Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Temmuz 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

09 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 06:52:21 09-07-2025 38,25778 38,14361 7 1
Ege Denizi - [12.38 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:40:50 09-07-2025 39,42833 25,93806 14,31 1,2
Ulaş (Sivas) 06:08:38 09-07-2025 39,435 37,355 6,79 1,2
Sumbas (Osmaniye) 05:14:35 09-07-2025 37,51917 36,05639 6,94 1
Kozan (Adana) 04:39:12 09-07-2025 37,65167 35,89861 7,02 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 04:24:34 09-07-2025 38,10083 36,66944 6,86 1,1
Yenice (Karabük) 04:24:23 09-07-2025 41,10778 32,33306 7 2
HISARKOY-YENICE (KARABUK) 04:24:23 09-07-2025 41,1052 32,334 4,8 2,2
Marmara Denizi - [25.68 km] Büyükçekmece (İstanbul) 03:58:27 09-07-2025 40,82222 28,31722 7,04 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:58:27 09-07-2025 40,8353 28,2668 17,5 2
Ege Denizi - [52.54 km] Gökçeada (Çanakkale) 03:47:32 09-07-2025 40,17611 25,095 16,75 2,6
EGE DENIZI 03:47:31 09-07-2025 40,1902 25,0438 9,8 2,7
Soma (Manisa) 03:34:51 09-07-2025 39,3175 27,74056 7,44 1,2
TABANLAR-SOMA (MANISA) 03:34:51 09-07-2025 39,3487 27,737 12,3 1,3
Yazıhan (Malatya) 03:29:16 09-07-2025 38,56222 37,98361 6,89 2,2
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 03:29:16 09-07-2025 38,5483 37,9585 5 2,3
Merkez (Erzincan) 03:24:44 09-07-2025 39,86583 39,10028 7,01 1,5
KOCYATAGI-(ERZINCAN) 03:24:44 09-07-2025 39,8842 39,1247 5 1,8
Marmara Denizi - [15.20 km] Adalar (İstanbul) 01:25:47 09-07-2025 40,80833 28,82972 7 1,8
MARMARA DENIZI 01:25:47 09-07-2025 40,8118 28,8333 18,4 2
Kumluca (Antalya) 01:22:13 09-07-2025 36,60444 30,35306 33,82 2,1
ALTINYAKA-KUMLUCA (ANTALYA) 01:22:12 09-07-2025 36,5222 30,3598 27,4 2,2
Seydikemer (Muğla) 00:54:37 09-07-2025 36,67722 29,40028 6,84 2,1
SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) 00:54:37 09-07-2025 36,7327 29,3793 16,8 2,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.72 km] Milas (Muğla) 00:50:09 09-07-2025 36,925 27,88111 7 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 00:50:08 09-07-2025 36,9183 27,872 13,3 1,5
TURKPIYALA-SOMA (MANISA) 00:47:31 09-07-2025 39,3327 27,7312 9,1 1,5
Soma (Manisa) 00:47:30 09-07-2025 39,32667 27,74139 11,51 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 00:28:32 09-07-2025 36,8405 27,4768 14,2 2
Ege Denizi - [12.05 km] Datça (Muğla) 00:28:31 09-07-2025 36,785 27,37278 9,64 1,8
YUNANISTAN 00:20:22 09-07-2025 40,1028 24,1293 18,3 2,1
Sarayköy (Denizli) 00:00:57 09-07-2025 37,92917 28,78389 7 0,9
Soma (Manisa) 23:47:59 08-07-2025 39,32306 27,72861 7,72 1,5
KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 23:47:58 08-07-2025 39,2832 27,7447 9 1,8
MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) 23:07:39 08-07-2025 36,0327 35,9852 12,3 2
Akdeniz - [10.92 km] Yayladağı (Hatay) 23:07:36 08-07-2025 35,94722 35,82111 13,13 2
YUNANISTAN 22:46:49 08-07-2025 40,3183 24,1427 7,4 2,8
Ege Denizi 22:46:45 08-07-2025 40,29194 23,95917 4,08 2,7
Ege Denizi - [69.48 km] Gökçeada (Çanakkale) 22:39:52 08-07-2025 40,24333 24,90694 19,6 3,3
YUNANISTAN 22:39:42 08-07-2025 40,2927 24,137 10,7 3,9
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.47 km] Akyaka (Kars) 22:30:59 08-07-2025 41,215 44,0425 6,58 2,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:01:57 08-07-2025 35,123 26,6135 5,6 2,7
Marmara Denizi - [25.24 km] Silivri (İstanbul) 21:57:56 08-07-2025 40,83972 28,26861 13,89 1,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:57:55 08-07-2025 40,8475 28,2548 3,4 1,6
Doğanşehir (Malatya) 21:55:08 08-07-2025 38,0925 37,78444 7,37 2
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:55:08 08-07-2025 38,099 37,76 8,1 2,2
Marmara Denizi - [24.82 km] Silivri (İstanbul) 21:38:54 08-07-2025 40,84333 28,28194 18,81 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:38:54 08-07-2025 40,8197 28,286 6,9 2,4
ARIFKOY-FINIKE (ANTALYA) 21:30:05 08-07-2025 36,5145 30,0287 27,8 2,3
Finike (Antalya) 21:30:04 08-07-2025 36,47583 30,065 48,37 2,3
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 21:26:55 08-07-2025 38,2587 37,7075 7,6 1,3
Akçadağ (Malatya) 21:26:54 08-07-2025 38,29361 37,74028 7,44 1,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:39:26 08-07-2025 35,1722 26,6315 8,3 2,3
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:07:05 08-07-2025 38,1332 36,9577 5,3 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 19:07:04 08-07-2025 38,13306 36,95417 7 1,7
Battalgazi (Malatya) 18:43:39 08-07-2025 38,19333 38,49139 7 1,1
Silifke (Mersin) 18:30:55 08-07-2025 36,93694 33,64222 7 1,5
BALLI-MUT (MERSIN) 18:30:55 08-07-2025 36,9177 33,6455 24,4 1,8
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 18:17:33 08-07-2025 39,3585 29,3075 0 1,5
MARMARA DENIZI 18:14:58 08-07-2025 40,8163 28,3075 8,4 2,1
Marmara Denizi - [26.63 km] Silivri (İstanbul) 18:14:57 08-07-2025 40,82583 28,28944 6,99 2
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) 17:19:48 08-07-2025 39,9493 28,8593 0 1,4
Orhaneli (Bursa) 17:19:44 08-07-2025 40,05139 28,93417 7,25 1,5
Pütürge (Malatya) 16:18:35 08-07-2025 38,25222 38,72639 6,02 0,9
Yazıhan (Malatya) 16:02:25 08-07-2025 38,57833 38,01889 7 1,4
Marmara Denizi - [22.98 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:49:11 08-07-2025 40,85528 28,18861 6,96 1,2
Kovancılar (Elazığ) 15:03:57 08-07-2025 38,88056 40,15139 7 1,6
Ulubey (Uşak) 14:58:45 08-07-2025 38,40722 29,18139 7,14 1,2
Selçuk (İzmir) 14:38:51 08-07-2025 37,92083 27,42139 7,24 1,3
Kula (Manisa) 14:37:39 08-07-2025 38,50583 28,47278 7 0,8
Sivrice (Elazığ) 14:28:35 08-07-2025 38,42417 39,28694 7 1
Baskil (Elazığ) 13:50:59 08-07-2025 38,6 38,37167 7,67 1,3
İvrindi (Balıkesir) 13:24:01 08-07-2025 39,44417 27,49222 10,41 1,6
KIZILAGIL-(BOLU) 13:21:14 08-07-2025 40,8112 31,4908 5,4 2
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 13:02:04 08-07-2025 39,8907 28,8327 0 1,7
EGE DENIZI 12:56:53 08-07-2025 35,9537 27,4075 24,4 2
Ege Denizi - [104.72 km] Datça (Muğla) 12:56:49 08-07-2025 35,75333 27,36028 7,57 1,8
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:54:42 08-07-2025 39,6437 29,4663 0 1,2
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:53:31 08-07-2025 39,6063 29,4087 0 1,1
Baskil (Elazığ) 12:37:22 08-07-2025 38,44 38,75972 7 1
Merkez (Şırnak) 12:36:08 08-07-2025 37,41083 42,49694 8,07 1,9
Pütürge (Malatya) 12:35:20 08-07-2025 38,32444 38,81 7,19 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:31:40 08-07-2025 38,23972 38,05278 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:18:11 08-07-2025 38,30139 38,10444 6,94 1,2
Eşme (Uşak) 12:12:21 08-07-2025 38,49667 29,15528 7 1
Mazıdağı (Mardin) 12:10:40 08-07-2025 37,4975 40,55056 6,38 1,2
AYAS-ERDEMLI (MERSIN) 12:10:05 08-07-2025 36,4792 34,171 0 1,3
Delice (Kırıkkale) 12:07:25 08-07-2025 40,06194 34,08583 7 1,1
MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) 11:59:42 08-07-2025 39,8347 26,2675 0 1,2
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 11:53:37 08-07-2025 37,0985 27,9112 0 1,6
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:50:09 08-07-2025 37,156 27,8887 0 1,4
EGE DENIZI 11:47:31 08-07-2025 36,0698 27,0487 9,3 2,2
Ege Denizi - [85.29 km] Datça (Muğla) 11:47:28 08-07-2025 36,00722 27,02167 6,31 1,8
Ege Denizi - [20.38 km] Eceabat (Çanakkale) 11:38:18 08-07-2025 40,41 26,12167 7 1
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 11:38:18 08-07-2025 40,4087 26,0947 13,1 1,3
KAGITHANE (ISTANBUL) 10:11:28 08-07-2025 41,1272 28,9738 0 1,1
Marmara Denizi - [24.73 km] Silivri (İstanbul) 10:07:38 08-07-2025 40,84417 28,28667 6,91 1,4
MARMARA DENIZI 10:07:38 08-07-2025 40,818 28,2987 7,4 1,8
Kırkağaç (Manisa) 09:24:55 08-07-2025 39,13056 27,89083 7,19 1,3
SATIRLAR-SARUHANLI (MANISA) 09:24:53 08-07-2025 38,9693 27,4848 23,1 1,3
Ege Denizi 09:06:30 08-07-2025 37,78889 24,26 7,02 1,9
Pütürge (Malatya) 08:50:06 08-07-2025 38,23333 38,81639 2,82 1,2
Kemalpaşa (İzmir) 08:40:13 08-07-2025 38,32417 27,5525 6,82 1,5
BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR) 08:40:13 08-07-2025 38,3212 27,5165 6 1,7
Doğanşehir (Malatya) 08:30:21 08-07-2025 38,055 37,67333 10,76 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 08:21:51 08-07-2025 37,83972 36,58167 6,98 2,3
CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) 08:21:50 08-07-2025 37,8397 36,5932 23,6 1,8
İslahiye (Gaziantep) 08:11:27 08-07-2025 36,92694 36,58333 7 2,5
Çelikhan (Adıyaman) 07:50:41 08-07-2025 38,08528 38,38861 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 07:44:20 08-07-2025 38,08361 38,38306 8,52 1,7
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 07:44:19 08-07-2025 38,1002 38,3632 15,4 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 06:52:21 09-07-2025 38,25778 38,14361 7 1
Ege Denizi - [12.38 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:40:50 09-07-2025 39,42833 25,93806 14,31 1,2
Ulaş (Sivas) 06:08:38 09-07-2025 39,435 37,355 6,79 1,2
Sumbas (Osmaniye) 05:14:35 09-07-2025 37,51917 36,05639 6,94 1
Kozan (Adana) 04:39:12 09-07-2025 37,65167 35,89861 7,02 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 04:24:34 09-07-2025 38,10083 36,66944 6,86 1,1
Yenice (Karabük) 04:24:23 09-07-2025 41,10778 32,33306 7 2
HISARKOY-YENICE (KARABUK) 04:24:23 09-07-2025 41,1052 32,334 4,8 2,2
Marmara Denizi - [25.68 km] Büyükçekmece (İstanbul) 03:58:27 09-07-2025 40,82222 28,31722 7,04 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:58:27 09-07-2025 40,8353 28,2668 17,5 2
Ege Denizi - [52.54 km] Gökçeada (Çanakkale) 03:47:32 09-07-2025 40,17611 25,095 16,75 2,6
EGE DENIZI 03:47:31 09-07-2025 40,1902 25,0438 9,8 2,7
Soma (Manisa) 03:34:51 09-07-2025 39,3175 27,74056 7,44 1,2
TABANLAR-SOMA (MANISA) 03:34:51 09-07-2025 39,3487 27,737 12,3 1,3
Yazıhan (Malatya) 03:29:16 09-07-2025 38,56222 37,98361 6,89 2,2
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 03:29:16 09-07-2025 38,5483 37,9585 5 2,3
Merkez (Erzincan) 03:24:44 09-07-2025 39,86583 39,10028 7,01 1,5
KOCYATAGI-(ERZINCAN) 03:24:44 09-07-2025 39,8842 39,1247 5 1,8
Marmara Denizi - [15.20 km] Adalar (İstanbul) 01:25:47 09-07-2025 40,80833 28,82972 7 1,8
MARMARA DENIZI 01:25:47 09-07-2025 40,8118 28,8333 18,4 2
Kumluca (Antalya) 01:22:13 09-07-2025 36,60444 30,35306 33,82 2,1
ALTINYAKA-KUMLUCA (ANTALYA) 01:22:12 09-07-2025 36,5222 30,3598 27,4 2,2
Seydikemer (Muğla) 00:54:37 09-07-2025 36,67722 29,40028 6,84 2,1
SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) 00:54:37 09-07-2025 36,7327 29,3793 16,8 2,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.72 km] Milas (Muğla) 00:50:09 09-07-2025 36,925 27,88111 7 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 00:50:08 09-07-2025 36,9183 27,872 13,3 1,5
TURKPIYALA-SOMA (MANISA) 00:47:31 09-07-2025 39,3327 27,7312 9,1 1,5
Soma (Manisa) 00:47:30 09-07-2025 39,32667 27,74139 11,51 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 00:28:32 09-07-2025 36,8405 27,4768 14,2 2
Ege Denizi - [12.05 km] Datça (Muğla) 00:28:31 09-07-2025 36,785 27,37278 9,64 1,8
YUNANISTAN 00:20:22 09-07-2025 40,1028 24,1293 18,3 2,1
Sarayköy (Denizli) 00:00:57 09-07-2025 37,92917 28,78389 7 0,9
Soma (Manisa) 23:47:59 08-07-2025 39,32306 27,72861 7,72 1,5
KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 23:47:58 08-07-2025 39,2832 27,7447 9 1,8
MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) 23:07:39 08-07-2025 36,0327 35,9852 12,3 2
Akdeniz - [10.92 km] Yayladağı (Hatay) 23:07:36 08-07-2025 35,94722 35,82111 13,13 2
YUNANISTAN 22:46:49 08-07-2025 40,3183 24,1427 7,4 2,8
Ege Denizi 22:46:45 08-07-2025 40,29194 23,95917 4,08 2,7
Ege Denizi - [69.48 km] Gökçeada (Çanakkale) 22:39:52 08-07-2025 40,24333 24,90694 19,6 3,3
YUNANISTAN 22:39:42 08-07-2025 40,2927 24,137 10,7 3,9
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.47 km] Akyaka (Kars) 22:30:59 08-07-2025 41,215 44,0425 6,58 2,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:01:57 08-07-2025 35,123 26,6135 5,6 2,7
Marmara Denizi - [25.24 km] Silivri (İstanbul) 21:57:56 08-07-2025 40,83972 28,26861 13,89 1,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:57:55 08-07-2025 40,8475 28,2548 3,4 1,6
Doğanşehir (Malatya) 21:55:08 08-07-2025 38,0925 37,78444 7,37 2
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:55:08 08-07-2025 38,099 37,76 8,1 2,2
Marmara Denizi - [24.82 km] Silivri (İstanbul) 21:38:54 08-07-2025 40,84333 28,28194 18,81 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:38:54 08-07-2025 40,8197 28,286 6,9 2,4
ARIFKOY-FINIKE (ANTALYA) 21:30:05 08-07-2025 36,5145 30,0287 27,8 2,3
Finike (Antalya) 21:30:04 08-07-2025 36,47583 30,065 48,37 2,3
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 21:26:55 08-07-2025 38,2587 37,7075 7,6 1,3
Akçadağ (Malatya) 21:26:54 08-07-2025 38,29361 37,74028 7,44 1,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:39:26 08-07-2025 35,1722 26,6315 8,3 2,3
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:07:05 08-07-2025 38,1332 36,9577 5,3 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 19:07:04 08-07-2025 38,13306 36,95417 7 1,7
Battalgazi (Malatya) 18:43:39 08-07-2025 38,19333 38,49139 7 1,1
Silifke (Mersin) 18:30:55 08-07-2025 36,93694 33,64222 7 1,5
BALLI-MUT (MERSIN) 18:30:55 08-07-2025 36,9177 33,6455 24,4 1,8
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 18:17:33 08-07-2025 39,3585 29,3075 0 1,5
MARMARA DENIZI 18:14:58 08-07-2025 40,8163 28,3075 8,4 2,1
Marmara Denizi - [26.63 km] Silivri (İstanbul) 18:14:57 08-07-2025 40,82583 28,28944 6,99 2
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) 17:19:48 08-07-2025 39,9493 28,8593 0 1,4
Orhaneli (Bursa) 17:19:44 08-07-2025 40,05139 28,93417 7,25 1,5
Pütürge (Malatya) 16:18:35 08-07-2025 38,25222 38,72639 6,02 0,9
Yazıhan (Malatya) 16:02:25 08-07-2025 38,57833 38,01889 7 1,4
Marmara Denizi - [22.98 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:49:11 08-07-2025 40,85528 28,18861 6,96 1,2
Kovancılar (Elazığ) 15:03:57 08-07-2025 38,88056 40,15139 7 1,6
Ulubey (Uşak) 14:58:45 08-07-2025 38,40722 29,18139 7,14 1,2
Selçuk (İzmir) 14:38:51 08-07-2025 37,92083 27,42139 7,24 1,3
Kula (Manisa) 14:37:39 08-07-2025 38,50583 28,47278 7 0,8
Sivrice (Elazığ) 14:28:35 08-07-2025 38,42417 39,28694 7 1
Baskil (Elazığ) 13:50:59 08-07-2025 38,6 38,37167 7,67 1,3
İvrindi (Balıkesir) 13:24:01 08-07-2025 39,44417 27,49222 10,41 1,6
KIZILAGIL-(BOLU) 13:21:14 08-07-2025 40,8112 31,4908 5,4 2
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 13:02:04 08-07-2025 39,8907 28,8327 0 1,7
EGE DENIZI 12:56:53 08-07-2025 35,9537 27,4075 24,4 2
Ege Denizi - [104.72 km] Datça (Muğla) 12:56:49 08-07-2025 35,75333 27,36028 7,57 1,8
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:54:42 08-07-2025 39,6437 29,4663 0 1,2
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:53:31 08-07-2025 39,6063 29,4087 0 1,1
Baskil (Elazığ) 12:37:22 08-07-2025 38,44 38,75972 7 1
Merkez (Şırnak) 12:36:08 08-07-2025 37,41083 42,49694 8,07 1,9
Pütürge (Malatya) 12:35:20 08-07-2025 38,32444 38,81 7,19 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:31:40 08-07-2025 38,23972 38,05278 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:18:11 08-07-2025 38,30139 38,10444 6,94 1,2
Eşme (Uşak) 12:12:21 08-07-2025 38,49667 29,15528 7 1
Mazıdağı (Mardin) 12:10:40 08-07-2025 37,4975 40,55056 6,38 1,2
AYAS-ERDEMLI (MERSIN) 12:10:05 08-07-2025 36,4792 34,171 0 1,3
Delice (Kırıkkale) 12:07:25 08-07-2025 40,06194 34,08583 7 1,1
MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) 11:59:42 08-07-2025 39,8347 26,2675 0 1,2
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 11:53:37 08-07-2025 37,0985 27,9112 0 1,6
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:50:09 08-07-2025 37,156 27,8887 0 1,4
EGE DENIZI 11:47:31 08-07-2025 36,0698 27,0487 9,3 2,2
Ege Denizi - [85.29 km] Datça (Muğla) 11:47:28 08-07-2025 36,00722 27,02167 6,31 1,8
Ege Denizi - [20.38 km] Eceabat (Çanakkale) 11:38:18 08-07-2025 40,41 26,12167 7 1
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 11:38:18 08-07-2025 40,4087 26,0947 13,1 1,3
KAGITHANE (ISTANBUL) 10:11:28 08-07-2025 41,1272 28,9738 0 1,1
Marmara Denizi - [24.73 km] Silivri (İstanbul) 10:07:38 08-07-2025 40,84417 28,28667 6,91 1,4
MARMARA DENIZI 10:07:38 08-07-2025 40,818 28,2987 7,4 1,8
Kırkağaç (Manisa) 09:24:55 08-07-2025 39,13056 27,89083 7,19 1,3
SATIRLAR-SARUHANLI (MANISA) 09:24:53 08-07-2025 38,9693 27,4848 23,1 1,3
Ege Denizi 09:06:30 08-07-2025 37,78889 24,26 7,02 1,9
Pütürge (Malatya) 08:50:06 08-07-2025 38,23333 38,81639 2,82 1,2
Kemalpaşa (İzmir) 08:40:13 08-07-2025 38,32417 27,5525 6,82 1,5
BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR) 08:40:13 08-07-2025 38,3212 27,5165 6 1,7
Doğanşehir (Malatya) 08:30:21 08-07-2025 38,055 37,67333 10,76 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 08:21:51 08-07-2025 37,83972 36,58167 6,98 2,3
CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) 08:21:50 08-07-2025 37,8397 36,5932 23,6 1,8
İslahiye (Gaziantep) 08:11:27 08-07-2025 36,92694 36,58333 7 2,5
Çelikhan (Adıyaman) 07:50:41 08-07-2025 38,08528 38,38861 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 07:44:20 08-07-2025 38,08361 38,38306 8,52 1,7
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 07:44:19 08-07-2025 38,1002 38,3632 15,4 1,8
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