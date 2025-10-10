Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ekim 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

son dakika deprem mi oldu?

10 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Honaz (Denizli) 23:56:23 09-10-2025 37,74167 29,25222 7,03 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 23:52:47 09-10-2025 38,09806 38,40083 19,82 1,3
Simav (Kütahya) 23:41:55 09-10-2025 39,25194 29,01056 6,92 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 23:24:17 09-10-2025 37,17417 36,94389 6,15 2
ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 23:24:16 09-10-2025 37,1468 36,926 5 1,8
Simav (Kütahya) 23:17:23 09-10-2025 39,23444 28,99333 7,42 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:07:03 09-10-2025 39,195 28,25 7,93 1,2
Yazıhan (Malatya) 22:53:00 09-10-2025 38,56083 38,00833 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:46 09-10-2025 39,1978 28,2275 11,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:46 09-10-2025 39,20889 28,23056 12,68 1,7
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 22:47:06 09-10-2025 39,2567 28,9227 8,8 2,2
Simav (Kütahya) 22:47:06 09-10-2025 39,25556 28,94028 14,61 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:16 09-10-2025 39,1827 28,2055 11,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:16 09-10-2025 39,19222 28,21861 9,13 1,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 22:35:33 09-10-2025 39,2488 28,9238 7,5 2,1
Simav (Kütahya) 22:35:33 09-10-2025 39,25944 28,92917 9,51 2
CEVIZDIBI-(HAKKARI) 22:25:26 09-10-2025 37,567 43,46 5 3,3
Merkez (Hakkari) 22:25:26 09-10-2025 37,60583 43,52167 12,01 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:19 09-10-2025 39,1425 28,1723 5,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:19 09-10-2025 39,16 28,17417 9,82 1,3
Simav (Kütahya) 22:16:16 09-10-2025 39,25611 29,01167 7,03 1
Akyurt (Ankara) 22:10:24 09-10-2025 40,12111 33,065 8,08 1,5
Gelendost (Isparta) 21:51:56 09-10-2025 38,18972 30,96389 7 0,8
Simav (Kütahya) 21:42:20 09-10-2025 39,26167 29,00417 7,44 1
Refahiye (Erzincan) 21:26:36 09-10-2025 39,97167 38,66083 6,97 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:42 09-10-2025 39,2162 28,1032 9,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:41 09-10-2025 39,24778 28,14361 7,77 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 21:17:18 09-10-2025 39,2717 28,9582 5,4 3,5
Simav (Kütahya) 21:17:18 09-10-2025 39,27139 28,97583 12,28 3,4
Simav (Kütahya) 21:14:16 09-10-2025 39,27583 28,98833 7,04 1
Simav (Kütahya) 21:05:56 09-10-2025 39,25167 28,94528 10,38 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:33 09-10-2025 39,1988 28,0765 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:32 09-10-2025 39,19667 28,05472 7 1,5
Simav (Kütahya) 20:38:11 09-10-2025 39,23694 28,95917 6,58 2,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:38:10 09-10-2025 39,2518 29,0228 5,4 2,5
Simav (Kütahya) 20:14:35 09-10-2025 39,24056 29,01889 7 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:14:35 09-10-2025 39,2365 29,0328 11,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:52 09-10-2025 39,15917 28,2175 6,98 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:52 09-10-2025 39,1897 28,2242 10,1 1,8
Simav (Kütahya) 20:04:39 09-10-2025 39,25806 29,00667 7 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:04:39 09-10-2025 39,2445 29,0418 6,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:55:21 09-10-2025 39,13639 28,18639 6,92 1,2
Simav (Kütahya) 19:46:05 09-10-2025 39,29417 28,97472 7 1,1
Simav (Kütahya) 19:36:51 09-10-2025 39,26139 29,00139 7 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:36:51 09-10-2025 39,2437 28,996 5,6 2
Simav (Kütahya) 19:36:05 09-10-2025 39,25111 29,00361 8,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:29:06 09-10-2025 39,1425 28,18306 7 1,2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 19:29:06 09-10-2025 39,0958 28,2513 8,4 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 19:27:07 09-10-2025 39,2353 29,0408 11,1 2
Simav (Kütahya) 19:27:06 09-10-2025 39,23194 29,02583 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:26 09-10-2025 39,16972 28,20778 6,25 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:04:34 09-10-2025 39,23611 28,17611 14,45 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 19:03:24 09-10-2025 38,10028 38,44944 7 2,3
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 19:03:24 09-10-2025 38,1135 38,4328 2,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:06 09-10-2025 39,15778 28,22389 7 1
Akhisar (Manisa) 18:47:52 09-10-2025 39,16528 27,97 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:45:55 09-10-2025 39,49944 28,11806 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:24:55 09-10-2025 39,18389 28,11167 7,32 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:36 09-10-2025 39,2125 28,10028 6,99 1,3
Simav (Kütahya) 18:15:49 09-10-2025 39,23528 29,03278 6,8 1,3
Simav (Kütahya) 18:12:58 09-10-2025 39,25639 29,01583 7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:12:58 09-10-2025 39,2367 29,0012 7,7 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 17:57:26 09-10-2025 39,39194 27,99111 7 1,5
CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) 17:57:25 09-10-2025 39,3882 28,019 17,3 1,5
Beypazarı (Ankara) 17:50:23 09-10-2025 40,17333 31,84361 7,13 2,2
Simav (Kütahya) 17:42:08 09-10-2025 39,25639 29,00139 7,17 1,1
Beypazarı (Ankara) 17:35:35 09-10-2025 40,16694 31,85361 7 2,1
Eşme (Uşak) 17:32:32 09-10-2025 38,54556 28,97889 6,98 0,5
Ulubey (Uşak) 17:30:56 09-10-2025 38,47111 29,13611 7,07 0,6
Simav (Kütahya) 17:26:40 09-10-2025 39,25722 29,00861 7,06 1,3
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 17:26:14 09-10-2025 37,8128 36,4473 5 2,2
KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:22:54 09-10-2025 38,2935 37,2512 5 1,9
Marmara Denizi - [20.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 17:16:54 09-10-2025 40,78806 27,90806 7,02 2
MARMARA DENIZI 17:16:53 09-10-2025 40,7922 27,9568 15,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:13:33 09-10-2025 39,2225 28,11694 13,2 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:13:32 09-10-2025 39,2355 28,0965 7,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:06:45 09-10-2025 39,22611 28,11833 14,17 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:06:45 09-10-2025 39,2255 28,0898 7,9 1,9
Simav (Kütahya) 17:05:31 09-10-2025 39,25194 28,98472 7,01 1
Simav (Kütahya) 16:56:06 09-10-2025 39,23583 29,0275 7 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:56:06 09-10-2025 39,24 29,0425 9,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:44 09-10-2025 39,22333 28,07611 8,35 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:40:43 09-10-2025 39,2297 28,082 9,8 1,7
Simav (Kütahya) 16:38:11 09-10-2025 39,31083 28,85167 6,95 1,1
Pazarlar (Kütahya) 16:33:18 09-10-2025 38,92333 29,15528 7 1,3
Simav (Kütahya) 16:32:23 09-10-2025 39,25583 29,01222 6,77 0,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:26:59 09-10-2025 39,2537 29,0138 11,2 1,7
Simav (Kütahya) 16:20:45 09-10-2025 39,25722 29,01472 7 2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:20:45 09-10-2025 39,2652 29,015 7,3 2,1
Simav (Kütahya) 16:16:44 09-10-2025 39,2525 28,99361 6,89 3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:16:43 09-10-2025 39,2682 29,0012 6 3,3
Simav (Kütahya) 16:16:10 09-10-2025 39,24028 28,985 7,04 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 16:16:10 09-10-2025 39,2255 29,0293 13 1,4
Simav (Kütahya) 16:15:00 09-10-2025 39,25222 29,00167 7,04 1,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:14:59 09-10-2025 39,2588 29,0178 5,6 2,2
Merkez (Muş) 16:13:15 09-10-2025 38,64167 41,53 6,12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:11:41 09-10-2025 39,14778 28,20417 7 1
Simav (Kütahya) 16:06:31 09-10-2025 39,24972 29,01056 10,67 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:06:30 09-10-2025 39,2462 29,04 13,2 1,5
Simav (Kütahya) 16:05:06 09-10-2025 39,25806 29,00333 7 2,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:05:06 09-10-2025 39,2665 29,013 7,8 2,3
Dursunbey (Balıkesir) 16:02:46 09-10-2025 39,35944 28,795 7 1,2
Simav (Kütahya) 15:55:29 09-10-2025 39,24694 29,01444 6,67 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:55:28 09-10-2025 39,2567 29,015 10,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:32 09-10-2025 39,21944 28,04806 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:54:31 09-10-2025 39,1802 28,0743 9,6 1,8
Kale (Malatya) 15:39:33 09-10-2025 38,355 38,88472 6,93 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:10 09-10-2025 39,1575 28,18556 7,25 1
Simav (Kütahya) 15:17:31 09-10-2025 39,27861 28,97389 7 0,9
Hisarcık (Kütahya) 15:14:19 09-10-2025 39,22417 29,05472 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 15:14:18 09-10-2025 39,2465 29,0197 16,6 1,4
Simav (Kütahya) 15:03:16 09-10-2025 39,23611 29,00611 12,92 2,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:03:16 09-10-2025 39,2692 29,0072 7,7 2,5
Simav (Kütahya) 14:55:48 09-10-2025 39,2275 29,03 12,48 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:55:48 09-10-2025 39,2283 29,0318 14,5 1,5
Simav (Kütahya) 14:47:47 09-10-2025 39,28639 28,94306 7 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.20 km] Menderes (İzmir) 14:37:36 09-10-2025 37,98694 27,12694 10,06 2,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 14:19:27 09-10-2025 37,9728 27,1173 5,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:15:18 09-10-2025 39,21972 28,11944 8,61 2,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:15:18 09-10-2025 39,2223 28,11 14,1 3,2
Simav (Kütahya) 14:11:26 09-10-2025 39,25722 29,0175 7 2,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 14:11:26 09-10-2025 39,2675 29,0048 6,9 2
Menderes (İzmir) 14:06:00 09-10-2025 38,02056 27,27722 7,21 2,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 14:05:58 09-10-2025 37,9808 27,1237 6,1 3
Simav (Kütahya) 14:03:52 09-10-2025 39,25278 29,00417 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:03:52 09-10-2025 39,24 29,027 14,3 1,8
Simav (Kütahya) 14:01:13 09-10-2025 39,25583 29,0125 13,41 1,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 14:01:13 09-10-2025 39,256 29,021 7,3 2,2
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 13:57:40 09-10-2025 38,6028 44,4797 1,7 2,9
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [36.76 km] Saray (Van) 13:57:39 09-10-2025 38,62139 44,68861 12,64 2,8
Kozan (Adana) 13:54:47 09-10-2025 37,56889 35,94083 7 1,8
Simav (Kütahya) 13:51:15 09-10-2025 39,23083 29,02361 10,48 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:51:14 09-10-2025 39,2322 29,006 17,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:47 09-10-2025 39,18611 28,08778 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:46 09-10-2025 39,2128 28,1025 7,2 1,6
Akhisar (Manisa) 13:45:29 09-10-2025 39,08389 28,03417 7 1,3
ETIMESGUT (ANKARA) 13:44:44 09-10-2025 39,8735 32,6823 0 1,3
Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul) 13:33:11 09-10-2025 40,82278 28,27222 9,9 3,6
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 13:33:09 09-10-2025 40,8325 28,2655 5 3,7
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 13:32:16 09-10-2025 39,1602 29,0523 15,6 2
Simav (Kütahya) 13:32:15 09-10-2025 39,26056 28,96861 7 2,1
Simav (Kütahya) 13:28:16 09-10-2025 39,23361 28,96972 7 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:28:16 09-10-2025 39,2065 29,0352 15,6 1,3
Marmara Denizi - [25.70 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 13:26:36 09-10-2025 40,73917 28,01889 15 1,9
MARMARA DENIZI 13:26:35 09-10-2025 40,7662 27,9957 9 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.91 km] Kuşadası (Aydın) 13:24:53 09-10-2025 37,84 26,99361 6,34 1,7
Altıeylül (Balıkesir) 13:22:39 09-10-2025 39,6225 27,83333 7 0,9
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.15 km] Konak (İzmir) 13:20:54 09-10-2025 38,44306 27,13167 6,9 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:16:19 09-10-2025 39,37222 28,05444 7 1
Simav (Kütahya) 13:14:00 09-10-2025 39,22722 28,97722 11,48 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:14:00 09-10-2025 39,2328 29,0268 3,2 1,5
TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) 13:05:41 09-10-2025 39,2328 27,7408 0 1,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 13:01:37 09-10-2025 39,252 29,0138 4,9 0,6
Simav (Kütahya) 12:57:01 09-10-2025 39,2475 28,99306 6,8 1
Simav (Kütahya) 12:42:17 09-10-2025 39,25056 28,91694 7,32 1,1
Simav (Kütahya) 12:38:52 09-10-2025 39,25361 28,98056 7 0,9
Simav (Kütahya) 12:32:09 09-10-2025 39,24056 29,02361 7 1
Simav (Kütahya) 12:17:41 09-10-2025 39,24361 29,01917 6,97 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:59 09-10-2025 39,22583 28,0675 7 0,8
Keban Barajı - [03.38 km] Keban (Elazığ) 12:06:44 09-10-2025 38,85528 38,885 7,03 1,6
Simav (Kütahya) 12:04:05 09-10-2025 39,24889 29,00806 7 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:04:05 09-10-2025 39,25 29,0102 11 1,9
CAKIRALAN-MILAS (MUGLA) 12:00:52 09-10-2025 37,095 27,9223 0 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:50 09-10-2025 39,16611 28,23944 7,36 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:44:48 09-10-2025 39,2142 28,1757 11 2,3
Simav (Kütahya) 11:22:41 09-10-2025 39,26667 28,93417 8,37 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 11:22:41 09-10-2025 39,2527 28,958 12,5 1,4
Simav (Kütahya) 11:20:07 09-10-2025 39,26694 28,99667 7,38 1,2
Simav (Kütahya) 11:13:13 09-10-2025 39,25306 29,01889 9,38 1,3
Simav (Kütahya) 11:13:12 09-10-2025 39,24194 29,005 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:13:12 09-10-2025 39,2332 29,0588 11,6 1,5
Simav (Kütahya) 11:11:17 09-10-2025 39,23611 29,00528 7,05 0,8
Simav (Kütahya) 11:08:40 09-10-2025 39,24611 29,02139 7,06 1,1
Simav (Kütahya) 11:07:47 09-10-2025 39,24694 29,00917 6,62 0,8
Ege Denizi - [60.37 km] Çeşme (İzmir) 11:02:09 09-10-2025 37,805 25,91972 6,78 1,7
Ege Denizi 11:01:14 09-10-2025 39,86694 24,4775 8,93 2
Simav (Kütahya) 10:54:11 09-10-2025 39,27556 29,02 7 0,8
Simav (Kütahya) 10:49:59 09-10-2025 39,25583 29,02361 7 0,8
Simav (Kütahya) 10:40:38 09-10-2025 39,23917 29,03 7 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:40:38 09-10-2025 39,2438 29,0392 10,4 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:33:03 09-10-2025 39,225 29,0282 16,7 1,4
Simav (Kütahya) 10:29:52 09-10-2025 39,25278 29,00583 9,18 3,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:29:51 09-10-2025 39,252 29,0342 5 3,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:28:15 09-10-2025 39,2372 29,0202 10,2 2,1
Simav (Kütahya) 10:28:14 09-10-2025 39,27278 28,97417 7 1,9
Simav (Kütahya) 10:19:37 09-10-2025 39,23917 29,01944 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:19:37 09-10-2025 39,2358 29,0247 11,9 1,9
Simav (Kütahya) 10:15:54 09-10-2025 39,20806 29,02306 7,13 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:15:54 09-10-2025 39,2377 29,0322 11,1 1,5
Simav (Kütahya) 10:07:39 09-10-2025 39,26861 29,0175 7 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 10:06:53 09-10-2025 37,23722 36,88694 7 2,2
NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) 10:06:53 09-10-2025 37,2435 36,8832 9,8 2,1
Simav (Kütahya) 10:05:40 09-10-2025 39,25583 29,02194 7 1,1
Simav (Kütahya) 10:04:16 09-10-2025 39,25889 29,01028 7 0,9
Simav (Kütahya) 10:03:05 09-10-2025 39,25417 29,01639 7 0,9
Nurdağı (Gaziantep) 10:01:32 09-10-2025 37,22833 36,88361 7 1,5
Boğazlıyan (Yozgat) 10:01:18 09-10-2025 39,05833 35,08972 7 0,9
Ceyhan (Adana) 09:55:42 09-10-2025 37,02306 35,93194 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:15 09-10-2025 39,21556 28,16861 7 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:14 09-10-2025 39,217 28,1383 14,4 2,6
Simav (Kütahya) 09:39:52 09-10-2025 39,24972 28,99389 7 2,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 09:39:51 09-10-2025 39,2585 29,0183 10 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:36:07 09-10-2025 39,18444 28,19667 5,43 0,9
Simav (Kütahya) 09:16:30 09-10-2025 39,2625 28,93667 7,01 1,3
Seydikemer (Muğla) 09:16:19 09-10-2025 36,40444 29,17361 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:10:30 09-10-2025 39,17194 28,18972 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:30 09-10-2025 39,1723 28,1577 9,9 1,5
Simav (Kütahya) 09:09:49 09-10-2025 39,26944 28,98389 7 0,9
Simav (Kütahya) 09:05:44 09-10-2025 39,25611 29,00944 7,56 1,7
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 09:05:43 09-10-2025 39,2585 29,0227 6,9 2
Selçuklu (Konya) 08:58:31 09-10-2025 38,08694 32,7775 6,98 1
Simav (Kütahya) 08:58:17 09-10-2025 39,30778 28,9975 8,17 0,7
Emet (Kütahya) 08:52:55 09-10-2025 39,24361 29,06 6,94 1,1
Simav (Kütahya) 08:52:35 09-10-2025 39,23111 29,02056 7,07 1
Simav (Kütahya) 08:48:32 09-10-2025 39,22917 29,0225 6,92 0,6
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 08:43:29 09-10-2025 39,178 29,0363 7,7 1,3
Simav (Kütahya) 08:43:28 09-10-2025 39,23278 29,00694 12,59 1,3
Simav (Kütahya) 08:36:08 09-10-2025 39,27417 28,95833 8,62 1
Simav (Kütahya) 08:32:11 09-10-2025 39,23972 28,94083 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:30 09-10-2025 39,20972 28,18194 7 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:17:12 09-10-2025 39,2305 29,036 1,4 0,8
Simav (Kütahya) 08:17:11 09-10-2025 39,275 28,9725 7 1,1
Simav (Kütahya) 08:09:08 09-10-2025 39,24389 28,95667 7,15 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:09:08 09-10-2025 39,2403 28,9842 11,7 1,5
KALKAN-SIMAV (KUTAHYA) 08:08:55 09-10-2025 39,085 29,0545 5 1,6
Simav (Kütahya) 08:08:52 09-10-2025 39,24528 29,00833 8,91 1,4
Simav (Kütahya) 08:01:11 09-10-2025 39,25083 29,01139 8,65 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 08:01:10 09-10-2025 39,2612 29,0207 10,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:09 09-10-2025 39,19333 28,04972 6,99 2,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:51:09 09-10-2025 39,1933 28,0355 12,6 3,3
Simav (Kütahya) 07:37:14 09-10-2025 39,2425 28,99833 7 1
Simav (Kütahya) 07:35:08 09-10-2025 39,23333 29,00944 8,15 0,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 07:31:54 09-10-2025 39,2273 29,018 10,3 0,5
Simav (Kütahya) 07:27:49 09-10-2025 39,27083 28,95972 7,1 0,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07:24:18 09-10-2025 39,2377 29,0328 14,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:38 09-10-2025 39,24389 28,13722 7 1,3
Simav (Kütahya) 07:10:08 09-10-2025 39,23333 28,95083 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:10:08 09-10-2025 39,238 28,9652 13,7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:04:23 09-10-2025 39,2558 28,9748 5,8 2,3
Simav (Kütahya) 07:04:22 09-10-2025 39,235 28,95028 11,97 2
Simav (Kütahya) 06:59:07 09-10-2025 39,2475 28,9975 9,42 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 06:59:07 09-10-2025 39,2508 29,0307 6,7 2
Simav (Kütahya) 06:56:14 09-10-2025 39,24333 29,00778 10,15 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:56:13 09-10-2025 39,242 29,021 13,3 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 06:46:45 09-10-2025 39,2353 29,0305 14,6 1,4
Simav (Kütahya) 06:39:58 09-10-2025 39,24694 28,99528 8,17 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:39:58 09-10-2025 39,2322 28,985 11,6 2,1
Kale (Malatya) 06:37:50 09-10-2025 38,32528 38,80333 9,41 1,2
Simav (Kütahya) 06:30:46 09-10-2025 39,23444 28,98944 8,38 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:30:44 09-10-2025 39,2143 28,9702 16,5 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:29:50 09-10-2025 39,2398 28,995 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:28:23 09-10-2025 39,175 28,2 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:28:23 09-10-2025 39,1835 28,1742 12,7 2,3
Simav (Kütahya) 06:24:53 09-10-2025 39,2325 29,01611 8,62 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:24:52 09-10-2025 39,2638 28,9832 12,7 1,6
Simav (Kütahya) 06:21:01 09-10-2025 39,24417 29,00361 11,32 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:21:00 09-10-2025 39,226 29,0032 15,4 2
Simav (Kütahya) 06:19:05 09-10-2025 39,22361 28,99111 7,83 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:19:04 09-10-2025 39,2248 28,9803 12,8 1,5
YAZI-DIVRIGI (SIVAS) 06:17:41 09-10-2025 39,4597 37,9788 3,4 1,5
Bala (Ankara) 06:17:04 09-10-2025 39,47 32,94389 7 1,2
CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) 06:17:02 09-10-2025 39,4162 32,8575 3,5 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 06:06:32 09-10-2025 39,193 29,0748 7,7 1,5
Simav (Kütahya) 06:05:27 09-10-2025 39,23056 29,00889 7,83 1,3
Simav (Kütahya) 06:02:31 09-10-2025 39,23 28,97417 9,15 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:02:30 09-10-2025 39,259 28,9883 9,9 1,7
Simav (Kütahya) 05:56:06 09-10-2025 39,24417 29,00056 7,04 2,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:56:06 09-10-2025 39,229 29,0287 7,9 2,5
Simav (Kütahya) 05:49:58 09-10-2025 39,23556 28,99889 7,75 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:49:57 09-10-2025 39,2308 29,0032 4,4 1,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 05:49:19 09-10-2025 39,2275 28,9373 11,1 1,8
Simav (Kütahya) 05:49:18 09-10-2025 39,22917 28,93972 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:51 09-10-2025 39,1607 28,1345 5,2 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:42:58 09-10-2025 39,2295 28,9687 15,6 1,3
Çameli (Denizli) 05:42:22 09-10-2025 37,03361 29,15167 7,05 1,8
KOLAK-CAMELI (DENIZLI) 05:42:21 09-10-2025 37,0702 29,1817 8,2 2
Pütürge (Malatya) 05:39:36 09-10-2025 38,26917 38,70917 7,04 1,2
Marmara Denizi 05:39:04 09-10-2025 40,66639 29,18222 8,81 1,9
KORU-CINARCIK (YALOVA) 05:39:03 09-10-2025 40,6928 29,1848 7,6 2,2
Simav (Kütahya) 05:22:44 09-10-2025 39,23639 29,01028 10,13 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:22:43 09-10-2025 39,2282 29,023 14,4 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:22:00 09-10-2025 39,2205 29,0408 23,9 1,5
Simav (Kütahya) 05:20:38 09-10-2025 39,23028 29,00167 10,66 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:20:37 09-10-2025 39,2457 28,978 12,9 2,5
Simav (Kütahya) 05:19:09 09-10-2025 39,24222 29,00056 10,88 3,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:19:08 09-10-2025 39,2392 29,0078 13,9 3,4
Simav (Kütahya) 05:17:43 09-10-2025 39,2425 29,00778 7,73 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:17:42 09-10-2025 39,22 29,0268 20,1 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:06:21 09-10-2025 39,2188 28,983 15,3 1,5
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 05:01:23 09-10-2025 40,7743 27,5235 13,3 1,9
Battalgazi (Malatya) 05:00:05 09-10-2025 38,18556 38,56056 7 1
EGE DENIZI 04:59:24 09-10-2025 38,6982 25,4782 3,5 2,4
Simav (Kütahya) 04:49:49 09-10-2025 39,22583 28,99306 9,88 1,2
Simav (Kütahya) 04:47:26 09-10-2025 39,24361 28,9925 9,88 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 04:47:25 09-10-2025 39,2777 29,018 6,9 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:46:05 09-10-2025 39,1943 28,2402 17,5 1,4
Simav (Kütahya) 04:45:36 09-10-2025 39,22611 28,97139 7,06 1,3
Simav (Kütahya) 04:41:57 09-10-2025 39,24361 28,99806 11,35 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:41:57 09-10-2025 39,2297 29,0212 16,1 1,4
Simav (Kütahya) 04:39:24 09-10-2025 39,24472 28,9975 9,2 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 04:39:24 09-10-2025 39,2532 29,0097 7,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:22 09-10-2025 39,17278 28,21306 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:22 09-10-2025 39,1693 28,199 15,2 2,3
Simav (Kütahya) 04:31:20 09-10-2025 39,24333 29,0025 8,71 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 04:31:19 09-10-2025 39,2542 29,0193 14,3 1,6
Simav (Kütahya) 04:27:22 09-10-2025 39,2425 28,97139 9,2 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:27:21 09-10-2025 39,2215 28,9722 14,4 2,1
Simav (Kütahya) 04:20:31 09-10-2025 39,20528 29,00556 6,89 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:20:30 09-10-2025 39,2292 29,0128 14,8 1,4
Simav (Kütahya) 04:16:06 09-10-2025 39,24778 28,9725 7,24 1,3
Simav (Kütahya) 04:04:57 09-10-2025 39,22556 29,00944 9,33 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:04:57 09-10-2025 39,2267 29,0233 11,7 1,6
Simav (Kütahya) 03:56:22 09-10-2025 39,24333 29,02389 7,24 1,2
Simav (Kütahya) 03:55:27 09-10-2025 39,24111 29,01806 10,84 2,2
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 03:55:25 09-10-2025 39,231 28,915 16,8 2
Yazıhan (Malatya) 03:53:02 09-10-2025 38,61889 37,98889 7,31 1,2
Beytüşşebap (Şırnak) 03:52:50 09-10-2025 37,715 42,99639 7,01 1,3
Simav (Kütahya) 03:49:16 09-10-2025 39,19028 28,97444 11,36 1,1
Simav (Kütahya) 03:48:07 09-10-2025 39,24361 29,02056 9,15 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:48:06 09-10-2025 39,231 28,9592 15,2 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:45:12 09-10-2025 39,2673 29,0373 17,1 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:44:44 09-10-2025 39,2492 29,0168 13,1 1,7
Simav (Kütahya) 03:34:19 09-10-2025 39,24194 29,02056 11,34 1,1
Simav (Kütahya) 03:33:25 09-10-2025 39,25139 29,00389 9,19 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:33:24 09-10-2025 39,2272 29,003 16,4 1,5
Simav (Kütahya) 03:25:27 09-10-2025 39,25639 29,00694 8,1 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 03:20:28 09-10-2025 37,24056 36,95 7,01 1
Simav (Kütahya) 03:16:15 09-10-2025 39,235 29,02583 11,82 1,2
Simav (Kütahya) 03:15:43 09-10-2025 39,23667 29,01972 8,85 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:15:42 09-10-2025 39,2467 29,0172 12,9 1,6
Simav (Kütahya) 03:14:30 09-10-2025 39,24167 29,02417 10,49 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:14:29 09-10-2025 39,2345 28,9915 5,2 2,2
Simav (Kütahya) 03:10:03 09-10-2025 39,25222 29,00306 8,81 1,7
Simav (Kütahya) 03:09:04 09-10-2025 39,23806 29,02222 9,6 2,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:09:04 09-10-2025 39,2023 29,0153 11,7 2
Simav (Kütahya) 03:07:35 09-10-2025 39,23778 29,01583 11,28 3,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:07:35 09-10-2025 39,2493 29,0143 3,9 3,4
Simav (Kütahya) 03:07:05 09-10-2025 39,26583 28,93917 7,09 2,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:07:05 09-10-2025 39,214 29,0367 12,2 3,3
Kırıkhan (Hatay) 03:05:17 09-10-2025 36,62028 36,41583 9,83 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:03:46 09-10-2025 39,2173 28,9762 15 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:03:06 09-10-2025 39,2397 29,0053 4,1 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:59:43 09-10-2025 39,2018 29,0175 13,7 1,6
Simav (Kütahya) 02:58:29 09-10-2025 39,24167 29,02278 7,8 2,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:58:29 09-10-2025 39,2498 29,0112 8,9 3,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:56:32 09-10-2025 39,2328 29,0122 6,4 2,9
Simav (Kütahya) 02:54:05 09-10-2025 39,23917 29,0175 12,1 4,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:54:05 09-10-2025 39,2468 29,0127 8,6 5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:41:59 09-10-2025 39,2245 28,0582 7,2 1,2
Pütürge (Malatya) 02:28:21 09-10-2025 38,29111 38,86667 6,96 0,9
Ege Denizi 02:27:54 09-10-2025 40,84083 25,42167 13,21 1,7
EGE DENIZI 02:27:53 09-10-2025 40,8757 25,4298 6,3 2
SARIKAMIS-(ELAZIG) 02:25:18 09-10-2025 38,6058 39,6932 3,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:24:38 09-10-2025 39,25806 28,11667 7 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:24:37 09-10-2025 39,2545 28,1268 11,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:37 09-10-2025 39,24528 28,13278 7 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:36 09-10-2025 39,2567 28,0955 9,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:01 09-10-2025 39,14722 28,17333 6,99 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:59 09-10-2025 39,1688 28,1372 12,2 1,3
Simav (Kütahya) 02:07:54 09-10-2025 39,23639 28,93056 6,95 1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:07:54 09-10-2025 39,2787 28,9782 15,1 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:28 09-10-2025 39,1917 28,1355 9,4 1,2
Pütürge (Malatya) 01:54:58 09-10-2025 38,20917 38,64417 6,93 1
Ege Denizi - [02.94 km] Bodrum (Muğla) 01:44:03 09-10-2025 36,97611 27,32222 10,9 1,7
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 01:44:02 09-10-2025 36,9745 27,3862 5 1,8
Yazıhan (Malatya) 01:43:59 09-10-2025 38,63556 37,94222 7,42 1,2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:49 09-10-2025 39,2513 28,1067 12,9 1,3
Maden (Elazığ) 01:32:52 09-10-2025 38,55528 39,54417 6,96 1,1
Sulusaray (Tokat) 01:22:37 09-10-2025 40,075 36,03611 7,02 1,5
DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) 01:22:36 09-10-2025 40,0832 36,0912 1,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:38 09-10-2025 39,16361 28,18389 7 0,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:37 09-10-2025 39,1815 28,1883 8,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:37 09-10-2025 39,13778 28,15528 6,48 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 01:00:35 09-10-2025 39,1537 28,0782 20,1 1,3
Simav (Kütahya) 00:51:51 09-10-2025 39,25583 28,92 6,54 1,1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:51:50 09-10-2025 39,2548 28,9158 13,1 1,3
Hisarcık (Kütahya) 00:42:25 09-10-2025 39,22278 29,07639 7,01 1,1
Simav (Kütahya) 00:30:14 09-10-2025 39,23056 29,01083 7,1 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:30:14 09-10-2025 39,259 29,015 11,4 1,2
