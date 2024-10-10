Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ekim 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ekim 2024

10 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Dumlupınar (Kütahya) 23:04:51 10-10-2024 38,89694 29,97111 6,98 2,3
Dumlupınar (Kütahya) 22:59:14 10-10-2024 38,90028 29,96806 7,04 2
Sincik (Adıyaman) 22:26:39 10-10-2024 38,13056 38,47667 6,99 2
Kozan (Adana) 22:12:52 10-10-2024 37,69083 35,93639 7,08 1,7
Kozan (Adana) 22:11:04 10-10-2024 37,69083 35,93083 7,06 1,8
Menteşe (Muğla) 21:55:53 10-10-2024 37,06722 28,30222 7,12 0,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:44:45 10-10-2024 37,54056 37,21861 6,84 1,6
Altıeylül (Balıkesir) 21:28:06 10-10-2024 39,62861 27,84278 14,48 1,2
Bozkurt (Denizli) 20:11:10 10-10-2024 37,85889 29,48889 6,95 1,3
Altıeylül (Balıkesir) 20:09:41 10-10-2024 39,62417 27,83444 7,47 2,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 20:08:50 10-10-2024 37,41889 36,79333 7,17 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:01:16 10-10-2024 39,45194 28,13611 6,85 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 16:58:54 10-10-2024 38,00694 37,44389 6,93 1,7
Ege Denizi - [80.39 km] Datça (Muğla) 16:42:33 10-10-2024 35,99278 27,22417 10,5 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:01:54 10-10-2024 37,58389 37,31056 7 1,4
Sarayköy (Denizli) 14:30:14 10-10-2024 37,95361 28,84306 9,04 1,4
Alaşehir (Manisa) 13:51:56 10-10-2024 38,35306 28,40111 7,04 1,4
Ege Denizi - [75.09 km] Datça (Muğla) 13:25:24 10-10-2024 36,01944 27,38667 24,48 2,2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 13:22:47 10-10-2024 40,03861 28,6525 9,89 1,3
Hani (Diyarbakır) 13:17:00 10-10-2024 38,54083 40,37167 15,38 3
Marmara Denizi - [26.41 km] Silivri (İstanbul) 12:58:24 10-10-2024 40,8325 28,2225 18,26 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 12:44:04 10-10-2024 39,67556 29,48417 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:39:32 10-10-2024 39,5 28,13778 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:38:32 10-10-2024 39,49194 28,12056 7,12 1,2
Orhaneli (Bursa) 12:32:22 10-10-2024 39,88444 28,85667 7 1,8
Kozan (Adana) 12:28:59 10-10-2024 37,67611 35,95139 7 1,2
Kozan (Adana) 12:27:56 10-10-2024 37,62028 35,75806 6,01 2,5
Alaşehir (Manisa) 12:25:50 10-10-2024 38,33944 28,41806 7 2,1
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.15 km] Akyaka (Kars) 10:48:29 10-10-2024 41,22278 44,02944 10,1 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:14:49 10-10-2024 38,25194 37,2625 14,58 2,1
Merkez (Uşak) 10:12:37 10-10-2024 38,60917 29,05222 7 1
Bayındır (İzmir) 10:08:36 10-10-2024 38,18778 27,5925 6,68 2,1
Pütürge (Malatya) 09:55:19 10-10-2024 38,24278 38,675 12,19 1,9
Merkez (Bartın) 09:46:44 10-10-2024 41,64917 32,46917 14,34 2,2
Marmara Denizi - [19.52 km] Marmara (Balıkesir) 09:34:50 10-10-2024 40,72694 27,88639 6,67 1,4
Ege Denizi 09:00:08 10-10-2024 40,74056 25,63944 7,14 2,2
Ege Denizi - [10.63 km] Dikili (İzmir) 07:02:59 10-10-2024 38,97694 26,695 7 1,6
Hani (Diyarbakır) 06:37:03 10-10-2024 38,53944 40,39556 15,92 3,1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [10.34 km] Serik (Antalya) 06:04:38 10-10-2024 36,77083 31,07222 49,01 2,1
Akdeniz - [38.25 km] Marmaris (Muğla) 06:02:00 10-10-2024 36,31361 28,27306 35,44 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 05:55:43 10-10-2024 38,10694 36,51917 7 1,8
Selçuklu (Konya) 05:35:39 10-10-2024 38,15972 32,68167 7 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.55 km] Menderes (İzmir) 05:28:01 10-10-2024 37,97056 27,15472 7 1,4
Ege Denizi 05:20:07 10-10-2024 40,81444 25,67083 8,72 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:40:42 10-10-2024 38,33944 37,42639 7 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 04:38:09 10-10-2024 37,85556 36,28472 7,01 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:34:49 10-10-2024 38,33972 37,42139 7,01 2
Kozan (Adana) 04:25:08 10-10-2024 37,70111 35,93028 6,98 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:19:22 10-10-2024 38,17167 37,27417 7 1,5
Hilvan (Şanlıurfa) 03:57:10 10-10-2024 37,53417 38,83333 7 1,8
Ege Denizi - [05.91 km] Bodrum (Muğla) 03:47:35 10-10-2024 36,92639 27,33222 7 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 23:40:52 10-10-2024 35,2405 26,9915 4,3 3,8
GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:20:44 10-10-2024 38,0848 37,9607 5,8 1,4
DUMLUPINAR (KUTAHYA) 23:04:52 10-10-2024 38,8752 29,9747 5,3 2,4
AGAC-DUMLUPINAR (KUTAHYA) 22:59:14 10-10-2024 38,8967 29,9897 5,6 2,1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:26:37 10-10-2024 38,1747 38,4342 2,5 2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 22:12:50 10-10-2024 37,676 35,8698 5 1,8
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 22:11:03 10-10-2024 37,6515 35,865 2,1 1,9
GOKOVA-ULA (MUGLA) 21:55:52 10-10-2024 37,0543 28,3625 4,6 1
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 21:44:44 10-10-2024 37,5215 37,1402 3,3 1,5
HALALCA-(BALIKESIR) 21:28:06 10-10-2024 39,6395 27,9355 8,8 1,3
YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) 20:11:09 10-10-2024 37,8183 29,5407 5 1,1
BALIKESIR 20:09:40 10-10-2024 39,6292 27,8668 7,6 2,6
AYDINKAVAK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 20:08:50 10-10-2024 37,4265 36,8017 5,1 1,5
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:01:16 10-10-2024 39,4163 28,0782 12,7 1,6
AKDENIZ 16:42:33 10-10-2024 36,0238 27,2897 19,1 1,9
ELCIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 16:26:07 10-10-2024 39,5088 31,544 0 1,2
KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) 15:44:54 10-10-2024 37,9023 36,771 14,3 2
EGE DENIZI 15:06:35 10-10-2024 36,555 25,1108 8,6 2
BESENLI-(KAHRAMANMARAS) 15:01:53 10-10-2024 37,6597 37,2563 10,7 1,5
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 14:30:13 10-10-2024 37,9718 28,834 5 1,4
SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) 13:51:55 10-10-2024 38,3653 28,3998 5 1,7
AKDENIZ 13:25:22 10-10-2024 35,9813 27,259 9,8 2,5
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 13:16:59 10-10-2024 38,5555 40,3683 13,6 3,2
MARMARA DENIZI 12:58:23 10-10-2024 40,8145 28,1188 7,4 1,7
MUSTAFACIK-(SANLIURFA) 12:42:29 10-10-2024 37,339 38,6923 3 2
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:39:32 10-10-2024 39,4732 28,1278 12,7 1,4
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:38:32 10-10-2024 39,4983 28,1058 12,6 1,3
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) 12:32:21 10-10-2024 39,9213 28,8167 0 1,9
SERIFLI-KOZAN (ADANA) 12:27:57 10-10-2024 37,6832 35,9102 1,3 2,4
HORZUMEMBELLI-ALASEHIR (MANISA) 12:25:49 10-10-2024 38,374 28,395 5 1,7
ERMENISTAN 10:48:31 10-10-2024 41,1055 43,8747 21,4 2,1
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:14:47 10-10-2024 38,2562 37,3005 5 2,1
TURAN-BAYINDIR (IZMIR) 10:08:35 10-10-2024 38,2242 27,6643 5,8 2,1
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 09:55:17 10-10-2024 38,2127 38,6908 5,3 1,6
YESILKAYA-(BARTIN) 09:46:43 10-10-2024 41,6875 32,4078 7,8 2,4
ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 09:34:51 10-10-2024 40,6327 27,8052 5,1 1,6
EGE DENIZI 09:00:06 10-10-2024 40,8262 25,5813 14,9 2,2
DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) 07:02:56 10-10-2024 38,971 26,752 5,4 1,5
DIREKLI-GENC (BINGOL) 06:37:03 10-10-2024 38,5672 40,391 10,3 3,1
BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 06:04:36 10-10-2024 36,724 31,0007 92,5 2,2
AKDENIZ 06:02:00 10-10-2024 36,4775 28,1148 20,6 2
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:55:41 10-10-2024 38,1043 36,5553 5 1,9
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 05:35:37 10-10-2024 38,0945 32,7272 12,1 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:27:59 10-10-2024 37,9682 27,1402 5 1,5
EGE DENIZI 05:20:05 10-10-2024 40,8017 25,6165 8,3 2
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 04:38:09 10-10-2024 37,8787 36,236 10,3 2,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 04:34:49 10-10-2024 38,4208 37,48 4,1 2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 04:25:06 10-10-2024 37,6552 35,8815 5,6 1,3
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:19:20 10-10-2024 38,1643 37,2538 2,3 1,4
KORKUYU-CEYHAN (ADANA) 04:14:22 10-10-2024 36,9842 35,8217 22,8 1
KARATAS-KAHTA (ADIYAMAN) 03:57:10 10-10-2024 37,6413 38,8053 6,7 1,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 03:47:34 10-10-2024 36,9288 27,3067 3,8 1,2
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 03:18:35 10-10-2024 37,8562 36,1672 5,4 1,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 02:35:35 10-10-2024 34,7907 24,9278 4,2 2,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:45:46 10-10-2024 34,8708 23,632 13 2,4
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 00:59:53 10-10-2024 37,8575 36,13 7,5 2,1
DEMIRYURT-(KARAMAN) 00:47:41 10-10-2024 37,3518 33,0383 13,8 2
YUNANISTAN 00:20:46 10-10-2024 39,224 21,8685 5,7 3,8

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