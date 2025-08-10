Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ağustos 2025

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [33.95 km] Datça (Muğla) 00:55:54 10-08-2025 36,71 27,06778 6,16 1,5
Merkez (Çorum) 00:47:21 10-08-2025 40,53639 34,74028 13,14 1
Kelkit (Gümüşhane) 00:43:59 10-08-2025 39,88167 39,63472 13,05 1,1
Hisarcık (Kütahya) 00:37:30 10-08-2025 39,25222 29,38806 9,33 1,1
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 00:31:16 10-08-2025 37,895 27,4223 7,5 1,5
Selçuk (İzmir) 00:31:16 10-08-2025 37,90056 27,43944 4,12 1,5
Torbalı (İzmir) 00:27:22 10-08-2025 38,1175 27,41889 4,19 1,3
Akdeniz - [43.24 km] Kumluca (Antalya) 00:19:18 10-08-2025 36,07722 30,79778 7 1,4
Akdeniz - [43.61 km] Kumluca (Antalya) 00:10:14 10-08-2025 36,03361 30,75 23,35 1,8
Darende (Malatya) 00:06:54 10-08-2025 38,46056 37,465 7,21 1,1
Pütürge (Malatya) 00:02:52 10-08-2025 38,28917 38,75861 11 0,7
Sincik (Adıyaman) 23:41:27 09-08-2025 38,10778 38,4575 7 1
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 23:41:25 09-08-2025 38,1033 38,5682 21,4 1,2
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:38:49 09-08-2025 38,1678 36,8707 7,8 1,7
Afşin (Kahramanmaraş) 23:38:49 09-08-2025 38,15917 36,85889 7,5 1,8
KAMISLI-KOZLUK (BATMAN) 23:27:11 09-08-2025 38,081 41,3738 16,7 1,5
Kozluk (Batman) 23:27:11 09-08-2025 38,09194 41,42972 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 22:53:45 09-08-2025 38,26417 38,31083 7 1,2
KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) 22:53:41 09-08-2025 38,2448 38,3117 26,7 1,1
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 22:35:32 09-08-2025 38,537 37,9745 7,7 1,5
Yazıhan (Malatya) 22:35:32 09-08-2025 38,54333 38,01778 7 1,6
EGE DENIZI 22:22:06 09-08-2025 36,1163 27,3883 5 2,1
Ege Denizi - [66.93 km] Datça (Muğla) 22:22:06 09-08-2025 36,09333 27,38472 19,6 1,9
KOZLU-(BOLU) 22:22:00 09-08-2025 40,8432 31,5855 6 1,5
Merkez (Bolu) 22:22:00 09-08-2025 40,87167 31,69083 8,37 1,2
Battalgazi (Malatya) 22:17:38 09-08-2025 38,29722 38,63611 18,19 1,1
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 22:11:58 09-08-2025 37,881 37,8598 10,8 1,5
Tut (Adıyaman) 22:11:58 09-08-2025 37,84556 37,86667 6,58 1,5
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 21:47:36 09-08-2025 40,8117 27,4872 12,9 1,8
Marmara Denizi - [09.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 21:47:35 09-08-2025 40,79111 27,49833 7 1,4
Simav (Kütahya) 20:58:03 09-08-2025 39,22833 29,00694 9,32 1,3
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 20:58:03 09-08-2025 39,2137 28,9582 10,8 1,5
Ege Denizi - [50.99 km] Datça (Muğla) 20:48:08 09-08-2025 36,2375 27,50778 9,83 1,7
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 20:48:07 09-08-2025 36,2613 27,5217 5 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:47:34 09-08-2025 37,76861 36,58222 7,02 1,5
Ege Denizi 20:37:54 09-08-2025 39,78806 24,57444 7 2,1
EGE DENIZI 20:37:53 09-08-2025 39,8553 24,4753 11,4 2,2
Akçadağ (Malatya) 20:01:12 09-08-2025 38,26833 37,77278 14,35 1,2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 20:01:12 09-08-2025 38,3045 37,7515 10,2 1,6
Orhangazi (Bursa) 20:00:39 09-08-2025 40,49167 29,23389 6,76 1,4
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 20:00:38 09-08-2025 40,4658 29,2073 11,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:32:07 09-08-2025 39,2175 28,09111 7 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:32:07 09-08-2025 39,216 28,0613 11,2 1,8
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19:26:05 09-08-2025 34,6822 24,3808 5 2,8
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 19:24:39 09-08-2025 40,2908 31,707 4,3 1,8
Beypazarı (Ankara) 19:24:36 09-08-2025 40,17972 31,93944 6,96 1,7
Doğanşehir (Malatya) 19:00:05 09-08-2025 38,23944 37,81611 8,51 1,3
KOCYATAGI-(ERZINCAN) 18:58:35 09-08-2025 39,8992 39,1678 9,6 1,8
Merkez (Erzincan) 18:58:34 09-08-2025 39,90861 39,14528 7 1,7
Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [03.97 km] Seferihisar (İzmir) 18:36:27 09-08-2025 38,18917 26,74417 11,75 1,6
YAGCILAR-URLA (IZMIR) 18:36:26 09-08-2025 38,2445 26,6975 14,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:34:58 09-08-2025 39,23583 28,04 10,99 1,1
Darende (Malatya) 18:16:18 09-08-2025 38,47556 37,31806 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:13:01 09-08-2025 39,51861 28,20278 8,87 1,6
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:12:59 09-08-2025 39,408 28,0957 7,5 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:58 09-08-2025 39,4925 28,15306 7 1,3
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:11:58 09-08-2025 39,4888 28,1365 9,9 1,6
Akçadağ (Malatya) 17:40:12 09-08-2025 38,32833 38,09167 7 0,7
Akören (Konya) 16:56:02 09-08-2025 37,33917 32,3525 7 1,5
DUTLU-AKOREN (KONYA) 16:56:02 09-08-2025 37,3505 32,331 8,9 1,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.98 km] Bodrum (Muğla) 16:41:52 09-08-2025 36,93333 27,62028 7 1,1
Akhisar (Manisa) 16:40:15 09-08-2025 38,92694 28,01056 7,04 1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:05:11 09-08-2025 39,231 28,0782 6,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:10 09-08-2025 39,24278 28,20556 7 1,1
Akdeniz - [79.90 km] Marmaris (Muğla) 14:48:37 09-08-2025 35,91556 28,19917 7,03 2,5
AKDENIZ 14:48:36 09-08-2025 35,841 28,2168 5,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:12:32 09-08-2025 39,2425 28,03944 7,41 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:32 09-08-2025 39,218 28,0692 8,7 2,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 13:42:08 09-08-2025 36,1473 23,8492 7,2 2,8
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 13:40:28 09-08-2025 36,5618 28,1542 18,9 1,2
Akdeniz - [23.22 km] Marmaris (Muğla) 13:40:26 09-08-2025 36,48917 28,29889 7 1,3
Ceyhan (Adana) 13:40:18 09-08-2025 37,00444 36,04222 15,16 2,7
KOPRULU-CEYHAN (ADANA) 13:40:17 09-08-2025 37,0658 35,9045 28,4 2,3
USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) 13:19:48 09-08-2025 36,3083 33,6583 0 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:15:07 09-08-2025 39,2252 28,0558 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:15:06 09-08-2025 39,27167 28,20639 7 1,3
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:53:01 09-08-2025 39,4062 28,0752 10,8 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:59 09-08-2025 39,35361 28,10639 7 1,8
DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:45:38 09-08-2025 39,6068 29,5555 18,5 1,5
TASIT-DERIK (MARDIN) 12:40:49 09-08-2025 37,4472 40,331 3,7 1,8
Sarıçam (Adana) 12:28:44 09-08-2025 37,02 35,42778 7 1,4
HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) 12:28:40 09-08-2025 36,9842 35,4915 45,8 1,5
Tuz Gölü - [07.15 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 12:20:23 09-08-2025 39,12333 33,33944 7 1,3
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 12:20:22 09-08-2025 39,0977 33,2832 16,7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:18:56 09-08-2025 38,18889 38,06722 7 1,7
ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) 12:18:55 09-08-2025 38,2267 38,068 21,3 1,5
Akçadağ (Malatya) 12:17:26 09-08-2025 38,26417 38,09056 7 1,3
GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA) 12:17:26 09-08-2025 38,319 38,0422 5,4 1,2
KUCUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA) 12:06:19 09-08-2025 37,0082 35,7483 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:29 09-08-2025 39,23583 28,07389 6,98 3,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:29 09-08-2025 39,2315 28,0823 11 3,8
Hisarcık (Kütahya) 11:42:08 09-08-2025 39,24139 29,36222 7 1,4
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 11:42:08 09-08-2025 39,3082 29,3288 16,1 1,7
Hisarcık (Kütahya) 11:31:33 09-08-2025 39,24194 29,37056 7 0,9
ORENCIK-EMET (KUTAHYA) 11:31:33 09-08-2025 39,298 29,5698 10,7 1,4
GOLGEN-(SANLIURFA) 11:21:31 09-08-2025 37,4587 38,9237 18,1 1,6
Sincik (Adıyaman) 10:48:11 09-08-2025 38,08167 38,55778 7 1,4
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 10:48:11 09-08-2025 38,1527 38,383 28,6 1,5
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 10:12:44 09-08-2025 38,4833 37,437 6,5 2,4
Darende (Malatya) 10:12:43 09-08-2025 38,46167 37,35833 7,99 2,6
Darende (Malatya) 10:12:23 09-08-2025 38,47389 37,33944 7,01 2,4
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) REVIZE01 (2025.08.09 10:12:23) 10:12:22 09-08-2025 38,4862 37,3168 7,5 2,4
Ege Denizi - [09.53 km] Söke (Aydın) 09:15:34 09-08-2025 37,60583 27,07194 7,28 2,6
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 09:15:33 09-08-2025 37,5987 27,0682 14,9 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 09:04:32 09-08-2025 38,02917 36,54694 7 2,2
GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:04:31 09-08-2025 38,022 36,5002 7,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:41 09-08-2025 39,25 28,07278 7 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:41 09-08-2025 39,2038 28,0168 8,1 1,8
Kale (Malatya) 08:44:05 09-08-2025 38,35111 38,75333 12,25 1,1
Maden (Elazığ) 08:26:03 09-08-2025 38,57361 39,64611 13,32 2,6
SEHSUVAR-(ELAZIG) 08:26:03 09-08-2025 38,6005 39,6362 8,5 2,4
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 08:24:53 09-08-2025 37,72278 37,43472 7 1,6
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.80 km] Bodrum (Muğla) 08:20:27 09-08-2025 36,89889 27,73444 6,97 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:12 09-08-2025 39,23167 28,075 6,41 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:12 09-08-2025 39,2303 28,0425 8,7 1,5
Darende (Malatya) 07:05:02 09-08-2025 38,44139 37,50889 6,99 2,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 07:05:01 09-08-2025 38,403 37,5137 5 2,3
EGE DENIZI 06:29:46 09-08-2025 40,2048 24,6247 11,1 2
Ege Denizi 06:09:00 09-08-2025 40,78333 24,375 7 2,4
YUNANISTAN 06:08:57 09-08-2025 40,7683 23,9513 5,7 2,4
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 05:56:30 09-08-2025 37,6117 27,0508 17,7 1,5
Akdeniz - [19.10 km] Ortaca (Muğla) 05:54:40 09-08-2025 36,54278 28,69222 18,5 1,2
AKDENIZ 05:54:38 09-08-2025 36,4423 28,665 29,9 1,4
Akdeniz - [41.00 km] Kumluca (Antalya) 04:47:20 09-08-2025 35,94194 30,35056 8,12 1,5
Ege Denizi - [12.01 km] Gökçeada (Çanakkale) 04:10:48 09-08-2025 40,33528 25,85111 7,01 1,7
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 04:10:47 09-08-2025 40,3347 25,7712 8,8 1,8
Ege Denizi 03:46:02 09-08-2025 38,3925 24,20056 7 3,5
YUNANISTAN 03:45:57 09-08-2025 38,4493 23,848 5 3,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 03:34:04 09-08-2025 38,05917 37,39833 8,06 1,4
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 03:34:02 09-08-2025 38,0175 37,3223 5 1,3
YUNANISTAN 03:30:28 09-08-2025 40,4883 24,3762 7,2 1,9
Ege Denizi - [03.62 km] Söke (Aydın) 03:09:08 09-08-2025 37,62556 27,13833 7 1,4
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 03:09:06 09-08-2025 37,527 27,0242 5 1,5
Çubuk (Ankara) 03:00:15 09-08-2025 40,24028 32,83833 6,97 1,1
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 03:00:15 09-08-2025 40,1827 32,8963 4,5 1,4
Demirözü (Bayburt) 02:24:46 09-08-2025 40,00361 39,81056 7 1,6
KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT) 02:24:46 09-08-2025 40,0087 39,7907 10,6 1,7
Akdeniz 02:16:25 09-08-2025 34,21833 33,35694 13,15 2,3
Eğirdir Gölü - [04.33 km] Senirkent (Isparta) 02:04:51 09-08-2025 38,20972 30,78944 7 1,2
TASEVI-YALVAC (ISPARTA) 02:04:51 09-08-2025 38,2635 30,7828 10,9 1,2
Ege Denizi 01:46:38 09-08-2025 36,70472 25,755 7 2,1
EGE DENIZI 01:46:37 09-08-2025 36,6667 25,6593 9,6 2,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
