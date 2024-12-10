Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
10 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Korkuteli (Antalya)
|22:40:05 10-12-2024
|36,97111
|29,76861
|6,49
|2
|Korkuteli (Antalya)
|22:38:32 10-12-2024
|36,96333
|29,73333
|6,81
|2,2
|Çamardı (Niğde)
|22:18:06 10-12-2024
|37,91333
|35,15333
|7
|2
|PINARBASI-CAMARDI (NIGDE)
|22:18:06 10-12-2024
|37,8777
|35,1585
|4,9
|2
|İliç (Erzincan)
|22:17:01 10-12-2024
|39,55222
|38,57694
|6,99
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|22:11:32 10-12-2024
|38,13722
|38,53917
|7
|1
|Çavdır (Burdur)
|21:57:08 10-12-2024
|36,97
|29,71583
|7
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:39:58 10-12-2024
|37,81306
|37,48278
|7
|1,4
|DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|21:39:58 10-12-2024
|37,797
|37,4815
|8,8
|1,2
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [12.93 km] Erdemli (Mersin)
|21:37:31 10-12-2024
|36,36417
|34,22444
|12,26
|1,9
|KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|21:37:30 10-12-2024
|36,3428
|34,2513
|6,2
|2,1
|Konyaaltı (Antalya)
|21:01:15 10-12-2024
|36,88778
|30,40556
|7
|1,4
|Merkez (Bitlis)
|20:49:34 10-12-2024
|38,26972
|42,34806
|7
|1,4
|YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA)
|20:37:31 10-12-2024
|37,7602
|35,6492
|4,8
|1,1
|Korkuteli (Antalya)
|19:54:39 10-12-2024
|37,02
|30,22889
|7
|1,9
|AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA)
|19:54:38 10-12-2024
|36,9313
|30,1992
|5,6
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|19:42:38 10-12-2024
|38,20722
|38,72167
|6,67
|1,6
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|19:42:37 10-12-2024
|38,2463
|38,7032
|5,3
|1,7
|Tuşba (Van)
|19:41:13 10-12-2024
|38,72694
|43,25167
|7
|2
|OZYURT-(VAN)
|19:41:11 10-12-2024
|38,7488
|43,2123
|8,6
|2,2
|Tuşba (Van)
|19:35:38 10-12-2024
|38,8375
|43,50417
|7
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:30:49 10-12-2024
|38,05444
|36,52167
|7
|1,1
|Araç (Kastamonu)
|19:30:32 10-12-2024
|41,09833
|33,18639
|7,02
|1,9
|KIYIDIBI-ARAC (KASTAMONU)
|19:30:31 10-12-2024
|41,1325
|33,1645
|2,8
|2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|19:11:28 10-12-2024
|37,81556
|36,39278
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:40:05 10-12-2024
|38,23639
|38,13528
|7
|1,5
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|18:40:03 10-12-2024
|38,2198
|38,1617
|11,3
|1,6
|Ege Denizi - [102.91 km] Datça (Muğla)
|18:27:32 10-12-2024
|35,81694
|27,07639
|24,75
|2,2
|AKDENIZ
|18:27:25 10-12-2024
|35,5027
|26,7847
|16
|2,6
|HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:58:04 10-12-2024
|38,0428
|36,493
|14
|1,7
|Akdeniz - [60.12 km] Alanya (Antalya)
|17:28:01 10-12-2024
|36,06694
|31,64833
|33,3
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|17:12:48 10-12-2024
|38,47222
|39,15361
|7
|1
|Tavşanlı (Kütahya)
|16:58:08 10-12-2024
|39,69222
|29,47306
|10,25
|1,1
|Urla (İzmir)
|16:51:57 10-12-2024
|38,41472
|26,70333
|7,1
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:25:58 10-12-2024
|38,03139
|36,58472
|6,99
|3,2
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:25:57 10-12-2024
|38,043
|36,5683
|5
|3,1
|Merkez (Bingöl)
|16:15:14 10-12-2024
|39,04083
|40,40889
|9,41
|3,1
|SUDUGUNU-(BINGOL)
|16:15:13 10-12-2024
|39,0358
|40,4223
|5
|3,2
|Merkez (Bingöl)
|16:11:57 10-12-2024
|39,0075
|40,42472
|7
|2,3
|KARTAL-(BINGOL)
|16:11:56 10-12-2024
|38,998
|40,4157
|6,5
|2,2
|Ege Denizi - [121.34 km] Datça (Muğla)
|15:38:39 10-12-2024
|35,67694
|26,95278
|6,01
|2,5
|Ege Denizi - [47.04 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:29:43 10-12-2024
|39,11472
|25,78833
|8,1
|3,2
|EGE DENIZI
|15:29:42 10-12-2024
|39,1147
|25,791
|5,7
|3,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|15:25:04 10-12-2024
|37,39639
|37,05528
|7,07
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|15:23:14 10-12-2024
|38,25333
|38,80028
|6,75
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|15:15:50 10-12-2024
|38,26778
|38,82528
|6,92
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|14:39:34 10-12-2024
|38,15722
|38,46667
|7
|1,1
|ASAGIUMUTLU-KEMALIYE (ERZINCAN)
|14:28:43 10-12-2024
|39,2502
|38,8355
|13,3
|1,7
|EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ)
|14:28:13 10-12-2024
|41,4922
|38,9105
|16,6
|2,7
|Battalgazi (Malatya)
|14:27:22 10-12-2024
|38,16861
|38,47444
|7
|1,6
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|14:27:17 10-12-2024
|38,126
|37,8262
|29,1
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|14:03:28 10-12-2024
|40,19
|31,75083
|6,97
|2,2
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|14:03:28 10-12-2024
|40,2205
|31,7607
|5
|2,2
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) REVIZE01 (2024.12.10 13:37:19)
|13:37:19 10-12-2024
|36,1508
|33,5468
|0
|1,6
|Merkez (Bingöl)
|13:31:30 10-12-2024
|39,04083
|40,39667
|8,42
|3,5
|SUDUGUNU-(BINGOL)
|13:31:29 10-12-2024
|39,0378
|40,4158
|5
|3,6
|Şehitkamil (Gaziantep)
|12:51:56 10-12-2024
|37,22528
|37,25306
|7
|0,8
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|12:35:04 10-12-2024
|37,7767
|36,541
|4,3
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:35:03 10-12-2024
|37,84222
|36,58417
|7
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|12:19:52 10-12-2024
|38,27333
|38,06139
|7
|1,4
|CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA)
|12:19:52 10-12-2024
|38,384
|38,1288
|8,1
|1,4
|Olur (Erzurum)
|12:14:36 10-12-2024
|40,83333
|42,10222
|7
|1,9
|BALLI-ARDANUC (ARTVIN)
|12:14:36 10-12-2024
|41,011
|42,1548
|12,6
|1,6
|Merkez (Kırklareli)
|12:03:34 10-12-2024
|41,85306
|27,38556
|8,57
|0,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:59:59 10-12-2024
|38,42083
|37,3025
|6,99
|2,7
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:59:59 10-12-2024
|38,4488
|37,2902
|5
|2,6
|Merkez (Adıyaman)
|10:24:22 10-12-2024
|37,98944
|38,20694
|7,01
|3
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|10:24:22 10-12-2024
|38,0215
|38,2055
|5
|2,9
|Sincik (Adıyaman)
|09:37:53 10-12-2024
|38,10833
|38,50583
|7,16
|2,6
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|09:37:52 10-12-2024
|38,1265
|38,5282
|5
|2,5
|Salihli (Manisa)
|08:50:06 10-12-2024
|38,50778
|28,255
|7
|0,9
|Kale (Malatya)
|08:47:39 10-12-2024
|38,3725
|38,75167
|6,73
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|08:29:25 10-12-2024
|39,39944
|40,72472
|9,07
|2,6
|KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
|08:29:24 10-12-2024
|39,4083
|40,753
|5
|2,3
|KARAAGAC-KALE (MALATYA)
|08:25:36 10-12-2024
|38,3807
|38,8258
|5,4
|1,6
|Kale (Malatya)
|08:25:35 10-12-2024
|38,34306
|38,77278
|9,68
|1,7
|Mecitözü (Çorum)
|08:07:28 10-12-2024
|40,48944
|35,1225
|6,97
|1,3
|Kozan (Adana)
|07:58:06 10-12-2024
|37,64333
|35,62361
|7,03
|1,4
|GOKGOZ-KOZAN (ADANA)
|07:58:05 10-12-2024
|37,5998
|35,6137
|10,8
|1,4
|Kağızman (Kars)
|07:25:59 10-12-2024
|40,30167
|42,95139
|6,95
|2,9
|PASLI-KAGIZMAN (KARS)
|07:25:58 10-12-2024
|40,3083
|42,9643
|5
|2,9
|Zile (Tokat)
|06:27:13 10-12-2024
|40,19667
|35,82417
|7,09
|1
|UYUK-ZILE (TOKAT)
|06:27:13 10-12-2024
|40,1513
|35,8487
|4,6
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:21:32 10-12-2024
|38,32917
|37,41972
|7,01
|1,1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:21:31 10-12-2024
|38,3535
|37,431
|4,4
|1,3
|Ege Denizi - [46.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:53:54 10-12-2024
|39,12556
|25,77861
|6,95
|1,9
|EGE DENIZI
|05:53:53 10-12-2024
|39,1188
|25,818
|8,6
|2,1
|Kozan (Adana)
|05:27:29 10-12-2024
|37,66917
|35,91972
|7,07
|1,8
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|05:27:28 10-12-2024
|37,6592
|35,8873
|5,4
|1,8
|Güney (Denizli)
|05:20:02 10-12-2024
|38,06972
|29,07722
|10,65
|1,6
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|05:20:01 10-12-2024
|38,077
|29,038
|6,8
|1,7
|Ege Denizi - [44.47 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:06:36 10-12-2024
|39,13167
|25,81028
|13,25
|2,8
|EGE DENIZI
|05:06:36 10-12-2024
|39,1232
|25,7927
|9,1
|2,8
|Ege Denizi - [44.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:01:31 10-12-2024
|39,13528
|25,80778
|13,48
|2,8
|EGE DENIZI
|05:01:30 10-12-2024
|39,1313
|25,7443
|10
|2,9
|Ege Denizi - [46.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:59:49 10-12-2024
|39,10889
|25,81306
|14,95
|3,5
|EGE DENIZI
|04:59:48 10-12-2024
|39,1207
|25,7643
|9,5
|3,6
|DURUCA-NUSAYBIN (MARDIN)
|04:23:37 10-12-2024
|37,0897
|41,3113
|7
|1,9
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [04.60 km] Nusaybin (Mardin)
|04:23:36 10-12-2024
|37,04444
|41,33583
|6,94
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:51:46 10-12-2024
|38,25917
|38,12111
|9,49
|2
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|03:51:45 10-12-2024
|38,2677
|38,1013
|5,8
|1,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:48:48 10-12-2024
|37,18306
|36,93333
|7
|1,8
|SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|03:48:47 10-12-2024
|37,1748
|36,9628
|5,4
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|03:17:31 10-12-2024
|38,25222
|38,74417
|9,22
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:58:45 10-12-2024
|38,24583
|38,14722
|6,95
|0,9
|Ege Denizi - [49.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:42:06 10-12-2024
|39,06722
|25,85167
|9,81
|1,9
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|02:42:04 10-12-2024
|39,037
|25,8493
|10,9
|2,1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [13.44 km] Yumurtalık (Adana)
|02:27:08 10-12-2024
|36,74361
|35,95111
|16,36
|2,8
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|02:27:07 10-12-2024
|36,753
|35,9133
|6,1
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|02:25:52 10-12-2024
|38,17611
|37,83278
|5,47
|1,7
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:25:51 10-12-2024
|38,1508
|37,8185
|3,6
|1,8
|AKDENIZ
|02:11:02 10-12-2024
|35,652
|26,7313
|5,3
|2,5
|Ege Denizi - [10.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:06:19 10-12-2024
|39,5325
|25,96778
|10,43
|1,4
|UFACIKOREN-IMAMOGLU (ADANA)
|01:57:53 10-12-2024
|37,3392
|35,7143
|2,5
|1,6
|Akdeniz - [50.84 km] Marmaris (Muğla)
|01:56:59 10-12-2024
|36,175
|28,15139
|35,37
|3,4
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|01:56:59 10-12-2024
|36,189
|28,12
|27,4
|3,3
|Pütürge (Malatya)
|01:44:16 10-12-2024
|38,185
|38,70556
|7,66
|1,8
|ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)
|01:44:15 10-12-2024
|38,1997
|38,7088
|5
|1,7
|Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [125.36 km] Yayladağı (Hatay)
|01:20:00 10-12-2024
|34,81
|36,66778
|10,18
|2,1
|Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [129.70 km] Yayladağı (Hatay)
|01:14:49 10-12-2024
|34,90889
|36,98639
|13,67
|2,6
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [132.05 km] Yayladağı (Hatay)
|01:11:54 10-12-2024
|34,89556
|37,00806
|11,89
|2,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:56:40 10-12-2024
|38,25333
|37,30778
|6,92
|0,9
|Salihli (Manisa)
|00:50:25 10-12-2024
|38,54167
|28,26611
|7
|1,8
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|00:50:25 10-12-2024
|38,5498
|28,2608
|5,6
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|00:38:29 10-12-2024
|37,18861
|36,94444
|7
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|00:33:25 10-12-2024
|38,02722
|37,42639
|7
|1,2
|Suşehri (Sivas)
|00:16:43 10-12-2024
|40,18417
|38,12806
|13,01
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:11:41 10-12-2024
|38,38778
|37,42556
|7
|0,9
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [06.98 km] Nusaybin (Mardin)
|00:03:46 10-12-2024
|37,02111
|41,33972
|7
|1,6
|Torbalı (İzmir)
|23:35:06 09-12-2024
|38,105
|27,41139
|7,07
|1,4
|SAGLIK-TORBALI (IZMIR)
|23:35:04 09-12-2024
|38,1198
|27,4002
|26
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Korkuteli (Antalya)
|22:40:05 10-12-2024
|36,97111
|29,76861
|6,49
|2
|Korkuteli (Antalya)
|22:38:32 10-12-2024
|36,96333
|29,73333
|6,81
|2,2
|Çamardı (Niğde)
|22:18:06 10-12-2024
|37,91333
|35,15333
|7
|2
|PINARBASI-CAMARDI (NIGDE)
|22:18:06 10-12-2024
|37,8777
|35,1585
|4,9
|2
|İliç (Erzincan)
|22:17:01 10-12-2024
|39,55222
|38,57694
|6,99
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|22:11:32 10-12-2024
|38,13722
|38,53917
|7
|1
|Çavdır (Burdur)
|21:57:08 10-12-2024
|36,97
|29,71583
|7
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:39:58 10-12-2024
|37,81306
|37,48278
|7
|1,4
|DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|21:39:58 10-12-2024
|37,797
|37,4815
|8,8
|1,2
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [12.93 km] Erdemli (Mersin)
|21:37:31 10-12-2024
|36,36417
|34,22444
|12,26
|1,9
|KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|21:37:30 10-12-2024
|36,3428
|34,2513
|6,2
|2,1
|Konyaaltı (Antalya)
|21:01:15 10-12-2024
|36,88778
|30,40556
|7
|1,4
|Merkez (Bitlis)
|20:49:34 10-12-2024
|38,26972
|42,34806
|7
|1,4
|YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA)
|20:37:31 10-12-2024
|37,7602
|35,6492
|4,8
|1,1
|Korkuteli (Antalya)
|19:54:39 10-12-2024
|37,02
|30,22889
|7
|1,9
|AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA)
|19:54:38 10-12-2024
|36,9313
|30,1992
|5,6
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|19:42:38 10-12-2024
|38,20722
|38,72167
|6,67
|1,6
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|19:42:37 10-12-2024
|38,2463
|38,7032
|5,3
|1,7
|Tuşba (Van)
|19:41:13 10-12-2024
|38,72694
|43,25167
|7
|2
|OZYURT-(VAN)
|19:41:11 10-12-2024
|38,7488
|43,2123
|8,6
|2,2
|Tuşba (Van)
|19:35:38 10-12-2024
|38,8375
|43,50417
|7
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:30:49 10-12-2024
|38,05444
|36,52167
|7
|1,1
|Araç (Kastamonu)
|19:30:32 10-12-2024
|41,09833
|33,18639
|7,02
|1,9
|KIYIDIBI-ARAC (KASTAMONU)
|19:30:31 10-12-2024
|41,1325
|33,1645
|2,8
|2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|19:11:28 10-12-2024
|37,81556
|36,39278
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:40:05 10-12-2024
|38,23639
|38,13528
|7
|1,5
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|18:40:03 10-12-2024
|38,2198
|38,1617
|11,3
|1,6
|Ege Denizi - [102.91 km] Datça (Muğla)
|18:27:32 10-12-2024
|35,81694
|27,07639
|24,75
|2,2
|AKDENIZ
|18:27:25 10-12-2024
|35,5027
|26,7847
|16
|2,6
|HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:58:04 10-12-2024
|38,0428
|36,493
|14
|1,7
|Akdeniz - [60.12 km] Alanya (Antalya)
|17:28:01 10-12-2024
|36,06694
|31,64833
|33,3
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|17:12:48 10-12-2024
|38,47222
|39,15361
|7
|1
|Tavşanlı (Kütahya)
|16:58:08 10-12-2024
|39,69222
|29,47306
|10,25
|1,1
|Urla (İzmir)
|16:51:57 10-12-2024
|38,41472
|26,70333
|7,1
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:25:58 10-12-2024
|38,03139
|36,58472
|6,99
|3,2
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:25:57 10-12-2024
|38,043
|36,5683
|5
|3,1
|Merkez (Bingöl)
|16:15:14 10-12-2024
|39,04083
|40,40889
|9,41
|3,1
|SUDUGUNU-(BINGOL)
|16:15:13 10-12-2024
|39,0358
|40,4223
|5
|3,2
|Merkez (Bingöl)
|16:11:57 10-12-2024
|39,0075
|40,42472
|7
|2,3
|KARTAL-(BINGOL)
|16:11:56 10-12-2024
|38,998
|40,4157
|6,5
|2,2
|Ege Denizi - [121.34 km] Datça (Muğla)
|15:38:39 10-12-2024
|35,67694
|26,95278
|6,01
|2,5
|Ege Denizi - [47.04 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:29:43 10-12-2024
|39,11472
|25,78833
|8,1
|3,2
|EGE DENIZI
|15:29:42 10-12-2024
|39,1147
|25,791
|5,7
|3,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|15:25:04 10-12-2024
|37,39639
|37,05528
|7,07
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|15:23:14 10-12-2024
|38,25333
|38,80028
|6,75
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|15:15:50 10-12-2024
|38,26778
|38,82528
|6,92
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|14:39:34 10-12-2024
|38,15722
|38,46667
|7
|1,1
|ASAGIUMUTLU-KEMALIYE (ERZINCAN)
|14:28:43 10-12-2024
|39,2502
|38,8355
|13,3
|1,7
|EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ)
|14:28:13 10-12-2024
|41,4922
|38,9105
|16,6
|2,7
|Battalgazi (Malatya)
|14:27:22 10-12-2024
|38,16861
|38,47444
|7
|1,6
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|14:27:17 10-12-2024
|38,126
|37,8262
|29,1
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|14:03:28 10-12-2024
|40,19
|31,75083
|6,97
|2,2
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|14:03:28 10-12-2024
|40,2205
|31,7607
|5
|2,2
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) REVIZE01 (2024.12.10 13:37:19)
|13:37:19 10-12-2024
|36,1508
|33,5468
|0
|1,6
|Merkez (Bingöl)
|13:31:30 10-12-2024
|39,04083
|40,39667
|8,42
|3,5
|SUDUGUNU-(BINGOL)
|13:31:29 10-12-2024
|39,0378
|40,4158
|5
|3,6
|Şehitkamil (Gaziantep)
|12:51:56 10-12-2024
|37,22528
|37,25306
|7
|0,8
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|12:35:04 10-12-2024
|37,7767
|36,541
|4,3
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:35:03 10-12-2024
|37,84222
|36,58417
|7
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|12:19:52 10-12-2024
|38,27333
|38,06139
|7
|1,4
|CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA)
|12:19:52 10-12-2024
|38,384
|38,1288
|8,1
|1,4
|Olur (Erzurum)
|12:14:36 10-12-2024
|40,83333
|42,10222
|7
|1,9
|BALLI-ARDANUC (ARTVIN)
|12:14:36 10-12-2024
|41,011
|42,1548
|12,6
|1,6
|Merkez (Kırklareli)
|12:03:34 10-12-2024
|41,85306
|27,38556
|8,57
|0,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:59:59 10-12-2024
|38,42083
|37,3025
|6,99
|2,7
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:59:59 10-12-2024
|38,4488
|37,2902
|5
|2,6
|Merkez (Adıyaman)
|10:24:22 10-12-2024
|37,98944
|38,20694
|7,01
|3
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|10:24:22 10-12-2024
|38,0215
|38,2055
|5
|2,9
|Sincik (Adıyaman)
|09:37:53 10-12-2024
|38,10833
|38,50583
|7,16
|2,6
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|09:37:52 10-12-2024
|38,1265
|38,5282
|5
|2,5
|Salihli (Manisa)
|08:50:06 10-12-2024
|38,50778
|28,255
|7
|0,9
|Kale (Malatya)
|08:47:39 10-12-2024
|38,3725
|38,75167
|6,73
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|08:29:25 10-12-2024
|39,39944
|40,72472
|9,07
|2,6
|KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
|08:29:24 10-12-2024
|39,4083
|40,753
|5
|2,3
|KARAAGAC-KALE (MALATYA)
|08:25:36 10-12-2024
|38,3807
|38,8258
|5,4
|1,6
|Kale (Malatya)
|08:25:35 10-12-2024
|38,34306
|38,77278
|9,68
|1,7
|Mecitözü (Çorum)
|08:07:28 10-12-2024
|40,48944
|35,1225
|6,97
|1,3
|Kozan (Adana)
|07:58:06 10-12-2024
|37,64333
|35,62361
|7,03
|1,4
|GOKGOZ-KOZAN (ADANA)
|07:58:05 10-12-2024
|37,5998
|35,6137
|10,8
|1,4
|Kağızman (Kars)
|07:25:59 10-12-2024
|40,30167
|42,95139
|6,95
|2,9
|PASLI-KAGIZMAN (KARS)
|07:25:58 10-12-2024
|40,3083
|42,9643
|5
|2,9
|Zile (Tokat)
|06:27:13 10-12-2024
|40,19667
|35,82417
|7,09
|1
|UYUK-ZILE (TOKAT)
|06:27:13 10-12-2024
|40,1513
|35,8487
|4,6
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:21:32 10-12-2024
|38,32917
|37,41972
|7,01
|1,1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:21:31 10-12-2024
|38,3535
|37,431
|4,4
|1,3
|Ege Denizi - [46.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:53:54 10-12-2024
|39,12556
|25,77861
|6,95
|1,9
|EGE DENIZI
|05:53:53 10-12-2024
|39,1188
|25,818
|8,6
|2,1
|Kozan (Adana)
|05:27:29 10-12-2024
|37,66917
|35,91972
|7,07
|1,8
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|05:27:28 10-12-2024
|37,6592
|35,8873
|5,4
|1,8
|Güney (Denizli)
|05:20:02 10-12-2024
|38,06972
|29,07722
|10,65
|1,6
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|05:20:01 10-12-2024
|38,077
|29,038
|6,8
|1,7
|Ege Denizi - [44.47 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:06:36 10-12-2024
|39,13167
|25,81028
|13,25
|2,8
|EGE DENIZI
|05:06:36 10-12-2024
|39,1232
|25,7927
|9,1
|2,8
|Ege Denizi - [44.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:01:31 10-12-2024
|39,13528
|25,80778
|13,48
|2,8
|EGE DENIZI
|05:01:30 10-12-2024
|39,1313
|25,7443
|10
|2,9
|Ege Denizi - [46.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:59:49 10-12-2024
|39,10889
|25,81306
|14,95
|3,5
|EGE DENIZI
|04:59:48 10-12-2024
|39,1207
|25,7643
|9,5
|3,6
|DURUCA-NUSAYBIN (MARDIN)
|04:23:37 10-12-2024
|37,0897
|41,3113
|7
|1,9
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [04.60 km] Nusaybin (Mardin)
|04:23:36 10-12-2024
|37,04444
|41,33583
|6,94
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:51:46 10-12-2024
|38,25917
|38,12111
|9,49
|2
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|03:51:45 10-12-2024
|38,2677
|38,1013
|5,8
|1,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:48:48 10-12-2024
|37,18306
|36,93333
|7
|1,8
|SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|03:48:47 10-12-2024
|37,1748
|36,9628
|5,4
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|03:17:31 10-12-2024
|38,25222
|38,74417
|9,22
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:58:45 10-12-2024
|38,24583
|38,14722
|6,95
|0,9
|Ege Denizi - [49.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:42:06 10-12-2024
|39,06722
|25,85167
|9,81
|1,9
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|02:42:04 10-12-2024
|39,037
|25,8493
|10,9
|2,1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [13.44 km] Yumurtalık (Adana)
|02:27:08 10-12-2024
|36,74361
|35,95111
|16,36
|2,8
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|02:27:07 10-12-2024
|36,753
|35,9133
|6,1
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|02:25:52 10-12-2024
|38,17611
|37,83278
|5,47
|1,7
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:25:51 10-12-2024
|38,1508
|37,8185
|3,6
|1,8
|AKDENIZ
|02:11:02 10-12-2024
|35,652
|26,7313
|5,3
|2,5
|Ege Denizi - [10.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:06:19 10-12-2024
|39,5325
|25,96778
|10,43
|1,4
|UFACIKOREN-IMAMOGLU (ADANA)
|01:57:53 10-12-2024
|37,3392
|35,7143
|2,5
|1,6
|Akdeniz - [50.84 km] Marmaris (Muğla)
|01:56:59 10-12-2024
|36,175
|28,15139
|35,37
|3,4
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|01:56:59 10-12-2024
|36,189
|28,12
|27,4
|3,3
|Pütürge (Malatya)
|01:44:16 10-12-2024
|38,185
|38,70556
|7,66
|1,8
|ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)
|01:44:15 10-12-2024
|38,1997
|38,7088
|5
|1,7
|Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [125.36 km] Yayladağı (Hatay)
|01:20:00 10-12-2024
|34,81
|36,66778
|10,18
|2,1
|Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [129.70 km] Yayladağı (Hatay)
|01:14:49 10-12-2024
|34,90889
|36,98639
|13,67
|2,6
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [132.05 km] Yayladağı (Hatay)
|01:11:54 10-12-2024
|34,89556
|37,00806
|11,89
|2,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:56:40 10-12-2024
|38,25333
|37,30778
|6,92
|0,9
|Salihli (Manisa)
|00:50:25 10-12-2024
|38,54167
|28,26611
|7
|1,8
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|00:50:25 10-12-2024
|38,5498
|28,2608
|5,6
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|00:38:29 10-12-2024
|37,18861
|36,94444
|7
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|00:33:25 10-12-2024
|38,02722
|37,42639
|7
|1,2
|Suşehri (Sivas)
|00:16:43 10-12-2024
|40,18417
|38,12806
|13,01
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:11:41 10-12-2024
|38,38778
|37,42556
|7
|0,9
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [06.98 km] Nusaybin (Mardin)
|00:03:46 10-12-2024
|37,02111
|41,33972
|7
|1,6
|Torbalı (İzmir)
|23:35:06 09-12-2024
|38,105
|27,41139
|7,07
|1,4
|SAGLIK-TORBALI (IZMIR)
|23:35:04 09-12-2024
|38,1198
|27,4002
|26
|1,3
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