Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ağustos 2024

10 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akhisar (Manisa)
|23:58:43 09-08-2024
|38,93806
|27,73389
|5,63
|1,3
|Aladağ (Adana)
|23:32:54 09-08-2024
|37,65278
|35,39972
|7
|1,4
|Düziçi (Osmaniye)
|23:24:03 09-08-2024
|37,18028
|36,25278
|6,86
|1,5
|Akdeniz
|23:06:28 09-08-2024
|34,75139
|25,01861
|6,71
|3
|Ege Denizi - [39.18 km] Karaburun (İzmir)
|22:57:59 09-08-2024
|38,63472
|25,93694
|7,03
|1,6
|Ege Denizi - [42.54 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:51:58 09-08-2024
|39,24889
|25,67167
|10,79
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|22:47:02 09-08-2024
|37,80667
|29,19083
|7
|1,1
|Çayırlı (Erzincan)
|22:18:48 09-08-2024
|39,90444
|39,82139
|12,21
|1
|Kale (Malatya)
|22:13:56 09-08-2024
|38,32472
|38,88167
|7
|0,9
|Palmyra, Humus (Suriye)
|21:26:23 09-08-2024
|34,56806
|38,85028
|10
|3,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:06:44 09-08-2024
|38,25722
|38,11556
|7
|1
|Gürün (Sivas)
|20:50:23 09-08-2024
|38,98278
|37,38389
|13,88
|2,4
|Pamukkale (Denizli)
|19:58:05 09-08-2024
|37,90861
|29,26056
|7
|1
|Salda Gölü - [03.01 km] Yeşilova (Burdur)
|19:50:22 09-08-2024
|37,52444
|29,70472
|7
|1
|Pasinler (Erzurum)
|19:37:03 09-08-2024
|39,86778
|41,78861
|16,11
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:23:07 09-08-2024
|38,28083
|38,26833
|10,68
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:18:52 09-08-2024
|38,23667
|38,09306
|7
|1,4
|Erdek (Balıkesir)
|19:16:10 09-08-2024
|40,47222
|27,95556
|11,55
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|19:08:07 09-08-2024
|37,91028
|29,23306
|11,59
|1,1
|Şarkikaraağaç (Isparta)
|19:02:04 09-08-2024
|38,05944
|31,46167
|8,05
|1,6
|Sarayköy (Denizli)
|18:54:17 09-08-2024
|37,92111
|28,80833
|5,66
|1,3
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [24.99 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:52:45 09-08-2024
|36,495
|38,68917
|7,24
|2,4
|Akdeniz
|18:30:17 09-08-2024
|34,71444
|25,20444
|10,07
|3,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:18:37 09-08-2024
|38,22972
|38,1875
|10,11
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|18:06:53 09-08-2024
|38,32417
|38,81222
|10,54
|1,4
|Çal (Denizli)
|18:03:37 09-08-2024
|37,9575
|29,33222
|14,76
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:48:07 09-08-2024
|38,08889
|38,40667
|12,58
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|17:38:26 09-08-2024
|38,53861
|38,01778
|18,5
|1,4
|Akdeniz (Mersin)
|17:10:14 09-08-2024
|36,84444
|34,69861
|6,97
|2,2
|Akdeniz
|17:05:13 09-08-2024
|35,50694
|22,95111
|6,85
|4,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:04:54 09-08-2024
|38,05111
|36,48361
|6,97
|2,3
|Ege Denizi
|15:57:24 09-08-2024
|40,30667
|23,955
|4,7
|3
|Mecitözü (Çorum)
|14:46:50 09-08-2024
|40,61861
|35,43667
|7
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|14:23:26 09-08-2024
|38,13861
|38,56583
|7
|1,5
|Tavşanlı (Kütahya)
|14:07:21 09-08-2024
|39,68194
|29,44417
|13,9
|1,4
|Akdeniz - [46.96 km] Kaş (Antalya)
|13:55:56 09-08-2024
|36,06389
|28,86806
|5,27
|3
|Emet (Kütahya)
|13:22:38 09-08-2024
|39,33944
|29,30083
|3,93
|1,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|13:17:55 09-08-2024
|38,155
|36,82389
|7
|1,8
|Akdeniz - [44.51 km] Kaş (Antalya)
|13:09:57 09-08-2024
|36,05111
|28,91
|6,82
|1,9
|Ege Denizi - [11.21 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:48:18 09-08-2024
|39,39639
|26,14083
|35,8
|2,4
|Domaniç (Kütahya)
|12:47:55 09-08-2024
|39,68778
|29,50556
|22,2
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:28:03 09-08-2024
|38,4425
|37,28556
|17,8
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:25:28 09-08-2024
|38,20056
|38,00222
|21,6
|1,2
|Çubuk (Ankara)
|12:09:21 09-08-2024
|40,17639
|32,88306
|24,8
|1,5
|Akdeniz - [52.11 km] Kaş (Antalya)
|11:51:50 09-08-2024
|36,0225
|28,83222
|12,4
|4,2
|Marmara Denizi - [07.73 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|11:38:50 09-08-2024
|40,76944
|27,45222
|14,8
|2,2
|Merkez (Bolu)
|10:59:06 09-08-2024
|40,90056
|31,66694
|7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:51:38 09-08-2024
|38,2525
|38,17194
|7
|1,7
|Akdeniz - [48.11 km] Kaş (Antalya)
|10:38:21 09-08-2024
|36,02167
|28,88667
|11,76
|4,1
|Soma (Manisa)
|09:53:59 09-08-2024
|39,27694
|27,73139
|7,16
|1,5
|Akdeniz - [09.71 km] Yayladağı (Hatay)
|09:53:31 09-08-2024
|35,98861
|35,85278
|11,61
|2,5
|Selçuklu (Konya)
|09:41:13 09-08-2024
|38,06861
|32,76611
|7
|1,2
|Merkez (Bolu)
|09:32:56 09-08-2024
|40,81889
|31,66
|6
|1,8
|Ege Denizi - [20.44 km] Çeşme (İzmir)
|08:30:59 09-08-2024
|38,14694
|26,09278
|12,57
|1,8
|Van Gölü - [04.19 km] Tuşba (Van)
|07:30:58 09-08-2024
|38,87139
|43,43361
|7
|2,7
|Antakya (Hatay)
|07:02:31 09-08-2024
|36,27611
|36,07083
|7,24
|2,5
|Bergama (İzmir)
|07:01:31 09-08-2024
|39,01194
|27,07722
|7
|1,5
|İbradı (Antalya)
|06:49:06 09-08-2024
|37,01306
|31,58528
|8
|2
|Battalgazi (Malatya)
|06:18:18 09-08-2024
|38,18194
|38,5775
|7
|2,6
|Akdeniz - [55.80 km] Alanya (Antalya)
|06:02:21 09-08-2024
|36,16111
|31,55
|40,32
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:54:03 09-08-2024
|38,04833
|36,55306
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [06.03 km] Armutlu (Yalova)
|05:53:08 09-08-2024
|40,6
|28,80528
|7,02
|1,5
|Pınarbaşı (Kayseri)
|05:25:21 09-08-2024
|38,67417
|36,45556
|6,91
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:18:09 09-08-2024
|38,12306
|36,57361
|6,98
|1,4
|Merkez (Bolu)
|05:14:12 09-08-2024
|40,75972
|31,66611
|7
|1,2
|Beypazarı (Ankara)
|05:08:21 09-08-2024
|40,20528
|31,71389
|6,98
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|04:50:41 09-08-2024
|38,27556
|37,79361
|5,86
|2,3
|Akdeniz
|04:30:17 09-08-2024
|34,8625
|33,75972
|12,43
|2,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:25:36 09-08-2024
|37,52167
|37,16583
|6,93
|1,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.04 km] Menteşe (Muğla)
|02:59:00 09-08-2024
|37,03333
|28,22083
|7
|1,8
|Akdeniz - [77.82 km] Alanya (Antalya)
|02:51:56 09-08-2024
|35,97417
|31,46611
|2,23
|2,5
|Akçadağ (Malatya)
|02:48:36 09-08-2024
|38,29083
|37,76306
|5,7
|2,3
|Ege Denizi - Edremit Körfezi - [04.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:25:31 09-08-2024
|39,50611
|26,50472
|7
|2,5
|Akçadağ (Malatya)
|02:04:33 09-08-2024
|38,25611
|37,78639
|7
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.62 km] Datça (Muğla)
|01:47:29 09-08-2024
|36,875
|27,72694
|7,47
|3,2
|Battalgazi (Malatya)
|01:20:52 09-08-2024
|38,17472
|38,52333
|5,01
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:11:35 09-08-2024
|38,11694
|36,55111
|6,84
|1,5
|Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
|01:06:44 09-08-2024
|35,18194
|33,87472
|51,76
|3,3
|Pütürge (Malatya)
|01:02:09 09-08-2024
|38,20167
|38,61056
|7
|1,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SURIYE
|21:26:27 09-08-2024
|34,904
|38,847
|12,3
|3,4
|DURMEPINAR-GURUN (SIVAS)
|20:50:24 09-08-2024
|38,96
|37,4012
|1,5
|2,5
|TATLISU-ERDEK (BALIKESIR)
|19:16:10 09-08-2024
|40,4282
|27,9543
|11,9
|1,7
|SURIYE
|18:52:47 09-08-2024
|36,6603
|38,5655
|5
|2,7
|BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)
|18:03:37 09-08-2024
|37,9543
|29,3342
|6,5
|2,3
|COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|16:41:13 09-08-2024
|37,282
|37,1438
|0
|1,8
|YUNANISTAN
|15:57:29 09-08-2024
|40,3342
|24,1012
|15,3
|3,4
|HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:12:28 09-08-2024
|38,5562
|37,2775
|7,4
|1,7
|YUKARIBAG-(ELAZIG)
|15:05:15 09-08-2024
|38,618
|39,5858
|21,8
|1,6
|CAKIRKOY-CEKEREK (YOZGAT)
|14:36:07 09-08-2024
|39,9712
|35,564
|4,3
|1,9
|KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
|14:23:32 09-08-2024
|38,2162
|38,6737
|19,8
|1,5
|YUNANISTAN
|14:10:28 09-08-2024
|39,9823
|23,7467
|7,4
|2,4
|AKDENIZ
|13:55:58 09-08-2024
|36,1897
|28,8913
|10,6
|3,2
|KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:47:18 09-08-2024
|38,5165
|37,251
|5
|1,7
|ESATLAR-EMET (KUTAHYA)
|13:22:30 09-08-2024
|39,3153
|29,603
|0
|1,8
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|13:17:56 09-08-2024
|38,1752
|36,7778
|4,1
|2
|AKDENIZ
|13:09:58 09-08-2024
|36,1803
|28,891
|5,7
|2,2
|TIRNAK-GULNAR (MERSIN)
|12:54:14 09-08-2024
|36,2728
|33,4303
|0
|0,7
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|12:48:19 09-08-2024
|39,402
|26,204
|16,9
|2,4
|KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:28:05 09-08-2024
|38,5248
|37,2352
|5,3
|1,7
|AKDENIZ
|12:20:42 09-08-2024
|36,1728
|28,8943
|16,4
|2
|PURSAKLAR (ANKARA)
|12:09:25 09-08-2024
|40,0082
|32,9785
|7,3
|1,7
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|12:06:28 09-08-2024
|36,2463
|33,744
|0
|1,1
|AKDENIZ
|11:51:52 09-08-2024
|36,1225
|28,8883
|5,8
|4,1
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|11:38:50 09-08-2024
|40,7723
|27,468
|8,5
|2,5
|BUYUKORDEK-(SANLIURFA)
|11:33:24 09-08-2024
|37,3542
|38,6872
|0
|1,8
|OZBASI-KOZAN (ADANA)
|11:18:53 09-08-2024
|37,5648
|35,7792
|5
|1,7
|YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
|10:59:06 09-08-2024
|40,9093
|31,6228
|5
|1,7
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|10:51:37 09-08-2024
|38,2875
|38,1292
|0
|1,6
|DORUK-CEYHAN (ADANA)
|10:49:33 09-08-2024
|36,9023
|35,7783
|7,3
|1,8
|AKDENIZ
|10:38:21 09-08-2024
|36,1398
|28,8615
|5
|4,1
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|09:53:34 09-08-2024
|36,1923
|35,8852
|10,3
|2
|GUVENC-SELCUKLU (KONYA)
|09:41:12 09-08-2024
|38,1722
|32,67
|0
|1,3
|CUKUROREN-(BOLU)
|09:32:56 09-08-2024
|40,8397
|31,6532
|10,6
|2,1
|YUNANISTAN
|08:51:17 09-08-2024
|39,4657
|23,7435
|8,1
|3,8
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|08:30:57 09-08-2024
|38,0913
|25,9315
|5,4
|2,2
|GEDIKBULAK-(VAN)
|07:30:58 09-08-2024
|38,8118
|43,4535
|8
|2,9
|TOYGARLI-(HATAY)
|07:02:30 09-08-2024
|36,21
|36,0625
|7,1
|2,1
|CANDARLI-DIKILI (IZMIR)
|07:01:29 09-08-2024
|38,9337
|26,9497
|17,4
|1,7
|SEYDILER-MANAVGAT (ANTALYA)
|06:49:09 09-08-2024
|36,762
|31,5347
|24,1
|2,5
|ULUKOY-(MALATYA)
|06:18:17 09-08-2024
|38,1757
|38,5852
|5
|2,6
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:02:20 09-08-2024
|36,2252
|31,5917
|22,5
|2,6
|ARMUTLU (YALOVA)
|05:53:09 09-08-2024
|40,5363
|28,8158
|8,2
|1,8
|ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI)
|05:25:20 09-08-2024
|38,6872
|36,4512
|1,5
|1,5
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:18:08 09-08-2024
|38,0942
|36,5332
|6
|1,2
|MARMARA DENIZI
|05:14:50 09-08-2024
|40,812
|28,82
|15,1
|1,6
|GOLCUK-(BOLU)
|05:14:11 09-08-2024
|40,8113
|31,6873
|3,6
|1,7
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:08:21 09-08-2024
|40,1732
|31,7035
|7,4
|2,3
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|04:50:40 09-08-2024
|38,2473
|37,7465
|5,4
|2,1
|KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)
|04:30:11 09-08-2024
|34,483
|33,9313
|14,9
|2,6
|YUNANISTAN
|03:49:18 09-08-2024
|40,2777
|24,1045
|4,9
|1,4
|AKDENIZ
|03:46:31 09-08-2024
|36,4673
|26,296
|14,3
|2,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|03:37:11 09-08-2024
|35,4965
|26,5285
|7
|2,5
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|02:58:59 09-08-2024
|37,0223
|28,2457
|4,4
|1,8
|AKDENIZ
|02:51:54 09-08-2024
|35,9205
|31,4347
|1,6
|2,6
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|02:48:36 09-08-2024
|38,2593
|37,7587
|7,2
|2,3
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:25:30 09-08-2024
|39,5053
|26,4963
|8,3
|2,6
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|02:04:33 09-08-2024
|38,2518
|37,7227
|10,4
|1,7
|TAZEKOY-SENKAYA (ERZURUM)
|01:55:18 09-08-2024
|40,4533
|42,2227
|5
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|01:47:29 09-08-2024
|36,8747
|27,7328
|5,3
|3,2
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:11:35 09-08-2024
|38,1133
|36,6385
|7,5
|1,7
|KIBRIS-ISKELE
|01:06:46 09-08-2024
|35,3403
|33,7767
|7,6
|3,3
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