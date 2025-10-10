Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ekim 2025
Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası. Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu?
son dakika deprem mi oldu?
10 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Honaz (Denizli)
|23:56:23 09-10-2025
|37,74167
|29,25222
|7,03
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:52:47 09-10-2025
|38,09806
|38,40083
|19,82
|1,3
|Simav (Kütahya)
|23:41:55 09-10-2025
|39,25194
|29,01056
|6,92
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:24:17 09-10-2025
|37,17417
|36,94389
|6,15
|2
|ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|23:24:16 09-10-2025
|37,1468
|36,926
|5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|23:17:23 09-10-2025
|39,23444
|28,99333
|7,42
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:07:03 09-10-2025
|39,195
|28,25
|7,93
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|22:53:00 09-10-2025
|38,56083
|38,00833
|7
|1,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:51:46 09-10-2025
|39,1978
|28,2275
|11,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:51:46 09-10-2025
|39,20889
|28,23056
|12,68
|1,7
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|22:47:06 09-10-2025
|39,2567
|28,9227
|8,8
|2,2
|Simav (Kütahya)
|22:47:06 09-10-2025
|39,25556
|28,94028
|14,61
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:45:16 09-10-2025
|39,1827
|28,2055
|11,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:45:16 09-10-2025
|39,19222
|28,21861
|9,13
|1,8
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:35:33 09-10-2025
|39,2488
|28,9238
|7,5
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:35:33 09-10-2025
|39,25944
|28,92917
|9,51
|2
|CEVIZDIBI-(HAKKARI)
|22:25:26 09-10-2025
|37,567
|43,46
|5
|3,3
|Merkez (Hakkari)
|22:25:26 09-10-2025
|37,60583
|43,52167
|12,01
|3,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:20:19 09-10-2025
|39,1425
|28,1723
|5,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:20:19 09-10-2025
|39,16
|28,17417
|9,82
|1,3
|Simav (Kütahya)
|22:16:16 09-10-2025
|39,25611
|29,01167
|7,03
|1
|Akyurt (Ankara)
|22:10:24 09-10-2025
|40,12111
|33,065
|8,08
|1,5
|Gelendost (Isparta)
|21:51:56 09-10-2025
|38,18972
|30,96389
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|21:42:20 09-10-2025
|39,26167
|29,00417
|7,44
|1
|Refahiye (Erzincan)
|21:26:36 09-10-2025
|39,97167
|38,66083
|6,97
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:23:42 09-10-2025
|39,2162
|28,1032
|9,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:41 09-10-2025
|39,24778
|28,14361
|7,77
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|21:17:18 09-10-2025
|39,2717
|28,9582
|5,4
|3,5
|Simav (Kütahya)
|21:17:18 09-10-2025
|39,27139
|28,97583
|12,28
|3,4
|Simav (Kütahya)
|21:14:16 09-10-2025
|39,27583
|28,98833
|7,04
|1
|Simav (Kütahya)
|21:05:56 09-10-2025
|39,25167
|28,94528
|10,38
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:53:33 09-10-2025
|39,1988
|28,0765
|10,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:53:32 09-10-2025
|39,19667
|28,05472
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|20:38:11 09-10-2025
|39,23694
|28,95917
|6,58
|2,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:38:10 09-10-2025
|39,2518
|29,0228
|5,4
|2,5
|Simav (Kütahya)
|20:14:35 09-10-2025
|39,24056
|29,01889
|7
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:14:35 09-10-2025
|39,2365
|29,0328
|11,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:12:52 09-10-2025
|39,15917
|28,2175
|6,98
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:12:52 09-10-2025
|39,1897
|28,2242
|10,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|20:04:39 09-10-2025
|39,25806
|29,00667
|7
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:04:39 09-10-2025
|39,2445
|29,0418
|6,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:55:21 09-10-2025
|39,13639
|28,18639
|6,92
|1,2
|Simav (Kütahya)
|19:46:05 09-10-2025
|39,29417
|28,97472
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|19:36:51 09-10-2025
|39,26139
|29,00139
|7
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:36:51 09-10-2025
|39,2437
|28,996
|5,6
|2
|Simav (Kütahya)
|19:36:05 09-10-2025
|39,25111
|29,00361
|8,14
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:29:06 09-10-2025
|39,1425
|28,18306
|7
|1,2
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|19:29:06 09-10-2025
|39,0958
|28,2513
|8,4
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|19:27:07 09-10-2025
|39,2353
|29,0408
|11,1
|2
|Simav (Kütahya)
|19:27:06 09-10-2025
|39,23194
|29,02583
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:08:26 09-10-2025
|39,16972
|28,20778
|6,25
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:04:34 09-10-2025
|39,23611
|28,17611
|14,45
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:03:24 09-10-2025
|38,10028
|38,44944
|7
|2,3
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|19:03:24 09-10-2025
|38,1135
|38,4328
|2,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:53:06 09-10-2025
|39,15778
|28,22389
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|18:47:52 09-10-2025
|39,16528
|27,97
|7
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:45:55 09-10-2025
|39,49944
|28,11806
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:24:55 09-10-2025
|39,18389
|28,11167
|7,32
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:23:36 09-10-2025
|39,2125
|28,10028
|6,99
|1,3
|Simav (Kütahya)
|18:15:49 09-10-2025
|39,23528
|29,03278
|6,8
|1,3
|Simav (Kütahya)
|18:12:58 09-10-2025
|39,25639
|29,01583
|7
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:12:58 09-10-2025
|39,2367
|29,0012
|7,7
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|17:57:26 09-10-2025
|39,39194
|27,99111
|7
|1,5
|CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|17:57:25 09-10-2025
|39,3882
|28,019
|17,3
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|17:50:23 09-10-2025
|40,17333
|31,84361
|7,13
|2,2
|Simav (Kütahya)
|17:42:08 09-10-2025
|39,25639
|29,00139
|7,17
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|17:35:35 09-10-2025
|40,16694
|31,85361
|7
|2,1
|Eşme (Uşak)
|17:32:32 09-10-2025
|38,54556
|28,97889
|6,98
|0,5
|Ulubey (Uşak)
|17:30:56 09-10-2025
|38,47111
|29,13611
|7,07
|0,6
|Simav (Kütahya)
|17:26:40 09-10-2025
|39,25722
|29,00861
|7,06
|1,3
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|17:26:14 09-10-2025
|37,8128
|36,4473
|5
|2,2
|KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:22:54 09-10-2025
|38,2935
|37,2512
|5
|1,9
|Marmara Denizi - [20.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|17:16:54 09-10-2025
|40,78806
|27,90806
|7,02
|2
|MARMARA DENIZI
|17:16:53 09-10-2025
|40,7922
|27,9568
|15,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:13:33 09-10-2025
|39,2225
|28,11694
|13,2
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:13:32 09-10-2025
|39,2355
|28,0965
|7,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:06:45 09-10-2025
|39,22611
|28,11833
|14,17
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:06:45 09-10-2025
|39,2255
|28,0898
|7,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:05:31 09-10-2025
|39,25194
|28,98472
|7,01
|1
|Simav (Kütahya)
|16:56:06 09-10-2025
|39,23583
|29,0275
|7
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:56:06 09-10-2025
|39,24
|29,0425
|9,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:40:44 09-10-2025
|39,22333
|28,07611
|8,35
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:40:43 09-10-2025
|39,2297
|28,082
|9,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|16:38:11 09-10-2025
|39,31083
|28,85167
|6,95
|1,1
|Pazarlar (Kütahya)
|16:33:18 09-10-2025
|38,92333
|29,15528
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|16:32:23 09-10-2025
|39,25583
|29,01222
|6,77
|0,9
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:26:59 09-10-2025
|39,2537
|29,0138
|11,2
|1,7
|Simav (Kütahya)
|16:20:45 09-10-2025
|39,25722
|29,01472
|7
|2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:20:45 09-10-2025
|39,2652
|29,015
|7,3
|2,1
|Simav (Kütahya)
|16:16:44 09-10-2025
|39,2525
|28,99361
|6,89
|3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:16:43 09-10-2025
|39,2682
|29,0012
|6
|3,3
|Simav (Kütahya)
|16:16:10 09-10-2025
|39,24028
|28,985
|7,04
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:16:10 09-10-2025
|39,2255
|29,0293
|13
|1,4
|Simav (Kütahya)
|16:15:00 09-10-2025
|39,25222
|29,00167
|7,04
|1,9
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:14:59 09-10-2025
|39,2588
|29,0178
|5,6
|2,2
|Merkez (Muş)
|16:13:15 09-10-2025
|38,64167
|41,53
|6,12
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:11:41 09-10-2025
|39,14778
|28,20417
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|16:06:31 09-10-2025
|39,24972
|29,01056
|10,67
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:06:30 09-10-2025
|39,2462
|29,04
|13,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|16:05:06 09-10-2025
|39,25806
|29,00333
|7
|2,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:05:06 09-10-2025
|39,2665
|29,013
|7,8
|2,3
|Dursunbey (Balıkesir)
|16:02:46 09-10-2025
|39,35944
|28,795
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|15:55:29 09-10-2025
|39,24694
|29,01444
|6,67
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:55:28 09-10-2025
|39,2567
|29,015
|10,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:54:32 09-10-2025
|39,21944
|28,04806
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:54:31 09-10-2025
|39,1802
|28,0743
|9,6
|1,8
|Kale (Malatya)
|15:39:33 09-10-2025
|38,355
|38,88472
|6,93
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:32:10 09-10-2025
|39,1575
|28,18556
|7,25
|1
|Simav (Kütahya)
|15:17:31 09-10-2025
|39,27861
|28,97389
|7
|0,9
|Hisarcık (Kütahya)
|15:14:19 09-10-2025
|39,22417
|29,05472
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|15:14:18 09-10-2025
|39,2465
|29,0197
|16,6
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:03:16 09-10-2025
|39,23611
|29,00611
|12,92
|2,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:03:16 09-10-2025
|39,2692
|29,0072
|7,7
|2,5
|Simav (Kütahya)
|14:55:48 09-10-2025
|39,2275
|29,03
|12,48
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|14:55:48 09-10-2025
|39,2283
|29,0318
|14,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|14:47:47 09-10-2025
|39,28639
|28,94306
|7
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.20 km] Menderes (İzmir)
|14:37:36 09-10-2025
|37,98694
|27,12694
|10,06
|2,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:19:27 09-10-2025
|37,9728
|27,1173
|5,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:15:18 09-10-2025
|39,21972
|28,11944
|8,61
|2,6
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:15:18 09-10-2025
|39,2223
|28,11
|14,1
|3,2
|Simav (Kütahya)
|14:11:26 09-10-2025
|39,25722
|29,0175
|7
|2,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|14:11:26 09-10-2025
|39,2675
|29,0048
|6,9
|2
|Menderes (İzmir)
|14:06:00 09-10-2025
|38,02056
|27,27722
|7,21
|2,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:05:58 09-10-2025
|37,9808
|27,1237
|6,1
|3
|Simav (Kütahya)
|14:03:52 09-10-2025
|39,25278
|29,00417
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|14:03:52 09-10-2025
|39,24
|29,027
|14,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:01:13 09-10-2025
|39,25583
|29,0125
|13,41
|1,9
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|14:01:13 09-10-2025
|39,256
|29,021
|7,3
|2,2
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|13:57:40 09-10-2025
|38,6028
|44,4797
|1,7
|2,9
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [36.76 km] Saray (Van)
|13:57:39 09-10-2025
|38,62139
|44,68861
|12,64
|2,8
|Kozan (Adana)
|13:54:47 09-10-2025
|37,56889
|35,94083
|7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|13:51:15 09-10-2025
|39,23083
|29,02361
|10,48
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:51:14 09-10-2025
|39,2322
|29,006
|17,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:49:47 09-10-2025
|39,18611
|28,08778
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:49:46 09-10-2025
|39,2128
|28,1025
|7,2
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|13:45:29 09-10-2025
|39,08389
|28,03417
|7
|1,3
|ETIMESGUT (ANKARA)
|13:44:44 09-10-2025
|39,8735
|32,6823
|0
|1,3
|Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul)
|13:33:11 09-10-2025
|40,82278
|28,27222
|9,9
|3,6
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|13:33:09 09-10-2025
|40,8325
|28,2655
|5
|3,7
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|13:32:16 09-10-2025
|39,1602
|29,0523
|15,6
|2
|Simav (Kütahya)
|13:32:15 09-10-2025
|39,26056
|28,96861
|7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|13:28:16 09-10-2025
|39,23361
|28,96972
|7
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:28:16 09-10-2025
|39,2065
|29,0352
|15,6
|1,3
|Marmara Denizi - [25.70 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|13:26:36 09-10-2025
|40,73917
|28,01889
|15
|1,9
|MARMARA DENIZI
|13:26:35 09-10-2025
|40,7662
|27,9957
|9
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.91 km] Kuşadası (Aydın)
|13:24:53 09-10-2025
|37,84
|26,99361
|6,34
|1,7
|Altıeylül (Balıkesir)
|13:22:39 09-10-2025
|39,6225
|27,83333
|7
|0,9
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.15 km] Konak (İzmir)
|13:20:54 09-10-2025
|38,44306
|27,13167
|6,9
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:16:19 09-10-2025
|39,37222
|28,05444
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|13:14:00 09-10-2025
|39,22722
|28,97722
|11,48
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:14:00 09-10-2025
|39,2328
|29,0268
|3,2
|1,5
|TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)
|13:05:41 09-10-2025
|39,2328
|27,7408
|0
|1,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|13:01:37 09-10-2025
|39,252
|29,0138
|4,9
|0,6
|Simav (Kütahya)
|12:57:01 09-10-2025
|39,2475
|28,99306
|6,8
|1
|Simav (Kütahya)
|12:42:17 09-10-2025
|39,25056
|28,91694
|7,32
|1,1
|Simav (Kütahya)
|12:38:52 09-10-2025
|39,25361
|28,98056
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|12:32:09 09-10-2025
|39,24056
|29,02361
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|12:17:41 09-10-2025
|39,24361
|29,01917
|6,97
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:16:59 09-10-2025
|39,22583
|28,0675
|7
|0,8
|Keban Barajı - [03.38 km] Keban (Elazığ)
|12:06:44 09-10-2025
|38,85528
|38,885
|7,03
|1,6
|Simav (Kütahya)
|12:04:05 09-10-2025
|39,24889
|29,00806
|7
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:04:05 09-10-2025
|39,25
|29,0102
|11
|1,9
|CAKIRALAN-MILAS (MUGLA)
|12:00:52 09-10-2025
|37,095
|27,9223
|0
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:44:50 09-10-2025
|39,16611
|28,23944
|7,36
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:44:48 09-10-2025
|39,2142
|28,1757
|11
|2,3
|Simav (Kütahya)
|11:22:41 09-10-2025
|39,26667
|28,93417
|8,37
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:22:41 09-10-2025
|39,2527
|28,958
|12,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:20:07 09-10-2025
|39,26694
|28,99667
|7,38
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:13:13 09-10-2025
|39,25306
|29,01889
|9,38
|1,3
|Simav (Kütahya)
|11:13:12 09-10-2025
|39,24194
|29,005
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:13:12 09-10-2025
|39,2332
|29,0588
|11,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:11:17 09-10-2025
|39,23611
|29,00528
|7,05
|0,8
|Simav (Kütahya)
|11:08:40 09-10-2025
|39,24611
|29,02139
|7,06
|1,1
|Simav (Kütahya)
|11:07:47 09-10-2025
|39,24694
|29,00917
|6,62
|0,8
|Ege Denizi - [60.37 km] Çeşme (İzmir)
|11:02:09 09-10-2025
|37,805
|25,91972
|6,78
|1,7
|Ege Denizi
|11:01:14 09-10-2025
|39,86694
|24,4775
|8,93
|2
|Simav (Kütahya)
|10:54:11 09-10-2025
|39,27556
|29,02
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|10:49:59 09-10-2025
|39,25583
|29,02361
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|10:40:38 09-10-2025
|39,23917
|29,03
|7
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:40:38 09-10-2025
|39,2438
|29,0392
|10,4
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:33:03 09-10-2025
|39,225
|29,0282
|16,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|10:29:52 09-10-2025
|39,25278
|29,00583
|9,18
|3,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:29:51 09-10-2025
|39,252
|29,0342
|5
|3,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:28:15 09-10-2025
|39,2372
|29,0202
|10,2
|2,1
|Simav (Kütahya)
|10:28:14 09-10-2025
|39,27278
|28,97417
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:19:37 09-10-2025
|39,23917
|29,01944
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:19:37 09-10-2025
|39,2358
|29,0247
|11,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:15:54 09-10-2025
|39,20806
|29,02306
|7,13
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:15:54 09-10-2025
|39,2377
|29,0322
|11,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|10:07:39 09-10-2025
|39,26861
|29,0175
|7
|1,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|10:06:53 09-10-2025
|37,23722
|36,88694
|7
|2,2
|NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
|10:06:53 09-10-2025
|37,2435
|36,8832
|9,8
|2,1
|Simav (Kütahya)
|10:05:40 09-10-2025
|39,25583
|29,02194
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|10:04:16 09-10-2025
|39,25889
|29,01028
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|10:03:05 09-10-2025
|39,25417
|29,01639
|7
|0,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|10:01:32 09-10-2025
|37,22833
|36,88361
|7
|1,5
|Boğazlıyan (Yozgat)
|10:01:18 09-10-2025
|39,05833
|35,08972
|7
|0,9
|Ceyhan (Adana)
|09:55:42 09-10-2025
|37,02306
|35,93194
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:15 09-10-2025
|39,21556
|28,16861
|7
|2,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:14 09-10-2025
|39,217
|28,1383
|14,4
|2,6
|Simav (Kütahya)
|09:39:52 09-10-2025
|39,24972
|28,99389
|7
|2,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|09:39:51 09-10-2025
|39,2585
|29,0183
|10
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:36:07 09-10-2025
|39,18444
|28,19667
|5,43
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:16:30 09-10-2025
|39,2625
|28,93667
|7,01
|1,3
|Seydikemer (Muğla)
|09:16:19 09-10-2025
|36,40444
|29,17361
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:30 09-10-2025
|39,17194
|28,18972
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:30 09-10-2025
|39,1723
|28,1577
|9,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|09:09:49 09-10-2025
|39,26944
|28,98389
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:05:44 09-10-2025
|39,25611
|29,00944
|7,56
|1,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|09:05:43 09-10-2025
|39,2585
|29,0227
|6,9
|2
|Selçuklu (Konya)
|08:58:31 09-10-2025
|38,08694
|32,7775
|6,98
|1
|Simav (Kütahya)
|08:58:17 09-10-2025
|39,30778
|28,9975
|8,17
|0,7
|Emet (Kütahya)
|08:52:55 09-10-2025
|39,24361
|29,06
|6,94
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:52:35 09-10-2025
|39,23111
|29,02056
|7,07
|1
|Simav (Kütahya)
|08:48:32 09-10-2025
|39,22917
|29,0225
|6,92
|0,6
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|08:43:29 09-10-2025
|39,178
|29,0363
|7,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|08:43:28 09-10-2025
|39,23278
|29,00694
|12,59
|1,3
|Simav (Kütahya)
|08:36:08 09-10-2025
|39,27417
|28,95833
|8,62
|1
|Simav (Kütahya)
|08:32:11 09-10-2025
|39,23972
|28,94083
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:25:30 09-10-2025
|39,20972
|28,18194
|7
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:17:12 09-10-2025
|39,2305
|29,036
|1,4
|0,8
|Simav (Kütahya)
|08:17:11 09-10-2025
|39,275
|28,9725
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:09:08 09-10-2025
|39,24389
|28,95667
|7,15
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:09:08 09-10-2025
|39,2403
|28,9842
|11,7
|1,5
|KALKAN-SIMAV (KUTAHYA)
|08:08:55 09-10-2025
|39,085
|29,0545
|5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:08:52 09-10-2025
|39,24528
|29,00833
|8,91
|1,4
|Simav (Kütahya)
|08:01:11 09-10-2025
|39,25083
|29,01139
|8,65
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:01:10 09-10-2025
|39,2612
|29,0207
|10,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:51:09 09-10-2025
|39,19333
|28,04972
|6,99
|2,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:51:09 09-10-2025
|39,1933
|28,0355
|12,6
|3,3
|Simav (Kütahya)
|07:37:14 09-10-2025
|39,2425
|28,99833
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|07:35:08 09-10-2025
|39,23333
|29,00944
|8,15
|0,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:31:54 09-10-2025
|39,2273
|29,018
|10,3
|0,5
|Simav (Kütahya)
|07:27:49 09-10-2025
|39,27083
|28,95972
|7,1
|0,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|07:24:18 09-10-2025
|39,2377
|29,0328
|14,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:20:38 09-10-2025
|39,24389
|28,13722
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|07:10:08 09-10-2025
|39,23333
|28,95083
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:10:08 09-10-2025
|39,238
|28,9652
|13,7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:04:23 09-10-2025
|39,2558
|28,9748
|5,8
|2,3
|Simav (Kütahya)
|07:04:22 09-10-2025
|39,235
|28,95028
|11,97
|2
|Simav (Kütahya)
|06:59:07 09-10-2025
|39,2475
|28,9975
|9,42
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|06:59:07 09-10-2025
|39,2508
|29,0307
|6,7
|2
|Simav (Kütahya)
|06:56:14 09-10-2025
|39,24333
|29,00778
|10,15
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:56:13 09-10-2025
|39,242
|29,021
|13,3
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|06:46:45 09-10-2025
|39,2353
|29,0305
|14,6
|1,4
|Simav (Kütahya)
|06:39:58 09-10-2025
|39,24694
|28,99528
|8,17
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:39:58 09-10-2025
|39,2322
|28,985
|11,6
|2,1
|Kale (Malatya)
|06:37:50 09-10-2025
|38,32528
|38,80333
|9,41
|1,2
|Simav (Kütahya)
|06:30:46 09-10-2025
|39,23444
|28,98944
|8,38
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:30:44 09-10-2025
|39,2143
|28,9702
|16,5
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:29:50 09-10-2025
|39,2398
|28,995
|5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:28:23 09-10-2025
|39,175
|28,2
|7
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:28:23 09-10-2025
|39,1835
|28,1742
|12,7
|2,3
|Simav (Kütahya)
|06:24:53 09-10-2025
|39,2325
|29,01611
|8,62
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06:24:52 09-10-2025
|39,2638
|28,9832
|12,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|06:21:01 09-10-2025
|39,24417
|29,00361
|11,32
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:21:00 09-10-2025
|39,226
|29,0032
|15,4
|2
|Simav (Kütahya)
|06:19:05 09-10-2025
|39,22361
|28,99111
|7,83
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:19:04 09-10-2025
|39,2248
|28,9803
|12,8
|1,5
|YAZI-DIVRIGI (SIVAS)
|06:17:41 09-10-2025
|39,4597
|37,9788
|3,4
|1,5
|Bala (Ankara)
|06:17:04 09-10-2025
|39,47
|32,94389
|7
|1,2
|CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)
|06:17:02 09-10-2025
|39,4162
|32,8575
|3,5
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|06:06:32 09-10-2025
|39,193
|29,0748
|7,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|06:05:27 09-10-2025
|39,23056
|29,00889
|7,83
|1,3
|Simav (Kütahya)
|06:02:31 09-10-2025
|39,23
|28,97417
|9,15
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:02:30 09-10-2025
|39,259
|28,9883
|9,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|05:56:06 09-10-2025
|39,24417
|29,00056
|7,04
|2,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:56:06 09-10-2025
|39,229
|29,0287
|7,9
|2,5
|Simav (Kütahya)
|05:49:58 09-10-2025
|39,23556
|28,99889
|7,75
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:49:57 09-10-2025
|39,2308
|29,0032
|4,4
|1,7
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:49:19 09-10-2025
|39,2275
|28,9373
|11,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:49:18 09-10-2025
|39,22917
|28,93972
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:43:51 09-10-2025
|39,1607
|28,1345
|5,2
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:42:58 09-10-2025
|39,2295
|28,9687
|15,6
|1,3
|Çameli (Denizli)
|05:42:22 09-10-2025
|37,03361
|29,15167
|7,05
|1,8
|KOLAK-CAMELI (DENIZLI)
|05:42:21 09-10-2025
|37,0702
|29,1817
|8,2
|2
|Pütürge (Malatya)
|05:39:36 09-10-2025
|38,26917
|38,70917
|7,04
|1,2
|Marmara Denizi
|05:39:04 09-10-2025
|40,66639
|29,18222
|8,81
|1,9
|KORU-CINARCIK (YALOVA)
|05:39:03 09-10-2025
|40,6928
|29,1848
|7,6
|2,2
|Simav (Kütahya)
|05:22:44 09-10-2025
|39,23639
|29,01028
|10,13
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:22:43 09-10-2025
|39,2282
|29,023
|14,4
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:22:00 09-10-2025
|39,2205
|29,0408
|23,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:20:38 09-10-2025
|39,23028
|29,00167
|10,66
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:20:37 09-10-2025
|39,2457
|28,978
|12,9
|2,5
|Simav (Kütahya)
|05:19:09 09-10-2025
|39,24222
|29,00056
|10,88
|3,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:19:08 09-10-2025
|39,2392
|29,0078
|13,9
|3,4
|Simav (Kütahya)
|05:17:43 09-10-2025
|39,2425
|29,00778
|7,73
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:17:42 09-10-2025
|39,22
|29,0268
|20,1
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:06:21 09-10-2025
|39,2188
|28,983
|15,3
|1,5
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|05:01:23 09-10-2025
|40,7743
|27,5235
|13,3
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|05:00:05 09-10-2025
|38,18556
|38,56056
|7
|1
|EGE DENIZI
|04:59:24 09-10-2025
|38,6982
|25,4782
|3,5
|2,4
|Simav (Kütahya)
|04:49:49 09-10-2025
|39,22583
|28,99306
|9,88
|1,2
|Simav (Kütahya)
|04:47:26 09-10-2025
|39,24361
|28,9925
|9,88
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|04:47:25 09-10-2025
|39,2777
|29,018
|6,9
|1,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:46:05 09-10-2025
|39,1943
|28,2402
|17,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|04:45:36 09-10-2025
|39,22611
|28,97139
|7,06
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:41:57 09-10-2025
|39,24361
|28,99806
|11,35
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:41:57 09-10-2025
|39,2297
|29,0212
|16,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|04:39:24 09-10-2025
|39,24472
|28,9975
|9,2
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|04:39:24 09-10-2025
|39,2532
|29,0097
|7,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:34:22 09-10-2025
|39,17278
|28,21306
|7
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:34:22 09-10-2025
|39,1693
|28,199
|15,2
|2,3
|Simav (Kütahya)
|04:31:20 09-10-2025
|39,24333
|29,0025
|8,71
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|04:31:19 09-10-2025
|39,2542
|29,0193
|14,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|04:27:22 09-10-2025
|39,2425
|28,97139
|9,2
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:27:21 09-10-2025
|39,2215
|28,9722
|14,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|04:20:31 09-10-2025
|39,20528
|29,00556
|6,89
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:20:30 09-10-2025
|39,2292
|29,0128
|14,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|04:16:06 09-10-2025
|39,24778
|28,9725
|7,24
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:04:57 09-10-2025
|39,22556
|29,00944
|9,33
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:04:57 09-10-2025
|39,2267
|29,0233
|11,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:56:22 09-10-2025
|39,24333
|29,02389
|7,24
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:55:27 09-10-2025
|39,24111
|29,01806
|10,84
|2,2
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|03:55:25 09-10-2025
|39,231
|28,915
|16,8
|2
|Yazıhan (Malatya)
|03:53:02 09-10-2025
|38,61889
|37,98889
|7,31
|1,2
|Beytüşşebap (Şırnak)
|03:52:50 09-10-2025
|37,715
|42,99639
|7,01
|1,3
|Simav (Kütahya)
|03:49:16 09-10-2025
|39,19028
|28,97444
|11,36
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:48:07 09-10-2025
|39,24361
|29,02056
|9,15
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:48:06 09-10-2025
|39,231
|28,9592
|15,2
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:45:12 09-10-2025
|39,2673
|29,0373
|17,1
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:44:44 09-10-2025
|39,2492
|29,0168
|13,1
|1,7
|Simav (Kütahya)
|03:34:19 09-10-2025
|39,24194
|29,02056
|11,34
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:33:25 09-10-2025
|39,25139
|29,00389
|9,19
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:33:24 09-10-2025
|39,2272
|29,003
|16,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|03:25:27 09-10-2025
|39,25639
|29,00694
|8,1
|1,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:20:28 09-10-2025
|37,24056
|36,95
|7,01
|1
|Simav (Kütahya)
|03:16:15 09-10-2025
|39,235
|29,02583
|11,82
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:15:43 09-10-2025
|39,23667
|29,01972
|8,85
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:15:42 09-10-2025
|39,2467
|29,0172
|12,9
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:14:30 09-10-2025
|39,24167
|29,02417
|10,49
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:14:29 09-10-2025
|39,2345
|28,9915
|5,2
|2,2
|Simav (Kütahya)
|03:10:03 09-10-2025
|39,25222
|29,00306
|8,81
|1,7
|Simav (Kütahya)
|03:09:04 09-10-2025
|39,23806
|29,02222
|9,6
|2,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:09:04 09-10-2025
|39,2023
|29,0153
|11,7
|2
|Simav (Kütahya)
|03:07:35 09-10-2025
|39,23778
|29,01583
|11,28
|3,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:07:35 09-10-2025
|39,2493
|29,0143
|3,9
|3,4
|Simav (Kütahya)
|03:07:05 09-10-2025
|39,26583
|28,93917
|7,09
|2,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:07:05 09-10-2025
|39,214
|29,0367
|12,2
|3,3
|Kırıkhan (Hatay)
|03:05:17 09-10-2025
|36,62028
|36,41583
|9,83
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:03:46 09-10-2025
|39,2173
|28,9762
|15
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:03:06 09-10-2025
|39,2397
|29,0053
|4,1
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:59:43 09-10-2025
|39,2018
|29,0175
|13,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:58:29 09-10-2025
|39,24167
|29,02278
|7,8
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:58:29 09-10-2025
|39,2498
|29,0112
|8,9
|3,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:56:32 09-10-2025
|39,2328
|29,0122
|6,4
|2,9
|Simav (Kütahya)
|02:54:05 09-10-2025
|39,23917
|29,0175
|12,1
|4,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:54:05 09-10-2025
|39,2468
|29,0127
|8,6
|5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:41:59 09-10-2025
|39,2245
|28,0582
|7,2
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|02:28:21 09-10-2025
|38,29111
|38,86667
|6,96
|0,9
|Ege Denizi
|02:27:54 09-10-2025
|40,84083
|25,42167
|13,21
|1,7
|EGE DENIZI
|02:27:53 09-10-2025
|40,8757
|25,4298
|6,3
|2
|SARIKAMIS-(ELAZIG)
|02:25:18 09-10-2025
|38,6058
|39,6932
|3,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:24:38 09-10-2025
|39,25806
|28,11667
|7
|1,4
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:24:37 09-10-2025
|39,2545
|28,1268
|11,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:37 09-10-2025
|39,24528
|28,13278
|7
|1,6
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:36 09-10-2025
|39,2567
|28,0955
|9,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:10:01 09-10-2025
|39,14722
|28,17333
|6,99
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:09:59 09-10-2025
|39,1688
|28,1372
|12,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:07:54 09-10-2025
|39,23639
|28,93056
|6,95
|1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|02:07:54 09-10-2025
|39,2787
|28,9782
|15,1
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:58:28 09-10-2025
|39,1917
|28,1355
|9,4
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|01:54:58 09-10-2025
|38,20917
|38,64417
|6,93
|1
|Ege Denizi - [02.94 km] Bodrum (Muğla)
|01:44:03 09-10-2025
|36,97611
|27,32222
|10,9
|1,7
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:44:02 09-10-2025
|36,9745
|27,3862
|5
|1,8
|Yazıhan (Malatya)
|01:43:59 09-10-2025
|38,63556
|37,94222
|7,42
|1,2
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:34:49 09-10-2025
|39,2513
|28,1067
|12,9
|1,3
|Maden (Elazığ)
|01:32:52 09-10-2025
|38,55528
|39,54417
|6,96
|1,1
|Sulusaray (Tokat)
|01:22:37 09-10-2025
|40,075
|36,03611
|7,02
|1,5
|DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)
|01:22:36 09-10-2025
|40,0832
|36,0912
|1,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:19:38 09-10-2025
|39,16361
|28,18389
|7
|0,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:19:37 09-10-2025
|39,1815
|28,1883
|8,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:00:37 09-10-2025
|39,13778
|28,15528
|6,48
|1,2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|01:00:35 09-10-2025
|39,1537
|28,0782
|20,1
|1,3
|Simav (Kütahya)
|00:51:51 09-10-2025
|39,25583
|28,92
|6,54
|1,1
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|00:51:50 09-10-2025
|39,2548
|28,9158
|13,1
|1,3
|Hisarcık (Kütahya)
|00:42:25 09-10-2025
|39,22278
|29,07639
|7,01
|1,1
|Simav (Kütahya)
|00:30:14 09-10-2025
|39,23056
|29,01083
|7,1
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|00:30:14 09-10-2025
|39,259
|29,015
|11,4
|1,2
