Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
09 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:52:21 09-07-2025
|38,25778
|38,14361
|7
|1
|Ege Denizi - [12.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:40:50 09-07-2025
|39,42833
|25,93806
|14,31
|1,2
|Ulaş (Sivas)
|06:08:38 09-07-2025
|39,435
|37,355
|6,79
|1,2
|Sumbas (Osmaniye)
|05:14:35 09-07-2025
|37,51917
|36,05639
|6,94
|1
|Kozan (Adana)
|04:39:12 09-07-2025
|37,65167
|35,89861
|7,02
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:24:34 09-07-2025
|38,10083
|36,66944
|6,86
|1,1
|Yenice (Karabük)
|04:24:23 09-07-2025
|41,10778
|32,33306
|7
|2
|HISARKOY-YENICE (KARABUK)
|04:24:23 09-07-2025
|41,1052
|32,334
|4,8
|2,2
|Marmara Denizi - [25.68 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|03:58:27 09-07-2025
|40,82222
|28,31722
|7,04
|1,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|03:58:27 09-07-2025
|40,8353
|28,2668
|17,5
|2
|Ege Denizi - [52.54 km] Gökçeada (Çanakkale)
|03:47:32 09-07-2025
|40,17611
|25,095
|16,75
|2,6
|EGE DENIZI
|03:47:31 09-07-2025
|40,1902
|25,0438
|9,8
|2,7
|Soma (Manisa)
|03:34:51 09-07-2025
|39,3175
|27,74056
|7,44
|1,2
|TABANLAR-SOMA (MANISA)
|03:34:51 09-07-2025
|39,3487
|27,737
|12,3
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|03:29:16 09-07-2025
|38,56222
|37,98361
|6,89
|2,2
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|03:29:16 09-07-2025
|38,5483
|37,9585
|5
|2,3
|Merkez (Erzincan)
|03:24:44 09-07-2025
|39,86583
|39,10028
|7,01
|1,5
|KOCYATAGI-(ERZINCAN)
|03:24:44 09-07-2025
|39,8842
|39,1247
|5
|1,8
|Marmara Denizi - [15.20 km] Adalar (İstanbul)
|01:25:47 09-07-2025
|40,80833
|28,82972
|7
|1,8
|MARMARA DENIZI
|01:25:47 09-07-2025
|40,8118
|28,8333
|18,4
|2
|Kumluca (Antalya)
|01:22:13 09-07-2025
|36,60444
|30,35306
|33,82
|2,1
|ALTINYAKA-KUMLUCA (ANTALYA)
|01:22:12 09-07-2025
|36,5222
|30,3598
|27,4
|2,2
|Seydikemer (Muğla)
|00:54:37 09-07-2025
|36,67722
|29,40028
|6,84
|2,1
|SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA)
|00:54:37 09-07-2025
|36,7327
|29,3793
|16,8
|2,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.72 km] Milas (Muğla)
|00:50:09 09-07-2025
|36,925
|27,88111
|7
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:50:08 09-07-2025
|36,9183
|27,872
|13,3
|1,5
|TURKPIYALA-SOMA (MANISA)
|00:47:31 09-07-2025
|39,3327
|27,7312
|9,1
|1,5
|Soma (Manisa)
|00:47:30 09-07-2025
|39,32667
|27,74139
|11,51
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:28:32 09-07-2025
|36,8405
|27,4768
|14,2
|2
|Ege Denizi - [12.05 km] Datça (Muğla)
|00:28:31 09-07-2025
|36,785
|27,37278
|9,64
|1,8
|YUNANISTAN
|00:20:22 09-07-2025
|40,1028
|24,1293
|18,3
|2,1
|Sarayköy (Denizli)
|00:00:57 09-07-2025
|37,92917
|28,78389
|7
|0,9
|Soma (Manisa)
|23:47:59 08-07-2025
|39,32306
|27,72861
|7,72
|1,5
|KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
|23:47:58 08-07-2025
|39,2832
|27,7447
|9
|1,8
|MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)
|23:07:39 08-07-2025
|36,0327
|35,9852
|12,3
|2
|Akdeniz - [10.92 km] Yayladağı (Hatay)
|23:07:36 08-07-2025
|35,94722
|35,82111
|13,13
|2
|YUNANISTAN
|22:46:49 08-07-2025
|40,3183
|24,1427
|7,4
|2,8
|Ege Denizi
|22:46:45 08-07-2025
|40,29194
|23,95917
|4,08
|2,7
|Ege Denizi - [69.48 km] Gökçeada (Çanakkale)
|22:39:52 08-07-2025
|40,24333
|24,90694
|19,6
|3,3
|YUNANISTAN
|22:39:42 08-07-2025
|40,2927
|24,137
|10,7
|3,9
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.47 km] Akyaka (Kars)
|22:30:59 08-07-2025
|41,215
|44,0425
|6,58
|2,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|22:01:57 08-07-2025
|35,123
|26,6135
|5,6
|2,7
|Marmara Denizi - [25.24 km] Silivri (İstanbul)
|21:57:56 08-07-2025
|40,83972
|28,26861
|13,89
|1,3
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|21:57:55 08-07-2025
|40,8475
|28,2548
|3,4
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|21:55:08 08-07-2025
|38,0925
|37,78444
|7,37
|2
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:55:08 08-07-2025
|38,099
|37,76
|8,1
|2,2
|Marmara Denizi - [24.82 km] Silivri (İstanbul)
|21:38:54 08-07-2025
|40,84333
|28,28194
|18,81
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|21:38:54 08-07-2025
|40,8197
|28,286
|6,9
|2,4
|ARIFKOY-FINIKE (ANTALYA)
|21:30:05 08-07-2025
|36,5145
|30,0287
|27,8
|2,3
|Finike (Antalya)
|21:30:04 08-07-2025
|36,47583
|30,065
|48,37
|2,3
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|21:26:55 08-07-2025
|38,2587
|37,7075
|7,6
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|21:26:54 08-07-2025
|38,29361
|37,74028
|7,44
|1,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|19:39:26 08-07-2025
|35,1722
|26,6315
|8,3
|2,3
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:07:05 08-07-2025
|38,1332
|36,9577
|5,3
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:07:04 08-07-2025
|38,13306
|36,95417
|7
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|18:43:39 08-07-2025
|38,19333
|38,49139
|7
|1,1
|Silifke (Mersin)
|18:30:55 08-07-2025
|36,93694
|33,64222
|7
|1,5
|BALLI-MUT (MERSIN)
|18:30:55 08-07-2025
|36,9177
|33,6455
|24,4
|1,8
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|18:17:33 08-07-2025
|39,3585
|29,3075
|0
|1,5
|MARMARA DENIZI
|18:14:58 08-07-2025
|40,8163
|28,3075
|8,4
|2,1
|Marmara Denizi - [26.63 km] Silivri (İstanbul)
|18:14:57 08-07-2025
|40,82583
|28,28944
|6,99
|2
|KARINCALI-ORHANELI (BURSA)
|17:19:48 08-07-2025
|39,9493
|28,8593
|0
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|17:19:44 08-07-2025
|40,05139
|28,93417
|7,25
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|16:18:35 08-07-2025
|38,25222
|38,72639
|6,02
|0,9
|Yazıhan (Malatya)
|16:02:25 08-07-2025
|38,57833
|38,01889
|7
|1,4
|Marmara Denizi - [22.98 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:49:11 08-07-2025
|40,85528
|28,18861
|6,96
|1,2
|Kovancılar (Elazığ)
|15:03:57 08-07-2025
|38,88056
|40,15139
|7
|1,6
|Ulubey (Uşak)
|14:58:45 08-07-2025
|38,40722
|29,18139
|7,14
|1,2
|Selçuk (İzmir)
|14:38:51 08-07-2025
|37,92083
|27,42139
|7,24
|1,3
|Kula (Manisa)
|14:37:39 08-07-2025
|38,50583
|28,47278
|7
|0,8
|Sivrice (Elazığ)
|14:28:35 08-07-2025
|38,42417
|39,28694
|7
|1
|Baskil (Elazığ)
|13:50:59 08-07-2025
|38,6
|38,37167
|7,67
|1,3
|İvrindi (Balıkesir)
|13:24:01 08-07-2025
|39,44417
|27,49222
|10,41
|1,6
|KIZILAGIL-(BOLU)
|13:21:14 08-07-2025
|40,8112
|31,4908
|5,4
|2
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|13:02:04 08-07-2025
|39,8907
|28,8327
|0
|1,7
|EGE DENIZI
|12:56:53 08-07-2025
|35,9537
|27,4075
|24,4
|2
|Ege Denizi - [104.72 km] Datça (Muğla)
|12:56:49 08-07-2025
|35,75333
|27,36028
|7,57
|1,8
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:54:42 08-07-2025
|39,6437
|29,4663
|0
|1,2
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:53:31 08-07-2025
|39,6063
|29,4087
|0
|1,1
|Baskil (Elazığ)
|12:37:22 08-07-2025
|38,44
|38,75972
|7
|1
|Merkez (Şırnak)
|12:36:08 08-07-2025
|37,41083
|42,49694
|8,07
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|12:35:20 08-07-2025
|38,32444
|38,81
|7,19
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:31:40 08-07-2025
|38,23972
|38,05278
|7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:18:11 08-07-2025
|38,30139
|38,10444
|6,94
|1,2
|Eşme (Uşak)
|12:12:21 08-07-2025
|38,49667
|29,15528
|7
|1
|Mazıdağı (Mardin)
|12:10:40 08-07-2025
|37,4975
|40,55056
|6,38
|1,2
|AYAS-ERDEMLI (MERSIN)
|12:10:05 08-07-2025
|36,4792
|34,171
|0
|1,3
|Delice (Kırıkkale)
|12:07:25 08-07-2025
|40,06194
|34,08583
|7
|1,1
|MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE)
|11:59:42 08-07-2025
|39,8347
|26,2675
|0
|1,2
|BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
|11:53:37 08-07-2025
|37,0985
|27,9112
|0
|1,6
|KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|11:50:09 08-07-2025
|37,156
|27,8887
|0
|1,4
|EGE DENIZI
|11:47:31 08-07-2025
|36,0698
|27,0487
|9,3
|2,2
|Ege Denizi - [85.29 km] Datça (Muğla)
|11:47:28 08-07-2025
|36,00722
|27,02167
|6,31
|1,8
|Ege Denizi - [20.38 km] Eceabat (Çanakkale)
|11:38:18 08-07-2025
|40,41
|26,12167
|7
|1
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:38:18 08-07-2025
|40,4087
|26,0947
|13,1
|1,3
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|10:11:28 08-07-2025
|41,1272
|28,9738
|0
|1,1
|Marmara Denizi - [24.73 km] Silivri (İstanbul)
|10:07:38 08-07-2025
|40,84417
|28,28667
|6,91
|1,4
|MARMARA DENIZI
|10:07:38 08-07-2025
|40,818
|28,2987
|7,4
|1,8
|Kırkağaç (Manisa)
|09:24:55 08-07-2025
|39,13056
|27,89083
|7,19
|1,3
|SATIRLAR-SARUHANLI (MANISA)
|09:24:53 08-07-2025
|38,9693
|27,4848
|23,1
|1,3
|Ege Denizi
|09:06:30 08-07-2025
|37,78889
|24,26
|7,02
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|08:50:06 08-07-2025
|38,23333
|38,81639
|2,82
|1,2
|Kemalpaşa (İzmir)
|08:40:13 08-07-2025
|38,32417
|27,5525
|6,82
|1,5
|BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR)
|08:40:13 08-07-2025
|38,3212
|27,5165
|6
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|08:30:21 08-07-2025
|38,055
|37,67333
|10,76
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|08:21:51 08-07-2025
|37,83972
|36,58167
|6,98
|2,3
|CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|08:21:50 08-07-2025
|37,8397
|36,5932
|23,6
|1,8
|İslahiye (Gaziantep)
|08:11:27 08-07-2025
|36,92694
|36,58333
|7
|2,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:50:41 08-07-2025
|38,08528
|38,38861
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:44:20 08-07-2025
|38,08361
|38,38306
|8,52
|1,7
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|07:44:19 08-07-2025
|38,1002
|38,3632
|15,4
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:52:21 09-07-2025
|38,25778
|38,14361
|7
|1
|Ege Denizi - [12.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:40:50 09-07-2025
|39,42833
|25,93806
|14,31
|1,2
|Ulaş (Sivas)
|06:08:38 09-07-2025
|39,435
|37,355
|6,79
|1,2
|Sumbas (Osmaniye)
|05:14:35 09-07-2025
|37,51917
|36,05639
|6,94
|1
|Kozan (Adana)
|04:39:12 09-07-2025
|37,65167
|35,89861
|7,02
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:24:34 09-07-2025
|38,10083
|36,66944
|6,86
|1,1
|Yenice (Karabük)
|04:24:23 09-07-2025
|41,10778
|32,33306
|7
|2
|HISARKOY-YENICE (KARABUK)
|04:24:23 09-07-2025
|41,1052
|32,334
|4,8
|2,2
|Marmara Denizi - [25.68 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|03:58:27 09-07-2025
|40,82222
|28,31722
|7,04
|1,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|03:58:27 09-07-2025
|40,8353
|28,2668
|17,5
|2
|Ege Denizi - [52.54 km] Gökçeada (Çanakkale)
|03:47:32 09-07-2025
|40,17611
|25,095
|16,75
|2,6
|EGE DENIZI
|03:47:31 09-07-2025
|40,1902
|25,0438
|9,8
|2,7
|Soma (Manisa)
|03:34:51 09-07-2025
|39,3175
|27,74056
|7,44
|1,2
|TABANLAR-SOMA (MANISA)
|03:34:51 09-07-2025
|39,3487
|27,737
|12,3
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|03:29:16 09-07-2025
|38,56222
|37,98361
|6,89
|2,2
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|03:29:16 09-07-2025
|38,5483
|37,9585
|5
|2,3
|Merkez (Erzincan)
|03:24:44 09-07-2025
|39,86583
|39,10028
|7,01
|1,5
|KOCYATAGI-(ERZINCAN)
|03:24:44 09-07-2025
|39,8842
|39,1247
|5
|1,8
|Marmara Denizi - [15.20 km] Adalar (İstanbul)
|01:25:47 09-07-2025
|40,80833
|28,82972
|7
|1,8
|MARMARA DENIZI
|01:25:47 09-07-2025
|40,8118
|28,8333
|18,4
|2
|Kumluca (Antalya)
|01:22:13 09-07-2025
|36,60444
|30,35306
|33,82
|2,1
|ALTINYAKA-KUMLUCA (ANTALYA)
|01:22:12 09-07-2025
|36,5222
|30,3598
|27,4
|2,2
|Seydikemer (Muğla)
|00:54:37 09-07-2025
|36,67722
|29,40028
|6,84
|2,1
|SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA)
|00:54:37 09-07-2025
|36,7327
|29,3793
|16,8
|2,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.72 km] Milas (Muğla)
|00:50:09 09-07-2025
|36,925
|27,88111
|7
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:50:08 09-07-2025
|36,9183
|27,872
|13,3
|1,5
|TURKPIYALA-SOMA (MANISA)
|00:47:31 09-07-2025
|39,3327
|27,7312
|9,1
|1,5
|Soma (Manisa)
|00:47:30 09-07-2025
|39,32667
|27,74139
|11,51
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:28:32 09-07-2025
|36,8405
|27,4768
|14,2
|2
|Ege Denizi - [12.05 km] Datça (Muğla)
|00:28:31 09-07-2025
|36,785
|27,37278
|9,64
|1,8
|YUNANISTAN
|00:20:22 09-07-2025
|40,1028
|24,1293
|18,3
|2,1
|Sarayköy (Denizli)
|00:00:57 09-07-2025
|37,92917
|28,78389
|7
|0,9
|Soma (Manisa)
|23:47:59 08-07-2025
|39,32306
|27,72861
|7,72
|1,5
|KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
|23:47:58 08-07-2025
|39,2832
|27,7447
|9
|1,8
|MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)
|23:07:39 08-07-2025
|36,0327
|35,9852
|12,3
|2
|Akdeniz - [10.92 km] Yayladağı (Hatay)
|23:07:36 08-07-2025
|35,94722
|35,82111
|13,13
|2
|YUNANISTAN
|22:46:49 08-07-2025
|40,3183
|24,1427
|7,4
|2,8
|Ege Denizi
|22:46:45 08-07-2025
|40,29194
|23,95917
|4,08
|2,7
|Ege Denizi - [69.48 km] Gökçeada (Çanakkale)
|22:39:52 08-07-2025
|40,24333
|24,90694
|19,6
|3,3
|YUNANISTAN
|22:39:42 08-07-2025
|40,2927
|24,137
|10,7
|3,9
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.47 km] Akyaka (Kars)
|22:30:59 08-07-2025
|41,215
|44,0425
|6,58
|2,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|22:01:57 08-07-2025
|35,123
|26,6135
|5,6
|2,7
|Marmara Denizi - [25.24 km] Silivri (İstanbul)
|21:57:56 08-07-2025
|40,83972
|28,26861
|13,89
|1,3
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|21:57:55 08-07-2025
|40,8475
|28,2548
|3,4
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|21:55:08 08-07-2025
|38,0925
|37,78444
|7,37
|2
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:55:08 08-07-2025
|38,099
|37,76
|8,1
|2,2
|Marmara Denizi - [24.82 km] Silivri (İstanbul)
|21:38:54 08-07-2025
|40,84333
|28,28194
|18,81
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|21:38:54 08-07-2025
|40,8197
|28,286
|6,9
|2,4
|ARIFKOY-FINIKE (ANTALYA)
|21:30:05 08-07-2025
|36,5145
|30,0287
|27,8
|2,3
|Finike (Antalya)
|21:30:04 08-07-2025
|36,47583
|30,065
|48,37
|2,3
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|21:26:55 08-07-2025
|38,2587
|37,7075
|7,6
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|21:26:54 08-07-2025
|38,29361
|37,74028
|7,44
|1,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|19:39:26 08-07-2025
|35,1722
|26,6315
|8,3
|2,3
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:07:05 08-07-2025
|38,1332
|36,9577
|5,3
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:07:04 08-07-2025
|38,13306
|36,95417
|7
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|18:43:39 08-07-2025
|38,19333
|38,49139
|7
|1,1
|Silifke (Mersin)
|18:30:55 08-07-2025
|36,93694
|33,64222
|7
|1,5
|BALLI-MUT (MERSIN)
|18:30:55 08-07-2025
|36,9177
|33,6455
|24,4
|1,8
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|18:17:33 08-07-2025
|39,3585
|29,3075
|0
|1,5
|MARMARA DENIZI
|18:14:58 08-07-2025
|40,8163
|28,3075
|8,4
|2,1
|Marmara Denizi - [26.63 km] Silivri (İstanbul)
|18:14:57 08-07-2025
|40,82583
|28,28944
|6,99
|2
|KARINCALI-ORHANELI (BURSA)
|17:19:48 08-07-2025
|39,9493
|28,8593
|0
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|17:19:44 08-07-2025
|40,05139
|28,93417
|7,25
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|16:18:35 08-07-2025
|38,25222
|38,72639
|6,02
|0,9
|Yazıhan (Malatya)
|16:02:25 08-07-2025
|38,57833
|38,01889
|7
|1,4
|Marmara Denizi - [22.98 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:49:11 08-07-2025
|40,85528
|28,18861
|6,96
|1,2
|Kovancılar (Elazığ)
|15:03:57 08-07-2025
|38,88056
|40,15139
|7
|1,6
|Ulubey (Uşak)
|14:58:45 08-07-2025
|38,40722
|29,18139
|7,14
|1,2
|Selçuk (İzmir)
|14:38:51 08-07-2025
|37,92083
|27,42139
|7,24
|1,3
|Kula (Manisa)
|14:37:39 08-07-2025
|38,50583
|28,47278
|7
|0,8
|Sivrice (Elazığ)
|14:28:35 08-07-2025
|38,42417
|39,28694
|7
|1
|Baskil (Elazığ)
|13:50:59 08-07-2025
|38,6
|38,37167
|7,67
|1,3
|İvrindi (Balıkesir)
|13:24:01 08-07-2025
|39,44417
|27,49222
|10,41
|1,6
|KIZILAGIL-(BOLU)
|13:21:14 08-07-2025
|40,8112
|31,4908
|5,4
|2
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|13:02:04 08-07-2025
|39,8907
|28,8327
|0
|1,7
|EGE DENIZI
|12:56:53 08-07-2025
|35,9537
|27,4075
|24,4
|2
|Ege Denizi - [104.72 km] Datça (Muğla)
|12:56:49 08-07-2025
|35,75333
|27,36028
|7,57
|1,8
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:54:42 08-07-2025
|39,6437
|29,4663
|0
|1,2
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:53:31 08-07-2025
|39,6063
|29,4087
|0
|1,1
|Baskil (Elazığ)
|12:37:22 08-07-2025
|38,44
|38,75972
|7
|1
|Merkez (Şırnak)
|12:36:08 08-07-2025
|37,41083
|42,49694
|8,07
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|12:35:20 08-07-2025
|38,32444
|38,81
|7,19
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:31:40 08-07-2025
|38,23972
|38,05278
|7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:18:11 08-07-2025
|38,30139
|38,10444
|6,94
|1,2
|Eşme (Uşak)
|12:12:21 08-07-2025
|38,49667
|29,15528
|7
|1
|Mazıdağı (Mardin)
|12:10:40 08-07-2025
|37,4975
|40,55056
|6,38
|1,2
|AYAS-ERDEMLI (MERSIN)
|12:10:05 08-07-2025
|36,4792
|34,171
|0
|1,3
|Delice (Kırıkkale)
|12:07:25 08-07-2025
|40,06194
|34,08583
|7
|1,1
|MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE)
|11:59:42 08-07-2025
|39,8347
|26,2675
|0
|1,2
|BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
|11:53:37 08-07-2025
|37,0985
|27,9112
|0
|1,6
|KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|11:50:09 08-07-2025
|37,156
|27,8887
|0
|1,4
|EGE DENIZI
|11:47:31 08-07-2025
|36,0698
|27,0487
|9,3
|2,2
|Ege Denizi - [85.29 km] Datça (Muğla)
|11:47:28 08-07-2025
|36,00722
|27,02167
|6,31
|1,8
|Ege Denizi - [20.38 km] Eceabat (Çanakkale)
|11:38:18 08-07-2025
|40,41
|26,12167
|7
|1
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:38:18 08-07-2025
|40,4087
|26,0947
|13,1
|1,3
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|10:11:28 08-07-2025
|41,1272
|28,9738
|0
|1,1
|Marmara Denizi - [24.73 km] Silivri (İstanbul)
|10:07:38 08-07-2025
|40,84417
|28,28667
|6,91
|1,4
|MARMARA DENIZI
|10:07:38 08-07-2025
|40,818
|28,2987
|7,4
|1,8
|Kırkağaç (Manisa)
|09:24:55 08-07-2025
|39,13056
|27,89083
|7,19
|1,3
|SATIRLAR-SARUHANLI (MANISA)
|09:24:53 08-07-2025
|38,9693
|27,4848
|23,1
|1,3
|Ege Denizi
|09:06:30 08-07-2025
|37,78889
|24,26
|7,02
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|08:50:06 08-07-2025
|38,23333
|38,81639
|2,82
|1,2
|Kemalpaşa (İzmir)
|08:40:13 08-07-2025
|38,32417
|27,5525
|6,82
|1,5
|BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR)
|08:40:13 08-07-2025
|38,3212
|27,5165
|6
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|08:30:21 08-07-2025
|38,055
|37,67333
|10,76
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|08:21:51 08-07-2025
|37,83972
|36,58167
|6,98
|2,3
|CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|08:21:50 08-07-2025
|37,8397
|36,5932
|23,6
|1,8
|İslahiye (Gaziantep)
|08:11:27 08-07-2025
|36,92694
|36,58333
|7
|2,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:50:41 08-07-2025
|38,08528
|38,38861
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:44:20 08-07-2025
|38,08361
|38,38306
|8,52
|1,7
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|07:44:19 08-07-2025
|38,1002
|38,3632
|15,4
|1,8
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