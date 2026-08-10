Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ağustos 2026
10.08.2026 00:00
Son Güncelleme: 10.08.2026 03:30
NTV
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10 Ağustos 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz - [73.52 km] Marmaris (Muğla)
|10 Ağustos 2026 02:40
|35.9712
|28.0487
|7.00
|2.20
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.44 km] Datça (Muğla)
|10 Ağustos 2026 02:21
|36.8853
|27.6083
|7.01
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ağustos 2026 02:19
|39.1535
|28.1905
|8.06
|1.30
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.76 km] Balçova (İzmir)
|10 Ağustos 2026 02:17
|38.4522
|27.0207
|7.18
|1.30
|Çınarcık (Yalova)
|10 Ağustos 2026 02:09
|40.6393
|29.0653
|6.37
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ağustos 2026 02:02
|39.1730
|28.2423
|7.36
|1.90
|Çınarcık (Yalova)
|10 Ağustos 2026 01:50
|40.6337
|28.9843
|7.03
|1.60
|Çınarcık (Yalova)
|10 Ağustos 2026 01:44
|40.6355
|28.9803
|7.05
|1.80
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|10 Ağustos 2026 00:34
|37.3410
|37.0490
|6.54
|1.10
|Ege Denizi - [48.11 km] Karaburun (İzmir)
|10 Ağustos 2026 00:21
|38.9852
|26.0443
|13.15
|1.80
|Ula (Muğla)
|09 Ağustos 2026 23:39
|37.1148
|28.7020
|7.00
|2.30
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|09 Ağustos 2026 23:30
|38.4452
|30.1513
|7.00
|1.90
|Dalaman (Muğla)
|09 Ağustos 2026 22:55
|36.8758
|29.1103
|7.00
|1.00
|Çubuk (Ankara)
|09 Ağustos 2026 22:12
|40.4673
|32.9635
|7.00
|2.20
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09 Ağustos 2026 22:09
|37.2595
|37.0433
|12.99
|1.20
|Alaşehir (Manisa)
|09 Ağustos 2026 22:08
|38.3522
|28.3313
|10.98
|1.30
|Sarayköy (Denizli)
|09 Ağustos 2026 21:39
|37.9163
|28.7905
|7.00
|1.10
|Ege Denizi - [11.12 km] Foça (İzmir)
|09 Ağustos 2026 21:19
|38.8460
|26.8165
|11.71
|1.60
|Gemlik (Bursa)
|09 Ağustos 2026 21:17
|40.4915
|29.1927
|11.36
|1.60
|Yüreğir (Adana)
|09 Ağustos 2026 20:07
|36.8575
|35.4893
|6.90
|2.80
|Akçadağ (Malatya)
|09 Ağustos 2026 20:04
|38.2957
|37.7420
|7.11
|1.20
|Tekman (Erzurum)
|09 Ağustos 2026 19:50
|39.6093
|41.2478
|6.81
|1.40
|Sincik (Adıyaman)
|09 Ağustos 2026 19:34
|38.0982
|38.5547
|7.00
|2.20
|Milas (Muğla)
|09 Ağustos 2026 19:03
|37.1043
|27.9907
|7.00
|1.10
|Demirci (Manisa)
|09 Ağustos 2026 18:49
|38.9488
|28.8332
|7.24
|1.20
|Patnos (Ağrı)
|09 Ağustos 2026 18:26
|38.9905
|42.8290
|7.15
|1.70
|Germencik (Aydın)
|09 Ağustos 2026 18:23
|37.8597
|27.6417
|6.96
|1.50
|Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [10.35 km] Çaldıran (Van)
|09 Ağustos 2026 18:19
|39.0790
|44.2508
|7.58
|1.80
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|10 Ağustos 2026 03:21
|38.9473
|26.0097
|8.80
|2.10
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|10 Ağustos 2026 02:39
|37.1498
|28.7078
|5.00
|2.50
|BASTEPE-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)
|10 Ağustos 2026 02:30
|38.4350
|30.1212
|10.60
|1.80
|AKDENIZ
|10 Ağustos 2026 02:10
|35.1272
|31.5873
|15.20
|2.20
|KIZILOREN-CUBUK (ANKARA)
|10 Ağustos 2026 01:12
|40.4590
|32.9702
|9.80
|2.50
|COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|10 Ağustos 2026 01:09
|37.2790
|37.1148
|5.10
|1.60
|AKSAZ-KUYUCAK (AYDIN)
|10 Ağustos 2026 00:39
|37.8582
|28.7233
|5.00
|1.20
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10 Ağustos 2026 00:19
|38.8390
|26.8368
|11.40
|1.70
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|10 Ağustos 2026 00:17
|40.4780
|29.1908
|0.00
|1.80
|EGE DENIZI
|10 Ağustos 2026 00:04
|36.6350
|25.7733
|5.00
|2.10
|SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|09 Ağustos 2026 23:44
|40.6293
|29.0050
|14.60
|1.30
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|09 Ağustos 2026 23:19
|34.9928
|25.9870
|1.00
|2.70
|BELOREN-YUREGIR (ADANA)
|09 Ağustos 2026 23:07
|36.8810
|35.4498
|12.50
|2.80
|GOZLUCE-TEKMAN (ERZURUM)
|09 Ağustos 2026 22:50
|39.6162
|41.3332
|21.00
|1.40
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|09 Ağustos 2026 22:34
|38.1123
|38.5558
|4.50
|2.00
|ARMUTLU-PATNOS (AGRI)
|09 Ağustos 2026 21:26
|38.9770
|42.9335
|19.90
|2.00
|ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)
|09 Ağustos 2026 21:23
|37.8912
|27.6113
|4.90
|1.80
|KULAC-YAYLADAGI (HATAY)
|09 Ağustos 2026 20:58
|35.9042
|36.1225
|5.00
|2.00
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|09 Ağustos 2026 20:25
|38.2678
|37.8030
|5.10
|1.50
|MEHMETDEDEOBRUGU-DODURGA (CORUM)
|09 Ağustos 2026 18:41
|40.8135
|34.7982
|6.80
|2.40
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|09 Ağustos 2026 18:31
|38.2207
|38.5068
|4.70
|1.90
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09 Ağustos 2026 18:13
|38.0370
|37.6553
|8.80
|1.80