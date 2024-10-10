Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
10 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Dumlupınar (Kütahya)
|23:04:51 10-10-2024
|38,89694
|29,97111
|6,98
|2,3
|Dumlupınar (Kütahya)
|22:59:14 10-10-2024
|38,90028
|29,96806
|7,04
|2
|Sincik (Adıyaman)
|22:26:39 10-10-2024
|38,13056
|38,47667
|6,99
|2
|Kozan (Adana)
|22:12:52 10-10-2024
|37,69083
|35,93639
|7,08
|1,7
|Kozan (Adana)
|22:11:04 10-10-2024
|37,69083
|35,93083
|7,06
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|21:55:53 10-10-2024
|37,06722
|28,30222
|7,12
|0,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:44:45 10-10-2024
|37,54056
|37,21861
|6,84
|1,6
|Altıeylül (Balıkesir)
|21:28:06 10-10-2024
|39,62861
|27,84278
|14,48
|1,2
|Bozkurt (Denizli)
|20:11:10 10-10-2024
|37,85889
|29,48889
|6,95
|1,3
|Altıeylül (Balıkesir)
|20:09:41 10-10-2024
|39,62417
|27,83444
|7,47
|2,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|20:08:50 10-10-2024
|37,41889
|36,79333
|7,17
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:01:16 10-10-2024
|39,45194
|28,13611
|6,85
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|16:58:54 10-10-2024
|38,00694
|37,44389
|6,93
|1,7
|Ege Denizi - [80.39 km] Datça (Muğla)
|16:42:33 10-10-2024
|35,99278
|27,22417
|10,5
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15:01:54 10-10-2024
|37,58389
|37,31056
|7
|1,4
|Sarayköy (Denizli)
|14:30:14 10-10-2024
|37,95361
|28,84306
|9,04
|1,4
|Alaşehir (Manisa)
|13:51:56 10-10-2024
|38,35306
|28,40111
|7,04
|1,4
|Ege Denizi - [75.09 km] Datça (Muğla)
|13:25:24 10-10-2024
|36,01944
|27,38667
|24,48
|2,2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|13:22:47 10-10-2024
|40,03861
|28,6525
|9,89
|1,3
|Hani (Diyarbakır)
|13:17:00 10-10-2024
|38,54083
|40,37167
|15,38
|3
|Marmara Denizi - [26.41 km] Silivri (İstanbul)
|12:58:24 10-10-2024
|40,8325
|28,2225
|18,26
|1,5
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:44:04 10-10-2024
|39,67556
|29,48417
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:39:32 10-10-2024
|39,5
|28,13778
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:38:32 10-10-2024
|39,49194
|28,12056
|7,12
|1,2
|Orhaneli (Bursa)
|12:32:22 10-10-2024
|39,88444
|28,85667
|7
|1,8
|Kozan (Adana)
|12:28:59 10-10-2024
|37,67611
|35,95139
|7
|1,2
|Kozan (Adana)
|12:27:56 10-10-2024
|37,62028
|35,75806
|6,01
|2,5
|Alaşehir (Manisa)
|12:25:50 10-10-2024
|38,33944
|28,41806
|7
|2,1
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.15 km] Akyaka (Kars)
|10:48:29 10-10-2024
|41,22278
|44,02944
|10,1
|2,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:14:49 10-10-2024
|38,25194
|37,2625
|14,58
|2,1
|Merkez (Uşak)
|10:12:37 10-10-2024
|38,60917
|29,05222
|7
|1
|Bayındır (İzmir)
|10:08:36 10-10-2024
|38,18778
|27,5925
|6,68
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|09:55:19 10-10-2024
|38,24278
|38,675
|12,19
|1,9
|Merkez (Bartın)
|09:46:44 10-10-2024
|41,64917
|32,46917
|14,34
|2,2
|Marmara Denizi - [19.52 km] Marmara (Balıkesir)
|09:34:50 10-10-2024
|40,72694
|27,88639
|6,67
|1,4
|Ege Denizi
|09:00:08 10-10-2024
|40,74056
|25,63944
|7,14
|2,2
|Ege Denizi - [10.63 km] Dikili (İzmir)
|07:02:59 10-10-2024
|38,97694
|26,695
|7
|1,6
|Hani (Diyarbakır)
|06:37:03 10-10-2024
|38,53944
|40,39556
|15,92
|3,1
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [10.34 km] Serik (Antalya)
|06:04:38 10-10-2024
|36,77083
|31,07222
|49,01
|2,1
|Akdeniz - [38.25 km] Marmaris (Muğla)
|06:02:00 10-10-2024
|36,31361
|28,27306
|35,44
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:55:43 10-10-2024
|38,10694
|36,51917
|7
|1,8
|Selçuklu (Konya)
|05:35:39 10-10-2024
|38,15972
|32,68167
|7
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.55 km] Menderes (İzmir)
|05:28:01 10-10-2024
|37,97056
|27,15472
|7
|1,4
|Ege Denizi
|05:20:07 10-10-2024
|40,81444
|25,67083
|8,72
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:40:42 10-10-2024
|38,33944
|37,42639
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:38:09 10-10-2024
|37,85556
|36,28472
|7,01
|2,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:34:49 10-10-2024
|38,33972
|37,42139
|7,01
|2
|Kozan (Adana)
|04:25:08 10-10-2024
|37,70111
|35,93028
|6,98
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:19:22 10-10-2024
|38,17167
|37,27417
|7
|1,5
|Hilvan (Şanlıurfa)
|03:57:10 10-10-2024
|37,53417
|38,83333
|7
|1,8
|Ege Denizi - [05.91 km] Bodrum (Muğla)
|03:47:35 10-10-2024
|36,92639
|27,33222
|7
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:40:52 10-10-2024
|35,2405
|26,9915
|4,3
|3,8
|GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:20:44 10-10-2024
|38,0848
|37,9607
|5,8
|1,4
|DUMLUPINAR (KUTAHYA)
|23:04:52 10-10-2024
|38,8752
|29,9747
|5,3
|2,4
|AGAC-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
|22:59:14 10-10-2024
|38,8967
|29,9897
|5,6
|2,1
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:26:37 10-10-2024
|38,1747
|38,4342
|2,5
|2
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|22:12:50 10-10-2024
|37,676
|35,8698
|5
|1,8
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|22:11:03 10-10-2024
|37,6515
|35,865
|2,1
|1,9
|GOKOVA-ULA (MUGLA)
|21:55:52 10-10-2024
|37,0543
|28,3625
|4,6
|1
|KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
|21:44:44 10-10-2024
|37,5215
|37,1402
|3,3
|1,5
|HALALCA-(BALIKESIR)
|21:28:06 10-10-2024
|39,6395
|27,9355
|8,8
|1,3
|YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI)
|20:11:09 10-10-2024
|37,8183
|29,5407
|5
|1,1
|BALIKESIR
|20:09:40 10-10-2024
|39,6292
|27,8668
|7,6
|2,6
|AYDINKAVAK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|20:08:50 10-10-2024
|37,4265
|36,8017
|5,1
|1,5
|BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:01:16 10-10-2024
|39,4163
|28,0782
|12,7
|1,6
|AKDENIZ
|16:42:33 10-10-2024
|36,0238
|27,2897
|19,1
|1,9
|ELCIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|16:26:07 10-10-2024
|39,5088
|31,544
|0
|1,2
|KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
|15:44:54 10-10-2024
|37,9023
|36,771
|14,3
|2
|EGE DENIZI
|15:06:35 10-10-2024
|36,555
|25,1108
|8,6
|2
|BESENLI-(KAHRAMANMARAS)
|15:01:53 10-10-2024
|37,6597
|37,2563
|10,7
|1,5
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|14:30:13 10-10-2024
|37,9718
|28,834
|5
|1,4
|SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA)
|13:51:55 10-10-2024
|38,3653
|28,3998
|5
|1,7
|AKDENIZ
|13:25:22 10-10-2024
|35,9813
|27,259
|9,8
|2,5
|KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
|13:16:59 10-10-2024
|38,5555
|40,3683
|13,6
|3,2
|MARMARA DENIZI
|12:58:23 10-10-2024
|40,8145
|28,1188
|7,4
|1,7
|MUSTAFACIK-(SANLIURFA)
|12:42:29 10-10-2024
|37,339
|38,6923
|3
|2
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:39:32 10-10-2024
|39,4732
|28,1278
|12,7
|1,4
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:38:32 10-10-2024
|39,4983
|28,1058
|12,6
|1,3
|DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
|12:32:21 10-10-2024
|39,9213
|28,8167
|0
|1,9
|SERIFLI-KOZAN (ADANA)
|12:27:57 10-10-2024
|37,6832
|35,9102
|1,3
|2,4
|HORZUMEMBELLI-ALASEHIR (MANISA)
|12:25:49 10-10-2024
|38,374
|28,395
|5
|1,7
|ERMENISTAN
|10:48:31 10-10-2024
|41,1055
|43,8747
|21,4
|2,1
|SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|10:14:47 10-10-2024
|38,2562
|37,3005
|5
|2,1
|TURAN-BAYINDIR (IZMIR)
|10:08:35 10-10-2024
|38,2242
|27,6643
|5,8
|2,1
|KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
|09:55:17 10-10-2024
|38,2127
|38,6908
|5,3
|1,6
|YESILKAYA-(BARTIN)
|09:46:43 10-10-2024
|41,6875
|32,4078
|7,8
|2,4
|ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|09:34:51 10-10-2024
|40,6327
|27,8052
|5,1
|1,6
|EGE DENIZI
|09:00:06 10-10-2024
|40,8262
|25,5813
|14,9
|2,2
|DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)
|07:02:56 10-10-2024
|38,971
|26,752
|5,4
|1,5
|DIREKLI-GENC (BINGOL)
|06:37:03 10-10-2024
|38,5672
|40,391
|10,3
|3,1
|BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|06:04:36 10-10-2024
|36,724
|31,0007
|92,5
|2,2
|AKDENIZ
|06:02:00 10-10-2024
|36,4775
|28,1148
|20,6
|2
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:55:41 10-10-2024
|38,1043
|36,5553
|5
|1,9
|KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)
|05:35:37 10-10-2024
|38,0945
|32,7272
|12,1
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:27:59 10-10-2024
|37,9682
|27,1402
|5
|1,5
|EGE DENIZI
|05:20:05 10-10-2024
|40,8017
|25,6165
|8,3
|2
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|04:38:09 10-10-2024
|37,8787
|36,236
|10,3
|2,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|04:34:49 10-10-2024
|38,4208
|37,48
|4,1
|2
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|04:25:06 10-10-2024
|37,6552
|35,8815
|5,6
|1,3
|TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:19:20 10-10-2024
|38,1643
|37,2538
|2,3
|1,4
|KORKUYU-CEYHAN (ADANA)
|04:14:22 10-10-2024
|36,9842
|35,8217
|22,8
|1
|KARATAS-KAHTA (ADIYAMAN)
|03:57:10 10-10-2024
|37,6413
|38,8053
|6,7
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|03:47:34 10-10-2024
|36,9288
|27,3067
|3,8
|1,2
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|03:18:35 10-10-2024
|37,8562
|36,1672
|5,4
|1,6
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|02:35:35 10-10-2024
|34,7907
|24,9278
|4,2
|2,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:45:46 10-10-2024
|34,8708
|23,632
|13
|2,4
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|00:59:53 10-10-2024
|37,8575
|36,13
|7,5
|2,1
|DEMIRYURT-(KARAMAN)
|00:47:41 10-10-2024
|37,3518
|33,0383
|13,8
|2
|YUNANISTAN
|00:20:46 10-10-2024
|39,224
|21,8685
|5,7
|3,8
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