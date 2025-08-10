Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ağustos 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
10 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - [33.95 km] Datça (Muğla)
|00:55:54 10-08-2025
|36,71
|27,06778
|6,16
|1,5
|Merkez (Çorum)
|00:47:21 10-08-2025
|40,53639
|34,74028
|13,14
|1
|Kelkit (Gümüşhane)
|00:43:59 10-08-2025
|39,88167
|39,63472
|13,05
|1,1
|Hisarcık (Kütahya)
|00:37:30 10-08-2025
|39,25222
|29,38806
|9,33
|1,1
|HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR)
|00:31:16 10-08-2025
|37,895
|27,4223
|7,5
|1,5
|Selçuk (İzmir)
|00:31:16 10-08-2025
|37,90056
|27,43944
|4,12
|1,5
|Torbalı (İzmir)
|00:27:22 10-08-2025
|38,1175
|27,41889
|4,19
|1,3
|Akdeniz - [43.24 km] Kumluca (Antalya)
|00:19:18 10-08-2025
|36,07722
|30,79778
|7
|1,4
|Akdeniz - [43.61 km] Kumluca (Antalya)
|00:10:14 10-08-2025
|36,03361
|30,75
|23,35
|1,8
|Darende (Malatya)
|00:06:54 10-08-2025
|38,46056
|37,465
|7,21
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|00:02:52 10-08-2025
|38,28917
|38,75861
|11
|0,7
|Sincik (Adıyaman)
|23:41:27 09-08-2025
|38,10778
|38,4575
|7
|1
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|23:41:25 09-08-2025
|38,1033
|38,5682
|21,4
|1,2
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|23:38:49 09-08-2025
|38,1678
|36,8707
|7,8
|1,7
|Afşin (Kahramanmaraş)
|23:38:49 09-08-2025
|38,15917
|36,85889
|7,5
|1,8
|KAMISLI-KOZLUK (BATMAN)
|23:27:11 09-08-2025
|38,081
|41,3738
|16,7
|1,5
|Kozluk (Batman)
|23:27:11 09-08-2025
|38,09194
|41,42972
|7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:53:45 09-08-2025
|38,26417
|38,31083
|7
|1,2
|KOZLUK-YESILYURT (MALATYA)
|22:53:41 09-08-2025
|38,2448
|38,3117
|26,7
|1,1
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|22:35:32 09-08-2025
|38,537
|37,9745
|7,7
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|22:35:32 09-08-2025
|38,54333
|38,01778
|7
|1,6
|EGE DENIZI
|22:22:06 09-08-2025
|36,1163
|27,3883
|5
|2,1
|Ege Denizi - [66.93 km] Datça (Muğla)
|22:22:06 09-08-2025
|36,09333
|27,38472
|19,6
|1,9
|KOZLU-(BOLU)
|22:22:00 09-08-2025
|40,8432
|31,5855
|6
|1,5
|Merkez (Bolu)
|22:22:00 09-08-2025
|40,87167
|31,69083
|8,37
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|22:17:38 09-08-2025
|38,29722
|38,63611
|18,19
|1,1
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|22:11:58 09-08-2025
|37,881
|37,8598
|10,8
|1,5
|Tut (Adıyaman)
|22:11:58 09-08-2025
|37,84556
|37,86667
|6,58
|1,5
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|21:47:36 09-08-2025
|40,8117
|27,4872
|12,9
|1,8
|Marmara Denizi - [09.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|21:47:35 09-08-2025
|40,79111
|27,49833
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|20:58:03 09-08-2025
|39,22833
|29,00694
|9,32
|1,3
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|20:58:03 09-08-2025
|39,2137
|28,9582
|10,8
|1,5
|Ege Denizi - [50.99 km] Datça (Muğla)
|20:48:08 09-08-2025
|36,2375
|27,50778
|9,83
|1,7
|DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)
|20:48:07 09-08-2025
|36,2613
|27,5217
|5
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:47:34 09-08-2025
|37,76861
|36,58222
|7,02
|1,5
|Ege Denizi
|20:37:54 09-08-2025
|39,78806
|24,57444
|7
|2,1
|EGE DENIZI
|20:37:53 09-08-2025
|39,8553
|24,4753
|11,4
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|20:01:12 09-08-2025
|38,26833
|37,77278
|14,35
|1,2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|20:01:12 09-08-2025
|38,3045
|37,7515
|10,2
|1,6
|Orhangazi (Bursa)
|20:00:39 09-08-2025
|40,49167
|29,23389
|6,76
|1,4
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|20:00:38 09-08-2025
|40,4658
|29,2073
|11,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:32:07 09-08-2025
|39,2175
|28,09111
|7
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:32:07 09-08-2025
|39,216
|28,0613
|11,2
|1,8
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|19:26:05 09-08-2025
|34,6822
|24,3808
|5
|2,8
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|19:24:39 09-08-2025
|40,2908
|31,707
|4,3
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|19:24:36 09-08-2025
|40,17972
|31,93944
|6,96
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|19:00:05 09-08-2025
|38,23944
|37,81611
|8,51
|1,3
|KOCYATAGI-(ERZINCAN)
|18:58:35 09-08-2025
|39,8992
|39,1678
|9,6
|1,8
|Merkez (Erzincan)
|18:58:34 09-08-2025
|39,90861
|39,14528
|7
|1,7
|Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [03.97 km] Seferihisar (İzmir)
|18:36:27 09-08-2025
|38,18917
|26,74417
|11,75
|1,6
|YAGCILAR-URLA (IZMIR)
|18:36:26 09-08-2025
|38,2445
|26,6975
|14,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:34:58 09-08-2025
|39,23583
|28,04
|10,99
|1,1
|Darende (Malatya)
|18:16:18 09-08-2025
|38,47556
|37,31806
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:13:01 09-08-2025
|39,51861
|28,20278
|8,87
|1,6
|BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:12:59 09-08-2025
|39,408
|28,0957
|7,5
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:11:58 09-08-2025
|39,4925
|28,15306
|7
|1,3
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:11:58 09-08-2025
|39,4888
|28,1365
|9,9
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|17:40:12 09-08-2025
|38,32833
|38,09167
|7
|0,7
|Akören (Konya)
|16:56:02 09-08-2025
|37,33917
|32,3525
|7
|1,5
|DUTLU-AKOREN (KONYA)
|16:56:02 09-08-2025
|37,3505
|32,331
|8,9
|1,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.98 km] Bodrum (Muğla)
|16:41:52 09-08-2025
|36,93333
|27,62028
|7
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|16:40:15 09-08-2025
|38,92694
|28,01056
|7,04
|1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:05:11 09-08-2025
|39,231
|28,0782
|6,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:05:10 09-08-2025
|39,24278
|28,20556
|7
|1,1
|Akdeniz - [79.90 km] Marmaris (Muğla)
|14:48:37 09-08-2025
|35,91556
|28,19917
|7,03
|2,5
|AKDENIZ
|14:48:36 09-08-2025
|35,841
|28,2168
|5,4
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:12:32 09-08-2025
|39,2425
|28,03944
|7,41
|2,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:12:32 09-08-2025
|39,218
|28,0692
|8,7
|2,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|13:42:08 09-08-2025
|36,1473
|23,8492
|7,2
|2,8
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|13:40:28 09-08-2025
|36,5618
|28,1542
|18,9
|1,2
|Akdeniz - [23.22 km] Marmaris (Muğla)
|13:40:26 09-08-2025
|36,48917
|28,29889
|7
|1,3
|Ceyhan (Adana)
|13:40:18 09-08-2025
|37,00444
|36,04222
|15,16
|2,7
|KOPRULU-CEYHAN (ADANA)
|13:40:17 09-08-2025
|37,0658
|35,9045
|28,4
|2,3
|USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN)
|13:19:48 09-08-2025
|36,3083
|33,6583
|0
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:15:07 09-08-2025
|39,2252
|28,0558
|8,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:15:06 09-08-2025
|39,27167
|28,20639
|7
|1,3
|BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:53:01 09-08-2025
|39,4062
|28,0752
|10,8
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:52:59 09-08-2025
|39,35361
|28,10639
|7
|1,8
|DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:45:38 09-08-2025
|39,6068
|29,5555
|18,5
|1,5
|TASIT-DERIK (MARDIN)
|12:40:49 09-08-2025
|37,4472
|40,331
|3,7
|1,8
|Sarıçam (Adana)
|12:28:44 09-08-2025
|37,02
|35,42778
|7
|1,4
|HASANBEYLI-SARICAM (ADANA)
|12:28:40 09-08-2025
|36,9842
|35,4915
|45,8
|1,5
|Tuz Gölü - [07.15 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|12:20:23 09-08-2025
|39,12333
|33,33944
|7
|1,3
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|12:20:22 09-08-2025
|39,0977
|33,2832
|16,7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:18:56 09-08-2025
|38,18889
|38,06722
|7
|1,7
|ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
|12:18:55 09-08-2025
|38,2267
|38,068
|21,3
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|12:17:26 09-08-2025
|38,26417
|38,09056
|7
|1,3
|GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA)
|12:17:26 09-08-2025
|38,319
|38,0422
|5,4
|1,2
|KUCUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA)
|12:06:19 09-08-2025
|37,0082
|35,7483
|5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:03:29 09-08-2025
|39,23583
|28,07389
|6,98
|3,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:03:29 09-08-2025
|39,2315
|28,0823
|11
|3,8
|Hisarcık (Kütahya)
|11:42:08 09-08-2025
|39,24139
|29,36222
|7
|1,4
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|11:42:08 09-08-2025
|39,3082
|29,3288
|16,1
|1,7
|Hisarcık (Kütahya)
|11:31:33 09-08-2025
|39,24194
|29,37056
|7
|0,9
|ORENCIK-EMET (KUTAHYA)
|11:31:33 09-08-2025
|39,298
|29,5698
|10,7
|1,4
|GOLGEN-(SANLIURFA)
|11:21:31 09-08-2025
|37,4587
|38,9237
|18,1
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|10:48:11 09-08-2025
|38,08167
|38,55778
|7
|1,4
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|10:48:11 09-08-2025
|38,1527
|38,383
|28,6
|1,5
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|10:12:44 09-08-2025
|38,4833
|37,437
|6,5
|2,4
|Darende (Malatya)
|10:12:43 09-08-2025
|38,46167
|37,35833
|7,99
|2,6
|Darende (Malatya)
|10:12:23 09-08-2025
|38,47389
|37,33944
|7,01
|2,4
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA) REVIZE01 (2025.08.09 10:12:23)
|10:12:22 09-08-2025
|38,4862
|37,3168
|7,5
|2,4
|Ege Denizi - [09.53 km] Söke (Aydın)
|09:15:34 09-08-2025
|37,60583
|27,07194
|7,28
|2,6
|DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|09:15:33 09-08-2025
|37,5987
|27,0682
|14,9
|2,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:04:32 09-08-2025
|38,02917
|36,54694
|7
|2,2
|GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:04:31 09-08-2025
|38,022
|36,5002
|7,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:56:41 09-08-2025
|39,25
|28,07278
|7
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:56:41 09-08-2025
|39,2038
|28,0168
|8,1
|1,8
|Kale (Malatya)
|08:44:05 09-08-2025
|38,35111
|38,75333
|12,25
|1,1
|Maden (Elazığ)
|08:26:03 09-08-2025
|38,57361
|39,64611
|13,32
|2,6
|SEHSUVAR-(ELAZIG)
|08:26:03 09-08-2025
|38,6005
|39,6362
|8,5
|2,4
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|08:24:53 09-08-2025
|37,72278
|37,43472
|7
|1,6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.80 km] Bodrum (Muğla)
|08:20:27 09-08-2025
|36,89889
|27,73444
|6,97
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:07:12 09-08-2025
|39,23167
|28,075
|6,41
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:07:12 09-08-2025
|39,2303
|28,0425
|8,7
|1,5
|Darende (Malatya)
|07:05:02 09-08-2025
|38,44139
|37,50889
|6,99
|2,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|07:05:01 09-08-2025
|38,403
|37,5137
|5
|2,3
|EGE DENIZI
|06:29:46 09-08-2025
|40,2048
|24,6247
|11,1
|2
|Ege Denizi
|06:09:00 09-08-2025
|40,78333
|24,375
|7
|2,4
|YUNANISTAN
|06:08:57 09-08-2025
|40,7683
|23,9513
|5,7
|2,4
|DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|05:56:30 09-08-2025
|37,6117
|27,0508
|17,7
|1,5
|Akdeniz - [19.10 km] Ortaca (Muğla)
|05:54:40 09-08-2025
|36,54278
|28,69222
|18,5
|1,2
|AKDENIZ
|05:54:38 09-08-2025
|36,4423
|28,665
|29,9
|1,4
|Akdeniz - [41.00 km] Kumluca (Antalya)
|04:47:20 09-08-2025
|35,94194
|30,35056
|8,12
|1,5
|Ege Denizi - [12.01 km] Gökçeada (Çanakkale)
|04:10:48 09-08-2025
|40,33528
|25,85111
|7,01
|1,7
|KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
|04:10:47 09-08-2025
|40,3347
|25,7712
|8,8
|1,8
|Ege Denizi
|03:46:02 09-08-2025
|38,3925
|24,20056
|7
|3,5
|YUNANISTAN
|03:45:57 09-08-2025
|38,4493
|23,848
|5
|3,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|03:34:04 09-08-2025
|38,05917
|37,39833
|8,06
|1,4
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|03:34:02 09-08-2025
|38,0175
|37,3223
|5
|1,3
|YUNANISTAN
|03:30:28 09-08-2025
|40,4883
|24,3762
|7,2
|1,9
|Ege Denizi - [03.62 km] Söke (Aydın)
|03:09:08 09-08-2025
|37,62556
|27,13833
|7
|1,4
|DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|03:09:06 09-08-2025
|37,527
|27,0242
|5
|1,5
|Çubuk (Ankara)
|03:00:15 09-08-2025
|40,24028
|32,83833
|6,97
|1,1
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|03:00:15 09-08-2025
|40,1827
|32,8963
|4,5
|1,4
|Demirözü (Bayburt)
|02:24:46 09-08-2025
|40,00361
|39,81056
|7
|1,6
|KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT)
|02:24:46 09-08-2025
|40,0087
|39,7907
|10,6
|1,7
|Akdeniz
|02:16:25 09-08-2025
|34,21833
|33,35694
|13,15
|2,3
|Eğirdir Gölü - [04.33 km] Senirkent (Isparta)
|02:04:51 09-08-2025
|38,20972
|30,78944
|7
|1,2
|TASEVI-YALVAC (ISPARTA)
|02:04:51 09-08-2025
|38,2635
|30,7828
|10,9
|1,2
|Ege Denizi
|01:46:38 09-08-2025
|36,70472
|25,755
|7
|2,1
|EGE DENIZI
|01:46:37 09-08-2025
|36,6667
|25,6593
|9,6
|2,7
