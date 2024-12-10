Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Aralık 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Aralık 2024

10 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Korkuteli (Antalya) 22:40:05 10-12-2024 36,97111 29,76861 6,49 2
Korkuteli (Antalya) 22:38:32 10-12-2024 36,96333 29,73333 6,81 2,2
Çamardı (Niğde) 22:18:06 10-12-2024 37,91333 35,15333 7 2
PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) 22:18:06 10-12-2024 37,8777 35,1585 4,9 2
İliç (Erzincan) 22:17:01 10-12-2024 39,55222 38,57694 6,99 1,4
Sincik (Adıyaman) 22:11:32 10-12-2024 38,13722 38,53917 7 1
Çavdır (Burdur) 21:57:08 10-12-2024 36,97 29,71583 7 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:39:58 10-12-2024 37,81306 37,48278 7 1,4
DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 21:39:58 10-12-2024 37,797 37,4815 8,8 1,2
Akdeniz - Mersin Körfezi - [12.93 km] Erdemli (Mersin) 21:37:31 10-12-2024 36,36417 34,22444 12,26 1,9
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 21:37:30 10-12-2024 36,3428 34,2513 6,2 2,1
Konyaaltı (Antalya) 21:01:15 10-12-2024 36,88778 30,40556 7 1,4
Merkez (Bitlis) 20:49:34 10-12-2024 38,26972 42,34806 7 1,4
YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA) 20:37:31 10-12-2024 37,7602 35,6492 4,8 1,1
Korkuteli (Antalya) 19:54:39 10-12-2024 37,02 30,22889 7 1,9
AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA) 19:54:38 10-12-2024 36,9313 30,1992 5,6 1,9
Pütürge (Malatya) 19:42:38 10-12-2024 38,20722 38,72167 6,67 1,6
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 19:42:37 10-12-2024 38,2463 38,7032 5,3 1,7
Tuşba (Van) 19:41:13 10-12-2024 38,72694 43,25167 7 2
OZYURT-(VAN) 19:41:11 10-12-2024 38,7488 43,2123 8,6 2,2
Tuşba (Van) 19:35:38 10-12-2024 38,8375 43,50417 7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 19:30:49 10-12-2024 38,05444 36,52167 7 1,1
Araç (Kastamonu) 19:30:32 10-12-2024 41,09833 33,18639 7,02 1,9
KIYIDIBI-ARAC (KASTAMONU) 19:30:31 10-12-2024 41,1325 33,1645 2,8 2
Andırın (Kahramanmaraş) 19:11:28 10-12-2024 37,81556 36,39278 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 18:40:05 10-12-2024 38,23639 38,13528 7 1,5
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 18:40:03 10-12-2024 38,2198 38,1617 11,3 1,6
Ege Denizi - [102.91 km] Datça (Muğla) 18:27:32 10-12-2024 35,81694 27,07639 24,75 2,2
AKDENIZ 18:27:25 10-12-2024 35,5027 26,7847 16 2,6
HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:58:04 10-12-2024 38,0428 36,493 14 1,7
Akdeniz - [60.12 km] Alanya (Antalya) 17:28:01 10-12-2024 36,06694 31,64833 33,3 1,1
Sivrice (Elazığ) 17:12:48 10-12-2024 38,47222 39,15361 7 1
Tavşanlı (Kütahya) 16:58:08 10-12-2024 39,69222 29,47306 10,25 1,1
Urla (İzmir) 16:51:57 10-12-2024 38,41472 26,70333 7,1 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 16:25:58 10-12-2024 38,03139 36,58472 6,99 3,2
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:25:57 10-12-2024 38,043 36,5683 5 3,1
Merkez (Bingöl) 16:15:14 10-12-2024 39,04083 40,40889 9,41 3,1
SUDUGUNU-(BINGOL) 16:15:13 10-12-2024 39,0358 40,4223 5 3,2
Merkez (Bingöl) 16:11:57 10-12-2024 39,0075 40,42472 7 2,3
KARTAL-(BINGOL) 16:11:56 10-12-2024 38,998 40,4157 6,5 2,2
Ege Denizi - [121.34 km] Datça (Muğla) 15:38:39 10-12-2024 35,67694 26,95278 6,01 2,5
Ege Denizi - [47.04 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:29:43 10-12-2024 39,11472 25,78833 8,1 3,2
EGE DENIZI 15:29:42 10-12-2024 39,1147 25,791 5,7 3,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 15:25:04 10-12-2024 37,39639 37,05528 7,07 0,8
Pütürge (Malatya) 15:23:14 10-12-2024 38,25333 38,80028 6,75 0,8
Pütürge (Malatya) 15:15:50 10-12-2024 38,26778 38,82528 6,92 1,2
Battalgazi (Malatya) 14:39:34 10-12-2024 38,15722 38,46667 7 1,1
ASAGIUMUTLU-KEMALIYE (ERZINCAN) 14:28:43 10-12-2024 39,2502 38,8355 13,3 1,7
EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ) 14:28:13 10-12-2024 41,4922 38,9105 16,6 2,7
Battalgazi (Malatya) 14:27:22 10-12-2024 38,16861 38,47444 7 1,6
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 14:27:17 10-12-2024 38,126 37,8262 29,1 1,8
Beypazarı (Ankara) 14:03:28 10-12-2024 40,19 31,75083 6,97 2,2
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 14:03:28 10-12-2024 40,2205 31,7607 5 2,2
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) REVIZE01 (2024.12.10 13:37:19) 13:37:19 10-12-2024 36,1508 33,5468 0 1,6
Merkez (Bingöl) 13:31:30 10-12-2024 39,04083 40,39667 8,42 3,5
SUDUGUNU-(BINGOL) 13:31:29 10-12-2024 39,0378 40,4158 5 3,6
Şehitkamil (Gaziantep) 12:51:56 10-12-2024 37,22528 37,25306 7 0,8
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 12:35:04 10-12-2024 37,7767 36,541 4,3 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:35:03 10-12-2024 37,84222 36,58417 7 1,4
Akçadağ (Malatya) 12:19:52 10-12-2024 38,27333 38,06139 7 1,4
CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA) 12:19:52 10-12-2024 38,384 38,1288 8,1 1,4
Olur (Erzurum) 12:14:36 10-12-2024 40,83333 42,10222 7 1,9
BALLI-ARDANUC (ARTVIN) 12:14:36 10-12-2024 41,011 42,1548 12,6 1,6
Merkez (Kırklareli) 12:03:34 10-12-2024 41,85306 27,38556 8,57 0,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:59:59 10-12-2024 38,42083 37,3025 6,99 2,7
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:59:59 10-12-2024 38,4488 37,2902 5 2,6
Merkez (Adıyaman) 10:24:22 10-12-2024 37,98944 38,20694 7,01 3
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 10:24:22 10-12-2024 38,0215 38,2055 5 2,9
Sincik (Adıyaman) 09:37:53 10-12-2024 38,10833 38,50583 7,16 2,6
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 09:37:52 10-12-2024 38,1265 38,5282 5 2,5
Salihli (Manisa) 08:50:06 10-12-2024 38,50778 28,255 7 0,9
Kale (Malatya) 08:47:39 10-12-2024 38,3725 38,75167 6,73 1,2
Karlıova (Bingöl) 08:29:25 10-12-2024 39,39944 40,72472 9,07 2,6
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 08:29:24 10-12-2024 39,4083 40,753 5 2,3
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 08:25:36 10-12-2024 38,3807 38,8258 5,4 1,6
Kale (Malatya) 08:25:35 10-12-2024 38,34306 38,77278 9,68 1,7
Mecitözü (Çorum) 08:07:28 10-12-2024 40,48944 35,1225 6,97 1,3
Kozan (Adana) 07:58:06 10-12-2024 37,64333 35,62361 7,03 1,4
GOKGOZ-KOZAN (ADANA) 07:58:05 10-12-2024 37,5998 35,6137 10,8 1,4
Kağızman (Kars) 07:25:59 10-12-2024 40,30167 42,95139 6,95 2,9
PASLI-KAGIZMAN (KARS) 07:25:58 10-12-2024 40,3083 42,9643 5 2,9
Zile (Tokat) 06:27:13 10-12-2024 40,19667 35,82417 7,09 1
UYUK-ZILE (TOKAT) 06:27:13 10-12-2024 40,1513 35,8487 4,6 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:21:32 10-12-2024 38,32917 37,41972 7,01 1,1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:21:31 10-12-2024 38,3535 37,431 4,4 1,3
Ege Denizi - [46.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:53:54 10-12-2024 39,12556 25,77861 6,95 1,9
EGE DENIZI 05:53:53 10-12-2024 39,1188 25,818 8,6 2,1
Kozan (Adana) 05:27:29 10-12-2024 37,66917 35,91972 7,07 1,8
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 05:27:28 10-12-2024 37,6592 35,8873 5,4 1,8
Güney (Denizli) 05:20:02 10-12-2024 38,06972 29,07722 10,65 1,6
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 05:20:01 10-12-2024 38,077 29,038 6,8 1,7
Ege Denizi - [44.47 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:06:36 10-12-2024 39,13167 25,81028 13,25 2,8
EGE DENIZI 05:06:36 10-12-2024 39,1232 25,7927 9,1 2,8
Ege Denizi - [44.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:01:31 10-12-2024 39,13528 25,80778 13,48 2,8
EGE DENIZI 05:01:30 10-12-2024 39,1313 25,7443 10 2,9
Ege Denizi - [46.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:59:49 10-12-2024 39,10889 25,81306 14,95 3,5
EGE DENIZI 04:59:48 10-12-2024 39,1207 25,7643 9,5 3,6
DURUCA-NUSAYBIN (MARDIN) 04:23:37 10-12-2024 37,0897 41,3113 7 1,9
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [04.60 km] Nusaybin (Mardin) 04:23:36 10-12-2024 37,04444 41,33583 6,94 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 03:51:46 10-12-2024 38,25917 38,12111 9,49 2
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 03:51:45 10-12-2024 38,2677 38,1013 5,8 1,8
Nurdağı (Gaziantep) 03:48:48 10-12-2024 37,18306 36,93333 7 1,8
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:48:47 10-12-2024 37,1748 36,9628 5,4 1,6
Pütürge (Malatya) 03:17:31 10-12-2024 38,25222 38,74417 9,22 1
Yeşilyurt (Malatya) 02:58:45 10-12-2024 38,24583 38,14722 6,95 0,9
Ege Denizi - [49.36 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:42:06 10-12-2024 39,06722 25,85167 9,81 1,9
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 02:42:04 10-12-2024 39,037 25,8493 10,9 2,1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [13.44 km] Yumurtalık (Adana) 02:27:08 10-12-2024 36,74361 35,95111 16,36 2,8
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 02:27:07 10-12-2024 36,753 35,9133 6,1 2,6
Doğanşehir (Malatya) 02:25:52 10-12-2024 38,17611 37,83278 5,47 1,7
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:25:51 10-12-2024 38,1508 37,8185 3,6 1,8
AKDENIZ 02:11:02 10-12-2024 35,652 26,7313 5,3 2,5
Ege Denizi - [10.28 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:06:19 10-12-2024 39,5325 25,96778 10,43 1,4
UFACIKOREN-IMAMOGLU (ADANA) 01:57:53 10-12-2024 37,3392 35,7143 2,5 1,6
Akdeniz - [50.84 km] Marmaris (Muğla) 01:56:59 10-12-2024 36,175 28,15139 35,37 3,4
RODOS ADASI (AKDENIZ) 01:56:59 10-12-2024 36,189 28,12 27,4 3,3
Pütürge (Malatya) 01:44:16 10-12-2024 38,185 38,70556 7,66 1,8
ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) 01:44:15 10-12-2024 38,1997 38,7088 5 1,7
Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [125.36 km] Yayladağı (Hatay) 01:20:00 10-12-2024 34,81 36,66778 10,18 2,1
Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [129.70 km] Yayladağı (Hatay) 01:14:49 10-12-2024 34,90889 36,98639 13,67 2,6
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [132.05 km] Yayladağı (Hatay) 01:11:54 10-12-2024 34,89556 37,00806 11,89 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:56:40 10-12-2024 38,25333 37,30778 6,92 0,9
Salihli (Manisa) 00:50:25 10-12-2024 38,54167 28,26611 7 1,8
ADALA-SALIHLI (MANISA) 00:50:25 10-12-2024 38,5498 28,2608 5,6 2
Nurdağı (Gaziantep) 00:38:29 10-12-2024 37,18861 36,94444 7 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 00:33:25 10-12-2024 38,02722 37,42639 7 1,2
Suşehri (Sivas) 00:16:43 10-12-2024 40,18417 38,12806 13,01 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:11:41 10-12-2024 38,38778 37,42556 7 0,9
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [06.98 km] Nusaybin (Mardin) 00:03:46 10-12-2024 37,02111 41,33972 7 1,6
Torbalı (İzmir) 23:35:06 09-12-2024 38,105 27,41139 7,07 1,4
SAGLIK-TORBALI (IZMIR) 23:35:04 09-12-2024 38,1198 27,4002 26 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Korkuteli (Antalya) 22:40:05 10-12-2024 36,97111 29,76861 6,49 2
Korkuteli (Antalya) 22:38:32 10-12-2024 36,96333 29,73333 6,81 2,2
Çamardı (Niğde) 22:18:06 10-12-2024 37,91333 35,15333 7 2
PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) 22:18:06 10-12-2024 37,8777 35,1585 4,9 2
İliç (Erzincan) 22:17:01 10-12-2024 39,55222 38,57694 6,99 1,4
Sincik (Adıyaman) 22:11:32 10-12-2024 38,13722 38,53917 7 1
Çavdır (Burdur) 21:57:08 10-12-2024 36,97 29,71583 7 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:39:58 10-12-2024 37,81306 37,48278 7 1,4
DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 21:39:58 10-12-2024 37,797 37,4815 8,8 1,2
Akdeniz - Mersin Körfezi - [12.93 km] Erdemli (Mersin) 21:37:31 10-12-2024 36,36417 34,22444 12,26 1,9
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 21:37:30 10-12-2024 36,3428 34,2513 6,2 2,1
Konyaaltı (Antalya) 21:01:15 10-12-2024 36,88778 30,40556 7 1,4
Merkez (Bitlis) 20:49:34 10-12-2024 38,26972 42,34806 7 1,4
YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA) 20:37:31 10-12-2024 37,7602 35,6492 4,8 1,1
Korkuteli (Antalya) 19:54:39 10-12-2024 37,02 30,22889 7 1,9
AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA) 19:54:38 10-12-2024 36,9313 30,1992 5,6 1,9
Pütürge (Malatya) 19:42:38 10-12-2024 38,20722 38,72167 6,67 1,6
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 19:42:37 10-12-2024 38,2463 38,7032 5,3 1,7
Tuşba (Van) 19:41:13 10-12-2024 38,72694 43,25167 7 2
OZYURT-(VAN) 19:41:11 10-12-2024 38,7488 43,2123 8,6 2,2
Tuşba (Van) 19:35:38 10-12-2024 38,8375 43,50417 7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 19:30:49 10-12-2024 38,05444 36,52167 7 1,1
Araç (Kastamonu) 19:30:32 10-12-2024 41,09833 33,18639 7,02 1,9
KIYIDIBI-ARAC (KASTAMONU) 19:30:31 10-12-2024 41,1325 33,1645 2,8 2
Andırın (Kahramanmaraş) 19:11:28 10-12-2024 37,81556 36,39278 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 18:40:05 10-12-2024 38,23639 38,13528 7 1,5
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 18:40:03 10-12-2024 38,2198 38,1617 11,3 1,6
Ege Denizi - [102.91 km] Datça (Muğla) 18:27:32 10-12-2024 35,81694 27,07639 24,75 2,2
AKDENIZ 18:27:25 10-12-2024 35,5027 26,7847 16 2,6
HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:58:04 10-12-2024 38,0428 36,493 14 1,7
Akdeniz - [60.12 km] Alanya (Antalya) 17:28:01 10-12-2024 36,06694 31,64833 33,3 1,1
Sivrice (Elazığ) 17:12:48 10-12-2024 38,47222 39,15361 7 1
Tavşanlı (Kütahya) 16:58:08 10-12-2024 39,69222 29,47306 10,25 1,1
Urla (İzmir) 16:51:57 10-12-2024 38,41472 26,70333 7,1 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 16:25:58 10-12-2024 38,03139 36,58472 6,99 3,2
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:25:57 10-12-2024 38,043 36,5683 5 3,1
Merkez (Bingöl) 16:15:14 10-12-2024 39,04083 40,40889 9,41 3,1
SUDUGUNU-(BINGOL) 16:15:13 10-12-2024 39,0358 40,4223 5 3,2
Merkez (Bingöl) 16:11:57 10-12-2024 39,0075 40,42472 7 2,3
KARTAL-(BINGOL) 16:11:56 10-12-2024 38,998 40,4157 6,5 2,2
Ege Denizi - [121.34 km] Datça (Muğla) 15:38:39 10-12-2024 35,67694 26,95278 6,01 2,5
Ege Denizi - [47.04 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:29:43 10-12-2024 39,11472 25,78833 8,1 3,2
EGE DENIZI 15:29:42 10-12-2024 39,1147 25,791 5,7 3,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 15:25:04 10-12-2024 37,39639 37,05528 7,07 0,8
Pütürge (Malatya) 15:23:14 10-12-2024 38,25333 38,80028 6,75 0,8
Pütürge (Malatya) 15:15:50 10-12-2024 38,26778 38,82528 6,92 1,2
Battalgazi (Malatya) 14:39:34 10-12-2024 38,15722 38,46667 7 1,1
ASAGIUMUTLU-KEMALIYE (ERZINCAN) 14:28:43 10-12-2024 39,2502 38,8355 13,3 1,7
EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ) 14:28:13 10-12-2024 41,4922 38,9105 16,6 2,7
Battalgazi (Malatya) 14:27:22 10-12-2024 38,16861 38,47444 7 1,6
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 14:27:17 10-12-2024 38,126 37,8262 29,1 1,8
Beypazarı (Ankara) 14:03:28 10-12-2024 40,19 31,75083 6,97 2,2
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 14:03:28 10-12-2024 40,2205 31,7607 5 2,2
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) REVIZE01 (2024.12.10 13:37:19) 13:37:19 10-12-2024 36,1508 33,5468 0 1,6
Merkez (Bingöl) 13:31:30 10-12-2024 39,04083 40,39667 8,42 3,5
SUDUGUNU-(BINGOL) 13:31:29 10-12-2024 39,0378 40,4158 5 3,6
Şehitkamil (Gaziantep) 12:51:56 10-12-2024 37,22528 37,25306 7 0,8
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 12:35:04 10-12-2024 37,7767 36,541 4,3 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:35:03 10-12-2024 37,84222 36,58417 7 1,4
Akçadağ (Malatya) 12:19:52 10-12-2024 38,27333 38,06139 7 1,4
CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA) 12:19:52 10-12-2024 38,384 38,1288 8,1 1,4
Olur (Erzurum) 12:14:36 10-12-2024 40,83333 42,10222 7 1,9
BALLI-ARDANUC (ARTVIN) 12:14:36 10-12-2024 41,011 42,1548 12,6 1,6
Merkez (Kırklareli) 12:03:34 10-12-2024 41,85306 27,38556 8,57 0,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:59:59 10-12-2024 38,42083 37,3025 6,99 2,7
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:59:59 10-12-2024 38,4488 37,2902 5 2,6
Merkez (Adıyaman) 10:24:22 10-12-2024 37,98944 38,20694 7,01 3
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 10:24:22 10-12-2024 38,0215 38,2055 5 2,9
Sincik (Adıyaman) 09:37:53 10-12-2024 38,10833 38,50583 7,16 2,6
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 09:37:52 10-12-2024 38,1265 38,5282 5 2,5
Salihli (Manisa) 08:50:06 10-12-2024 38,50778 28,255 7 0,9
Kale (Malatya) 08:47:39 10-12-2024 38,3725 38,75167 6,73 1,2
Karlıova (Bingöl) 08:29:25 10-12-2024 39,39944 40,72472 9,07 2,6
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 08:29:24 10-12-2024 39,4083 40,753 5 2,3
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 08:25:36 10-12-2024 38,3807 38,8258 5,4 1,6
Kale (Malatya) 08:25:35 10-12-2024 38,34306 38,77278 9,68 1,7
Mecitözü (Çorum) 08:07:28 10-12-2024 40,48944 35,1225 6,97 1,3
Kozan (Adana) 07:58:06 10-12-2024 37,64333 35,62361 7,03 1,4
GOKGOZ-KOZAN (ADANA) 07:58:05 10-12-2024 37,5998 35,6137 10,8 1,4
Kağızman (Kars) 07:25:59 10-12-2024 40,30167 42,95139 6,95 2,9
PASLI-KAGIZMAN (KARS) 07:25:58 10-12-2024 40,3083 42,9643 5 2,9
Zile (Tokat) 06:27:13 10-12-2024 40,19667 35,82417 7,09 1
UYUK-ZILE (TOKAT) 06:27:13 10-12-2024 40,1513 35,8487 4,6 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:21:32 10-12-2024 38,32917 37,41972 7,01 1,1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:21:31 10-12-2024 38,3535 37,431 4,4 1,3
Ege Denizi - [46.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:53:54 10-12-2024 39,12556 25,77861 6,95 1,9
EGE DENIZI 05:53:53 10-12-2024 39,1188 25,818 8,6 2,1
Kozan (Adana) 05:27:29 10-12-2024 37,66917 35,91972 7,07 1,8
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 05:27:28 10-12-2024 37,6592 35,8873 5,4 1,8
Güney (Denizli) 05:20:02 10-12-2024 38,06972 29,07722 10,65 1,6
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 05:20:01 10-12-2024 38,077 29,038 6,8 1,7
Ege Denizi - [44.47 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:06:36 10-12-2024 39,13167 25,81028 13,25 2,8
EGE DENIZI 05:06:36 10-12-2024 39,1232 25,7927 9,1 2,8
Ege Denizi - [44.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:01:31 10-12-2024 39,13528 25,80778 13,48 2,8
EGE DENIZI 05:01:30 10-12-2024 39,1313 25,7443 10 2,9
Ege Denizi - [46.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:59:49 10-12-2024 39,10889 25,81306 14,95 3,5
EGE DENIZI 04:59:48 10-12-2024 39,1207 25,7643 9,5 3,6
DURUCA-NUSAYBIN (MARDIN) 04:23:37 10-12-2024 37,0897 41,3113 7 1,9
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [04.60 km] Nusaybin (Mardin) 04:23:36 10-12-2024 37,04444 41,33583 6,94 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 03:51:46 10-12-2024 38,25917 38,12111 9,49 2
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 03:51:45 10-12-2024 38,2677 38,1013 5,8 1,8
Nurdağı (Gaziantep) 03:48:48 10-12-2024 37,18306 36,93333 7 1,8
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:48:47 10-12-2024 37,1748 36,9628 5,4 1,6
Pütürge (Malatya) 03:17:31 10-12-2024 38,25222 38,74417 9,22 1
Yeşilyurt (Malatya) 02:58:45 10-12-2024 38,24583 38,14722 6,95 0,9
Ege Denizi - [49.36 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:42:06 10-12-2024 39,06722 25,85167 9,81 1,9
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 02:42:04 10-12-2024 39,037 25,8493 10,9 2,1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [13.44 km] Yumurtalık (Adana) 02:27:08 10-12-2024 36,74361 35,95111 16,36 2,8
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 02:27:07 10-12-2024 36,753 35,9133 6,1 2,6
Doğanşehir (Malatya) 02:25:52 10-12-2024 38,17611 37,83278 5,47 1,7
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:25:51 10-12-2024 38,1508 37,8185 3,6 1,8
AKDENIZ 02:11:02 10-12-2024 35,652 26,7313 5,3 2,5
Ege Denizi - [10.28 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:06:19 10-12-2024 39,5325 25,96778 10,43 1,4
UFACIKOREN-IMAMOGLU (ADANA) 01:57:53 10-12-2024 37,3392 35,7143 2,5 1,6
Akdeniz - [50.84 km] Marmaris (Muğla) 01:56:59 10-12-2024 36,175 28,15139 35,37 3,4
RODOS ADASI (AKDENIZ) 01:56:59 10-12-2024 36,189 28,12 27,4 3,3
Pütürge (Malatya) 01:44:16 10-12-2024 38,185 38,70556 7,66 1,8
ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) 01:44:15 10-12-2024 38,1997 38,7088 5 1,7
Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [125.36 km] Yayladağı (Hatay) 01:20:00 10-12-2024 34,81 36,66778 10,18 2,1
Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [129.70 km] Yayladağı (Hatay) 01:14:49 10-12-2024 34,90889 36,98639 13,67 2,6
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [132.05 km] Yayladağı (Hatay) 01:11:54 10-12-2024 34,89556 37,00806 11,89 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:56:40 10-12-2024 38,25333 37,30778 6,92 0,9
Salihli (Manisa) 00:50:25 10-12-2024 38,54167 28,26611 7 1,8
ADALA-SALIHLI (MANISA) 00:50:25 10-12-2024 38,5498 28,2608 5,6 2
Nurdağı (Gaziantep) 00:38:29 10-12-2024 37,18861 36,94444 7 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 00:33:25 10-12-2024 38,02722 37,42639 7 1,2
Suşehri (Sivas) 00:16:43 10-12-2024 40,18417 38,12806 13,01 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:11:41 10-12-2024 38,38778 37,42556 7 0,9
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [06.98 km] Nusaybin (Mardin) 00:03:46 10-12-2024 37,02111 41,33972 7 1,6
Torbalı (İzmir) 23:35:06 09-12-2024 38,105 27,41139 7,07 1,4
SAGLIK-TORBALI (IZMIR) 23:35:04 09-12-2024 38,1198 27,4002 26 1,3
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