|10,1
|1,8
|Erzin (Hatay)
|18:12:34 08-01-2025
|36,97639
|36,10722
|7
|2,5
|YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY)
|18:12:34 08-01-2025
|36,9717
|36,0737
|6,8
|2,3
|Kozan (Adana)
|17:47:26 08-01-2025
|37,63
|35,86944
|7
|1,5
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|17:47:25 08-01-2025
|37,5935
|35,849
|11,5
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|17:44:12 08-01-2025
|37,24083
|28,58333
|7,07
|1,2
|AKYER-(MUGLA)
|17:44:11 08-01-2025
|37,3002
|28,5268
|21,5
|1,5
|Akdeniz - [64.12 km] Marmaris (Muğla)
|17:38:34 08-01-2025
|36,05472
|28,14222
|7
|2
|AKDENIZ
|17:38:34 08-01-2025
|36,0275
|28,1247
|4,8
|2,1
|YUNANISTAN
|17:36:28 08-01-2025
|40,0063
|23,2885
|10,5
|2,3
|Nilüfer (Bursa)
|17:34:30 08-01-2025
|40,20833
|28,98528
|8,14
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:31:57 08-01-2025
|38,405
|38,1275
|6,99
|1,7
|AKSARAY-AKCADAG (MALATYA)
|17:31:57 08-01-2025
|38,4297
|38,1232
|6,1
|1,6
|Salihli (Manisa)
|17:25:29 08-01-2025
|38,51722
|28,2175
|6,93
|1,5
|Maden (Elazığ)
|17:19:26 08-01-2025
|38,58167
|39,58861
|7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|17:12:48 08-01-2025
|38,1525
|38,57639
|7
|1,7
|İskilip (Çorum)
|16:51:43 08-01-2025
|40,88139
|34,5625
|7
|0,9
|SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|16:29:42 08-01-2025
|39,4255
|31,5362
|0
|1,3
|PIYADELER-ALASEHIR (MANISA)
|16:18:20 08-01-2025
|38,4257
|28,4513
|27,6
|1,3
|Merkez (Erzincan)
|16:06:22 08-01-2025
|39,79194
|39,46722
|7,16
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|15:19:14 08-01-2025
|37,94417
|36,59167
|7
|1,4
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|15:01:52 08-01-2025
|37,83722
|37,25278
|8,78
|1,3
|Kazan (Ankara)
|13:57:19 08-01-2025
|40,21778
|32,81056
|7
|1,4
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|13:57:19 08-01-2025
|40,1737
|32,9207
|0
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|13:52:31 08-01-2025
|37,88639
|29,26611
|10,03
|1,8
|BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)
|13:52:31 08-01-2025
|37,892
|29,2697
|7,7
|1,7
|Çelebi (Kırıkkale)
|13:27:43 08-01-2025
|39,47806
|33,50111
|7
|1,1
|KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
|13:27:42 08-01-2025
|39,4802
|33,496
|11,1
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:00:29 08-01-2025
|38,13583
|36,4025
|7,01
|1,5
|TAHIRBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:00:28 08-01-2025
|38,1213
|36,4595
|17,2
|1,5
|KOCAKENT-MAZIDAGI (MARDIN)
|13:00:13 08-01-2025
|37,5183
|40,3798
|3,6
|1,5
|Erzin (Hatay)
|12:52:04 08-01-2025
|36,97306
|36,08667
|4,36
|2,9
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|12:52:04 08-01-2025
|36,9892
|36,0927
|13,2
|2,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:42:44 08-01-2025
|39,69194
|29,41306
|7,19
|1,4
|DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:42:44 08-01-2025
|39,6312
|29,4013
|0
|1,5
|Akseki (Antalya)
|12:38:11 08-01-2025
|37,29722
|31,83444
|7
|1,2
|GOLYUZU-SEYDISEHIR (KONYA)
|12:38:11 08-01-2025
|37,3303
|31,9253
|0
|1,5
|BEYLIKLI-SALIHLI (MANISA)
|12:23:57 08-01-2025
|38,4917
|28,2643
|8
|1,8
|Darende (Malatya)
|12:23:43 08-01-2025
|38,40361
|37,45361
|12,84
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|12:23:42 08-01-2025
|38,4287
|37,4848
|14,6
|1,5
|Tutak (Ağrı)
|12:22:10 08-01-2025
|39,63722
|42,76722
|6,98
|1,3
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:11:58 08-01-2025
|38,1548
|36,716
|7,9
|1,7
|Pasinler (Erzurum)
|12:07:41 08-01-2025
|39,90583
|41,75056
|11,71
|1,7
|OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM)
|12:07:39 08-01-2025
|39,9132
|41,6835
|3,8
|1,9
|Pasinler (Erzurum)
|11:01:18 08-01-2025
|39,90917
|41,72583
|13,6
|1,4
|Darende (Malatya)
|10:56:47 08-01-2025
|38,39222
|37,4875
|7,06
|1,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|10:56:46 08-01-2025
|38,414
|37,483
|7,8
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:56:28 08-01-2025
|38,03056
|38,24194
|7
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|10:49:15 08-01-2025
|38,4217
|37,4958
|4,3
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:49:13 08-01-2025
|38,35944
|37,31139
|6,66
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|10:46:35 08-01-2025
|37,02778
|28,92083
|7
|1,8
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:46:35 08-01-2025
|37,08
|28,9663
|4,2
|1,8
|Orhaneli (Bursa)
|10:41:25 08-01-2025
|39,90444
|28,78472
|7
|1,6
|DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
|10:41:23 08-01-2025
|39,8962
|28,8505
|0
|1,7
|Salihli (Manisa)
|10:39:17 08-01-2025
|38,50778
|28,25833
|6,92
|1,1
|BEYLIKLI-SALIHLI (MANISA)
|10:39:15 08-01-2025
|38,491
|28,2513
|5,2
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:36:35 08-01-2025
|38,37222
|37,35167
|8,48
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|10:25:01 08-01-2025
|38,27972
|37,9
|7,83
|1,4
|SURIYE
|10:20:29 08-01-2025
|36,5212
|38,5007
|5,6
|2,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.63 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|10:20:28 08-01-2025
|36,51611
|38,58583
|6,68
|2,2
|Ege Denizi
|10:17:02 08-01-2025
|40,07278
|24,47611
|21,95
|2,9
|YUNANISTAN
|10:16:56 08-01-2025
|40,3102
|24,1582
|13,6
|3
|Sincik (Adıyaman)
|10:04:34 08-01-2025
|38,13556
|38,53028
|7
|1,4
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|10:04:33 08-01-2025
|38,2262
|38,4403
|12,2
|1,2
|Arsuz (Hatay)
|09:22:09 08-01-2025
|36,36194
|35,95139
|7
|1,6
|HUYUK-ARSUZ (HATAY)
|09:22:09 08-01-2025
|36,3385
|35,9425
|8,3
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|09:13:02 08-01-2025
|37,98278
|37,65639
|6,99
|1,5
|KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:13:01 08-01-2025
|37,97
|37,6035
|17,3
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:56:30 08-01-2025
|38,22278
|38,19639
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:55:43 08-01-2025
|38,25611
|38,19139
|7,06
|1,5
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|08:55:42 08-01-2025
|38,2525
|38,183
|0
|1,5
|YENICE-GELENDOST (ISPARTA)
|08:47:51 08-01-2025
|38,143
|30,9223
|5,4
|1,5
|Pasinler (Erzurum)
|08:46:47 08-01-2025
|39,93361
|41,73
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:39:50 08-01-2025
|38,31417
|38,25556
|9,59
|2,5
|BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
|08:39:49 08-01-2025
|38,3147
|38,2403
|5,4
|2,5
|Pasinler (Erzurum)
|08:38:02 08-01-2025
|39,92417
|41,74139
|6,76
|1,2
|CELEP-KULU (KONYA)
|08:31:35 08-01-2025
|38,9413
|32,9495
|13,1
|1,2
|Pasinler (Erzurum)
|08:28:35 08-01-2025
|39,90167
|41,75833
|7,06
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|08:22:31 08-01-2025
|38,07028
|37,15361
|7,03
|1,7
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|08:22:30 08-01-2025
|38,1005
|37,1442
|8,9
|1,8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|08:14:03 08-01-2025
|38,08583
|37,13194
|7,07
|1,5
|Soma (Manisa)
|08:11:34 08-01-2025
|39,18694
|27,75917
|9,53
|2,1
|KARACAKAS-SOMA (MANISA)
|08:11:34 08-01-2025
|39,1967
|27,7583
|6,8
|2,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:53:52 08-01-2025
|38,0925
|37,29528
|9,3
|1,8
|OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:53:52 08-01-2025
|38,0932
|37,3113
|2,7
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|07:47:50 08-01-2025
|38,07444
|37,95833
|7
|1,2
|Pasinler (Erzurum)
|07:33:43 08-01-2025
|39,91167
|41,735
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|07:26:17 08-01-2025
|37,14194
|28,77361
|7
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:11:12 08-01-2025
|38,24306
|37,31361
|7
|2,5
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:11:10 08-01-2025
|38,258
|37,3353
|5
|2,5
|Pasinler (Erzurum)
|07:08:06 08-01-2025
|39,92694
|41,73361
|7
|1,2
|Beypazarı (Ankara)
|07:03:57 08-01-2025
|40,22444
|31,96833
|7,19
|1,3
|YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA)
|06:47:33 08-01-2025
|36,7975
|38,247
|7,3
|2,1
|Pasinler (Erzurum)
|06:27:01 08-01-2025
|39,87694
|41,69861
|24,56
|1,3
|Pasinler (Erzurum)
|06:12:41 08-01-2025
|39,88222
|41,72417
|7
|1,3
|KONAKLI-SEFAATLI (YOZGAT)
|05:58:36 08-01-2025
|39,4768
|34,7487
|8,9
|1,3
|DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
|05:55:50 08-01-2025
|37,8458
|36,6422
|8,8
|1,8
|Pasinler (Erzurum)
|05:53:26 08-01-2025
|39,88111
|41,75444
|6,2
|1,6
|Pasinler (Erzurum)
|05:33:55 08-01-2025
|39,87806
|41,75
|10,62
|1,1
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:30:43 08-01-2025
|38,1215
|37,138
|1,2
|1,6
|Pasinler (Erzurum)
|05:26:41 08-01-2025
|39,8875
|41,73528
|7,02
|1,4
|Pasinler (Erzurum)
|05:23:06 08-01-2025
|39,88861
|41,72
|6,98
|1,2
|Pasinler (Erzurum)
|05:13:15 08-01-2025
|39,88028
|41,77444
|17,32
|1,4
|Pasinler (Erzurum)
|05:05:32 08-01-2025
|39,87167
|41,76611
|7
|1,9
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|05:05:31 08-01-2025
|39,8728
|41,7555
|4,1
|1,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:51:54 08-01-2025
|37,1702
|28,8043
|10,1
|1,7
|Pasinler (Erzurum)
|04:43:09 08-01-2025
|39,87278
|41,78972
|22,93
|2,5
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|04:43:08 08-01-2025
|39,8468
|41,7297
|5
|2,5
|Pasinler (Erzurum)
|04:30:02 08-01-2025
|39,89056
|41,75278
|14,81
|4,5
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) REVIZE01 (2025.01.08 04:30:01)
|04:30:01 08-01-2025
|39,844
|41,7557
|6,4
|4,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:48:35 08-01-2025
|38,12472
|37,11667
|11,02
|2,2
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:48:35 08-01-2025
|38,132
|37,1508
|5
|2,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:43:22 08-01-2025
|38,07056
|37,08
|9,85
|2,1
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|03:43:19 08-01-2025
|38,1075
|37,2298
|5,4
|2,1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:19:01 08-01-2025
|38,09306
|37,08917
|7
|1,8
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|03:19:01 08-01-2025
|38,102
|37,1253
|8,5
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:18:31 08-01-2025
|38,08389
|37,09806
|7
|1,6
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:18:30 08-01-2025
|38,1267
|37,1348
|9,4
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:08:13 08-01-2025
|38,07722
|37,17722
|15,93
|1,8
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|03:08:13 08-01-2025
|38,1175
|37,2243
|6,3
|1,8
|Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [94.48 km] Şemdinli (Hakkari)
|02:52:50 08-01-2025
|36,3025
|43,67861
|7
|2,6
|Merkez (Muş)
|02:36:23 08-01-2025
|39,02111
|41,40694
|7,88
|1,7
|Tuzlukçu (Konya)
|02:20:25 08-01-2025
|38,57111
|31,54222
|7,73
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:16:54 08-01-2025
|38,13722
|37,12056
|6,51
|1,5
|Sarıkamış (Kars)
|02:15:05 08-01-2025
|40,15917
|42,64
|7,88
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|01:43:50 08-01-2025
|38,22583
|39,05028
|5,5
|2
|YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA)
|01:43:50 08-01-2025
|38,2423
|39,0602
|5,1
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:19:40 08-01-2025
|37,79861
|36,78139
|7
|1,6
|DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
|01:19:36 08-01-2025
|37,8422
|36,6552
|11,8
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:51:34 08-01-2025
|38,17583
|38,16056
|7
|1,6
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|00:51:34 08-01-2025
|38,1735
|38,1275
|5,4
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|23:59:31 08-01-2025
|38,2017
|38,0957
|4,5
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:59:31 08-01-2025
|38,21028
|38,11056
|7,74
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|23:40:11 08-01-2025
|37,1875
|28,76028
|6,98
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:40:10 08-01-2025
|37,153
|28,8212
|15,2
|1,7
|Karlıova (Bingöl)
|23:29:06 08-01-2025
|39,38528
|40,73167
|7
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:21:47 08-01-2025
|38,08028
|37,50528
|7,04
|1,5
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:21:47 08-01-2025
|38,0747
|37,5205
|6,4
|1,6
|Merkez (Bolu)
|23:10:25 08-01-2025
|40,82306
|31,60139
|10,15
|1
|Battalgazi (Malatya)
|23:05:08 08-01-2025
|38,175
|38,4625
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:00:21 08-01-2025
|38,12
|36,94694
|7
|1,5
|NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|23:00:20 08-01-2025
|38,1515
|36,9707
|5,5
|1,7
|Lice (Diyarbakır)
|22:45:39 08-01-2025
|38,41278
|40,51083
|17,64
|1,3
|DARALAN-LICE (DIYARBAKIR)
|22:45:37 08-01-2025
|38,4632
|40,523
|11
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.40 km] Bodrum (Muğla)
|22:36:45 08-01-2025
|36,9675
|27,63944
|7
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|22:36:45 08-01-2025
|36,9485
|27,6343
|5,3
|1,3
|Tortum (Erzurum)
|22:31:19 08-01-2025
|40,33556
|41,63667
|7
|1,1
|Menderes (İzmir)
|22:29:51 08-01-2025
|37,98972
|27,16889
|5,88
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:29:50 08-01-2025
|37,9718
|27,12
|5,7
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|22:14:34 08-01-2025
|37,12306
|36,92417
|6,95
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|22:12:47 08-01-2025
|37,12472
|36,92722
|7,01
|1,2
|KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|22:12:47 08-01-2025
|37,1025
|36,9565
|8,9
|1,2
|Pasinler (Erzurum)
|21:58:55 08-01-2025
|39,87028
|41,74361
|12,93
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:57:09 08-01-2025
|37,62444
|37,45444
|7
|0,9
|Salihli (Manisa)
|21:46:10 08-01-2025
|38,53417
|28,23361
|7,01
|1,2
|Baykan (Siirt)
|21:45:42 08-01-2025
|38,07806
|41,86806
|7,82
|1,6
|ADAKALE-BAYKAN (SIIRT)
|21:45:41 08-01-2025
|38,1263
|41,8668
|7
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|21:21:37 08-01-2025
|35,6533
|23,5733
|28,3
|3
|Akdeniz
|21:21:33 08-01-2025
|35,88944
|23,16111
|7,47
|3
|Doğanşehir (Malatya)
|21:17:38 08-01-2025
|38,06944
|37,88417
|7
|1
|Menteşe (Muğla)
|21:17:16 08-01-2025
|37,12806
|28,79222
|7
|1,1
|BEYAGAC (DENIZLI)
|21:17:15 08-01-2025
|37,1503
|28,8478
|16,4
|1,2
|Kale (Malatya)
|21:16:12 08-01-2025
|38,39083
|38,85833
|14,08
|1,6
|KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG)
|21:16:12 08-01-2025
|38,4268
|38,9055
|17,2
|1,9
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:58:21 08-01-2025
|38,158
|36,662
|5,5
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:58:20 08-01-2025
|38,15472
|36,62722
|7
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|20:48:46 08-01-2025
|38,41861
|39,05722
|10,98
|1
|Akdeniz - [19.54 km] Dalaman (Muğla)
|20:24:51 08-01-2025
|36,52472
|28,79139
|29,92
|1,4
|AKDENIZ
|20:24:51 08-01-2025
|36,5115
|28,798
|25,5
|1,5
|SOMKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|20:23:48 08-01-2025
|39,3795
|44,0035
|17,6
|1,6
|Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [05.02 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|20:23:47 08-01-2025
|39,37583
|44,1725
|6,67
|1,1
|Menemen (İzmir)
|20:18:09 08-01-2025
|38,66833
|26,99417
|11,34
|1,5
|Merkez (Bingöl)
|20:04:27 08-01-2025
|39,02167
|40,40639
|7
|1,1
|İslahiye (Gaziantep)
|19:48:25 08-01-2025
|36,96583
|36,59917
|7,01
|1,6
|KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|19:48:25 08-01-2025
|36,9365
|36,6533
|5,7
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|19:44:56 08-01-2025
|37,87083
|29,22361
|7,8
|1
|Salihli (Manisa)
|19:24:06 08-01-2025
|38,51806
|28,21917
|7
|1,5
|Tosya (Kastamonu)
|19:13:27 08-01-2025
|41,15306
|34,12972
|6,95
|1,1
|Hekimhan (Malatya)
|18:53:59 08-01-2025
|38,66694
|38,08833
|6,99
|1,2
|Merkez (Çorum)
|18:36:05 08-01-2025
|40,48472
|35,03333
|6,96
|1,6
|ASAGIKORUCEK-MECITOZU (CORUM)
|18:36:04 08-01-2025
|40,4918
|35,1413
|8,5
|2
|Menemen (İzmir)
|18:25:20 08-01-2025
|38,65611
|26,99
|9,39
|1,9
|HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR)
|18:25:20 08-01-2025
|38,6653
|27,0048
|10,1
|1,8
|Erzin (Hatay)
|18:12:34 08-01-2025
|36,97639
|36,10722
|7
|2,5
|YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY)
|18:12:34 08-01-2025
|36,9717
|36,0737
|6,8
|2,3
|Kozan (Adana)
|17:47:26 08-01-2025
|37,63
|35,86944
|7
|1,5
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|17:47:25 08-01-2025
|37,5935
|35,849
|11,5
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|17:44:12 08-01-2025
|37,24083
|28,58333
|7,07
|1,2
|AKYER-(MUGLA)
|17:44:11 08-01-2025
|37,3002
|28,5268
|21,5
|1,5
|Akdeniz - [64.12 km] Marmaris (Muğla)
|17:38:34 08-01-2025
|36,05472
|28,14222
|7
|2
|AKDENIZ
|17:38:34 08-01-2025
|36,0275
|28,1247
|4,8
|2,1
|YUNANISTAN
|17:36:28 08-01-2025
|40,0063
|23,2885
|10,5
|2,3
|Nilüfer (Bursa)
|17:34:30 08-01-2025
|40,20833
|28,98528
|8,14
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:31:57 08-01-2025
|38,405
|38,1275
|6,99
|1,7
|AKSARAY-AKCADAG (MALATYA)
|17:31:57 08-01-2025
|38,4297
|38,1232
|6,1
|1,6
|Salihli (Manisa)
|17:25:29 08-01-2025
|38,51722
|28,2175
|6,93
|1,5
|Maden (Elazığ)
|17:19:26 08-01-2025
|38,58167
|39,58861
|7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|17:12:48 08-01-2025
|38,1525
|38,57639
|7
|1,7
|İskilip (Çorum)
|16:51:43 08-01-2025
|40,88139
|34,5625
|7
|0,9
|SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|16:29:42 08-01-2025
|39,4255
|31,5362
|0
|1,3
|PIYADELER-ALASEHIR (MANISA)
|16:18:20 08-01-2025
|38,4257
|28,4513
|27,6
|1,3
|Merkez (Erzincan)
|16:06:22 08-01-2025
|39,79194
|39,46722
|7,16
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|15:19:14 08-01-2025
|37,94417
|36,59167
|7
|1,4
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|15:01:52 08-01-2025
|37,83722
|37,25278
|8,78
|1,3
|Kazan (Ankara)
|13:57:19 08-01-2025
|40,21778
|32,81056
|7
|1,4
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|13:57:19 08-01-2025
|40,1737
|32,9207
|0
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|13:52:31 08-01-2025
|37,88639
|29,26611
|10,03
|1,8
|BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)
|13:52:31 08-01-2025
|37,892
|29,2697
|7,7
|1,7
|Çelebi (Kırıkkale)
|13:27:43 08-01-2025
|39,47806
|33,50111
|7
|1,1
|KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
|13:27:42 08-01-2025
|39,4802
|33,496
|11,1
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:00:29 08-01-2025
|38,13583
|36,4025
|7,01
|1,5
|TAHIRBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:00:28 08-01-2025
|38,1213
|36,4595
|17,2
|1,5
|KOCAKENT-MAZIDAGI (MARDIN)
|13:00:13 08-01-2025
|37,5183
|40,3798
|3,6
|1,5
|Erzin (Hatay)
|12:52:04 08-01-2025
|36,97306
|36,08667
|4,36
|2,9
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|12:52:04 08-01-2025
|36,9892
|36,0927
|13,2
|2,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:42:44 08-01-2025
|39,69194
|29,41306
|7,19
|1,4
|DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:42:44 08-01-2025
|39,6312
|29,4013
|0
|1,5
|Akseki (Antalya)
|12:38:11 08-01-2025
|37,29722
|31,83444
|7
|1,2
|GOLYUZU-SEYDISEHIR (KONYA)
|12:38:11 08-01-2025
|37,3303
|31,9253
|0
|1,5
|BEYLIKLI-SALIHLI (MANISA)
|12:23:57 08-01-2025
|38,4917
|28,2643
|8
|1,8
|Darende (Malatya)
|12:23:43 08-01-2025
|38,40361
|37,45361
|12,84
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|12:23:42 08-01-2025
|38,4287
|37,4848
|14,6
|1,5
|Tutak (Ağrı)
|12:22:10 08-01-2025
|39,63722
|42,76722
|6,98
|1,3
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:11:58 08-01-2025
|38,1548
|36,716
|7,9
|1,7
|Pasinler (Erzurum)
|12:07:41 08-01-2025
|39,90583
|41,75056
|11,71
|1,7
|OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM)
|12:07:39 08-01-2025
|39,9132
|41,6835
|3,8
|1,9
|Pasinler (Erzurum)
|11:01:18 08-01-2025
|39,90917
|41,72583
|13,6
|1,4
|Darende (Malatya)
|10:56:47 08-01-2025
|38,39222
|37,4875
|7,06
|1,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|10:56:46 08-01-2025
|38,414
|37,483
|7,8
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:56:28 08-01-2025
|38,03056
|38,24194
|7
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|10:49:15 08-01-2025
|38,4217
|37,4958
|4,3
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:49:13 08-01-2025
|38,35944
|37,31139
|6,66
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|10:46:35 08-01-2025
|37,02778
|28,92083
|7
|1,8
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:46:35 08-01-2025
|37,08
|28,9663
|4,2
|1,8
|Orhaneli (Bursa)
|10:41:25 08-01-2025
|39,90444
|28,78472
|7
|1,6
|DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
|10:41:23 08-01-2025
|39,8962
|28,8505
|0
|1,7
|Salihli (Manisa)
|10:39:17 08-01-2025
|38,50778
|28,25833
|6,92
|1,1
|BEYLIKLI-SALIHLI (MANISA)
|10:39:15 08-01-2025
|38,491
|28,2513
|5,2
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:36:35 08-01-2025
|38,37222
|37,35167
|8,48
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|10:25:01 08-01-2025
|38,27972
|37,9
|7,83
|1,4
|SURIYE
|10:20:29 08-01-2025
|36,5212
|38,5007
|5,6
|2,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.63 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|10:20:28 08-01-2025
|36,51611
|38,58583
|6,68
|2,2
|Ege Denizi
|10:17:02 08-01-2025
|40,07278
|24,47611
|21,95
|2,9
|YUNANISTAN
|10:16:56 08-01-2025
|40,3102
|24,1582
|13,6
|3
|Sincik (Adıyaman)
|10:04:34 08-01-2025
|38,13556
|38,53028
|7
|1,4
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|10:04:33 08-01-2025
|38,2262
|38,4403
|12,2
|1,2
|Arsuz (Hatay)
|09:22:09 08-01-2025
|36,36194
|35,95139
|7
|1,6
|HUYUK-ARSUZ (HATAY)
|09:22:09 08-01-2025
|36,3385
|35,9425
|8,3
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|09:13:02 08-01-2025
|37,98278
|37,65639
|6,99
|1,5
|KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:13:01 08-01-2025
|37,97
|37,6035
|17,3
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:56:30 08-01-2025
|38,22278
|38,19639
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:55:43 08-01-2025
|38,25611
|38,19139
|7,06
|1,5
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|08:55:42 08-01-2025
|38,2525
|38,183
|0
|1,5
|YENICE-GELENDOST (ISPARTA)
|08:47:51 08-01-2025
|38,143
|30,9223
|5,4
|1,5
|Pasinler (Erzurum)
|08:46:47 08-01-2025
|39,93361
|41,73
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:39:50 08-01-2025
|38,31417
|38,25556
|9,59
|2,5
|BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
|08:39:49 08-01-2025
|38,3147
|38,2403
|5,4
|2,5
|Pasinler (Erzurum)
|08:38:02 08-01-2025
|39,92417
|41,74139
|6,76
|1,2
|CELEP-KULU (KONYA)
|08:31:35 08-01-2025
|38,9413
|32,9495
|13,1
|1,2
|Pasinler (Erzurum)
|08:28:35 08-01-2025
|39,90167
|41,75833
|7,06
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|08:22:31 08-01-2025
|38,07028
|37,15361
|7,03
|1,7
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|08:22:30 08-01-2025
|38,1005
|37,1442
|8,9
|1,8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|08:14:03 08-01-2025
|38,08583
|37,13194
|7,07
|1,5
|Soma (Manisa)
|08:11:34 08-01-2025
|39,18694
|27,75917
|9,53
|2,1
|KARACAKAS-SOMA (MANISA)
|08:11:34 08-01-2025
|39,1967
|27,7583
|6,8
|2,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:53:52 08-01-2025
|38,0925
|37,29528
|9,3
|1,8
|OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:53:52 08-01-2025
|38,0932
|37,3113
|2,7
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|07:47:50 08-01-2025
|38,07444
|37,95833
|7
|1,2
|Pasinler (Erzurum)
|07:33:43 08-01-2025
|39,91167
|41,735
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|07:26:17 08-01-2025
|37,14194
|28,77361
|7
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:11:12 08-01-2025
|38,24306
|37,31361
|7
|2,5
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:11:10 08-01-2025
|38,258
|37,3353
|5
|2,5
|Pasinler (Erzurum)
|07:08:06 08-01-2025
|39,92694
|41,73361
|7
|1,2
|Beypazarı (Ankara)
|07:03:57 08-01-2025
|40,22444
|31,96833
|7,19
|1,3
|YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA)
|06:47:33 08-01-2025
|36,7975
|38,247
|7,3
|2,1
|Pasinler (Erzurum)
|06:27:01 08-01-2025
|39,87694
|41,69861
|24,56
|1,3
|Pasinler (Erzurum)
|06:12:41 08-01-2025
|39,88222
|41,72417
|7
|1,3
|KONAKLI-SEFAATLI (YOZGAT)
|05:58:36 08-01-2025
|39,4768
|34,7487
|8,9
|1,3
|DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
|05:55:50 08-01-2025
|37,8458
|36,6422
|8,8
|1,8
|Pasinler (Erzurum)
|05:53:26 08-01-2025
|39,88111
|41,75444
|6,2
|1,6
|Pasinler (Erzurum)
|05:33:55 08-01-2025
|39,87806
|41,75
|10,62
|1,1
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:30:43 08-01-2025
|38,1215
|37,138
|1,2
|1,6
|Pasinler (Erzurum)
|05:26:41 08-01-2025
|39,8875
|41,73528
|7,02
|1,4
|Pasinler (Erzurum)
|05:23:06 08-01-2025
|39,88861
|41,72
|6,98
|1,2
|Pasinler (Erzurum)
|05:13:15 08-01-2025
|39,88028
|41,77444
|17,32
|1,4
|Pasinler (Erzurum)
|05:05:32 08-01-2025
|39,87167
|41,76611
|7
|1,9
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|05:05:31 08-01-2025
|39,8728
|41,7555
|4,1
|1,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:51:54 08-01-2025
|37,1702
|28,8043
|10,1
|1,7
|Pasinler (Erzurum)
|04:43:09 08-01-2025
|39,87278
|41,78972
|22,93
|2,5
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|04:43:08 08-01-2025
|39,8468
|41,7297
|5
|2,5
|Pasinler (Erzurum)
|04:30:02 08-01-2025
|39,89056
|41,75278
|14,81
|4,5
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) REVIZE01 (2025.01.08 04:30:01)
|04:30:01 08-01-2025
|39,844
|41,7557
|6,4
|4,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:48:35 08-01-2025
|38,12472
|37,11667
|11,02
|2,2
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:48:35 08-01-2025
|38,132
|37,1508
|5
|2,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:43:22 08-01-2025
|38,07056
|37,08
|9,85
|2,1
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|03:43:19 08-01-2025
|38,1075
|37,2298
|5,4
|2,1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:19:01 08-01-2025
|38,09306
|37,08917
|7
|1,8
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|03:19:01 08-01-2025
|38,102
|37,1253
|8,5
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:18:31 08-01-2025
|38,08389
|37,09806
|7
|1,6
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:18:30 08-01-2025
|38,1267
|37,1348
|9,4
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:08:13 08-01-2025
|38,07722
|37,17722
|15,93
|1,8
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|03:08:13 08-01-2025
|38,1175
|37,2243
|6,3
|1,8
|Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [94.48 km] Şemdinli (Hakkari)
|02:52:50 08-01-2025
|36,3025
|43,67861
|7
|2,6
|Merkez (Muş)
|02:36:23 08-01-2025
|39,02111
|41,40694
|7,88
|1,7
|Tuzlukçu (Konya)
|02:20:25 08-01-2025
|38,57111
|31,54222
|7,73
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:16:54 08-01-2025
|38,13722
|37,12056
|6,51
|1,5
|Sarıkamış (Kars)
|02:15:05 08-01-2025
|40,15917
|42,64
|7,88
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|01:43:50 08-01-2025
|38,22583
|39,05028
|5,5
|2
|YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA)
|01:43:50 08-01-2025
|38,2423
|39,0602
|5,1
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:19:40 08-01-2025
|37,79861
|36,78139
|7
|1,6
|DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
|01:19:36 08-01-2025
|37,8422
|36,6552
|11,8
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:51:34 08-01-2025
|38,17583
|38,16056
|7
|1,6
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|00:51:34 08-01-2025
|38,1735
|38,1275
|5,4
|1,6
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